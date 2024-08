10 najlepszych programów do śledzenia zasobów dla firm w 2024 roku

Jako kierownik projektu, codzienna rutyna może przypominać żonglowanie tuzinem zadań z zawiązanymi oczami. To właśnie zarządzanie zasobami bez oprogramowania do śledzenia.

Oprogramowanie do śledzenia zasobów działa jak twoje oczy, dając ci jasny obraz umiejętności twojego zespołu, dostępności i obciążenia pracą dla projektów, sprzętu i finansów.

Bez niego ryzykujesz nadmierną rezerwacją pracowników, niewykorzystaniem dostępnych zasobów i napotkaniem nieoczekiwanych przeszkód, które opóźniają projekty i zmniejszają zyski.

Zamiast więc pozostawiać sprawy przypadkowi i mieć nadzieję, że zasoby idealnie się dopasują, znajdź oprogramowanie do śledzenia zasobów spośród 10 najlepszych.

Nie martw się! Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Ale najpierw określmy, czego potrzebujesz.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do śledzenia zasobów?

Oprogramowanie do śledzenia zasobów jest przydatne do optymalizacji planu projektu, alokacji zespołu i ogólnej wydajności. Co jednak składa się na idealne oprogramowanie do śledzenia zasobów? Oto zestawienie kluczowych elementów, na które należy zwrócić uwagę:

Śledzenie czasu rzeczywistego: Pomaga w planowaniu zasobów w tym wiedzy specjalistycznej, sprzętu, budżetu, a nawet fizycznej przestrzeni. Ten holistyczny widok umożliwia podejmowanie świadomych decyzji

Zarządzanie umiejętnościami i dostępnością: Ta funkcja pomaga stworzyć mapę umiejętności i dostępności zespołu, zapewniając dopasowanie odpowiednich zasobów do właściwych zadań, zapobiegając nadmiernemu lub niedostatecznemu wykorzystaniu zasobów

Wybrane narzędzie powinno generować wnikliwe raporty w celu śledzenia postępów i identyfikowania obszarów wymagających poprawy, jednocześnie wspierając płynną współpracę między członkami zespołu Integracja: Bezproblemowa integracja z istniejącymi narzędziami, takimi jak oprogramowanie do zarządzania projektami i platformy komunikacyjne, sprzyja ujednoliconemu cyklowi pracy i eliminuje silosy danych

10 najlepszych programów do śledzenia zasobów w 2024 roku

Zakup oprogramowania do śledzenia zasobów to jednorazowa inwestycja, która zwiększy wydajność i poziom zarządzania pracą. Musisz upewnić się, że wybrane oprogramowanie jest dobrze dopasowane do wielkości zespołu, budżetu i istniejących narzędzi.

Teraz, gdy znasz już korzyści płynące z narzędzia do zarządzania zasobami i oprogramowania do śledzenia, przeanalizujmy 10 najlepszych programów do zarządzania zasobami dostępnych na rynku.

1. ClickUp

Śledź obciążenie pracą swojego zespołu, mądrze oddelegowuj zadania i zarządzaj blokadami dzięki pulpitom ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania zasobami ClickUp

to narzędzie do śledzenia zasobów oraz kompleksowa platforma współpracy i wydajności.

Możesz usprawnić swój codzienny cykl pracy dzięki scentralizowanemu widokowi wszystkich swoich działań z ponad 15 elastycznymi funkcjami

Widoki ClickUp

. Obejmuje to zarządzanie obciążeniem pracą, raportowanie, analizy, przypisane zadania i czas spędzony na każdym zadaniu dostępne na różnych urządzeniach.

Z

Pulpity ClickUp

możesz zbudować swoje centrum kontroli misji z ponad 50 widżetami, takimi jak niestandardowe wykresy, sprinty, śledzenie postępów, śledzenie czasu, obciążenie pracą, przegląd projektów i wiele innych.

API ClickUp

umożliwia dodawanie elementów brandingowych i tworzenie własnego oprogramowania.

Wizualizuj zadania i zarządzaj zasobami, optymalizuj obciążenia pracą i przewiduj potencjalne problemy dzięki szablonowi do planowania zasobów ClickUp

Dodaj ponad 1000

Szablony ClickUp

do istniejącego oprogramowania, aby przydzielić zasoby, zaplanować projekt, zarządzać zadaniami w różnych działach, zaplanować wydarzenie lub zarządzać dowolnym projektem!

Aby ułatwić sobie wysiłek związany z planowaniem zasobów, użyj

Szablon planowania zasobów ClickUp

. Ten szablon został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu, śledzeniu i optymalizacji zasobów.

Za pomocą tego szablonu można tworzyć zadania dla każdego celu planowania zasobów, przypisywać zadania do członków zespołu, wyznaczać osie czasu i śledzić postęp zadań za pomocą pięciu statusów.

Można również ustawić powiadomienia, aby być na bieżąco, organizować regularne spotkania w celu zmniejszenia blokad i monitorować lub analizować zadania, aby zapewnić maksymalną wydajność.

ClickUp najlepsze funkcje

Stwórz swój cykl pracy do zarządzania aktywami, zapasami, przestrzenią biurową, sprzętem biznesowym i zadaniami zespołu

Użyj ClickUp Brain narzędzi AI do automatyzacji podsumowań projektów, aktualizacji projektów i raportowania statusu oraz tworzenia szablonów do dowolnego użytku

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu aplikacji ClickUp Email do organizowania komunikacji z partnerami, dostawcami i klientami

Podział projektów na możliwe do wykonania działania Zadania ClickUp i podzadania, przypisuj je do swojego zespołu oraz dodawaj listy kontrolne i zależności, aby uzyskać przejrzyste procesy i kryteria akceptacji

Dodawaj komentarze, aby wyjaśnić, co należy zrobić, udostępniaj załączniki, przypisuj elementy do zrobienia członkom zespołu i twórz kanały w aplikacji ClickUp Chat do prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym i sprawdzania dostępności zasobów

Śledzenie czasu, ustawianie szacowanych czasów, dodawanie notatek, widok raportów i przypisywanie czasu do każdego zadania zespołu z dowolnego miejsca dzięki aplikacji Śledzenie czasu ClickUp funkcja

Integracja ponad 1000 narzędzi i aplikacji z Integracje ClickUp takich jak Asana, Trello, Airtable i Jira Software

Limity ClickUp

Wykorzystanie pełnego potencjału narzędzia może być trudne dla nowych użytkowników ze względu na nadmiar funkcji

Nie wszystkie funkcje trafiły do aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Kantata

przez

Kantata

Kantata wykracza poza podstawowe śledzenie zasobów i działa jako profesjonalna automatyzacja usług (PSA) zaprojektowana specjalnie dla agencji, firm konsultingowych i innych organizacji PSA.

Oprogramowanie to koncentruje się na optymalizacji całego cyklu życia projektu, od

ładowanie zasobów

i alokacji do zarządzania finansami i relacji z klientami.

Najlepsze funkcje Kantata

Dopasowanie właściwych osób do odpowiednich projektów w oparciu o ich konkretne umiejętności i wiedzę specjalistyczną

Uzyskanie jasnego obrazu obciążenia pracą zespołu, postępu projektu i wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym

Prognoza przyszłego zapotrzebowania na zasoby i proaktywne planowanie obciążenia projektów

Śledzenie budżetów, kosztów i rentowności projektów w czasie rzeczywistym, co umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych i lepszą kontrolę finansową

Zapewnienie klientom bezpiecznego dostępu do aktualizacji projektu, dokumentów i narzędzi komunikacyjnych

Limity Kantata

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest przestarzały i nie tak intuicyjny, jak w przypadku innych nowoczesnych rozwiązań

Niektórzy użytkownicy raportują mieszane doświadczenia z obsługą klienta, powołując się na sporadyczne trudności z uzyskaniem terminowej i skutecznej pomocy

Ceny Kantata

Niestandardowy cennik

Kantata oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1000 recenzji)

4,2/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 600 recenzji)

3. Pływak

przez Pływak Float jest klasą narzędzie do zarządzania zasobami zaprojektowane, aby usprawnić planowanie projektów, harmonogramowanie i alokację zasobów dla firm każdej wielkości.

Pomaga organizacjom zoptymalizować ich obciążenie zespołu i upewnić się, że właściwe osoby pracują nad właściwymi zadaniami we właściwym czasie.

Najlepsze funkcje Float

Wyczyszczone widokidostępność zasobów, umiejętności i aktualnego obciążenia pracą za pośrednictwem interaktywnego interfejsu

Planowanie zadań i zasobów poprzez interfejs "przeciągnij i upuść"

Tworzenie różnych scenariuszy projektu i prognoza potencjalnego zapotrzebowania na zasoby

Bezpośrednie śledzenie czasu spędzonego nad zadaniami

Uzyskaj scentralizowany cykl pracy i wymiany danych dzięki integracji platformy z różnymi narzędziami do zarządzania projektami i komunikacji

Limity Float

Struktura cenowa może nie być odpowiednia dla wszystkich Business, zwłaszcza mniejszych Teams lub tych z ograniczonym budżetem

Chociaż Float oferuje aplikację mobilną, niektórzy użytkownicy uważają ją za mniej bogatą w funkcje i mniej przyjazną dla użytkownika w porównaniu z wersją na komputery stacjonarne

Cennik Float

Starter: $7.50/użytkownika miesięcznie

$7.50/użytkownika miesięcznie Pro: $12.50/użytkownika miesięcznie

$12.50/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Float oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1,000 recenzji)

4. Saviom

przez Saviom Saviom aspiruje do miana futurystycznego rozwiązania dla Businessu pragnącego uwolnić pełen potencjał swoich pracowników.

Założona przez wizjonerskich przedsiębiorców firma Saviom może pochwalić się ponad 22-letnim doświadczeniem i klientelą obejmującą firmy z listy Fortune 500.

Oprócz pomocy w śledzeniu zasobów, Saviom oferuje zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie projektami , alokacja oparta na umiejętnościach, możliwości prognozy i raportowanie w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Saviom

Konfigurowanie harmonogramów na podstawie różnych czynników, w tym zespołu, roli, lokalizacji, typu projektu i dostępnych umiejętności

Wykorzystanie narzędzi do prognozy i planowania obciążenia, aby proaktywnie zająć się potencjalnymi lukami i zapewnić dostępność odpowiednich zasobów we właściwym czasie

Uzyskaj jasny i dynamiczny obraz wykorzystania zasobów dzięki pulpitom w czasie rzeczywistym i dostosowywanym raportom

Prognoza wykorzystania zasobów do rozliczeń i identyfikacja możliwości mobilizacji zasobów z pracy niepodlegającej rozliczeniom do pracy podlegającej rozliczeniom

Ograniczenia Saviom

Zaawansowane funkcje mogą wymagać bardziej stromej krzywej uczenia się w porównaniu do prostszych narzędzi do zarządzania zasobami

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że opcje niestandardowe mogą być ograniczone w porównaniu do ich oczekiwań

Ceny Saviom

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Saviom

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.3/5 (20+ recenzji)

5. Hub Planner

przez Hub Planner Hub Planner przyjmuje podejście skoncentrowane na zasobach, podkreślając znaczenie optymalizacji indywidualnych umiejętności i maksymalizacji potencjału zespołu.

Jest przeznaczony dla firm każdej wielkości, od małych startupów po duże przedsiębiorstwa, oferując przyjazny dla użytkownika interfejs i wszechstronne funkcje.

W przeciwieństwie do narzędzi, których priorytetem jest zarządzanie projektami, Hub Planner koncentruje się na wzmocnieniu pozycji zespołu, zapewniając widoczność ich dostępności, umiejętności i obciążenia pracą.

To podejście skoncentrowane na człowieku pomaga firmom zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym, zapobiega wypaleniu zawodowemu i zwiększa wydajność pracowników.

Najlepsze funkcje Hub Plannera

Wizualizacja dostępności zespołu w czasie rzeczywistym za pomocą dynamicznej mapy cieplnej, która jest intuicyjnym systemem kodowanym kolorami

Usprawnienie procesu wnioskowania i zatwierdzania czasu wolnego dzięki dedykowanej funkcji zarządzania urlopami i WOM

Dopasowanie właściwych osób do odpowiednich zadań w oparciu o ich unikalne umiejętności i doświadczenie

Dostosuj platformę do swoich specyficznych cykli pracy, dodając niestandardowe pola i odkrywaj zaawansowane funkcje, takie jak stawki rozliczeniowe i zarządzanie budżetem, inteligentne grupy i globalne święta państwowe za pośrednictwem biblioteki rozszerzeń

Uzyskaj dostęp do harmonogramów, śledź czas i komunikuj się ze swoim zespołem, a wszystko to z poziomu urządzenia mobilnego

Hub Planner limity

Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs za mniej atrakcyjny wizualnie lub mniej konfigurowalny

Osoby zarządzające dużymi Teamsami lub złożonymi projektami zgłaszają napotkanie limitów skalowalności

Hub Planner ceny

Plug & Play: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Premium: 18 USD/użytkownik miesięcznie,

18 USD/użytkownik miesięcznie, Business Leader: Ceny niestandardowe

Hub Planner oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

6. Mozaika

przez Mozaika Mosaic App to zaawansowane rozwiązanie oparte na AI, które rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi najcenniejszymi zasobami - ludźmi.

Ma na celu przekroczenie limitów tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych i ogólnego oprogramowania dzięki sztucznej inteligencji, aby zapewnić lepszą widoczność, kontrolę i wydajność w alokacji zasobów.

Od usprawnienia alokacji zasobów projektu i zwiększenia wydajności zespołu po zapewnienie dokładnych rozliczeń i prognozy przyszłych potrzeb, Mosaic App pomaga kierownikom projektów jako ich strategicznym partnerom w zarządzaniu projektami.

Najlepsze funkcje Mosaic

Wgląd w czasie rzeczywistym w dostępność członków zespołu, obciążenie pracą, luki w umiejętnościach i potencjalne wąskie gardła projektu

Śledzenie kosztów projektu, analizowanie rentowności zasobów i generowanie dokładnych faktur - wszystko w ramach ujednoliconej platformy

Korzystaj z dostosowywanych pulpitów, raportów i pól danych, które zapewniają, że odpowiednie informacje są łatwo dostępne do podejmowania świadomych decyzji na wszystkich poziomach organizacji

Aktualizacje w czasie rzeczywistym, funkcje współpracy i dostępność na urządzeniach mobilnych zapewniają stały dostęp do informacji, spójność i wydajność

Limity Mosaic

Niektórzy użytkownicy wyrazili obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności danych

Może wymagać dodatkowej konfiguracji lub niestandardowego dostosowania, aby zaspokoić specyficzne potrzeby niektórych branż z unikalnymi cyklami pracy

Ceny Mosaic

Starter Plan: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Pro Plan: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Mosaic oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (za mało recenzji)

4.4/5 (za mało recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

7. Resource Guru

przez Guru zasobów Znany ze swojej prostoty i łatwości obsługi, Resource Guru wspiera firmy każdej wielkości, od solopreneurów po duże Enterprise. Narzędzie to pozwala usprawnić alokację zasobów i zoptymalizować wydajność projektów.

Przyjmuje minimalistyczne podejście, koncentrując się na podstawowych funkcjach potrzebnych do efektywnego planowania zasobów i zarządzania zespołem. Intuicyjny interfejs i funkcja "przeciągnij i upuść" sprawiają, że aplikacja jest łatwa do opanowania i obsługi, dzięki czemu Teams szybko nabierają wprawy w zarządzaniu harmonogramami i obciążeniami pracą.

Najlepsze funkcje Resource Guru

Przejrzysty interfejs i funkcja "przeciągnij i upuść" sprawiają, że oprogramowanie jest łatwą w użyciu platformą, nawet dla nietechnicznych użytkowników

Generowanie konfigurowalnych raportów i wnikliwych pulpitów, aby uzyskać cenny wgląd w wykorzystanie zasobów, postęp projektu i wydajność zespołu

Cykl pracy związany z zatwierdzaniem, ułatwiający proces wnioskowania o zasoby dla konkretnych projektów poprzez ustanowienie przejrzystego łańcucha zatwierdzania

Integracja z różnymi popularnymi narzędziami Business, w tym kalendarzami, oprogramowaniem księgowym i narzędziami do zarządzania projektami

Limity Resource Guru

Użytkownikom poszukującym niestandardowych raportów lub dogłębnej analizy danych może brakować zaawansowanych funkcji

Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs za niestandardowy w porównaniu z innymi nowoczesnymi rozwiązaniami

Ceny Resource Guru

Plan Grasshopper: 5 USD/użytkownik miesięcznie

5 USD/użytkownik miesięcznie Plan Blackbelt: $8/użytkownika miesięcznie

$8/użytkownika miesięcznie Plan Master: $12/użytkownika miesięcznie

Resource Guru oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

8. Paymo

przez Paymo Paymo wykracza poza limity pojedynczych narzędzi, oferując kompleksowy zestaw funkcji obejmujących zarządzanie zadaniami, planowanie Teams, śledzenie czasu i rozliczanie klientów.

Jest to platforma typu "wszystko w jednym", umożliwiająca zarządzanie całym cyklem życia projektu z centralnego huba. To usprawnione podejście eliminuje potrzebę żonglowania wieloma narzędziami, minimalizuje silosy danych i sprzyja zwiększonej wydajności i współpracy w ramach Teams.

Najlepsze funkcje Paymo

Konsolidacja podstawowych funkcji, takich jak zarządzanie zadaniami, planowanie pracy zespołu, śledzenie czasu i rozliczanie klientów w centralnym hubie

Efektywna organizacja zadań dzięki wizualnym tablicom Kanban. Przeciągaj i upuszczaj zadania między różnymi scenami (takimi jak Do zrobienia, W trakcie i Zrobione), aby wizualizować cykl pracy, identyfikować wąskie gardła i śledzić postępy na pierwszy rzut oka

Korzystaj z kilku opcji śledzenia czasu, w tym ręcznych timerów, automatycznego śledzenia i wpisów offline

Generowanie faktur za pomocą automatyzacji i przetwarzania płatności w oparciu o śledzenie czasu i wydatków oraz akceptowanie płatności online od klientów bezpośrednio na platformie

Limity Paymo

Może nie być tak niezawodne jak dedykowane narzędzia do zarządzania projektami, gdy mamy do czynienia z dużymi projektami o złożonych zależnościach

Niektórzy użytkownicy raportują, że aplikacja mobilna ma mniej funkcji i funkcjonalności w porównaniu do platformy internetowej

Ceny Paymo

Free Forever

Starter: $9.9/użytkownika miesięcznie

$9.9/użytkownika miesięcznie Małe biuro: $15.9/użytkownika miesięcznie

$15.9/użytkownika miesięcznie Business: $23.9/użytkownika miesięcznie

Paymo oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 opinii)

9. ClickTime

przez ClickTime Od 1999 roku ClickTime wyrzeźbił niszę w krajobrazie śledzenia czasu i zarządzania zasobami. Wykracza poza podstawowe karty czasu pracy, oferując solidny zestaw funkcji, w tym śledzenie czasu, zarządzanie projektami, zarządzanie wydatkami i wnikliwe raportowanie.

ClickTime wyróżnia się konfigurowalnymi pulpitami i zautomatyzowanymi cyklami pracy, usprawniając wprowadzanie i analizę danych, jednocześnie oszczędzając cenny czas i minimalizując ryzyko błędów.

Najlepsze funkcje ClickTime

Tworzenie spersonalizowanych pulpitów w celu wizualizacji kluczowych wskaźników i uzyskiwania wglądu w czasie rzeczywistym w postęp projektu, wydajność zespołu i wykorzystanie zasobów

Automatyzacja cykli pracy, usprawnienie wprowadzania i analizy danych, oszczędność czasu i minimalizacja błędów

Zintegruj ClickTime z różnymi popularnymi narzędziami biznesowymi, w tym oprogramowaniem księgowym, platformami do zarządzania projektami i CRM

Dokładne śledzenie czasu za pomocą różnych metod, w tym ręcznych timerów, automatycznego śledzenia czasu i integracji z aplikacjami mobilnymi

Załączanie paragonów i zarządzanie zwrotami kosztów, które zapewniają dokładne śledzenie wydatków i usprawnione zarządzanie finansami

Limity ClickTime

ClickTime może nie być tak rozbudowany jak dedykowane narzędzia do zarządzania projektami

Firmy wymagające rozszerzenia współpracy z klientem mogą nie mieć dedykowanych funkcji do płynnej komunikacji z klientem

Ceny ClickTime

Starter: $13/użytkownika miesięcznie

$13/użytkownika miesięcznie Teams: $17/użytkownika miesięcznie

$17/użytkownika miesięcznie Premier: $28/użytkownika miesięcznie

$28/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Paymo

G2: 4.6/5 (ponad 700 recenzji)

4.6/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

10. Paralaksa

przez Paralaksa Parallax to strategiczna i oparta na danych platforma zaprojektowana specjalnie dla organizacji świadczących usługi cyfrowe. Umożliwia agencjom, firmom konsultingowym i studiom deweloperskim przyszłościowe zarządzanie zasobami dzięki prognozie, optymalizacji i wglądowi finansowemu.

Parallax przyjmuje holistyczne podejście, które płynnie integruje się z istniejącymi cyklami pracy, biorąc pod uwagę dostępność zespołu, umiejętności, wymagania projektu i cele finansowe.

Podejście skoncentrowane na danych wyróżnia Parallax. Wykorzystuje dane historyczne, wgląd w czasie rzeczywistym i możliwości prognozy, aby proaktywnie planować projekty, identyfikować potencjalne obciążenia zasobów i zapewniać optymalną alokację projektów.

Najlepsze funkcje Parallax

Tworzenie różnych scenariuszy projektów i prognoza potencjalnego zapotrzebowania na zasoby

Śledzenie budżetów, kosztów i rentowności projektów w czasie rzeczywistym

Wyczyszczona widoczność wykorzystania zasobów przez zespół w czasie rzeczywistym

Generowanie konfigurowalnych raportów i wnikliwych pulpitów w celu uzyskania cennego wglądu w wykorzystanie zasobów, wydajność projektu i wydajność zespołu

Budowanie przejrzystości i współpracy z klientami za pomocą portali klientów i opcji widoczności projektu

Limity Parallax

Podejście oparte na danych i zaawansowane funkcje mogą wymagać bardziej stromej krzywej uczenia się w porównaniu do prostszych narzędzi do zarządzania zasobami

W przeciwieństwie do dedykowanego oprogramowania do zarządzania zasobami ogólnego przeznaczenia, Parallax został zaprojektowany specjalnie dla organizacji świadczących usługi cyfrowe

Cennik Parallax

Niestandardowy cennik

Parallax oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.4/5 (40+ recenzji)

Zwiększ wydajność swojego teamu dzięki ClickUp

Teraz, gdy porównałeś już 10 najlepszych rozwiązań do zarządzania zasobami ludzkimi, możesz lepiej zrozumieć, jak działają te narzędzia i aplikacje oraz w jaki sposób mogą pomóc Ci zoptymalizować cykl pracy, zidentyfikować obszary wymagające poprawy i umożliwić podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Jeśli jednak chcesz skorzystać z oprogramowania, które integruje się z szerszym narzędziem do zarządzania projektami, rozważ ClickUp! ClickUp oferuje dodatkowe funkcje, takie jak zarządzanie zadaniami, narzędzia komunikacyjne i udostępnianie dokumentów. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! Wybierz kompleksowe rozwiązanie do zarządzania i optymalizacji obciążenia pracą Twojego zespołu oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów!