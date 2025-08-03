Gerenciamento de projetos de marketing: ferramentas, dicas e modelos

Vamos ser sinceros: gerenciar um projeto de marketing pode parecer como fazer malabarismos com tochas em chamas enquanto anda de monociclo... em uma corda bamba... durante uma tempestade.

Entre brainstorming criativo, aprovações de orçamento, edições de última hora e alguém insistindo que o logotipo “precisa ser maior”, é incrível que qualquer campanha seja lançada. É aí que entra a gestão de projetos de marketing. Ela atua como um diretor nos bastidores, impedindo que o caos criativo saia completamente dos trilhos.

Ao aplicar princípios claros de gerenciamento de projetos e dividir o trabalho em tarefas específicas, as equipes de marketing podem se manter alinhadas, cumprir prazos e realmente aproveitar o processo (bem, a maior parte dele).

Mas não se preocupe, este blog é o seu kit de sobrevivência. Estamos falando das ferramentas mais avançadas (como o ClickUp), das dicas mais úteis e dos modelos prontos para uso — para transformar seu projeto de marketing caótico em uma máquina bem lubrificada.

O que é gerenciamento de projetos de marketing?

A gestão de projetos de marketing é o processo de planejar, organizar e entregar projetos de marketing que atingem objetivos específicos dentro de orçamentos e prazos definidos.

Isso inclui gerenciar recursos, manter a equipe de marketing alinhada e acompanhar o andamento do projeto para que todas as campanhas de marketing sejam lançadas no prazo e gerem resultados.

Veja a seguir mais detalhes sobre o que constitui uma gestão eficaz de projetos de marketing:

✅ Delinear o escopo do projeto, definir metas claras, alocar recursos e alinhar todas as tarefas com a estratégia mais ampla de comunicação de marketing.

✅ Coordenar a colaboração da equipe, atribuir tarefas aos membros certos da equipe, monitorar o progresso das tarefas e manter as partes interessadas internas e externas informadas.

✅ Controle orçamentos, gerencie riscos de projetos e ajuste planos em todas as fases do ciclo de vida do projeto para mantê-lo no caminho certo.

As operações mantêm as luzes acesas, a estratégia fornece uma luz no fim do túnel, mas o gerenciamento de projetos é a locomotiva que move a organização para frente.

As operações mantêm as luzes acesas, a estratégia fornece uma luz no fim do túnel, mas o gerenciamento de projetos é a locomotiva que move a organização para frente.

⭐ Modelo em destaque Quer acompanhar metas como reconhecimento da marca e geração de leads, gerenciar orçamentos e observar métricas em tempo real sem precisar vasculhar planilhas espalhadas? O Modelo de Plano de Projeto de Marketing Digital do ClickUp divide campanhas grandes e dispersas em etapas claras e acionáveis que sua equipe pode realmente seguir. Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se organizado enquanto trabalha em suas campanhas com o modelo de plano de projeto de marketing digital do ClickUp.

📖 Leia também: Como usar IA em marketing

Por que os projetos de marketing precisam de gerenciamento especializado

Todos concordamos que há sempre muito o que fazer no marketing. Desde o planejamento de grandes campanhas de marketing até a coordenação de vários projetos de marketing, as equipes gerenciam inúmeros detalhes e prazos apertados. Não é de se admirar que tantas empresas confiem em softwares de gerenciamento de projetos para manter tudo nos trilhos.

No entanto, os recursos gerais de gerenciamento de projetos por si só não são suficientes para o ritmo e a complexidade do marketing moderno.

É por isso que a gestão especializada de projetos de marketing oferece vantagens significativas que os sistemas genéricos muitas vezes ignoram, por exemplo:

Reduza os tempos de aprovação mantendo todos os recursos criativos e feedbacks em um único lugar, para que designers gráficos, redatores e gerentes de marketing evitem trabalho duplicado.

Identifique sinais precoces de aumento do escopo comparando os gastos planejados com os reais, ajudando as equipes a permanecerem dentro do orçamento do projeto.

Melhore o tempo de lançamento, fornecendo a toda a equipe do projeto uma visão geral abrangente das tarefas, dependências e cronogramas do projeto.

📖 Leia também: Exemplos e modelos eficazes de planos de marketing

Desafios comuns na gestão de projetos de marketing

Se a gestão de projetos de marketing tivesse um status de relacionamento, seria: É complicado.

Novas ferramentas surgem, as estruturas das equipes mudam e os prazos ficam cada vez mais apertados. O que funcionou no último trimestre pode já parecer ultrapassado — sem falar nas surpresas de rebranding no meio do projeto.

Muitas equipes de marketing enfrentam esses desafios reais ao realizar campanhas de marketing. Felizmente, um gerenciamento de projetos de marketing sólido e as ferramentas certas de gerenciamento de projetos podem prevenir ou reduzir a maioria dos problemas.

Vamos discutir os desafios comuns no gerenciamento de projetos de marketing e as soluções que você pode incorporar ao seu processo de gerenciamento de projetos de marketing.

1. Riscos do projeto

Todo projeto de marketing envolve riscos, desde contratempos técnicos até mudanças no mercado. Se você não se planejar com antecedência, problemas inesperados podem afetar a qualidade do projeto e atrasar a entrega.

Exemplos de riscos do projeto:

Risco técnico : as campanhas de marketing digital podem sofrer violações de segurança, interrupções no serviço ou perdas de dados.

Risco de mercado : recessões econômicas ou mudanças repentinas no comportamento do consumidor podem reduzir os retornos.

Risco organizacional: problemas internos, como comunicação deficiente, atrasos na cadeia de suprimentos ou disputas legais, podem retardar o progresso.

✅ Solução: use o gerenciamento de riscos do projeto durante a fase de planejamento do projeto. Analise os riscos possíveis, defina prioridades e crie planos de contingência. Um plano sólido ajuda a mitigar os riscos antes que eles afetem o escopo ou o orçamento do projeto.

👀 Curiosidade: antes dos vídeos virais, havia os boatos. Em 1917, duas meninas enganaram o mundo com as fotos das fadas de Cottingley — Sir Arthur Conan Doyle as publicou, aumentando as vendas do jornal. Isso é marketing de conteúdo acidental!

2. Alargamento do escopo

O aumento do escopo ocorre quando um projeto de marketing cresce além do que foi acordado. Muitas equipes enfrentam isso quando não definem claramente os objetivos do projeto ou não conseguem gerenciar as expectativas das partes interessadas.

Imagine o seguinte: no meio de uma campanha, novos pedidos continuavam se acumulando — publicações extras nas redes sociais, edições de vídeo de última hora e rodadas adicionais de aprovação. Sem limites claros, o cronograma do projeto se estendeu, os orçamentos aumentaram e a equipe se esforçou para acompanhar — um clássico exemplo de aumento do escopo em ação.

✅ Solução: Defina o escopo e as metas do seu projeto com antecedência. Compartilhe esses limites com todas as partes interessadas internas e externas. Mantenha as linhas de comunicação abertas para gerenciar solicitações de mudança dentro do ciclo de vida do seu projeto. Se necessário, use um processo de controle de mudanças para manter a equipe do projeto alinhada e dentro do orçamento.

3. Comunicação deficiente com as partes interessadas

A comunicação deficiente atrasa até mesmo o melhor gerente de projetos de marketing. Isso leva a expectativas pouco claras, trabalho duplicado, prazos perdidos e desperdício de orçamento.

Exemplo: uma campanha de lançamento de produto foi ao ar visando o público errado porque as mudanças feitas pela equipe de produto no meio do projeto não foram comunicadas ao marketing. O responsável pelo projeto presumiu que todos estavam a par, mas atualizações cruciais foram perdidas. O resultado? Orçamento desperdiçado e clientes confusos.

✅ Solução: use um software confiável de operações de marketing para centralizar atualizações e compartilhar o progresso em tempo real. Defina marcos claros, incentive os membros da equipe e as partes interessadas a fornecer feedback e acompanhe todas as mudanças. A comunicação eficaz garante um entendimento comum do status do projeto.

4. Não existe uma única fonte de verdade

Quando as equipes dependem de e-mails ou chamadas dispersas, os detalhes se perdem. Sem uma única fonte de verdade, é difícil acompanhar o andamento do projeto, compartilhar arquivos ou gerenciar tarefas e cronogramas de forma eficaz.

✅ Solução: use um software moderno de gerenciamento de projetos de marketing para armazenar todos os detalhes da campanha, tarefas, arquivos e atualizações em um só lugar. Ferramentas como o ClickUp permitem criar painéis personalizáveis para que sua equipe de marketing, gerente de projetos e partes interessadas possam ver claramente todas as partes do plano.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 16% dos gerentes afirmam que reunir atualizações de diferentes ferramentas em uma visão geral clara ainda é uma grande dor de cabeça. Quando as informações estão espalhadas por muitos lugares, os gerentes gastam um tempo precioso reunindo tudo, em vez de realmente liderar. O resultado? Oportunidades perdidas, tarefas administrativas adicionais e equipes desorganizadas são as consequências. O ClickUp resolve esses problemas reunindo tarefas, documentos e atualizações em um único lugar, reduzindo o trabalho desnecessário e destacando as informações de que você realmente precisa, exatamente quando você precisa delas. 💫 Resultados reais: por exemplo, a Convene reuniu 200 profissionais em um único espaço de trabalho do ClickUp. Com modelos prontos para uso e controle de tempo integrado, eles reduziram as despesas gerais e aceleraram a entrega em vários locais.

Funções e responsabilidades de um gerente de projetos de marketing

Um gerente de projetos assume várias funções, sendo sua principal responsabilidade auxiliar a equipe do projeto a alcançar resultados. Como um usuário do Reddit bem colocou:

Sou gerente de marketing/gerente de projetos. Minha principal função é garantir que o trabalho seja feito para apoiar nossos objetivos. Estruturamos nosso trabalho em torno de projetos trimestrais. Cada membro da equipe recebe de dois a quatro projetos por trimestre, incluindo eu mesmo. Esses projetos são escolhidos para se alinharem às iniciativas da empresa e aos objetivos da equipe.

Sou gerente de marketing/gerente de projetos. Minha principal função é garantir que o trabalho seja feito para apoiar nossos objetivos. Estruturamos nosso trabalho em torno de projetos trimestrais. Cada membro da equipe recebe de dois a quatro projetos por trimestre, incluindo eu mesmo. Esses projetos são escolhidos para se alinharem às iniciativas da empresa e aos objetivos da equipe.

Um gerente de projetos de marketing bem-sucedido combina estratégia com ações diárias para manter os projetos de marketing em andamento.

Veja o que isso envolve:

✅ Defina o escopo do projeto, estabeleça objetivos claros, desenvolva planos detalhados e mapeie o ciclo de vida do projeto para manter todas as fases sob controle.

✅ Atribua tarefas aos membros da equipe, gerencie a alocação de recursos, acompanhe o andamento das tarefas e ajuste os planos para manter o status do projeto preciso.

✅ Monitore despesas, gerencie o orçamento do projeto e controle custos para manter todas as partes do projeto de marketing dentro do planejado.

✅ Mantenha uma forte colaboração em equipe , resolva problemas antecipadamente, mantenha os padrões de qualidade e gerencie quaisquer alterações no escopo ou no cronograma.

✅ Conclua as entregas, faça revisões pós-projeto e aplique as lições aprendidas para melhorar projetos futuros e a próxima fase.

Componentes e processos essenciais da gestão de projetos de marketing

Pense na gestão de projetos de marketing como um fluxo claro, desde a ideia até os resultados. Veja como os principais componentes se encaixam no ciclo de vida do projeto:

📌 Iniciação Defina o objetivo → Defina o escopo do projeto, descreva os objetivos do projeto, analise a adequação ao mercado e esclareça o público-alvo.

📌 Planejamento Defina a estratégia de marketing → Mapeie as tarefas em um plano de projeto detalhado, decida sobre a alocação de recursos e alinhe o orçamento.

📌 Execução Lance a campanha → Crie e distribua ativos criativos, atribua tarefas aos membros da equipe e mantenha todas as partes em movimento

📌 Monitoramento e controle Acompanhe o desempenho → Verifique o status do projeto, monitore os gastos em relação ao orçamento do projeto, ajuste as tarefas e lide com quaisquer riscos do projeto.

📌 Encerramento Conclusão → Analise os resultados, colete feedback de partes interessadas internas e partes interessadas externas, documente as lições aprendidas e aplique-as em projetos futuros.

Este fluxo descreve claramente o que acontece a seguir para cada gerente de projetos de marketing e ajuda a equipe de marketing a entregar resultados consistentes.

💡 Bônus: o gerenciamento de projetos de marketing pode se tornar incrivelmente complicado. É por isso que você precisa de um Converged AI Workspace que entenda seu trabalho e execute suas tarefas com um único clique (ou o som da sua voz!). Portanto, se você deseja: Pesquise de forma instantânea e intuitiva no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para todas as suas necessidades de marketing.

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz, sem usar as mãos, em qualquer lugar, seja para redigir textos, marcar reuniões de campanha de marketing, criar novas tarefas e prazos, etc.

Aproveite ferramentas de IA como ChatGPT, Claude e DeepSeek diretamente do Brain MAX, com todo o contexto do seu trabalho. Experimente o ClickUp Brain MAX — um companheiro de IA para desktop superpoderoso que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA e use seu assistente de IA para desenvolver todos os seus projetos de marketing com uma velocidade 10 vezes maior. Use o ClickUp Brain MAX para destacar itens de ação de suas reuniões.

Mais de 85% das empresas utilizam ativamente software de gerenciamento de projetos. Mas o que torna uma ferramenta digna de ser utilizada? Na verdade, quais ferramentas você deve considerar para sua equipe?

Vamos explorar algumas opções. ✨

1. ClickUp

Lide com trabalhos complexos sem perder de vista os grandes objetivos usando o ClickUp para marketing

Uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos de marketing deve se adequar a todas as etapas do seu processo e não forçá-lo a se adaptar à ferramenta. O ClickUp faz isso muito bem, pois oferece aos gerentes de projetos de marketing um único local para planejar, atribuir e acompanhar o trabalho sem se perder em atualizações.

Para equipes de marketing que equilibram várias campanhas de marketing, a flexibilidade do ClickUp permite que você tenha uma visão geral e veja as menores tarefas juntas.

Por exemplo, você pode mapear o escopo do projeto, atribuir tarefas aos membros da equipe, gerenciar a alocação de recursos e acompanhar o andamento das tarefas em tempo real.

Veja um vídeo rápido sobre como o ClickUp usa IA para tornar o marketing ainda mais incrível:

Além disso, modelos de calendário de conteúdo integrados, integrações de e-mail e permissões de convidados mantêm as partes interessadas internas e os clientes externos em sintonia.

📖 Leia também: Modelos gratuitos para campanhas de marketing

2. Asana

via Asana

O Asana se destaca para equipes que precisam dividir projetos complexos de marketing em partes claras e manter as prioridades visíveis. Ele otimiza os fluxos de trabalho de marketing, centralizando atribuições de tarefas, prazos e aprovações de ativos em uma plataforma intuitiva.

Sua colaboração em tempo real e modelos personalizáveis mantêm as equipes alinhadas e as campanhas dentro do prazo, sem suposições. Em vez de ficar procurando atualizações em e-mails, a equipe de marketing pode ver o que foi feito, o que vem a seguir e quem é responsável por cada etapa.

Isso economiza tempo e ajuda o gerente de projetos a identificar riscos antecipadamente, antes que pequenos problemas se transformem em grandes.

3. Trello

via Trello

O Trello é ideal para atividades de marketing mais simples, como calendários de conteúdo ou publicações nas redes sociais, em que a equipe precisa apenas de um quadro fácil de usar para avançar nas tarefas.

Seus quadros tornam o progresso evidente para todos e evitam a necessidade de vasculhar planilhas ou longas cadeias de e-mails. Além disso, o sistema intuitivo de arrastar e soltar e os cartões personalizáveis do Trello permitem que as equipes adaptem rapidamente os fluxos de trabalho, adicionem listas de verificação, anexem ativos e definam prazos — tudo em um único espaço visual que mantém a colaboração fluida e transparente.

📖 Leia também: Como criar um roteiro de marketing vencedor

4. monday. com

A monday.com oferece aos gerentes de marketing um método organizado para monitorar prazos, orçamentos e cargas de trabalho simultaneamente.

Ao gerenciar várias campanhas de marketing simultaneamente, o monday.com ajuda a identificar áreas em que a equipe pode estar sobrecarregada ou em que uma tarefa pode ser negligenciada. Isso torna a alocação de recursos e o gerenciamento do cronograma mais realistas.

👀 Curiosidade: o primeiro anúncio impresso registrado data da década de 1470. Era um panfleto em inglês que oferecia um livro de orações à venda, provando que os profissionais de marketing sempre gostaram de papel.

Como gerenciar um projeto de marketing (passo a passo)

Vamos examinar as etapas necessárias para planejar, executar e acompanhar uma campanha usando o ClickUp para que sua equipe permaneça focada:

1. Defina os objetivos e o escopo da campanha

Elabore resumos de campanhas, defina diretrizes criativas e armazene notas de referência em um hub pesquisável com o ClickUp Docs

Comece cada projeto de marketing escrevendo um briefing claro e detalhado no ClickUp Doc. Descreva os objetivos da sua campanha, o escopo exato do projeto, seu público-alvo e como será o sucesso em termos mensuráveis.

Inclua entregas, orçamentos e cronogramas para que todos os membros da equipe e partes interessadas internas saibam o que é esperado desde o primeiro dia.

O ClickUp Brain leva o gerenciamento de projetos de marketing a um novo patamar, atuando como um cérebro extra da equipe em standby. Ele ajuda você a organizar tarefas de campanha, gerar briefings criativos e até mesmo responder perguntas sobre seus projetos instantaneamente, bem onde você trabalha.

Explore o ClickUp Brain gratuitamente Gere briefings, responda a perguntas sobre projetos, defina prazos e mantenha seu espaço de trabalho organizado com o ClickUp Brain.

Quer que a IA o ajude ainda mais?

Crie agentes de IA ClickUp personalizados para lidar com tarefas rotineiras, como atribuir automaticamente novas tarefas de campanha, verificar o progresso ou gerar novos relatórios e estratégias de promoção. Ao usar softwares de automação de marketing como esses, suas equipes podem evitar gargalos e liberar seu tempo para que você possa se dedicar a trabalhos reais e criativos.

2. Divida os resultados esperados e atribua responsabilidades

Divida grandes projetos de marketing em tarefas e listas de verificação práticas que todos possam seguir passo a passo com as listas de tarefas do ClickUp

Em seguida, divida grandes objetivos em tarefas claras e detalhadas usando o ClickUp Tasks. Adicione responsáveis, prazos e instruções para que todas as entregas sejam cobertas.

Com o esgotamento afetando 66% dos funcionários americanos (e as equipes mais jovens sendo as mais afetadas), é fundamental equilibrar as cargas de trabalho com sabedoria. A visualização da carga de trabalho do ClickUp identifica claramente quem é responsável por cada tarefa e alerta os gerentes quando eles podem estar sobrecarregados.

Isso ajuda os gerentes a identificar sobrecargas antecipadamente e redistribuir tarefas antes que elas se transformem em esgotamento, especialmente ao gerenciar campanhas sobrepostas, como atualizações de SEO e campanhas publicitárias pagas.

👀 Curiosidade: a Red Bull não lançou grandes anúncios no início — eles jogaram latas vazias do lado de fora de boates badaladas para fazer as pessoas pensarem que todo mundo estava bebendo a bebida.

3. Crie um cronograma da campanha com marcos importantes

Visualize cronogramas de campanha, defina marcos e identifique obstáculos antes que eles atrapalhem seus prazos com a Visualização de Cronograma do ClickUp

Visualize toda a campanha na visualização Gantt ou Timeline do ClickUp. Mapeie cada tarefa para datas específicas e crie marcos para aprovações criativas, aprovações finais ou datas de lançamento.

Por exemplo, se você estiver lançando uma promoção de fim de ano, pode definir um marco para a aprovação do criativo do anúncio duas semanas antes da janela de lançamento. O cronograma visual facilita para o gerente de projetos de marketing acompanhar o que acontece e quando, e detectar antecipadamente qualquer atraso.

Além disso, eles se mantêm informados sem reuniões extras atrapalhando o dia. Estudos recentes mostram que passar mais de duas horas por dia em reuniões diminui a produtividade, então o ClickUp elimina as idas e vindas.

📖 Leia também: Melhores ferramentas de software para fluxo de trabalho de marketing

4. Use um calendário de conteúdo para mapear ativos e canais

Planeje, programe e ajuste o conteúdo em todos os canais com um calendário editorial fácil de usar, com recurso de arrastar e soltar, usando o ClickUp Calendar

Coordene blogs, publicações em redes sociais, e-mails e anúncios no Calendário com tecnologia de IA do ClickUp. Arraste e solte elementos se as prioridades mudarem ou algo escapar. Isso evita planilhas confusas e surpresas de última hora quando as campanhas atingem vários canais.

Por exemplo, o calendário de conteúdo ajuda a alinhar uma publicação no Instagram com um anúncio pago e um envio em massa de e-mails no mesmo dia. Dessa forma, todos sabem qual recurso será publicado, onde e quando.

📖 Leia também: Dominando o ICP de marketing: um guia completo para profissionais de marketing B2B

5. Permita a colaboração assíncrona e revisões criativas

Transforme feedback em tarefas instantaneamente, atribuindo comentários aos responsáveis certos com o ClickUp Assign Comments

Quando os designs ou vídeos estiverem prontos, os membros da equipe podem usar o recurso “Atribuir comentários” do ClickUp para deixar feedback diretamente nas tarefas ou nos arquivos criativos, para que a pessoa certa veja imediatamente o que precisa ser corrigido.

A configuração de gerenciamento de projetos do ClickUp vincula todos os comentários às tarefas e aos responsáveis, para que designers, redatores ou clientes externos nunca percam nenhuma observação. As revisões assíncronas significam que o trabalho continua avançando mesmo quando as equipes estão espalhadas por diferentes fusos horários ou trabalhando com parceiros externos.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de marketing para criar uma estratégia de marketing

6. Acompanhe o progresso, colete feedback e faça ajustes, se necessário

Configure status personalizados no ClickUp, como “Em rascunho”, “Em revisão”, “Aprovado” ou “Agendado”, para mostrar em que estágio cada parte se encontra. Use as automações do ClickUp para atualizar tarefas automaticamente quando alguém concluir sua parte.

Mostre exatamente em que ponto cada tarefa se encontra para manter todos alinhados com os Status Personalizados do ClickUp

Por exemplo, quando um rascunho de blog é aprovado, ele pode automaticamente notificar a equipe de mídia social para agendar promoções. Isso evita que o gerente de projetos de marketing tenha que acompanhar as atualizações manualmente. Se algo atrasar, a equipe percebe imediatamente e pode fazer alterações imediatas.

Automatize transferências de projetos rotineiras, atualizações de status e lembretes para manter os projetos de marketing funcionando no piloto automático com o ClickUp Automations

7. Analise os resultados e relate o ROI

Quando a campanha terminar, os painéis do ClickUp ajudam você a obter dados em tempo real sobre o que funcionou e o que não funcionou. Acompanhe os gastos do orçamento, os principais KPIs de marketing e a capacidade da equipe em um só lugar, em vez de relatórios dispersos.

Acompanhe o desempenho da campanha, os orçamentos e a alocação de recursos em tempo real para relatórios rápidos com os painéis do ClickUp

Por exemplo, se uma campanha publicitária paga tiver um desempenho abaixo do esperado, você pode compartilhar insights com a equipe para refinar a segmentação na próxima vez. Painéis de marketing em tempo real mantêm as partes interessadas internas e os clientes informados sem a necessidade de apresentações de slides extras. Relatórios sólidos ajudam as equipes a planejar o próximo projeto com as lições aprendidas.

Opinião do cliente: Veja o que Chelsea Bennett, gerente de engajamento da marca da Lulu Press, disse sobre o ClickUp. Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente. Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos de marketing

O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos prontos para ajudar as equipes de marketing a planejar mais rapidamente, sem precisar começar do zero. Aqui estão três modelos de gerenciamento de projetos de marketing que você pode começar a usar hoje mesmo:

1. Modelo de plano de projeto da ClickUp para marketing digital

Obtenha um modelo gratuito Planeje de forma mais inteligente, ajuste-se rapidamente e entregue resultados que não se perdem no trabalho diário usando o modelo de plano de projeto de marketing digital do ClickUp.

O modelo de plano de projeto para marketing digital no ClickUp ajuda você a mapear todas as táticas, de anúncios pagos a conteúdo orgânico, em um plano claro.

Você pode acompanhar exatamente como cada tarefa se relaciona com metas como geração de leads ou crescimento de público e ver o progresso em tempo real sem precisar alternar entre ferramentas. As equipes de marketing obtêm uma fonte única e confiável de informações sobre orçamentos, cronogramas e KPIs de campanha, para que cada ação digital permaneça mensurável e dentro da meta.

📖 Leia também: Como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp

2. Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie anúncios, eventos ou promoções em um só lugar para que as campanhas permaneçam no caminho certo, sem ligações constantes para verificar o status, com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp.

A execução de várias campanhas muitas vezes deixa as equipes de marketing atoladas em planilhas confusas que desperdiçam tempo e atrasam os lançamentos. O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp reúne todas as suas tarefas, cronogramas e aprovações em uma visualização clara para que todos saibam o que está acontecendo e quando.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de redação de conteúdo para uma criação mais rápida

3. Modelo de cronograma Gantt da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique sobreposições, evite atrasos e mantenha projetos complexos em andamento com o modelo de linha do tempo Gantt do ClickUp.

As equipes de marketing muitas vezes perdem o controle das dependências e dos prazos quando os projetos envolvem dezenas de partes móveis. O modelo de linha do tempo Gantt no ClickUp ajuda você a mapear todas as tarefas em uma linha do tempo clara e ajustar os cronogramas com um simples arrastar e soltar.

Com atualizações em tempo real e progresso codificado por cores, você pode manter as campanhas em dia e todo o seu plano de projeto visível rapidamente.

Introduzindo sua equipe à gestão de projetos de marketing

Aqui estão algumas maneiras simples de ajudar sua equipe a realmente usar seu plano de gerenciamento de projetos de marketing para obter resultados mais rápidos.

Mantenha todos os resumos, arquivos e aprovações das campanhas em um único lugar para que ninguém perca tempo procurando em cadeias de e-mails ou pastas aleatórias.

Verifique a capacidade disponível da sua equipe antes de iniciar novas campanhas para evitar sobrecarregar os melhores profissionais ou perder prazos devido ao esgotamento.

Programe cronogramas realistas com responsáveis e prazos claros para que cada parte envolvida tenha responsabilidade e nada seja interrompido inesperadamente.

Mantenha as partes interessadas informadas compartilhando atualizações e conquistas do projeto regularmente — isso gera confiança e elimina obstáculos mais rapidamente.

Capture lições aprendidas e melhores ideias de cada projeto em um backlog compartilhado para que você não precise reinventar a roda a cada novo lançamento.

📖 Leia também: Como usar IA para automação de marketing

Eleve o nível do gerenciamento de projetos de marketing com o ClickUp

As ferramentas básicas de projeto ajudam você a marcar tarefas como concluídas, mas raramente são criadas para a natureza confusa e dinâmica do trabalho real de marketing.

São aquelas em que feedback, cronogramas, orçamentos e conteúdo se chocam. O ClickUp lida com esse caos reunindo todos os planos, tarefas e comentários em um só lugar.

Dessa forma, sua equipe não perde horas buscando atualizações ou refazendo trabalhos que deveriam ter sido claros desde o início. Enquanto outras ferramentas preenchem lacunas, o ClickUp mantém toda a sua campanha conectada.

Dê à sua próxima campanha de marketing a estrutura que ela merece. Inscreva-se agora no ClickUp!