Jak wybrać system CRM dla swojego biznesu?

Prowadzenie biznesu pomiędzy żonglowaniem niezliczonymi zadaniami i śledzeniem swoich klientów może często wydawać się przytłaczające. W tym miejscu z pomocą przychodzi system zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Pomaga on zarządzać relacjami i interakcjami z nowymi i istniejącymi klientami poprzez centralizację danych z różnych kanałów, takich jak e-mail, telefon i media społecznościowe, zapewniając kompleksowy widok klientów i potencjalnych klientów.

Właściwy Oprogramowanie CRM również upraszcza operacje, zwiększa zadowolenie klientów i napędza rozwój Businessu. Ale do zrobienia - jak wybrać rozwiązanie CRM? Niniejszy przewodnik przeprowadzi Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć o tym, jak wybrać CRM i przedstawi przegląd typów CRM, które możesz wykorzystać w swoim biznesie.

Zrozumienie CRM i wymagań Twojego Businessu

Narzędzie CRM zarządza i analizuje interakcje i dane klientów w całym cyklu ich życia. Jest to scentralizowany hub do przechowywania informacji o klientach, takich jak ich preferencje, historia zakupów i interakcje z Twoim Businessem. 96% użytkowników CRM twierdzi, że dokładne Dane CRM poprawiają ich ocenę konwersji .

Ale CRM to nie tylko przechowywanie i zarządzanie danymi klientów; chodzi o wykorzystanie tych danych na swoją korzyść.

Centralizacja informacji o klientach zapewnia, że każda interakcja jest świadoma i znacząca. Narzędzie CRM wzmacnia doświadczenie klienta, zapewniając spersonalizowane interakcje, terminowe odpowiedzi i płynną podróż przez wszystkie punkty styku i procesy sprzedaży.

Weź pod uwagę unikalne potrzeby swojego biznesu i określ konkretne funkcje, które powinno oferować rozwiązanie CRM.

Zadaj sobie następujące pytania, aby znaleźć najlepszy system CRM dla swojego biznesu:

Jakie są twoje główne cele biznesowe? Czy bardziej koncentrujesz się na zwiększeniu sprzedaży, poprawie obsługi klienta, czy skalowaniu marketingu?

Jakie są największe wyzwania w zarządzaniu relacjami z klientami?

Jakie dane są niezbędne do śledzenia i analizowania?

Ilu użytkowników będzie potrzebowało dostępu do CRM?

Jaki jest budżet na narzędzie CRM?

Kluczowe czynniki do rozważenia przy wyborze CRM

Wybór odpowiedniego CRM dla Twojego biznesu nie jest procesem uniwersalnym. Musisz upewnić się, że wybrany CRM idealnie pasuje do Twoich potrzeb i celów biznesowych. Oceńmy krytyczne elementy CRM należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tej ważnej decyzji.

1. Twoje bolączki

Zanim wybierzesz oprogramowanie CRM, zidentyfikuj największe bolączki swojego biznesu. Czy tracisz możliwość śledzenia potencjalnych klientów? Masz trudności z zamknięciem transakcji? A może twój zespół obsługi klienta tonie w zgłoszeniach? Dobry CRM powinien być celowym rozwiązaniem Twoich problemów.

Przykładowo, jeśli priorytetem jest sprzedaż, warto wybrać CRM z solidnymi funkcjami zarządzania leadami, prognozy sprzedaży i pipeline'u sprzedaży. W przypadku obsługi klienta, warto poszukać systemu z funkcją zarządzania kontaktami, rozbudowanymi funkcjami obsługi zgłoszeń i bazą wiedzy.

2. Użyteczność

Łatwość użytkowania jest priorytetem dla oprogramowania CRM ponieważ nawet najbardziej zaawansowany system CRM może zawieść bez powszechnej akceptacji. I odwrotnie, prostszy, ale przyjazny dla użytkownika CRM zapewnia wyższy wskaźnik przyjęcia i lepszą wydajność.

Poszukaj CRM z czystym interfejsem i intuicyjną nawigacją. System powinien być łatwy do opanowania i użytkowania przez zespół bez konieczności rozszerzenia szkolenia. Ważne jest, aby wybrać platformę CRM, która jest zgodna z technologicznymi preferencjami zespołu.

3. Opinie użytkowników końcowych

Teams będą głównymi użytkownikami nowego oprogramowania CRM, więc ich wkład jest cenny. Przeprowadź ankiety lub dyskusje w formie burzy mózgów, aby zrozumieć ich potrzeby, preferencje i bolączki przed wyborem oprogramowania CRM.

Zaangażowanie zespołu w proces decyzyjny zwiększa wskaźniki adopcji i zapewnia, że CRM spełnia ich codzienne wymagania. Najlepsze systemy CRM dopasowują się do cyklu pracy zespołu.

4. Budżet

Budżet jest krytycznym czynnikiem w procesie wyboru CRM. Ważne jest, aby zrównoważyć koszty z funkcjami i korzyściami CRM.

Według Nucleus Research zwrot z inwestycji w CRM wynosi 8,71 USD na każdego wydanego dolara. Wskazuje to na znaczenie widoku CRM jako długoterminowej inwestycji, a nie zwykłego wydatku.

Oceń całkowity koszt własności, w tym ustawienia, szkolenia i bieżącą konserwację. Zainwestuj w wysokiej jakości CRM, który może przynieść znaczące zyski w dłuższej perspektywie.

5. Wizja długoterminowa

Najlepsze rozwiązanie CRM powinno być zgodne z długoterminowymi celami biznesowymi. Zastanów się, w jaki sposób system może się skalować wraz z rozwojem Twojego biznesu i czy może adaptować się do zmieniających się potrzeb

Poszukaj systemów CRM, które oferują dostosowywalne funkcje i integracje w celu wsparcia przyszłej ekspansji. Na przykład, jeśli przewidujesz ekspansję międzynarodową, wybierz CRM z funkcjami wielojęzycznymi.

6. Istniejące oprogramowanie

48% marketerów uważa, że integracja rozwiązań CRM z istniejącym oprogramowaniem jest największe wyzwanie CRM . Wybierając CRM, weź pod uwagę istniejące aplikacje i procesy - szukaj oprogramowania, które płynnie integruje się z istniejącymi narzędziami, aby uniknąć silosów danych i usprawnić cykl pracy.

Dobrze zintegrowany CRM może zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę błędów i zapewnić bardziej kompleksowy widok danych klienta. Na przykład, integracja CRM z narzędziami do e-mail marketingu może pomóc w personalizacji kampanii w oparciu o zachowania klientów.

Odkrywanie różnych typów systemów CRM

Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo opcjom CRM.

CRM lokalny vs. CRM w chmurze

Tradycyjnie, Business decydował się na lokalne systemy CRM, co oznaczało instalację oprogramowania na swoich serwerach. Chociaż oferowało to wysoki stopień kontroli, wiązało się również ze znacznymi kosztami początkowymi, bieżącą konserwacją i limitami dostępności.

W ostatnich latach, CRM oparty na chmurze lub SaaS CRM (CRM Software as a Service) stały się popularne wśród nowoczesnych Business ze względu na łatwość obsługi i dostępność. Te systemy CRM są hostowane na serwerach dostawcy i dostępne przez Internet. Oferują one elastyczność, skalowalność i niższe koszty początkowe, ponieważ użytkownik płaci subskrypcję.

Według Software Market Insights: Raportowanie CRM firmy Gartner, 70%-80% firm inwestuje w systemy CRM oparte na chmurze.

jeśli ograniczenia budżetowe lub konserwacyjne limitują opcje kompleksowego CRM, warto rozważyć następujące rozwiązania Alternatywy CRM .**_

Porównanie różnych systemów CRM

Chociaż istnieje niezliczona ilość opcji CRM, kilka nazw istnieje dłużej. Przyjrzyjmy się niektórym z wiodących graczy:

Salesforce

przez Salesforce Salesforce to solidna platforma z szerokim zakresem funkcji i integracji. Znany ze swoich silnych możliwości automatyzacji sprzedaży, jest popularnym wyborem dla większych Enterprise. Salesforce AppExchange oferuje ponad 4000 integracji, umożliwiając zbudowanie płynnego cyklu pracy.

HubSpot

przez HubSpot HubSpot CRM koncentruje się na marketingu przychodzącym i procesach sprzedaży. Dostarcza kompleksowy zestaw narzędzi do przyciągania i angażowania niestandardowych klientów. Przyjazny dla użytkownika interfejs HubSpot i nacisk na funkcje skoncentrowane na rozwoju sprawiają, że jest to jedno z popularnych narzędzi do automatyzacji sprzedaży i marketingu dla małych i średnich Business. Oferuje darmową wersję CRM z podstawowymi funkcjami, dzięki czemu jest atrakcyjną opcją dla startupów.

Microsoft Dynamics 365

przez Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 jest zintegrowany z aplikacjami Office 365. Oferuje duże możliwości w zakresie sprzedaży, obsługi klienta i automatyzacji marketingu. Jest wysoce skalowalny i odpowiedni dla dużych Enterprise. Według Forrester Research, biznes usługowy korzystające z Dynamics 365 widzą 346% zwrotu z inwestycji.

NetSuite

via NetSuite NetSuite oferuje kompleksowy pakiet oprogramowania do zarządzania biznesem w chmurze, w tym rozwiązania CRM, skierowany głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw. Jest on szczególnie odpowiedni dla firm prowadzących złożone operacje biznesowe i potrzebujących zintegrowanych danych finansowych i danych klientów.

Analiza narzędzi i zasobów CRM

Wybór odpowiedniego dostawcy CRM może wydawać się zniechęcający, ponieważ dostępnych jest niezliczona ilość opcji. Salesforce, HubSpot i Pipedrive to solidne wybory, z których każdy ma swoje mocne strony.

Salesforce jest znany ze swoich rozbudowanych funkcji i analityki, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla dużych Enterprise. HubSpot z kolei koncentruje się na marketingu przychodzącym, wsparciu i sprzedaży, oferując bardziej zintegrowane podejście. Pipedrive jest prostszy i bardziej intuicyjny, skierowany do mniejszych Businessów.

Chociaż platformy te oferują cenne narzędzia, mogą być skomplikowane we wdrożeniu i nie zapewniają kompleksowych funkcji, których potrzebujesz poza CRM, takich jak zarządzanie projektami lub zadaniami.

W tym miejscu pojawia się ClickUp, unikalna platforma wykraczająca poza tradycyjne limity CRM. ClickUp CRM to ujednolicony obszar roboczy, który łączy oparty na chmurze system CRM z zarządzaniem projektami, zadaniami, udostępnianiem dokumentów i nie tylko. To zintegrowane podejście eliminuje potrzebę korzystania z wielu narzędzi, oszczędzając czas i pieniądze.

Zarządzaj wszystkim, od lejków sprzedaży, zaangażowania niestandardowego i zamówień z ClickUp CRM

Oto dlaczego ClickUp się wyróżnia:

Dostosowanie: Twórz niestandardowe pola, cykle pracy i widoki, aby idealnie dopasować je do swoich procesów biznesowych. W przeciwieństwie do sztywnych systemów CRM, ClickUp CRM oferuje niezrównaną elastyczność

Twórz niestandardowe pola, cykle pracy i widoki, aby idealnie dopasować je do swoich procesów biznesowych. W przeciwieństwie do sztywnych systemów CRM, ClickUp CRM oferuje niezrównaną elastyczność Współpraca: Rozbij silosy i promuj pracę zespołową dziękicRM oparty na współpracy funkcje. Przypisywanie zadań, udostępnianie komentarzy i śledzenie postępów - wszystko w jednym miejscu

Rozbij silosy i promuj pracę zespołową dziękicRM oparty na współpracy funkcje. Przypisywanie zadań, udostępnianie komentarzy i śledzenie postępów - wszystko w jednym miejscu Automatyzacja: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie leadów, aktualizacje statusu i powiadomienia e-mail za pomocąAutomatyzacja ClickUp aby zwiększyć wydajność. Możesz również zautomatyzować działania następcze, powiadomienia i zadania, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów

zautomatyzuj cykl pracy bez wysiłku dzięki ClickUp CRM i skup się na kreatywnych zadaniach

Integracje: Zintegruj swoje ulubione narzędzia w ClickUp, w tym e-mail, kalendarz i platformy automatyzacji marketingu, aby uzyskać płynny cykl pracy

Zintegruj swoje ulubione narzędzia w ClickUp, w tym e-mail, kalendarz i platformy automatyzacji marketingu, aby uzyskać płynny cykl pracy Scentralizowane informacje: Stwórz scentralizowaną bazę danychniestandardowa baza danych klientówułatwiając dostęp do informacji o klientach i zarządzanie nimi

Stwórz scentralizowaną bazę danychniestandardowa baza danych klientówułatwiając dostęp do informacji o klientach i zarządzanie nimi Wizualne pulpity nawigacyjne: Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w swój pipeline sprzedaży, wydajność zespołu i interakcje z klientami dziękiPulpity ClickUp. Pomaga podejmować decyzje oparte na danych i śledzić kluczowe wskaźniki związane z procesem sprzedaży

prognozuj przychody ze sprzedaży i identyfikuj najczęstsze przyczyny rezygnacji klientów dzięki ClickUp Dashboards

Badanie przeprowadzone przez Nucleus Research stwierdza, że ClickUp może umożliwić organizacjom zwiększenie obciążenia projektów o ponad 15% . Świadczy to o zdolności platformy do usprawnienia cyklu pracy i zwiększenia wydajności zespołu.

Szablon CRM firmy ClickUp

Ponadto, Szablon CRM firmy ClickUp stanowi solidną podstawę do zarządzania relacjami z klientami. Organizuje dane klientów w jednym miejscu i pomaga śledzić potencjalnych klientów, transakcje i konta.

Można go również używać do monitorowania sprzedaży i satysfakcji klientów, pielęgnowania potencjalnych klientów i ustalania priorytetów zadań według sceny sprzedaży w celu lepszego zarządzania. Szablon zawiera niezbędne pola, widoki i cykle pracy, aby szybko rozpocząć pracę.

Korzyści i wady wynikające z wdrożenia CRM

Wdrożenie odpowiedniego oprogramowania CRM może odmienić Twój Business. Jednak, jak w przypadku każdej ważnej decyzji biznesowej, istnieją plusy i minusy, które należy wziąć pod uwagę. Przeanalizujmy je.

Zbuduj idealną bazę danych klientów z ClickUp CRM

Korzyści z systemu CRM

Dobrze wdrożony system CRM może przynieść konkretne korzyści dla Twojego biznesu, w tym:

Poprawa relacji z klientami: U podstaw każdego powodzenia w biznesie leżą silne powiązania z klientami. System CRM zapewnia scentralizowane repozytorium danych klientów, umożliwiając lepsze ich zrozumienie. Wgląd w dane klientów pomaga w dostarczaniu spersonalizowanych doświadczeń, zwiększaniu satysfakcji klientów i wspieraniu lojalności

U podstaw każdego powodzenia w biznesie leżą silne powiązania z klientami. System CRM zapewnia scentralizowane repozytorium danych klientów, umożliwiając lepsze ich zrozumienie. Wgląd w dane klientów pomaga w dostarczaniu spersonalizowanych doświadczeń, zwiększaniu satysfakcji klientów i wspieraniu lojalności Zwiększona rentowność: Platformy CRM usprawniają procesy sprzedaży, automatyzują zadania i zapewniają cenny wgląd w zachowania klientów. Mogą one znacznie zwiększyć zyski

Platformy CRM usprawniają procesy sprzedaży, automatyzują zadania i zapewniają cenny wgląd w zachowania klientów. Mogą one znacznie zwiększyć zyski Lepsze podejmowanie decyzji: System CRM jest dostawcą cennych danych. Analizując interakcje z klientami, wyniki sprzedaży i kampanie marketingowe, można podejmować decyzje oparte na danych, które napędzają wzrost. Na przykład, można zidentyfikować najbardziej dochodowe segmenty klientów, zoptymalizować wysiłki marketingowe i efektywnie alokować zasoby

Potencjalne wady i sposoby ich łagodzenia

Podczas gdy korzyści płynące z najlepszego oprogramowania CRM są niezaprzeczalne, istnieją potencjalne wyzwania, które należy wziąć pod uwagę:

Koszty wdrożenia: Wdrożenie systemu CRM wymaga czasu i zasobów. Jednak długoterminowe korzyści zazwyczaj przewyższają początkowe koszty CRM. Aby zminimalizować te wydatki, warto rozważyć rozwiązania oparte na chmurze i zbadać opcje z wersją próbną lub wielopoziomowymi cenami

Wdrożenie systemu CRM wymaga czasu i zasobów. Jednak długoterminowe korzyści zazwyczaj przewyższają początkowe koszty CRM. Aby zminimalizować te wydatki, warto rozważyć rozwiązania oparte na chmurze i zbadać opcje z wersją próbną lub wielopoziomowymi cenami Migracja danych: Przenoszenie istniejących danych klientów do nowego systemu CRM może być czasochłonne i podatne na błędy. Aby zminimalizować zakłócenia, należy dokładnie zaplanować migrację, zaangażować kluczowych interesariuszy i rozważyć użycie narzędzi do migracji danych. Należy również znaleźć CRM, który można łatwo zintegrować z istniejącym systemem

Przenoszenie istniejących danych klientów do nowego systemu CRM może być czasochłonne i podatne na błędy. Aby zminimalizować zakłócenia, należy dokładnie zaplanować migrację, zaangażować kluczowych interesariuszy i rozważyć użycie narzędzi do migracji danych. Należy również znaleźć CRM, który można łatwo zintegrować z istniejącym systemem Przyjęcie przez użytkowników: Jeśli twój zespół nie jest w pełni zakończony na pokładzieStrategia CRMnie będzie ona zbyt skuteczna. Zapewnij kompleksowe szkolenia, oferuj stałe wsparcie i podkreślaj korzyści, aby zachęcić dostawców do korzystania z systemu

Jeśli twój zespół nie jest w pełni zakończony na pokładzieStrategia CRMnie będzie ona zbyt skuteczna. Zapewnij kompleksowe szkolenia, oferuj stałe wsparcie i podkreślaj korzyści, aby zachęcić dostawców do korzystania z systemu Bezpieczeństwo danych: Ochrona danych klientów jest nie tylko niezbędna, ale także jest prawnym obowiązkiem wobec klientów. Wybierz dostawcę CRM, który stosuje solidne środki bezpieczeństwa w zakresie prywatności danych i przestrzega odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Rozwijaj swój Business z ClickUp CRM

Wybór CRM to poważna sprawa. To jak wybór idealnego partnera biznesowego; tak jak właściwy partner może przyczynić się do powodzenia Twojej firmy, tak właściwy CRM może przekształcić Twoje operacje z klientami.

ClickUp to nie tylko CRM; to kompleksowy hub biznesowy. Dzięki rozbudowanym funkcjom, niestandardowym opcjom i przystępnym cenom, jest to idealna platforma, która pomaga budować silniejsze relacje z klientami, zwiększać sprzedaż i podejmować mądrzejsze decyzje.

Gotowy, aby przenieść swój Business na wyższy poziom? Zarejestruj się na ClickUp już dziś i zacznij doświadczać różnicy, jaką może zrobić naprawdę wyjątkowy CRM.