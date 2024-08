10 najlepszych alternatyw Resource Guru: Funkcje, ceny i oceny

Resource Guru to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania zasobami dla kierowników projektów.

Od planowania po śledzenie czasu - oferuje kompleksowy zestaw funkcji usprawniających proces. Skutkuje to zoptymalizowanymi przepływami pracy, lepszą produktywnością, zmniejszonymi opóźnieniami i brakiem niedostatecznej/nadmiernej alokacji zasobów.

Resource Guru ma jednak również swoje ograniczenia - zwłaszcza pod względem wszechstronności. Dlatego też sprawdza się w niektórych branżach, takich jak usługi profesjonalne, a z innymi sobie nie radzi.

Jako ktoś, kto spędził sporo czasu żonglując kilkoma programami do zarządzania zasobami, stworzyłem listę najlepszych obecnie dostępnych alternatyw Resource Guru. Sprawdź ją, aby znaleźć najlepsze oprogramowanie do zarządzania zasobami dla swojej firmy w 2024 roku.

Czego należy szukać w alternatywach dla Resource Guru?

Oto czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu różnych alternatyw Resource Guru:

Funkcje: Pierwszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest zakres funkcji oprogramowania. Solidnynarzędzie do zarządzania zasobami powinno być kompleksowealokację zasobówharmonogramowanie, planowanie i możliwości śledzenia czasu.

10 najlepszych alternatyw Resource Guru do wykorzystania w 2024 roku

Zapoznaj się z listą 10 najlepszych alternatyw Resource Guru dostępnych w 2024 roku:

1. ClickUp - najlepszy do zarządzania zasobami Oprogramowanie do zarządzania zasobami ClickUp to kompleksowe narzędzie do nadzorowania wszystkich zasobów z centralnej lokalizacji.

Dla mnie widoczność jest najważniejszą częścią zarządzania moim procesem alokacji zasobów. Z ClickUp View s, mogę dostosować zarządzanie zadaniami do moich unikalnych potrzeb. Oznacza to, że mogę śledzić projekty, wizualizować przepływy pracy i tworzyć mapy drogowe - wszystko przy użyciu 15 plus niestandardowe widoki !

Na przykład, mogę użyć ClickUp Workload View do planowania i monitorowania całkowitej wydajności pracy mojego zespołu. Jeśli jednak chcesz zarządzać obciążeniem poszczególnych pracowników, możesz skorzystać z funkcji ClickUp Team View przychodzi z pomocą.

przeglądaj i zarządzaj obciążeniem pracą całego zespołu, aby przydzielać zadania najbardziej efektywnie dzięki ClickUp Workload View_

Od Pulpity nawigacyjne ClickUp można uzyskać dostęp do niestandardowych kart sprintu, aby zarządzać wszystkimi zasobami jednocześnie. Jest to wyjątkowo przydatne podczas korzystania z narzędzia w locie.

Ale to nie wszystko. Jeśli Twoje przepływy pracy wymagają większej personalizacji, możesz to łatwo zrobić za pomocą ClickUp API. Potrzebujesz niestandardowej aplikacji do śledzenia czasu w konkretnym projekcie? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Nie masz czasu na tworzenie przepływu pracy od początku? Pobierz 1000+ gotowych do użycia, konfigurowalnych szablonów od Szablony ClickUp . Od raportu z działalności po program audytu, istnieje szablon dla wszystkich Twoich potrzeb, łatwo dostępny do użycia.

Skorzystaj z szablonu ClickUp Resource Planning, aby zidentyfikować zasoby, ocenić ich dostępność i opracować harmonogram

Jednym z moich szablonów jest szablon Szablon planowania zasobów ClickUp . Jego intuicyjny, wizualny układ pomaga mi planować, śledzić i optymalizować moje zasoby. Szablon ten pozwala również śledzić zależności lub konflikty harmonogramów, aby uniknąć nadmiernego lub niedostatecznego planowania zasobów. Pobierz ten szablon

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzanie zadaniami: Podziel projekty na mniejsze zadania za pomocąZadania ClickUp *Zarządzanie czasem: Śledź czas projektu, ustalaj szacunki i przydzielaj czas dla każdego zadania projektu za pomocąClickUp Time Management funkcja.

Podziel projekty na mniejsze zadania za pomocąZadania ClickUp *Zarządzanie czasem: Śledź czas projektu, ustalaj szacunki i przydzielaj czas dla każdego zadania projektu za pomocąClickUp Time Management funkcja. Usprawniona komunikacja: UżyjClickUp Chat aby wyjaśnić wątpliwości w podróży i zapewnić płynny przepływ pracy

UżyjClickUp Chat aby wyjaśnić wątpliwości w podróży i zapewnić płynny przepływ pracy Narzędzia do współpracy: Zorganizuj wewnętrzną komunikację zespołu, wysyłając wiadomości e-mail bezpośrednio z aplikacjiClickUp Email *Automatyzacja: Użyj narzędzi ClickUp Brain opartych na sztucznej inteligencji, aby zautomatyzować statusy projektów, aktualizacje i podsumowania

Zorganizuj wewnętrzną komunikację zespołu, wysyłając wiadomości e-mail bezpośrednio z aplikacjiClickUp Email *Automatyzacja: Użyj narzędzi ClickUp Brain opartych na sztucznej inteligencji, aby zautomatyzować statusy projektów, aktualizacje i podsumowania Integracje ClickUp: Podłącz ClickUp do ponad 1000 narzędzi, takich jak Slack, GitHub, HubSpot i Google Drive

ograniczenia ClickUp

Wszystkie funkcje nie są dostępne w aplikacji mobilnej ClickUp

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD/miesiąc lub za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. LiquidPlanner - najlepszy do planowania predykcyjnego

via LiquidPlanner LiquidPlanner to oprogramowanie do zarządzania projektami najbardziej znane z funkcji planowania predykcyjnego. Jeśli Twój zespół pracuje nad wieloma projektami jednocześnie, polecam tę alternatywę Resource Guru, aby lepiej zoptymalizować przepływy pracy.

Dzięki temu narzędziu możesz śledzić wszystkie różne projekty. Jego możliwości planowania opartego na priorytetach pomagają utrzymać się na szczycie projektów o wysokiej wartości. Narzędzie integruje się również z narzędziami do zarządzania dokumentami, takimi jak Google Drive i Dropbox, a także umożliwia tworzenie niestandardowych za pośrednictwem otwartego interfejsu API.

Najlepsze cechy LiquidPlanner

Prognozowanie harmonogramów projektów i dostaw dzięki funkcji Predictive Scheduling

Optymalizacja harmonogramów zespołów dzięki funkcji Balanced Workload

Ustalanie priorytetów projektów w oparciu o ich ważność dzięki funkcji Perfect Prioritization

Śledź wszelkie niepewności lub ryzyka w swoim planie dzięki funkcji Ranged Estimation

Uzyskaj dane i wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym dzięki Intelligent Insights

ograniczenia LiquidPlanner

Konfigurowanie projektów jest bardzo czasochłonne

Brak niektórych istotnych funkcji rozliczania i budżetowania

Wiąże się z tym duża krzywa uczenia się

Ceny LiquidPlanner

Darmowy 14-dniowy okres próbny

Essentials : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Professional : $28/miesiąc na użytkownika

: $28/miesiąc na użytkownika Ultimate: $42/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje LiquidPlanner

G2 : 4.2/5 (294 recenzji)

: 4.2/5 (294 recenzji) Capterra: 4.3/5 (667 recenzji)

3. Float - najlepszy do planowania zasobów

via Float Float to kolejna solidna alternatywa dla Resource Guru, oferująca podejście do planowania zasobów oparte na ludziach.

Narzędzie to udostępnia scentralizowaną oś czasu projektów i pracowników, aby pomóc w systematycznym przydzielaniu zadań. Można go używać do przydzielania zadań z podglądem na żywo umiejętności, zdolności i dostępności w zespole. Uważam, że zadania oparte na umiejętnościach są szczególnie przydatne w przypadku zadań specjalistycznych.

Narzędzie pozwala również planować i zarządzać budżetami w oparciu o godziny lub opłaty, aby prognozować wydajność i przewidywać wydatki. Dodatkowo, wstępnie wypełnione karty czasu pracy pomagają śledzić i budżetować wydatki w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Float

Ustawianie niestandardowych godzin pracy i lokalizacji

Planowanie niestandardowego budżetu w oparciu o czas pracy/opłaty

Planowanie i monitorowanie obciążenia pracą za pomocą funkcji planowania zasobów

Synchronizacja innych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Asana i Trello

Porównywanie szacowanych i rzeczywistych godzin pracy za pomocą funkcji zarządzania czasem

Integracja z narzędziami innych firm, takimi jak Asana i Slack

Ograniczenia zmiennoprzecinkowe

Prognoza przychodów z projektu nie jest dostępna

Aplikacja nie jest przyjazna dla urządzeń mobilnych

Trudna nawigacja

Ceny zmienne

**Bezpłatny 14-dniowy okres próbny

Starter : 7,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,50 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $12.50/miesiąc na użytkownika

: $12.50/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Pływające oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1 240 opinii)

: 4.2/5 (1 240 opinii) Capterra: 4.5/5 (1,592 recenzji)

4. Praca zespołowa - najlepsza do współpracy przy projektach

via praca zespołowa_ Teamwork to dynamiczne oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga użytkownikom zarządzać wszystkimi aspektami działalności klienta.

Pozwala planować projekty, przydzielać zasoby i współpracować z zespołem w celu przyspieszenia procesu. Od codziennego planowania wydajności i zarządzania wydatkami po długoterminowe prognozowanie, zestaw funkcji Teamwork obejmuje każdy aspekt alokacji zasobów.

Funkcje Teamwork, takie jak wskaźnik wydajności, są nieocenione podczas planowania harmonogramów - na podstawie tego, jak szybko lub jak wolno dany zespół lub osoba może wykonać przydzielone zadania.

Narzędzie jest kompatybilne z systemami iOS, Android, Windows i macOS.

Najlepsze funkcje pracy zespołowej

Śledzenie czasu, stawek i wydanych pieniędzy

Korzystanie z gotowych szablonów i formularzy rekrutacyjnych

Dostosowywanie widoków obciążenia pracą i przepływów pracy

Prognozowanie przyszłego zapotrzebowania na zasoby na podstawie bieżących projektów i pipeline'ów

Identyfikacja zależności między zadaniami w celu uniknięcia konfliktów w harmonogramie

Integracja z narzędziami takimi jak HubSpot i Google Drive

Ograniczenia pracy zespołowej

Brak wsparcia czatu na żywo

Nie spełnia potrzeb dużych przedsiębiorstw

Złożony w użyciu

Wycena pracy zespołowej

Darmowy na zawsze

Deliver : $13.99/miesiąc na użytkownika

: $13.99/miesiąc na użytkownika Grow : $25.99/miesiąc na użytkownika

: $25.99/miesiąc na użytkownika Skala: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje pracy zespołowej

G2 : 4.4/5 (1 121 opinii)

: 4.4/5 (1 121 opinii) Capterra: 4.5/5 (859 recenzji)

5. Monday.com - najlepsze rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy

via Monday.comMonday.com to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą. Oferuje kompleksowy zestaw funkcji, które ułatwiają zarówno planowanie projektów, jak i ich realizację zarządzanie zasobami . Monday.com wysoce intuicyjne i dostosowywane pulpity nawigacyjne ułatwiają zespołom zarządzanie wieloma projektami jednocześnie. Jest to potężne narzędzie, które pomaga również w tworzeniu strategii, planowaniu i realizacji projektów.

Dzięki funkcjom takim jak ponad 10 niestandardowych widoków, 30 różnych widżetów do wyświetlania informacji i bloki konstrukcyjne bez kodu, Monday.com jest jedną z najbardziej niezawodnych alternatyw Resource Guru.

Najlepsze cechy Monday.com

Przypisywanie zadań bezpośrednio do członków zespołu za pomocą People Columns

Wybór spośród ponad 200 szablonów automatyzacji

Uzyskaj szczegółowe informacje o wydajności za pomocą niestandardowych pulpitów nawigacyjnych

Dostosowywanie przepływów pracy

Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Gmail i Outlook

Monday.com ograniczenia

Brak dostępu offline

Niektóre funkcje wymagają dodatkowych opłat

Ceny Monday.com

Darmowy na zawsze

Podstawowy : 12 USD/miesiąc za miejsce

: 12 USD/miesiąc za miejsce Standard : $14/miesiąc za miejsce

: $14/miesiąc za miejsce Pro : $24/miesiąc za miejsce

: $24/miesiąc za miejsce Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (10 730 opinii)

: 4.7/5 (10 730 opinii) Capterra: 4.6/5 (4,794reviews)

6. Accelo - najlepsze rozwiązanie do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA)

via Accelo Accelo pozwala użytkownikom zarządzać projektami i zasobami za pomocą kombinacji tradycyjnych i zwinnych metodologii. Jest najbardziej znany ze swoich innowacyjnych możliwości śledzenia czasu. Pomaga na przykład kontrolować budżet projektu poprzez śledzenie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu.

Platforma obsługuje filtrowanie oparte na umiejętnościach podczas przypisywania zadań. Można również zautomatyzować przypisywanie zadań do określonych członków zespołu, w oparciu o predefiniowane reguły. Po przypisaniu zadań można zautomatyzować liczniki czasu, aby pomóc zespołowi maksymalnie wykorzystać każdą minutę.

Oferuje również płynną integrację z głównymi narzędziami, takimi jak MailChimp, Google Workspace, Salesforce itp. w celu dalszego usprawnienia procesu.

Accelo najlepsze funkcje

Używaj zautomatyzowanych kart czasu pracy dla czasu projektu iśledzenie zasobów* Dostosowywanie statusów i przepływów pracy

Otrzymywanie wyzwalaczy projektu i powiadomień

Wyświetlanie raportów rzeczywistego i szacowanego czasu dla płynnościzarządzanie wydajnością* Tworzenie faktur budżetowych/opartych na postępie

Ograniczenia Accelo

Zbyt skomplikowane dla małych firm

Aplikacja mobilna nie jest w pełni funkcjonalna

Accelo cena

Bezpłatny 7-dniowy okres próbny

Profesjonalny : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Biznes : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Zaawansowany : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Elita: Ceny niestandardowe

Accelo oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (502 opinie)

: 4.4/5 (502 opinie) Capterra: 4.5/5 (172 recenzje)

7. Wrike - najlepszy do wszechstronnego zarządzania projektami

via Wrike Wrike to narzędzie do zarządzania pracą, które pozwala wybierać spośród szeregu niestandardowych szablonów, automatyzować przyjmowanie pracy za pomocą dynamicznych formularzy wniosków i wiele więcej.

Narzędzie pozwala zobaczyć obciążenie pracą zespołu na pierwszy rzut oka, zapewnia funkcje współpracy w czasie rzeczywistym (np. komentarze i tagowanie) oraz ułatwia wprowadzanie zmian w locie dzięki prostej funkcji przeciągania i upuszczania.

Wrike integruje się również z ponad 400 zewnętrznymi narzędziami i oprogramowaniem potrzebnym do zarządzania projektami, takimi jak Adobe, Jira i OneDrive.

Najlepsze funkcje Wrike

Zapisywanie powtarzających się zadań, projektów i folderów

Wyświetlanie indywidualnych możliwości każdego członka zespołu w celu uzyskania najlepszych wynikówwykorzystanie zasobów* Tworzenie konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych

Automatyzacja powtarzających się przepływów pracy

Sprawdzanie raportów z audytów na żądanie

Dostęp do narzędzia w aplikacji mobilnej

ograniczenia Wrike

Darmowa wersja nie posiada możliwości śledzenia czasu pracy

Brak wbudowanego narzędzia do fakturowania

Posiada krzywą uczenia się

Cennik Wrike

Darmowy na zawsze

Zespół : $9.80/miesiąc za użytkownika

: $9.80/miesiąc za użytkownika Biznes : $24.80/miesiąc za użytkownika

: $24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5 (3,679 recenzji)

: 4.2/5 (3,679 recenzji) Capterra: 4.3/5 (2,629 recenzji)

8. Asana - najlepsza do zarządzania pracą

via asana_ Asana to oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie do zarządzania pracą. Narzędzie to pomaga menedżerom śledzić wszystkie projekty realizowane w przedsiębiorstwie.

Wszystkie jego funkcje koncentrują się na harmonogramowaniu, planowaniu i ułatwianiu przepływu pracy w celu maksymalizacji wydajności. Jedna z unikalnych funkcji Asana - Cele - pozwala podzielić duże cele na mniejsze misje, aby pomóc w ich skuteczniejszym wykonywaniu i śledzeniu.

Podczas zarządzania złożonymi projektami lub wieloma zespołami, pomocna może okazać się funkcja Portfolios. Pozwala to zobaczyć szerszy obraz, śledzić postępy w połączonych projektach i strategicznie planować alokację zasobów w celu uzyskania optymalnych wyników.

Asana integruje się również z głównymi platformami, takimi jak Microsoft Teams, Nave, MailChimp i Mosaic.

Najlepsze cechy Asany

Przeciąganie i upuszczanie zadań w celu zarządzania obciążeniem pracą

Pomiar rzeczywistego czasu projektu w porównaniu do szacowanego czasu projektu

Udostępnianie danych w ponad 270 narzędziach, takich jak Slack i Microsoft Teams

Dostęp do wykresów i analiz w czasie rzeczywistym

Korzystaj z funkcji zależności zadań, aby śledzić i unikać konfliktów w harmonogramie

Ograniczenia Asany

Interfejs jest trudny w nawigacji

Nie jest dostępny dostęp offline

Ceny Asany

Darmowy na zawsze

Starter : $13.49/miesiąc za użytkownika

: $13.49/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $30.49/miesiąc na użytkownika

: $30.49/miesiąc na użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.3/5 (9,988 recenzji)

: 4.3/5 (9,988 recenzji) Capterra: 4.5/5 (12 612 recenzji)

9. ClickTime - najlepsze rozwiązanie do zarządzania czasem pracy

via ClickTime Jeśli przeglądasz oprogramowanie w poszukiwaniu solidnego narzędzia do zarządzania ewidencją czasu pracy, ClickTime jest opcją, którą powinieneś zbadać.

ClickTime posiada zaawansowane funkcje śledzenia czasu i budżetowania. Od zarządzania poszczególnymi projektami do ogólnych zasobów - ClickTime ułatwia wszystko.

Oferuje również zaawansowane ustawienia i wgląd w przepływy pracy. Możesz na przykład zdefiniować unikalne stawki rozliczeniowe dla członków zespołu, ról lub projektów w oparciu o ich specjalistyczne zestawy umiejętności. Narzędzie następnie śledzi rozliczane godziny i pomaga monitorować rentowność projektu, zapobiegając przekroczeniu budżetu.

ClickTime posiada również aplikację mobilną dla użytkowników systemów Android i iOS.

Najlepsze cechy ClickTime

Monitorowanie obciążenia pracowników w celu efektywnego przydzielania zadań

Prognozowanie dostępności pracowników

Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o postępach projektu

Wgląd w wydajność i rentowność

Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Sage i BambooHR

ograniczenia ClickTime

Planowanie zasobów Kantata to kompleksowe narzędzie do usprawniania różnych działań związanych z zarządzaniem zasobami, finansami i projektami w organizacji. Główną zaletą tego oprogramowania jest innowacyjna funkcja prognozowania zasobów.

Pozwala ona zrozumieć rzeczywisty koszt zasobów w stosunku do całkowitego przychodu projektu w celu opłacalnej alokacji zadań.

Kantata upraszcza również proces pracy z zasobami zewnętrznymi, takimi jak freelancerzy lub wykonawcy. Możesz zapraszać zewnętrzne zasoby jako "partnerów" i przydzielać im zadania bezpośrednio na platformie.

Kantata integruje się również z szeroką gamą narzędzi i platform, takich jak Salesforce, Netsuite i Xero. Krótko mówiąc, jest to zaufana alternatywa dla Resource Guru.

Najlepsze cechy Kantata

Zarządzanie terminami projektów, wymaganiami i zwrotami

Lepsze planowanie i przydzielanie obciążenia pracą dzięki dopasowywaniu zasobów umiejętności

Konfigurowanie rekomendacji zasobów na podstawie danych

Korzystanie z narzędzi wizualnych, takich jak osie czasu, kalendarze i tablice projektów

ograniczenia Kantata

Interfejs użytkownika jest powolny

Wprowadzanie czasu jest słabe i źle zaprojektowane

Pełne szczegóły dotyczące cen nie są dostępne

Kantata cenowa

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kantata

G2 : 4.2/5 (1 401 recenzji)

: 4.2/5 (1 401 recenzji) Capterra: 4.2/5 (613 recenzji)

Zacznij efektywnie zarządzać swoimi zasobami dzięki ClickUp

Zarządzanie zasobami to dynamiczna działalność biznesowa. Szanse na niedostateczne lub nadmierne wykorzystanie zasobów są wysokie, jeśli nie podejmujesz świadomych decyzji.

Chociaż Resource Guru pomaga w pewnym stopniu, prawda jest taka, że w kilku miejscach nie spełnia swoich zadań.

Właśnie tam Zarządzanie zasobami ClickUp pomaga! Od maksymalizacji wykorzystania zasobów do optymalizacji czasu, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem do zarządzania zasobami dla kierowników projektów dostępnym obecnie na rynku.

Więc pospiesz się - pobierz ClickUp już dziś za darmo. Zarejestruj się tutaj !