Jak menedżerowie ds. rozwoju mogą skalować zawartość tworzoną przez użytkowników i społeczność

Marketing to już nie tylko liczby na pulpicie nawigacyjnym. To zaufanie.

W jednej z ankiet 13% osób kupujących usługi stwierdziło, że zrezygnowałoby z zakupu, gdyby nie było zawartości generowanej przez użytkowników. Recenzje, zdjęcia i prawdziwa zawartość użytkowników działają jak dowód społeczny w sposób, w jaki nie potrafi tego zrobić tradycyjna reklama.

Ten artykuł pomaga wyjaśnić, w jaki sposób menedżerowie ds. rozwoju mogą skalować zawartość tworzoną przez użytkowników i społeczność w sposób celowy.

Dowiesz się również, gdzie zawartość generowana przez użytkowników (UGC) pasuje do Twojej strategii marketingowej, jak aktywować członków społeczności i jak mierzyć wpływ.

⭐ Polecany szablon Masz dość prób zarządzania społecznością za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i wątków e-mailowych? Skorzystaj z szablonu zarządzania społecznością ClickUp, aby uporządkować rozmowy, zawartość i działania następcze w jednym cyklu pracy, dzięki czemu będziesz mógł szybciej reagować i utrzymać zaangażowanie członków. Pobierz bezpłatny szablon Zmień rozproszoną pracę społeczności w przejrzysty, łatwy do śledzenia system dzięki szablonowi zarządzania społecznością ClickUp.

Czym jest rozwój kierowany przez społeczność i treści generowane przez użytkowników?

Duolingo napędza wzrost, łącząc wirusowe media społecznościowe ze społecznością, która działa jako współtwórcy. Dzięki skalowaniu rozrywki na TikTok wraz z ogromną bazą użytkowników osiągnęli 46,6 miliona aktywnych użytkowników dziennie i ponad 10 milionów płatnych subskrybentów.

Powodzenie pokazuje, jak połączenie zabawy, fandomu i opinii tworzy zrównoważony wzrost, który przewyższa tradycyjną reklamę.

Jak to robią?

Wielokrotnego użytku wirusowe fabuły : Dzięki wykorzystaniu powtarzających się „żartów” (takich jak zauroczenie Duo Dua Lipą) zespół może szybko dostosować się do aktualnych trendów bez konieczności zaczynania od zera.

Data powstania treści przez społeczność : Dzięki programowi Incubator firma Duolingo umożliwiła dwujęzycznym wolontariuszom tworzenie i skalowanie rzeczywistej zawartości kursów.

Pętle offline → online: Przed 2020 r. zespół organizował około 600 wydarzeń tygodniowo w 113 krajach — spotkania, które zainicjowały wzajemne nauczanie się.

Koncepcja ta stanowi sedno tego, w jaki sposób menedżerowie ds. rozwoju mogą skalować zawartość tworzoną przez użytkowników i społeczność.

🧐 Treści generowane przez użytkowników a rozwój społecznościowy

Zawartość generowana przez użytkowników (UGC) to wszelka publiczna zawartość tworzona przez osoby spoza firmy. Obejmuje ona recenzje, zdjęcia, wideo, posty z poradami, szablony i historie o powodzeniu.

Dobre treści generowane przez użytkowników zazwyczaj charakteryzują się wysiłkiem twórczym, są publikowane na platformach społecznościowych lub Twojej stronie internetowej i nie są tworzone w ramach obowiązków służbowych pracowników Twojej marki.

Tymczasem wzrost kierowany przez społeczność to strategia wejścia na rynek, w ramach której członkowie społeczności pomagają w pozyskiwaniu, aktywizacji i utrzymaniu klientów poprzez ciągłe programy. Pomyśl o AMA, spotkaniach, kręgach twórców, godzinach pracy biura i postach ambasadorów.

Ale oto, czym się różnią: zawartość generowana przez użytkowników to sama zawartość. Zawartość tworzona przez społeczność to system, który zapewnia jej stały dopływ.

Zawartość generowana przez użytkowników zapewnia autentyczność i społeczny dowód słuszności. Programy społecznościowe zapewniają podpowiedzi, zabezpieczenia, moderację i prawa, dzięki czemu można publikować zawartość w wielu kanałach bez wyczerpywania zespołu lub przekraczania budżetu przeznaczonego na zawartość.

Na przykład społeczność Figma jest wbudowaną platformą zawartości tworzonej przez użytkowników: projektanci publikują pliki/wtyczki, a inni je kopiują i dostosowują. Jest ona skonstruowana z myślą o skalowalności (publikowanie, kopiowanie, statystyki), dzięki czemu zawartość tworzona przez użytkowników rozprzestrzenia się w produkcie i mediach społecznościowych przy minimalnym nakładzie pracy ze strony głównego zespołu.

Dlaczego skalowanie zawartości generowanej przez użytkowników i zawartości tworzonej przez społeczność ma znaczenie

Skalowanie zawartości generowanej przez użytkowników i zawartości tworzonej przez społeczność nie jest tylko próżną zabawą.

Jeśli jesteś menedżerem ds. rozwoju, który poważnie pracuje nad skalowaniem zawartości generowanej przez użytkowników i społeczność, efekty tej pracy przełożą się na społeczny dowód słuszności, niższe koszty pozyskania klientów i szybsze ulepszenia produktów.

Przyjrzyjmy się, jak marki takie jak Nike, Airbnb, Dove i Figma wykorzystują treści generowane przez użytkowników i programy społecznościowe!

1. Buduje zaufanie i autentyczność na dużą skalę

Tradycyjna reklama jest dopracowana, ale nie zawsze budzi zaufanie. Treści tworzone przez użytkowników działają, ponieważ są społecznym dowodem pochodzącym od prawdziwych osób w rzeczywistych kontekstach. Kształtują one postrzeganie marki szybciej niż tradycyjne kanały marketingowe.

Badania przeprowadzone przez Bazaarvoice wykazały, że klienci odwiedzający strony produktów w przeważającej większości bardziej ufają zawartości generowanej przez użytkowników niż zawartości markowej.

W przypadku marek e-commerce treści generowane przez użytkowników (UGC) związane z momentem zakupu (zdjęcia produktów, wideo z recenzjami i pytania i odpowiedzi) mogą zmniejszyć obawy kupujących i poprawić satysfakcję klientów.

Mówiąc prościej, zawartość generowana przez użytkowników poprawia konwersję, co pozwala menedżerom ds. rozwoju skalować zawartość generowaną przez użytkowników i społeczność bez nadmiernego zwiększania budżetu produkcyjnego.

📖 Przeczytaj również: Free szablony kampanii marketingowych

2. Zmniejsza zależność od płatnych działań akwizycyjnych

Bądź sobą; wszyscy inni są już zajęci.

UGC czerpie inspirację z tego podręcznika.

Dane firmy Emplifi pokazują, że treści generowane przez użytkowników zwiększają zaangażowanie prawie czterokrotnie w porównaniu ze standardowymi reklamami na Instagramie. Dzięki temu menedżerowie ds. rozwoju mogą skuteczniej realizować kluczowe wskaźniki efektywności, przenosząc budżet z zakupu „wyświetleń” na budowanie „wpływu”.

📌 Przykład: Konkursy GoPro, takie jak Line of the Winter, pozyskują Clips z pola za pomocą markowych hashtagów i nagród, dzięki czemu kanały społecznościowe firmy są pełne autentycznej zawartości tworzonej przez klientów.

3. Wspiera promowanie marki i organiczne wzmacnianie jej pozycji

Nike pokazuje, jak zamienić zwykłych klientów w ambasadorów marki. Ich działania w mediach społecznościowych zachęcają fanów do publikowania zdjęć z treningów i oznaczania linii produktów. Następnie marka wybiera najlepsze wpisy, aby zwrócić uwagę zarówno na markę, jak i członków społeczności.

💯 Wynikiem jest stały strumień autentycznej zawartości, skuteczniejszy niż tradycyjna reklama.

Przykładem z branży spożywczej jest program lojalnościowy Starbucks, który sprzyja powtarzalnym zachowaniom i budowaniu bazy lojalnych członków, którzy rozmawiają, publikują posty i wracają.

W roku podatkowym 2024 Starbucks odnotował 33,8 mln aktywnych członków w ciągu 90 dni w Stanach Zjednoczonych. Ta baza organicznie wzmacnia wprowadzanie nowych produktów i sezonowych menu w postach i relacjach w mediach społecznościowych.

Jest to wzrost społeczności, który wykracza poza to, co mogą zapewnić same płatności.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do zarządzania kampaniami

4. Tworzy ciągłe pętle informacji zwrotnych w celu ulepszania produktów

Zawartość tworzona przez społeczność to kanał badań na żywo dla produktów i UX. Microsoft sformalizował to poprzez publiczny portal opinii, na którym użytkownicy zgłaszają sugestie i głosują na pomysły dotyczące produktów, a następnie prowadzą śledzenie odpowiedzi zespołów.

Możesz wykorzystać tę strukturę dla własnych platform treści tworzonych przez użytkowników, aby uzyskać odpowiednie wskaźniki, takie jak liczba przesłanych zgłoszeń, czas odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Figma to kolejny klasyczny przykład integracji treści generowanych przez użytkowników z produktem.

Podsumowanie „You shaped it” pokazuje, w jaki sposób wprowadzone funkcje były wynikiem opinii projektantów, plików społeczności i bieżących dyskusji. Zachęca to do udziału i pokazuje społeczności, że jej opinie mają znaczenie.

📖 Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp wykorzystuje ClickUp

Wyzwania związane ze skalowaniem zawartości generowanej przez użytkowników i społeczność

Jeden z marketerów na Reddicie powiedział, że ich największym problemem jest „skalowanie do 50 aktywnych treści generowanych przez użytkowników jednocześnie”, ponieważ każda nisza zachowuje się inaczej, a ROAS jest trudny do określenia nawet przy użyciu linków do śledzenia.

Inny wyjaśnił, że treści tworzone przez użytkowników działają tylko wtedy, gdy twórcy naprawdę pasują do odbiorców, a spójność między niszami jest prawdziwym pochłaniaczem czasu.

To prawda w przypadku większości zespołów marketingowych.

🚩 Przyjrzyjmy się konkretnym przeszkodom, z jakimi borykają się menedżerowie ds. rozwoju podczas skalowania zawartości generowanej przez użytkowników i społeczność:

Pomiar i szybkość: Przypisywanie zwrotu z inwestycji na odizolowanych platformach jest trudne, ponieważ wskaźniki „ostatniego kliknięcia” nie uwzględniają wpływu treści generowanych przez użytkowników na ostateczną sprzedaż. Ponadto ciągłe zmiany tonu komunikacji twórcy spowalniają tempo kampanii.

Kwestie prawne i zarządzanie prawami: Zawartość „publiczna” nie jest „wolna do wykorzystania”. Marki narażają się na znaczne ryzyko związane z prawami autorskimi i prywatnością , jeśli wykorzystują recenzje lub wideo użytkowników bez wyraźnej zgody prawnej i jasnych warunków korzystania.

Utrzymanie zdrowych społeczności : Wraz ze wzrostem społeczności rośnie obciążenie pracą związane z moderacją. Bez aktywnego zarządzania i jasnych wytycznych toksyczne zachowania mogą zniszczyć zaufanie do marki szybciej, niż zespół jest w stanie zareagować na zmiany zasad platformy.

Równowaga między autentycznością a standardami marki : Algorytmy premiują „niechlujną” zawartość, ale interesariusze często naciskają na „wypolerowaną” zawartość. Największą przeszkodą jest przekonanie kierownictwa, aby priorytetowo traktowało rzeczywistość zamiast perfekcji , przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i wartości marki.

Pozyskiwanie i logistyka: Znalezienie odpowiednich twórców niszowych jest ważniejsze niż liczba obserwujących, ale ręczne wysyłanie wiadomości „na zimno” jest nieefektywne. Zespoły potrzebują zautomatyzowanych systemów do tworzenia briefów, przesyłania plików i zatwierdzania zawartości, aby utrzymać stały przepływ zawartości.

📖 Przeczytaj również: Szablony planów rozwoju do tworzenia strategii rozwoju

Jak menedżerowie ds. rozwoju mogą skalować treści tworzone przez użytkowników i kampanie prowadzone przez społeczność

Firma Unilever przeniosła 50% swojego budżetu mediowego na programy społecznościowe i influencerskie, aby osiągnąć „pożądany efekt na dużą skalę”. Jest to wyraźny sygnał, że zawartość tworzona przez społeczność i twórców znajduje się obecnie w centrum wzrostu.

Wiele zespołów odczuwa uciążliwość rozrostu pracy, gdzie zadania, zatwierdzenia i zasoby znajdują się w zbyt wielu miejscach, a kontekst zostaje utracony. Dodaj do tego rozrost sztucznej inteligencji, z niepołączonymi narzędziami, które nie znają Twojej pracy, a proste kampanie stają się powolne i kosztowne. ClickUp rozwiązuje ten problem, będąc zintegrowanym obszarem roboczym AI, który działa kompleksowo dla Twojego zespołu.

Zobaczmy, jak menedżerowie ds. rozwoju mogą skalować treści generowane przez użytkowników (UGC) i kampanie prowadzone przez społeczność, korzystając z prostych podpowiedzi i lekkiego stosu ClickUp!

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje do śledzenia celów

1) Ujednolicenie podpowiedzi, aby przesyłane treści były łatwe (i zgodne z wizerunkiem marki)

Zacznij od cotygodniowego pakietu podpowiedzi, na które członkowie Twojej społeczności mogą reagować w ciągu kilku minut. Dostosuj je do swojej grupy docelowej i platform, na których publikujesz. Pomyśl o haczyku TikTok, karuzeli LinkedIn, krótkim zarysie samouczka, skrypcie przed i po.

Tutaj możesz użyć ClickUp Docs, aby przechowywać pakiet podpowiedzi, wartości marki oraz zalecenia i zakazy w jednym miejscu, dzięki czemu nie będziesz musiał przepisywać wytycznych dla każdej kampanii.

Współpracuj nad dokumentami ze swoim zespołem i rób notatki dzięki ClickUp Docs

Kiedy pojawiają się opinie od działu prawnego, produktu lub społecznościowego, należy je traktować w kontekście @wzmianek i komentarzy. W ten sposób „dlaczego” pozostaje powiązane z ostatecznym briefem.

Szukasz łatwego sposobu na zarządzanie zawartością społecznościową? Szablon zarządzania społecznością ClickUp został stworzony z myślą o codziennej rzeczywistości budowania społeczności. Planuj tematy zawartości, reaguj na potrzeby członków społeczności i prowadź śledzenie, co działa w Twoich kanałach marketingowych.

Pobierz bezpłatny szablon Zmień rozproszoną pracę społeczności w przejrzysty, łatwy do śledzenia system dzięki szablonowi zarządzania społecznością ClickUp.

Możesz go używać do planowania tematów, organizowania zadań według kategorii i zapewnienia widoczności przepływów zatwierdzania Wszystkiego, od postów w mediach społecznościowych po wirtualne wydarzenia.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź zadania społeczności za pomocą niestandardowych statusów, takich jak „Zatwierdzone”, „Zablokowane” i „Wymaga zatwierdzenia”.

Planuj tematy zawartości społecznościowej i procedury angażowania użytkowników w ramach jednego wspólnego cyklu pracy.

osi czasu a Przełączaj się między widokiem widokiem Gantta , aby zarządzać harmonogramami wydarzeń i bieżącymi inicjatywami.

Grupowane według kategorii , aby priorytety nie zostały zapomniane. Organizuj pracę, korzystając z widoku, aby priorytety nie zostały zapomniane.

Skorzystaj z widoku przewodnika dla początkujących, aby wdrożyć członków zespołu i zachować spójność procesu.

2) Stwórz proces przesyłania i praw, któremu możesz zaufać

Wysiłki związane z zawartością generowaną przez użytkowników kończą się niepowodzeniem, gdy „zawartość publiczna” jest traktowana jako „wolna do ponownego wykorzystania”. Stwórz lekki system pozyskiwania danych, który rejestruje:

Kto to stworzył (historie użytkowników, nazwa użytkownika twórcy, obecni klienci vs. nowi)

Gdzie to się znajduje (platformy mediów społecznościowych, źródło ruchu na stronie internetowej, posty społecznościowe)

Jak można to wykorzystać (tylko organicznie vs. płatnie, okno użytkowania, regiony)

Dowód zgody (ID zgody, link do publikacji, zrzut ekranu wiadomości)

Po ustaleniu struktury, pulpity nawigacyjne ClickUp mogą monitorować operacyjne wąskie gardła. Śledź, co spowalnia Twoją pracę: czas poświęcony na przeglądanie, stosunek praw do publikacji oraz zasoby oczekujące na edycję.

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby śledzić swoje wskaźniki i cele za pomocą ClickUp Dashboards

Możesz również używać kart AI w swoich pulpitach nawigacyjnych, aby szybciej aktualizować i podsumowywać dane podczas cotygodniowego raportowania zmian interesariuszom.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do planowania strategicznego

3) Zamień programy społecznościowe w „rytuały związane z zawartością”

Rozwój społeczności staje się przewidywalny, gdy wykonujesz powtarzalne czynności zgodnie z harmonogramem:

Comiesięczne AMA lub godziny pracy biura (zaangażowanie społeczności + opinie o produkcie)

Wyzwanie „Pokaż swój cykl pracy” (zawartość + dowody społeczne)

Tydzień tutoriali (twórz tutoriale, które zmniejszają opór potencjalnych klientów)

Wirtualne wydarzenia z podsumowaniami (cenne spostrzeżenia + wzmocnienie)

💡 Porada dla profesjonalistów: Szablon planu 30-60-90 dni autorstwa ClickUp przekształca informacje z pulpitu nawigacyjnego w działania na następny kwartał. Pierwsze 30 dni poświęć na porządki i szybkie sukcesy, kolejne 30 na powtarzalne procesy, a ostatnie 30 na skalowanie i delegowanie zadań. Postępuj praktycznie: określ właścicieli, ustal dwa lub trzy mierzalne cele i przeprowadzaj cotygodniowe przeglądy.

4) Wykorzystaj eksperymenty, aby skalować to, co działa, a nie to, co jest głośne.

Kiedy publikujesz posty w mediach społecznościowych, nawet „dobry pomysł” może okazać się porażką, jeśli haczyk, format lub wezwanie do działania są nieodpowiednie dla danej platformy.

Na tym kroku możesz polegać na szablonie tablicy ClickUp Growth Experiments, który pomoże Ci przeprowadzić eksperymenty. Pomaga on wizualizować proces i ułatwia współpracę, gdy w grę wchodzi wiele zainteresowanych stron.

Pobierz bezpłatny szablon Zamień stwierdzenie „powinniśmy to przetestować” w jasny plan eksperymentu dzięki szablonowi tablicy eksperymentów wzrostowych ClickUp.

Zostało ono również zaprojektowane tak, aby zapewnić wsparcie dla całego przepływu: burzę mózgów na tablicy, ustalanie priorytetów, przydzielanie właścicieli i śledzenie postępów poprzez wdrażanie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Narysuj hipotezy, oczekiwany wpływ i kolejne kroki na jednej tablicy, którą Twój zespół może wspólnie edytować.

Śledź eksperymenty za pomocą prostych statusów, takich jak „Otwarte” i „Zakończone”, aby nic nie zatrzymało się w trakcie testów.

Kategoryzuj eksperymenty za pomocą pól niestandardowych , aby raportowanie pozostało spójne wraz ze wzrostem wolumenu.

Skorzystaj z widoku tablicy eksperymentów wzrostu , aby ustalić priorytety testów i przypisać ich właścicieli.

Dbaj o spójność działań swojego zespołu dzięki widokowi przewodnika „Pierwsze kroki”, aby ustawienia eksperymentów nie różniły się w zależności od osoby.

5) Wykorzystaj jeden silny zasób w wielu kanałach bez utraty kontekstu

Jeśli chcesz uzyskać więcej zawartości generowanej przez użytkowników bez zwiększania kosztów produkcji zawartości, potrzebujesz cyklu pracy typu „jedna historia, wiele formatów” (krótkie wideo, karuzela, fragment wiadomości e-mail, blok dowodowy strony docelowej).

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z szablonu planu treści ClickUp, aby przyporządkować każdy zatwierdzony zasób do jego nowych wersji i dat publikacji. Zamiast prowadzić śledzenie zawartości w oddzielnych dokumentach i kalendarzach, otrzymujesz szablon listy, który łączy każdą zawartość z właścicielami i zatwierdzeniami.

6) Utrzymuj widoczność pętli informacji zwrotnej (aby członkowie ponownie wnosili swój wkład)

Twoja prężnie rozwijająca się społeczność wnosi większy wkład, gdy widzi wyniki. Wyłapuj powtarzające się tematy z dyskusji społeczności i przekaż je do działu produktu lub CX, a następnie opublikuj informacje o wprowadzonych zmianach.

Zamiast ręcznie czytać każdy wątek, możesz użyć ClickUp Brain, aby podsumować zmiany w przestrzeni, liście lub projekcie, a następnie przekształcić wynik w kolejne kroki (zadania związane z zawartością lub działania moderacyjne).

Uzyskaj szczegółowe podsumowania wszystkich aktualizacji obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj agentów ClickUp, aby ograniczyć opóźnienia związane z przeglądaniem i moderowaniem. Ci agenci AI mogą działać w określonych przestrzeniach, listach lub kanałach czatu ClickUp i podejmować działania, gdy spełnione są określone warunki. W przypadku treści generowanych przez użytkowników może to wyglądać na przykład tak: oznaczanie przesłanego zgłoszenia, sprawdzanie, czy pole zgody zostało wypełnione, przekazywanie zawartości do recenzenta lub tworzenie zadań na podstawie notatek ze spotkania.

Pomiar wpływu treści generowanych przez użytkowników i społeczności

Jeśli poważnie myślisz o skalowaniu zawartości generowanej przez użytkowników i społeczność, zacznij od powiązania zawartości generowanej przez użytkowników z jasnymi kluczowymi wskaźnikami wydajności zamiast z próżnymi liczbami.

Raport Deloitte „Trendy w mediach cyfrowych 2025” wskazuje, że 56% pokolenia Z i 43% millenialsów uważa zawartość w mediach społecznościowych za bardziej istotną niż ta prezentowana w telewizji. Około połowa z nich czuje silniejsze osobiste połączenie z twórcami zawartości niż z osobistościami telewizyjnymi.

Członkowie Twojej społeczności i twórcy stanowią kulturę.

😉 Oto prosty schemat raportowania:

Zbieraj: Scentralizuj zawartość tworzoną przez użytkowników za pomocą jasnych etykiet dla kanału, kampanii, formatu, produktu i rynku.

Atrybut: Porównaj wyniki treści tworzonych przez użytkowników (UGC) i treści innych niż UGC pod kątem odpowiednich wskaźników.

Wykorzystaj dowody społeczne: umieść treści generowane przez użytkowników o wysokiej skuteczności w pobliżu wezwań do działania i kroków związanych z realizacją transakcji.

Zamknij pętlę: przekaż powtarzające się tematy do działu produktu i CX, a następnie poinformuj członków społeczności o wprowadzonych poprawkach.

Powtarzaj co miesiąc: mierz liczbę zapisów i udostępnień, odśwież hashtagi związane z marką i usuń te, które nie przekładają się na konwersje.

📖 Przeczytaj również: Jak poprawić style współpracy w Teams

W ankiecie ClickUp przeprowadzonej wśród 1000 pracowników około 45% zespołów zrezygnowało już z narzędzi AI przyjętych w ciągu ostatniego roku, co podkreśla, jak nadmiar narzędzi osłabia zaufanie i wyniki.

Nie potrzebujesz rozbudowanego zestawu narzędzi, aby skalować zawartość generowaną przez użytkowników i rozwój społeczności. Pięć odpowiednich narzędzi obejmuje słuchanie i odkrywanie, prawa i syndykację, operacje twórców oraz warstwę „work AI”, która przechowuje kontekst w jednym miejscu.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp

Skorzystaj z połączonego obszaru roboczego ClickUp wraz z jego funkcjami opartymi na AI, aby łatwo wykonywać swoją pracę.

Twoja strategia UGC zaczyna się załamywać pod wpływem ilości: przesłane zgłoszenia z wielu platform społecznościowych, zatwierdzenia przechowywane w wątkach czatu i kluczowe wskaźniki rozrzucone po zbyt wielu zakładkach. Ujednolicony obszar roboczy ClickUp rozwiązuje ten problem.

Dzięki ClickUp, zamiast traktować zawartość generowaną przez użytkowników jako „losowe dowody społeczne”, możesz ją wykorzystać jako powtarzalny cykl pracy. Każdy zasób ma właściciela, status i jasny ślad prowadzący z powrotem do Twojej strategii marketingowej.

Ponadto ClickUp Brain może pomóc w podsumowaniu długich dyskusji społecznościowych, wyodrębnieniu elementów z aktualizacji i tworzeniu zawartości do postów w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Strukturalne przyjmowanie przesłanych zgłoszeń: automatycznie rejestruj zgłoszenia twórców wraz z niezbędnymi zezwoleniami prawnymi i prawami za pomocą automatycznie rejestruj zgłoszenia twórców wraz z niezbędnymi zezwoleniami prawnymi i prawami za pomocą formularzy ClickUp.

Zautomatyzowane przekazywanie zadań: skonfiguruj skonfiguruj automatyzacje ClickUp , aby były wyzwalaczami kolejnych kroków (na przykład przenoszenie elementów do przodu po potwierdzeniu pól takich jak „przyznane prawa”).

Niestandardowe raportowanie : monitoruj tygodniowe wskaźniki KPI i zapewnij dostęp oparty na rolach dla interesariuszy za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp. : monitoruj tygodniowe wskaźniki KPI i zapewnij dostęp oparty na rolach dla interesariuszy za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Śledzenie KPI: Wykorzystaj Wykorzystaj pola niestandardowe AI ClickUp, aby cele i wskaźniki wydajności były widoczne bezpośrednio obok zadań kampanii.

Efektywność operacyjna: Zmniejsz ilość żmudnych zadań w cyklach pracy związanych z zawartością dzięki Super Agents. Zmniejsz ilość żmudnych zadań w cyklach pracy związanych z zawartością dzięki Talk to Text

Ograniczenia ClickUp

Wymaga czasu, aby dobrze skonfigurować, jeśli chcesz mieć przejrzyste procesy w wielu kanałach i zespołach (niektórzy recenzenci zgłaszają trudności w nauce obsługi).

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5,0 (ponad 10 800 recenzji) 4,7/5,0 (ponad 10 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 4520 recenzji) 4,6/5,0 (ponad 4520 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Recenzent napisał:

Podoba mi się, że wszystko, czego potrzebujemy, aby być zorganizowanym i na bieżąco, znajduje się w jednym miejscu. Nie musimy już przełączać się między Google Drive, e-mailami, WhatsAppem, listą rzeczy do zrobienia i mnóstwem innych irytujących aplikacji, które nie współpracują ze sobą prawidłowo – dosłownie wszystko może się wydarzyć w tej jednej przestrzeni.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz rutynę operacyjną UGC wspomaganą AI za pomocą ClickUp BrainGPT. Przeszukuj cały swój obszar roboczy ClickUp i uzyskaj dostęp do wszystkich swoich plików dzięki ClickUp BrainGPT Podczas zarządzania treściami generowanymi przez użytkowników na dużą skalę ważna jest szybkość, ale jeszcze ważniejsza jest spójność. ClickUp BrainGPT może pomóc Ci szybciej rejestrować pomysły i przekształcać opinie społeczności w powtarzalne briefy. Natychmiast przechwytuj haczyki UGC i notatki twórców dzięki funkcji Talk to Text : Użyj funkcji Talk to Text w ClickUp BrainGPT, aby podyktować haczyk, $$cta lub brief, gdziekolwiek jesteś. Dodaj nazwy produktów, hashtagi związane z marką i terminy kampanii do słownika BrainGPT, aby Twoje briefy były spójne. Użyj funkcji Talk to Text w ClickUp BrainGPT, aby podyktować haczyk, $$cta lub brief, gdziekolwiek jesteś. Dodaj nazwy produktów, hashtagi związane z marką i terminy kampanii do słownika BrainGPT, aby Twoje briefy były spójne.

Zadawaj pytania, które ujawniają wzorce, a nie tylko „co się wydarzyło”: Jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi oparte na swojej pracy, skorzystaj z modelu Brain w BrainGPT, który umożliwia przeszukiwanie ClickUp, połączonych aplikacji i Internetu. Przykładowe podpowiedzi, których możesz użyć: „Które treści generowane przez użytkowników uzyskały w tym miesiącu najwięcej zapisów i udostępnień?” „Pokaż mi najpopularniejsze historie użytkowników, które ponownie wykorzystaliśmy w wielu kanałach, oraz te, które osiągnęły najlepsze wyniki”. „Jakie są najczęstsze zastrzeżenia w dyskusjach społeczności w tym kwartale?”.

„Które treści generowane przez użytkowników uzyskały w tym miesiącu najwięcej zapisów i udostępnień?”

„Pokaż mi najpopularniejsze historie użytkowników, które wykorzystaliśmy w wielu kanałach, oraz te, które osiągnęły najlepsze wyniki”.

„Jakie są najczęstsze zastrzeżenia pojawiające się w dyskusjach społeczności w tym kwartale?” „Które treści generowane przez użytkowników uzyskały w tym miesiącu najwięcej zapisów i udostępnień?”

„Pokaż mi najpopularniejsze historie użytkowników, które wykorzystaliśmy w wielu kanałach, oraz te, które osiągnęły najlepsze wyniki”.

„Jakie są najczęstsze zastrzeżenia pojawiające się w dyskusjach społeczności w tym kwartale?” Znajduj stare zasoby bez konieczności przeszukiwania folderów: Skorzystaj z Skorzystaj z funkcji Enterprise Search w ClickUp BrainGPT , aby wyświetlić starsze briefy lub zawartość utworzoną w przeszłości na dany temat, dzięki czemu możesz ponownie wykorzystać sprawdzone formaty zamiast zaczynać od zera. Wybierz odpowiedni model do zadania: Pozostaw Brain, gdy potrzebujesz odpowiedzi uwzględniających obszar roboczy, a następnie przełącz się na ChatGPT, Claude lub Gemini, gdy chcesz uzyskać szybkie przeróbki lub alternatywne tonacje (modele te nie będą miały dostępu do wiedzy o Twoim obszarze roboczym).

2. Sprout Social

za pośrednictwem Sprout Social

Sprout Social pomaga Ci zobaczyć, co lubi Twoja publiczność, i znaleźć nowe trendy. Pomaga też utrzymać porządek w kalendarzach zawartości na wszystkich Twoich kontach w mediach społecznościowych.

Podczas gdy Sprout zajmuje się publikowaniem i raportowaniem, zazwyczaj współpracuje z oddzielnym systemem, który zarządza pracami kreatywnymi (takimi jak pisanie briefów i uzyskiwanie praw autorskich).

Najlepsze funkcje Sprout Social

Zarządzaj harmonogramem publikacji we wszystkich mediach społecznościowych i uzyskaj zgodę zespołu w jednym miejscu.

Korzystaj z narzędzi do monitorowania opinii, aby sprawdzić, co ludzie myślą o Twojej marce i zmierzyć ich zaangażowanie.

Przejrzyj wszystkie swoje dane, aby sprawdzić, które kanały społecznościowe osiągają najlepsze wyniki.

Limity Sprout Social

Ceny oparte na liczbie licencji mogą szybko się sumować w przypadku zespołów, które potrzebują wielu współpracowników.

Zaawansowane słuchanie i szczegółowe raportowanie mogą wymagać czasu na ustawienia.

Ceny Sprout Social

Standard: 199 USD za licencję/miesiąc

Profesjonalny: 299 USD za licencję/miesiąc

Poziom zaawansowany: 399 USD za licencję/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sprout Social

G2: 4,4/5 (ponad 5750 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Sprout Social

Recenzent napisał:

Sprout Social jest cennym narzędziem ułatwiającym zarządzanie mediami społecznościowymi. Bardzo podoba mi się możliwość połączenia wszystkich platform w jednym miejscu, co znacznie ułatwia planowanie i publikowanie postów.

3. Emplifi

za pośrednictwem Emplifi

Emplifi jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów potrzebujących szczegółowych danych społecznościowych i przejrzystego śledzenia wyników na platformach społecznościowych. Pomaga dużym zespołom śledzić wyniki swoich postów i porównywać je z wynikami innych firm.

Emplifi pomaga menedżerom ds. rozwoju mierzyć i ulepszać zawartość generowaną przez użytkowników (UGC). Pokazuje, które posty stanowią najlepszy „dowód społeczny” i pomagają przekształcić obserwujących w klientów.

Najlepsze funkcje Emplifi

Raportuj wskaźniki zaangażowania i zawartość tworzoną w różnych kanałach.

Dowiedz się, które zdjęcia i wideo tworzone przez fanów generują największą sprzedaż.

Ujednolicenie raportowania w różnych regionach i zespołach w celu zapewnienia spójnych pomiarów

Limits of Emplifi

Ceny są zazwyczaj ustalane na podstawie wyceny, co utrudnia sporządzenie budżetu na wczesnym etapie.

Ceny Emplifi

Podstawy marketingu społecznościowego: 1249 USD/miesiąc

Zaawansowany marketing społecznościowy: 2499 USD/miesiąc

Plany Social Care: Ceny niestandardowe

Plany dotyczące handlu społecznościowego: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Emplifi

G2: 4,4/5 (ponad 360 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 35 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Emplifi

Recenzent napisał:

Podoba mi się, że można zebrać wszystkie media społecznościowe i zawartość w jednym miejscu, a także publikować zawartość bezpośrednio we wszystkich lub w jednym medium społecznościowym, a także przeglądać wszystkie statystyki z jednego miejsca.

Podoba mi się, że można zebrać wszystkie media społecznościowe i zawartość w jednym miejscu, a także publikować zawartość bezpośrednio we wszystkich lub w jednym medium społecznościowym, a także przeglądać wszystkie statystyki z jednego miejsca.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze przykłady kampanii marketingowych z udziałem influencerów i kluczowe wnioski

4. Bazaarvoice

za pośrednictwem Bazaarvoice

Bazaarvoice jest szeroko stosowany przez marki e-commerce do gromadzenia i dystrybucji zawartości użytkowników, takiej jak oceny, recenzje i przesłane materiały wizualne. Jest to szczególnie istotne, gdy chcesz umieścić więcej zawartości generowanej przez użytkowników w pobliżu punktów konwersji, gdzie społeczny dowód słuszności może wpływać na decyzje zakupowe.

Oferuje również wsparcie dla syndykacji w ekosystemach detalicznych i partnerskich. Jest to szczególnie przydatne, jeśli Twoja strategia e-commerce opiera się na wielu kanałach poza własną stroną internetową.

Najlepsze funkcje Bazaarvoice

Zbieraj i wyświetlaj oceny i recenzje, które zapewniają wsparcie w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Syndykuj treści generowane przez użytkowników (UGC) do sieci detalistów i partnerów, aby rozszerzyć zasięg poza własne kanały.

Znajdź twórców i zarządzaj współpracą dzięki rozwiązaniu Creator Marketing.

Ograniczenia Bazaarvoice

Ceny są zazwyczaj dostosowane do potrzeb Enterprise, co może być uciążliwe dla mniejszych zespołów.

Ceny Bazaarvoice

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Bazaarvoice

G2: 4,2/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Bazaarvoice

Recenzent napisał:

Podoba mi się, że można zebrać wszystkie media społecznościowe i zawartość w jednym miejscu, a także publikować zawartość bezpośrednio we wszystkich lub w jednym medium społecznościowym, a także przeglądać wszystkie statystyki z jednego miejsca.

Praktyczne przykłady rozwoju kierowanego przez społeczność

Rozwój kierowany przez społeczność można dostrzec wszędzie tam, gdzie fani współtworzą produkt, zawartość lub strategię działania. Oto pięć najnowszych przykładów pokazujących, jak w praktyce wygląda „prężna społeczność”.

✅ LEGO IdeasFani proponują nowe zestawy LEGO i głosują na swoje ulubione. Zwycięskie projekty są następnie wdrażane jako rzeczywiste produkty. We wrześniu 2025 r. do ostatniego etapu oceny przeszło rekordowe 146 projektów. Świadczy to o tym, że coraz więcej osób tworzy i udostępnia pomysły.

✅ Sephora Beauty InsiderSephora wykorzystuje swoją społeczność do rozwoju. Członkowie udostępniają recenzje i historie, które działają jak „dowód społeczny”, zachęcając innych do zakupu. Społeczność ta pomaga kupującym znaleźć produkty online, a następnie kupić je w sklepach. To podejście oparte na fanach jest sekretną bronią Sephory, która pozwala jej wyprzedzać inne marki.

✅ RedditReddit to serwis skupiający ponad 100 000 aktywnych społeczności, w których użytkownicy udostępniają pomysły i treści generowane przez użytkowników w czasie rzeczywistym. W 2024 r. serwis miał około 73 milionów użytkowników dziennie. Obecnie liczba ta wzrosła do ponad 100 milionów, co pokazuje, jak potężnym narzędziem mogą być dyskusje prowadzone przez społeczność.

✅ DiscordDiscord wykorzystuje czat głosowy i tekstowy na żywo, aby fani i twórcy mogli codziennie rozmawiać. Ma około 259 milionów użytkowników miesięcznie. Osoby te dołączają do serwerów prowadzonych przez swoich ulubionych twórców lub marki, aby współpracować i spędzać czas w czasie rzeczywistym.

✅ GitHubGitHub pokazuje, jak społeczności mogą wspólnie tworzyć produkty. Ta platforma open source ma ponad 100 milionów kont programistów. Członkowie społeczności stworzyli setki milionów projektów. Każdy nowy wkład sprawia, że narzędzia i biblioteki stają się lepsze dla wszystkich, tworząc ogromny efekt sieciowy.

Dla menedżerów ds. rozwoju wynikiem są zawartości generowane przez użytkowników w formie kodu, które kształtują publiczną mapę drogową produktu.

Pułapki, których należy unikać podczas skalowania zawartości generowanej przez użytkowników i społeczność

Rozwój treści tworzonych przez użytkowników może szybko ulec zahamowaniu, jeśli podstawowe kwestie, takie jak zgoda, ujawnianie informacji i moderacja, nie są odpowiednio uregulowane. Potraktuj to jak pracę nad produktem: najpierw zapewnij zabezpieczenia, a dopiero potem skaluj.

Najpierw uzyskaj zgodę: ponownie wykorzystuj zawartość (obrazy, nazwiska lub głosy) tylko wtedy, gdy masz do tego prawa. Prowadź dokładną dokumentację, kiedy i gdzie możesz ją wykorzystywać.

Bądź szczery w kwestii reklam: jeśli płacisz za rekomendację, powiedz to w wideo lub nagraniu audio. Nie ukrywaj tej informacji w długim opisie; musi być ona łatwo widoczna dla wszystkich.

Żadnych fałszywych recenzji: Nigdy nie kupuj ani nie sprzedawaj fałszywych opinii. Nigdy nie kupuj ani nie sprzedawaj fałszywych opinii. Przepisy FTC przewidują wysokie kary, jeśli marka wykorzystuje fałszywe „dowody społeczne” w celu oszukania klientów.

Zabezpiecz swoje inwestycje: algorytmy mediów społecznościowych szybko się zmieniają. Rozpowszechniaj swoją zawartość na różnych platformach, aby pojedyncza aktualizacja nie zniweczyła Twojego zasięgu.

Plan moderacji: Od początku ustal jasne zasady społeczności. Korzystaj z narzędzi do raportowania problemów i przygotuj plan szybkiego reagowania, zanim problemy te zaszkodzą zaufaniu do Twojej marki.

Przyszłość rozwoju kierowanego przez społeczność

Trzy duże trendy kształtują przyszłość.

Po pierwsze, handel coraz bardziej przenika do mediów społecznościowych. GMV TikTok Shop w Stanach Zjednoczonych wzrosło do około 1,1 miliarda w lipcu 2025 r., a analitycy przewidują dalsze przyspieszenie.

Dane i dystrybucja są obecnie renegocjowane, ponieważ Reddit podpisuje i odnawia wielomilionowe umowy dotyczące zawartości z Google i OpenAI. Dzięki temu społeczności stają się źródłem wysokiej jakości szkoleń i odkryć.

Wreszcie, budżety podążają za skutecznością. Inwestycje w marketing twórców przyciągają środki z tradycyjnego marketingu płatnego, ponieważ marki wymagają mierzalnego zwrotu z inwestycji z kanałów społecznościowych.

🤔 Co to oznacza dla menedżerów ds. rozwoju

Spraw, aby zawartość była łatwa do zakupu: wykorzystaj krótkie recenzje i Clipy instruktażowe, które prowadzą bezpośrednio do kasy. Umieść oceny klientów tuż obok przycisków „kup”, aby pomóc klientom w szybszym podjęciu decyzji.

Zadbaj o swoje dane i prawa: zawsze uzyskaj wyraźną zgodę na wykorzystanie zawartości klientów. Zadbaj o odpowiednie oznaczanie i porządkowanie plików, aby móc łatwo udostępniać je wyszukiwarkom i partnerom handlowym.

Postaw na autentyczność: Skoncentruj się na zweryfikowanych recenzjach i bądź szczery w kwestii płatnych partnerstw. Traktuj zaufanie jako sposób na rozwój, ponieważ to właśnie prawdziwe historie sprawiają, że użytkownicy przeglądarek stają się kupującymi.

Konsolidacja stosu: mniej narzędzi, głębsza integracja. Uruchom cykle pracy UGC w zintegrowanym obszarze roboczym, który łączy zadania, dokumenty i czaty, eliminując konieczność przełączania się między kontekstami.

Wykorzystaj społeczność jako dział badań i rozwoju: słuchaj historii fanów, aby znaleźć pomysły na nowe produkty. Kiedy naprawisz problem na podstawie ich opinii, poinformuj ich o tym. Dzięki temu fani będą bardziej lojalni, a koszty pozyskania nowych klientów spadną.

📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć pętlę informacji zwrotnych od klientów w celu rozwoju firmy

Treści generowane przez użytkowników na Frontie, ClickUp w zapleczu

Historie społeczności i sympatię użytkowników mogą wynieść markę dalej niż jakakolwiek reklama. Prawdziwą pracą jest zbudowanie prostego systemu, który zamieni te chwile w stałe wyniki.

Oto dlaczego ClickUp nadaje się do tego zadania. Dzięki niemu Twoja praca jest w jednym miejscu, więc nic nie gubi się w czatach lub folderach. Dokumenty zawierają informacje, a automatyzacje zapewniają płynność działania. Dodatkowo pulpity nawigacyjne ClickUp wyświetlają działania, które naprawdę miały znaczenie, a ClickUp Brain zamienia spotkania w notatki i zadania, które można zrealizować.

Jeśli chcesz mieć mniej zakładek, szybsze przekazywanie zadań i jasny obraz zwrotu z inwestycji, zarejestruj się w ClickUp już teraz!

Często zadawane pytania (FAQ)

Powiąż zawartość generowaną przez użytkowników z kluczowymi wskaźnikami wydajności, a nie tylko z polubieniami. Śledź współczynnik konwersji zawartości generowanej przez użytkowników w porównaniu z zawartością niegenerowaną przez użytkowników, konwersje wspomagane, średnią wartość zamówienia, współczynnik dodawania do koszyka oraz ruch na stronie internetowej z postów w mediach społecznościowych. Wykorzystaj zapisywanie i udostępnianie jako wczesne oznaki powodzenia. Stwórz jeden pulpit nawigacyjny, aby łatwo porównać różne rodzaje postów i sprawdzić, co działa.

Niech będzie to łatwe, konkretne i satysfakcjonujące. Publikuj jasne cotygodniowe podpowiedzi, prezentuj historie o powodzeniu i zmieniaj tematy. Używaj hashtagów związanych z marką i prostego formularza zgłoszeniowego, a następnie publicznie wyrażaj uznanie dla członków społeczności. Zmniejsz opory związane z urządzeniami mobilnymi, szybko odpowiadaj, aby utrzymać wysokie zaangażowanie społeczności, i organizuj konkursy z przejrzystymi zasadami, aby zachęcić użytkowników do tworzenia większej ilości zawartości.

Tak, jeśli połączy się automatyzację z weryfikacją przez człowieka. Zacznij od oznaczania słów kluczowych i obrazów jako naruszenia zasad. Przekaż skrajne przypadki moderatorom i rejestruj decyzje w celu wyciągnięcia wniosków. Wykorzystaj podsumowania AI, aby wydobyć cenne informacje z długich wątków i dyskusji społeczności. Automatycznie oznaczaj zawartość tworzoną przez aktywnych członków, aby łatwiej było ją później znaleźć. Twój cel to skrócenie czasu reakcji i zapewnienie bezpieczniejszych przestrzeni bez utraty niuansów.

Priorytetowo traktuj prawdziwe opinie i przejrzyste ujawnianie informacji. Poproś o zgodę, zarejestruj prawa i unikaj intensywnych edycji, które zacierają ton wypowiedzi użytkownika. Preferuj historie użytkowników, tutoriale i posty typu „przed i po”, które wydają się naturalne dla platform mediów społecznościowych. Zachowaj prostotę zachęt, podkreślaj istotne dla społeczności wskaźniki i prezentuj zarówno obecnych klientów, jak i nowych członków społeczności, aby uniknąć monotonii.

Skorzystaj z połączonego obszaru roboczego, który łączy podpowiedzi, zatwierdzenia i analizy. ClickUp udostępnia briefy w Dokumentach, routing za pomocą automatyzacji i podsumowania wyników w Dashboardach, dzięki czemu zarówno Twoja marka, jak i twórcy mają dostęp do tych samych wiarygodnych informacji.