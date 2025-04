Para que serve o ClickUp e como ele funciona?

Quando um amigo pergunta o que você faz no seu trabalho, você consegue responder sem tangentes laterais, diagramas de guardanapo e um monte de gestos com as mãos?

Se seu fluxo de trabalho parece um labirinto e sua pilha de tecnologia parece uma lista de compras, é hora de atualizar seus processos diários.

Mesmo com o impulso mais recente de voltar ao escritório, o trabalho remoto não vai a lugar algum. Pessoalmente ou de casa, as equipes sempre se esforçarão para se conectar, economizar tempo, simplificar e promover a visibilidade em toda a organização.

E, embora exista uma ferramenta para quase tudo hoje em dia, isso não significa que você precise investir em cada uma delas. Especialmente quando há um único software que pode fazer tudo isso - o ClickUp. 🏆

Use este artigo como seu curso intensivo pessoal sobre tudo o que se refere ao ClickUp. Dê uma olhada detalhada no que é o ClickUp e como usá-lo para personalizar seu espaço de trabalho para obter o máximo de produtividade. Não importa se você está gerenciando clientes, projetos, campanhas ou rastreando bugs de software, o ClickUp tem tudo o que você precisa para renovar seus fluxos de trabalho de ponta a ponta.

O que é o ClickUp?

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que funciona como um local ideal para as equipes se reunirem, fazerem brainstorming, planejarem e colaborarem em tudo, desde documentos de processos até projetos de produtos. Embora confiar em uma única ferramenta para tantos casos de uso possa parecer um exagero, o ClickUp foi criado para isso.

O ClickUp foi fundado com a missão de poupar mais tempo para o mundo e, desde então, tem se mantido consistentemente na vanguarda da produtividade. Seus recursos avançados de gerenciamento de trabalho são totalmente personalizáveis e, com o lançamento de sua própria ferramenta de IA, há muito pouco que o ClickUp não pode fazer.

Do planejamento de campanhas aos fluxos de trabalho ágeis, há inúmeras maneiras de personalizar seu espaço de trabalho. A beleza disso está na capacidade do ClickUp de se alinhar às necessidades de praticamente qualquer metodologia de projeto, departamento ou setor e escalar com você à medida que sua empresa cresce.

Visualize suas tarefas com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

A colaboração está no centro de todos os recursos, possibilitando a conexão com colegas de qualquer lugar da plataforma para obter o máximo de eficiência - quer você esteja trabalhando com cinco ou 500 outros membros.

Além disso, você não precisa entrar na plataforma com uma estratégia clara já em mente para aproveitar ao máximo os recursos do ClickUp. Por meio de cursos on-line, uma extensa Central de Ajuda, webinars e muito mais, o ClickUp está pronto para ajudá-lo em qualquer fase de sua jornada de produtividade.

Sem mencionar que sua extensa biblioteca de modelos tem algo para todos em sua organização. Com milhares de estruturas pré-construídas para dar o pontapé inicial em seus processos, você nunca mais terá de começar do zero. ✅

Escolha entre os vários modelos pré-construídos criados pelo ClickUp para dar início a qualquer processo

O ClickUp também se integra a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para centralizar os dados de toda a sua pilha de tecnologia em um único espaço de trabalho seguro. Isso, combinado com seu editor de documentos incorporado, software de quadro branco, rastreamento flexível de metas, bate-papo no aplicativo e muito mais, ajuda o ClickUp a simplificar qualquer processo, eliminando a necessidade de abrir mais uma guia.

Como as principais equipes estão usando o ClickUp

Desde o planejamento da reforma de sua cozinha até a integração de uma empresa inteira, acreditamos sinceramente que todos poderiam se beneficiar de um pouco mais de ClickUp em suas vidas. Dito isso, algumas equipes naturalmente levam os recursos, a funcionalidade e a flexibilidade do ClickUp para o próximo nível.

Ao nos aprofundarmos nos detalhes de como as equipes de várias disciplinas aproveitam ao máximo seus espaços de trabalho, lembre-se de que ainda estamos apenas começando. Os recursos completos de personalização do ClickUp permitem que as equipes adaptem sua plataforma de maneiras verdadeiramente infinitas.

E se os exemplos de casos de uso a seguir inspirarem novas maneiras de sua própria equipe se manter enxuta e aumentar a produtividade - ótimo! Este artigo é apenas o começo.

Acompanhe os detalhes sobre como as equipes de software, serviços, marketing e gerenciamento de projetos obtêm sucesso com o ClickUp.

Como as equipes de desenvolvimento de software usam o ClickUp

O ClickUp é um salva-vidas para equipes de software que buscam uma solução flexível para solidificar suas estratégias, simplificar o ciclo de vida do desenvolvimento e apoiar o trabalho em equipe multifuncional.

Essas equipes fazem malabarismos com as necessidades de gerentes de produtos, engenheiros e designers diariamente - tudo isso enquanto alternam entre vários aplicativos para cumprir os prazos antes da próxima reunião de sprint. Elas precisam de uma solução de software rica em recursos para unificar sua pilha de tecnologia e os membros da equipe, com a capacidade de acessar quadros Kanban, análises em tempo real, roteiros, rastreamento de problemas e muito mais.

Basicamente, toda a funcionalidade pela qual o ClickUp é mais conhecido.

Exemplo de estrutura de decomposição de trabalho na visualização de quadro no ClickUp

Há mais de 15 maneiras personalizáveis de visualizar sua carga de trabalho de todos os ângulos, incluindo Lista, Gantt, Linha do Tempo e visualização de Quadro do tipo Kanban. Para ter uma visão panorâmica do seu progresso geral, os Agile Dashboards do ClickUp podem revelar uma visão mais profunda dos seus projetos em tempo real.

Os painéis do ClickUp são totalmente personalizáveis, permitindo que as equipes se concentrem nas métricas e nos KPIs mais importantes para seu sucesso. De gráficos de burnup e burndown a rastreamento de lead e tempo de ciclo, há mais de 100 maneiras de manter o controle de seus projetos nos Dashboards.

Outro excelente caso de uso de painéis?

Rastreamento imediato de problemas e bugs. Com recursos como drill-down em cartões de gráficos de linha, barra, pizza e bateria, você pode clicar em seus dados para identificar tarefas específicas e respostas rápidas.

Conheça os detalhes granulares de seus dados com recursos de detalhamento nos Dashboards

Para manter todos os seus relatórios de bugs juntos, os formulários do ClickUp são essenciais. Compartilhe um link para sua pesquisa com os clientes, capture suas respostas e transforme automaticamente suas solicitações em tarefas acionáveis para resolução imediata.

Embora a visibilidade e os relatórios em tempo real sejam fundamentais para o sucesso das equipes de software, eles não são as únicas prioridades em seu prato. Os recursos de roadmapping de produtos, as automações de fluxo de trabalho e as várias integrações também desempenham papéis importantes no dia a dia da equipe.

Usando os quadros brancos do ClickUp, as equipes podem colaborar na criação de roteiros de produtos a partir do zero ou com a ajuda de um modelo pronto para agilizar o processo e começar a trabalhar mais rapidamente. Sugerimos começar com o modelo de quadro branco de roteiro de produto no ClickUp.

Pronto para saber mais sobre como o ClickUp ajuda as equipes de software a melhorar a visibilidade, manter a agilidade e alinhar-se à estratégia? Leia como o Talent Plus aumentou a capacidade da equipe em 10% com o ClickUp.

Como as equipes de marketing usam o ClickUp

O recurso de metas incorporado do ClickUp, o editor de documentos, as ferramentas de colaboração e a facilidade de uso também fazem dele uma parte essencial de várias atividades de marketing. Seus recursos altamente visuais beneficiam tanto os aspectos criativos quanto os orientados por dados de uma estratégia de marketing sólida, dando vida às suas ideias ainda mais rapidamente, a partir de um hub central de campanha.

Use o recurso de acompanhamento de metas do ClickUp para manter-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automatizado do progresso

Quando você estiver pronto para colocar suas ideias em ação, o ClickUp se tornará o recurso definitivo para o gerenciamento e o acompanhamento eficazes de campanhas. Além dos insights de alto nível de seus Dashboards, o ClickUp facilita o controle de seus OKRs de marketing com um recurso de Metas no aplicativo conectado a tarefas importantes ou objetivos maiores.

No nível da tarefa, o ClickUp apoia os esforços diários de gerenciamento de campanhas com várias maneiras de se conectar com sua equipe, partes interessadas, clientes, fornecedores e muito mais. Com comentários encadeados para manter as conversas em conjunto e @menções para delegar itens de ação, é fácil realizar check-ins, compartilhar atualizações e colaborar em qualquer tarefa.

Enquanto suas equipes de geração de demanda e marketing de desempenho podem passar a maior parte do tempo em tarefas, sua equipe de marketing de conteúdo estará concentrada no ClickUp Docs ou na visualização do Calendário para acompanhar as estratégias editoriais. Além disso, sua equipe de marketing vai adorar o mais recente e revolucionário recurso de produtividade do ClickUp - o ClickUp AI.

O ClickUp AI pode gerar inúmeros tipos de documentos, como resumos de projetos, planos de aula e outros documentos para acelerar seu fluxo de trabalho

O ClickUp AI é o único software alimentado por IA baseado em função com prompts respaldados por pesquisas projetados especificamente para seu caso de uso exato. Resuma instantaneamente tarefas, tópicos de comentários e documentos extensos, ou gere novas tarefas e cópias personalizadas em segundos.

Ainda assim, há muito mais que o ClickUp pode fazer por equipes de marketing como a Finastra. Ao apostar tudo no ClickUp, a Finastra consolidou e dimensionou seus esforços de marketing para aumentar significativamente sua eficiência e eficácia em todos os setores.

Como as empresas baseadas em serviços usam o ClickUp

As empresas e agências baseadas em serviços precisam de uma ferramenta flexível com uma lista de recursos tão diversa quanto os serviços que oferecem. Felizmente, o ClickUp se encaixa nesse perfil (e muito mais).

Um dos maiores problemas enfrentados por essas equipes é simplesmente manter-se conectado. Não apenas com a equipe, mas também com os clientes e outras partes interessadas. Devido à crescente pressão para reduzir a duração dos projetos sem sacrificar a qualidade, as agências de serviço completo estão sempre em busca de soluções para simplificar os processos de seus clientes, desde a entrada até o fechamento.

Gerenciamento de clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o modelo de CRM simples do ClickUp na visualização de lista

Bônus: Saiba como a Hawke Media reduziu os atrasos nos projetos e criou visibilidade em toda a empresa com o ClickUp.

Esse é outro exemplo em que os formulários do ClickUp são úteis. Ao encaminhar todas as respostas do formulário para uma lista de novos clientes ou CRM, as agências podem começar a simplificar a experiência de integração de novos clientes desde o primeiro contato. A partir daí, é fácil manter todos os principais participantes no circuito com permissões personalizadas e convidados do Workspace no ClickUp.

Os quadros brancos colaborativos do ClickUp tornam o brainstorming de conceitos, a solidificação do escopo do projeto e a definição de recursos mais eficientes - e, ousamos dizer, divertidos. Ao incorporar mídia, documentos do ClickUp, sites ativos e itens de ação ao seu quadro, ele se torna rapidamente o epicentro criativo para as últimas atualizações do cliente e as melhores novas ideias da sua equipe.

O melhor de tudo é que os quadros brancos do ClickUp são o único software de quadro branco digital com a capacidade de converter qualquer objeto diretamente em uma tarefa acionável do ClickUp. Isso significa que você pode agir de acordo com sua criatividade no momento em que ela surgir. 🎨

Incorpore ClickUp Docs ao vivo diretamente nos quadros brancos para acessar documentos importantes do projeto, pesquisas e contexto sem sair do quadro

Para manter os clientes envolvidos em todo o processo de desenvolvimento, as pastas, listas e visualizações dos clientes podem ser privadas e compartilhadas somente com os membros necessários. Isso permite que participantes específicos participem de comentários de tarefas, acessem atualizações de projetos e sugiram edições à medida que os ciclos de revisão se aproximam.

Trazer seus clientes para a plataforma onde o projeto reside promove a transparência em todo o processo do projeto e dá ao seu cliente a tranquilidade de saber que o produto final será entregue no prazo.

Quanto às necessidades internas, o controle de tempo nativo e as horas faturáveis no ClickUp garantem que os criativos sejam remunerados com precisão por seu trabalho. Para evitar o esgotamento, a visualização exclusiva de carga de trabalho do ClickUp ajuda os líderes de equipe a gerenciar a capacidade da equipe e delegar tarefas de maneira uniforme.

Encontre o custo de campanhas inteiras, horas faturáveis e muito mais com fórmulas avançadas nos campos personalizados do ClickUp

DICA PROReenergize os sistemas operacionais de produtividade de sua agência com o The Big Book for Agency Project Management. Acesse estratégias comprovadas para uma integração eficaz do cliente, definição do escopo do projeto, entrega e muito mais ao fazer o download desse recurso gratuito.

Como as equipes de PMO e operações usam o ClickUp

O gerenciamento de projetos é o pão com manteiga do ClickUp - é também uma linha comum entre praticamente todas as equipes, independentemente do tamanho ou do setor.

Leve seu gerenciamento de tempo um passo adiante com a visualização de carga de trabalho do ClickUp e veja como o tempo estimado por tarefa se compara ao tempo total de sua semana.

Frequentemente encontrados liderando os departamentos de TI e de operações, os líderes de PMO têm a tarefa de aumentar continuamente a eficiência em toda a organização. Eles usarão todos os recursos discutidos neste artigo, inclusive:

Painéis de controle para entender os processos em um relance e comparar o andamento do trabalho com os recursos alocados

Docs para colaborar com a equipe nas estratégias de lançamento de projetos e capturar a documentação do processo em uma base de conhecimento acessível

Quadros brancos para decompor fluxos de trabalho complexos e aprimorar processos

Metas para definir, atingir e comemorar vitórias de todos os tipos

E muitos, muitos outros. Para as equipes de PMO e operações, as visualizações e tarefas do projeto são a cola que mantém tudo unido.

Insight do ClickUp: 92% dos trabalhadores do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por bate-papo, e-mail e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, os insights comerciais críticos se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca mais precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papo, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

As exibições personalizáveis no ClickUp ajudam as equipes a organizar projetos inteiros em uma Lista, Tabela, Mapa Mental, Quadro ou Linha do Tempo dinâmicos. Essas exibições podem ser adaptadas até os detalhes mais precisos com filtros e agrupamentos para espelhar qualquer processo.

As visualizações também podem ser adaptadas para atender às preferências de trabalho de cada membro da equipe, proporcionando uma experiência de trabalho mais inclusiva para toda a equipe.

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela do ClickUp para uma organização simples

TL;DR: O ClickUp permite que você trabalhe da maneira que quiser.

Para obter uma leitura mais precisa do seu status geral, todas as tarefas, listas e prioridades devem ser atualizadas diariamente. Isso, por si só, exige muita supervisão, especialmente em projetos mais complexos. Nessas situações, os status personalizados das tarefas são muito úteis.

Com apenas alguns cliques, os membros podem indicar visualmente onde estão com itens de ação específicos e ver essas atualizações refletidas imediatamente em seus Dashboards em tempo real. Assim como há um número infinito de maneiras de personalizar seu espaço de trabalho, há uma infinidade de casos de uso para o ClickUp.

Esses quatro casos de uso são uma gota d'água em comparação com o número cada vez maior de equipes que revolucionam seus fluxos de trabalho e economizam tempo usando o ClickUp.

Pronto para saber mais sobre o ClickUp?

Não encontrou seu departamento em nossos exemplos de casos de uso? Não há problema - praticamente qualquer equipe pode se beneficiar da extensa lista de recursos do ClickUp.

Explore as várias maneiras de adaptar o ClickUp à sua equipe, independentemente do tipo de empresa, departamento ou necessidade. Ou, para ver o ClickUp em ação, dê uma volta pela plataforma com um tour autoguiado.

Independentemente do tamanho da sua equipe, do orçamento ou das circunstâncias, o ClickUp está pronto para apoiá-lo com uma solução econômica e personalizável.