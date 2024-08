10 najlepszych narzędzi do planowania mediów w 2024 roku (recenzje i ceny)

Niezależnie od tego, czy jesteś agencją, zespołem marketingowym, właścicielem mediów, czy wydawcą, podejmowanie dobrych decyzji dotyczących planów mediowych jest koniecznością. W przeciwnym razie istnieje ryzyko skierowania reklam do niewłaściwych odbiorców i nadmiernych wydatków. 💸

Zamiast ręcznie zarządzać szaleństwem, zamów media narzędzie do planowania do zrobienia ciężkiej roboty. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu można zautomatyzować zakup mediów, śledzić zmiany w czasie rzeczywistym i uzyskać szczegółowy wgląd w preferencje odbiorców docelowych.

Całkiem nieźle, prawda? 🤩

Przygotuj się na porzucenie arkuszy kalkulacyjnych Excel i dołącz do nas, gdy odkryjemy niezbędne funkcje dla mediów oprogramowanie do planowania .

Podzielimy się również naszymi 10 ulubionymi platformami do zarządzania mediami, które pomogą Ci zrobić to szybciej i mądrzej.

Czego należy szukać w narzędziu do planowania mediów?

Narzędzia do zrobienia planu mediowego to znacznie więcej niż zarządzanie kampaniami mediowymi. Przekształcają cały proces planowania, czyniąc wszystko bardziej wydajnym, dokładnym i przyjaznym dla użytkownika. Mimo to, nie każde narzędzie medialne jest warte swojej ceny. 🧂

Zalecamy szukanie narzędzi do marketingu cyfrowego, które mają cenne funkcje, takie jak:

Kompleksowe zarządzanie mediami : To nie podlega negocjacjom. Poszukaj narzędzia, które zarządza szerokim zakresem kanałów medialnych, w tym telewizją i drukiem, a także mediami cyfrowymi i platformami mediów społecznościowych

To nie podlega negocjacjom. Poszukaj narzędzia, które zarządza szerokim zakresem kanałów medialnych, w tym telewizją i drukiem, a także mediami cyfrowymi i platformami mediów społecznościowych Analityka i metryki w czasie rzeczywistym: Dane z poprzedniego dnia nie są przydatne w świecie nowoczesnych płatnych mediów. Narzędzia do planowania mediów cyfrowych powinny zapewniać dane w czasie rzeczywistym do śledzenia wydajności kampanii, abyś mógł podejmować szybkie decyzje oparte na danych

Dane z poprzedniego dnia nie są przydatne w świecie nowoczesnych płatnych mediów. Narzędzia do planowania mediów cyfrowych powinny zapewniać dane w czasie rzeczywistym do śledzenia wydajności kampanii, abyś mógł podejmować szybkie decyzje oparte na danych Automatyzacja i optymalizacja cyklu pracy : Planowanie mediów ma wiele ruchomych części. Dlaczego nie zautomatyzować niektórych z najbardziej powtarzalnych aspektów tej pracy? Poszukaj narzędzi, które automatyzują zakup mediów, zapytania ofertowe (RFP) i raportowanie

Planowanie mediów ma wiele ruchomych części. Dlaczego nie zautomatyzować niektórych z najbardziej powtarzalnych aspektów tej pracy? Poszukaj narzędzi, które automatyzują zakup mediów, zapytania ofertowe (RFP) i raportowanie Zarządzanie odbiorcami: Najwyższej klasy oprogramowanie do planowania mediów posiada funkcje identyfikacji i segmentacji odbiorców docelowych. Poszukaj narzędzi, które oferują analizę demograficzną, dane behawioralne i psychograficzne, aby zbudować niestandardową strategię medialną

Najwyższej klasy oprogramowanie do planowania mediów posiada funkcje identyfikacji i segmentacji odbiorców docelowych. Poszukaj narzędzi, które oferują analizę demograficzną, dane behawioralne i psychograficzne, aby zbudować niestandardową strategię medialną Przyjazny dla użytkownika interfejs: Im łatwiejsze jest korzystanie z oprogramowania do planowania mediów, tym szybciej będziesz mógłzaoszczędzić czas i pieniądze. Szukaj elastycznych rozwiązań opartych na chmurze, które umożliwiają członkom zespołu współpracę i dostęp do danych z dowolnego miejsca

Im łatwiejsze jest korzystanie z oprogramowania do planowania mediów, tym szybciej będziesz mógłzaoszczędzić czas i pieniądze. Szukaj elastycznych rozwiązań opartych na chmurze, które umożliwiają członkom zespołu współpracę i dostęp do danych z dowolnego miejsca Pomocne integracje: Integracje powinny uprościć proces planowania. Poszukaj oprogramowania do planowania mediów, które integruje się z platformą do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM),narzędziami do zarządzania projektamii popularnymi aplikacjami innych firm, takimi jak Slack

Integracje powinny uprościć proces planowania. Poszukaj oprogramowania do planowania mediów, które integruje się z platformą do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM),narzędziami do zarządzania projektamii popularnymi aplikacjami innych firm, takimi jak Slack Narzędzia do optymalizacji: Prowadzenie kampanii to jedno, ale co jeśli chcesz przerobić istniejącą kampanię? Podstawowe narzędzia do planowania mediów są wyposażone w zaawansowane funkcje optymalizacji zakupów zautomatyzowanych, alokacji wydatków, celów odbiorców i nie tylko

10 najlepszych narzędzi do planowania mediów do wykorzystania w 2024 roku

Masz dość ręcznego zarządzania kampaniami? Odpowiednie narzędzie do planowania mediów sprawia, że kampanie stają się łatwiejsze. Dzięki usprawnionym interfejsom opartym na chmurze, kompleksowym wskaźnikom i optymalizacji procesów, te 10 narzędzi do planowania mediów cyfrowych doprowadzi Cię do mety. 🏁

1.

ClickUp

Poznaj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

Nie chcę się chwalić, ale

teams marketingowe kochają ClickUp

. Nasza platforma typu "wszystko w jednym" zapewnia wsparcie dla kompleksowych procesów marketingowych, od pomysłu po realizację i optymalizację.

Koniec z przeskakiwaniem między rozwiązaniem do zarządzania projektami, CRM i Dokumentami Google - wszystko jest naprawdę w jednym miejscu dzięki ClickUp. Dodatkowo, jeśli nie mamy dokładnie tego, czego szukasz, nasze integracje dodają jeszcze więcej funkcji do Twojego konta. 🛠️

ClickUp wizualizuje cały proces mediowy w Kalendarzu, Liście, Tablicy i ponad 10 innych widokach. Platforma posiada bazy danych bez kodu i tablice projektów typu "przeciągnij i upuść" dla wszystkiego, od płatnych reklam, przez PR, po media społecznościowe.

Zastosowanie

Cele ClickUp

do tworzenia w 100% konfigurowalnych pulpitów, dzięki czemu widzisz tylko te wskaźniki, które są najważniejsze. 📈

Do planowania mediów

twórz plany kampanii i zawartość w ClickUp. Twórz solidne studia przypadków, e-maile, blogi i teksty reklam z prędkością błyskawicy w czasie rzeczywistym

z dokumentami ClickUp

. Można nawet użyć

ClickUp AI

aby napisać, edytować i zoptymalizować tę kopię dla swojego zespołu.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Nie musisz też samodzielnie tworzyć dokumentów, raportów czy pulpitów. Szablony ClickUp są wbudowanym w platformę zasobem oszczędzającym czas, umożliwiającym szybsze i lepsze planowanie mediów.

Skopiuj szablon

Szablon zarządzania zawartością ClickUp

do planowania kampanii w wielu kanałach, w tym na stronie internetowej, blogach, w mediach społecznościowych i e-mailach.

Wskazówka dla profesjonalistów: Sprawdź

ten pomocny przegląd

co zawiera szablon i jak go niestandardowo dostosować.

ClickUp posiada dziesiątki szablonów do planowania mediów online i offline, w tym

Szablon listy mediów ClickUp

który przechowuje rejestr wszystkich materiałów marketingowych i planów w jednym miejscu. Można również pobrać

Szablon planu marketingowego ClickUp

aby mieć wszystkie kaczki w rzędzie i nigdy więcej nie przegapić terminu kampanii. 🎯

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp integruje się z dziesiątkami popularnych narzędzi, takich jak HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl i wiele innych

Widok wskaźników wydajności kampanii w konfigurowalnym pulpicie nawigacyjnym

Korzystanie z szablonów ClickUp do tworzenia ustrukturyzowanych planów medialnych w ciągu kilku minut

Potrzebujesz pomocy w pisaniu? ClickUp AI jest jednym z najlepszych narzędzi do tworzenia planów marketingowych najlepszych narzędzi do pisania AI do wyciągnięcia pomocnej dłoni

Zarządzanie wszystkimi zadaniami i projektami w ponad 15 widokach ClickUp

limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko na płatnych kontach, ale dostępna jest również darmowa wersja próbna

ClickUp jest w pełni konfigurowalny, ale zapoznanie się ze wszystkim, co platforma ma do zaoferowania, może zająć trochę czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. MediaPlanHQ

przez

MediaPlanHQ

MediaPlanHQ to narzędzie do planowania mediów, które przechowuje wszystkie Twoje

plany marketingowe

w jednym miejscu. Platforma zawsze pokazuje najbardziej aktualne raporty i plany, więc nigdy nie musisz się martwić o widok niewłaściwych raportów. 👀

MediaPlanHQ najlepsze funkcje

Szybkie wysyłanie ustrukturyzowanych briefów do teamów kreatywnych

Monitorowanie wydatków na reklamę, wymagań materiałowych i faktur

Współpraca z dostawcami? Omiń zatłoczone skrzynki odbiorcze e-mail i wysyłaj zapytania przez MediaPlanHQ

Współpracuj nakalendarze zawartości marketingowej i kreacji z kluczowymi interesariuszami

MediaPlanHQ limity

Interfejs użytkownika MediaPlanHQ może być przytłaczający

Platforma nie ma zbyt wielu recenzji

MediaPlanHQ ceny

$45/miesiąc za użytkownika, przy minimum trzech użytkownikach

MediaPlanHQ oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. BriefBid

przez

BriefBid

Szukasz niedrogiego oprogramowania do planowania mediów? BriefBid to inny rodzaj rozwiązania, które jest Free dla agencji i marek. Minusem jest to, że płatni partnerzy BriefBid prawdopodobnie skontaktują się z Tobą w celu promocji swoich usług. Jeśli jednak nie masz nic przeciwko temu, to jest to solidne narzędzie do planowania mediów

marek z ograniczonymi zasobami

.

Najlepsze funkcje BriefBid

Jeśli jesteś dostawcą usług kreatywnych, BriefBid połączy Cię z zapytaniami ofertowymi od agencji i nabywców mediów

Tworzenie niestandardowych schematów przepływu mediów

Raportowanie z podziałem na dostawców, kanały i kampanie

Tworzenie wizualnych planów mediowych z harmonogramem, taktyką i wskaźnikami w jednym widoku

Limity BriefBid

Nie ma zbyt wielu recenzji

Czy to naprawdę "Free", jeśli jesteś produktem?

Ceny BriefBid

Free

Krótkie oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4* Bionic

przez

Bionic

Bionic Media Planning obsługuje agencje, reklamodawców i specjalistów ds. sprzedaży reklam. Oznacza to, że platforma ta jest odpowiednia dla prawie każdego interesariusza w procesie planowania mediów. Jest to szczególnie pomocne, jeśli chcesz, aby klient był skoncentrowany na

narzędzie do planowania kont

. Bionic usprawnia planowanie i zakup mediów, dzięki czemu doskonale nadaje się dla różnych użytkowników. 🤝

Bionic najlepsze funkcje

Bionic zapewnia reklamodawcom przejrzysty pulpit mediowy wyświetlający kluczowe wskaźniki wydajności i cele

Centralizacja planowania, zakupu i monitorowania mediów na jednej platformie

Integracja kanałów cyfrowych, telewizyjnych, radiowych, drukowanych, out-of-home i innych

Bionic jest oparty na chmurze, co ułatwia ustawienie i zarządzanie w podróży

Bionic limity

Nie ma zbyt wielu recenzji

Jest dość drogi

Bionic cena

Month-to-Month: $225/miesiąc za użytkownika, przy minimum trzech użytkownikach

$225/miesiąc za użytkownika, przy minimum trzech użytkownikach Annual Contract: $195/miesiąc za użytkownika, z minimum trzema użytkownikami

$195/miesiąc za użytkownika, z minimum trzema użytkownikami Annual Pre-Pay: $175/miesiąc na użytkownika, z minimum trzema użytkownikami

Bionic oceny i recenzje

G2: 5/5 (dwie recenzje)

5/5 (dwie recenzje) Capterra: 4.8/5 (ponad 15 recenzji)

Nielsen Scarborough

przez

Nielsen

Słynna firma Nielsen, zajmująca się danymi marketingowymi, również znajduje się w rankingu

planowanie marketingowe

business. Scarborough jest odpowiedzią na zapotrzebowanie marketerów na dokładne dane konsumenckie. Jest to inny rodzaj narzędzia do planowania mediów, które koncentruje się bardziej na profilach konsumentów, preferencjach konsumpcyjnych i trendach w zawartości niż na faktycznej realizacji lub planowaniu kampanii. 📊

Najlepsze funkcje Scarborough

Wykorzystanie danych Scarborough do lepszego zrozumienia zachowań konsumentów

Pozyskiwanie danych na temat preferowanych platform odbiorców docelowych

Skup się na konkretnych grupach demograficznych i społecznościach, aby uzyskać niszowe spostrzeżenia

Scarborough pomaga tworzyć celowe komunikaty, które się wyróżniają

Limity Scarborough

Scarborough nie ma zbyt wielu recenzji

Jest to bardziej narzędzie do analizy danych i rynku, więc nadal będziesz potrzebować osobnego rozwiązania do zarządzania strategią marketingową

Ceny Scarborough

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Scarborough

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Quantcast

przez

Quantcast

Quantcast to kolejna dobrze znana nazwa w świecie planowania mediów. Specjalizuje się w reklamie bez plików cookie i danych ilościowych, więc jeśli Twój zespół jest głodny mierzalnych wskaźników KPI wydajności, jest to platforma dla Ciebie. 🙌

Quantcast najlepsze funkcje

Wypróbuj darmowe rozwiązanie marki, Quantcast Measure, aby poznać platformę przed zainwestowaniem w płatny plan

Ara AI to Narzędzie marketingowe AI które wspiera monitorowanie i optymalizację kampanii w czasie rzeczywistym

Pobieranie danych ze 100 milionów źródeł i rozszerzanie ich o własne dane własne

Twórz niestandardowe reklamy typu rich media, reklamy w połączonej telewizji (CTV) i nie tylko

Quantcast limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma jest nieporęczna i trudna w zarządzaniu

Inni twierdzą, że dane mogą być zbyt ogólne i nieprzydatne

Quantcast ceny

Kontakt w sprawie cen

Quantcast oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (15+ recenzji)

4.3/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

7. Podstawa

przez

Podstawa

Basis to narzędzie do planowania mediów, które integruje reklamy programatyczne, SEO, media społecznościowe i dane ze strony internetowej. Platforma oferuje również dodatkowe usługi w zakresie aktywacji mediów, strategii omnichannel i doradztwa. 📡

Najlepsze funkcje

Gotowy do wyświetlania reklam? Basis to najwyżej oceniana platforma po stronie popytu (DSP)

Przechowuj wszystkie dokumenty i zasoby medialne w jednym miejscu

Asystent Basis automatycznie generuje notatki dotyczące kampanii

Porzuć wątki e-mail na rzecz portalu współpracy Basis

Limity Basis

Raportowanie nie jest zbyt konfigurowalne

Niektórzy klienci twierdzą, że UX jest trudny do naśladowania

Ceny Basis

Kontakt w sprawie cen

Podstawowe oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (270+ recenzji)

4.5/5 (270+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 15 recenzji)

8. Comscore

via

Comscore

Comscore specjalizuje się w wieloplatformowym planowaniu mediów, więc jest to pozycja obowiązkowa, jeśli reklamujesz się w CTV, mediach społecznościowych, mobilnych i wyszukiwarce. W przeciwieństwie do innych programów do planowania mediów, Comscore ma dodatkowe funkcje do pomiaru wyników kasowych filmów, zaangażowania w mediach społecznościowych i CTV. 📺

Najlepsze funkcje Comscore

Łatwa ocena wydajności kampanii dzięki Comscore Campaign Ratings (CCR)

Twórz lepsze reklamy dzięki Comscore Ad Metrix

Zarządzanie wszystkimi cyfrowymi doświadczeniami w jednym widoku dzięki Comscore Total Digital

Comscore identyfikuje i segmentuje konsumentów na podstawie zachowań, danych dotyczących stylu życia, danych demograficznych i innych

Limity Comscore

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Comscore nie jest dobrą wartością w stosunku do ceny

Inni twierdzą, że sama ilość danych jest przytłaczająca, więc dobrze byłoby mieć lepsze narzędzie do analizy i interpretacji danych

Ceny Comscore

Kontakt w sprawie cen

Certyfikaty i oceny

G2: 4.1/5 (60+ recenzji)

4.1/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 10 recenzji)

9. Simpli.fi

przez

Simpli.fi

"Prosty" może być częścią jego nazwy, ale oferta Simpli.fi nie jest niczym innym. To solidne narzędzie do planowania mediów obejmuje funkcje mediów programatycznych, doświadczenia wielokanałowe i specjalistyczne ustawienia kampanii dla reklam politycznych, DTC i detalicznych. 🛍️

Simpli.fi najlepsze funkcje

Simpli.fi zapewnia wsparcie dla doskonałego targetowania i segmentacji reklam natywnych, mobilnych i CTV

Nie jesteś pewien, czy Twoje reklamy są skuteczne? Simpli.fi oceni Twoją kreację pod kątem lepszej wydajności

Centralizacja wszystkich mediów społecznościowychkalendarze zawartości* Inteligentny cel Simpli.fi zmniejsza liczbę poprzednich nabywców, którzy widzą Twoje reklamy

Simpli.fi limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że raportowanie jest zbyt proste

Inni użytkownicy twierdzą, że obsługa klienta nie jest zbyt dobra

Simpli.fi ceny

Kontakt w sprawie cen

Simpli.fi oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (115+ recenzji)

4.5/5 (115+ recenzji) Capterra: 5/5 (jedna recenzja)

10. SRDS

przez

SRDS

Standard Rate and Data Service (SRDS) to rozwiązanie do planowania i zakupu mediów od Grupy Adwanted. Nie tylko zapewnia imponującą liczbę punktów danych do zrobienia strategii medialnej, ale także specjalizuje się we wszystkich rodzajach mediów, w tym radiu, telewizji kablowej, CTV, OOH i czasopismach.

Najlepsze funkcje SRDS

Nie wiesz, które reklamy wybrać? SRDS wyświetla wszystkie opcje reklam obok siebie

Podłącz dane swoich odbiorców docelowych, a SRDS zasugeruje najlepszą mieszankę mediów, aby uzyskać wyniki

SRDS specjalizuje się w wielokulturowych i integracyjnych celach odbiorców

Jeśli teams jest obciążony , zatrudnij zespół SRDS, aby uzyskać niestandardowe dane dla swoich kampanii

limity SRDS

Nie ma zbyt wielu recenzji

Dane SRDS nie zawsze są aktualne

Ceny SRDS

Kontakt w sprawie cen

oceny i recenzje SRDS

G2: 3.2/5 (3 recenzje)

3.2/5 (3 recenzje) Capterra: N/A

Zdobądź Prawdziwie Wszechstronną Platformę do planowania

Kampanie marketingowe mają wiele ruchomych części. Kreatywność, zarządzanie kanałami i wskaźniki to tylko niektóre z zadań do wykonania.

Większość platform marketingowych posiada narzędzia do śledzenia kampanii, ale nawet wtedy większość z nich nie integruje wszystkich narzędzi, pracy i komunikacji w jednym miejscu.

Ale zgadnij co? ClickUp do zrobienia. 🤩

Integrujemy zarządzanie projektami szablony, narzędzie AI do pisania, konfigurowalne pulpity i wiele więcej. Dzięki ClickUp możesz przenieść wszystko na jedną platformę, aby zaoszczędzić sobie kłopotów i skupić się na tym, co naprawdę ważne: tworzeniu pięknej, perswazyjnej zawartości.

Wypróbuj ClickUp, aby zobaczyć różnicę. Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz -karta kredytowa nie jest wymagana.