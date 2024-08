10 najlepszych narzędzi marketingowych TikTok do rozwoju firmy w 2024 roku

Z ponad miliardem aktywnych użytkowników, TikTok jest kanałem, którego nie mogą przegapić doświadczeni marketerzy, aby dotrzeć do swoich celów.

Marketerzy i twórcy zawartości korzystają z funkcji TikTok, takich jak TikTok Live, edycja wideo i TikTok Shop, aby angażować swoich fanów TikTok.

Firmy z różnych branż korzystają z marketingu na TikTok, aby wyróżnić się przed swoimi celami. Dla współczesnego marketera TikTok jako platforma marketingowa to walka o gałki oczne.

Niezależnie od tego, czy chcesz wykorzystać moc reklam TikTok, czy zawartość organiczną, potrzebujesz najlepszych narzędzi TikTok, aby obserwować rozwój swojego biznesu i obserwujących na tej platformie mediów społecznościowych.

W tym artykule przedstawiamy naszą listę 10 najlepszych narzędzi TikTok, które pomogą ci zwiększyć zawartość aplikacji TikTok, zoptymalizować kampanie i napędzić rozwój biznesu.

Czego należy szukać w narzędziach marketingowych TikTok?

Oto, czego należy szukać w narzędziu marketingowym TikTok.

Łatwy w użyciu interfejs : Wybierz narzędzie marketingowe TikTok z intuicyjnym interfejsem, aby zapewnić płynne doświadczenie zarówno nowym, jak i doświadczonym marketerom, umożliwiając zespołowi bezproblemowe poruszanie się po funkcjach

: Wybierz narzędzie marketingowe TikTok z intuicyjnym interfejsem, aby zapewnić płynne doświadczenie zarówno nowym, jak i doświadczonym marketerom, umożliwiając zespołowi bezproblemowe poruszanie się po funkcjach Analityka i wgląd w TikTok: Analityka TikTok pomaga rozszyfrować odbiorców TikTok poprzez ocenę widoków wideo, wskaźników zaangażowania, średniego czasu oglądania i wydajności zawartości. Poszukaj narzędzi analitycznych TikTok, które oferują solidne raportowanie i pulpity analityczne do podejmowania decyzji opartych na danych

Analityka TikTok pomaga rozszyfrować odbiorców TikTok poprzez ocenę widoków wideo, wskaźników zaangażowania, średniego czasu oglądania i wydajności zawartości. Poszukaj narzędzi analitycznych TikTok, które oferują solidne raportowanie i pulpity analityczne do podejmowania decyzji opartych na danych Możliwości tworzenia zawartości : Filmy wideo są istotną częścią kampanii TikTok, więc upewnij się, że twoje narzędzie do edycji wideo TikTok zapewnia wsparcie dla łatwego tworzenia zawartości i ma funkcje edycji filtrów i efektów wizualnych, aby twoja zawartość się wyróżniała

: Filmy wideo są istotną częścią kampanii TikTok, więc upewnij się, że twoje narzędzie do edycji wideo TikTok zapewnia wsparcie dla łatwego tworzenia zawartości i ma funkcje edycji filtrów i efektów wizualnych, aby twoja zawartość się wyróżniała Planowanie i automatyzacja: Aby dotrzeć do obserwujących TikTok we właściwym czasie, wybrane narzędzie do planowania TikTok powinno umożliwiać zbiorcze planowanie postów. Umożliwi to planowanie i publikowanie zawartości na koncie TikTok w optymalnym czasie, aby uzyskać maksymalny zasięg

Aby dotrzeć do obserwujących TikTok we właściwym czasie, wybrane narzędzie do planowania TikTok powinno umożliwiać zbiorcze planowanie postów. Umożliwi to planowanie i publikowanie zawartości na koncie TikTok w optymalnym czasie, aby uzyskać maksymalny zasięg Badanie i śledzenie hashtagów: Hashtagi stanowią formularz strategii marketingowej TikTok. Wybierz narzędzie do zrobienia badań hashtagów, aby znaleźć popularne etykiety i śledzić historyczne wyniki hashtagów

Hashtagi stanowią formularz strategii marketingowej TikTok. Wybierz narzędzie do zrobienia badań hashtagów, aby znaleźć popularne etykiety i śledzić historyczne wyniki hashtagów Środki bezpieczeństwa: Wybierz narzędzie TikTok z solidnymi mechanizmami bezpieczeństwa i zgodnością z krajowymi i branżowymi przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa

10 najlepszych narzędzi marketingowych TikTok do wykorzystania w 2024 roku

1. Iconosquare

przez Iconosquare Żonglujesz między różnymi aplikacjami, aby uruchomić swoją grę w mediach społecznościowych? Ułatw sobie życie dzięki jednemu oprogramowaniu marketingowemu i połącz wszystkie swoje kanały mediów społecznościowych za pomocą scentralizowanego pulpitu, w tym profilu TikTok.

Przykład: wiodąca marka odzieżowa z ponad 10-osobowym zespołem mediów społecznościowych korzysta z Iconosquare do zarządzania każdym aspektem swoich wysiłków marketingowych w mediach społecznościowych. Od planowania i planowania zawartości po zarządzanie wieloma kontami TikTok i analizowanie reklam TikTok konkurencji - wszystko odbywa się w Iconosquare.

Iconosquare to kompleksowe narzędzie TikTok do tworzenia wideo, analizowania zawartości postów, śledzenia wydajności i zwiększania liczby postów dzięki zaawansowanym opcjom celów. Łatwy w użyciu interfejs jest wyposażony w narzędzia do segmentacji odbiorców TikTok, które pomagają dotrzeć do fanów i TikTok narzędzia marketingu influencerów do współpracy z najlepszymi influencerami w aplikacji TikTok.

Najlepsze funkcje Iconosquare

Możesz zrozumieć swoją wydajność i zaangażowanie, aby podejmować decyzje oparte na danych dzięki analityce TikTok

Analizuj, skąd pochodzi Twoja społeczność, jakimi językami mówi, w jakim jest wieku i jakiej jest płci, aby zoptymalizować swoje konto TikTok

Zaangażuj wszystkich obserwujących i nie przegap żadnych komentarzy, oznaczając je jako przeczytane lub nieprzeczytane

Limity Iconosquare

Użytkownicy nie otrzymują powiadomień, gdy zaplanowany post nie zostanie opublikowany z powodu błędu

Krzywa uczenia się nawigacji i korzystania z kluczowych funkcji

Ceny Iconosquare

Pojedynczy użytkownik: €49.00/użytkownika/miesiąc

€49.00/użytkownika/miesiąc Teams: €49.00/użytkownik/miesiąc

€49.00/użytkownik/miesiąc Ceny niestandardowe dla konkretnych rozwiązań

Iconosquare oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (116 opinii)

4.5/5 (116 opinii) Capterra: 4.4/5 (51 opinii)

2. Mistrz społeczności

przez Mistrz społeczności Większość marketerów TikTok planuje swoje kalendarze dla wszystkich platform mediów społecznościowych z wyprzedzeniem. Niezależnie od tego, czy przygotowują się z wyprzedzeniem na nadchodzący festiwal, czy ważne wydarzenie sportowe, pomysły na posty TikTok są finalizowane, tworzone i planowane z wyprzedzeniem.

Marketerzy używają Social Champ do planowania kalendarza mediów społecznościowych, planowania wielu wideo i postów TikTok oraz śledzenia wydajności swoich kampanii TikTok z jednego pulpitu.

Najlepsze funkcje Social Champ

Skalowanie wydajności zawartości dzięki funkcji masowego przesyłania wideo i planowania filmów TikTok o długości do 60 sekund bezpośrednio z poziomu kompozytora zawartości

Pakiet AI firmy Champ umożliwia marketerom generowanie kopii i obrazów do ich postów TikTok

Współpraca oparta na rolach w TikTok Scheduler do tworzenia cykli pracy zatwierdzania i zarządzania kalendarzem zawartości TikTok

Limity Social Champ

Limit funkcji w aplikacji mobilnej

Brak podglądu dla zaplanowanych postów

Ceny Social Champ

**Free

Mistrz: $26/miesiąc (2 użytkowników)

$26/miesiąc (2 użytkowników) Business: $89/miesiąc (6 użytkowników)

$89/miesiąc (6 użytkowników) Agencja: Niestandardowy cennik

Social Champ oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (31 opinii)

4.5/5 (31 opinii) Capterra: 4.5/5 (59 opinii)

3. CapCut

przez CapCut Twój CMO wysłał Ci wirusowe wideo TikTok od Twojego konkurenta. Teraz chce, abyś wszedł na żywo na TikTok i stworzył podobne reklamy TikTok, które pokochają Twoi obserwatorzy. Nie chcesz jednak tracić czasu ani budżetu na pełną kampanię.

Narzędzia kreatora TikTok firmy CapCut pozwalają na zrobienie tego szybko i przy ograniczonym budżecie. Zaawansowany redaktor wideo pozwala użytkownikom tworzyć oszałamiające filmy na platformie.

Najlepsze funkcje CapCut

Narzędzie do edycji wideo TikTok przycina filmy, dostosowuje prędkość i łączy wiele filmów - przydatna funkcja, gdy obsługujesz wiele kont TikTok

Inteligentna stabilizacja, usuwanie tła, zamiana tekstu na mowę i automatyczne generowanie podpisów dla zaawansowanych użytkowników

Ścieżki dźwiękowe plug-and-play do filmów wideo TikTok

Limity CapCut

Brak wsparcia dla trybu poziomego na urządzeniach mobilnych

Usuwanie tła nie zawsze jest dokładne

Ceny CapCut

Free

CapCut Pro: $9.99/miesiąc lub $74.99/rok

Oceny i recenzje CapCut

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. PicsArt

przez PicsArt Szablony są marzeniem każdego marketera TikTok, ponieważ dostęp do gotowych do użycia i niedawno dodanych szablonów TikTok pozwala im szybko podążać za trendami i tworzyć wirusowe posty.

PicsArt to wszechstronna aplikacja do edycji zdjęć i wideo z szablonami premium na każdą okazję i generatywnymi możliwościami AI, aby poprawić wysiłki marketingowe TikTok.

Najlepsze funkcje PicsArt

Konfigurowalne premiumszablony mediów społecznościowychw celu zwiększenia szybkości tworzenia zawartości

Możliwość zarządzania kontem w celu zapraszania członków Teams do współpracy

Dodawanie napisów do filmów wideo w celu zwiększenia dostępności zawartości

Limity PicsArt

Aplikacja przestaje reagować i działa wolno po dodaniu filtrów lub efektów

Wersja na pulpit nie jest łatwa w użyciu w porównaniu z aplikacją mobilną

Ceny PicsArt

Free

PicsArt Plus: $5/miesiąc rozliczane rocznie

$5/miesiąc rozliczane rocznie PicsArt Pro: $7/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje PicsArt

G2: 4.5/5 (489 recenzji)

4.5/5 (489 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

5. Analisa.io

przez Analiza Kiedy ostatnio spojrzałeś na swoją analitykę TikTok? Czy znasz swój wskaźnik zaangażowania lub gdzie Twoi obserwatorzy oglądają Twoje wideo? Czy przegapiłeś najnowszy trend, zanim stał się zbyt powszechny?

Analiza wydajności TikTok i popularnych hashtagów to podstawowe strategie hakowania wzrostu. Narzędzia do edycji TikTok pozwalają tworzyć angażujące wizualnie wideo i posty.

Analisa to platforma analityki społecznościowej oparta na AI, która jest w stanie wykonać wszystkie powyższe zadania. Marketerzy marek, agencje marketingu efektywnościowego i cyfrowego oraz influencerzy TikTok korzystają z tego narzędzia, aby uzyskać kompleksowy raport w czasie rzeczywistym na temat swojej strategii TikTok. Niezależnie od tego, czy publikujesz organiczną zawartość, czy używasz TikTok do promocji reklam, Analisa pomaga w analizie konkurencji, śledzeniu wyników historycznych, mapowaniu influencerów i pulpitach raportowania.

Najlepsze funkcje Analisa.io

Wyeliminuj raportowanie oparte na arkuszach kalkulacyjnych dzięki Analisa i eksportuj atrakcyjne wizualnie raporty analityczne do PDF lub CSV

Identyfikacja odbiorców docelowych na podstawie wieku, płci i regionu przy jednoczesnej weryfikacji jakości w celu zminimalizowania oszustw

Znajdowanie angażującej zawartości i influencerów z rynku TikTok Creator dzięki analizie postów, podpisów i hashtagów w czasie rzeczywistym

Pobieranie danych historycznych postów i informacji społecznościowych z niestandardowych zakresów dat

Limity Analisa.io

Zaawansowane funkcje, takie jak analiza porównawcza hashtagów i analiza demografii, są dostępne w płatnych planach

Użytkownicy narzekają na niedokładne analizy

Ceny Analisa.io

Podstawowy: Free

Free Premium: $48.30/miesiąc rozliczane rocznie

$48.30/miesiąc rozliczane rocznie Plus: $104.30/miesiąc rozliczane rocznie

$104.30/miesiąc rozliczane rocznie Pro: $167.30/miesięcznie rozliczane rocznie

Analisa.io oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

6. Brandwatch

przez Brandwatch Kompleksowy pakiet mediów społecznościowych Brandwatch umożliwia markom korzystanie z marketing cyfrowy i reklamować się w wielu punktach kontaktu z klientem za pomocą jednej platformy.

Przykładowo, marka zajmująca się pielęgnacją skóry uruchamia i zarządza swoją kampanią influencer marketingową TikTok za pomocą Brandwatch. Zespół korzysta z istotnych funkcji, takich jak monitorowanie mediów społecznościowych, analiza nastrojów, zarządzanie wydajnością kampanii i tworzy szczegółowe raportowanie kampanii z tej platformy.

Najlepsze funkcje Brandwatch

Łatwa w użyciu i konfigurowalna skrzynka odbiorcza do śledzenia komentarzy i przypisywania ich do członków zespołu, aby upewnić się, że żaden komentarz nie pozostanie nieprzeczytany

Konfigurowalne raporty w czasie rzeczywistym dla postów i wskaźników na poziomie konta do udostępniania różnym interesariuszom

Rejestrowanie danych kontaktowych influencerów i informacji o płatnościach oraz przechwytywanie dodatkowych danych własnych za pomocą pól niestandardowych

Limity Brandwatch

Czasami posty nie są publikowane zgodnie z harmonogramem

Aktualizacja pulpitu zajmuje trochę czasu

Cennik Brandwatch

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Brandwatch

7. Dziurka od klucza

przez Dziurka od klucza TikTok to bycie na czasie i reagowanie na aktualne trendy!

Bycie na bieżąco z trendami TikTok i analizowanie wzmianek o marce pomaga marketerom proaktywnie reagować na stale zmieniającą się grę społecznościową.

Keyhole do monitorowania mediów społecznościowych pomaga markom analizować, co inni użytkownicy TikTok mówią o marce i ogólnym sentymencie marki, planować posty TikTok dla wielu profili TikTok i udostępniać kierownictwu gotowe do publikacji raporty analityczne.

Najlepsze funkcje Keyhole

Korzystaj z funkcji Unlimited Smart Publishing firmy Keyhole, aby planować i publikować swoje posty na platformach mediów społecznościowych

Śledzenie hashtagów i analizy zwiększają zasięg TikTok

Funkcje marketingu influencerów mierzą współpracę i wydajność kampanii

Limity Keyhole

Social listening nie jest kompleksowy i wymaga poprawy

Brak samouczków dotyczących produktu dla początkujących użytkowników

Ceny Keyhole

Indywidualnie: $63/miesiąc

$63/miesiąc Teams: $119/miesiąc

$119/miesiąc Pro : $199/miesiąc

: $199/miesiąc Zaawansowany: $359/miesiąc

$359/miesiąc Enterprise: Od 833 USD/miesiąc

Keyhole oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (68 recenzji)

4.3/5 (68 recenzji) Capterra: Za mało opinii

8. SocialBee

przez SocialBee Planowanie zawartości to pierwszy krok w kampanii marketingowej na TikTok lub innych platformach mediów społecznościowych. Wybierając spośród najlepszych narzędzi TikTok, wybierz to, które umożliwia intuicyjną wizualizację planu zawartości i uruchomienie go za pomocą kilku kliknięć.

Przejmij kontrolę nad kalendarzem postów dzięki SocialBee. Przeglądaj nadchodzące posty, decyduj o najlepszych porach na publikowanie online i korzystaj z AI, aby uzyskać gotowy do działania plan zawartości w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje SocialBee

Opcje edycji i planowania dla wszystkich typów postów TikTok

Integracja z Canva, Unsplash i GIPHY w celu uzyskania dostępu do szerokiego zakresu szablonów projektowych

Kopilot oparty na AI do automatycznego tworzenia zawartości dla dowolnej platformy mediów społecznościowych

Limity SocialBee

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w aplikacji komputerowej

Nieintuicyjna zmiana dat już zaplanowanych postów na TikTok

Ceny SocialBee

Bootstrap: $24/miesiąc

$24/miesiąc Accelerate: $49/miesiąc

$49/miesiąc Pro: $82/miesiąc

$82/miesiąc Agencja Pro50: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Agency Pro100 : $274/miesiąc

: $274/miesiąc Agency Pro150: $374/miesiąc

SocialBee oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (334 opinie)

4.8/5 (334 opinie) Capterra: 4.6/5 (36 recenzji)

9. Planable

przez Możliwość planowania Czy nadal używasz arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia swoich kampanii TikTok? Wyzwania związane z korzystaniem z kalendarzy TikTok opartych na arkuszach kalkulacyjnych to błędy kopiowania i wklejania, ograniczona widoczność nadchodzących postów i kampanii oraz ręczne tworzenie raportów.

Narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi Planable przenosi wszystkie posty TikTok z arkuszy kalkulacyjnych do przejrzystego interfejsu. Eksportuj raporty wydajności za pomocą kilku kliknięć i zautomatyzuj tworzenie atrakcyjnych wizualnie raportów.

Najlepsze funkcje Planable

Narzędzia do tworzenia treści pomagają niestandardowo dostosować zawartość i oferują podgląd dla wielu kont w mediach społecznościowych, w tym na platformie TikTok

Funkcje współpracy z dostępem opartym na rolach dla różnych członków zespołu do wspólnej pracy nad kampanią

Elastyczne opcje planowania z widokami zawartości, takimi jak widok kanału, widok kalendarza i inne

Planowalne limity

Początkowo stroma krzywa uczenia się

Analizy TikTok nie można pobrać jako dokumentu PDF

Planowane ceny

Free

Essential: $11/użytkownika/miesiąc

$11/użytkownika/miesiąc Pro: 22 USD/użytkownika/miesiąc

22 USD/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Planable oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (595 recenzji)

4.6/5 (595 recenzji) Capterra: 4.5/5 (305 opinii)

10. Planly

przez Planly Planly to platforma do zarządzania mediami społecznościowymi z łatwym interfejsem do kategoryzowania postów, mediów i kanałów społecznościowych. Wbudowane narzędzie do automatyzacji planowania pozwala użytkownikom TikTok na automatyczne publikowanie postów i wideo TikTok.

Dla zapracowanych marketerów cyfrowych zarządzających wieloma klientami, Planly łączy wszystkie zadania w jednym pulpicie, od zarządzania kalendarzem po planowanie i analitykę.

Najlepsze funkcje Planly

Edytuj, przycinaj i dodawaj podpisy do swoich wideo TikTok oraz korzystaj z tygodniowego i miesięcznego widoku kalendarza, aby być na bieżąco z nadchodzącymi postami TikTok

Śledzenie, mierzenie i analizowanie wydajności w jednym pulpicie analitycznym TikTok

Zintegruj swoje konto TikTok z Twitterem, Facebookiem, LinkedIn, Pinterestem i profilem Google Business, aby automatycznie publikować wideo TikTok na innych platformach

Limity Planly

Niektóre istotne funkcje są dostępne tylko w płatnym planie

Cennik Planly

Starter: $15/użytkownika/miesiąc

$15/użytkownika/miesiąc Pro : $40/użytkownik/miesiąc

: $40/użytkownik/miesiąc Guru: $80/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Planly

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Inne narzędzia marketingowe: ClickUp

TikTok narzędzia marketingowe koncentrują się na social listening i edycji, rozwiązania takie jak ClickUp przyjmują podejście holistyczne. ClickUp usprawnia cykl pracy i zwiększa ogólną wydajność.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp'szarządzanie projektami w mediach społecznościowych pozwala użytkownikom kont TikTok na zarządzanie projektami związanymi z mediami społecznościowymi i tworzenie wszystkich zadań w ramach jednego pulpitu

ClickUp's pre-builtszablony mediów społecznościowych uwolnij swój czas, usprawniając procesy w mediach społecznościowych

Rozpocznij kolejną kampanię w mediach społecznościowych dzięki temu kompleksowemu szablonowi

UżyjClickUp AI do burzy mózgów na temat zawartości, tworzenia kalendarza treści oraz pisania podpisów w mediach społecznościowych i skryptów wideo TikTok

Brakuje Ci inspiracji na kolejny post w mediach społecznościowych? Niech ClickUp AI Ci pomoże

Podczas planowania strategii TikTok, gdy w zespole pojawia się wiele pomysłów, skorzystaj z funkcjitablica pomysłów aby uchwycić i usprawnić dobre pomysły i przekształcić je w wykonalne zadania

Uporządkuj swoje pomysły i zacznij podbijać rynek dzięki szablonowi ClickUp Roadmap Tablica Template

Tablica ClickUp została stworzona z myślą o zespołach zajmujących się mediami społecznościowymi w celu współpracy, dodawania notatek i połączenia istniejących notatek i cykli pracy

Po scena ideacji, użyjDokumenty ClickUp aby zrealizować pomysły, osadzić wytyczne marki i edytować w czasie rzeczywistym wraz z zespołem

Zbuduj każdy krok swojej kampanii w tym szablonie briefu w ClickUp Docs

Limity ClickUp

Wersja Free ogranicza dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak oś czasu projektu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika/miesiąc

$7/użytkownika/miesiąc Business: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp oceny i recenzje

Zacznij korzystać z odpowiednich narzędzi TikTok, aby zwiększyć wydajność i stać się wirusowym

Wybierz narzędzie TikTok, które pozwala na zarządzanie wieloma projektami i kampaniami w mediach społecznościowych za pomocą skonsolidowanego pulpitu.

ClickUp's narzędzie do zarządzania projektami ma krytyczne funkcje, takie jak szablony kalendarza zawartości , funkcje AI, Dokumenty i możliwości współpracy, pozwalające skonsolidować kreatywne pomysły TikTok w jednym miejscu.

ClickUp zarządza zadaniami, projektami i cyklami pracy przy minimalnym wysiłku i oszczędza wysiłku związanego z korzystaniem z wielu narzędzi i platform. Planuj, zarządzaj i śledź wszystkie swoje strategie TikTok w tym kompleksowym narzędziu do zarządzania projektami z najlepszymi konfigurowalnymi szablonami, aby zwiększyć swoją wydajność.

Ponadto, ClickUp integruje się z innymi marketing cyfrowy i narzędzia marketingu przychodzącego w celu automatyzacji przepływu danych między tymi aplikacjami.

Zacznij od ClickUp za darmo .