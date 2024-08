Como escrever notas de versão (com modelos e exemplos)

Os produtos estão em constante mudança, seja para corrigir um bug, atualizar um recurso ou introduzir um totalmente novo. É difícil para os clientes saberem o que está acontecendo sem as notas de lançamento.

As notas de versão oferecem a melhor maneira para as equipes de desenvolvimento e de produtos compartilharem as novidades, atualizarem os clientes sobre correções e melhorias e compartilharem a história do desenvolvimento do produto.

Neste guia, abordaremos o que são notas de versão, por que são valiosas e como escrever notas de versão que sejam claras, úteis e que valham a pena ser compartilhadas. Também daremos alguns de nossos exemplos favoritos e apresentaremos uma ferramenta de notas de versão de produto que facilitará ainda mais a redação e a publicação de suas notas. ✔️

O que são notas de versão?

As notas de versão são um registro do que foi alterado em um produto desde a última versão. Elas servem como uma forma de as equipes de desenvolvimento informarem aos usuários finais o que há de novo, o que foi corrigido e o que eles podem esperar para usar pela primeira vez.

As notas de versão abrangem uma variedade de atualizações, incluindo:

Novos recursos

Alterações no produto

Correções de bugs

Atualizações de aplicativos

Alterações na API

Aprimoramentos na experiência do usuário

Atualizações de segurança

É comum encontrar notas de versão em produtos SaaS e ferramentas digitais, já que esses produtos são alterados com frequência para corrigir bugs, segurança e inovação. Você também pode encontrar notas de versão descritas como um changelog ou atualizações de produtos, dependendo da empresa que as publica.

Por que boas notas de versão são importantes?

As notas de versão são necessárias para manter a comunicação aberta e melhorar a experiência do cliente. 🌻

Boas notas de versão não fornecem apenas uma atualização sobre as novidades. Elas também:

Reduzem a entrada de tíquetes de suporte perguntando como usar um recurso novo ou alterado

Melhoram a retenção de clientes

Apresentam aos seus clientes maneiras novas ou melhores de usar o seu produto

Permitem que você destaque recursos específicos ou planeje upgrades

Sinalizar que você está trabalhando ativamente para melhorar seu produto

Ajudar os membros da sua equipe a criar hábitos de inovação, aprimoramento e mudança

Depois de trabalhar no lançamento de um produto ou na correção de um bug por muito tempo, escrever sobre ele nem sempre é a prioridade da sua equipe, mas é uma etapa essencial para manter seu público fiel.

Quem deve escrever notas de lançamento?

As notas de lançamento diferem de outros tipos de comunicação corporativa porque são tratadas pela equipe que trabalhou no próprio produto, não pela equipe de marketing ou de comunicação.

Simplifique seu processo de desenvolvimento com o centro de trabalho completo do ClickUp para planejamento, criação e envio.

Se você faz parte de uma equipe pequena, o desenvolvedor principal geralmente escreve notas de lançamento. O gerente de produto assume a liderança em uma equipe maior de desenvolvimento de software ou produto. Sua equipe de marketing pode se envolver com ideias sobre onde compartilhar as notas de lançamento, mas, em geral, esse é um tipo de conteúdo que vem diretamente do desenvolvimento do produto equipe. 💻

9 etapas para escrever notas de versão e atualizações de produto eficazes

As notas de lançamento não são apenas um bônus agradável; elas são essenciais para manter os usuários informados e envolvidos com o seu produto. Saiba como escrever melhores notas de lançamento com este guia passo a passo.

1. Entenda seu público

Para escrever melhor, você precisa conhecer melhor o seu público. Passe algum tempo pensando em seus usuários finais, no que eles valorizam e nas informações de que precisarão em suas notas de versão ou no changelog do produto. ✨

Evite o jargão excessivamente técnico, exceto quando for necessário para descrever um recurso ou se o público-alvo assim o exigir. Caso contrário, opte por uma linguagem simples.

Ajuste seus resultados para obter um conteúdo melhor com mais rapidez usando a repetição de perguntas na IA do ClickUp

2. Use um modelo de notas de versão

Com tantos modelos de documentação técnica não há necessidade de começar do zero. Atalhe seu caminho para o sucesso usando um modelo de notas de versão o que significa que você não vai pular nenhum dos itens essenciais. 📄

Em vez de começar do zero, escreva suas alterações e atualizações mais rapidamente com o modelo de notas de versão do ClickUp

Faça o download deste modelo

O melhor modelo para isso é o Modelo de notas de versão do ClickUp . Este modelo tem tudo o que você precisa para começar a escrever atualizações de changelog melhores, incluindo espaço para a data de lançamento, o número da versão, o título, as categorias e as capturas de tela.

3. Deixe seu título claro

Cada atualização em seu changelog deve ser clara, sem que o usuário final tenha que clicar e ler cada uma delas. Dê a cada atualização um título ou cabeçalho claro que explique o que há de novo.

Não há problema em iniciar suas atualizações com "Nova versão" ou "Lançamento de recurso", mas o título também deve fornecer mais informações. Explique que você está lançando uma atualização para o seu aplicativo, correções de bugs para a sua versão para desktop ou uma nova integração com uma ferramenta popular.

4. Adicione uma categoria ou assunto

Com tantas atualizações de produtos acontecendo ao longo do tempo, pode ser difícil para os usuários revisarem as notas relacionadas sem algum sistema de organização. Simplifique a experiência adicionando tags, categorias ou assuntos.

Agrupe suas notas de versão por tipo para facilitar a filtragem. Crie e use categorias como "atualização da experiência do usuário", "atualização da integração" ou "novo recurso do produto" para manter as notas de versão organizadas e fáceis de encontrar.

5. Identifique o principal recurso do produto

As versões de seus produtos podem ter mais de uma atualização ou correção de bug. Embora você deva mencionar todas as alterações, também é útil destacar a principal alteração na funcionalidade ou nos novos recursos para atrair a atenção e destacar uma nova introdução interessante. 💡

Mencione o principal recurso ou mudança no título da sua nova atualização e algumas imagens para apresentar aos usuários o novo recurso do produto ou a funcionalidade aprimorada. Essa é uma ótima maneira de aumentar a utilização do produto e incentivar os usuários a explorar mais o produto.

Se você estiver dedicando uma atualização a um novo recurso, tente usar um modelo de lançamento de produto para agilizar o processo.

Divida o lançamento de seu produto por categoria com essa visualização específica do ClickUp

Faça o download deste modelo

6. Seja conciso

As notas de versão do produto não devem ser muito prolixas. É tentador escrever longamente sobre um recurso com o qual você está empolgado, mas guarde isso para uma postagem de apoio no blog. Mantenha suas notas de versão concisas para que sejam fáceis de ler. ✍️

Mantenha os títulos curtos, use uma linguagem clara em parágrafos curtos e use marcadores sempre que possível. O objetivo é comunicar o que foi alterado e seu impacto - para qualquer outra coisa, você sempre pode adicionar um link para obter mais informações.

7. Adicione imagens de apoio

Embora algumas empresas prefiram uma abordagem "sem frescuras" para as notas de versão de software, quase sempre é útil incluir algumas imagens, especialmente se estiver apresentando um novo recurso ou produto. 🖼️

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Capturas de tela, orientações animadas, GIFs e clipes de vídeo curtos são formas ideais de compartilhar seu novo recurso ou funcionalidade com os usuários finais. Trabalhe com sua equipe de design para criar ativos que expliquem o novo recurso e incentivem os usuários a experimentá-lo.

8. Link para recursos de suporte

Suas notas de versão devem ser curtas, mas, às vezes, você desejará explicar um conceito com mais detalhes ou fazer referência a uma versão anterior. É aí que os links para recursos de apoio são úteis. 🔗

Use links internos cuidadosamente dentro das notas de versão para direcionar os usuários a artigos de ajuda, publicações em blogs e notas de versões anteriores que acrescentem contexto ou forneçam dicas práticas sobre o uso de um recurso. Talvez você também queira criar um link para o roteiro do seu produto ou marcos do projeto para fins de transparência. Você pode incluir detalhes sobre como entrar em contato com a equipe de suporte em caso de dúvidas.

9. Solicite feedback do cliente

Mesmo que você esteja corrigindo bugs regularmente e introduzindo atualizações com base em solicitações de recursos, nem sempre acertará. Pedir feedback do cliente é uma parte fundamental do ciclo, e não há lugar melhor para fazer isso do que nas notas de versão do produto. 🎉

Inclua uma linha no final do seu changelog para pedir aos usuários que enviem seu feedback, um relatório de bug ou uma solicitação de recurso. Torne esse processo ainda mais fácil usando a visualização de formulário do ClickUp para criar um formulário de feedback ou um dos modelos de relatórios de bugs .

Lógica condicional no exemplo de feedback de produto do ClickUp Forms

Você também pode abrir comentários e responder aos usuários dentro do feed - essa é uma ótima maneira de introduzir transparência e criar um relacionamento mais forte com sua comunidade.

Como distribuir notas de versão

Quando terminar de escrever suas notas de versão, você precisará publicá-las e distribuí-las. As notas de versão e os changelogs costumam ser publicados em um blog no site da sua empresa, mas também vale a pena distribuí-los mais. 📧

Os canais exatos que você usará dependem de sua estratégia de marketing e comunicação, mas os locais mais populares para compartilhar notas de lançamento e notícias incluem:

Atualizações por e-mail

Publicações em mídias sociais

Notificações no aplicativo

Publicações em blogs

Atualizações das partes interessadas

Comunicados à imprensa

Fóruns da comunidade ou de produtos

Trabalhe com a equipe de marketing para chegar a um acordo sobre um cronograma e um padrão de distribuição das notas de versão que abranja o público-alvo e o mantenha informado da melhor maneira possível. Você também deve distribuir notas de lançamento internamente ou disponibilizá-las de forma centralizada, como um wiki personalizado dentro de ClickUp .

5 Exemplos de notas de versão incríveis

Saber como escrever uma nota de lançamento é ótimo, mas como ela se parece no mundo real? Para lhe dar algumas ideias e inspiração, veja alguns dos nossos exemplos favoritos de notas de lançamento.

1. ClickUp

Um exemplo das notas de versão do ClickUp

As notas de versão do ClickUp são um ótimo lembrete do que você pode conseguir com o nosso produto, pois são todas escritas e publicadas no próprio ClickUp, incluindo este exemplo de dezembro de 2023 . 🎄

As notas de versão do ClickUp são organizadas em trimestres, o que facilita a navegação para uma atualização de versão específica. As notas de versão individuais apresentam atualizações de texto com títulos claros, capturas de tela ou GIFs animados e links para outros recursos. O proprietário e os colaboradores da nota de versão também são listados, o que é um toque agradável de responsabilidade, propriedade e transparência.

2. Noção

via Noção A abordagem da Notion para as notas de versão do produto é mais um formato no estilo de blog, com a atualização mais recente mostrada completamente antes de uma lista de atualizações anteriores. 📝

Cada nota de versão do Notion inclui um título útil, capturas de tela ou imagens e correções de bugs feitas durante a última atualização. Embora suas notas de versão sejam curtas, elas oferecem aos usuários finais detalhes suficientes para explorar novos recursos ou usar o produto de forma mais completa.

3. Slack

via Folga Com tantos usuários em vários aplicativos, o Slack dividiu suas notas de lançamento de produtos em categorias com base na plataforma. 📱

Vamos dar uma olhada nas notas de lançamento do Windows como exemplo. A página inicial é clara e concisa, com um aviso de que você deve atualizar para obter melhorias de segurança. Cada nota de lançamento de produto inclui uma tabela no final que traduz as principais declarações para o que isso significa para os usuários finais. Essa é uma ótima maneira de comunicar uma atualização técnica de uma forma mais fácil para o usuário.

4. Google Chrome

via Google Chrome Google Chrome notas de versão do Chrome são claras, simples e fáceis de entender. Cada atualização também incentiva os usuários a registrar um relatório de bug ou relatar um problema se encontrarem um. 🐞

O que gostamos nas notas de versão do Google Chrome é que um membro da equipe assina cada atualização. Isso é ótimo para a propriedade pessoal, a transparência e a confiança. Você pode ver que a atualização vem diretamente da equipe de produtos.

5. Zoho

via Zoho A equipe da Zoho adota uma abordagem mais visual para compartilhar suas notas de versão - elas são organizadas em uma visualização de linha do tempo. 📅

Navegação Notas de versão do Zoho lhe dá uma visão clara de como o produto mudou ao longo do tempo, graças à sua divertida e prática visualização da linha do tempo. As notas de versão têm um título e um resumo claros; você pode clicar para obter ainda mais detalhes.

Torne a publicação mais fácil com uma ferramenta de notas de versão

Embora você possa escrever suas notas de versão em qualquer ferramenta de processamento de texto e publicá-las manualmente em seu site, isso pode consumir muito tempo. Também é mais difícil gerenciar de forma eficaz em escala, com muitas oportunidades para que o fluxo de trabalho seja interrompido.

O que você precisa é de uma ferramenta projetada para melhorar o processo de gerenciamento de versões .

O que procurar em uma ferramenta de notas de versão

Ao procurar por uma ferramenta de ferramenta de gerenciamento de versões que facilitará muito sua vida, há alguns aspectos a serem considerados:

Recursos: A ferramenta tem os recursos de que preciso para publicar notas de versão?

A ferramenta tem os recursos de que preciso para publicar notas de versão? Integração : Essa ferramenta ou aplicativo funciona com os que eu já uso?

Essa ferramenta ou aplicativo funciona com os que eu já uso? Facilidade de uso: O aplicativo é fácil de usar? Toda a minha equipe poderia ser treinada para usá-lo?

O aplicativo é fácil de usar? Toda a minha equipe poderia ser treinada para usá-lo? Preço: A ferramenta é acessível? Há um plano gratuito disponível?

Essas perguntas permitem determinar o que você mais precisa e quais elementos são menos importantes para você. Dessa forma, você pode encontrar a ferramenta de notas de versão que seja ideal para suas metas.

Use o ClickUp para escrever e publicar suas próprias notas de versão

Diferentemente de outras categorias de software, há poucas ferramentas projetadas especificamente para criar e publicar changelogs ou atualizações de versões. Juntamente com essas ferramentas dedicadas, há uma que achamos que você deve considerar: o ClickUp. Veja por quê.

Se você já estiver usando o ClickUp para gerenciamento de produtos e gerenciamento de tarefas faz todo o sentido que ele também se torne sua ferramenta essencial para o gerenciamento de notas de versão.

Reúna dados, comunique-se com os membros da sua equipe e obtenha tudo o que precisa como parte de um fluxo de trabalho em uma única ferramenta. Quando você tiver os dados e as percepções de que precisa, use Documentos do ClickUp para começar a escrever uma atualização clara e concisa do changelog.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais

Acesso IA do ClickUp diretamente em seu ClickUp Doc. Esse recurso apresenta um assistente de IA personalizado para fazer brainstorming de ideias, escrever ou reescrever textos e fazer parte do seu fluxo de trabalho de redação de notas de lançamento.

Para as equipes que ainda não estão usando o ClickUp, ele se tornará sua plataforma de produtividade. Use o ClickUp para escrever, editar e publicar notas de versão e como um local completo para gerenciar todo o seu trabalho. ✅

Experimente escrever notas de versão com o ClickUp hoje mesmo

O principal ingrediente para escrever melhores notas de versão é a simplicidade. Mantenha suas atualizações curtas, claras e perspicazes - com apenas os detalhes de que o usuário final precisa.

Para uma maneira ainda melhor de gerenciar todo o seu fluxo de trabalho de gerenciamento de produtos, experimente o ClickUp gratuitamente . O ClickUp facilita a colaboração com sua equipe de produtos, o rascunho de notas de versão e a publicação em um changelog de fácil utilização, tudo em um só lugar. 🧰