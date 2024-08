10 najlepszych programów CRM w chmurze w 2024 roku

Jako ktoś, kto ściśle współpracuje z marketingowcami wzrostu, spędziłem wiele godzin testując oprogramowanie, analizując rozwiązania i wdrażając narzędzia w różnych Businessach.

Widziałem, jak platformy do zarządzania relacjami z klientami (CRM), w szczególności oparte na chmurze oprogramowanie CRM, mogą odwrócić scenariusz dla firm. Systemy te charakteryzują się niższymi kosztami początkowymi, ogromną skalowalnością i elastycznością oraz dostępnością w podróży. Odpowiedni CRM w chmurze zmienia zasady gry.

Mając na uwadze wydajność i pasję do optymalizacji procesów związanych z obsługą klienta, wraz z moim zespołem stworzyliśmy listę najlepszych moim zdaniem platform CRM opartych na chmurze. Zaczynajmy więc!

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM opartym na chmurze?

Odpowiedni CRM w chmurze powinien oferować płynną integrację, solidne zabezpieczenia i przyjazny dla użytkownika dostęp, aby usprawnić zarządzanie powiązaniami z klientami. Oto, czego aktywnie szukam, oceniając moje opcje oprogramowania CRM opartego na chmurze:

Solidne zarządzanie kontaktami: Poszukaj oprogramowania, które sprawia, że przechowywanie i organizowanie danych klientów jest efektywne poprzez dostarczenie scentralizowanej bazy danych

Poszukaj oprogramowania, które sprawia, że przechowywanie i organizowanie danych klientów jest efektywne poprzez dostarczenie scentralizowanej bazy danych Kompleksowe zarządzanie pipeline'em: Wybierz oprogramowanie, które pozwala monitorować postęp transakcji w trakcie całego cyklu sprzedaży, oceniać prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji na podstawie różnych czynników i jasno przedstawiać poszczególne sceny procesu sprzedaży

Wybierz oprogramowanie, które pozwala monitorować postęp transakcji w trakcie całego cyklu sprzedaży, oceniać prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji na podstawie różnych czynników i jasno przedstawiać poszczególne sceny procesu sprzedaży Dogłębne zarządzanie potencjalnymi klientami: Wybierz oprogramowanie, które pozwala przechwytywać informacje o potencjalnych klientach, kwalifikować ich i prowadzić do konwersji

Wybierz oprogramowanie, które pozwala przechwytywać informacje o potencjalnych klientach, kwalifikować ich i prowadzić do konwersji Bezproblemowa automatyzacja sprzedaży: Upewnij się, że oprogramowanie posiada funkcję automatyzacji zadań. Dzięki automatyzacji rutynowych czynności, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili lub planowanie spotkań, możesz zwolnić cenny czas, aby skupić się na bardziej strategicznych i złożonych zadaniach

Upewnij się, że oprogramowanie posiada funkcję automatyzacji zadań. Dzięki automatyzacji rutynowych czynności, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili lub planowanie spotkań, możesz zwolnić cenny czas, aby skupić się na bardziej strategicznych i złożonych zadaniach Potężne raportowanie i analityka: Zdobądź oprogramowanie, które pomaga podejmować decyzje oparte na danych, które są informowane przez analizy, dzięki czemu możesz zoptymalizować swoje strategie sprzedaży i napędzać wzrost

10 najlepszych CRM opartych na chmurze do wykorzystania w 2024 roku

Oto przegląd 10 najlepszych obecnie programów CRM opartych na chmurze:

1. ClickUp (najlepszy kompleksowy system zarządzania projektami CRM)

ClickUp to potęga wydajności, która podwaja się jako bardzo wszechstronny CRM. ClickUp CRM wprowadza zarządzanie projektami do zarządzania powiązaniami z klientami, umożliwiając firmom strategię interakcji z klientami.

To oprogramowanie CRM w chmurze oferuje wyjątkową elastyczność przy niestandardowych cyklach pracy dostosowanych do potrzeb biznesowych. Często korzystałem z niestandardowych pól, widoków i cykli pracy, aby dostosować ClickUp do moich procesów marketingowych i sprzedażowych, a nie odwrotnie.

Ponadto, istnieje kilka Szablony ClickUp CRM dzięki którym nie musisz wymyślać koła na nowo. Szablony te są w 100% konfigurowalne, dzięki czemu możesz zacząć od Prosty szablon CRM na ClickUp i pracuj tak zaawansowanie, jak tylko chcesz!

ClickUp jest centrum dowodzenia wszystkich naszych wysiłków związanych z zarządzaniem relacjami z klientami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Centralizacja informacji o klientach i interakcjach w jednym miejscu jakohierarchia projektów obszarów roboczych, Przestrzeni, Folderów, List, Zadań i innych

Organizuj swoje dane w sposób hierarchiczny na ClickUp

Wizualizuj relacje niestandardowe za pomocąwiele widoków (Tablica Kanban, listy itp.)

Współpraca z Teams nadDokumenty,NotatniklubWidok czatu na niestandardowych kontach klientów

Zapisuj pomysły lub formułuj strategie zaangażowania klientów za pomocą Notatników w ClickUp

Mierz wyniki sprzedaży za pomocą interaktywnych i konfigurowalnychPulpity* Twórz atrakcyjne i niestandardowe wiadomości dla klientów za pomocąClickUp Brain

Pisz niestandardowe e-maile dla klientów za pomocą ClickUp Brain

Odskocznia do działania dzięki bogatej biblioteceSzablony CRM limity ClickUp

Ma trochę krzywej uczenia się, zwłaszcza gdy używasz wszystkich niestandardowych funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5.0 (9,700+ recenzji)

4.7/5.0 (9,700+ recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (4,100+ głosów)

2. HubSpot CRM (Najlepszy CRM do kompleksowej sprzedaży i marketingu)

via HubSpot Wśród wielu rozwiązań CRM opartych na chmurze na tej liście, HubSpot wyróżnia się jako kompleksowa platforma wzrostu. To kompleksowe rozwiązanie oprogramowanie do automatyzacji marketingu łączy procesy biznesowe związane ze sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta w celu stworzenia bezproblemowego i spójnego doświadczenia klienta

Funkcja osi czasu kontaktów jest moją ulubioną częścią tego oprogramowania, oferując przegląd wszystkich interakcji z klientami.

Kluczowe funkcje HubSpot CRM

Przechowywanie i zarządzanie wszystkimi danymi klientów, takimi jak dane kontaktowe, historia transakcji, interakcje itp. w scentralizowanej lokalizacji

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak ocena potencjalnych klientów, działania następcze i wprowadzanie danych

Wizualne zarządzanie potokiem sprzedaży i śledzenie postępu transakcji lub potencjalnych wąskich gardeł

Tworzenie i wysyłanie spersonalizowanych kampanii e-mail w celu pozyskiwania i konwersji leadów

Śledzenie kluczowych wskaźników i generowanie wnikliwych raportów do pomiaru wyników sprzedaży

limity CRM HubSpot

Szybko drożeje, zwłaszcza w przypadku mniejszych Business i startupów, w miarę rozszerzania zestawu funkcji

Złożoność platformy i stroma krzywa uczenia się mogą być zniechęcające dla użytkowników

Ceny HubSpot CRM

Narzędzia Free: $0

$0 Platforma dla początkujących klientów: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Professional Customer Platform: $1,300/miesiąc za użytkownika

$1,300/miesiąc za użytkownika Platforma dla klientów Enterprise: $4,300/miesiąc (7 licencji)

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: 4.4/5.0 (11,400+ recenzji)

4.4/5.0 (11,400+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (4,100+ głosów)

3. Pipedrive (Najlepszy CRM w chmurze do wizualizacji pipeline'u sprzedaży)

via Pipedrive Jeśli jesteś wzrokowcem, to Pipedrive będzie dla Ciebie prawdziwą gratką. To oprogramowanie CRM w chmurze prezentuje pipeline sprzedaży i Cykl pracy CRM wizualnie, dzięki czemu można obserwować nawet najdrobniejsze szczegóły. Ponadto widok transakcji przechodzącej przez pipeline jest niezwykle motywujący i zwiększa morale zespołów sprzedaży i marketingu.

Podoba mi się jego prostota, skuteczność i łatwość użycia. Jednak jego koncentracja na sprzedaży może nie być idealna dla procesów biznesowych związanych z marketingiem i obsługą klienta.

Kluczowe funkcje Pipedrive

Tworzenie, zarządzanie i obserwowanie pipeline'u sprzedaży za pomocą intuicyjnej funkcji "przeciągnij i upuść"

Udostępnianie transakcji, notatek i plików zespołowi sprzedaży w celu łatwej współpracy

Prognozowanie sprzedaży i przychodów za pomocą wbudowanego narzędzia do prognozowania sprzedaży

Zaplanuj wszystkie działania sprzedażowe, aby upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze

Automatyzacja rutynowych i powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie transakcji, aktualizowanie scenariuszy transakcji i wysyłanie e-maili uzupełniających

Limity Pipedrive

Niestandardowe możliwości i automatyzacja są ograniczone w porównaniu do innych programów CRM opartych na chmurze

Funkcja raportowania jest podstawowa i brakuje jej szczegółowości wymaganej przez większe zespoły sprzedażowe

Brak Free Planu

Ceny Pipedrive

Essential: $14/miesiąc za licencję

$14/miesiąc za licencję Zaawansowany: $29/miesiąc za licencję

$29/miesiąc za licencję Profesjonalny: $59/miesiąc za licencję

$59/miesiąc za licencję **Power:$69/miesiąc za licencję

Enterprise: $99/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4.3/5.0 (1,900+ recenzji)

4.3/5.0 (1,900+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (2,900+ głosów)

4. Salesforce CRM (najlepszy w pełni funkcjonalny CRM w chmurze dla przedsiębiorstw)

via Salesforce AppExchange Brak listy najlepszych rozwiązań opartych na chmurze Przykłady oprogramowania CRM byłoby zakończone bez Salesforce CRM. Oprogramowanie CRM w chmurze Salesforce to sztandarowe rozwiązanie, które napędza wiele Businessów na całym świecie. I ma to sens, ponieważ niestandardowe rozwiązania to miejsce, w którym system CRM oparty na chmurze Salesforce błyszczy.

Możesz kształtować go na swój sposób i wykorzystywać do różnych zastosowań - marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, analityki i nie tylko! Do zrobienia jest jednak notatka, że ta elastyczność ma swoją cenę, i to dość wysoką, jeśli jesteś startupem, małym Businessem lub działasz w małych Teams.

Najlepsze funkcje Salesforce CRM

Dopasowanie rozwiązania CRM opartego na chmurze do konkretnych potrzeb Businessu

Wykorzystaj funkcje zarządzania danymi Salesforce, aby uzyskać 360-stopniowy widok swoich niestandardowych klientów i bogactwo danych

Automatyzacja złożonych procesów biznesowych i cykli pracy, takich jak przekierowywanie potencjalnych klientów, zatwierdzanie transakcji, przydzielanie zadań i inne

Zarządzaj swoim systemem zarządzania powiązaniami z klientami, nawet w podróży, dzięki poręcznej aplikacji mobilnej Salesforce

Odblokuj głęboki wgląd w wyniki sprzedaży dzięki zaawansowanym narzędziom do analityki i raportowania

Limity Salesforce CRM

Stroma krzywa uczenia się wraz z długimi ośmioma czasami wdrożenia

W porównaniu do innych programów CRM opartych na chmurze z tej listy, Salesforce ma nieintuicyjny interfejs użytkownika

Ceny Salesforce CRM

Starter Suite: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Pro Suite: $100/miesiąc za użytkownika

$100/miesiąc za użytkownika Enterprise : $165/miesiąc za użytkownika

: $165/miesiąc za użytkownika Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

$330/miesiąc na użytkownika Einstein 1 Sales: $500/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce CRM

G2: 4.4/5.0 (ponad 20 300 recenzji)

4.4/5.0 (ponad 20 300 recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (18,400+ głosów)

5. Zendesk Sell (najlepszy CRM w chmurze do obsługi klienta skoncentrowanej na sprzedaży)

via Zendesk Sell Zendesk odpowiada na zapytania zespołu sprzedaży za pomocą własnej platformy Zendesk Sell. Kontynuuje ona tę samą przyjazną dla użytkownika wersję interfejsu użytkownika, z której słynie Zendesk. Potok transakcji jest łatwy w nawigacji, a zarządzanie kontaktami jest solidne.

Dodatkowo, możesz korzystać z rozwiązania SaaS CRM, które jest zintegrowane z ekosystemem Zendesk! Ponieważ jednak Zendesk koncentruje się głównie na obsłudze klienta, a nie na marketingu i sprzedaży, ten system CRM w chmurze jest wciąż pracą w toku i moim zdaniem wymaga dalszego rozwoju.

Najlepsze funkcje Zendesk Sell

Integracja z ekosystemem Zendesk, w szczególności Zendesk Support, w celu ujednolicenia sprzedaży i obsługi klienta

Usprawnienie procesu sprzedaży za pomocą intuicyjnego i wizualnego interfejsu, który pozwala użytkownikom śledzić transakcje i identyfikować szanse

DźwigniaNarzędzia AI do analizowania danych potencjalnych klientów i przypisywania im wyników w celu nadania priorytetu potencjalnym klientom o wysokiej konwersji

Komunikacja z potencjalnymi i niestandardowymi klientami za pośrednictwem zintegrowanego huba e-mail

Zarządzanie procesem sprzedaży i dostęp do danych klientów za pośrednictwem aplikacji mobilnej Zendesk Sell

Limity Zendesk Sell

Oferuje tylko podstawowy zestaw funkcji i funkcjonalności w porównaniu do dedykowanego oprogramowania CRM opartego na chmurze

Możliwości automatyzacji marketingu są ograniczone

Ceny Zendesk Sell

Sell Teams: $25/miesiąc za agenta

$25/miesiąc za agenta Sell Growth: $69/miesiąc za agenta

$69/miesiąc za agenta Sell Professional: 149 USD/miesiąc za agenta

Oceny i recenzje Zendesk Sell

G2: 4.2/5.0 (480+ recenzji)

4.2/5.0 (480+ recenzji) Capterra: 4.3/5.0 (150+ głosów)

6. Copper (Najlepszy CRM w chmurze dla startupów i małych firm)

via miedź_ Miedź jest dobrym CRM dla startupów . Dostawca CRM skupił się na prostocie i użyteczności, zamiast rozpraszać użytkowników dzwonkami i gwizdkami. Dzięki temu Business może budować relacje z klientami, a nie tylko analizować dane CRM. Integruje się również płynnie z Google Workplace, co czyni go doskonałym wyborem, jeśli już pracujesz w tym ekosystemie.

Jednak ta prostota jest również ograniczeniem Copper CRM dla firm, które chcą wydobyć głębszą analizę danych, złożoną automatyzację i duże zespoły sprzedażowe.

Najlepsze funkcje Copper

Zarządzanie oprogramowaniem Copper CRM bezpośrednio z aplikacji Gmail lub Kalendarz Google

Przedkładanie budowania relacji nad zarządzanie kontaktami dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi z funkcjami "Sceny relacji" i "Wydarzenia życiowe"

Personalizacja e-maili za pomocą funkcji korespondencji seryjnej w celu integracji z Gmailem i rejestrowania historii interakcji

Śledzenie postępu transakcji i zarządzanie procesem sprzedaży za pomocą narzędzi wizualnych

Generowanie raportów w celu uzyskania wglądu w potrzeby klientów i obszary wymagające poprawy

Miedziane limity

Zależność od obszaru roboczego Google może być limitem dla tych, którzy nie działają w ekosystemie Google

Nie jest dobrym rozwiązaniem dla szybko rozwijających się Businessów ze względu na ograniczony zestaw funkcji

Ceny

Starter: $12/miesiąc za licencję

$12/miesiąc za licencję Podstawowy: $29/miesiąc za licencję

$29/miesiąc za licencję Profesjonalny: $69/miesiąc za licencję

$69/miesiąc za licencję Business: 134 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5.0 (1,120+ recenzji)

4.5/5.0 (1,120+ recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (580+ głosów)

7. Engagebay (Najlepszy niedrogi CRM w chmurze do kompleksowego zarządzania)

via Engagebay Engagebay to narzędzie do wdrażania wszystkich Twoich strategii zarządzania niestandardowymi klientami . Ten CRM w chmurze pełni funkcję kompleksowych narzędzi do marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Równoważy te funkcje z łatwością użytkowania, co jest głównym powodem jego popularności.

To powiedziawszy, przystępna cena sprawia, że jest to jeden z najlepszych CRM w chmurze dla firm o różnych kształtach i rozmiarach. Jednak próba bycia mistrzem we wszystkich dziedzinach oznacza, że nie jest mistrzem w żadnej. Brakuje mu dogłębnej specjalizacji, jaką może mieć dedykowane narzędzie do automatyzacji marketingu lub zarządzania potokiem sprzedaży.

Najlepsze funkcje Angagebay

Projektowanie i publikowanie atrakcyjnych stron docelowych i formularzy do pozyskiwania potencjalnych klientów

Śledzenie interakcji w mediach społecznościowych, harmonogramu postów i wzmianek o marce

Centralizacja obsługi klienta poprzez system ticketów w celu śledzenia i rozwiązywania problemów

Automatyzacja cykli pracy sprzedażowej w celu optymalizacji procesu sprzedaży

Śledzenie wskaźników KPI w marketingu, sprzedaży i obsłudze klienta na ujednoliconej platformie

Engagebay limit

Nadmierna liczba funkcji wykraczających poza podstawowe funkcje CRM może wskazywać na rozrost platformy

Interfejs użytkownika jest zagracony i trudny w nawigacji

Ceny w Angagebay

Free: $0

$0 Podstawowy: $12.99/miesiąc za użytkownika

$12.99/miesiąc za użytkownika Wzrost : $49.99/miesiąc za użytkownika

: $49.99/miesiąc za użytkownika Pro: $79.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Angagebay

G2: 4.6/5.0 (326 recenzji)

4.6/5.0 (326 recenzji) Capterra: 4.7/5.0 (728 głosów)

8. Less Annoying CRM (Najlepsze, łatwe w użyciu oprogramowanie CRM oparte na chmurze)

via mniej irytujący CRM_ Less Annoying CRM zasługuje na swoją zabawną nazwę. Jest odświeżająco prosty i idealny dla małych Business, które potrzebują podstawowego Baza danych CRM bez złożoności. Dostawca CRM w chmurze koncentruje się wyłącznie na podstawowych funkcjach CRM.

Chociaż możesz zarządzać relacjami z klientami za pomocą tego rozwiązania CRM, nie oczekuj, że zautomatyzuje ono proces sprzedaży, wyeliminuje kompleksowe ręczne wprowadzanie danych, wykona zaawansowane raportowanie i nie tylko. Innymi słowy, będziesz musiał poszukać gdzie indziej zwinnego CRM dla Business o dużych potrzebach rozwojowych.

Mniej irytujące najlepsze funkcje CRM

Uproszczenie zarządzania kontaktami i potencjalnymi klientami dzięki funkcjom umożliwiającym dodawanie notatek, śledzenie interakcji i segmentację

Personalizacja scenariuszy sprzedaży w zależności od preferencji potencjalnych klientów

Generowanie szczegółowych raportów dotyczących wydajności przedstawicieli handlowych, wartości lejka sprzedaży, prognozy sprzedaży i nie tylko

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Gmail i Zapier, w celu rozszerzenia funkcji

Mniej irytujących limitów CRM

Brak do zrobienia aplikacji mobilnej

Oferuje ograniczone funkcje, brak integracji i podstawowe raportowanie

Mniej irytujące ceny CRM

15 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Enterprise dostępny również na życzenie

Oceny i recenzje Less Annoying CRM

G2: 4.9/5.0 (593 opinie)

4.9/5.0 (593 opinie) Capterra: 4.8/5.0 (595 głosów)

9. Monday Sales CRM (Najlepsza platforma do wizualnego zarządzania pracą i sprzedażą)

via poniedziałek_ Monday to kolejna platforma CRM, która łączy w sobie CRM i zarządzanie projektami . Wizualny charakter CRM opartego na chmurze oferuje użytkownikom świeże spojrzenie i daje ogólny widok wszystkich procesów i działań sprzedażowych. Można go niestandardowo dostosować do własnych preferencji i skutecznie organizować dane w wielu kanałach. Chociaż jest to dobry CRM w chmurze, nie znajduje się na szczycie naszej listy najlepszych systemów CRM opartych na chmurze, ponieważ brakuje mu głębi wymaganej do zarządzania złożonymi procesami sprzedaży.

Najlepsze funkcje Monday Sales

Wykorzystanie tablic w stylu Kanban do wizualnej współpracy z teamami sprzedażowymi nad transakcjami

Integracja popularnych narzędzi, takich jak Gmail, Slack, Zoom itp. w celu ustawienia współpracy i komunikacji

Ustawienie celów dla przedstawicieli handlowych i wizualne śledzenie postępów

Przewidywanie przyszłej sprzedaży i przychodów na podstawie danych pipeline

Automatyzacja powtarzających się zadań, takich jak aktualizowanie statusu potencjalnych klientów, powiadamianie teamów o terminach i wysyłanie e-maili uzupełniających

Limity sprzedaży w Monday

Brak niektórych zaawansowanych funkcji, które są powszechne w innych zaawansowanych systemach CRM

Wyższe koszty początkowe, zwłaszcza w przypadku większych teamów sprzedażowych

Ceny Monday Sales

Podstawowy CRM: $15/miesiąc za licencję

$15/miesiąc za licencję Standard CRM: $20/miesiąc za licencję

$20/miesiąc za licencję Pro CRM: $33/miesiąc za licencję

$33/miesiąc za licencję Enterprise: wycena niestandardowa

Oceny i recenzje Monday Sales

G2: 4.6/5.0 (763 opinie)

4.6/5.0 (763 opinie) Capterra: 4.7/5.0 (389 opinii)

10. Apptivo (Najlepszy system CRM w chmurze do zarządzania biznesem typu "wszystko w jednym")

via Apptivo Apptivo to wszechstronna aplikacja biznesowa, która może pełnić funkcję narzędzia CRM. W rzeczywistości można rozszerzyć jej ustawienie funkcji, aby używać jej jako oprogramowanie do zarządzania leadami , oprogramowanie do niestandardowego powodzenia klienta lub nawet platforma do zarządzania projektami.

Jest to solidna opcja dla Businessu poszukującego jednego rozwiązania spełniającego wiele wymagań. Jednak ta różnorodność ogranicza również możliwości Apptivo w porównaniu do opartych na chmurze systemów CRM zaprojektowanych specjalnie do tego zadania.

Najlepsze funkcje Apptivo

Automatyzacja procesu sprzedaży za pomocą wyzwalaczy, działań lub wielu kroków

Wzmocnienie pozycji teamów obsługi klienta podczas obsługi zapytań za pomocą scentralizowanego systemu ticketów

Dostęp do danych klientów i zarządzanie CRM w podróży dzięki aplikacjom mobilnym

Niestandardowe pulpity do wizualizacji i śledzenia kluczowych wskaźników i KPI

Uzyskaj wgląd dzięki zaawansowanej analityce i podejmuj decyzje oparte na danych

Apptivo limit

Niektórzy użytkownicy doświadczają spadku wydajności przy dużych ustawieniach danych

Połączenie internetowe jest niezbędne do uruchomienia aplikacji

Apptivo ceny

Lite: $20/miesiąc na użytkownika

$20/miesiąc na użytkownika Premium: $30/miesiąc na użytkownika

$30/miesiąc na użytkownika Ultimate: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Wycena niestandardowa

Oceny i recenzje Apptivo

G2: 4.4/5.0 (199 opinii)

4.4/5.0 (199 opinii) Capterra: 4.4/5.0 (712 głosów)

Niestandardowe relacje z klientami dzięki ClickUp

To już podsumowanie mojej listy najlepszych systemów CRM opartych na chmurze. Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie CRM oparte na chmurze, poszukaj takiego, które płynnie integruje się z istniejącymi cyklami pracy i stosem technologicznym, oferuje zaawansowane funkcje i generuje przydatne informacje. Zauważysz znaczny wzrost wydajności sprzedaży i zadowolenia klientów.

Podczas gdy wszystkie rozwiązania CRM na mojej liście mają swoje mocne i słabe strony, ClickUp konsekwentnie zapewnia najwyższą wydajność. Building a CRM w ClickUp zapewnia całościowe podejście do CRM i zarządzania projektami. Możesz tworzyć niestandardowe cykle pracy, śledzić czas, zarządzać dokumentami i nie tylko. Co najważniejsze, uwalnia zasoby marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, dzięki czemu mogą one skupić się na budowaniu powiązań.

Czy jesteś gotowy, aby na nowo odkryć swoją platformę CRM? Zacznij korzystać z ClickUp aby doświadczyć różnicy!