Jak wykorzystać AI w marketingu: 10 skutecznych przykładów

Dobra, czas na wyznanie. Kiedyś byłem najlepszym marketingowcem, który ufał swoim przeczuciom. Mój rytuał? Późne noce spędzone na analizowaniu wyników testów A/B, arkusze kalkulacyjne, które sprawiały, że oczy mi się krzyżowały i rozmowy o tym, jak mój marketingowy "instynkt" uratuje sytuację.

Potem zobaczyłem liczby: 60% marketerów już wykorzystuje AI do realizacji swoich celów, a 74% uważa, że będzie to tak proste, jak posiadanie CRM do 2030 r . Mind = blown.

Odkąd sam zająłem się marketingiem AI, widziałem, jak kampanie przekształcają się z domysłów w czystą naukę. Pozwól, że pokażę ci 10 przykładów, które sprawią, że będziesz się zastanawiać, jak kiedykolwiek wprowadzaliśmy na rynek bez generatywnego AI.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

AI przekształca marketing, personalizując doświadczenia klientów, przewidując trendy i automatyzując tworzenie zawartości

Marki takie jak Nike, Starbucks i Volkswagen wykorzystują AI do tworzenia wideo, spersonalizowanych wiadomości i analiz predykcyjnych

Narzędzia AI pomagają poprawić celowanie w klientów, generowanie zawartości i zarządzanie zadaniami, oszczędzając czas i zwiększając skuteczność marketingu

Wyzwania związane z marketingiem AI obejmują stronniczość, dokładność danych, etykę i kwestie bezpieczeństwa

ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie oparte na AI w celu usprawnienia strategii marketingowych i poprawy wydajności

Zrozumienie AI w kampaniach marketingowych

Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób reklama na LinkedIn dotycząca webinaru na temat zarządzania mediami społecznościowymi trafia do Ciebie we właściwym czasie? Albo jak Instagram wydaje się zalewany reklamami z dużymi rabatami na dokładnie ten gadżet, na który miałeś oko od zawsze?

Są to jedne z najczęstszych przykładów marketingu AI, w których zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego przewidują właściwe rzeczy do wprowadzenia na rynek dla właściwych odbiorców we właściwym czasie.

Czym jest AI i jak jest stosowana w marketingu?

U podstaw AI leży nauczenie maszyn myślenia, adaptacji i uczenia się, tak jak w przypadku nadpobudliwego ucznia, który nigdy nie opuszcza zajęć. Wykorzystuje technologie takie jak uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) - wymyślne terminy, które oznaczają, że coraz lepiej radzi sobie z ustalaniem rzeczy na podstawie danych.

To bardziej jak Sherlock Holmes technologii: analizuje wzorce, przewiduje, co będzie dalej i podejmuje decyzje, które wydają się niesamowicie ludzkie.

W marketingu AI jest wykorzystywana do:

prognozy zachowań niestandardowych klientów i przyszłych trendów

tworzenia reklam, które pojawiają się w idealnym momencie

segmentowanie odbiorców na potrzeby spersonalizowanych kampanii

generowanie zawartości do postów na blogu, mediów społecznościowych i e-maili, przyspieszając produkcję i zwiększając zaangażowanie klientów

personalizacja e-mail marketingu poprzez dostosowanie zawartości i czasu wysyłki

monitorowanie mediów społecznościowych w celu śledzenia nastrojów i trendów związanych z marką

Wynik? Inteligentniejszy, bardziej celowy marketing, który łączy się z ludźmi w sposób naturalny i odpowiedni.

Rola AI w poprawie niestandardowych doświadczeń klientów i napędzaniu wzrostu biznesu

Oto jak AI w marketingu zmienia grę zarówno dla Business, jak i konsumentów:

🛍️ Spersonalizowane zakupy : AI wykorzystuje Twoje preferencje i wcześniejsze zakupy, aby polecić dokładnie to, co pokochasz w następnej kolejności - koniec z niekończącym się przewijaniem

: AI wykorzystuje Twoje preferencje i wcześniejsze zakupy, aby polecić dokładnie to, co pokochasz w następnej kolejności - koniec z niekończącym się przewijaniem 💬 Niestandardowa obsługa klienta : Chatboty AI są jak najszybsi przedstawiciele obsługi klienta, pracujący przez całą dobę, aby rozwiązywać problemy z prędkością błyskawicy

: Chatboty AI są jak najszybsi przedstawiciele obsługi klienta, pracujący przez całą dobę, aby rozwiązywać problemy z prędkością błyskawicy Przewidywanie przyszłości : AI jest w stanie dostrzec trendy jeszcze przed ich nadejściem, pomagając firmom wyprzedzić konkurencję dzięki produktom i usługom, o których klienci nawet nie wiedzieli, że ich potrzebują

: AI jest w stanie dostrzec trendy jeszcze przed ich nadejściem, pomagając firmom wyprzedzić konkurencję dzięki produktom i usługom, o których klienci nawet nie wiedzieli, że ich potrzebują 🛠️ Magia za kulisami: AI usprawnia operacje biznesowe, niezależnie od tego, czy chodzi o przewidywanie zapotrzebowania na zapasy, czy dostosowywanie strategii cenowych

Ciekawi Cię, jak możesz wykorzystać AI do usprawnienia swoich kampanii? Obejrzyj to wideo, aby zapoznać się z naszymi 3 najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi marketingu AI:

10 przykładów AI w marketingu

Teraz, gdy masz już informacje na temat marketingu AI, zapoznajmy się z kilkoma przykładami marek wykorzystujących AI do podniesienia poziomu swojego marketingu strategie.

1. Nike

Typ branży: Sport

Przypadek użycia: Dane powstania AI wideo

Kampania Nike "Never Done Evolving" do zrobienia z Sereną Williams

Nike's 2023 Nigdy nie zrobione ewolucji kampania zaprezentowała innowacje AI, tworząc wirtualny mecz tenisowy pomiędzy Sereną Williams z 1999 roku i jej wersją z 2017 roku. Technologia przeanalizowała ewolucję jej stylu gry - od wyboru strzałów po ruchy na korcie - na przestrzeni prawie dwóch dekad.

Głównym elementem kampanii była symulacja meczu na YouTube, wsparta celowym marketingiem w mediach społecznościowych, który pobudził zaangażowanie fanów.

Wynik: Wirtualny mecz zebrał widoki od 1,69 miliona subskrybentów YouTube. Ponadto, kampania zdobyła duże uznanie w Cannes, zdobywając Grand Prix w kategorii Digital Craft.

2. Starbucks

Typ branży: Żywność i napoje

Przypadek użycia: Spersonalizowane wiadomości

AI w Starbucks, Deep Brew jest jak najlepszy barista z talentem do danych. Nie tylko przyjmuje zamówienia, ale także bada zwyczaje klientów - co zamawiają, kiedy odwiedzają restauracje, a nawet trendy w ogólnych zachowaniach klientów.

Korzystając z tych informacji, inicjuje komunikację marketingową tak osobistą, że sprawia wrażenie starannie dobranej, zachęcając użytkowników aplikacji do dołączenia do programu nagród z ofertami zbyt kuszącymi, by je zignorować.

Wynik: To inteligentne wykorzystanie AI bardzo się opłaciło. Starbucks zarejestrował ponad 4 miliony nowych członków programu lojalnościowego.

3. Volkswagon

Typ branży: Samochodowa

Przypadek użycia: Analiza predykcyjna

Volkswagen, który był już profesjonalistą w automatyzacji, postanowił pozwolić AI przejąć kontrolę nad decyzjami dotyczącymi zakupu reklam. Zamiast polegać na instynktach swojej agencji reklamowej, które często kolidowały z danymi, Volkswagen skupił się na wykorzystaniu AI do obsługi złożonych zadań.

Wynik: Volkswagen wyeliminował ukryte koszty naliczane przez agencję mediową i podejmował bardziej świadome decyzje. Doprowadziło to do 14% wzrost sprzedaży dealerskiej .

4. Virgin Voyages

Typ branży: Podróże

Przypadek użycia: Personalizacja

Kampania Virgin Voyages "Jen AI" z funkcją Jennifer Lopez

Virgin Voyages wywołało falę dzięki swojej bezczelnej Kampania Jen AI . Na pierwszy rzut oka wystąpiła w niej Jennifer Lopez - a przynajmniej tak wszyscy myśleli. Ale co się stało? J.Lo na ekranie była w rzeczywistości wersją AI, zabawnie ugłosowioną przez faceta o imieniu Kyle.

To wielkie odkrycie sprawiło, że ludzie byli podekscytowani, ale Virgin Voyages nie poprzestało na tym.

Podnieśli poprzeczkę, zapraszając fanów do tworzenia spersonalizowanych zaproszeń na wycieczki za pomocą narzędzia AI Jen na swojej stronie internetowej. Ten zabawny, interaktywny zwrot nie tylko zapewnił śmiech, ale także zwiększył zaangażowanie klientów, cementując Virgin Voyages jako rozmowę o mieście.

Wynik: Jen AI stał się wirusowy z ponad dwoma miliardami wyświetleń, napędzając ogromny ruch internetowy, ponad 25 000 spersonalizowanych zaproszeń i duży skok w rezerwacjach.

5. Heinz

Typ branży: Żywność i napoje

Przypadek użycia: Wzmocnienie marki

Heinz udowodnił, że jest królem ketchupu w 2022 roku Kampania A.I. Ketchup . Teams połączyli siły z DALL-E 2, sztuczną inteligencją przetwarzającą tekst na obraz, i poprosili ją o wyobrażenie sobie "ketchupu"

Bez względu na podpowiedź - pomyśl o "renesansowej butelce keczupu" lub "karcie tarota z keczupem" - AI wciąż tworzyła butelki w stylu Heinza.

Wniosek? Heinz to nie tylko ketchup; to the ketchup. Firma poszła o krok dalej, zapraszając fanów w mediach społecznościowych do tworzenia własnych ketchupów AI, co zapoczątkowało wirusowy trend. Nawet wielkie marki, takie jak Ducati i Sportsnet, dołączyły do zabawy, sprawiając, że Heinz stał się tematem rozmów w Internecie.

Wynik: Kampania uzyskała 1,15 miliarda zarobionych wyświetleń na całym świecie i wygenerowała ponad 2500% więcej ekspozycji niż inwestycja w media. Ponadto zaangażowanie w mediach społecznościowych wzrosło o 38% w porównaniu z poprzednimi kampaniami.

6. Wowcher

Typ branży: eCommerce

Przypadek użycia: Reklama w mediach społecznościowych AI w reklamie chodzi o tworzenie reklam, które wydają się niestandardowe, a Wowcher robi to dobrze. Teams we współpracy z technologią copywritingu AI Phrasee przekształcił swoje posty i reklamy w mediach społecznościowych w spersonalizowane doświadczenia.

Tak więc, jeśli jesteś typem, który klika reklamy ofert wakacyjnych, AI zauważa i zalewa Twój kanał nieodpartymi ofertami podróży. To tak, jakby mieć osobistego sprzedawcę wymarzonych wyjazdów.

**Jak im się to udało? Wowcher wystawił AI na próbę, dosłownie. Przeprowadzili test A/B, porównując cztery reklamy wygenerowane przez AI z jedną napisaną przez ludzi. Reklamy AI konsekwentnie uzyskiwały oceny trafności na poziomie 9 lub 10 na 10, udowadniając, że trafiły w gusta odbiorców.

🎯 Wynik: Ta strategia oparta na AI doprowadziła do 31% spadek kosztu jednego leada .

7. Mastercard

Typ branży: Usługi finansowe

Przypadek użycia: Analiza konkurencji

Kiedy pandemia wstrząsnęła sytuacją, Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) stanęła w obliczu szybko zmieniającego się rynku. Aby utrzymać przewagę, oparli się na Crayon, platformie opartej na AI, która stała się ich konkurencyjnym kompasem. Korzystanie z Crayon mastercard uzyskał oparty na danych wgląd w działania rywali i sygnalizował potencjalne zagrożenia, zanim stały się one problemami.

Wynik: Crayon zdziałał cuda dla MPGS.

Mike Wienke, dyrektor ds. globalnego marketingu produktów i wsparcia sprzedaży, mówi,

Crayon daje uczestnikom jasny obraz tego, jak każdy z konkurentów podchodzi do rynku, ułatwiając spojrzenie na Mastercard z zewnętrznego punktu widzenia. Nie tylko sprawia to, że ćwiczenie jest o wiele bardziej efektywne, ale także pozwala nam zebrać ludzi z całej organizacji i otworzyć dialog - taki, w którym każdy może wnieść cenne pomysły"_

8. Nutella

Typ branży: Żywność i napoje

Przypadek użycia: Projektowanie

Kampania Nutella Unica prezentuje 7 milionów wzorów etykiet na słoiki

Nutella poszła na całość z AI dla ich Nutella Unica tworząc 7 milionów jedynych w swoim rodzaju etykiet na słoiki. Każda etykieta została zaprojektowana tak, aby sprawiała wrażenie ekskluzywnej, wykorzystując zamiłowanie fanów do spersonalizowanych produktów.

Ale bez względu na to, jak wyjątkowy był projekt, kultowe logo Nutelli sprawiało, że każdy słoik był natychmiast rozpoznawalny. Kampania rozpoczęła się we Włoszech, a połączenie reklam internetowych i telewizyjnych sprawiło, że wszyscy zaczęli o niej mówić.

Wynik: W ciągu zaledwie miesiąca wszystkie 7 milionów słoików wygenerowanych przez AI zostało wyprzedanych.

9. Kasasa

Typ branży: Usługi finansowe

Przypadek użycia: Dane powstania

Kasasa pokazuje, jak AI może przekształcić content marketing .

Kasasa zmagała się z planowaniem zawartości w szybko zmieniającej się branży finansowej. Chociaż mieli roczny kalendarz redakcyjny, potrzebowali sposobu na usprawnienie procesu, weryfikację pomysłów i przyspieszenie pracy. Współpracując z MarketMuse, wykorzystali briefy zawartości oparte na AI do tworzenia wysokiej jakości, angażujących treści, które rezonowały z odbiorcami i zwiększały autorytet ich strony internetowej.

Wynik: A 92% wzrost ruchu organicznego rok do roku, 83% skok w rankingu słów kluczowych i 28% więcej czasu spędzonego na ich stronach.

10. The Economist

Typ branży: Media i wydawnictwa

Przypadek użycia: Reklama programatyczna oparta na AI

W 2017 roku The Economist borykał się ze spadkiem czytelnictwa, dopóki nie spróbował czegoś sprytnego - pozwolił AI zająć się celami reklamowymi. AI przeanalizowała wszystko, od zachowania w sieci po dane subskrybentów, pomagając im zrozumieć, kim naprawdę byli ich czytelnicy i znaleźć podobnych ludzi, którzy również pokochaliby ich zawartość. Całkiem niezły zwrot akcji!

Wynik: The Economist zdołał przyciągnąć do siebie 3.6 milionów nowych czytelników , osiągając fantastyczny zwrot z inwestycji w stosunku 10:1 z ich celowych kampanii. Odnotowali również 9% wzrost liczby lojalnych subskrybentów w latach 2020-2021.

AI dla ulepszenia strategii marketingu cyfrowego

Zbudowanie strategii marketingowej AI to nie lada wyczyn. Wymaga to odpowiednich narzędzi AI i dogłębnego zbadania różnych aspektów marketingu cyfrowego Przypadki użycia AI aby to wszystko działało.

Zrozummy to na przykładzie.

Sarah, kierownik ds. marketingu w startupie eCommerce, zmagała się z usprawnieniem cyklu pracy swojego zespołu, mimo że doskonale radziła sobie z kreatywnymi zadaniami. Podczas gdy świetnie radziła sobie z opracowywaniem kampanii, wyzwania związane z zarządzaniem projektami prowadziły do chaosu.

Jej poszukiwania rozwiązania doprowadziły ją do ClickUp , aplikacja do wszystkiego w pracy. Dzięki możliwościom zarządzania dokumentami, wiedzą i projektami w ramach jednej potężnej platformy wspieranej przez AI, ClickUp pomógł skonsolidować rozproszone cykle pracy jej zespołu w jeden system.

Jak Sarah, Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi może również pomóc w automatyzacji cykli pracy, płynnym organizowaniu projektów i uzyskiwaniu wglądu w czasie rzeczywistym w wydajność zespołu i postęp kampanii. Ponadto asystent AI może zaoszczędzić wiele godzin na pracy ręcznej.

1. Niestandardowy cel i segmentacja

Sarah myślała, że zna swoich klientów całkiem dobrze, dopóki nie zdała sobie sprawy, że jej wiadomości nie trafiają w sedno. Wtedy zwróciła się do narzędzi marketingowych AI, aby zagłębić się w dane klientów i wyciągnąć wzorce, których sama nigdy by nie zauważyła.

Nagle mogła dokładnie zobaczyć, jak zachowują się jej odbiorcy, co lubią, a nawet małe dziwactwa, które ich wyróżniają. ClickUp Brain przeniósł sprawy na wyższy poziom. Zamiast samodzielnie przekopywać się przez dane, Sarah mogła po prostu zadawać trafne pytania dotyczące segmentów klientów lub konkretnych danych demograficznych.

📌 Przykładowa podpowiedź: _Jak zachowują się moi stali klienci, którzy nie dokonali zakupu w ciągu ostatnich 30 dni?

Łatwe sortowanie i filtrowanie danych klientów z połączonych aplikacji za pomocą ClickUp Brain

Nie tylko to, Pola niestandardowe ClickUp'a mogą pomóc jej uchwycić wszelkiego rodzaju szczegóły dotyczące klientów, takie jak dane demograficzne, historia zakupów i sposób interakcji z poprzednimi kampaniami. Ponadto, mogła ona tworzyć konkretne segmenty, takie jak "lojalni klienci, którzy nie kupowali od jakiegoś czasu" lub "kupujący po raz pierwszy, szukający rabatów"

Sortuj, organizuj i zarządzaj szczegółami klientów i kampanii marketingowych za pomocą pól niestandardowych ClickUp

2. Analiza rynku i konkurencji AI zmienia badania rynku z przytłaczającego w bezwysiłkowy w mgnieniu oka.

Kiedy Sarah chce zrozumieć opinie klientów na temat wprowadzenia nowego produktu na rynek, używa ClickUp Brain do analizy i podsumowania kluczowych spostrzeżeń z recenzji, danych konkurencji i wzmianek w mediach społecznościowych.

Jak to działa dla Sary:

Analiza danych: Sarah może przesyłać ankiety, opinie lub recenzje, a ClickUp Brain identyfikuje trendy i przydatne spostrzeżenia

Sarah może przesyłać ankiety, opinie lub recenzje, a ClickUp Brain identyfikuje trendy i przydatne spostrzeżenia Badanie konkurencji: ClickUp Brain pobiera dane z publicznych źródeł danych, aby porównać oferty, ceny i strategie oraz dostarcza szybkie raportowanie

ClickUp Brain pobiera dane z publicznych źródeł danych, aby porównać oferty, ceny i strategie oraz dostarcza szybkie raportowanie Trendy branżowe: Skanuje również artykuły, wiadomości i media społecznościowe, aby zapewnić aktualne trendy rynkowe i preferencje konsumentów

Przykładowe podpowiedzi:

przeanalizuj bieżące trendy rynkowe w branży B2B SaaS. Zidentyfikuj kluczowych konkurentów, projekty rozwoju rynku i pojawiające się możliwości innowacji

Przeprowadź analizę konkurencji najlepszych firm B2B oferujących oprogramowanie do zarządzania projektami. Porównaj funkcje, ceny i opinie klientów

ClickUp Brain

3. Dane powstania zawartości

Sarah często zmaga się z przerażającym blokiem pisarskim lub presją rozwijania nowych pomysłów.

ClickUp Brain zaoszczędzi jej godzin spędzonych na burzy mózgów i tworzeniu danych, dzięki czemu będzie mogła skupić się na przyjemniejszych aspektach marketingu, tj. tworzeniu strategii i opowiadaniu historii.

Na przykład, gdy Sarah potrzebuje wpisu na bloga z okazji zbliżającej się świątecznej wyprzedaży, po prostu wpisuje pomysł. ClickUp Brain generuje chwytliwy konspekt, sugeruje angażujące tytuły, zapewnia strukturę zawartości, a nawet oferuje sugestie słów kluczowych dla SEO.

Jedyne do zrobienia przez Sarę to dopracowanie tonu i dodanie głosu swojej marki.

📌 Przykładowe podpowiedzi:

Napisz angażujący wpis na blogu na temat sprzedaży świątecznej dla firm eCommerce

Zaproponuj słowa kluczowe SEO dla wpisu na blogu o noworocznych wyprzedażach

Napisz reklamę na Facebooku dla 24-godzinnej wyprzedaży butów

Generowanie tematów do kampanii e-mail promującej letni rabat na stroje kąpielowe

Sugerowanie tekstu reklamy dla reklamy Google o darmowej wysyłce wszystkich zamówień

Napisz przekonujący e-mail promujący naszą najnowszą premierę produktu

_Stworzenie nagłówka strony docelowej dla promocji typu "kup jeden, a otrzymasz jeden gratis

Pisz i edytuj najwyższej jakości zawartość marketingową z ClickUp Brain

4. Zarządzanie zadaniami

Nie wszystkie zadania marketingowe zasługują na ten sam poziom pilności. ClickUp Brain skanuje historię projektów i obciążenie pracą zespołu, a następnie daje dostosowane porady dotyczące tego, co należy traktować priorytetowo w pierwszej kolejności.

Co więcej, jeśli projekt jest opóźniony w stosunku do harmonogramu, identyfikuje również wąskie gardło i powiadamia zespół. Pomaga to w ustalaniu priorytetów zadań, dzięki czemu zespół marketingowy Sary może szybko skupić się na tym, co pilne, np. na aktualizacji reklamy kampanii lub zakończeniu szkicu wpisu na blogu.

Ponadto, jeśli Sarah pracuje nad dwoma podobnymi projektami kampanii marketingowych, ClickUp Brain zauważa to i sugeruje łączenie lub duplikowanie zadań, aby zachować płynność.

Znajdź powielanie lub łączenie zadań marketingowych za pomocą ClickUp Brain

5. Automatyzacja marketingu Automatyzacja marketingowych cykli pracy za pomocą AI odblokowuje nieskończony potencjał.

Oto jak ClickUp Brain może sprawić, że te niekończące się zadania marketingowe staną się autopilotami:

Kontrola leadów: Automatyczne tworzenie zadań i ustawienie przypomnień w celu wysyłania spersonalizowanych e-maili powitalnych i podpowiedzi do dalszych działań

Automatyczne tworzenie zadań i ustawienie przypomnień w celu wysyłania spersonalizowanych e-maili powitalnych i podpowiedzi do dalszych działań Kampanie e-mail: Wyzwalacz zautomatyzowanych, spersonalizowanych e-maili w oparciu o niestandardowe działania klienta, takie jak oferty po zakupie

Wyzwalacz zautomatyzowanych, spersonalizowanych e-maili w oparciu o niestandardowe działania klienta, takie jak oferty po zakupie Raportowanie postępów kampanii: Automatyczne aktualizacje wskaźników kampanii wraz z powiadomieniami o wszelkich problemach

Automatyczne aktualizacje wskaźników kampanii wraz z powiadomieniami o wszelkich problemach Przypomnienia o zadaniach i terminy: Ustawienie automatycznych przypomnień i terminów dla każdego zadania marketingowego, aby pozostać na bieżąco

Czytaj więcej: Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp

Wyzwania i rozważania w marketingu AI

Wystarczyło tylko kilka wirusowych, łatwych w użyciu Narzędzi marketingowych AI dla ekspertów, aby wskoczyć na modę AI i ulepszyć swoje kampanie. Jednak marketing AI nie zawsze jest prosty.

Oto, na co należy uważać:

**AI uczy się na podstawie danych, a dane nie zawsze są bezstronne. Uważaj na uprzedzenia rasowe, płciowe, kulturowe lub społeczno-ekonomiczne, które wkradają się do twoich strategii marketingowych

Niedokładność: Złe dane oznaczają złe wyniki. Niedokładne informacje o klientach mogą oznaczać celowanie w buty śniegowe do osób w Miami. Dokładnie sprawdzaj dane, aby utrzymać AI na właściwym torze

Złe dane oznaczają złe wyniki. Niedokładne informacje o klientach mogą oznaczać celowanie w buty śniegowe do osób w Miami. Dokładnie sprawdzaj dane, aby utrzymać AI na właściwym torze Etyka: Nadmierna personalizacja może wydawać się inwazyjna, podobnie jak reklamy kierowane na konkretne cele lub wykorzystywanie danych bez zgody klienta. Zachowaj równowagę między prywatnością a personalizacją, aby uniknąć przerażenia odbiorców

Nadmierna personalizacja może wydawać się inwazyjna, podobnie jak reklamy kierowane na konkretne cele lub wykorzystywanie danych bez zgody klienta. Zachowaj równowagę między prywatnością a personalizacją, aby uniknąć przerażenia odbiorców Wrażliwość i bezpieczeństwo danych: AI opiera się na wrażliwych danych, co sprawia, że solidne zabezpieczenia są niezbędne. Słabe zabezpieczenia grożą naruszeniem prywatności i problemami ze zgodnością z przepisami

AI opiera się na wrażliwych danych, co sprawia, że solidne zabezpieczenia są niezbędne. Słabe zabezpieczenia grożą naruszeniem prywatności i problemami ze zgodnością z przepisami Przejrzystość: Wraz z rozkwitem zawartości AI, należy jasno mówić o jej wykorzystaniu i przyznawać jej należne uznanie, aby rozwiać obawy dotyczące autorstwa i własności intelektualnej

Wskazówki, jak wykorzystać AI w marketingu:

🔍Testuj i poprawiaj: Ciągle udoskonalaj kampanie - AI rozwija się dzięki optymalizacji danych

❤️Stay human: Niech AI zwiększy kreatywność, a nie ją zastąpi. Ludzki dotyk robi różnicę

🦸‍♂️AI jako pomocnik: Wykorzystaj AI do wsparcia, a nie zastąpienia swojego zespołu. Połącz wydajność z ludzką intuicją

Przeszkol swoją załogę: Upewnij się, że wszyscy wiedzą, jak skutecznie posługiwać się narzędziami AI

Przyszłe trendy w marketingu AI

Rynek AI w marketingu był wart 15,84 miliarda dolarów w 2021 roku, a jego wartość ma wzrosnąć o ponad 20 milionów dolarów 107,5 mld USD do 2028 r . Ten nagły wzrost inwestycji już teraz zmienia sposób, w jaki firmy wykorzystują AI w swoich strategiach.

Oto kilka kluczowych trendów kształtujących przyszłość marketingu AI:

1. Emotion AI

AI uczy się odczytywać emocje z wyrazu twarzy, tonu głosu lub zachowania, umożliwiając bardziej empatyczne interakcje z klientami.

Przykład: Bot serwisowy wykrywa frustrację i reaguje uspokajającym tonem lub szybszymi rozwiązaniami. Marki mogą również analizować reakcje emocjonalne na reklamy, logo lub produkty i wysyłać spersonalizowane wiadomości marketingowe.

2. Rzeczywistość rozszerzona (AR) i wirtualna (VR) oparta na AI

AI sprawia, że AR i VR stają się bardziej spersonalizowane i praktyczne, tworząc wciągające doświadczenia, które dostosowują się w czasie rzeczywistym.

Przykład: Aplikacje AR oparte na AI pozwalają użytkownikom wizualizować meble w ich przestrzeni, podczas gdy wycieczki po sklepach VR oferują angażujące, interaktywne doświadczenia zakupowe.

3. Integracja AI i Blockchain

Połączenie AI z blockchainem zwiększa bezpieczeństwo, autentyczność i personalizację w kampaniach marketingowych.

Przykład: AI analizuje zweryfikowane przez blockchain historie zakupów w celu precyzyjnego targetowania, podczas gdy blockchain zapewnia wiarygodność partnerstw influencerów.

Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w marketingu afiliacyjnym (przypadki użycia i narzędzia)

