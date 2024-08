10 narzędzi AI do podpisów i zawartości mediów społecznościowych w 2024 roku

Czy miewasz takie dni, kiedy spędzasz całe wieki wpatrując się w pustą stronę, desperacko próbując stworzyć chwytliwy, pouczający podpis?

My też tam byliśmy! Walka o inspirację w mediach społecznościowych jest prawdziwa. AI copywriting narzędzia działają jak asystent copywritingu, pisząc spersonalizowane, angażujące podpisy zaprojektowane tak, aby rezonować z celami odbiorców.

Zabawne one-linery, wzruszające historie lub ostre, profesjonalne komunikaty - generator podpisów AI tworzy to wszystko w ułamku czasu, który zająłby ci do zrobienia.

Zalecamy jednak korzystanie z tych narzędzi tylko w celu inspiracji. Bez względu na to, jak duży postęp poczyniła sztuczna inteligencja, nic nie zastąpi ludzkiej kreatywności.

Mając to na uwadze, podzielimy się teraz dziesięcioma najlepszymi generatorami napisów AI, aby dać ci ogólne spojrzenie na ich funkcje i funkcje. Czytaj dalej.

Czego należy szukać w narzędziach do tworzenia napisów AI?

Wiele generatorów napisów AI spełnia swoje zadanie, ale wybór odpowiedniego wymaga wnikliwego oka.

Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Jakość podpisów: To nie podlega negocjacjom. Poszukaj narzędzia, które oferuje zakres opcji stylistycznych, od one-linerów na Instagram po dopracowane fragmenty na LinkedIn. Podpisy muszą pasować do głosu marki i rodzaju zawartości oraz przyciągać uwagę czytelnika

To nie podlega negocjacjom. Poszukaj narzędzia, które oferuje zakres opcji stylistycznych, od one-linerów na Instagram po dopracowane fragmenty na LinkedIn. Podpisy muszą pasować do głosu marki i rodzaju zawartości oraz przyciągać uwagę czytelnika Opcje personalizacji: Najlepsza platforma AI do generowania podpisów pozwoli ci na personalizację za pomocą słów kluczowych, docelowych danych demograficznych, a nawet wytycznych dotyczących głosu marki

Najlepsza platforma AI do generowania podpisów pozwoli ci na personalizację za pomocą słów kluczowych, docelowych danych demograficznych, a nawet wytycznych dotyczących głosu marki Sugestie dotyczące hashtagów: Szukaj opcjimedia społecznościowe AI narzędzie, które sugeruje odpowiednie i popularne hashtagi, aby zmaksymalizować wykrywalność posta

Szukaj opcjimedia społecznościowe AI narzędzie, które sugeruje odpowiednie i popularne hashtagi, aby zmaksymalizować wykrywalność posta Rozpoznawanie obrazów: Rozważ narzędzia z funkcjami rozpoznawania obrazów, które analizują zdjęcia i generują podpisy, które uzupełniają wizualizacje

Rozważ narzędzia z funkcjami rozpoznawania obrazów, które analizują zdjęcia i generują podpisy, które uzupełniają wizualizacje Przyjazny dla użytkownika interfejs : Tworząc podpisy, nie chcesz, aby powstrzymywał cię mylący interfejs. WybierzGenerator zawartości AI który jest łatwy w użyciu dzięki intuicyjnemu układowi i krótkiej krzywej uczenia się

: Tworząc podpisy, nie chcesz, aby powstrzymywał cię mylący interfejs. WybierzGenerator zawartości AI który jest łatwy w użyciu dzięki intuicyjnemu układowi i krótkiej krzywej uczenia się Elastyczność długości zawartości: IdealnyNarzędzie do pisania AI powinno być w stanie dostosować swoją długość wyjściową, aby można było tworzyć odpowiednie podpisy dla każdej platformy mediów społecznościowych

IdealnyNarzędzie do pisania AI powinno być w stanie dostosować swoją długość wyjściową, aby można było tworzyć odpowiednie podpisy dla każdej platformy mediów społecznościowych Cena: Generatory napisów AI mają na celu zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Oceń plany cenowe i oferowane funkcje, aby znaleźć narzędzie, które zapewnia najlepszą wartość dla twojego budżetu

10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia napisów w 2024 roku

Zebraliśmy dziesięć najlepszych narzędzi AI do generowania napisów, które są wyposażone w ekscytujące funkcje i pomogą ci w tworzeniu napisów.

Oto te, które polecamy:

1. ClickUp

Użyj ClickUp Brain, aby zmienić przeznaczenie akapitów na blogach w porywające podpisy pod zawartością.

ClickUp to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych platform do zwiększania wydajności. Nasze narzędzie oparte na AI, ClickUp Brain doskonale nadaje się do tworzenia świeżych pomysłów na podpisy i przezwyciężania upartego bloku pisarskiego.

Wystarczy tylko kilka informacji na temat grupy docelowej, głosu marki i pożądanego przekazu, a ClickUp Brain może stworzyć angażujące, wnikliwe podpisy dla dowolnej platformy mediów społecznościowych, TikTok lub Instagram.

The Asystent pisania AI płynnie integruje się z całym pakietem, pomagając w tworzeniu pomysłów i komponowaniu zawartości w razie potrzeby.

ClickUp AI pomaga również w szybkich odpowiedziach na krótkie wiadomości z inteligentnymi, kontekstowymi sugestiami, dzięki czemu zaangażowanie nigdy nie ucierpi.

ClickUp Brain upraszcza tworzenie szablonów dzięki Zadania ClickUp i Dokumenty ClickUp . Tworzy nawet transkrypcje nagrań z Clipów.

ClickUp Brain został zaprojektowany, aby pomóc Ci zwiększyć wydajność dzięki popartym badaniami podpowiedziom dla wszystkich Twoich potrzeb. Korzystaj z najlepszych Hacki AI warte uwagi podpowiedzi, briefy, studia przypadków, wciągająca zawartość blogów i opisy projektów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Generowanie wysokiej jakości podpisów : Tworzenie wysokiej jakości podpisów w mediach społecznościowych, które oddają głos Twojej marki i zwiększają zaangażowanie

: Tworzenie wysokiej jakości podpisów w mediach społecznościowych, które oddają głos Twojej marki i zwiększają zaangażowanie Zaawansowane narzędzie do pisania: Narzędzie do pisania AI do opracowywania briefów, tworzenia kopii na potrzeby sprzedaży i marketingu, generowania opisów produktów, podpisów i briefów

Narzędzie do pisania AI do opracowywania briefów, tworzenia kopii na potrzeby sprzedaży i marketingu, generowania opisów produktów, podpisów i briefów Ponad 1000 integracji : Uprość funkcję i usprawnij pisanie w podróży dzięki licznym integracjom ClickUp, które umożliwiają płynne działanie na różnych platformach

: Uprość funkcję i usprawnij pisanie w podróży dzięki licznym integracjom ClickUp, które umożliwiają płynne działanie na różnych platformach Wbudowane sprawdzanie pisowni : Poprawiaj błędy ortograficzne bez dodatkowych wtyczek na platformie, aby pisać bez błędów i budować markę

: Poprawiaj błędy ortograficzne bez dodatkowych wtyczek na platformie, aby pisać bez błędów i budować markę Szablony: Ogólne szablony do wykorzystania w przyszłości wraz z bardziej wyspecjalizowanymi, takimi jakSzablon dla mediów społecznościowych ClickUp *Bezpieczeństwo danych: Zapobiegaj wykorzystywaniu danych do szkolenia modeli i dbaj o bezpieczeństwo danych podczas korzystania z ClickUp Brain

Szablon mediów społecznościowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zarządzać swoją obecnością w mediach społecznościowych w jednym miejscu.

Pobierz ten szablon

limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na liczbę integracji

Dedykowane narzędzia do generowania napisów byłyby lepszym wyborem, jeśli nie potrzebujesz dodatkowegozarządzanie projektami w mediach społecznościowych funkcje

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. AISEO

przez AISEO AISEO to sprawny asystent copywritingu oparty na sztucznej inteligencji. Odróżnia się od tradycyjnych napisów opartych na AI, dostarczając unikalne i przydatne funkcje, takie jak wbudowany zaawansowany parafrazator i narzędzie do sprawdzania czytelności.

Narzędzie do parafrazowania AISEO może być przydatne, jeśli szukasz odmian jednego podpisu do opublikowania na wielu stronach. Przeformułowanie sprawia również, że zdania lub akapity są jaśniejsze lub bardziej zwięzłe.

Narzędzie to może również pomóc poprawić czytelność podpisów, sugerując zmiany w strukturze zdań i słownictwie. Oprócz podpisów, AISEO może generować posty w mediach społecznościowych, opisy produktów i posty na blogach.

Narzędzie twierdzi również, że jego zawartość jest nie do odróżnienia od treści napisanych przez człowieka.

Najlepsze funkcje AISEO

Możliwość naturalnego wstawiania słów kluczowych dostarczonych przez dostawcę do generowanych podpisów

Możliwość generowania zawartości w kilku językach

Ułatwia niestandardowe ustawienie głosu, w jakim będą pisane podpisy

Rozbudowana biblioteka przydatnych szablonów

AISEO limit

Czasami generuje niepoprawne informacje

Ceny są wyższe w porównaniu do konkurencji

Ceny AISEO

Free plan

Grow plan: $24 miesięcznie

$24 miesięcznie Plan skalowania: $44 miesięcznie

$44 miesięcznie Plan Teams: $99 miesięcznie

oceny i recenzje AISEO

G2 : 4.6/5 (500+ opinii)

: 4.6/5 (500+ opinii) Capterra: 4.4/5 (30+ głosów)

3. Copy.ai

przez Copy.ai Copy.ai to bogate w funkcje narzędzie do generowania podpisów, które rozumie język zaangażowania. Powiedz mu trochę o swojej marce lub wiadomości, którą chcesz przekazać, a on wymyśli zakres podpisów - od dziwacznych i swobodnych po dopracowane i profesjonalne.

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać wiadro opcji zaprojektowanych w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców i zainicjowania rozmowy, jeśli chcesz zwiększyć swoją obecność w Internecie Narzędzia Instagrama .

Copy.ai jest bardzo wszechstronne i pomaga stworzyć wszystko, od zabawnego podpisu na Instagramie po prowokujące do myślenia pytanie na LinkedIn. Utrzymuje również spójny głos, jednocześnie przechwytując unikalną tonację wymaganą do dopasowania do każdej platformy.

Copy.ai kładzie większy priorytet na kanały takie jak Instagram. Posiada kilka szablonów do generowania chwytliwych podpisów, w tym osobne szablony dla wideo i zdjęć.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Prześlij swoje zdjęcie, aby wygenerować podpis oparty na AI w ciągu kilku sekund

Zaawansowana analiza obrazu uwzględnia aktualne trendy, aby generować podpisy, które maksymalizują zaangażowanie

Szeroki zakres wariantów tonalnych jest dostępny w wersji Free

Generuje dokładne, kontekstowe podpisy

limity Copy.ai

Użytkownicy Free mogą wygenerować tylko 2000 słów miesięcznie

Pojawiły się pewne skargi dotyczące obsługi klienta

Copy.ai ceny

Free forever

Plan Pro: $49 miesięcznie

$49 miesięcznie Plan Teams: 249 USD miesięcznie

249 USD miesięcznie Plan Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

4.7/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.4/5 (60 recenzji)

4. Pallyy

przez Pallyy Pallyy to sprytny generator podpisów, który wykracza poza ogólne sugestie. Natychmiast wymyśla dowcipne i angażujące podpisy, które idealnie pasują do kontekstu Twojego posta na dowolnej platformie mediów społecznościowych, nie tylko na Instagramie.

Pallyy nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Powiedz narzędziu, o czym publikujesz (hashtagi i słowa kluczowe działają tutaj cuda), a wygeneruje podpisy, które będą bezpośrednio przemawiać do Twojej zawartości.

Oprócz generowania podpisów, Pallyy to zakończona platforma do zarządzania mediami społecznościowymi. Posiada wszystkie funkcje, których można oczekiwać w pełnoprawnym narzędziu do zarządzania mediami społecznościowymi, takie jak monitorowanie społeczności i social listening . Obejmują one publikowanie zaplanowanych postów na wielu platformach, odpowiadanie na wiadomości i dogłębną analizę.

Przyjazny dla użytkownika interfejs Pallyy sprawia, że nawigacja jest łatwa, nawet dla początkujących. Kreatywne sugestie Pallyy mogą zainspirować i sprawić, że polubienia będą się pojawiać, gdy utkniesz w pisaniu podpisów w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Pallyy

Generator podpisów jest zintegrowany z procesem planowania postów w mediach społecznościowych Pallyy

Nie wymaga od użytkowników logowania

Może automatycznie zasugerować do 30 odpowiednich hashtagów do podpisu

Limity Pallyy

Pozostawia użytkownikom więcej niestandardowych opcji

Nie jest to najlepsza opcja dla użytkowników szukających podpisów kontekstowych lub niszowych

Ceny Pallyy

Free forever

Premium plan: 18 USD miesięcznie

Przyjemne oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: 4.6/5 (60+ głosów)

5. StoryLab

przez StoryLab Oparty na AI generator podpisów w mediach społecznościowych StoryLab umożliwia generowanie wysokiej jakości i angażujących podpisów dla uchwytów w mediach społecznościowych. Skupia się na funkcjach specyficznych dla historii i elementach interaktywnych, takich jak ankiety i quizy.

Generator podpisów StoryLab jest wstępnie skonfigurowany z dokładnymi stylami pisania, takimi jak profesjonalny, perswazyjny, bezczelny, odważny i nie tylko. Ten zakres stylistyczny umożliwia tworzenie podpisów w sposób, który współgra z marką i odbiorcami.

Prosty interfejs użytkownika sprawia, że narzędzie to jest łatwe w użyciu i praktycznie nie wymaga nauki.

Najlepsze funkcje StoryLab

Wsparcie dla szerokiej gamy stylów pisania

Prosty, minimalistyczny i intuicyjny interfejs użytkownika

Wsparcie dla wielu platform

Generuje kreatywne podpisy z dość podstawowych podpowiedzi

Limity StoryLab

Rozpraszające reklamy utrudniają korzystanie z aplikacji

Konkurenci oferują więcej funkcji w podobnej cenie

Ceny StoryLab

Pięć darmowych uruchomień miesięcznie

Unlimited Plan Plus: 19 dolarów miesięcznie

Oceny i recenzje StoryLab

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

6. Hypotenuse AI

przez Hypotenuse AI Generator podpisów w mediach społecznościowych Hypotenuse AI wyróżnia się z tłumu, koncentrując się na kontekstowych, ludzkich podpisach.

Zbudowany od podstaw dla zespołów SEO, marek e-commerce i Enterprise, Hypotenuse AI umożliwia łatwe tworzenie postów na blogu, opisów produktów, postów w mediach społecznościowych, reklam i innych, oprócz podpisów.

Hypotenuse AI jest zaufany i używany przez renomowane marki, takie jak YCombinator, Vodafone, Blue Zone Sports, Qatar Airways i Dell.

Narzędzie to wyróżnia się tym, że szkoli swoją sztuczną inteligencję, aby rozumiała głos marki po dostarczeniu przez dostawcę wytycznych dotyczących pisania i marki. Wynik? Otrzymujesz niesamowicie spersonalizowaną i unikalną zawartość.

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI

Model AI generuje napisy, które pasują do głosu marki

Dostawca usługi zamiany obrazu na podpis

Umożliwia podgląd wyglądu podpisu w postach na Instagramie lub TikTok przed ich opublikowaniem

Specjalistyczne funkcje, takie jak masowe generowanie podpisów, automatyzacja optymalizacji SEO i bezpośrednia integracja z PIM, są przeznaczone dla marek e-commerce

Wbudowane sprawdzanie plagiatu zapewnia, że wygenerowane podpisy są unikalne dla Twojej marki

Hypotenuse AI limit

Brak bezpłatnej wersji próbnej dla użytkowników indywidualnych

Stosunkowo stroma krzywa uczenia się

Ceny Hypotenuse AI

Individual Plan: 24 USD miesięcznie

24 USD miesięcznie Teams Plan : 49 USD miesięcznie

: 49 USD miesięcznie Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje AI

G2: 4.7 (15+ recenzji)

4.7 (15+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

7. Jasper

przez Jasper Jasper to wszechstronne i dynamiczne narzędzie AI do tworzenia zawartości. Wraz z podpisami na Instagramie, Jasper może natychmiast tworzyć wysokiej jakości kopie dla kanałów społecznościowych, a także dla e-maili i blogów.

Korzystając z przyjaznych dla użytkownika szablonów Photo Post Captions Jasper, można tworzyć angażującą zawartość mediów społecznościowych w różnych językach.

Dzięki Jasper możesz uruchamiać i koordynować zawartość mediów społecznościowych na wielu platformach, zachowując spójność przekazu marki. Jasper zapewnia również pomoc AI w zakresie szybkiego opracowywania zawartości zgodnej z marką w podróży.

Najlepsze funkcje Jasper

Silna integracja z obszarem roboczym Google

Tworzy adaptacyjną zawartość, która jest dostosowana do różnych odbiorców, formatów i języków, przy jednoczesnym zachowaniu głosu marki

Umożliwia zarządzanie zakończonymi kampaniami w mediach społecznościowych

Multimodalne modele AI, które tworzą zawartość wizualną zgodną z podpisami

Limity Jasper

Wersja Free ma ograniczone możliwości dostosowywania i sprawia, że użytkownicy chcą więcej

Nie jest najlepszy w dostarczaniu technicznych, zorientowanych na szczegóły napisów, czasami może być niedokładny

Ceny Jasper

Darmowa wersja próbna

Creator plan : 39 USD miesięcznie

: 39 USD miesięcznie Pro plan : $59 miesięcznie

: $59 miesięcznie Business Plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4.7/5 (ponad 1200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1800+ głosów)

8. SocialBee

przez SocialBee SocialBee to optymalne narzędzie do tworzenia spójnych, kreatywnych i wydajnych podpisów w mediach społecznościowych. Prezentuje wiele szablonów podpowiedzi dostosowanych do platform społecznościowych, takich jak LinkedIn, Pinterest, TikTok i innych popularnych platform.

Podczas tworzenia podpisów za pomocą rozszerzonego szablonu podpowiedzi, SocialBee pozwala określić pożądany ton, przybliżoną liczbę słów, liczbę postów i inne parametry. To inteligentne narzędzie ułatwia również pracę, automatycznie generując odpowiednie hashtagi dla postów.

Oprócz generowania podpisów na Instagram, SocialBee oferuje zaawansowane funkcje zarządzania mediami społecznościowymi i generowania zawartości wizualnej.

Najlepsze funkcje SocialBee

Możliwość tworzenia wielu wariantów wyników i dostosowywania ich zgodnie z wymaganiami

Menedżer hashtagów automatycznie dodaje odpowiednie hashtagi i emotikony do podpisów w mediach społecznościowych

SocialBee Copilot rekomenduje najlepsze platformy i czasy publikacji zawartości

Analizuje wskaźniki wydajności opublikowanej zawartości, aby zapewnić wgląd w zaangażowanie

Limity SocialBee

Wielu użytkowników napotkało problemy z planowaniem

Masowe generowanie podpisów nie jest jego mocną stroną

Ceny SocialBee

14-dniowa wersja próbna

Bootstrap plan : $29 miesięcznie

: $29 miesięcznie Accelerate plan : $49 miesięcznie

: $49 miesięcznie Plan Pro: 99 USD miesięcznie

oceny i recenzje SocialBee

G2: 4.8/5 (ponad 300 opinii)

4.8/5 (ponad 300 opinii) Capterra: 4.6/5 (35+ głosów)

9. SocialBu

przez SocialBu W przeciwieństwie do swoich konkurentów, darmowy generator podpisów AI SocialBu nie wymaga długiego procesu rejestracji ani informacji o karcie kredytowej do zrobienia użytku bez limitów. Dzięki temu korzystanie z SocialBu jest jednym z najłatwiejszych sposobów tworzenia atrakcyjnych i unikalnych podpisów w mediach społecznościowych.

SocialBu generuje wysokiej jakości, dopasowane podpisy na Instagramie, uruchamiając zdjęcie, wideo lub opis tekstowy dostarczony przez opatentowane algorytmy AI. Narzędzie bierze pod uwagę nastrój, temat i kontekst zawartości, aby wygenerować dokładne, trafne podpisy.

Pomijając generowanie podpisów, SocialBu jest również biegły w generowaniu pełnometrażowych postów, podpowiedzi dla Text2img, postów na blogu i cytatów za pomocą AI. Jest to sprytne narzędzie dla menedżerów z kilkoma pomocnymi funkcjami zarządzania mediami społecznościowymi, takimi jak kalendarz zawartości .

Najlepsze funkcje SocialBu

Płynny, wydajny i przyjemny proces generowania napisów

Proces generowania zawartości za pomocą AI jest całkowicie darmowy

Prosty i przejrzysty interfejs; brak irytujących przypomnień o płatnościach lub rejestracji

Rozbudowane opcje planowania po zakończeniu procesu

Limity SocialBu

Minimalna funkcja, brak zaawansowanych funkcji do zrobienia

Generowanie podpisów na podstawie obrazów jest trafione lub chybione

Ceny SocialBu

Free Forever

Standardowy plan : $19 miesięcznie

: $19 miesięcznie Super plan: $59 miesięcznie

$59 miesięcznie Supreme plan: $199 miesięcznie

Oceny i recenzje SocialBu

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: 4.4/5 (50 opinii)

10. Anyword

Źródło obrazu: AnywordAnyword to potężny, pełen funkcji generator podpisów AI, który zaspokaja potrzeby marketingowe w mediach społecznościowych. Narzędzie to wykorzystuje architekturę GPT-4 i wyróżnia się tworzeniem angażujących, atrakcyjnych podpisów dla platform takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, X i innych.

Anyword wyróżnia się precyzyjnym celem. Wzmacnia tożsamość marki i dane odbiorców oraz generuje podpisy, które przemawiają bezpośrednio do rynku docelowego. Może również tworzyć posty w mediach społecznościowych z emoji i hashtagami, aby zmaksymalizować zaangażowanie i zasięg.

Anyword ułatwia komponowanie dostosowanej, unikalnej zawartości zgodnie z profilem idealnego klienta, po prostu wprowadzając podpowiedź.

Najlepsze funkcje Anyword

Przewidywanie wydajności analizuje szacowaną wydajność napisów, umożliwiając wybór wysokowydajnych wariantów przed opublikowaniem

Płynna integracja z ChatGPT, Notion, HubSpot i innymi narzędziami AI

Pozwala zarządzać przekazem marki, tonem i wytycznymi dla odbiorców w jednym miejscu

Responsywny i intuicyjny przepływ pracy generowania podpisów

Anyword limit

Ceny są na wyższym poziomie

AI czasami generuje niedokładne wyniki

Anyword pricing

Plan startowy: 49 USD miesięcznie

49 USD miesięcznie Plan oparty na danych: 99 USD miesięcznie

99 USD miesięcznie Business plan : 499 USD miesięcznie

: 499 USD miesięcznie Enterprise plan: Niestandardowy cennik

Anyword oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 1100 opinii)

4.8/5 (ponad 1100 opinii) Capterra: 4.8/5 (350+ głosów)

Narzędzia AI do tworzenia zawartości , a zwłaszcza generatory podpisów AI, zmieniły sposób, w jaki marketerzy i menedżerowie mediów społecznościowych radzą sobie z danymi powstania i publikowania przepływów pracy. Narzędzia te umożliwiły generowanie kreatywnych i angażujących podpisów do wszelkiego rodzaju postów społecznościowych w ciągu kilku sekund.

Dzięki towarzyszom opartym na AI, którzy zajmują się pisaniem, menedżerowie mediów społecznościowych mogą skupić się na dostarczaniu lepszych wyników w innych obszarach.

Dzięki towarzyszom opartym na AI, którzy zajmują się pisaniem, menedżerowie mediów społecznościowych mogą skupić się na dostarczaniu lepszych wyników w innych obszarach.

Nie wiesz od czego zacząć? ClickUp rozwiązuje ten dylemat, dostarczając wszechstronne rozwiązanie, które spełnia Twoje wymagania. Mając do dyspozycji odpowiednie narzędzie, możesz wykorzystać zawartość do osiągnięcia wszystkiego, co chcesz. Jest łatwy w użyciu i obiecujemy, że będziesz go używać do znacznie więcej niż tylko podpisów 😉 Zacznij korzystać z ClickUp za darmo .