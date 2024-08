12 benefícios que tornam o ClickUp único

Todos nós sabemos que há muitos ferramentas de gerenciamento de projetos existem muitas ferramentas de gerenciamento de projetos no mercado, mas pode ser difícil encontrar uma que atenda perfeitamente às suas necessidades. Muitas dessas empresas oferecem recursos que são inferiores ou que não se encaixam perfeitamente no que você está procurando e, às vezes, você acaba ficando preso a um programa que simplesmente não funciona bem para a sua equipe.

Chegou a hora de você começar a procurar um ferramenta de gerenciamento de projetos que o ajudará a expandir seus negócios. Felizmente, um programa, em particular, se destaca por ser uma plataforma completa: ClickUp! 😊

Aqui estão 12 coisas que fazem o ClickUp se destacar da multidão de SaaS e por que ele é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos para sua empresa! 💼 🚀

O que é o ClickUp? ClickUp é uma ferramenta multifuncional

ferramenta de produtividade criada para equipes de todos os tipos em qualquer setor.

Além de reunir todo o seu trabalho em um só lugar com esse aplicativo, ele também apresenta uma arquitetura escalável, uma interface de usuário atraente e centenas de recursos totalmente personalizáveis, o que o torna uma das ferramentas de gerenciamento de projetos mais avançadas do mercado atual. 🤯

Você pode planejar, acompanhar e colaborar em qualquer projeto, criar o fluxo de trabalho perfeito para você e sua equipe, criar campanhas de marketing, gerenciar sprints de desenvolvimento e muito mais, tudo em uma única plataforma!

Não é preciso dizer que o ClickUp tem todos os recursos de que você precisa para simplificar seu fluxo de trabalho, economizar tempo, aumentar a eficiência do trabalho e otimizar o potencial de crescimento da sua empresa.

Uso do ClickUp para gerenciar tarefas e colaborar com os membros da equipe

Equipes escolhem o ClickUp: 12 razões para isso

1. Múltiplas visualizações

O ClickUp não tem uma, nem duas, mas mais de 15 visualizações diferentes para você escolher!

Sim, você leu certo... 15+ visualizações. 👀 🙌 🤓

Anchorman via Giphy Sabemos que gerenciar projetos, cronogramas e pessoas já é um desafio, portanto, a maneira como você vê seu trabalho não deve acrescentar mais estresse desnecessário à sua vida profissional. Sem mencionar que todos têm estilos diferentes de trabalho e aprendizado; deve haver opções para acomodar todos eles!

Com o ClickUp, você poderá visualizar seu trabalho do seu jeito. Aqui estão suas opções:

Visualize seu trabalho, do seu jeito, com o ClickUp

Cada visualização oferece uma perspectiva exclusiva do seu trabalho. Visualize suas tarefas em uma visualização de Lista, Quadro ou Calendário e veja a interconexão entre elas na visualização de Gantt. Para ver como o trabalho é distribuído entre os membros da equipe, basta acessar a visualização Box ou a visualização Workload para ajudá-lo a gerenciar seus recursos com mais eficiência.

Os usuários apreciam esse nível de flexibilidade porque permite que eles gerenciem qualquer tipo de trabalho adequadamente e escolham o tipo de visualização que faz mais sentido para eles. 😌 🤌

2. Recursos de personalização

Podemos falar sobre esse tópico o dia inteiro... quero dizer, é sério; há infinitas maneiras de personalizar o ClickUp, por isso pode demorar um pouco para listar todas as possibilidades!

Portanto, em vez disso, abordaremos o motivo pelo qual esse recurso continua a conquistar os corações dos usuários do ClickUp. 💜

Não projeto de desenvolvimento é o mesmo, então por que usar uma abordagem única para todos? O ClickUp oferece uma solução de software on-line totalmente personalizável, o que significa que cada parte da plataforma pode ser ajustada e personalizada de acordo com seu fluxo de trabalho e preferências pessoais, modelo de negócios, e assim por diante!

Esse nível de flexibilidade oferece a qualquer tipo de equipe, em todos os setores, a liberdade e a estrutura necessárias para que o ClickUp funcione da maneira que eles precisam!

Confira alguns dos recursos personalizáveis que nossos usuários adoram usar no ClickUp:

Campos personalizados campos personalizados: dão flexibilidade ilimitada às tarefas do ClickUp e permitem que você adicione toneladas de informações valiosas às suas visualizações

campos personalizados: dão flexibilidade ilimitada às tarefas do ClickUp e permitem que você adicione toneladas de informações valiosas às suas visualizações **Status de tarefas personalizadas status de tarefas personalizadas /%href/ : adicione diferentes estágios às suas tarefas para manter a equipe alinhada e informada sobre o progresso de uma tarefa

status de tarefas personalizadas : adicione diferentes estágios às suas tarefas para manter a equipe alinhada e informada sobre o progresso de uma tarefa Painéis personalizados : escolha entre mais de 50 variações de widgets e crie um painel para qualquer cenário de negócios para obter um relatório de alto nível e uma visão geral do seu trabalho

Tipos de campos personalizados disponíveis no ClickUp

Não deixe que outras ferramentas de trabalho façam você se sentir preso e preso às limitações de seus aplicativos. 🙅‍♂️

Afinal de contas, as ferramentas de gerenciamento de projetos devem incentivar você e sua equipe a evoluir, especialmente quando você está expandindo seus negócios. 🌱

3. Colaboração e comunicação da equipe

Não é segredo que a colaboração e a comunicação da equipe são fundamentais para o sucesso de um projeto. No entanto, isso é algo com que muitas empresas têm dificuldade, ainda mais agora que mais funcionários estão trabalhando em casa.

Com os recursos avançados do ClickUp para colaboração e comunicação da equipe, equipes pequenas e grandes podem otimizar toda a comunicação em uma única plataforma, colaborar com qualquer pessoa em tempo real e promover a transparência da equipe. 🧑‍💻. 🤜. 🤛 👩‍💻

Use estes recursos no ClickUp para melhorar a comunicação entre departamentos e clientes:

**Cessionários únicos e múltiplos : Atribua um ou vários membros da equipe a uma tarefa para dividir a quantidade de trabalho e promover o trabalho em equipe

: Atribua um ou vários membros da equipe a uma tarefa para dividir a quantidade de trabalho e promover o trabalho em equipe **Observadores : Adicionar observadores às tarefas para receber notificações quando forem feitas atualizações e reduzir o número de reuniões de atualização

: Adicionar observadores às tarefas para receber notificações quando forem feitas atualizações e reduzir o número de reuniões de atualização **Visualização de bate-papo : Mantenha suas conversas com seus colegas ao lado de seu trabalho

: Mantenha suas conversas com seus colegas ao lado de seu trabalho Email no ClickUp : Envie e receba e-mails diretamente das tarefas do ClickUp para manter todas as conversas em um só lugar

: Envie e receba e-mails diretamente das tarefas do ClickUp para manter todas as conversas em um só lugar **Comentários atribuídos e menções : Atribua um comentário ou item de ação a um membro específico da equipe e mencione (ou marque) seus colegas para chamar a atenção deles para itens em tarefas ou na exibição de bate-papo

: Atribua um comentário ou item de ação a um membro específico da equipe e mencione (ou marque) seus colegas para chamar a atenção deles para itens em tarefas ou na exibição de bate-papo **Prova : Atribua comentários diretamente nos anexos de tarefas, como modelos de design, contratos legais e muito mais

: Atribua comentários diretamente nos anexos de tarefas, como modelos de design, contratos legais e muito mais **Documentos : Use-o para todos os tipos de casos de uso, incluindo wikis, notas de reunião, portais da empresa e, é claro, qualquer tipo de documento que você possa imaginar

: Use-o para todos os tipos de casos de uso, incluindo wikis, notas de reunião, portais da empresa e, é claro, qualquer tipo de documento que você possa imaginar Detecção de colaboração : Edite documentos com outros membros da equipe em tempo real e veja quando os outros estão digitando uma tarefa para manter todos na mesma página (literalmente!)

: Edite documentos com outros membros da equipe em tempo real e veja quando os outros estão digitando uma tarefa para manter todos na mesma página (literalmente!) **Privacidade e compartilhamento : Oferece controle total sobre quem vê o quê e quais permissões eles têm

: Oferece controle total sobre quem vê o quê e quais permissões eles têm **Quadros brancos : Faça brainstorming e mapeie ideias/projetos e colabore com sua equipe em tempo real

Seja no escritório ou trabalhando remotamente, o ClickUp pode ajudá-lo a se manter conectado e atualizado de qualquer lugar, eliminando silos de organização, gargalos, reuniões frequentes de atualização e assim por diante!

Uso de quadros brancos no ClickUp para fazer brainstorming, compartilhar ideias e executar um plano de projeto tudo em um só lugar

4. Relatórios em tempo real

O ClickUp torna extremamente conveniente criar, extrair e visualizar relatórios. os relatórios no ClickUp podem fornecer informações sobre o desempenho da sua equipe; veja em que cada membro da equipe está trabalhando, quem está atrasado e quem está adiantado em relação à carga de trabalho. Ele também permite que você escolha entre mais de 50 widget para criar as variações de painel personalizado de seus sonhos. Você terá uma visão geral de alto nível do seu trabalho e terá o ferramentas de relatório que você precisa para acompanhar o progresso de projetos específicos.

Mais recursos do ClickUp que são úteis para a geração de relatórios:

Visualização de carga de trabalho e caixa

Metas

MarcosPulso ### 5. Recursos de controle de horas

Você precisa gerenciar melhor o seu tempo no trabalho? (Não precisamos todos? 😬 )

Bem, o ClickUp pode ajudar com isso! Ele oferece recursos flexíveis de controle de tempo para melhorar o gerenciamento do tempo o ClickUp! ajuda você a se concentrar no trabalho e a se sentir mais no controle dos seus dias de trabalho. Controle o tempo, defina estimativas, adicione notas ao tempo registrado e veja relatórios do seu tempo de praticamente qualquer lugar com o cronômetro global do ClickUp! ⏳ 🌎

Notas : adicione notas às suas entradas de tempo para fazer referência exatamente ao que você gastou tempo

: adicione notas às suas entradas de tempo para fazer referência exatamente ao que você gastou tempo Rótulos : crie e aplique rótulos para categorizar e filtrar facilmente o tempo gasto em tarefas

: crie e aplique rótulos para categorizar e filtrar facilmente o tempo gasto em tarefas Tempo faturável : marque o tempo como faturável para ver o tempo que deve ser debitado nas faturas

: marque o tempo como faturável para ver o tempo que deve ser debitado nas faturas Classificação : classifique as tarefas por tempo gasto para ver possíveis gargalos ou onde é necessária mais ajuda

: classifique as tarefas por tempo gasto para ver possíveis gargalos ou onde é necessária mais ajuda Filtragem : filtre o tempo por data, status, prioridade, tags e muito mais

: filtre o tempo por data, status, prioridade, tags e muito mais Rollup : veja um total combinado de todo o tempo gasto em tarefas e subtarefas

: veja um total combinado de todo o tempo gasto em tarefas e subtarefas Editar tempo: adicione ou subtraia tempo do seu tempo monitorado

Rastreamento de tempo global disponível no ClickUp para desktop e dispositivos móveis

🟠 _Quer saber mais sobre técnicas de gerenciamento de tempo para melhorar sua produtividade? *Verifique nosso blog: Bloqueio de tempo no ClickUp!*

6. Modelos

Não sabe por onde começar? Não se preocupe, o ClickUp está aqui para lhe ajudar!

Escolha entre uma grande variedade de modelos para todos os tipos de casos de uso. A melhor parte dos modelos é que eles são totalmente personalizáveis; ajuste-os de acordo com suas preferências e necessidades comerciais. Você pode até criar seus próprios modelos no ClickUp para economizar tempo e mantenha seus processos consistentes!

Pegue Jakub Grajcar gerente de marketing da STX NEXT, por exemplo. Ele ajudou a resolver um problema de alinhamento da equipe, um ponto problemático comum a muitas equipes, criando um modelo de Sprint de Marketing no ClickUp. Modelo de Sprint de Marketing de Jakub foi projetado para visualizar e identificar facilmente os estágios do projeto, além de criar um formato consistente e repetível que acomodaria as necessidades do projeto no futuro.

Não é preciso dizer que seu modelo reduziu o tempo de resposta dos projetos, diminuiu o número de reuniões de acompanhamento e capacitou sua equipe a ser mais produtiva e eficiente no trabalho!

Nós entendemos. Às vezes, tudo o que você precisa é de um exemplo que o leve de uma situação de impasse a uma situação de sucesso no trabalho! Acesse nosso centro de modelos e descubra todos os tipos de modelos disponíveis para você - sim, de graça!

Encontre vários tipos de modelos personalizáveis no Template Center do ClickUp

7. Poder de integração

Embora o ClickUp sozinho seja poderoso o suficiente para substituir muitas das outras ferramentas de trabalho que você usa, a integração com outros aplicativos pode ajudá-lo a otimizar seu fluxo de trabalho em um lugar. De fato, o ClickUp pode ser conectado a mais de 1.000 ferramentas - de graça! 🤯

Integre o ClickUp com seus aplicativos de trabalho atuais, como Slack , Calendário do Google , Zapier , Frente e muito mais! Conecte seus aplicativos mais usados e favoritos ao ClickUp para aumentar a eficiência do trabalho, manter os processos consistentes e economizar tempo, evitando a necessidade de alternar entre vários aplicativos. O poder de integração do ClickUp permite que você trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil (porque já sabemos que você trabalha muito; não há necessidade de torná-lo mais difícil do que tem que ser. 😉 )

🟠 _Veja aqui as 16 melhores integrações do ClickUp!

Criação de uma tarefa do ClickUp no Slack

8. Aplicativo móvel

A maioria das empresas usa o software de gerenciamento de projetos para gerenciar seus projetos, mas o problema é que nem todos eles podem acessá-los em dispositivos móveis. Isso pode ser uma dor de cabeça quando você está trabalhando fora do escritório e precisa acessar suas ferramentas de gerenciamento de projetos para fazer o trabalho, verificar atualizações importantes e assim por diante.

Conheça o aplicativo móvel do ClickUp. 👋📱✨

Com o aplicativo móvel do ClickUp, você nunca mais terá esse problema!

A interface intuitiva e os recursos fáceis de usar do aplicativo móvel do ClickUp o tornam extremamente útil e conveniente para quem está em trânsito. Crie novas tarefas, atualize seus colegas e gerencie projetos quando e onde quiser!

🟠 **Baixe o ClickUp gratuitamente e acesse-o em todos os seus dispositivos

Interface de usuário do aplicativo móvel do ClickUp

9. Preços competitivos e acessíveis

O ClickUp se destaca da multidão por causa de seus planos de preços acessíveis.

Muitas empresas oferecem planos de preços, mas pode ser difícil encontrar um que se encaixe no seu orçamento e tenha todos os recursos de que sua equipe precisa. A melhor parte? Você pode começar a usar o ClickUp gratuitamente!

Com o **Plano gratuito para sempre no plano Forever, os usuários podem explorar centenas de recursos personalizáveis, adicionar um número ilimitado de assentos, criar um número ilimitado de tarefas e muito mais - sim, você adivinhou... de graça!

Além disso, os planos de preços pagos começam em apenas US$ 5 por usuário por mês, o que torna o ClickUp uma excelente opção para empresas em crescimento e para empreendedores individuais. Escolha seu plano de preços com base no que você precisa agora ou prevê que precisará no futuro!

Escolha o plano que atenda às necessidades de sua empresa

🟠 **Obtenha uma visão geral completa dos planos de preços do ClickUp aqui

10. Suporte ao cliente de classe mundial 24 horas por dia, 7 dias por semana

Vivemos em um mundo centrado no cliente, onde o atendimento ao cliente é rei. Embora o atendimento ao cliente tenha se tornado mais importante do que nunca, muitas empresas ainda têm dificuldades para fornecê-lo. Embora existam muitas empresas de software de gerenciamento de projetos no mercado, nenhuma delas oferece o mesmo nível de atendimento ao cliente como o ClickUp faz.

O ClickUp oferece o melhor serviço de atendimento ao cliente do setor porque nossa equipe de atendimento ao cliente faz mais do que apenas ajudar com problemas técnicos - ela também oferece educação e treinamento para que todos os clientes possam aproveitar ao máximo nosso produto.

O melhor de tudo é que o suporte ao cliente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana (inclusive feriados), o que faz uma enorme diferença para empresas que têm funcionários trabalhando remotamente ou clientes que precisam de ajuda em horários estranhos do dia e da noite. 🌙 👩‍💻☀️

Olá da nossa equipe do ClickUp!

🟠 Tem perguntas sobre sua conta ClickUp?_

Verifique nossa_ **Página de ajuda **e conecte-se com nossa equipe de suporte ao cliente!

11. Universidade ClickUp

Lançado em dezembro de 2021, Universidade ClickUp foi criada para ajudá-lo a acelerar seu aprendizado, dominar os prós e contras da plataforma e tornar-se um especialista em ClickUp. Cursos básicos e avançados, vídeos sob demanda, atividades, questionários e dicas profissionais estão disponíveis para ajudá-lo a aproveitar as vantagens do ClickUp e personalizá-lo de acordo com sua função e seus negócios.

Escolha entre três caminhos de aprendizado na ClickUp University (mais em breve!)

Saiba como otimizar o ClickUp para suas necessidades específicas de trabalho, selecionando o caminho de aprendizado que melhor se adapta à sua função no ClickUp:

⭐️ Membro : Novo no ClickUp? Saiba como usar o ClickUp para ajudá-lo a se tornar mais produtivo

⭐️ **Administração : Os novos administradores começam aqui! Aprenda os fundamentos através dos olhos de um administrador

⭐️ **Convidados : Convidado para o ClickUp como convidado? Conheça os principais recursos do ClickUp para ajudá-lo a se tornar mais produtivo

Não importa se você é novo no ClickUp ou se já está conosco há anos, Universidade ClickUp ajudará você a obter o conhecimento e a experiência prática necessários para criar seu fluxo de trabalho ideal e aumentar sua produtividade!

🟠 **Inscreva-se e crie sua conta na Universidade ClickUp aqui . 🎓

12. Equipe ClickUp

Quando você está procurando uma ferramenta de gerenciamento de projetos para ajudar sua empresa a crescer, é importante encontrar uma que não só tenha recursos funcionais, mas também tenha ótimas pessoas por trás dela que sejam igualmente apaixonadas pelo produto.

Dito isso, nossos recursos não são a única coisa da qual nos orgulhamos muito. A melhor e mais importante parte do ClickUp são as pessoas que ajudam a conduzir o show - a equipe do ClickUp. 🚀

No ClickUp, nossa equipe de indivíduos talentosos e criativos trabalha incansavelmente todos os dias para criar uma experiência incrível para todos os nossos usuários. Desde o Produto, Engenharia, Marketing, Suporte ao Cliente, Excelência em qualidade equipes e muito mais - são as pessoas da ClickUp que nos tornam uma empresa excepcional, além de sermos apenas uma ferramenta SaaS. 💜

🟠 Se estiver interessado em fazer parte da nossa equipe do ClickUp, confira nossa **página de carreiras **para saber mais sobre as vagas em aberto!

ClickUp: Plataforma única 💎-Para todos

Bem, aí estão 12 coisas que fazem o ClickUp se destacar da multidão! 🦄

O ClickUp continua a se provar como uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa e confiável. Em pouco mais de três anos, ele conseguiu conquistar o coração de muitas empresas e se tornou reconhecido e confiável por pessoas de todo o mundo. (Confira nossas análises de usuários em nossa página e G2 !)

Desde os recursos personalizáveis até o suporte ao cliente, os planos de preços acessíveis, as pessoas do ClickUp e muito mais, são eles que nos tornam os melhores do setor. Experimente o ClickUp gratuitamente para experimentá-lo por si mesmo e descobrir todas as maneiras pelas quais ele pode ajudá-lo a economizar tempo, expandir seus negócios e trabalhar com mais eficiência. ⚡️