10 najlepszych narzędzi sprzedażowych opartych na AI, które przyspieszają konwersje

Powodzenie w sprzedaży zależy obecnie od szybkości, personalizacji i wyczucia czasu — a AI zmienia sposób, w jaki najlepsze zespoły osiągają wszystkie te trzy cele.

Odpowiednie narzędzia sprzedażowe oparte na AI pozwolą Ci zidentyfikować najlepszych potencjalnych klientów, zanim dotrą do nich Twoi konkurenci, w kilka sekund przygotować spersonalizowane wiadomości oraz zautomatyzować powtarzalne czynności administracyjne, które wydłużają cykl sprzedaży.

Jednak w obliczu nowych platform pojawiających się co miesiąc znalezienie narzędzi, które naprawdę przynoszą efekty, jest trudne. Ten przewodnik pomaga przebić się przez natłok informacji, przedstawiając najlepsze narzędzia sprzedażowe oparte na AI, które sprawdzają się w zwiększaniu konwersji i skracaniu czasu realizacji transakcji.

👀 Czy wiesz, że? Nowoczesne, oparte na skryptach pozyskiwanie klientów zostało skodyfikowane w firmie NCR pod koniec lat 80. XIX wieku w publikacji NCR Primer autorstwa Josepha H. Crane'a, a sprzedaż telefoniczna pojawia się w literaturze branżowej z początku XX wieku; termin „cold call” (zimny telefon) pojawia się w druku już w 1925 roku.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia sprzedażowego opartego na AI, które naprawdę przynosi wyniki:

Ocena potencjalnych klientów i analityka predykcyjna: Zidentyfikuj i skup się na potencjalnych klientach o wysokim poziomie zainteresowania bez konieczności zgadywania

Integracja z CRM: Zapewnij płynną synchronizację z narzędziami takimi jak Salesforce czy HubSpot, aby Zapewnij płynną synchronizację z narzędziami takimi jak Salesforce czy HubSpot, aby procesy CRM były ze sobą połączone

Funkcje personalizacji: Twórz dostosowane do potrzeb wiadomości e-mail, komunikaty i oferty w oparciu o zachowania kupujących

Wgląd w dane i coaching w czasie rzeczywistym: Pomóż przedstawicielom handlowym poprawić wyniki dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej i wskazówkom

Łatwość obsługi: Wybieraj narzędzia z intuicyjnymi pulpitami nawigacyjnymi i minimalnym nakładem czasu na naukę, aby szybciej je wdrożyć

Automatyzacja zadań: zautomatyzuj działania następcze, planowanie spotkań i wprowadzanie danych, aby zaoszczędzić czas

Możliwości dostosowania: Dostosuj cykle pracy, wyzwalacze i reguły do unikalnego Dostosuj cykle pracy, wyzwalacze i reguły do unikalnego procesu sprzedaży produktów

Obsługa klienta i aktualizacje: Zwróć uwagę na responsywną obsługę klienta i regularne ulepszenia funkcji. Elastyczne ceny: Upewnij się, że narzędzie pasuje do Twojego obecnego budżetu i będzie mogło rozwijać się wraz z Twoim zespołem.

💡 Porada eksperta: Zawsze przetestuj narzędzie do sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji, korzystając z bezpłatnej wersji próbnej lub wersji demonstracyjnej, zanim zdecydujesz się na jego zakup. Wersje próbne pozwalają sprawdzić, jak dobrze platforma integruje się z Twoim systemem CRM, jak trafne są jej rekomendacje oparte na sztucznej inteligencji oraz czy Twoi handlowcy rzeczywiście uważają ją za łatwą w użyciu. Wydajność może się znacznie różnić w zależności od branży, długości cyklu sprzedaży i wielkości zespołu — dlatego przeprowadzenie krótkiego projektu pilotażowego z prawdziwymi potencjalnymi klientami to najlepszy sposób na sprawdzenie zwrotu z inwestycji przed wdrożeniem na większą skalę.

Narzędzie Najlepsza funkcja Główne zastosowanie Ceny ClickUp CRM oparty na AI, automatyzacja zadań i obszar roboczy dla działu sprzedaży Zespoły sprzedażowe, które chcą mieć CRM, automatyzację opartą na AI i realizację zadań w jednym miejscu Free Forever; opcje dostosowania dostępne dla Enterprise HubSpot Agenci Breeze AI + automatyzacja marketingu i sprzedaży Zespoły sprzedaży i marketingu korzystające ze zintegrowanego systemu CRM z wbudowaną AI do kontaktów z klientami i zadań Free; Starter: 25 USD, Pro: 100 USD+ Salesforce Einstein AI klasy Enterprise z funkcją prognozowania Duże przedsiębiorstwa potrzebujące konfigurowalnego systemu CRM z funkcjami predykcyjnej analizy sprzedaży Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta Komunikacja Sprzedaż wychodząca i analityka oparte na AI Zespoły SDR i outbound potrzebujące sekwencjonowania wielokanałowego oraz analiz opartych na AI Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta Conversica Asystenci AI do pielęgnowania kontaktów z potencjalnymi klientami Zespoły, które chcą zautomatyzować działania następcze, ponowne angażowanie klientów i obsługę rozmów Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta Reply.io Sekwencje wielokanałowe z agentami SDR opartymi na AI Małe i średnie zespoły sprzedażowe automatyzujące działania w zakresie e-maili, LinkedIn i rozmów telefonicznych Wielokanałowe: 99 USD/użytkownika, AI: 500 USD Gong Coaching sprzedażowy oparty na AI + inteligencja konwersacyjna Zespoły RevOps i ds. wsparcia sprzedaży poprawiają wyniki przedstawicieli handlowych dzięki analizie rozmów telefonicznych i e-maili Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta Avoma Analiza spotkań w czasie rzeczywistym i notatki sprzedażowe Zespoły sprzedaży pracujące zdalnie, które potrzebują transkrypcji, streszczeń i analiz transakcji Od 29 USD miesięcznie Clay Kreator cyklu pracy sprzedaży oparty na AI z wykorzystaniem danych publicznych Zespoły sprzedażowe, które chcą tworzyć przepływy outboundowe bez kodowania, z funkcjami wzbogacania danych i wyzwalaczami Free; płatne od 149 USD miesięcznie ColdIQ Spersonalizowane działania marketingowe oparte na wyzwalaczach z mediów społecznościowych i wiadomościach Założyciele i przedstawiciele handlowi przeprowadzający automatyzację wysyłania zimnych e-maili w oparciu o aktualne sygnały publiczne Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Chcesz dowiedzieć się, które narzędzia AI pomagają zespołom sprzedażowym szybciej finalizować transakcje? Oto kilka wyróżniających się platform stworzonych z myślą o przekształcaniu potencjalnych klientów w rzeczywistych nabywców:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zwiększania efektywności sprzedaży oparte na AI)

Korzystaj z ClickUp dla zespołów sprzedaży, aby prowadzić śledzenie transakcji, monitorować wyniki i współpracować w jednym miejscu

Zespoły sprzedaży często muszą godzić różne zadania, od generowania leadów po zarządzanie relacjami z klientami. ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, pomaga to uprościć, skupiając wszystkie działania sprzedażowe na jednej platformie.

W rzeczywistości organizacje takie jak G-Loot znacznie poprawiły realizację swoich celów OKR dzięki ClickUp. Twoja organizacja może w podobny sposób zoptymalizować wydajność, centralizując cykle pracy sprzedaży na jednej platformie.

Stwórz w pełni konfigurowalny system CRM dla sprzedaży

Niezależnie od tego, czy chodzi o finalizowanie transakcji, ustawianie przypomnień czy przydzielanie zadań, ClickUp dla zespołów sprzedaży pozwala Ci zachować kontrolę nad procesem sprzedaży. Zautomatyzuj działania następcze i uzyskaj pełną widoczność w swoim lejek sprzedaży, dzięki czemu żadna szansa nie zostanie pominięta.

Zbuduj i dostosuj cały proces sprzedaży, korzystając z w pełni konfigurowalnego rozwiązania CRM ClickUp

ClickUp CRM to konfigurowalne narzędzie do śledzenia i zarządzania interakcjami z klientami. Przechowuje wszystkie dane klientów w jednym miejscu i może automatyzować przypomnienia, tworzenie zadań oraz aktualizacje statusu. ClickUp integruje się z narzędziami takimi jak Gmail, Outlook i Kalendarz Google, umożliwiając wykonywanie czynności takich jak wysyłanie e-maili czy planowanie rozmów. Zwiększ wydajność swojej pracy 2–3-krotnie i upewnij się, że nigdy nie przegapisz okazji do nawiązania połączenia z klientem.

Wykorzystaj AI dzięki ClickUp Brain

Wykorzystaj AI dzięki ClickUp Brain, aby w kilka sekund tworzyć wiadomości e-mail, sporządzać podsumowania spotkań i generować analizy

Jedną z najpotężniejszych funkcji ClickUp jest ClickUp Brain — Twój asystent oparty na sztucznej inteligencji, który tworzy zawartość, generuje podsumowania, odpowiada na pytania dotyczące danych sprzedażowych oraz realizuje automatyzację powtarzalnych zadań administracyjnych w zadaniach, dokumentach, czacie i Tablicach.

Wykorzystaj zaawansowaną AI dzięki ClickUp Brain Max, aby przyspieszyć sprzedaż

ClickUp Brain Max jeszcze bardziej zwiększa wydajność sprzedaży. Zamiast tylko pomagać w tworzeniu wiadomości e-mail lub podsumowywaniu spotkań, działa w całym cyklu pracy sprzedaży, oferując funkcję zamiany mowy na tekst , wyszukiwanie w całej firmie oraz agentów AI.

Talk-to-Text dla przedstawicieli handlowych : Natychmiastowo zapisuj notatki z rozmów, aktualizacje dotyczące potencjalnych klientów lub przypomnienia o działaniach następczych, mówiąc do ClickUp. Twoje polecenia głosowe automatycznie zamieniają się w zadania, aktualizacje lub wpisy w CRM

Wyszukiwanie danych sprzedażowych w przedsiębiorstwie : Masz trudności z przypomnieniem sobie warunków umowy, szczegółów cenowych lub treści ostatniej rozmowy z klientem? Brain Max może w ciągu kilku sekund znaleźć dowolną informację w dokumentach ClickUp, zadaniach ClickUp oraz w połączonych narzędziach, takich jak Gmail czy Slack

Agenci AI do automatyzacji: Konfiguruj cykle pracy oparte na wyzwalaczach — np. automatyczne przypisywanie zadania, gdy transakcja wkracza w nowy etap, planowanie działań następczych po 7 dniach braku odpowiedzi lub pobieranie danych o wygranych/przegranych do pulpitu — bez konieczności pisania kodu

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z Brain Max, aby zadawać pytania w języku naturalnym, np. „Które transakcje utknęły w negocjacjach na dłużej niż 14 dni?” lub „Pokaż mi wskaźniki skuteczności poszczególnych przedstawicieli handlowych w tym kwartale.” Otrzymasz natychmiastowe, praktyczne odpowiedzi bez konieczności tworzenia raportu od podstaw.

Rejestruj i podsumowuj spotkania dzięki ClickUp AI Notetaker

Zamiast ręcznie wpisywać protokoły ze spotkań lub tworzyć e-maile z podsumowaniem, możesz zlecić te żmudne zadania ClickUp AI Notetaker. ClickUp AI Notetaker automatycznie transkrybuje i podsumowuje spotkania po zaproszeniu na obsługiwane platformy, takie jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.

🎥 Zobacz, jak działa ClickUp AI Notetaker:

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z pól niestandardowych ClickUp, aby śledzić etapy sprzedaży, wartości transakcji i punkty kontaktu — bez konieczności korzystania z systemu CRM.

Szablony sprzedażowe usprawniające proces

Wizualizuj swój lejek sprzedażowy i przyspiesz realizację transakcji dzięki szablonowi ClickUp Sales Pipeline.

ClickUp oferuje również szablony, takie jak szablon lejka sprzedażowego ClickUp, które pomagają zarządzać i śledzić każdy etap procesu sprzedaży. Jest on w pełni konfigurowalny, dzięki czemu można go dostosować do własnych potrzeb. Od pozyskiwania potencjalnych klientów po finalizację sprzedaży — ten szablon gwarantuje, że nic nie zostanie pominięte, a Twoje transakcje będą przebiegać płynnie.

Porządkuj kontakty, przeprowadź automatyzację zadań i zwiększaj zasięg działań dzięki gotowemu do użycia szablonowi CRM ClickUp

Podobnie szablon CRM ClickUp pomaga uporządkować dane klientów, zapewniając przejrzysty widok na ścieżkę każdego z nich.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizuj swój lejek sprzedażowy za pomocą tablic Kanban, kalendarzy i wykresów Gantt

przypisanych komentarzy Współpracuj z przedstawicielami handlowymi i zespołami międzyfunkcyjnymi w czasie rzeczywistym, korzystając z czatu ClickUp

Dokumentuj procesy sprzedaży, notatki z rozmów i prezentacje dzięki wbudowanej aplikacji Docs

Zintegruj je z narzędziami takimi jak Salesforce, HubSpot, Slack, Gmail i Zoom, aby usprawnić cykl pracy

Twórz w pełni konfigurowalne cykle pracy CRM dzięki polom niestandardowym, widokom i automatyzacjom dostosowanym do Twojego procesu sprzedaży

Prognozuj wzrost przychodów i wyniki za pomocą konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych ClickUp z wykresami i widżetami

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne do monitorowania wskaźników KPI sprzedaży, śledzenia potencjalnych klientów i przygotowywania prognoz, pobierając dane z wielu źródeł danych

Zarządzaj kampaniami wychodzącymi i procesami sprzedaży za pomocą zadań, podzadań i pól niestandardowych

Analizuj wydajność zespołu sprzedaży oraz dane dotyczące wygranych i przegranych transakcji za pomocą narzędzi do raportowania

Zautomatyzuj powtarzalne zadania sprzedażowe dzięki solidnym funkcjom automatyzacji (np. automatyczne przydzielanie zadań, przenoszenie transakcji między etapami, wysyłanie powiadomień)

Zabezpieczenia klasy Enterprise, uprawnienia oparte na rolach oraz certyfikaty zgodności (SOC 2, RODO itp.) zapewniające ochronę danych sprzedażowych

Ograniczenia ClickUp

Ze względu na tak wiele funkcji i opcji dostosowywania pełne wykorzystanie potencjału ClickUp może zająć zespołom trochę czasu, ale efekt jest tego wart.

Dostosowanie ClickUp do konkretnego cyklu pracy sprzedaży może wymagać początkowego wysiłku, ale prowadzi do bardziej spersonalizowanego, długoterminowego rozwiązania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 pisze:

Chociaż naprawdę doceniam ClickUp za pomoc w śledzeniu bieżących zadań na poziomie osobistym, to moim zdaniem naprawdę błyszczy on, gdy jest używany wspólnie przez zespół. Możliwość dodawania komentarzy o widoczności dla wszystkich członków obszaru roboczego oraz dołączania elementów, zmiany statusu itp. była przełomowa dla mojego zespołu sprzedaży. Często pracowaliśmy nad ponad 20 dużymi projektami jednocześnie, więc możliwość posiadania archiwum komunikacji i postępów w każdym projekcie sprawiła, że ClickUp był dla nas tak przydatny. Zdecydowanie w 100% poleciłbym tę aplikację każdemu, kto stara się utrzymać porządek w projektach w ramach grupy, a nawet tylko na poziomie osobistym.

2. HubSpot Sales Hub (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej obsługi sprzedaży, marketingu i analiz opartych na AI)

za pośrednictwem HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub to ściśle zintegrowana, przyjazna dla użytkownika platforma łącząca CRM, zarządzanie procesem sprzedaży oraz automatyzację opartą na AI. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które chcą mieć wszystko w jednym miejscu. Sprawdzi się szczególnie w rozwijających się firmach, które potrzebują widoczności w całej ścieżce klienta.

W 2025 roku firma HubSpot wprowadziła Breeze Agents — asystentów opartych na AI do zarządzania potencjalnymi klientami, zawartością, obsługą klienta oraz bazą wiedzy. Asystenci ci mogą wyszukiwać potencjalnych klientów, tworzyć spersonalizowane komunikaty, a nawet odpowiadać na zapytania klientów bezpośrednio na platformie.

Głęboka integracja marketingowa pozwala zespołom prowadzić skoordynowane kampanie, a pulpity do raportowania śledzą każdy punkt kontaktu bez konieczności przełączania się między narzędziami.

👀 Czy wiesz, że... Narzędzia AI potrafią analizować nastrój rozmów telefonicznych i automatycznie szkolić Twój zespół sprzedaży, oszczędzając wiele godzin pracy poświęcanej na ręczne przeglądy.

Najlepsze funkcje HubSpot Sales Hub

Zautomatyzuj wysyłanie wiadomości e-mailowych z przypomnieniami i planowanie spotkań

Generuj analizy i prognozy sprzedaży oparte na AI

Korzystaj z wbudowanych funkcji śledzenia wiadomości e-mail i udostępniania dokumentów

Zintegruj je natywnie z centrami marketingu, zarządzania projektami sprzedażowymi i obsługi klienta HubSpot

Breeze Agents do pozyskiwania potencjalnych klientów, tworzenia zawartości i obsługi klienta

Limity HubSpot Sales Hub

Free Plan ma limit funkcji AI i automatyzacji

Nieco mniej elastyczne niż otwarte platformy oparte na AI, takie jak ClickUp

Ceny HubSpot Sales Hub

Free

Pakiet Starter : 25 USD miesięcznie za użytkownika

Pakiet Pro : 100 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 175 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 480 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot Sales Hub?

Recenzent serwisu Capterra pisze:

HubSpot okazał się ogromnym dobrodziejstwem dla naszego działu sprzedaży. Zazwyczaj pozyskujemy tylko dwieście lub trzysta kontaktów miesięcznie, a to rozwiązanie działa świetnie i jest w rozsądnej cenie jak na taką skalę…

3. Salesforce Einstein (najlepsze rozwiązanie do analizy danych sprzedażowych w Enterprise oparte na AI)

za pośrednictwem Salesforce Einstein

Stworzony z myślą o zespołach korzystających już z Salesforce, Salesforce Einstein jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą ulepszyć swój system CRM dzięki predykcyjnej AI. Od oceny potencjalnych klientów po prognozę potencjału sprzedaży — Einstein działa w tle, dostarczając inteligentniejsze informacje i pomagając przedstawicielom handlowym w lepszym ustalaniu priorytetów.

Wraz z wdrożeniem Agentforce pojawiają się autonomiczni agenci AI, którzy wykonują zadania takie jak sporządzanie ofert, rejestrowanie aktualizacji w CRM oraz podsumowywanie rozmów telefonicznych wraz z analizą nastrojów i rekomendacjami dotyczącymi kolejnych kroków.

Ścisła integracja Einsteina z Salesforce gwarantuje, że każda informacja jest bezpośrednio powiązana z danymi klientów.

Najlepsze funkcje Salesforce Einstein

Monitoruj wzmianki o konkurencji w rozmowach

Dynamicznie segmentuj odbiorców, korzystając z analiz predykcyjnych

Zoptymalizuj zaangażowanie odbiorców wiadomości e-mail dzięki AI dostosowującej czas wysyłki

Szkol przedstawicieli handlowych, wykorzystując dane z rozmów telefonicznych i wiadomości e-mail analizowane przez AI

Zidentyfikuj możliwości sprzedaży dodatkowej i krzyżowej

Dostosuj modele AI do danych swojej firmy niestandardowo

Agentforce – agenci do działań automatyzowanych w CRM

Ograniczenia Salesforce Einstein

Najbardziej odpowiednie dla obecnych użytkowników Salesforce

Zaawansowane funkcje AI są dostępne wyłącznie w wyższych planach cenowych

Ceny Salesforce Einstein

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: 4,4 (ponad 18 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesforce Einstein?

Recenzent serwisu G2 pisze:

Uważam, że największą zaletą Salesforce Sales Cloud są funkcje Einstein. Dzięki nim komunikacja jest automatycznie synchronizowana z platformą z Twojego dostawcy e-maila bez konieczności ręcznej interwencji. Konfiguracja była niezwykle prosta, a nasza codzienna komunikacja jest synchronizowana w czasie rzeczywistym. Bardzo podoba mi się możliwość otwarcia konta i przeglądania wszystkich naszych interakcji z danym klientem w jednym miejscu.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej stosowania w pracy. Jakie są trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, luki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI w ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w języku potocznym, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrożeniem sztucznej inteligencji, jednocześnie zapewniając połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

4. Outreach (najlepsze rozwiązanie do sprzedaży wychodzącej opartej na AI oraz sekwencji wielokanałowych)

Outreach, ulubione narzędzie zespołów ds. rozwoju sprzedaży, które opierają się na strategiach outboundowych, pomaga przedstawicielom handlowym optymalizować sekwencje wiadomości e-mail, śledzić zaangażowanie i automatyzować działania następcze — oszczędzając czas i poprawiając wskaźniki odpowiedzi.

Jego wyróżniającą funkcją jest personalizacja sekwencji na dużą skalę. Outreach wykorzystuje uczenie maszynowe, aby sugerować, jaką wiadomość wysłać jako następną i kiedy, w oparciu o zachowanie potencjalnego klienta. Śledzi również wyniki przedstawicieli handlowych za pomocą szczegółowych analiz, aby poprawić realizację zadań w całym zespole.

Najlepsze funkcje komunikacji z klientami

Twórz i optymalizuj wielokanałowe sekwencje sprzedażowe

Śledź zaangażowanie w wiadomościach e-mail, rozmowach sprzedażowych i zadaniach

Zintegruj z bezpłatnymi systemami CRM , takimi jak Salesforce i HubSpot

Ograniczenia w zakresie kontaktów z klientami

Przeznaczone głównie dla zespołów zajmujących się sprzedażą wychodzącą

Krzywa uczenia się dla użytkowników mniej obeznanych z technologią

Ceny usług marketingowych

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje działań marketingowych

G2: 4,3/5 (ponad 3460 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Outreach?

Recenzent serwisu Reddit pisze:

Raportowanie i realizacja zadań przebiegają niezwykle sprawnie. Już sama realizacja zadań generuje ogromną wartość.

📚 Przeczytaj również: Dzień z życia kierownika sprzedaży

5. Conversica (najlepsze rozwiązanie do angażowania potencjalnych klientów i działań następczych oparte na AI)

Conversica wdraża cyfrowych asystentów opartych na AI, którzy działają jak prawdziwi przedstawiciele handlowi — nawiązują kontakt, prowadzą działania następcze i pielęgnują relacje z potencjalnymi klientami, aż będą gotowi do rozmowy z człowiekiem. Funkcja „Odpowiedz jako asystent” pozwala przedstawicielom handlowym płynnie przejmować rozmowy, zachowując kontekst AI — idealne rozwiązanie w przypadku złożonych transakcji, które wymagają zarówno automatyzacji, jak i osobistego podejścia.

Ci wirtualni asystenci wysyłają spersonalizowane, dwustronne wiadomości e-mail i potrafią wykrywać sygnały wskazujące na rzeczywiste zamiary. Są szczególnie skuteczni w kwalifikowaniu potencjalnych klientów i umawianiu spotkań sprzedażowych bez udziału człowieka.

Najlepsze funkcje Conversica

Pielęgnuj relacje z zimnymi lub nieodpowiadającymi potencjalnymi klientami bez konieczności ręcznego monitorowania

Przekazuj kwalifikowanych potencjalnych klientów do przedstawicieli handlowych w czasie rzeczywistym

Spersonalizuj komunikację za pośrednictwem e-maili, SMS-ów i czatu internetowego

Ponownie wykorzystaj nieaktywne możliwości, aby ożywić transakcje w procesie sprzedaży

Łatwa integracja z Enterprise systemami CRM i narzędziami do automatyzacji marketingu

Zapewnij wielojęzyczne wsparcie dla działań na skalę globalną

Ograniczenia Conversica

Bez niestandardowego dostosowania ton wiadomości e-mail może wydawać się zbyt mechaniczny.

Wymaga solidnego lejka leadów, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji

Przekazywanie zadań z udziałem człowieka dzięki funkcji „Odpowiedz jako asystent”

Ceny Conversica

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje Conversica

G2: 4,5/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Conversica?

Recenzent serwisu G2 pisze:

Conversica może zostać niestandardowo dostosowana do Twojej marki, stylu komunikacji, produktu i tonu wypowiedzi, a ponadto jest bardziej uważna niż sprzedawca-człowiek.

6. Reply.io (Najlepsze do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami i wielokanałowej obsługi sprzedaży)

Reply.io jest przeznaczone dla zespołów, które chcą spersonalizować działania marketingowe na dużą skalę za pośrednictwem e-maili, LinkedIn, rozmów telefonicznych i SMS-ów — wszystko to w oparciu o sugestie AI. Agenci AI SDR zajmują się pozyskiwaniem potencjalnych klientów, personalizacją i realizacją kampanii, a przed wysłaniem wiadomości wymagana jest akceptacja przez człowieka.

Platforma oferuje generator sekwencji oparty na AI, ocenę jakości wiadomości e-mail oraz automatyczne wyszukiwanie potencjalnych klientów na LinkedIn. AI pomaga również przedstawicielom handlowym ulepszać tematy wiadomości i ton komunikatów, zwiększając dostarczalność i wskaźniki odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Reply.io

Skorzystaj z wbudowanego dialera, aby szybciej nawiązywać kontakt telefoniczny

Przeglądaj aktywność przedstawicieli handlowych i dzienniki komunikacji w jednym pulpicie

Skonfiguruj skalowalne, wielokanałowe cykle pracy komunikacji

Zapewnij spójność komunikatów dzięki zatwierdzonym szablonom

Dostosuj uprawnienia i dostęp w zależności od roli w zespole

Limits of Reply.io

Limity możliwości CRM w porównaniu z większymi platformami

Narzędzia do rozgrzewania listy e-mailingowej to osobne dodatki

Ceny Reply.io

E-mail Blast: 179 USD miesięcznie dla dowolnej liczby użytkowników

Multichannel: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Zatrudnij Jason AI SDR: 500 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Reply.io

G2: 4,6/5 (ponad 1410 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Reply.io prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu Capterra pisze:

Ułatwiło mi to wysyłanie zimnych e-maili, ponieważ wystarczyło tylko skonfigurować szablony i ustawić kampanię (co zajęło kilka minut, ponieważ miałem już gotowy tekst wiadomości), a potem wszystko działało samo. Oprogramowanie udostępnia również szablony, więc nie musisz nawet być copywriterem!

7. Gong (najlepsze rozwiązanie do coachingu sprzedażowego opartego na AI oraz analizy rozmów telefonicznych)

Zaprojektowany, by zamienić rozmowy sprzedażowe w kopalnię wiedzy, Gong pomaga zespołom zrozumieć, co napędza transakcje — a co je hamuje. AI analizuje rozmowy telefoniczne, e-maile i spotkania, by pomóc menedżerom szkolić przedstawicieli handlowych, identyfikować ryzyko związane z transakcjami oraz zrozumieć, czym wyróżniają się najlepsi sprzedawcy.

Revenue Orchestration zapewnia połączenie analiz rozmów telefonicznych i wiadomości e-mail z prognozami potencjalnych transakcji, umożliwiając liderom wczesne wykrywanie ryzyka związanego z transakcjami i wprowadzanie zmian opartych na danych.

Jej AI analizuje rozmowy telefoniczne, e-maile i spotkania, pomagając menedżerom szkolić przedstawicieli handlowych, identyfikować wzmianki o konkurencji oraz zrozumieć, czym wyróżniają się najlepsi sprzedawcy.

Najlepsze funkcje Gong

Analizuj transkrypcje rozmów telefonicznych za pomocą AI, aby znaleźć kluczowe wzorce

Oceniaj transakcje na podstawie sygnałów zaangażowania i aktywności

Generuj praktyczne zalecenia coachingowe dla menedżerów

Zsynchronizuj dane dotyczące połączeń z systemem CRM, aby uzyskać pełną widoczność

Wizualizuj wyniki zespołu dzięki pulpitom sprzedażowym opartym na AI

Połącz analizę rozmów z prognozą potencjalnych transakcji

Limits of Gong

Aby w pełni wykorzystać wartość tych narzędzi, konieczna jest odpowiednia liczba połączeń

Mniej skupione na cyklach pracy outboundowych lub CRM

Ceny Gong

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje Gong

G2: 4,8/5 (ponad 6150 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 550 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Gong?

Użytkownik serwisu Reddit pisze:

gong jest bez wątpienia najlepszy i wart swojej ceny z punktu widzenia przedstawiciela handlowego – dzięki niemu znacznie lepiej wykonuję swoją pracę.

8. Avoma (najlepsze narzędzie do sporządzania notatek oparte na AI i analizy spotkań)

Avoma to asystent spotkań oparty na AI, który nie tylko sporządza notatki — podsumowuje kluczowe punkty, śledzi zadania do wykonania i dostarcza wskazówek coachingowych. Jest odpowiedni dla zespołów sprzedażowych, które spędzają dużo czasu na Zoomie, Google Meet lub Teams.

Pulpity Deal Intelligence monitorują stan procesu sprzedaży i przewidują prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, dostarczając menedżerom sprzedaży wczesnych sygnałów ostrzegawczych.

Transkrypcja w czasie rzeczywistym i notatki z funkcją wyszukiwania ułatwiają kontynuację działań. Avoma pomaga również poprawić wyniki sprzedaży dzięki analizie rozmów i pulpitom coachingowym.

Najlepsze funkcje Avoma

Zintegruj je z oprogramowaniem CRM w chmurze , aby synchronizować notatki i elementy do wykonania

Dostosuj niestandardowe szablony spotkań, aby pomóc przedstawicielom handlowym podczas rozmów

Współpracuj nad transakcjami dzięki wspólnym notatkom i komentarzom

Automatycznie porządkuj notatki według tematów, takich jak bolączki, zastrzeżenia i kolejne kroki

Ograniczenia Avoma

Aby uzyskać najlepszą jakość transkrypcji, wymagana jest wysoka jakość dźwięku.

Oferuje wsparcie dla języka angielskiego (inne języki w wersji beta)

Ceny Avoma

Startup: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Organizacja: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczenie wyłącznie roczne)

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1330 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Avoma?

Recenzent serwisu G2 pisze:

Warto mi to, że generowane przez AI Avomy streszczenia zawierają wszystkie istotne punkty, dzięki czemu mogę skupić się na rozmowie, a nie na robieniu notatek…

👀 Czy wiesz, że? Generatywna AI już teraz wspiera specjalistów ds. sprzedaży, tworząc spersonalizowane wiadomości e-mail dla klientów i generując rekomendacje, zwiększając wydajność o 50% lub więcej.

9. Clay (najlepsze narzędzie do tworzenia opartych na AI cykli pracy sprzedaży na podstawie danych publicznych)

Clay pozwala tworzyć cykle pracy, które wyszukują, wzbogacają i docierają do potencjalnych klientów przy użyciu danych internetowych w czasie rzeczywistym — wszystko to bez konieczności pisania kodu. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów opartych na danych, które chcą automatyzować i personalizować działania na dużą skalę.

Narzędzie integruje się z ponad 50 źródłami danych i systemami CRM, umożliwiając wysyłanie hiperpersonalizowanych wiadomości w momencie zmiany danych potencjalnego klienta, np. aktualizacji tytułu lub ogłoszenia o finansowaniu.

Najlepsze funkcje Clay

Zautomatyzuj wzbogacanie danych o potencjalnych klientach dzięki ponad 50 źródłom danych

Zintegruj z komponentami CRM i narzędziami do komunikacji

Skorzystaj z gotowych szablonów, aby szybciej rozpocząć działalność

Oceniaj potencjalnych klientów na podstawie tytułu, zachowania i stosowanych technologii

Generuj wprowadzenia, biografie i niestandardowe fragmenty tekstu tworzone przez AI

Wyzwalaj działania marketingowe na podstawie zmian danych potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym

Ograniczenia gliny

Wymaga jasnej strategii cyklu pracy, aby uwolnić wartość

Najbardziej odpowiednie dla użytkowników znających się na technologii lub zespołów ds. rozwoju

Ceny Clay

Free

Pakiet startowy: 149 USD/miesiąc

Explorer: 349 USD/miesiąc

Pro: 800 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clay

G2: 4,9/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Clay?

Recenzent serwisu G2 pisze:

Clay to dobre narzędzie stworzone z myślą o sprzedawcach, które pozwala im optymalizować czas i zwiększać wydajność w procesie sprzedaży wychodzącej. Najbardziej podoba mi się w Clay to, że jest to narzędzie, które działa szybko, posiada dobrą, dokładną bazę danych i można je zintegrować z innym narzędziem.

10. ColdIQ (Najlepsze rozwiązanie do hiperpersonalizowanych działań outboundowych na dużą skalę)

ColdIQ przenosi personalizację na nowy poziom, wykorzystując AI do tworzenia bogatych w kontekst wiadomości e-mail opartych na aktualnościach, aktywności w mediach społecznościowych i innych sygnałach publicznych. Jest to rozwiązanie dla założycieli firm, freelancerów i zespołów sprzedażowych, którzy stawiają jakość ponad ilością.

Wystarczy wprowadzić do ColdIQ listę potencjalnych klientów, a narzędzie zbada każdego z nich. Następnie generuje e-maile nawiązujące do ostatnich osiągnięć, podcastów lub zmian w firmie. ColdIQ świetnie sprawdza się w nawiązywaniu kontaktu z trudnymi do zdobycia klientami, nie brzmiąc przy tym banalnie.

Integracja z systemem CRM oraz skanowanie wyzwalaczy w czasie rzeczywistym umożliwiają nawiązanie kontaktu z klientem natychmiast po pojawieniu się nowych sygnałów dotyczących potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje ColdIQ

Generuj hiperpersonalizowane wiadomości e-mailowe na dużą skalę

Przeglądaj tablice społecznościowe, serwisy informacyjne i tablice z ofertami pracy w poszukiwaniu punktów zaczepienia do nawiązania kontaktu

Twórz kampanie marketingowe i zarządzaj nimi dzięki analizom

Zintegruj je z konfigurowalnym oprogramowaniem CRM i platformami e-mailowymi

Dostosuj ton i styl dzięki ustawieniom AI

Uruchom działania marketingowe, gdy pojawią się nowe sygnały z danych publicznych

Limity ColdIQ

Badanie potencjalnych klientów może zająć kilka minut na każdego potencjalnego klienta

Mniejsza baza użytkowników i mniej integracji w porównaniu z większymi narzędziami

Ceny ColdIQ

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje ColdIQ

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Wzmianki

Te nowo pojawiające się narzędzia sprzedażowe oparte na AI nie znalazły się w pierwszej dziesiątce, ale szybko się rozwijają i warto je obserwować.

Alta – platforma AI do zarządzania zespołami ds. przychodów

Alta wprowadza do Twojego procesu sprzedaży zespół agentów opartych na AI, z których każdy pełni określoną rolę — od SDR zajmujących się pozyskiwaniem potencjalnych klientów po RevOps zarządzających operacjami sprzedażowymi. Automatyzacja kontaktów, planowania i działań następczych pozwala przedstawicielom handlowym skupić się na rozmowach o wysokiej wartości.

Idealne dla: zespołów sprzedaży, które chcą, aby autonomiczni agenci oparci na AI zajmowali się kontaktowaniem się z klientami, planowaniem spotkań i operacjami na dużą skalę. Wdraża agentów SDR, telefonicznych i RevOps do pozyskiwania potencjalnych klientów, działań następczych i operacji sprzedażowych

Integruje się z ponad 50 narzędziami, w tym Salesforce i HubSpot

Automatyzacja wzbogacania danych potencjalnych klientów, targetowania i rezerwacji spotkań

Docket – inżynier sprzedaży oparty na AI i wirtualny sprzedawca

Docket oferuje dwie osobowości AI — inżyniera sprzedaży AI, który natychmiast odpowiada na pytania techniczne i przygotowuje odpowiedzi na zapytania ofertowe, oraz sprzedawcę AI, który nawiązuje kontakt z potencjalnymi klientami w czasie rzeczywistym. Razem przyspieszają one złożone cykle sprzedaży i ograniczają ręczne prace przygotowawcze.

Idealne dla: firm z sektora B2B o złożonych cyklach sprzedaży, wymagających szybkich i trafnych odpowiedzi technicznych. Inżynier ds. sprzedaży oparty na AI zajmuje się ofertami, zapytaniami ofertowymi i pytaniami technicznymi

AI Seller angażuje odwiedzających stronę, kwalifikuje potencjalnych klientów i umawia spotkania

Pobiera zweryfikowane odpowiedzi z połączenia „Sales Knowledge Lake”

Salesloft – koordynacja przychodów z wykorzystaniem AI

Salesloft to oparta na AI platforma, która łączy analizę rozmów, prognozę i zarządzanie transakcjami. Wspiera zespoły sprzedaży za pomocą powiadomień, ustala priorytety szans sprzedażowych i zapewnia spójną realizację działań w całym procesie generowania przychodów.

Idealne dla: zespołów ds. przychodów, które chcą wykorzystać AI do usprawnienia codziennych działań i ujednolicenia danych sprzedażowych. Priorytetyzuje transakcje dzięki alertom taktycznym i rekomendacjom

Łączy prognozę, analizę rozmów i zarządzanie transakcjami

Integracja z głównymi systemami CRM zapewnia płynny cykl pracy

Podsumowanie: Wybierz AI, która sprzedaje razem z Tobą

Sztuczna inteligencja w sprzedaży to już nie tylko modne hasło — to Twoja przewaga konkurencyjna. Niezależnie od tego, czy wybierasz system CRM, przeprowadzasz automatyzację kontaktu z potencjalnymi klientami, uzyskujesz dokładniejsze informacje o transakcjach, czy szkolisz swoich przedstawicieli w czasie rzeczywistym, istnieje narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pomoże Ci osiągnąć sukces.

Każde rozwiązanie stanowi kolejny element układanki — od platform skupionych na CRM, takich jak HubSpot, po narzędzia do analizy rozmów, takie jak Gong i ColdIQ.

Jeśli jednak szukasz kompleksowego środowiska pracy, które łączy CRM, śledzenie lejka sprzedażowego i automatyzację sprzedaży opartą na sztucznej inteligencji w jednym miejscu, ClickUp wyróżnia się na tle innych. Dzięki ClickUp Brain, wbudowanym szablonom sprzedażowym i szerokim możliwościom dostosowywania, nie tylko wspiera Twój proces sprzedaży — ale go całkowicie zmienia.

Zarejestruj się za darmo i zobacz, jak ClickUp może pomóc Twojemu zespołowi sprzedaży w szybszym, inteligentniejszym i bardziej efektywnym pozyskiwaniu klientów.