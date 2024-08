Como criar equipes autogerenciadas de alto desempenho

Embora os estilos de gerenciamento possam variar muito, a maioria dos líderes empresariais bem-sucedidos concorda que os maiores ativos de uma organização são seus funcionários. 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽

Mas se você contratar os melhores, faz sentido capacitá-los a dar o melhor de si no trabalho. Cada vez mais, os gurus da administração têm recorrido à autogestão para formar equipes independentes, automotivadas, produtivas e altamente criativas.

Como o nome sugere, ao contrário das equipes tradicionais, as equipes autogerenciadas trabalham de forma autônoma, sem supervisão direta, embora ainda possam se reportar a um supervisor ou líder de equipe quando necessário. As organizações dependem de indivíduos autogerenciados para fazer bem seu trabalho sem microgerenciamento.

E com a ajuda de ferramentas como ClickUp para equipes as equipes de trabalho autogerenciadas podem prosperar à medida que impulsionam o crescimento organizacional.

Nesta postagem do blog, vamos nos aprofundar nesse estilo de gerenciamento para ver como você pode criar equipes autogerenciadas em sua organização.

Entendendo as equipes autogerenciadas

Ao contrário de um projeto tradicional ou equipe ágil uma equipe autogerenciada é geralmente uma unidade pequena e autodirigida sem uma estrutura organizacional tradicional hierárquica ou de cima para baixo.

Todos os membros da equipe são responsáveis por suas metas, tarefas e responsabilidades para gerar resultados.

Não há hierarquia em uma equipe autogerenciada. Em vez disso, os membros da equipe discutem o escopo e os limites das responsabilidades de cada um e têm autonomia para tomar decisões dentro dessas áreas. Como resultado, cada pessoa pode gerenciar sua carga de trabalho da forma que achar melhor.

Como todos os processos e resultados são discutidos dentro da equipe antes de chegarem a um consenso final, as equipes autogerenciadas são "semiautônomas" O poder é descentralizado e a responsabilidade geral é compartilhada.

A autogovernança é um conceito-chave em jogo aqui. Cada indivíduo autogerenciado é responsável tanto pelo seu desempenho individual quanto pela meta comercial geral. E embora devam operar dentro das diretrizes de um projeto específico, eles têm liberdade para trabalhar da maneira que melhor lhes convier.

Isso também significa que algumas equipes autogerenciadas têm tempo livre ilimitado. Elas podem tirar férias ou trabalhar em dias reduzidos, desde que o projeto avance conforme o planejado. Como era de se esperar, as equipes autogerenciadas bem-sucedidas são construídas sobre uma base sólida de confiança e propriedade.

Principais características das equipes autogerenciadas

As equipes autogerenciadas surgiram como uma força poderosa, impulsionando a inovação, promovendo a criatividade e aprimorando a cultura organizacional por meio de um maior envolvimento dos funcionários. Para entender completamente a essência das equipes autogerenciadas, vamos analisar as características que as distinguem das equipes de gerenciamento mais tradicionais.

1. Autonomia

Em uma equipe autogerenciada, a autonomia ocupa o centro do palco. Os membros dessas equipes totalmente autônomas podem tomar decisões sobre seu trabalho, priorizar tarefas e resolver problemas sem supervisão constante.

Essa delegação de poder permite um senso de propriedade, equilibrando autonomia e responsabilidade entre toda a equipe, levando-os a tomar iniciativas e encontrar soluções criativas.

A autonomia também é caracterizada por:

Poder de tomada de decisão informado: Equipar sua equipe com conhecimento e experiência para tomar decisões informadas e alinhadas com as metas da equipe

Equipar sua equipe com conhecimento e experiência para tomar decisões informadas e alinhadas com as metas da equipe **Gerenciamento eficaz do tempo: dê à sua equipe autonomia sobre os horários, permitindo que otimizem a produtividade e minimizem as distrações

Resolução criativa de problemas: Capacite os membros da equipe a pensar em soluções de forma independente e possibilite uma cultura de inovação e resolução eficaz de problemas

2. Colaboração

As equipes autogerenciadas são excelentes em colaboração. A equipe tem automotivação e trabalha em conjunto para compartilhar ideias, resolver problemas e atingir metas comuns. Essa abordagem colaborativa de uma equipe autogerenciada pode levar a soluções mais criativas, comunicação forte, eficiência aprimorada e um senso mais forte de espírito de equipe.

A colaboração eficaz resulta em

Respeito mútuo: Incentivar a equipe a valorizar e respeitar as contribuições de cada um para obter melhores resultados

Incentivar a equipe a valorizar e respeitar as contribuições de cada um para obter melhores resultados Escuta ativa: Assegurar que as ideias de todos sejam ouvidas e consideradas por meio da escuta ativa

Assegurar que as ideias de todos sejam ouvidas e consideradas por meio da escuta ativa Tomada de decisão compartilhada: Colaborar como uma equipe para tomar decisões usando conhecimentos e percepções coletivas

3. Propriedade

As equipes autogerenciadas são impulsionadas por um forte senso de propriedade, em que os membros da equipe se orgulham de seu trabalho e sentem uma participação pessoal no sucesso ou no fracasso do projeto ou da equipe. Essa propriedade aumenta a motivação, melhora a tomada de decisões e aumenta o compromisso com a entrega de resultados de alta qualidade.

Os benefícios da propriedade incluem:

Aumento da produtividade e do desempenho: Quando os membros da equipe têm total propriedade sobre seu trabalho, eles são intrinsecamente motivados a ter um bom desempenho e a aumentar a produtividade

Quando os membros da equipe têm total propriedade sobre seu trabalho, eles são intrinsecamente motivados a ter um bom desempenho e a aumentar a produtividade Redução da dependência de gerentes: Essas equipes não precisam de gerentes para as tarefas do dia a dia, pois elas mesmas se gerenciam.

Essas equipes não precisam de gerentes para as tarefas do dia a dia, pois elas mesmas se gerenciam. Melhoria na tomada de decisões: As equipes que assumem a responsabilidade por seus resultados coletam ativamente informações para tomar decisões melhores e têm uma abordagem de solução de problemas para o trabalho

4. Responsabilidade

A responsabilidade é a pedra angular das equipes autogerenciadas. Os membros da equipe são coletivamente responsáveis por suas contribuições e pelo sucesso geral do projeto da equipe. Essa responsabilidade compartilhada leva os indivíduos a darem o melhor de si e garante que toda a equipe permaneça focada em atingir suas metas.

A responsabilidade resulta em:

Responsabilidade individual: Os membros da equipe se responsabilizam por seu desempenho individual e pelos resultados da equipe

Os membros da equipe se responsabilizam por seu desempenho individual e pelos resultados da equipe Melhor desempenho da equipe: Os membros da equipe também se responsabilizam mutuamente para obter melhores resultados

Os membros da equipe também se responsabilizam mutuamente para obter melhores resultados Redução de conflitos: Responsabilidades compartilhadas evitam que a tensão aumente e permitem a resolução eficaz de conflitos

5. Melhoria contínua

Equipes autogerenciadas bem-sucedidas prosperam com a melhoria contínua. Os membros da equipe são incentivados a aprender, crescer e se adaptar aos desafios. Esse compromisso com a melhoria leva a equipe autodirigida a buscar novos métodos de trabalho, refinar processos e fornecer resultados excepcionais.

A melhoria contínua leva a:

Aumento da eficiência: A identificação e a eliminação consistentes de processos, fluxos de trabalho e produtos que geram ineficiência aumentam a produtividade

A identificação e a eliminação consistentes de processos, fluxos de trabalho e produtos que geram ineficiência aumentam a produtividade Maior satisfação do cliente: A melhoria contínua de processos e práticas ajuda a organização a fornecer melhores produtos e serviços aos clientes

Prós e contras das equipes autogerenciadas

Assim como todo modelo de gerenciamento tem seu lado negativo, as equipes autogerenciadas também têm prós e contras.

Prós das equipes autogerenciadas

A criação de equipes autogerenciadas tem várias vantagens, como alta produtividade e motivação, tomada rápida de decisões e economia de custos. Vamos detalhar isso.

Produtividade e habilidades aprimoradas

As equipes autogerenciadas geralmente são muito mais produtivas do que as tradicionais. Como a propriedade e a responsabilidade são fatores tão importantes nas unidades autogerenciadas, elas geralmente trabalham mais do que as equipes estruturadas de forma tradicional. Elas podem até adquirir novas habilidades para garantir que continuem dignas do rótulo de "autogerenciadas".

Assim, os indivíduos autogerenciados tendem a desenvolver uma disciplina mais forte em seus trabalhos.

Aumento da motivação e do envolvimento

O desempenho da equipe reflete seus esforços, de modo que os funcionários se sentem mais motivados a dar o melhor de si. Trabalhar em prol de uma meta compartilhada e assumir tarefas específicas também melhora o moral e a motivação. Participar de uma equipe autogerenciada bem-sucedida faz com que os funcionários se sintam mais capacitados e os incentiva a dar o melhor de si no projeto.

Melhoria na tomada de decisões

As equipes autogerenciadas são autossuficientes. O fato de se concentrarem no resultado de um projeto significa que tendem a tomar decisões bem informadas e colaborativas, mesmo em assuntos complexos.

Maior eficiência

As equipes autogerenciadas operam em uma hierarquia enxuta, sem nenhuma camada de gerenciamento intermediário entre elas e a liderança. Isso reduz a possibilidade de falhas de comunicação, aumenta a autonomia na tomada de decisões e permite ações rápidas e colaborativas.

Maior custo-benefício

Com equipes autogerenciadas, as organizações economizam o custo de contratação, treinamento e retenção de gerentes e supervisores. Além disso, como essas equipes tendem a ser mais eficientes e produtivas, elas economizam tempo e dinheiro e ajudam toda a organização a gerar lucros maiores.

Contras das equipes autogerenciadas

O mundo da autogestão nem sempre é ensolarado. Aqui estão algumas desvantagens das equipes autogerenciadas.

Conflitos e diferenças de opinião

A diversidade é uma vantagem para as organizações. Porém, quando as pessoas vêm de diferentes origens e áreas de especialização, é provável que tenham perspectivas diferentes. No mundo descentralizado das equipes autogerenciadas, as diferenças de opinião podem retardar a tomada de decisões e potencialmente criar conflitos.

Os funcionários precisam ser treinados para lidar com essas diferenças com tato e de forma produtiva.

Responsabilidade versus autonomia

A autonomia total, nas mãos erradas, pode ter um custo muito alto. Portanto, as equipes autogerenciadas (e os membros individuais) devem ser totalmente responsáveis por seu desempenho e resultados.

Em equipes tão pequenas e focadas, se até mesmo um único membro da equipe abusar de sua autonomia, isso afetará toda a equipe. Os projetos não saem como planejado e as organizações sofrem perdas. Esse é um risco significativo quando se trata de equipes autogerenciadas.

Possibilidade de perda de direção

A criação de equipes autogerenciadas requer tempo e reflexão cuidadosa. Os funcionários selecionados podem não ser os mais adequados para a autogestão, o que pode prejudicar o desempenho da equipe. Além disso, se a orientação correta e o treinamento adequado não forem fornecidos inicialmente à equipe autodirigida, ela poderá perder a direção rapidamente.

Criando uma equipe autogerenciada bem-sucedida: A Step-by-Step Guide (Guia passo a passo)

As equipes autogerenciadas podem abrir as portas da produtividade e da inovação para a sua empresa. Mas isso precisa ser feito corretamente.

Aqui está um guia passo a passo sobre como criar equipes autogerenciadas, resilientes e de alto desempenho.

Definir equipes autogerenciadas

Primeiro, defina o que significa para você uma "equipe autogerenciada". Você está procurando uma equipe semi ou totalmente autônoma? Ela inclui pessoas com conjuntos de habilidades específicas, por exemplo, habilidades de resolução de problemas? Deseja desenvolver equipes autônomas para produtos ou serviços ou outra tarefa específica?

Determine qual definição de equipes autodirigidas funciona melhor para a sua organização, tanto do ponto de vista funcional quanto cultural. Em seguida, siga as próximas etapas para criar uma equipe de trabalho autogerenciada e de alto desempenho.

Fique atento aos sinais

A próxima etapa lógica na implementação de equipes autogerenciadas é avaliar se seus funcionários apresentam alguma das características ou traços mencionados acima. Lembre-se de que uma equipe autogerenciada ideal consiste em pessoas que são autodirigidas, confiáveis, seguras na tomada de decisões, ótimas no gerenciamento do tempo e fortes comunicadores.

Identifique os membros da equipe interessados

Depois de avaliar os candidatos que seriam perfeitos em funções autogerenciadas, pergunte a eles se estão interessados. Nem todos podem estar. Independentemente da capacidade, muitos funcionários preferem ter um gerente para orientá-los e dirigi-los.

É importante procurar indivíduos que queiram se aperfeiçoar e melhorar constantemente e que tenham confiança suficiente para lidar com os problemas de forma independente. Os possíveis membros da equipe também devem ter as habilidades interpessoais necessárias para trabalhar bem em uma equipe de indivíduos com a mesma mentalidade independente.

Você pode usar vários técnicas de formação de equipes para garantir que os membros da sua equipe autogerenciada se saiam bem.

Defina metas e objetivos claros

Em seguida, defina as metas e os objetivos que deseja que sua equipe autogerenciada atinja. Exponha claramente o resultado e os resultados esperados para que a equipe saiba para o que está trabalhando. Além disso, explique como você medirá esses resultados.

A melhor prática é criar metas alcançáveis usando Metas do ClickUp e atribuí-las às pessoas relevantes. Você também pode configurar canais para medir a produtividade .

Meça suas metas e acompanhe o progresso com o ClickUp Goals

Agora que você estabeleceu um roteiro claro de suas expectativas e estratégia de missão, planeje também avaliar o desempenho de sua equipe. Modelo de avaliações de desempenho do ClickUp ajudará você a fazer isso.

Faça autoavaliações e dê feedback com a ajuda desse modelo.

Acompanhe o desempenho de sua equipe e dê feedback com o modelo de avaliações de desempenho do ClickUp

Desenvolva as funções e responsabilidades da equipe

Atribua funções e responsabilidades claras às equipes autogerenciadas. Deixe claro que cada membro está em uma escala hierárquica lateral e não de cima para baixo em uma estrutura de equipe tradicional. Como apoio, crie um mecanismo que permita que um líder externo ou outros participem quando um funcionário não conseguir concluir seu trabalho.

Alocar e monitorar tarefas

Agora que o trabalho de base está feito, é hora de alocar tarefas para os membros individuais da equipe e para a equipe como um todo. Eficiente gerenciamento de tarefas usando ferramentas como Tarefas do ClickUp podem aumentar significativamente a produtividade da equipe.

Delegue facilmente o trabalho atribuindo tarefas diretamente à equipe ou @mencionando-as em um comentário para transformar seus pensamentos em itens de ação

Novamente, embora a equipe do projeto trabalhe de forma independente quando começar, você ainda pode acompanhar o progresso dela usando A ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp . Essa ferramenta oferece uma visão geral das prioridades, do trabalho entre equipes e do andamento do projeto.

Obtenha uma visualização completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

Canais abertos para comunicação

Crie canais fixos de comunicação, como reuniões, fóruns de discussão, chamadas de vídeo semanais ou mensais ou o que for melhor para você. Bate-papo do ClickUp oferece uma inovação em comunicação de equipe confiável e em tempo real. Você pode integrar mais de 1.000 ferramentas e aplicativos no ClickUp para garantir uma comunicação perfeita e precisa.

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

Estabeleça mecanismos de tomada de decisão

Em um equipe disciplinada e autodirigida nenhum funcionário tem mais autoridade do que o outro. Esse distanciamento de uma hierarquia tradicional de gerenciamento pode, às vezes, dificultar o processo de tomada de decisões.

Para superar isso, você pode nomear alguém como "facilitador" ou a equipe pode eleger um facilitador. Um facilitador serve como mediador que dirige reuniões, gerencia conflitos e garante o consenso geral.

Fornecer recursos

Não comece seu trabalho do zero: escolha opções pré-fabricadas no Template Center ou crie seu próprio modelo que sua equipe possa usar

Ofereça treinamento e capacite sua equipe com as ferramentas necessárias para o sucesso. Isso pode ser um valor monetário desembolsado durante a configuração inicial, software para gerenciar e acompanhar o trabalho ou acesso total a um repositório de ferramentas que podem ser usadas conforme necessário. Modelos do ClickUp são ótimos para que as equipes autônomas escolham o que precisam para funcionar. Você pode encontrar modelos para gerenciamento de projetos a partir de análises SWOT e estruturas SIPOC (fornecedores, entradas, processos, saídas, clientes). As equipes podem usar esses modelos para planejar, criar estratégias, executar, alocar e medir seu trabalho.

Defina cronogramas baseados em resultados

Compare visualmente as cargas de trabalho da equipe e acompanhe a progressão com a visualização ClickUp Timeline

Como empresas modernas, estamos todos trabalhando contra o relógio. Defina prazos claros e realistas que permitam contingências e, ao mesmo tempo, mantenham os membros da equipe atentos e cumprindo as metas. Como você já definiu claramente o que constitui o sucesso, garanta que sua equipe autodidata atinja o que se propôs dentro do prazo exigido.

Avalie a eficácia da sua equipe autogerenciada

Por fim, dê uma olhada longa e cuidadosa nos dados após o término do projeto. A análise minuciosa das métricas de um projeto executado por uma equipe autogerenciada o ajudará a fazer as alterações necessárias, sejam elas relacionadas à própria equipe, à natureza das tarefas, aos recursos fornecidos etc.

Continue melhorando a cada iteração.

Ajude suas equipes autogerenciadas a prosperar

A criação de uma equipe autogerenciada pode ser complicada. É preciso um planejamento cuidadoso, uma sólida compreensão dos riscos e das vantagens e, o mais importante, selecionar as pessoas certas.

A integração conveniente do ClickUp com mais de 1.000 ferramentas, modelos fáceis de usar, fluxos de trabalho automatizados e painéis intuitivos simplificam o planejamento, a estratégia e a execução de suas equipes autogerenciadas.

Aproxime-se de suas metas de produtividade e eficiência com análises detalhadas, controles de privacidade e a liberdade de vincular suas ferramentas de projeto favoritas. Registre-se no ClickUp hoje mesmo !