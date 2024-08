10 modelos de TI para gerentes de tecnologia e equipes de TI

Gerenciamento de operações de TI em sua organização é um processo complexo. O grande número de projetos, incluindo desenvolvimento de software, processos de helpdesk e relatórios de bugs, exige muito tempo e esforço.

Não seria bom evitar começar do zero toda vez que você tiver um novo projeto de TI, apresentação, site ou produto de tecnologia? É exatamente aí que entram os modelos.

Independentemente do tipo de organização que você gerencia, os gerentes de TI e as equipes de TI de todos os setores terão lançamentos de projetos mais rápidos, mais eficientes e mais simplificados com os poderosos modelos focados em TI deste guia.

Não importa se você está elaborando apresentações em PowerPoint ou criando base de conhecimento que ajudam a rastrear bugs, esses modelos economizarão seu tempo, energia e dores de cabeça.

O que é um modelo de TI?

Os modelos de TI ajudam os gerentes e as equipes de tecnologia a padronizar e simplificar seus processos e fluxos de trabalho, descrevendo rapidamente o trabalho necessário para desenvolver software ou manter uma peça de tecnologia.

Para uma empresa de software ou agência de web design, isso pode significar uma melhor organização de seus desenvolvimento de software e SaaS processo. Para um helpdesk, ele pode girar em torno de tíquetes e rastreamento de problemas .

Os novos filtros de grupos mistos nos ClickUp Dashboards permitem que você personalize e customize ainda mais com os operadores "e" e "ou"

Os modelos de TI são documentos ou planilhas simples que ajudam as organizações a criar e executar procedimentos operacionais padrão. Um documento predefinido garante que você estabeleceu os detalhes, ajudando os colegas e as partes interessadas a permanecerem na mesma página em relação ao formato e à estrutura do documento.

O modelo certo pode até mesmo ajudar na comunicação com os clientes. Uma empresa de software pode usar um modelo para descrever seus serviços aos clientes em um pacote padrão, por exemplo. Isso ajuda a fazer com que o projeto pareça mais simplificado e profissional, ao mesmo tempo em que a equipe se beneficia de um maior controle e padronização.

As empresas podem usar o modelo certo para ajudar a equipe de TI a planejar com antecedência e olhar para o futuro, sabendo exatamente o que esperar da próxima vez que ocorrer um problema ou que um aplicativo precisar ser desenvolvido.

O que faz um bom modelo de TI?

Diferentes modelos são úteis para diferentes soluções. Como resultado, pode ser difícil definir exatamente o que faz um bom modelo de TI. Dito isso, as melhores opções compartilham algumas características comuns, como segue:

Facilidade de uso: Todos os membros da equipe devem ser capazes de entrar facilmente no modelo e começar a usá-lo com confiança, sabendo exatamente como podem se beneficiar dele

Todos os membros da equipe devem ser capazes de entrar facilmente no modelo e começar a usá-lo com confiança, sabendo exatamente como podem se beneficiar dele Integração com o gerenciamento de projetos: O ideal é que o modelo se integre diretamente com o seugerenciamento de projetos de desenvolvimento da Web ouferramenta de desenvolvimento de aplicativospermitindo que os usuários criem tarefas ou transformem uma ideia em um projeto mais amplo

O ideal é que o modelo se integre diretamente com o seugerenciamento de projetos de desenvolvimento da Web ouferramenta de desenvolvimento de aplicativospermitindo que os usuários criem tarefas ou transformem uma ideia em um projeto mais amplo Baixo (ou nenhum) custo: O modelo que você usa deve ser gratuito com a ferramenta de sua escolha ou oferecer uma demonstração que permita testá-lo antes de se comprometer

O modelo que você usa deve ser gratuito com a ferramenta de sua escolha ou oferecer uma demonstração que permita testá-lo antes de se comprometer Recursos de colaboração: Um bom modelo ajuda a sua equipe a editar o conteúdo em conjunto e a colaborar para executá-lo

Os 10 melhores modelos de TI gratuitos para gerentes de tecnologia e equipes de TI

É hora de ser específico. Se você é uma empresa de software que deseja simplificar os processos de sua agência ou uma organização que busca melhores soluções de TI, os modelos deste guia ajudarão sua empresa a atingir suas metas tecnológicas mais importantes.

1. Modelo de lista de projetos de TI do ClickUp

O modelo de lista de projetos de TI do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar e acompanhar os projetos de TI.

Independentemente do tamanho da sua empresa, é provável que sua equipe de tecnologia tenha muito trabalho pela frente. O Modelo de lista de projetos de TI do ClickUp ajuda os líderes de equipe a acompanhar os projetos e a se manter à frente dos prazos.

É a opção perfeita para exibir e gerenciar seus portfólios de projetos ou ajudar a aprimorar sua software de emissão de tíquetes para sua central de serviços de TI.

O modelo em si consiste em três visualizações principais:

A visualização Resumo oferece uma visão geral direta dos seus projetos. Você pode verificar variáveis como datas de vencimento,níveis de prioridadestatus e nível de impacto para tomar decisões estratégicas rápidas

A visão geral do processo fornece as mesmas informações, mas as organiza por status atual. Use-a para relacionar os projetos às equipes e acompanhar as tarefas pendentes em cada estágio

A visualização do Calendário cria um construtor de projetos baseado em datas e uma visão geral. É uma ótima ferramenta para aprofundar o planejamento de longo prazo e as visões gerais de capacidade em um determinado mês

Combinadas, essas visualizações oferecem à sua empresa uma visão geral de todos os projetos para facilitar o gerenciamento e o fluxo de trabalho.

2. Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum

Modelo de gerenciamento de projeto Agile Scrum da ClickUp

Uma abordagem ágil pode ser um salva-vidas no desenvolvimento de software, sites ou soluções SaaS. Modelo de gerenciamento ágil Scrum do ClickUp ajuda você a executar e otimizar sua abordagem.

Há uma razão pela qual a metodologia ágil se tornou o método dominante desenvolvimento de projetos para a maioria das empresas. Mas executá-la pode ser difícil para as organizações que estão se acostumando com o conceito. Este modelo abrangente pode ajudar, graças a uma ampla gama de recursos e visualizações que incluem:

Um fluxograma de cerimônias e eventos no quadro branco que visa a manter o fluxo do software em movimento

Uma visualização de quadro das várias etapas de desenvolvimento, incluindo planejamento, reuniões de standup, revisões e retrospectivas

Um formulário de solicitação de produto que ajuda a otimizar as soluções que você está criando por meio de feedback de recursos externos

Um construtor de backlog de produtos que permite acompanhar os recursos de design que podem estar atrasados

Uma visualização de rastreamento de bugs que visa a proteger seu aplicativo de possíveis problemas futuros

Uma lista de execuções de teste para garantir que seu software funcione sem problemas

O melhor de tudo é que muitas dessas visualizações e recursos são pré-construídos e prontos para apresentação. Isso significa que você pode criar apresentações em PowerPoint e outras apresentações profissionais em minutos para manter as partes interessadas informadas sobre seus aplicativos.

3. Modelo de lista de segurança de TI do ClickUp

Minimize os riscos e gerencie seus sistemas com mais eficiência com o modelo de segurança de TI do ClickUp

O modelo Modelo de lista de segurança de TI do ClickUp tem como objetivo manter seus dados seguros, rastreando e visualizando suas iniciativas de segurança, monitorando o desempenho do sistema e ajudando-o a coordenar com suas equipes para proteger a organização no lado da tecnologia.

Ele começa com status personalizados que rastreiam ameaças potenciais ativas e esforços para atenuá-las. A partir daí, você obtém vários registros visuais de bugs e ameaças que podem estar na lista para serem corrigidos no futuro. Os campos personalizados permitem que você adicione atributos para gerenciar melhor suas iniciativas.

Mas, mais uma vez, e como acontece com muitas opções de modelos do ClickUp, as visualizações e as integrações são o que realmente tornam esse download indispensável para a sua equipe de segurança.

Nas visualizações, você pode agrupar tarefas e iniciativas por tipo de ativo, função de segurança e outros parâmetros. As integrações com o gerenciamento de projetos e as ferramentas de colaboração podem levar os problemas de segurança do software de uma visão geral diretamente para um plano de ação para que você possa resolvê-los.

4. Modelo de relatório de incidente de TI do ClickUp

Documente, rastreie e resolva incidentes de forma rápida e eficiente com o modelo de relatório de incidentes de TI do ClickUp

Se sua equipe não os gerenciar bem, os incidentes de tecnologia podem interromper seu site, aplicativo ou até mesmo toda a empresa. O Modelo de relatório de incidente de TI do ClickUp ajuda a manter a integridade operacional enquanto você trabalha na resolução de incidentes.

Você e sua equipe de TI podem inserir e acompanhar os incidentes em alto nível, incluindo:

O departamento

O funcionário que relatou o incidente

O tipo de incidente, que pode ser personalizado com base na sua empresa e nas suas operações

Sensibilidade dos dados, o que permite que você dê prioridade a incidentes com dados confidenciais

O possível impacto negativo sobre o software ou o site e a empresa como um todo

Recomendações sobre como resolver o incidente

Esse modelo inclui tarefas padrão que você pode personalizar para garantir que sua empresa tome todas as medidas relevantes para a resolução. O recurso avançado de controle de tempo permite monitorar quanto tempo leva para resolver um problema, o que pode informar os planos de ação para incidentes futuros.

5. Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Otimize o rastreamento de bugs e problemas com a solução colaborativa do ClickUp

A solução Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp ajuda as equipes de TI a encontrar e resolver bugs e outros problemas nas soluções de site, software e aplicativos. Várias exibições, status personalizados e um fluxo de processo simplificado permitem que os profissionais de TI padronizem o processo.

A visualização em destaque é um esboço em quadro branco de como sua empresa ou agência normalmente gerencia e resolve bugs. A Defect Master List mantém uma visão geral dos problemas que estão abertos, bloqueados, atribuídos e em andamento. Você pode expandir cada uma delas para ter uma visão detalhada de cada bug e das etapas necessárias para resolvê-lo.

E isso é só o começo. A tela Limitations and Workarounds (Limitações e Soluções Alternativas) o ajuda a entender exatamente o que as suas soluções podem ou não suportar. Um formulário de relatório de bugs integrado move novos problemas diretamente para o seu fluxo de trabalho, enquanto um documento de triagem pré-criado descreve o processo quando um desses novos bugs entra no sistema.

6. Modelo de Backlog e Sprints do ClickUp

Modelo de planejamento de sprint o modelo ajuda a gerenciar suas operações e integrações em um só lugar com visualizações pré-criadas, status personalizados, campos personalizados, documentos e muito mais!

O backlogging é uma parte crucial do processo ágil de desenvolvimento e design, e o Modelo de Backlog e Sprints do ClickUp mantém o processo simples. Use-o como um ferramenta de mapeamento de processos para poupar o tempo da sua equipe e manter todos atualizados.

Esse modelo pode ser um grande benefício para empresas de software que trabalham continuamente em novas versões. Insira variáveis como prazo, prioridade e tempo estimado necessário e, em seguida, atribua pontos scrum de front-end e back-end. A cada check-in, você pode monitorar o progresso, inclusive por meio de um medidor de confiança que informa se a tarefa está no caminho certo para ser concluída no prazo.

7. Modelo de notas de versão do ClickUp

Use o modelo de notas de versão do ClickUp para garantir que todos estejam na mesma página ao documentar alterações e atualizações de produtos

Com o Modelo de notas de versão do ClickUp com o ClickUp, você pode simplificar uma das maiores dores de cabeça que as equipes de desenvolvimento enfrentam: informar a todos exatamente o que foi alterado na versão mais recente das soluções de aplicativos ou do design do site.

O modelo permite que você descreva os novos recursos e as correções de bugs da nova versão. Com esse modelo, qualquer pessoa que use suas soluções sabe o que esperar e pode consultar facilmente suas notas de versão sempre que desejar.

Como esse modelo está localizado no ClickUp Docs, ele inclui colaboração em tempo real recursos. Vários membros da equipe podem colaborar para criar o conteúdo e colocá-lo em formato pronto para apresentação para qualquer pessoa que precise vê-lo.

8. Modelo de relatório de bug do ClickUp

Utilize o modelo de relatório de bugs do ClickUp para garantir que todos estejam na mesma página ao identificar e resolver problemas de software

Como um recurso centralizado para as equipes de TI que buscam agilizar seu trabalho, poucos modelos superam o Modelo de relatório de bugs do ClickUp .

É um relatório simples, de uma página, que os membros da sua equipe podem usar para descrever o histórico básico e os problemas relacionados a um bug que eles (ou outra pessoa da sua organização) encontraram nas suas soluções ou no seu site. Ele também inclui um construtor de tarefas que cria e atribui claramente as próximas etapas.

Mas esse modelo oferece uma funcionalidade mais valiosa do que apenas identificar cada bug individual que possa estar escondido em suas soluções. Você também pode usá-lo para obter uma visão mais holística e baseada em cronograma de todos os problemas que precisam ser resolvidos, ajudando-o a priorizar melhor as correções necessárias para manter suas soluções funcionando sem problemas.

9. Modelo de caso de teste ClickUp

O modelo de caso de teste do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a acompanhar o progresso dos casos de teste.

Nenhum desenvolvimento de software está completo sem testes extensivos para garantir estabilidade, segurança e sucesso. Não importa se você é uma agência que trabalha em nome de clientes ou se presta serviços internos de TI, Modelo de caso de teste do ClickUp ajuda você a aprimorar e otimizar esses testes.

Considere o modelo como um criador de casos de teste que padroniza todo o processo. Além de delinear algumas informações básicas, como a versão e a data do software, você pode inserir os parâmetros básicos do teste (por exemplo, tentar fazer login no aplicativo de marketing recém-construído) e seus resultados.

Você pode até mesmo ir além desse processo. A seção Detalhes dos resultados do criador de casos permite adicionar todas as nuances do seu teste, inclusive os resultados esperados, os resultados reais e um rastreador de aprovação/reprovação. Isso permite que todos na equipe vejam exatamente o que precisam fazer para melhorar o produto.

10. Modelo de registro de alterações do software ClickUp

O modelo de registro de alterações de software do ClickUp ajuda a manter o controle de todas as suas atividades de software em um só lugar

O modelo Modelo de registro de alterações do software ClickUp permite que você informe à sua equipe exatamente o que mudou em cada versão e atualização, permitindo que os membros da equipe de TI se aprofundem nas nuances dessas atualizações no momento em que um experimento ou versão der errado.

Trata-se de uma tabela simples, que inclui seções como número da alteração, tipo de alteração, descrição, status, prioridade e proprietário. Mas o que torna esse modelo realmente único é sua capacidade de se integrar à infraestrutura maior do ClickUp.

De repente, sua tabela estática pode se tornar dinâmica, graças às dependências. As tarefas também podem sair diretamente do registro de alterações. Ele continua sendo uma visão geral básica, mas acrescenta recursos adicionais para melhorar a facilidade de uso e a interatividade para toda a equipe.

Turbine suas operações e desenvolvimento com os modelos de tecnologia da informação do ClickUp

Nunca é demais lembrar a diferença que o modelo certo pode fazer em seus serviços e procedimentos de tecnologia. Se você puder evitar ter que começar do zero todas as vezes e, em vez disso, concentrar-se apenas nos dados e no conteúdo de um modelo pré-estabelecido, você já ganhou.

E isso antes mesmo de falarmos sobre a diferença que o modelo certo pode fazer em seus serviços de tecnologia Software de gerenciamento de TI pode fazer, especialmente quando esse software inclui um criador de modelos e uma extensa biblioteca.

Entre as muitas soluções disponíveis, o ClickUp se destaca. Talvez sejam os recursos de gerenciamento de projetos, as habilidades de colaboração ou o design intuitivo da interface do usuário. Ou talvez seja a versão gratuita na qual você pode se inscrever para testar nosso aplicativo e modelos sem nenhum compromisso.

Seja qual for o motivo, é hora de experimentar o ClickUp em sua organização e otimizar seus esforços de tecnologia. Pronto para começar? Crie sua conta gratuita em nosso site hoje mesmo!