Como os gerentes de produto e os engenheiros trabalham juntos: Dicas para fazer a química acontecer

Os gerentes de produto (PMs) e os engenheiros geralmente têm um relacionamento difícil. Ambos têm discordâncias constantes, mas sabem que não podem viver sem o outro.

Portanto, para abordar o elefante na sala - sim, essas duas funções têm sua parcela de discórdia em áreas como especificações de recursos e prazos. Isso ocorre principalmente porque os princípios de gerenciamento de produtos nem sempre se adaptam à perspectiva técnica da engenharia. Da mesma forma, os gerentes de engenharia nem sempre têm uma visão geral ou uma perspectiva de recursos antes de lançar um produto.

No entanto, quando estão em sincronia, ambos os profissionais permanecem cientes de seus objetivos comuns e

alinham suas prioridades

e esforços para o sucesso do produto.

Então, como os gerentes de produto e os engenheiros devem trabalhar juntos para obter os melhores resultados? Continue lendo para descobrir!

Também discutiremos algumas estratégias para enfrentar os desafios do local de trabalho e garantir

uma sinergia de trabalho frutífera

além de desmascarar de vez alguns mitos sobre colaboração. 🤝

Pelo que os gerentes de produto e os engenheiros são responsáveis?

Aqui está um resumo comparativo das responsabilidades cotidianas dessas duas funções

Responsabilidades de um gerente de produtos

O gerente de produto ou PM é o líder de seu produto. De uma perspectiva mais ampla, ele desenvolve ideias de produtos, fornece especificações e lidera sua equipe para torná-las realidade.

Ele é responsável por pesquisar o mercado atual e

criar uma solução

que repercuta em seu público. A partir daí, eles cobrem principalmente quatro tarefas adicionais antes do lançamento do produto:

Projetar um roteiro do produto Criação de um protótipo (colaborando com o engenheiro) Obter feedback de usuários e partes interessadas com acesso antecipado Incorporação do feedback no estágio final de construção (também por meio da colaboração com a equipe de engenharia)

Responsabilidades de um engenheiro ou gerente de engenharia

Os engenheiros trazem a perspectiva técnica para a briga, fazendo a codificação ou o trabalho de engenharia relacionado para moldar o produto.

Sua formação técnica permite que eles verifiquem a viabilidade dos requisitos do produto, planejem os documentos técnicos e o trabalho de desenvolvimento e criem um produto que atenda às

objetivos comerciais

e atende às necessidades do cliente. Além disso, os engenheiros também estão envolvidos na criação de protótipos e na depuração para

criar relatórios de bugs

.

Durante a criação de um produto, os engenheiros-chefes ou gerentes de engenharia também estão em serviço de ligação - eles colaboram com os designers para garantir que o resultado final atenda às expectativas visuais e de UX do gerente de produto.

Durante o planejamento do produto, eles se envolvem no aspecto de gerenciamento de risco do desenvolvimento, expressando preocupações de engenharia, como dívida técnica e compensações técnicas, para as equipes de produto.

Dinâmica de trabalho entre o gerente de produtos e a equipe de engenharia

A fase de construção de um produto é onde o gerente de produtos e sua equipe de engenharia precisam trabalhar juntos. O trabalho de um gerente de produtos é identificar uma solução com base no que as pessoas estão enfrentando e garantir que o produto final possa aliviar os pontos problemáticos.

Embora os gerentes de produto saibam o que o cliente quer, a dificuldade está em comunicar aos engenheiros sua compreensão do produto ideal.

Quando uma ideia passa para a fase de construção, os PMs são responsáveis por fornecer aos engenheiros instruções concisas, porém detalhadas, para ajudá-los a criar um produto que esteja à altura da marca. Isso inclui compartilhar de forma coerente a visão do produto com o engenheiro-chefe e o designer.

Depois que tudo é comunicado, o gerente de produto deve

manter autonomia suficiente

e deixar que os engenheiros façam seu trabalho. Ambas as equipes devem estabelecer limites antecipadamente para padronizar o nível de comunicação e interferência aceitável no futuro. As situações indesejáveis incluem:

A equipe de engenharia se sente sufocada e não é ouvida devido a demandas não razoáveis

A equipe de gerenciamento de produtos se sente bloqueada devido a requisitos não realizados

Dica: Modelos de comunicação e fluxos de trabalho bem estruturados são o segredo para uma colaboração multifuncional tranquila antes do lançamento do produto. Por exemplo, muitas equipes de produtos gostam de usar o

Modelo de requisitos do produto ClickUp

para alinhar as partes interessadas à proposta de vendas exclusiva (USP) e aos planos de lançamento.

O modelo de requisitos de produto do ClickUp facilita o acompanhamento do quê e do porquê de cada decisão de desenvolvimento tomada por sua equipe durante a criação de um novo produto ou recurso

No que diz respeito à criação de fluxos de trabalho, experimente o

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

para criar planos de desenvolvimento e lançamento em qualquer escala e manter o controle das métricas de progresso sem problemas.

Colaboração produtiva entre gerentes de produtos e engenheiros: Um exemplo

Embora seja importante trabalhar em sincronia, um pouco de tensão no espaço de trabalho entre gerentes de produto e engenheiros nem sempre é ruim. Você tem profissionais que são especialistas em seus campos - eles são obrigados a fornecer novas percepções sobre o que acreditam ser a próxima melhor etapa.

Vamos entender isso por meio de um exemplo: Digamos que um gerente de produto queira que um novo aplicativo móvel ofereça descontos e bônus para gerar inscrições rápidas. Suas principais prioridades serão:

Visuais Novos recursos Desempenho Implementação rápida

**No entanto, o que eles realmente estão pedindo à equipe de engenharia é que projete, crie, realize testes de controle de qualidade e deixe o aplicativo pronto para a implantação

dentro de um prazo apertado

.

Infelizmente, os engenheiros da empresa estão atualmente ocupados com outros produtos. O trabalho proposto não é possível em termos de contribuição da engenharia, a menos que os gerentes estejam dispostos a cortar custos em outros projetos para redirecionar o foco para o novo aplicativo.

É nesse ponto que as equipes de engenharia e de produtos entram em conflito:

O gerente de produto continua pressionando para garantir que seu produto esteja pronto dentro do prazo

A equipe de engenharia defende-se contra o prazo, alegando que haverá compensações técnicas para priorizar a entrega e ignorando aspectos de backend do aplicativo, como segurança de dados ou integrações

Essa tensão saudável leva a discussões mais construtivas sobre o que ambas as equipes devem priorizar. Nesse caso, poderia ser a receita de inscrições rápidas ou os aspectos de segurança e desempenho.

A ideia aqui não é impor o domínio de uma equipe sobre a outra, mas

promover a confiança mútua

tomar decisões que atendam aos melhores interesses da empresa. 🧡

Problemas subjacentes de colaboração entre engenheiros e gerentes de produto

Mesmo depois de uma boa dose de tensão, há momentos em que os engenheiros e os gerentes de produtos simplesmente não conseguem fazer com que as coisas funcionem. Pode haver algumas áreas de atrito importantes a serem observadas - aqui estão alguns exemplos:

Problemas de confiança: Os gerentes de produtos podem não confiar totalmente que seus engenheiros entendam sua visão. Isso faz com que a microgerenciar ou criem roteiros de lançamento excessivamente específicos, o que é um ponto negativo para muitos engenheiros

Os gerentes de produtos podem não confiar totalmente que seus engenheiros entendam sua visão. Isso faz com que a microgerenciar ou criem roteiros de lançamento excessivamente específicos, o que é um ponto negativo para muitos engenheiros Choque de expectativas: Engenheiros e gerentes de projetos têm prioridades diferentes e geralmente esperam que o outro lado faça concessões. Como geralmente é o PM quem toma a decisão final, é importante tratar os engenheiros com respeito e respeitar seus limites

Engenheiros e gerentes de projetos têm prioridades diferentes e geralmente esperam que o outro lado faça concessões. Como geralmente é o PM quem toma a decisão final, é importante tratar os engenheiros com respeito e respeitar seus limites Responsabilidades indefinidas: Algumas equipes de engenharia lutam com responsabilidades mal definidas funções e responsabilidades e nenhuma estrutura de trabalho, o que aumenta o risco de tarefas inacabadas e mais itens de backlog

Algumas equipes de engenharia lutam com responsabilidades mal definidas funções e responsabilidades e nenhuma estrutura de trabalho, o que aumenta o risco de tarefas inacabadas e mais itens de backlog Má gestão dos recursos de engenharia: Os recursos de engenharia de uma empresa são divididos em diferentes projetos e trabalhos técnicos. Se o gerente de projetos não conseguir determinar a entrada de engenharia para cada projeto, isso levará a sobreposições de equipes e conflitos de agendamento

Os recursos de engenharia de uma empresa são divididos em diferentes projetos e trabalhos técnicos. Se o gerente de projetos não conseguir determinar a entrada de engenharia para cada projeto, isso levará a sobreposições de equipes e conflitos de agendamento Requisitos não claros: Quando os critérios de aceitação ou os requisitos de recursos são vagos, os engenheiros não conseguem alinhar seu trabalho para atingir a meta final

_Então, qual é a solução aqui?

Uma das maneiras mais fáceis de as equipes resolverem esses problemas de uma só vez é implementar uma abordagem holística de

plataforma holística de gerenciamento de projetos e produtos

-like

ClickUp

. A solução inclui um conjunto versátil de recursos para ajudar os engenheiros e gerentes de produto:

Criar uma documentação de produto coerente para alinhar os gerentes de produto e de engenharia

Comunicar-se com mais agilidade e transparência

Projetar, ajustar e monitorar fluxos de trabalho sem interferência excessiva de nenhuma das equipes

Make It Smooth Sailing: 6 Tips to Create a Successful Product Every Time with ClickUp

Embora os engenheiros e os gerentes de produto tenham prioridades diferentes, eles têm um objetivo em comum: criar um produto com o qual as pessoas realmente se importem. 🥰

A seguir, exploraremos algumas gerenciamento de produtos recursos e funcionalidades do ClickUp que podem ajudar suas equipes multifuncionais a criar e lançar os melhores produtos com o mínimo de atrito.

1. ClickUp AI e quadros brancos para ideação de produtos

A maioria das equipes não tem tempo suficiente para fazer brainstorming de ideias de produtos e aspectos de comunicação, causando problemas de colaboração no futuro.

Mas um gerente de produto não consegue pensar em muita coisa em um dia! Se você ou seu gerente de produtos precisarem de um parceiro de brainstorming confiável, confie em

ClickUp Brain

o assistente de IA da plataforma, projetado de forma abrangente.

Com o ClickUp Brain, você pode usar prompts para idealizar uma solução para um problema existente, listar os possíveis prós e contras de um determinado produto antes de se aprofundar ou gerar planos de teste detalhados, documentos de requisitos de produtos e estudos de pesquisa.

Use prompts com o ClickUp AI para criar rapidamente documentos de requisitos de produtos (PDRs) e gerar ideias de testes

Já tem uma ideia pronta para um brainstorming mais aprofundado?

Quadros brancos ClickUp

e

Mapas mentais

serão mais do que você precisa! Eles oferecem espaço de tela ilimitado para um gerente de produto

fazer um rápido brainstorming

e vincular ideias a ações, alocar recursos de engenharia,

criar gráficos de fluxo de trabalho entre equipes

como diagramas de raias, e editar tudo em tempo real com sua equipe.

Converta suas ideias em tarefas no recurso ClickUp Whiteboard

2. Crie e colabore em roteiros de produtos e fluxos de trabalho

O ClickUp oferece amplos recursos para criar roteiros de produtos e cronogramas de entrega. Por exemplo, em vez de gastar tempo projetando um roteiro de produto do zero, use o

Modelo de roteiro de produto do ClickUp

para visualizar o ciclo de vida do desenvolvimento do produto em um só lugar. Aproveite os dados do modelo para atribuir

carga de trabalho semanal

para sua equipe de engenharia de forma equilibrada.

Divida as tarefas, atribua recursos e acompanhe o progresso de forma eficaz com o modelo de roteiro de produto do ClickUp

Use o modelo de roteiro de produto do ClickUp

calendário nativo

e

recursos de gerenciamento de tarefas

como, por exemplo

configuração de estimativas de tempo

,

Datas e horários

e

Comentários atribuídos

quando você define as tarefas para os engenheiros. Isso o ajuda a oferecer instruções claras e a definir quando você espera que uma tarefa seja concluída.

Procurando uma maneira mais rápida de se comunicar com o chefe de produto ou com as equipes de engenharia? O

Visualização do ClickUp Chat

permite que você crie grupos de bate-papo personalizados e estabeleça canais de comunicação mais transparentes.

Adicione membros da equipe a discussões e colabore com o ClickUp Chat em um único espaço e evite alternar entre softwares

Você também pode adicionar anexos às suas mensagens e

@mention companheiros de equipe

em um grupo para economizar tempo em trabalho administrativo e comunicação por e-mail.

Bônus: O ClickUp tem mais de 1.000 modelos para equipes de desenvolvimento de produtos e software dê uma olhada aqui .

3. Centralize as informações do produto com o ClickUp Docs

A falta de documentação centralizada do produto e de requisitos técnicos pode deixar suas equipes de engenharia sem direção, levando a um produto fracassado ou sem brilho. Uma excelente maneira de evitar isso é usar

Documentos do ClickUp

**Para armazenar e gerenciar

documentação do projeto

em um formato facilmente pesquisável.

Traga seus engenheiros para a plataforma para lidar com

documentação técnica

como documentação de API. Ao mesmo tempo, os PMs podem usar o ClickUp Docs para contratos, SOPs, guias internos e histórias de usuários.

Se estiver trabalhando em outros produtos simultaneamente, crie pastas para armazenar guias de produtos individuais,

notas de versão

ou

planos de jornada do usuário

. Use tags e rótulos para facilitar o acesso a um documento por meio de

Pesquisa universal do ClickUp

função.

Comece a escrever, editar e compartilhar qualquer documento com sua equipe (ou membros externos usando links seguros). Além disso, as equipes podem coeditar em tempo real e usar a função integrada

detecção de colaboração

para identificar quem está fazendo a alteração.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

E quanto ao rastreamento das alterações feitas quando você não estava por perto? Basta clicar no histórico de versões de qualquer documento para encontrar a hora exata, a pessoa e o tipo de edição feita. Os documentos permitem que as equipes permaneçam transparentes e obtenham todo o histórico e o contexto de que precisam para criar um produto.

4. Crie metas para manter as equipes na mesma página

Metas do ClickUp

tem como objetivo manter as equipes alinhadas diante de perspectivas conflitantes. Esse recurso permite definir metas mensuráveis para suas equipes de produto e engenharia.

Suas metas podem variar desde garantir que o protótipo final preencha todos os requisitos mencionados no guia do produto até adicionar todas as cores relevantes na fase de design. Manter

metas de curto prazo

para cada dia ou semana com apenas alguns cliques, ou criar metas de longo prazo com a chave

Pontos de controle de marcos

para facilitar o controle do progresso.

Acompanhe e visualize as metas de treinamento com o painel de metas do ClickUp

Além da definição de metas, o ClickUp ajuda você a acompanhar seu plano de lançamento com várias ferramentas visuais. Por exemplo, você pode:

Usar mais de 15 visualizações do ClickUp (como tabelas e gráficos de Gantt) para analisar as tarefas da equipe de diferentes perspectivas

Planejar e acompanhar sprints

Organize todas as metas da equipe em um só lugar ou separe-as para produtos individuais

Use Painéis do ClickUp para acessar métricas e relatórios em tempo real de todos os sprints e tarefas

Forneça insights abrangentes em uma única visualização e compartilhe-os facilmente em seu espaço de trabalho ou exporte-os para PDF com o ClickUp Dashboards

5. Dê mais autonomia às equipes de engenharia com o pacote de software do ClickUp

Com o ClickUp, você também pode delegar o gerenciamento de tarefas à sua equipe de desenvolvimento. A plataforma tem um dedicado

Equipe de software

**com recursos para automatizar fluxos de trabalho, criar roteiros com dependências e bloqueadores, organizar pendências e integrar-se a outras ferramentas de desenvolvimento, como o Git.

Como gerente de produto, você pode planejar amplamente as fases do produto, como Ideação, Prototipagem e Teste, e deixar que o gerente de engenharia projete a ordem das tarefas em cada fase.

Muitos gerentes adoram usar o

Prioridades de tarefas do ClickUp

para definir rótulos como Baixo, Normal, Médio e Alto para qualquer tarefa. Isso permite que os participantes de ambas as equipes tenham discussões prévias sobre o que abordar primeiro e evita mal-entendidos ou expectativas mal comunicadas no futuro.

Defina níveis de prioridade para seu trabalho com o ClickUp Task Priorities

Bônus: Precisa de ajuda para priorizar tarefas antes do lançamento do produto? Use os blocos codificados por cores na seção

Modelo de matriz de prioridades do ClickUp

para agrupar tarefas com base em sua importância e níveis de esforço e evitar decisões com grande dívida técnica.

6. Colete feedback transparente usando formulários

O maior ponto de estresse de um gerente de produto geralmente é logo antes do lançamento final. Eles dão acesso antecipado a um punhado de clientes e podem ficar sobrecarregados com a quantidade de feedback que recebem, o que se traduz em um trabalho mais caótico para os engenheiros.

Uma solução? **Coletar e organizar o feedback dos clientes usando o

Visualização do formulário ClickUp

**Crie formulários de feedback instantaneamente com perguntas personalizadas que facilitam a avaliação do seu produto. Adicione condições a qualquer pergunta e converta as respostas em tarefas nas quais os designers e engenheiros de UX podem trabalhar rapidamente enquanto revisam seus produtos

lista de pendências do produto

.

O feedback também pode ser aplicado às equipes internas. Você pode usar esses formulários para entender a satisfação com o espaço de trabalho e solicitar sugestões de melhoria às equipes de engenharia. Procure perguntas como:

_Você acha que suas habilidades técnicas são adequadamente utilizadas no trabalho?

_Em uma escala de 1 a 10, qual é o seu nível de estresse no final de cada dia?

_Você ficou satisfeito com os resultados do lançamento do último produto - por que ou por que não?

Gerentes de produto trabalhando com engenheiros: Mitos comuns

É hora de descobrir alguns mitos comuns sobre a dinâmica de colaboração entre um gerente de produto e a equipe de engenharia.

Mito nº 1: O envolvimento dos engenheiros no início do desenvolvimento do produto gera mais conflitos

Envolver os engenheiros logo no início da ideação e do planejamento do produto é, na verdade, uma boa ideia, pois isso convida a perspectiva técnica diferenciada para a mistura. Os engenheiros geralmente estão mais bem posicionados para prever o que é possível fazer, o que pode ajudar a criar roteiros mais precisos.

Mito nº 2: Os gerentes de produto têm autoridade total sobre o processo de lançamento

Outro equívoco popular é que o gerente de produtos controla tudo. Dos engenheiros ao marketing, ele é quem dá as ordens - o que não é 100% verdade. Os gerentes de produtos são responsáveis perante muitas partes interessadas, mas seu principal objetivo é garantir que um produto atenda aos objetivos comerciais e aos atuais necessidades dos clientes .

Um gerente de produto não pode tomar decisões sobre como as coisas serão anunciadas ou sobre a mensagem de marca a ser adotada. No entanto, ele pode coletar opiniões das equipes de engenharia e apresentá-las durante as reuniões - e geralmente cabe aos proprietários do produto tomar a decisão final.

Mito nº 3: Quando um produto é lançado, ambas as equipes terminam o trabalho

Em vez de terminar, as tarefas mais urgentes dos gerentes de produtos e das equipes de engenharia entram em ação após o lançamento do produto. **Um gerente de produto precisa se manter atualizado com

avaliações de clientes

e identificar problemas que afetam a lucratividade ou a aceitação. Com esse

ciclo de feedback

eles transmitem aos engenheiros as adições, remoções ou alterações de recursos.

Além de avaliar o potencial de retrabalho dos produtos, o gerente de produtos também registra como

produtivas foram todas as equipes

durante o último sprint. Isso os ajuda a descobrir as ineficiências subjacentes, como a falta de comunicação, e a pensar em soluções para

melhorar os processos atuais

.

Crie o sucesso da sua equipe com o ClickUp

**Sejam engenheiros ou gerentes de produto, a contribuição de todos é essencial para a criação de um produto vencedor que ressoe com os usuários-alvo

Felizmente, com um software de gerenciamento de projetos completo como o ClickUp, ambas as equipes podem estabelecer uma dinâmica de colaboração perfeita e agilizar suas tarefas diárias. Estabeleça facilmente metas, projete roteiros de produtos, acompanhe sprints e comunique-se em tempo real para evitar erros de gerenciamento e

simplifique os fluxos de trabalho da equipe

.

Registre-se no ClickUp hoje mesmo

e reúna suas equipes de produto e engenharia para o sucesso! ✌️