11 najlepszych narzędzi do tworzenia kalendarza zawartości w 2026 roku

Firmy potrzebują wysokiej jakości zawartości. Jednak stworzenie skutecznej strategii zawartości wymaga czegoś więcej niż tylko publikowania zawartości. Potrzebujesz elastycznego systemu, który jednocześnie zapewni Ci kontrolę nad realizacją zadań.

Właśnie to zapewnia kalendarz zawartości.

Dzięki odpowiedniemu narzędziu do tworzenia kalendarza zawartości planowanie następnego miesiąca lub kwartału staje się łatwe. Solidne oprogramowanie do tworzenia kalendarza zawartości pomaga zachować elastyczność, dostarczając angażującą zawartość i szybko reagując na trendy.

W tym artykule przyjrzymy się najlepszym dostępnym programom do tworzenia kalendarzy zawartości i pomożemy Ci wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twojego cyklu pracy.

11 najlepszych programów do tworzenia kalendarza zawartości w skrócie

Narzędzie Najlepsze do Najważniejsze funkcje Ceny* Oceny ClickUp Wizualne planowanie i realizacja kampanii zawartości dla zespołów każdej wielkości Widok kalendarza z funkcją „przeciągnij i upuść”, planowanie oparte na AI, asystent zawartości oparty na AI, automatyzacja cyklu pracy Dostępny jest bezpłatny Free Plan; dla przedsiębiorstw dostępne są niestandardowe ceny G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 CoSchedule Publikowanie w mediach społecznościowych, kampanie i zarządzanie zawartością dla średnich i dużych zespołów Zunifikowany kalendarz, automatyzacja ReQueue, asystent społecznościowy AI, asystent marketingowy AI, skrzynka odbiorcza mediów społecznościowych Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,4/5 Capterra: 4,4/5 Planable Szybka, oparta na współpracy weryfikacja i zatwierdzanie zawartości dla dużych zespołów i agencji Podgląd w czasie rzeczywistym, wieloetapowe zatwierdzanie, historia wersji, komentarze Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 39 USD miesięcznie za obszar roboczy G2: 4,6/5 Capterra: 4,5/5 Buffer Uproszczenie publikacji wielokanałowej dla małych zespołów Ponowne wykorzystanie postów z wykorzystaniem AI, planowanie na wielu platformach, tablice zawartości, skrzynka odbiorcza interakcji, rozszerzenie przeglądarki Free; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,3/5 Capterra: 4,5/5 ContentStudio Zarządzanie zawartością w wielu kanałach na dużą skalę dla średnich i dużych agencji Zintegrowany kalendarz, publikowanie na blogu i w mediach społecznościowych, wyszukiwanie zawartości, pomoc AI, analityka, niestandardowe role Brak Free Planu; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Loomly Ustrukturyzowana współpraca zespołowa i cykle pracy dla dużych zespołów Dostęp oparty na rolach, podgląd zawartości, etapy zatwierdzania, pomysły na posty i szablony, analityka Dostępny plan bezpłatny; Niestandardowe ceny G2: 4,6/5 Capterra: 4,6/5 Sendible Duże agencje zarządzające wieloma markami i zatwierdzeniami klientów Obszary robocze dostosowane do potrzeb marki, pulpity nawigacyjne typu white label, asystent AI, planowanie zbiorcze, narzędzia do monitorowania Brak Free Planu; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,5/5 Capterra: 4,6/5 StoryChief Zintegrowane publikowanie wielokanałowe i współpraca dla zespołów Enterprise Planowanie na wielu platformach, SEO + AI, cykle pracy w zespole, audyty zawartości Free; płatne plany zaczynają się od 59 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Kapost Dostosowanie działań związanych z zawartością do ścieżki klienta w dużych przedsiębiorstwach Mapowanie ścieżki użytkownika, kreator cyklu pracy, galeria zasobów, pulpity nawigacyjne wydajności Niestandardowe ceny G2: 4,0/5 Arkusze Google Elastyczne i niedrogie kalendarze zawartości dla freelancerów i małych zespołów Współpraca w czasie rzeczywistym, niestandardowe formatowanie, wsparcie dla szablonów, dodatki do osi czasu Free G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Trello Wizualne planowanie i zarządzanie zadaniami związanymi z zawartością dla małych zespołów lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Tablice Kanban, rozszerzenie kalendarza, automatyzacja Butler, asystent AI, współpraca przy listach kontrolnych Bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 6 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do tworzenia kalendarza zawartości?

Odpowiednie oprogramowanie do tworzenia kalendarza zawartości pełni rolę centrum dowodzenia w zakresie planowania zawartości, współpracy zespołowej i cykli pracy, umożliwiając publikowanie postów bezpośrednio na wielu platformach społecznościowych.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze idealnego oprogramowania do tworzenia kalendarza zawartości:

Wizualny widok kalendarza z funkcją planowania metodą „przeciągnij i upuść” , umożliwiającą szybkie planowanie i zmianę harmonogramu postów w mediach społecznościowych

Wbudowana przestrzeń do tworzenia postów, podglądu ich oraz przechowywania zasobów kreatywnych w centralnej bibliotece zawartości

Funkcje współpracy zespołowej , takie jak zatwierdzanie, przydzielanie zadań i komentarze, pozwalają wszystkim działać zgodnie z ustalonymi wytycznymi

Integracja z narzędziami do planowania w kalendarzach mediów społecznościowych , które pozwalają zaplanować posty i publikować zawartość na wszystkich Twoich kontach

Raportowanie i analityka umożliwiające śledzenie wyników oraz dostosowywanie strategii w mediach społecznościowych w oparciu o wnioski wynikające z danych

Wbudowana funkcja wspomagania AI, która pomaga w burzy mózgów nad pomysłami na zawartość oraz w szybkim tworzeniu tekstów i obrazów na kanały mediów społecznościowych

👀 Ciekawostka: Lądowanie NASA na Księżycu było mistrzowską lekcją tworzenia kalendarza zawartości. W miesiącach poprzedzających misję Apollo 11 NASA współpracowała z nadawcami i dziennikarzami nad serią dobrze zaplanowanych materiałów edukacyjnych i treści zza kulis.

11 najlepszych programów do tworzenia kalendarza zawartości dla zespołów marketingowych

Czas odłożyć arkusze kalkulacyjne na bok. Dzięki tym narzędziom zarządzanie kalendarzem zawartości w mediach społecznościowych stanie się znacznie łatwiejsze:

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktu, w tym na interfejsie użytkownika. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

1. ClickUp (najlepsze do wizualnego planowania i realizacji kampanii zawartości)

Wizualnie planuj, edytuj i organizuj cały proces tworzenia zawartości za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” w widoku kalendarza ClickUp

Biorąc pod uwagę zaangażowanie autorów, projektantów, platform i osi czasu, złożoność procesów tworzenia zawartości staje się przytłaczająca. Zbyt wiele zadań na głowie może skutkować przekroczeniem terminów, publikacją zawartości niskiej jakości lub utratą zaufania klientów.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki dwóm kluczowym narzędziom stworzonym z myślą o zespołach zajmujących się zawartością: ClickUp Kalendarz oraz ClickUp Widok Kalendarza.

Efektywne planowanie i zarządzanie harmonogramami zawartości

ClickUp Kalendarz to asystent planowania oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga automatycznie rezerwować czas na skupienie, zmieniać harmonogram zadań i realizować codzienne cele.

Widok na cały swój harmonogram dzięki kalendarzowi ClickUp opartemu na AI — gdzie zadania, projekty i spotkania są zebrane w jednej zintegrowanej przestrzeni

Aplikacja integruje się z Kalendarzem Google, programem Outlook oraz Twoją listą zadań, sugerując najlepsze terminy na pracę nad kampaniami, tworzenie zawartości lub udział w spotkaniach.

Z drugiej strony widok kalendarza zapewnia zespołom ds. zawartości i mediów społecznościowych wizualny interfejs typu „przeciągnij i upuść”, umożliwiający planowanie zadań według dnia, tygodnia lub miesiąca. Jednym kliknięciem możesz zmienić harmonogram kampanii w mediach społecznościowych, śledzić właścicieli zadań i w ciągu kilku sekund wykrywać nakładające się prace.

Jeśli korzystasz z ClickUp dla wielu klientów, prawdopodobnie zarządzasz więcej niż jednym kalendarzem. Oto przewodnik, jak efektywnie zarządzać wszystkim w kalendarzach ClickUp:

Gdy terminy publikacji na Instagram Reels i wpisów na blogu kolidują ze sobą, zespoły marketingowe korzystające z ClickUp mogą łatwo zmieniać priorytety bezpośrednio w interaktywnym kalendarzu.

ClickUp oferuje również wsparcie dla niestandardowych cykli pracy, które pozwalają stworzyć przejrzysty proces tworzenia zawartości: od szkicu, przez recenzję, aż po publikację.

Oto, co o ClickUp powiedział Derek Clements, kierownik ds. marketingu w BankGloucester.

Najczęściej korzystam z podstawowych funkcji ClickUp, takich jak przestrzenie/foldery/listy oraz widok kalendarza, ponieważ są one najbardziej wszechstronne. Jeśli jednak potrzebujesz konkretnego formatu lub wizualizacji, ClickUp oferuje mnóstwo bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak śledzenie czasu, automatyzacja zadań, pulpity nawigacyjne i wiele innych.

Zrób więcej w krótszym czasie dzięki AI i szablonom

Masz zbyt wiele zadań? Możesz skorzystać z szablonów kalendarza mediów społecznościowych i zautomatyzować powtarzające się zadania, aby zyskać więcej czasu. Ponadto AI Writer for Work od ClickUp może pomóc w generowaniu pomysłów na kampanie oraz tworzeniu tekstów, podpisów i briefów do mediów społecznościowych bezpośrednio w ramach zadań.

ClickUp Brain sugeruje również aktualizacje zadań na podstawie protokołów ze spotkań, automatycznie generuje szablony dla powtarzających się typów zawartości oraz odpowiada na pytania dotyczące kalendarza lub zasobów kampanii.

Możesz na przykład zapytać: „Które posty wciąż czekają na zatwierdzenie?” i uzyskać odpowiedź w czasie rzeczywistym.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania, generuj pomysły na zawartość i uzyskuj wgląd w zadania dzięki sztucznej inteligencji wyszkolonej na Twoim obszarze roboczym za pomocą ClickUp Brain

Chcesz jeszcze bardziej zautomatyzować swoje zadania? Agenci ClickUp AI działają w Twoim imieniu, aby kalendarz zawartości funkcjonował bez konieczności ręcznego wysiłku.

Od generowania obrazów do postów po aktualizowanie statusów zadań i udostępnianie podsumowań postępów w czasie rzeczywistym — narzędzia te ograniczają rutynowe zadania, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tworzeniu zawartości

Aby jeszcze bardziej ułatwić pracę, ClickUp oferuje gotowy do użycia szablon kalendarza zawartości stworzony specjalnie dla zespołów marketingowych i społecznościowych. W przeciwieństwie do zwykłego arkusza kalkulacyjnego, szablon ten łączy w sobie interaktywny kalendarz, konfigurowalne cykle pracy oraz śledzenie zadań.

Pobierz darmowy szablon Planuj posty w mediach społecznościowych, blogi i kampanie w jednym miejscu, korzystając z szablonu kalendarza zawartości ClickUp

Ten szablon jest idealny dla zespołów, które chcą wyprzedzać terminy, utrzymywać spójny harmonogram publikacji i zapewnić wszystkim spójność w zakresie celów związanych z zawartością przez cały rok.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj posty w mediach społecznościowych w sposób wizualny dzięki widokowi kalendarza z funkcją „przeciągnij i upuść”

Automatycznie planuj zadania, spotkania i czas na skupienie się dzięki kalendarzowi ClickUp

Twórz i automatyzuj ustrukturyzowane cykle pracy związane z tworzeniem zawartości, korzystając z funkcji powtarzających się zadań i automatyzacji ClickUp

Przyspiesz proces tworzenia zawartości, generuj pomysły i uzyskuj wgląd w dane dotyczące zawartości dzięki ClickUp Brain

Połącz ClickUp z narzędziami takimi jak Google Drive, YouTube i innymi, aby zapewnić płynne zarządzanie zawartością

Kontroluj, kto może przeglądać lub edytować Twój kalendarz zawartości, aby zapewnić bezpieczną współpracę

Monitoruj postępy w tworzeniu zawartości i obciążenie pracą zespołu dzięki wizualnym pulpitom nawigacyjnym i raportom ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Może wydawać się skomplikowane dla małych zespołów, które potrzebują jedynie podstawowych funkcji planowania

Krzywa uczenia się związana z konfiguracją zaawansowanych cykli pracy i automatyzacji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

W tej recenzji serwisu G2 zauważono:

Nowe ulepszenia kalendarza i wykresów Gantt sprawiają, że planowanie jest łatwiejsze. W aktualizacji z marca 2025 r. połączono zadania, dokumenty, czaty i spotkania w jednym widoku kalendarza oraz dodano funkcję blokowania czasu opartą na AI; wykresy Gantt ładują się zauważalnie szybciej i zachowują stały poziom powiększenia.

2. CoSchedule (Najlepsze do zarządzania publikacjami w mediach społecznościowych, kampaniami i zawartością w jednym kalendarzu)

Strategie społecznościowe często zawodzą właśnie w kwestii spójności, ponieważ zespołom brakuje systemu do organizowania i powtarzania tego, co się sprawdza.

Narzędzia takie jak CoSchedule rozwiązują ten dylemat, oferując ujednolicony kalendarz stworzony z myślą o powtarzalnym powodzeniu. Ten kalendarz zawartości i mediów społecznościowych pozwala zarządzać postami, blogami, promocjami e-mailowymi i wydarzeniami w jednym miejscu.

Narzędzie oferuje natywne wsparcie dla cykli pracy marketingowych dzięki wbudowanej funkcji publikowania w mediach społecznościowych, integracji z WordPressem oraz analizie wyników kampanii, stworzonej specjalnie z myślą o zespołach zajmujących się tworzeniem dużej ilości zawartości.

Dzięki funkcjom takim jak planowanie metodą „przeciągnij i upuść”, automatyzacja ReQueue, szablony mediów społecznościowych oraz wbudowane narzędzia AI możesz mieć pewność, że Twoja najlepsza zawartość nigdy nie pójdzie na marne.

Najlepsze funkcje CoSchedule

Planuj i publikuj na różnych platformach dzięki ujednoliconemu kalendarzowi mediów społecznościowych

Wykorzystaj ponownie najpopularniejszą zawartość dzięki automatyzacji ReQueue

Twórz natychmiastowe posty gotowe do publikacji na platformach dzięki AI Social Assistant i ponad 1600 gotowych szablonów.

Twórz konspekty blogów, grafiki i pomysły na zawartość kampanii dzięki AI Marketing Assistant

Monitoruj i zarządzaj aktywnością w mediach społecznościowych w jednym miejscu dzięki Skrzynce odbiorczej Social

Korzystaj z funkcji przeciągania i upuszczania, aby zarządzać zawartością na blogu, w wiadomościach e-mail i w mediach społecznościowych w jednym widoku kalendarza

Ograniczenia CoSchedule

Zaawansowane funkcje kampanii są dostępne wyłącznie w planach wyższych poziomów

Limity niestandardowych możliwości dostosowania wizerunku marki, chyba że korzystasz z pakietu Agency lub Marketing Suite

Może nie być idealnym rozwiązaniem dla zespołów, które nie publikują zawartości w wielu różnych formatach

Ceny CoSchedule

Bezpłatny kalendarz

Social Kalendarz : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Agency Kalendarz : 69 USD miesięcznie za użytkownika

Kalendarz zawartości : Ceny niestandardowe

Marketing Suite: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CoSchedule

G2 : 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o CoSchedule

W tej recenzji Capterra podkreślono:

Jedno miejsce dla ponad 20 kont w mediach społecznościowych i 6 blogów. Czas potrzebny na publikowanie i planowanie postów znacznie się skrócił, a raportowanie analityczne jest świetne!

3. Planable (Najlepsze do szybkiego, wspólnego przeglądania i zatwierdzania zawartości)

Dla wielu zespołów największym opóźnieniem w tworzeniu zawartości społecznościowej jest proces zatwierdzania. Czekanie na opinie, ściganie klientów w celu uzyskania zgody lub zmaganie się z niejasnymi komentarzami może zniweczyć nawet najlepiej zaplanowany kalendarz mediów społecznościowych.

Planable rozwiązuje ten problem, oferując przestrzeń do współpracy w czasie rzeczywistym, w której można tworzyć, przeglądać i zatwierdzać posty w mediach społecznościowych dokładnie tak, jak będą one wyglądać na docelowej platformie.

Stworzony z myślą o menedżerach mediów społecznościowych i agencjach, Planable oferuje widok równoległy do planowania feedu i kalendarza, podgląd zawartości odzwierciedlający rzeczywiste posty oraz proste przepływy zatwierdzania.

Ponadto możesz oznaczać członków zespołu, dodawać komentarze bezpośrednio do zawartości oraz korzystać z historii wersji, aby prowadzić śledzenie zmian.

Najlepsze funkcje Planable

Wyświetl podgląd zawartości dokładnie tak, jak będą one wyglądać na platformach społecznościowych

Generuj podpisy, teksty i hashtagi z pomocą AI

Skonfiguruj wieloetapowe cykle pracy zatwierdzania dla klientów lub menedżerów

Współpracuj w czasie rzeczywistym, korzystając z komentarzy, etykiet i historii wersji

Planuj zawartość w widoku kanału lub kalendarza, aby lepiej zarządzać harmonogramem

Korzystaj z linków do udostępniania, aby uzyskać opinie od zewnętrznych interesariuszy bez konieczności logowania się

Twórz i udostępniaj raporty, aby informować klientów o wynikach analitycznych

Ograniczenia Planable

Funkcje analityczne należy nabyć osobno jako dodatek

Limity możliwości integracji w porównaniu z większymi narzędziami do zarządzania mediami społecznościowymi

W przypadku większych zespołów, które potrzebują pełnego dostępu do obszarów roboczych, koszty mogą szybko wzrosnąć.

Ceny Planable

Free

Podstawowy : 39 USD miesięcznie za obszar roboczy

Pro : 59 USD miesięcznie za obszar roboczy

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Planable

G2 : 4,6/5 (ponad 850 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 310 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Planable

W tej recenzji G2 funkcja:

Podoba mi się łatwość współpracy, zatwierdzanie przez klientów, aplikacja, uporządkowane komentarze pod każdym postem i wiele więcej!

4. Buffer (Najlepsze rozwiązanie do upraszczania publikacji wielokanałowej dla małych zespołów i twórców indywidualnych)

za pośrednictwem Buffer

Właśnie skończyłeś edytować relację, napisać podpis, dodać hashtagi i opublikować ją na Instagramie. Teraz musisz dostosować tę samą zawartość do TikToka, zmienić ton na LinkedIn i umieścić ją w kolejce na X.

Taka żonglerka ma miejsce codziennie w przypadku twórców indywidualnych i małych zespołów i jest wyczerpująca.

Buffer został zaprojektowany, aby zmniejszyć to obciążenie. Zapewnia jedno miejsce do pisania, planowania i dostosowywania zawartości dla ponad 10 platform, dzięki czemu nigdy nie musisz zaczynać od zera.

Asystent AI tego narzędzia pomaga błyskawicznie dostosować zawartość do nowych potrzeb, a nowy widok kalendarza zapewnia pełną widoczność w planie tygodnia lub miesiąca. Ponadto dzięki rozszerzeniu przeglądarki możesz dodawać zawartość do kalendarza z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Buffera

Stwórz zawartość raz, a następnie dostosuj ją do każdej platformy dzięki funkcji ponownego wykorzystania postów opartej na AI

Planuj i harmonogramuj posty dzięki przejrzystemu widokowi kalendarza lub kolejki na ponad 10 platformach

Porządkuj pomysły na zawartość na wizualnych tablicach i wykorzystuj je ponownie w dowolnym momencie

Komunikuj się z obserwującymi na Instagramie i Facebooku z poziomu jednej Skrzynki odbiorczej

Analizuj zawartość o największej skuteczności, najlepsze pory na publikację oraz dane demograficzne odbiorców

Ograniczenia Buffera

Zaawansowane funkcje, takie jak analityka i Skrzynka odbiorcza interakcji, są dostępne wyłącznie w wersji płatnej

Brakuje bardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami w mediach społecznościowych lub narzędzi do współpracy wewnętrznej

Edytor postów jest mniej rozbudowany niż niektóre alternatywy dla Buffera , w których na pierwszym miejscu jest projektowanie

Ceny Buffer

Free

Essentials : 6 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Buffer

G2 : 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Bufferze

W tej recenzji Capterra udostępniono:

Platforma oferuje płynny i wydajny sposób planowania i publikowania zawartości w różnych kanałach mediów społecznościowych, w tym na Twitterze, Facebooku, LinkedIn i Instagramie.

5. ContentStudio (Najlepsze do zarządzania zawartością w wielu kanałach na dużą skalę)

Jeśli Twój zespół zajmuje się zarówno zawartością na blogu, jak i postami w mediach społecznościowych, prawdopodobnie powielasz wysiłki. Oznacza to osobne tworzenie podpisów, przełączanie się między narzędziami do planowania oraz śledzenie zatwierdzeń w wątkach e-mailowych.

ContentStudio rozwiązuje ten problem, centralizując tworzenie, selekcjonowanie i publikowanie zawartości w jednym miejscu, niezależnie od tego, czy planujesz kampanię e-mailową i serię artykułów na blogu, czy też wykorzystujesz Reels do tworzenia postów na LinkedIn.

Dzięki możliwości przechowywania, organizowania i udostępniania wszystkich zasobów multimedialnych w jednym miejscu oraz prostym cyklom pracy, które pozwalają uzyskać szybką informację zwrotną i zatwierdzenia, narzędzie to znacznie ogranicza czas i wysiłek związany z codziennym zarządzaniem mediami społecznościowymi.

Jeśli brakuje Ci inspiracji, asystent AI może szybko wygenerować tekst, obrazy i podpisy do Twoich postów.

Najlepsze funkcje ContentStudio

Twórz kalendarze zawartości na wiele platform dzięki funkcji planowania metodą „przeciągnij i upuść”

Zautomatyzuj tworzenie i publikowanie zawartości w mediach społecznościowych i na blogach z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego

Odkrywaj popularną zawartość dzięki wyszukiwaniu opartemu na słowach kluczowych i kanałom RSS

Twórz gotowe do przekazania klientom raporty z analizą zaangażowania, oznaczone własną marką

Skonfiguruj niestandardowe role, cykle pracy zatwierdzania i wewnętrzne komentarze, aby ułatwić współpracę w zespole

Ograniczenia ContentStudio

Krzywa uczenia się w zakresie zaawansowanej automatyzacji i ustawień wielu marek

Publikowanie postów na blogu wymaga ustawień systemu CMS i może nie zapewniać wsparcia dla wszystkich platform

Ceny gwałtownie rosną wraz ze wzrostem liczby użytkowników i obszarów roboczych

Ceny ContentStudio

Standard : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane : 69 USD miesięcznie na użytkownika

Agency Unlimited: 139 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje ContentStudio

G2 : 4,6/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 670 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ContentStudio

W tej recenzji serwisu G2 zauważono:

Szczególne wrażenie robi na mnie możliwość dokładnego planowania postów, analizowania wyników zawartości oraz automatyzacji zadań, które wcześniej zajmowały tak dużo czasu.

📮 ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce wykorzystywać AI do organizowania swojego życia za pomocą kalendarzy, zadań i przypomnień. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracami administracyjnymi. Aby to zrobić, AI musi być w stanie zrozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w cyklu pracy, wykonać niezbędne kroki w celu utworzenia lub dostosowania zadań oraz skonfigurować zautomatyzowane cykle pracy. Większość narzędzi obsługuje jeden lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować nawet ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Poznaj planowanie oparte na AI, gdzie zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych terminów w kalendarzu na podstawie poziomów priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z żmudną pracą!

6. Loomly (Najlepsze rozwiązanie do ustrukturyzowanej współpracy zespołowej i cykli pracy zatwierdzania)

Twój zespół właśnie ukończył projekt nowej kampanii, który Twój przełożony musi zatwierdzić do piątku.

Kolejny krok wiąże się z lawiną wiadomości na Slacku, wątkami e-mailowymi i przegapionymi aktualizacjami.

Loomly oferuje bardziej przejrzysty sposób na przejście zawartości od pomysłu do zatwierdzenia. Zamiast czekać na opinie, każdy członek zespołu otrzymuje określoną rolę, np. współpracownika, recenzenta lub osoby zatwierdzającej, wraz z automatycznymi krokami do wykonania. Dzięki temu posty są zatwierdzane na czas, z mniejszą liczbą niespodzianek i bez gorączkowych działań w ostatniej chwili.

Platforma ułatwia również codzienne zadanie wymyślania nowych pomysłów na posty dzięki sugestiom dotyczącym treści i hashtagów. Możesz tworzyć, importować i edytować materiały wizualne dostosowane do każdej sieci społecznościowej, a nawet tworzyć szablony postów dla powtarzających się typów wpisów.

Najlepsze funkcje Loomly

Przypisuj role, takie jak współpracownik, recenzent lub osoba zatwierdzająca, aby jasno określić, kto za co odpowiada

Przed opublikowaniem wyświetl podgląd postów w makietach dostosowanych do konkretnej platformy

Śledź postępy dzięki etapom zatwierdzania, komentarzom i dziennikom aktywności

Otrzymuj automatyczne pomysły na posty oparte na trendach i kontach społecznościowych w połączeniu

Monitoruj wyniki dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym dla każdej platformy

Loomly limits

Brak narzędzi AI do mediów społecznościowych

Zespoły kreatywne mogą uznać ten cykl pracy za zbyt sztywny

Ograniczone możliwości integracji poza podstawowymi platformami

Ceny Loom

Free

Beyond : Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Loomly

G2 : 4,6/5 (ponad 1780 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Loomly

W tej recenzji G2 uwzględniono:

Jest naprawdę proste w obsłudze i ma widok kalendarza, dzięki czemu widzę wszystkie moje posty zaplanowane na dany tydzień. Jest bardzo niezawodne i wysyła przypomnienia, jeśli zapomniałem zmienić status postu z „wersja robocza” na „zaplanowany”.

👀 Ciekawostka: W latach 30. XX wieku słuchowiska radiowe tworzono specjalnie z myślą o gospodyni domowych, a programy były sponsorowane, a nawet produkowane przez marki środków czystości, takie jak Procter & Gamble. Programy te były emitowane zgodnie z tygodniowymi kalendarzami programowymi, co czyniło je wczesną formą serializowanej zawartości markowej.

7. Sendible (najlepsze do zarządzania wieloma markami i zatwierdzaniem treści przez klientów)

Zatwierdzanie zawartości przez klientów to jeden z głównych czynników spowalniających cykl pracy agencji. Marki potrzebują średnio 10 dni na zatwierdzenie pojedynczego elementu zawartości – czas ten można by lepiej wykorzystać na tworzenie, planowanie lub optymalizację kampanii.

Sendible eliminuje tę przeszkodę dzięki obszarom roboczym dostosowanym do konkretnych marek, wbudowanym cyklom pracy oraz pulpitom nawigacyjnym typu white label, które sprawiają, że przeglądanie zawartości przebiega szybciej i bardziej profesjonalnie.

Niezależnie od tego, czy współpracujesz z jednym klientem, czy z 30, Sendible pomaga dostarczać zawartość na czas bez zbędnej wymiany wiadomości.

Platforma ułatwia również planowanie i harmonogramowanie postów dzięki funkcji zbiorczego importowania, wbudowanej bibliotece zawartości, a nawet powtarzalnemu harmonogramowaniu zawartości evergreen. Dzięki AI Assist możesz również skrócić czas potrzebny na pisanie i optymalizację podpisów.

Najlepsze funkcje Sendible

Zarządzaj wieloma markami klientów w dedykowanych, konfigurowalnych obszarach roboczych

Przyspiesz tworzenie postów dzięki AI Assist i wbudowanej bibliotece zawartości

Oferuj klientom spersonalizowane pulpity nawigacyjne z opcjami white label

Korzystaj z inteligentnych kolejek i planowania zbiorczego, aby zarządzać dużą liczbą publikacji

Współpracuj dzięki cyklom pracy, notatkom wewnętrznym i przydzielaniu zadań

Monitoruj wzmianki o marce i słowa kluczowe w mediach społecznościowych i w sieci dzięki wbudowanym narzędziom do monitorowania.

Ograniczenia Sendible

Brak Free Planu, dostępna jest jedynie bezpłatna wersja próbna

Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowszymi narzędziami

Aplikacje mobilne są mniej niezawodne, jeśli chodzi o planowanie lub współpracę

Ograniczone funkcje wspomagane przez AI do tworzenia zawartości

Ceny Sendible

Creator : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Traction : 89 USD miesięcznie za użytkownika

Scale : 199 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane : 299 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: 750 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Sendible

G2 : 4,5/5 (ponad 880 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Sendible

W tej recenzji G2 funkcja:

Nie jestem ekspertem w publikowaniu postów w mediach społecznościowych, ale Sendible sprawia, że cały proces jest łatwy i bezstresowy. Mogę z łatwością publikować posty na wielu platformach oraz bardzo prosto sprawdzać, co ma zostać opublikowane, a co już zostało wysłane.

8. StoryChief (Najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego publikowania wielokanałowego i współpracy nad zawartością)

Większość zespołów zajmujących się zawartością traci wiele godzin na przełączanie się między zewnętrznymi narzędziami. StoryChief eliminuje te utrudnienia, centralizując całą obsługę zawartości za pomocą intuicyjnego kalendarza zawartości.

Zamiast przełączać się między Dokumentami Google, logowaniem do systemów CMS i niekończącymi się zatwierdzeniami przez e-mail, Twój zespół może wspólnie tworzyć i publikować treści z jednego miejsca, korzystając z wbudowanej funkcji planowania wielokanałowego.

Dzięki wbudowanej optymalizacji SEO, pomocy AI przy tworzeniu i tagowaniu postów oraz integracji z systemami CRM i narzędziami takimi jak OneDrive, StoryChief znacznie ułatwia życie współczesnym specjalistom ds. marketingu w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje StoryChief

Scentralizuj cały kalendarz zawartości obejmujący blogi, media społecznościowe, biuletyny i nie tylko

Automatycznie publikuj treści w ponad 1000 kanałów, w tym w systemach CMS, mediach społecznościowych i Google Moja Firma

Współpracuj z zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi, korzystając z cykli pracy i briefów

Zoptymalizuj zawartość przed publikacją dzięki wbudowanym wskazówkom SEO i narzędziom AI

Śledź wyniki na różnych platformach dzięki ujednoliconym analizom i audytom zawartości

Ograniczenia StoryChief

Wstępne ustawienia i wdrożenie mogą wydawać się skomplikowane dla mniejszych zespołów

Tańsze plany dotyczące mediów społecznościowych mają limity funkcji

Niestandardowe cykle pracy i szablony do tworzenia zawartości mają limit elastyczności w niszowych zastosowaniach

Wysokie ceny mogą nie odpowiadać osobom prowadzącym marketing samodzielnie lub małym start-upom

Ceny StoryChief

Free

Małe firmy : 59 USD miesięcznie za użytkownika

Agencja : Ceny niestandardowe

Enterprise : Ceny niestandardowe

AI Content Agent jest dostępny jako dodatek w cenie 60 USD miesięcznie

Oceny i recenzje StoryChief

G2 : 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

Co użytkownicy mówią o StoryChief

W tej recenzji Capterra stwierdzono:

Dzięki wizualnemu charakterowi tego narzędzia klient może teraz „zobaczyć”, co chcemy osiągnąć za pomocą danej zawartości. Pomogło nam to również spojrzeć na naszą zawartość w sposób całościowy – nie tylko skupiając się na publikacji zawartości, ale także na tym, jak zamierzamy ją dystrybucjonować.

👀 Ciekawostka: W 1900 roku bracia Michelin opublikowali bezpłatny przewodnik dla kierowców, zawierający mapy, wskazówki dotyczące hoteli i rekomendacje restauracji. Jaka była logika tego posunięcia? Jeśli ludzie będą więcej jeździć, będą potrzebować więcej opon. Genialny content marketing na długo przed tym, zanim nadano mu tę nazwę.

9. Kapost by Upland (najlepsze rozwiązanie do dostosowania działań związanych z zawartością do ścieżki klienta)

Tylko 13% liderów marketingu wskazuje strategię zawartości jako swoje największe wyzwanie, ale ta niska liczba maskuje znacznie poważniejszy problem. Prawdziwa trudność leży w realizacji.

Kapost pomaga marketerom B2B ujednolicić działania związane z zawartością w różnych zespołach i na różnych platformach, stosując podejście oparte na strategii. Umożliwia planowanie inicjatyw na wielu kontach w mediach społecznościowych za pomocą narzędzia do planowania mediów społecznościowych oraz przyporządkowuje zawartość do poszczególnych etapów ścieżki klienta.

Możesz również śledzić cykle pracy dotyczące produkcji i zatwierdzania oraz mierzyć wyniki w jednym miejscu, jednocześnie dbając o przestrzeganie wytycznych dotyczących marki.

Dzięki Kapost możesz tworzyć galerie zatwierdzonej zawartości, publikować ją na wielu platformach oraz nawiązywać połączenia z narzędziami takimi jak Salesforce, HubSpot i Marketo, aby uzyskać lepszą widoczność między działami.

Najlepsze funkcje Kapost od Upland

Dzięki Canva możesz bezpośrednio przyporządkować zawartość do etapów zakupowych, person i celów kampanii

Zgromadź całą zawartość w jednym, przeszukiwalnym repozytorium z kontrolą wersji i filtrami

Współpracuj nad inicjatywami marketingowymi dzięki kreatorowi cyklu pracy i widokom kalendarza w Studio

Wzmocnij potencjał zespołów sprzedaży dzięki zasobom dostosowanym do konkretnych person, dostępnym na żądanie za pośrednictwem modułu Galeria

Śledź wyniki zawartości i zwrot z inwestycji dzięki pulpitom analitycznym obejmującym różne działy

Limity Kapost firmy Upland

Stroma krzywa uczenia się i długi czas wdrażania w zespołach międzyfunkcyjnych

Wysokie ceny mogą nie odpowiadać start-upom lub małym zespołom

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały i mniej intuicyjny niż w nowszych platformach

Ceny Kapost by Upland

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Kapost by Upland

G2 : 4,0/5,0 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Zbyt mało zweryfikowanych recenzji

Co użytkownicy mówią o Kapost by Upland

W tej recenzji serwisu G2 zauważono:

Łatwość konfigurowania konkretnych cykli pracy na każdym etapie tworzenia zawartości, w tym możliwość płynnego przydzielania osób do weryfikacji. Ponadto umożliwia tworzenie doskonałego kalendarza redakcyjnego.

10. Arkusze Google (najlepsze rozwiązanie do tworzenia elastycznych i niedrogich kalendarzy zawartości)

za pośrednictwem Arkuszy Google

Planowanie zawartości nie zawsze wymaga skomplikowanych narzędzi ani długiego okresu nauki. Dla zespołów, które cenią sobie prostotę, współpracę i pełną kontrolę nad formatowaniem, Arkusze Google pozostają jednym z najbardziej niedocenianych narzędzi do tworzenia kalendarzy.

To popularne narzędzie do pracy z dokumentami może służyć również jako oprogramowanie do tworzenia kalendarza zawartości i jest zaskakująco wydajne w tworzeniu kalendarzy redakcyjnych dostosowanych do Twoich potrzeb, zwłaszcza w połączeniu z widokami osi czasu lub szablonami.

A jeśli już prowadzisz śledzenie zadań, wskaźników lub budżetów w Arkuszach, Twój kalendarz może znajdować się tuż obok Wszystkiego.

Najlepsze funkcje Arkuszy Google

Umożliwiaj współpracę w czasie rzeczywistym z nieograniczoną liczbą członków zespołu

Wsparcie dla niestandardowego formatowania kalendarzy oznaczonych kolorami i opatrzonych logo marki

Włącz dodatki, takie jak widok osi czasu, aby planować w sposób wizualny

Zintegruj z Kalendarzem Google i Dyskiem Google, aby scentralizować planowanie

Oferuj bezpłatne szablony planowania mediów do pobrania, które pozwalają na szybkie ustawienia

Ograniczenia Arkuszy Google

Ręczne formatowanie jest konieczne w celu oznaczania kolorami, tagowania i filtrowania typów zawartości

Trudności z zarządzaniem zawartością dla wielu marek lub regionów w jednym widoku

Sztywne limity dotyczące wierszy/komórek mogą mieć wpływ na bardzo duże lub wieloletnie kalendarze redakcyjne

Ceny Arkuszy Google

Free

Oceny i recenzje Arkuszy Google

G2 : 4,6/5 (ponad 43 190 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 13 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Arkuszach Google

W tej recenzji serwisu G2 zauważono:

Łatwe w użyciu i umożliwiające współpracę w czasie rzeczywistym ze wszystkimi moimi pracownikami. Najczęściej korzystamy z Arkuszy Google, które działają jak Excel, ale są darmowe.

11. Trello (Najlepsze do wizualnego planowania i zarządzania zadaniami związanymi z zawartością)

Dla wielu zespołów zajmujących się zawartością to właśnie struktura pozwala przekształcić pomysły w konkretne wyniki. Jednak nie każdy zespół potrzebuje rozbudowanego narzędzia do organizowania tej struktury.

Trello oferuje wysoce wizualne podejście oparte na przeciąganiu i upuszczaniu do zarządzania kalendarzem zawartości przy użyciu tablic, list i kart.

Możesz utworzyć kartę dla każdego zadania związanego z zawartością, przypisać terminy, etykiety, osoby przypisane i listy kontrolne, a także przenosić je między niestandardowymi etapami, takimi jak „Pomysły”, „Szkic”, „Projekt” i „Opublikowane”. Dodatek kalendarza zapewnia kompleksowy przegląd wszystkich zaplanowanych zadań.

Funkcja automatyzacji Butler w Trello pomaga również wyeliminować powtarzalne czynności, takie jak przenoszenie kart po upływie terminów lub powiadamianie członków zespołu o zmianach statusu. Plany wyższych poziomów zapewniają również wsparcie AI w tworzeniu i korekcie tekstów oraz burzy mózgów nad pomysłami na zawartość.

Najlepsze funkcje Trello

Wizualizuj procesy tworzenia zawartości za pomocą tablic Kanban z funkcją „przeciągnij i upuść”

Zsynchronizuj terminy z dodatkiem Kalendarz Power-Up, aby uzyskać przejrzystość osi czasu

Zautomatyzuj cykle pracy dzięki Butlerowi, który zajmie się rutynowymi zadaniami

Współpracuj za pomocą komentarzy, wzmianek, załączników i list kontrolnych

Zintegruj z Google Drive, Slackiem i setkami innych narzędzi

Ograniczenia Trello

Brak wbudowanych funkcji analitycznych lub śledzenia wyników kampanii

Wersja Free ma limit możliwości automatyzacji i dodatki Power-Ups

Nie nadaje się do złożonych cykli pracy dotyczących zatwierdzania zawartości ani publikacji wielokanałowej

Ceny Trello

Free

Standard : 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Trello

W tej recenzji G2 funkcja:

Szczególnie podoba mi się łatwość obsługi Trello — jego funkcja „przeciągnij i upuść” jest intuicyjna i sprawia, że zarządzanie zadaniami jest proste i przejrzyste.

Oto trzy kolejne narzędzia do tworzenia kalendarza zawartości, które oferują zaawansowane funkcje planowania, publikowania i współpracy:

Notion : Pomaga tworzyć konfigurowalne kalendarze zawartości, organizować wytyczne dotyczące marki oraz współpracować w jednym obszarze roboczym

Airtable : Łączy w sobie znaną z arkuszy kalkulacyjnych obsługę z możliwościami bazy danych dla zespołów, które chcą dostosowywać każde pole i przełączać się między widokiem siatki, kalendarza i galerii

Monday.com : Umożliwia zespołom marketingowym tworzenie uporządkowanych cykli pracy z wykorzystaniem kalendarzy zawartości, etapów zatwierdzania, automatyzacji i tablic statusu

ClickUp i Clock – Twoja strategia zawartości

W marketingu zawartości ważniejsza jest konsekwencja niż sporadyczne przebłyski geniuszu. Bez jasnego planu nawet najbardziej kreatywne pomysły kończą się fiaskiem.

Oprogramowanie do tworzenia kalendarza zawartości to coś więcej niż tylko przegląd zaplanowanych działań. Nadaje strukturę procesowi twórczemu, usprawnia współpracę w zespole i sprawia, że terminy nie są już tak stresujące.

Chociaż wiele narzędzi z tej listy świetnie radzi sobie z konkretnymi zadaniami — takimi jak planowanie czy zatwierdzanie — ClickUp łączy je wszystkie w jednym miejscu. Zapewnia ono jedno miejsce do zarządzania zawartością, współpracy z członkami zespołu, śledzenia terminów, a nawet generowania pomysłów na zawartość za pomocą AI.

Chcesz już zapomnieć o rozproszonych arkuszach kalkulacyjnych i gorączkowych przygotowaniach w ostatniej chwili? Zarejestruj się w ClickUp już teraz!