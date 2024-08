Como escrever um bom relatório de bug (com exemplos e modelos)

Se você encontrou um bug depois que a equipe de desenvolvimento lançou um novo recurso ou se o aplicativo móvel quebrou depois de uma grande atualização, as falhas fazem parte da propriedade de um produto digital. Em vez de iniciar dezenas de e-mails descrevendo o bug, aprenda a escrever um bom relatório de bug. Embora você possa usar livremente o Jira, o Bugzilla e outros ferramentas de relatório de bugs a essência do relatório em si ainda é importante.

Mas, afinal, como escrever um bom relatório de bug?

Confira este guia para saber mais sobre relatórios de bugs e por que eles são importantes. Também lhe daremos uma lista de verificação dos itens a serem incluídos e instruções passo a passo sobre como escrever um bom relatório de bugs.

O que é um relatório de bug?

Um relatório de bug, também conhecido como incidente ou relatório de problema o relatório de problemas (issue report), é uma descrição detalhada de um problema encontrado em um aplicativo de software. Os testadores e desenvolvedores usam esses relatórios para se comunicar sobre defeitos. Em vez de enviar um e-mail dizendo: "Ei, o na página de contato parece quebrado", o relatório de bug fornece informações detalhadas que a equipe de desenvolvimento pode usar para solucionar o bug o mais rápido possível. 🐞

O objetivo principal de um relatório de bug é fornecer informações suficientes ao desenvolvedor para que ele possa corrigir o problema. Não basta dizer que algo está quebrado; é preciso apresentar uma imagem clara do que está acontecendo. Um bom relatório de bug acelera o processo de depuração e melhora a qualidade geral do produto garantia de qualidade e processo de teste.

Depois que o relatório de bug é aprovado, as equipes de desenvolvimento e teste trabalham para encontrar o problema causa raiz do problema e corrigi-lo. Eles passam por algo chamado ciclo de vida do defeito ou bug, um processo pelo qual todo bug passa, desde a descoberta até o fechamento. Muitos sistemas de rastreamento, como o ClickUp, monitoram o status do ciclo de vida de cada bug para que você tenha uma visão de alto nível de como tudo está.

Simplifique as solicitações internas para que as equipes de design ou TI coletem as informações exatas necessárias em seus formulários

Por que o rastreamento e o relatório de bugs são importantes?

É claro que você poderia pular o processo de rastreamento de bugs e fazer tudo como no Velho Oeste. Mas essa é uma receita para aplicativos corrompidos, código bagunçado e retrabalho, sem falar na experiência negativa do usuário final. Relatórios de bugs fornecem informações relevantes que ajudam a equipe de desenvolvimento a priorizar e resolver os problemas certos, otimizar seus fluxos de trabalho e simplificar todo o processo de teste. As ferramentas de relatório de bugs também trazem uma série de outros benefícios, desde uma melhor qualidade do produto até uma melhor colaboração. 🙌

Melhorar a colaboração da equipe

Os relatórios de bugs de software podem parecer burocracia, mas são uma ponte importante entre testadores, desenvolvedores e partes interessadas no projeto. Um relatório de bugs eficaz inclui as etapas exatas para reproduzir o erro, lista os resultados reais em comparação com os esperados e fornece detalhes ambientais, que os desenvolvedores precisam para corrigir o problema. Essa clareza não apenas torna o dia de trabalho de todos um pouco mais fácil, mas também reúne a equipe para cuidar dos negócios rapidamente.

Aprimore a experiência do usuário

Os bugs de software podem causar todos os tipos de problemas estranhos para os usuários finais. Um único problema ou erro pode fazer com que os usuários abandonem sua plataforma para sempre, portanto, levar a sério o rastreamento e a comunicação de bugs é do seu interesse.

Um bom relatório de bugs de software também pode fornecer uma maneira sistemática e estruturada de lidar com esses erros, garantindo que o seu produto seja o mais livre de erros e fácil de usar possível. Se você tiver muitos bugs, seu sistema de classificação deve permitir que você os classifique por prioridade, para que você possa resolver os problemas mais difíceis na backlog do produto primeiro.

Converta comentários em tarefas do ClickUp ou atribua-os para transformar instantaneamente pensamentos em itens de ação

Criar um produto de qualidade

Todo software tem bugs. A qualidade do produto depende de quão bem e rapidamente sua equipe gerencia os bugs. Felizmente, os relatórios detalhados de bugs fornecem informações sobre os pontos fracos do seu produto para que os desenvolvedores possam entender sua gravidade e impacto. Quanto melhor eles entenderem o problema, mais direcionadas e eficientes serão as correções. Eficaz relatórios de incidentes também reduzem o tempo dos desenvolvedores para esclarecer os requisitos, dando-lhes mais tempo para codificar.

Simplifique o processo de desenvolvimento

O desenvolvimento de software pode ser complicado do ponto de vista do gerenciamento de projetos. Em vez de sair em busca de bugs que não existem, os desenvolvedores consultam o relatório e vão direto para a correção do problema. O relatório adequado de bugs elimina a ambiguidade e coloca todos na mesma página. Bons relatórios não eliminarão totalmente as idas e vindas e as solicitações de esclarecimento, mas certamente reduzirão a confusão desnecessária, simplificando o fluxo de trabalho de desenvolvimento.

Reduzir custos

É isso mesmo: A resolução de bugs no início do processo de desenvolvimento pode, de fato, reduzir os custos. Quanto mais tempo você deixar um bug sem solução, mais caro será corrigi-lo. O relatório eficaz de bugs permite a detecção precoce, o que reduz o custo e o esforço necessários para resolver os problemas.

Elementos a serem incluídos em um relatório de bugs bem escrito

Uma coisa é escrever um relatório de bugs, mas escrever um bom relatório de bugs é uma arte. As organizações são diferentes, mas os melhores relatórios de bugs geralmente incluem esses elementos.

Identificação do bug

Você provavelmente tem vários bugs para gerenciar. Em vez de liberar cada relatório de bug a esmo, atribua a ele um ID de bug exclusivo. Você pode usar esse identificador para novos relatórios de bugs em seu sistema de controle de problemas tornando mais fácil o rastreamento e a referência ao bug correto. Isso também será útil se várias pessoas tiverem o mesmo bug.

Crie formulários mais inteligentes no ClickUp com lógica condicional para agilizar o processo, independentemente da complexidade

Título ou resumo

Dê um título curto e agradável que forneça uma visão geral do problema principal. Ele deve ser claro o suficiente para que qualquer pessoa entenda a natureza do bug em um piscar de olhos. Não coloque muitos detalhes extras aqui. Resuma-o à ideia principal e adicione contexto ou informações posteriormente no relatório.

Prioridade e gravidade

Os desenvolvedores têm muito o que fazer. Atribuir um nível de prioridade e gravidade a cada relatório de bug os ajuda a reequilibrar a carga de trabalho e a lidar com as tarefas na ordem certa. O nível de prioridade do bug indica a urgência da correção, enquanto a gravidade do bug reflete o impacto que o bug terá na funcionalidade do sistema.

Defina rapidamente a prioridade da tarefa em uma tarefa do ClickUp para comunicar o que precisa de atenção primeiro

Detalhes do ambiente

Talvez o CSS de um aplicativo não esteja carregando no seu computador, mas funcione bem no MacBook de um colega. Esse é um detalhe ambiental que os desenvolvedores precisam conhecer.

Inclua informações sobre:

Seu sistema operacional: Windows, MacOS, Linux, etc.

Tipo e versão de seu navegador: Chrome, Firefox, Safari, etc.

Seu hardware

Dependendo do produto, talvez você também precise compartilhar a versão do software que está executando e quando foi atualizada pela última vez.

Descrição do bug

É hora do show! Aqui é onde você fornece uma descrição detalhada do bug. Explique como o bug ocorreu no aplicativo e o impacto que ele tem sobre a experiência ou a funcionalidade do usuário. 📝

Etapas para reproduzir

Talvez você esteja enfrentando um bug, mas a equipe de desenvolvimento não o vê. É uma boa ideia, ao relatar bugs, fornecer instruções sobre como você o encontrou e como os desenvolvedores podem encontrá-lo também. Forneça pontos claros, passo a passo, sobre como reproduzir o bug. Se não for possível reproduzi-lo no lado do desenvolvedor, isso pode indicar um problema com o seu sistema e não com o aplicativo, e é por isso que as instruções de reprodução são tão importantes.

Resultado esperado vs. resultado real

Os aplicativos têm muitas partes móveis, e os desenvolvedores podem não saber a função ou a finalidade de tudo de imediato. É útil se o desenvolvedor souber o que você espera que aconteça e o que realmente está acontecendo. Algo como: "Quando cliquei neste link, esperava ser redirecionado para a página de inscrição, mas na verdade recebi um erro" Isso é importante porque destaca a discrepância que o desenvolvedor precisa corrigir.

Notas e anexos

Às vezes, é mais fácil mostrar em vez de dizer. Tente incluir arquivos relevantes, como logs de erros, arquivos de dados, capturas de tela ou gravações de vídeo. Às vezes, a prova visual faz toda a diferença, portanto, se você precisar que um problema seja resolvido rapidamente, forneça o máximo de evidências possível.

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão, sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou de uma reunião pessoal com o Clip by ClickUp

Erros comuns a serem evitados ao criar um relatório de bug

Aprender a redigir um relatório de bug tem um pouco de curva de aprendizado. Verifique novamente se o seu relatório não se depara com nenhum desses problemas comuns de relatório de bugs.

Títulos vagos

Títulos genéricos ou vagos deixarão os desenvolvedores com a cabeça coçando. Um título como "Encontrei um bug" não é específico nem útil. Em vez disso, forneça um resumo conciso do que realmente está acontecendo, como "Mensagem de erro ao adicionar itens ao carrinho"

Informações incompletas

Os relatórios de bugs solicitam determinados campos por um motivo. Deixar de fornecer detalhes sobre o seu sistema operacional, a versão do aplicativo ou o tipo de navegador pode prejudicar o processo de depuração. Se você não souber as informações, dedique um tempo para encontrá-las. O desenvolvedor solicitará essas informações de qualquer forma, portanto, é melhor poupar tempo de todos enviando esses dados desde o início.

Tipos

Não estamos falando de misturar "their", "there" e "they're" Estamos falando de erros de digitação que podem mudar o significado do que você está tentando dizer. Isso é especialmente verdadeiro se você usar termos de marca ou autocorreção em seu computador. Por exemplo, "texto" e "teste" têm uma única letra de diferença, mas misturar os dois termos pode gerar confusão.

Ambíguo passos para reproduzir

Instruções como "faça login para encontrar o bug" não são úteis. Lembre-se, o objetivo é tornar o problema reproduzível. Nada é "óbvio" ou "senso comum" aqui. Não faça suposições: Sempre inclua instruções passo a passo, mesmo que elas pareçam muito básicas ou simples.

Não verificar se há duplicatas

Todos estão enfrentando o mesmo erro? Nesse caso, há uma boa chance de que alguém já tenha enviado um relatório de bug e ele esteja na fila de um desenvolvedor. O envio de vários relatórios para o mesmo problema torna todos mais lentos, portanto, se você tiver acesso ao sistema de controle de bugs, verifique primeiro se alguém já enviou essa solicitação.

Usando linguagem ou opiniões subjetivas

Opiniões pessoais como "Esse tom de roxo é feio" não são úteis para os desenvolvedores. Opiniões pessoais ou problemas de estimação não são o mesmo que bugs reais. Mantenha seu relatório o mais factual e preciso possível; todo o resto é apenas uma pista falsa que pode atrasar a equipe de desenvolvimento.

Ignorar comentários ou perguntas

O desenvolvedor receptor pode ter perguntas ou comentários sobre o seu relatório de bugs. Em vez de enviá-lo e seguir seu caminho, coloque-se à disposição para interagir com o desenvolvedor. Quanto mais rápido você responder às perguntas, mais rápido eles poderão corrigir o problema.

Avaliação inadequada da gravidade ou da prioridade

Se você perceber uma violação de segurança e classificá-la como um problema de baixa prioridade, isso é um problema. Considere as consequências reais que o bug tem na experiência do usuário final. Não conseguir fazer login é um grande problema, enquanto pequenos problemas, como a renderização de imagens, são de menor prioridade.

Simplifique seu processo de desenvolvimento com o centro de trabalho completo do ClickUp para planejar, criar e lançar seu produto

Como escrever um relatório de bug no ClickUp As equipes de software confiam no ClickUp para mais do que rastreamento de problemas e relatórios de bugs. É uma solução completa de gerenciamento de projetos que oferece suporte à colaboração, ao brainstorming e a tudo o que está entre eles para as equipes técnicas. Gerencie tarefas, chats, documentação técnica, metas e muito mais em um só lugar. O ClickUp Forms padroniza até mesmo o processo de relatório de bugs, para que você não tenha que se preocupar com a "criatividade" das pessoas em seus envios. 👀

Não há necessidade de criar seus fluxos de trabalho de rastreamento de bugs e problemas do zero. Experimente o Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp para suportar colaboração multifuncional com formulários automatizados, formulários de admissão personalizados e exibições flexíveis. Se você precisar de um pouco de inspiração, veja como ClickUp estrutura seu formulário de relatório de bugs curto e simples .

Otimize o rastreamento de bugs com um modelo de relatório de bugs no ClickUp

Agilize o teste de software com o ClickUp

Os bugs de software são apenas uma parte do desenvolvimento de produtos digitais. Aprender a relatar bugs fornecerá aos seus desenvolvedores informações mais relevantes e acionáveis que aceleram as correções, minimizam os problemas e melhoram a experiência do usuário.

Escrever um relatório sólido de bugs o levará longe, mas você ainda precisa de um sistema para rastrear, gerenciar e comunicar os bugs. É aí que nós entramos. O ClickUp é uma plataforma sólida de gerenciamento de projetos que traz Modelos de TI o ClickUp é um aplicativo de TI que permite que você crie formulários, tarefas e comunicações em um só lugar. Pare de alternar entre várias ferramentas e traga tudo para uma plataforma verdadeiramente multifuncional com o ClickUp. Experimente: Crie seu ClickUp Workspace gratuito agora !