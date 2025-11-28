Jak ClickUp wykorzystuje ClickUp Brain do przekształcania danych w praktyczne informacje

Stworzyliśmy ClickUp Brain. Następnie natychmiast zaczęliśmy używać go do zarządzania naszą pracą w ClickUp, aplikacji do wszystkiego, co związane z pracą.

Brzmi to trochę jak zapętlenie, ale proszę nas wysłuchać. Mieliśmy dokładnie ten sam problem, co Państwo: rozrost pracy. Tysiące zadań w dziesiątkach projektów, zespoły rozrzucone po różnych strefach czasowych, ogromne ilości danych historycznych rozproszonych po dziesiątkach aplikacji, które mogłyby nam dostarczyć użytecznych informacji — gdybyśmy tylko potrafili je odczytać.

ClickUp Brain połączył elementy, których nie byliśmy w stanie dostrzec w czasie rzeczywistym. Na przykład, jakie rodzaje zależności faktycznie zakłócają osie czasu, które kroki zatwierdzania powodują wąskie gardła i które zespoły są przeciążone.

W tym wpisie na blogu omówimy, w jaki sposób ClickUp wykorzystuje ClickUp Brain do przekształcania danych w praktyczne informacje. Oto, co zmieniło się dla nas i co może zmienić się dla Ciebie. 🪄

Czym jest ClickUp Brain?

Poproś ClickUp Brain o pomoc w zakresie wzmianek w zadaniach ClickUp i czacie ClickUp

ClickUp Brain to wbudowany w ClickUp asystent oparty na AI, który pomaga pracować mądrzej i szybciej. Możesz wchodzić w interakcję z ClickUp Brain, robiąc wzmiankę o @Brain w komentarzach do zadań lub na czacie, tak jak robią to członkowie zespołu. Oto, co potrafi:

Przekazuj instrukcje i odpowiadaj na pytania, korzystając z kontekstu swojego obszaru roboczego.

Podsumuj elementy obszaru roboczego, takie jak zadania ClickUp , komentarze, czaty i dokumenty.

Wykonuj czynności, takie jak tworzenie zadań, aktualizowanie statusów postępów, publikowanie komentarzy, podsumowywanie zadań lub dokumentów, przeszukiwanie obszaru roboczego i wiele innych.

Uzyskaj dostęp zarówno do elementów publicznych, jak i (za zgodą) prywatnych w swoim obszarze roboczym, aby zapewnić bardziej trafne i kontekstowe odpowiedzi.

Z ClickUp Brain można korzystać w różnych miejscach w obszarze roboczym, takich jak pasek narzędzi, nagłówki lokalizacji, zadania, dokumenty i czat. Został zaprojektowany, aby pomagać we wszystkim, od zarządzania zadaniami po generowanie podsumowań, a nawet wyszukiwanie w Internecie.

Użyj ClickUp Brain MAX, aby wprowadzić sztuczną inteligencję rozpoznającą kontekst na swój pulpit

Aby uzyskać jeszcze większą moc, skorzystaj z ClickUp Brain MAX, Twojego kompaniona na komputerze stacjonarnym, który zapewnia wydajność opartą na AI w całym cyklu pracy, nie tylko w ClickUp.

46,5% pracowników jest zmuszonych do przechodzenia między dwoma lub więcej narzędziami AI, aby zakończyć jedno zadanie.

Brain MAX eliminuje również rozproszenie sztucznej inteligencji, centralizując wszystkie narzędzia AI i cykle pracy w jednym miejscu. Możesz wyszukiwać, tworzyć i podejmować działania w ClickUp, połączonych aplikacjach roboczych (takich jak Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) oraz w Internecie, a wszystko to z jednego, ujednoliconego interfejsu.

To jedna AI do wszystkich Twoich zadań.

Zobacz, jak to działa, oglądając to krótkie wideo:

Dlaczego praktyczne informacje mają kluczowe znaczenie

Dane bez kierunku nie są dla nikogo pomocne. Potrzebujemy informacji, które możemy wykorzystać — takich, które pokazują nam, co zrobić dalej, a nie tylko co się wydarzyło wcześniej.

Oto dlaczego praktyczne informacje są tak ważne. 👇

Wykrywanie nadmiernego i niedostatecznego wykorzystania

Niektórzy członkowie zespołu są przeciążeni pracą, podczas gdy inni mają wolne zasoby. Bez odpowiedniej widoczności całkowicie to przegapiamy. Praktyczne informacje pozwalają szybko dostrzec te nierówności.

Widzimy, kto jest przeciążony, a kto może podjąć się dodatkowych zadań. Pomaga nam to sprawiedliwie rozdzielać pracę i zapobiegać wypaleniu zawodowemu, zanim do niego dojdzie.

Priorytetowe traktowanie zadań o dużym znaczeniu

Nie wszystkie zadania mają taką samą wagę. Niektóre mają znaczący wpływ, inne po prostu zajmują nam czas.

Jasne wnioski pozwalają nam być bezwzględnymi. Pokazują nam, który projekt zwiększy przychody, o które funkcje domagają się klienci i która inicjatywa wyglądała dobrze na spotkaniu planistycznym, ale za sześć miesięcy nie będzie miała znaczenia.

📮 ClickUp Insight: 13% respondentów naszej ankiety chce wykorzystywać AI do podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów. Jednak tylko 28% twierdzi, że regularnie korzysta ze sztucznej inteligencji w pracy. Możliwy powód: obawy dotyczące bezpieczeństwa! Użytkownicy mogą nie chcieć udostępniać poufnych danych dotyczących podejmowania decyzji zewnętrznej sztucznej inteligencji. ClickUp rozwiązuje ten problem, przenosząc oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania problemów bezpośrednio do Twojego bezpiecznego obszaru roboczego. Od SOC 2 po normy ISO, ClickUp jest zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych i pomaga w bezpiecznym korzystaniu z generatywnej technologii sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym.

Przyspiesz proces podejmowania decyzji

Kiedy decyzje się opóźniają, traci się impet. Dzięki dostępnym na wyciągnięcie ręki informacjom eliminujemy opóźnienia i mamy potrzebne dane wtedy, kiedy ich potrzebujemy. To pozwala nam działać szybko i pewnie, utrzymując projekty na właściwym torze i zapewniając spójność zespołów.

W rzeczywistości Alistair Croll i Ben Yoskvitz, autorzy książki „Lean Analytics”, twierdzą, że:

Jeśli jesteś zajęty wyjaśnianiem danych, nie będziesz miał czasu na podejmowanie działań na ich podstawie.

Jeden na pięciu pracowników ankietowanych przez ClickUp twierdzi, że sama świadomość terminu podjęcia decyzji (lepsza komunikacja) pomogłaby im pracować szybciej. Jednak w natłoku obowiązków często zdarza się, że komunikacja dotycząca osi czasu pozostaje w tyle.

W tym miejscu do akcji wkracza ClickUp Brain. Działając jako Twój wspomagany sztuczną inteligencją kopilot, automatycznie gromadzi aktualizacje z zadań, wątków i dokumentów, dostarczając codzienne podsumowania, informacje dotyczące decyzji i komentarze, dzięki czemu nie musisz już ścigać ludzi (lub informacji).

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym

Najważniejsze funkcje ClickUp Brain zapewniające praktyczne informacje

Oto, w jaki sposób włączyliśmy ClickUp Brain do naszych własnych cykli pracy, aby działać szybciej, wcześniej wykrywać problemy i zapewnić spójność działań zespołów. 📋

Wykrywaj problemy związane z projektami, zanim spowodują one lawinę innych problemów

Najdroższy kryzys to ten, którego nie widać z daleka. Używamy ClickUp Brain, żeby dostrzec ostrzeżenia, które normalnie byśmy przeoczyli.

Zarządzaj projektami za pomocą funkcji „Znajdź zadania, które utknęły” w ClickUp Brain

Weźmy prawdziwy scenariusz: nasz zespół produktowy wprowadził funkcję, która opierała się na trzech powiązanych ze sobą strumieniach pracy. Funkcja „Znajdź zadania, które utknęły” w ClickUp Brain wykryła, że zadanie przekazania projektu nie zostało zaktualizowane od 12 dni. To jedno powiadomienie zapobiegło dwutygodniowej serii opóźnień w dalszej części procesu.

Wykryliśmy przeszkodę, zmieniliśmy własność i utrzymywaliśmy termin wprowadzenia produktu na rynku. Bez tej widoczności odkrylibyśmy problem dopiero podczas przeglądu sprintu — zbyt późno, aby go naprawić.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Znajdź zadania w projekcie „Kampania Q4”, które nie były aktualizowane od ponad 10 dni i zaznacz te, które są zagrożone opóźnieniem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Prześlij pliki Excel bezpośrednio do nowego czatu ClickUp Brain i zadaj pytania dotyczące danych. Dodatkowo możesz wkleić link do arkusza kalkulacyjnego (na przykład z Arkuszy Google), aby uzyskać informacje. Pomaga to w natychmiastowej analizie arkuszy kalkulacyjnych bez opuszczania obszaru roboczego ClickUp.

Zastąp wielogodzinne raportowanie statusu

Większość zespołów traci wiele godzin na ręczne tworzenie streszczeń wykonawczych. Teraz generujemy je automatycznie.

Podsumuj zadania i aktywność w lokalizacji za pomocą ClickUp Brain

Pod koniec każdego sprintu prosimy ClickUp Brain o podsumowanie naszej przestrzeni programistycznej, podkreślając, co zostało dostarczone, co jest nadal w trakcie postępu, a co jest zablokowane. Pobiera ono statusy zadań, komentarze i załączniki z całej przestrzeni i przekształca je w czytelny raport, którego przeglądanie zajmuje 30 sekund zamiast 30 minut potrzebnych na jego skompilowanie.

Ponadto, gdy nasz szef czyta podsumowanie, widzi rzeczywisty postęp, a nie listę statusów.

Informujemy ich: „Wdrożyliśmy trzy funkcje, odblokowaliśmy integrację płatności poprzez ponowne przypisanie zadania zaplecza i mamy jedną przeszkodę w kompilacji iOS, która wymaga dostępu do zewnętrznego API”. To aktualizacja gotowa do podjęcia decyzji.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Wygeneruj streszczenie dotyczące przestrzeni „Tworzenie aplikacji mobilnych”, obejmujące zakończone funkcje, otwarte problemy i przeszkody w ostatnim sprincie.

Podejmuj wyważone decyzje dotyczące obciążenia pracą

Nierównomierne obciążenie pracą często prowadzi do wypalenia zawodowego, zatorów i przekraczania terminów. Używamy ClickUp Brain, aby przywrócić równowagę, zanim do tego dojdzie.

Podczas gdy widok obciążenia pracą ClickUp pokazuje obciążenie poszczególnych osób, asystent AI idzie o krok dalej. Analizuje wszystko, w tym ilość zadań, terminy wykonania, sygnały złożoności i zależności. Gdy ClickUp Brain widzi, że jeden członek zespołu ma 12 pilnych zadań, a inny tylko cztery, zaleca konkretne zmiany w przydziale zadań.

Zrównoważ obciążenie zespołu, korzystając z informacji o obciążeniu pracą dostarczanych przez ClickUp Brain

W ostatnim kwartale zastosowaliśmy to w naszym zespole projektowym.

ClickUp Brain wykrył, że jeden projektant wykonywał większość zadań o wysokim priorytecie, podczas gdy inni mieli wysokie obciążenie. Dokonaliśmy strategicznej redystrybucji zadań. Udało nam się zapobiec wypaleniu zawodowemu naszego najlepszego pracownika, a wydajność wzrosła, ponieważ zadania były zakończone bardziej równomiernie w całym zespole.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Przejrzyj widok obciążenia pracą zespołu projektowego i zaproponuj, w jaki sposób można ponownie przydzielić zadania, aby zachować równowagę w tym tygodniu.

Twórz pulpity nawigacyjne, które pokazują nam, co jest ważne

Dowiedzieliśmy się, że pulpity nawigacyjne, z których korzystają ludzie, sprawiają, że analiza nawet najbardziej złożonych danych staje się dziecinnie prosta. Wyobraź sobie pulpity nawigacyjne, które nie ograniczają się do podawania listy liczb, ale również dostarczają zrozumiałych interpretacji tego, co te liczby faktycznie oznaczają. Nasze pulpity nawigacyjne oparte na AI w ClickUp właśnie to robią.

Karty AI pomagają nam:

Automatycznie pobieraj aktualizacje dotyczące aktywności zespołu w danym okresie dzięki AI Team StandUp karta .

Twórz ogólne przeglądy stanu projektu, postępów i kolejnych kroków dzięki systemowi punktacji w stylu wykonawczym za pomocą karty aktualizacji projektu AI .

Twórz niestandardowe podpowiedzi, aby uzyskać doraźne informacje lub wykonywać różne działania za pomocą AI Brain Card .

Przedstaw aktualne podsumowania dla kierownictwa dzięki kartej podsumowującej AI .

Podsumuj swoją ostatnią aktywność na potrzeby spotkań standupowych lub raportowania za pomocą AI StandUp karty.

Pozwól swoim pulpitom nawigacyjnym myśleć za Ciebie dzięki kartom AI opartym na ClickUp Brain

Nasz zespół marketingowy odświeża swój pulpit nawigacyjny w każdy poniedziałek rano. Widzą podsumowanie postępów kampanii, co jest opóźnione i które kanały są zablokowane — w prostym języku.

Stworzyliśmy również oparte na AI pulpity nawigacyjne do obsługi problemów klientów, planowania sprintów i analizy produktów. Każdy z nich pokazuje dokładnie to, czego zespół potrzebuje do podejmowania decyzji.

Pulpit sprzedaży pokazuje, które transakcje są w toku, a które utknęły w martwym punkcie. Pulpit inżynierii pokazuje, które usługi działają prawidłowo, a które wymagają uwagi. Kiedy dyrektor generalny chce poznać stan projektu, zamiast umawiać spotkanie, kierujemy go do pulpitu.

🔍 Czy wiesz, że... Netflix stał się współczesnym symbolem korporacyjnym działania w oparciu o dane. W 2006 roku, kiedy uruchomiono Netflix Prize, firma przeprowadziła crowdsourcing w celu uzyskania lepszych algorytmów przewidywania preferencji użytkowników. Wynik to poprawa dokładności rekomendacji o 8%.

Połącz spostrzeżenia z działaniami dzięki automatyzacji i celom

Wykrycie problemu nie ma znaczenia, jeśli nikt nie podejmie odpowiednich działań. Traktujemy wnioski jako początek cyklu pracy, a nie jego koniec.

Podejmuj proaktywne działania, korzystając z ClickUp Brain w dokumentach

Gdy sztuczna inteligencja zidentyfikuje krytyczne zaległe zadanie, ClickUp Automatyzacja natychmiast powiadamia kierownika projektu. Kiedy dokumentujemy wnioski z analizy po zakończeniu projektu w ClickUp Docs, prosimy ClickUp Brain o wyodrębnienie kluczowych wniosków i powiązanie ich z naszym celem ciągłego doskonalenia.

Wnioski stają się częścią naszej wiedzy instytucjonalnej, a działania stają się automatyczne.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Podsumuj najnowszy dokument podsumowujący i połącz kluczowe wnioski z celem „Ciągłe doskonalenie”.

📮 ClickUp Insight: 47% respondentów naszej ankiety nigdy nie próbowało wykorzystać AI do wykonywania zadań ręcznych, ale 23% osób, które wdrożyły AI, twierdzi, że znacznie zmniejszyło to ich obciążenie pracą. Ta różnica może być czymś więcej niż tylko luką technologiczną. Podczas gdy pierwsi użytkownicy osiągają wymierne korzyści, większość może nie doceniać, jak bardzo AI może zmienić sposób pracy, zmniejszając obciążenie poznawcze i pozwalając zaoszczędzić czas. 🔥 ClickUp Brain wypełnia tę lukę, płynnie integrując sztuczną inteligencję z Twoim cyklem pracy. Od podsumowywania wątków i tworzenia zawartości po rozkładanie złożonych projektów na części i generowanie podzadań — nasza sztuczna inteligencja potrafi wszystko. Nie musisz przełączać się między narzędziami ani zaczynać od zera. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas poświęcany na tworzenie raportów o co najmniej 50% dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą poświęcać mniej czasu na formatowanie, a więcej na prognozę.

Dostęp do wielu modeli AI

Czasami łatwiej jest myśleć inaczej, gdy korzystasz z różnych narzędzi AI do wykonywania różnych zadań.

Korzystaj z wielu modeli AI z jednego interfejsu w ClickUp Brain.

Kiedy przeprowadzamy burzę mózgów nad kierunkami kampanii, potrzebujemy szybkiego generowania pomysłów. Kiedy podejmujemy decyzję dotyczącą produktu, potrzebujemy głębokiego logicznego rozumowania. Kiedy badamy coś specjalistycznego, możemy potrzebować narzędzia, które zostało przeszkolone w inny sposób. Udawanie, że jeden model radzi sobie z tym wszystkim równie dobrze, jest po prostu błędne.

Brain MAX umożliwia nam dostęp do Claude'a w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy, ChatGPT w celu kreatywnego tworzenia pomysłów oraz Gemini w przypadku specjalistycznych dziedzin. Wybieramy w zależności od tego, co w danym momencie próbujemy rozwiązać.

Wykorzystaj ChatGPT w ClickUp Brain MAX do kreatywnej burzy mózgów

Nasz zespół ds. produktów korzysta z Claude'a, gdy rozważamy złożone kompromisy dotyczące priorytetów funkcji, natomiast nasz zespół marketingowy przechodzi na ChatGPT, gdy analizuje kierunki kampanii.

💡 Co się u nas sprawdza: Używamy Brain MAX + ClickUp Whiteboards jako naszego kreatywnego centrum dowodzenia. Na przykład, zbieramy surowe pomysły z pulpitu, a następnie umieszczamy je na tablicy w ClickUp. Następnie używamy wizualizacji w czasie rzeczywistym, łączymy je z zadaniami i dokumentami i pozwalamy zespołowi na ich modyfikowanie, udoskonalanie i realizację bez opuszczania obszaru roboczego. Przeprowadź burzę mózgów i szybko przekształć pomysły w praktyczne zadania na tablicach ClickUp Whiteboards.

Wyszukuj we wszystkich narzędziach, z których korzystamy

Dzisiejsze zespoły korzystają z wielu narzędzi: Figma zawiera projekty, GitHub zawiera kod, Google Drive zawiera dokumenty strategiczne, SharePoint zawiera dokumenty prawne, a ClickUp zawiera wszystko inne.

Znalezienie tego, czego potrzebujesz, oznacza otwieranie zakładek, przełączanie kontekstu, zapamiętywanie, gdzie ostatnio coś widziałeś, i nadzieję, że szukałeś we właściwym miejscu.

Poproś ClickUp Brain MAX o lokalizację plików z Figma lub Google Drive

Brain MAX zmienia tę sytuację, ponieważ przeszukuje wszystkie aplikacje jednocześnie. Wpisujemy „Pokaż mi projekty Figma dla wersji 2. 1 i połącz je ze specyfikacją techniczną oraz opiniami klientów, które otrzymaliśmy”, a aplikacja zwraca makiety z Figma, pobiera powiązane dokumenty z ClickUp i Drive oraz wyświetla rozmowy, w których omawialiśmy, czego klienci faktycznie oczekiwali od tej wersji.

Wszystko jest widoczne w jednym miejscu i wszystko jest ze sobą połączone.

Mów głośno, aby zwiększyć wydajność

Myślimy szybciej niż piszemy, więc zapisujemy pomysły w momencie ich powstawania, zamiast tracić je, próbując znaleźć klawiaturę.

Dyktuj aktualizacje bez użycia rąk, podczas gdy ClickUp Brain MAX uczy się Twojego słownictwa, aby zapewnić inteligentniejszą transkrypcję

Funkcja Talk to Text w ClickUp Brain MAX pozwala nam pracować 4 razy szybciej, ponieważ ograniczenia związane z pisaniem tekstu na klawiaturze nie spowalniają naszego myślenia.

Po prostu wyrażamy swoje opinie, a nasze myśli są formatowane i organizowane do wykorzystania w Brain MAX.

Ponadto niestandardowy słownik zapewnia, że AI rozpoznaje nazwy, żargon i odniesienia, których używamy. „Q4 push”. „API Boba”. „Audyt UX”. System zapisuje dokładnie to, co mówimy, zamiast interpretować to fonetycznie. Na tym polega różnica między dyktowaniem jako nowością a dyktowaniem jako sposobem na uchwycenie myśli.

Zobacz, jak jeden z naszych użytkowników wykorzystuje ClickUp Brain MAX:

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo cenię sobie również bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji. Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to przebić się przez szum informacyjny i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb.

Prowadź badania oparte na rzeczywistości

Każdego dnia podejmujemy decyzje w oparciu o informacje, takie jak działania naszych konkurentów i zmiany na rynku. Jeśli informacje te są błędne, wszystko, co następuje po nich, również będzie błędne. Jeśli nie można ustalić źródła informacji, nie można mieć pewności, czy są one prawidłowe.

Korzystaj z analiz internetowych w czasie rzeczywistym, wraz z przejrzystymi cytatami dla każdej odpowiedzi, dzięki ClickUp Brain MAX.

Brain MAX przeszukuje internet i zwraca wyniki wraz z przypisaniem źródła. Możesz kliknąć na każde źródło. Kiedy wykorzystujemy badania do podejmowania decyzji, połączamy je z naszą dokumentacją, aby zespół mógł zapoznać się zarówno z wnioskami, jak i dowodami.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Znajdź najnowsze raporty dotyczące trendów w zakresie wydajności zespołów zdalnych i podsumuj kluczowe wnioski, podając źródła.

Chroń swój czas na skupienie

Chronimy czas przeznaczony na skupienie tak samo, jak chronimy spotkania. ClickUp Brain w ClickUp Planner przegląda Twój harmonogram, rozumie, kiedy potrzebujesz bloków na intensywną pracę, i automatycznie rezerwuje ten czas.

Pozwól ClickUp Planner automatycznie blokować zadania o priorytecie i dynamicznie dostosowywać harmonogram

Co ważniejsze, przesuwa zadania o niższym priorytecie, aby dopasować je do chronionych bloków czasu, dzięki czemu nie musisz nieustannie dokonywać wyborów.

Kiedy pojawia się coś pilnego i zagraża Twojej koncentracji, ClickUp Brain inteligentnie zmienia harmonogram zadań, zamiast po prostu wrzucać je do zepsutego kalendarza. Rozumie zależności i terminy, więc nie przesuwa zadań, które mają być wykonane jutro, ani nie blokuje innych prac.

W wyniku zyskujesz nieprzerwany czas na wykonywanie prawdziwej pracy do zrobienia.

🧠 Ciekawostka: W 1854 roku lekarz John Snow (nie, nie ten z Gry o tron) wykorzystał ręcznie narysowaną „mapę chorób” zgonów spowodowanych cholerą w Londynie, aby prześledzić źródło epidemii do jednej pompy wodnej. Był to jeden z pierwszych znanych przykładów przekształcenia surowych danych w praktyczne informacje, które dosłownie uratowały życie wielu osobom.

Rejestruj spotkania bez konieczności prowadzenia notatek

Użyj ClickUp AI Notetaker do nagrywania, transkrypcji i przypisywania działań następczych

Spędzamy wiele godzin na spotkaniach i jeszcze więcej próbując zapamiętać, co się wydarzyło. Większość z tego nie zostaje w pamięci. Ktoś pisał notatki, podczas gdy wszyscy inni patrzyli, co oznacza, że spotkanie stało się raczej dokumentacją niż rozmową. Po rozmowie ktoś musi uporządkować notatki, wyodrębnić elementy do wykonania, stworzyć zadania i przeprowadzić dystrybucję informacji.

To godziny pracy, które nigdy nie powinny były istnieć.

AI Notetaker ClickUp działa podczas rozmowy i rejestruje wszystko:

Transkrypcje, dzięki którym możesz wyszukać dokładnie, kto co powiedział.

Inteligentne podsumowania, które skupiają się na tym, co najważniejsze

Elementy, które można automatycznie przekształcić w przypisane zadania, wysyłając podpowiedź do ClickUp Brain.

Wszystko to pojawia się w Twoich dokumentach, dzięki czemu jest połączone z Twoją pracą, a nie pozostaje odizolowane i zapomniane w aplikacji do notatek.

Jak nasze Teams korzystają z ClickUp Brain

Oto, jak na co dzień wykorzystujemy ClickUp Brain w naszych zespołach — jakie podpowiedzi wykonujemy, jakie problemy rozwiązujemy i jakiej pracy unikamy. 😌

Zespół ds. zarządzania projektami i operacji

Znajdź ciche zadania w mgnieniu oka dzięki ClickUp Brain

Na początku tygodnia nasz zespół PMO uruchamia tę samą podpowiedź: Znajdź zadania w przestrzeni operacyjnej, które nie były aktualizowane od ponad 7 dni i których termin realizacji upływa w ciągu dwóch tygodni.

Dzięki temu można wychwycić zadania, które utknęły w martwym punkcie. W zeszłym miesiącu wykryto zadanie związane z przeglądem prawnym, które pozostawało nietknięte przez ponad tydzień. Kierownik projektu zakładał, że zadanie trafiło do działu prawnego, podczas gdy zespół prawny sądził, że czeka na kierownika projektu. Wykryliśmy to na tyle wcześnie, że udało się utrzymać harmonogram wprowadzenia produktu na rynek.

Do czego używamy ClickUp Brain:

Generowanie cotygodniowych podsumowań wykonawczych z naszej przestrzeni operacyjnej

Identyfikowanie zależności, które blokują wiele strumieni pracy, zanim ktokolwiek to zauważy.

Gromadzenie aktualizacji statusu wszystkich projektów do przeglądu przez kierownictwo

💡 Co sprawdza się w naszym przypadku: W naszym biurze zarządzania projektami (PMO) używamy pól niestandardowych AI, aby zaoszczędzić czas i utrzymać projekty na właściwym torze. Tworzymy pole podsumowujące AI, aby automatycznie skondensować opisy zadań, komentarze i podzadania w szybki przegląd.

Kolejna funkcja AI Field śledzi postępy poprzez analizę podzadań i list kontrolnych, dzięki czemu zawsze wiemy, na jakim etapie znajduje się zadanie, bez konieczności ręcznej aktualizacji.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania zadań i automatycznie śledź postępy dzięki polom niestandardowym AI w ClickUp

Zespół marketingowy i kreatywny

Twórz posty w mediach społecznościowych zgodne z wizerunkiem marki (podpisy i zdjęcia) za pomocą ClickUp Brain

Prowadzimy kampanie jednocześnie w zawartości blogów, mediach społecznościowych, e-mailach, płatnych reklamach, wydarzeniach i partnerstwach. Kiedy ktoś pyta „Jaki jest status kampanii webinarowej?”, zwracamy się bezpośrednio do ClickUp Brain.

Jak wykorzystujemy nasze narzędzie marketingowe oparte na AI:

Podsumowując wątki z opiniami na blogu, aby autorzy wiedzieli dokładnie, co należy zmienić.

Pobieranie danych dotyczących skuteczności kampanii z wielu źródeł danych do jednej spójnej aktualizacji

Wykorzystanie kluczowych wniosków z retrospektyw po uruchomieniu kampanii w celu ulepszenia przyszłych kampanii.

Nasz zespół kreatywny również korzysta z ClickUp Brain do generowania obrazów do postów w mediach społecznościowych, nagłówków blogów i materiałów wizualnych do kampanii. Kiedy potrzebują szybkiego obrazu koncepcyjnego lub grafiki hero, opisują swoje potrzeby, a ClickUp Brain generuje je na miejscu.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku wczesnych wersji roboczych, testów A/B różnych koncepcji lub gdy potrzebne są obrazy zastępcze w oczekiwaniu na ostateczne projekty.

📖 Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp wykorzystuje ClickUp

Zespół ds. produktów

Zadaj ClickUp Brain konkretne pytania dotyczące dokumentacji technicznej

Nasi menedżerowie produktu nieustannie balansują między wymaganiami klientów, długiem technicznym, inicjatywami strategicznymi i obciążeniem zespołu. ClickUp Brain pomaga im dostrzegać wzorce w całym procesie rozwoju produktu.

Korzystają z systemu zarządzania wiedzą opartego na AI ClickUp w celu:

Połączenie wzmianek o problemach klientów zgłaszanych podczas rozmów sprzedażowych, zgłoszeń do wsparcia technicznego i formularzy opinii

Sprawdzanie obciążenia zespołu inżynierów przed podjęciem decyzji o pracy w sprincie

Podsumowanie dokumentacji technicznej , gdy trzeba zrozumieć ograniczenia systemu

Podczas planowania mapy drogowej zadają następujące pytanie: Pokaż mi wszystkie zgłoszenia dotyczące funkcji oznaczone tagiem „klient korporacyjny” z ostatniego kwartału. ClickUp Brain pobiera informacje z zadań dotyczących opinii klientów, notatek sprzedażowych i zgłoszeń do wsparcia, aby pokazać, które problemy powracają.

W ostatnim kwartale okazało się, że kilku klientów korporacyjnych prosiło o lepszą kontrolę SSO. Nasz zespół zarejestrował te prośby osobno i nie zdawał sobie sprawy, że wszystkie one dotyczyły tej samej podstawowej potrzeby. Nadaliśmy jej priorytet, zrealizowaliśmy ją i natychmiast otrzymaliśmy informacje od klientów, którzy właśnie na to czekali.

Zespół ds. sprzedaży i powodzenia klienta

Nasz zespół sprzedaży korzysta z ClickUp Brain jak z zawsze dostępnego inżyniera sprzedaży. Przed prezentacją potrzebują szybko uzyskać kontekst. Podobnie nasz zespół obsługi klienta potrzebuje kontekstu przed udzieleniem odpowiedzi na zapytanie klienta.

Dowiedz się wszystkiego o swoich potencjalnych klientach dzięki ClickUp Brain

Przed każdym rozmową z potencjalnym klientem przedstawiciele handlowi podają podpowiedź: Podsumowanie wszystkiego, co wiemy o [nazwa firmy]. ClickUp Brain pobiera informacje z notatek dotyczących rozmów przechowywanych w komentarzach do zadań, zsynchronizowanych wiadomości e-mail i zarejestrowanych interakcji. W ciągu mniej niż minuty otrzymują kompletną informację, zamiast przeszukiwać stare zadania i próbować przypomnieć sobie szczegóły.

Menedżerowie sprzedaży używają go w inny sposób. Pytają: Pokaż mi transakcje w sekcji „Wysłane propozycje”, które nie miały żadnej aktywności w ciągu ostatnich 10 dni. Dzięki temu dokładnie wiedzą, gdzie utknęły transakcje: brakujące dokumenty zakupowe, zapomniane działania następcze, wewnętrzni liderzy, którzy zamilkli.

🔍 Czy wiesz, że... W latach 60. firma Procter & Gamble była pionierem w zarządzaniu marką i śledzeniu opinii konsumentów. Ich „brand man” usystematyzował sposób, w jaki zespoły gromadziły dane o konsumentach i podejmowały na ich podstawie działania. Było to w zasadzie narodziny nowoczesnej analityki marketingowej, zanim komputery ułatwiły jej stosowanie.

Zespół inżynierów

Nasi inżynierowie nieustannie przerywali sobie nawzajem „szybkimi pytaniami” dotyczącymi działania systemów. Teraz najpierw pytają ClickUp Brain.

Jak korzysta z niego nasz zespół inżynierów:

Zrozumienie architektury systemu bez angażowania inżyniera, który go stworzył.

Wyszukiwanie raportów dotyczących przeszłych incydentów i sposobów ich rozwiązania

Tworzenie kompleksowych podsumowań sprintów do retrospekcji

Poproś ClickUp Brain o pokazanie przeszkód w dowolnej liście ClickUp

W przypadku incydentów zadają pytanie: Pokaż mi poprzednie incydenty związane z [nazwa systemu] i sposób, w jaki je rozwiązaliśmy. ClickUp Brain wyświetla zadania związane z poprzednimi incydentami, analizy po incydencie i szczegóły dotyczące naprawy. Nie musimy za każdym razem rozwiązywać problemów od podstaw, co przekłada się na szybsze przywrócenie sprawności.

W przypadku retrospektyw sprintów, zamiast prosić wszystkich o przypomnienie sobie, co wydarzyło się dwa tygodnie temu, podajemy ClickUp Brain podpowiedź dotyczącą tego, co zostało dostarczone, jakie przeszkody pojawiły się i gdzie zmieniła się prędkość. Do retrospektyw podchodzimy z rzeczywistymi danymi.

💡 Co się u nas sprawdza: Otwieramy zadanie ClickUp i prosimy Brain o wygenerowanie podzadań. Dzięki temu otrzymujemy jasny, krok po kroku plan sprintów lub incydentów, więc nie musimy przerywać sobie nawzajem, aby uzyskać szczegółowe informacje. Uzyskaj jasne, automatycznie generowane podzadania dla swoich zadań dzięki ClickUp Brain

Zespół HR i People Ops

Nasz zespół ds. zasobów ludzkich wykorzystuje ClickUp Brain, aby zapewnić dostęp do informacji bez tworzenia wąskiego gardła dla każdego pytania.

ClickUp Brain pomaga poprzez:

Natychmiastowe odpowiadanie na pytania pracowników dotyczące zasad, świadczeń i procedur

Zbieranie danych dotyczących oceny wyników z faktycznie zakończonej pracy

Analiza obciążenia pracą w zespołach w celu uzasadnienia decyzji dotyczących zatrudnienia

Zapewnij pracownikom natychmiastowe odpowiedzi na pilne pytania dzięki ClickUp Brain

Nowi pracownicy pytają ClickUp Brain bezpośrednio: Jakie są zasady dotyczące urlopów? lub Jak złożyć raport z wydatków? System pobiera informacje z naszego podręcznika dla pracowników w Docs i kieruje ich do odpowiednich formularzy. Otrzymują natychmiastowe odpowiedzi, zamiast czekać na odpowiedź działu kadr.

Co więcej, gotowe agenty w ClickUp, takie jak agent Answers, zapewniają dodatkowe wsparcie, odpowiadając na pytania, które pojawiają się wielokrotnie na kanałach czatu ClickUp. Gdy ktoś oznaczy agenta w wątku czatu i zapyta o korzyści, kroki wdrożeniowe lub oczekiwania związane z rolą, agent odpowiada, podając dokładne informacje zaczerpnięte z podręcznika, zasad lub notatek dotyczących zadań.

Oddaj zespołom ich cenny czas dzięki ClickUp Answers Agent w czacie

Każda odpowiedź zawiera oryginalne źródło, dzięki czemu pracownicy mają pewność, że otrzymują prawidłową wersję polityki.

W okresie oceny wyników menedżerowie podają podpowiedź: Podsumuj pracę [imię i nazwisko pracownika] w tym kwartale, w tym zakończone projekty, wkład i otrzymane opinie. ClickUp Brain kompiluje wszystkie informacje dotyczące zadań, komentarzy dotyczących wyników pracy i pochwał w kanałach zespołu.

Recenzje stają się bardziej kompletne i sprawiedliwe, ponieważ opierają się na rzeczywistej pracy, a nie tylko na tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

💡 Co się u nas sprawdza: Dzięki ClickUp Brain bez wysiłku tłumaczymy i lokalizujemy naszą zawartość. Ponadto używamy go do tłumaczenia polityk HR, podręczników dla pracowników, przewodników po produktach i materiałów dla nowych klientów na takie języki, jak angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, szwedzki, holenderski, koreański, japoński, chiński i arabski — zachowując spójny ton, znaczenie i formatowanie.

Integracja ClickUp Brain z funkcjami ClickUp

ClickUp Brain stanowi podstawę naszego sposobu pracy. Jest obecny w całym naszym obszarze roboczym, dzięki czemu każda informacja przepływa bezpośrednio do wykonywanych przez nas zadań. 🔄

Automatyzacja zadań i agenci AI

Prawdziwa zmiana nastąpiła dla nas, gdy ClickUp Brain przeszedł od pokazywania nam rzeczy do faktycznego ich zrobienia.

Zaczęliśmy od podstawowej automatyzacji, prostych reguł typu „jeśli-to”, które działały, gdy sytuacje idealnie pasowały do kategorii. Potem zdaliśmy sobie sprawę, że większość zadań, które chcieliśmy zautomatyzować, wymagała rzeczywistej oceny tego, co powinno się wydarzyć dalej.

ClickUp AI Agent monitoruje określone sytuacje i podejmuje działania bez konieczności ręcznej interwencji.

Zautomatyzuj działania uwzględniające kontekst dzięki agentom AI zintegrowanym z ClickUp Brain

Na naszej liście opinii klientów znajduje się agent. Kiedy ktoś wypełnia formularz, agent czyta jego treść, określa, do której kategorii należy, i tworzy zadania dla zespołu wsparcia do realizacji.

Kolejny agent uruchamia się na początku każdego sprintu. Pobiera wszystkie dokumenty napisane przez nasz zespół na temat tego, co tworzymy, wyodrębnia ważne fragmenty i publikuje podsumowanie na naszym kanale zespołowym, zanim ktokolwiek przyjdzie do pracy.

Kiedyś zajmowało to pierwszą godzinę planowania sprintu, a teraz podsumowanie jest gotowe do użycia. Agenci ci działają skutecznie, ponieważ rozumieją kontekst.

Tworzenie agenta AI przypomina rozmowę. Instruujemy agenta, czego ma szukać, jakie informacje są ważne i jakie działania ma podjąć. Kreator bez kodowania pozwala każdemu członkowi zespołu skonfigurować agenta AI do analizy danych bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Transkrypcja i streszczenia Clipów

W ClickUp nieustannie nagrywamy Clips — inżynierowie wyjaśniający architekturę techniczną, projektanci omawiający makiety, menedżerowie produktu prezentujący funkcje, specjaliści ds. sukcesu klienta udostępniający opinie z rozmów telefonicznych.

Rejestruj każdy szczegół dzięki automatycznej transkrypcji ClickUp Brain w Clips

ClickUp Brain automatycznie transkrybuje każdy utworzony przez nas Clip. Każde nagranie ekranu i klip głosowy staje się tekstem, który można przeszukiwać. Możemy skanować transkrypcję, przechodzić do określonych znaczników czasu i kopiować fragmenty bez konieczności ponownego oglądania całego wideo.

Nasz zespół inżynierów nagrywa Clips podczas przeglądania kodu lub architektury systemu. ClickUp Brain podsumowuje kluczowe punkty, dzięki czemu członkowie zespołu mogą przeczytać podsumowanie w 30 sekund i obejrzeć cały Clip tylko wtedy, gdy potrzebują głębszego kontekstu.

Uzyskaj natychmiastową jasność dzięki podsumowaniom Clipów ClickUp Brain

🔍 Czy wiesz, że... Według McKinsey większość firm wykorzystuje obecnie AI w więcej niż jednym obszarze swojej działalności. Średnio organizacje wykorzystują AI w trzech różnych funkcjach.

Najlepsze praktyki pozwalające maksymalnie wykorzystać potencjał ClickUp Brain

Oto kilka najlepszych praktyk stosowanych przez nasz zespół w celu maksymalnego wykorzystania potencjału narzędzi AI ClickUp:

Zapisuj i ponownie wykorzystuj skuteczne podpowiedzi: Zapisujemy podpowiedzi, które konsekwentnie przynoszą solidne wyniki, aby móc z nich korzystać w przyszłości i udostępniać je zespołowi. ClickUp Brain obsługuje podpowiedzi wielokrotnego użytku, dzięki czemu wszyscy mogą zachować spójność i zaoszczędzić czas przy powtarzających się zadaniach.

Łączenie wielu interakcji: Nasz zespół planuje sekwencje, w których wynik jednej sztucznej inteligencji staje się dane wejściowe dla następnego zadania. Generujemy wstępne pomysły, prosimy ClickUp Brain o ich ocenę, a następnie udoskonalamy je na podstawie tej oceny. Odzwierciedla to procesy współpracy między ludźmi z prędkością maszyny.

Regularne przeglądy i udoskonalanie: Staramy się od czasu do czasu przeglądać nasze istniejące podpowiedzi ClickUp Brain, cykle pracy i agenty AI. Ciągłe udoskonalanie zapewnia, że sztuczna inteligencja pozostaje zgodna z naszymi celami biznesowymi i odzwierciedla aktualną sytuację naszego zespołu.

Wykorzystaj AI jako strategicznego adwokata diabła: po opracowaniu strategii zespół prosi ClickUp Brain o podpowiedź dotyczącą wad, zagrożeń i słabych punktów. Na przykład zadaj pytanie „Jakie są trzy największe powody, dla których to może się nie udać?”, aby wzmocnić pomysły przed wdrożeniem.

Wypróbuj podpowiedzi czasowe do planowania scenariuszy: modelujemy różne scenariusze przyszłości, zadając ClickUp Brain pytanie „Jak ta strategia sprawdziłaby się w przypadku pogorszenia się warunków gospodarczych w trzecim kwartale?”. To przyszłościowe podejście pomaga nam tworzyć bardziej odporne strategie.

Niech AI będzie naszym osobistym wykrywaczem uprzedzeń: Następnie prosimy ClickUp Brain o zidentyfikowanie ukrytych założeń, uprzedzeń poznawczych i błędów logicznych. AI staje się obiektywnym zwierciadłem pułapek umysłowych, które często sabotują ludzki osąd.

Optymalizacja dostępu opartego na rolach: Nasz zespół sprawdza i dostosowuje uprawnienia zespołów w ClickUp Brain, żeby każdy mógł efektywnie korzystać z AI. Dbamy o to, żeby administratorzy/właściciele mieli pełny dostęp, a goście/członkowie z ograniczonymi uprawnieniami mieli odpowiednie ograniczenia dla bezpieczeństwa i spójności cyklu pracy.

Połącz punkty (+ dane) za pomocą ClickUp Brain

Stworzyliśmy ClickUp Brain, aby myślał tak jak my. Każdego dnia pomaga nam dostrzec to, co umyka naszej intuicji, oraz to, czego potrzebują nasze zespoły, zanim o to poproszą. Nie tracimy czasu na analizowanie arkuszy kalkulacyjnych lub śledzenie aktualizacji — rozmawiamy z ClickUp Brain, a on odpowiada nam istotnymi informacjami.

Dla nas AI jest siłą napędową pracy. Wykrywa wzorce, zanim staną się problemami, dostarcza informacji, które pomagają podejmować trafniejsze decyzje, oraz łączy rozmowy z kontekstem w czasie rzeczywistym. Kiedy planujemy premierę, kończymy sprint lub piszemy taki wpis na blogu, ClickUp Brain wspiera każdą decyzję dotyczącą organizacji, udoskonalania i przypomnienia.

Każde zadanie, komentarz i rozmowa uczą system, jak myślimy i co dla nas oznacza jakość. ClickUp Brain i Brain MAX uczą się poprzez naszą pracę i wykorzystują tę wiedzę, zapewniając większą precyzję i szybszą przejrzystość.

Jeśli chcesz doświadczyć pracy, która uczy się razem z Tobą, zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

ClickUp Brain to najbardziej kompletny i kontekstowy asystent oparty na sztucznej inteligencji, wbudowany w ClickUp. Pomaga on w odpowiadaniu na pytania, podsumowywaniu informacji, generowaniu raportów i automatyzacji zadań przy użyciu danych z obszaru roboczego. Interakcja z nim odbywa się za pomocą podpowiedzi w dowolnym miejscu obszaru roboczego, które akceptuje zadania, takie jak zadania, czaty, nagłówki lokalizacji lub pasek narzędzi, a on zapewnia natychmiastowe, kontekstowe informacje i działania.

ClickUp Brain analizuje obciążenie pracą Twojego zespołu i wskazuje, kiedy ktoś jest przeciążony lub niewykorzystany. Może zalecić redystrybucję zadań, aby zapewnić wszystkim rozsądne obciążenie pracą, pomagając w utrzymaniu równowagi i wydajności zespołu.

Tak. ClickUp Brain może identyfikować trendy i sygnalizować zadania lub projekty, które są zagrożone opóźnieniem, analizując zaległe elementy, brak aktualizacji lub wąskie gardła. Pozwala to podjąć działania, zanim opóźnienia staną się poważniejszym problemem.

Możesz dodać do swoich pulpitów nawigacyjnych karty oparte na AI, które wyświetlają podsumowania w czasie rzeczywistym, aktualizacje projektów i przeglądy wykonawcze generowane przez ClickUp AI. Karty te są aktualizowane automatycznie i można je dostosować tak, aby wyświetlały potrzebne informacje.

Tak. Możesz dostosować podpowiedzi, karty pulpitu nawigacyjnego i raporty, aby skupić się na danych i wnioskach, które są najważniejsze dla każdego zespołu. Dzięki temu każdy zespół otrzymuje istotne, przydatne informacje dostosowane do swoich potrzeb.