Najlepsze alternatywy dla Loomly do inteligentniejszego zarządzania mediami społecznościowymi w 2025 roku

Loomly wyrobiło sobie solidną markę wśród marketerów mediów społecznościowych dzięki narzędziom do planowania, intuicyjnym kalendarzom treści i wbudowanym funkcjom współpracy zespołowej. Jest eleganckie, ma przejrzysty interfejs i sprawia, że przepływ treści jest stosunkowo łatwy do utrzymania.

Nie jest jednak idealny. Funkcja analityczna nie zawsze jest tak szczegółowa, jak byśmy tego chcieli. Ponadto, jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanej automatyzacji, głębszej integracji i analiz opartych na sztucznej inteligencji, Loomly może zacząć wydawać się nieco... podstawowy.

Nie wspominając już o tym, jak szybko ceny mogą wzrosnąć wraz z rozwojem zespołu.

Jeśli tak wygląda Twoje doświadczenie z Loomly, czas poszukać lepszych opcji. Na tym blogu wymieniliśmy kilka solidnych alternatyw dla Loomly, które oferują imponujące funkcje marketingu w mediach społecznościowych, bardziej zaawansowane analizy i wszystko, co pomiędzy, w ramach Twojego budżetu.

Alternatywy dla Loomly w skrócie

Oto krótkie zestawienie najlepszych alternatyw dla Loomly pod względem funkcji zarządzania mediami społecznościowymi, struktury i cen.

Narzędzia Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Wszystkie rozmiary zespołów (osoby indywidualne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa) Wbudowana sztuczna inteligencja do automatycznego generowania raportów, wspólny kalendarz, szablony planowania treści, narzędzia do współpracy i automatyzacja cyklu pracy Dostępny plan Free; płatne plany już od 7 USD miesięcznie za użytkownika Buffer Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz twórcy Automatyczne publikowanie, szablony mediów społecznościowych i dogłębne analizy Free; płatne plany od 6 USD miesięcznie Hootsuite Średnie i duże przedsiębiorstwa Monitorowanie trendów, śledzenie wyników i wbudowana sztuczna inteligencja (AI) Plany płatne już od 149 USD miesięcznie za użytkownika CoSchedule Małe i średnie przedsiębiorstwa Automatyzacja cyklu pracy i planowanie oparte na sztucznej inteligencji Free; płatne plany od 29 USD miesięcznie za użytkownika Planable Duże agencje marketingowe Generowanie treści AI, historia wersji i podgląd postów Free; płatne plany od 39 USD/miesiąc za obszar roboczy Sprout Social Średnie i duże przedsiębiorstwa Analiza nastrojów, monitorowanie mediów społecznościowych i planowanie treści Płatne plany już od 199 USD miesięcznie za użytkownika Agorapulse Enterprise Raportowanie zaangażowania dla wielu kanałów, wspólna skrzynka odbiorcza i narzędzia AI do mediów społecznościowych Free; płatne plany od 99 USD/miesiąc za użytkownika SocialPilot Startupy i małe firmy Pomysły na treści generowane przez AI, ujednolicona skrzynka odbiorcza i zarządzanie reklamami Plany płatne już od 30 USD miesięcznie Później Średnie i duże firmy prowadzące kampanie influencerskie Śledzenie influencerów, sugestie hashtagów, Linkin. bio Plany płatne już od 25 USD miesięcznie Sendible Przedsiębiorstwa i agencje marketingowe Śledzenie UTM, analityka i sugestie dotyczące treści Płatne plany już od 29 USD miesięcznie SocialBee Startupy i twórcy Pomysły na treści oparte na AI, recykling treści i planowanie postów Płatne plany już od 29 USD miesięcznie

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Loomly?

Loomly to solidny punkt wyjścia do planowania treści, harmonogramowania mediów społecznościowych i współpracy, szczególnie dla mniejszych zespołów. Jednak wraz z rozwojem strategii mediów społecznościowych możesz napotkać pewne ograniczenia.

Ograniczona analityka : Brakuje dogłębnej analityki, takiej jak segmentacja odbiorców, trendy kliknięć i śledzenie ROI

Podstawowa automatyzacja : nie obsługuje złożonych cykli pracy, automatycznych odpowiedzi ani planowania wieloetapowego

Problemy ze skalowaniem cen : Szybko staje się drogie, nie oferując proporcjonalnie zaawansowanych funkcji

Brakujące narzędzia do angażowania użytkowników : Brak ujednoliconej skrzynki odbiorczej ani wbudowanych narzędzi do zarządzania odpowiedziami, komentarzami lub wiadomościami prywatnymi

Ograniczone monitorowanie mediów społecznościowych : oferuje minimalny wgląd i nie posiada rozbudowanych funkcji monitorowania

Ograniczona integracja: Nie łączy się łatwo z niszowymi narzędziami CRM, twórcami treści AI ani zaawansowanym oprogramowaniem

Loomly sprawdza się dobrze w przypadku prostego planowania i pracy zespołowej. Jednak przejście na bardziej zaawansowane oprogramowanie do zarządzania kampaniami może być lepszym rozwiązaniem. Zwłaszcza jeśli zależy Ci na szerszym zasięgu, głębszej analizie i bardziej inteligentnych cyklach pracy.

🧠 Ciekawostka: Słynny przycisk „Lubię to” na Facebooku miał nazywać się „Awesome” (Super).

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

11 najlepszych alternatyw dla Loomly

Teraz, gdy już wiesz, że Loomly ma dość ograniczone możliwości w zakresie zaawansowanego zarządzania mediami społecznościowymi i marketingiem treści, zapoznaj się z alternatywami, które lepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

1. ClickUp (najlepszy do planowania treści, cyklu pracy nad projektami i współpracy)

Wypróbuj ClickUp już teraz Planuj, zarządzaj i harmonogramuj posty w mediach społecznościowych z łatwością dzięki ClickUp

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

To coś więcej niż planowanie treści – to zarządzanie wszystkimi zadaniami w mediach społecznościowych w jednym miejscu. To dogłębna analityka w czasie rzeczywistym, wbudowana sztuczna inteligencja AI, automatyzacja cyklu pracy, szablony do tworzenia treści na kampanie w mediach społecznościowych i wiele więcej!

Na początek kalendarz ClickUp pomoże Ci zaplanować posty w mediach społecznościowych, przydzielić zadania marketingowe i zaplanować spotkania z jednego, zunifikowanego interfejsu. Aktualizuje się w czasie rzeczywistym, zapewniając spójność działań całego zespołu.

Możesz dostosować widok (dzienny, tygodniowy, miesięczny) i połączyć go z Kalendarzem Google, Outlookiem lub Kalendarzem Apple, aby zarządzać wszystkimi wydarzeniami w jednym miejscu — koniec z żonglowaniem wieloma aplikacjami.

Wizualizuj osie czasu kampanii, współpracuj nad planami zarządzania mediami społecznościowymi i uzyskaj dostęp do szczegółowych raportów dzięki ClickUp Marketing

Pozwala wizualnie zarządzać treściami, przeciągając zadania z sekcji „Backlog” lub „Overdue” do sekcji „Priorities”, dzięki czemu najważniejsze posty są zawsze widoczne. Każdemu zadaniu można przypisać priorytet, co ułatwia skupienie się na kampaniach o dużym oddziaływaniu.

Sekcja Backlog pomaga śledzić nieplanowane pomysły dotyczące treści, dzięki czemu w razie potrzeby można szybko wypełnić luki w kalendarzu. A co najlepsze? Kalendarz ClickUp jest oparty na sztucznej inteligencji AI. Może on rekomendować idealne czasy publikacji na podstawie cyklu pracy, pomagając w łatwej optymalizacji strategii treści.

Mówiąc o AI, ClickUp Brain pomaga wykryć luki w strategii mediów społecznościowych, podsumować postępy oraz generować pomysły na treści, podpisy i posty.

Podsumowuj postępy, generuj podpisy i posty oraz twórz strategie mediów społecznościowych dzięki ClickUp Brain

Twój zespół ds. treści może w ciągu kilku minut tworzyć na Instagramie podpisy dotyczące danego produktu, dostosowywać je do różnych platform, a nawet sporządzać pełne briefy kampanii i plany marketingowe dotyczące treści. Potrzebujesz gotowych odpowiedzi na często pojawiające się komentarze lub tekstów płatnych reklam? Brain też to potrafi!

Krótko mówiąc, ClickUp dla zespołów marketingowych ułatwia burzę mózgów, tworzenie strategii i realizację kampanii w mediach społecznościowych z jednego miejsca. Przydzielaj zadania projektowe zespołowi kreatywnemu i śledź zatwierdzanie postów za pomocą niestandardowych statusów, takich jak „Wersja robocza”, „Gotowe do przeglądu” i „Zaplanowane”, oraz zarządzaj wszystkim, od treści po opinie, w jednym obszarze roboczym.

Nie wiesz, od czego zacząć marketing w mediach społecznościowych? Szablony planowania mediów społecznościowych ClickUp to świetne miejsce na start.

Pobierz darmowy szablon Organizuj i planuj zawartość dzięki szablonowi ClickUp Social Media Advanced

Zaawansowany szablon ClickUp Social Media pozwala na przykład organizować posty według kanałów, statusu publikacji i partnerstwa. Planuj nadchodzące treści, śledź współpracę marek i burzę mózgów nad nowymi pomysłami w oparciu o pojawiające się trendy — wszystko na jednej dostosowywalnej tablicy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą początkowo czuć się nieco przytłoczeni rozbudowanymi i konfigurowalnymi funkcjami raportowania projektów

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi klienci?

Recenzja TrustRadius brzmi:

Używamy ClickUp do zarządzania i śledzenia procesu tworzenia treści w mediach społecznościowych i cyfrowych. Dzięki temu możemy sprawdzić status każdej treści (w trakcie, wymaga edycji, zaplanowane itp.) oraz kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również konieczność wymiany e-maili, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może służyć do omawiania i delegowania zadań/kolejnych kroków (co jest przydatne do śledzenia i monitorowania cyklu tworzenia treści).

Używamy ClickUp do zarządzania i śledzenia procesu tworzenia treści w mediach społecznościowych i cyfrowych. Dzięki temu możemy sprawdzić status każdej treści (w trakcie, wymaga edycji, zaplanowane itp.) oraz kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również konieczność wielokrotnej wymiany e-maili, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może służyć do omawiania i delegowania zadań/kolejnych kroków (co jest przydatne do śledzenia i monitorowania cyklu tworzenia treści).

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Najedź kursorem na zadanie w kalendarzu ClickUp i kliknij Plan. Dostępne terminy zostaną wyświetlone w kalendarzu zgodnie z szacowanym czasem zadania. Następnie najedź kursorem na dzień i godzinę, w których chcesz zaplanować zadanie, kliknij Blokuj czas i dodaj szczegóły, aby utworzyć wydarzenie.

2. Buffer (najlepszy dla małych zespołów i influencerów zarządzających kampaniami na jednej lub dwóch platformach społecznościowych)

za pośrednictwem Buffer

Chociaż Loomly jest intuicyjny i ma przejrzysty interfejs, jest mocno nastawiony na ustrukturyzowane cykle pracy i systemy zatwierdzania, idealne dla sztywnych procesów. Z drugiej strony Buffer oferuje bardziej elastyczne doświadczenie dla indywidualnych twórców, małych firm i zwinnych zespołów.

Charakteryzuje się minimalną krzywą uczenia się, szybszymi funkcjami planowania postów, szablonami mediów społecznościowych i przejrzystymi cenami. Dzięki temu jest to bardziej przystępna platforma do zarządzania mediami społecznościowymi dla użytkowników, którzy chcą szybko rozpocząć pracę bez konieczności poruszania się po skomplikowanych warstwach współpracy lub ustawieniach uprawnień.

Wyróżniające funkcje Buffer to międzyplatformowe planowanie, kompleksowe analizy i wbudowany asystent AI do pisania podpisów — wszystko to dostępne nawet w planach niższych. Ponadto funkcja Start Page pozwala użytkownikom tworzyć dostosowywalną stronę docelową, aby zwiększyć ruch z biografii w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Buffer

Odkryj najlepsze pory, formaty i częstotliwość publikowania postów na różnych platformach

Oznaczaj i ponownie wykorzystuj najlepsze treści oraz zapisuj nowe pomysły

Określ, jakie treści najlepiej sprawdzają się na każdej platformie i dlaczego

Twórz strony docelowe dostępne bezpośrednio z biografii w mediach społecznościowych

Stwórz hub wiedzy z przewodnikami stylistycznymi i standardami dotyczącymi treści

Zautomatyzuj publikowanie i odpowiadanie na komentarze w wielu sieciach społecznościowych

Limity Buffer

System często zwalnia podczas przetwarzania dużych zbiorów danych

Zarządzanie serwisem Pinterest za pomocą Buffer jest nieco skomplikowane

Ceny Buffer

Free Forever

Najważniejsze funkcje: Ceny od 6 USD miesięcznie

Zespół: Od 12 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Buffer

G2: 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1500 recenzji)

Co o Buffer mówią prawdziwi klienci?

Recenzja Capterra brzmi:

Podoba mi się, że można bezpłatnie zarządzać trzema kanałami – to świetne, ekonomiczne rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują platformy poza Meta Business do planowania/harmonogramowania treści! Buffer ma ograniczoną analitykę osobistą LinkedIn! Można jednak połączyć osobiste konto LinkedIn, jeśli zarządzasz kontami osobistymi.

Podoba mi się, że można bezpłatnie zarządzać trzema kanałami – to świetne, ekonomiczne rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują platformy poza Meta Business do planowania/harmonogramowania treści! Buffer ma ograniczoną analitykę LinkedIn Personal! Można jednak połączyć osobiste konto LinkedIn, jeśli zarządzasz kontami osobistymi.

3. Hootsuite (najlepsze do trendjackingu na wielu kontach w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Hootsuite

Prawie 9 na 10 klientów korzysta z mediów społecznościowych, aby być na bieżąco z trendami i wydarzeniami kulturalnymi. Dlatego marki muszą śledzić pojawiające się tematy i angażować się w dyskusje, aby zwiększyć swoją widoczność i nawiązać kontakt z odbiorcami.

Hootsuite łączy planowanie mediów społecznościowych z funkcjami śledzenia trendów — czymś, czego nie oferuje Loomly. Jego największe zalety to zarządzanie mediami społecznościowymi na poziomie przedsiębiorstwa. Otrzymujesz ujednolicony pulpit do planowania, publikowania, monitorowania mediów społecznościowych i szczegółowej analizy mediów społecznościowych na głównych platformach.

Hootsuite oferuje również wsparcie w zakresie marketingu treści opartego na sztucznej inteligencji, zaawansowane funkcje współpracy zespołowej oraz wbudowaną integrację z narzędziami takimi jak Canva, Google Drive i Adobe.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Planuj posty na wszystkich głównych platformach społecznościowych za pomocą jednego, łatwego w użyciu kalendarza

Śledź wyniki dzięki szczegółowym analizom, które pokazują zaangażowanie, zasięg i zwrot z inwestycji

Generuj podpisy i pomysły na treści za pomocą OwlyWriter, narzędzia Hootsuite opartego na sztucznej inteligencji AI

Monitoruj trendy i wzmianki o marce w czasie rzeczywistym dzięki narzędziom do monitorowania mediów społecznościowych

Odpowiadaj na wiadomości i komentarze z wielu kont w jednej skrzynce odbiorczej

Połącz narzędzia takie jak Canva, Google Drive i Dropbox, aby usprawnić tworzenie treści

Współpracuj z zespołami, korzystając z cyklu zatwierdzania, ról i uprawnień

Limity Hootsuite

Odpowiadanie na wiadomości prywatne i komentarze z tej platformy do zarządzania mediami społecznościowymi zajmuje dużo czasu

Platforma analityczna może wydawać się przytłaczająca dla małych zespołów

Ceny Hootsuite

Standard: 149 USD/użytkownik miesięcznie

Zaawansowane: 399 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4,2/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (3000 recenzji)

Co mówią o Hootsuite prawdziwi klienci?

Recenzja G2 mówi:

*Podoba mi się możliwość pisania i modyfikowania podpisów dla wielu platform społecznościowych w interfejsie „Utwórz post”. Podoba mi się również to, że mogę publikować posty bezpośrednio na platformach społecznościowych mojej organizacji z poziomu Hootsuite. Korzystam z Hootsuite 4-5 razy w tygodniu, w zależności od harmonogramu pracy, więc powiedziałbym, że używam go dość często. Łatwo jest również ponownie połączyć konta, gdy zostaną rozłączone (z jakiegokolwiek powodu)

*Podoba mi się możliwość pisania i modyfikowania podpisów dla wielu platform społecznościowych w interfejsie „Utwórz post”. Podoba mi się również to, że mogę publikować posty bezpośrednio na platformach społecznościowych mojej organizacji z poziomu Hootsuite. Korzystam z Hootsuite 4-5 razy w tygodniu, w zależności od harmonogramu pracy, więc powiedziałbym, że używam go dość często. Łatwo jest również ponownie połączyć konta, gdy zostaną rozłączone (z jakiegokolwiek powodu)

👀 Czy wiesz, że... Firmy, które zapewniają klientom wyjątkową obsługę, osiągają marżę brutto o ponad 26% wyższą niż ich konkurenci. Wykorzystaj więc swoje kanały społecznościowe, aby identyfikować i rozwiązywać skargi klientów.

4. CoSchedule (najlepsze narzędzie do identyfikowania luk w harmonogramach treści i wyszukiwania najskuteczniejszych postów)

za pośrednictwem CoSchedule

Loomly dobrze radzi sobie z planowaniem i zarządzaniem treścią, ale CoSchedule idzie o krok dalej, oferując narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają wykrywać luki i łatwo dostosowywać priorytety za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania.

Dzięki zadaniom wielokrotnego użytku, szablonom kalendarza treści i wbudowanym cyklom zatwierdzania CoSchedule usprawnia procesy i oszczędza czas. Oferuje również szczegółowe informacje na temat wyników publikacji, dzięki czemu można sprawdzić, co działa, a co wymaga poprawy.

Dla marek, które chcą zachować porządek i strategiczne podejście oraz utrzymać spójną obecność w Internecie, CoSchedule zapewnia większą elastyczność niż Loomly.

Najlepsze funkcje CoSchedule

Twórz, organizuj i monitoruj wiele wiadomości w mediach społecznościowych indywidualnie lub jako grupa

Zautomatyzuj cykle pracy w mediach społecznościowych dzięki szablonom zadań wielokrotnego użytku i procesom zatwierdzania

Optymalizuj czas publikacji postów na podstawie aktywności odbiorców i automatycznie ponownie umieszczaj najlepsze treści w kolejce

Mierz wydajność dzięki wbudowanym raportom oferującym wgląd w zaangażowanie i zasięg

Współpracuj z zespołami nad zarządzaniem projektami w mediach społecznościowych , przydzielając zadania, ustawiając terminy i śledząc postępy

Limity CoSchedule

Brakuje integracji z Google Business Profile

Zespół obsługi klienta potrzebuje czasu, aby rozwiązać problemy

Ceny CoSchedule

Kalendarz Free

Kalendarz społecznościowy: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Kalendarz agencji: 69 USD/miesiąc na użytkownika

Kalendarz treści: Ceny niestandardowe

Pakiet marketingowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CoSchedule

G2: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o CoSchedule prawdziwi klienci?

Recenzja Capterra mówi:

CoSchedule sprawia, że przetwarzanie cyklu pracy staje się sztuką! Jako lider zespołu pisarzy nie jestem w stanie opisać, ile czasu zaoszczędziłem dzięki tej aplikacji. Łatwo planować, przydzielać zadania i monitorować – aż po udostępnianie treści na różnych platformach społecznościowych. Trochę drogie, ale jest to wirtualny asystent, co sprawia, że jest znacznie tańszy niż pełnoetatowy pracownik!

CoSchedule sprawia, że przetwarzanie cyklu pracy staje się sztuką! Jako lider zespołu pisarzy nie jestem w stanie opisać, ile czasu zaoszczędziłem dzięki tej aplikacji. Łatwo planować, przypisywać zadania i monitorować – aż po udostępnianie treści na różnych platformach społecznościowych. Trochę drogie, ale jest to wirtualny asystent, co sprawia, że jest znacznie tańszy niż pełnoetatowy pracownik!

📖 Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp

5. Planable (najlepsze do burzy mózgów i planowania treści w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Planable

Około 84% marketerów twierdzi , że AI pomaga im szybciej tworzyć wysokiej jakości treści. Jednak w przypadku Loomly potrzebne będą zewnętrzne wtyczki, aby zintegrować AI z zarządzaniem mediami społecznościowymi.

Z kolei Planable pozwala generować podpisy, burzę mózgów i przepisywać treści na potrzeby różnych tonów lub platform — wszystko bezpośrednio w ramach cyklu pracy.

Wyróżnia się zaawansowanymi narzędziami do współpracy oraz interfejsem wizualnym na żywo. Obsługuje wiele formatów treści i oferuje podgląd postów po opublikowaniu z dokładnością co do piksela.

Krótko mówiąc, oferuje wszystko to, co Loomly — ale szybciej, w sposób bardziej oparty na współpracy i z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Te cechy sprawiają, że jest to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi dla agencji i przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Planable

Wykorzystaj narzędzia AI do generowania, przepisywania lub rozszerzania podpisów pod postami bezpośrednio na platformie

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu poprzez komentarze, sugestie i zatwierdzenia

Podglądaj posty dokładnie tak, jak będą wyglądały w mediach społecznościowych przed opublikowaniem

Organizuj zasoby za pomocą harmonogramowania metodą „przeciągnij i upuść” oraz wielopoziomowych folderów treści

Zarządzaj zatwierdzeniami za pomocą niestandardowych cykli pracy dla jedno- lub wielopoziomowych procesów zatwierdzania

Śledź zmiany za pomocą historii wersji, aby wyświetlić i przywrócić poprzednie edycje

Usprawnij publikowanie dzięki bezpośredniej integracji z kanałami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i inne

Ograniczenia Planable

Funkcja analizy i raportowania narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi nie zapewnia dogłębnych informacji

Nie możesz publikować bezpośrednio na Instagram Stories i Pinterest

Planowalne ceny

Free Forever

Podstawowy: 39 USD/miesiąc za obszar roboczy

Pro: 59 USD/miesiąc za obszar roboczy

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Planable

G2: 4,6/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Planable prawdziwi klienci?

Recenzent G2 pisze:

Podoba mi się łatwość współpracy, zatwierdzanie przez klientów, aplikacja, porządkowanie komentarzy pod każdym postem i wiele więcej! Podoba mi się przystępna cena i przejrzystość struktury rozliczeń. Obsługa klienta zasługuje na ocenę 10/10 i jest bardzo miła.

Podoba mi się łatwość współpracy, zatwierdzanie przez klientów, aplikacja, porządkowanie komentarzy pod każdym postem i wiele więcej! Podoba mi się przystępna cena i przejrzystość struktury rozliczeń. Obsługa klienta zasługuje na ocenę 10/10 i jest bardzo miła.

📮 ClickUp Insight: Typowy pracownik wiedzy musi nawiązać kontakt średnio z sześcioma osobami, aby wykonać swoją pracę. Oznacza to codzienne kontaktowanie się z sześcioma kluczowymi osobami w celu zebrania niezbędnych informacji, uzgodnienia priorytetów i kontynuowania projektów. Walka jest prawdziwa — ciągłe działania następcze, zamieszanie związane z wersjami i czarne dziury widoczności osłabiają wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z funkcją Connected Search i AI Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, udostępniając kontekst natychmiast na wyciągnięcie ręki.

6. Sprout Social (najlepsze narzędzie do monitorowania mediów społecznościowych i analizy nastrojów)

za pośrednictwem Sprout Social

Około 61% firm korzysta z monitoringu mediów społecznościowych, aby zwiększyć skuteczność swoich działań w mediach społecznościowych, a 82% uważa to za niezbędny element swojej strategii w mediach społecznościowych. Nie uzyskasz tego jednak dzięki Loomly, a kto chce zajmować się kolejnym oddzielnym narzędziem do monitoringu?

Sprout Social to platforma oferująca zaawansowane funkcje monitorowania mediów społecznościowych, narzędzia do angażowania użytkowników w czasie rzeczywistym oraz analizy. Śledzi wzmianki o marce, trendy słów kluczowych i dyskusje na temat konkurencji we wszystkich kanałach — nawet jeśli Twoja marka nie jest bezpośrednio oznaczona. Dzięki inteligentnej skrzynce odbiorczej, konfigurowalnym raportom i analizie nastrojów opartej na sztucznej inteligencji Twój zespół marketingowy może szybciej reagować na trendy i wyprzedzać konkurencję.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Śledź wzmianki o marce, słowa kluczowe i rozmowy konkurencji

Uzyskaj dostęp do wszystkich wiadomości, komentarzy i prywatnych wiadomości w jednej inteligentnej skrzynce odbiorczej, aby łatwiej nawiązywać kontakty

Generuj szczegółowe, konfigurowalne raporty, aby mierzyć wydajność i zwrot z inwestycji w media społecznościowe

Współpracuj ze swoim zespołem, korzystając z cyklu zatwierdzania zadań, przydzielania zadań i notatek wewnętrznych

Planuj i publikuj treści na wielu platformach za pomocą wizualnego kalendarza treści

Monitoruj nastroje w czasie rzeczywistym, aby zrozumieć, co Twoi odbiorcy myślą o Twojej marce

Limity Sprout Social

To narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi jest droższe niż inne alternatywy dla Loomly

Małe zespoły i początkujący mogą czuć się przytłoczeni

Ceny Sprout Social

Standard: 199 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalna: 299 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 399 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Marketing influencerski: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sprout Social

G2: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Sprout Social prawdziwi klienci?

Recenzent Capterra pisze:

Podoba mi się możliwość posiadania nieograniczonej liczby kont wraz z raportami dotyczącymi konkurencji i integracją AI. Nie podoba mi się koszt, ale uważam, że jest on w miarę rozsądny w stosunku do funkcji.

Podoba mi się możliwość posiadania nieograniczonej liczby kont wraz z raportami konkurencji i integracją AI. Nie podoba mi się koszt, ale uważam, że jest on w miarę rozsądny w stosunku do funkcji.

🧠 Ciekawostka: Najpopularniejsze zdjęcie na Instagramie to zwykłe jajko. Tak, jajko! Zostało opublikowane przez @world_record_egg, aby pobić rekord liczby polubień.

7. Agorapulse (najlepsze rozwiązanie do obsługi interakcji na wielu kontach w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Agorapulse

W przeciwieństwie do Loomly, Agorapulse posiada system przypisywania wiadomości do skrzynki odbiorczej i etykietowania. Pozwala to kierować przychodzące wiadomości do odpowiednich członków zespołu, dodawać etykiety dla kontekstu i śledzić każdą odpowiedź. Rozwiązanie to lepiej sprawdza się w przypadku marek obsługujących duże ilości interakcji w mediach społecznościowych i zapracowanych zespołów obsługi klienta.

Oprócz usprawnionego zarządzania skrzynką odbiorczą, Agorapulse oferuje grupowe planowanie treści, kolejkowanie postów oraz szczegółowe, eksportowalne raporty śledzenia wydajności. Zawiera również wbudowaną analizę konkurencji, zaawansowane narzędzia do współpracy zespołowej oraz ujednolicony kalendarz treści.

Najlepsze funkcje Agorapulse

Połącz wszystkie wiadomości, komentarze i wzmianki z kanałów społecznościowych w jednej skrzynce odbiorczej

Planuj posty zbiorczo i organizuj je za pomocą etykiet i kolejek

Uzyskaj przejrzyste raporty dotyczące zaangażowania, wzrostu liczby odbiorców i skuteczności treści dzięki analizie mediów społecznościowych

Łatwo przydzielaj zadania związane z zarządzaniem mediami społecznościowymi i zatwierdzaj je członkom zespołu

Monitoruj wzmianki o marce i działania konkurencji w mediach społecznościowych

Wykorzystaj narzędzia AI do mediów społecznościowych , aby generować i automatyzować treści

Limity Agorapulse

Niektóre niezbędne funkcje, takie jak integracja z Canva, monitorowanie reklam TikTok i LinkedIn oraz dogłębna analityka, są dostępne tylko w płatnych planach

Funkcje zarządzania społecznością mogą czasami działać nieprawidłowo

Ceny Agorapulse

Free Forever

Standard: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 199 USD/miesiąc na użytkownika

Niestandardowe: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Agorapulse

G2: 4,5/5 (ponad 950 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Co mówią o Agorapulse prawdziwi klienci?

Recenzja G2 mówi:

Agorapulse to niezwykle intuicyjne narzędzie, które upraszcza zarządzanie mediami społecznościowymi. Bardzo podoba mi się łatwość organizowania kalendarza treści i śledzenia harmonogramu publikacji, co pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu każdego tygodnia. Kolejną wyróżniającą funkcją jest doskonały zespół pomocy technicznej, który jest zawsze przyjazny, dostępny i szybko rozwiązuje wszelkie problemy.

Agorapulse to niezwykle intuicyjne narzędzie, które upraszcza zarządzanie mediami społecznościowymi. Bardzo podoba mi się łatwość organizowania kalendarza treści i kontrolowania harmonogramu publikacji, co pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu każdego tygodnia. Kolejną wyróżniającą funkcją jest doskonały zespół pomocy technicznej, który jest zawsze przyjazny, dostępny i szybko rozwiązuje wszelkie problemy.

za pośrednictwem SocialPilot

Podczas gdy Loomly koncentruje się przede wszystkim na planowaniu postów i planowaniu treści, SocialPilot idzie o krok dalej. Umożliwia użytkownikom zarządzanie komentarzami w mediach społecznościowych, wiadomościami, a nawet recenzjami z platform innych firm za pośrednictwem jednej, ujednoliconej skrzynki odbiorczej.

Dzięki temu marki mogą łatwiej reagować na potrzeby klientów, budować zaufanie i nigdy nie przegapić okazji do nawiązania kontaktu z odbiorcami.

Oprócz tego to narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak planowanie zbiorcze, kalendarz treści, narzędzia do współpracy zespołowej i szczegółowe analizy. Obsługuje wiele kanałów społecznościowych, pomaga zarządzać kontami klientów i oferuje raportowanie w systemie white label.

Najlepsze funkcje SocialPilot

Zarządzaj komentarzami, wiadomościami i recenzjami z jednej skrzynki odbiorczej

Współpracuj z członkami zespołu, korzystając z dostępu opartego na rolach i cykli zatwierdzania

Analizuj wyniki dzięki szczegółowym danym analitycznym i wskaźnikom zaangażowania

Twórz i dostosowuj raporty z białą etykietą dla klientów

Planuj zawartość w prosty sposób, korzystając z wizualnego kalendarza treści

Selekcjonuj pomysły na treści dzięki wbudowanym sugestiom treści

Wzmacniaj posty bezpośrednio z pulpitu dzięki integracji reklam

Limity SocialPilot

Aby uzyskać dostęp do funkcji specyficznych dla platformy, takich jak tagowanie i korzystanie z narzędzia do współpracy na Instagramie, musisz przejść na wyższy poziom

Publikowanie postów na X (dawniej Twitter) nie jest tak płynne, jak w przypadku innych alternatyw dla Loomly

Ceny SocialPilot

SocialPilot

Niezbędne: 30 USD/miesiąc

Standard: 50 USD/miesiąc

Premium: 100 USD/miesiąc

Najlepszy: 200 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SocialPilot

G2: 4,5/5 (ponad 830 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 370 recenzji)

Co mówią o SocialPilot prawdziwi klienci?

Recenzja Capterra brzmi:

Podoba mi się pulpit nawigacyjny, uproszczony i przejrzysty. Umożliwia łatwą obsługę, nawet jeśli jesteś początkującym użytkownikiem. Pomimo niewielkiego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu, SocialPilot ma wiele funkcji. Planowanie publikacji, analiza wydajności, współpraca zespołowa, zarządzanie reklamami itp. Wszystko jest na swoim miejscu. [Ale] Czasami występują problemy z ładowaniem strony. Cena nieco wyższa niż u niektórych konkurentów.

Podoba mi się pulpit nawigacyjny, uproszczony i przejrzysty. Umożliwia łatwą obsługę, nawet jeśli jesteś początkującym użytkownikiem. Pomimo niewielkiego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu, SocialPilot ma wiele funkcji. Planowanie publikacji, analiza wydajności, współpraca zespołowa, zarządzanie reklamami itp. – wszystko jest na swoim miejscu. [Ale] Czasami występują problemy z ładowaniem strony. Cena nieco wyższa niż u niektórych konkurentów.

9. Later (najlepsze narzędzie do zarządzania influencerami)

za pośrednictwem Later

Prawie połowa kupujących dokonuje comiesięcznych zakupów na podstawie postów influencerów, a 86% robi to co najmniej raz w roku. Jeśli marketing influencerski jest częścią Twojej strategii, Loomly może okazać się niewystarczające — nie oferuje dedykowanych narzędzi do zarządzania partnerstwami z twórcami.

Z kolei Layer pozwala menedżerom mediów społecznościowych łączyć się z twórcami, zarządzać kampaniami influencerów i śledzić ich wyniki w jednym miejscu. Zawiera narzędzie do współpracy dla marek i twórców, bibliotekę mediów, sugestie hashtagów oraz szczegółowe analizy, które pomogą dopracować strategię zarządzania mediami społecznościowymi.

Najlepsze funkcje Later

Planuj relacje na Instagramie i posty zawierające wiele zdjęć

Współpracuj z influencerami za pośrednictwem Brand Collabs Manager

Uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz dotyczących zaangażowania, wzrostu liczby obserwujących i czasu publikowania postów

Uporządkuj bibliotekę multimediów i uzyskaj sugestie hashtagów dostosowanych do konkretnej niszy

Utwórz stronę Linkin. bio z możliwością zakupów, aby zwiększyć ruch i sprzedaż

Ograniczenia Later

To narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi nie posiada funkcji zarządzania kampaniami na platformach innych niż Instagram

Musisz wykupić oddzielny plan do zarządzania marketingiem influencerów

Ceny Later

Pakiet startowy: 25 USD/miesiąc

Wzrost: 45 USD/miesiąc

Zaawansowane: 80 USD/miesiąc

Agencja: 200 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Marketing influencerski: Niestandardowe ceny

Późniejsze oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 390 recenzji)

Co mówią o Later prawdziwi klienci?

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się, jak Later Influence organizuje wszystko, ułatwiając zarządzanie współpracą, śledzenie terminów i płynną komunikację z markami. Intuicyjny interfejs usprawnia cały proces, od odkrywania możliwości po analizę wyników kampanii. Pomaga mi to kontrolować wszystkie partnerstwa bez poczucia przytłoczenia.

Podoba mi się, jak Later Influence organizuje wszystko, ułatwiając zarządzanie współpracą, śledzenie terminów i płynną komunikację z markami. Intuicyjny interfejs usprawnia cały proces, od odkrywania możliwości po analizę wyników kampanii. Pomaga mi to kontrolować wszystkie partnerstwa bez poczucia przytłoczenia.

10. Sendible (najlepsze rozwiązanie do śledzenia UTM w mediach społecznościowych i zarządzania klientami)

za pośrednictwem Sendible

Sendible integruje narzędzia do zarządzania klientami, które pozwalają agencjom i zespołom efektywnie zarządzać kontami wielu klientów z jednego pulpitu. Oferuje również raporty z brandingiem i funkcje współpracy dostosowane do potrzeb agencji.

Kluczowe funkcje obejmują wbudowane śledzenie UTM, które automatycznie dodaje kody śledzenia w celu lepszego pomiaru skuteczności kampanii. Dostępna jest również ujednolicona skrzynka odbiorcza do zarządzania komentarzami, zaawansowana analityka i raportowanie, monitorowanie mediów społecznościowych oraz sugestie dotyczące treści.

Najlepsze funkcje Sendible

Zarządzaj komentarzami, wiadomościami i recenzjami w jednej skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych

Dodaj automatyczne śledzenie UTM do linków, aby lepiej monitorować kampanie

Twórz spersonalizowane raporty dla klientów lub zespołów

Współpracuj z członkami zespołu, korzystając z ról, uprawnień i cykli zatwierdzania

Monitoruj wzmianki o marce i słowa kluczowe za pomocą narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych

Odkrywaj pomysły na treści dzięki wbudowanym sugestiom

Ograniczenia Sendible

Nie jest to najlepsze narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi do obsługi płatnych reklam

Plany są dość drogie dla małych firm i twórców

Ceny Sendible

Twórca: 29 USD/miesiąc

Traction: 89 USD/miesiąc

Skala: 199 USD/miesiąc

Zaawansowane: 299 USD/miesiąc

Enterprise: 750 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Sendible

G2: 4,5/5 (ponad 880 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

Co o Sendible mówią prawdziwi klienci?

Recenzent Capterra pisze:

Łatwo jest planować publikację treści na wielu platformach, w tym Instagram, Pinterest, Google my Business (tak, powinieneś tam publikować!). Dostępna jest integracja z Canva, która znacznie ułatwia i usprawnia tworzenie grafiki. Bardzo łatwo jest również selekcjonować nowe treści i dodawać kanały RSS. Powiedziałbym, że ich aplikacja – dużo podróżuję i możliwość publikowania treści za pośrednictwem aplikacji byłaby idealna. Nie jest ona tak intuicyjna jak platforma komputerowa. Mam nadzieję, że jest to w planach i najprawdopodobniej tak będzie.

Łatwo jest planować publikację treści na wielu platformach, w tym Instagram, Pinterest, Google My Business (tak, powinieneś tam publikować!). Dostępna jest integracja z Canva, która znacznie ułatwia i usprawnia tworzenie grafiki. Bardzo łatwo jest również selekcjonować nowe treści i dodawać kanały RSS. Powiedziałbym, że ich aplikacja – dużo podróżuję i możliwość publikowania treści za pośrednictwem aplikacji byłaby idealna. Nie jest ona tak intuicyjna jak platforma komputerowa. Mam nadzieję, że jest to w planach i najprawdopodobniej tak będzie.

👀 Czy wiesz, że... Marketerzy korzystający z AI są o 25% bardziej skłonni do zgłaszania pozytywnych wyników w porównaniu z tymi, którzy tego nie robią.

11. SocialBee (najlepsze narzędzie do generowania treści w mediach społecznościowych oparte na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem SocialBee

SocialBee pomaga efektywnie tworzyć treści, analizować dane odbiorców i optymalizować strategie publikowania postów.

SocialBee oferuje również łatwe planowanie, kategoryzację treści i narzędzia do angażowania odbiorców, które pomagają utrzymać spójną obecność w mediach społecznościowych. Przyjazny dla użytkownika interfejs jest dodatkowym atutem, który ułatwia korzystanie z funkcji wszystkim użytkownikom.

Najlepsze funkcje SocialBee

Wykorzystaj AI do generowania pomysłów na treści i przyspieszenia tworzenia postów

Z łatwością planuj posty na wielu platformach społecznościowych

Organizuj zawartość w kategorie, aby publikować posty w sposób zrównoważony i spójny

Angażuj odbiorców poprzez zarządzanie komentarzami i wiadomościami

Analizuj wyniki dzięki szczegółowym raportom i spostrzeżeniom

Współpracuj z członkami zespołu, korzystając z dostępu opartego na rolach i cykli pracy

Automatycznie przetwarzaj ponadczasowe treści, aby zmaksymalizować zasięg

Ograniczenia SocialBee

Platforma oferuje ograniczone opcje integracji

Zaawansowane funkcje analityczne są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny SocialBee

Bootstrapped: 29 USD/miesiąc

Accelerate: 49 USD/miesiąc

Pro: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SocialBee

G2: 4,8/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o SocialBee prawdziwi klienci?

W recenzji G2 czytamy:

SocialBee ułatwia organizowanie moich treści dzięki kolekcjom hashtagów i planowaniu opartemu na kategoriach, co pomaga mi dopasować posty do filarów moich treści. Jedną z funkcji, którą cenię, jest automatyczne określanie, czy film z YouTube powinien być krótki, czy pełnometrażowy, na podstawie długości i orientacji wideo — dzięki temu oszczędzam czas.

SocialBee ułatwia organizowanie moich treści dzięki kolekcjom hashtagów i planowaniu opartemu na kategoriach, co pomaga mi dopasować posty do filarów treści. Jedną z funkcji, którą cenię, jest automatyczne określanie, czy wideo z YouTube powinno być krótkim, czy pełnym filmem na podstawie długości i orientacji wideo, co pozwala mi zaoszczędzić czas.

Zwiększ wysiłki związane z zarządzaniem mediami społecznościowymi dzięki ClickUp

Loomly sprawdza się w przypadku podstawowego planowania, ale nie wystarcza, gdy chcesz zwiększyć wysiłki związane z marketingiem w mediach społecznościowych. Dla osób planujących wizualnie Planable oferuje bardziej intuicyjne ustawienia. Chcesz generować podpisy i planować publikacje za pomocą AI? SocialBee i Predis. ai to świetne wybory. Potrzebujesz cyklu pracy na poziomie przedsiębiorstwa? CoSchedule i Sprout Social spełnią Twoje oczekiwania.

Możesz też pominąć zgadywanie i wybrać ClickUp — potężną alternatywę dla Loomly. Otrzymasz narzędzia do współpracy zespołowej, kalendarz oparty na sztucznej inteligencji, wbudowanych asystentów AI, automatyzację i konfigurowalne pulpity nawigacyjne do dogłębnej analizy i raportowania. Darmowe szablony do zarządzania mediami społecznościowymi pomagają uprościć zarządzanie kampaniami.

Chcesz przejść na wyższy poziom? Wypróbuj ClickUp za darmo i zarządzaj kampaniami w mediach społecznościowych, które zwiększą Twoją widoczność i połączą Cię z odbiorcami.