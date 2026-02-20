Asana vs Notion dla szablonów CRM: które rozwiązanie sprawdzi się najlepiej?

Konfigurujesz szablon CRM w narzędziu online i przez tydzień wszystko wydaje się idealne. Potem zaczyna się prawdziwa praca.

Potencjalny klient prosi o zaktualizowaną wycenę, a ktoś zapisuje notatki ze spotkania na innej stronie. Kolejny krok jest omawiany na czacie, ale nigdy nie staje się przypisanym zadaniem. Nagle Twój proces sprzedaży wygląda na „zielony”, ale brakuje kolejnych kroków, są one nieaktualne lub utknęły na czacie.

Ta luka jest bardziej powszechna, niż sądzi większość zespołów.

Najnowsze badania Salesforce dotyczące stanu sprzedaży wykazały, że przedstawiciele handlowi poświęcają tylko około 28% tygodnia na aktywną sprzedaż, a resztę czasu zajmują im zadania administracyjne i inne prace. Właśnie w tym przypadku dobry szablon CRM może pomóc Ci zmaksymalizować wydajność i zaoszczędzić czas w ramach różnych projektów.

W tym przewodniku porównamy Asana i Notion pod kątem szablonów CRM w oparciu o to, co faktycznie sprawia, że lekki system CRM jest użyteczny na co dzień i co najlepiej sprawdza się w przypadku Twojego zespołu.

Czego potrzebujesz w lekkim systemie CRM

System CRM pomaga zarządzać interakcjami z obecnymi i potencjalnymi klientami. Przechowuje informacje o klientach, historię działań i działania następcze w jednym miejscu.

Jeśli chcesz mieć lekki system CRM w ramach oprogramowania do zarządzania projektami, musisz spełnić kilka niepodważalnych warunków:

Rekordy kontaktów, które pozostają użyteczne , dzięki czemu możesz przechowywać dane kontaktowe i notatki dotyczące interakcji bez tworzenia nieuporządkowanej bazy wiedzy.

Proces sprzedaży z jasnymi etapami , dzięki czemu możesz realizować transakcje w prostych krokach i śledzić postępy na pierwszy rzut oka.

Zarządzanie zadaniami do realizacji , dzięki czemu można przypisywać zadania, ustalać terminy wykonania i tworzyć powtarzające się zadania do sprawdzania lub odnawiania.

Widoki projektów dopasowane do Twojego sposobu sprzedaży , dzięki czemu możesz używać tablic do śledzenia przepływu potencjalnych klientów oraz list lub tabel do szybkich aktualizacji.

Proste raportowanie i widoczność , dzięki czemu możesz monitorować postępy w wielu projektach, a nie tylko w jednej liście transakcji.

Zautomatyzowane cykle pracy dla powtarzalnych kroków , dzięki czemu przypomnienia, przekazywanie zadań i zmiany statusu nie zależą od tego, czy ktoś o nich pamięta.

Współpraca i dokumentacja w kontekście , dzięki czemu notatki ze spotkań i dokumentacja wewnętrzna pozostają blisko rejestru transakcji.

Integracje dostosowane do Twojego stosu , dzięki czemu pliki i narzędzia komunikacyjne, takie jak Google Workspace, nie zostaną odłączone od procesu.

Administrator kontroluje skalowanie, dzięki czemu możesz zarządzać dostępem i przydzielaniem użytkowników po powiększeniu zespołu (często związane z płatnymi planami lub Enterprise Plan).

Jeśli dobrze opanujesz te podstawy, możesz uruchomić lekki system CRM w tym samym narzędziu, którego używasz do zarządzania projektami. Skrócisz również czas nauki, ponieważ cykl pracy jest dostosowany do sposobu, w jaki Twój zespół już zarządza zadaniami i śledzi postęp projektu.

Asana vs Notion: kryteria porównania

Oto krótki przegląd Notion i Asany z perspektywy szablonów CRM. Są to dokładnie te same kryteria, które porównujemy w dalszych sekcjach.

Kryteria porównania Asana dla szablonów CRM Notion dla szablonów CRM Śledzenie procesu sprzedaży, które pozostaje dokładne z tygodnia na tydzień Traktuje transakcje jak zadania, dzięki czemu właściciele, terminy realizacji i kolejne kroki pozostają widoczne. Traktuje transakcje jak rekordy bazy danych ze stronami, dzięki czemu notatki i kontekst pozostają blisko procesu sprzedaży. Rekordy kontaktów i transakcji, które nie powodują bałaganu Przechowuje informacje o transakcjach/kontach w polach zadań i komentarzach, ale długie wątki mogą zagłuszyć kontekst. Tworzy uporządkowane bazy danych dla transakcji, kontaktów i kont wraz z powiązaniami. Działania następcze i higiena cyklu pracy w szablonach CRM Wykorzystuje zadania, terminy, powtarzające się zadania i reguły, aby zapewnić widoczność działań następczych. Działa dobrze, gdy właściwości są utrzymywane, ale może wymagać ręcznej obsługi, jeśli aktualizacje nie są wprowadzane. Pozyskiwanie potencjalnych klientów, które zapewnia spójność szablonu CRM Wykorzystuje formularze do gromadzenia uporządkowanych informacji o potencjalnych klientach i kierowania ich do projektu pipeline (plany płatne). Wykorzystuje szablony i właściwości baz danych, ale wprowadzanie danych często wymaga większej ilości pracy ręcznej, chyba że zbudujesz dedykowany przepływ. Skalowanie CRM opartego na szablonach bez ciągłego nadzoru Utrzymuje strukturę dzięki własności, terminom i regułom w miarę dołączania kolejnych członków zespołu. Większa zależność od dyscypliny zespołu, aby baza danych była zawsze aktualna.

Asana dla szablonów CRM

Za pośrednictwem Asana

Asana to ustrukturyzowane narzędzie do zarządzania projektami, więc jej szablony CRM sprawdzają się najlepiej, gdy „CRM” jest w rzeczywistości powtarzalnym cyklem pracy służącym do zarządzania zadaniami zespołu.

To sprawia, że Asana doskonale sprawdza się, gdy Twój zespół najbardziej dba o spójne działania następcze, jasny podział własności i śledzenie projektów w miarę zbliżania się do zamknięcia transakcji.

Asana oferuje również wiele widoków projektów, takich jak listy, tablice, kalendarze i osie czasu. Możesz zacząć od planu bezpłatnego, ale plany płatne odblokowują bardziej zaawansowane funkcje, które pomagają w uporządkowanym zarządzaniu projektami i zasobami.

Jak Asana podchodzi do CRM

Asana nie jest dedykowanym systemem CRM, ale można zbudować lekki system CRM z szablonami projektów, korzystając z prostego modelu:

Jeden projekt = jeden proces

Jedno zadanie = jeden potencjalny klient, transakcja lub konto

Pola niestandardowe = szczegóły Twojego CRM

Reguły = cykle pracy automatyzowane

✅ Oto jak to wygląda w praktyce:

Uruchom proces w widoku tablicy: Ustaw każdą kolumnę jako etap (nowy potencjalny klient, zakwalifikowany, oferta, negocjacje, zamknięte z sukcesem). Przesuwaj zadania po tablicy w miarę postępów transakcji.

Rejestruj szczegóły CRM za pomocą pól niestandardowych: Dodaj pola dotyczące wartości transakcji, daty zamknięcia, źródła potencjalnego klienta, priorytetu, właściciela i następnego kroku. Pola niestandardowe są dostępne w płatnych planach, takich jak Starter i wyższych, ale nie w Free Plan.

Zarządzaj zadaniami w celu realizacji działań następczych i przekazywania zadań: Wykorzystaj terminy wykonania, podzadania i zależności między zadaniami, aby zapewnić widoczność kolejnych kroków, zwłaszcza gdy nakłada się na siebie wiele projektów i interesariuszy.

Pozyskuj potencjalnych klientów za pomocą formularzy (funkcja płatna): Jeśli chcesz zapewnić stały napływ potencjalnych klientów, formularze Asana mogą gromadzić uporządkowane dane i tworzyć zadania w projekcie pipeline. Formularze są dostępne w planach Starter, Advanced i wyższych.

Wykorzystaj reguły, aby ograniczyć ręczną konserwację: Reguły mogą przypisywać właścicieli, przenosić etapy lub aktualizować pola po wystąpieniu wyzwalacza. Reguły są dostępne w płatnych planach, a narzędzie do tworzenia reguł niestandardowych jest dostępne w planie Starter i wyższych.

📮ClickUp Insight: 35% respondentów przeszło z arkuszy kalkulacyjnych na inne narzędzie i pozostało przy nim, a kolejne 25% aktywnie rozważa zmianę. Taki poziom zmian sugeruje, że zespoły nie są tak bardzo przywiązane do arkuszy kalkulacyjnych, jak do tego, co znają. Wydaje się, że wiele z nich poszukuje systemów, które oferują większe wsparcie w miarę wzrostu złożoności pracy. ClickUp umożliwia zespołom przejście na nowy system bez utraty tempa pracy. Platforma zawiera gotowe szablony do śledzenia projektów, CRM, zarządzania zapasami, zarządzania czasem i setek innych zastosowań, dzięki czemu zespoły mogą rozpocząć pracę od ustrukturyzowanego podejścia, zamiast tworzyć wszystko od podstaw. Widoki ClickUp, takie jak lista, tabela, tablica i wykres Gantt, są znane użytkownikom arkuszy kalkulacyjnych, a automatyzacje, pomoc AI i zintegrowane, niewymagające kodowania pulpity nawigacyjne ClickUp pomagają zespołom wyjść poza ręczne aktualizacje.

Szablon CRM Asana

Asana nie jest pełnoprawnym systemem CRM, więc większość ciężkiej pracy wykonują szablony. Dobry szablon CRM Asana zapewnia:

Struktura procesu z etapami i przypisaniem odpowiedzialności

Pola niestandardowe dla szczegółów transakcji

Widoki projektów, które ułatwiają cotygodniowe przeglądy

Ustawienia menedżera zadań, które zapobiegają pomijaniu działań następczych

Poniżej znajduje się pięć atrakcyjnych opcji z galerii szablonów Asany:

1. Szablon lejka sprzedażowego autorstwa Asana

Za pośrednictwem Asana

Szablon lejka sprzedażowego Asana pozwala na śledzenie potencjalnych klientów od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji w jednym miejscu. Zamiast aktualizować rozproszone arkusze i wątki wiadomości, przenosisz każdą transakcję przez kolejne etapy i zachowujesz najnowszy kontekst dla samego zadania.

Możesz rejestrować kluczowe szczegóły, takie jak wartość transakcji i właściciel, dodawać zadania do wykonania w następnym kroku oraz przełączać widoki, aby dopasować je do swojego stylu pracy. Widoki takie jak lista, Tablica, kalendarz i oś czasu pomagają śledzić postępy i sprawdzać, na co należy zwrócić uwagę w bieżącym tygodniu, a co czeka nas w przyszłości.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź możliwości według etapów dzięki elastycznym widokom projektów.

Dodaje pola niestandardowe dotyczące wartości, statusu potencjalnego klienta, priorytetu i właściciela.

Zapisuje działania następcze i notatki bezpośrednio w zadaniu, dzięki czemu nic nie zostanie utracone.

Automatyzuje aktualizacje za pomocą reguł, takich jak ponowne przypisanie i zmiany pól po wystąpieniu wyzwalacza.

Połączenie Twojego systemu sprzedaży z aplikacjami takimi jak Salesforce, HubSpot, Zendesk i ServiceNow.

✨️ Idealne dla: zespołów sprzedaży, które poszukują prostego sposobu śledzenia postępów w realizacji projektów i elementów związanych z konkretnymi kontami w Asana.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami

2. Szablon śledzenia konta autorstwa Asana

Za pośrednictwem Asana

Szablon śledzenia kont firmy Asana pomaga zarządzać kontami w sposób powtarzalny. Szczegóły dotyczące kont, właściciele i kolejne kroki są przechowywane w jednym miejscu, dzięki czemu rozmowy dotyczące odnowienia i dodatkowej sprzedaży nie opierają się wyłącznie na pamięci.

Możesz grupować konta według poziomu, etapu cyklu życia lub regionu, a następnie używać zadań do planowania spotkań, kwartalnych przeglądów biznesowych i kamieni milowych związanych z wdrażaniem nowych pracowników. Ten szablon zapewnia całemu zespołowi wgląd w pracę z klientami, nawet jeśli obsługujesz wiele kont jednocześnie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wyświetlanie kont w widoku listy, tablicy, kalendarza lub osi czasu

Filtruje widoki według etapu, priorytetu, typu konta lub właściciela.

Śledzi działania następcze jako zadania, dzięki czemu elementy wymagające podjęcia działań nigdy nie znikają.

Przechowuje notatki dotyczące zadań, dzięki czemu kontekst konta jest łatwy do znalezienia.

✨️ Idealne dla: zespołów ds. sukcesu klienta, które poszukują lekkiego sposobu śledzenia kont i elementów w Asanie.

🤔 Czy wiesz, że Asana ogranicza liczbę reguł do 50 na projekt. Limit ten obowiązuje niezależnie od poziomu planu, więc szablony CRM zawierające bardzo dużo reguł mogą wymagać uproszczenia lub podziału cykli pracy.

3. Szablon wsparcia przedsprzedażowego firmy Asana

Za pośrednictwem Asana

Szablon wsparcia przedsprzedażowego Asana pomaga uporządkować wszystkie działania poprzedzające sfinalizowanie transakcji. W jednym miejscu można gromadzić wnioski dotyczące przeglądów bezpieczeństwa, niestandardowych prezentacji, zatwierdzeń cen i propozycji, dzięki czemu informacje nie gubią się w natłoku wiadomości.

Możesz podzielić każde zgłoszenie na zadania, przypisać je odpowiednim właścicielom i ustawić terminy zgodne z osią czasu transakcji. Dzięki temu masz jasny widok na to, co zostało zrobione, co czeka na realizację i co blokuje kolejny krok, zwłaszcza gdy wiele zespołów wspiera tę samą okazję.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zapewnia widoczność wszystkich zapytań przedsprzedażowych, właścicieli zadań i terminów realizacji.

Przekazuje pytania do właściwego interesariusza bez długich dyskusji

Śledzi przeszkody i zależności, aby kluczowe kroki nie utknęły w martwym punkcie.

Centralizuje notatki, linki i aktualizacje w ramach zadania związanego z transakcją.

Zapewnia odpowiedzialność, gdy wiele zespołów udziela wsparcia dla jednej aktywnej transakcji.

✨️ Idealne dla: zespołów sprzedaży, które potrzebują ustrukturyzowanego wsparcia przedsprzedażowego dla wszystkich interesariuszy, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości harmonogramów i elementów działań.

4. Szablon przekazania po sprzedaży autorstwa Asana

Za pośrednictwem Asana

Szablon przekazania po sprzedaży firmy Asana został stworzony z myślą o momencie, z którym borykają się większość lekkich systemów CRM: przejściu od „wygraliśmy kontrakt” do „realizujemy to, co obiecaliśmy” bez utraty szczegółów.

Zapewnia uporządkowany cykl pracy, w którym obowiązki są jasno określone, kluczowe informacje pozostają powiązane z zadaniem, a żadne kroki wdrażania nie są pomijane.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Rejestruje zakres, interesariuszy i zobowiązania przed spotkaniem inauguracyjnym.

Przypisuje kroki wdrażania, aby każdy właściciel znał swoje obowiązki.

Zachowuje notatki dotyczące przekazywania zadań i kontekst związany z tym samym cyklem pracy jako załącznik.

Śledź osie czasu i kolejne działania bez konieczności śledzenia aktualizacji na czacie.

Ogranicza konieczność ponownej pracy poprzez wyjaśnienie, co zostało sprzedane, a co dostarczone.

✨️ Idealne dla: zespołów sprzedaży i obsługi klienta, które chcą przejrzystego przekazywania zadań nowym pracownikom z jasno określonymi obowiązkami i osiami czasu.

5. Szablon wdrożenia klienta autorstwa Asana

Za pośrednictwem Asana

Szablon wdrożenia klienta firmy Asana pomaga przeprowadzić proces wdrażania w sposób uporządkowany. Możesz rozplanować całe wdrożenie na zadania, dzięki czemu każdy krok będzie jasny, od rozpoczęcia do uruchomienia. Jest to przydatne, gdy zarządzasz wieloma projektami i potrzebujesz powtarzalnego procesu dla każdego nowego klienta.

Możesz przypisywać zadania wewnętrznym właścicielom, ustalać terminy i śledzić postępy w miarę przechodzenia pracy przez kolejne etapy. Możesz również przechowywać kluczowe zasoby, notatki i aktualizacje powiązane z tym samym planem, aby zespół był zgrany, a doświadczenia klientów pozostawały spójne.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj etapy wdrażania z jasnymi kamieniami milowymi od rozpoczęcia do uruchomienia.

Przypisuj zadania właścicielom, aby nie doszło do opóźnień w przekazywaniu zadań.

Śledź postępy na poszczególnych krokach wdrażania bez utraty widoczności.

Scentralizuj linki, dokumenty i notatki, aby przyspieszyć realizację zadań.

Zadbaj o spójność działań interesariuszy w przypadku zmian osi czasu lub pojawienia się ryzyka.

✨️ Idealne dla: zespołów ds. sukcesu klienta i wdrożeń, które potrzebują powtarzalnego planu wdrażania dla każdego nowego projektu klienta.

Zalety korzystania z Asany jako CRM

Asana może dobrze sprawdzić się jako lekki system CRM, gdy proces sprzedaży opiera się przede wszystkim na realizacji. Jeśli chcesz, aby transakcje były traktowane jak zadania, model zarządzania zadaniami Asany ułatwia egzekwowanie działań następczych w całym zespole.

Oto obszary, w których szablony CRM Asana zazwyczaj wyróżniają się na tle konkurencji:

Kontynuacja zadań jest naturalna w menedżerze zadań: możesz przypisywać zadania, ustawiać terminy i używać powtarzających się zadań do sprawdzania postępów, dzięki czemu kolejne kroki nie zależą od pamięci.

Widoki projektów ułatwiają przeglądanie procesu: Możesz uruchomić proces w widoku tablicy, a następnie przełączyć się na listę lub kalendarz, aby zaplanować tydzień. W płatnych planach, takich jak Starter, otrzymujesz również oś czasu i zależności, które pozwalają na bardziej uporządkowane zarządzanie projektami.

Pola niestandardowe zapewniają spójność szczegółów transakcji: Po dodaniu pól takich jak wartość transakcji, priorytet, data zamknięcia lub źródło potencjalnego klienta można szybko sortować i filtrować dane bez przekształcania systemu CRM w notatki o dowolnej formie. Pola niestandardowe są dostępne w planach Starter i wyższych.

Zautomatyzowane cykle pracy zmniejszają nakłady związane z utrzymaniem procesu: Reguły są wyzwalaczami działań w przypadku zmian, takich jak przypisywanie właścicieli lub aktualizowanie pól. Reguły są dostępne w planie Starter i wyższych.

Szablony pomagają zespołom szybko wprowadzić standaryzację: w przypadku cykli pracy sprzedaży i obsługi klienta galeria szablonów Asany zapewnia strukturę wyjściową, którą można dostosować za pomocą kilku kliknięć.

📖 Przeczytaj również: Jak efektywnie korzystać z CRM

Ograniczenia Asany dla szablonów CRM

Asana nadal jest przede wszystkim oprogramowaniem do zarządzania projektami. Chociaż może zapewnić wsparcie dla pracy w stylu CRM, niektóre elementy „prawdziwego CRM” wymagają dodatkowych ustawień, bardziej rygorystycznych nawyków lub przejścia na płatne plany.

Najważniejsze limity, o których należy pamiętać:

Podstawowe bloki CRM często wymagają płatnych planów: Plan Starter obejmuje kluczowe funkcje CRM, takie jak formularze, pola niestandardowe, reguły i zależności. Jeśli Twój zespół potrzebuje tych funkcji, aby zapewnić niezawodność procesu, bezpłatny plan może wydawać się ograniczający.

Reguły są pomocne, ale mogą pojawić się ograniczenia automatyzacji: dokumentacja pomocy Asany wskazuje, że maksymalna liczba reguł na projekt wynosi 50, niezależnie od poziomu planu. Jeśli polegasz na bardzo szczegółowych zautomatyzowanych cyklach pracy, może być konieczne uproszczenie logiki lub podzielenie procesów między projekty.

Rekordy transakcji i kontaktów nie są domyślnie „obiektami CRM”: W większości ustawień transakcja jest zadaniem, a klient jest zadaniem lub projektem. Może to działać, ale zależy to od higieny procesów, spójnych pól niestandardowych i przejrzystych nazw, aby kontekst nie został zagubiony.

Cykl pracy związany z e-mailem nie jest natywną skrzynką odbiorczą CRM: Możesz utworzyć połączenia z aplikacjami innych firm i narzędziami e-mailowymi, aby tworzyć zadania i zachować kontekst, ale nadal zarządzasz kontaktami w systemie e-mailowym, a nie w dedykowanej skrzynce odbiorczej sprzedaży.

Skalowanie może skłonić Cię do wyboru kontroli wyższego poziomu: Jeśli potrzebujesz silniejszego zarządzania, takiego jak zaawansowany administrator, przydzielanie użytkowników lub kontrola Enterprise Plan, możesz skończyć z planami cenowymi wyższymi niż oczekuje mały zespół.

Notion dla szablonów CRM

Za pośrednictwem Notion

Notion to obszar roboczy do zarządzania wiedzą oparty na bazach danych. Ma to znaczenie dla szablonów CRM, ponieważ Twój „CRM” nie musi działać jak projekt pełen zadań. Zamiast tego może działać jak zestaw powiązanych rekordów.

W szablonie CRM Notion każda transakcja jest zazwyczaj elementem bazy danych. Elementy te można wyświetlać w widoku tabeli, co ułatwia szybką edycję, Tablicy przedstawiającej etapy procesu lub osi czasu, jeśli Twoja praca opiera się na terminach.

To podejście sprawdza się dobrze w przypadku małych firm, start-upów, agencji oraz zespołów sprzedaży lub operacyjnych, które chcą mieć kontekst transakcji zbliżony do procesu sprzedaży. Notatki ze spotkań, dokumenty, linki i dokumentacja wewnętrzna trafiają na tę samą stronę transakcji, zamiast być rozproszone po różnych szablonach projektów.

Jak Notion podchodzi do CRM

Notion nie jest tradycyjnym systemem CRM. Szablony CRM tworzy się, przekształcając proces sprzedaży w bazę danych, a następnie decydując, jakie dane są „dobre” dla danego zespołu.

Oto typowy wzorzec ustawień:

Użyj widoku tablicy jako swojego potoku: Grupuj elementy bazy danych według właściwości, takich jak etap, a następnie przesuwaj karty między kolumnami w miarę postępów transakcji.

Przechowuj szczegóły CRM jako właściwości bazy danych: Śledź właściciela, datę zamknięcia, wartość transakcji, następny krok i źródło potencjalnego klienta jako uporządkowane pola, aby móc szybko filtrować i sortować dane.

Zmieniaj widoki w zależności od zadania: używaj widoków tabeli do szybkiej edycji i porządkowania, widoków tablicowych do przeglądania potoku, a widoków osi czasu, gdy chcesz sprawdzić harmonogram transakcji w ciągu tygodnia lub miesiąca.

Standaryzacja rekordów za pomocą szablonów baz danych: Stwórz powtarzalny układ notatek dotyczących odkryć, zastrzeżeń, interesariuszy i szczegółów przekazania, aby każda strona transakcji była spójna.

Dodaj automatyzacje, jeśli chcesz ograniczyć ręczne aktualizacje: automatyzacje baz danych Notion są dostępne w płatnych planach. Użytkownicy Free Plan mogą tworzyć automatyzacje powiadomień Slack, ale nie inne typy.

Jeśli już korzystasz z Notion i chcesz mieć uniwersalny obszar roboczy do dokumentacji i łatwego śledzenia transakcji, to podejście oparte na bazie danych może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Minusem jest to, że Twój proces będzie dokładny tylko wtedy, gdy zespół będzie na bieżąco aktualizował dane.

Szablon CRM Notion

Za pośrednictwem Notion

Szablony Notion wykonują większość ciężkiej pracy, pod warunkiem, że ich zastosowania odpowiadają Twoim wymaganiom. Solidny szablon CRM Notion zapewnia:

Baza danych transakcji z odpowiednimi właściwościami

Gotowe do użycia widoki, takie jak Tablica i tabela

Spójna struktura stron transakcji i notatek

Opcjonalne automatyzacje, w zależności od szablonu i planu

Jeśli nie chcesz budować systemu od podstaw, możesz sprawdzić następujące konfigurowalne szablony CRM od Notion:

1. Szablon CRM dla sprzedaży autorstwa Notion

Za pośrednictwem Notion

Jeśli obecnie śledzenie sprzedaży odbywa się za pomocą arkusza kalkulacyjnego, kilku nieuporządkowanych stron z notatkami i pamięci niektórych osób, ten szablon zapewni Ci bardziej przejrzysty punkt wyjścia. Szablon CRM sprzedaży firmy Notion pozwala na prowadzenie lejka sprzedażowego bez „ciężkiego SaaS”, jednocześnie zachowując podstawowe elementy w jednym miejscu.

Otrzymujesz prostą strukturę do śledzenia potencjalnych klientów, zawierającą tylko te pola, które są dla Ciebie ważne, a każdy rekord może funkcjonować jako strona Notion zawierająca notatki i kontekst transakcji. Jest to również popularny wybór na rynku Notion, co jest pocieszające, gdy potrzebujesz szablonu, który można szybko zaadaptować i dostosować później.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Skonfiguruj lekki system bez konieczności tworzenia bazy danych od podstaw.

Każda transakcja jako strona z notatkami, aktualizacjami i kontekstem

Śledź tylko te właściwości, których potrzebujesz, a później dodaj kolejne.

Ustandaryzuj działania następcze, zamieniając kolejne kroki w widoczne zadania.

Spraw, aby Twój CRM był łatwy do dostosowania w przypadku zmian w procesie sprzedaży.

✨️ Idealne dla: Małych zespołów, które potrzebują prostego CRM opartego na Notion bez dodatkowych narzędzi.

2. Szablon „Wszystkie konta” Notion

Za pośrednictwem Notion

Szablon wszystkich kont Notion to prosty sposób na przechowywanie wszystkich kont klientów w jednym miejscu. Zamiast przeskakiwać między stronami i zakładkami w poszukiwaniu najnowszych informacji, możesz scentralizować kluczowe dane dotyczące kont, co ułatwi zachowanie spójności.

Dla małych firm, start-upów i agencji jest to praktyczna alternatywa dla pełnego narzędzia CRM, gdy potrzebujesz tylko widoczności. Możesz śledzić własność, status i bieżące prace, a następnie zapisywać notatki i aktualizacje powiązane z tym samym rekordem konta w miarę zmian.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przechowuj wszystkie konta klientów w jednym uporządkowanym widoku obszaru roboczego.

Śledź właścicieli kont, aby obowiązki były jasno rozdzielone w całym zespole.

Zapisz kluczowe szczegóły raz, a następnie wykorzystaj je ponownie w różnych cyklach pracy.

Przechowuj aktualizacje i notatki na stronie każdego konta.

Szybko sprawdzaj stan konta bez konieczności cotygodniowej przebudowy ustawień.

✨️ Idealne dla: małych zespołów, start-upów i agencji zarządzających wieloma kontami klientów i bieżącymi związkami.

3. Proces sprzedaży z automatyzacją od Notion

Za pośrednictwem Notion

Sales Pipeline with Automations by Notion to szablon dla tych tygodni, kiedy Twoja ścieżka sprzedaży wygląda dobrze, ale działania następcze są zaniedbywane, ponieważ nikt nie chce ręcznie aktualizować danych. Zapewnia gotową ścieżkę sprzedaży w Notion, z automatyzacją bazy danych wbudowaną w ustawienia, dzięki czemu rutynowe kroki są mniej „administracyjne”.

Dla małych firm, start-upów i agencji jest to praktyczny sposób na kontynuowanie transakcji bez konieczności wdrażania pełnego narzędzia CRM. Możesz śledzić etapy w widoku potoku, zachować kontekst transakcji w każdym rekordzie i polegać na automatyzacji, aby system był bardziej przejrzysty, gdy Twój zespół ma coraz więcej pracy.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zacznij od gotowego procesu do automatyzacji zamiast budować go od podstaw.

Zachowaj spójność każdego rekordu transakcji pomimo zmian etapów i właścicieli.

Ogranicz ręczne aktualizacje, gdy Twój zespół obsługuje wiele transakcji.

Przechowuj notatki i linki na tej samej stronie rekordu transakcji.

Przyspiesz przeglądanie potoku dzięki uporządkowanym polom i widokom.

✨️ Idealne dla: zespołów sprzedaży i operacyjnych, które potrzebują lekkiego systemu z automatyzacją, aby ograniczyć ręczne aktualizacje.

4. Personal CRM 2026 od Notion

Za pośrednictwem Notion

Personal CRM 2026 od Notion to szablon, który skupia się na aspekcie „CRM”, który jest często pomijany w większości lekkich ustawień: zapamiętywaniu, kim jest dana osoba, o czym ostatnio rozmawialiście i kiedy należy podjąć dalsze działania. Zamiast żonglować rozproszonymi notatkami, otrzymujesz jedno miejsce, w którym możesz śledzić osoby i bieżące interakcje z nimi.

Dla małych firm, start-upów, agencji oraz zespołów sprzedaży lub operacyjnych jest to pomocny dodatek do szablonu potoku. Można go używać do zarządzania partnerami, potencjalnymi klientami i interesariuszami klienta, gdy nie potrzebujesz pełnej skrzynki odbiorczej sprzedaży, ale nadal chcesz, aby działania następcze były spójne.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź kontakty i kluczowe szczegóły bez tworzenia niestandardowej bazy danych.

Rejestruj rozmowy, aby pamiętać kontekst przed następną rozmową.

Ustal momenty kontynuacji, aby związki nie ucichły.

Uporządkuj kontakty osobiste i zawodowe w jednym systemie.

Zachowaj spójność w działaniach promocyjnych nawet podczas intensywnych tygodni projektowych.

✨️ Idealne dla: zespołów, które chcą szybko uzyskać lekki system śledzenia związków z partnerami, potencjalnymi klientami i klientami w Notion.

5. Osobista kartoteka Notion

Za pośrednictwem Notion

Personal Rolodex by Notion to prosty szablon, który pomaga nie tracić z oczu osób, które spotykasz, z którymi współpracujesz lub które planujesz zaprosić do współpracy. Szablon został zaprojektowany tak, aby przechowywać dane kontaktowe i kontekst w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz przed podjęciem dalszych działań przeszukiwać starych e-maili i rozproszonych notatek.

W przypadku małych firm i agencji ten szablon doskonale sprawdza się w połączeniu z procesem obsługi transakcji. Można go używać do śledzenia interesariuszy klienta, kontaktów partnerskich i potencjalnych klientów, a następnie sporządzać krótkie notatki na temat stanu powiązania bez konieczności korzystania z pełnego narzędzia CRM.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Uporządkuj dane kontaktowe bez tworzenia skomplikowanej bazy danych.

Przechowuj szybkie notatki, aby pamiętać kontekst przed podjęciem dalszych działań.

Łatwo śledź związki między klientami, partnerami i potencjalnymi klientami.

Zadbaj o większą spójność działań promocyjnych w intensywnych tygodniach dostaw i sprzedaży.

Szybko znajdź odpowiednią osobę, gdy pojawią się nagłe możliwości

✨️ Idealne dla: Małych zespołów zajmujących się śledzeniem kluczowych związków i kontekstu kontaktów w Notion bez pełnego narzędzia CRM.

Zalety korzystania z Notion jako CRM

Notion sprawdza się jako lekki system CRM, gdy chcesz mieć pipeline i kontekst w jednym miejscu. Zamiast zmuszać transakcje do menedżera zadań, możesz traktować każdą transakcję jako rekord bazy danych, a następnie otworzyć ją jak stronę z notatkami ze spotkań, linkami, plikami i dokumentacją wewnętrzną.

Obszary, w których szablony CRM Notion zazwyczaj sprawdzają się najlepiej:

Rekordy CRM pozostają uporządkowane, nawet po dodaniu kontekstu: szczegóły transakcji są przechowywane we właściwościach bazy danych, dzięki czemu można sortować, filtrować i śledzić postępy bez konieczności przekształcania wszystkiego w notatki o dowolnej formie.

Możesz dostosować cykl pracy do działań sprzedażowych: Notion umożliwia skonfigurowanie wielu widoków bazy danych, dzięki czemu możesz uruchomić proces w widoku tablicy, uporządkować dane w widoku tabeli i sprawdzić daty w widoku kalendarza lub osi czasu w oparciu o sposób zarządzania projektami przez Twój zespół.

Połączone bazy danych mogą ograniczyć powielanie danych: gdy łączysz kontakty, transakcje i konta za pomocą relacji i zestawień, możesz ponownie wykorzystać dane kontaktowe w wielu projektach, zamiast za każdym razem wprowadzać te same informacje od nowa.

Współpraca w czasie rzeczywistym jest odpowiednia dla zespołów, które wspólnie zajmują się sprzedażą i dokumentacją: Notion sprawdza się, gdy cykle pracy sprzedaży opierają się na wspólnej bazie wiedzy, ponieważ rekordy transakcji mogą również zawierać notatki ze spotkań i kontekst decyzji wraz z informacjami o potencjalnych klientach.

Integracje pomagają przenosić pliki do tego samego narzędzia: Notion obsługuje integracje poprzez swoją galerię, w tym opcje takie jak Google Drive i Slack, co jest pomocne, gdy Twój zespół pracuje w aplikacjach innych firm.

Ograniczenia Notion dla szablonów CRM

Notion może być dobrym rozwiązaniem dla szablonów CRM, ale nadal nie jest dedykowanym systemem CRM. Twoje ustawienia zależą od tego, jak dobrze zaprojektujesz bazę danych, jak konsekwentnie zespół ją aktualizuje i z jakich planów cenowych korzystasz.

Oto główne limity, które należy wziąć pod uwagę:

Automatyzacja jest ograniczona w planie Free Plan: Notion zaznacza, że automatyzacja baz danych jest dostępna w planach płatnych. W planie Free Plan użytkownicy mogą tworzyć automatyczne powiadomienia Slack, ale nie inne rodzaje automatyzacji.

Free Plan Notion może osiągnąć limit bloków dla zespołów: Centrum pomocy Notion wyjaśnia, że bezpłatne obszary robocze z co najmniej 2 właścicielami mają limit 1000 bloków na obszar roboczy. Po osiągnięciu tego limitu konieczna będzie aktualizacja, aby móc nadal dodawać nowe rekordy i zawartość CRM.

Działania następcze mogą wydawać się mniej egzekwowalne niż narzędzia zorientowane na zadania: Możesz śledzić kolejne kroki jako właściwości i tworzyć zadania w bazie danych, ale zespołom łatwiej jest pozwolić, aby pola dryfowały, chyba że zbudujesz silne nawyki związane z aktualizowaniem etapów, właścicieli i dat kolejnych kroków.

Łatwo jest przesadzić z rozbudową: Notion oferuje dużą swobodę twórczą. Jest to pomocne, ale może wydłużyć proces nauki, jeśli różne osoby ustawią różne widoki, właściwości lub konwencje nazewnictwa w tym samym szablonie CRM.

Bardziej zaawansowane opcje administracyjne skłaniają do wyboru planu Business lub Enterprise: Jeśli potrzebujesz SAML SSO (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) i silniejszego zarządzania w miarę powiększania się zespołu, Notion ma te funkcje w pozycjach planów Business i Enterprise.

🤔 Czy wiesz, że... Według benchmarków HubSpot średni wskaźnik zamknięcia sprzedaży w 2024 r. wyniesie 29%. To sprawia, że utrzymanie porządku w procesie sprzedaży jest jeszcze ważniejsze, aby nie przegapić potencjalnych transakcji.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Notion

Asana kontra Notion: porównanie funkcji

Do tej pory widziałeś już dużą różnicę w sposobie, w jaki te narzędzia „obsługują CRM”.

Asana przekształca szablon CRM w cykl pracy projektu, w którym transakcje zachowują się jak zadania, a działania następcze pozostają powiązane z własnością i terminami realizacji.

Notion zamienia szablon CRM w bazę danych, w której transakcje zachowują się jak rekordy, a notatki, dokumenty i kontekst spotkań znajdują się na każdej stronie transakcji.

Następnie porównajmy Notion i Asana pod kątem elementów, które decydują o sukcesie lub porażce lekkiego systemu CRM, gdy zacznie go używać więcej osób.

Funkcja nr 1: Śledzenie procesu sprzedaży, które pozostaje dokładne z tygodnia na tydzień

Asana

Asana sprawdza się najlepiej, gdy proces sprzedaży opiera się na działaniach. Każda transakcja jest zadaniem, więc możesz przypisywać zadania, ustalać terminy i wyświetlać kolejne kroki w tym samym widoku, którego używa Twój zespół do zarządzania zadaniami i zarządzania projektami. Trudniej jest zapomnieć o działaniach następczych, gdy własność i terminy są zawsze powiązane z transakcją.

Notion

Notion sprawdza się najlepiej, gdy Twój proces wymaga kontekstu, a nie tylko etapu. Każda transakcja jest rekordem w bazie danych, który otwiera się na stronie, dzięki czemu Twój zespół może przechowywać notatki ze spotkań, dokumentację wewnętrzną i kluczowe linki w pobliżu procesu. Kompromisem jest to, że dokładność procesu zależy od tego, czy ludzie konsekwentnie aktualizują odpowiednie właściwości.

🏆 Zwycięzca: Remis. Wybierz Asana, jeśli chcesz prowadzić śledzenie procesów w sposób przypominający zarządzanie zadaniami. Wybierz Notion, jeśli chcesz prowadzić śledzenie procesu sprzedaży i mieć bogatsze strony transakcji do dokumentacji.

Asana

W Asanie „transakcja” lub „konto” to zazwyczaj zadanie. W płatnych planach można przechowywać uporządkowane szczegóły, korzystając z pól niestandardowych, a aktualizacje zapisywać w komentarzach. System pozostaje przejrzysty, gdy zespół traktuje zadanie jako źródło prawdy, ale długie wątki komentarzy mogą z czasem przesłonić ważny kontekst.

Notion

Notion jest przeznaczony do tworzenia uporządkowanych rekordów. Możesz przechowywać transakcje, kontakty i konta w oddzielnych bazach danych, a następnie tworzyć połączenia za pomocą relacji i zestawień, dzięki czemu ten sam kontekst kontaktu może pojawiać się w wielu projektach. Daje to model bardziej zbliżony do CRM, zwłaszcza jeśli Twój zespół również używa Notion jako bazy wiedzy.

🏆 Zwycięzca: Notion, ponieważ generalnie lepiej radzi sobie z utrzymaniem uporządkowanych rekordów CRM.

Funkcja nr 3: Działania następcze i higiena cyklu pracy w szablonach CRM

Asana

Asana ma tutaj przewagę, ponieważ działania następcze są natywne dla sposobu działania tego narzędzia. Przypisujesz zadania, dodajesz podzadania, ustalasz terminy wykonania i korzystasz z powtarzających się zadań. W planach płatnych możesz również dodawać reguły, które są wyzwalaczami działań, takie jak przypisywanie właścicieli lub aktualizowanie pól, gdy coś się zmienia.

Notion

Notion obsługuje działania następcze, ale system działa prawidłowo tylko wtedy, gdy zespół aktualizuje właściwości. Automatyzacja baz danych może ograniczyć niektóre ręczne czynności konserwacyjne, ale jest dostępna tylko w płatnych planach. Użytkownicy Free Plan mogą tworzyć automatyczne powiadomienia Slack, ale nie inne typy.

🏆 Zwycięzca: Asana, ponieważ działania następcze oparte na zadaniach mają wysoką widoczność i są łatwiejsze do wykonania.

Funkcja nr 4: Pozyskiwanie potencjalnych klientów, które zapewnia spójność szablonu CRM

Asana

Asana sprawdza się lepiej, gdy chcesz, aby proces pozyskiwania potencjalnych klientów był uporządkowany od samego początku. Dzięki formularzom Asana możesz za każdym razem zbierać te same pola (imię i nazwisko, firma, wielkość transakcji, źródło, pilność) i tworzyć zadania bezpośrednio w projekcie pipeline, dzięki czemu szablon CRM pozostaje spójny dla wszystkich członków zespołu. Formularze są dostępne w płatnych planach, takich jak Starter i wyższych.

Notion

Notion może ujednolicić proces pozyskiwania potencjalnych klientów, ale zazwyczaj wymaga to większych ustawień. Możesz utworzyć szablon bazy danych „Nowy potencjalny klient” z wymaganymi właściwościami i spójnym układem strony. Wyzwaniem jest wprowadzenie potencjalnych klientów do tej bazy danych bez dodatkowych kroków. Automatyzacje Notion mogą w tym pomóc, ale automatyzacje baz danych są przede wszystkim funkcją płatnego planu, z limitami w planie Free Plan.

🏆 Zwycięzca: Asana, ponieważ formularze sprawiają, że pozyskiwanie potencjalnych klientów jest bardziej spójne w ramach cyklu pracy szablonu CRM.

Funkcja nr 5: Skalowanie CRM opartego na szablonach bez ciągłego wysiłku

Asana

Asana zazwyczaj skaluje się płynniej, gdy więcej osób ma dostęp do procesu. Transakcje działają jak zadania, więc odpowiedzialność i powiadamianie członków zespołu są wbudowane w cykl pracy. Reguły mogą również egzekwować podstawowe zasady, takie jak przypisywanie właścicieli lub aktualizowanie pól, gdy transakcja przechodzi do kolejnego etapu, chociaż reguły mają praktyczne ograniczenia dla każdego projektu.

Notion

Notion dobrze się skaluje, gdy Twój zespół jest zdyscyplinowany w utrzymywaniu właściwości bazy danych i widoków. Jednak wraz ze wzrostem liczby użytkowników łatwiej jest o rozbieżności w bazie danych, zwłaszcza jeśli różni członkowie zespołu tworzą własne widoki, konwencje nazewnictwa lub skróty.

🏆 Zwycięzca: Asana, ponieważ łatwiej jest utrzymać działanie szablonów CRM, gdy angażuje się w nie więcej członków zespołu.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do zarządzania projektami

ClickUp: najlepsza bezpośrednia alternatywa dla Asany i Notion dla szablonów CRM

Jeśli próbujesz uruchomić CRM z wykorzystaniem szablonów, najtrudniejszą częścią zazwyczaj nie jest sam szablon, ale rozproszenie pracy. Potencjalny klient jest omawiany na czacie, a kolejne kroki trafiają do Skrzynki odbiorczej jednej z osób, podczas gdy najnowsze notatki znajdują się w dokumencie.

Następnie pojawia się problem rozrostu AI. W końcu płacisz za jedno narzędzie AI do pisania, drugie do podsumowywania i trzecie do organizowania. Jednak narzędzia te nie udostępniają kontekstu, więc nadal tracisz czas na porządkowanie i ponowne wprowadzanie tych samych danych w różnych narzędziach.

ClickUp, zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, został stworzony z myślą o obsłudze cykli pracy związanych z sprzedażą i dostawami w jednym miejscu. Ma to znaczenie, gdy potrzebujesz lekkiego systemu CRM, który pozostaje dokładny bez konieczności dodatkowego porządkowania.

A jeśli chcesz szybko rozpocząć pracę, ClickUp oferuje również gotowe do użycia szablony CRM, które można dostosować do potrzeb potencjalnych klientów, transakcji i śledzenia kont, a także pełną bibliotekę szablonów sprzedaży i CRM, z której można wybierać odpowiednie szablony.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do zarządzania projektami

ClickUp na pierwszym miejscu: ClickUp CRM dla Teams

Przechowuj swoje zadania, procesy i szczegóły transakcji w tym samym obszarze roboczym dzięki ClickUp CRM dla Teams

Twój szablon CRM może się rozpaść, gdy proces sprzedaży znajduje się w jednym miejscu, a praca nad transakcjami odbywa się gdzie indziej. ClickUp CRM dla zespołów ma na celu połączenie śledzenia procesu sprzedaży i realizacji zadań, dzięki czemu nie musisz utrzymywać „świata CRM” oddzielonego od rzeczywistych zadań.

Otrzymujesz również ponad 10 elastycznych widoków do zastosowań CRM, w tym listę, Tablicę Kanban i tabele, co jest pomocne, gdy różne osoby potrzebują różnych widoków projektu dla tego samego procesu.

💡 Porada dla profesjonalistów: pozyskuj potencjalnych klientów za pomocą formularzy ClickUp, a następnie automatycznie kieruj zadania. Pozyskaj potencjalnych klientów dzięki wszystkim potrzebnym polom w formularzach ClickUp Skorzystaj z formularzy ClickUp, aby rejestrować potencjalnych klientów przy użyciu dokładnie tych pól, których potrzebujesz (takich jak wielkość transakcji, źródło i priorytet), a następnie automatycznie wysyłać je do odpowiedniej listy potencjalnych klientów, dzięki czemu Twój CRM będzie uporządkowany od samego początku. Następnie możesz połączyć to z ClickUp automatyzacjami, aby przypisać odpowiedniego właściciela i utworzyć zadanie kolejnego kroku, gdy transakcja osiągnie określony etap, dzięki czemu działania następcze będą realizowane nawet w najbardziej pracowitych tygodniach.

ClickUp ma przewagę nr 2: zadania ClickUp i automatyzacje ClickUp

Automatycznie wyzwalaj odpowiednie działania i płynnie realizuj operacje dzięki automatyzacji ClickUp

Zarówno Asana, jak i Notion mogą obsługiwać szablony CRM, ale zespoły często napotykają ten sam problem: łatwo jest omówić działania następcze, ale równie łatwo o nich zapomnieć.

ClickUp wprowadza kontynuację do samego cyklu pracy:

Następnie ClickUp Automations pomaga ograniczyć powtarzalne czynności administracyjne poprzez automatyzację powtarzalnych działań, takich jak automatyczne przypisywanie zadań, publikowanie komentarzy i zmiana statusów, a także opcje takie jak dynamiczne osoby przypisane.

📖 Przeczytaj również: Przykłady automatyzacji cyklu pracy i przypadki użycia

ClickUp ma przewagę nr 3: ClickUp Brain i ClickUp Dashboards

Zapytaj w prostych słowach, aby utworzyć kroki do zarządzania potokiem za pomocą ClickUp Brain

Szablon CRM staje się nieuporządkowany, gdy najważniejsze szczegóły znajdują się w rozproszonych notatkach. Pamiętasz, że rozmowa telefoniczna dotyczyła kluczowego wymagania lub ograniczenia cenowego, ale nie możesz tego znaleźć, gdy jest to potrzebne. ClickUp Brain pomaga, wprowadzając AI do Twojego obszaru roboczego, dzięki czemu możesz znaleźć odpowiedzi i przekształcić informacje w kolejne kroki bez konieczności przeszukiwania długich stron i wątków.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI zwiększające wydajność

Po uporządkowaniu informacji ważne jest, aby mieć szybki widok na postępy w realizacji projektu. Panele ClickUp pomagają monitorować transakcje, działania następcze i wyniki na pierwszy rzut oka, dzięki czemu nie musisz polegać na przeczuciach lub aktualizacjach z poprzedniego tygodnia.

Dla małych firm, start-upów, agencji oraz zespołów sprzedaży lub operacyjnych oznacza to, że można zachować lekkość raportowania CRM, jednocześnie uzyskując widoczność w zakresie tego, co się dzieje, co utknęło w martwym punkcie i na co należy zwrócić uwagę w następnej kolejności.

💡 Porada dla profesjonalistów: użyj ClickUp Brain MAX, aby Twój szablon CRM był przejrzysty, łatwy do przeszukiwania i gotowy do działania. Zwiększ swoją wydajność czterokrotnie, aby dotrzymać terminów podczas spotkań dzięki funkcji Talk To Text w ClickUp ClickUp Brain MAX pomaga być na bieżąco z aktualizacjami CRM bez konieczności wykonywania wielu czynności związanych z monitorowaniem. Zamiast przeszukiwać rozproszone notatki lub przepisywać te same informacje w wielu miejscach, możesz szybciej rejestrować, wyszukiwać i wykorzystywać informacje dotyczące transakcji. Szybciej rejestruj aktualizacje transakcji dzięki funkcji Talk to Text : dodawaj notatki z rozmów, zastrzeżenia, kolejne kroki lub aktualizacje dotyczące interesariuszy za pomocą głosu, a następnie zapisuj je bezpośrednio w odpowiednim zadaniu lub dokumencie transakcji, aby Twój CRM był aktualny nawet między spotkaniami.

Zadawaj pytania, które pozwalają uzyskać wgląd w kontekst CRM : zadaj ClickUp BrainGPT pytania takie jak „Które transakcje nie mają kolejnego kroku?” lub „Które konta czekają na zatwierdzenie cen?”, aby wykryć luki, zanim staną się one pominiętymi działaniami następczymi.

Natychmiastowe wyszukiwanie dowodów dzięki Enterprise Search : przeszukuj zadania, dokumenty i komentarze pod kątem takich haseł jak „przegląd bezpieczeństwa”, „zmiany prawne” lub „odnowienie”, aby w ciągu kilku sekund uzyskać kontekst podczas przekazywania zadań i przeglądów procesu.

Wybierz najlepszy model do danego zadania: używaj różnych modeli w zależności od zadania, np. tworzenia zwięzłych e-maili z informacją zwrotną, podsumowywania długich notatek z rozmów telefonicznych w postaci elementów do wykonania lub testowania kluczowych punktów propozycji pod kątem presji, stosując bardziej analityczne podejście.

Szablony CRM ClickUp

Jeśli chcesz szybciej ustawić system niż budować go od podstaw, szablony ClickUp zapewniają uporządkowany punkt wyjścia dla cyklu pracy CRM. Możesz wybrać szablon pasujący do Twojego cyklu pracy, a następnie dostosować go w miarę jak Twoja ścieżka staje się bardziej przejrzysta.

1. Szablon CRM ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź potencjalnych klientów i możliwości dzięki szablonowi CRM ClickUp.

Szablon CRM ClickUp zapewnia gotowy folder do zarządzania potencjalnymi klientami, transakcjami i związkami z klientami w jednym miejscu. Zamiast budować CRM od podstaw, otrzymujesz ustrukturyzowane ustawienia z niestandardowymi statusami, polami niestandardowymi i wieloma widokami, dzięki czemu możesz od razu rozpocząć organizowanie swojego procesu sprzedaży.

Dla małych firm, start-upów, agencji oraz zespołów sprzedaży lub operacyjnych ten szablon ułatwia zachowanie spójności. Możesz scentralizować dane kontaktowe, ustalać priorytety działań następczych według etapów oraz korzystać z widoków takich jak „Proces sprzedaży” i „Moje zadania”, aby następne kroki były widoczne dla całego zespołu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź potencjalnych klientów i możliwości sprzedaży na poszczególnych etapach procesu sprzedaży dzięki przejrzystym statusom.

Przechowuj dane kontaktowe w polach niestandardowych, aby szybko filtrować i aktualizować informacje.

Łatwo przełączaj się między widokami listy, Procesu sprzedaży i Moich zadań.

Korzystaj z przypomnień i automatyzacji, aby nie przegapić żadnych działań następczych.

Monitoruj aktywność CRM za pomocą pulpitów nawigacyjnych, aby szybciej sprawdzać status potencjalnych klientów.

✨️ Idealne dla: zespołów, które potrzebują ustrukturyzowanego, opartego na szablonach systemu CRM, z którego mogą korzystać na co dzień w ClickUp.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Super Agents, aby utrzymać porządek w szablonie CRM bez konieczności śledzenia aktualizacji. Uruchom wstępnie dostosowane agenty AI, które pomagają w naturalnym odpowiadaniu na zapytania klientów Super agenci ClickUp są zaprojektowani tak, aby działać jak współpracownicy oparci na AI w Twoim obszarze roboczym, z dostępem kontrolowanym za pomocą uprawnień i konfiguracji ClickUp. Oto sposób na wykorzystanie ich w przyjazny dla CRM sposób w uniwersalnym obszarze roboczym: Utwórz superagenta „Pipeline Hygiene”, który sprawdza transakcje, w których brakuje kolejnego kroku, właściciela lub daty kontynuacji, a następnie oznacza je do przeglądu.

Dodaj wyzwalacze, aby uruchamiał się po zmianie etapu transakcji, a następnie tworzył odpowiednie zadanie następcze i @wspominał właściwego właściciela.

Zachowaj ścisłą kontrolę, konfigurując narzędzia, z których można korzystać (na przykład zezwalaj na aktualizacje zadań, ale blokuj edycję dokumentów). Jest to pomocne, gdy Twój zespół realizuje wiele projektów i chcesz, aby szablon CRM pozostawał dokładny, bez konieczności polegania na ludziach, którzy muszą pamiętać o każdej aktualizacji.

2. Szablon ClickUp Sales Tracker

Pobierz darmowy szablon Podejmuj decyzje oparte na danych, aby zoptymalizować swój proces sprzedaży dzięki szablonowi ClickUp Sales Tracker.

Szablon Sales Tracker firmy ClickUp pomaga śledzić aktywność zespołu sprzedaży bez konieczności cotygodniowego raportowania. Otrzymujesz gotową listę do rejestrowania postępów sprzedaży, monitorowania celów i porządkowania kluczowych danych dotyczących sprzedaży za pomocą niestandardowych statusów zadań, niestandardowych pól i wielu widoków stworzonych do śledzenia wyników.

Dla małych firm, start-upów, agencji oraz zespołów sprzedaży lub operacyjnych ten szablon ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących procesu sprzedaży. Możesz sprawdzić, co działa, zobaczyć, gdzie marnuje się wysiłek, oraz śledzić wyniki poszczególnych osób lub zespołów w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz przed każdą analizą zbierać danych z pięciu różnych narzędzi.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź postępy sprzedaży dzięki przejrzystym statusom, takim jak „Cel osiągnięty” i „W trakcie realizacji”.

Rejestruj dane dotyczące sprzedaży i produktów za pomocą pól niestandardowych, aby przyspieszyć analizę.

Przejrzyj trendy wydajności dzięki widokowi „Wielkość sprzedaży miesięcznej”.

Szybko porównaj wyniki produktów dzięki widokowi statusu sprzedaży według produktu.

Udostępniaj aktualizacje interesariuszom, korzystając z konsekwentnego śledzenia i raportowania.

✨️ Idealne dla: zespołów, które potrzebują prostego systemu do śledzenia wyników sprzedaży i postępów w realizacji projektów w ClickUp.

📖 Przeczytaj również: Jak poprawić przyjęcie CRM przez użytkowników i zwiększyć zaangażowanie zespołu w Teams

3. Szablon śledzenia prowizji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Monitoruj postępy i cele każdego pracownika za pomocą szablonu śledzenia prowizji ClickUp.

Szablon ClickUp do śledzenia prowizji pomaga śledzić prowizje od momentu pozyskania potencjalnego klienta do zamknięcia transakcji bez konieczności tworzenia skomplikowanego arkusza kalkulacyjnego. Możesz rejestrować szczegóły transakcji, dokładniej obliczać prowizje i przypisywać każdą wypłatę do odpowiedniego przedstawiciela handlowego i osi czasu.

Dla małych firm, start-upów, agencji oraz zespołów sprzedaży lub operacyjnych ten szablon sprawia, że śledzenie wyników jest mniej chaotyczne. Możesz monitorować postępy w realizacji celów, wykrywać luki w procesie sprzedaży i zapewnić przejrzystość rozmów dotyczących prowizji, dzięki czemu nikt nie musi ścigać się z liczbami pod koniec miesiąca.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź prowizje według etapu transakcji dzięki niestandardowym statusom.

Przechowuj szczegóły dotyczące wypłat, korzystając z pól niestandardowych, takich jak data zamknięcia i prowizja.

Szybko porównuj potencjalnych klientów w widoku tabeli, aby uzyskać przejrzyste procesy raportowania.

Planuj harmonogramy w widokach kalendarza i osi czasu, aby uzyskać lepszą widoczność.

Monitoruj indywidualną wydajność i cele bez dodatkowych arkuszy kalkulacyjnych.

✨️ Idealne dla: zespołów sprzedaży, które potrzebują przejrzystego, powtarzalnego sposobu śledzenia prowizji i wyników w ClickUp.

📖 Przeczytaj również: Jak usprawnić współpracę przy projektach dowolnej skali

4. Szablon lejka sprzedażowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj danymi klientów za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść” dzięki szablonowi ClickUp Sales Pipeline Template.

Szablon ClickUp Sales Pipeline zapewnia gotowy obszar roboczy, w którym można zarządzać procesem sprzedaży jak w rzeczywistym systemie. Możesz wizualizować swój lejek sprzedażowy w jednym miejscu i przechowywać dane klientów blisko obszaru roboczego dzięki funkcji „przeciągnij i upuść”.

Jeśli prowadzisz małą firmę, start-up lub agencję, która zajmuje się wieloma transakcjami jednocześnie, ten szablon pomoże Ci zachować spójność bez dodatkowych czynności administracyjnych. Możesz ustalać priorytety potencjalnych klientów według pilności lub wartości, sprawdzać, co wymaga uwagi w danym tygodniu, i przypisywać działania następcze odpowiednim właścicielom, aby proces sprzedaży nie utknął w martwym punkcie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź postępy transakcji dzięki 30 niestandardowym statusom na różnych etapach procesu sprzedaży.

Przechowuj kontekst powiązania dzięki wbudowanemu niestandardowemu polu „Ostatni kontakt”.

Przełączaj się między widokiem listy, widokiem SOP sprzedaży i widokiem Box, aby uzyskać różne opcje sprawdzania.

Szybciej ustalaj priorytety potencjalnych klientów, sortując i filtrując transakcje według pilności lub potencjału.

Połącz pracę działu sprzedaży z zadaniami, kontekstem wiadomości e-mail i współpracą zespołu.

✨️ Idealne dla: zespołów, które chcą mieć uporządkowany widok procesu w ClickUp, z jasnymi etapami i podziałem odpowiedzialności.

5. Szablon CRM ClickUp Sales

Pobierz darmowy szablon Identyfikuj potencjalnych klientów, finalizuj transakcje i odkrywaj nowe informacje dzięki decyzjom opartym na danych dzięki szablonowi ClickUp Sales CRM.

Szablon ClickUp Sales CRM jest przeznaczony do tej części sprzedaży, która zazwyczaj jest najbardziej skomplikowana: śledzenie rozmów i łatwe wyszukiwanie kontekstu transakcji. Zapewnia on ustawienia w stylu bazy danych bez konieczności kodowania, a także widoki, które pomagają zarządzać zarówno ruchem w potoku sprzedaży, jak i codziennymi działaniami sprzedażowymi.

Jeśli chcesz korzystać z lekkiego systemu CRM bez konieczności zakupu pełnej platformy CRM, ten szablon pomoże Ci zachować porządek i uniknąć rozproszonych aktualizacji. Możesz przechowywać dane klientów w jednym miejscu, śledzić postęp każdej sprzedaży dzięki uporządkowanym statusom oraz korzystać z różnych widoków, aby szybko przeglądać potencjalne transakcje lub dokładniej sprawdzać zawarte umowy.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź postępy transakcji dzięki 20 niestandardowym statusom, w tym etapom takim jak „W trakcie rozmów” i „Wdrażanie”.

Rejestruj szczegóły rozmów z klientami za pomocą pól niestandardowych, aby zapewnić spójność zapisów.

Skorzystaj z widoków takich jak Podsumowanie, Tablica, Lista i Przewodnik dla początkujących, aby szybko ustawić ustawienia systemu.

Ogranicz ręczne wprowadzanie danych, powiązując działania sprzedażowe z zadaniami i krokami procesu.

Popraw widoczność interakcji z klientami i kolejnych działań w całym zespole.

✨️ Idealne dla: zespołów sprzedaży i operacyjnych, które chcą mieć cykl pracy w stylu CRM w ClickUp bez dodatkowych narzędzi.

6. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj trendy i dostrzegaj możliwości dzięki graficznym wykresom w szablonie raportu sprzedaży ClickUp.

Szablon raportu sprzedaży ClickUp pomaga przekształcić działania związane z procesem sprzedaży w coś, co można faktycznie przeanalizować i na podstawie czego można podjąć działania. Zamiast śledzić dane liczbowe w różnych zakładkach, można zebrać kluczowe wskaźniki sprzedaży w jednym raporcie, wizualizować trendy za pomocą wykresów i szybciej dostrzegać możliwości lub braki.

Jeśli zarządzasz pracą z klientami i sprzedażą w tym samym tygodniu, raportowanie często jest punktem, w którym wszystko się psuje. Ten szablon sprawia, że raportowanie jest proste i powtarzalne, dzięki czemu możesz śledzić wyniki w czasie i udostępniać aktualizacje interesariuszom bez konieczności tworzenia raportu od nowa co miesiąc.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź postępy raportów za pomocą prostych statusów niestandardowych, takich jak Otwarte i Zakończone.

Przechowuj dane dla raportowania z 10 polami niestandardowymi, w tym regionem sprzedaży, rokiem i kwartałem.

Przeglądaj dane w wielu widokach raportów, w tym w formatach miesięcznym, kwartalnym i rocznym.

Wykorzystaj wykresy wizualne, aby dostrzec trendy i możliwości bez konieczności ręcznego formatowania.

Zapewnij odpowiedzialność przedstawicieli handlowych dzięki spójnemu raportowaniu i przejrzystym wskaźnikom.

✨️ Idealne dla: zespołów, które chcą szybko przeprowadzać raportowanie sprzedaży w ClickUp, bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych.

7. Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj i przechowuj wszystkie dane we wspólnej bazie danych bez kodowania dzięki szablonowi procesu sprzedaży ClickUp.

Szablon procesu sprzedaży ClickUp pomaga zdefiniować kroki procesu sprzedaży, a następnie faktycznie je realizować. Został stworzony, aby prowadzić śledzenie postępów na poszczególnych etapach, przechowywać dane potencjalnych klientów i klientów we wspólnej bazie danych bez kodowania oraz zapewnić widoczność procesu, aby nic nie zostało pominięte.

Jeśli jesteś start-upem lub małym zespołem budującym spójność, ten szablon zapewni Ci strukturę bez dodatkowych komplikacji. Możesz go używać do szybszego wdrażania nowych przedstawicieli handlowych, usprawniania przekazywania zadań i wykrywania miejsc, w których transakcje przebiegają wolniej, ponieważ każdy etap ma przypisane zadania i dane jako załączniki.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź każdy krok procesu sprzedaży dzięki niestandardowym statusom dla poszczególnych kroków.

Przechowuj dane dotyczące sprzedaży w 8 polach niestandardowych, takich jak „Możliwości”, „E-mail” i „Numer kontaktowy”.

Zbuduj swój cykl pracy za pomocą widoków takich jak lista, Gantt, obciążenie pracą i kalendarz.

Zachowaj spójność procesu, aby nie pomijać żadnych kroków w pracowitych tygodniach.

Ułatw wdrażanie nowych pracowników, zapewniając przedstawicielom handlowym przejrzysty system „co dalej”.

✨️ Idealne dla: zespołów, które potrzebują powtarzalnego szablonu procesu sprzedaży, który mogą udoskonalać w miarę rozwoju.

📹️ Obejrzyj wideo: Interesuje Cię AI w sprzedaży, ale masz dość niejasnych porad, które nie zmieniają Twojej codzienności?

Wideo przedstawia praktyczne cykle pracy ClickUp z wykorzystaniem ClickUp Brain, ClickUp CRM, AI Notetaker, ClickUp Docs i Dashboards, a także gotowych szablonów, takich jak Daily Sales Report i Sales Forecast, dzięki czemu można w jednym miejscu monitorować stan potencjalnych klientów, działania następcze i raportowanie.

8. Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj wszystkie dane sprzedażowe w jednej centralnej lokalizacji dzięki szablonowi ClickUp Sales Calls.

Szablon ClickUp Sales Calls został stworzony dla zespołów, które prowadzą intensywną działalność zewnętrzną i potrzebują śledzenia połączeń, aby zachować porządek. Pomaga on rejestrować kontakty, śledzić połączenia i łączyć każdą rozmowę z zadaniami następczymi, dzięki czemu wyniki rozmów nie znikają w notatkach innych osób.

Jeśli chcesz używać szablonów jako lekkiego systemu CRM, często brakuje funkcji śledzenia połączeń. Ten szablon pozwala uporządkować aktywność związaną z połączeniami i kolejne kroki w jednym miejscu, dzięki czemu możesz szybciej podejmować działania następcze, kontynuować transakcje i zachować spójność między przedstawicielami handlowymi.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź możliwości dzięki niestandardowym statusom, takim jak „Rozmowa handlowa”, „Kwalifikacja”, „Potencjalny klient” i „Zamknięte – wygrane”.

Przechowuj informacje o połączeniach i kontaktach, korzystając z pól niestandardowych, takich jak data kontynuacji i e-mail.

Korzystaj z widoków takich jak Podsumowanie i Lejek sprzedaży, aby szybko uzyskać widoczność dotyczącą transakcji.

Przypisuj działania następcze jako zadania od razu, aby elementy wymagające działania pozostały widoczne.

Zapewnij spójność śledzenia połączeń między przedstawicielami handlowymi bez dodatkowych narzędzi.

✨️ Idealne dla: zespołów, które chcą śledzić połączenia i działania następcze w ramach prostego cyklu pracy CRM w ClickUp.

9. Szablon ClickUp Sales Tracker

Pobierz darmowy szablon Dowiedz się, gdzie najlepiej skupić wysiłki sprzedażowe, korzystając z szablonu ClickUp Sales Tracker.

Szablon ClickUp Sales Tracker pomaga w prosty sposób śledzić działania sprzedażowe i wyniki, bez konieczności tworzenia projektu do raportowania. Został zaprojektowany jako narzędzie do śledzenia oparte na listach, z przejrzystymi statusami, ustrukturyzowanymi polami i wieloma widokami, dzięki czemu można szybko monitorować postępy i dostrzegać trendy.

Jeśli prowadzisz małą firmę, start-up lub agencję, która potrzebuje widoczności, ale nie chce skomplikowanych ustawień CRM, ten szablon ułatwi Ci śledzenie wyników. Możesz sprawdzić, gdzie wysiłek sprzedażowy przynosi efekty, mierzyć wyniki w czasie i podejmować lepsze decyzje dotyczące potencjalnych klientów, korzystając z tego samego obszaru roboczego, którego używasz do zarządzania pracą.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź postępy sprzedaży za pomocą statusów, takich jak „Cel osiągnięty”, „Cel nieosiągnięty” i „W trakcie realizacji”.

Przechowuj szczegóły sprzedaży w 12 polach niestandardowych, w tym cele dotyczące wysyłki i zysków.

Przeglądaj trendy, korzystając z widoku „Wielkość sprzedaży miesięcznej”, aby uzyskać przejrzystsze śledzenie wyników.

Porównaj wyniki, korzystając z widoku statusu sprzedaży według produktu, aby szybko podejmować decyzje.

Zachowaj spójność raportowania bez konieczności cotygodniowego odtwarzania trackerów.

✨️ Idealne dla: zespołów, które chcą mieć lekki system śledzenia sprzedaży w ClickUp, z przejrzystymi widokami i prostą widocznością wyników.

10. Szablon zarządzania procesem sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź i zarządzaj nadchodzącymi możliwościami, obsługiwanymi przez AE i BDR, dzięki szablonowi zarządzania procesem sprzedaży ClickUp.

Śledź i zarządzaj nadchodzącymi możliwościami, obsługiwanymi przez AE i BDR, dzięki szablonowi zarządzania procesem sprzedaży ClickUp.

Szablon zarządzania procesem sprzedaży ClickUp został stworzony z myślą o zarządzaniu nadchodzącymi możliwościami, gdy wiele osób ma dostęp do procesu. Jest to gotowy do użycia folder, który pomaga przedstawicielom handlowym i specjalistom ds. rozwoju biznesu pozostać na bieżąco z nadchodzącymi możliwościami, trwającymi projektami i zadaniami wymagającymi dalszych działań.

Jeśli Twój proces sprzedaży szybko się zapełnia, ten szablon zapewni Ci strukturę bez spowalniania pracy. Otrzymasz gotowe ustawienia z wieloma etapami procesu sprzedaży, wbudowanymi polami na dane dotyczące transakcji oraz wbudowaną automatyzacją, dzięki czemu cykl pracy będzie uporządkowany od samego początku.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zarządzaj przychodzącymi szansami sprzedaży w folderze współdzielonym stworzonym dla cykli pracy AE i BDR.

Śledź postępy transakcji dzięki 25 statusom, które pozwalają uzyskać bardziej szczegółowe informacje o etapach procesu sprzedaży.

Rejestruj dane transakcji za pomocą 18 pól niestandardowych, aby zapewnić spójne śledzenie i raportowanie.

Skorzystaj z wbudowanej automatyzacji, aby ograniczyć powtarzalne aktualizacje procesu sprzedaży.

Zachowaj jasność co do własności i przekazywania zadań, gdy wielu przedstawicieli pracuje nad tym samym procesem.

✨️ Idealne dla: zespołów sprzedaży kierujących przychodzące możliwości między BDR a AE, które potrzebują wspólnej widoczności w procesie sprzedaży.

Zrób to w ClickUp, a nie w pięciu różnych zakładkach

Jeśli wybierasz między Asana a Notion dla szablonów CRM, oba mogą się sprawdzić, ale działają z różnych powodów.

Asana sprawdza się lepiej, gdy CRM jest naprawdę silnikiem do monitorowania działań. Transakcje działają jak zadania, więc łatwiej jest przypisywać zadania, ustalać terminy i zapewnić widoczność zadań zespołu podczas zarządzania projektami.

Notion sprawdza się lepiej, gdy Twój CRM wymaga bogatszego kontekstu. Transakcje działają jak rekordy, więc Twój pipeline może znajdować się obok dokumentacji wewnętrznej, notatek ze spotkań i lekkiej bazy wiedzy.

Najważniejsza jest spójność. W przypadku ustawień opartych na szablonach Twój proces pozostaje dokładny tylko wtedy, gdy użytkownicy aktualizują go co tydzień w wielu projektach. ClickUp jest lepszym rozwiązaniem, jeśli chcesz, aby cykl pracy CRM był bezpośrednio powiązany z realizacją zadań w jednym, kompleksowym obszarze roboczym.

Zarejestruj się teraz w ClickUp, aby uzyskać bardziej zorganizowany cykl pracy!

Często zadawane pytania (FAQ)

Asana działa jak szablon CRM zorientowany na zadania. Transakcja staje się zadaniem, a działania następcze są zapisywane w przypisaniach, terminach i widokach projektów. Notion działa jak szablon CRM zorientowany na bazę danych. Transakcja staje się rekordem, a kontekst jest zapisywany na stronie. Jeśli chcesz połączyć śledzenie działań i kontekst transakcji, szablony ClickUp CRM łączą realizację zadań i śledzenie w stylu CRM w jednym miejscu.

Jeśli Twój zespół już realizuje ustrukturyzowane projekty w menedżerze zadań, Asana jest zazwyczaj szybsza w konfiguracji dzięki tablicy, kilku polom i przejrzystym etapom. Notion wymaga więcej pracy projektowej, ponieważ trzeba zbudować strukturę bazy danych, widoki i właściwości. ClickUp jest często najszybszy, jeśli potrzebujesz szablonów projektów, które można uruchomić i dostosować bez konieczności budowania systemu od podstaw.

Tak. Asana zawiera szablony projektów w stylu CRM, takie jak szablony lejka sprzedażowego i śledzenia kont. Działają one poprzez przypisywanie transakcji i kont do zadań w ramach projektu. Jeśli potrzebujesz większej biblioteki szablonów sprzedaży i CRM przeznaczonych do śledzenia lejka, działań następczych i raportowania, ClickUp oferuje więcej opcji w tym formacie.

Tak, zwłaszcza jeśli Twój zespół sprzedaży potrzebuje stron transakcji z notatkami, linkami i połączonymi ustawieniami zarządzania wiedzą. Kluczem jest higiena procesów. Notion pozwala zbudować przejrzystą bazę danych, ale jej dokładność zależy od konsekwentnych aktualizacji właściwości i etapów. ClickUp może być lepszym wyborem, jeśli potrzebujesz tych notatek oraz ściślejszego zarządzania zadaniami w celu realizacji działań następczych.

Asana zazwyczaj wygrywa w zakresie automatyzacji opartej na zadaniach, ponieważ reguły są tworzone w oparciu o przenoszenie zadań, przypisywanie zadań i zmiany etapów. Notion oferuje automatyzację baz danych, ale jej zakres zależy od planów cenowych i struktury bazy danych. ClickUp jest dobrą alternatywą, jeśli chcesz mieć zautomatyzowane cykle pracy powiązane bezpośrednio z zadaniami, statusami i kolejnymi krokami w obszarze roboczym CRM.

Jeśli praca z klientami zależy od realizacji, terminów i jasnej własności, Asana może być łatwiejsza w obsłudze, ponieważ jest to przede wszystkim ustrukturyzowane narzędzie do zarządzania projektami. Jeśli praca z klientami zależy od bogatego kontekstu i dokumentacji wewnętrznej, Notion może być lepszym rozwiązaniem. Jeśli chcesz zarządzać klientami i śledzeniem CRM w tym samym narzędziu, ClickUp jest często najprostszym sposobem na utrzymanie wszystkich elementów w jednym miejscu.