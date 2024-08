10 najlepszych narzędzi do marketingu przychodzącego w 2024 roku

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła duża zmiana w marketingu cyfrowym. Nowe trendy, takie jak np narzędzia sztucznej inteligencji (AI) mają potencjał, aby zmienić dużą część procesu marketingowego.

Ale u podstaw strategii marketingowej nadal leży skupienie się na podstawach. Chodzi o znalezienie odpowiedniej filozofii, która pokieruje twoimi wysiłkami. Dla wielu Businessów filozofią tą jest marketing przychodzący.

Od optymalizacji zawartości pod kątem wyszukiwarek, po e-mail marketing i marketing w mediach społecznościowych, można dotrzeć i przekonać więcej potencjalnych klientów niż za pomocą bardziej tradycyjnych strategii marketingu wychodzącego.

Dzięki odpowiednim narzędziom marketingu przychodzącego można ustawić swoją strategię marketingową na długoterminowe powodzenie.

A odpowiednie narzędzia mogą to zautomatyzować, przekształcić dane analityczne w przydatne informacje i pomóc w uzyskaniu większej liczby potencjalnych klientów i sprzedaży dzięki strategii marketingu przychodzącego.

Czym jest marketing przychodzący?

Inbound marketing to filozofia marketingowa, która stara się przyciągnąć potencjalnych klientów poprzez tworzenie wartościowej zawartości, którą chcą czytać i konsumować.

Każda strategia inbound jest strategią wielokanałową. Wymaga ona połączenia wszystkich wysiłków marketingowych przy jednoczesnym skupieniu się na kilku podstawowych elementach:

Marketing zawartości, z kompleksową strategią SEO i rozszerzeniem badań słów kluczowych w celu przyciągnięcia ruchu organicznego do witryny

Zarządzanie mediami społecznościowymi w celu zaangażowania odbiorców docelowych i zwiększenia zaangażowania w czasie

Tworzenie treści generujących leady, które wykorzystują systemy zarządzania treścią i wysokiej jakości zawartość do pozyskiwania nowych potencjalnych klientów i przyciągania niestandardowych klientów

Automatyzacja marketingu, która może zautomatyzować wszystko, takie jak posty w mediach społecznościowych i kampanie kroplowe w marketingu e-mail

Ze względu na tę złożoność, każda strategia marketingu przychodzącego musi obejmować kompleksowe proces planowania marketingowego . Jednak dzięki odpowiedniemu procesowi wysiłki związane z marketingiem przychodzącym mogą przynieść ogromne powodzenie.

Dzięki marketingowi przychodzącemu dostosowujesz swój przekaz do niestandardowej podróży klienta. Tworzenie pomocnej zawartości buduje relacje z klientami, a nie tylko wypełnia górną część lejka sprzedażowego. A kiedy docierasz do niestandardowych klientów na rynku docelowym, korzyści dla twojego lejka sprzedaży są ogromne.

Marketing przychodzący a wychodzący

Inbound marketing różni się od outbound marketingu w jeden prosty sposób: Pierwszy z nich przyciąga odsetki odwiedzających witrynę i potencjalnych klientów, podczas gdy drugi wypycha wiadomości sprzedażowe.

Marketing wychodzący ma nadzieję na szybkie wygrane i, co trzeba przyznać, może przynieść stosunkowo szybkie wyniki.

Jednak dzięki skupieniu się na odpowiedniej zawartości i zarządzaniu leadami, to właśnie marketing przychodzący przyciąga niestandardowych klientów z natychmiastowym zaufaniem i chęcią tworzenia długoterminowych relacji.

Pomyśl o marketingu przychodzącym jak o systemie opartym na magnesie. Twoja strategia dotycząca zawartości generuje ruch w wyszukiwarkach i aktywność w mediach społecznościowych, co sprawia, że potencjalni klienci chcą sprawdzić, o czym wszyscy mówią.

Właśnie dlatego agencje marketingowe zaczęły skłaniać się ku tej opcji. Jest to również główny powód, dla którego każda lista najlepszego oprogramowania do marketingu przychodzącego znacząco pokrywa się z oprogramowanie dla agencji marketingowych .

10 najlepszych narzędzi do marketingu przychodzącego 2024

Oczywiście skuteczne strategie marketingu przychodzącego wymagają odpowiednich narzędzi marketingowych. A ponieważ temat ten jest tak wszechstronny, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz chciał wdrożyć więcej niż jedno narzędzie, aby podnieść swój kampanie marketingowe .

Na przykład zarządzanie mediami społecznościowymi wymaga innego podejścia i narzędzi niż zarządzanie stronami docelowymi. Narzędzia SEO to kolejny sposób na stworzenie skutecznej strategii zawartości.

Właśnie dlatego ta lista najlepszych platform do marketingu przychodzącego ma tak szeroki zakres funkcji, umożliwiając zbudowanie zestawu opcji, z których można skorzystać w celu optymalizacji strategii marketingu przychodzącego.

1.

ClickUp

Zoptymalizuj swoje podejście do marketingu przychodzącego dzięki konfigurowalnej platformie i szablonom ClickUp

Hub do zarządzania pracą wygrywa swoją wszechstronnością. ClickUp dla Teamów Marketingowych jest szczególnie przydatny w kampaniach marketingu przychodzącego dzięki narzędziom takim jak widoki kalendarza, tablice Kanban, tablice i współpraca w czasie rzeczywistym możliwości.

Jest to oprogramowanie marketingowe dla przedsiębiorstw par excellence. Po utworzeniu darmowego konta można lepiej zarządzać działaniami marketingowymi i automatyzować powtarzalne zadania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rozszerzona biblioteka odpowiednich szablonów z możliwością dostosowania, npszablony podróży klienta, które przekształcają zaawansowane analizy w przydatne informacje

Funkcje zarządzania relacjami z klientami (CRM) ClickUp , które pozwalają na lepsze zarządzanie leadami i śledzenie ich ścieżki rozwoju

Asystent ClickUp AI który usprawnia proces tworzenia stron docelowych, postów na blogu i innej zawartości

Rozszerzenie integracji, które umożliwia ClickUp bezpośrednie połączenie z innymi narzędziami marketingowymi

limity ClickUp

Nie jest to narzędzie analityczne; nadal będziesz potrzebować innych narzędzi marketingowych do analizy linków zwrotnych, analizy konkurencji i zaawansowanych badań rynku

Brak integracji z mediami społecznościowymi lub możliwości bezpośredniego publikowania postów na blogu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. HubSpot

Via HubSpot HubSpot jest pionierem w marketingu przychodzącym, twierdząc nawet, że wynalazł ten termin. Nie jest więc zaskoczeniem, że może to być najbardziej wszechstronne dedykowane narzędzie do marketingu przychodzącego na rynku.

Ale to skrót myślowy. HubSpot to w rzeczywistości połączenie narzędzi marketingowych, w tym opcji usprawniających działania zespołu sprzedaży, CRM i strategii marketingu przychodzącego.

Najlepsze funkcje HubSpot

Zamknięta współpraca między marketingiem a zespołami sprzedaży, dzięki narzędziom takim jakOprogramowanie CRM* Redaktorzy typu "przeciągnij i upuść" dla stron docelowych, e-mail marketingu i marketingu zawartości

Zintegrowane narzędzie do badania słów kluczowych w celu poprawy widoczności online

Śledzenie i dogłębna analiza odwiedzających witrynę w celu usprawnienia procesu marketingu i sprzedaży

limity HubSpot

Cykle pracy automatyzacji marketingu mogą być skomplikowane i wymagają długiego czasu nauki

Tworzenie stron docelowych poza szablonami może być trudne i wymagać ręcznego kodowania

Brak rzeczywistej analizy danych dla wyszukiwarek

Ceny HubSpot

Darmowe narzędzia

Starter: Zaczyna się od $18/miesiąc za 1,000 kontaktów marketingowych

Zaczyna się od $18/miesiąc za 1,000 kontaktów marketingowych Pakiet CRM Starter: Od 20 USD/miesiąc za 1 000 kontaktów marketingowych

Od 20 USD/miesiąc za 1 000 kontaktów marketingowych Profesjonaliści: Od $800/miesiąc za 2,000 kontaktów marketingowych

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4.4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4.4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 5 500 opinii)

3. Surfer

Via Surfer Jako jedno z najlepszych narzędzi SEO na rynku, Surfer obiecuje pomóc Businessowi dostać się na pierwszą stronę wyników wyszukiwania. Podstawowym procesem prowadzącym do osiągnięcia tego celu jest zautomatyzowana analiza treści w celu sprawdzenia jej wydajności w porównaniu z konkurencją, wraz z edytorem w czasie rzeczywistym, który pokazuje powiązane słowa kluczowe w celu poprawy zawartości podczas jej pisania.

Najlepsze funkcje Surfera

Redaktor treści Surfer dostarcza rekomendacje dotyczące zawartości, słów kluczowych i nagłówków, aby ocenić tekst na tle konkurencji w czasie rzeczywistym

Rozszerzone narzędzie do badania słów kluczowych pomaga lepiej zrozumieć, jakie typy tematów i fraz mogą pozycjonować zawartość w wyszukiwarkach

Surfer AI, zautomatyzowane narzędzie do pisania, umożliwia błyskawiczne tworzenie dobrze pozycjonowanych artykułów

Funkcje audytu SEO umożliwiają ocenę całej witryny pod kątem jej zdolności do pozyskiwania niestandardowych klientów

Limity Surfer

Użytkownicy nie mogą edytować słów kluczowych w edytorze zawartości po jej utworzeniu

Niektóre analizy mogą zająć dużo czasu, zanim zwrócą wyniki umożliwiające podjęcie działań

Ceny surfowania

Essential: $69/miesiąc

$69/miesiąc Zaawansowany: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Maksymalny: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje internautów

G2: 4,8/5 (ponad 460 recenzji)

4,8/5 (ponad 460 recenzji) Capterra: 4.9/5 (370+ opinii)

4. Bufor

Via Bufor Media społecznościowe odgrywają ważną rolę w elemencie automatyzacji marketingu przychodzącego, a Buffer jest jedną z najlepszych opcji w tej dziedzinie. Po dodaniu platform mediów społecznościowych do jego interfejsu, można automatycznie planować posty i kampanie marketingu przychodzącego z wyprzedzeniem.

Najlepsze funkcje Buffera

Narzędzia do publikowania i planowania umożliwiają optymalizację zawartości mediów społecznościowych w całej niestandardowej podróży

Analityka i raportowanie w mediach społecznościowych pokazują zwrot z inwestycji (ROI) z wysiłków specyficznych dla kanału i omnichannel

Zintegrowany asystent AI pomaga przepisywać zdania, generować pomysły i optymalizować daty publikacji

Scentralizowane zarządzanie komentarzami pomaga zaangażować odbiorców i przyciągnąć niestandardowych klientów

Bufor limitów

Niektóre raportowania czkawki z integracją z Instagramem, które mogą utrudniać planowanie

Stosunkowo droga w porównaniu z innymi platformami do automatyzacji marketingu w mediach społecznościowych

Ceny buforów

Free

Essentials: $6/miesiąc za kanał

$6/miesiąc za kanał Teams: $12/miesiąc za kanał

$12/miesiąc za kanał Agencja: 120 USD/miesiąc za 10 kanałów

Bufor ocen i recenzji

G2: 4.3/5 (980+ recenzji)

4.3/5 (980+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 400 opinii)

5. Canva

Via Canva Powodzenie marketingu przychodzącego wymaga zasobów wizualnych. Grafiki, infografiki i wideo marketing to podstawowe elementy każdej taktyki marketingu przychodzącego. I tu z pomocą przychodzi Canva. Jest to intuicyjne oprogramowanie do projektowania i tworzenia szablonów, którego można używać do szybkiego i wydajnego tworzenia zasobów wizualnych.

Najlepsze funkcje Canva

Intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść", który pozwala każdemu tworzyć efektywne projekty

Wstępnie ustawione i konfigurowalne szablony, które ułatwiają pracętożsamość marki spójną we wszystkich kampaniach i kanałach marketingu przychodzącego

Proste narzędzia do edycji wideo, które usprawniają marketing wideo bez konieczności rozszerzenia wiedzy specjalistycznej

Wszechstronna funkcja, którą można wykorzystać nawet jakonarzędzie do mapowania procesów dla niestandardowej podróży klienta

limity Canva

Redaktor projektu jest prosty, ale brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji innych narzędzi marketingowych, takich jak Adobe Creative Suite

Zasoby wizualne blokują się po pobraniu, uniemożliwiając przyszłe edycje bez ponownego dostępu do oprogramowania

Cennik Canva

Canva Free

Canva Pro: $14.99/miesiąc dla jednego użytkownika

$14.99/miesiąc dla jednego użytkownika Canva for Teams: $29.99/miesiąc dla pierwszych pięciu użytkowników

$29.99/miesiąc dla pierwszych pięciu użytkowników Canva Nonprofit: Kontakt w sprawie ceny

oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

6. Google Analytics

Via Grammarly Powodzenie marketingu przychodzącego opiera się na wiarygodności, więc naturalne jest, że jedno z najważniejszych narzędzi marketingu przychodzącego może pomóc w utrzymaniu tej profesjonalnej wiarygodności poprzez zapewnienie, że wszystko, co piszesz, jest profesjonalne. Grammarly pomaga upewnić się, że cała napisana zawartość, taka jak kampanie e-mail marketingowe, kolejna strona docelowa, a nawet indywidualne wiadomości e-mail w procesie sprzedaży, brzmi tak dobrze, jak to tylko możliwe.

Najlepsze funkcje Grammarly

Bezproblemowa integracja z MS Office, Google, przeglądarkami internetowymi i innymi aplikacjami w celu automatycznego sprawdzania zawartości

Dostawca zaawansowanych sugestii edycji, które pomagają poprawić gramatycznie poprawne zdania i akapity

Oferuje narzędzie do generowania AI, które pomaga w pisaniu i przepisywaniu zawartości

Zapewnia oryginalność zawartości dzięki funkcji sprawdzania plagiatu

Grammarly limit

Niektóre autokorekty nazw i innych unikalnych słów mogą zakłócać pisanie

Wiele funkcji, w tym zaawansowane sugestie edycji i integracje poza przeglądarką, nie jest dostępnych w wersji Free

Ceny Grammarly

Free

Premium: $12/miesiąc dla jednego użytkownika

$12/miesiąc dla jednego użytkownika Business: $15/miesiąc za jednego użytkownika

Oceny i recenzje gramatyczne

G2: 4.7/5 (4,300+ recenzji)

4.7/5 (4,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (6,900+ recenzji)

8. Intercom

Via Intercom Dzięki rozwojowi AI w automatyzacji marketingu, narzędzia takie jak Intercom stają się coraz ważniejszymi narzędziami marketingu przychodzącego. Użytkownicy korzystają z czatu na żywo i chatbota z obsługą AI, aby zwiększyć zaangażowanie konwersacyjne z obecnymi i potencjalnymi klientami.

Najlepsze funkcje Intercom

Udostępniana skrzynka odbiorcza pozwala zespołom sprzedaży, marketingu i obsługi klienta pozostać na tej samej stronie

Opcje wielokanałowego dostarczania są dostępne za pośrednictwem strony internetowej, e-maila i SMS-a

Rozbudowana baza wiedzy i biblioteka pomocy pozwalają rozbudować narzędzie i zoptymalizować jego wykorzystanie w czasie

Imponująca łatwość obsługi, zwłaszcza biorąc pod uwagę złożony silnik AI działający w tle

Limity Intercom

Blokery reklam czasami oznaczają narzędzie Intercom jako reklamę, zmniejszając jego skuteczność

Niestandardowa obsługa klienta może być powolna

Ceny Intercom

Standard: $74/miesiąc

$74/miesiąc Pro: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Intercom

G2: 4,5/5 (ponad 2700 opinii)

4,5/5 (ponad 2700 opinii) Capterra: 4.5/5 (970+ opinii)

9. Hello Pasek

Via Pasek Hello Jak sama nazwa wskazuje, Hello Bar to narzędzie do pozyskiwania leadów, które integruje się bezpośrednio z witryną. Różne opcje wyskakujących okienek, pasków i suwaków pomagają przyciągnąć uwagę odbiorców, przekształcić ich w potencjalnych klientów i ulepszyć marketing przychodzący.

Najlepsze funkcje paska Hello Bar

Szeroki zakres opcji zbierania większej liczby leadów na stronie sprawia, że jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi do marketingu przychodzącego

Paski przewijania przyciągają uwagę odbiorców bez odwracania uwagi od innych treści marketingu przychodzącego

Alerty użytkownika mogą wysyłać celowane wiadomości do odwiedzających witrynę w kluczowych momentach ich podróży

Zaawansowane targetowanie umożliwia kierowanie wiadomości w najbardziej odpowiednich punktach

ograniczenia paska powitalnego

Może przechwytywać tylko potencjalnych klientów, podczas gdy niektórzy konkurenci oferują bardziej kompleksowe narzędzia do automatyzacji marketingu i marketingu przychodzącego

Ograniczona funkcja powiadomień, gdy do systemu trafiają nowi leady

Ceny Hello Bar

Starter: Free Forever

Free Forever Wzrost: $29/miesiąc

$29/miesiąc **Premium:$49/miesiąc

**Elite:$99/miesiąc

Oceny i recenzje paska Hello

G2: 3.5/5 (ponad 4 recenzje)

3.5/5 (ponad 4 recenzje) Capterra: 4.2/5 (ponad 10 recenzji)

10. Calendly

Via Calendly Każda dyskusja na temat narzędzi marketingu przychodzącego nie byłaby zakończona bez uwzględnienia przynajmniej kalendarz marketingowy . Na szczęście Calendly jest najlepsze na rynku, jeśli chodzi o planowanie spotkań online, zarówno wewnętrznych, jak i z potencjalnymi klientami, którzy czekają na Ciebie, abyś je pielęgnował.

Najlepsze funkcje Calendly

Natywna integracja z kalendarzem, która pozwala uniknąć podwójnych rezerwacji lub nakładania się harmonogramów i umożliwia automatyczne oznaczanie spotkań w kalendarzach wszystkich stron

Integracja zudostępnianie kalendarzy dla zespołów marketingu przychodzącego, które nie przypisują konkretnych leadów do konkretnych członków zespołu w celu podjęcia działań następczych

Rozszerzenie bibliotekiIntegracje z Calendly z innymi narzędziami marketingu przychodzącego, takimi jak ClickUp

Możliwości automatyzacji marketingu poprzez zautomatyzowane działania następcze i dodatkowe informacje, które można wysyłać przed zaplanowanymi spotkaniami

Limity Calendly

Sporadyczne awarie, które mogą zakłócić proces planowania po obu stronach

Może mieć trudności z synchronizacją dużej liczby kalendarzy w ramach operacji marketingu przychodzącego w przedsiębiorstwie

Cennik Calendly

Podstawowy: Zawsze Free

Zawsze Free Essentials: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Profesjonaliści: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Teams: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

4,7/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,800+ opinii)

Przekonaj i przekonaj swoich odbiorców dzięki najlepszym narzędziom do marketingu przychodzącego

Strategie marketingu przychodzącego są złożone, więc nie jest zaskoczeniem, że nie ma jednego "najlepszego" narzędzia do marketingu przychodzącego.

Zamiast tego, najlepsze strategie wykorzystują kombinację narzędzi i znajdują sposoby na ich integrację w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Weźmy na przykład ClickUp. Nasze oprogramowanie nie udaje, że oferuje planowanie mediów społecznościowych lub zaawansowaną analitykę internetową. Może jednak integrować się z narzędziami marketingu przychodzącego, które świadczą te usługi, ostatecznie tworząc hub dla wszystkich rzeczy związanych z marketingiem przychodzącym.

Na co więc czekasz? Jeśli chcesz doładować swoje wysiłki w zakresie marketingu przychodzącego, nadszedł czas, aby zacząć. Stwórz swoje DARMOWE konto ClickUp już dziś .