Jak przeprowadzić analizę zachowań klientów?

Wprowadzenie na rynek nowego produktu lub kampanii marketingowej, która spotkała się z chłodną reakcją odbiorców, może być rozczarowujące.

Bez praktycznego wglądu w ich cyfrowe nawyki - nawyki zakupowe online, interakcje w mediach społecznościowych, korzystanie z aplikacji - pozostaje zgadywać, co poszło nie tak.

Dzięki skutecznej analizie zachowań klientów można uniknąć tych pułapek i uchronić swoje strategie marketingowe przed upadkiem.

Zrozummy lepiej tę koncepcję dzięki sześciostopniowemu przewodnikowi po analityce zachowań klientów. 👇

Czym jest zachowanie klienta?

**Zachowanie klienta obejmuje wszystkie działania, decyzje i procesy psychologiczne, które klienci wykazują podczas interakcji z marką, od początkowej świadomości do oceny po zakupie

Na przykład w ustawieniu kawiarni, zrozumienie zachowania klienta obejmuje takie szczegóły, jak częstotliwość odwiedzin, preferowane napoje i to, czy łączą kawę z przekąską.

Znajomość tych informacji pomaga dostosować ofertę i strategie marketingowe do zachowań zakupowych klientów.

Nie chodzi tylko o to co robią klienci, ale także dlaczego to zrobili. Czy motywuje ich wygoda, cena, doskonała obsługa klienta czy jakość? Czy podążają za trendami, czy trzymają się tego, co znają?

Zrozumienie zachowań zakupowych klientów jest na dzisiejszym rynku ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlaczego? Cóż, konsumenci są bombardowani wyborami z lewej i prawej strony. Aby się wyróżnić, firmy muszą dotrzeć do umysłów swoich klientów. Chodzi o to, aby dokładnie wiedzieć, czego klienci chcą i potrzebują.

Czym jest analiza zachowań klientów?

Analiza zachowań klientów wykracza poza powierzchowne obserwacje, sprawdzając reakcje klientów na kampanie e-mail i kilka punktów styku marki z klientem.

Ocenia również ich styl zaangażowania w mediach społecznościowych, wzorce zakupów w sklepie i ścieżki nawigacji na Twojej stronie internetowej.

Ten rodzaj danych jakościowych pomaga organizacjom dostrzec trendy w zachowaniach konsumentów i przewidzieć przyszłe działania, tworząc wysoce celowe, spersonalizowane strategie marketingowe w celu utrzymania klientów.

Profesjonalna wskazówka: Przeprowadzanie tej analizy dwa razy do roku znacząco poprawia zarządzanie cyklem życia niestandardowego klienta_ w Twojej firmie 🔁

Co więcej, badania rynku i analiza zachowań klientów są ze sobą ściśle połączone. Podczas gdy badania rynku zapewniają szeroki wgląd w trendy branżowe i dane demograficzne konsumentów, analiza zachowań klientów oferuje głębsze spojrzenie na indywidualne preferencje i niestandardowe zachowania zakupowe.

Integrując oba te elementy, Business może opracować bardziej celowe strategie w celu zwiększenia zadowolenia klientów, udoskonalić swoje wysiłki marketingowe i podejmować decyzje oparte na danych, które rezonują z odbiorcami i poprawiają utrzymanie klientów. Takie połączenie zapewnia kompleksowe zrozumienie rynku i poprawia ogólną wydajność Businessu.

**Analiza zachowań klientów skupia się na indywidualnych działaniach i preferencjach potencjalnych lub obecnych klientów firmy. Bada psychologiczne i behawioralne aspekty decyzji konsumenckich i złożonych zachowań zakupowych

Na przykład, badania rynku mogą wykazać, że pewna grupa demograficzna preferuje produkty przyjazne dla środowiska, ale analiza zachowań konsumentów wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego ci klienci podejmują decyzje zakupowe w tej kategorii. Może to być spowodowane czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na cenę, reputację marki lub funkcje produktu.

Znaczenie analityki zachowań klientów

Wiedza o tym, co kieruje decyzjami klientów, jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu przeprowadzania analizy zachowań klientów.

1. Wpływa na podejmowanie decyzji biznesowych

Uzyskanie jasnego obrazu interakcji klientów z marką jest niezbędne do podejmowania mądrych decyzji biznesowych.

Badając ich zachowania - takie jak to, co kupują i w jaki sposób angażują się w interakcję z marką - gromadzisz spostrzeżenia, które pomagają zespołom ds. rozwoju produktów i ustalania cen podejmować decyzje, które mają połączenie z klientami.

Analiza udoskonala również strategie operacyjne, wskazując miejsca, w których podróż klienta napotyka potencjalne spadki. Ten oparty na danych cykl pracy zapewnia, że decyzje są poparte praktycznymi informacjami, a nie intuicją.

2. Ulepsza cyfrowe strategie marketingowe

Analiza zachowań klientów jest kluczem do optymalizacji zaangażowania online i zwiększania konwersji.

Analiza zachowań klientów za pomocą danych, takich jak współczynniki klikalności, interakcje w mediach społecznościowych i wzorce nawigacji w witrynie pomaga tworzyć bardziej spersonalizowane i celowe kampanie. Gdy zawartość rezonuje z określonymi segmentami odbiorców, wzmacnia to połączenie między marką a jej lojalnymi klientami.

Techniki takie jak testy A/B i segmentacja klientów mogą udoskonalić cyfrowe kampanie marketingowe.

Porada dla profesjonalistów: Używaj oprogramowania do segmentacji klientów aby zagłębić się w mikrosegmentację, w której tworzysz mniejsze, bardziej szczegółowe segmenty klientów w oparciu o szczegółowe dane, takie jak częstotliwość zakupów lub zachowanie podczas przeglądania. Pozwala to na prowadzenie niezwykle celowych kampanii, które odpowiadają na niszowe potrzeby i odsetki

Na przykład, Netflix stosuje testy A/B do oceny różnych strategii rekomendacji. Testując różne opcje dotyczące sugestii filmów i prezentacji miniaturek, Netflix może określić, co najlepiej współgra z użytkownikami, jeszcze bardziej zwiększając zaangażowanie. Tak więc użytkownik, który lubi filmy romantyczne, może zobaczyć miniaturki podkreślające romantyczne elementy, zwiększając prawdopodobieństwo kliknięcia.

3. Poprawia strategie komunikacji

Zdekodowanie, w jaki sposób klienci konsumują informacje i jakie wiadomości do nich trafiają, pomaga dostosować strategie komunikacyjne firmy. Możesz wybierać spośród preferowanych kanałów medialnych dla różnych grup i dostarczać niestandardowe wiadomości, aby odpowiedzieć na ich bolączki.

Na przykład, może się okazać, że tysiącletni odbiorcy preferują nieformalną, wizualną zawartość na platformach takich jak Instagram, podczas gdy klienci z pokolenia X lepiej reagują na szczegółowe informacje w biuletynach e-mail.

Dzięki tym spostrzeżeniom możesz opracować bardziej zniuansowaną strategię komunikacji, która skutecznie dotrze do klientów o wysokiej wartości i zaangażuje zróżnicowaną bazę klientów.

Narzędzia wykorzystywane w analizie zachowań klientów

Dzięki odpowiednim narzędziom można uzyskać dogłębny wgląd w to, co motywuje klientów i w jaki sposób wchodzą oni w interakcje z marką.

Oto kilka narzędzi wykorzystywanych w podejściu bardziej opartym na metodach.

Narzędzia analityki internetowej

Stanowią one podstawę analizy zachowań klientów, dostarczając cennych danych na temat tego, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z twoimi platformami online. Śledzą one takie wskaźniki jak widoki stron, czas spędzony na stronie, współczynniki odrzuceń i ścieżki konwersji, oferując jasny obraz podróży klienta i powiązanych punktów tarcia.

Co więcej, dzięki tym spostrzeżeniom można określić, która zawartość trafia do użytkowników, zidentyfikować strony, które generują najwięcej konwersji i zrozumieć, gdzie odwiedzający wypadają z lejka.

Możesz korzystać z oprogramowania do analizy marketingowej aby zebrać te dane w zorganizowany i odpowiedni sposób.

Projektowanie doświadczeń użytkownika (UX) i narzędzia touchpoint

Narzędzia do projektowania UX są niezbędne do rozpoznania i poprawy sposobu, w jaki Twoi klienci czują się i wchodzą w interakcje z cyfrowymi interfejsami Twojej marki

Pomagają śledzić elementy projektu, takie jak rozmieszczenie przycisków wezwania do działania (CTA) i wyskakujących okienek, aby zobaczyć, które z nich dłużej angażują użytkowników. Im bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika UX, tym większa satysfakcja klientów.

Z drugiej strony, narzędzia touchpointów tworzą mapy i analizują interakcje niestandardowe w różnych kanałach, takich jak media społecznościowe, e-mail, wizyty w sklepie i obsługa klienta. Optymalizując każdy z tych punktów styku, zapewniasz spójne i spójne doświadczenie klienta.

Mając na uwadze te dwa punkty, przyjrzyjmy się kilku opcjom oprogramowania do przeprowadzenia dokładnej analizy zachowań klientów:

ClickUp: To wszechstronne oprogramowanie do zarządzania projektami pomaga organizować opinie klientów i śledzić interakcje użytkowników w różnych punktach styku. Dzięki solidnym funkcjom raportowania i wizualizacji,Rozwiązanie CRM ClickUp pomaga w podpowiedzi i identyfikacji niestandardowych preferencji klientów. Dzięki integracji z narzędziami takimi jak Google Analytics, Salesforce, HubSpot itp., ClickUp może skonsolidować wszystkie dane dotyczące interakcji użytkowników w jednym miejscu. Następnie można użyćClickUp Brainasystenta AI, aby przeanalizować go pod kątem spostrzeżeń. Możesz również użyćTabela i inne widoki w ClickUp aby analizować dane w dowolny sposób Google Analytics: Potęga w dziedzinie analityki internetowej, prezentuje dogłębny wgląd w ruch internetowy i zachowanie użytkowników. Konfigurowalne raporty i śledzenie danych w czasie rzeczywistym pozwalają na widok wskaźników konwersji i identyfikację możliwości poprawy Hotjar: To popularne narzędzie UX oferuje mapy cieplne, nagrania sesji i narzędzia do zbierania opinii, które pomagają wizualizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Wypróbuj alternatywy Hotjar jeśli szukasz bardziej bogatej w funkcje opcji Mixpanel: Śledzenie interakcji użytkowników z aplikacjami i stronami internetowymi w czasie rzeczywistym za pomocą Mixpanel. Jego funkcje pozwalają analizować zachowania użytkowników na poziomie szczegółowym, w tym statystyki dotyczące retencji, zaangażowania i różnych wskaźników konwersji Salesforce: To kompleksowe narzędzie CRM umożliwia firmom monitorowanie interakcji z klientami w wielu kanałach. Jego rozbudowane funkcje analityczne i raportowania oferują istotne dane na temat zachowań klientów i pomagają w ich segmentacji HubSpot: HubSpot oferuje pakiet narzędzi marketingowych, sprzedażowych i usługowych niezbędnych do badania zachowań klientów. Śledzi interakcje na różnych etapach podróży klienta, od generowania leadów po wsparcie posprzedażowe

Wdrażanie analizy zachowań klientów

Przeprowadzenie analizy zachowań klientów ma kluczowe znaczenie dla prawdziwego zrozumienia klientów i dostosowania wysiłków marketingowych. ClickUp dla Teamów Marketingowych to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które może również znacząco przyczynić się do analizy zachowań klientów. Jego funkcje pozwalają efektywnie organizować, śledzić i analizować dane jakościowe i ilościowe, zapewniając cenny wgląd w preferencje i zachowania klientów.

Wykorzystując możliwości ClickUp, możesz lepiej zrozumieć swoich odbiorców docelowych i odpowiednio udoskonalić swoje strategie marketingowe.

Oto przewodnik krok po kroku, jak wdrożyć analizę zachowań klientów za pomocą ClickUp:

Krok 1: Użyj pól niestandardowych ClickUp do śledzenia konkretnych danych klientów

Dodaj istotne punkty danych za pomocą pól niestandardowych ClickUp, aby poprawić ocenę

Ustawienie Pola niestandardowe ClickUp'a do ulepszonej segmentacji podczas badania punktów danych klienta, takich jak historia zakupów, preferencje dotyczące produktów i wyniki opinii.

Dane zebrane za pomocą tych pól mogą być wykorzystane do personalizacji komunikacji, np. wysyłania rekomendacji produktów na podstawie wcześniejszych zakupów lub opinii.

Wykorzystując dane klientów poprzez swój zaawansowany silnik rekomendacji, Amazon znacznie zwiększył sprzedaż i poprawił komfort użytkowania. Spersonalizowane sugestie produktów stanowią ok 35% przychodów Amazon wykazując skuteczność tego podejścia opartego na danych w zwiększaniu współczynników konwersji i wspieraniu lojalności klientów.

Zarządzaj wszystkimi zadaniami związanymi z badaniem zachowań klientów za pomocą ClickUp Tasks

Używając danych z tych niestandardowych pól z Zadania ClickUp pozwala tworzyć kampanie dostosowane do konkretnych grup, oferując produkty, które są najbardziej skłonne kupić.

Krok 2: Wizualizacja danych za pomocą pulpitów ClickUp

Niestandardowy interfejs oceny wizualnej dzięki ClickUp Dashboards Pulpity ClickUp ułatwiają wizualizację kluczowych wskaźników zachowania klientów i optymalizację ich doświadczeń związanych z wyszukiwaniem produktów. Możesz ustawić pulpity, które pobierają dane z Zadań i Pól niestandardowych, aby śledzić wyniki satysfakcji i wartość życiową klienta (CLV).

Aktualizacje w czasie rzeczywistym umożliwiają monitorowanie i analizowanie zachowań klientów w miarę ich rozwoju, dzięki czemu można szybko reagować na wszelkie nagłe spadki poziomu zaangażowania klientów. Podobnie, wykresy i diagramy ujawniają wzorce dotyczące tego, które wskaźniki nie działają dla klientów.

Identyfikuj trendy w zachowaniu klientów poprzez wizualizację danych za pomocą pulpitów ClickUp

Wspaniałe jest to, że możesz niestandardowo dostosować te pulpity do swoich konkretnych potrzeb, zapewniając gromadzenie najbardziej odpowiednich danych dla celów związanych z obsługą klienta.

Krok 3: Uporządkuj spostrzeżenia za pomocą Dokumentów ClickUp

Użyj ClickUp Docs do przechowywania notatek na temat różnych zachowań klientów podczas unikalnych punktów interakcji

Stwórz scentralizowane repozytorium spostrzeżeń na temat zachowań klientów zebranych na podstawie interpretacji danych i opinii klientów z przeszłości za pomocą Dokumenty ClickUp . Dzięki niemu udostępnianie wyników swojemu teamowi to bułka z masłem, a każdy może dodawać komentarze, sugestie i aktualizacje w czasie rzeczywistym w miarę napływu nowych danych.

Współpraca wielu członków zespołu w ten sposób pomaga wszystkim pozostać na tej samej stronie zachowań niestandardowych, co prowadzi do bardziej skutecznych kampanii marketingowych.

Krok 4: Ustawienie automatyzacji ClickUp w oparciu o niestandardowe wyzwalacze

Zaprojektuj automatyzację ClickUp, aby automatycznie wysyłać dane z aplikacji do obsługi klienta do arkuszy kalkulacyjnych

Przechodząc dalej, użyj ClickUp Automatyzacja aby usprawnić cykl pracy poprzez ustawienie wyzwalaczy opartych na określonych działaniach klientów. Na przykład, można automatycznie zaktualizować profil klienta, gdy dokona on zakupu i powiadomić członka zespołu, aby skontaktował się ze spersonalizowanymi ofertami.

Te automatyzacje ograniczają ręczną pracę związaną z przetwarzaniem i obsługą interakcji z klientami.

Porada dla profesjonalistów: Zastosowanie automatyzacji marketingu narzędzie takie jak ClickUp do obsługi kampanii wielokanałowych automatyzuje interakcje z klientami poprzez e-mail, SMS, media społecznościowe i powiadomienia push. Zapewnia to spójne doświadczenie na wszystkich platformach

Krok 5: Zmodyfikuj swoje cele za pomocą ClickUp Goals

Wypróbuj ClickUp Goals, aby określić, w jaki sposób Twój zespół zamierza wykorzystać dane o zachowaniach klientów

Ustaw konkretne cele związane z niestandardowymi zachowaniami klientów za pomocą Cele ClickUp . W miarę ewolucji zachowań i interakcji klientów, aktualizuj swoje cele, aby odzwierciedlały te zmieniające się wzorce.

Połącz dane dotyczące zadań z celami, aby mierzyć skuteczność strategii w czasie rzeczywistym. Pomoże ci to śledzić postępy i dostosowywać swoje podejście w razie potrzeby, aby pozostać w zgodzie z celami.

Krok 6: Zintegruj ClickUp z istniejącym stosem technologicznym

Co najważniejsze, zintegruj ClickUp z istniejącymi narzędziami CRM, platformami analitycznymi i innym oprogramowaniem, które śledzi zachowania klientów. Integracje ClickUp automatyzacja przepływu danych pomiędzy ClickUp i innymi narzędziami, oszczędzając czas potrzebny na aktualizację systemów. Taka centralizacja danych zmniejsza złożoność zarządzania wieloma narzędziami do raportowania i zmniejsza ryzyko rozbieżności.

Z ClickUp można zintegrować ponad 1000 narzędzi, w tym różne narzędzia marketingowe, sprzedażowe i inne oprogramowanie do niestandardowego śledzenia klientów .

Pharmacy Mentor, społeczność dla profesjonalistów z branży farmaceutycznej, początkowo polegała na obszarze roboczym Google do zarządzania danymi klientów. Jednak ich ustawienia stały się zagmatwane, komplikując wyszukiwanie danych i raportowanie projektów.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Pharmacy Mentor przeszedł na ClickUp który usprawnił ich CRM, zarządzanie projektami i zarządzanie danymi. Dzięki temu scentralizowano proces zarządzania klientami, automatyzując wyzwalacze zadań dla aktualizacji danych klientów.

ClickUp pomógł naszemu biznesowi stać się znacznie bardziej wydajnym - oszczędzając czas, zmniejszając potrzebę bezcelowych spotkań i znacznie zwiększając zadowolenie pracowników i klientów.

Lewis Norwood, dyrektor ds. relacji z klientami, Pharmacy Mentor

👀 Bonus: szablony do analizy zachowań klientów

Wypróbuj te szablony, aby ulepszyć analizę zachowań klientów i taktyki marketingowe:

Szablon analizy potrzeb klienta firmy ClickUp

Szablon analizy potrzeb klienta firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w analizie potrzeb klientów i zidentyfikowaniu nowych możliwości poprawy.

Szablon analizy potrzeb klienta ClickUp to niestandardowe narzędzie do analizy potrzeb obecnych i przyszłych klientów. Jest on w pełni niestandardowy, dzięki czemu można łatwo zbierać informacje na temat bolączek klientów, organizować informacje zwrotne w wykonalne zadania i tworzyć plany w celu zwiększenia satysfakcji.

Ten szablon zawiera wszystko, czego potrzebujesz: Niestandardowe statusy ClickUp do śledzenia postępów każdego klienta, pola niestandardowe do dodawania szczegółów, takich jak formularze oceny i opisy projektów, oraz Niestandardowe widoki ClickUp takie jak Lista, Gantt, Obciążenie pracą i Kalendarz, aby dopasować je do cyklu pracy.

Szablon mapy podróży klienta od ClickUp

Szablon mapy podróży klienta firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w wizualizacji i śledzeniu doświadczeń klientów od początku do końca.

Szablon mapy podróży klienta ClickUp umożliwia wizualizację każdego kroku doświadczenia klienta, od pierwszego kontaktu do zakupu i dalej.

Rozpocznij od stworzenia person klientów reprezentujących różne segmenty odbiorców, kierując procesem tworzenia mapy. Zidentyfikuj kluczowe punkty styku, takie jak reklamy online i media społecznościowe, i użyj Widok Tablicy ClickUp do organizowania i wizualizacji tych interakcji.

Następnie szczegółowo przeanalizuj całą podróż klienta, notując działania i reakcje emocjonalne na każdej scenie. Zbieraj opinie klientów z różnych źródeł i włączaj je do analizy.

Pulpity skonsolidują te dane, ułatwiając identyfikację obszarów wymagających poprawy i udoskonalenie strategii w celu zwiększenia ogólnej satysfakcji klientów.

Szablon raportowania analizy danych przez ClickUp

Szablon raportu analizy danych firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu i analizowaniu danych w wydajny i zorganizowany sposób.

Szablon Szablon raportu z analizy danych ClickUp oferuje wygodny interfejs do rozbijania technicznych punktów danych na prostsze metryki. Porównuj obserwacje z różnych zestawów danych i twórz raporty ze spisem zawartości, połączonymi zadaniami i innymi plikami w chmurze.

Aby rozpocząć, określ cel swojego raportu i spostrzeżenia, które chcesz odkryć. Gdy już poznasz swoje cele, zbierz dane klientów ze źródeł takich jak bazy danych i ankiety i uporządkuj je wizualnie za pomocą widoku Tablicy.

Przeanalizuj dane, aby dostrzec wzorce, zidentyfikować trendy i użyć wykresów, aby zobaczyć, jak różne punkty danych są ze sobą połączone.

Take the Guesswork Out of Customer Behavior with ClickUp (Wyeliminuj domysły z zachowań klientów dzięki ClickUp)

Analiza zachowań klientów pomaga nawiązać z nimi prawdziwe połączenie i napędzać znaczący rozwój biznesu. Zrozumienie działań podejmowanych przez klientów i motywacji stojących za tymi działaniami pozwala tworzyć strategie, które rezonują z nimi głębiej.

Wykorzystując analitykę zachowań klientów, zyskujesz wgląd we wzorce i preferencje, które mogą kierować Twoimi decyzjami i udoskonalać Twoje podejście. Przetestuj długą listę funkcji ClickUp i zrewolucjonizuj sposób wykorzystywania danych ilościowych i jakościowych do zwiększania sprzedaży i rozwoju swojej marki. Rozpocznij za darmo już dziś!