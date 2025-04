Optymalizacja cyklu pracy dzięki zwinnemu tworzeniu oprogramowania

chcesz zrozumieć zwinne tworzenie oprogramowania i narzędzia potrzebne do jego wdrożenia?

Zwinne tworzenie oprogramowania to jeden z najskuteczniejszych sposobów na usprawnienie procesów pracy i zaspokojenie niestandardowych potrzeb klientów.

Polega ona na podzieleniu procesu rozwoju na mniejsze części zwane sprintami, nad którymi pracuje się w odstępach 1-2 tygodni. Pozwala to na stopniowe uwzględnianie opinii klientów w celu stworzenia lepszego produktu.

ale co to jest i jak to zrobić?

W tym przewodniku omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o Agile rozwoju oprogramowania aby pomóc w jego skutecznym wdrożeniu.

Podkreślimy nawet najlepsze oprogramowanie Agile na 2021 rok, aby pomóc Ci zacząć w najprostszy możliwy sposób!

Ten artykuł zawiera:

(kliknij na połączenia, aby przejść do sekcji) Czym jest metodologia Agile w tworzeniu oprogramowania?

Jakie są różnice między podejściem Agile i Waterfall?

W przeciwieństwie do innych metod rozwoju, takich jak Model kaskadowy agile przyjmuje podejście do zarządzania projektami oparte na sprintach.

Zamiast pracować nad całym projektem za jednym razem, model Agile dzieli projekt na etapy projekt oprogramowania na mniejsze cykle rozwoju (sprinty), które są dystrybuowane do różnych zespołów projektowych.

Po zakończeniu każdego cyklu rozwoju, jest on prezentowany niestandardowym klientom (testerom) w celu uzyskania opinii. Następnie uwzględnia się informacje od testerów przed przejściem do następnego cyklu.

aby uzyskać bardziej szczegółowy opis tego, w jaki sposób metodologia tworzenia oprogramowania Agile różni się od metodologii Waterfall ," click here _.**_

Dlaczego Agile jest tak popularny?

Istnieje prosty powód, dla którego Agile jest tak popularny:

znacznie ułatwia życie zespołowi programistów i niestandardowym klientom!

jak?

Dzieląc projekt oprogramowania na mniejsze cykle, zwiększasz jego elastyczność. Twój zespół programistów nie musi już wprowadzać zmian do całego projektu: wprowadzają je tylko dla jednego cyklu rozwoju.

W ten sposób, gdy coś pójdzie nie tak, nie musisz robić wszystkiego od nowa, jak w przypadku filmu Sonic, który musiał zostać zakończony od nowa!

Ponadto, angażując swoich klientów w proces tworzenia oprogramowania, jesteś w stanie stworzyć produkt końcowy, który dokładnie odzwierciedla ich potrzeby i życzenia.

Pobierz te Wskazówki Agile od ekspertów aby podnieść poziom procesu rozwoju Agile.

Czym jest Manifest Agile?

W 2001 roku 17 twórców oprogramowania, w tym Kent Beck, Jeff Sutherland, Martin Fowler, Ken Schwaber i Alistair Cockburn, zebrało się, aby stworzyć krótki dokument, który definiował, czym powinien być Agile.

Aby zrozumieć Zwinne tworzenie oprogramowania aby lepiej poznać cykl życia, ważne jest, aby zapoznać się z Manifestem Agile.

Jest to krótkie podsumowanie zasad, którymi kieruje się model Agile.

Jakie jest 12 zasad Agile?

Te 12 zasad Agile, zgodnie z Agile Alliance :

Ciągłe dostarczanie

Wykorzystaj zmiany

Częste dostarczanie

Business i deweloperzy współpracują ze sobą

Zmotywowane osoby

Rozmowa twarzą w twarz

Działające oprogramowanie

Zrównoważony rozwój

Doskonałość techniczna

Prostota

Samoorganizujące się teamy

Regularne korekty

Przyjrzyjmy się bliżej każdej zasadzie Agile:

A. Zasady Agile Zadowolenie klienta

Zadowolenie klienta musi być zawsze priorytetem. Jedynym sposobem na osiągnięcie tego jestciągłe doskonalenie poprzez rozwój oparty na testach. Zawsze uwzględniaj zmieniające się wymagania, nawet jeśli są one pod koniec procesu rozwoju. Te iteracyjne (powtarzające się) zmiany pomagają zawsze zaspokajać niestandardowe potrzeby klienta. Często dostarczaj działające oprogramowanie i usługi. Częste dostarczanie oprogramowania klientom to jedyny sposób na uzyskanie ciągłej informacji zwrotnej.

B. Zasady zwinnego podejścia do jakości

Podstawową miarą powodzenia jest stworzenie działającego oprogramowania, które dokładnie spełnia oczekiwania klienta. Należy dążyć do zrównoważonego rozwoju opartego na testach. Teams musi być w stanie utrzymać jakość procesów przyrostowych i iteracyjnych przez cały cykl życia oprogramowania (SDLC). Ciągłe dążenie do doskonałości technicznej i prostego projektowania pomaga dostosowywać się do opinii klientów i zaspokajać ich potrzeby.

C. Zasady zwinnej pracy zespołowej

Deweloperzy Agile i interesariusze projektu muszą aktywnie współpracować, aby jasno zrozumieć i wdrożyć informacje zwrotne od klientów. Zawsze buduj działające oprogramowanie wokół zmotywowanych ludzi i zapewnij im zwinne środowisko, którego potrzebują do zrobienia tego, co do nich należy. Rozmowa twarzą w twarz jest najbardziej efektywnym sposobem współpracy w ramach Agile DevOps. Najlepsza praca nad projektami pochodzi od samoorganizujących się teamów. Kiedy Zwinne zespoły zarządzają sobą, mogą osiągnąć szybki postęp.

D. Zasady zwinnego zarządzania

Prostota jest istotnym elementem zwinnego zarządzania projektami. Prostotę można postrzegać jako ograniczenie wszelkich niepotrzebnych kroków i procedur w procesie rozwoju Agile Pamiętaj, aby stale oceniać postępy swojego zespołu w regularnych odstępach czasu. Pomoże to w dopracowaniu każdego przyszłego sprintu i procesu.

Jakie są różne metodologie Agile?

Podczas gdy zwinne tworzenie oprogramowania jest powszechnym procesem rozwoju samym w sobie, jest to również baza wielu innych metodologii tworzenia oprogramowania.

Pomyśl o tym w ten sposób: Agile zapoczątkował wszystko i wszyscy pokochali go tak bardzo, że chcieli wypróbować własne wersje!

Na szczęście te wersje nie są tak *ahem* amatorskie jak ta:

Oto bliższe spojrzenie na kilka popularnych metod opartych na idei Agile:

Jaka jest najpopularniejsza metodologia Agile? Scrum jest jedną z najpopularniejszych metodologii Agile.

Zespół Scrumowy jest wielofunkcyjny zespół, który zazwyczaj składa się z 5-7 doświadczonych i samowystarczalnych programistów. Prowadzeni przez Scrum Mastera, nie wymagają dużego nadzoru ze względu na niewielki rozmiar zespołu i są w stanie samodzielnie pracować nad złożonymi projektami technologicznymi.

bonus: Dowiedz się, jak Scrum master zarządza Scrum team !**_

Podobnie jak w przypadku każdego innego podejścia Agile Metodologia Scrum dzieli cykl życia produktu na mniejsze sprinty, aby uwzględnić opinie użytkowników końcowych na różnych poziomach procesu rozwoju.

Teams Scrum organizuje również specjalne spotkania zwane Scrum ceremonie , które obejmują codzienny standup, planowanie sprintu , przegląd sprintu oraz retrospektywa sprintu. oto nasz przewodnik po_ *[_Scrumowych spotkaniach](/blog?p=8075)* Ponieważ zespół Scrum jest zwykle bardzo doświadczony, ta metodologia tworzenia oprogramowania najlepiej nadaje się do wysoce złożonego projektu oprogramowania, którego cykl życia stale ewoluuje i zmienia się.

W rzeczywistości jesteśmy pewni, że Scrum poradziłby sobie ze wszystkimi zwrotami akcji i zmianami, jakie miały miejsce w ostatnim sezonie Gry o Tron!

Gdyby tylko wzięli pod uwagę opinie klientów na temat tego sezonu podczas jego tworzenia... ugh.

ciekawi Cię zarządzanie projektami w Scrumie? Kliknij tutaj by dowiedzieć się więcej.

Czym jest tworzenie oprogramowania Kanban?

Kanban software development to świetne, wizualne podejście Agile.

Większość zespołów projektowych używa metody Kanban do wizualizacji postępów w projekcie i szybkiego podsumowania rezultatów. W metodzie Kanban, wszystkie zadania są rozłożone na tablicy Tablica Kanban gdzie można je przemieszczać i szybko wprowadzać poprawki.

Ta metodologia tworzenia oprogramowania opiera się na trzech zasadach Agile:

Zawsze wizualizuj swój cykl pracy, aby łatwo śledzić rozwój wydarzeń

Ogranicz ilość zadań w toku (WIP), aby usprawnić swoje działania

Tworzenie iteracyjnego podejścia skoncentrowanego na testowaniu i rozwijaniu zadań o wysokim priorytecie, zanim przejdzie się do tych mniej istotnych

Chcesz wiedzieć jak Kanban może mieć wpływ na Twój Business workflow ? Ten artykuł zawiera wszystkie odpowiedzi

Czym jest rozwój oprogramowania Lean?

Lean software development to kolejna popularna metodologia rozwoju oparta na Agile.

Charakteryzuje się ona minimalizacją wszelkich niepotrzebnych czynności w procesie tworzenia oprogramowania.

oto zabawna rzecz: kiedy słyszysz słowo "odchudzony", prawdopodobnie myślisz o czymś związanym z dietą, prawda?

I o to właśnie chodzi w Lean Development!

Celem rozwoju Lean jest uproszczenie i skrócenie cyklu rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu klientom najlepszego możliwego systemu oprogramowania Lean.

To jak dieta odchudzająca dla projektu - pozbycie się wszystkich nadmiarów. Tylko tym razem jest to dieta, która działa!

Chcesz wiedzieć, jak Lean działa? Ten artykuł wyjaśnia wszystkie 7 zasad Lean i ten artykuł _zawiera przewodnik po zarządzaniu projektami Lean

Czym jest metoda dynamicznego rozwoju systemów (DSDM)?

DSDM to zwinna struktura skoncentrowana na dostarczaniu strategicznie dopasowanych korzyści biznesowych w celu uzyskania najlepszego możliwego zwrotu z inwestycji.

Metodologia ta służy do zrobienia tego poprzez podzielenie projektu na cztery rodzaje wymagań dotyczących funkcji w kolejności malejącego priorytetu:

Musi mieć (M)

Powinien mieć (S)

Może mieć (C)

Nie będzie (W)

Kierując swoje zasoby na elementy o najwyższym priorytecie w pierwszej kolejności, jesteś w stanie uzyskać najlepszą wartość biznesową z procesu rozwoju.

Oprócz procesu ustalania priorytetów, istnieje osiem kluczowych zasad Agile, którymi kieruje się ta metodologia rozwoju:

Koncentracja na podstawowej potrzebie biznesowej

Dostarczaj na czas

Często współpracuj

Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości oprogramowania

Buduj przyrostowo po ustawieniu solidnych fundamentów

Zaangażuj się w iteracyjny rozwój i testowanie

Wyczyszczone komunikaty

Wykazuj kontrolę nad wszystkimi procesami

Czym jest programowanie ekstremalne (XP)?

Programowanie ekstremalne to jedna z najpopularniejszych metod tworzenia oprogramowania. Jej nazwa pochodzi od metody doprowadzania zwykłych praktyk tworzenia oprogramowania do ich ekstremalnych limitów.

I choć jego nazwa może brzmieć jak stworzona na imprezy bractw studenckich, jest to niezwykle techniczna metodologia rozwoju Agile.

Metodologia programowania Extreme koncentruje się na:

Częstym dostarczaniu wysokiej jakości oprogramowania

Uwzględnianiu opinii klientów podczas wszystkich cykli testowania oprogramowania

Ciągła współpraca z szybkimi pętlami informacji zwrotnych

chcesz wiedzieć, jak to jest doświadczyć XP? kliknij tutaj

Czym jest rozwój oparty na funkcjach (FDD)?

Ruch FDD Agile został zapoczątkowany w 1997 roku jako jedna z pierwszych metodologii rozwoju oprogramowania opartych na Agile.

Podobnie jak w przypadku innych metod Agile, ostatecznym celem FDD jest stworzenie działającego produktu, który zaspokoi niestandardowe potrzeby klienta. Do zrobienia tego służy oddzielne podejście do każdej funkcji i uzyskanie opinii klientów na jej temat.

Ta zwinna metodologia tworzenia oprogramowania składa się z sześciu kluczowych kroków:

Opracowanie ogólnego modelu Tworzenie listy funkcji Planowanie funkcji Projektowanie funkcji Dostarczanie funkcji Uzyskiwanie informacji zwrotnych na temat funkcji

Notatka: Istnieje wiele innych metodologii Agile, które służą różnym celom, w tym Crystal, Scaled Agile Framework (SAFe) i Scrumban.

sprawdź ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej SAFe _i Scrumban _.**_

Jakie są korzyści ze zwinnej pracy?

Przyjęcie dowolnej zwinnej metodologii rozwoju może pomóc na wiele sposobów.

Oto kilka z nich korzyści płynących z rozwoju Agile :

Większa satysfakcja niestandardowych klientów

Większa zdolność adaptacji

Lepsze zarządzanie budżetem i czasem

Lepiej praca zespołowa Zwiększona motywacja



Przyjrzyjmy się teraz, jak są one ważne dla Twojego biznesu:

1. Większa satysfakcja niestandardowych klientów

Najlepszą częścią Agile DevOps polega na tym, że aktywnie angażuje niestandardowych klientów w proces tworzenia oprogramowania. W ten sposób, zamiast zakładać, czego chcą, faktycznie angażujesz ich jako projektantów i testerów oprogramowania!

Ta ciągła integracja informacji zwrotnych od klientów sprawi, że testowanie oprogramowania będzie bardziej wydajne i pomoże dostarczyć produkt końcowy, z którego będą zadowoleni.

wracając do przykładu Sonic, o którym wspomnieliśmy wcześniej

Gdyby producenci przyjęli Agile, uwzględniliby opinie klientów w procesie rozwoju i uniknęliby kłopotów z ponowną animacją całości!

Ale i tak chwała producentom za to, że faktycznie słuchają fanów. W przeciwieństwie do pewnego dramatu fantasy, który nie zamierza w najbliższym czasie powtórzyć swojego ostatniego sezonu..

2. Większa zdolność adaptacji

Ponieważ proces Agile dzieli projekt na sprinty, jest to bardzo adaptacyjna metoda tworzenia oprogramowania.

Za każdym razem, gdy musisz uwzględnić opinie klientów, nie musisz przerabiać lub edytować całego projektu; musisz tylko powtórzyć testowanie oprogramowania dla jednego sprintu. Takie przyrostowe podejście do tworzenia aplikacji znacznie ułatwia szybkie dostosowywanie się do nagłych zmian!

3. Lepsze zarządzanie budżetem i czasem

Ponieważ modelowanie Agile jest tak elastyczne, pomaga każdemu twórcy oprogramowania w podejmowaniu szybkich decyzji dotyczących kompromisów między ograniczeniami czasowymi i budżetowymi. W ten sposób doświadczysz szybszego czasu realizacji z lepszymi korzyściami kosztowymi podczas tworzenia architektury oprogramowania!

4. Lepsza praca zespołowa

Zwinna metodologia rozwoju nadaje priorytet aktywnej współpracy zespołowej, co oznacza, że ułatwi lepszą pracę zespołową. Każdy ma ważną rolę do odegrania w programowaniu Agile i musi współpracować podczas tworzenia oprogramowania.

5. Zwiększona motywacja

Ponieważ Agile DevOps koncentruje się na mniejszych, krótkoterminowych cyklach, zespół Agile może szybko zakończyć zadania, aby poczuć poczucie osiągnięcia. Może to zmotywować ich do dalszej ciężkiej pracy podczas tworzenia oprogramowania w przyszłości!

Kiedy nie używać Agile?

Chociaż metodologia tworzenia oprogramowania Agile jest świetna dla twojego biznesu i niestandardowych klientów, nie możesz jej używać w każdym projekcie.

Prawdopodobnie nie skorzystasz z podejścia Agile w tych sytuacjach:

Gdy projekt rozwoju oprogramowania nie jest tak pilny

Gdy brakuje utalentowanego zespołu programistów

Gdy nie ma ścieżki ciągłej współpracy z klientem

Najlepsze zwinne oprogramowanie do rozwoju produktu

Chociaż metoda Agile może pomóc usprawnić proces tworzenia oprogramowania, sama w sobie nie wystarczy.

Do przeprowadzenia metodologii potrzebne jest odpowiednie narzędzie!

Z właściwym Narzędzie do zwinnego zarządzania projektami, będziesz w stanie

Zarządzać sprintami

Śledzić postępy w trakcie realizacji projektu

Współpracować z zespołem

Aktywnie angażować klientów i interesariuszy w swój proces

Na szczęście ClickUp jest idealnym narzędziem do zarządzania projektami w procesie Agile!

Co to jest ClickUp ?

ClickUp jest jednym z największych na świecie najwyżej ocenianych narzędzi do zarządzania projektami Agile . Używany przez Google, Webflow i Airbnb, pomoże ci monitorować proces rozwoju Agile i efektywnie zarządzać zadaniami i sprintami.

Oto bliższe spojrzenie na to, jak ClickUp może pomóc we wdrożeniu praktyk Agile:

1. Zarządzanie różnymi wymaganiami projektów Agile za pomocą wielu widoków

zwinny sposób myślenia polega na dostosowywaniu się do zmian, prawda?

Dlatego też środowisko Agile również musi to odzwierciedlać!

Na szczęście właśnie to oferuje ClickUp.

Zamiast korzystać z narzędzia do zarządzania projektami Agile, które zmusza Cię do dostosowania się do niego, ClickUp daje Ci wiele widoków, które możesz dostosować do swojego zespołu!

To tak, jakby producenci Gry o Tron dali ci możliwość wyboru, kto zasiądzie na tronie! Koniec z debatami i nieporozumieniami - każdy dostałby to, czego chciał.

Oto bliższe spojrzenie na te widoki i sposób, w jaki tworzą one środowisko Agile przygotowane do obsługi praktyk Agile:

1) Wymagane widoki zadań ClickUp posiada dwa wymagane widoki zadań, aby dostosować się do różnych podejść do zarządzania projektami:

Widok Tablicy Jeśli jesteś fanem procesu Kanban, ten widok jest dla ciebie.

Interfejs tablicy Kanban w ClickUp pomaga przenosić zadania, wyświetlać statusy projektów i szybko nadążać za procesem rozwoju Agile. Wystarczy rzucić okiem na tablicę Kanban, aby określić, na jakiej scenie znajdują się projekty i natychmiast je przenieść!

Jesteśmy pewni, że nie będziesz mógł się oderwać od tego widoku.

Przepraszamy.

Widok listy Jest to dobry widok dla osób, które zarządzają swoją pracą za pomocą W stylu GTD listy do zrobienia. Tutaj, twoje zadania są wyszczególnione na prostej liście kontrolnej, którą można sprawdzać w trakcie postępów.

Widoku listy można również użyć do szybkiego śledzenia list sprintów dla różnych zadań i historii użytkownika. Ponieważ wszystkie są wyszczególnione jeden po drugim, możesz zająć się każdym z nich w kolejności.

#

Widok Box Widok Box jest idealnym widokiem dla każdego kierownika projektu Agile lub Mistrza Scrum .

Why?

Daje menedżerom wysoki poziom przeglądu wszystkich zadań, nad którymi obecnie pracuje ich zespół projektowy. Ponieważ zadania sprintu są posortowane według osoby przypisanej, kierownik projektu może szybko określić, nad czym wszyscy pracują i dokonać wszelkich korekt obciążenia pracą.

#

Widok kalendarza Widok kalendarza ClickUp pomaga mistrzowi Scruma podczas cykli planowania sprintów. Użyj go do widoku wszystkich nadchodzących zadań, aby opracować wydajny i dokładny proces planowania sprintu.

Możesz nawet użyć go do określenia, kiedy będziesz mógł dodać rzeczy ze swojego kalendarza backlog produktu i zaplanuj maratony Netflix!

W celu zwiększenia możliwości dostosowania planu sprintu, menedżer może wyświetlić swój kalendarz jako:

Dni : Aby wyświetlić zadania projektu zaplanowane na dany dzień

: Aby wyświetlić zadania projektu zaplanowane na dany dzień 4-Dni : widok zadań zaplanowanych na okres czterech dni

: widok zadań zaplanowanych na okres czterech dni Tygodniowy: Aby zobaczyć tygodniowy harmonogram sprintu

Aby zobaczyć tygodniowy harmonogram sprintu Miesięcznie: Aby zobaczyć mapę drogową projektu rozwoju oprogramowania na następny miesiąc

#

Me Mode Tryb "Ja" ClickUp podświetla tylko komentarze, podzadania i listy zadań przypisane do Ciebie. Zminimalizuje to rozpraszanie uwagi, pomagając lepiej skupić się na zadaniach.

2. Skuteczne śledzenie sprintów za pomocą Listy sprintów ClickUp umożliwia dodawanie list kontrolnych do wielu projektów, zadań i podzadań. Pomaga to tworzyć listy sprintów, które dzielą rezultaty projektu na odcinki. Następnie można łatwo sprawdzać elementy z tych list w miarę postępów zespołu.

Można nawet dodać Punkty Scrum do każdej listy, aby oszacować, ile czasu zajmie wykonanie reszty zaległości produktowych.

**Czym są punkty Scrum?

ten artykuł wyjaśnia tę i inne kwestie artefakty Scrum.

To jednak nie wszystko.

Ponieważ te listy są tak łatwe do zrozumienia, to Zwinny trener może wykorzystać je do nauczenia zespołu Agile łatwego przyjęcia zdyscyplinowanego frameworka Agile.

czy nie żałujesz, że nie miałeś takich przydatnych narzędzi, gdy byłeś na studiach? Dowiedz się, jak ustawić framework Agile w ClickUp!

3. Uzyskaj wizualne przeglądy projektów na wysokim poziomie dzięki Pulpity Agile Pulpity nawigacyjne ClickUp

są idealne do wizualnych przeglądów wysokiego poziomu w zarządzaniu projektami Agile. Dodaj swoje listy sprintów i zadania do tych pulpitów, aby szybko zobaczyć, jak postępują prace.

będzie to twoje własne centrum kontroli misji, w którym możesz obserwować wszystko, co się dzieje. Trochę jak Oko Saurona z Władcy Pierścieni... tylko bez przerażenia!

Jakie metryki Agile można wykorzystać do raportowania?

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami Agile, właściciele produktów mają dostęp do kluczowych wskaźników pozwalających ocenić powodzenie ich projektu. Metryki te obejmują prędkość, burndowns, burnups i skumulowane przepływy.

Oto jak ClickUp może pomóc w ich śledzeniu Zwinne metryki :

Velocity

ClickUp's Wykres prędkości pomaga szybko określić tempo zakończenia zadań. Zadania są podzielone na interwały tygodniowe lub dwutygodniowe, a ich średnia prędkość jest wyświetlana.

Dodatkowo, ClickUp automatycznie grupuje dane z listy sprintów, aby ułatwić dodawanie ich do każdego wykresu.

Wykresy Burndown

Wykresy Burndown Charts ClickUp pomagają wizualizować, jak dobrze radzi sobie Twój zespół w stosunku do celu. Pokazują, ile pracy pozostało jeszcze do zrobienia.

Oto, na co zwraca uwagę wykres Burndown w ClickUp:

Cel postępu: Idealne tempo zakończenia zadania potrzebne do dotrzymania terminów

Idealne tempo zakończenia zadania potrzebne do dotrzymania terminów Prognozowany postęp: Twój aktualny trend oparty na obecnie zakończonych zadaniach

Twój aktualny trend oparty na obecnie zakończonych zadaniach Aktywny: Rzeczywista liczba zadań, które zostały zakończone

Burnup Charts

Wykresy wypalenia podkreślają, co zostało zakończone w stosunku do pozostałego zakresu.

Pomaga to podsumować dotychczasowe osiągnięcia i zmotywować zespół Agile do dotrzymania terminów.

Skumulowane wykresy przepływów

Skumulowany wykres przepływu ClickUp pomaga wizualizować i śledzić postępy projektu w czasie. Ponieważ zadania są kolorowane w zależności od ich statusu, możesz łatwo śledzić swoje postępy sprint backlog i zakończenie backlogu produktu.

Chcesz wziąć udział w przyspieszonym kursie dotyczącym metryk Agile? Sprawdź nasze artykuły na temat przepływ skumulowany_ , Burndown , Burnup , i wykresy prędkości .

4. Ułatwienie komunikacji w projekcie dzięki sekcjom komentarzy

Każde zadanie ClickUp posiada własną dedykowaną sekcję komentarzy, aby pomóc Twojemu zespołowi w wymianie dokumentów, pomysłów i memów!

W celu zwiększenia współpracy możesz nawet oznaczać osoby, aby otrzymywać natychmiastowe aktualizacje, dzięki którym projekt będzie się rozwijał.

ClickUp może również zintegrować z mnóstwem narzędzi komunikacyjnych, takich jak Slack i Skype, aby zapewnić, że sprawna komunikacja jest zawsze dostępna!

Powolna komunikacja i informacje zwrotne to jedne z najłatwiejszych sposobów, aby inżynieria oprogramowania zboczyła z toru.

Na szczęście ClickUp ma proste rozwiązanie, aby przyspieszyć pracę w stylu Formuły 1.

To free oprogramowanie do zarządzania projektami pozwala natychmiast przekształcić komentarz w zadanie i przypisać je do członków zespołu. Przypisany członek zespołu zostanie o tym powiadomiony, a nawet pojawi się to w jego powiadomieniach, aby pomóc mu rozpocząć pracę.

Po zrobieniu tego, mogą oznaczyć komentarz jako rozwiązany, aby wyeliminować wszelkie niepotrzebne działania następcze.

6. Zarządzaj różnymi scenami projektu Agile za pomocą Niestandardowe statusy Wszystkie projekty rozwoju oprogramowania Agile nie są takie same.

Dlatego też narzędzie do zarządzania projektami Agile również nie może traktować ich tak samo!

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami, które oferują standardowy zestaw statusów projektów, ClickUp pozwala na ich niestandardowe ustawienie dla każdego projektu z osobna!

W ten sposób nie utkniesz z zestawem statusów, które nie odzwierciedlają dokładnie sceny projektu.

Możesz być tak kreatywny i szczegółowy, jak tylko chcesz - "Testy beta", "Programowanie w parach", "Burza mózgów przy kilku piwach" - wszystko zależy od Ciebie!

Nie są to jednak wszystkie funkcje ClickUp.

ClickUp oferuje również mnóstwo innych funkcji do zarządzania procesem Agile, takich jak:

Priorytety : Pomóż programistom zająć się w pierwszej kolejności najważniejszymi elementami

Zależności pomaga programistom Agile zawsze wykonywać zadania we właściwej kolejności

Wykresy Gantta : śledzenie postępu projektu na osi czasu

Dokumenty : tworzenie i przechowywanie szczegółowej dokumentacji dotyczącej firmy i projektów Agile

Szczegółowe raportowanie i spostrzeżenia : szczegółowe informacje na temat deweloperów Agile i firmy

Potężne aplikacje mobilne iOS i Android pomogą Ci pozostać wydajność w ruchu

Wnioski

Korzystanie ze zwinnych metod tworzenia oprogramowania jest jednym z najprostszych sposobów na zwiększenie wydajności projektu i lepsze zaspokojenie potrzeb klientów.

I tak jak "bycie zwinnym" polega na szybkim poruszaniu się, tak "przyjęcie Agile" polega na szybkim dostosowywaniu się do zmian w projekcie, przy jednoczesnym osiąganiu założonych celów.

A ponieważ nie da się zarządzać projektami Agile bez odpowiedniego narzędzia Agile, dlaczego by nie zarejestrować się w ClickUp już dziś? Usprawni to wszystko, abyś był tak zwinny jak Usain Bolt, dając Ci jednocześnie wszystkie funkcje potrzebne do wdrożenia Agile i odniesienia takiego samego powodzenia jak on!