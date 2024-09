Przewodnik po budowaniu marki osobistej na LinkedIn

LinkedIn to coś więcej niż tylko platforma mediów społecznościowych do poszukiwania pracy - to potężne narzędzie do budowania marki osobistej.

Jednak w obliczu milionów profesjonalistów walczących o uwagę, jak sprawić, by Twój profil się wyróżniał? Odpowiedź leży w strategicznym tworzeniu marki, która podkreśli twoje umiejętności i opowie twoją unikalną historię.

W tym artykule omówimy, czym jest marka osobista i dlaczego jest ważna. Następnie przedstawimy krok po kroku, jak stworzyć markę osobistą na LinkedIn. Zaczynajmy.

Czym jest marka osobista?

Personal branding to proces definiowania i promocji tego, co reprezentujesz jako osoba. Twoja marka osobista jest kulminacją doświadczeń, umiejętności i wartości, które Cię wyróżniają.

Podobnie jak Twoja organizacja ma kuszącą strategia zarządzania marką aby zbudować unikalną tożsamość na zatłoczonym rynku, marka osobista jest ważna dla stworzenia solidnej profesjonalnej reputacji w branży.

**Pomyśl o tym jak o osobistej kampanii marketingowej, w której udostępniasz swoją historię i zdobyte doświadczenia

Tworzenie marki osobistej tożsamość marki zazwyczaj polega na udostępnianiu swoich punktów widzenia i demonstrowaniu swojej wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie lub temacie, aby zaprezentować się jako lider myśli.

Udostępnianie unikalnych spostrzeżeń i doświadczeń swoim odbiorcom tworzy trwałe wrażenie, wpływając na odbiorców, a czasem inicjując dyskusję na mniej poruszane tematy.

Rozważmy przykład.

Mel Robbins jest znanym mówcą motywacyjnym i trenerem. Przyjrzyj się uważnie i zwróć uwagę na jej osobistą markę na LinkedIn. Na pierwszy rzut oka jej baner na LinkedIn wskazuje, że pomaga ludziom osiągać ich cele (Make it Happen). To dobrze pasuje do jej profilu trenera motywacyjnego.

Źródło Przewijając w dół, można zobaczyć sekcję "O", w której mówi o takich tematach, jak jak być bardziej pewnym siebie i jak przestać ukrywać się w pracy.

Źródło Posty Robbinsa na LinkedIn również obracają się wokół tego samego tematu - do zrobienia.

Źródło Jak widać na tym przykładzie, proces udostępniania swojej wiedzy i budowania narracji nazywany jest personal brandingiem. Przekłada się on na ustanowienie obecności w Internecie oraz stworzenie i utrzymanie unikalnego wizerunku dla siebie.

Dlaczego budowanie marki osobistej na LinkedIn jest ważne?

Oto kilka powodów, dla których warto skupić się na swojej obecności na LinkedIn:

Daje ci impuls do rozwoju kariery

Rynki pracy stają się coraz trudniejsze z każdym dniem. Przy dużej liczbie wykwalifikowanych kandydatów prawdopodobieństwo przyciągnięcia rekrutera za pomocą waniliowego CV jest minimalne.

Ale dzieje się tak, chyba że masz coś, co odróżnia cię od stosu CV przed działem HR. Tym czymś jest osobista marka na LinkedIn.

Dobrze przygotowany profil na LinkedIn działa jak cyfrowa karta biznesowa, prezentując umiejętności, doświadczenia i osiągnięcia. Co więcej, gdy menedżer ds. rekrutacji zobaczy, że publikujesz spostrzeżenia na temat swojej domeny, będzie wiedział, że masz wiedzę i umiejętności potrzebne na danym stanowisku.

Osobisty profil LinkedIn strategia marki pomaga również nawiązywać kontakty z innymi profesjonalistami w branży, w tym z liderami myśli, współpracownikami i potencjalnymi mentorami. Połączenia te mogą prowadzić do współpracy, partnerstwa, a nawet ofert pracy.

Udostępnianie swojej wiedzy na LinkedIn nie tylko pomaga budować wiarygodność, ale także pozycjonuje cię jako źródło informacji dla innych, aby odpowiedzieć na pytania lub zapoznać się z nowościami branżowymi.

Z czasem może to prowadzić do wystąpień, możliwości konsultacji, a nawet zaproszeń do współtworzenia publikacji branżowych

Zdobądź nowych potencjalnych klientów dla swojego Businessu

Wyobraź sobie, że to potencjalni klienci zwracają się do ciebie, a nie odwrotnie - oto ukryta moc silnej marki osobistej LinkedIn.

Kiedy konsekwentnie udostępniasz cenne spostrzeżenia i angażujesz się w swoją sieć, stajesz się magnesem dla potencjalnych klientów. Ludzie zaczynają postrzegać cię jako zaufanego eksperta na swoim polu i zamiast cię ścigać, sami przychodzą bezpośrednio do ciebie.

Na tym jednak nie koniec. Kiedy podejmujesz inicjatywę do zrobienia zasięgu, twoja ugruntowana marka osobista daje ci znaczną przewagę. Nie jesteś tylko kolejnym głosem w ich skrzynce odbiorczej; jesteś kimś, kogo już rozpoznają i komu ufają

Sprawia to, że wysiłki podejmowane przez Ciebie są o wiele bardziej skuteczne, ponieważ ludzie są bardziej otwarci na współpracę z kimś, kto posiada sprawdzoną wiedzę.

Sprawia, że jesteś znaną postacią w swojej dziedzinie

Stanie się znaną postacią w swojej dziedzinie jest jednym z najpotężniejszych efektów budowania marki osobistej na LinkedIn.

Kiedy mówisz o swojej specjalizacji, natychmiast tworzysz skojarzenie w umyśle czytelnika. Stajesz się osobą w swojej sieci, od której można uzyskać wgląd i wiedzę na swoim polu.

Na przykład Ben Meer mówi o budowaniu systemów, które napędzają wzrost w twoim życiu. Jest teraz znany jako "The Systems Guy" Mówiąc o systemach, zbudował społeczność liczącą ponad 2 miliony osób o podobnych odsetkach.

Źródło Ludzie zapamiętują cię ze względu na wartość, jaką wnosisz, a twoje nazwisko staje się synonimem tematu, który omawiasz. To silne skojarzenie otwiera drzwi do możliwości współpracy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o partnerstwo, wystąpienia czy wspólne przedsięwzięcia, inni w branży chcą pracować z kimś, kto jest rozpoznawalny i szanowany.

Przyjazne przypomnienie: Ważne jest, aby budować markę, która jest autentyczna i w swojej niszy. Samo kopiowanie kogoś, kogo możesz podziwiać, nie będzie zgodne z twoją historią, a twoi odbiorcy mogą to rozpoznać. Im bardziej jesteś szczery i kierujesz się wartościami, tym łatwiej jest ci pokazać się na LinkedIn.

Kroki do budowania marki osobistej

Oto kroki, które możesz wykonać, aby zbudować swoją markę osobistą na LinkedIn:

Krok #1: Ustaw swój profil

Pierwszym krokiem jest ustawienie swojego profilu na LinkedIn.

Dwie najważniejsze rzeczy to zdjęcie profilowe i jasny nagłówek. To właśnie na nie w pierwszej kolejności zwróci uwagę każdy odwiedzający Twój profil.

Źródło Jeśli Twój profil na LinkedIn nie ma zdjęcia profilowego, a nagłówek nie mówi zbyt wiele o tym, kim jesteś i czym się zajmujesz, tracisz szansę na zrobienie znaczącego połączenia. Bez zdjęcia profilowego Twój profil na LinkedIn nie ma prawie żadnej wartości dodanej dla innych użytkowników LinkedIn, a oni mogą być sceptycznie nastawieni do połączenia lub interakcji z Tobą.

Upewnij się więc, że tworzysz odpowiedni profil z profesjonalnym zdjęciem i nagłówkiem.

Dodając zdjęcie profilowe, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Wybierz wyraźne, wysokiej jakości zdjęcie, na którym Twoja twarz jest widoczna i dobrze oświetlona

Ubierz się profesjonalnie w sposób, który odzwierciedla twoją branżę

Użyj prostego tła, które nie odwraca uwagi od twarzy

Uśmiechaj się lub miej przyjazny wyraz twarzy, aby wyglądać na przystępnego i pewnego siebie

Utwórz niestandardowy URL LinkedIn

Źródło Podobnie, upewnij się, że nagłówek jest szczegółowy. Musi zawierać wystarczająco dużo informacji, aby ktoś chciał przewinąć go w dół.

profil psychologa Adama Granta jest świetnym przykładem tego, jak ustawić swój profil na LinkedIn.

Źródło Oto dlaczego jego profil się wyróżnia:

Zdjęcie profilowe sprawdza wszystkie punkty, o których wspomnieliśmy powyżej

Nagłówek jest wyraźny, ale zawiera przekonujące informacje

Oprócz zdjęcia profilowego i nagłówka, jest jeszcze jeden ważny element ustawienia profilu, a jest nim nagłówek - obraz, który znajduje się za zdjęciem profilowym

Zauważ, że profil Granta zawiera solidny nagłówek, który promuje jego książki. Jeśli jesteś właścicielem firmy, możesz umieścić nagłówek promujący twój biznes

Z drugiej strony, jeśli pracujesz dla firmy, twój nagłówek może promować twoją firmę.

Tak jak robi to Katie Berg:

Źródło Możesz uczynić swój nagłówek LinkedIn zabawnym, dziwacznym i kolorowym. Może to być cokolwiek innego niż pusta przestrzeń. Upewnij się, że kolory są w dużej mierze neutralne lub zsynchronizowane z motywem kolorystycznym profilu.

Krok #2: Zrozumienie swojej marki

Twoja marka będzie tym, o czym chcesz rozmawiać na LinkedIn. **Na przykład Ben Meers mówi o systemach, podczas gdy Mel Robbins mówi o pewności siebie i samorozwoju

Cofnij się więc o krok i zastanów się, co czyni cię wyjątkowym. Jakie są twoje mocne strony? Zidentyfikowanie tych mocnych stron pomoże ci określić, co odróżnia cię od innych na twoim polu.

Następnie zastanów się nad swoimi pasjami. Jakie tematy lub działania dodają ci energii? Na przykład, jeśli jesteś pasjonatem zrównoważonego rozwoju, może to stać się kluczowym tematem dla twojej marki.

Innym podejściem jest mówienie o swoim polu pracy. Na przykład, pisarz może poruszać tematy takie jak wskazówki, jak lepiej pisać, udostępnianie swoich zmagań z pisaniem lub dostarczanie zasobów w celu poprawy pisania.

Jeśli jesteś programistą, możesz zacząć udostępnianie wskazówek programistycznych lub hacków w swojej sieci LinkedIn. W ten sposób stopniowo staniesz się osobą znaną z udostępniania unikalnych hacków dla programistów.

Szablon Brandingowy ClickUp

Aby rozpocząć swoją osobistą przygodę z brandingiem, możesz skorzystać z szablonu Szablon Brandingowy ClickUp . Pomaga zbudować profesjonalną i godną zaufania tożsamość osobistą na LinkedIn.

szablon brandingowy ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zdefiniować swój osobisty styl marki i elementy wizualne

Utrzymanie spójności marki w wielu kanałach

Utwórz bibliotekę zasobów związanych z marką

Krok #3: Optymalizacja profilu LinkedIn

LinkedIn ma ponad 1 miliard członków . Tak więc utworzenie profilu i pozostawienie go nie wystarczy. Konieczna jest regularna optymalizacja profilu. Może to wyglądać jak aktualizowanie nowo nabytych umiejętności i ostatnich osiągnięć, co pomaga poprawić widoczność w wynikach wyszukiwania. LinkedIn oferuje również wiele sekcji do zrobienia tego.

Oto sekcje, które powinieneś aktualizować na swoim profilu LinkedIn:

About: Podaj krótkie podsumowanie zawodowe, w tym swoją unikalną propozycję wartości i osiągnięcia

Podaj krótkie podsumowanie zawodowe, w tym swoją unikalną propozycję wartości i osiągnięcia Doświadczenie i umiejętności: Podkreśl swoje przeszłe i obecne role oraz umiejętności

Podkreśl swoje przeszłe i obecne role oraz umiejętności Wykształcenie i certyfikaty: Dodaj swoje stopnie naukowe, nazwę instytucji edukacyjnej i certyfikaty branżowe

Dodaj swoje stopnie naukowe, nazwę instytucji edukacyjnej i certyfikaty branżowe Rekomendacje: Poproś swoich mentorów, klientów lub współpracowników o rekomendacje na LinkedIn

Poproś swoich mentorów, klientów lub współpracowników o rekomendacje na LinkedIn Inne osiągnięcia: Uwzględnij wszelkie profesjonalne nagrody, wyróżnienia lub zaszczyty, które otrzymałeś

Będziesz musiał dodać odpowiednie informacje do każdej z tych sekcji. Dobrze jest, jeśli każda informacja podkreśla twoje mocne strony i umiejętności oraz tworzy spójną narrację. Zwiększa to ogólny wygląd i wiarygodność profilu.

Profesjonalna wskazówka: Możesz również dodać Podpowiedź ChatGPT dla LinkedIn aby zoptymalizować swój profil LinkedIn.

Mądre korzystanie z sekcji Informacje

Sekcja "Informacje" na LinkedIn to przestrzeń, w której możesz się wyróżnić.

Mając 2600 znaków, możesz podkreślić, czym się zajmujesz, jak to robisz, dlaczego ma to znaczenie i jak możesz pomóc innym. Zacznij od mocnego, przyciągającego uwagę otwarcia, które odzwierciedla twoją pasję lub kluczowe osiągnięcie.

Skoncentruj się na wpływie, jaki wywarłeś, a nie tylko na liście zadań. **Na przykład, zamiast "Zarządzam zespołem sprzedażowym" możesz powiedzieć: "Kieruję zespołem sprzedażowym o wysokich wynikach, który konsekwentnie przekracza cele dzięki innowacyjnym strategiom"

Zwracaj się bezpośrednio do odbiorców docelowych - niezależnie od tego, czy szukasz nowych możliwości, czy oferujesz usługi jako przedsiębiorca, wyjaśnij, dlaczego ktoś powinien się z tobą połączyć lub rozważyć twoją szansę.

Przyjazna notatka: Możesz również wyróżnić swoją sekcję "O mnie", dodając kreatywny elevator pitch. Możesz wykorzystać instancje z dzieciństwa, które pokazują cechy, na których najbardziej ci zależy dzisiaj. Pamiętaj, że ważne jest, aby mieć haczyk, który zachęci odbiorców do dowiedzenia się o tobie więcej.

Krok #4: Tworzenie wysokiej jakości autorytatywnej zawartości

Tworzenie wysokiej jakości, autorytatywnej zawartości jest niezbędne do budowania marki osobistej na LinkedIn.

Z biegiem czasu ten konsekwentny wysiłek się potęguje i w ten sposób buduje się markę - poprzez regularne prezentowanie cennych spostrzeżeń, które czynią cię liderem na swoim polu.

Publikowanie wysokiej jakości zawartości nie podlega negocjacjom. Jeśli spróbujesz pójść na skróty z przeciętnymi postami, będziesz miał trudności z wywarciem wpływu. Twoi odbiorcy szukają wartościowej zawartości, która informuje, inspiruje lub rozwiązuje problem, więc ważne jest, aby włożyć wysiłek w tworzenie postów, które naprawdę rezonują.

Oto, w jaki sposób Lara Costa, konsultant ds. budowania marki osobistej na LinkedIn, zaleca tworzenie angażujących postów na LinkedIn:

Źródło Można użyć Dokumenty ClickUp do tworzenia zawartości dla LinkedIn.

ClickUp Docs pomaga organizować pomysły, szkice postów i współpracować z innymi w celu dopracowania zawartości przed publikacją. To świetny sposób na tworzenie skutecznej zawartości.

Szablon mediów społecznościowych ClickUp

Dodatkowo, możesz usprawnić swój proces tworzenia zawartości dzięki szablonowi Szablon mediów społecznościowych ClickUp . Ten szablon pomaga w planować i planować swoje posty ułatwiając zachowanie spójności z wysokiej jakości zawartością.

szablon mediów społecznościowych ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Organizowanie pomysłów i planów dotyczących zawartości

Tworzenie jednolitego planu dla wszystkich kanałów społecznościowych

Zapewnienie spójnego przekazu na wszystkich platformach społecznościowych w celu zbudowania unikalnej osobowości

Możesz zacząć od dodania wszystkich pomysłów na posty w sekcji Do zrobienia. W miarę postępu prac nad zadaniami można je przenosić wzdłuż tablicy. Do każdego zadania można przypisać daty, szacowany czas, etykiety, priorytety, a nawet śledzenie czasu.

Bonus: Twórz angażujące i skuteczne posty na LinkedIn za pomocą Generator postów na LinkedIn od ClickUp

Krok #5: Zaangażuj się w swoją sieć kontaktów

Angażowanie się w swoją sieć zawodową na LinkedIn jest tak samo ważne, jak tworzenie odpowiedniej zawartości.

Nie wystarczy opublikować post, a następnie zniknąć - musisz aktywnie uczestniczyć w rozmowach, komentować posty innych i odpowiadać na komentarze dotyczące Twojej zawartości.

Na te małe sposoby, zarządzanie marką pomaga budować relacje, pokazuje, że jesteś przystępny i utrzymuje Cię na szczycie branży.

Poprzez regularne angażowanie się, zyskujesz również na widoczności, ponieważ Algorytm LinkedIn faworyzuje profile, które są aktywne i interaktywne. Im więcej się angażujesz, tym bardziej rozrasta się twoja sieć kontaktów i tym więcej możliwości pojawia się na twojej drodze.

Dodatkowo, możesz również dołączyć do odpowiednich grup LinkedIn, aby być w społeczności ludzi połączonych linkami.

Krok #6: Bądź konsekwentny

Konsekwencja jest kluczem do budowania silnej marki osobistej na LinkedIn. Publikowanie wysokiej jakości zawartości raz na jakiś czas nie będzie miało takiego samego wpływu, jak regularne pojawianie się. Kiedy pozostajesz konsekwentny - niezależnie od tego, czy publikujesz co tydzień, angażujesz się codziennie, czy też łączysz obie te metody - budujesz dynamikę.

Odbiorcy zaczynają oczekiwać zawartości, a z czasem konsekwentna obecność pomaga ugruntować twoją reputację jako wiarygodnego źródła informacji i spostrzeżeń

Konsekwencja jest również sygnałem dla potencjalnych pracodawców, klientów i współpracowników, że jesteś zaangażowany i niezawodny, co jest wartością wysoko cenioną w każdym profesjonalnym ustawieniu.

Stwórz swoją markę osobistą z ClickUp

W budowaniu marki osobistej na LinkedIn lub innych platformach mediów społecznościowych kluczowe znaczenie ma bycie zorganizowanym, spójnym i strategicznym - i tu właśnie wkracza ClickUp.

Dzięki solidnym funkcjom ClickUp pomaga usprawnić każdy aspekt budowania marki osobistej, od danych powstania po zarządzanie zadaniami.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz posty w ClickUp Docs, planujesz swój kalendarz zawartości, czy śledzisz swoje działania związane z zaangażowaniem, ClickUp jest dostawcą narzędzi, których potrzebujesz, aby pozostać na szczycie swojej gry.

Korzystając z ClickUp, możesz mieć pewność, że każda tworzona zawartość i każda interakcja jest celowa i zgodna z celami Twojej marki. Nie czekaj dłużej z budowaniem swojej marki. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby rozpocząć.