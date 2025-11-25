Najlepsze szablony monday.com do planowania i organizowania pracy

Firmy na całym świecie poszukują sposobów na zrobienie więcej, bez nadmiernego obciążania swoich pracowników.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez PwC wykazało, że branże wykorzystujące AI są prawie pięć razy bardziej wydajne niż te, które jeszcze jej nie wdrożyły. Jest to istotne przypomnienie, że ludzie nie chcą już zaczynać wszystkiego od początku.

To naturalne, że chcesz oszczędzać czas i sprawić, by każdy wysiłek liczył się nieco bardziej.

Dlatego tak ważne są szablony do organizowania i planowania. Stanowią one prosty punkt wyjścia, oszczędzając pracownikom godzin niepotrzebnych ustawień w pracy.

W tym artykule omówimy najlepsze szablony monday.com, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi osiągnąć ten sam poziom przejrzystości.

Szablony do planowania i organizowania w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony planowania monday.com i ClickUp:

Czym są szablony monday.com?

Szablony Monday.com to gotowe, konfigurowalne struktury, które pomagają zespołom ustawić projekty, kampanie lub procesy bez konieczności tworzenia ich od podstaw za każdym razem.

Każdy szablon zawiera gotowe tablice, domyślne kolumny i wbudowane widoki, zapewniając przejrzystą strukturę do zarządzania zadaniami, harmonogramami i obowiązkami w jednym miejscu. Wyobraź sobie na przykład, że planujesz wprowadzenie produktu na rynek. Zamiast tworzyć plan projektu od podstaw, możesz wybrać „Szablon wprowadzenia produktu”.

Zawierają one już osi czasu, właścicieli zadań, kolumny budżetowe i narzędzia do śledzenia statusu. Wystarczy dostosować szczegóły do swoich celów, a szablon natychmiast stanie się centralnym hubem Twojego projektu.

Oto, co oferują:

Zapewnij gotowy punkt wyjścia dla różnych rodzajów projektów.

Pozwól zespołom korzystać z niestandardowych kolumn, grup i cykli pracy dostosowanych do ich konkretnych potrzeb.

Dodaj narzędzia wizualne, takie jak wykresy Gantt, tablice Kanban i widoki osi czasu, aby zapewnić przejrzystość.

Zapewnij wsparcie dla współpracy, przechowując zadania, aktualizacje i pliki w jednej udostępnianej przestrzeni.

Co sprawia, że szablon monday.com jest dobry?

W dyskusji na Reddicie jeden z użytkowników wyjaśnił:

Mam ADHD i potrzebuję przypomnień o prostych rzeczach, takich jak picie wody, więc posiadanie listy rzeczy do zrobienia, zarówno osobistych, jak i związanych z pracą, które nie przypominają mi o nich... sprawia, że pozostaje mi lista cyfrowa, a następnie ręcznie napisana lista ze wszystkimi rzeczami, o których zapomniałem.

Podkreśla to powszechny problem: szablony, które tylko przechwytują informacje, ale nie prowadzą użytkownika przez proces. Dobry szablon monday.com rozwiązuje tę lukę. ✨

Nie tylko przechowują one zadania — pomagają je zapamiętać, ustalić priorytety i podjąć odpowiednie działania. Najlepsze z nich tworzą strukturę, jednocześnie pozostawiając swobodę dostosowania ich do własnego stylu pracy.

Oto, czego należy szukać w dobrym szablonie monday. com:

✅ Zawierają przejrzyste kolumny statusu, terminy i osie czasu.

✅ Zapewnij elastyczne widoki, takie jak Kanban, Gantt lub oś czasu, dostosowane do różnych potrzeb.

✅ Umożliwiaj współpracę dzięki notatkom, plikom i wzmiankom bezpośrednio w zadaniach.

✅ Wykorzystaj automatyzację, aby zapewnić przypomnienie, powiadomić i ograniczyć ręczne działania następcze.

✅ Połącz się z innymi narzędziami, aby cała praca pozostała w jednym miejscu.

15 najlepszych szablonów monday.com

Oto 15 szablonów Monday, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zapewnią lepszy start Twoim projektom.

1. Szablon tygodniowych zadań autorstwa monday.com

za pośrednictwem monday.com

Pamiętasz scenę z filmu „Diabeł ubiera się u Prady”, w której Andy tonęła w zadaniach do wykonania w ostatniej chwili? Projektanci prosili ją o zmiany, Miranda zgłaszała nowe wymagania, a ona sama nie mogła uporać się z stosami dokumentów.

Szablon Design Weekly Zadania Template od monday. com wykonuje krok, aby uporządkować chaos, dzięki czemu wszyscy wiedzą, nad czym będą pracować w nadchodzącym tygodniu.

Możesz sprawdzać obciążenie pracą, aby zachować odpowiednią równowagę i uniknąć wypalenia pracowników. Pliki są przechowywane na tablicy, więc nikt nie traci czasu na przeszukiwanie wiadomości e-mail lub folderów. Dzięki widokom, takim jak wykresy Gantt i przeglądy postępów, terminy i aktualizacje są widoczne na pierwszy rzut oka.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Określ zadania tygodniowe i przypisz ich właścicieli, aby obowiązki były zawsze jasno określone.

Śledź obciążenie zespołu i przydzielaj zadania, aby zrównoważyć obciążenie pracą.

Przechowuj pliki projektowe i uzyskuj do nich dostęp w jednej scentralizowanej przestrzeni.

✨ Idealne dla: zespołów projektowych, które muszą zarządzać cotygodniowymi zadaniami kreatywnymi i jasno określać własność.

2. Szablon kalendarza pracy od monday.com

za pośrednictwem monday.com

Pamiętasz czasy szkolne, kiedy zapominałeś o terminie oddania projektu aż do nocy przed terminem? Ta panika jest tym samym uczuciem, które ogarnia zespoły, gdy tracą orientację w terminach.

Szablon kalendarza pracy monday.com pomaga zapobiegać chaosowi, umieszczając wszystkie terminy w jednym wspólnym miejscu, dzięki czemu nic nie zaskoczy Cię nieprzyjemnie. Zapewnia zespołom przejrzysty widok kalendarza z terminami zadań oraz możliwość przypisywania zadań i ustalania harmonogramów. Możesz zobaczyć obciążenie pracą wszystkich pracowników, co ułatwia przenoszenie obowiązków, zanim ktokolwiek poczuje się przytłoczony. Ponadto integracja z Kalendarzem Google gwarantuje, że niezależnie od tego, czy sprawdzasz telefon, laptop czy samą tablicę, zawsze wiesz, co Cię czeka.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Planuj zadania według tygodnia lub miesiąca dzięki widokowi wspólnego kalendarza.

Przypisuj terminy i obowiązki, aby każdy wiedział, co jest priorytetem.

Zintegruj z Kalendarzem Google, aby automatycznie synchronizować terminy.

✨ Idealne dla: zespołów, które chcą mieć wspólny widok kalendarza, aby być na bieżąco z harmonogramami i terminami.

3. Szablon onboardingu niestandardowego klienta autorstwa monday.com

za pośrednictwem monday.com

Szablon Customer Onboarding Template by monday. com prowadzi klientów przez każdy krok wdrażania, od rozmowy inauguracyjnej po końcowe szkolenie, w ramach jednego uporządkowanego przepływu. Szablon ten pomaga zespołom w śledzeniu czasu, monitorowaniu postępów oraz zapewnianiu synchronizacji działań pracowników działu sprzedaży i obsługi klienta.

Wszyscy zaangażowani mogą sprawdzić, na jakim etapie znajduje się klient, co będzie dalej i kto jest odpowiedzialny za realizację zadania.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zarządzaj całym procesem wdrażania nowych pracowników, od spotkania inauguracyjnego po wdrożenie i szkolenie.

Śledź postępy i poświęcony czas, aby zapewnić rozliczalność projektów.

Zsynchronizuj zespoły sprzedaży i obsługi klienta za pomocą jednej platformy udostępniania.

Zapewnij klientom spójną i profesjonalną obsługę podczas wdrażania.

✨ Idealne dla: zespołów sprzedaży i CRM, które potrzebują ustrukturyzowanego procesu wdrażania nowych klientów.

4. Szablon materiałów pomocniczych do sprzedaży z wsparciem monday.com

za pośrednictwem monday.com

Transakcje mogą utknąć w martwym punkcie, gdy przedstawiciele handlowi szukają najnowszych studiów przypadków lub, co gorsza, wysyłają nieaktualne prezentacje, które dezorientują potencjalnych klientów. Szablon materiałów wspierających do sprzedaży od monday. com rozwiązuje ten problem, zapewniając Twojemu zespołowi jedną stronę główną na wszystkie broszury, podręczniki i slajdy, których kiedykolwiek będą potrzebować.

Zamiast szukać linków ukrytych w wiadomościach e-mail lub ścigać osoby posiadające „ostateczną wersję” prezentacji, Twój zespół otrzymuje jedno jasne źródło informacji. Szablon pomaga również w śledzeniu dat powstania nowych materiałów, dzięki czemu przedstawiciele handlowi dokładnie wiedzą, kiedy nowe zasoby są gotowe do udostępniania.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Scentralizuj wszystkie zasoby sprzedażowe, studia przypadków, broszury, prezentacje i skrypty w jednym miejscu.

Zapewnij wszystkim spójność dzięki jednej zatwierdzonej wersji każdego materiału.

Śledź datę powstania i zatwierdzanie nowych materiałów, aby przedstawiciele handlowi byli na bieżąco.

✨ Idealne dla: przedstawicieli handlowych, którzy potrzebują jednego miejsca do przechowywania i aktualizowania studiów przypadków, prezentacji i materiałów dodatkowych.

za pośrednictwem monday.com

Wyobraź sobie następującą sytuację: Twój szef prosi Cię o skontaktowanie się z potencjalnym klientem, a Ty nagle zdajesz sobie sprawę, że nie masz pod ręką jego numeru. Przeglądasz stare teksty, a nawet przeszukujesz losowe pliki, aby znaleźć odpowiednie informacje.

Monday. com zaprojektowało szablon kontaktów, aby złagodzić tego typu stres. Pozwala on przechowywać wszystkie związki (od klientów i potencjalnych klientów po dostawców i partnerów) w jednym uporządkowanym miejscu. Możesz nawet używać wbudowanych formularzy do bezpośredniego pozyskiwania nowych potencjalnych klientów i dostosowywać tablicę do śledzenia szczegółów, które są dla Ciebie ważne, takich jak linki do mediów społecznościowych, daty ostatnich interakcji lub nadchodzące spotkania.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przechowuj wszystkie związki w jednym scentralizowanym hub, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Automatycznie zbieraj nowe leady dzięki wbudowanym formularzom.

Dostosuj niestandardowe kolumny do śledzenia szczegółów, takich jak profile społecznościowe, kolejne kroki lub kontakty Google.

Wyeliminuj zduplikowane wpisy i utrzymuj przejrzystą, niezawodną bazę danych.

✨ Idealne dla: użytkowników CRM zarządzających potencjalnymi klientami, klientami i partnerami bez obaw o duplikaty.

6. Szablon CRM dla branży nieruchomości autorstwa monday.com

za pośrednictwem monday.com

W 2021 roku na rynku nieruchomości panowała gorączka. Walka o oferty trafiała na pierwsze strony New York Timesa, a strony główne sprzedawały się w ciągu kilku dni, a nie miesięcy.

Szablon Real Estate CRM Template by monday. com pomaga uporać się z problemami w takich czasach jak obecne. Dzięki zapewnieniu agentom jednego huba do zarządzania klientami, ofertami i obciążeniem pracą, szablon ten centralizuje wszystkie procesy i dane.

Możesz pozyskać nowych potencjalnych klientów dzięki konfigurowalnym formularzom, natychmiast powiązać ich z konkretnymi ofertami i śledzić każdy krok procesu. Serwis zapewnia również widok danych rynkowych na żywo, takich jak dni obecności na rynku i dostępność agentów, dzięki czemu nigdy nie zostaniesz zaskoczony, gdy zadzwoni klient.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zarządzaj szczegółami nieruchomości, w tym cenami, lokalizacją i czasem wprowadzenia na rynek, w jednej przestrzeni.

Zbieraj i buduj połączenia dla potencjalnych klientów z ofertami za pomocą wbudowanych formularzy.

Użyj śledzenia każdej interakcji z klientem, aby lepiej zarządzać związkiem.

Wizualizuj obciążenie agentów i sprawiedliwie przydzielaj obciążenie pracą.

✨ Idealne dla: agentów nieruchomości śledzących oferty, zarządzających potencjalnymi klientami i koordynujących działania następcze.

7. Szablon wniosków i zatwierdzeń projektów autorstwa monday.com

za pośrednictwem monday.com

Szablon Wnioski i zatwierdzenia projektów pozwala przechowywać wszystkie zatwierdzenia i wnioski w jednym miejscu. Zamiast korzystać z arkuszy kalkulacyjnych, wiadomości i e-maili z informacjami o statusie, możesz tworzyć formularze, które można udostępniać, aby zbierać wnioski, kierować je do odpowiednich osób i monitorować ich postęp aż do zatwierdzenia.

Wszyscy interesariusze mogą na bieżąco śledzić aktualizacje statusu i automatyczne przypomnienia. To różnica między projektem, który utknął w fazie „oczekiwania na zatwierdzenie”, a projektem, który płynnie zmierza do realizacji.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Scentralizuj wszystkie zgłoszenia projektowe za pomocą udostępnianych formularzy osadzonych.

Dostosuj pola zapytania, aby uzyskać dokładnie te informacje, których potrzebujesz.

Śledź wszystkie zgłoszenia na jednej tablicy z przejrzystymi statusami zatwierdzeń.

Zautomatyzuj przypomnienia i powiadomienia, aby nie przegapić terminów.

✨ Idealne dla: kierowników zarządzania projektami, którzy potrzebują uproszczonego procesu zbierania i zatwierdzania nowych wniosków.

8. Szablon zarządzania wydarzeniami autorstwa monday.com

za pośrednictwem monday.com

Szablon zarządzania wydarzeniami od monday. com pomaga zorganizować płynne wydarzenie bez niespodziewanych problemów w ostatniej chwili. Możesz wbudować potwierdzenia udziału za pomocą formularzy, aby wiedzieć, ile osób przyjdzie.

Zadania takie jak rezerwacja dostawców, przygotowanie miejsca wydarzenia i plany bezpieczeństwa są widoczne na jednym pulpicie nawigacyjnym. Możesz ustalać terminy, przydzielać osoby odpowiedzialne za różne zadania (bezpieczeństwo, lista gości, logistyka) i monitorować postępy. Po wydarzeniu otrzymujesz pulpity nawigacyjne, dzięki którym możesz sprawdzić, jak wszystko przebiegło — co się sprawdziło, a co nie — aby następnym razem było jeszcze lepiej.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wizualizuj wszystkie kroki planowania dzięki śledzeniu statusu i widoczności terminów.

Zbieraj potwierdzenia udziału za pomocą formularzy, aby z wyprzedzeniem znać liczbę gości.

Przydzielaj jasno role (bezpieczeństwo, zarządzanie dostawcami, logistyka gości), aby każdy znał swoje zadania.

Wykorzystaj pulpity nawigacyjne, aby mierzyć powodzenie wydarzeń i identyfikować słabe punkty.

✨ Idealne dla: organizatorów wydarzeń, którzy chcą śledzić potwierdzenia udziału, terminy i logistykę dostawców w jednej przestrzeni.

9. Szablon planera mediów społecznościowych od monday.com

za pośrednictwem monday.com

Pamiętasz, jak w 2023 roku Barbenheimer podbił internet? Nagle wszystkie marki, od sprzedawców popcornu po linie lotnicze, próbowały wykorzystać modę na połączenie różu i apokalipsy.

Właśnie w tym pomaga szablon Social Media Planner od monday.com. Zamiast polegać na inspiracji w ostatniej chwili, zyskujesz uporządkowaną przestrzeń do organizowania postów według platformy, daty publikacji i zasobów kreatywnych.

Twoi projektanci, copywriterzy i stratedzy mogą pracować na tej samej tablicy, dzięki czemu kampanie są spójne i realizowane na czas. Możesz nawet sprawdzić, które posty odniosły sukces, a które wymagają poprawek następnym razem.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Scentralizuj zasoby kreatywne i projekty w jednej udostępnianej przestrzeni roboczej.

Organizuj posty według platformy, daty publikacji i statusu, aby zapewnić przejrzystość.

Importuj dane z mediów społecznościowych do śledzenia skuteczności kampanii.

Zintegruj zewnętrzne pliki i narzędzia, aby usprawnić cykl pracy.

✨ Idealne dla: zespołów marketingowych organizujących zawartość, planujących publikacje i monitorujących wyniki na różnych platformach.

10. Szablon kampanii dla klientów dla agencji autorstwa monday.com

za pośrednictwem monday.com

Kiedy firma Oreo opublikowała tweet „W ciemności też można maczać” podczas przerwy w dostawie prądu podczas Super Bowl w 2013 roku, było to wynikiem legendarnego przygotowania i koordynacji między agencją a zespołem marki.

Obecnie tempo uruchamiania kampanii tylko przyspieszyło. W tym miejscu z pomocą przychodzi szablon kampanii dla agencji klientów od monday. com. Szablon ten zapewnia agencjom dedykowaną przestrzeń roboczą do obsługi wszystkich zadań, od pozyskiwania klientów po uruchamianie kampanii.

Ponadto możesz scentralizować zgłoszenia klientów za pomocą konfigurowalnych formularzy, zintegrować narzędzia takie jak HubSpot i Mailchimp w celu zapewnienia płynnego przepływu danych oraz śledzić kampanie w kalendarzach lub na pulpitach nawigacyjnych.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Organizuj związki z klientami dzięki zintegrowanym katalogom kontaktów z narzędziami takimi jak HubSpot.

Śledź kampanie i zarządzaj nimi w ramach znormalizowanego cyklu pracy, który skraca cykle zatwierdzania.

Bądź na bieżąco ze statusami projektów dzięki szczegółowym widokom śledzenia i pulpitom nawigacyjnym.

Rozłóż obciążenie pracą między członków zespołu, aby każda kampania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

✨ Idealne dla: agencji zarządzających wieloma kampaniami klientów z integracjami i scentralizowanymi cyklami pracy.

11. Szablon strategii marketingowej autorstwa monday.com

za pośrednictwem monday.com

W Australii gigant telekomunikacyjny Telstra zaskoczył wszystkich kampanią taneczną o nazwie „Telstrut”, która stała się hitem w serwisie TikTok. Wideo uzyskało ponad 22 miliony widoków i pomogło firmie nawiązać połączenie z młodszymi odbiorcami, którzy być może nigdy nie zastanawiali się nad wyborem dostawcy telefonii.

Właśnie w tym zakresie szablon strategii marketingowej monday.com może mieć znaczenie dla zespołów. Ten szablon pozwala w jednym miejscu zaplanować cele, budżety i kampanie.

Możesz je następnie wykorzystać do dostosowania planów kwartalnych do codziennych działań, śledzenia postępów za pomocą wizualnych osi czasu i zapewnienia spójności działań całego zespołu. Wynik to mniej domysłów i większe skupienie na tym, co naprawdę napędza rozwój Twojej firmy.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź wszystkie projekty marketingowe wraz z osiami czasu i wykresami.

Planuj budżety dla wszystkich inicjatyw w jednym miejscu.

Ustawiaj przypomnienia i powiadomienia, aby być na bieżąco.

Dostosuj kampanie do dużych celów, aby każde działanie miało znaczenie.

✨ Idealne dla: zespołów marketingowych planujących strategie kwartalne lub roczne przy jednoczesnym dostosowywaniu budżetów i wskaźników KPI.

12. Szablon planu funkcji i wydań autorstwa monday.com

za pośrednictwem monday.com

Szablon „Features and Releases Roadmap” od monday.com daje Ci przestrzeń na planowanie tego, co chcesz stworzyć, kiedy i dlaczego. Możesz zaplanować wydania na każdy kwartał, zobaczyć, które funkcje zależą od innych, i ustalić priorytety na podstawie wpływu i wysiłku.

Jeśli coś się zmieni — na przykład sytuacja na rynku, opinie użytkowników lub ograniczenia zasobów — możesz dostosować plan działania i wprowadzić aktualizacje. Widoczność oznacza, że wszyscy wiedzą, co się wydarzy i czego się spodziewać.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Stwórz plan funkcji z osiami czasu, aby wszyscy wiedzieli, co się wydarzy i kiedy.

Ustal priorytety wydawnictw, korzystając z kryteriów takich jak wpływ, wysiłek i opinie, aby skupić się na tym, co najważniejsze.

Śledź postępy wdrażania dzięki statusom, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co jest gotowe, w przygotowaniu lub nadal oczekuje na realizację.

✨ Idealne dla: menedżerów produktu zajmujących się ustalaniem priorytetów, planowaniem i śledzeniem wprowadzania nowych funkcji oraz planów działania.

13. Szablon niestandardowych projektów klientów autorstwa monday.com

za pośrednictwem monday.com

Szablon Customer Projects Template by monday. com zapewnia scentralizowane miejsce pracy, w którym można zarządzać każdym szczegółem projektów klientów. Łącz kontakty bezpośrednio z projektami, śledź osie czasu i obserwuj aktualizacje budżetów w czasie rzeczywistym w miarę zarejestrowania czasu. Ułatwia również współpracę, ponieważ komunikacja, przypisywanie zadań i dane projektowe są przechowywane w jednym miejscu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź projekty klientów dzięki ogólnym przeglądom, które pokazują osie czasu, postępy i terminy.

Generuj wyceny i wystawiaj klientom dokładne rachunki dzięki śledzeniu godzin pracy i budżetów w czasie rzeczywistym.

Współpracuj z interesariuszami, przydzielając zadania i udostępnianie aktualizacji projektu w jednej przestrzeni.

✨ Idealne dla: zespołów obsługi klienta zarządzających rozliczanymi godzinami, wynikami pracy i współpracą z interesariuszami.

14. Szablon do zarządzania produkcją wideo autorstwa monday.com

za pośrednictwem monday.com

Wyobraź sobie, że kierujesz produkcją wideo promującego markę klienta. Scenariusz został zatwierdzony, ale ekipa odpowiedzialna za lokalizację czeka na harmonogramy, aktorzy nadal nie mają harmonogramów zdjęć, a klient nagle chce ponownie przejrzeć scenariusz.

Szablon zarządzania produkcją wideo od monday.com to coś, na czym możesz polegać w takich sytuacjach. Możesz zarządzać zgłoszeniami w miarę ich napływania, przydzielać zadania odpowiednim członkom zespołu i śledzić postępy od etapu przedprodukcyjnego do końcowego.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Rejestruj prośby o nagranie wideo za pomocą konfigurowalnych formularzy i filtruj je według kategorii lub priorytet.

Nadzoruj wszystkie projekty klientów w jednym widoku dzięki przejrzystym aktualizacjom statusu i śledzeniu postępów.

Zarządzaj cyklem pracy od pomysłu do realizacji, dbając o to, aby każda scena przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Śledź i porównuj planowane i rzeczywiste wydatki za pomocą wizualnych pulpitów nawigacyjnych, aby nie przekroczyć budżetu.

✨ Idealne dla: zespołów zajmujących się produkcją wideo, które nadzorują zlecenia, budżety i projekty od początku do końca.

15. Szablon „Możliwości po wydarzeniu” autorstwa monday.com

za pośrednictwem monday.com

Szablon „Możliwości po wydarzeniu” od monday.com znacznie ułatwia działania następcze po wydarzeniach. Zamiast przeglądać arkusze kalkulacyjne i e-maili, otrzymujesz jedno centralne hub, w którym możesz zbierać opinie uczestników, śledzić potencjalnych klientów i sporządzać prognozy możliwości.

Ponadto szablon pomaga przekształcić szum wokół wydarzenia w wymierne wyniki biznesowe, dzięki czemu Twój zespół pozostaje skupiony na pracy długo po wyczyszczeniu sceny.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zbieraj opinie uczestników za pomocą konfigurowalnych formularzy, aby szybko uzyskać wgląd w sytuację.

Organizuj nowych potencjalnych klientów według wielkości, statusu i terminów, aby zapewnić lepszą obsługę.

Prognozuj możliwości sprzedaży dzięki wbudowanym pulpitom nawigacyjnym.

Podsumuj dane dotyczące wydarzeń, aby dostrzec trendy i zmierzyć poziom satysfakcji.

✨ Idealne dla: zespołów marketingowych i sprzedażowych, które przekształcają działania następcze po wydarzeniach w realne możliwości biznesowe.

Ograniczenia serwisu monday.com

Recenzent serwisu G2 udostępnił:

Stworzenie naszego pierwszego szablonu projektu zajęło około dwudziestu do trzydziestu godzin… powielanie dużych grup zadań jest powolne, a zadania czasami zmieniają kolejność,* co sprawiło, że ustawienia i skalowanie wydawały się trudniejsze niż oczekiwaliśmy.

Stworzenie naszego pierwszego szablonu projektu zajęło około dwudziestu do trzydziestu godzin… powielanie dużych grup zadań jest powolne, a zadania czasami zmieniają kolejność,* co sprawiło, że ustawienia i skalowanie wydawały się trudniejsze niż oczekiwaliśmy.

Ten wzorzec pojawia się w większości recenzji. Nie są to czynniki decydujące dla każdego zespołu, ale podkreślają luki, na które użytkownicy stale napotykają.

Śledzenie czasu i powtarzające się zadania wymagają nieintuicyjnych rozwiązań.

Duże uzależnienie od aplikacji innych firm zwiększa koszty i złożoność.

Bardziej skomplikowane ustawienia w przypadku większych projektów, z problemami związanymi z duplikowaniem i zmianą kolejności.

Kontrola uprawnień i opcje eksportu danych wydają się mieć limit dla wielu firm.

Problemy z wydajnością i sporadyczne spowolnienia systemu frustrują zespoły, które polegają na szybkości działania.

Alternatywne szablony monday.com

Wiele zespołów zaczyna od szablonów monday.com, aby organizować zadania i osie czasu, ale wraz z rozszerzaniem się współpracy między działami i narzędziami informacje łatwo się rozpraszają. Potrzebujesz jednego obszaru roboczego, który łączy wszystko — nie tylko zbiór szablonów. Właśnie w tym miejscu ClickUp na nowo definiuje sposób, w jaki zespoły planują i organizują swoją pracę. ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy w jednym miejscu. Od szablonów projektów po śledzenie celów i raportowanie — ClickUp pomaga zespołom zarządzać każdym szczegółem bez konieczności przełączania się między narzędziami.

ClickUp eliminuje wszelkie formy rozproszenia pracy, zapewniając 100% kontekstu i jedno miejsce do współpracy między ludźmi a agentami AI. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz nową kampanię, czy koordynujesz złożone operacje, konfigurowalne szablony ClickUp sprawiają, że planowanie staje się postępem — szybszym, inteligentniejszym i bardziej połączonym. Zacznijmy! 🏁

1. Szablon lejka sprzedażowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zamień zebrane dane w jasny obraz tego, co działa najlepiej, dzięki szablonowi lejka sprzedażowego ClickUp.

Zespoły sprzedaży często borykają się z problemem zbyt dużej liczby potencjalnych klientów rozproszonych w zbyt wielu miejscach. Szablon lejka sprzedaży ClickUp zapewnia jasną strukturę od samego początku. Zamiast śledzić potencjalnych klientów w niekończących się arkuszach kalkulacyjnych, możesz zobaczyć ich wszystkich w jednym miejscu, przeciągać ich z etapu do etapu i dodawać notatki dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

Postępy są łatwiejsze do śledzenia, a Twój zespół ma jeden wspólny widok tego, co się dzieje. Możesz również ustawić różne widoki w zależności od tego, jak lubisz pracować, niezależnie od tego, czy jest to tablica, lista czy oś czasu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Rozplanuj każdy krok procesu sprzedaży na przejrzystej tablicy.

Wyróżnij najważniejsze potencjalne kontakty dzięki polom niestandardowym ClickUp

Sprawdzaj postępy dzięki pulpitom nawigacyjnym, które pokazują, co się dzieje.

ClickUp Automatyzacja zajmuje się drobnymi, powtarzalnymi zadaniami.

✨ Idealne dla: zespołów sprzedaży tworzących i śledzących proces sprzedaży od pozyskania potencjalnego klienta do zamknięcia transakcji.

2. Prosty szablon CRM ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj wszystkimi drobnymi, ale ważnymi punktami kontaktowymi z jednego miejsca dzięki prostemu szablonowi CRM firmy ClickUp.

Dzięki szablonowi ClickUp Simple CRM możesz przechowywać informacje kontaktowe, śledzić potencjalnych klientów i oznaczać etap każdej relacji bez konieczności przechodzenia między narzędziami.

Ten szablon zapewnia przejrzysty widok sytuacji każdego klienta w procesie sprzedaży, niezależnie od tego, czy kontaktujesz się z nowym potencjalnym klientem, czy sprawdzasz status długoterminowego klienta. Jest wystarczająco lekki dla małych zespołów, ale jednocześnie wystarczająco elastyczny, aby rosnąć wraz z rozwojem Twoich potrzeb, co sprawia, że możesz na nim polegać każdego dnia.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przechowuj wszystkie dane kontaktowe klientów w jednej przejrzystej tabeli.

Śledź postępy od pozyskania klienta do zamknięcia transakcji dzięki przejrzystym statusom.

Zautomatyzuj przypomnienia, aby działania następcze zawsze odbywały się na czas.

Przejrzyj wzorce interakcji klientami , aby kierować przyszłymi decyzjami.

✨ Idealne dla: zespołów marketingowych przekształcających cele w uporządkowane kampanie o mierzalnych wynikach.

3. Szablon planu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp możesz być na bieżąco dzięki wspólnym tablicom i przejrzystym aktualizacjom postępów.

Szablon planu marketingowego ClickUp zamienia Twoje ambitne pomysły w praktyczny plan działania. Możesz wyznaczyć cele, podzielić je na zadania i ułożyć wszystko na osi czasu, która wydaje się łatwa do opanowania.

Wbudowane widoki, takie jak kluczowe wyniki i tablice postępów, ułatwiają sprawdzenie, co działa, a co wymaga poprawy. Szablon rozwija się wraz z Tobą, więc niezależnie od tego, czy uruchamiasz swoją pierwszą kampanię, czy prowadzisz działania wielokanałowe, zawsze masz do dyspozycji uporządkowany system, który Cię poprowadzi.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Określ jasne cele i połącz je bezpośrednio z mierzalnymi wynikami.

Mapuj kampanie na osi czasu, aby śledzić ich realizację krok po kroku.

Monitoruj kluczowe wskaźniki w jednym miejscu, aby nigdy nie stracić z oczu wydajności.

✨ Idealne dla: zespołów marketingowych przekształcających cele w uporządkowane kampanie o mierzalnych wynikach.

4. Szablon kalendarza zawartości ClickUp

Pobierz darmowy szablon Unikaj wypalenia zespołu spowodowanego pośpiechem w ostatniej chwili dzięki szablonowi kalendarza zawartości ClickUp.

Szablon kalendarza zawartości ClickUp zapewnia poczucie kontroli i rytmu nad działaniami marketingowymi. Pozwala on planować posty na blogu, wideo i aktualizacje w mediach społecznościowych w jednym miejscu, z oznaczonymi kolorami tagami i polami niestandardowymi ClickUp do śledzenia formatów i kampanii.

Możesz pomniejszyć widok, aby planować tematy kwartalne, lub powiększyć, aby dostosować termin jednego wpisu. Kalendarz ClickUp i widoki tablic ułatwiają pisarzom, projektantom i marketerom synchronizację i płynne tworzenie zawartości bez chaosu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Planuj i wizualizuj kampanie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem w różnych formatach.

Przypisuj terminy i właścicieli, aby utrzymać kreatywną pracę na właściwym torze.

Korzystaj z widoku kalendarza i tablicy, aby przeglądać swój harmonogram pod każdym kątem.

Śledź kampanie i postępy za pomocą tagów, pól i niestandardowych statusów.

✨ Idealne dla: zespołów zajmujących się zawartością, planujących blogi, wideo i kampanie z jasno określonymi terminami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Korzystasz z kalendarza ClickUp? Wypróbuj połączenie ClickUp Brain + Autopilot, aby go uruchomić i utrzymać na właściwym torze. Otwórz listę kalendarza, kliknij ClickUp Brain i wklej jednozdaniowy opis tematów na ten miesiąc. ClickUp Brain w ciągu kilku sekund utworzy zadania wraz ze statusami, właścicielami i datami. Poproś sztuczną inteligencję o wyciągnięcie punktów do działania z dokumentu spotkania, aby nic nie zostało pominięte. Twórz zadania na podstawie briefu i uruchamiaj automatyczne aktualizacje dzięki ClickUp Brain i agentom AI Następnie dodaj do tej listy niestandardowego agenta Autopilot z prostym wyzwalaczem, takim jak zmiana statusu lub data przed terminem. Wyposaż go w narzędzia, takie jak tworzenie zadań, zarządzanie zadaniami i pisanie aktualizacji projektu, aby przypisywał właścicieli, publikował zgłoszenia i pisał cotygodniowe podsumowania za Ciebie. Teraz kalendarz wypełnia się sam, przeszkody pojawiają się na czas, a Ty poświęcasz swoją energię na pracę, a nie na ustawienia! ⚡

5. Szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dołącz do rozmów, zachowując swoją ogólną strategię dzięki szablonowi kalendarza mediów społecznościowych ClickUp.

Pomyśl, jak szybko zmieniają się trendy w Internecie. Jednego dnia popularny jest mem o „cichym odejściu”, a następnego dnia wirusowy taniec na TikToku lub sensacyjna wiadomość, którą wszystkie marki próbują skomentować. Zespoły społecznościowe żyją w tym wirze wydarzeń i bez kalendarza posty mogą wydawać się pospieszne lub nawet przegapić odpowiedni moment.

Szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp zapewnia równowagę między elastycznością a strukturą. Możesz zaplanować kampanie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, przydzielić zadania projektantom lub copywriterom, a następnie szybko dostosować się do nowych trendów.

Wbudowane widoki pozwalają zobaczyć wszystko naraz lub powiększyć pojedynczą kampanię. Pola niestandardowe ClickUp, takie jak hashtagi, motywy i daty publikacji, pozwalają uporządkować wszystkie szczegóły, dzięki czemu nie musisz szukać informacji na różnych platformach.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Organizuj zawartość na wielu platformach, ustalając jasne terminy i przypisując własność.

Śledź hashtagi, motywy kampanii i dane dotyczące wydajności w jednym miejscu.

Korzystaj z widoku kalendarza i tablicy, aby z łatwością planować, dostosowywać i zmieniać harmonogramy.

Współpracuj z projektantami, pisarzami i menedżerami bez niepotrzebnych przekazywania zadań.

✨ Idealne dla: zespołów ds. mediów społecznościowych, które chcą ujednolicić planowanie i harmonogramowanie z wyprzedzeniem lub zautomatyzować swoje procesy.

6. Szablon zarządzania projektami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zadbaj o spójność, aby realizacja przebiegała płynniej dzięki szablonowi zarządzania projektami ClickUp.

Raport McKinsey pokazuje, że zespoły, które osiągają wysokie wyniki w zakresie zaufania i komunikacji, są ponad trzykrotnie bardziej wydajne i pięć razy bardziej skłonne do osiągania wyników niż te, które nie traktują tych elementów priorytetowo.

Ma to ogromne znaczenie w zarządzaniu projektami, które obejmują wiele zadań, osób i harmonogramów. Szablon zarządzania projektami ClickUp pomaga połączyć osoby, zadania i harmonogramy w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu wszyscy wiedzą, co należy zrobić dalej.

Możesz podzielić duże zadania na mniejsze części, przydzielić obowiązki i zaplanować zależności, aby nic nie zostało pominięte podczas realizacji. Skorzystaj z widoku osi czasu i wykresu Gantt, aby zobaczyć, jak wszystko się łączy, a także z list zadań i tablic do śledzenia codziennych postępów.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj cały projekt za pomocą osi czasu lub widoku Gantt, aby przewidzieć potencjalne przeszkody.

Przydzielaj zadania w jasny sposób, określając właścicieli, terminy i zależności, aby nic nie zostało pominięte.

Korzystaj z pól niestandardowych i statusów, aby dopasować je do sposobu pracy i rozwoju Twojego zespołu.

Zautomatyzuj przypomnienia i aktualizacje, aby postępy miały widoczność, a opóźnienia były wykrywane na wczesnym etapie.

✨ Idealne dla: zespołów operacyjnych standaryzujących procesy zarządzania projektami w celu zwiększenia wydajności.

7. Szablon planowania wydarzeń ClickUp

Pobierz darmowy szablon Współpracuj w czasie rzeczywistym i wcześnie wykrywaj zagrożenia dzięki szablonowi ClickUp do planowania wydarzeń.

Szablon ClickUp do planowania wydarzeń łączy listy dostawców, planowanie budżetu, listy gości i harmonogramy w jednym miejscu, aby wszystko było gotowe na odpowiedni moment.

W widoku kalendarza ClickUp możesz śledzić lokalizacje, przydzielać zadania związane z cateringiem lub logistyką oraz przeglądać osie czasu. Pola niestandardowe ClickUp obsługują szczegóły, takie jak status budżetu i płatności, a widoki tablic i list ułatwiają śledzenie postępów.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Organizuj każdy etap planowania w dedykowanych listach dotyczących działań, obiektów i rozliczeń.

Wizualizuj osie czasu w widoku kalendarza lub tablicy, aby nigdy nie przegapić terminów.

Śledź status budżetu i aktualizacje płatności dzięki polom niestandardowym wbudowanym w szablon.

Współpracuj w ClickUp Dokument , aby przechowywać umowy z dostawcami, szczegóły dotyczące sponsorów i notatki dotyczące wydarzeń.

✨ Idealne dla: zespołów zajmujących się planowaniem wydarzeń, logistyką i koordynacją dostawców w jednym miejscu.

8. Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skoncentruj się na tworzeniu trwałych rozwiązań dzięki szablonowi listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp.

Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp przedstawia kamienie milowe wprowadzenia produktu na rynek, dzięki czemu można uzyskać jasny obraz sytuacji. Widoki Gantt i osi czasu pokazują, kiedy zbliżają się terminy. Pola niestandardowe pozwalają sortować zadania między zespołami, takimi jak projektowanie, marketing i operacje. Automatyzacje działają w tle, dostarczając przypomnień o kolejnych krokach.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podziel uruchomienie projektu na kamienie milowe, aby każdy krok był jasny.

Korzystaj z widoków Gantt i osi czasu, aby mieć pod kontrolą terminy.

Rozdziel zadania według zespołów za pomocą prostych pól niestandardowych.

Ustaw automatyzacje, aby przypomnienia działały w tle.

✨ Idealne dla: zespołów ds. produktów i GTM, które dbają o płynną koordynację podczas kluczowych kamieni milowych wprowadzania produktu na rynek.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zautomatyzować cykl pracy za pomocą ClickUp, obejrzyj to wideo, które wyjaśnia to w ciągu kilku minut:

9. Szablon ClickUp do wdrażania klientów

Pobierz darmowy szablon Użyj szablonu ClickUp Client Onboarding do śledzenia najważniejszych informacji, takich jak pakiety lub rodzaje usług.

Wyzowl odkrył, że 63% klientów bierze pod uwagę proces wdrażania przy podejmowaniu decyzji o dalszym korzystaniu z produktu. To pierwsze doświadczenie decyduje o sukcesie lub porażce powiązania.

Szablon ClickUp Klient Onboarding Template zapewnia strukturę, która pozwala zrobić to dobrze. Zamiast męczyć się z rozrzuconymi notatkami lub powtarzać te same kroki od nowa, możesz poprowadzić klientów przez jasny proces.

Od rozmów inauguracyjnych po kwestionariusze onboardingowe — wszystko jest uporządkowane w jednym miejscu. Ponadto pulpity nawigacyjne ClickUp pozwalają na szybki podgląd postępów, co ułatwia utrzymanie zaangażowania i zaufania klientów.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Organizuj etapy wdrażania nowych klientów za pomocą przejrzystych statusów, takich jak „Nowy klient”, „Rozmowa wdrożeniowa” i „Zakończone”.

Gromadź i przechowuj dane klientów za pomocą pól niestandardowych i formularzy rejestracyjnych.

Korzystaj z widoków przewodników, kwestionariuszy i śledzenia procesów, aby wszyscy byli na bieżąco.

Zautomatyzuj przypomnienia i aktualizacje, aby zapewnić klientom płynną i spójną obsługę.

✨ Idealne dla: zespołów usługowych, które konsekwentnie przeprowadzają nowych klientów przez kroki wdrażania.

10. Szablon ClickUp dotyczący rekrutacji i zatrudniania

Pobierz darmowy szablon Zautomatyzuj przypomnienia, aby kandydaci otrzymywali od Ciebie informacje na czas, korzystając z szablonu rekrutacji i zatrudniania ClickUp.

Szablon ClickUp Recruiting & Hiring pomaga uniknąć tej luki, zapewniając przestrzeń do zarządzania ogłoszeniami o pracę, śledzenia aplikacji, przeglądania kandydatów i kontrolowania każdego etapu. Karty oceny rozmów kwalifikacyjnych pomagają w sprawiedliwym porównaniu kandydatów.

Pola niestandardowe dotyczące roli, etapu i źródła pozwalają utrzymać porządek. Automatyzacje mają możliwość wyzwalania przypomnień, gdy ktoś wymaga natychmiastowego działania lub komunikacji. Dzięki zgromadzeniu wszystkiego w jednym miejscu proces rekrutacji jest przyjemniejszy dla kandydatów i łatwiejszy dla Ciebie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź każdego kandydata na poszczególnych scenach, takich jak zgłoszenie, rozmowa kwalifikacyjna, oferta i zatrudnienie.

Korzystaj ze standardowych kart oceny rozmów kwalifikacyjnych, aby rzetelnie porównywać opinie.

Przechowuj aplikacje, opinie i dane kandydatów we wspólnych widokach, aby nic nie zostało utracone.

✨ Idealne dla: zespołów HR, które chcą efektywnie prowadzić śledzenie kandydatów, rozmów kwalifikacyjnych i procesów rekrutacyjnych.

11. Szablon śledzenia błędów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Podejmuj szybko świadome decyzje dzięki szablonowi śledzenia błędów ClickUp.

W lipcu 2024 r. wadliwa aktualizacja CrowdStrike spowodowała awarię milionów komputerów z systemem Windows na całym świecie. Zespoły starały się przywrócić systemy do działania, ponieważ urządzenia w kółko uruchamiały się ponownie, co miało wpływ na działalność w zakresie przedsiębiorstw, od linii lotniczych po szpitale.

Szablon ClickUp Bug Tracking zapewnia zespołom przejrzysty sposób wykrywania, rejestrowania i rozwiązywania błędów, zanim doprowadzą one do przestoju lub awarii. Możesz rejestrować każdy błąd, przypisywać go odpowiedniemu programiście i monitorować postępy bez utraty szczegółowych informacji.

Widoki, takie jak listy i tablice, pomagają ustalać priorytety poprawek, a pola niestandardowe pozwalają zachować kontekst każdego zgłoszenia błędu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Rejestruj i kategoryzuj błędy za pomocą pól niestandardowych, aby programiści dokładnie wiedzieli, na czym polega problem, kiedy wystąpił i której części produktu dotyczy.

Przypisuj własność członkom zespołu i ustalaj terminy, zapewniając odpowiedzialność za każde zadanie i unikając problemu „kto nad tym pracuje?”.

Śledź status błędów w czasie rzeczywistym za pomocą widoków takich jak lista, tablica lub kalendarz, dzięki czemu łatwo sprawdzisz, które sprawy są otwarte, w trakcie lub rozwiązane.

✨ Idealne dla: zespołów inżynierów zajmujących się systematycznym rejestrowaniem, ustalaniem priorytetów i rozwiązywaniem błędów.

12. Szablon celów i zadań OKR firmy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyznacz mierzalne cele i śledź je za pomocą szablonu OKR i celów firmy ClickUp.

Szablon OKR i celów firmy ClickUp dzieli duże cele na jasne, mierzalne wyniki. Zespoły mogą zobaczyć, jak ich praca łączy się z szerszym kontekstem, a menedżerowie mogą śledzić postępy bez zagłębiania się w raportowanie. Jest to sposób na przekształcenie ambitnych celów w konkretne kroki, które faktycznie są zrobione.

Szablon został stworzony z myślą o realizacji zarówno ogólnych celów firmy, jak i mniejszych kamieni milowych, które stanowią wsparcie dla nich. Możesz wyznaczyć cel na poziomie firmy, a następnie podzielić go na kluczowe wyniki dla każdego działu lub zespołu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wyznacz cele i połącz je z mierzalnymi kluczowymi wynikami, aby łatwo śledzić postępy.

Przypisuj cele odpowiednim osobom, określając jasne osie czasu i zakresy odpowiedzialności.

Śledź postępy w widokach takich jak pulpity nawigacyjne, listy i osie czasu bez tworzenia dodatkowej pracy.

Udostępniaj aktualizacje wszystkim zespołom, aby każdy wiedział, co się dzieje i na co należy zwrócić uwagę.

✨ Idealne dla: firm, które dostosowują OKR i mierzalne cele w różnych zespołach i działach.

13. Szablon ClickUp dotyczący wdrażania nowych pracowników

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z gotowej struktury, która upraszcza proces dzięki szablonowi ClickUp Employee Onboarding Template.

Dobre wrażenia z wdrożenia mogą sprawić, że ktoś od razu poczuje się pewnie i mile widziany. Szablon ClickUp Employee Onboarding Template został stworzony, aby każdy nowy pracownik od pierwszego dnia czuł się częścią zespołu.

To, co sprawia, że ten szablon jest tak pomocny, to jego elastyczność. Możesz tworzyć listy kontrolne, ustalać terminy i dodawać pola niestandardowe dla szczegółowych informacji, takich jak dział, wynagrodzenie lub moduły szkoleniowe. Widoki takie jak kalendarze i listy ułatwiają sprawdzenie, co będzie dalej.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Uporządkuj zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników w przejrzyste kroki, aby nowi pracownicy dokładnie wiedzieli, czego mogą się spodziewać w pierwszych dniach pracy.

Przydziel obowiązki menedżerom i członkom zespołu, aby uniknąć błędów i niedociągnięć.

Korzystaj z widoku kalendarza i listy, aby śledzić spotkania, sesje szkoleniowe i kluczowe terminy.

Przechowuj ważne informacje, takie jak formularze, dokumenty i zasady, w jednym miejscu, aby pracownicy nie musieli ich szukać.

Śledź ogólny postęp, aby zapewnić, że każdy etap wdrażania nowych pracowników będzie płynnie i terminowo zakończony.

✨ Idealne dla: kierowników działów HR zapewniających płynne wdrażanie i szkolenie nowych pracowników.

14. Szablon porządku obrad spotkania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmień spotkania z czasochłonnych wydarzeń w sesje, podczas których rzeczy faktycznie są zrobione, dzięki szablonowi ClickUp Meeting Agenda Template.

Pomyśl, ile godzin spędziłeś na spotkaniach, które kręciły się w kółko. Bez odpowiedniej struktury nawet najlepiej zaplanowane spotkanie może szybko zboczyć z kursu.

W tym miejscu ClickUp Meeting Agenda Template wkroczył. Możesz nakreślić cele, tematy i punkty do omówienia w jednej udostępnianej przestrzeni, dzięki czemu nikt nie będzie musiał zgadywać.

Każdy element porządku obrad można przypisać, śledzić i ponownie przeglądać, dzięki czemu zadania do wykonania nie znikają po zakończeniu spotkania. W połączeniu z widokami takimi jak Dokumenty do sporządzania notatek lub zadania do realizacji, otrzymujesz system, który pozwala zorganizować spotkania bez dodatkowej pracy.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Jasno określ tematy i cele spotkania, aby wszyscy wiedzieli, czego mogą się spodziewać.

Podziel każdy element programu na zadania z jasno określonymi właścicielami i terminami realizacji.

Korzystaj z Dokuments do współpracy w czasie rzeczywistym i robienia notatek podczas spotkania.

Zadbaj o widoczność zadań do wykonania, aby nie zapomnieć o działaniach, które należy podjąć.

Śledź postępy podczas spotkań, aby zobaczyć, jak dyskusje prowadzą do rzeczywistych wyników.

✨ Idealne dla: zespołów, które chcą, aby spotkania były uporządkowane, zorientowane na cele i ukierunkowane na działanie.

15. Szablon dziennego planera ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zwiększ wydajność dzięki ustrukturyzowanemu, powtarzalnemu systemowi za pomocą szablonu dziennego planera ClickUp.

Czy zauważyłeś kiedyś, jak dzień mija, a Ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, gdzie podziało się całe to czasu? Badanie przeprowadzone przez Microsoft wykazało, że 68% pracowników ma trudności z uzyskaniem wystarczającej ilości czasu na nieprzerwaną pracę. Właśnie tu z pomocą przychodzi szablon ClickUp Daily Planner.

Możesz podzielić swój dzień na kategorie, takie jak praca, sprawy osobiste lub cele, a następnie ustalić priorytety tego, co naprawdę ważne. Układ ułatwia natychmiastowe dostrzeżenie tego, co wymaga uwagi, a wizualne śledzenie postępów pomaga zobaczyć tempo, jakie osiągasz w ciągu dnia.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zmniejsz stres, wiedząc dokładnie, co masz do zrobienia.

Popraw zarządzanie czasem dzięki przejrzystym narzędziom do planowania.

Ustal priorytety zadań, aby te najważniejsze nigdy nie zostały pominięte.

Dzięki wbudowanym statusom, polom i widokom możesz wykonywać zadania w ciągu dnia jak punkty kontrolne.

✨ Idealne dla: osób prywatnych i menedżerów, którzy potrzebują prostego systemu do codziennego ustalania priorytetów zadań.

Żaden plan nie jest zbyt ambitny dzięki ClickUp

Szablony to coś więcej niż tylko poręczne skróty. To sekret, który pozwala zachować spokój i kontrolę nad swoją pracą. Przeanalizowaliśmy wiele opcji, ale prawda jest taka, że nie wszystkie narzędzia do planowania są takie same.

To, co wyróżnia ClickUp, to poczucie, że wszystko w końcu znajduje się w jednym miejscu. Nie musisz żonglować oddzielnymi aplikacjami ani martwić się o to, gdzie znajdują się poszczególne elementy. Zadania, osie czasu, notatki i rozmowy są dostępne obok siebie, gotowe do użycia, gdy ich potrzebujesz.

Jeśli czekałeś na znak, aby spróbować czegoś nowego, to właśnie on nadszedł. Wypróbuj ClickUp i przekonaj się, jak wygląda plan, który sprawia prawdziwą przyjemność.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp i spraw, aby Twoja praca układała się jak w zegarku. 🎉