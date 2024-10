13 najlepszych programów CRM dla przedsiębiorstw w 2024 roku

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wiele szans sprzedażowych jest traconych z powodu błędnej komunikacji? Widziałem to na własne oczy - gdy procesy nie są spójne, nawet najbardziej utalentowane Teams mają trudności.

Transakcje mogą łatwo zaginąć w chaosie, leady mogą zostać zignorowane, a frustracja może szybko wzrosnąć.

Ale mamy dobrą wiadomość: dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu CRM możesz zmienić swoje podejście do zarządzania sprzedażą! Narzędzia te zapewniają przejrzystość, usprawniają komunikację i utrzymują wszystkich na tej samej stronie, ułatwiając zarządzanie powiązaniami z klientami.

Jednak przy ogromnej liczbie dostępnych opcji, wybór idealnego CRM dla swojego zespołu może być zniechęcający. Na tym blogu przedstawię 13 najskuteczniejszych rozwiązań CRM dla przedsiębiorstw, które osobiście przetestowałem. Znajdźmy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!

Czego należy szukać w narzędziach CRM dla przedsiębiorstw?

Wybór odpowiedniego rozwiązania CRM dla przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie, ponieważ wybór niewłaściwego narzędzia może negatywnie wpłynąć na zespół. Dzięki mojemu doświadczeniu wyodrębniłem następujące kluczowe funkcje, które są niezbędne do zapewnienia wydajności i spójności.

Oto, co powinno być priorytetem:

Niestandardowa konfiguracja i skalowalność: Upewnij się, że rozwiązanie może rozwijać się wraz z Twoim Businessem. Poszukaj konfigurowalnych pól, pulpitów, cykli pracy i raportów, aby dostosować CRM do swoich konkretnych potrzeb

Wybierz narzędzia, które zapewniają dogłębny wgląd w dane klientów. CRM powinien oferować niestandardowe raportowanie i interaktywne pulpity wzbogacone o wgląd w AI

Wybierz CRM, który płynnie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, w tym narzędziami marketingowymi, systemami ERP i narzędziami BI. Dzięki temu wszystkie dane będą dostępne z poziomu jednego interfejsu

Wybierz CRM z solidną kontrolą dostępu i ustawieniami uprawnień, pozwalającymi na zarządzanie tym, kto może mieć widok na określone dane i raportowanie

Wybierz oprogramowanie CRM bez kodu, z którym mogą łatwo poruszać się zarówno pracownicy obeznani z technologią, jak i nietechniczni. Sprzyja to szybkiemu wdrożeniu w całej organizacji bez konieczności przeprowadzania rozszerzonych szkoleń

Szukaj dostawców, którzy zapewniają wsparcie klienta 24/5 lub 24/7, zapewniając szybkie rozwiązywanie problemów i natychmiastową pomoc szkoleniową w razie potrzeby

📌 Podczas poszukiwania rozwiązania CRM dla startupów , nadaj priorytet następującym kwestiom:

Upewnij się, że CRM może rozwijać się wraz z Twoim Businessem w miarę wzrostu potrzeb użytkowników i danych 🚀

Znalezienie rozwiązań z elastycznymi cenami dla limitów budżetowych 💰

Wybrać CRM, który zapewnia niezbędne funkcje w rozsądnej cenie 💸

13 najlepszych programów CRM dla przedsiębiorstw do sprawdzenia

Po dokładnym przetestowaniu wielu opcji, mój zespół i ja stworzyliśmy listę rozwiązań CRM dla przedsiębiorstw, które usprawniają komunikację i napędzają znaczący wgląd i rozwój.

Oto nasze najlepsze propozycje:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania relacjami z klientami i projektami)

budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, osobiste zadania i wiele więcej dzięki ClickUp CRM_

ClickUp to narzędzie zapewniające wydajność typu "wszystko w jednym", które bez wysiłku podwaja się jako wszechstronne oprogramowanie CRM dla przedsiębiorstw. ClickUp CRM kombinacje zarządzanie projektami z CRM funkcje, pozwalające na usprawnienie relacji z klientami i zadań projektowych z poziomu jednej platformy.

Dzięki ClickUp mój zespół i ja byliśmy w stanie zbudować niestandardową bazę danych klientów do przechowywania i analizowania informacji o klientach, transakcjach i kontaktach. Pozwala nam to na stworzyć nasz własny CRM , dając nam pełną kontrolę nad niestandardowymi ustawieniami i dostosowaniem go do naszych potrzeb

Jedną z moich ulubionych funkcji jest sposób, w jaki ClickUp CRM centralizuje niestandardowy kontakt z klientem. Pozwala on na bezproblemową integrację e-maili i zachęca do współpracy między Teams nad transakcjami. Mogę udostępniać aktualizacje projektów klientom i wdrażać klientów w ramach jednego huba e-mail, co sprawia, że mój przepływ pracy jest bardziej wydajny i spójny.

wykorzystaj drążenie w pulpitach ClickUp, aby aktualizować zadania i efektywnie zarządzać procesem sprzedaży Pulpity ClickUp to wyróżniająca się funkcja, która utrzymuje to narzędzie na szczycie mojej listy. Zapewniają one szczegółowy wgląd w pipeline sprzedaży. Możesz użyć 50+ widżetów pulpitu, aby zwizualizować wszystkie dane swoich klientów w jednej centralnej lokalizacji.

ClickUp oferuje również bogatą bibliotekę Szablony CRM , dzięki którym możesz zarządzać potencjalnymi klientami, relacjami z niestandardowymi klientami i ścieżkami sprzedaży w jednym miejscu, bez konieczności robienia wszystkiego od zera.

Pobierz szablon

Szablon ClickUp CRM

The Szablon ClickUp CRM to fantastyczne narzędzie do zarządzania niestandardowymi klientami, potencjalnymi klientami i procesem sprzedaży w jednej wygodnej lokalizacji.

Niezależnie od tego, czy śledzisz leady, pielęgnujesz relacje z klientami, czy nadzorujesz postępy w sprzedaży, szablon ten pozwala zachować porządek i wydajność podczas całego procesu. Dzięki pięciu różnym widokom i siedmiu konfigurowalnym statusom dostosowuje się do unikalnych wymagań biznesowych.

W ten sposób pomaga:

Uzyskać cenne informacje dzięki konfigurowalnym pulpitom

Płynnie współpracować z członkami Teams nad transakcjami i zadaniami

Zwiększyć zaangażowanie klientów poprzez przechowywanie całej komunikacji w jednym miejscu

Monitorować postępy i wydajność, aby podejmować lepsze decyzje

Pobierz szablon

💈 Bonus: Prosty szablon CRM dla ClickUp jest idealny dla tych, którzy dopiero zaczynają korzystać z systemów CRM. Ten przyjazny dla użytkownika szablon dostarcza podstawowych funkcji do śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania interakcjami z niestandardowymi klientami i monitorowania działań sprzedażowych.

ClickUp najlepsze funkcje

Utwórz bazę danych klientów w stylu arkusza kalkulacyjnego za pomocąWidok tabeli ClickUp* DźwigniaAutomatyzacja ClickUp do docierania do klientów i działań następczych

Używaj pulpitów ClickUp do analizowania wydajności, śledzenia postępów i przeglądania systemu CRM

Twórz cykle pracy dla klientów i sprzedaży za pomocąTablice ClickUp i udostępniaj je swoim teamom i innym interesariuszom

Usprawnij zbieranie opinii od klientów dzięki automatyzacji zadań iFormularze ClickUp* Twórz spersonalizowane e-maile kampanii za pomocąClickUp Brain/AI

Współpraca z Teams w celu omówienia sprzedaży i niestandardowych kont klientów przy użyciuDokumenty ClickUp* Dostęp doSzablony CRM biblioteka do zarządzania niestandardowymi kontami klientów

Limity ClickUp

Poznanie rozszerzonych funkcji ClickUp może początkowo wydawać się przytłaczające

Wyskakujące okienka asystenta AI mogą czasami rozpraszać uwagę

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Salesforce Sales Cloud (najlepszy do niestandardowych dostosowań i integracji CRM)

via Chmura sprzedaży Salesforce Salesforce Sales Cloud centralizuje generowanie leadów, dane klientów i możliwości sprzedaży, zwiększając przepływ leadów i satysfakcję klientów. Podoba mi się sposób, w jaki upraszcza wyszukiwanie potencjalnych klientów poprzez konsolidację wszystkich potencjalnych klientów i interakcji z potencjalnymi partnerami w jednym widoku.

Funkcja niestandardowego raportowania jest szczególnie przydatna do śledzenia postępów. Ogólnie rzecz biorąc, Salesforce to intuicyjna i skalowalna platforma, która usprawnia procesy sprzedażowe, umożliwiając Teams efektywną pracę nad realizacją ich celów.

Najlepsze funkcje Salesforce Sales Cloud

Zarządzanie pipeline'em w ujednoliconym widoku z wbudowanymi wykresami

Automatyczne rejestrowanie e-maili, wydarzeń i typów zaangażowania

Tworzenie dokładnych prognoz w czasie rzeczywistym

Usprawnienie komunikacji poprzez automatyczne rejestrowanie ważnych interakcji z klientami

Limity Salesforce Sales Cloud

Niektórzy użytkownicy raportowali, że funkcje prognozy i oceny szans mogą być wyłączone, co może mieć wpływ na podejmowanie decyzji

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji pulpitu, co utrudnia aktualizację danych w podróży

Cennik Salesforce Sales Cloud

Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

165 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Unlimited: $330/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$330/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Einstein 1 Sales: $500/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Salesforce Sales Cloud oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (22000+ recenzji)

4.4/5 (22000+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 18000 opinii)

3. HubSpot Sales Hub (najlepszy do zarządzania transakcjami)

via HubSpot HubSpot Sales Hub to kompleksowe narzędzie sprzedażowe zaprojektowane, aby pomóc Teams usprawnić procesy sprzedaży i zwiększyć wydajność.

Pomimo rozszerzenia funkcji, doceniam łatwość obsługi. Narzędzie sprawia, że zarządzanie transakcjami jest proste i pozwala mi wizualizować, gdzie wszystko znajduje się w moim pipeline sprzedaży.

Platforma oferuje również znaczną elastyczność dzięki wielu niestandardowym opcjom. Pomaga mojemu Teamsowi dostosować rekordy w naszym Baza danych CRM i właściwości dopasowane do naszych potrzeb.

HubSpot Sales Hub najlepsze funkcje

Wizualizacja procesu sprzedaży dzięki konfigurowalnemu pipeline, który pomaga śledzić transakcje na każdej scenie

Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu zaoszczędzenia czasu i zwiększenia wydajności

Monitorowanie otwarć i kliknięć e-maili w celu lepszego zrozumienia zaangażowania potencjalnych klientów

Generowanie wglądu w wyniki sprzedaży dzięki solidnym narzędziom do raportowania, które pomagają podejmować decyzje oparte na danych

Ograniczenia HubSpot Sales Hub

Użytkownicy zgłaszają, że niestandardowe dostosowanie pulpitu jest nieco uciążliwe, co utrudnia korzystanie z niego

Ceny HubSpot Sales Hub

Professional: $100/miesiąc za licencję

$100/miesiąc za licencję Enterprise: $150/miesiąc za licencję

HubSpot Sales Hub oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (11000+ recenzji)

4.4/5 (11000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4. Salesflare (najlepszy do automatyzacji i współpracy CRM)

via Salesflare Salesflare's cRM oparty na współpracy jest prosty, ale pełen funkcji, dostarczając solidnej automatyzacji do efektywnego zarządzania moimi procesami sprzedaży. Podoba mi się to, że narzędzie automatycznie synchronizuje e-maile, rozmowy i spotkania, ułatwiając mi angażowanie potencjalnych klientów i niestandardowych klientów za pomocą automatyzacji sekwencji e-mail.

Narzędzie to pozwala również tworzyć udostępniane szablony, generować niestandardowe raporty i ustawiać pulpity. Salesflare zawiera system uprawnień, który pozwala kontrolować dostęp do danych i potoków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i prywatności.

Najlepsze funkcje Salesflare

Automatyzacja synchronizacji e-maili, połączeń i spotkań w celu łatwego zaangażowania potencjalnych klientów

Tworzenie udostępnianych szablonów w celu usprawnienia współpracy w zespole i usprawnienia komunikacji

Generowanie niestandardowych raportów i pulpitów w celu uzyskania głębszego wglądu w wyniki sprzedaży

Wykorzystanie analizy powiązań do identyfikacji połączeń między zespołami w ramach organizacji

Kontroluj dostęp do danych za pomocą solidnego systemu uprawnień w celu ochrony poufnych informacji

Limity Salesflare

Niewielu użytkowników zgłasza, że cykle pracy e-mail nie są zorganizowane, co utrudnia prowadzenie celowych kampanii

Platforma nie oferuje śledzenia mediów społecznościowych, co oznacza, że użytkownicy muszą korzystać z dodatkowych narzędzi do monitorowania zaangażowania w mediach społecznościowych

Ceny Salesflare

Wzrost : $29/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

: $29/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Pro: $49/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$49/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesflare

G2: 4.8/5 (270+ recenzji)

4.8/5 (270+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

5. Zoho CRM (najlepszy do raportowania i analizy sprzedaży)

via Zoho CRM Zoho CRM to łatwa w użyciu platforma, choć jej liczne funkcje mogą być na początku nieco przytłaczające. Podobają mi się niestandardowe opcje dostępne na różnych poziomach, od modułów do procesów i Cykle pracy CRM . Pozwala mi śledzić wszystko, co związane z moimi leadami, kontaktami, niestandardowymi klientami, zamkniętymi transakcjami i nie tylko.

Z mojego doświadczenia wynika, że możliwości raportowania w Zoho CRM są imponujące. Oferuje on standardowe wbudowane raporty oraz raporty niestandardowe, które dostarczają wszelkich potrzebnych informacji. Ponadto dostępne są różne wykresy - od słupkowych, liniowych i kołowych po pączki, mapy cieplne i lejki. Oferuje również wykrywacz anomalii do porównywania rzeczywistej sprzedaży z przewidywanymi trendami

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Generowanie niestandardowych i standardowych raportów z różnymi opcjami wykresów

Optymalizacja procesów sprzedaży dzięki zaawansowanym funkcjom automatyzacji

Dostęp do wglądu w połączenia Teams i interakcje z klientami w celu lepszej współpracy

Korzystaj z narzędzi AI, takich jak Zia i ChatGPT, aby uzyskać inteligentną pomoc w zadaniach takich jak wykrywanie anomalii i redagowanie e-maili

Limity Zoho CRM

Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma prezentuje zbyt wiele informacji na temat potencjalnych klientów, co utrudnia filtrowanie najbardziej istotnych szczegółów

Oprogramowanie czasami doświadcza spowolnień, co może być frustrujące podczas wykonywania kluczowych zadań

Ceny Zoho CRM

Standard: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Ultimate: $65/miesiąc na użytkownika

Zoho CRM oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (2600+ recenzji)

4.1/5 (2600+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 6800 opinii)

Pamiętaj: Korzystanie z Narzędzia AI dla CRM mogą usprawnić procesy sprzedaży. Należy jednak upewnić się, że dane wprowadzane do CRM są dokładne i aktualne, ponieważ AI opiera się na danych wysokiej jakości, aby zapewnić znaczące spostrzeżenia.

Skorzystaj z opcji niestandardowych, aby dostosować CRM do konkretnych potrzeb i procesów biznesowych. Ponadto należy stale oceniać wydajność narzędzia AI i jego wpływ na procesy sprzedaży, aby wprowadzać niezbędne korekty.

6. Freshsales (najlepszy do niestandardowego zarządzania klientami)

via Freshsales Freshsales wykracza poza ogólne podejście, umożliwiając niestandardowe dostosowanie CRM do potrzeb B2B. Możesz dostosować waluty, języki i moduły biznesowe do swoich działań, pomagając w ulepszeniu strategie zarządzania niestandardowymi klientami .

To, co robi na mnie wrażenie, to wielokanałowe możliwości kampanii - czy to za pośrednictwem tekstu, WhatsApp czy e-maila - oraz przyjazny dla użytkownika interfejs, który skutecznie organizuje potencjalnych klientów, potencjalnych klientów i niestandardowych klientów w ramach jasnych scen sprzedaży. Dodatkowo, responsywna obsługa klienta Freshsales sprawia, że jest to dobry wybór dla firm poszukujących elastyczności i wydajności w zarządzaniu swoimi kanałami sprzedaży.

Najlepsze funkcje Freshsales

Prowadzenie inteligentnych kampanii sprzedażowych z Freddy AI w celu pozyskiwania, kwalifikowania, kierowania i śledzenia potencjalnych klientów

360-stopniowy widok niestandardowych klientów, ich interakcji i preferowanych kanałów

Korzystaj ze spostrzeżeń AI, aby wyróżniać najlepsze leady i transakcje

Zoptymalizuj relacje z klientami dzięki wbudowanemu telefonowi w chmurze do płynnego nawiązywania połączeń w aplikacji

Limity Freshsales

Funkcjom raportowania i analizy brakuje głębi i niestandardowego charakteru, oferując ograniczony wgląd w porównaniu do niektórych konkurentów

Obsługa klienta w hubie sprzedażowym jest nieco ograniczona, co może mieć wpływ na użytkowników, którzy potrzebują bardziej kompleksowej pomocy

Ceny Freshsales

Growth: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Pro: $47/miesiąc za użytkownika

$47/miesiąc za użytkownika Enterprise: $71/miesiąc za użytkownika

Freshsales oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 600 opinii)

7. Pipedrive (najlepszy do zarządzania sprzedażą i transakcjami)

via Pipedrive Pipedrive to konfigurowalne rozwiązanie CRM dla przedsiębiorstw, zaprojektowane z myślą o konkretnych potrzebach biznesowych. Umożliwia wizualizację lejka sprzedaży, optymalizację potencjalnych klientów, zarządzanie transakcjami i automatyzację procesów sprzedaży przy użyciu technologii AI.

To, co doceniam w Pipedrive, to jego zdolność do upraszczania cykli pracy poprzez konsolidację wszystkich zadań sprzedażowych w jednym miejscu, dzięki czemu jest przyjazny dla użytkownika nawet dla osób nowych w systemach CRM. Platforma oferuje również spersonalizowane wskazówki AI w celu usprawnienia procesów.

Dodatkowo, Pipedrive jest dostawcą Free szablony potoku sprzedaży aby pomóc w skutecznym śledzeniu transakcji i prognozie przychodów. Dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym i pulpitom możesz stale udoskonalać swoją strategię sprzedaży, aby osiągać lepsze wyniki.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Automatyzacja procesów sprzedaży w celu zaoszczędzenia czasu i usprawnienia cyklu pracy, co pozwala zespołowi skupić się na zamykaniu transakcji

Wizualizacja procesu sprzedaży za pomocą intuicyjnych pulpitów, które zapewniają przejrzysty przegląd transakcji i postępów

Śledzenie wydajności za pomocą raportów i analiz w czasie rzeczywistym w celu pomiaru powodzenia i optymalizacji strategii sprzedaży

Wykorzystanie tablic Kanban do widoku lejka sprzedaży i optymalizacji procesów sprzedaży

Limity Pipedrive

Integracja tego oprogramowania z innymi narzędziami wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej, co może utrudniać przyjęcie użytkownikom bez zaplecza technicznego.

Brak automatycznego wykrywania duplikatów wpisów i konieczność ręcznego udostępniania zaplanowanych raportów interesariuszom

Ceny Pipedrive

Essential: $14/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

$14/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie) Advanced: $34/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

$34/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie) Profesjonalny: 49 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

49 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie) Power: $64/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

$64/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie) Enterprise: $99/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 2000 recenzji)

4.3/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2000 recenzji)

8. Creatio (Najlepsza platforma do niestandardowej automatyzacji przepływu pracy w obsłudze klienta)

via Creatio Creatio to platforma no-code zaprojektowana do automatyzacji przepływów pracy CRM i powodzenia klienta. Intuicyjny projekt przepływu pozwala na łatwą automatyzację e-maili, zatwierdzeń i powiadomień.

Jedną z kluczowych funkcji tej platformy CRM są możliwości raportowania i analizy. Pozwala ona mojemu zespołowi na tworzenie interaktywnych raportów z niestandardowymi pulpitami do śledzenia aktywności klientów, a także płynnie integruje się z procesami biznesowymi, tworząc jedno źródło prawdy.

Najlepsze funkcje Creatio

Zwiększenie zaangażowania klientów dzięki wielokanałowemu systemowi marketingowemu, który usprawnia podróż klienta

Zarządzanie kampaniami marketingowymi w wielu kanałach dzięki omnichannelnarzędzia do automatyzacji marketingu* Bezproblemowa integracja z aplikacjami innych firm w celu zapewnienia ujednoliconego widoku danych klientów i zwiększenia ogólnej wydajności biznesowej

Limity Creatio

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje, co utrudnia dostęp do danych w podróży

Ceny nie są odpowiednie dla małych i średnich firm

Ceny Creatio

Growth: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: $55/miesiąc za użytkownika

$55/miesiąc za użytkownika Unlimited: $85/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Creatio

G2: 4.7/5 (ponad 250 recenzji)

4.7/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

9. Oracle CRM On Demand (najlepszy do automatyzacji sprzedaży)

via Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand skutecznie zarządza relacjami z klientami, oferując kompleksowy dostęp do danych klientów i ulepszając strategie zaangażowania, co ostatecznie zwiększa siłę połączeń.

Platforma upraszcza rutynowe zadania i oferuje inteligentne rekomendacje dotyczące zarządzania potencjalnymi klientami, poprawiając ogólną wydajność. Ponadto umożliwia użytkownikom wykorzystanie dogłębnej analityki w celu uzyskania lepszego wglądu w zachowania klientów i odpowiedniego dostosowania strategii zaangażowania.

Najlepsze funkcje Oracle CRM On Demand

360-stopniowy widok interakcji z klientami w celu optymalizacji automatyzacji sprzedaży

Większa dostępność mobilna dzięki zaawansowanym aplikacjom dla systemów iOS i Android, zapewniającym synchronizację danych w czasie rzeczywistym

Niestandardowe raportowanie sprzedaży i pulpity poprzez dodawanie spersonalizowanej zawartości i wymiarów dla lepszej analizy historycznej

Limity Oracle CRM On Demand

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że rozwiązywanie problemów może być powolne z powodu braku dedykowanego wsparcia

Narzędzie nie posiada opcji niestandardowych, co utrudnia dostosowanie go do konkretnych potrzeb

Ceny Oracle CRM On Demand

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Oracle CRM On Demand

G2: 3,7/5 (ponad 90 recenzji)

3,7/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 30 opinii)

10. Zendesk Sell (najlepszy do zarządzania leadami dla firm każdej wielkości)

via Zendesk Sell Zendesk Sell jest oprogramowanie do zarządzania leadami dostawca kompleksowej widoczności w procesie sprzedaży. Konsoliduje niezbędne informacje o klientach w zakresie sprzedaży i obsługi na jednej platformie, obejmując generowanie potencjalnych klientów, zarządzanie kontaktami i transakcjami oraz śledzenie aktywności.

Dodatkowo, Zendesk Sell oferuje funkcje automatyzacji w celu usprawnienia powtarzalnych zadań, zwiększając ogólną wydajność w zarządzaniu relacjami z klientami. Pomaga mojemu zespołowi uzyskać dostęp do interakcji z klientami w wielu kanałach, co zwiększa naszą zdolność do szybkiego reagowania i personalizacji komunikacji. Ten kompleksowy widok usprawnia współpracę w zespole i prowadzi do lepszych powiązań z klientami.

Najlepsze funkcje Zendesk Sell

Segmentowanie potencjalnych klientów i transakcji w podróży za pomocą aplikacji mobilnych

Generowanie wnikliwych raportów w celu śledzenia wydajności i trendów

Dostęp do interakcji z klientami w wielu kanałach

Limity Zendesk Sell

W funkcji wyszukiwania brakuje niestandardowych pól zapytań, co utrudnia lokalizację konkretnych danych

Niektórzy użytkownicy zgłaszali uporczywe problemy i błędy, które negatywnie wpływały na ogólne wrażenia z użytkowania

Cennik Zendesk Sell

Zespół sprzedaży: 25 USD/miesiąc za agenta

25 USD/miesiąc za agenta Wzrost sprzedaży: 69 USD/miesiąc za agenta

69 USD/miesiąc za agenta Profesjonalna sprzedaż: 149 USD/miesiąc za agenta

Oceny i recenzje Zendesk Sell

G2: 4.2/5 (ponad 400 recenzji)

4.2/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.3/5 (150+ recenzji)

11. ActiveCampaign (najlepszy do e-mail marketingu)

via ActiveCampaign ActiveCampaign to oprogramowanie CRM dla przedsiębiorstw przeznaczone do śledzenia, automatyzacji i zarządzania potencjalnymi klientami i kontaktami, pozwalające skupić się na sprzedaży.

Jako ktoś, kto w dużej mierze polega na marketingu e-mailowym, doceniam jego wizualny kreator automatyzacji, który pozwala mi tworzyć kampanie e-mailowe i formularze bez żadnego kodowania. Pozwala on również na automatyzację wysyłania e-maili i tekstów do potencjalnych klientów, dzięki czemu moje wysiłki marketingowe są znacznie bardziej efektywne.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Automatyzacja oceny leadów w celu nadania priorytetu potencjalnym klientom o wysokiej wartości w oparciu o ich interakcje i zachowania

Śledzenie szans sprzedaży i automatyzacja rutynowych zadań w celu zwiększenia wydajności

Płynna integracja z ponad 900 aplikacjami, tworząca jednolity ekosystem do zarządzania danymi i interakcjami z klientami

Limity ActiveCampaign

Interfejs użytkownika może wydawać się niezgrabny, co negatywnie wpływa na ogólne wrażenia z użytkowania

Ceny są uważane za wysokie w stosunku do limitu dostępnych funkcji i kontaktów, co sprawia, że jest to wyzwanie dla małych Teams

Cennik ActiveCampaign

Starter: $15/miesiąc

$15/miesiąc Plus : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Pro: $79/miesiąc

$79/miesiąc Enterprise: $145/miesiąc

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (13000+ recenzji)

4.5/5 (13000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2400+ opinii)

12. LeadSquared (najlepsze do automatyzacji sprzedaży i marketingu)

via LeadSquared LeadSquared jest dostawcą solidnego rozwiązania CRM zaprojektowanego, aby pomóc firmom usprawnić zarządzanie powiązaniami z klientami. Po przetestowaniu CRM dla przedsiębiorstw LeadSquared, stwierdziłem, że jest on przyjazny dla użytkownika, a oś czasu instalacji wynosi około miesiąca, biorąc pod uwagę jego rozbudowane funkcje.

Szczególnie doceniam 100% automatyzację oceny leadów, która pozwala mi skutecznie kwalifikować i ustalać priorytety potencjalnych klientów. Funkcja nawiązywania połączeń jednym kliknięciem usprawnia proces sprzedaży, czyniąc go bardziej płynnym. Dodatkowo, sekcja szybkiego filtrowania pozwala na tworzenie niestandardowych filtrów, a aktualizacje działań potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym ułatwiają szybką reakcję.

Najlepsze funkcje LeadSquared

Nawiązywanie połączeń z potencjalnymi klientami i monitorowanie wskaźników połączeń w celu optymalizacji całego procesu sprzedaży

Śledzenie aktywności potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym, co pozwala na terminowe działania następcze i większe zaangażowanie klientów

Niestandardowy cykl pracy dopasowany do konkretnych potrzeb biznesowych

Limity LeadSquared

Użytkownicy napotykają ograniczenia związane z liczbą dostępnych filtrów danych i nie mogą stosować wielu filtrów jednocześnie, co utrudnia wyszukiwanie określonych informacji

Narzędzie czasami wymaga wielu prób logowania, co może być frustrujące w godzinach szczytu

Ceny LeadSquared

Ceny niestandardowe

LeadSquared oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

4,6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 160 opinii)

13. SAP Sales Cloud (najlepszy do usprawniania procesów sprzedaży)

via SAP Sales Cloud SAP Sales Cloud zapewnia dostawcom kompleksowy widok interakcji z klientami, wzbogacony o rekomendacje oparte na AI. To oprogramowanie CRM upraszcza sprzedaż i zarządzanie powiązaniami z klientami, umożliwiając zwiększenie przychodów i poprawę wskaźników wygranych.

Korzystając z SAP Sales Cloud, zespół sprzedaży może bardziej skupić się na budowaniu relacji i angażowaniu klientów. Rozwiązanie usprawnia i automatyzuje podstawowe procesy sprzedaży, jednocześnie dając przedstawicielom handlowym inteligentne, oparte na AI informacje.

Najlepsze funkcje SAP Sales Cloud

Optymalizacja zarządzania potencjalnymi klientami dzięki narzędziom, które skutecznie ustalają priorytety i kwalifikują potencjalnych klientów w celu zwiększenia współczynnika konwersji

Dostęp do analiz i raportowania w czasie rzeczywistym w celu śledzenia wydajności i identyfikowania trendów, które napędzają rozwój biznesu

Uzyskanie 360-stopniowego widoku interakcji z klientem w celu lepszego zrozumienia jego potrzeb i zwiększenia zaangażowania

Limity SAP Sales Cloud

Wielu użytkowników wskazuje, że konfiguracja i niestandardowe dostosowanie SAP Sales Cloud wymaga specjalistycznej wiedzy, aby skutecznie zaspokoić określone potrzeby biznesowe

Aplikacja mobilna jest często raportowana jako powolna, co ogranicza jej skuteczność dla profesjonalistów potrzebujących dostępu do danych CRM w podróży

Ceny SAP Sales Cloud

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SAP Sales Cloud

G2: 4.1/5 (ponad 800 recenzji)

4.1/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4/5 (19 recenzji)

Optymalizacja relacji z klientem i wzrost sprzedaży dzięki ClickUp

Prowadzenie wysokiej sprzedaży bez skutecznego rozwiązania CRM dla przedsiębiorstw nie przyniesie pożądanych wyników. Odpowiedni CRM może usprawnić procesy i stworzyć solidną bazę danych, która dostarczy wglądu w celu poprawy wysiłków.

Wybierając CRM, ważne jest, aby znaleźć taki, który idealnie pasuje do Twoich potrzeb. ClickUp to rozwiązanie typu "wszystko w jednym" CRM i zarządzanie projektami system, który oferuje wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania i utrzymania CRM, od dostosowywanych widoków i pól po kompleksowe pulpity.

Dodatkowo, ClickUp dostarcza różne szablony, które upraszczają zarządzanie powiązaniami z klientami. W ten sposób zwiększa wydajność zespołu i sprzyja silniejszym połączeniom z klientami.

