Przywitaj się z ClickUp AI i zwiększ swoją wydajność

Przy ClickUp mamy obsesję na punkcie wydajności. Rozumiemy, że czas jest cennym, ale limitowanym zasobem i jesteśmy zaangażowani w pomoc w jego maksymalnym wykorzystaniu.

Jest więc niemal oczywiste, że Światowy Dzień Wydajności 20 czerwca to dla nas ogromne wydarzenie. Jak nasze własne święto. To nasze coroczne przypomnienie, aby świętować wiele sposobów, w jakie ClickUp podnosi wydajność każdego dnia. 🎉

Ale w tym roku idziemy o krok dalej. Zawsze byliśmy liderem w dostarczaniu najnowocześniejszych funkcji zwiększających wydajność, a dziś robimy to ponownie, wprowadzając ClickUp AI - postęp, który z pewnością zmieni sposób, w jaki pracujesz, na zawsze.

Dlaczego ClickUp AI?

W ciągu ostatnich 50 lat byliśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego. Od wprowadzenia komputerów osobistych po powszechne przyjęcie Internetu i smartfonów. Każdy skok całkowicie zmienił sposób, w jaki ludzie pracują - a AI będzie prawdopodobnie najbardziej transformacyjnym rozwojem.

Według nowe badania mcKinsey & Company, AI może doprowadzić do automatyzacji czynności, które zajmują 60-70% czasu pracowników. W przypadku zawodów takich jak obsługa klienta, inżynieria i marketing oznacza to, że ich wydajność może wzrosnąć nawet o 45%.

Tempo postępu jest co najmniej oszałamiające! Co tydzień ogłaszane są nowe przełomowe odkrycia, a potencjalne zastosowania wydają się nieograniczone. Niezależnie od pełnionej roli, w niedalekiej przyszłości będziesz korzystać z AI do zrobienia swojej pracy bardziej efektywnie. 🦾

ClickUp AI jest tutaj, aby przekształcić moją pracę

Nauka każdej nowej technologii może być przytłaczająca, a jeśli chodzi o korzystanie z AI, musisz być ekspertem w posługiwaniu się jej językiem, aby odblokować prawdziwą wartość.

AI może być specyficzna, jeśli chodzi o sposób komunikacji z nią. Nawet mając na uwadze konkretny przypadek użycia, musisz być precyzyjny w sposobie, w jaki prosisz o pomoc, udostępniając odpowiedni kontekst i ustawiając właściwe pokrętła tonu i kreatywności.

**W ClickUp sprawiliśmy, że rozmowa z AI jest znacznie prostsza i bardziej intuicyjna. Cała wstępna praca została zrobiona za Ciebie - wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć ClickUp, aby rozpocząć. Nie musisz opuszczać miejsca, w którym pracujesz, przełącznik kontekstowy lub zostań ekspertem od AI, aby zobaczyć natychmiastowy wzrost wydajności i wykorzystać jej moc w sposób, o którym wcześniej nie myślałeś.

Niestandardowy dla Ciebie

ClickUp AI dostarcza ponad 100 w pełni szablonowych podpowiedzi, które są dostosowane do Ciebie. Te oparte na rolach Narzędzia AI zostały opracowane we współpracy z ekspertami z różnych branż i są łatwe w użyciu w praktycznie każdym przypadku o wysokiej wartości.

Co tydzień dodajemy nowe podpowiedzi, a nasz zespół badawczy stale optymalizuje i testuje nasze podpowiedzi, aby upewnić się, że zapewniają one najwyższą jakość wyników.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Oto tylko kilka z wielu sposobów, w jakie zespoły mogą wykorzystać moc ClickUp AI w niektórych z najważniejszych przypadków użycia:

Marketing: Napisz studium przypadku, wygeneruj plik brief kreatywny i wymyśl potencjalne rozwiązania.

Napisz studium przypadku, wygeneruj plik brief kreatywny i wymyśl potencjalne rozwiązania. Sprzedaż: Stworzenie planu terytorium, napisanie e-maila poszukiwawczego i stworzenie oferty handlowej elevator pitch lub skrypt demo.

Stworzenie planu terytorium, napisanie e-maila poszukiwawczego i stworzenie oferty handlowej elevator pitch lub skrypt demo. Wydajność: Napisz dokumentację wymagań produktu , zaprojektuj badanie testowe użytkowników i określ wskaźniki powodzenia.

Napisz dokumentację wymagań produktu , zaprojektuj badanie testowe użytkowników i określ wskaźniki powodzenia. Inżynieria: Stwórz retrospektywę sprintu raportowanie, generowanie schematu modelu i pisanie specyfikacji technicznych.

Stwórz retrospektywę sprintu raportowanie, generowanie schematu modelu i pisanie specyfikacji technicznych. Zarządzanie projektami: Tworzenie harmonogramu prac, generowanie raportów i specyfikacji technicznych oś czasu projektu i organizuj zadania.

I wiele więcej!

Dzięki ClickUp AI wystarczy wybrać swoją rolę, wybrać spośród wielu wstępnie określonych podpowiedzi, wypełnić odpowiednie pola, a następnie usiąść wygodnie i obserwować, jak dzieje się magia! 🪄

Dzięki ClickUp AI jestem bardziej wydajny niż kiedykolwiek! Pozwala mi to zaoszczędzić 3x więcej czasu niż wcześniej na zadania związane z zarządzaniem projektami. Nie tylko zwiększyło to moją wydajność, ale także pobudziło moją kreatywność. W porównaniu do innych ofert na rynku, mogę powiedzieć, że ClickUp dogłębnie przemyślał sposób integracji technologii ze swoją platformą i zoptymalizował przypadki użycia, aby pomóc swoim klientom

Mike Coombe, Agencja MCM

Szybciej zrobione zadania

Zintegrowany bezpośrednio z naszą platformą, ClickUp AI może być używany w całym cyklu pracy, w tym w zadaniach, dokumentach, pulpitach i nie tylko! To, co wcześniej zajmowało Ci 30 minut, teraz zajmuje Ci 30 sekund. 🏎️💨

Jeśli możesz o tym marzyć, możesz to zrealizować za pomocą ClickUp AI. Oto kilka z naszych ulubionych sposobów, w jakie ClickUp może zwiększyć Twoją wydajność w pracy:

Nadrabianie zaległości w rozmowach: Spraw, aby praca asynchroniczna była dziecinnie prosta dzięki natychmiastowym podsumowaniom długich wątków komentarzy w zadaniach lub.. Dokumenty ClickUp aby wiedzieć, gdzie rozmowa została przerwana i co zostało postanowione.

Spraw, aby praca asynchroniczna była dziecinnie prosta dzięki natychmiastowym podsumowaniom długich wątków komentarzy w zadaniach lub.. Dokumenty ClickUp aby wiedzieć, gdzie rozmowa została przerwana i co zostało postanowione. Udostępnianie TL;DR : Oszczędzaj czas i pozwól AI czytać szczegóły za Ciebie. Podsumuj długie dokumenty, takie jak białe księgi, notatki ze spotkań lub wyniki badań - wszystko za pomocą jednego kliknięcia.

: Oszczędzaj czas i pozwól AI czytać szczegóły za Ciebie. Podsumuj długie dokumenty, takie jak białe księgi, notatki ze spotkań lub wyniki badań - wszystko za pomocą jednego kliknięcia. Generuj elementy działań: ClickUp AI przechwytuje i przypisuje rozkazy marszu Twojego zespołu w dokumencie lub w nowych zadaniach. Szybko wyciągaj kolejne kroki z agend spotkań i wątków komentarzy.

ClickUp AI przechwytuje i przypisuje rozkazy marszu Twojego zespołu w dokumencie lub w nowych zadaniach. Szybko wyciągaj kolejne kroki z agend spotkań i wątków komentarzy. Usprawnij pisanie: Wyeliminuj blokadę pisarską i ułatw sobie zaczynanie od zera. Przygotowuj idealnie sformatowane e-maile, posty na blogu lub odpowiedzi dla klientów.

Wyeliminuj blokadę pisarską i ułatw sobie zaczynanie od zera. Przygotowuj idealnie sformatowane e-maile, posty na blogu lub odpowiedzi dla klientów. Sprawdzanie pisowni i gramatyki: Dzięki osobistemu redaktorowi AI już nigdy nie będziesz martwić się o błędy w zawartości.

Dzięki osobistemu redaktorowi AI już nigdy nie będziesz martwić się o błędy w zawartości. Mów w dowolnym języku: Twoi niestandardowi klienci są globalni, a Ty nie musisz się martwić o ich bezpieczeństwo narzędzie wydajności też powinno być. Generuj szybkie, dokładne tłumaczenia między wieloma językami, dokładnie tam, gdzie pracujesz!

Twoi niestandardowi klienci są globalni, a Ty nie musisz się martwić o ich bezpieczeństwo narzędzie wydajności też powinno być. Generuj szybkie, dokładne tłumaczenia między wieloma językami, dokładnie tam, gdzie pracujesz! Unlock Efficiency Anywhere (już wkrótce): Moc ClickUp AI w Twojej kieszeni! Szybko kondensuj wątki komentarzy do zadań w naszej aplikacji mobilnej. Pożegnaj się z niekończącym się przewijaniem i przywitaj się z szybszym podejmowaniem decyzji, nawet gdy jesteś w ruchu.

Użyj ClickUp AI, aby edytować, podsumowywać, sprawdzać pisownię lub dostosowywać długość zawartości w dokumentach

ClickUp AI jest gotowy!

ClickUp AI jest już dostępny dla każdego. Zacznij już dziś i odkryj, jak możesz podnieść swoją wydajność na nowy poziom dzięki możliwości eksperymentowania, niestandardowego dostosowywania i wprowadzania innowacji w swojej pracy.

Bezpłatną wersję próbną ClickUp AI można dodać do dowolnego planu - nawet Free Forever!

A gdy będziesz gotowy do dalszego korzystania z ClickUp AI po zakończeniu bezpłatnej wersji próbnej, możesz na stałe dodać go do dowolnego obszaru roboczego w płatnym planie za wstępną cenę 5 USD za członka miesięcznie. 🔑

Nasza podróż z AI dopiero się zaczyna. Na horyzoncie mamy wiele ekscytujących aktualizacji i nie możemy się doczekać, aby poznać Twoją opinię na temat ClickUp AI i tego, jak zmienia ona sposób, w jaki pracujesz.

Firmy, które przyjmą technologię AI na wczesnym etapie, zyskają ogromną przewagę nad swoimi rówieśnikami, więc nie zostań w tyle! Wypróbuj ClickUp AI za darmo już dziś lub pobierz w kontakcie z naszym zespołem sprzedaży aby dowiedzieć się, w jaki sposób ClickUp AI może przynieść korzyści Twoim zespołom i przypadkom użycia!

