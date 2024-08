10 darmowych szablonów planowania mediów dla zespołów społecznościowych

Wybór odpowiedniego szablonu planowania mediów może być przełomowy dla marketerów, reklamodawców i właścicieli małych firm. To proste narzędzie może zaoszczędzić ogromne ilości cennego czasu, pozwalając skupić się na innych istotnych aspektach działalności, takich jak badanie klientów i tworzenie bardziej angażujących pomysłów na przyciągnięcie uwagi odbiorców.

W tym poście podzielimy się 10 darmowymi szablonów planowania mediów społecznościowych z których każdy może pomóc w rozwiązaniu innego problemu. Dzielimy się również kluczowymi elementami, których należy szukać w szablonie planowania mediów.

Koniec z wyszukiwaniem w Google "darmowego szablonu płatnych mediów"!

Czym są szablony do planowania mediów?

Szablony planowania to narzędzia do planowania mediów lub ramy, które zapewniają ustrukturyzowany format organizowania i strategicznego planowania kampanii reklamowych w różnych kanałach marketingowych.

Szablony te zazwyczaj określają istotne obszary, takie jak:

Kanały medialne

Cele marketingowe

Docelowi odbiorcy lub osoby kupujące

Komunikacja

Przydział budżetu

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Harmonogram publikacji

Mogą również określać wskaźniki, takie jak oczekiwany zwrot z inwestycji w płatne media, współczynniki konwersji i ruch w witrynie.

Oprócz zapewnienia płynnej i mierzalnej realizacji procesu planowania mediów, szablony te pomagają firmom w burzy mózgów i wprowadzaniu opartych na danych zmian w strategii reklamowej.

Na przykład reklamodawca planuje przeprowadzić kampanię medialną na LinkedIn.

Używa szablonu planowania mediów, aby najpierw się zorganizować. Na tym etapie planowania mogą odkryć słabe punkty lub luki w swojej strategii - takie jak uświadomienie sobie, że nie mają budżetu na skuteczne przeprowadzenie kampanii na wszystkich proponowanych platformach. Może to pomóc w przekierowaniu działań content marketingowych na bardziej przystępne cenowo platformy, takie jak Instagram czy Facebook.

Innymi słowy, szablony planów medialnych pomagają skonfigurować niezawodne systemy i zmaksymalizować szanse powodzenia każdej prowadzonej kampanii medialnej.

Co składa się na dobry szablon planowania mediów?

Kluczowe elementy szablonów znajdujące się w najlepszych narzędziach do planowania mediów obejmują:

Jasne cele i zadania : Dobre szablony oferują sekcję "opis" lub "cele", aby upewnić się, że cele są na miejscu i przyniosą pożądane rezultaty

: Dobre szablony oferują sekcję "opis" lub "cele", aby upewnić się, że cele są na miejscu i przyniosą pożądane rezultaty Segmentacja odbiorców : Kampanie medialne o wysokim ROI są skierowane do określonej grupy potencjalnych klientów. Dobry szablon do planowania mediów powinien mieć dedykowaną sekcję na informacje demograficzne, szczegóły psychograficzne i cechy behawioralne docelowych odbiorców i klientów

: Kampanie medialne o wysokim ROI są skierowane do określonej grupy potencjalnych klientów. Dobry szablon do planowania mediów powinien mieć dedykowaną sekcję na informacje demograficzne, szczegóły psychograficzne i cechy behawioralne docelowych odbiorców i klientów Oś czasu : Szablon dokumentu planu medialnego powinien umożliwiać ustawienie czasu trwania zadań, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia

: Szablon dokumentu planu medialnego powinien umożliwiać ustawienie czasu trwania zadań, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia Treść i przekaz : Mięso każdej kampanii medialnej leży w jej treści. Wybierz szablon planowania mediów z sekcjami planowania treści, aby dodać wszystkie elementy treści związane z kampanią na platformach mediów społecznościowych

: Mięso każdej kampanii medialnej leży w jej treści. Wybierz szablon planowania mediów z sekcjami planowania treści, aby dodać wszystkie elementy treści związane z kampanią na platformach mediów społecznościowych Role: Szablon planu medialnego powinien również zawierać wyznaczone miejsce dla osób odpowiedzialnych, aby menedżerowie wiedzieli, z kim się kontaktować w przypadku opóźnień

Co więcej, dobre darmowe szablony mediaplanów - takie jak te z najlepszych stron oprogramowanie kalendarza marketingowego -prowadzą dziennik aktywności, który zaczyna dokumentować aktywność natychmiast po utworzeniu zadania. Gdy ktoś edytuje to zadanie, zostawia komentarz, reaguje na nie lub angażuje się w nie w jakikolwiek inny sposób - wszystko to jest dokumentowane. Pomaga to śledzić sekwencję zdarzeń w razie potrzeby.

10 szablonów planowania mediów do wykorzystania w 2024 roku

Zapoznajmy się z najlepszymi szablonami do planowania mediów, które usprawnią proces planowania mediów społecznościowych i pomogą w pełni wykorzystać strategie i kampanie reklamowe.

1. Szablon planu treści w mediach społecznościowych ClickUp

Śledź posty w mediach społecznościowych za pomocą szablonu ClickUp Social Media Content Plan Template

Prawie 76% lokalnych firm priorytetowo traktuje treści w mediach społecznościowych w stosunku do wszystkich innych rodzajów mediów. ClickUp posiada przydatne szablony planowania mediów społecznościowych dla niemal każdej niszy i typu kampanii oraz dla różnych kanałów marketingowych.

The Szablon planu treści w mediach społecznościowych ClickUp jest przeznaczony dla menedżerów mediów społecznościowych, media plannerów i właścicieli małych firm do skutecznego zarządzania ich obecnością w mediach społecznościowych. Najlepsze jest to, że można użyć Dokumenty ClickUp aby dodać dodatkowe i krytyczne szczegóły, takie jak cele, rynek docelowy, rodzaje postów, pożądane wyniki i wyniki, aby zaoszczędzić wszystkim przechodzenia między wieloma dokumentami.

Składa się z dwóch kluczowych elementów:

Przewodnik dla początkujących

Po otwarciu tego bezpłatnego szablonu w sekcji opisu znajduje się "Przewodnik dla początkujących". Przewodnik wyjaśnia kluczowe sekcje szablonu i sposób jego efektywnego wykorzystania.

Po jego przeczytaniu można wyczyścić sekcję i skonfigurować niestandardowe wytyczne dla różnych platform medialnych.

Na przykład, użyj tej sekcji, aby wyjaśnić zespołowi grupę docelową, udostępnić badania rynkowe, udokumentować zaangażowanie klientów, sporządzić ogólną listę cele marketingowe , wspomnij o różnych kanałach w swoim media mix i połącz najskuteczniejsze posty w mediach społecznościowych w celach informacyjnych. Możesz również połączyć swoje treści marketingowe z kalendarzem redakcyjnym. Możesz użyć tej sekcji, aby przekazać kodeks postępowania współpracownikom.

Pola niestandardowe

Ten szablon ma pięć kluczowych pól niestandardowych do śledzenia miesięcy, platform mediów społecznościowych, postępów w zakresie treści, copywritera i projektanta/redaktora planu treści.

Możesz edytować zarówno prawą, jak i lewą stronę tabeli. Dodaj wybrane tagi i usuń nieistotne. Domyślne pola są jednak odpowiednie do rozpoczęcia pracy nad treściami w mediach społecznościowych niemal każdej platformy.

Oddzielna zakładka Subtasks pozwala menedżerom mediów społecznościowych na dalszą organizację. Zawiera ona listę wszystkich zadań utworzonych dla zespołu. W ramach każdego zadania można utworzyć tytuł i opis oraz ustawić szczegóły dla pól niestandardowych.

2. Szablon listy mediów ClickUp

Usprawnij zarządzanie mediami dzięki szablonowi listy mediów ClickUp

Szablon Szablon listy mediów ClickUp jest najbardziej wszechstronnym szablonem na tej liście. Zawiera cztery główne sekcje, które są następujące:

Lista mediów

Opis (przewodnik dla początkujących)

Tablica mediów

Proces medialny

Listę można dodatkowo wizualizować w widoku "tablicy" i szybko korzystać z filtrów w celu znajdowania pomysłów.

Ten szablon organizuje wszystkie strategie medialne, badania związane z personą kupującego, pomysły na planowanie treści i zasoby w jednym miejscu.

W pierwszym dziale tego szablonu - liście mediów - znajduje się jedenaście pozycji. Są to:

Banki pomysłów Dzienniki spotkań Podręcznik i listy kontrolne Narzędzia i zasoby Posty i treści Zdjęcia i plakaty Badania Wskaźniki i KPI Filmy Konkurenci Kurs i szkolenie

Możesz dodać podzadanie do każdego z nich, śledzić ich status, przypisywać je do członka zespołu, załączać dokumenty, tworzyć szablony, dodawać tagi, a nawet udostępniać dostęp.

Szczegółowość i szczegółowość każdej sekcji pomoże ci stworzyć wszechstronny katalog mediów dla twojej firmy. Możesz go użyć do analizy, planowania i strategicznego uruchamiania dużych pomysłów.

3. Szablon zestawu multimedialnego ClickUp

Stwórz imponujące portfolio swojej organizacji dla dziennikarzy dzięki szablonowi zestawu medialnego ClickUp

Zestaw dla mediów lub prasy to promocyjny pakiet informacji, który można wykorzystać do przekazania członkom mediów istotnych szczegółów na temat firmy, produktów/usług lub wydarzeń.

Głównym celem tego zestawu medialnego jest ułatwienie dziennikarzom, blogerom lub innym specjalistom ds. mediów szybkiego dostępu do odpowiednich informacji wymaganych do tworzenia historii, artykułów lub komunikatów prasowych na temat Twojej firmy.

Biorąc to pod uwagę, Szablon zestawu multimedialnego ClickUp nie jest szablonem do planowania. Zamiast tego, pomaga on stworzyć skuteczną listę mediów PR i usprawnić cały proces proces planowania marketingowego Gdy Twój zestaw medialny jest łatwo dostępny dla dziennikarzy, przyspiesza to tworzenie historii i funkcji, które prezentują Twoją firmę - pomagając w uzyskaniu niskiego wysiłku w mediach społecznościowych i ułatwiając współpracę. Zawiera on następujące kluczowe sekcje:

O mnie

Kluczowe osiągnięcia/mierniki

Twoje zdjęcie lub logo marki

Informacje kontaktowe

Tabela usług i stawek

Jeśli musisz utworzyć wiele list mediów, możesz powielić ten darmowy szablon planu mediów, zmienić nazwę drugiej wersji i edytować jej szczegóły.

4. Szablon posta w mediach społecznościowych ClickUp

Zaplanuj i zaplanuj nadchodzące posty w mediach społecznościowych za pomocą szablonu postów w mediach społecznościowych ClickUp

Szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp umożliwia tworzenie postów w mediach społecznościowych dla różnych platform i śledzenie ich osobno. Możesz także oceniać posty, rejestrować ich wydajność po ich opublikowaniu i podejmować działania oparte na danych w oparciu o tę wydajność.

Ten szablon planowania mediów usprawnia strategię planowania mediów, zapewniając terminowość i spójność postów. Korzyści z używania tego szablonu obejmują:

Szybsze tworzenie postów, ponieważ wszystkie niezbędne informacje są scentralizowane

Zapewnienie spójności wizualnej postów w celu ujednolicenia widoczności marki

Uporządkowanie wszystkich treści w jednym miejscu, dzięki czemu nic nie umknie uwadze

Jeśli tworzysz treści dla wielu klientów, ten szablon ułatwia szybkie i wydajne tworzenie atrakcyjnych i wysokiej jakości treści.

5. Szablon strategii mediów społecznościowych ClickUp

Skorzystaj z szablonu strategii mediów społecznościowych ClickUp, aby zaplanować i wykonać ważne zadania związane z mediami społecznościowymi

Dobra strategia mediów społecznościowych to szczegółowa mapa drogowa kroków, które należy podjąć, aby osiągnąć swoje cele w mediach społecznościowych. Jednak tylko niektórzy mają czas, aby stworzyć strategię od podstaw i pracować nad nią, aż będzie idealna.

To właśnie tutaj Szablon strategii mediów społecznościowych ClickUp wchodzi w skład.

Skorzystaj z tego darmowego szablonu mediów, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat wszystkich kroków potrzebnych do zwiększenia obecności w mediach społecznościowych za pomocą płatnych reklam. Od identyfikacji grupy docelowej po pisanie tekstów o wysokiej konwersji, ten szablon strategii planowania mediów cyfrowych mówi, co i jak należy zrobić.

Można go użyć do tworzenia zadań i oznaczania wymaganych członków zespołu (grafika, autora treści i redaktora) w ramach zadania, dzięki czemu zespół mediów społecznościowych nie traci czasu na przeglądanie wiadomości e-mail w celu śledzenia ról i obowiązków wszystkich osób.

Możesz także zmienić status zadania, dodać niestandardowe pola i otworzyć szablon w różnych widokach. Jest to świetna opcja dla tych, którzy obecnie polegają na Arkuszach Google przy opracowywaniu strategii marketingowej - oferuje wszystkie dzwonki i gwizdki, aby utrzymać złożone strategie w porządku.

6. Zaawansowany szablon mediów społecznościowych ClickUp

Skorzystaj z zaawansowanego szablonu mediów społecznościowych ClickUp, aby usprawnić proces zarządzania treścią od początku do końca

Załóżmy, że jesteś strategiem mediów społecznościowych w firmie usługowej z wieloma ofertami. Zarządzasz kilkoma stronami w mediach społecznościowych i różnymi kanałami dla produktów, a każdy produkt ma unikalne pozycjonowanie.

Dokumentowanie wszystkich tych szczegółów w arkuszu kalkulacyjnym doprowadzi tylko do dalszego zamieszania, głównie gdy wielu interesariuszy korzysta z tego samego arkusza. Zamiast tego użyj Zaawansowany szablon mediów społecznościowych ClickUp do tworzenia pomysłów, kreacji i dokumentacji strategii mediów społecznościowych oraz postów dotyczących poszczególnych kanałów. Przechowuj wszystkie linki do postów, grafiki, wersje robocze i pomysły w jednym miejscu, aby łatwo do nich dotrzeć i współpracować z całym zespołem!

Twórz zadania dla każdego członka zespołu i dodawaj oś czasu, aby uniknąć opóźnień i nieporozumień, organizuj zadania w kategorie, aby śledzić postępy, i konfiguruj powiadomienia, aby być na bieżąco z rezultatami.

7. Szablon kalendarza treści ClickUp

Planuj swoje treści bez wysiłku dzięki szablonowi kalendarza treści ClickUp

A kalendarz treści pomaga organizować, planować i śledzić treści w nadchodzącym miesiącu lub roku.

Kalendarz ClickUp Coszablon kalendarza treści robi właśnie to. Umożliwia dodawanie zadań na określone daty (planowanie postów) i przypisywanie ich współpracownikom. Możesz również określić poziom priorytetu i termin wykonania, aby mieć pewność, że tworzenie treści jest zawsze na czas.

Szablon umożliwia śledzenie zadań w czterech widokach: kalendarza, listy, osi czasu i przepływu pracy. Możesz wybrać widok w zależności od preferencji Twoich i współpracowników.

Podobnie jak inne darmowe szablony wymienione tutaj, szablon ten umożliwia dodawanie niestandardowych pól (takich jak jedno dla postów gości) i sprawdzanie przeglądu kalendarza.

Jest to szczególnie przydatne, gdy kalendarz zawiera zbyt wiele zadań związanych z treścią i chcesz sprawdzić ogólny postęp bez wchodzenia w szczegóły.

8. Szablon skalowania produkcji treści ClickUp

Skutecznie skaluj proces produkcji treści za pomocą szablonu skalowania produkcji treści ClickUp

Skalowanie treści ma zasadnicze znaczenie dla planowania mediów, ponieważ zwiększa ruch organiczny, potencjalnych klientów i widoczność.

Gdy Twój zespół ds. treści tworzy treści na dużą skalę, potrzebujesz wglądu w kalendarz redakcyjny, etapy produkcji, zaległości i bazę danych postów na blogu. Szablon skalowania produkcji treści ClickUp pozwala zarządzać tym wszystkim, a ten sam przepływ pracy może być replikowany w innych kanałach, takich jak platformy mediów społecznościowych.

Ten darmowy szablon dla mediów jest ulubionym szablonem naszego wewnętrznego zespołu ds. treści, ponieważ pomaga Tobie i Twojemu zespołowi ds. treści zbudować skalowalny proces.

Oto jak to zrobić:

Dostęp do briefów blogowych, komentarzy i adresów URL na żywo z jednego widoku. Korzystaj ze wstępnie utworzonych zaległości zaprojektowanych z myślą o optymalnej szybkości i wygodzie

Zorganizuj bazę danych bloga wedługStatus zadania w ClickUp aby filtrować i grupować posty. Funkcja ta ułatwia ustalanie priorytetów, śledzenie, filtrowanie i nawigację w bazie danych podczas całego procesu tworzenia treści. Służy również jako scentralizowane centrum dla wszystkich treści w toku

DodajPola niestandardowe w ClickUp do szablonu, w tym typ treści, źródło autora, brief bloga, adres URL na żywo i datę publikacji

Przypisywanie zadań członkom zespołu

Wybierz jedną z trzech opcjiWidoki tabel w ClickUp-Ten miesiąc, Ostatni miesiąc i Następny miesiąc

Przygotowywanie komentarzy i recenzji oraz formatowanie treści w CMS

Przeglądanie, publikowanie i oznaczanie jako wykonane w celu przestrzegania spójnego harmonogramu publikowania

9. Szablon planu treści ClickUp

Zarządzaj swoim kalendarzem treści jak profesjonalista dzięki szablonowi planu treści ClickUp

Plan treści określa tworzenie i dystrybucję treści w celu osiągnięcia celów marketingowych, takich jak rozwój mediów społecznościowych lub wzrost miesięcznych przychodów.

Niezależnie od celu, plan treści zapewnia, że treści zmierzają we właściwym kierunku, a Szablon planu treści ClickUp jest idealnym punktem wyjścia.

Jest prosty, łatwy w użyciu i w pełni konfigurowalny. Szablon zawiera trzy komponenty:

Content Plan

Jest to podsumowanie zadań związanych z treścią. Przed każdym wymienionym zadaniem znajdują się pola zawierające szczegółowe informacje, takie jak poziom priorytetu, status, cel, typ treści, filar treści, autor, słowa kluczowe i inne.

Możesz edytować każde z tych pól i dodać więcej, jeśli chcesz.

Tablica zatwierdzeń

Tablica zatwierdzeń kategoryzuje zawartość według jej statusu - Nierozpoczęta, Wstrzymana, W toku, Wymaga przeglądu, Wymaga aktualizacji, Zatwierdzona lub Pusta. Można również dodawać niestandardowe statusy.

Daje to dobry przegląd tego, jak sprawnie idą sprawy i które zadania wymagają uwagi.

Kalendarz treści

Szczegóły zawarte w planie treści pojawią się w tym kalendarzu. Daje to przegląd produkcji treści i pozwala dostosować terminy poprzez przeciąganie i upuszczanie zadań na różne pola.

Podsumowując, ten szablon został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu celów strategicznych, śledzeniu postępów, dostosowywaniu wysiłków członków zespołu, monitorowaniu postępów i wprowadzaniu zmian w planie w razie potrzeby.

10. Szablon marketingu treści ClickUp

Podnieś jakość swoich treści dzięki szablonowi planu marketingu treści ClickUp

Nie oprogramowanie do planowania marketingowego jest kompletne bez rozbudowanych szablonów marketingu treści. The Szablon marketingu treści ClickUp to zaawansowany, gotowy do użycia szablon z sześcioma głównymi komponentami ułatwiającymi życie content marketerom. Obejmują one:

Spis treści

Jest to lista zadań contentowych zawartych w planie marketingowym. Każde zadanie jest pogrupowane według miesiąca publikacji, co ułatwia śledzenie treści opublikowanych na czas lub zablokowanych.

Tablica statusu

Tablica stanu podsumowuje fazę każdego elementu treści. Możesz ją przeglądać, aby być na bieżąco z postępami w realizacji planu marketingowego. Możesz także kliknąć każde zadanie, aby wyświetlić szczegóły treści.

Pipeline Board

Jedyną różnicą między Pipeline a Status Board jest to, że ta pierwsza pokazuje, czy zadanie jest w fazie kreatywnej, produkcyjnej, zatwierdzania lub na żywo, aby zorientować się, jak szybko sprawy się rozwijają.

Oś czasu treści

Oś czasu zawartości pokazuje, kiedy określone zadanie zostało rozpoczęte i kiedy należy spodziewać się jego zakończenia. Daty te są przypisywane przez użytkownika lub innych upoważnionych współpracowników.

Nie znajdziesz tutaj innych szczegółów związanych z zadaniem. Kodowanie kolorami pomaga jednak zidentyfikować grupę i etap. Możesz także łatwo zmienić dowolne daty w tej sekcji.

Oś czasu działu

Ta oś czasu jest specyficzna dla działu. Na przykład, jeśli utworzyłeś dwa działy (produkcja wideo i zawartość bloga), oś czasu działu pokaże daty rozpoczęcia i zakończenia tych działów.

Jeśli chcesz zmienić plan marketingowy lub podjąć inne ważne decyzje w oparciu o te działy, oś czasu może ci pomóc.

kalendarz dat publikacji ####

To kalendarz marketingowy pozwala zobaczyć, kiedy każdy element treści zostanie uruchomiony. Możesz użyć tych danych, aby zlokalizować, które zadania są zaległe, niekompletne lub nieplanowane. Pomaga to utrzymać cały plan na właściwym torze.

Dzięki tak wielu szablonom Twój zespół społecznościowy nie będzie miał problemów z tworzeniem ukierunkowanych planów treści i kalendarzy oraz wprowadzaniem ich w życie.

Uzyskaj przewagę w procesie planowania mediów dzięki pomocnym szablonom

Najlepsze zespoły marketingowe wiedzą, jak ważny jest skuteczny proces planowania mediów dla zarządzanie kampanią i spójne działania kreatywne - szablony planowania mediów ClickUp pomogą Ci to wszystko zapewnić, abyś mógł być bardziej skuteczny.

Skorzystaj z platformy ClickUp, aby planować, rejestrować, zarządzać i raportować pracę z dowolnego miejsca, aby pomóc swojemu zespołowi osiągnąć więcej. Raportuj kluczowe wskaźniki, uzyskaj wgląd w proces planowania i realizacji mediów oraz korzystaj z automatycznych przepływów pracy, aby informować swój zespół na bieżąco.

Nie ma ograniczeń co do tego, jak wiele można szybko osiągnąć, gdy zespoły mają jasność i wgląd w pracę, której się od nich oczekuje. Zarejestruj się na ClickUp już dziś za darmo.