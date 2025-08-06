Os 13 melhores softwares de gerenciamento de projetos criativos para 2026

A indústria criativa nos vendeu o sonho da arte em sua forma mais pura, mas, em vez disso, nos entregou planilhas e atualizações de status. Você não está sozinho se já se perguntou se existe uma maneira de realizar um trabalho criativo significativo sem se afogar na areia movediça da burocracia.

Afinal, o software certo de gerenciamento de projetos criativos pode devolver a você a carreira criativa que você escolheu.

Nesta publicação do blog, reunimos algumas das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos criativos que mantêm o fluxo de ideias, o feedback organizado e os projetos em dia, sem prejudicar seu ritmo criativo.

Vamos começar! 🎨

Visão geral dos melhores softwares de gerenciamento de projetos criativos

Aqui está uma tabela comparando todas as opções de software de gerenciamento de projetos criativos. 📊

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Equipes criativas e agências de todos os tamanhos que precisam de um espaço de trabalho personalizável e completo Quadros brancos, documentos, assistência por IA, colaboração em equipe, controle de tempo, painéis de relatórios, modelos visuais, ferramentas de revisão Plano gratuito disponível; Personalizações para empresas Wrike Equipes de marketing internas e multifuncionais que gerenciam campanhas de grande volume em empresas de pequeno e médio porte Revisão e aprovações, IA de inteligência de trabalho, formulários de solicitação, integrações com DAM Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Notion Equipes editoriais e criativas em empresas de médio ou grande porte que precisam especificamente de documentação Modelos personalizados, Notion AI, base de conhecimento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Basecamp Equipes que priorizam a comunicação com o cliente em agências e consultorias de pequeno a médio porte Acesso para clientes, gráficos de Hill, fóruns, relatórios, acompanhamento de tarefas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário Trello Planejadores visuais, freelancers e colaboradores criativos que preferem fluxos de trabalho no estilo Kanban Quadros Kanban, capas de cartões, Power-Ups, visualização da linha do tempo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/mês por usuário FunctionFox Pequenos estúdios criativos e freelancers que precisam de controle de tempo e cálculo de custos de projetos Acompanhamento de orçamento, gestão de contratos de prestação de serviços, previsão de recursos Não há plano gratuito nem período de teste; os planos pagos custam a partir de US$ 12 por mês por usuário Workamajig Grandes agências de criação full-service que gerenciam a produção criativa e o faturamento de ponta a ponta Portais de clientes, modelos de calendário de conteúdo, colaboração com fornecedores Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 41/mês por usuário Nifty Equipes criativas remotas em empresas de grande e médio porte que precisam de planejamento de projetos Roteiros, portfólios, assistente de IA, controle de tempo integrado Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário nTask Equipes criativas de médio porte com fluxos de trabalho complexos e projetos sensíveis a riscos Acompanhamento de problemas, planejamento de riscos, gerenciamento de reuniões, chat em equipe Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4/mês por usuário ProProfs Project Equipes criativas de pequeno a médio porte que buscam uma ferramenta simples de acompanhamento de projetos Quadros Kanban, gráficos de Gantt, controle de tempo, lembretes, faturamento Plano gratuito disponível; o plano pago custa a partir de US$ 49,97/mês Flow Pequenas agências criativas e startups que precisam de alinhamento visual entre vários projetos Carga de trabalho da equipe, exportação para CSV, listas de verificação, interface de usuário com recurso de arrastar e soltar Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 8/mês por usuário Miro Equipes criativas híbridas em pequenas e médias empresas que precisam de soluções para brainstorming e mapeamento visual de projetos Quadros brancos, Miro AI, post-its, gravações do Talktrack Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Hive Equipes dinâmicas de mídia, marketing e design que conduzem campanhas em vários formatos em agências Ferramentas de revisão, assistente de IA, modelos de cronograma, configuração de múltiplas visualizações Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês por usuário

Como escolher um software de gerenciamento de projetos criativos?

Veja o que é importante ao avaliar os recursos de um bom software de gerenciamento de projetos criativos:

Interface intuitiva e integrações: Opte por uma plataforma com uma interface de usuário simples e conexões perfeitas com ferramentas como Adobe e Figma para otimizar o trabalho diário

Visualizações visuais de tarefas e cronogramas: Dê prioridade a softwares que ofereçam quadros Kanban, gráficos de Gantt e calendários para mapear campanhas e manter os prazos visíveis

Feedback e revisão robustos: Opte por ferramentas integradas de marcação, controle de versões e fluxos de trabalho de aprovação para simplificar a colaboração e reduzir as revisões

Fluxos de trabalho personalizados e automação: Procure por etapas flexíveis, formulários de solicitação e gatilhos que se adaptem ao seu processo criativo e reduzam as atualizações manuais

Relatórios e análises em tempo real: Certifique-se de que a ferramenta ofereça painéis visuais para acompanhar o andamento do projeto, a carga de recursos e os prazos de forma rápida e fácil

Gerenciamento seguro de arquivos e permissões: Garanta que haja um sistema centralizado para armazenar, compartilhar e gerenciar ativos criativos com acesso controlado

O melhor software para gerenciar projetos criativos

Aqui estão nossas escolhas para os melhores softwares de gerenciamento de projetos criativos. 👇

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real dos produtos. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para equipes criativas que precisam de um espaço de trabalho personalizável e completo)

Encontre respostas em todo o seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain

O ClickUp oferece às equipes criativas um espaço de trabalho flexível para lidar com tudo isso. O software de gerenciamento de projetos ClickUp oferece a designers, profissionais de marketing e agências uma enorme flexibilidade para se adequar aos seus processos individuais.

Equipes de design utilizam o ClickUp para centralizar todos os seus recursos de projeto, feedbacks e tarefas em uma única plataforma colaborativa. Os recursos de colaboração em tempo real facilitam a coleta de sugestões e briefings criativos, a obtenção de feedbacks e a iteração rápida, sem perder o controle das revisões ou ideias.

O software de gerenciamento de agências criativas da ClickUp é a ferramenta ideal para gerenciar projetos de clientes, campanhas e fluxos de trabalho internos com facilidade. Você pode centralizar todas as comunicações com os clientes, equilibrar as cargas de trabalho das equipes, colaborar entre equipes e criar relatórios personalizados, tudo em uma única plataforma.

Vamos ver isso em ação. 🎬

Planeje suas campanhas de marketing no ClickUp Esboce ideias e formatos em uma única visualização usando o ClickUp Mind Maps

Durante o planejamento inicial, os Mapas Mentais do ClickUp e os Quadros Brancos do ClickUp, equipados com IA, ajudam você a conectar a estratégia à execução. Faça um brainstorming de ideias em conjunto, adicione notas e imagens, mapeie dependências e cronogramas e transforme as ideias vencedoras diretamente em tarefas no ClickUp.

Transforme seu plano de produção em ação usando os Quadros Brancos do ClickUp

No ClickUp Tasks, você pode organizar cada parte de um produto final como tarefas e subtarefas.

Por exemplo, para um vídeo teaser de produto de 15 segundos, você cria uma tarefa principal e, em seguida, adiciona subtarefas detalhadas para aprovação do conceito, redação do roteiro, gravação da narração, edição e exportação final. Cada subtarefa recebe seu próprio cronograma, para que todos saibam o que é necessário e quando.

Em seguida, adicione detalhes específicos a cada tarefa com os Campos Personalizados e crie Status de Tarefa Personalizados no ClickUp para refletir como sua equipe trabalha — como “revisão da marca em andamento”, “aguardando direitos de uso” ou “enviado às equipes locais”. Isso ajuda você a analisar rapidamente e entender em que estágio cada parte se encontra.

Acompanhe cada etapa da produção usando as tarefas do ClickUp

E se você quiser elevar o nível, experimente o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado à plataforma. Ele economizará horas de trabalho ao:

Pesquise no seu Workspace para compartilhar rapidamente o andamento do projeto e atualizações das tarefas

Criação rápida de textos para e-mails e mensagens para clientes e equipes

Identificar obstáculos e atrasos e sugerir o que priorizar em seguida

Automatize tarefas rotineiras, como atualizações de status, atribuição de tarefas e muito mais

Baixe o modelo gratuito Estruture seu processo criativo com o modelo ClickUp Creative & Design

Acelere seu processo com o modelo ClickUp Creative & Design. Ele vem repleto de status predefinidos, hierarquias de tarefas e campos para ajudá-lo a gerenciar briefings criativos, revisões, prazos e bibliotecas de recursos de uma só vez.

O modelo também inclui várias visualizações integradas, como Atas de Reuniões, Processo Criativo e Formulários de Solicitação. Dessa forma, tudo fica organizado e de fácil acesso.

Principais recursos do ClickUp

Escolha como você trabalha: Visualize seu fluxo de trabalho usando Visualize seu fluxo de trabalho usando as Visualizações do ClickUp , como o Quadro para acompanhar o andamento dos ativos, o Calendário para prazos, a Lista para tarefas de produção e a Linha do Tempo para campanhas em várias fases

Crie no mesmo espaço: elabore briefings, esboços de conteúdo e notas diretamente no elabore briefings, esboços de conteúdo e notas diretamente no ClickUp Docs , vinculados a tarefas e cronogramas, e compartilháveis com um único clique

Acompanhe o progresso com facilidade: monitore a capacidade da equipe, o status dos ativos e os marcos da campanha em uma única visualização usando monitore a capacidade da equipe, o status dos ativos e os marcos da campanha em uma única visualização usando os painéis do ClickUp

Gere ideias mais rapidamente: faça brainstorming de slogans, crie variações de textos ou reformule mensagens instantaneamente usando o ClickUp Brain

Obtenha assistência em design: Utilize prompts personalizados para que a IA do ClickUp nos quadros brancos gere imagens rapidamente

Converse sem perder o contexto: Compartilhe atualizações rápidas, faça perguntas e tome decisões em tempo real usando Compartilhe atualizações rápidas, faça perguntas e tome decisões em tempo real usando o ClickUp Chat , exatamente onde o trabalho acontece

Revisão sem confusão: Dê feedback diretamente em imagens, vídeos e arquivos usando Dê feedback diretamente em imagens, vídeos e arquivos usando o Proofing no ClickUp , para que os comentários sejam específicos e claros

Reúna detalhes antecipadamente: Use Use os formulários do ClickUp para coletar briefings, solicitações de conteúdo ou sugestões para campanhas e transformá-los automaticamente em tarefas

Mantenha tudo em um só lugar: use as integrações do ClickUp com mais de 1.000 ferramentas, como Figma, Google Drive, Dropbox, YouTube, Outlook, HubSpot, Box e outras, para reunir todo o seu trabalho

Limitações do ClickUp

Os recursos abrangentes e as opções de personalização do ClickUp podem parecer um pouco intimidadores no início, especialmente para equipes que ainda não estão familiarizadas com softwares robustos de gerenciamento de projetos criativos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do G2 diz tudo:

Como fundador de uma agência de marketing digital, experimentei todas as ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis — mas nenhuma me proporcionou a flexibilidade, a automação e a estrutura de que eu precisava como o ClickUp. Gerencio uma equipe remota que trabalha em dezenas de contas de clientes ao mesmo tempo. O ClickUp me ajudou a centralizar calendários de conteúdo, automatizar a integração de novos usuários com formulários, acompanhar revisões, atribuir tarefas e até mesmo configurar um painel de controle para os clientes. As visualizações personalizadas, automações, modelos e integrações me pouparam inúmeras horas. Além disso, consegui transformar meus sistemas em produtos digitais comercializáveis — eu até ensino aos clientes como usar o ClickUp para expandir seus próprios negócios.

Como fundador de uma agência de marketing digital, experimentei todas as ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis — mas nenhuma me proporcionou a flexibilidade, a automação e a estrutura de que eu precisava como o ClickUp. Gerencio uma equipe remota que trabalha em dezenas de contas de clientes ao mesmo tempo. O ClickUp me ajudou a centralizar calendários de conteúdo, automatizar a integração de novos usuários com formulários, acompanhar revisões, atribuir tarefas e até mesmo configurar um painel de controle para os clientes. As visualizações personalizadas, automações, modelos e integrações me pouparam inúmeras horas. Além disso, consegui transformar meus sistemas em produtos digitais comercializáveis — eu até ensino aos clientes como usar o ClickUp para expandir seus próprios negócios.

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e geração de ideias. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um recurso visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho que permite que você tenha ideias, visualize e execute com mais rapidez!

2. Wrike (Ideal para equipes internas que gerenciam campanhas de grande volume)

via Wrike

O Wrike é uma plataforma de gerenciamento de trabalho e colaboração projetada para ajudar equipes a planejar, acompanhar e entregar projetos com mais eficiência.

Ele oferece automação, espaços de trabalho visuais e integrações avançadas com ferramentas como o Adobe Creative Cloud e plataformas de gerenciamento de ativos digitais (DAM). E mais? O Wrike apoia equipes de design no gerenciamento de projetos de marketing, ajudando-as a entregar trabalhos alinhados à marca com mais rapidez e confiança.

Principais recursos do Wrike

Acelere os ciclos de feedback com ferramentas integradas de revisão e aprovação , feitas sob medida para ativos criativos como imagens, vídeos e PDFs

Registre solicitações de forma clara usando formulários de solicitação personalizados que encaminham automaticamente as tarefas com base no tipo de campanha, departamento ou prioridade

Otimize a produção criativa usando a IA Work Intelligence® da Wrike , que automatiza tarefas rotineiras, resume conteúdos e prevê riscos do projeto

Gere relatórios detalhados para acompanhar o andamento do projeto, a produtividade da equipe e o desempenho geral

Limitações do Wrike

O aplicativo pode ficar lento ou travar, especialmente com muitas abas abertas ou projetos grandes

Algumas integrações (como o Bynder) funcionam bem, outras (como o ServiceDesk Now) são difíceis de configurar

Preços do Wrike

Gratuito

Team: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Pinnacle: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Uma avaliação do G2 coloca a questão da seguinte forma:

Eu uso o Wrike com frequência devido ao seu gerenciamento abrangente de tarefas, gráficos de Gantt, controle de tempo e ferramentas de colaboração, tudo em um só lugar. […] Embora as ferramentas básicas sejam fáceis de usar, ao gerenciar projetos muito grandes ou complexos, o Wrike pode, ocasionalmente, parecer um pouco lento ou não responder.

Eu uso o Wrike com frequência devido ao seu gerenciamento abrangente de tarefas, gráficos de Gantt, controle de tempo e ferramentas de colaboração, tudo em um só lugar. […] Embora as ferramentas básicas sejam fáceis de usar, ao gerenciar projetos muito grandes ou complexos, o Wrike pode, ocasionalmente, parecer um pouco lento ou não responder.

3. Notion (Ideal para equipes com grande volume de conteúdo que precisam especificamente de documentos)

via Notion

O Notion oferece às equipes uma tela para organizar ideias, gerenciar projetos e colaborar de uma forma que parece intuitiva e visualmente orientada.

As equipes criativas adoram o Notion porque é possível montar quadros Kanban para acompanhar projetos e incorporar moodboards exatamente onde você precisa. As diretrizes da marca se conectam aos resultados esperados, os materiais de referência ficam organizados e toda a sua equipe pode participar para editar e comentar em tempo real.

A beleza está na forma como ele se adapta ao seu processo. Precisa ver o que vence esta semana? Filtre por prazo. Quer verificar no que a Andrea está trabalhando? Filtre por membros da equipe. Ele simplesmente funciona do jeito que você pensa.

Principais recursos do Notion

Crie bibliotecas visuais dinâmicas para tudo, desde a pesquisa até os resultados finais

Conecte protótipos de design, discussões de feedback e especificações usando o Projects , mantendo sua equipe alinhada em todas as etapas

Automatize tarefas administrativas rotineiras, como notas de reuniões ou acompanhamentos, com o Notion AI , para que você possa se concentrar no processo criativo

Pesquise instantaneamente em todos os documentos, arquivos e conversas com o Enterprise Search

Limitações do Notion

Recursos limitados de colaboração e upload de arquivos no plano gratuito

Pode se tornar uma distração se for excessivamente personalizado, especialmente para o gerenciamento rápido de tarefas

Carece de algumas das funcionalidades mais avançadas de gerenciamento de projetos, como acompanhamento detalhado do tempo e gerenciamento de recursos, encontradas em ferramentas mais avançadas

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.475 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.580 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Veja o que uma avaliação da Capterra tinha a dizer:

É ótimo para organizar listas de tarefas e planejar atividades com antecedência. No entanto, a quantidade de personalização que ele passou a permitir às vezes me absorve, e eu fico muito envolvido em criar um visual para as notas que seja prático para mim.

É ótimo para organizar listas de tarefas e planejar atividades com antecedência. No entanto, a quantidade de personalização que ele passou a permitir às vezes me absorve, e eu fico muito envolvido em criar um visual para as notas que seja prático para mim.

💡 Dica profissional: Sempre defina o que significa “concluído”. Antes de iniciar o trabalho, chegue a um acordo sobre o que conta como resultado final. Uma “publicação nas redes sociais” é vago. “Um gráfico animado nos formatos 1:1 e 9:16 com texto aprovado” é claro.

4. Basecamp (Ideal para equipes que priorizam a comunicação com o cliente)

via Basecamp

A abordagem baseada em projetos do Basecamp mantém tudo simples. Cada cliente ou campanha tem seu próprio espaço de projeto com listas de tarefas, fóruns de discussão, cronogramas e armazenamento de arquivos.

Ferramentas visuais de gerenciamento de projetos, como Hill Charts e Mission Control, ajudam você a entender instantaneamente o andamento dos projetos, enquanto os relatórios mostram o progresso real.

Isso é particularmente eficaz para agências que desejam otimizar a comunicação com os clientes e oferecer tanto aos membros da equipe interna quanto aos clientes uma visão clara do que está acontecendo, sem uma curva de aprendizado íngreme.

Principais recursos do Basecamp

Centralize todas as comunicações, tarefas, arquivos e cronogramas em uma única página de projeto organizada

Envie mensagens pontuais aos colegas de equipe ou clientes usando Pings sem sobrecarregar as caixas de entrada

Automatize check-ins regulares para receber atualizações de status da sua equipe sem precisar agendar outra reunião

Mantenha os ciclos de feedback organizados com o Client Access , que permite o compartilhamento controlado

Analise o histórico de trabalho com relatórios que mostram tarefas concluídas, itens em atraso e o progresso da equipe

Limitações do Basecamp

Carece de relatórios e análises avançadas, com opções limitadas de personalização para modelos de relatório

Não oferece ferramentas específicas para revisão criativa, como revisão visual e anotações diretamente em arquivos de imagem ou vídeo

Conversas em threads podem se tornar confusas em projetos movimentados, dificultando o acompanhamento do contexto

Preços do Basecamp

Gratuito

Mais: US$ 15/mês por usuário

Pro Unlimited: US$ 299/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Diretamente de uma avaliação do G2:

Ter um único local para armazenar políticas, procedimentos, listas de tarefas a serem concluídas (tarefas pendentes) e também poder enviar mensagens uns aos outros sem usar vários sistemas nos ajuda a ser mais eficientes. […] Mas não gosto do fato de não ter uma opção de duplicar. […]

Ter um único local para armazenar políticas, procedimentos, listas de tarefas a serem concluídas (tarefas pendentes) e também poder enviar mensagens uns aos outros sem usar vários sistemas nos ajuda a ser mais eficientes. […] Mas não gosto do fato de não ter uma opção de duplicar. […]

📖 Leia também: Modelos gratuitos de calendário de conteúdo para redes sociais

5. Trello (Ideal para planejadores visuais que preferem fluxos de trabalho no estilo Kanban)

via Trello

O Trello faz com que o processo criativo pareça menos uma gestão de projeto e mais um mapeamento de uma visão. O uso de um layout flexível de quadro e cartões oferece uma visão panorâmica de todos os conceitos, campanhas ou entregas em andamento.

Você obtém automação de fluxo de trabalho por meio do Butler, linhas do tempo visuais e espelhamento de cartões entre painéis, para manter iterações, revisões e dependências de tarefas sincronizadas. Ele ainda transforma mensagens dispersas do Slack, e-mail ou Microsoft Teams em tarefas práticas com a ajuda do Inbox e do Email Magic.

Sua simplicidade torna o Trello fácil de adotar, ajudando as equipes a se organizarem sem se perderem em recursos complexos.

Principais recursos do Trello

Organize fluxos de trabalho visualmente em quadros Kanban para acompanhar as tarefas desde a ideia até a conclusão

Colabore com os membros da equipe adicionando comentários, arquivos e @menções diretamente nos cartões de tarefa

Exporte painéis inteiros para o Google Slides usando o Slide Power-Up para transformar storyboards ou planos de campanha em apresentações

Adicione imagens de capa, etiquetas com códigos de cores e adesivos de cartão para tornar os painéis visualmente atraentes e fáceis de examinar em busca de recursos criativos

Gerencie cronogramas de produção e sprints criativos com a Visualização de Cronograma para acompanhar o progresso em tempo real

Limitações do Trello

Carece de profundidade para gerenciar projetos complexos ou de grande escala com interdependências, e obter uma visão geral de alto nível pode ser um desafio quando o trabalho está distribuído por vários painéis separados

Sua estrutura linear pode parecer restritiva para equipes que precisam de fluxos de trabalho avançados ou hierarquia

Recursos avançados, como controle de tempo integrado, relatórios detalhados e gerenciamento de dependências, exigem Power-Ups pagos ou integrações de terceiros

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Enterprise: US$ 210 por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Veja o que diz esta avaliação do G2:

O que eu adoro no Trello é a facilidade de uso e o fato de tudo ser tão visual. Sou o tipo de pessoa que gosta de ver tudo organizado de forma clara, e o Trello faz isso perfeitamente. Os quadros e cartões me permitem organizar minhas tarefas exatamente como eu quero, e é super fácil atribuir tarefas e acompanhar o progresso. Ele também é muito flexível: você pode usá-lo para literalmente qualquer coisa, seja trabalho ou apenas tarefas pessoais. É uma daquelas ferramentas que você pode simplesmente começar a usar imediatamente, sem pensar muito.

O que eu adoro no Trello é a facilidade de uso e o fato de tudo ser tão visual. Sou o tipo de pessoa que gosta de ver tudo organizado de forma clara, e o Trello faz isso perfeitamente. Os quadros e cartões me permitem organizar minhas tarefas exatamente como eu quero, e é super fácil atribuir tarefas e acompanhar o progresso. Ele também é muito flexível: você pode usá-lo para literalmente qualquer coisa, seja trabalho ou apenas tarefas pessoais. É uma daquelas ferramentas que você pode simplesmente começar a usar imediatamente, sem pensar muito.

🔍 Você sabia? David Bowie escrevia letras usando o método cut-up, cortando fisicamente frases e reorganizando-as para criar ideias inesperadas. Esse método estruturado ampliou os limites da criatividade.

6. FunctionFox (Ideal para estúdios que precisam de controle de tempo e cálculo de custos de projetos)

via FunctionFox

O FunctionFox é um software de gerenciamento de projetos criativos e controle de tempo baseado na nuvem. Projetado levando em conta as necessidades específicas de designers, redatores, estúdios e agências de criação, ele ajuda você a deixar de lado planilhas dispersas e obter clareza em tempo real.

Enquanto outras ferramentas se limitam a monitorar horas, o FunctionFox conecta os pontos entre tempo faturável, disponibilidade de recursos, cronogramas de projetos e saúde do orçamento.

Seu principal ponto forte reside no controle de tempo e na gestão de despesas, que são simples, mas poderosos, ajudando as equipes a criar estimativas precisas, monitorar os orçamentos dos projetos em tempo real e gerar relatórios detalhados. Ele responde à pergunta crucial para qualquer empresa criativa: “Este projeto é lucrativo?”

Principais recursos do FunctionFox

Acompanhe o andamento, o tempo e os custos do projeto com relatórios de orçamento e rentabilidade em tempo real a partir de um painel centralizado

Gerencie contratos de prestação de serviços e trabalhos recorrentes por meio do acompanhamento integrado de contratos e fluxos de trabalho automatizados

Visualize instantaneamente a carga de trabalho e a disponibilidade da equipe com previsões de recursos e painéis de capacidade

Atribua tarefas aos membros da equipe e verifique o status do projeto com um sistema simples de atribuição de ações

Limitações do FunctionFox

Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos, como dependências de tarefas, tarefas recorrentes e automação de fluxo de trabalho

Sua forte ênfase no controle de tempo e na gestão financeira pode ser mais do que o necessário para equipes internas que não se concentram no faturamento de clientes

O acompanhamento de projetos com base em planilhas de horas trabalhadas pode ser insuficiente para medir a verdadeira rentabilidade do projeto

Preços do FunctionFox

Classic: US$ 12/mês por usuário

Premier: US$ 18/mês por usuário

Interno: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o FunctionFox

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FunctionFox?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão de uma avaliação do G2:

Existem tantos recursos que nossa empresa utiliza, incluindo o acompanhamento de planilhas de horas, blogs, cronogramas e marcos de projetos, relatórios e muito mais.

Existem tantos recursos que nossa empresa utiliza, incluindo o acompanhamento de planilhas de horas, blogs, cronogramas e marcos de projetos, relatórios e muito mais.

7. Workamajig (Ideal para agências que gerenciam a produção criativa e o faturamento de ponta a ponta)

via Workamajig

O Workamajig é um sistema de gestão de agências abrangente e completo, projetado para ser o centro nevrálgico de todo o seu negócio criativo.

Essa ferramenta conecta a inteligência de negócios ao planejamento criativo de maneiras que a maioria das ferramentas ignora completamente. Ela vai além do gerenciamento de projetos padrão para integrar tudo, desde vendas e CRM até planejamento de recursos, finanças e faturamento.

Pense nisso como a espinha dorsal operacional para agências consolidadas que desejam conectar todos os departamentos e ter uma única fonte de informação confiável para todo o ciclo de vida do cliente e do projeto.

Enquanto sua equipe se concentra em conceitos e campanhas, este software de gerenciamento de projetos criativos acompanha discretamente cada minuto e cada centavo nos bastidores. Os alertas de orçamento são emitidos antes que você tenha problemas, não depois. O controle de tempo ocorre naturalmente enquanto as pessoas trabalham, para que você saiba se aquele projeto de reformulação da marca é lucrativo.

Principais recursos do Workamajig

Inicie projetos com todos os recursos necessários instantaneamente, com cronogramas, orçamentos e atribuições de tarefas

Gerencie solicitações e atualizações de clientes com eficiência por meio do portal do cliente e de formulários de cadastro específicos para cada projeto

Crie orçamentos com a identidade visual da sua marca que se convertem automaticamente em planos financeiros, integrando mão de obra, cotações de fornecedores e tabelas de preços personalizadas

Gerencie as agendas da equipe e preveja a disponibilidade de recursos com ferramentas de planejamento robustas para evitar sobrecarregamento

Colabore com fornecedores externos por meio de ferramentas de gestão de fornecedores para aprovação de orçamentos, ordens de compra e acompanhamento de faturas

Limitações do Workamajig

A plataforma é conhecida por sua complexidade e curva de aprendizado íngreme, exigindo frequentemente um tempo significativo para treinamento e implementação

Os fluxos de trabalho de aprovação (por exemplo, ordens de compra, planilhas de horas) carecem de flexibilidade e de encaminhamento específico por função

Os relatórios de planejamento e utilização de recursos futuros estão limitados a visualizações semanais, em vez de granularidade diária

Preços do Workamajig

Workamajig: US$ 41/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Workamajig

G2: 3,8/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 3,8/5 (mais de 340 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workamajig?

Esta avaliação do G2 chamou nossa atenção:

Adoro o fato de o Workamajig oferecer inúmeras opções de personalização para a configuração de projetos e a geração de relatórios. Raramente encontro obstáculos no sistema quando se trata de fluxos de processos. […] No entanto, os fluxos de aprovação precisam de melhorias significativas. As ordens de compra deveriam ser limitadas a indivíduos, em vez de a um valor fixo. As planilhas de horas deveriam ser encaminhadas ao gerente de projetos, em vez de ao gerente do funcionário, que pode não ter conhecimento do funcionamento interno dos projetos.

Adoro o fato de o Workamajig oferecer inúmeras opções de personalização para a configuração de projetos e a geração de relatórios. Raramente encontro obstáculos no sistema quando se trata de fluxos de processos. […] No entanto, os fluxos de aprovação precisam de melhorias significativas. As ordens de compra deveriam ser limitadas a indivíduos, em vez de a um valor fixo. As planilhas de horas deveriam ser encaminhadas ao gerente de projetos, em vez de ao gerente do funcionário, que pode não ter conhecimento do funcionamento interno dos projetos.

💡 Dica profissional: Deixe claro quantas rodadas de feedback estão incluídas (duas é o ideal) e quem tem poder de decisão em cada etapa. Muitas vozes com peso igual podem acabar rapidamente com um projeto criativo.

8. Nifty (Ideal para equipes remotas que precisam de planejamento de projetos)

via Nifty

Para equipes criativas, o Nifty consolida todo o fluxo de trabalho do projeto, desde o planejamento de alto nível com os clientes até as tarefas e conversas diárias.

Os roteiros visuais do Nifty fazem com que o cronograma do seu projeto pareça um storyboard vivo. O que é inteligente é como as discussões se encaixam diretamente em marcos e tarefas específicas; assim, quando seu cliente dá um feedback sobre “deixar isso mais chamativo”, essa pérola de sabedoria permanece conectada à fase exata do design em que ela é relevante.

Seu assistente de IA Orbit e seus recursos de automação permitem que você passe da ideia ao projeto estruturado em segundos. Você pode atribuir tarefas, criar modelos de gerenciamento de projetos e monitorar o tempo sem precisar usar uma planilha.

Os melhores recursos do Nifty

Gerencie tarefas e fluxos de trabalho com flexibilidade usando as visualizações Kanban, Lista, Calendário e Linha do tempo

Automatize a geração de relatórios sobre o andamento do projeto vinculando tarefas a marcos visuais no estilo Gantt

Agrupe projetos relacionados em Portfólios e gerencie a visibilidade com controles de acesso público ou privado

Consolide a comunicação da equipe com discussões integradas ao projeto, eliminando a necessidade de aplicativos de chat separados

Acompanhe o tempo gasto em tarefas criativas usando o Nifty Time Tracker integrado e exporte as horas faturáveis com um clique

Limitações do Nifty

Os formulários são um complemento pago, ao contrário de softwares concorrentes de gerenciamento de projetos criativos, como o ClickUp e o Notion, que os incluem nos planos básicos

Faltam lembretes recorrentes e prazos, o que pode afetar o acompanhamento das tarefas e a confiabilidade dos prazos

A interface multifuncional pode parecer um pouco confusa para usuários novos

Preços acessíveis

Gratuito

Starter: US$ 49/mês, até 10 usuários

Pro: US$ 99/mês, até 20 usuários

Business: US$ 149/mês, até 50 usuários

Ilimitado: US$ 499/mês, usuários ilimitados

Avaliações e comentários do Nifty

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nifty?

Uma perspectiva que vale a pena destacar:

Aprecio a simplicidade e a elegância da interface do Nifty. Seu design sofisticado, alto nível de personalização e recursos práticos fazem dele uma ótima escolha para qualquer projeto ou organização que busque reduzir o tempo gasto na organização de documentos e no gerenciamento do fluxo de trabalho. […] Gostaria que o Nifty oferecesse lembretes recorrentes ou opções de prazos. Isso permitiria aos usuários garantir que sempre se lembrassem de tarefas e prazos importantes, em vez de depender da própria memória

Aprecio a simplicidade e a elegância da interface do Nifty. Seu design sofisticado, alto nível de personalização e recursos práticos fazem dele uma ótima escolha para qualquer projeto ou organização que busque reduzir o tempo gasto na organização de documentos e no gerenciamento do fluxo de trabalho. […] Gostaria que o Nifty oferecesse lembretes recorrentes ou opções de prazos. Isso permitiria aos usuários garantir que sempre se lembrassem de tarefas e prazos importantes, em vez de depender da própria memória

🧠 Curiosidade: A Pixar tem algo chamado Braintrust, onde diretores e roteiristas se reúnem para analisar minuciosamente as histórias e reconstruí-las. É um processo honesto e intenso, que moldou quase todos os filmes da Pixar que você conhece.

9. nTask (Ideal para equipes criativas que gerenciam projetos sensíveis a riscos)

via nTask

O nTask é um software de gerenciamento de projetos criativos altamente organizado, desenvolvido para lidar com as variáveis da execução criativa. Sua flexibilidade no planejamento e na visualização do trabalho facilita o gerenciamento de campanhas sobrepostas, revisões de clientes e briefings de design de última hora.

O que destaca o nTask é seu ecossistema integrado de ferramentas, como acompanhamento de problemas, gestão de riscos e planejamento de orçamento. A ferramenta se adapta ao trabalho da sua equipe, permitindo que você defina prioridades, crie fluxos de trabalho repetíveis e mantenha todas as fases do projeto rastreáveis.

É uma escolha prática para agências preocupadas com o orçamento que buscam uma ferramenta para gerenciar os processos administrativos relacionados ao trabalho criativo.

Principais recursos do nTask

Planeje cronogramas de projetos complexos visualmente com gráficos de Gantt interativos e dependências de tarefas

Esteja sempre pronto para auditorias com ferramentas que permitem sinalizar, atribuir e vincular problemas aos projetos de marketing de conteúdo certos

Registre e gerencie o tempo dos funcionários com planilhas de horas integradas para uma análise precisa do projeto ou faturamento

Acelere a coordenação interna usando chat em equipe, comentários nas tarefas e alertas de projeto em tempo real

Agende reuniões com planejamento integrado da pauta, acompanhamento de decisões e convites sincronizados no calendário

Limitações do nTask

O layout desatualizado da ferramenta e as frequentes atualizações da interface prejudicam a experiência do usuário

Falta-lhe algumas funcionalidades avançadas específicas para a área criativa, como ferramentas integradas de revisão visual e marcação de recursos

O baixo espaço de armazenamento no plano gratuito limita a usabilidade para equipes maiores

Preços do nTask

Básico: Gratuito

Premium: US$ 4/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o nTask

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o nTask?

Uma avaliação da Capterra compartilhou este comentário:

Gosto dos recursos de gerenciamento de tarefas, relatórios, controle de tempo e anotações do nTask. Uso o nTask há um ano e, até agora, tem sido incrível. […] Acho que o aplicativo web do nTask não foi bem projetado. Precisa de algumas melhorias do ponto de vista do usuário. Além disso, o aplicativo móvel também não é tão bom.

Gosto dos recursos de gerenciamento de tarefas, relatórios, controle de tempo e anotações do nTask. Uso o nTask há um ano e, até agora, tem sido incrível. […] Acho que o aplicativo web do nTask não foi bem projetado. Precisa de algumas melhorias do ponto de vista do usuário. Além disso, o aplicativo móvel também não é tão bom.

🧠 Curiosidade: Andy Warhol administrava seu estúdio, The Factory, como uma linha de produção criativa de portas abertas. As pessoas entravam, criavam arte, filmavam ou simplesmente passavam o tempo por lá.

10. ProProfs Project (Ideal para equipes que precisam de uma plataforma de projetos simples com recursos essenciais)

via ProProfs

Parte de uma família maior de aplicativos empresariais, o ProProfs Project é uma ferramenta de gerenciamento de projetos intuitiva, projetada para oferecer simplicidade sem a complexidade excessiva de sistemas mais robustos.

Com este software de colaboração visual, você pode gerenciar campanhas criativas mantendo prazos e responsabilidades claramente visíveis.

É uma excelente opção para equipes e pequenas agências que buscam recursos essenciais de gerenciamento de projetos, incluindo controle de tempo e faturamento, em um pacote fácil de usar.

Principais recursos do ProProfs Project

Visualize cronogramas de projetos e dependências de tarefas com gráficos de Gantt interativos

Gerencie fluxos de trabalho criativos com quadros Kanban flexíveis para mover tarefas facilmente entre as etapas

Acompanhe com precisão as horas faturáveis e gere faturas profissionais diretamente a partir dos dados do seu projeto

Crie bases de conhecimento internas e guias de estilo que sua equipe possa acessar sempre que necessário para garantir uma execução consistente

Colabore com os membros da equipe compartilhando arquivos e postando comentários diretamente nas tarefas

Monitore o andamento do projeto e o desempenho da equipe com relatórios e análises prontos para apresentação

Limitações do ProProfs Project

O software de gerenciamento de projetos criativos carece de recursos especializados para revisão criativa, como ferramentas integradas para revisão visual e envio de feedback diretamente em imagens ou vídeos

Ele não oferece a personalização profunda nem os recursos avançados de gerenciamento de recursos necessários para agências maiores com fluxos de trabalho complexos

Preços do ProProfs Project

Gratuito

Plano Empresarial: US$ 49,97/mês para usuários ilimitados

Avaliações e comentários sobre o ProProfs Project

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProProfs Project?

Uma breve avaliação de um usuário real:

O ProProfs me ajuda a otimizar minha carga de trabalho sem complicações. Usando seu painel intuitivo, posso acompanhar se algum recurso está sobrecarregado ou subutilizado. Dessa forma, consigo ajustar rapidamente meus fluxos de trabalho e gerenciar minha carga de trabalho diária com eficiência. No entanto, a ferramenta não oferece recursos de automação. Ter esses recursos realmente me permitiria delegar várias das minhas tarefas, para que eu pudesse dedicar atenção exclusiva a tarefas mais importantes.

O ProProfs me ajuda a otimizar minha carga de trabalho sem complicações. Usando seu painel intuitivo, posso acompanhar se algum recurso está sobrecarregado ou subutilizado. Dessa forma, consigo ajustar rapidamente meus fluxos de trabalho e gerenciar minha carga de trabalho diária com eficiência. No entanto, a ferramenta não oferece recursos de automação. Ter esses recursos realmente me permitiria delegar várias das minhas tarefas, para que eu pudesse dedicar atenção exclusiva a tarefas mais importantes.

📖 Leia também: Exemplos de fluxos de trabalho e casos de uso

11. Flow (Ideal para equipes que precisam de alinhamento visual entre vários projetos)

via Flow

O Flow traz uma simplicidade revigorante à gestão de projetos criativos. As equipes criativas apreciam a forma como ele lida com os altos e baixos naturais dos projetos, sem impor estruturas rígidas que desmoronam assim que algo inesperado acontece.

Ao contrário de plataformas pesadas ou excessivamente complicadas, o Flow aposta no minimalismo. As equipes podem organizar o trabalho em seções codificadas por cores, linhas do tempo com recurso de arrastar e soltar ou visualizações detalhadas em lista com tags, arquivos e feedback.

Principais recursos do Flow

Acompanhe o andamento de todo o trabalho a partir de um painel de projetos centralizado e personalizável

Organize projetos e tarefas com listas simples e minimalistas ou quadros Kanban visuais

Use a Visualização da Carga de Trabalho da Equipe para acompanhar quem está sobrecarregado e reequilibrar as tarefas com simples ações de arrastar e soltar

Codifique projetos por cores, defina ícones, duplique estruturas ou exporte painéis para CSV para facilitar o compartilhamento

Transforme rotinas em listas de verificação repetíveis ou duplique projetos inteiros para manter a consistência entre as campanhas

Limitações de fluxo

Não possui ferramentas integradas de revisão criativa para fornecer feedback direto e contextual sobre recursos visuais

Os usuários relatam falhas e uma experiência pouco intuitiva em dispositivos móveis, especialmente no iOS

A falta de hierarquia visual torna os painéis complexos difíceis de navegar

As integrações com aplicativos de terceiros são mais lentas e menos fluidas do que em softwares concorrentes de gerenciamento de projetos criativos

Preços do Flow

Básico: US$ 8/mês por usuário

Mais: US$ 12/mês por usuário

Pro: US$ 18/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Flow

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Flow?

De acordo com uma avaliação do G2:

O Flow possui uma interface de usuário muito atraente, que torna a navegação pelo aplicativo uma experiência esteticamente agradável. As tarefas podem ser organizadas em várias categorias úteis e estilos, desde visualizações em lista até sistemas de organização no estilo Kanban. A comunicação com os membros da equipe é fácil, seja dentro das próprias tarefas ou por meio de mensagens privadas.

O Flow possui uma interface de usuário muito atraente, que torna a navegação pelo aplicativo uma experiência esteticamente agradável. As tarefas podem ser organizadas em várias categorias úteis e estilos, desde visualizações em lista até sistemas de organização no estilo Kanban. A comunicação com os membros da equipe é fácil, seja dentro das próprias tarefas ou por meio de mensagens privadas.

🔍 Você sabia? Stephen King escreve cada livro seguindo uma meta diária rigorosa de palavras. Ele trata isso como um trabalho com horários e metas, mesmo que seus projetos sejam todos de ficção. Sua regra: não menos que 2.000 palavras por dia.

12. Miro (Ideal para brainstorming e mapeamento visual de projetos)

via Miro

O Miro é uma plataforma online de quadro branco colaborativo projetada para facilitar o trabalho em equipe e a inovação, especialmente para equipes distribuídas. Ele oferece uma tela digital compartilhada onde as equipes podem debater ideias, planejar e executar projetos, utilizando recursos como notas adesivas, diagramas e ferramentas de colaboração em tempo real.

Com o Miro AI, sua equipe pode criar diagramas bem elaborados, gerar automaticamente briefings de projeto e até mesmo resumir threads de comentários. Ele se adapta ao seu estilo criativo, seja para esboçar fluxos, criar storyboards de campanhas ou alinhar as partes interessadas com design sprints e mapas de jornada.

Principais recursos do Miro

Visualize fluxos de trabalho complexos com facilidade usando a tela infinita do tipo arrastar e soltar para mapear tudo

Centralize a inspiração e a pesquisa criando painéis de inspiração dinâmicos com imagens, vídeos e links

Comece com painéis criados especificamente para pesquisa de experiência do usuário (UX), sprints de design ou wireframing

Grave Talktracks, realize enquetes e inicie videochamadas ao vivo diretamente no quadro, sem precisar trocar de plataforma

Limitações do Miro

O desempenho do software de gerenciamento de projetos criativos fica lento ao trabalhar em painéis grandes ou com muitos elementos

Não se trata de uma ferramenta estruturada de gerenciamento de tarefas; ela carece de recursos como acompanhamento detalhado do andamento, gerenciamento de dependências e relatórios para a execução do projeto

Gerenciamento complexo de permissões para equipes grandes, tornando o controle de funções e acesso uma tarefa tediosa

Preços do Miro

Gratuito

Starter: US$ 8/mês por usuário

Negócios: US$ 16/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Miro

G2: 4,7/5 (mais de 8.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Miro?

Uma avaliação do G2 explicou da seguinte forma:

Adoro o fato de ser acessível a todos na minha equipe e de ser facilmente integrado ao Teams, assim posso usá-lo para tudo, desde a descoberta com minha equipe até a facilitação de workshops com vários programas. O maior ponto negativo para mim é copiar seções ou quadros maiores. Por exemplo, uso o mesmo modelo para a retrospectiva da nossa equipe todas as semanas, e muitas vezes é trabalhoso copiar e colar todos os elementos clicando neles individualmente.

Adoro o fato de ser acessível a todos na minha equipe e de ser facilmente integrado ao Teams, assim posso usá-lo para tudo, desde a descoberta com minha equipe até a facilitação de workshops com vários programas. O maior ponto negativo para mim é copiar seções ou quadros maiores. Por exemplo, uso o mesmo modelo para a retrospectiva da nossa equipe todas as semanas, e muitas vezes é trabalhoso copiar e colar todos os elementos clicando neles individualmente.

💡 Dica profissional: Ao revisar layouts, textos ou animações, crie Clips do ClickUp para deixar feedback visual rapidamente. Está revisando um arquivo do Figma? Grave um vídeo de 30 segundos destacando as alterações, anexe-o à tarefa e sua equipe entenderá o que você quer dizer sem chamadas extras ou comentários vagos. Grave e compartilhe sua tela e áudio com facilidade usando o ClickUp Clips

13. Hive (Ideal para equipes dinâmicas que realizam campanhas em vários formatos)

via Hive

O Hive combina gerenciamento de design intuitivo com ampla personalização do fluxo de trabalho, tornando-o a escolha preferida de equipes que gerenciam projetos criativos em várias etapas.

Desde o momento em que você inicia um projeto usando um dos mais de 100 modelos criados especificamente para fins como marketing por e-mail, fluxo de design de UX ou lançamento de site, você é guiado por um sistema que compreende o impulso criativo.

Recursos integrados de revisão e feedback, além de integrações nativas com plataformas de design como o Photoshop, permitem que sua equipe centralize ativos, gerencie aprovações e mantenha o alinhamento em tempo real.

Principais recursos do Hive

Use modelos de brainstorming prontos para trabalhos criativos para estruturar cronogramas e subtarefas instantaneamente

Revise documentos e vídeos com ferramentas de marcação, compare versões lado a lado e gerencie feedback externo

Atribua tarefas complexas com várias etapas, dependências e prazos usando Cartões de Ação

Simplifique o planejamento com o Buzz AI Assistant e elabore cronogramas, organize documentos, resuma e-mails e gerencie projetos utilizando conhecimento específico do ambiente de trabalho

Alterne entre várias visualizações de projeto (Kanban, Gantt, Calendário, Tabela) para visualizar o trabalho no formato de sua preferência

Limitações do Hive

Com tantas configurações, as equipes podem acabar gastando mais tempo configurando fluxos de trabalho do que executando-os

Recursos essenciais como painéis de controle, automação, revisão e aprovações estão disponíveis apenas como complementos pagos

Começar do zero pode ser demorado sem modelos prontos ou exemplos para novas equipes

Preços do Hive

Gratuito

Starter: US$ 7/mês por usuário

Teams: US$ 18/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hive?

De uma avaliação do G2:

O Hive oferece várias maneiras de visualizar projetos, como painéis de status, gráficos de Gantt, calendário etc. É fácil alternar entre essas visualizações sem precisar alterar a configuração do projeto. […] Mas a interface do usuário é um pouco confusa até você se acostumar. Começar a usar e apresentar a ferramenta aos membros da minha equipe foi difícil, mas isso pode ter sido mais devido à minha própria falta de familiaridade com o Hive enquanto tentava treinar meus colegas de equipe.

O Hive oferece várias maneiras de visualizar projetos, como painéis de status, gráficos de Gantt, calendário etc. É fácil alternar entre essas visualizações sem precisar alterar a configuração do projeto. […] Mas a interface do usuário é um pouco confusa até você se acostumar. Começar a usar e apresentar a ferramenta aos membros da minha equipe foi difícil, mas isso pode ter sido mais devido à minha própria falta de familiaridade com o Hive enquanto tentava treinar meus colegas de equipe.

Organize seu caos criativo com o ClickUp

Cada ferramenta de gerenciamento de projetos criativos desta lista oferece algo valioso. Algumas são ótimas para planejamento visual, outras para colaboração ou aprovações de clientes. Mas juntar vários aplicativos pode dispersar seu fluxo de trabalho e retardar o processo criativo.

O ClickUp reúne tudo isso em uma única plataforma intuitiva de gerenciamento de projetos.

Com o ClickUp, as equipes podem gerenciar tarefas, gerar ideias, se comunicar, criar e gerar relatórios, tudo em um só lugar. Além disso, você conta com um poderoso assistente de IA que ajuda a redigir briefings, resumir atualizações e cuidar das tarefas administrativas para as quais você não tem tempo.

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