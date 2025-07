15 najlepszych alternatyw dla Buffer do zarządzania mediami społecznościowymi w 2025 roku

W Hootsuite najbardziej podoba mi się to, jak upraszcza złożone cykle pracy w mediach społecznościowych, skupiając je w jednej intuicyjnej przestrzeni. Szczególnie doceniam raportowanie z możliwością dostosowania do własnych potrzeb — to, co kiedyś zajmowało mi godziny, teraz zajmuje kilka sekund, a wykresy wyglądają profesjonalnie i są gotowe do przekazania klientom. Dzięki połączeniu z Canva i Feedly mogę skupić się na pracy i zachować porządek, a także zarządzać projektowaniem i treścią z poziomu tego samego pulpitu.