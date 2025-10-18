Free szablony przepływu użytkowników Miro do usprawnienia projektowania UX

Zespół produktowy spędził kiedyś kilka tygodni debatując nad tym, dlaczego nowy proces rejestracji nie działa.

Formularze wyglądały na proste, teksty były jasne, a przyciski znajdowały się dokładnie tam, gdzie według twórców użytkownicy chcieli je mieć.

Jednak po zdefiniowaniu mapy kroków faktycznie podejmowanych przez klientów dostrzegli problem: użytkownicy rezygnowali w połowie drogi, ponieważ ścieżka była przeładowana dodatkowymi kliknięciami. 🫤

Od punktów wejścia po momenty podejmowania decyzji — szablony przepływu użytkowników Miro przedstawiają wszystko w sposób wizualny, ułatwiając wykrywanie przeszkód i projektowanie intuicyjnych doświadczeń.

Zapoznaj się z najlepszymi szablonami, z których możesz zacząć korzystać od razu.

A na dodatek przyjrzymy się również kilku doskonałym szablonom ClickUp, które zwiększają wydajność procesów i współpracę zespołową. 🤩

Najlepsze szablony przepływu użytkowników w skrócie

Oto tabela podsumowująca najlepsze szablony przepływu użytkowników Miro i ClickUp:

Czym są szablony przepływu użytkowników Miro?

Szablon przepływu użytkownika Miro to wizualna struktura, która mapuje, przedstawia w formie diagramów i dokumentuje sekwencję kroków podejmowanych przez użytkownika w celu wykonania określonego zadania lub osiągnięcia celu w ramach produktu lub usługi cyfrowej.

Pomaga to zespołom ds. UX i produktów zilustrować ścieżki użytkowników, punkty decyzyjne i interakcje, ułatwiając wspólne projektowanie, przeglądanie i optymalizację doświadczeń użytkowników.

🧠 Ciekawostka: Termin „user experience” (doświadczenie użytkownika) został ukuty w 1993 roku przez Donalda Normana podczas pracy w Apple, co oznaczało znaczącą zmianę w podejściu do projektowania – z estetyki na funkcjonalność zorientowaną na użytkownika.

Co sprawia, że szablon przepływu użytkowników Miro jest dobry?

Oto, na co należy zwrócić uwagę w dobrych przykładach przepływu użytkowników Miro:

Przejrzysta wizualizacja każdego kroku użytkownika, punktu decyzyjnego i wyniku

Łatwa niestandardowa personalizacja dla różnych zastosowań i celów produktowych

Logiczna organizacja od początku do końca, z wyraźnie zaznaczonym początkiem i końcem

Wykorzystanie standardowych symboli schematów blokowych (owale dla początku/końca, prostokąty dla działań, romby dla decyzji, strzałki dla kierunku przepływu)

Funkcje współpracy umożliwiające wzajemną wymianę opinii, komentarzy i asynchroniczne wprowadzanie danych przez zespół

Skoncentruj się na celach użytkowników i biznesowych, utrzymując przepływy zorientowane na cele i skoncentrowane na użytkownikach

🔍 Czy wiesz, że... W latach 80. graficzny interfejs użytkownika (GUI) zrewolucjonizował projektowanie, przenosząc punkt ciężkości ze statycznej estetyki na interaktywne doświadczenia. Położyło to podwaliny pod nowoczesne projektowanie UX.

5 szablonów przepływu użytkowników Miro

Oto kilka szablonów Miro, z których możesz skorzystać:

1. Szablon przepływu użytkowników Miro

za pośrednictwem Miro

Szablon przepływu użytkowników Miro pomaga zespołom mapować ścieżki użytkowników krok po kroku, od punktów wejścia po decyzje i wyniki. Dzięki wbudowanym kształtom, łącznikom i narzędziom do współpracy upraszcza interakcję użytkownika z produktem i identyfikuje obszary wymagające poprawy.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Projektuj uporządkowane przykłady przepływu użytkowników za pomocą gotowych kształtów i łączników

Mapa złożone, wielopoziomowe ścieżki na nieskończonym obszarze roboczym

Usprawnij współpracę dzięki komentarzom w czasie rzeczywistym, wzmiankom i wspólnej edycji

Połączone przepływy z opisami produktów, syntezą badań lub notatkami ze spotkań, aby uzyskać kontekst

Płynnie prezentuj ścieżki użytkowników interesariuszom dzięki trybowi „Prezentacja” w diagramie przepływu użytkowników

📌 Idealne dla: projektantów UX tworzących przepływy onboardingowe, menedżerów produktu udoskonalających ścieżki nawigacyjne oraz programistów potrzebujących przejrzystego wizualnego planu interakcji użytkowników.

2. Szablon schematu blokowego interfejsu użytkownika Miro

za pośrednictwem Miro

Szablon schematu blokowego interfejsu użytkownika Miro pomaga zespołom w tworzeniu map struktury i nawigacji produktów cyfrowych. Wizualizuje ekrany, działania i punkty decyzyjne, ułatwiając projektowanie przyjaznych dla użytkownika interfejsów i wykrywanie luk w nawigacji przed rozpoczęciem rozwoju.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Projektuj intuicyjne przepływy produktów dzięki gotowym elementom interfejsu użytkownika i łącznikom

Wizualizuj ścieżki nawigacji między ekranami, aby wcześnie wykrywać problemy związane z użytecznością

Organizuj złożone przepływy za pomocą zgrupowanych sekcji dla administratorów, zalogowanych użytkowników lub widoków klientów

Przedstaw przepływy interesariuszom w jasny sposób, krok po kroku

📌 Idealne dla: projektantów UX/UI tworzących strategie UX w celu budowania interfejsów aplikacji, menedżerów produktu testujących logikę nawigacji oraz programistów przekładających przepływy na funkcjonalne projekty.

🧠 Ciekawostka: W 1955 roku inżynier przemysłowy Henry Dreyfuss opublikował książkę Designing for People (Projektowanie dla ludzi), podkreślając znaczenie projektowania zorientowanego na człowieka w rozwoju produktów.

3. Szablon przepływu ekranów Miro

za pośrednictwem Miro

Szablon przepływu ekranów Miro pomaga zespołom w tworzeniu mapy, jak użytkownicy poruszają się po aplikacji lub stronie internetowej, ekran po ekranie.

Ten szablon wireframe'ów układa je w sekwencji i łączy ze ścieżkami nawigacyjnymi na tablicy Miro. Ułatwia to weryfikację logiki projektu, identyfikację ślepych zaułków i udoskonalenie ścieżki użytkownika przed rozpoczęciem rozwoju.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Stwórz połączenie ekranu strzałkami, aby wyraźnie pokazać działania użytkowników i przejścia

Sporządź szczegółowe mapy przepływów dla rejestracji, logowania, wyszukiwania i zarządzania profilem

Współpracuj w czasie rzeczywistym z projektantami, menedżerami produktu i programistami, aby uzyskać szybką informację zwrotną

📌 Idealne dla: projektantów UX testujących logikę układu, menedżerów produktu sprawdzających przepływy nawigacyjne oraz programistów dbających o zgodność przejść między ekranami z wymaganiami.

📮 ClickUp Insight: 24% pracowników twierdzi, że powtarzalne zadania uniemożliwiają im wykonywanie bardziej znaczącej pracy, a kolejne 24% uważa, że ich umiejętności są niedostatecznie wykorzystywane. Oznacza to, że prawie połowa pracowników czuje się zablokowana twórczo i niedoceniana. 💔 ClickUp pomaga ponownie skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu dzięki łatwo ustawiającym się agentom AI, automatyzującym powtarzające się zadania w oparciu o wyzwalacze. Na przykład, gdy zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, agent AI ClickUp może automatycznie przypisać następny krok, wysłać przypomnienia lub zaktualizować status projektu, zwalniając Cię z ręcznego śledzenia postępów. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas potrzebny na tworzenie raportów o co najmniej 50% dzięki dostosowywalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą skupić się mniej na formatowaniu, a bardziej na prognozie.

4. Szablon ścieżki klienta Miro

za pośrednictwem Miro

Szablon ścieżki klienta Miro pomaga narysować każdy punkt kontaktu klienta z produktem lub usługą. Możesz tworzyć mapy różnych etapów, celów i problemów, aby łatwo zidentyfikować możliwości poprawy i dostosować zespoły międzyfunkcyjne do potrzeb klientów.

Zespoły marketingowe, sprzedażowe, produktowe i zespołu wsparcia mogą pracować nad tą samą mapą doświadczeń użytkownika.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zaplanuj kompleksowe interakcje z klientami na wielu scenach i kanałach

Uchwyć cele użytkowników, problemy i emocje za pomocą elementów wizualnych i karteczek samoprzylepnych

Organizuj działania związane z ścieżką użytkownika w uporządkowanych pasach, aby uzyskać bardziej precyzyjną analizę

Przedstaw ścieżki w przejrzystej formie wizualnej, która sprawia, że dane klientów stają się przydatne

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych udoskonalających kampanie, menedżerów produktu dostosowujących funkcje do potrzeb klientów oraz specjalistów ds. CX poprawiających ogólne wrażenia użytkowników.

🔍 Czy wiesz, że... Kwestionariusz doświadczeń użytkownika (UEQ), opracowany w 2008 roku, jest szeroko stosowanym narzędziem do oceny jakości doświadczeń użytkowników w produktach cyfrowych.

5. Szablon diagramów przepływu Miro

za pośrednictwem Miro

Szablon diagramów przepływu Miro upraszcza złożone procesy, wizualnie przedstawiając każdy krok. Nie ma znaczenia, czy dokumentujesz system, cykl pracy, czy proces podejmowania decyzji. Oprogramowanie do tworzenia diagramów przepływu zapewnia przejrzystą strukturę, która zmniejsza niejasności.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Twórz przepływy procesów za pomocą standardowych kształtów, takich jak decyzje, działania i łączniki

Wizualizuj zależności i sekwencje, aby wcześnie wykrywać wąskie gardła

Dostosuj przepływy za pomocą tekstu, kolorów i etykiet, aby zapewnić przejrzystość i spójność

📌 Idealne dla: analityków biznesowych usprawniających operacje, zarządzanie projektami mapujące przepływy pracy oraz programistów wyjaśniających logikę systemu.

🔍 Czy wiesz, że... W 1947 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników przyjęło standardowe symbole dla diagramów przepływu procesów (oparte na pracach Gilbretha), które położyły podwaliny pod współczesne konwencje dotyczące diagramów przepływu procesów i UX.

Limitacje związane z wykorzystaniem Miro do projektowania przepływów użytkowników

Miro ma kilka limitów, które mogą wpływać na wydajność cyklu pracy i doświadczenia zespołu. Przyjrzyjmy się niektórym z nich, których należy unikać:

Powolne działanie dużych lub złożonych tablic, zwłaszcza zawierających bogatą w funkcje zawartość, może utrudniać współpracę i iterację w czasie rzeczywistym

Nadmiar funkcji może przytłaczać członków zespołu nieposiadających wiedzy technicznej, utrudniając wdrożenie i podstawowe korzystanie z programu

Ograniczenia kształtu (np. 6000 symboli na tablicę) ograniczają skalę rozbudowanych przepływów użytkowników lub schematów blokowych

Dziwactwa związane z nawigacją i wyborem (przeciąganie w celu wyboru vs. przenoszenie obiektów) mogą powodować częste przypadkowe edycje i frustrować użytkowników

Nieuporządkowana organizacja tablic prowadzi do bałaganu w obszarach roboczych, ponieważ organizowanie tablic w folderach lub podprojekcie jest uciążliwe

Brak zaawansowanych funkcji projektowania graficznego, co sprawia, że nie nadaje się do precyzyjnych projektów wizualnych lub projektów o wysokiej wierności

Alternatywne szablony przepływu użytkowników

ClickUp to wszystko w jednym aplikacja do pracy , która łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie — wspomaganej przez automatyzację i wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji nowej generacji.

Oto kilka doskonałych szablonów oferowanych przez oprogramowanie do śledzenia użytkowników:

1. Szablon przepływu użytkowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz płynne doświadczenie użytkownika i zidentyfikuj problemy, korzystając z szablonu przepływu użytkownika ClickUp

Szablon przepływu użytkowników ClickUp ułatwia wizualizację sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po Twoim produkcie, stronie internetowej lub usłudze. Od punktów wejścia po decyzje i działania — ten szablon pomaga dokumentować i optymalizować ścieżkę użytkownika. A ponieważ jest on zintegrowany z tablicami ClickUp, możesz połączyć przepływy bezpośrednio z zadaniami, opiniami i realizacją projektów.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Mapauj wiele ekranów i decyzji użytkowników, aby zidentyfikować punkty tarcia w cyklu pracy związanym z projektowaniem stron internetowych

Dostosuj przepływy za pomocą etykiet, tekstu i kolorów, aby zapewnić szybką rozpoznawalność i spójność

Udostępniaj profesjonalne, dopracowane przepływy użytkowników interesariuszom, aby uzgodnić decyzje projektowe przed rozpoczęciem tworzenia

📌 Idealne dla: menedżerów produktu projektujących doświadczenia związane z wdrażaniem nowych użytkowników, projektantów UX weryfikujących ścieżki użytkowników oraz zespołów marketingowych mapujących lejki konwersji.

🚀 Zalety ClickUp: Tablice ClickUp umożliwiają szkicowanie ścieżek użytkowników, tworzenie mapy punktów decyzyjnych i wizualne łączenie każdego kroku w czasie rzeczywistym z zespołem. Ponadto dzięki generowaniu obrazów opartemu na sztucznej inteligencji można natychmiast ożywić abstrakcyjne koncepcje lub ekrany bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi wizualnych. 👇🏼

2. Szablon schematu przepływu procesów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz wizualne diagramy codziennych procesów dzięki szablonowi diagramu przepływu procesów ClickUp

Szablon diagramu przepływu procesów ClickUp pomaga rozłożyć złożone przepływy pracy na przejrzyste, krok po kroku wizualizacje. Możesz mapować procesy rekrutacyjne, procesy zatwierdzania i przekazywanie zadań między zespołami. Zamiast po prostu pokazywać działania i wyniki, szablon organizuje zadania według ról. W ten sposób widzisz obowiązki menedżerów ds. rekrutacji, rekruterów, potencjalnych pracowników lub dowolnego innego zespołu.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Organizuj procesy za pomocą pasów przepływu, aby jasno określić obowiązki różnych ról lub zespołów

Śledź zadania równoległe i powiązania między interesariuszami, a nie tylko kolejne kroki

Dodaj ścieżki odrzucenia, zatwierdzenia lub punktu kontrolnego, aby zwizualizować, co się dzieje, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem

Dokumentuj zarówno punkty decyzyjne, jak i punkty kontaktowe w ramach komunikacji w jednym przepływie

📌 Idealne dla: zespołów HR standaryzujących etapy rekrutacji, kierowników operacyjnych dbających o zgodność procesów oraz zespołów międzyfunkcyjnych.

🚀 Zalety ClickUp: ClickUp Brain to oparty na AI menedżer projektów, który pomaga usprawnić cykl pracy związany z projektowaniem UX. Poproś ClickUp Brain o sugestie dotyczące praktycznych ulepszeń przepływu użytkowników Na przykład, podczas mapowania przepływów użytkowników, możesz zadać następujące pytania: Wygeneruj przepływ użytkowników dla procesu realizacji transakcji w oparciu o nasze najnowsze badania UX

Zaproponuj ulepszenia przepływu na tej stronie docelowej, aby zmniejszyć liczbę rezygnacji

Utwórz listę zadań do wdrożenia nowego przepływu onboardingowego Narzędzie AI analizuje istniejące zadania, dokumenty i przepływy pracy, a następnie w ciągu kilku sekund przedstawia praktyczne zalecenia.

3. Szablon diagramu przepływu danych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Mapuj przepływ danych i zrozum zachowania użytkowników, źródła danych oraz miejsca docelowe dzięki szablonowi diagramu przepływu danych ClickUp

Szablon diagramu przepływu danych ClickUp pomaga tworzyć mapę przepływu informacji w systemie. Koncentruje się na wprowadzaniu, przechowywaniu i wyprowadzaniu danych, dzięki czemu jest nieodzownym narzędziem dla architektów systemów, programistów i analityków. Uzyskujesz uporządkowany sposób wizualizacji tworzenia, przekształcania i udostępniania informacji za pomocą symboli procesów, magazynów danych i podmiotów zewnętrznych.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Ujednolicenie notacji DFD (podmioty, procesy, magazyny danych, przepływy) w celu zapewnienia powszechnej zrozumiałości diagramów

Wykryj nadmiarowość, nieefektywność lub brakujące połączenia przed wdrożeniem systemu

Dokumentuj przepływ danych w sposób, który łączy zespoły biznesowe i techniczne

📌 Idealne dla: analityków systemowych dokumentujących architekturę danych, programistów projektujących integracje oraz zespołów biznesowych wyjaśniających przepływ informacji między aplikacjami.

4. Szablon mapy koncepcyjnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz mapę koncepcyjną za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść” szablonu mapy koncepcyjnej ClickUp

Szablon mapy koncepcyjnej ClickUp pomaga rejestrować, organizować i łączyć pomysły.

Jako szablon schematu blokowego pozwala on rozpocząć od koncepcji centralnej, branchować się na podkoncepcje i połączyć je z pomysłami i wynikami. Dzięki temu jest on szczególnie przydatny podczas burzy mózgów, mapowania wiedzy oraz zgłębiania abstrakcyjnych lub złożonych tematów.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zacznij od koncepcji głównej, a następnie branch ją na podkoncepcje, pomysły i wyniki, aby uzyskać nieliniowy tok myślenia

Wizualizuj związki za pomocą etykietowanych łączników (np. „prowadzi do”, „jest dla”, „może być”), aby uchwycić znaczenie

Zamień abstrakcyjne sesje burzy mózgów w przejrzyste mapy wizualne, które inspirują do działania

Dostosuj węzły i łączniki za pomocą kolorów i etykiet, aby zapewnić przejrzystość i kontekst

📌 Idealne dla: nauczycieli wyjaśniających pojęcia, zespołów produktowych przeprowadzających burzę mózgów na temat funkcji, badaczy użytkowników mapujących obszary wiedzy oraz strategów łączących pomysły z wynikami.

🚀 Zalety ClickUp: Mapy myśli ClickUp przekształcają Twoje pomysły w dynamiczne wizualne cykle pracy. Szybko mapuj ścieżki użytkowników, burz mózgów nad alternatywnymi przepływami lub łącz elementy projektu w jednej, interaktywnej przestrzeni. Każdy węzeł można przekształcić w zadanie do wykonania, połączony z dokumentem lub przypisać członkom zespołu, co zapewnia płynną współpracę. Wizualizuj swoje pomysły i cykle pracy w mapach myśli ClickUp

5. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zidentyfikuj punkty styku i tarcia w ścieżce klienta dzięki szablonowi ClickUp Customer Journey Map

Szablon mapy podróży klienta ClickUp pomaga spojrzeć na produkt lub usługę z perspektywy klienta. Podziel całą podróż na etapy: świadomość, rozważanie i konwersja. Możesz również śledzić, co klienci robią, czują i doświadczają na każdym kroku.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wizualizuj ścieżkę niestandardowego klienta w przejrzystych etapach z dopasowanymi działaniami, punktami styku i doświadczeniami

Rejestruj emocje niestandardowych klientów, aby zidentyfikować punkty tarcia i momenty zadowolenia

Przypisz własność, aby każdy etap podróży miał odpowiedzialnego kierownika zespołu

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych usprawniających kampanie, liderów CX zwiększających satysfakcję klientów oraz zespołów produktowych dostosowujących funkcje do rzeczywistych potrzeb użytkowników.

6. Szablon mapy procesów ClickUp Swimlane

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj procesy i zapewnij terminową realizację projektów dzięki szablonowi mapy procesów ClickUp Swimlane

Szablon mapy procesów ClickUp Swimlane zapewnia przejrzystość złożonych, wielofunkcyjnych procesów. Rozdziela obowiązki na „pasma” dla każdej roli, działu lub interesariusza. Dzięki temu łatwo jest sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za dane zadania, jak zadania przechodzą między zespołami i gdzie mogą wystąpić wąskie gardła.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Podziel procesy na ścieżki, aby pokazać, który zespół lub która rola jest odpowiedzialna za każdy krok

Sporządź mapę przekazywania zadań, aby wykryć opóźnienia, nakładanie się zadań lub ryzyko nieporozumień

Zidentyfikuj nieefektywności za pomocą śledzenia przepływu pracy między zespołami lub działami

📌 Idealne dla: zespołów operacyjnych, zarządzanie projektami, procesów wdrażania nowych pracowników w dziale kadr, inicjatyw międzydziałowych i wszelkich cykli pracy wymagających wielu przekazów.

7. Szablon aktywności UML ClickUp

Pobierz darmowy szablon Projektuj działania dla dowolnych procesów za pomocą szablonu działań UML ClickUp

Szablon aktywności UML ClickUp pomaga mapować szczegółowe cykle pracy i kontrolować logikę przepływu w oprogramowaniu lub procesach biznesowych. W przeciwieństwie do prostszych schematów blokowych, ten szablon pozwala na uchwycenie ścieżek pod warunkiem, pętli, działań równoległych i przejść, zgodnie z definicją w Unified Modeling Language (UML).

Ponadto, ponieważ jest on wbudowany w ClickUp Tablice, możesz osadzić ten diagram w ogólnym planie projektu i powiązać go z zadaniami, aby wszyscy byli na bieżąco.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przedstawiaj złożone zachowania użytkowników: rozgałęzienia, połączenia, gałęzie decyzyjne, przepływy równoległe i przepływy obiektów

Wykorzystaj formalną strukturę, która jest znana zarówno zespołom technicznym (programistom, architektom), jak i interesariuszom spoza branży technicznej

Podziel przypadki użycia lub funkcje na szczegółowe kroki działań, aby odkryć ukrytą logikę lub skrajne przypadki

📌 Idealne dla: Architektów oprogramowania dokumentujących cykle pracy w przypadkach użycia oraz zespołów inżynierów modelujących zachowanie przed rozpoczęciem rozwoju.

🚀 Zalety ClickUp: ClickUp Brain MAX przenosi zarządzanie projektami oparte na sztucznej inteligencji na wyższy poziom, pomagając projektantom UX przekształcić statyczne przepływy w praktyczne, zoptymalizowane przepływy pracy. Możesz wyjść poza proste tworzenie zadań: narzędzie analizuje Twoje projekty, sugeruje ulepszenia, a nawet przewiduje wąskie gardła, zanim one wystąpią. Uzyskaj ujednoliconą przestrzeń roboczą AI dzięki ClickUp Brain MAX Możesz na nim polegać w następujących przypadkach: Technologia zamiany mowy na tekst : zamieniaj wypowiedziane pomysły na zadania, komentarze lub notatki w dowolnym miejscu

Zarządzanie rozrostem sztucznej inteligencji : Połącz wiele modeli LLM w jednym narzędziu : Połącz wiele modeli LLM w jednym narzędziu

Optymalizacja cyklu pracy: Uzyskaj dogłębną analizę swoich przepływów i wgląd w ulepszenia, alternatywne ścieżki lub potencjalne wąskie gardła

8. Szablon planu działania UX ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj postępy produktu w czasie dzięki szablonowi ClickUp UX Roadmap

Szablon ClickUp UX Roadmap pomaga planować, wizualizować i śledzić proces projektowania UX w czasie. Niezależnie od tego, czy tworzysz coś nowego, czy ulepszasz istniejący produkt, ten szablon zapewnia przejrzystość długoterminowych celów UX.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przeprowadź badania użytkowników , aby dostosować pomysły i cele biznesowe, tak aby praca koncentrowała się na tym, co najważniejsze

Śledź postępy za pomocą etapów, takich jak Otwarte , Zakończone i inne, aby monitorować każde zadanie związane z UX

Planuj i twórz pomysły, korzystając z wielu widoków, w tym widoku tablicy do burzy mózgów i przewodnika dla początkujących do wdrażania nowych pracowników

📌 Idealne dla: projektantów UX, zespołów produktowych, kierownictwa i interesariuszy z różnych działów, którzy potrzebują wspólnego punktu odniesienia dla przyszłych prac związanych z UX.

9. Szablon testowania użyteczności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i organizuj sesje testów użytkowników dzięki szablonowi testów użyteczności ClickUp

Szablon testowania użyteczności ClickUp zapewnia przestrzeń do planowania, organizowania i przeprowadzania testów użyteczności. W ten sposób możesz zobaczyć, jak prawdziwi użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoim produktem i gdzie napotykają trudności, aby wprowadzić przemyślane ulepszenia.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Szczegółowo planuj sesje testów użytkowników, korzystając z pól dotyczących celów, zadań, wyników, uczestników i notatek

Kategoryzuj przykłady testów użyteczności i opinie za pomocą pól niestandardowych, aby interesariusze mieli widoczność w to, co jest ważne

Przełączaj się między wieloma widokami ClickUp , takimi jak tablica, lista, Gantt, kalendarz, obciążenie pracą i inne, aby dopasować je do sposobu myślenia i pracy Twojego zespołu

📌 Idealne dla: zespołów UX/UI, projektantów produktów i analityków biznesowych, którzy chcą uzyskać jasne, praktyczne informacje na temat użyteczności bezpośrednio z interakcji użytkowników.

Oto, co Bazza Gilbert, menedżer produktu w AccuWeather, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

ClickUp sprawił, że asynchroniczne dostosowywanie stało się znacznie prostsze i bardziej efektywne. Dzięki stworzeniu struktury, w której można nakreślić i uporządkować cele oraz wyniki, zespoły pracujące zdalnie są w stanie zrozumieć oczekiwania i płynnie przekazywać status. Burza mózgów z wykorzystaniem tablic jest łatwa, reorganizacja priorytetów jest łatwa, a dodawanie obrazów referencyjnych itp. jest bardzo płynne.

Zaprojektuj swój przepływ dzięki ClickUp

Przepływy użytkowników decydują o tym, jak użytkownicy korzystają z Twojego produktu. Narzędzia takie jak szablony przepływu użytkowników Miro świetnie nadają się do szkicowania ścieżek użytkowników i wczesnego wykrywania punktów tarcia.

Dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko, możesz przekształcić te przepływy w rzeczywiste projekty.

Wykorzystaj je do podziału pomysłów na zadania, przypisania ich członkom zespołu, śledzenia postępów za pomocą pulpitów nawigacyjnych, a nawet współpracy w czasie rzeczywistym. To miejsce, w którym mapa spotyka się z zarządzaniem, a świetne plany UX przekształcają się w doskonałe doświadczenia użytkowników.

