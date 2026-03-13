10 najlepszych alternatyw dla Epicflow w [rok]

Epicflow dobrze radzi sobie z zapewnieniem widoczności procesu.
W rezultacie Twój zespół zostaje skazany na korzystanie z oddzielnych aplikacji do zadań, dokumentów i codziennej współpracy. Biorąc pod uwagę, że 68% pracowników nie ma wystarczająco dużo czasu na nieprzerwaną koncentrację z powodu przełączania się między aplikacjami, taka fragmentacja jest kosztowna.
W tym przewodniku przedstawiono najlepsze alternatywy dla Epicflow w zakresie narzędzi do planowania, od dedykowanych narzędzi do planowania po zintegrowane obszary robocze, w których planowanie zasobów przebiega równolegle z realizacją zadań, dzięki czemu możesz znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do rzeczywistego sposobu pracy Twojego zespołu.
10 alternatyw dla Epicflow w skrócie
|Narzędzie
|Najważniejsze funkcje
|Najlepsze dla
|Ceny*
|ClickUp
|Zintegrowane środowisko pracy AI, zadania i widoki, widok obciążenia pracą, automatyzacje, ClickUp Brain, superagenci, weryfikacja, pulpity nawigacyjne, śledzenie czasu i czat
|Zespoły każdej wielkości, które chcą mieć dostęp do funkcji realizacji zadań, współpracy i widoczności zasobów w jednym zintegrowanym systemie
|Free Forever; niestandardowe opcje dostosowywania dostępne dla Enterprise
|Jira
|Planowanie sprintów, zaawansowane mapy drogowe (plany), mapowanie zależności, JQL, raporty burndown i prędkości
|Zespoły programistów stosujące metodologię Agile, zarządzające sprintami i zaległościami w dużych firmach
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 7,91 USD za użytkownika miesięcznie.
|Float
|Planowanie metodą „przeciągnij i upuść”, wykorzystanie w %, czas wolny i godziny pracy, budżety projektów
|Małe i średnie zespoły, które potrzebują prostego wizualnego planowania i szybkiej kontroli obciążenia
|Ceny płatnych planów zaczynają się od 8,50 USD za osobę miesięcznie
|Resource Guru
|Kalendarz zasobów, zarządzanie kolizjami, śledzenie urlopów, wstępne rezerwacje
|Małe zespoły, które potrzebują przejrzystego planowania oraz zarządzania urlopami
|Płatne plany zaczynają się od 5 USD za osobę miesięcznie
|Monday.com
|Niestandardowe tablice, widżet obciążenia pracą, oś czasu i wykres Gantt, automatyzacje, pulpity nawigacyjne
|Średniej wielkości zespoły i agencje, które potrzebują elastycznego zarządzania pracą z podstawowymi widokami zasobów
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD za licencję miesięcznie
|Runn
|Wykresy obciążenia na żywo, karty czasu pracy, wykorzystanie zasobów, planowanie scenariuszy, prognoza finansowa
|Agencje i firmy konsultingowe każdej wielkości, które potrzebują zasobów powiązanych z prognozami
|Ceny płatnych planów zaczynają się od 9 USD za licencję miesięcznie
|Celoxis
|Planowanie portfolio, wykresy obciążenia zasobów, harmonogramowanie wielu projektów, śledzenie czasu i kosztów
|Biura zarządzania projektami (PMO) wymagające kontroli na poziomie portfolio i optymalizacji zasobów w dużych organizacjach
|Ceny płatnych planów zaczynają się od 10 USD za użytkownika
|Prognoza
|Planowanie wspomagane AI, pulpity nawigacyjne wykorzystania zasobów, śledzenie budżetu, planowanie w stylu PSA
|Duże zespoły świadczące usługi profesjonalne, optymalizujące wykorzystanie zasobów i rentowność
|Niestandardowe ceny
|Teamwork.com
|Realizacja projektów klientów, harmonogramowanie zasobów, widok obciążenia pracą, śledzenie czasu pracy z rozliczeniami
|Małe i duże zespoły obsługujące klientów, które potrzebują zarządzania projektami i zasobami w jednym miejscu
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 13,99 USD za użytkownika miesięcznie
|Kelloo
|Prognoza popytu, planowanie oparte na umiejętnościach, pulpity nawigacyjne portfela, planowanie scenariuszy
|Małe i średnie biura zarządzania projektami (PMO) planujące długoterminowe obciążenie w ramach portfela projektów
|Ceny płatnych planów zaczynają się od 2,09 USD za zasób miesięcznie
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.
Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Epicflow?
Większość osób zaczyna szukać alternatyw dla Epicflow, gdy zdaje sobie sprawę, że potrzebuje nie tylko widoczności w zakresie zasobów, ale także szybszego sposobu na planowanie, współpracę i faktyczne wykonywanie zadań bez dodatkowych narzędzi i uciążliwej konserwacji. Oto najważniejsze powody:
- Rozproszenie narzędzi i przełączanie się między zadaniami: Praca rozprasza się między czatem, dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i narzędziem do zarządzania projektami, przez co aktualizacje i decyzje są rozrzucone po różnych miejscach, a realizacja zadań ulega spowolnieniu
- Wysokie koszty ustawień i administracji: Jeśli system wymaga ciągłego dostosowywania, aby zachować dokładność, Teams przestają mu ufać, a jego popularność po cichu spada
- Ograniczona elastyczność w przypadku różnych cykli pracy: To, co sprawdza się w przypadku jednego stylu projektowania, może wydawać się zbyt sztywne dla zespołów wielofunkcyjnych, które muszą godzić zadania doraźne, kampanie i szybko zmieniające się priorytety
- Słaba współpraca przy realizacji zadań: Gdy informacje zwrotne, zatwierdzenia i przekazywanie zadań nie są wbudowane w zadania, powstają długie wątki komentarzy, brakuje kontekstu i konieczne jest ponowne wykonywanie pracy
- Raportowanie nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu pracy: nie da się łatwo śledzić wskaźników, o które proszą kierownicy, takich jak opóźnienia w realizacji kamieni milowych, czas zablokowany, zmiany zakresu lub wydajność poszczególnych zespołów
- Trudności związane ze skalowaniem w miarę rozwoju zespołu: Wraz z rosnącą liczbą projektów i osób coraz trudniej jest zachować spójność priorytetów, zrównoważyć obciążenie pracą i zapewnić przejrzystość zależności
Najlepsze alternatywy dla Epicflow
Przyjrzyjmy się teraz bliżej najlepszym alternatywom dla Epicflow, spośród których możesz wybierać:
1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do konsolidacji zasobów, realizacji zadań, współpracy i AI w jednym obszarze roboczym)
Epicflow dobrze radzi sobie z optymalizacją zasobów, ale większość zespołów nadal musi zarządzać pozostałymi elementami systemu operacyjnego gdzie indziej, w różnych, niepowiązanych ze sobą narzędziach.
A liczba narzędzi szybko rośnie. Według raportu ClickUp „State of Productivity Report” zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi.
Właśnie wtedy potrzebujesz lepszej alternatywy, takiej jak ClickUp. Jest to zintegrowany obszar roboczy AI, który łączy zasoby, zadania, dokumenty, czat, pulpity nawigacyjne, automatyzacje i sztuczną inteligencję w jeden spójny system.
Oto, w jaki sposób ClickUp pomaga zespołom w planowaniu, realizacji i koordynacji działań:
Realizuj codzienne zadania ClickUp w ClickUp Tasks
Startupy i dynamiczne zespoły nie borykają się z problemami związanymi z wielkimi planami. Borykają się z tysiącami drobnych elementów, które gromadzą się każdego dnia. Zadania ClickUp zapewniają każdemu elementowi pracy jedno miejsce, w którym można śledzić własność, priorytet, status, terminy i zależności. Dzięki temu masz pewność, że nic, co dodasz do swojej listy zadań, nigdy nie zostanie utracone.
A ponieważ każdy zespół lubi patrzeć na pracę inaczej, możesz połączyć zadania z widokami ClickUp, aby dopasować je do sposobu działania Twojego zespołu. Używaj widoku Lista do uporządkowanych zleceń, Tablica do śledzenia przepływu pracy, Kalendarz do terminów oraz widoków w stylu osi czasu, gdy ważna jest kolejność zadań.
Wykrywaj zagrożenia związane z obciążeniem pracą na wczesnym etapie dzięki widokowi obciążenia pracą w ClickUp
Podczas skalowania prawdziwe ryzyko pojawia się, gdy zbyt wiele pracy spada na niewłaściwych ludzi w niewłaściwym czasie. Widok obciążenia pracą w ClickUp pomaga Ci na bieżąco śledzić obciążenie zespołu, dzięki czemu możesz zapobiec przeciążeniu, zanim przerodzi się ono w przekroczenie terminów lub wypalenie zawodowe.
Możesz przeglądać obciążenie pracą według osób przypisanych w określonym zakresie czasowym, porównać je z obciążeniem każdej osoby i szybko przywrócić równowagę, przenosząc własność lub dostosowując osie czasu. Jest to szczególnie przydatne, gdy jeden projekt wygląda dobrze sam w sobie, ale te same kilka osób po cichu realizuje równolegle trzy inne priorytety.
Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi i dowiedz się, jakie kroki podjąć, dzięki ClickUp Brain
W miarę rozwoju projektów największym hamulcem staje się kontekst. Aktualizacje znajdują się w zadaniach, specyfikacje w dokumentach, decyzje w komentarzach, a nikt nie ma czasu, aby to wszystko połączyć przed kolejną rozmową.
ClickUp Brain rozwiązuje ten problem, umożliwiając zadawanie pytań bezpośrednio w obszarze roboczym i uzyskiwanie odpowiedzi powiązanych z Twoją pracą. Potrafi podsumować długie wątki zadań, wyciągnąć kluczowe decyzje z dowolnego miejsca w obszarze roboczym oraz przekształcić chaotyczne aktualizacje w konkretne zadania, które można natychmiast przydzielić.
Zamiast więc poświęcać 20 minut na nadrabianie zaległości, możesz zapytać Brain:
- „Co obecnie blokuje tę premierę?”
- „Podsumuj, co zmieniło się w tym projekcie w tym tygodniu”
- „Przekształć podsumowanie tego spotkania w zadania z wyznaczonymi właścicielami i terminami realizacji”
🚀 Zaleta ClickUp: Wykorzystaj ClickUp Super Agents jako zawsze aktywną warstwę operacyjną. Super Agents to oparci na AI współpracownicy ClickUp, którzy działają w pełnym kontekście obszaru roboczego i mogą w Twoim imieniu uruchamiać wieloetapowe cykle pracy. Mówiąc prościej, mogą monitorować pracę, wykrywać zagrożenia i podejmować działania w oparciu o instrukcje, narzędzia i uprawnienia, które im przyznasz.
Załóżmy, że skonfigurowałeś Super Agent działający zgodnie z harmonogramem, który:
- Tworzy zadania następcze, gdy coś się opóźni
- Sprawdź przestrzeń ClickUp pod kątem zaległych lub zablokowanych zadań
- Publikuj cotygodniowe podsumowanie wraz z kolejnymi krokami
- Wybiera najlepsze rozwiązanie do zadania i przydziela pracę
Zapewnij automatyczny przebieg pracy dzięki automatyzacjom ClickUp
W zespołach przeżywających gwałtowny wzrost wiele pracy utknęło na drobnych etapach przekazywania zadań. Załóżmy, że ktoś zmienia status, ale właściciel nigdy nie otrzymuje powiadomienia. Zadanie zostaje utworzone, ale nikt go nie przydziela. Termin się zmienia, a nic dalej w łańcuchu nie jest aktualizowane.
Automatyzacje ClickUp pomagają wyeliminować tego rodzaju powolne straty, przekształcając rutynowe kroki cyklu pracy w reguły oparte na wyzwalaczach.
Możesz zautomatyzować nudne, ale niezbędne czynności, takie jak przypisywanie zadań po osiągnięciu określonego statusu, stosowanie szablonu po otrzymaniu nowego zgłoszenia, przenoszenie pracy do kolejnego etapu po zatwierdzeniu lub przypominanie interesariuszom o zbliżających się terminach.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Wyszukuj w narzędziach i w sieci: ClickUp Brain MAX pobiera odpowiedzi z Twojego obszaru roboczego, połączonych aplikacji i sieci, a funkcja Talk to Text zapewnia szybkie podpowiedzi umożliwiające przekształcenie głosu w działanie
- Śledź czas poświęcony na rzeczywistą pracę: funkcja śledzenia czasu w ClickUp pozwala rejestrować czas bezpośrednio przy zadaniach i przeglądać go w kartach czasu pracy
- Natychmiastowy wgląd w postępy: Pulpity nawigacyjne ClickUp przekształcają dane dotyczące zadań na żywo w wykresy i karty, które ułatwiają raportowanie i podejmowanie decyzji
- Zamień czaty w pracę: ClickUp Chat pozwala zachować kontekst rozmów dzięki podsumowaniom generowanym przez AI oraz tworzeniu zadań na podstawie wiadomości, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco
- Przeglądaj pliki na miejscu: ClickUp Proofing umożliwia dodawanie adnotacji do obrazów, wideo i plików PDF, dzięki czemu informacje zwrotne są precyzyjne i pozwalają na podjęcie konkretnych działań
Zalety i wady ClickUp
Zalety:
- Platforma typu „wszystko w jednym”: Zarządzanie zasobami, zadania, dokumenty i czat na żywo w jednym obszarze roboczym, co eliminuje konieczność przełączania się między kontekstami
- Funkcje oparte na sztucznej inteligencji: ClickUp Brain ma pełny dostęp do danych w Twoim obszarze roboczym, zapewniając kontekstowe i przydatne w praktyce informacje
- Elastyczność niezależnie od wielkości zespołu: Platforma skaluje się od pojedynczych użytkowników po korporacyjne biura zarządzania projektami (PMO), nie zmuszając Cię do korzystania z różnych produktów
Wady:
- Podstawowa krzywa uczenia się: Zakres niestandardowych funkcji może początkowo wydawać się przytłaczający; najlepiej zacząć od podstawowych funkcji
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?
Uwielbiam ClickUp, ponieważ sprawia, że zarządzanie naszymi projektami jest naprawdę proste. Łączy w sobie funkcje, które wcześniej znajdowałem tylko w innych programach, takie jak kanały, czaty i agenci AI. Dzięki zarządzaniu wszystkim z jednej platformy cały kontekst pracy pozostaje w jednym miejscu, więc nie ma potrzeby ciągłego przełączania się między różnymi narzędziami. To robi ogromną różnicę i jest ogromną pomocą w naszej codziennej pracy.
2. Jira (najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistycznych stosujących metodę Agile, które potrzebują planowania obciążenia opartego na sprintach)
Jeśli rozważasz alternatywy dla Epicflow, Jira jest zazwyczaj dobrym wyborem, gdy Twoja praca wiąże się z dostarczaniem oprogramowania, procesami inżynieryjnymi i zespołami programistycznymi stosującymi metodologię Agile. Opiera się ona na jednym źródle informacji o elementach (problemach) oraz cyklach pracy, które przenoszą je od pomysłu do wdrożenia.
Jira sprawdza się najlepiej, gdy potrzebujesz warstwy planowania nad warstwą realizacji. Dzięki osi czasu Jira i zaawansowanym planom (Advanced Roadmaps) zespoły mogą mapować zależności, koordynować wiele projektów i zarządzać przydziałem zasobów w oparciu o obciążenie w miarę zmian planów.
Najlepsze funkcje Jira
- Zaawansowane plany działania: planuj pracę w wielu zespołach dzięki mapowaniu zależności i otrzymuj ostrzeżenia, gdy sprint jest przepełniony
- Szybkie wyszukiwanie dzięki JQL: Podziel duże zaległości i bieżące zadania za pomocą języka zapytań Jira Query Language, aby zespoły mogły tworzyć precyzyjne widoki do klasyfikacji, wydawania wersji, kontroli jakości i sprawdzania własności
- Raportowanie dotyczące prędkości i wykresów burndown: Śledź, ile pracy Twój zespół zakończył w każdym sprincie, aby realistycznie planować obciążenie na przyszłość
Zalety i wady Jira
Zalety:
- Kompleksowe wsparcie dla metodyki Agile: Oprogramowanie stworzone specjalnie z myślą o tworzeniu oprogramowania, wyposażone w natywne funkcje, które inne narzędzia mogą jedynie w przybliżeniu naśladować
- Integracja z ekosystemem Atlassian: płynnie łączy się z Confluence, Bitbucket i Trello, tworząc spójne środowisko programistyczne
- Zaawansowany język zapytań (JQL): Twórz niestandardowe filtry i raporty do zaawansowanej analizy zasobów
Wady:
- Trudna nauka obsługi: Interfejs może być przeładowany, a konfiguracja cykli pracy wymaga znacznego wysiłku na początku
- Mniej odpowiednie dla zespołów nietechnicznych: Zespoły biznesowe często uważają terminologię i strukturę Jira za mylącą
- Dostępność Advanced Roadmaps jest ograniczona: Kluczowe funkcje planowania obciążenia wymagają dostępu na wyższym poziomie
Ceny Jira
- Free
- Standard: 7,91 USD za użytkownika miesięcznie
- Premium: 14,54 USD za użytkownika miesięcznie
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Jira
- G2: 4,3/5 (ponad 7000 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jira?
Można tworzyć specjalistyczne pulpity nawigacyjne, co ułatwia przeglądanie informacji w sposób, który mi odpowiada. Wysiłek można oszacować za pomocą punktów fabularnych i punktów kontroli jakości, co pomaga w planowaniu i śledzeniu postępów. Oferuje również wsparcie dla zarządzania wieloma projektami w jednym miejscu, co jest wygodne przy zarządzaniu pracą w ramach różnych zespołów lub inicjatyw.
3. Float (Najlepsze rozwiązanie do wizualnego planowania zasobów, charakteryzujące się prostotą)
Jeśli Twoim głównym problemem jest po prostu ustalenie, kto jest dostępny i kiedy, pełnoprawne narzędzie do zarządzania projektami może od razu wydawać się przytłaczające. Potrzebujesz po prostu prostego, wizualnego planowania zasobów bez zbędnych dodatków. Float został zaprojektowany właśnie z myślą o tym, oferując menedżerom zasobów przejrzysty interfejs typu „przeciągnij i upuść”, który pozwala sprawdzić dostępność na pierwszy rzut oka.
Skupia się na jednym zadaniu: planowaniu zasobów. Widok obciążenia pokazuje procentowe wykorzystanie, dzięki czemu można szybko dostrzec luki lub nadmierne przydziały.
Najlepsze funkcje Float
- Wizualnie planuj pracę za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”: przypisuj osoby do projektów na osi czasu w czasie rzeczywistym, a następnie szybko zmieniaj przydziały, gdy zmieniają się priorytety
- Urlop i godziny pracy: Twórz plany w oparciu o rzeczywiste obciążenie, uwzględniając urlopy, święta i indywidualne harmonogramy
- Budżetowanie projektów: Śledź zaplanowane godziny w odniesieniu do budżetów projektów, aby zapobiegać rozszerzaniu zakresu projektu z perspektywy zasobów
Zalety i wady Float
Zalety:
- Intuicyjny interfejs wizualny: Widok harmonogramu jest zrozumiały od razu, a szkolenie jest minimalne
- Ukierunkowana funkcjonalność: Unika nadmiaru funkcji, koncentrując się na planowaniu zasobów
- Doskonała integracja: Umożliwia połączenie z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Asana i Trello
Wady:
- Ograniczone funkcje zarządzania projektami: Brak wbudowanego zarządzania zadaniami, wykresów Gantt ani dokumentacji
- Raportowanie mogłoby być bardziej szczegółowe: Brakuje zaawansowanych funkcji analitycznych charakterystycznych dla pełnoprawnych platform do zarządzania projektami
- Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu: Wymaga integracji, aby porównać zaplanowane godziny z rzeczywistymi
Ceny z opcją Float
- Pakiet Starter: 8,50 USD za osobę/miesiąc
- Pro: 14 USD za osobę/miesiąc
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Float
- G2: 4,3/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 1500 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Float?
Float.com zapewnia intuicyjny, wizualny sposób zarządzania obciążeniem zespołu i planowaniem zasobów. Interfejs oparty na osi czasu ułatwia sprawdzanie dostępności, zapobieganie nadmiernemu przydzielaniu zadań oraz efektywne planowanie projektów. Pomaga zespołom zachować spójność i poprawia ogólne wykorzystanie zasobów bez zbędnej złożoności.
Zadania ClickUp pomagają podzielić duże cele na mniejsze, łatwiejsze do opanowania kroki, dzięki czemu zawsze wiesz, czym się zająć w następnej kolejności — bez poczucia przytłoczenia. Wystarczy poprosić ClickUp AI o wygenerowanie podzadań, dodanie list kontrolnych i przypisanie zależności, aby zachować porządek i kontrolę. Tymczasem automatyzacje ClickUp usprawniają rutynową pracę, zajmując się aktualizacjami, przypisywaniem zadań i przypomnieniami — dzięki czemu możesz poświęcić mniej czasu na żmudne czynności, a więcej na to, co naprawdę ma znaczenie. 🚀
4. Resource Guru (najlepsze rozwiązanie do usprawnionego planowania pracy zespołów i zarządzania urlopami)
Nic tak szybko nie psuje planu projektu, jak uświadomienie sobie, że główny projektant ma podwójne rezerwacje. Resource Guru zostało stworzone, aby temu zapobiegać.
Pomaga zespołom uniknąć nadmiernego obciążenia dzięki precyzyjnemu widokowi kalendarza, który w jednym miejscu pokazuje dostępność, zaplanowaną pracę i urlopy, wspierany przez funkcję zarządzania urlopami.
Jedną z jego głównych zalet jest zarządzanie kolizjami, które automatycznie wykrywa, gdy ktoś ma zadania przekraczające jego obciążenie lub jest przypisany do zleceń, które się pokrywają.
Najlepsze funkcje Resource Guru
- Wizualny kalendarz zasobów: Przejrzysty, oznaczony kolorami kalendarz pokazuje wszystkie rezerwacje w całym zespole
- Elastyczne rezerwacje w razie zmiany planów: Korzystaj z rezerwacji wielozadaniowych i wstępnych, aby zarezerwować obciążenie, a następnie potwierdź je, gdy zakres i terminy zostaną ustalone
- Zarządzanie urlopami: Śledź urlopy i zwolnienia lekarskie w tym samym systemie, dzięki czemu obliczenia dotyczące obciążenia będą zgodne z rzeczywistością
Zalety i wady Resource Guru
Zalety:
- Proste i konkretne: Zarządza harmonogramem pracy zespołu i śledzeniem dostępności bez zbędnej złożoności
- Wykrywanie konfliktów zapobiega nadmiernej rezerwacji: automatyczne ostrzeżenia o konfliktach pozwalają wychwycić błędy, zanim wpłyną one na realizację projektu
- Osobiste pulpity nawigacyjne dla członków zespołu: Każdy może sprawdzić swój harmonogram bez konieczności zwracania się do kierowników
Wady:
- Ograniczone funkcje zarządzania projektami: To wyłącznie narzędzie do planowania, bez funkcji zarządzania zadaniami ani automatyzacji
- Podstawowe raportowanie: Raporty obejmują wykorzystanie zasobów, ale brakuje im szczegółowości niezbędnej do kompleksowej analizy portfolio.
- Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu: Nie można porównać godzin zaplanowanych z rzeczywistymi bez integracji z oprogramowaniem innych firm
Ceny Resource Guru
- Grasshopper: 5 USD miesięcznie na osobę
- Blackbelt: 8 USD miesięcznie na osobę
- Master: 12 USD miesięcznie na osobę
Oceny i recenzje Resource Guru
- G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Resource Guru?
RG jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze. Bardzo nam się sprawdza, ponieważ harmonogramy i skład zespołu ciągle się zmieniają, a my możemy szybko i łatwo aktualizować terminy, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco informowani w czasie rzeczywistym.
5. Monday.com (Najlepsze rozwiązanie do wizualnego zarządzania pracą z widokami zasobów)
Monday.com oferuje wysoce konfigurowalną platformę, w której śledzenie zasobów jest bezpośrednio zintegrowane z realizacją projektów. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które chcą tworzyć własne cykle pracy bez konieczności dostosowywania się do sztywnej struktury.
Rozwiązanie opiera się na tablicach, które można dostosować do swoich cykli pracy, a następnie wzbogacić o automatyzację, pulpity nawigacyjne i integracje, dzięki czemu realizacja zadań pozostaje uporządkowana nawet przy rosnącej skali pracy.
Ponadto widżet Workload zapewnia wsparcie dla zarządzania obciążeniem pracą, pokazując możliwości zespołu w oparciu o szacunki nakładu pracy.
Najlepsze funkcje Monday.com
- Planowanie wydajności z uwzględnieniem obciążenia pracą: Wykorzystaj obciążenie pracą, aby natychmiast wykrywać nadmierną lub niewystarczającą wydajność
- Widoki osi czasu i diagramu Gantta: Wizualizuj harmonogramy projektów wraz z zależnościami, aby zidentyfikować wąskie gardła w planie
- Asystent AI Monday: Twórz podsumowania zadań, redaguj aktualizacje i przeprowadź automatyzację rutynowych zadań
Zalety i wady Monday.com
Zalety:
- Bardzo przejrzyste i intuicyjne: interfejs oparty na tablicach pozwala zespołom szybko się z nim zapoznać
- Elastyczne dostosowywanie: Twórz niestandardowe cykle pracy, pulpity nawigacyjne i automatyzacje dostosowane do procesów Twojego zespołu
- Ekosystem wielu produktów: Oferuje oddzielne produkty dla CRM, Dev i Service
Wady:
- Dokładność obciążenia pracą zależy od szacunków wysiłku: Widżet Obciążenie pracą jest przydatny tylko wtedy, gdy Twój zespół konsekwentnie szacuje wysiłek na zadania
- Limity automatyzacji: Liczba zautomatyzowanych działań w miesiącu może być ograniczona
- Kwestie związane ze skalowalnością: minimalna liczba licencji może wymagać planowania w miarę rozwoju zespołów
Ceny Monday.com
- Free
- Standard: 12 USD/licencja/miesiąc
- Pro: 19 USD/licencja/miesiąc
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje serwisu Monday.com
- G2: 4,7/5 (ponad 15 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday.com?
Pomaga nam to utrzymać kontrolę nad projektami i sprawia, że planowanie oraz harmonogramowanie działań w mediach społecznościowych staje się dziecinnie proste.
6. Runn (Najlepsze rozwiązanie do planowania zasobów w czasie rzeczywistym z prognozowaniem finansowym)
Dla agencji i firm konsultingowych planowanie zasobów to tylko połowa sukcesu — musisz również wiedzieć, czy Twoje projekty są rentowne.
Runn zapewnia widoczność na żywo w obciążeniu zespołu oraz w finansach projektu. Oprócz monitorowania dostępności pracowników możesz również sprawdzić, czy Twoje projekty są na dobrej drodze do osiągnięcia zysków.
Łączy planowanie zasobów z śledzeniem budżetu i prognozowaniem przychodów, a platforma aktualizuje się w czasie rzeczywistym wraz ze zmianami zadań.
Najlepsze funkcje Runn
- Wykresy obciążenia na żywo: Obserwuj aktualizacje obciążenia zespołu w czasie rzeczywistym podczas wprowadzania zmian w harmonogramie, bez opóźnień w odświeżaniu
- Zapewnij przejrzystość prognoz: rejestruj czas pracy za pomocą Runn kart czasu pracy (lub importuj dane z innych narzędzi do śledzenia czasu) w celu porównania godzin planowanych z rzeczywistymi oraz aktualizuj prognozy na podstawie rzeczywistych wpisów
- Planowanie scenariuszy: Twórz scenariusze „co jeśli”, aby sprawdzić, jak różne przydziały zasobów wpłyną na obciążenie i osie czasu
Zalety i wady Runn
Zalety:
- Aktualizacje w czasie rzeczywistym: zmiany są natychmiast widoczne we wszystkich widokach
- Integracja finansowa: Połączenie planowania zasobów z śledzeniem budżetu daje pełny obraz kondycji projektu
- Szybkie wdrożenie: Małe zespoły mogą szybko rozpocząć pracę bez skomplikowanych ustawień lub konfiguracji
Wady:
- Ograniczone funkcje zarządzania projektami: Nie obejmuje zarządzania zadaniami, dokumentacji ani komunikacji w zespole
- Mniejszy ekosystem integracji: Mniej natywnych integracji niż w przypadku większych platform
- Mniej znany dostawca: Mniejsza firma, co może budzić obawy w organizacjach o rygorystycznych wymaganiach wobec dostawców
Ceny Runn
- Lite: 9 USD miesięcznie za licencję użytkownika
- Standard: 13 USD miesięcznie za licencję użytkownika
Oceny i recenzje Runn
- G2: Zbyt mało recenzji
- Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Runn?
Runn sprawdza się w naszej organizacji, ponieważ jest niedrogie, oparte na chmurze i spełnia nasze potrzeby w zakresie planowania w zakresie zarządzania projektami.
7. Celoxis (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów w przedsiębiorstwie z optymalizacją zasobów)
Jeśli zarządzasz dziesiątkami projektów jednocześnie jako PMO, potrzebujesz platformy, która poradzi sobie ze złożonością. Celoxis zapewnia scentralizowaną widoczność w zakresie zasobów oraz możliwość optymalizacji ich alokacji w całym portfolio.
Łączy ono również planowanie projektów (wykres Gantt, szablony, harmonogramowanie) z planowaniem zasobów, dzięki czemu możesz sprawdzić obciążenie pracą, przydzielać role i wcześnie wykrywać konflikty dotyczące dostępności.
Ponadto Celoxis oferuje wykresy obciążenia zasobów, które pokazują obciążenie we wszystkich projektach, ułatwiając identyfikację przeciążonych członków zespołu i redystrybucję pracy.
Najlepsze funkcje Celoxis
- Wykresy obciążenia zasobów: Wizualizacja alokacji zasobów we wszystkich projektach w jednym widoku
- Planowanie wielu projektów: Zarządzaj zależnościami i konfliktami zasobów w całym portfolio projektów
- Powiąż realizację z czasem, kosztami i rentownością: Dodawaj funkcje kart czasu pracy, kalkulacji kosztów i fakturowania w miarę przechodzenia na wyższe plany
Zalety i wady Celoxis
Zalety:
- Widoczność na poziomie portfolio: Przeznaczone dla organizacji zarządzających wieloma projektami jednocześnie
- Elastyczne opcje wdrożenia: Dostępne w chmurze lub jako instalacja lokalna
- Rozbudowane funkcje raportowania: szeroki wybór opcji tworzenia niestandardowych raportów i pulpitów nawigacyjnych
Wady:
- Przestarzały interfejs: Interfejs użytkownika wydaje się mniej nowoczesny niż u nowszych konkurentów, co może wpływać na akceptację użytkowników
- Trudniejsza nauka obsługi: Funkcje dla Enterprise wymagają konfiguracji i szkolenia
- Mniejsza społeczność użytkowników: Mniej zasobów online i wsparcia społeczności w porównaniu z większymi platformami
Ceny Celoxis
- Core: 10 USD za użytkownika standardowego
- Essentials: 25 USD za użytkownika standardowego
- Wersja Professional: 35 USD za użytkownika standardowego
- Business: 45 USD za użytkownika standardowego
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Celoxis
- G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Celoxis?
Jedną z jasnych obserwacji, jakie poczyniłem na temat Celoxis, jest to, że pomaga on uczynić planowanie projektów bardziej realistycznym. Zbyt często terminy projektów są ustalane bez dokładnego oszacowania rzeczywistej wydajności i obciążenia pracą. Narzędzia do harmonogramowania i planowania Celoxis pozwalają mi organizować zadania w sposób, który sprawia, że oś czasu wydaje się praktyczna, a nie czysto teoretyczna. Uważam to za szczególnie przydatne, ponieważ ogranicza to częstotliwość, z jaką muszę wracać do osi czasu projektu i ją poprawiać.
8. Prognoza (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami i zasobami oparte na AI dla branży usług profesjonalnych)
Firmy świadczące usługi profesjonalne muszą optymalizować jeden kluczowy wskaźnik, jakim jest wykorzystanie zasobów. Prognoza to oparta na AI platforma do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA), która pomaga zespołom planować projekty, przydzielać pracowników i śledzić realizację zadań, jednocześnie monitorując wykorzystanie zasobów i rentowność.
Zamiast traktować zarządzanie zasobami jako odrębną dziedzinę, rozwiązanie to łączy zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami, planowanie wydajności i finanse w jeden spójny cykl pracy.
Główną ideą jest planowanie pracy i obsady personalnej w jednym miejscu, a następnie Forecast wykorzystuje sygnały prognostyczne wspomagane przez AI, aby pomóc zespołom wcześniej wykrywać luki w wykorzystaniu zasobów, ryzyko i presję związaną z terminami realizacji.
Najlepsze funkcje prognozy
- Automatyczne planowanie oparte na AI: Platforma analizuje obciążenie i umiejętności zespołu, aby zaproponować optymalny przydział zadań
- Śledzenie budżetu: Śledź budżety projektów wraz z alokacją zasobów, aby sprawdzić, czy zaplanowane prace pozwolą utrzymać rentowność projektu
- Panele wykorzystania: Śledź wskaźniki wykorzystania zespołu za pomocą wizualnych paneli, aby zidentyfikować członków zespołu, którzy nie są w pełni wykorzystywani
Prognoza zalet i wad
Zalety:
- Rekomendacje oparte na AI: Automatyczne propozycje harmonogramów skracają czas poświęcany przez menedżerów na alokację zasobów
- Skupienie się na usługach profesjonalnych: Stworzone z myślą o agencjach i firmach konsultingowych, z funkcjami takimi jak śledzenie godzin rozliczeniowych
- Zintegrowana platforma: Łączy w sobie zarządzanie projektami, planowanie zasobów i śledzenie finansów
Wady:
- Przeznaczone dla Enterprise: mogą zawierać więcej funkcji niż potrzebują mniejsze zespoły lub organizacje o prostszych wymaganiach
- Rekomendacje oparte na AI wymagają dobrych danych: Jakość sugestii zależy od posiadania dokładnych profili umiejętności i szacowanego czasu
- Mniejsza elastyczność w przypadku cykli pracy niezwiązanych z PS: Założenia platformy mogą nie odpowiadać schematom pracy w innych branżach
Prognozy ocen i recenzji
- G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)
Prognoza cen
- Niestandardowe ceny
Co prawdziwi użytkownicy mówią o prognozie?
Podoba mi się, jak Forecast łączy łatwość obsługi z analizą danych. Zapewnia szybki i łatwy sposób na wyszukiwanie zadań i rejestrowanie czasu pracy dla każdego użytkownika systemu, a jednocześnie gromadzi zakres przydatnych wskaźników, które można przetwarzać w celu uzyskania wartościowych wniosków biznesowych.
9. Teamwork.com (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów mających kontakt z klientami, które potrzebują połączenia zarządzania zasobami i zarządzania projektami)
W przypadku agencji zarządzających pracą dla klientów narzędzie do planowania zasobów musi mieć połączenie z realizacją projektów, śledzeniem czasu pracy, komunikacją z klientami oraz ogólnym budżetowaniem projektów. Teamwork.com łączy wszystkie te elementy w jednej platformie.
Możesz realizować projekty z wykorzystaniem zadań, kamieni milowych, szablonów i śledzenia czasu, a następnie włączyć do tego współpracę z klientami, aby zewnętrzni interesariusze byli na bieżąco.
Oferuje również wsparcie dla warstwy planowania zasobów. Funkcja Harmonogram w Teamwork zapewnia widok ogólny na obciążenie pracą poszczególnych osób i projektów, dzięki czemu można tworzyć przydziały, planować wydajność z wyprzedzeniem i wykrywać przeciążenia, zanim wpłyną one na terminy realizacji.
Najlepsze funkcje Teamwork.com
- Harmonogram zasobów: przeglądaj obciążenie zespołu i planuj pracę w ramach różnych projektów, z integracją z osiami czasu projektów
- Śledzenie czasu pracy z uwzględnieniem godzin rozliczeniowych: Rejestruj czas bezpośrednio przy zadaniach i oznaczaj godziny jako rozliczeniowe lub nierozliczeniowe
- Zarządzanie obciążeniem pracą: Sprawdź zadania przypisane każdemu członkowi zespołu oraz jego dostępną wydajność, aby zidentyfikować nadmierne obciążenie
Zalety i wady Teamwork.com
Zalety:
- Stworzone z myślą o agencjach: Funkcje takie jak portale dla klientów i śledzenie czasu rozliczeniowego zostały zaprojektowane z myślą o zespołach realizujących projekty dla klientów
- Zintegrowana platforma: Ogranicza konieczność posiadania wielu subskrypcji dzięki połączeniu funkcji zarządzania zasobami, projektami i czasem
- Dostępne dla małych zespołów: Elastyczna struktura zespołu bez konieczności podejmowania dużych zobowiązań minimalnych
Wady:
- Funkcje związane z zasobami są mniej zaawansowane niż w dedykowanych narzędziach: Harmonogram działa, ale brakuje mu rozbudowanych funkcji typowych dla platform do zarządzania zasobami
- Interfejs może wydawać się przeładowany: Ze względu na dużą liczbę funkcji interfejs użytkownika może czasami sprawiać wrażenie zagraconego
- Ograniczenia dotyczące raportowania: Zaawansowane funkcje raportowania i zarządzania portfolio są dostępne w ograniczonym zakresie
Ceny Teamwork.com
- Free
- Deliver: 13,99 USD/użytkownik/miesiąc
- Grow: 25,99 USD/użytkownik/miesiąc
Oceny i recenzje serwisu Teamwork.com
- G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Teamwork.com?
Zdolność Teamwork do wspierania struktury organizacyjnej, koordynacji pracy zespołów oraz przyjaznych dla użytkownika narzędzi do zarządzania zadaniami i organizacji umożliwia zespołom płynną współpracę. Pozwala to na szybkie i łatwe przydzielanie zadań, śledzenie projektów oraz komunikację z innymi w ramach jednego programu, dzięki czemu Teamwork zapewnia efektywny cykl pracy i wyższą wydajność pracowników. Teamwork to idealny sposób na usprawnienie zarządzania wielowymiarowymi projektami.
10. Kelloo (Najlepsze do planowania zasobów na poziomie portfolio i analizy obciążenia)
Kelloo jest przeznaczone dla biur PMO i menedżerów zasobów, którzy muszą przeprowadzić prognozę zapotrzebowania i planować obciążenie w perspektywie długoterminowej. Pomaga ustalić, czy dysponujesz odpowiednimi umiejętnościami i obciążeniem do wykonania nadchodzących zadań.
Otrzymujesz wizualny planer zasobów, który pozwala planować i przydzielać zadania, a następnie pokazuje dostępność, wykorzystanie i konflikty w newralgicznych punktach w całej puli zasobów.
Platforma koncentruje się na planowaniu zasobów na poziomie portfolio, pokazując zapotrzebowanie we wszystkich projektach i zapewniając wsparcie dla analizy scenariuszy w celu podejmowania decyzji strategicznych.
Najlepsze funkcje Kelloo
- Prognoza zapotrzebowania na zasoby: Prognozuj przyszłe potrzeby w zakresie zasobów na podstawie planowanych projektów, aby sprawdzić, czy konieczne jest zatrudnienie nowych pracowników lub zlecenie zadań podwykonawcom
- Planowanie zadań na podstawie umiejętności: Przydzielaj zadania w oparciu o wymagane umiejętności, a nie tylko dostępność
- Pulpity planowania portfela: Wizualizuj alokację zasobów i zapotrzebowanie w całym portfelu projektów
Zalety i wady Kelloo
Zalety:
- Nacisk na planowanie strategiczne: Zaprojektowane z myślą o przyszłościowym planowaniu obciążenia, pomagające organizacjom planować z wyprzedzeniem na kolejne kwartały
- Dopasowanie umiejętności: Gwarantuje przydzielenie odpowiednich osób do odpowiednich zadań
- Widoczność na poziomie portfolio: agreguje dane dotyczące zasobów ze wszystkich projektów, zapewniając całościowy widok na sytuację
Wady:
- Brak zarządzania projektami na poziomie zadań: Obsługuje planowanie zasobów, ale nie zawiera funkcji zarządzania zadaniami ani funkcji współpracy
- Mniejszy dostawca: mniej znany niż platformy do zarządzania projektami dla Enterprise, z mniejszą społecznością użytkowników
- Wymaga wprowadzenia dokładnych danych: Jakość prognozy zależy od posiadania w systemie dokładnych planów projektów i profili umiejętności
Ceny Kelloo
- Miesięcznie: 2,09 USD za zasób (dla 10 zasobów)
Oceny i recenzje Kelloo
- G2: Zbyt mało recenzji
- Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)
Wybierz odpowiednią alternatywę dla Epicflow dla swojego zespołu
Wybór niewłaściwego narzędzia oznacza, że za sześć miesięcy znów tu wrócisz, borykając się z tymi samymi problemami.
Dlatego musisz znaleźć rozwiązanie, które spełnia wszystkie Twoje potrzeby, od zarządzania projektami po zasoby.
A tym rozwiązaniem jest ClickUp. Jest to platforma zaprojektowana w celu rozwiązania podstawowego problemu fragmentacji. Dzięki zgromadzeniu planów zasobów, zadań, dokumentów i rozmów w jednym miejscu eliminujesz tarcia, które spowalniają pracę Twojego zespołu.
Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i zgromadź swoje plany zasobów, zadania, dokumenty i rozmowy w jednym miejscu.
Często zadawane pytania
Epicflow to narzędzie do optymalizacji zasobów w wielu projektach, idealne do identyfikowania przyszłych wąskich gardeł w procesie realizacji projektów. Jeśli potrzebujesz platformy, która oferuje również natywne funkcje zarządzania zadaniami, współpracy zespołowej i automatyzacji, warto rozważyć alternatywę.
Alternatywy znacznie różnią się pod względem sposobu obsługi zarządzania projektami. Narzędzia takie jak ClickUp zapewniają zintegrowane zarządzanie portfolio i zadaniami, podczas gdy platformy takie jak Kelloo skupiają się wyłącznie na prognozach na wysokim poziomie bez realizacji zadań.
Zespoły inżynierów i produktowe powinny priorytetowo traktować takie funkcje, jak planowanie obciążenia oparte na sprintach, płynną integrację z narzędziami programistycznymi, takimi jak GitHub czy GitLab, oraz śledzenie prędkości, aby na podstawie wyników z przeszłości podejmować decyzje dotyczące przyszłego przydziału zasobów.
Tak, AI może zapewnić znaczną wartość poprzez automatyzację zadań, które w przeciwnym razie menedżerowie musieliby wykonywać ręcznie. Pozwala zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo, generując podsumowania obciążenia pracą, przewidując projekty zagrożone niepowodzeniem oraz sugerując optymalny przydział zadań w oparciu o umiejętności i dostępność pracowników.