10 najlepszych alternatyw Hotjar, aby zrozumieć konsumentów w 2024 roku

Być może jesteś w stanie wyrecytować z pamięci miesięczną liczbę unikalnych odwiedzających. Być może stale myślisz o swoim współczynniku konwersji. Być może sprawiasz, że testy A/B wyglądają jak sztuka.

Ale te statystyki strony internetowej i aplikacji mobilnej to dopiero początek. Aby w pełni wykorzystać swoje dane, musisz zagłębić się w doświadczenia użytkowników. Zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający witrynę wchodzą w interakcję z każdą stroną witryny lub w jaki sposób użytkownicy mobilni korzystają z aplikacji, może pomóc w zidentyfikowaniu punktów bólu i możliwości poprawy. Może również pokazać, co działa dla użytkowników i wysunąć te funkcje na pierwszy plan, czyniąc platformę potęgą konwersji.

Badanie zachowań użytkowników jest łatwe, gdy masz odpowiednie narzędzia. Narzędzia do analizy użytkowników, takie jak Hotjar, ułatwiają wyjście poza statystyki i gromadzenie informacji o zachowaniu użytkowników. Hotjar to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w dziedzinie analizy zachowań użytkowników, ale nie jest to jedyne dostępne narzędzie. Oto dziesięć alternatyw Hotjar, które będziesz chciał poznać w 2024 roku.

Jakie są alternatywy dla Hotjar?

Hotjar jest jednym z najbardziej znanych narzędzi do analizy zachowań użytkowników, z różnymi funkcjami, które mogą pomóc w gromadzeniu danych i informacji zwrotnych w celu poprawy UX i wydajności witryny.

Możesz użyć map cieplnych platformy i nagrań sesji, aby przyjrzeć się zaangażowaniu użytkowników i przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z każdą stroną. Wbudowane narzędzie do zbierania opinii umożliwia tworzenie ankiet na miejscu. Każda funkcja platformy może pomóc w podejmowaniu lepszych, opartych na danych decyzji dotyczących tego, jak ulepszyć witrynę i uczynić ją lepszym doświadczeniem dla odwiedzających.

Chociaż Hotjar może być jednym z bardziej znanych narzędzi do analizy stron internetowych i opinii użytkowników, nie jest jedynym - ani nawet najlepszym - narzędziem.

Niektórzy użytkownicy Hotjar zwracają uwagę, że narzędzie analityczne może spowalniać czas ładowania strony. Inni ostrzegają, że narzędzie nie dostarcza kluczowych informacji, takich jak analiza lejka sprzedażowego, pozostawiając użytkownika w niewiedzy na temat tego, gdzie potencjalni klienci wypadają z lejka sprzedażowego. Doprowadziło to do tego, że wielu właścicieli witryn szuka alternatyw dla Hotjar, aby pomóc im ulepszyć swoją witrynę.

Czego należy szukać w alternatywach Hotjar?

Szukasz alternatywy dla Hotjar? Oto pięć rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, szukając narzędzi pomagających analizować zachowanie użytkowników:

Solidny zestaw funkcji: Hotjar oferuje nagrania sesji i mapy cieplne, ankiety, formularze opinii i wiele innych. Upewnij się, że każda alternatywa, którą badasz, zapewnia funkcje, których potrzebujesz, a także dostarcza praktycznych informacji, które możesz wykorzystać do ulepszenia swojej strony internetowej

Intuicyjny interfejs użytkownika: Dane są pomocne tylko wtedy, gdy wiesz, jak się do nich dostać i jak je wykorzystać. Upewnij się, że alternatywa Hotjar, którą wybierzesz, ma łatwy w użyciu interfejs, który nie wymaga magistra informatyki do pracy

Dobre opcje integracji: Sprawdź, czy alternatywy Hotjar, które rozważasz, zintegrują się z innymi aplikacjami i programami w twoim stosie technologicznym, takimi jak system zarządzania zawartością, platforma e-commerce i narzędzia komunikacyjne

Dokładne dane w czasie rzeczywistym: Nie wszystkie dane są sobie równe. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób narzędzie do analizy witryny gromadzi dane i czy odbywa się to w czasie rzeczywistym. Dokładne dane są niezbędne dlapodejmowania świadomych decyzji na temat wydajności witryny i zachowania użytkowników

Ceny: Porównaj ceny alternatyw dla Hotjar i upewnij się, że wybrana opcja jest zgodna z Twoim obecnym budżetem. Niektóre opcje oferują bardziej opłacalne rozwiązania, szczególnie dla startupów i małych Businessów

Badając alternatywy dla Hotjar, szukaj tych, które mają darmowe wersje próbne. Bezpłatna wersja próbna to świetny sposób na przetestowanie platformy i sprawdzenie, czy podoba Ci się UX i funkcje, zanim zdecydujesz się na plany biznesowe i Enterprise Plan.

10 najlepszych alternatyw Hotjar do wykorzystania w 2024 roku

1. Smartlook

Via Smartlook Smartlook to narzędzie do analizy stron internetowych i niestandardowe śledzenie klientów narzędzie rejestrujące i analizujące sesje użytkowników na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych. Wykorzystuje te zarejestrowane sesje do tworzenia map ciepła i śledzenia wydarzeń, aby zapewnić wgląd w sposób, w jaki odwiedzający korzystają z platformy. Smartlook pomaga identyfikować problemy z użytecznością i optymalizować witrynę w oparciu o dane.

Najlepsze funkcje Smartlook

Zawsze włączone nagrywanie sesji oznacza, że za każdym razem rejestrujesz każdego odwiedzającego i możesz wykorzystać te informacje do zidentyfikowania problemów, zbadania awarii i analizy zachowań użytkowników

Tworzenie własnych analiz lejka na platformie, aby zobaczyć, jak użytkownicy przechodzą przez lejek sprzedaży i gdzie mają tendencję do porzucania

Generowanie map cieplnych w ciągu kilku sekund przy użyciu nowych lub istniejących danych, dzięki czemu można szybko zrozumieć zaangażowanie użytkowników i uzyskać natychmiastowy wgląd w to, co działa, a co należy poprawić w witrynie lub aplikacjach mobilnych

Limity Smartlook

Brak wsparcia dla śledzenia podróży użytkownika w wielu sesjach

Ceny Smartlook

Free Plan

Plan Pro: $55/miesiąc

Plan Enterprise: Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Smartlook oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (860+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (130+ opinii)

2. Lucky Orange

Via Lucky Orange Lucky Orange to narzędzie do analityki internetowej i optymalizacji współczynnika konwersji, które pomaga właścicielom witryn uzyskać wgląd w zachowania użytkowników. Platforma oferuje wiele funkcji, które pomagają zbierać opinie i dowiedzieć się więcej o doświadczeniach użytkowników, a także kilka doskonałych opcji integracji, aby połączyć ją z Google Analytics, HubSpot i nie tylko.

Ta alternatywa dla Hotjar jest najbardziej znana ze swojej zdolności do pracy z witrynami e-commerce działającymi na Squarespace lub Shopify.

Najlepsze funkcje Lucky Orange

Wsparcie dla czatu na żywo w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można angażować użytkowników w oparciu o ich interakcje w witrynie lub segment ruchu

Doskonały interfejs wizualny ułatwia wyzerowanie danych i szybkie uzyskanie potrzebnych informacji

Narzędzie do analizy formularzy zapewnia wiele krytycznych wskaźników dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy angażują się w formularze, w tym kolejność pól, czas do rozpoczęcia i wskaźniki porzucenia

Limity Lucky Orange

Przechowywanie danych jest ograniczone, więc możesz być ograniczony co do tego, jak daleko wstecz możesz się cofnąć, jeśli chcesz odwołać się do danych archiwalnych

Ceny Lucky Orange

Free

Build: $39/miesiąc

Rozwój: 79 USD/miesiąc

Rozbudowa: 179 USD/miesiąc

Skala: 749 USD/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się, aby uzyskać informacje o cenach

Lucky Orange oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (120+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 160 recenzji)

3. FullStory

Via FullStory FullStory jest dostawcą danych o doświadczeniach użytkowników dla stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oferuje wiele takich samych funkcji jak Hotjar, w tym mapy cieplne i nagrania sesji, umożliwiając organizacjom śledzenie i analizowanie zachowań użytkowników na poziomie szczegółowym.

W porównaniu do innych alternatyw Hotjar, FullStory oferuje bardziej zaawansowane narzędzie do odtwarzania sesji i solidniejsze możliwości analityczne. Koncentruje się na dostarczaniu praktycznych spostrzeżeń, dzięki czemu organizacje mogą ulepszać swoje platformy cyfrowe.

Najlepsze funkcje FullStory

Doskonałe narzędzia do udostępniania sesji umożliwiają udostępnianie określonych podróży użytkowników innym zespołom, takim jak programiści i zespoły inżynierów

Ustawienia prywatności chronią dane użytkowników, więc nie musisz się martwić o to, co udostępniasz i komu

Doskonałe wsparcie ze strony specjalistów ds. onboardingu i kursy certyfikacji produktów dla nowych użytkowników, aby mogli szybciej rozpocząć korzystanie z dogłębnych narzędzi analitycznych

Limity FullStory

FullStory jest ukierunkowany na konta Enterprise, więc małe firmy mogą uznać go za zbyt drogi w porównaniu z innymi alternatywami Hotjar

Ceny FullStory

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

FullStory oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (350+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

4. Glassbox

Via Glassbox Glassbox to narzędzie do analizy doświadczeń cyfrowych, które pomaga przechwytywać, analizować i wizualizować interakcje użytkowników na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych.

Rejestruje każdą sesję użytkownika, a następnie wykorzystuje te dane do tworzenia szczegółowych informacji poprzez powtórki sesji, mapy cieplne i analizy behawioralne. Glassbox jest szczególnie wysoko oceniany jako narzędzie do analizy aplikacji mobilnych, zapewniając wgląd w doświadczenia w aplikacji, dzięki czemu zespoły programistów mogą zoptymalizować podróż użytkownika.

Najlepsze funkcje Glassbox

Łatwy w użyciu interfejs umożliwia łatwe wyszukiwanie i znajdowanie, w tym nagrań poszczególnych sesji i map cieplnych

Analiza oparta na AI zapewnia praktyczny wgląd w podróż użytkownika i informuje, gdzie mogą znajdować się punkty tarcia

Wiele głosównarzędzia do zbierania opinii niestandardowych klientów aby pomóc Ci uchwycić konkretne, przydatne informacje od prawdziwych użytkowników

Limity Glassbox

Czas reakcji na zgłoszenia jest powolny, więc należy być przygotowanym na samodzielne znalezienie rozwiązania lub zwrócenie się o pomoc do społeczności internetowych

Ceny Glassbox

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Glassbox oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (570+ recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 40 recenzji)

5. Contentsquare

Via Contentsquare Contentsquare to narzędzie do analizy stron internetowych, które pomaga organizacjom zrozumieć zachowanie użytkowników na ich stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych.

Wykorzystując zaawansowaną analitykę z gromadzenia danych i wizualizacji, ContentSquare daje wgląd w zachowania użytkowników, lejki konwersji i wskaźniki zaangażowania. Koncentruje się na pomaganiu organizacjom w podejmowaniu decyzji opartych na danych w jaki sposób zoptymalizować swoją cyfrową obecność.

Najlepsze funkcje Contentsquare

Szczegółowa analiza zachowań użytkowników zapewnia informacje zwrotne na temat szczegółów, takich jak zasięg przewijania, ruchy myszy i kliknięcia, dzięki czemu można zagłębić się w sposób interakcji użytkowników z platformami

Automatyzacja analiz eliminuje konieczność zgadywania w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego użytkownicy porzucają swoją ścieżkę lub jakie problemy mogą napotkać

Intuicyjny interfejs użytkownika oferuje doskonałe raportowanie wizualne, dzięki czemu dane są łatwe do zrozumienia i wdrożenia

Contentsquare limits

Chociaż platforma oferuje możliwości integracji, ich ustawienie może być trudne i ograniczać możliwości wykonywania takich czynności, jak analiza lejka

Ceny Contentsquare

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Contentsquare oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (440+ recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 110 opinii)

6. LogRocket

Via LogRocket LogRocket to platforma do monitorowania aplikacji i odtwarzania sesji używana przez programistów i zespoły zarządzania produktami aby zobaczyć, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z ich stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi. Oferuje nagrywanie sesji użytkowników, a także śledzenie błędów i przechwytywanie dzienników konsoli, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem do rozwiązywania problemów, które może prowadzić do bardziej stabilnego i przyjaznego dla użytkownika doświadczenia.

Najlepsze funkcje LogRocket

Jedna z najbardziej przystępnych cenowo alternatyw dla Hotjar, oferująca do 10 000 nagrań sesji miesięcznie za jedyne $69 miesięcznie (rozliczane rocznie), co czyni ją doskonałą opcją dla mniejszych Businessów

Logi sieciowe i błędy Javascript pomagają zespołom programistów zidentyfikować problemy i zobaczyć dokładnie, czego doświadczył użytkownik podczas rozwiązywania błędów

Narzędzia do uczenia maszynowego pomagają organizacjom przebrnąć przez góry zebranych danych, aby uzyskać wgląd w problemy i to, co powoduje największe problemy w ich przestrzeniach cyfrowych

Limity LogRocket

Narzędzia analityczne zużywają dużo pamięci, co może spowolnić działanie aplikacji

Ceny LogRocket

Free dla maksymalnie 1000 sesji miesięcznie

14-dniowa wersja próbna dla wszystkich planów

Teams: $99/miesiąc

Professional: 350 USD/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się, aby uzyskać informacje o cenach

LogRocket oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4.9/5 (ponad 25 recenzji)

7. Mouseflow

Via Mouseflow Oprócz zwykłego wyboru nagrań sesji, map cieplnych i analizy lejka, Mouseflow oferuje kilka świetnych, dogłębnych analiz, które pomogą Ci w pełni wykorzystać dane. Możesz szybko zidentyfikować problemy z użytecznością i wąskie gardła, torując drogę do zwiększenia konwersacji. Platforma jest przydatna do zwiększania satysfakcji niestandardowych klientów i wydajność strony internetowej .

Najlepsze funkcje Mouseflow

całodobowa obsługa klienta pomoże przezwyciężyć wszelkie wyzwania związane z platformą i zapewni maksymalne wykorzystanie każdej funkcji

Wyniki tarcia są doskonałe do zrozumienia zachowań stojących za frustracją użytkowników i tego, jak można pomóc je przezwyciężyć

Inteligentna analiza lejka konwersji daje wgląd w to, gdzie użytkownicy konwertują lub porzucają stronę i jak można rozwiązać wszelkie problemy

Limity Mouseflow

Użytkownicy zgłaszają ograniczenia dotyczące danych śledzonych przez Mouseflow, takie jak trudności z analizą formularzy i nagrywaniem sesji mobilnych

Ceny Mouseflow

Free

Starter: $29/miesiąc

Growth: $99/miesiąc

Pro: 399 USD/miesiąc

Mouseflow oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (500+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 110 recenzji)

8. Heap

Via Sterta Heap to cyfrowa platforma analityczna oferująca proste narzędzia do gromadzenia i analizy danych. W przeciwieństwie do innych alternatyw Hotjar, Heap automatycznie przechwytuje wszystkie interakcje użytkowników, dzięki czemu można retroaktywnie analizować zachowanie bez wcześniejszego ustawienia śledzenia wydarzeń. To sprawia, że jest to rozwiązanie typu "ustaw i zapomnij" do optymalizacji doświadczenia użytkownika na platformach cyfrowych.

Najlepsze funkcje Heap

Automatyczne nagrywanie doświadczeń użytkowników oznacza, że możesz retroaktywnie analizować podróże użytkowników z powtórkami sesji z momentów, które są dla Ciebie najbardziej odsetki

Zautomatyzowane narzędzia do analizy danych eliminują konieczność zgadywania, co zrobić dalej i dają wgląd w to, jak zoptymalizować platformy cyfrowe

Łatwe do wdrożenia i użytkowania, dzięki czemu można od razu zacząć uzyskiwać dane i analizy

Heap limits

Integracje z popularnymi narzędziami mogą być limitowane

Ceny Heap

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Heap oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

9. Crazy Egg

Via Szalone jajko Ponad 300 000 stron internetowych korzysta z Crazy Egg jako preferowanej alternatywy Hotjar. To cyfrowe narzędzie analityczne oferuje mapy cieplne, mapy przewijania i nagrania sesji, zapewniając wgląd w zachowanie użytkowników i wzorce interakcji. Jest to przydatne do identyfikowania odsetków i potencjalnych problemów na platformach cyfrowych.

Najlepsze funkcje Crazy Egg

Łatwy w użyciu i ustawieniu, dzięki czemu można szybko zacząć uzyskiwać dane i dogłębną analizę witryny

Przyjemne opcje testów A/B pomagają określić, która opcja jest najlepsza dla użytkowników

Nie ma znaczącego wpływu na czas ładowania strony, co jest doskonałą wiadomością dla tych, którzy próbują zoptymalizować ten wskaźnik

Limity Crazy Egg

Jest to bardzo proste i łatwe w użyciu narzędzie do analizy zachowań i może być zbyt proste dla użytkowników szukających bardziej dogłębnej analizy

Crazy Egg ceny

30-dniowa wersja próbna Free

Basic: 29 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Standard: 49 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Plus: 99 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Pro: 249 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Enterprise: Skontaktuj się, aby uzyskać informacje o cenach

Crazy Egg oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

10. VWO

Via VWO VWO, czyli Visual Website Optimizer, to platforma do optymalizacji współczynnika konwersji i testów A/B. Jest szczególnie przydatna do testów A/B i testów split URL, ale oferuje również standardowe narzędzia do analizy zachowania, takie jak mapy cieplne i powtórki sesji. VWO to doskonałe narzędzie, jeśli chcesz eksperymentować z najlepszymi sposobami na zwiększenie współczynnika konwersji.

Najlepsze funkcje VWO

VWO bardzo ułatwia ustawienie testów split URL i testów A/B oraz pozwala ustawić kryteria powodzenia testów lub zaplanować czas testów

całodobowa obsługa klienta z 70% wskaźnikiem pierwszego połączenia i czasem reakcji krótszym niż połowa średniej w branży

Doskonałe funkcje ochrony danych sprawiają, że platforma ta jest zgodna z RODO, HIPAA i innymi politykami ochrony danych

Limity VWO

Krzywa uczenia się tego oprogramowania jest stroma

Ceny VWO

Starter: Free do 50 000 użytkowników miesięcznie

Growth: 386 USD/miesiąc rozliczane rocznie do 50 000 śledzonych użytkowników miesięcznie

Pro: 887 USD/miesiąc rozliczane rocznie dla maksymalnie 50 000 śledzonych użytkowników miesięcznie

Enterprise: 1 553 USD/miesiąc rozliczane rocznie dla maksymalnie 50 000 śledzonych użytkowników miesięcznie

Oceny i recenzje VWO

G2: 4.3/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 90 recenzji)

Inne narzędzia do zarządzania stronami internetowymi

Organizuj wyczyszczone projekty zarządzania stroną internetową za pomocą wszechstronnych narzędzi do zarządzania projektami ClickUp

Zarządzanie stroną internetową lub tworzenie aplikacji mobilnej wymaga narzędzi, które pomagają analizować zachowania użytkowników. Narzędzia te mogą rozwiązywać problemy, optymalizować współczynniki konwersji i poprawiać doświadczenia użytkowników, zwiększając satysfakcję klientów.

Jeśli korzystasz z Hotjar lub jednej z alternatyw Hotjar z tej listy, możesz wykorzystać analizę podróży użytkownika do ulepszenia swoich platform cyfrowych. Wzbogać swój proces o pomocne techniki wizualizacji i narzędzia zwiększające wydajność.

Aby w pełni wykorzystać możliwości śledzenia i analizy zachowań cyfrowych, zintegruj preferowaną alternatywę dla Hotjar z ClickUp. Często określany jako narzędzie do zarządzania projektami clickUp to znacznie więcej: jest to również najwyżej oceniany platforma do zarządzania projektami stron internetowych .

Twórz szczegółowe pulpity i łatwo dodawaj karty, aby zobaczyć postęp w punktach sprintu, zadania na status i błędy na widok

Korzystaj z wbudowanych narzędzi, aby upewnić się, że Twoje strony internetowe działają płynnie, pozostają na dobrej drodze i dostarczają KPI. ClickUp posiada intuicyjny interfejs użytkownika i potężne funkcje, które sprawiają, że współpraca w zespole jest dziecinnie prosta, dzięki czemu możesz dostarczać wyjątkowe wyniki w każdym projekcie.

ClickUp można również połączyć z ulubioną platformą analityczną, tworząc centralną przestrzeń do przetwarzania, przechowywania i analizowania danych witryny. W ten sposób uzyskasz bardziej holistyczny widok wydajności swojej witryny lub aplikacji mobilnej i będziesz mógł podejmować lepsze decyzje dotyczące optymalizacji w oparciu o dane.

Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z biblioteki pełnej szablonów do planowania strategicznego . Można skorzystać z Free Szablon raportowania Analytics jako punkt wyjścia do zrozumienia danych za pomocą łatwe do zrozumienia wizualizacje i śledzenie KPI. Lub użyj Szablon raportowania analizy danych aby szybko porównać trendy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy na platformach cyfrowych.

Uzyskaj lepszy wgląd w swoich niestandardowych klientów dzięki ClickUp

Łącząc zarządzanie projektami stron internetowych z narzędziami analitycznymi, ClickUp pozwala efektywnie zarządzać projektami. Dzięki ClickUp zyskasz również wgląd w swoich odbiorców, doświadczenia użytkowników i wydajność platformy cyfrowej.

Kompleksowe rozwiązanie ClickUp jest królem w świecie, w którym dane są najważniejsze. Załóż swoje darmowe konto ClickUp już dziś, aby zacząć robić mądrzejsze rzeczy strategicznych decyzji dla Twojej obecności online.