Modelos gratuitos do Apple Notes para organização de notas e tarefas

O Apple Notes é mais do que um simples aplicativo de anotações. Ele é um meio popular para expressar a criatividade, gerenciar tarefas e planejar as atividades diárias. 📝

Um dos recursos menos conhecidos do Apple Notes é a capacidade de usar modelos, o que economiza tempo e esforço ao organizar seus pensamentos, listas ou planos. Se você quiser maximizar a utilidade do Apple Notes, este blog o guiará por alguns modelos gratuitos fantásticos para aumentar sua produtividade. Vamos começar! 🚀

Como alternativa, o ClickUp tem recursos especializados de notas colaborativas e alimentadas por IA, como o ClickUp Docs, o ClickUp Notepad e, é claro, o ClickUp AI Notetaker para transcrever, resumir e organizar notas de reuniões. Com eles, você pode transformar seu texto em itens de ação e tarefas. Continue rolando para ver vários modelos do Apple Notes e outros modelos de anotações que farão de você um ninja da documentação!

Por que usar os modelos do Apple Notes?

Se você estiver usando o Apple Notes como uma ferramenta para organizar anotações ou para aplicativos de nicho, como um aplicativo de planejamento diário, o uso de modelos pode aumentar sua produtividade e otimizar seus processos.

Aqui estão alguns motivos convincentes para usar os modelos do Apple Notes:

Consistência na formatação e organização: Os modelos do Apple Notes permitem a consistência na formatação e organização das notas existentes. Isso facilita a obtenção de informações no momento em que você precisa delas. Esse nível de organização, padronização e limpeza torna suas informações úteis

Economia de tempo e personalização sem esforço: Com os modelos, você não precisa formatar cada nota individualmente. Eles são 100% configuráveis, economizando seu tempo e esforço. Isso o torna muito útil para tarefas recorrentes, como listas de tarefas ou acompanhamento do progresso

Versatilidade para diferentes casos de uso: Quer esteja usando o Apple Notes para uso pessoal, trabalho ou estudos, você encontrará um modelo adequado para diferentes casos de uso. Caso não encontre uma correspondência exata, você pode personalizar um modelo mais próximo e usá-lo em seu lugar

Colaboração simplificada: Ao trabalhar em um espaço colaborativo, os modelos são uma ótima maneira de garantir que todos sigam a mesma estrutura e o mesmo formato. Isso facilita o compartilhamento e a compreensão das informações

Redução de erros e aumento da produtividade: O uso de um formato consistente garante que você não perca informações importantes ou cometa erros durante a entrada de dados. Você pode realocar o tempo e o esforço economizados em tarefas e atividades mais significativas para aumentar a produtividade

Lembre-se: O aplicativo Apple Notes está disponível no iOS, iPadOS, visionOS e macOS. Basta fazer login em sua conta do iCloud e acessar suas Notas da Apple em outros dispositivos!

Como criar e usar modelos no Apple Notes?

É muito fácil criar modelos de notas no aplicativo Apple Notes. Basta seguir as instruções compartilhadas abaixo:

Inicie o aplicativo Apple Notes no seu dispositivo

Abra a pasta onde você deseja criar modelos de notas. É melhor criar uma pasta dedicada para salvar seus modelos

Toque no ícone "Criar nota" presente no canto inferior direito. Ele é representado por um lápis dentro de um quadrado

Adicione o conteúdo que deseja incorporar ao seu modelo. Por exemplo, títulos, cabeçalhos, marcadores, listas de verificação, etc.

Use a barra de ferramentas acima do teclado para formatar suas anotações. Use títulos e subtítulos para dar estrutura, insira marcadores, caixas de seleção e listas numeradas para tarefas, adicione tabelas ou imagens e assim por diante

Você pode até mesmo personalizar o tamanho da fonte, o estilo e a cor para adicionar apelo visual ao seu modelo

Quando estiver satisfeito com a aparência final de sua nota, salve-a como seu modelo básico

Depois de criar um modelo, você pode usá-lo seguindo as etapas abaixo:

Inicie o aplicativo Apple Notes e navegue até a pasta onde você salvou o modelo

Depois de localizar a nota modelo, deslize para a esquerda para ver a lista

Toque em "Duplicar" para criar uma cópia deste modelo

Edite a nota duplicada para adicionar novo conteúdo à nota e manter a formatação original

➡️ Leia também: Os melhores aplicativos para anotações (gratuitos e pagos)

Modelos gratuitos do Apple Notes para explorar

Criar modelos no aplicativo Apple Notes é rápido e fácil, e a melhor parte é que esses modelos são totalmente gratuitos!

Aqui estão alguns modelos personalizáveis que você pode criar no Apple Notes para atender às suas necessidades:

Modelo de postagem de blog da Alto

via Alt o

Você é um gerente de conteúdo e está procurando uma maneira mais eficiente de estruturar e organizar as postagens do seu blog? O modelo de postagem de blog é a solução perfeita.

Você pode criá-lo facilmente no Apple Notes para delinear elementos-chave como títulos, subtítulos e chamadas para ação, garantindo que você não perca nenhum detalhe importante. Esse formato organizado ajuda a acelerar o processo de redação, permitindo que você se concentre em apresentar posts impactantes e bem estruturados.

Veja por que você vai gostar dele

Otimize a estrutura das postagens do seu blog para obter um conteúdo consistente e sofisticado

Organize seções importantes, como títulos e chamadas para ação, com facilidade

Economize tempo redigindo rapidamente posts bem estruturados sem perder elementos cruciais

Ideal para: Blogueiros, criadores de conteúdo e gerentes de conteúdo que buscam uma abordagem sistemática para escrever e gerenciar tarefas.

Modelo de controle de peso da Alto

via Alto

Mantenha-se no topo de suas metas de condicionamento físico e perda/ganho de peso com o modelo Weight Tracker. Esse modelo permite que você registre seu peso ao longo do tempo, acompanhe seu progresso e defina metas específicas. As entradas do diário são ótimas para definir e monitorar seus marcos de condicionamento físico. De modo geral, você pode usá-lo para manter-se motivado à medida que atinge suas metas pessoais.

Crie-o em seu Apple Notes e use-o como seu modelo de diário do Apple Notes para manter tudo organizado e facilmente acessível em sua jornada de condicionamento físico.

Veja por que você vai gostar dele

Acompanhe o progresso do seu peso e condicionamento físico com registros detalhados no diário

Defina metas de peso específicas e monitore seu progresso ao longo do tempo

Mantenha-se motivado visualizando seus marcos e conquistas

Ideal para: Entusiastas do condicionamento físico e pessoas que desejam acompanhar sua jornada de perda ou ganho de peso.

Modelo de controle de hábitos da Alto

via Alto

Quer criar um novo hábito? Ou deseja acabar com um já existente? O modelo Habit Tracker funciona de qualquer maneira.

Com seções personalizáveis para diferentes hábitos que você deseja acompanhar diariamente, é uma ótima ferramenta para cultivar hábitos positivos e abandonar os inúteis. Você pode até mesmo transformar esse modelo em um rastreador de projetos, tornando-o adequado para uso pessoal e profissional.

Veja por que você vai gostar dele

Acompanhe e cultive hábitos positivos ou elimine os inúteis com facilidade

Personalize as seções de acordo com seus hábitos diários ou metas de projeto

Adapte o modelo para crescimento pessoal e uso profissional

Ideal para: Pessoas que desejam criar bons hábitos ou aumentar a produtividade por meio do controle das ações diárias.

Modelo de nota de entrega de mercadorias da Template. net

O modelo de nota de entrega de mercadorias é perfeito para indivíduos e empresas que buscam uma maneira simples e eficiente de acompanhar as entregas. Ele inclui seções para número de fornecimento, descrição do produto, data de validade, quantidade, preço unitário e valor.

Ter os detalhes da entrega, a lista de itens e os detalhes do pedido na mesma página ajuda a manter os registros, melhora a comunicação entre as partes e evita disputas.

Veja por que você vai gostar dele

Mantenha o controle das tarefas com listas de itens claras e detalhadas

Registre facilmente informações importantes, como números de suprimentos, quantidades e preços

Melhore a comunicação e evite disputas com detalhes de pedidos organizados

Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, gerentes de entrega ou qualquer pessoa envolvida em entregas de mercadorias.

Modelo de notas de caso por Template. net

O modelo Case Notes é ideal para profissionais que precisam documentar detalhes de casos com eficiência.

Com campos editáveis e seções personalizáveis, esse modelo se adapta às suas necessidades. Ele permite que você personalize detalhes essenciais, destaque informações importantes e atualize termos para documentar o sucesso. Esse modelo não apenas ajuda a manter a organização, mas também garante que todos os detalhes do caso sejam registrados com precisão.

Ao criá-los no Apple Notes, você pode acessar e atualizar rapidamente suas notas de caso, mantendo tudo organizado em um só lugar.

Veja por que você vai gostar dele

Personalize as seções para atender às suas necessidades específicas de documentação de casos

Destaque facilmente informações importantes e registre detalhes essenciais

Mantenha registros precisos e consistentes para um gerenciamento eficiente de casos

Ideal para: Advogados, profissionais de saúde, assistentes sociais ou qualquer pessoa responsável por documentar detalhes e atualizações de casos.

🔎 Você sabia? Você pode proteger uma nota com uma senha personalizada, com a senha de login do seu dispositivo ou com o Touch ID/Face ID! (Disponível no iOS/iPadOS 16 ou superior)

Modelo de notas de reunião do Canva

via Canva

Este modelo de notas de reunião ajuda você a manter o foco e a organização. Com um layout limpo e moderno, ele permite capturar os principais pontos de discussão, itens de ação e prioridades em um único documento. É uma ótima maneira de estruturar todos os pensamentos, discussões e decisões tomadas durante uma reunião.

Seja para documentar reuniões de equipe ou discussões individuais, este modelo permite que você fique por dentro dos tópicos de alta prioridade. Além disso, o design com caixas dedicadas permite que você identifique rapidamente as conclusões mais importantes.

Veja por que você vai gostar dele

Capture os principais pontos de discussão, itens de ação e prioridades em um só lugar

Mantenha o foco com um layout limpo e moderno que destaca os pontos mais importantes

Organize reuniões de equipe ou individuais com eficiência para obter documentação e acompanhamento claros

Ideal para: Líderes de equipe e profissionais que buscam uma solução simplificada para documentar discussões em reuniões

➡️ Leia também: 10 melhores aplicativos de anotações com IA para reuniões

Modelo de notas diárias do Canva

via Canva

O modelo Daily Notes combina estilo com facilidade de uso. As anotações em rosa e bege têm um espaço dedicado para a data e contornos estéticos de páginas pautadas, notas adesivas e blocos de notas para um visual divertido.

Use esses espaços para planejar seu dia, definir prioridades e acompanhar tarefas importantes ao longo do dia. Seu design torna o uso desse modelo divertido e garante que nada da sua agenda diária seja esquecido.

Este modelo pode ser facilmente criado no Apple Notes. Você também pode personalizá-lo ainda mais para se adequar ao seu estilo pessoal, adicionando ou removendo seções conforme necessário para que ele funcione melhor para o seu planejamento diário.

Veja por que você vai gostar dele

Planeje seu dia com um layout lúdico e funcional para uma melhor organização

Mantenha o controle das prioridades e tarefas com espaços dedicados para anotações importantes

Desfrute de um design visualmente atraente que torna o planejamento diário divertido e eficiente

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja procurando uma maneira simples e eficaz de planejar e gerenciar sua agenda diária, tarefas e compromissos.

Modelo de processo de design do Canva

via Canv a

O modelo de processo de design foi criado para designers e profissionais criativos. Ele oferece um guia passo a passo claro para gerenciar seu processo de design. Para isso, ele divide o processo em etapas menores e gerenciáveis, facilitando o acompanhamento de ideias, revisões e conceitos finais.

Esteja você criando uma marca, projetando a interface do usuário/UX ou iniciando um projeto criativo, este modelo permite acompanhar de perto o seu progresso e garantir que cada etapa seja executada com perfeição.

Veja por que você vai gostar dele

Divida seu processo de design em etapas claras e gerenciáveis para um melhor controle

Mantenha ideias, revisões e conceitos finais organizados para facilitar a consulta

Garanta que cada etapa de seu projeto criativo seja executada com precisão e clareza

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja procurando uma maneira simples e eficaz de planejar e gerenciar sua agenda diária, tarefas e compromissos.

Limitações do uso do Apple Notes para gerenciamento de notas e tarefas

Embora o aplicativo Apple Notes seja fácil de usar e altamente útil, ele tem suas limitações que o levarão a procurar alternativas para o Apple Notes.

Aqui estão algumas desvantagens a serem consideradas

Alcance limitado : O Apple Notes está disponível apenas para dispositivos do ecossistema Apple e para usuários com uma conta do iCloud. Isso significa que todos da sua equipe devem ter um iPhone, iPad ou MacBook para contribuir. Isso pode ser muito restritivo

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas : Embora o Apple Notes tenha listas de verificação básicas, ele não possui recursos avançados de gerenciamento de tarefas, como priorização, acompanhamento de projetos e integração com outras ferramentas de produtividade. Portanto, se você deseja controlar tarefas, talvez tenha que procurar em outro lugar

Falta de priorização de tarefas : O aplicativo Apple Notes não tem nenhuma ferramenta integrada para atribuir prioridades às tarefas. Isso é vital para quem deseja seguir uma lista de prioridades para lidar com projetos ou prazos urgentes

Colaboração limitada : O Apple Notes oferece colaboração básica. Você pode compartilhar uma cópia da nota ou da pasta de notas com um amigo e colaborar com ela. No entanto, esse compartilhamento é limitado a : O Apple Notes oferece colaboração básica. Você pode compartilhar uma cópia da nota ou da pasta de notas com um amigo e colaborar com ela. No entanto, esse compartilhamento é limitado a 100 pessoas , e os colaboradores só podem fazer alterações se tiverem uma conta do iCloud

Não há organização avançada: Embora o aplicativo Apple Notes seja bastante simples, ele não possui recursos avançados de organização, como marcação, filtragem e classificação por datas específicas. Esses recursos são bastante comuns em outros aplicativos de anotações que podem se adaptar a diferentes métodos de anotações

Modelos alternativos do Apple Notes

Não há dúvida de que o Apple Notes dá conta do recado para ações básicas, como anotar seus pensamentos fugazes. Mas se você estiver procurando recursos avançados, ele o deixará insatisfeito.

Como o aplicativo tudo para o trabalho, o ClickUp oferece um conjunto de ferramentas integradas projetadas para simplificar a tomada de notas e o gerenciamento de tarefas.

Para começar, você tem o ClickUp Notepad para anotar suas ideias e tarefas. Em seguida, você tem o AI Notetaker do ClickUp, uma ferramenta poderosa para transformar discussões em reuniões em resultados acionáveis. Ele captura automaticamente os principais insights, decisões e itens de ação e simplifica o fluxo de trabalho fornecendo resumos claros e acionáveis que conectam as discussões aos projetos em andamento.

Da mesma forma, o ClickUp Docs permite que você crie documentos ricos e colaborativos dentro do ecossistema ClickUp. Você e sua equipe podem redigir, editar e compartilhar documentos em tempo real.

Por fim, você tem o ClickUp Tasks que se integra ao Notepad e ao Docs e permite converter pontos de ação em tarefas. Em seguida, você pode atribuir prioridades, definir prazos e acompanhar o progresso dessas tarefas para manter o controle do seu trabalho.

Não posso viver sem o ClickUp! O ClickUp é a melhor coisa que já me aconteceu. Sou o Diretor de Arte da Kredo Inc, a empresa controladora de três subsidiárias. Gerencio uma equipe de designers e o ClickUp me ajuda a gerenciar projetos, o tempo, delegar trabalho e muito mais!

Não posso viver sem o ClickUp! O ClickUp é a melhor coisa que já me aconteceu. Sou o Diretor de Arte da Kredo Inc, a empresa controladora de três subsidiárias. Gerencio uma equipe de designers e o ClickUp me ajuda a gerenciar projetos, o tempo, delegar trabalho e muito mais!

O mais importante é que o ClickUp vem com uma variedade de modelos que facilitam seu trabalho.

Aqui estão nossas principais recomendações:

Modelo do ClickUp Team Docs

Baixar este modelo Documente a missão e o objetivo da sua equipe com o modelo ClickUp Teams Docs

O ClickUp Teams Docs Template permite que as equipes documentem suas metas, processos e práticas recomendadas em um local centralizado. Ele garante que todos os membros da equipe possam acessar as informações mais recentes e colaborar de forma eficiente.

A capacidade de compartilhar recursos cruciais, estabelecer procedimentos operacionais padrão (SOPs) e compartilhar diretrizes internas facilita a integração de novos membros, o alinhamento dos membros existentes e o compartilhamento contínuo de conhecimento. Ter acesso aos documentos mais recentes também promove uma cultura de transparência e colaboração, além de eliminar redundâncias.

Veja por que você vai gostar dele

Centralize as metas, os processos e as práticas recomendadas da equipe para facilitar o acesso

Compartilhe recursos, SOPs e diretrizes para simplificar a integração e o alinhamento da equipe

Promova a transparência e a colaboração, reduzindo redundâncias e garantindo que todos estejam na mesma página

Ideal para: Equipes que desejam documentar processos internos, gerenciar o compartilhamento de conhecimento e facilitar a colaboração.

Modelo de documentação de projeto do ClickUp

Baixar este modelo Reúna todos os detalhes relacionados ao seu projeto em uma única página com o modelo de documentação de projeto ClickUp

O modelo de documentação de projeto do ClickUp é um centro para todas as informações relacionadas ao projeto. De cronogramas e marcos à alocação de recursos, esse modelo documenta tudo e o armazena de forma organizada. Isso facilita o acompanhamento do progresso, o gerenciamento de prazos e a informação às partes interessadas.

O modelo ajuda na colaboração, permitindo que os membros da equipe acompanhem itens de ação, adicionem atualizações e carreguem material relevante em um local centralizado. Essa visão panorâmica facilita aos gerentes de projeto a supervisão do ciclo de vida do projeto.

Veja por que você vai gostar dele

Mantenha todas as informações relacionadas a projetos, de cronogramas a recursos, em um único local organizado

Acompanhe o progresso, gerencie prazos e mantenha as partes interessadas informadas com facilidade

Melhore a colaboração, permitindo que os membros da equipe atualizem, acompanhem itens de ação e compartilhem materiais em um local centralizado

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que precisam de registros abrangentes de detalhes do projeto, entregas e recursos em um espaço de trabalho organizado.

Modelo de base de conhecimento do ClickUp

Baixar este modelo Use o modelo de base de conhecimento do ClickUp para criar uma biblioteca digital de informações

Se você deseja criar e manter um repositório centralizado de todo o seu conhecimento interno, o modelo de base de conhecimento do ClickUp é perfeito para você.

Quer esteja compilando perguntas frequentes ou elaborando guias de solução de problemas, esse modelo oferece acesso rápido e fácil às informações cruciais de que seus funcionários ou clientes podem precisar.

Veja por que você vai gostar dele

Crie um repositório centralizado para todo o conhecimento interno, acessível à sua equipe

Compile facilmente FAQs, guias de solução de problemas e outros recursos essenciais

Aumente a eficiência fornecendo acesso rápido a informações vitais para funcionários ou clientes

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que precisam de registros abrangentes de detalhes do projeto, entregas e recursos em um espaço de trabalho organizado.

Modelo de notas de reunião do ClickUp

Baixar este modelo Mantenha as discussões da sua equipe sob controle com o modelo de anotações de reunião do ClickUp

Já vimos acima um modelo do Apple Notes para Meeting Notes. No entanto, o modelo ClickUp Meeting Notes leva isso a um nível totalmente novo. Ele permite que você acompanhe todas as discussões, pontos de ação e acompanhamentos durante as reuniões de equipe, ajudando-o a organizar as agendas das reuniões, acompanhar as principais decisões e atribuir tarefas.

A incorporação de texto rico no modelo facilita a extração de conclusões importantes, cronogramas e prazos, mantendo você concentrado em ações de alta prioridade. As notas estruturadas resultantes reduzem a confusão, cultivam a responsabilidade e garantem que todos os participantes da reunião estejam alinhados.

Veja por que você vai gostar dele

Acompanhe discussões, pontos de ação e acompanhamentos em um local centralizado

Organize agendas de reuniões, decisões e tarefas para maior clareza e alinhamento

Use a formatação de rich text para destacar as principais conclusões, linhas do tempo e prazos para uma abordagem mais estruturada das reuniões

Ideal para: Equipes e profissionais que desejam capturar anotações detalhadas de reuniões, convertê-las em tarefas rastreáveis e abordar itens de ação em tempo hábil.

Modelo de notas de projeto do ClickUp

Baixar este modelo Forneça informações adicionais relacionadas a qualquer projeto com o modelo ClickUp Project Notes

O modelo ClickUp Project Notes foi projetado para centralizar todos os documentos, detalhes, tarefas e marcos relacionados a projetos. Isso melhora a organização e a colaboração.

O modelo é voltado para equipes que desejam documentar as principais facetas do projeto, como o escopo, as entregas, os prazos e o progresso contínuo, para que tudo permaneça no caminho certo.

A integração com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp torna essas notas acionáveis, pois você pode facilmente traduzir atividades em tarefas, atribuir prioridades e concentrar-se em fazer em vez de planejar.

Veja por que você vai gostar dele

Centralize todos os documentos, tarefas e marcos relacionados a projetos para melhorar a organização

Documente os principais detalhes do projeto, como escopo, entregáveis, prazos e progresso, para não perder o controle

Integre-se perfeitamente com as ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp para converter notas em tarefas acionáveis com prioridades atribuídas

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que documentam e acompanham os principais detalhes do projeto, desde objetivos e marcos até prazos e entregas, em um único local acessível.

Modelo de notas de aula do ClickUp para estudantes universitários

Baixar este modelo Faça anotações de aula organizadas e detalhadas com o modelo ClickUp Class Notes for College Students

Como o nome sugere, o modelo ClickUp Class Notes for College Students é uma solução dinâmica para que os estudantes universitários mantenham o controle de suas anotações de aula, tarefas e prazos importantes.

Os alunos podem organizar facilmente os materiais de aula por assunto ou tópico e integrá-los às tarefas para garantir a entrega pontual dos trabalhos.

Use-o para anotar os destaques de uma palestra, perguntas e referências, enquanto desfruta da liberdade e flexibilidade de vincular recursos para um estudo mais aprofundado.

Veja por que você vai gostar dele

Organize materiais de aula por assunto ou tópico para facilitar o acesso e a revisão

Integre tarefas com prazos para manter o controle de tarefas e projetos

Capture os principais destaques de palestras, perguntas e referências para aumentar a eficiência e o desempenho dos estudos

Ideal para: Estudantes universitários que desejam ser mais organizados ao fazer anotações durante as aulas, enviar trabalhos e gerenciar tarefas acadêmicas em uma única plataforma.

Modelo de horário de aula e estudo de tempo do ClickUp

Baixar este modelo Use o ClickUp Class Schedule and Time Study Template para gerenciar suas aulas e seu cronograma de estudos

O ClickUp Class Schedule and Time Study Template ajuda estudantes e educadores a otimizar seus horários para melhorar o gerenciamento do tempo. Ele ajuda a criar horários de aula detalhados, dividir as horas de estudo e alocar tempo para diferentes atividades acadêmicas. Esse nível de organização evita conflitos de programação e ajuda a aproveitar ao máximo o tempo disponível.

Veja por que você vai gostar dele

Crie cronogramas detalhados de aulas e aloque o tempo de estudo para melhorar o gerenciamento do tempo

Evite conflitos de horários organizando todas as atividades acadêmicas em um só lugar

Otimize seu tempo disponível para maximizar a produtividade e se concentrar em tarefas importantes

Ideal para: Estudantes e professores que precisam de uma agenda detalhada para acompanhar os horários das aulas, sessões de estudo e outras atividades para melhorar o gerenciamento do tempo.

Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Baixar este modelo Maximize sua produtividade com o modelo de produtividade pessoal ClickUp

Deseja elevar sua produtividade a um patamar jamais visto? Este modelo de produtividade pessoal do ClickUp o ajudará a chegar lá. O modelo foi projetado para ajudar as pessoas a organizar suas metas pessoais, tarefas e hábitos para maximizar a eficiência.

Ele permite que você divida seu dia em tarefas gerenciáveis, priorize-as e avalie seu crescimento. Este modelo o ajudará a manter o foco e a produtividade, quer esteja planejando passar um dia agitado ou criar hábitos duradouros.

Veja por que você vai gostar dele

Organize metas, tarefas e hábitos pessoais para aumentar a eficiência e o foco

Divida seu dia em tarefas gerenciáveis e priorize-as com eficiência

Acompanhe o progresso e o crescimento do benchmark para manter-se motivado e no caminho certo para atingir suas metas

Ideal para: Indivíduos que desejam melhorar a produtividade pessoal em seu dia a dia.

Modelo de planejamento semanal do ClickUp

Baixar este modelo Planeje uma semana produtiva com o modelo de planejamento semanal do ClickUp

O ClickUp Weekly Planner Template funciona como uma estrutura eficiente para planejar sua semana até o T. Ele permite dividir as tarefas por dia e hora, permitindo planejar e priorizar as atividades durante a semana.

Você também pode personalizá-lo com seções para metas, lembretes e anotações, garantindo que as principais tarefas e eventos permaneçam sob controle. É uma ótima ferramenta para analisar sua semana metodicamente, enquanto você equilibra seu trabalho, atividades pessoais e outros compromissos. Seu layout vibrante é apenas a cereja do bolo!

Veja por que você vai gostar dele

Divida suas tarefas por dia e hora para um planejamento semanal preciso e priorização

Personalize seções para metas, lembretes e notas para manter-se organizado e concentrado

Use seu layout vibrante para manter sua semana equilibrada e visualmente atraente, sem deixar de lado os compromissos pessoais e de trabalho

Ideal para: Profissionais, gerentes de projeto, estudantes e qualquer pessoa que queira ajustar sua rotina semanal planejando tarefas e gerenciando o tempo com eficiência.

Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Baixar este modelo O modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar oferece a você o melhor dos calendários e das listas de tarefas

O modelo Calendar To-Do List do ClickUp combina o melhor de uma lista de tarefas tradicional com a natureza visual de um calendário. O resultado é uma maneira descomplicada de gerenciar tarefas e prazos! Com os recursos de gerenciamento de tarefas incorporados diretamente no calendário, você pode arrastar e soltar tarefas, definir datas de vencimento e acompanhar o progresso em tempo real.

Isso também facilita a visualização de sua carga de trabalho diária/semanal/mensal para que você possa alocar recursos, atribuir prioridades e revisar prazos.

Como alternativa ao modelo de calendário do Apple Notes, ele oferece maior flexibilidade e recursos de gerenciamento de tarefas. Ao contrário do Apple Notes, o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp foi projetado especificamente para o controle de tarefas, oferecendo mais estrutura e uma visão geral mais clara dos prazos e do progresso.

Veja por que você vai gostar dele

Combine a funcionalidade de uma lista de tarefas com a organização visual de um calendário para um gerenciamento de tarefas perfeito

Arraste e solte tarefas com facilidade, defina datas de vencimento e acompanhe o progresso em tempo real

Visualize sua carga de trabalho diária, semanal ou mensal para alocar recursos e gerenciar prioridades com eficiência

Ideal para: Alunos visuais que preferem uma abordagem baseada em calendário para gerenciar tarefas e prazos diários.

➡️ Leia também: 15 melhores exemplos de listas de tarefas para obter o máximo de produtividade no trabalho

Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Baixar este modelo O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp permite que você organize sua agenda por meio de uma lista de tarefas interativa

O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp é uma ferramenta simples, mas eficaz, para estruturar sua agenda diária e manter a produtividade. Esse modelo de lista de tarefas permite que os usuários criem uma lista de tarefas para cada dia, o que ajuda a manter o foco e a organização.

Os recursos personalizáveis, como descrições de tarefas, tags e datas de vencimento, permitem que você organize as tarefas, enquanto o recurso de subtarefas permite dividir tarefas maiores em unidades menores para facilitar o uso.

Veja por que você vai gostar dele

Organize suas tarefas com eficiência criando uma lista detalhada de tarefas para cada dia

Mantenha-se produtivo estruturando sua agenda e priorizando as principais tarefas

Acompanhe o progresso e ajuste seu plano ao longo do dia para ficar em dia com seus compromissos

Ideal para: Usuários que precisam de uma ferramenta simples para se manterem organizados enquanto planejam seu dia.

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Baixar este modelo O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp permite que você mantenha o controle de suas tarefas

O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp otimiza a organização de tarefas e aumenta a produtividade. O modelo permite que os usuários criem tarefas, atribuam-nas a membros da equipe, definam datas de vencimento e monitorem o progresso em tempo real. Com ferramentas incorporadas para priorização de tarefas, controle de tempo e atualizações de status, ele permite que você fique em dia com suas tarefas sem perder prazos cruciais.

Veja por que você vai gostar dele

Simplifique o gerenciamento de tarefas atribuindo-as, definindo datas de vencimento e acompanhando o progresso

Priorize as tarefas de forma eficaz com ferramentas integradas para um melhor gerenciamento do tempo

Fique em dia com os prazos e garanta que os membros da equipe estejam alinhados com as prioridades e o progresso

Ideal para: Equipes e indivíduos que precisam de um sistema robusto para gerenciar e acompanhar tarefas com visibilidade total do progresso e dos prazos.

➡️ Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas no ClickUp e no Excel

Modelo de rastreador de projetos do ClickUp

Baixar este modelo Simplifique os marcos de seu projeto com o modelo ClickUp Project Tracker

O modelo ClickUp Project Tracker oferece uma visão geral exaustiva do andamento do projeto, permitindo que as equipes gerenciem e acompanhem os marcos do início ao fim. Você pode criar e atribuir tarefas, definir dependências e monitorar cronogramas de conclusão em tempo real.

Esse modelo de rastreador de projeto também aumenta a colaboração entre os membros da equipe, facilitando o compartilhamento de recursos, a notificação de atualizações e o ajuste dos escopos do projeto, se necessário. Sua natureza visual também ajuda os usuários a obter insights importantes em uma única olhada.

Veja por que você vai gostar dele

Acompanhe os marcos, as tarefas e as dependências do projeto para garantir um progresso tranquilo

Colabore perfeitamente com os membros da equipe, compartilhe recursos e mantenha-se atualizado sobre as alterações do projeto

Visualize o status e os cronogramas do projeto, facilitando a obtenção de insights e ajustes conforme necessário

Ideal para: Equipes que trabalham em projetos de várias fases e precisam de uma estrutura semelhante para acompanhar marcos, dependências e o progresso do projeto em vários estágios.

Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

Baixar este modelo Use o modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp para visualizar suas linhas do tempo sem esforço

Deseja uma representação visual da linha do tempo do projeto? Experimente o modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp! Esse modelo cria gráficos de Gantt intuitivos para organizar tarefas, definir prazos e visualizar o progresso do projeto.

Com uma funcionalidade de arrastar e soltar sem esforço, você pode ajustar facilmente cronogramas, dependências de tarefas e recursos com uma curva de aprendizado quase insignificante. A sincronização de dados em tempo real coloca todos na mesma página sobre as metas e os prazos do projeto.

Veja por que você vai gostar dele

Crie e ajuste facilmente gráficos de Gantt para obter cronogramas de projetos e dependências de tarefas claros

Simplifique o gerenciamento de tarefas com a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar

Garanta o alinhamento da equipe com atualizações em tempo real e dados sincronizados

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que desejam visualizar os cronogramas, as dependências de tarefas e o progresso geral do projeto em um formato simples.

Modelo de relatório de projeto do ClickUp

Baixar este modelo Gere relatórios focados em valor com o modelo de relatório de projeto ClickUp

O modelo de relatório de projeto do ClickUp simplifica o acompanhamento do projeto com suas ferramentas de relatório fáceis de usar. Use-o para gerar relatórios detalhados que ilustrem o progresso, os requisitos de recursos e quaisquer gargalos. Esses insights mantêm as partes interessadas informadas sobre todos os pontos fortes, fracos e oportunidades, criando uma cultura de transparência e comunicação aberta.

Esse modelo converte todos os pontos de dados em insights ingeríveis por meio de uma análise detalhada para possibilitar uma tomada de decisão eficiente. Isso garante que você possa fazer ajustes orientados por dados para manter o projeto no caminho certo e alinhado com suas metas.

Veja por que você vai gostar dele

Gere facilmente relatórios abrangentes sobre o andamento do projeto e a alocação de recursos

Obtenha insights práticos para otimizar o desempenho e identificar possíveis problemas

Aumente a transparência e melhore a comunicação entre equipes e partes interessadas

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que dependem de dados para tomar decisões importantes sobre o projeto.

Templatize o sucesso com o ClickUp

O Apple Notes oferece uma maneira simples de organizar anotações, listas de tarefas e muito mais. No entanto, seu alcance é limitado aos dispositivos Apple, como iPhones ou iPads.

Se estiver procurando uma solução mais flexível, o ClickUp é o vencedor absoluto. Ele combina recursos avançados de gerenciamento de tarefas, rastreamento de projetos e colaboração em uma plataforma avançada. Ele consolida todas as suas ferramentas essenciais em um único aplicativo, o que o torna perfeito tanto para a produtividade pessoal quanto para grandes equipes remotas.

Pronto para tornar o registro de notas - e tudo o mais - mais intuitivo? Registre-se no ClickUp e sinta a diferença! 📈