Firma B2B oferująca oprogramowanie SaaS miała 2000 potencjalnych klientów (MQL) w lejku, ale tylko 47 zamkniętych transakcji. Podejrzewano wyciek w środkowej części lejka, ale nie można było tego udowodnić, ponieważ dane z CRM, automatyzacji marketingu i notatki z rozmów sprzedażowych były rozproszone w trzech systemach.

Jest to powszechny problem, z którym borykają się zespoły. Prowadzi on do marnowania środków marketingowych, frustracji zespołu sprzedaży i nieosiągnięcia celów przychodowych, ponieważ brakuje Ci widoczności w zakresie wydajności lejka.

Pomocne mogą być szablony do analizy wycieków w lejku. W tym artykule przedstawiono kilka najlepszych szablonów, które pomogą Ci szybko zidentyfikować punkty rezygnacji, zdiagnozować przyczyny źródłowe i przetestować rozwiązania w całym lejku sprzedaży i marketingu.

10 bezpłatnych szablonów do analizy wycieków w lejku marketingowym w skrócie

Czym jest analiza wycieków w lejku?

Analiza wycieków z lejka to proces identyfikacji miejsc, w których potencjalni klienci rezygnują na każdym etapie lejka sprzedażowego lub marketingowego, a następnie diagnozowania przyczyn tych rezygnacji. Dzięki temu przestajesz zgadywać i zaczynasz podejmować decyzje oparte na danych.

Typowy lejek przechodzi przez następujące etapy:

Świadomość: Potencjalni klienci po raz pierwszy odkrywają Twoją markę

Zainteresowanie: Interakcja z Twoją zawartością lub prośba o informacje

Rozważenie: Oceniają one Twoje rozwiązanie w porównaniu z alternatywami

Cel: Sygnalizują gotowość do zakupu poprzez prośby o prezentacje lub wycenę

Zakup: Przekształcają się w płacących klientów

„Wyciek” na dowolnym etapie cyklu życia klienta oznacza, że tracisz potencjalnych klientów. Analiza wycieków w lejku pomaga znaleźć te luki i je naprawić.

Zamiast zmagać się z fragmentarycznymi danymi, możesz skorzystać z szablonu analizy wycieków w lejku, który zapewnia standardową strukturę do mapowania każdego etapu, śledzenia punktów rezygnacji i dokumentowania przyczyn źródłowych.

Dobry szablon przekształca Twój cykl pracy w przejrzysty, powtarzalny proces eliminowania wycieków. Umożliwia to porównanie wyników w czasie i między kampaniami.

📮ClickUp Insight: Przeciętny pracownik spędza ponad 30 minut dziennie na szukaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków na Slacku i rozproszonych plików.

Jak zidentyfikować miejsca wycieków w lejku

Najczęstszym błędem popełnianym przez zespoły jest przechodzenie od razu do wskaźników konwersji bez zrozumienia tego, co dzieje się na każdym etapie. Zacznij od zbadania każdego etapu lejka osobno, zanim przyjrzysz się przejściom między nimi.

Śledź współczynniki konwersji między etapami, średni czas spędzany przez potencjalnych klientów na każdym etapie oraz wszelkie zmiany tempa, które sygnalizują utrudnienia. Nagły spadek współczynnika konwersji między dwoma etapami to poważny sygnał ostrzegawczy, wskazujący na jedno z najczęstszych wąskich gardeł w procesie konwersji, które warto zbadać.

👀 Zwróć uwagę na te typowe wzorce utraty klientów:

Wycieki na początku lejka: Masz duży ruch na stronie, ale mało zakończonych formularzy. Często wskazuje to na niedopasowanie treści reklamy do strony docelowej lub zbyt wiele przeszkód w procesie rejestracji

Wycieki w środkowej części lejka: Potencjalni klienci tracą zainteresowanie po wstępnej rozmowie lub prezentacji. Sugeruje to luki w sekwencjach pielęgnowania relacji lub zbyt luźne kryteria kwalifikacji, przez co niekwalifikowani potencjalni klienci wymykają się z procesu.

Wycieki na końcu lejka: Wysyłasz oferty, ale transakcje utknęły w martwym punkcie przed zamknięciem. Zazwyczaj wskazuje to na zastrzeżenia dotyczące ceny, presję ze strony konkurencji lub brak kontaktu z prawdziwym decydentem

Aby skutecznie zdiagnozować te problemy, musisz skonsolidować dane z rekordów CRM, raportów z automatyzacji marketingu, analizy ruchu na stronie oraz notatek z rozmów sprzedażowych. Właśnie w tym momencie szablony stają się nieocenione, pomagając w analizie danych i kierując Twoim dochodzeniem.

📮ClickUp Insight: 16% menedżerów ma trudności z integracją aktualizacji z wielu narzędzi w spójny widok sytuacji. Gdy aktualizacje są rozproszone, poświęcasz więcej czasu na zbieranie informacji, a mniej na kierowanie zespołem. Wynik? Niepotrzebne obciążenia administracyjne, utracone spostrzeżenia i brak spójności.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z narzędzi AI, aby szybciej zebrać dane dotyczące lejka. Przeszukuj notatki sprzedażowe, pulpity nawigacyjne, dokumenty i inne narzędzia w jednym miejscu, a następnie przekształć rozproszone wyniki w przejrzyste podsumowanie pokazujące, gdzie potencjalni klienci rezygnują i co należy zbadać w następnej kolejności.

10 najlepszych szablonów do analizy wycieków w lejku

Ta wyselekcjonowana lista szablonów obejmuje pełen zakres działań związanych z wyciekami w lejku — od wstępnej wizualizacji procesu, przez diagnozę przyczyn źródłowych, aż po testowanie rozwiązań.

Każdy z nich jest przeznaczony do konkretnej fazy procesu analizy, dzięki czemu możesz stworzyć kompletny zestaw narzędzi, który pozwoli przekształcić diagnozowanie wycieków w powtarzalną i skalowalną dyscyplinę. 🛠️

1. Szablon lejka sprzedażowego autorstwa ClickUp

Zarządzaj danymi klientów za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść" dzięki szablonowi ClickUp Sales Pipeline.

Twoje transakcje utknęły w martwym punkcie, ale nie wiesz, gdzie leży przyczyna. Właśnie w takich sytuacjach pomocna może być identyfikacja wąskich gardeł za pomocą AI. Bez śledzenia odpowiednich wskaźników dotyczących lejka sprzedażowego identyfikacja wąskich gardeł sprowadza się do czystych domysłów, a transakcje o dużej wartości mogą umknąć.

Uzyskaj wizualny przegląd całego lejka sprzedażowego i natychmiast zauważaj, gdzie transakcje się skupiają i utknęły, dzięki szablonowi Sales Pipeline Template od ClickUp. Został on zaprojektowany dla zespołów, które potrzebują natychmiastowej widoczności procesu sprzedaży, aby ustalać priorytety swojego wysiłku i utrzymywać transakcje w ruchu.

Dlaczego Ci się to spodoba:

Konfigurowalne widoki: Śledź transakcje na poszczególnych etapach, korzystając z preferowanych Śledź transakcje na poszczególnych etapach, korzystając z preferowanych widoków ClickUp . Przeciągaj i upuszczaj karty w widoku Kanban ClickUp , aby uzyskać widok ogólny, lub przełącz się na widok listy, aby uzyskać bardziej szczegółowy podział

Szczegółowe informacje: Wzbogać swoje zadania o kluczowe dane, takie jak wartość transakcji, prawdopodobieństwo zamknięcia i liczba dni na danym etapie, korzystając z Wzbogać swoje zadania o kluczowe dane, takie jak wartość transakcji, prawdopodobieństwo zamknięcia i liczba dni na danym etapie, korzystając z pól niestandardowych ClickUp . Pomoże Ci to szybko zidentyfikować transakcje wymagające największej uwagi

Wnioski oparte na AI: Dzięki Dzięki ClickUp Brain możesz zidentyfikować transakcje, które zbyt długo utknęły na jednym etapie. Zadaj pytanie „Które transakcje pozostają na etapie oferty od ponad 14 dni?” i uzyskaj natychmiastową listę z sugerowanymi działaniami następczymi opartymi na historii transakcji i podobnych wzorcach zamkniętych z sukcesem.

Automatyczne śledzenie: automatycznie oznaczaj transakcje, gdy przekroczą średni czas przebywania na danym etapie dzięki automatycznie oznaczaj transakcje, gdy przekroczą średni czas przebywania na danym etapie dzięki automatyzacjom ClickUp , dzięki czemu nic nie zostanie pominięte

🚀 Idealne dla: Zespołów sprzedaży i menedżerów ds. przychodów, którzy muszą szybko wykrywać zablokowane transakcje i wąskie gardła na poszczególnych etapach.

2. Kroków tworzenia szablonu lejka sprzedażowego w ClickUp

Skorzystaj z szablonu „Kroki tworzenia lejka sprzedażowego" w ClickUp, aby automatycznie tworzyć zadania

Bez ustrukturyzowanego podejścia do lejka ryzykujesz stworzenie niejednoznacznych definicji etapów i niejasnych protokołów przekazywania, które są głównymi przyczynami wycieków w środkowej części lejka.

Zwiększ przejrzystość swojego procesu dzięki szablonowi „Kroki tworzenia lejka sprzedażowego” w ClickUp i zapobiegaj wyciekom, zanim jeszcze do nich dojdzie. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów budujących lub przebudowujących swój lejek, zapewniające, że każdy etap ma jasny cel i kryteria kwalifikacyjne.

Dlaczego Ci się to spodoba:

Struktura krok po kroku: Podziel proces tworzenia lejka na konkretne zadania i zdefiniuj każdy etap, określając jasne kryteria wejścia i wyjścia

Wbudowane podpowiedzi: Dokumentuj procedury przekazywania zadań między zespołami sprzedaży i marketingu bezpośrednio w szablonie, eliminując niejasności dotyczące podziału obowiązków

Powiązana dokumentacja: Przechowuj oficjalną dokumentację procesów w Przechowuj oficjalną dokumentację procesów w ClickUp Docs , bezpośrednio połączoną z zadaniami związanymi z zarządzaniem lejkiem

Kwartalny proces audytu: Korzystaj z tego szablonu co kwartał, aby przeprowadzić audyt lejka i upewnić się, że definicje etapów nadal odpowiadają rzeczywistym zachowaniom kupujących

🚀 Idealne dla: Teams budujących lub przebudowujących swój lejek z jaśniejszymi definicjami etapów i zasadami przekazywania zadań.

3. Szablon raportu analitycznego autorstwa ClickUp

Monitoruj, oceniaj i prezentuj kluczowe dane dotyczące wydajności dzięki szablonowi raportu analitycznego ClickUp

Ręczne zestawianie surowych danych w raporty jest czasochłonne i podatne na błędy, a końcowy produkt często nie przekazuje kluczowych informacji potrzebnych do podjęcia działań.

Szablon raportu analitycznego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci przekazać informacje o sukcesach i wnioskach poprzez konsolidację wskaźników lejka w jednym raporcie, który można udostępniać.

Dlaczego Ci się to spodoba:

Gotowe sekcje: uporządkuj swoje wskaźniki KPI, trendy i spostrzeżenia w spójnym formacie, który jest łatwy do zrozumienia dla interesariuszy

Dane w czasie rzeczywistym: Wyeliminuj ręczne wprowadzanie danych, pobierając dane na żywo z Wyeliminuj ręczne wprowadzanie danych, pobierając dane na żywo z pulpitów nawigacyjnych ClickUp bezpośrednio do raportów

Podsumowania oparte na AI: Automatycznie podsumowuj kluczowe wnioski i generuj wnioski dla kadry kierowniczej w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain

Raportowanie cykliczne: Skonfiguruj cykliczne raporty, aby śledzić wzorce utraty klientów w czasie, zamieniając jednorazowe analizy w cykl Skonfiguruj cykliczne raporty, aby śledzić wzorce utraty klientów w czasie, zamieniając jednorazowe analizy w cykl ciągłego doskonalenia

🚀 Idealne dla: kierowników ds. RevOps, marketingu i sprzedaży, którzy przekształcają dane dotyczące lejka w przejrzyste, cykliczne raporty dla interesariuszy.

4. Szablon wyników analizy danych autorstwa ClickUp

Oceń surowe dane za pomocą szablonu wyników analizy danych ClickUp i przekształć je w przydatne wnioski

Twój zespół przeprowadza analizę, wykrywa wyciek, a potem… wyniki giną w jakimś losowym dokumencie. Sześć miesięcy później znów rozwiązujesz ten sam problem, bo nie ma żadnej pamięci organizacyjnej.

Szablon wyników analizy danych ClickUp tworzy uporządkowaną, przeszukiwalną bazę wiedzy zawierającą Twoje poprzednie analizy lejków, zapewniając, że cenne spostrzeżenia są rejestrowane i ponownie wykorzystywane.

Dlaczego Ci się to spodoba:

Uporządkowana dokumentacja: Dokładnie dokumentuj każdą analizę, wykorzystując dedykowane sekcje na hipotezy, metodologię, wyniki i zalecenia

Inteligentna kategoryzacja: Kategoryzuj wyniki według etapu lejka, wagi i przyczyny źródłowej za pomocą pól niestandardowych ClickUp, co ułatwia filtrowanie i przeglądanie historycznych wzorców

Współpraca zespołowa: Zaproś interesariuszy z różnych działów do przeglądu i przekazywania opinii bezpośrednio w dokumencie analitycznym, korzystając z funkcji komentarzy i @wzmianek

Przegląd historii: Przed rozpoczęciem nowej analizy szybko przefiltruj wcześniejsze wyniki, aby sprawdzić, czy Twój zespół zajmował się już podobnym problemem, oszczędzając w ten sposób cenny czas

🚀 Idealne dla: Teams, które chcą mieć dostęp do przeszukwalnego archiwum poprzednich analiz lejków, hipotez i zaleceń.

5. Szablon audytu i usprawniania procesów autorstwa ClickUp

Zoptymalizuj procesy biznesowe dzięki kontrolom jakości, analizom i zarządzaniu zmianami, korzystając z szablonu audytu procesów ClickUp.

Wiesz, że Twój lejek ma wycieki, ale podejrzewasz, że problemem nie są potencjalni klienci, a Twój proces. Niespójna kwalifikacja, powolne działania następcze i chaotyczne przekazywanie spraw między zespołami to ciche zabójcy przychodów, które trudno wykryć bez systematycznego przeglądu.

Szablon audytu i usprawniania procesów ClickUp zawiera uporządkowaną listę kontrolną do audytu istniejących procesów lejka, pomagającą zidentyfikować, co nie działa, a co działa.

Dlaczego Ci się to spodoba:

Systematyczny przegląd: Skorzystaj z Skorzystaj z listy kontrolnej audytu , która poprowadzi Cię przez kompleksowy przegląd procesów na każdym etapie lejka, od pozyskania potencjalnego klienta po zamknięcie transakcji

Analiza luk: Skorzystaj z dedykowanych sekcji, aby udokumentować, gdzie proces zawodzi, i zidentyfikować możliwości poprawy

Zautomatyzowane działania: Automatycznie uruchamiaj zadania następcze i przypisuj je odpowiedniej osobie, gdy element zostanie oznaczony jako „wymagający poprawy” za pomocą automatyzacji ClickUp.

Weryfikacja po wprowadzeniu zmian: Przeprowadź ten audyt po każdej większej zmianie w lejku — takiej jak wdrożenie nowego systemu CRM lub restrukturyzacja zespołu sprzedaży — aby upewnić się, że nowy proces działa zgodnie z zamierzeniami.

🚀 Idealne dla: zespołów operacyjnych i RevOps przeprowadzających audyt procesów lejka w celu wykrycia nieprawidłowych przekazów i niespójnego wykonania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Regularnie przeglądaj swój lejek sprzedażowy, oznaczaj zablokowane transakcje lub etapy, na których proces się wlecze, i wysyłaj krótkie podsumowanie, zanim drobne wycieki przerodzą się w poważniejsze problemy z przychodami.

6. Szablon analizy przyczyn źródłowych autorstwa ClickUp

Zidentyfikuj pierwotną przyczynę problemów z jakością procesów lub produktów i opracuj plany działań naprawczych, korzystając z szablonu analizy przyczyn źródłowych ClickUp.

Nie wystarczy zidentyfikować gdzie występuje wyciek w lejku. Bez głębszej analizy ryzykujesz wdrożenie powierzchownych poprawek, które nie rozwiązują podstawowego problemu, co oznacza, że wyciek pojawi się ponownie.

Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp przeprowadzi Cię przez ustrukturyzowaną analizę przyczyn źródłowych, pomagając zrozumieć prawdziwe czynniki stojące za wyciekami w lejku.

Dlaczego Ci się to spodoba:

Model 5 pytań „dlaczego”: Wykorzystaj Wykorzystaj metodologię 5 pytań „dlaczego” , polegającą na iteracyjnym zadawaniu pytań, aby przejść od problemów powierzchniowych do sedna problemu

Wizualna burza mózgów: Stwórz diagram rybiej ości i wizualnie przygotuj mapę wszystkich potencjalnych czynników przyczyniających się do wycieku, korzystając z Stwórz diagram rybiej ości i wizualnie przygotuj mapę wszystkich potencjalnych czynników przyczyniających się do wycieku, korzystając z Tablic ClickUp

Sugestie oparte na AI: Wskazuj potencjalne przyczyny na podstawie kontekstu wycieku oraz podobnych analiz z historii Twojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Wkład różnych działów: Łatwo udostępnij szablon i zaproś interesariuszy z działów sprzedaży, marketingu i produktu, aby podzielili się swoimi spostrzeżeniami, ponieważ przecieki często wykraczają poza granice zespołów

🚀 Idealne dla: zespołów wielofunkcyjnych, które przed wyborem rozwiązania chcą zdiagnozować przyczyny wycieku z lejka.

7. Szablon przepływu użytkowników autorstwa ClickUp

Stwórz szczegółowe ścieżki użytkownika od strony docelowej do konwersji, korzystając z szablonu przepływu użytkownika ClickUp

Szablon przepływu użytkowników ClickUp jest idealny dla zespołów analizujących cyfrowe lejki — takie jak strony internetowe, aplikacje czy wersje próbne produktów — w celu znalezienia ukrytych punktów tarcia.

Pomaga to zrozumieć zachowania użytkowników i zidentyfikować możliwości poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika. To w naturalny sposób pomaga w usunięciu wycieków w lejku.

Dlaczego Ci się to spodoba:

Wizualne mapowanie: Zmapuj każdy krok ścieżki użytkownika, od początkowej strony docelowej do końcowego wydarzenia konwersji, korzystając ze struktury schematu blokowego

Wspólne mapowanie przepływów użytkownika: Współpracuj z całym zespołem nad mapowaniem przepływów użytkownika w czasie rzeczywistym, korzystając z tablic ClickUp.

Adnotacje dotyczące punktów tarcia: Oznaczaj punkty rezygnacji, mylące elementy interfejsu użytkownika i inne obszary tarcia bezpośrednio na diagramie przepływu za pomocą adnotacji i komentarzy

Weryfikacja danych: Nałóż dane Nałóż dane analityczne dotyczące zachowań użytkowników z narzędzi takich jak mapy cieplne i rejestratory sesji na mapę przepływu, aby zweryfikować swoje założenia w oparciu o rzeczywiste zachowania użytkowników

🚀 Idealne dla: zespołów PLG i marketingowych, które mapują ścieżki cyfrowe w celu wykrycia problemów z UX i punktów rezygnacji.

8. Szablon tablicy eksperymentów wzrostowych autorstwa ClickUp

Wizualizuj wirtualne sesje burzy mózgów ze swoim zespołem, korzystając z szablonu tablicy eksperymentów wzrostu ClickUp.

Kiedy masz mnóstwo pomysłów na usunięcie wycieku z lejka, ale brakuje Ci ustrukturyzowanego sposobu na ich przetestowanie, łatwo popaść w niezdecydowanie. Dobre pomysły giną w zarodku, ponieważ zespół nie potrafi zdecydować, co wypróbować w pierwszej kolejności ani jak zmierzyć powodzenie.

Szablon tablicy eksperymentów wzrostowych ClickUp zapewnia uporządkowane środowisko do projektowania, przeprowadzania i analizowania eksperymentów wzrostowych, które pozwolą wyeliminować przecieki w lejku.

Dlaczego Ci się to spodoba:

Kanwa eksperymentu: Dokumentuj hipotezę eksperymentu, projekt testu, wskaźniki powodzenia i wyniki w jednym uporządkowanym widoku

Wizualne ustalanie priorytetów: Przeprowadź burzę mózgów i ustal priorytety pomysłów na eksperymenty wraz z zespołem, korzystając z schematów takich jak Przeprowadź burzę mózgów i ustal priorytety pomysłów na eksperymenty wraz z zespołem, korzystając z schematów takich jak „wpływ kontra wysiłek” w ClickUp Tablicach

Wyniki, które można wykorzystać w praktyce: Natychmiastowo twórz zadania, aby wdrożyć zwycięskie warianty jako stałe zmiany w procesie, za pomocą połączenia swojej tablicy eksperymentów z Natychmiastowo twórz zadania, aby wdrożyć zwycięskie warianty jako stałe zmiany w procesie, za pomocą połączenia swojej tablicy eksperymentów z zadaniami ClickUp

Podejście skoncentrowane na ROI: Oceniaj eksperymenty pod kątem ich potencjalnego wpływu i łatwości wdrożenia, abyś mógł skupić się na Oceniaj eksperymenty pod kątem ich potencjalnego wpływu i łatwości wdrożenia, abyś mógł skupić się na ciągłym doskonaleniu tam, gdzie ma to największe znaczenie

🚀 Idealne dla: Zespołów ds. rozwoju, które ustalają priorytety i testują pomysły mające na celu usunięcie wycieków w lejku sprzedażowym w uporządkowany sposób.

9. Lista kontrolna audytu lejka marketingowego autorstwa HubSpot

za pośrednictwem HubSpot

Lista kontrolna audytu lejka marketingowego HubSpot oferuje szybki system audytu dla zespołów marketingowych skupionych na wydajności lejka przychodzącego. Najlepiej sprawdza się w przypadku zespołów już działających w ekosystemie HubSpot.

Dlaczego Ci się to spodoba:

Format listy kontrolnej: Szablon zawiera listę kontrolną do systematycznego przeglądu każdego etapu lejka marketingowego

Skupienie na zawartości: Kładzie duży nacisk na ocenę magnesów przyciągających leady, sekwencji pielęgnowania relacji oraz ogólnej skuteczności zawartości

Ograniczenie: Ta lista kontrolna koncentruje się głównie na marketingu i nie obejmuje w pełni etapów przekazywania sprzedaży ani końcowych etapów lejka, co może stanowić słaby punkt.

🚀 Idealne dla: Zespołów marketingowych, zwłaszcza użytkowników HubSpot, przeprowadzających audyt wydajności lejka przychodzącego i luk w procesie pielęgnowania relacji.

10. Szablon analizy lejka sprzedażowego dla branży transportowej i logistycznej autorstwa Template.net

Szablon analizy lejka sprzedażowego dla branży transportowej i logistycznej od Template.net to prosty szablon w stylu arkusza kalkulacyjnego przeznaczony dla osób zarządzających firmami transportowymi lub logistycznymi. Pomaga on analizować lejek sprzedażowy na każdym etapie, od pozyskiwania potencjalnych klientów po finalizację transakcji.

To dobre rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują podstawowego śledzenia bez zaawansowanych funkcji cyklu pracy.

Dlaczego Ci się to spodoba:

Gotowe formuły: Szablon automatycznie oblicza współczynniki konwersji między etapami, dzięki czemu nie musisz samodzielnie tworzyć formuł

Prosta niestandardowa personalizacja: Podstawowa struktura szablonów można łatwo dostosować do różnych konfiguracji lejków i wyeksportować do różnych formatów

Ograniczenie: Jest to szablon statyczny, który wymaga ręcznego wprowadzania danych. Nie ma u niego połączenia z aktualnymi źródłami danych, więc może szybko stać się nieaktualny i nie oferuje funkcji współpracy dostępnych na zintegrowanej platformie.

🚀 Idealne dla: Zespołów transportowych i logistycznych, które potrzebują prostego śledzenia lejka w arkuszu kalkulacyjnym bez zaawansowanych funkcji cyklu pracy.

Jak wybrać odpowiedni szablon do analizy wycieków w lejku

Wybór odpowiedniego szablonu nie jest kwestią preferencji — chodzi o dopasowanie szablonu do konkretnego zadania, które chcesz wykonać. Jeśli popełnisz błąd, otrzymasz niekompletne wnioski, niepowiązane dane i rozwiązania, które nie przyniosą trwałych efektów.

Oto praktyczny sposób wyboru szablonów w zależności od fazy analizy, struktury zespołu i etapu lejka, na którym się skupiasz. Pamiętaj, że większość zespołów osiąga najlepsze wyniki, korzystając jednocześnie z wielu szablonów.

Wybór w zależności od etapu analizy:

Faza analizy Zalecane szablony Odkrywanie i mapowanie Szablon lejka sprzedażowego, szablon przepływu użytkowników Diagnoza Szablon analizy przyczyn źródłowych, szablon wyników analizy danych Testowanie i wprowadzanie poprawek Szablon tablicy do eksperymentów wzrostowych, szablon audytu procesów Raportowanie Szablon raportu analitycznego

Przydatne może być również wybranie szablonu w oparciu o typ Twojego zespołu.

W przypadku organizacji zorientowanych na sprzedaż połączenie szablonu lejka sprzedażowego z szablonem analizy przyczyn źródłowych może okazać się bardzo skuteczne. Zespoły zajmujące się rozwojem zorientowanym na marketing lub produkt (PLG) przekonają się, że połączenie szablonu przepływu użytkowników z szablonem eksperymentów rozwojowych przynosi najlepsze wyniki.

Zespoły hybrydowe mogą skorzystać na połączeniu wielu szablonów w jednym obszarze roboczym, który łączy dane dotyczące sprzedaży, analizy produktów i wyników marketingowych.

Niektórym zespołom może również pomóc wybór szablonów w oparciu o konkretny etap lejka.

Wycieki na początku lejka: Skorzystaj z szablonu przepływu użytkowników wraz z szablonami ukierunkowanymi na marketing, aby zdiagnozować problemy, takie jak słabe kierowanie reklam, nieefektywne komunikaty lub rezygnacje na stronach docelowych

Wycieki w środkowej części lejka: Skorzystaj z szablonu audytu procesów oraz szablonu wyników analizy danych , aby zidentyfikować przeszkody w procesach pielęgnowania relacji, wdrażania nowych klientów lub kwalifikacji.

Wycieki na końcu lejka: Połącz szablon lejka sprzedażowego z szablonem analizy przyczyn źródłowych i skup się na nieefektywności na etapie transakcji, zastrzeżeniach dotyczących cen lub lukach w realizacji sprzedaży

Popraw swój lejek dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI

Większość zespołów nie ponosi porażki dlatego, że wybrała niewłaściwy szablon. Ponoszą porażkę, ponieważ ich szablony znajdują się w różnych narzędziach. Zarządzanie analizami w rozproszonych arkuszach kalkulacyjnych, dokumentach i aplikacjach do zarządzania projektami powoduje jedynie rozrost narzędzi i zmusza zespoły do ciągłego przełączania się między kontekstami

Ten chaos kontekstowy hamuje tempo pracy. Informacje się gubią, przekazywanie zadań nie działa, a nikt nie ma pełnego obrazu sytuacji.

ClickUp to nie tylko kolejne narzędzie do analizy lejka — to zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, w którym cały proces analizy lejka odbywa się w jednym miejscu.

Twórz i łącz wszystkie szablony — od przepływów użytkowników po procesy sprzedaży — w jednym obszarze roboczym

Połącz zadania, dane, pulpity nawigacyjne i dokumenty, aby każda informacja mogła zostać wykorzystana w praktyce

Wykorzystaj AI do wykrywania wzorców, podsumowywania wyników i przyspieszenia procesu podejmowania decyzji

Zapewnij spójność działań zespołów sprzedaży, marketingu i produktu w oparciu o ten sam kontekst w czasie rzeczywistym

Chcesz usunąć te wycieki z lejka? Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i spraw, by diagnozowanie wycieków stało się powtarzalnym procesem. ✨

Często zadawane pytania

Szablon lejka sprzedażowego pomaga wizualizować i zarządzać transakcjami na poszczególnych etapach, natomiast szablon analizy wycieków z lejka został zaprojektowany specjalnie w celu zdiagnozowania, gdzie i dlaczego potencjalni klienci rezygnują. Pierwszy z nich można traktować jako narzędzie do śledzenia operacyjnego, a drugi jako narzędzie do diagnostyki.

Większość zespołów czerpie korzyści z kwartalnych, dogłębnych analiz oraz comiesięcznych, mniej szczegółowych przeglądów kluczowych wskaźników konwersji. Jeśli niedawno zmieniłeś strukturę lejka, wprowadziłeś nowy produkt lub zauważyłeś nagły spadek konwersji, powinieneś natychmiast przeprowadzić analizę.

Wycieki na wczesnym etapie, występujące między etapem świadomości a zainteresowania, zazwyczaj wskazują na problemy z komunikatem lub targetowaniem. Wycieki na późnym etapie, które występują od rozważania do zakupu, zazwyczaj wskazują na problemy z obsługą zastrzeżeń, cenami lub pozycjonowaniem konkurencyjnym.

Nie do końca. Różne etapy analizy wymagają różnych struktur. Większość zespołów korzysta jednocześnie z dwóch lub trzech szablonów — jednego do mapowania lejka, drugiego do analizy przyczyn źródłowych, a trzeciego do śledzenia eksperymentów i raportowania wyników.