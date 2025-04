10 najlepszych narzędzi do prognozy w 2025 roku (recenzje i ceny)

Czy nie byłoby wspaniale zobaczyć, co czeka Twój Business?

Nieuporządkowane dane pełne luk i uprzedzeń narażają na ryzyko błędnych prognoz. Nawet z najlepszymi danymi i modelami, przewidywanie przyszłych warunków dla Twojego biznesu nie zawsze jest proste.

Nieoczekiwane wydarzenia mogą zniweczyć najlepsze prognozy, więc kluczem jest połączenie ludzkiej oceny z algorytmicznymi spostrzeżeniami. Na szczęście doskonałe oprogramowanie do prognozy zmniejsza ryzyko i ułatwia przewidywanie przyszłości.

Odpowiednie narzędzie do prognozy pozwala podejmować mądre decyzje, wydajnie alokacja zasobów i wykorzystywanie nadarzających się okazji, pomagając w prognozie sprzedaży, identyfikowaniu przeszkód i dostosowywaniu cen w mgnieniu oka!

Narzędzia do prognozy nie obiecują gładkiej jazdy, ale pomagają pewnie sterować w warunkach niepewności.

Przygotowaliśmy krótką listę najlepszych opcji, które pomogą Ci zamienić przeczucia na świadome działania, przekształcając ślepe skoki w skalkulowane kroki.

Czym jest oprogramowanie do prognozy?

Oprogramowanie do prognozowania pomaga menedżerom lub zespołom biznesowym analizować przeszłe i obecne dane sprzedażowe w celu odkrycia ukrytych trendów i wzorców. Dane te pomagają przewidzieć wskaźniki zamknięcia, przyszłą liczbę potencjalnych klientów (FLV) i ogólne przychody ze sprzedaży.

Popularne przykłady oprogramowania do prognozy obejmują między innymi ClickUp, HubSpot i Zendesk.

Sprzedawca detaliczny, który chce zoptymalizować świąteczne poziomy zapasów, może skorzystać z oprogramowania do prognozowania sprzedaży, takiego jak ClickUp. Dzięki analizie wcześniejszej sprzedaży i bieżących trendów rynkowych, narzędzie to prognozuje przyszłą sprzedaż, chroniąc markę przed problemami z zapasami podczas świątecznych wyprzedaży.

Czego należy szukać w narzędziach do prognozy?

Poniższe czynniki mają kluczowe znaczenie, jeśli chcesz wybrać najlepsze narzędzie, które będzie idealnie dopasowane do Twojej mapy drogowej, strategii i modelu biznesowego:

Łatwość użytkowania : Wybierz narzędzie z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, aby łatwo tworzyć i modyfikować prognozy

: Wybierz narzędzie z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, aby łatwo tworzyć i modyfikować prognozy Integracja danych : Sprawdź, czy ma ono połączenie z wieloma źródłami danych, w tym z oprogramowaniem księgowym, systemami ERP, platformami CRM i nie tylko. Powinno zapewniać dostęp do szerszego i kompleksowego przeglądu wyników Businessu

: Sprawdź, czy ma ono połączenie z wieloma źródłami danych, w tym z oprogramowaniem księgowym, systemami ERP, platformami CRM i nie tylko. Powinno zapewniać dostęp do szerszego i kompleksowego przeglądu wyników Businessu Podejścia do prognozowania: Powinno oferować różne metody prognozy, takie jak regresja, średnia ruchoma i wygładzanie wykładnicze, zależnie od preferencji użytkownika

Powinno oferować różne metody prognozy, takie jak regresja, średnia ruchoma i wygładzanie wykładnicze, zależnie od preferencji użytkownika Analiza scenariuszy: Sprawdź, czy pomaga w tworzeniu hipotetycznych scenariuszy (what-if/best-case/worst-case scenarios) w oparciu o kilka czynników lub założeń biznesowych

Sprawdź, czy pomaga w tworzeniu hipotetycznych scenariuszy (what-if/best-case/worst-case scenarios) w oparciu o kilka czynników lub założeń biznesowych Raportowanie i wizualizacja: Powinno umożliwiać tworzenie przejrzystych i zwięzłych raportów i pulpitów z wykresami, tabelami i innymi elementami wizualnymi, aby pomóc w udostępnianiu i przekazywaniu prognoz interesariuszom biznesowym

Powinno umożliwiać tworzenie przejrzystych i zwięzłych raportów i pulpitów z wykresami, tabelami i innymi elementami wizualnymi, aby pomóc w udostępnianiu i przekazywaniu prognoz interesariuszom biznesowym Współpraca: Sprawdź, czy aplikacja wspiera przekazywanie informacji zwrotnych, umożliwiając dzielenie się wynikami z członkami zespołu, kadrą kierowniczą lub menedżerami w celu uzyskania informacji, które pozwolą ulepszyć prognozy

Sprawdź, czy aplikacja wspiera przekazywanie informacji zwrotnych, umożliwiając dzielenie się wynikami z członkami zespołu, kadrą kierowniczą lub menedżerami w celu uzyskania informacji, które pozwolą ulepszyć prognozy Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Powinien być w stanie powiadomić cię o wszelkich zmianach w twoich prognozach cele sprzedażowe i prognoza

Rodzaje prognozy

Istnieją różne rodzaje prognozy, zależnie od celu i zakresu projektu. Przyjrzyjmy się niektórym z tych rodzajów prognozy.

1. Prognoza sprzedaży:

Prognoza sprzedaży wykorzystuje dane dotyczące sprzedaży z przeszłości do przewidywania przyszłej sprzedaży. Dzięki oprogramowaniu do prognozy sprzedaży można ustawić cele, dostosować wydajność i śledzić długoterminowe wyniki sprzedaży.

Prognoza sprzedaży pomaga dokonywać mądrych wyborów dotyczących zapasów i zasobów, cele sprzedaży , budżety i planowanie strategiczne . Prognoza sprzedaży przy użyciu modeli ilościowych, badań rynku, analizy trendów i specjalistycznych narzędzi programowych do przewidywania przyszłych wyników sprzedaży.

2. Prognoza popytu:

Prognoza popytu szacuje przyszły popyt na produkt lub usługę. Obejmuje ono przewidywanie ilości towarów lub usług kupowanych przez konsumentów w określonym okresie na danym rynku.

Prognoza popytu zwiększa poziom zapasów poprzez automatyzację procesu popytu konsumenckiego. Uwzględnia takie elementy jak trendy konsumenckie, sezonowość i zachowania kupujących. Ta metoda prognozy pomaga planować wydajność, obsługiwać zapasy, przydzielać zasoby, ustalać ceny i podejmować inteligentne decyzje w celu zaspokojenia oczekiwanego popytu konsumentów.

3. Prognoza finansowa:

Prognoza finansowa przewiduje, w jaki sposób firma osiągnie wyniki finansowe. Analizuje przeszłe finanse, trendy rynkowe i czynniki ekonomiczne, aby oszacować przyszłe przychody, wydatki, przepływy pieniężne i ogólną kondycję finansową w ustalonych ramach czasowych.

Pomaga to przewidywać i planować wyniki finansowe, takie jak zmiany przychodów, wahania przepływów pieniężnych, potencjalne wydatki, rentowność i ogólną stabilność finansową. Prognoza finansowa pomaga w budżetowaniu, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ustawieniu celów finansowych i formułowaniu przyszłych strategii wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

10 najlepszych narzędzi do prognozy w 2024 roku

1. ClickUp

Zarządzanie zapasami, prognoza wydatków i dokładniejsze budżety dzięki ClickUp ClickUp dostarcza szeroki zakres funkcji prognozy, które usprawniają komunikację i współpracę w zespole sprzedaży, wydajność sprzedaży i wzrost wydajności. Większość specjalistów ds. sprzedaży preferuje ClickUp ze względu na jego intuicyjny interfejs, planowanie obciążenia i niestandardowe funkcje opcji.

Skutecznie zarządzaj przepływem gotówki i przeznaczaj zasoby na przyszły rozwój dzięki szablonowi prognozy sprzedaży ClickUp. Przewiduj krótko- i długoterminowe wyniki Businessu poprzez precyzyjne szacowanie wydatków i przychodów.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz biznesem, czy sprzedażą, dokonaj prognozy przyszłości swojego przedsięwzięcia za pomocą szablonu Szablon prognozy sprzedaży ClickUp . Ten szablon prognozy sprzedaży pomógł tysiącom firm w prognozowaniu przepływów pieniężnych oraz krótko- i długoterminowych wyników.

Twórz szczegółowe pulpity KPI w ClickUp, aby analizować, wizualizować i ustalać priorytety swojej pracy

Śledzenie wskaźników KPI bez wysiłku dzięki aplikacji Szablon do śledzenia KPI w planowaniu popytu . Pomaga w zarządzaniu popytem klientów, poziomem zapasów i wydajnością łańcucha dostaw.

Oprócz tego, że ClickUp jest kompleksowym rozwiązaniem, wciąż wprowadza więcej innowacji w swoim systemie dzięki potężnym aktualizacjom i łatwym integracjom, które wyróżniają go na tle konkurencji.

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie interakcjami: Zarządzaj niestandardowymi interakcjami i powiązaniami z klientami za pomocą ClickUp CRM oprogramowanie. Integracja z innymi narzędziami niż ClickUp

Szablon CRM sprzedaży od ClickUp

Wszystko w jednym miejscu : ClickUp dostarcza każde rozwiązanie, w tym zarządzanie projektami, potrzeby komunikacyjne, wsparcie sprzedaży , pulpity projektów i księgowość.

: ClickUp dostarcza każde rozwiązanie, w tym zarządzanie projektami, potrzeby komunikacyjne, wsparcie sprzedaży , pulpity projektów i księgowość. Tony szablonów: Uzyskaj dostęp do wielu prognoz sprzedaży i szablonów księgowych Szablony CRM które spełniają Twoje preferencje biznesowe.

Mierz wydajność: Przewiduj przychody ze sprzedaży, śledź pipeline sprzedaży i mierz wydajność sprzedaży dzięki szablonom prognoz sprzedaży ClickUp.

Uzyskaj dostęp do wielu prognoz sprzedaży i szablonów księgowych Szablony CRM które spełniają Twoje preferencje biznesowe. Przewiduj przychody ze sprzedaży, śledź pipeline sprzedaży i mierz wydajność sprzedaży dzięki szablonom prognoz sprzedaży ClickUp. Kontroluj cykle pracy księgowości: ClickUp Accounting zarządza obiegiem dokumentów księgowych, w tym fakturowaniem, rozliczeniami i raportowaniem.

Zarządzaj potencjalnymi klientami, relacjami z klientami i procesem sprzedaży w jednym miejscu dzięki ClickUp.

Limity ClickUp

Ma limit funkcji w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9000+ recenzji)

: 4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3500+ recenzji)

2. Zendesk

przez Zendesk Zendesk Sell jest składnikiem pakietu aplikacji Zendesk CRM. Jego funkcja prognozowania sprzedaży umożliwia dostęp do dokładnych danych prognozy sprzedaży podczas zarządzania potencjalnymi klientami. Zendesk Sell posiada kilka funkcji, które pomagają teamom sprzedażowym importować wewnętrzne dane sprzedażowe w celu sprawdzania, kontrolowania i mierzenia ich pracy sprzedażowej za pomocą dokładnych prognoz.

Zendesk Sell upraszcza sposób przeprowadzania planów finansowych. Niestandardowe prognozy, określanie prawdopodobieństwa wygranej i przewidywanie dat zamknięcia dla nowych lub istniejących transakcji.

Najlepsze funkcje Zendesk

Niestandardowe prognozy : Twórz niestandardowe prognozy i przewiduj procent wygranych transakcji

: Twórz niestandardowe prognozy i przewiduj procent wygranych transakcji Integracja : Łatwy dostęp do danych i integracja z wieloma źródłami

: Łatwy dostęp do danych i integracja z wieloma źródłami Monitorowanie w czasie rzeczywistym : Tworzenie i monitorowanie pipeline'ów w czasie rzeczywistym

: Tworzenie i monitorowanie pipeline'ów w czasie rzeczywistym Łatwość obsługi: Wszystko w jednym miejscu - od wyszukiwania, przyciągania i angażowania potencjalnych klientów

Limity Zendesk

Ograniczone metody i scenariusze prognozy

Zbyt wiele funkcji, które mogą być nieistotne dla właściciela małego biznesu

Brak trybu offline

Cennik Zendesk

Sell Teams : 25 USD za agenta/miesiąc

: 25 USD za agenta/miesiąc Rozwój sprzedaży : $69 za agenta/miesiąc

: $69 za agenta/miesiąc Sell Professional: 149 USD za agenta/miesiąc

Oceny i recenzje Zendesk

G2 : 4.2/5 (450+ recenzji)

: 4.2/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (150+ recenzji)

3. HubSpot

Via HubSpot HubSpot to wiodąca, oparta na chmurze platforma do marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Oferuje narzędzie do prognozy, które pomaga projektować przyszłe przychody i monitorować potencjalnych klientów.

Szczegółowa analiza wyników dla każdego pipeline'u i prognozy jest łatwiejsza w HubSpot. Zagreguj szacunki od różnych przedstawicieli handlowych w ujednolicony raport dla kierownictwa.

HubSpot to wszechstronne narzędzie CRM, które integruje się z różnymi kanałami marketingowymi, takimi jak e-mail, media społecznościowe, strona internetowa i inne, aby pomóc w śledzeniu i optymalizacji kampanii marketingowych.

HubSpot świetnie nadaje się do zarządzania powiązaniami z klientami i prognozami w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje HubSpot

Wysoce konfigurowalne prognozy : Konsolidacja niestandardowych prognoz od przedstawicieli w jeden raport dla kadry zarządzającej

: Konsolidacja niestandardowych prognoz od przedstawicieli w jeden raport dla kadry zarządzającej Śledzenie postępów : Szczegółowa analiza wydajności i postępu każdego pipeline'u i prognozy za pomocą funkcji drill-down

: Szczegółowa analiza wydajności i postępu każdego pipeline'u i prognozy za pomocą funkcji drill-down Przyjazność dla urządzeń mobilnych: Dostęp i aktualizacja prognoz z dowolnego urządzenia i lokalizacji

Limity HubSpot

Brak funkcji budżetowania i prognozy finansowej

Dostępne tylko w określonych wersjach rozwiązań HubSpot Sales and Service hub

Cennik HubSpot

Aby uzyskać dostęp do funkcji rzeczywistej prognozy sprzedaży, należy subskrybować plany premium Sales Hub lub Service Hub.

Ceny obu planów zaczynają się od 500 USD miesięcznie lub 5400 USD rocznie.

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5 (10500+ recenzji)

: 4.4/5 (10500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3500+ recenzji)

4. Aviso

przez Aviso Aviso to oparte na chmurze oprogramowanie wykorzystujące AI, które upraszcza tworzenie planów i prognoz finansowych oraz zarządzanie nimi. Integruje się z różnymi źródłami danych, takimi jak oprogramowanie księgowe, systemy ERP i platformy CRM, w celu kompleksowego widoku wyników biznesowych.

Aviso dostarcza w czasie rzeczywistym dane i wskaźniki pozwalające przewidzieć kondycję finansową lub siłę firmy. Narzędzie umożliwia porównywanie najlepszych i najgorszych scenariuszy oraz mierzenie wpływu różnych założeń na prognozy finansowe.

Aviso nie ujawnia publicznie swojego planu cenowego, więc musisz skontaktować się z nami do zrobienia wyceny.

Najlepsze funkcje Aviso

Automatyzacja : Wykorzystaj silnik szeregów czasowych oparty na AI do prognozy

: Wykorzystaj silnik szeregów czasowych oparty na AI do prognozy Zoptymalizowane rekomendacje : Dostęp do sugestii dźwigni, które mogą zwiększyć szanse na powodzenie transakcji

: Dostęp do sugestii dźwigni, które mogą zwiększyć szanse na powodzenie transakcji Możliwość dostosowania : Opracuj niestandardowe prognozy za pomocą danych potokowych opartych na AI

: Opracuj niestandardowe prognozy za pomocą danych potokowych opartych na AI Zmienność: Tworzenie różnych scenariuszy w oparciu o różne zmienne w prognozach

Limity Avisio

Plany cenowe są nieznane, co sprawia, że jest to nieprzejrzysty proces

Brak planu Free lub wersji próbnej

Brak dostępności aplikacji mobilnej

Ceny Avisio

Skontaktuj się z Avisio, aby uzyskać informacje o cenach i opcjach demo

Oceny i recenzje Avisio

G2 : 4.4/5 (600+ recenzji)

: 4.4/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (30 recenzji)

5. Weflow

przez Weflow Weflow to oprogramowanie do prognozy dla Salesforce, które monitoruje zmiany, ocenia i dostarcza przeglądy wydajności procesu sprzedaży w Business. Płynnie synchronizuje wszystko, od e-maili i połączeń po zadania z Salesforce.

Weflow zapewnia również wsparcie dla narzędzi sprzedaży opartych na współpracy w zakresie prognozowania, wodospadów i kwartalnych prognoz przychodów.

Najlepsze funkcje Weflow

Dostosowany do Salesforce : Najlepiej nadaje się dla użytkowników Salesforce

: Najlepiej nadaje się dla użytkowników Salesforce Powiadomienia : Ustawienie alertów o transakcjach i powiadomień w Salesforce

: Ustawienie alertów o transakcjach i powiadomień w Salesforce Przystępność: Korzystaj z weflow za darmo z maksymalnie pięcioma użytkownikami

Limity Weflow

Zbudowany tylko dla użytkowników Salesforce

Niemożliwa integracja z innymi narzędziami CRM

Ceny Weflow

Teams : 39 USD za użytkownika/miesiąc

: 39 USD za użytkownika/miesiąc Business: $59 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Weflow

G2 : 4.7/5 (90 recenzji)

: 4.7/5 (90 recenzji) Capterra: Za mało ocen

6. Pipedrive

Via Pipedrive Pipedrive wykorzystuje sztuczną inteligencję, dane historyczne i automatyzację, aby pomóc Teams w tworzeniu poprawnie zdefiniowanych i dokładnych prognoz. Pipedrive porównuje funkcje swojego narzędzia do prognozy do posiadania osobistego menedżera sprzedaży. Regularnie sprawdzaj konfigurowalny widok prognozy, aby przyspieszyć planowanie i korektę kursu.

Dodatkowo, Pipedrive oferuje ekscytujące funkcje, w tym Insights Revenue Prognoza dla projektu przyszłych przychodów. Jest ona dostępna w planach Professional i Enterprise oprogramowania do prognozy.

Dostęp do skarbnicy integracji, od systemów ERP po platformy CRM, upraszczający połączenie z innymi narzędziami online dla Business.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Funkcja śledzenia celów: Śledzi cele indywidualne i grupowe

Śledzi cele indywidualne i grupowe Integracje: Integruje się z wieloma innymi narzędziami biznesowymi Narzędziami CRM aby sprawnie przesyłać dane klientów i ułatwić proces współpracy między Teamsami

Integruje się z wieloma innymi narzędziami biznesowymi Narzędziami CRM aby sprawnie przesyłać dane klientów i ułatwić proces współpracy między Teamsami Funkcje raportowania: Dostęp do różnych raportowanie sprzedaży oprogramowanie

Dostęp do różnych raportowanie sprzedaży oprogramowanie Cena: Bezpłatne plany próbne i różne plany cenowe

Limity Pipedrive

Ograniczone funkcje w planie Basic

Ceny Pipedrive

Essential : 11,90 USD za użytkownika/miesiąc

: 11,90 USD za użytkownika/miesiąc Zaawansowany : $24.90 za użytkownika/miesiąc

: $24.90 za użytkownika/miesiąc Professional : $49.90 za użytkownika/miesiąc

: $49.90 za użytkownika/miesiąc Power : $59.90 za użytkownika/miesiąc

: $59.90 za użytkownika/miesiąc Enterprise: $74.90 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1700+ recenzji)

: 4.2/5 (1700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2900+ recenzji)

7. Clari

przez Clari Clari to oprogramowanie, które pomaga budować prognozy na podstawie aktualnych danych i spostrzeżeń predykcyjnych. Oprogramowanie do prognozowania ma wiele intrygujących funkcji, w tym pulpit zapasów, który zapewnia łatwy dostęp do informacji o bieżących transakcjach w prognozie.

Clari promuje pojedyncze obliczenia, zmniejszając w ten sposób ryzyko ludzkie. Wszelkie dane wprowadzane do oprogramowania automatycznie pojawiają się w aplikacji CRM.

Najlepsze funkcje Clari

Przewidywanie prognozy : Wizualizacja prognoz w czasie rzeczywistym i uzyskiwanie kwartalnych prognoz przy użyciu funkcji prognozowania predykcyjnego

: Wizualizacja prognoz w czasie rzeczywistym i uzyskiwanie kwartalnych prognoz przy użyciu funkcji prognozowania predykcyjnego Prostota : Prezentuje spostrzeżenia w prostych i łatwych do zrozumienia formatach

: Prezentuje spostrzeżenia w prostych i łatwych do zrozumienia formatach Skrócenie cyklu sprzedaży: Najlepiej nadaje się dla liderów sprzedaży B2B, których interesuje skrócenie cyklu sprzedaży

Limity Clari

Nie można wykorzystać jego zalet, jeśli nie jest zintegrowany z oprogramowaniem CRM

Ceny Clari

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Clari

G2 : 4.5/5 (1500+ recenzji)

: 4.5/5 (1500+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

8. Mediafly

przez Mediafly Mediafly wykorzystuje swoje oprogramowanie do prognozowania Intelligence360, aby pomóc w zarządzaniu pipeline i prognozie przychodów. Wykorzystując wyniki uczenia maszynowego, weryfikuje ludzkie dane wejściowe, zapewniając precyzyjne i zautomatyzowane prognozy sprzedaży.

Przypisywanie krótszych terminów w oparciu o prognozy daty końcowej od Mediafly w celu poprawy efektywności zamknięcia transakcji.

Najlepsze funkcje Mediafly

Prognoza Intelligence360: Uzyskaj 360-stopniowy przegląd swojego biznesu, w tym każdej aktywności związanej ze sprzedażą i zakupem

Uzyskaj 360-stopniowy przegląd swojego biznesu, w tym każdej aktywności związanej ze sprzedażą i zakupem Łatwość użycia: Łatwe wykrywanie szans i zagrożeń w rurociągach

Łatwe wykrywanie szans i zagrożeń w rurociągach Wykrywanie zachowań użytkowników: Identyfikacja zachowań zakupowych i określenie, co działa

Identyfikacja zachowań zakupowych i określenie, co działa Integracja: Integruje się z Salesforce Sales CloudBullhorn ATS & CRM

Limity Mediafly

Niestandardowe funkcje pulpitu w ograniczonym zakresie

Ceny Mediafly

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Mediafly

G2 : 4.4/5 (1300+ recenzji)

: 4.4/5 (1300+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

9. BoostUp

przez BoostUp.ai BoostUp.ai oferuje możliwości analizy predykcyjnej przy użyciu silnika AI do prognozy przychodów biznesowych.

To oprogramowanie do prognozy wykorzystuje dane z przeszłości do analizy trendów sprzedaży, podejmowania świadomych decyzji i dostrzegania wzorców. Niestandardowe, unikalne procedury oparte na preferencjach użytkownika.

BoostUp najlepsze funkcje

Automatyzacja : Wykorzystaj sztuczną inteligencję do prognozy i oceny ryzyka rurociągu. Automatyczne pokrycie ryzyka związanego z rurociągiem

: Wykorzystaj sztuczną inteligencję do prognozy i oceny ryzyka rurociągu. Automatyczne pokrycie ryzyka związanego z rurociągiem Śledzenie : Śledzenie trendów w czasie rzeczywistym i natychmiastowa analiza zmian na potrzeby prognozy

: Śledzenie trendów w czasie rzeczywistym i natychmiastowa analiza zmian na potrzeby prognozy Dostosowane dla CMO: Idealne rozwiązanie dla specjalistów ds. sprzedaży pełniących role kierownicze, takich jak dyrektorzy ds. marketingu (CMO)

Limity BoostUp

Brak informacji o cenach na stronie sprzedaży

Ceny BoostUp

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje BoostUp

G2 : 4.5/5 (300+ recenzji)

: 4.5/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

10. Anaplan

przez Anaplan Anaplan umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym pipeline'ów sprzedaży i prognoz poprzez połączenie danych z różnych systemów. Analityka predykcyjna pozwala szybko śledzić możliwości rozwoju.

Anaplan jest jednym z niewielu narzędzi do prognozy sprzedaży, które nie są narzędziami CRM. Zamiast tego skupia się wyłącznie na planowaniu i modelowaniu operacyjnym, pomijając zarządzanie powiązaniami z klientami.

Najlepsze funkcje Anaplan

Zaprojektowany dla dużych przedsięwzięć : Idealny dla dużych i szybko rozwijających się Businessów wymagających rozwiązań z zakresu finansów i zarządzania dostawami

: Idealny dla dużych i szybko rozwijających się Businessów wymagających rozwiązań z zakresu finansów i zarządzania dostawami Rozszerzona wersja próbna Free : Do 90 dni użytkowania w ramach bezpłatnej wersji próbnej dla wszystkich nowych użytkowników

: Do 90 dni użytkowania w ramach bezpłatnej wersji próbnej dla wszystkich nowych użytkowników Integracja : Integracja z narzędziami CRM, takimi jak Salesforce, HubSpot i Zendesk

: Integracja z narzędziami CRM, takimi jak Salesforce, HubSpot i Zendesk Optymalne przewidywanie: Symulacja możliwych scenariuszy prognozy i modelowanie wyników

Limity Anaplan

Zbyt drogie, ponieważ recenzje sugerują, że tani plan obejmuje zakres od $30000 do $50000 rocznie

Słabe funkcje komunikacyjne, ponieważ oprogramowanie prezentuje dane w złożonych formatach graficznych

Ceny Anaplan

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Anaplan

G2 : 4.6/5 (300+ ocen)

: 4.6/5 (300+ ocen) Capterra: 4.3/5 (20+ ocen)

Zwiększ możliwości prognozy sprzedaży dzięki ClickUp

Najlepsze oprogramowanie do prognozy pozwala przenieść się w przyszłość, ale opanowanie tego narzędzia wymaga zarządzania integralnością danych, wyboru odpowiednich modeli i interpretacji różnych scenariuszy.

Jeden błąd może zniekształcić prognozy, a nawet pogorszyć oczekiwania biznesowe. ClickUp nieustannie minimalizuje takie ryzyko.

ClickUp cieszy się globalną renomą, umożliwiając tysiącom firm korzystanie z prostych, ale potężnych funkcji prognozy. Porzuć skomplikowane arkusze kalkulacyjne i skorzystaj z intuicyjnego interfejsu ClickUp. Przeglądaj wykresy Gantta i w czasie rzeczywistym pulpitów projektów aby uzyskać jasny obraz przyszłego obciążenia pracą.

Śledzenie i monitorowanie zadań, zasobów i postępu projektu w widoku pulpitu ClickUp

ClickUp płynnie integruje istniejące dane, śledzi zależności i automatycznie aktualizuje oś czasu, utrzymując prognozy w rzeczywistości. Koniec z żonglowaniem arkuszami kalkulacyjnymi lub mrużeniem oczu na niechlujnych pulpitach.

Wypróbuj ClickUp za Free już teraz