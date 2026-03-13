10 najlepszych alternatyw dla Epicflow w [rok]

Epicflow dobrze radzi sobie z zapewnieniem widoczności procesu.

W rezultacie Twój zespół zostaje skazany na korzystanie z oddzielnych aplikacji do zadań, dokumentów i codziennej współpracy. Biorąc pod uwagę, że 68% pracowników nie ma wystarczająco dużo czasu na nieprzerwaną koncentrację z powodu przełączania się między aplikacjami, taka fragmentacja jest kosztowna.

W tym przewodniku przedstawiono najlepsze alternatywy dla Epicflow w zakresie narzędzi do planowania, od dedykowanych narzędzi do planowania po zintegrowane obszary robocze, w których planowanie zasobów przebiega równolegle z realizacją zadań, dzięki czemu możesz znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do rzeczywistego sposobu pracy Twojego zespołu.

10 alternatyw dla Epicflow w skrócie

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Zintegrowane środowisko pracy AI, zadania i widoki, widok obciążenia pracą, automatyzacje, ClickUp Brain, superagenci, weryfikacja, pulpity nawigacyjne, śledzenie czasu i czat Zespoły każdej wielkości, które chcą mieć dostęp do funkcji realizacji zadań, współpracy i widoczności zasobów w jednym zintegrowanym systemie Free Forever; niestandardowe opcje dostosowywania dostępne dla Enterprise Jira Planowanie sprintów, zaawansowane mapy drogowe (plany), mapowanie zależności, JQL, raporty burndown i prędkości Zespoły programistów stosujące metodologię Agile, zarządzające sprintami i zaległościami w dużych firmach Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 7,91 USD za użytkownika miesięcznie. Float Planowanie metodą „przeciągnij i upuść”, wykorzystanie w %, czas wolny i godziny pracy, budżety projektów Małe i średnie zespoły, które potrzebują prostego wizualnego planowania i szybkiej kontroli obciążenia Ceny płatnych planów zaczynają się od 8,50 USD za osobę miesięcznie Resource Guru Kalendarz zasobów, zarządzanie kolizjami, śledzenie urlopów, wstępne rezerwacje Małe zespoły, które potrzebują przejrzystego planowania oraz zarządzania urlopami Płatne plany zaczynają się od 5 USD za osobę miesięcznie Monday.com Niestandardowe tablice, widżet obciążenia pracą, oś czasu i wykres Gantt, automatyzacje, pulpity nawigacyjne Średniej wielkości zespoły i agencje, które potrzebują elastycznego zarządzania pracą z podstawowymi widokami zasobów Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD za licencję miesięcznie Runn Wykresy obciążenia na żywo, karty czasu pracy, wykorzystanie zasobów, planowanie scenariuszy, prognoza finansowa Agencje i firmy konsultingowe każdej wielkości, które potrzebują zasobów powiązanych z prognozami Ceny płatnych planów zaczynają się od 9 USD za licencję miesięcznie Celoxis Planowanie portfolio, wykresy obciążenia zasobów, harmonogramowanie wielu projektów, śledzenie czasu i kosztów Biura zarządzania projektami (PMO) wymagające kontroli na poziomie portfolio i optymalizacji zasobów w dużych organizacjach Ceny płatnych planów zaczynają się od 10 USD za użytkownika Prognoza Planowanie wspomagane AI, pulpity nawigacyjne wykorzystania zasobów, śledzenie budżetu, planowanie w stylu PSA Duże zespoły świadczące usługi profesjonalne, optymalizujące wykorzystanie zasobów i rentowność Niestandardowe ceny Teamwork.com Realizacja projektów klientów, harmonogramowanie zasobów, widok obciążenia pracą, śledzenie czasu pracy z rozliczeniami Małe i duże zespoły obsługujące klientów, które potrzebują zarządzania projektami i zasobami w jednym miejscu Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 13,99 USD za użytkownika miesięcznie Kelloo Prognoza popytu, planowanie oparte na umiejętnościach, pulpity nawigacyjne portfela, planowanie scenariuszy Małe i średnie biura zarządzania projektami (PMO) planujące długoterminowe obciążenie w ramach portfela projektów Ceny płatnych planów zaczynają się od 2,09 USD za zasób miesięcznie

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Epicflow?

Większość osób zaczyna szukać alternatyw dla Epicflow, gdy zdaje sobie sprawę, że potrzebuje nie tylko widoczności w zakresie zasobów, ale także szybszego sposobu na planowanie, współpracę i faktyczne wykonywanie zadań bez dodatkowych narzędzi i uciążliwej konserwacji. Oto najważniejsze powody:

Rozproszenie narzędzi i przełączanie się między zadaniami: Praca rozprasza się między czatem, dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i narzędziem do zarządzania projektami, przez co aktualizacje i decyzje są rozrzucone po różnych miejscach, a realizacja zadań ulega spowolnieniu

Wysokie koszty ustawień i administracji: Jeśli system wymaga ciągłego dostosowywania, aby zachować dokładność, Teams przestają mu ufać, a jego popularność po cichu spada

Ograniczona elastyczność w przypadku różnych cykli pracy: To, co sprawdza się w przypadku jednego stylu projektowania, może wydawać się zbyt sztywne dla zespołów wielofunkcyjnych, które muszą godzić zadania doraźne, kampanie i szybko zmieniające się priorytety

Słaba współpraca przy realizacji zadań: Gdy informacje zwrotne, zatwierdzenia i przekazywanie zadań nie są wbudowane w zadania, powstają długie wątki komentarzy, brakuje kontekstu i konieczne jest ponowne wykonywanie pracy

Raportowanie nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu pracy : nie da się łatwo śledzić wskaźników, o które proszą kierownicy, takich jak opóźnienia w realizacji kamieni milowych, czas zablokowany, zmiany zakresu lub wydajność poszczególnych zespołów

Trudności związane ze skalowaniem w miarę rozwoju zespołu: Wraz z rosnącą liczbą projektów i osób coraz trudniej jest zachować spójność priorytetów, zrównoważyć obciążenie pracą i zapewnić przejrzystość zależności

Najlepsze alternatywy dla Epicflow

Przyjrzyjmy się teraz bliżej najlepszym alternatywom dla Epicflow, spośród których możesz wybierać:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do konsolidacji zasobów, realizacji zadań, współpracy i AI w jednym obszarze roboczym)

Epicflow dobrze radzi sobie z optymalizacją zasobów, ale większość zespołów nadal musi zarządzać pozostałymi elementami systemu operacyjnego gdzie indziej, w różnych, niepowiązanych ze sobą narzędziach.

A liczba narzędzi szybko rośnie. Według raportu ClickUp „State of Productivity Report” zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi.

Właśnie wtedy potrzebujesz lepszej alternatywy, takiej jak ClickUp. Jest to zintegrowany obszar roboczy AI, który łączy zasoby, zadania, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne, automatyzacje i sztuczną inteligencję w jeden spójny system.

Oto, w jaki sposób ClickUp pomaga zespołom w planowaniu, realizacji i koordynacji działań:

Realizuj codzienne zadania ClickUp w ClickUp Tasks

Startupy i dynamiczne zespoły nie borykają się z problemami związanymi z wielkimi planami. Borykają się z tysiącami drobnych elementów, które gromadzą się każdego dnia. Zadania ClickUp zapewniają każdemu elementowi pracy jedno miejsce, w którym można śledzić własność, priorytet, status, terminy i zależności. Dzięki temu masz pewność, że nic, co dodasz do swojej listy zadań, nigdy nie zostanie utracone.

Zapewnij każdej części projektu miejsce, w którym można śledzić własność i terminy dzięki zadaniom ClickUp

A ponieważ każdy zespół lubi patrzeć na pracę inaczej, możesz połączyć zadania z widokami ClickUp, aby dopasować je do sposobu działania Twojego zespołu. Używaj widoku Lista do uporządkowanych zleceń, Tablica do śledzenia przepływu pracy, Kalendarz do terminów oraz widoków w stylu osi czasu, gdy ważna jest kolejność zadań.

Wykrywaj zagrożenia związane z obciążeniem pracą na wczesnym etapie dzięki widokowi obciążenia pracą w ClickUp

Podczas skalowania prawdziwe ryzyko pojawia się, gdy zbyt wiele pracy spada na niewłaściwych ludzi w niewłaściwym czasie. Widok obciążenia pracą w ClickUp pomaga Ci na bieżąco śledzić obciążenie zespołu, dzięki czemu możesz zapobiec przeciążeniu, zanim przerodzi się ono w przekroczenie terminów lub wypalenie zawodowe.

Zrozum, jakie są możliwości Twojego zespołu i poszczególnych działów dzięki widokowi obciążenia pracą w ClickUp

Możesz przeglądać obciążenie pracą według osób przypisanych w określonym zakresie czasowym, porównać je z obciążeniem każdej osoby i szybko przywrócić równowagę, przenosząc własność lub dostosowując osie czasu. Jest to szczególnie przydatne, gdy jeden projekt wygląda dobrze sam w sobie, ale te same kilka osób po cichu realizuje równolegle trzy inne priorytety.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi i dowiedz się, jakie kroki podjąć, dzięki ClickUp Brain

W miarę rozwoju projektów największym hamulcem staje się kontekst. Aktualizacje znajdują się w zadaniach, specyfikacje w dokumentach, decyzje w komentarzach, a nikt nie ma czasu, aby to wszystko połączyć przed kolejną rozmową.

ClickUp Brain rozwiązuje ten problem, umożliwiając zadawanie pytań bezpośrednio w obszarze roboczym i uzyskiwanie odpowiedzi powiązanych z Twoją pracą. Potrafi podsumować długie wątki zadań, wyciągnąć kluczowe decyzje z dowolnego miejsca w obszarze roboczym oraz przekształcić chaotyczne aktualizacje w konkretne zadania, które można natychmiast przydzielić.

Uzyskaj odpowiedzi dostosowane do kontekstu swojej pracy dzięki ClickUp Brain

Zamiast więc poświęcać 20 minut na nadrabianie zaległości, możesz zapytać Brain:

„Co obecnie blokuje tę premierę?”

„Podsumuj, co zmieniło się w tym projekcie w tym tygodniu”

„Przekształć podsumowanie tego spotkania w zadania z wyznaczonymi właścicielami i terminami realizacji”

🚀 Zaleta ClickUp: Wykorzystaj ClickUp Super Agents jako zawsze aktywną warstwę operacyjną. Super Agents to oparci na AI współpracownicy ClickUp, którzy działają w pełnym kontekście obszaru roboczego i mogą w Twoim imieniu uruchamiać wieloetapowe cykle pracy. Mówiąc prościej, mogą monitorować pracę, wykrywać zagrożenia i podejmować działania w oparciu o instrukcje, narzędzia i uprawnienia, które im przyznasz. Załóżmy, że skonfigurowałeś Super Agent działający zgodnie z harmonogramem, który: Tworzy zadania następcze, gdy coś się opóźni

Sprawdź przestrzeń ClickUp pod kątem zaległych lub zablokowanych zadań

Publikuj cotygodniowe podsumowanie wraz z kolejnymi krokami

Wybiera najlepsze rozwiązanie do zadania i przydziela pracę

Zapewnij automatyczny przebieg pracy dzięki automatyzacjom ClickUp

W zespołach przeżywających gwałtowny wzrost wiele pracy utknęło na drobnych etapach przekazywania zadań. Załóżmy, że ktoś zmienia status, ale właściciel nigdy nie otrzymuje powiadomienia. Zadanie zostaje utworzone, ale nikt go nie przydziela. Termin się zmienia, a nic dalej w łańcuchu nie jest aktualizowane.

Automatyzacje ClickUp pomagają wyeliminować tego rodzaju powolne straty, przekształcając rutynowe kroki cyklu pracy w reguły oparte na wyzwalaczach.

Zautomatyzuj przydzielanie zadań, powiadomienia i cykle pracy za pomocą ClickUp Automations

Możesz zautomatyzować nudne, ale niezbędne czynności, takie jak przypisywanie zadań po osiągnięciu określonego statusu, stosowanie szablonu po otrzymaniu nowego zgłoszenia, przenoszenie pracy do kolejnego etapu po zatwierdzeniu lub przypominanie interesariuszom o zbliżających się terminach.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wyszukuj w narzędziach i w sieci: ClickUp Brain MAX pobiera odpowiedzi z Twojego obszaru roboczego, połączonych aplikacji i sieci, a funkcja Talk to Text zapewnia szybkie podpowiedzi umożliwiające przekształcenie głosu w działanie

Śledź czas poświęcony na rzeczywistą pracę: funkcja śledzenia czasu w ClickUp pozwala rejestrować czas bezpośrednio przy zadaniach i przeglądać go w kartach czasu pracy

Natychmiastowy wgląd w postępy: Pulpity nawigacyjne ClickUp przekształcają dane dotyczące zadań na żywo w wykresy i karty, które ułatwiają raportowanie i podejmowanie decyzji

Zamień czaty w pracę: ClickUp Chat pozwala zachować kontekst rozmów dzięki podsumowaniom generowanym przez AI oraz tworzeniu zadań na podstawie wiadomości, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco

Przeglądaj pliki na miejscu: ClickUp Proofing umożliwia dodawanie adnotacji do obrazów, wideo i plików PDF, dzięki czemu informacje zwrotne są precyzyjne i pozwalają na podjęcie konkretnych działań

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Platforma typu „wszystko w jednym”: Zarządzanie zasobami, zadania, dokumenty i czat na żywo w jednym obszarze roboczym, co eliminuje konieczność Zarządzanie zasobami, zadania, dokumenty i czat na żywo w jednym obszarze roboczym, co eliminuje konieczność przełączania się między kontekstami

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji: ClickUp Brain ma pełny dostęp do danych w Twoim obszarze roboczym, zapewniając kontekstowe i przydatne w praktyce informacje

Elastyczność niezależnie od wielkości zespołu: Platforma skaluje się od pojedynczych użytkowników po korporacyjne biura zarządzania projektami (PMO), nie zmuszając Cię do korzystania z różnych produktów

Wady:

Podstawowa krzywa uczenia się: Zakres niestandardowych funkcji może początkowo wydawać się przytłaczający; najlepiej zacząć od podstawowych funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzent serwisu G2 pisze:

Uwielbiam ClickUp, ponieważ sprawia, że zarządzanie naszymi projektami jest naprawdę proste. Łączy w sobie funkcje, które wcześniej znajdowałem tylko w innych programach, takie jak kanały, czaty i agenci AI. Dzięki zarządzaniu wszystkim z jednej platformy cały kontekst pracy pozostaje w jednym miejscu, więc nie ma potrzeby ciągłego przełączania się między różnymi narzędziami. To robi ogromną różnicę i jest ogromną pomocą w naszej codziennej pracy.

Uwielbiam ClickUp, ponieważ sprawia, że zarządzanie naszymi projektami jest naprawdę proste. Łączy w sobie funkcje, które wcześniej znajdowałem tylko w innych programach, takie jak kanały, czaty i agenci AI. Dzięki zarządzaniu wszystkim z jednej platformy cały kontekst pracy pozostaje w jednym miejscu, więc nie ma potrzeby ciągłego przełączania się między różnymi narzędziami. To robi ogromną różnicę i jest ogromną pomocą w naszej codziennej pracy.

2. Jira (najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistycznych stosujących metodę Agile, które potrzebują planowania obciążenia opartego na sprintach)

za pośrednictwem Jira

Jeśli rozważasz alternatywy dla Epicflow, Jira jest zazwyczaj dobrym wyborem, gdy Twoja praca wiąże się z dostarczaniem oprogramowania, procesami inżynieryjnymi i zespołami programistycznymi stosującymi metodologię Agile. Opiera się ona na jednym źródle informacji o elementach (problemach) oraz cyklach pracy, które przenoszą je od pomysłu do wdrożenia.

Jira sprawdza się najlepiej, gdy potrzebujesz warstwy planowania nad warstwą realizacji. Dzięki osi czasu Jira i zaawansowanym planom (Advanced Roadmaps) zespoły mogą mapować zależności, koordynować wiele projektów i zarządzać przydziałem zasobów w oparciu o obciążenie w miarę zmian planów.

Najlepsze funkcje Jira

Zaawansowane plany działania: planuj pracę w wielu zespołach dzięki mapowaniu zależności i otrzymuj ostrzeżenia, gdy sprint jest przepełniony

Szybkie wyszukiwanie dzięki JQL: Podziel duże zaległości i bieżące zadania za pomocą języka zapytań Jira Query Language, aby zespoły mogły tworzyć precyzyjne widoki do klasyfikacji, wydawania wersji, kontroli jakości i sprawdzania własności

Raportowanie dotyczące prędkości i wykresów burndown: Śledź, ile pracy Twój zespół zakończył w każdym sprincie, aby realistycznie planować obciążenie na przyszłość

Zalety i wady Jira

Zalety:

Kompleksowe wsparcie dla metodyki Agile: Oprogramowanie stworzone specjalnie z myślą o tworzeniu oprogramowania, wyposażone w natywne funkcje, które inne narzędzia mogą jedynie w przybliżeniu naśladować

Integracja z ekosystemem Atlassian: płynnie łączy się z Confluence, Bitbucket i Trello, tworząc spójne środowisko programistyczne

Zaawansowany język zapytań (JQL): Twórz niestandardowe filtry i raporty do zaawansowanej analizy zasobów

Wady:

Trudna nauka obsługi: Interfejs może być przeładowany, a konfiguracja cykli pracy wymaga znacznego wysiłku na początku

Mniej odpowiednie dla zespołów nietechnicznych: Zespoły biznesowe często uważają terminologię i strukturę Jira za mylącą

Dostępność Advanced Roadmaps jest ograniczona: Kluczowe funkcje planowania obciążenia wymagają dostępu na wyższym poziomie

Ceny Jira

Free

Standard: 7,91 USD za użytkownika miesięcznie

Premium: 14,54 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2 : 4,3/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jira?

Recenzent serwisu G2 pisze: Można tworzyć specjalistyczne pulpity nawigacyjne, co ułatwia przeglądanie informacji w sposób, który mi odpowiada. Wysiłek można oszacować za pomocą punktów fabularnych i punktów kontroli jakości, co pomaga w planowaniu i śledzeniu postępów. Oferuje również wsparcie dla zarządzania wieloma projektami w jednym miejscu, co jest wygodne przy zarządzaniu pracą w ramach różnych zespołów lub inicjatyw.

Recenzent serwisu G2 pisze:

Można tworzyć specjalistyczne pulpity nawigacyjne, co ułatwia przeglądanie informacji w sposób, który mi odpowiada. Wysiłek można oszacować za pomocą punktów fabularnych i punktów kontroli jakości, co pomaga w planowaniu i śledzeniu postępów. Obsługuje również zarządzanie wieloma projektami w jednym miejscu, co jest wygodne przy zarządzaniu pracą w ramach różnych zespołów lub inicjatyw.

Można tworzyć specjalistyczne pulpity nawigacyjne, co ułatwia przeglądanie informacji w sposób, który mi odpowiada. Wysiłek można oszacować za pomocą punktów fabularnych i punktów kontroli jakości, co pomaga w planowaniu i śledzeniu postępów. Obsługuje również wsparcie dla zarządzania wieloma projektami w jednym miejscu, co jest wygodne przy zarządzaniu pracą w ramach różnych zespołów lub inicjatyw.

3. Float (Najlepsze rozwiązanie do wizualnego planowania zasobów, charakteryzujące się prostotą)

za pośrednictwem Float

Jeśli Twoim głównym problemem jest po prostu ustalenie, kto jest dostępny i kiedy, pełnoprawne narzędzie do zarządzania projektami może od razu wydawać się przytłaczające. Potrzebujesz po prostu prostego, wizualnego planowania zasobów bez zbędnych dodatków. Float został zaprojektowany właśnie z myślą o tym, oferując menedżerom zasobów przejrzysty interfejs typu „przeciągnij i upuść”, który pozwala sprawdzić dostępność na pierwszy rzut oka.

Skupia się na jednym zadaniu: planowaniu zasobów. Widok obciążenia pokazuje procentowe wykorzystanie, dzięki czemu można szybko dostrzec luki lub nadmierne przydziały.

Najlepsze funkcje Float

Wizualnie planuj pracę za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”: przypisuj osoby do projektów na osi czasu w czasie rzeczywistym, a następnie szybko zmieniaj przydziały, gdy zmieniają się priorytety

Urlop i godziny pracy: Twórz plany w oparciu o rzeczywiste obciążenie, uwzględniając urlopy, święta i indywidualne harmonogramy

Budżetowanie projektów: Śledź zaplanowane godziny w odniesieniu do budżetów projektów, aby zapobiegać Śledź zaplanowane godziny w odniesieniu do budżetów projektów, aby zapobiegać rozszerzaniu zakresu projektu z perspektywy zasobów

Zalety i wady Float

Zalety:

Intuicyjny interfejs wizualny: Widok harmonogramu jest zrozumiały od razu, a szkolenie jest minimalne

Ukierunkowana funkcjonalność: Unika nadmiaru funkcji, koncentrując się na planowaniu zasobów

Doskonała integracja: Umożliwia połączenie z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Asana i Trello

Wady:

Ograniczone funkcje zarządzania projektami: Brak wbudowanego zarządzania zadaniami, wykresów Gantt ani dokumentacji

Raportowanie mogłoby być bardziej szczegółowe: Brakuje zaawansowanych funkcji analitycznych charakterystycznych dla pełnoprawnych platform do zarządzania projektami

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu: Wymaga integracji, aby porównać zaplanowane godziny z rzeczywistymi

Ceny z opcją Float

Pakiet Starter: 8,50 USD za osobę/miesiąc

Pro: 14 USD za osobę/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Float

G2 : 4,3/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Float?

Recenzent serwisu G2 pisze: Float.com zapewnia intuicyjny, wizualny sposób zarządzania obciążeniem zespołu i planowaniem zasobów. Interfejs oparty na osi czasu ułatwia sprawdzanie dostępności, zapobieganie nadmiernemu przydzielaniu zadań oraz efektywne planowanie projektów. Pomaga zespołom zachować spójność i poprawia ogólne wykorzystanie zasobów bez zbędnej złożoności.

Recenzent serwisu G2 pisze:

Float.com zapewnia intuicyjny, wizualny sposób zarządzania obciążeniem zespołu i planowaniem zasobów. Interfejs oparty na osi czasu ułatwia sprawdzanie dostępności, zapobieganie nadmiernemu przydzielaniu zadań oraz efektywne planowanie projektów. Pomaga zespołom zachować spójność i poprawia ogólne wykorzystanie zasobów bez zbędnej złożoności.

Float.com zapewnia intuicyjny, wizualny sposób zarządzania obciążeniem zespołu i planowaniem zasobów. Interfejs oparty na osi czasu ułatwia sprawdzanie dostępności, zapobieganie nadmiernemu przydzielaniu zadań oraz efektywne planowanie projektów. Pomaga zespołom zachować spójność i poprawia ogólne wykorzystanie zasobów bez zbędnej złożoności.

4. Resource Guru (najlepsze rozwiązanie do usprawnionego planowania pracy zespołów i zarządzania urlopami)

Nic tak szybko nie psuje planu projektu, jak uświadomienie sobie, że główny projektant ma podwójne rezerwacje. Resource Guru zostało stworzone, aby temu zapobiegać.

Pomaga zespołom uniknąć nadmiernego obciążenia dzięki precyzyjnemu widokowi kalendarza, który w jednym miejscu pokazuje dostępność, zaplanowaną pracę i urlopy, wspierany przez funkcję zarządzania urlopami.

Jedną z jego głównych zalet jest zarządzanie kolizjami, które automatycznie wykrywa, gdy ktoś ma zadania przekraczające jego obciążenie lub jest przypisany do zleceń, które się pokrywają.

Najlepsze funkcje Resource Guru

Wizualny kalendarz zasobów: Przejrzysty, oznaczony kolorami kalendarz pokazuje wszystkie rezerwacje w całym zespole

Elastyczne rezerwacje w razie zmiany planów: Korzystaj z rezerwacji wielozadaniowych i wstępnych, aby zarezerwować obciążenie, a następnie potwierdź je, gdy zakres i terminy zostaną ustalone

Zarządzanie urlopami: Śledź urlopy i zwolnienia lekarskie w tym samym systemie, dzięki czemu obliczenia dotyczące obciążenia będą zgodne z rzeczywistością

Zalety i wady Resource Guru

Zalety:

Proste i konkretne: Zarządza harmonogramem pracy zespołu i śledzeniem dostępności bez zbędnej złożoności

Wykrywanie konfliktów zapobiega nadmiernej rezerwacji: automatyczne ostrzeżenia o konfliktach pozwalają wychwycić błędy, zanim wpłyną one na realizację projektu

Osobiste pulpity nawigacyjne dla członków zespołu: Każdy może sprawdzić swój harmonogram bez konieczności zwracania się do kierowników

Wady:

Ograniczone funkcje zarządzania projektami: To wyłącznie narzędzie do planowania, bez funkcji zarządzania zadaniami ani automatyzacji

Podstawowe raportowanie: Raporty obejmują wykorzystanie zasobów, ale brakuje im szczegółowości niezbędnej do kompleksowej analizy portfolio.

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu: Nie można porównać godzin zaplanowanych z rzeczywistymi bez integracji z oprogramowaniem innych firm

Ceny Resource Guru

Grasshopper: 5 USD miesięcznie na osobę

Blackbelt: 8 USD miesięcznie na osobę

Master: 12 USD miesięcznie na osobę

Oceny i recenzje Resource Guru

G2 : 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Resource Guru?

Recenzent serwisu G2 pisze: RG jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze. Bardzo nam się sprawdza, ponieważ harmonogramy i skład zespołu ciągle się zmieniają, a my możemy szybko i łatwo aktualizować terminy, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco informowani w czasie rzeczywistym.

Recenzent serwisu G2 pisze:

RG jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze. Bardzo nam się sprawdza, ponieważ harmonogramy i skład zespołu ciągle się zmieniają, a my możemy szybko i łatwo aktualizować terminy, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco informowani w czasie rzeczywistym.

RG jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze. Bardzo nam się sprawdza, ponieważ harmonogramy i skład zespołu ciągle się zmieniają, a my możemy szybko i łatwo aktualizować terminy, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco informowani w czasie rzeczywistym.

5. Monday.com (Najlepsze rozwiązanie do wizualnego zarządzania pracą z widokami zasobów)

za pośrednictwem Monday.com

Monday.com oferuje wysoce konfigurowalną platformę, w której śledzenie zasobów jest bezpośrednio zintegrowane z realizacją projektów. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które chcą tworzyć własne cykle pracy bez konieczności dostosowywania się do sztywnej struktury.

Rozwiązanie opiera się na tablicach, które można dostosować do swoich cykli pracy, a następnie wzbogacić o automatyzację, pulpity nawigacyjne i integracje, dzięki czemu realizacja zadań pozostaje uporządkowana nawet przy rosnącej skali pracy.

Ponadto widżet Workload zapewnia wsparcie dla zarządzania obciążeniem pracą, pokazując możliwości zespołu w oparciu o szacunki nakładu pracy.

Najlepsze funkcje Monday.com

Planowanie wydajności z uwzględnieniem obciążenia pracą: Wykorzystaj obciążenie pracą, aby natychmiast wykrywać nadmierną lub niewystarczającą wydajność

Widoki osi czasu i diagramu Gantta: Wizualizuj harmonogramy projektów wraz z zależnościami, aby zidentyfikować Wizualizuj harmonogramy projektów wraz z zależnościami, aby zidentyfikować wąskie gardła w planie

Asystent AI Monday: Twórz podsumowania zadań, redaguj aktualizacje i przeprowadź automatyzację rutynowych zadań

Zalety i wady Monday.com

Zalety:

Bardzo przejrzyste i intuicyjne: interfejs oparty na tablicach pozwala zespołom szybko się z nim zapoznać

Elastyczne dostosowywanie: Twórz niestandardowe cykle pracy, pulpity nawigacyjne i automatyzacje dostosowane do procesów Twojego zespołu

Ekosystem wielu produktów: Oferuje oddzielne produkty dla CRM, Dev i Service

Wady:

Dokładność obciążenia pracą zależy od szacunków wysiłku: Widżet Obciążenie pracą jest przydatny tylko wtedy, gdy Twój zespół konsekwentnie szacuje wysiłek na zadania

Limity automatyzacji: Liczba zautomatyzowanych działań w miesiącu może być ograniczona

Kwestie związane ze skalowalnością: minimalna liczba licencji może wymagać planowania w miarę rozwoju zespołów

Ceny Monday.com

Free

Standard: 12 USD/licencja/miesiąc

Pro: 19 USD/licencja/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje serwisu Monday.com

G2 : 4,7/5 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday.com?

Recenzent serwisu G2 pisze: Pomaga nam to utrzymać kontrolę nad projektami i sprawia, że planowanie oraz harmonogramowanie działań w mediach społecznościowych staje się dziecinnie proste.

Recenzent serwisu G2 pisze:

Pomaga nam to utrzymać kontrolę nad projektami i sprawia, że planowanie oraz harmonogramowanie działań w mediach społecznościowych staje się dziecinnie proste.

Pomaga nam to utrzymać kontrolę nad projektami i sprawia, że planowanie oraz harmonogramowanie działań w mediach społecznościowych staje się dziecinnie proste.

6. Runn (Najlepsze rozwiązanie do planowania zasobów w czasie rzeczywistym z prognozowaniem finansowym)

za pośrednictwem Runn

Dla agencji i firm konsultingowych planowanie zasobów to tylko połowa sukcesu — musisz również wiedzieć, czy Twoje projekty są rentowne.

Runn zapewnia widoczność na żywo w obciążeniu zespołu oraz w finansach projektu. Oprócz monitorowania dostępności pracowników możesz również sprawdzić, czy Twoje projekty są na dobrej drodze do osiągnięcia zysków.

Łączy planowanie zasobów z śledzeniem budżetu i prognozowaniem przychodów, a platforma aktualizuje się w czasie rzeczywistym wraz ze zmianami zadań.

Najlepsze funkcje Runn

Wykresy obciążenia na żywo: Obserwuj aktualizacje obciążenia zespołu w czasie rzeczywistym podczas wprowadzania zmian w harmonogramie, bez opóźnień w odświeżaniu

Zapewnij przejrzystość prognoz: rejestruj czas pracy za pomocą Runn kart czasu pracy (lub importuj dane z innych narzędzi do śledzenia czasu) w celu porównania godzin planowanych z rzeczywistymi oraz aktualizuj prognozy na podstawie rzeczywistych wpisów

Planowanie scenariuszy: Twórz scenariusze „co jeśli”, aby sprawdzić, jak różne przydziały zasobów wpłyną na obciążenie i osie czasu

Zalety i wady Runn

Zalety:

Aktualizacje w czasie rzeczywistym: zmiany są natychmiast widoczne we wszystkich widokach

Integracja finansowa: Połączenie planowania zasobów z śledzeniem budżetu daje pełny obraz kondycji projektu

Szybkie wdrożenie: Małe zespoły mogą szybko rozpocząć pracę bez skomplikowanych ustawień lub konfiguracji

Wady:

Ograniczone funkcje zarządzania projektami: Nie obejmuje zarządzania zadaniami, dokumentacji ani komunikacji w zespole

Mniejszy ekosystem integracji: Mniej natywnych integracji niż w przypadku większych platform

Mniej znany dostawca: Mniejsza firma, co może budzić obawy w organizacjach o rygorystycznych wymaganiach wobec dostawców

Ceny Runn

Lite: 9 USD miesięcznie za licencję użytkownika

Standard: 13 USD miesięcznie za licencję użytkownika

Oceny i recenzje Runn

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Runn?

Recenzent serwisu G2 pisze: Runn sprawdza się w naszej organizacji, ponieważ jest niedrogie, oparte na chmurze i spełnia nasze potrzeby w zakresie planowania w zakresie zarządzania projektami.

Recenzent serwisu G2 pisze:

Runn sprawdza się w naszej organizacji, ponieważ jest niedrogie, oparte na chmurze i spełnia nasze potrzeby w zakresie planowania w zakresie zarządzania projektami.

Runn sprawdza się w naszej organizacji, ponieważ jest niedrogie, oparte na chmurze i spełnia nasze potrzeby w zakresie zarządzania projektami.

7. Celoxis (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów w przedsiębiorstwie z optymalizacją zasobów)

za pośrednictwem Celoxis

Jeśli zarządzasz dziesiątkami projektów jednocześnie jako PMO, potrzebujesz platformy, która poradzi sobie ze złożonością. Celoxis zapewnia scentralizowaną widoczność w zakresie zasobów oraz możliwość optymalizacji ich alokacji w całym portfolio.

Łączy ono również planowanie projektów (wykres Gantt, szablony, harmonogramowanie) z planowaniem zasobów, dzięki czemu możesz sprawdzić obciążenie pracą, przydzielać role i wcześnie wykrywać konflikty dotyczące dostępności.

Ponadto Celoxis oferuje wykresy obciążenia zasobów, które pokazują obciążenie we wszystkich projektach, ułatwiając identyfikację przeciążonych członków zespołu i redystrybucję pracy.

Najlepsze funkcje Celoxis

Wykresy obciążenia zasobów: Wizualizacja alokacji zasobów we wszystkich projektach w jednym widoku

Planowanie wielu projektów: Zarządzaj zależnościami i konfliktami zasobów w całym portfolio projektów

Powiąż realizację z czasem, kosztami i rentownością: Dodawaj funkcje kart czasu pracy, kalkulacji kosztów i fakturowania w miarę przechodzenia na wyższe plany

Zalety i wady Celoxis

Zalety:

Widoczność na poziomie portfolio: Przeznaczone dla organizacji zarządzających wieloma projektami jednocześnie

Elastyczne opcje wdrożenia: Dostępne w chmurze lub jako instalacja lokalna

Rozbudowane funkcje raportowania: szeroki wybór opcji tworzenia niestandardowych raportów i pulpitów nawigacyjnych

Wady:

Przestarzały interfejs: Interfejs użytkownika wydaje się mniej nowoczesny niż u nowszych konkurentów, co może wpływać na akceptację użytkowników

Trudniejsza nauka obsługi: Funkcje dla Enterprise wymagają konfiguracji i szkolenia

Mniejsza społeczność użytkowników: Mniej zasobów online i wsparcia społeczności w porównaniu z większymi platformami

Ceny Celoxis

Core: 10 USD za użytkownika standardowego

Essentials: 25 USD za użytkownika standardowego

Wersja Professional: 35 USD za użytkownika standardowego

Business: 45 USD za użytkownika standardowego

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Celoxis

G2 : 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Celoxis?

Recenzent serwisu G2 pisze: Jedną z jasnych obserwacji, jakie poczyniłem na temat Celoxis, jest to, że pomaga on uczynić planowanie projektów bardziej realistycznym. Zbyt często terminy projektów są ustalane bez dokładnego oszacowania rzeczywistej wydajności i obciążenia pracą. Narzędzia do harmonogramowania i planowania Celoxis pozwalają mi organizować zadania w sposób, który sprawia, że oś czasu wydaje się praktyczna, a nie czysto teoretyczna. Uważam to za szczególnie przydatne, ponieważ ogranicza to częstotliwość, z jaką muszę wracać do osi czasu projektu i ją poprawiać.

Recenzent serwisu G2 pisze:

Jedną z jasnych obserwacji, jakie poczyniłem na temat Celoxis, jest to, że pomaga on uczynić planowanie projektów bardziej realistycznym. Zbyt często terminy projektów są ustalane bez dokładnego oszacowania rzeczywistej wydajności i obciążenia pracą. Narzędzia do harmonogramowania i planowania Celoxis pozwalają mi organizować zadania w sposób, który sprawia, że oś czasu wydaje się praktyczna, a nie czysto teoretyczna. Uważam to za szczególnie przydatne, ponieważ ogranicza to częstotliwość, z jaką muszę wracać do osi czasu projektu i ją poprawiać.

Jedną z jasnych obserwacji, jakie poczyniłem na temat Celoxis, jest to, że pomaga on uczynić planowanie projektów bardziej realistycznym. Zbyt często terminy projektów są ustalane bez dokładnego oszacowania rzeczywistej wydajności i obciążenia pracą. Narzędzia do harmonogramowania i planowania Celoxis pozwalają mi organizować zadania w sposób, który sprawia, że harmonogram wydaje się praktyczny, a nie czysto teoretyczny. Uważam to za szczególnie przydatne, ponieważ ogranicza to częstotliwość, z jaką muszę wracać do harmonogramu projektu i go poprawiać.

8. Prognoza (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami i zasobami oparte na AI dla branży usług profesjonalnych)

Firmy świadczące usługi profesjonalne muszą optymalizować jeden kluczowy wskaźnik, jakim jest wykorzystanie zasobów. Prognoza to oparta na AI platforma do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA), która pomaga zespołom planować projekty, przydzielać pracowników i śledzić realizację zadań, jednocześnie monitorując wykorzystanie zasobów i rentowność.

Zamiast traktować zarządzanie zasobami jako odrębną dziedzinę, rozwiązanie to łączy zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami, planowanie wydajności i finanse w jeden spójny cykl pracy.

Główną ideą jest planowanie pracy i obsady personalnej w jednym miejscu, a następnie Forecast wykorzystuje sygnały prognostyczne wspomagane przez AI, aby pomóc zespołom wcześniej wykrywać luki w wykorzystaniu zasobów, ryzyko i presję związaną z terminami realizacji.

Najlepsze funkcje prognozy

Automatyczne planowanie oparte na AI: Platforma analizuje obciążenie i umiejętności zespołu, aby zaproponować optymalny przydział zadań

Śledzenie budżetu: Śledź budżety projektów wraz z alokacją zasobów, aby sprawdzić, czy zaplanowane prace pozwolą utrzymać rentowność projektu

Panele wykorzystania: Śledź wskaźniki wykorzystania zespołu za pomocą wizualnych paneli, aby zidentyfikować członków zespołu, którzy nie są w pełni wykorzystywani

Prognoza zalet i wad

Zalety:

Rekomendacje oparte na AI: Automatyczne propozycje harmonogramów skracają czas poświęcany przez menedżerów na alokację zasobów

Skupienie się na usługach profesjonalnych: Stworzone z myślą o agencjach i firmach konsultingowych, z funkcjami takimi jak śledzenie godzin rozliczeniowych

Zintegrowana platforma: Łączy w sobie zarządzanie projektami, planowanie zasobów i śledzenie finansów

Wady:

Przeznaczone dla Enterprise: mogą zawierać więcej funkcji niż potrzebują mniejsze zespoły lub organizacje o prostszych wymaganiach

Rekomendacje oparte na AI wymagają dobrych danych: Jakość sugestii zależy od posiadania dokładnych profili umiejętności i szacowanego czasu

Mniejsza elastyczność w przypadku cykli pracy niezwiązanych z PS: Założenia platformy mogą nie odpowiadać schematom pracy w innych branżach

Prognozy ocen i recenzji

G2 : 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Prognoza cen

Niestandardowe ceny

Co prawdziwi użytkownicy mówią o prognozie?

Recenzent serwisu G2 pisze: Podoba mi się, jak Forecast łączy łatwość obsługi z analizą danych. Zapewnia szybki i łatwy sposób na wyszukiwanie zadań i rejestrowanie czasu pracy dla każdego użytkownika systemu, a jednocześnie gromadzi zakres przydatnych wskaźników, które można przetwarzać w celu uzyskania wartościowych wniosków biznesowych.

Recenzent serwisu G2 pisze:

Podoba mi się, jak Forecast łączy łatwość obsługi z analizą danych. Zapewnia szybki i łatwy sposób na wyszukiwanie zadań i rejestrowanie czasu pracy dla każdego użytkownika systemu, a jednocześnie gromadzi zakres przydatnych wskaźników, które można przetwarzać w celu uzyskania wartościowych wniosków biznesowych.

Podoba mi się, jak Forecast łączy łatwość obsługi z analizą danych. Zapewnia szybki i łatwy sposób na wyszukiwanie zadań i rejestrowanie czasu pracy dla każdego użytkownika systemu, a jednocześnie gromadzi zakres przydatnych wskaźników, które można przetwarzać w celu uzyskania wartościowych wniosków biznesowych.

9. Teamwork.com (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów mających kontakt z klientami, które potrzebują połączenia zarządzania zasobami i zarządzania projektami)

W przypadku agencji zarządzających pracą dla klientów narzędzie do planowania zasobów musi mieć połączenie z realizacją projektów, śledzeniem czasu pracy, komunikacją z klientami oraz ogólnym budżetowaniem projektów. Teamwork.com łączy wszystkie te elementy w jednej platformie.

Możesz realizować projekty z wykorzystaniem zadań, kamieni milowych, szablonów i śledzenia czasu, a następnie włączyć do tego współpracę z klientami, aby zewnętrzni interesariusze byli na bieżąco.

Oferuje również wsparcie dla warstwy planowania zasobów. Funkcja Harmonogram w Teamwork zapewnia widok ogólny na obciążenie pracą poszczególnych osób i projektów, dzięki czemu można tworzyć przydziały, planować wydajność z wyprzedzeniem i wykrywać przeciążenia, zanim wpłyną one na terminy realizacji.

Najlepsze funkcje Teamwork.com

Harmonogram zasobów: przeglądaj obciążenie zespołu i planuj pracę w ramach różnych projektów, z integracją z osiami czasu projektów

Śledzenie czasu pracy z uwzględnieniem godzin rozliczeniowych: Rejestruj czas bezpośrednio przy zadaniach i oznaczaj godziny jako rozliczeniowe lub nierozliczeniowe

Zarządzanie obciążeniem pracą: Sprawdź zadania przypisane każdemu członkowi zespołu oraz jego dostępną wydajność, aby zidentyfikować nadmierne obciążenie

Zalety i wady Teamwork.com

Zalety:

Stworzone z myślą o agencjach: Funkcje takie jak portale dla klientów i śledzenie czasu rozliczeniowego zostały zaprojektowane z myślą o zespołach realizujących projekty dla klientów

Zintegrowana platforma: Ogranicza konieczność posiadania wielu subskrypcji dzięki połączeniu funkcji zarządzania zasobami, projektami i czasem

Dostępne dla małych zespołów: Elastyczna struktura zespołu bez konieczności podejmowania dużych zobowiązań minimalnych

Wady:

Funkcje związane z zasobami są mniej zaawansowane niż w dedykowanych narzędziach: Harmonogram działa, ale brakuje mu rozbudowanych funkcji typowych dla platform do zarządzania zasobami

Interfejs może wydawać się przeładowany: Ze względu na dużą liczbę funkcji interfejs użytkownika może czasami sprawiać wrażenie zagraconego

Ograniczenia dotyczące raportowania: Zaawansowane funkcje raportowania i zarządzania portfolio są dostępne w ograniczonym zakresie

Ceny Teamwork.com

Free

Deliver: 13,99 USD/użytkownik/miesiąc

Grow: 25,99 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje serwisu Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Teamwork.com?

Recenzent serwisu G2 pisze: Zdolność Teamwork do wspierania struktury organizacyjnej, koordynacji pracy zespołów oraz przyjaznych dla użytkownika narzędzi do zarządzania zadaniami i organizacji umożliwia zespołom płynną współpracę. Pozwala to na szybkie i łatwe przydzielanie zadań, śledzenie projektów oraz komunikację z innymi w ramach jednego programu, dzięki czemu Teamwork zapewnia efektywny cykl pracy i wyższą wydajność pracowników. Teamwork to idealny sposób na usprawnienie zarządzania wielowymiarowymi projektami.

Recenzent serwisu G2 pisze:

Zdolność Teamwork do wspierania struktury organizacyjnej, koordynacji pracy zespołów oraz przyjaznych dla użytkownika narzędzi do zarządzania zadaniami i organizacji umożliwia zespołom płynną współpracę. Pozwala to na szybkie i łatwe przydzielanie zadań, śledzenie projektów oraz komunikację z innymi w ramach jednego programu, dzięki czemu Teamwork zapewnia efektywny cykl pracy i wyższą wydajność pracowników. Teamwork to idealny sposób na usprawnienie zarządzania wielowymiarowymi projektami.

Zdolność Teamwork do wspierania struktury organizacyjnej, koordynacji pracy zespołów oraz przyjaznych dla użytkownika narzędzi do zarządzania zadaniami i organizacji umożliwia zespołom płynną współpracę. Pozwala to na szybkie i łatwe przydzielanie zadań, śledzenie projektów oraz komunikację z innymi w ramach jednego programu, dzięki czemu Teamwork zapewnia efektywny cykl pracy i wyższą wydajność pracowników. Teamwork to idealny sposób na usprawnienie zarządzania wielowymiarowymi projektami.

10. Kelloo (Najlepsze do planowania zasobów na poziomie portfolio i analizy obciążenia)

za pośrednictwem Kelloo

Kelloo jest przeznaczone dla biur PMO i menedżerów zasobów, którzy muszą przeprowadzić prognozę zapotrzebowania i planować obciążenie w perspektywie długoterminowej. Pomaga ustalić, czy dysponujesz odpowiednimi umiejętnościami i obciążeniem do wykonania nadchodzących zadań.

Otrzymujesz wizualny planer zasobów, który pozwala planować i przydzielać zadania, a następnie pokazuje dostępność, wykorzystanie i konflikty w newralgicznych punktach w całej puli zasobów.

Platforma koncentruje się na planowaniu zasobów na poziomie portfolio, pokazując zapotrzebowanie we wszystkich projektach i zapewniając wsparcie dla analizy scenariuszy w celu podejmowania decyzji strategicznych.

Najlepsze funkcje Kelloo

Prognoza zapotrzebowania na zasoby: Prognozuj przyszłe potrzeby w zakresie zasobów na podstawie planowanych projektów, aby sprawdzić, czy konieczne jest zatrudnienie nowych pracowników lub zlecenie zadań podwykonawcom

Planowanie zadań na podstawie umiejętności: Przydzielaj zadania w oparciu o wymagane umiejętności, a nie tylko dostępność

Pulpity planowania portfela: Wizualizuj alokację zasobów i zapotrzebowanie w całym portfelu projektów

Zalety i wady Kelloo

Zalety:

Nacisk na planowanie strategiczne: Zaprojektowane z myślą o przyszłościowym planowaniu obciążenia, pomagające organizacjom planować z wyprzedzeniem na kolejne kwartały

Dopasowanie umiejętności: Gwarantuje przydzielenie odpowiednich osób do odpowiednich zadań

Widoczność na poziomie portfolio: agreguje dane dotyczące zasobów ze wszystkich projektów, zapewniając całościowy widok na sytuację

Wady:

Brak zarządzania projektami na poziomie zadań: Obsługuje planowanie zasobów, ale nie zawiera funkcji zarządzania zadaniami ani funkcji współpracy

Mniejszy dostawca: mniej znany niż platformy do zarządzania projektami dla Enterprise, z mniejszą społecznością użytkowników

Wymaga wprowadzenia dokładnych danych: Jakość prognozy zależy od posiadania w systemie dokładnych planów projektów i profili umiejętności

Ceny Kelloo

Miesięcznie: 2,09 USD za zasób (dla 10 zasobów)

Oceny i recenzje Kelloo

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Wybierz odpowiednią alternatywę dla Epicflow dla swojego zespołu

Wybór niewłaściwego narzędzia oznacza, że za sześć miesięcy znów tu wrócisz, borykając się z tymi samymi problemami.

Dlatego musisz znaleźć rozwiązanie, które spełnia wszystkie Twoje potrzeby, od zarządzania projektami po zasoby.

A tym rozwiązaniem jest ClickUp. Jest to platforma zaprojektowana w celu rozwiązania podstawowego problemu fragmentacji. Dzięki zgromadzeniu planów zasobów, zadań, dokumentów i rozmów w jednym miejscu eliminujesz tarcia, które spowalniają pracę Twojego zespołu.

Często zadawane pytania

Epicflow to narzędzie do optymalizacji zasobów w wielu projektach, idealne do identyfikowania przyszłych wąskich gardeł w procesie realizacji projektów. Jeśli potrzebujesz platformy, która oferuje również natywne funkcje zarządzania zadaniami, współpracy zespołowej i automatyzacji, warto rozważyć alternatywę.

Alternatywy znacznie różnią się pod względem sposobu obsługi zarządzania projektami. Narzędzia takie jak ClickUp zapewniają zintegrowane zarządzanie portfolio i zadaniami, podczas gdy platformy takie jak Kelloo skupiają się wyłącznie na prognozach na wysokim poziomie bez realizacji zadań.

Zespoły inżynierów i produktowe powinny priorytetowo traktować takie funkcje, jak planowanie obciążenia oparte na sprintach, płynną integrację z narzędziami programistycznymi, takimi jak GitHub czy GitLab, oraz śledzenie prędkości, aby na podstawie wyników z przeszłości podejmować decyzje dotyczące przyszłego przydziału zasobów.

Tak, AI może zapewnić znaczną wartość poprzez automatyzację zadań, które w przeciwnym razie menedżerowie musieliby wykonywać ręcznie. Pozwala zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo, generując podsumowania obciążenia pracą, przewidując projekty zagrożone niepowodzeniem oraz sugerując optymalny przydział zadań w oparciu o umiejętności i dostępność pracowników.