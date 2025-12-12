Który zestaw narzędzi AI jest odpowiedni dla agencji marketingowych?

W tej chwili toniesz w morzu narzędzi AI.

Co tydzień ktoś proponuje nowy generator zawartości, w Twojej Skrzynce odbiorczej znajduje się 17 „rewolucyjnych” platform analitycznych, a Twój zespół nie może dojść do porozumienia, które narzędzie do automatyzacji kampanii faktycznie przynosi efekty.

Ostatnio wybór odpowiedniego zestawu narzędzi AI dla agencji marketingowych przypomina grę w Jenga z własnym budżetem.

Potrzebujesz narzędzi, które współpracują ze sobą w zakresie zawartości, kampanii, analiz i dostarczania usług klientom. Dodatkowym atutem będzie to, że nie będziesz potrzebować schematu blokowego, aby wyjaśnić to swojemu zespołowi.

W tym wpisie na blogu omówimy, co się sprawdza i jak ClickUp wpisuje się w tę układankę. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🧩

Podstawowe elementy zestawu AI dla agencji

Pomyśl o pakiecie AI jak o systemie nerwowym swojej agencji. Każdy element musi komunikować się z pozostałymi, w przeciwnym razie stworzysz tylko większy bałagan.

Przyjrzyjmy się temu bliżej. 👀

Pozyskiwanie i wzbogacanie danych

Każdego dnia do Twojej agencji przepływa wiele informacji z dziesiątek źródeł. Wpisy w CRM, kliknięcia na stronie internetowej, otwarcia wiadomości e-mail, aktywność w mediach społecznościowych — wszystko to ma znaczenie, jeśli tylko umiesz je właściwie zinterpretować.

Odpowiednia infrastruktura AI łączy te rozproszone punkty danych i przekształca je w coś użytecznego. Może to obejmować:

Ocena potencjalnych klientów , która klasyfikuje potencjalnych klientów na podstawie ich rzeczywistych zachowań.

Profile klientów , które aktualizują się automatycznie, gdy ktoś wejdzie w interakcję z Twoją zawartością lub odwiedzi stronę z cennikiem.

Wyzwalacze behawioralne , które ostrzegają Cię, gdy klient wykazuje oznaki możliwości ekspansji lub potencjalnej utraty klienta.

Wzbogacanie danych poprzez dodawanie informacji firmograficznych i demograficznych do podstawowych rekordów kontaktowych.

🔍 Czy wiesz, że... Agencja Papert Koenig Lois (PKL), założona w 1960 roku na Manhattanie, była pierwszą amerykańską agencją reklamową, która weszła na giełdę.

Tworzenie zawartości i kreacji

Twój zespół musi tworzyć dużą ilość zawartości, ale proces data powstania pochłania cenny czas. Narzędzia marketingowe AI z tej kategorii zajmują się ciężką pracą związaną z tworzeniem pierwszych wersji i wariantów.

Co można zrobić dzięki tym narzędziom:

Generuj wiele wariantów tekstów reklamowych do testowania na różnych platformach.

Twórz koncepcje wizualne i warianty projektów do prezentacji dla klientów.

Twórz sekwencje wiadomości e-mail dostosowane do różnych segmentów odbiorców.

Twórz podpisy do mediów społecznościowych i publikuj różne wersje na dużą skalę.

Przygotuj scenariusze wideo i storyboardy dla zawartości kampanii

Automatyzacja i koordynacja kampanii

Prowadzenie kampanii marketingowych za pośrednictwem e-maila, mediów społecznościowych, płatnych reklam i strony internetowej wymaga ciągłej koordynacji. Narzędzia do koordynacji AI zarządzają logiką i harmonogramem we wszystkich tych kanałach.

System obsługuje takie zadania jak:

Wyzwalanie sekwencji e-maili, gdy ktoś pobierze magnes leadowy z Twojej płatnej reklamy

Dostosowywanie wydatków reklamowych na różnych platformach w oparciu o dane dotyczące wydajności w czasie rzeczywistym

Personalizacja zawartości strony docelowej w oparciu o źródło ruchu i segment odbiorców

Przeprowadzanie potencjalnych klientów przez sekwencje pielęgnowania relacji w oparciu o ich poziom zaangażowania

Koordynacja retargetingu na wielu platformach bez ręcznych ustawień

Analizy, raportowanie i wnioski

Raportowanie dla klientów zazwyczaj oznacza pobieranie danych z wielu platform, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Narzędzia analityczne oparte na AI automatyzują cały ten proces i dodają do niego inteligencję.

Najważniejsze funkcje obejmują:

Automatyczne generowanie raportów, które pobierają dane z Twoich narzędzi i formatują je dla klientów.

Atrybucja międzykanałowa pokazująca, które punkty kontaktu przyczyniają się do konwersji.

Informacje o wydajności, które pokazują, co działa, a co wymaga poprawy.

Pulpity marketingowe działające w czasie rzeczywistym, które zapewniają stałą widoczność bez konieczności ręcznego aktualizowania danych.

Analiza predykcyjna z prognozą wyników kampanii na podstawie aktualnych trendów

Współpraca i zarządzanie cyklem pracy

Chaos wewnętrzny może zniweczyć wydajność agencji. Narzędzia te tworzą strukturę organizacji pracy w zespole i obsługi klientów.

Poszukaj systemów, które obsługują:

Automatyczne przydzielanie zadań w oparciu o etapy projektu i obciążenie zespołu

Cykl pracy związane z zatwierdzaniem, które kierują wyniki do odpowiednich interesariuszy w odpowiedniej kolejności

Portale dla klientów , w których wyniki pracy, opinie i komunikacja znajdują się w jednym miejscu.

Szablony projektów, które standaryzują sposób realizacji powtarzających się typów kampanii.

Systemy powiadomień, które zapewniają wszystkim dostęp do informacji bez zaśmiecania skrzynek odbiorczych

Integracja i skalowalność

To fundament, który spaja wszystko w jedną całość. Twoje narzędzia AI muszą się ze sobą komunikować i skalować wraz z rozwojem listy klientów.

Najważniejsze elementy to:

Solidne połączenia API, które umożliwiają automatyczny przepływ danych między narzędziami.

Architektura wieloklientowa, która pozwala na oddzielne przechowywanie danych i kampanii każdego klienta, ale umożliwia zarządzanie nimi z jednego interfejsu.

Cykl pracy automatyzacji, który obsługuje powtarzalne zadania we wszystkich Twoich kontach

Niestandardowe integracje, które tworzą połączenia między konkretnymi narzędziami i cyklami pracy

Odpowiednia podstawa oznacza, że pozyskiwanie nowych klientów nie wymaga proporcjonalnego zwiększania liczebności zespołu ani nakładu pracy ręcznej.

💡 Porada dla profesjonalistów: Oddziel kreatywną sztuczną inteligencję od operacyjnej. Kreatywna sztuczna inteligencja pomaga w burzy mózgów i iteracji kampanii. Operacyjna sztuczna inteligencja zajmuje się wewnętrznymi cyklami pracy, takimi jak śledzenie czasu, podsumowania rozliczeń lub prognoza zasobów. Oddzielenie tych dwóch rodzajów sztucznej inteligencji zapobiega przeciążeniu narzędzi kreatywnych logistycznymi problemami.

Oto jak strategicznie podejść do stosu AI w agencji marketingowej. 📊

Krok 1: Zdefiniuj „strefę wartości” swojej agencji

Zacznij od określenia, w jakich obszarach Twoja agencja marketingowa AI konsekwentnie osiąga najbardziej wymierny wpływ. Ta „strefa wartości” może obejmować kreatywne rozwiązania zapewniające wysoką konwersję, oparte na danych analizy wydajności lub realizację kampanii w całym lejku sprzedażowym. Wyjaśnij to na wczesnym etapie, ponieważ będzie to podstawą wszystkich kolejnych decyzji.

Aby uczynić to bardziej namacalnym:

Lista swoich najlepiej działających usług i wyników osiągniętych przez klientów.

Dopasuj te wyniki do procesów i ról, które za nimi stoją.

Określ, które zadania wymagają największej poprawy lub wsparcia w zakresie automatyzacji.

Na przykład, jeśli Twoja agencja odnosi sukcesy w realizacji kampanii o krótkim czasie realizacji, priorytetowo potraktuj cykle pracy związane z tworzeniem i weryfikacją zawartości opartej na AI.

🚀 Zaleta ClickUp: W ClickUp możesz tworzyć przestrzenie wokół każdej podstawowej usługi, takiej jak „Strategia kampanii” lub „Produkcja zawartości”. W tych przestrzeniach możesz tworzyć szablony briefów kreatywnych, przypisywać zatwierdzenia i śledzić wyniki za pomocą zadań ClickUp. Analizuj dane klientów jako zadania w ClickUp. Dostosuj zadania ClickUp do swoich inicjatyw marketingowych. Te ustawienia gwarantują, że Twoje najsilniejsze obszary działania będą wspierane przez ustrukturyzowane, powtarzalne cykle pracy.

Krok 2: Przeanalizuj istniejący zestaw narzędzi i zidentyfikuj braki

Zanim dodasz coś nowego, zrób przegląd tego, co już masz. Zrób listę wszystkich narzędzi, których obecnie używa Twój zespół, kto ich używa, ile kosztują i na którym poziomie stosu się znajdują. Uwzględnij też te „narzędzia z cienia”, które poszczególni członkowie zespołu przyjęli bez oficjalnej zgody.

Następnie przejdź do kluczowej części: zbierz opinie od osób, które codziennie korzystają z tych platform. Zaplanuj 15-minutowe rozmowy z członkami zespołu pełniącymi różne role. Zadaj konkretne pytania:

Gdzie ręcznie kopiujesz dane między platformami?

Które narzędzie frustruje Cię najbardziej w ciągu tygodnia?

Które zadanie zajmuje dwa razy więcej czasu niż powinno?

Które zadania związane z obsługą klienta wymagają przełączania się między wieloma systemami?

Te punkty tarcia ujawniają prawdziwe luki.

Możesz na przykład odkryć, że Twój zespół ds. zawartości spędza pięć godzin tygodniowo na zmianie formatowania wpisów na blogu, ponieważ Twój system CMS nie integruje się z narzędziem do pisania opartym na AI. Albo że specjaliści ds. płatnych mediów ręcznie odtwarzają raporty, ponieważ platformy reklamowe i pulpit analityczny nie komunikują się ze sobą. Są to luki, które warto wyeliminować.

📮ClickUp Insight: Podczas gdy 34% użytkowników korzysta z systemów AI z pełnym zaufaniem, nieco większa grupa (38%) stosuje podejście „ufaj, ale weryfikuj”. Samodzielne narzędzie, które nie jest zaznajomione z kontekstem Twojej pracy, często wiąże się z większym ryzykiem generowania niedokładnych lub niezadowalających odpowiedzi. Właśnie dlatego stworzyliśmy ClickUp Brain, AI, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i współpracę w całym obszarze roboczym ClickUp oraz integruje narzędzia innych firm. Uzyskaj kontekstowe odpowiedzi bez konieczności przełączania się między aplikacjami i zwiększ wydajność pracy nawet 2-3-krotnie.

Silne połączenia sprawiają, że poszczególne narzędzia stają się pakietem. Oceniając dostępne opcje, szukaj tych, które w naturalny sposób łączą się z Twoim systemem CRM, platformami reklamowymi i narzędziami do automatyzacji zawartości.

Na przykład, jeśli zarządzasz kampaniami w ClickUp, integracja tego narzędzia z Google Ads pozwala Twojemu zespołowi przeglądać status kampanii, wydatki i dane dotyczące wydajności bez opuszczania obszaru roboczego ClickUp. Zmniejsza to liczbę przekazów między zespołami marketingu, analityki i obsługi klienta.

Aby sprawdzić siłę integracji, przetestuj następujące elementy:

Natywne złącza: Czy narzędzie synchronizuje się z trzema najpopularniejszymi platformami?

Wsparcie API: Czy można przeprowadzić połączenie niestandardowych cykli pracy bez konieczności stosowania skomplikowanego kodowania?

Dwukierunkowy przepływ danych: Czy aktualizacje mogą odbywać się w obie strony?

ClickUp pełni rolę łącznika dla całego stosu AI. Zamiast zmuszać zespół do przechodzenia między narzędziami do generowania kreatywnych treści, platformami analitycznymi i kanałami komunikacji z klientami, ClickUp tworzy zintegrowany obszar roboczy AI, w którym wszystko znajduje się w jednym miejscu. Twoje briefy dotyczące zawartości, pulpity nawigacyjne dotyczące wydajności, zadania i opinie klientów pozostają w jednym miejscu. Poznaj zintegrowany obszar roboczy AI w ClickUp

Krok 4: Weź pod uwagę koszty, krzywą uczenia się i potrzeby klientów w zakresie skalowania

Całkowity koszt własności wykracza poza opłaty z subskrypcji. Należy wziąć pod uwagę czas wdrożenia, wymagania szkoleniowe i bieżącą konserwację.

Zaawansowana platforma marketingowa może kosztować 500 dolarów miesięcznie, ale jeśli Twój zespół potrzebuje 20 godzin szkolenia i nadal korzysta tylko z 30% jej funkcji, to przepłacasz za złożoność, której nie potrzebujesz.

Przemyśl scenariusze rozwoju klientów, podając konkretne liczby. Czy model cenowy tego narzędzia sprawdzi się, gdy dodasz 10 nowych klientów? Niektóre platformy pobierają opłaty od użytkownika (łatwe do zarządzania), podczas gdy inne pobierają opłaty od konta klienta (szybko staje się to kosztowne) lub od ilości danych (nieprzewidywalne).

Przeprowadź obliczenia: jeśli obecnie obsługujesz ośmiu klientów, a w ciągu 18 miesięcy masz na celu pozyskanie 20, wyceń narzędzie dla obu wielkości. Następnie przetestuj obciążenie operacyjne, pytając obecnych użytkowników, czy platforma spowalnia przy większych zestawach danych lub bardziej złożonych cyklach pracy.

💡 Porada dla profesjonalistów: Traktuj swój pakiet AI jak klienta. Przeprowadzaj kwartalne przeglądy, ustalaj wskaźniki KPI i analizuj wyniki. Sprawdź, które funkcje AI faktycznie oszczędzają czas lub poprawiają zwrot z inwestycji w kampanię, a te, które tego nie robią, wyeliminuj. Jeśli nie spełniają one swojej roli, oznacza to, że zakres ich zastosowania został niepotrzebnie rozszerzony.

Krok 5: Stwórz plan wdrożenia w kilku etapach

Oprzyj się pokusie, aby jednocześnie przebudować cały stos. Zamiast tego wdroż ustrukturyzowane wdrożenie, które minimalizuje zakłócenia i pozwala na korektę kursu. Może to wyglądać następująco:

Faza pilotażowa (30–45 dni)

Zacznij od małych kroków, uruchamiając nowe narzędzie w jednym chętnym zespole lub na jednym koncie klienta. Najlepiej, żeby ta grupa była na tyle ciekawa, żeby eksperymentować, ale też na tyle szczera, żeby zgłaszać prawdziwe problemy.

Ogranicz zakres do jednego określonego zastosowania, na przykład wykorzystania platformy zawartości AI wyłącznie do tworzenia szkiców blogów dla jednego klienta.

W trakcie okresu testowego należy skupić się na uchwyceniu tego, co jest skuteczne, gdzie można zaoszczędzić czas i jakie pojawiają się punkty tarcia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zapewnij grupie pilotażowej wspólną przestrzeń do rejestrowania tego, co działa, a co sprawia trudności, korzystając z ClickUp Docs. Autorzy mogą zostawiać notatki dotyczące jakości zawartości, a redaktorzy mogą zaznaczać powtarzające się problemy, takie jak niezgodności tonu. Ponieważ wszystko znajduje się w jednym miejscu, łatwiej jest połączyć spostrzeżenia w celu podjęcia opartych na danych decyzji dotyczących tego, co warto skalować. Ponadto dokumenty można połączać w ramach zadań, dzięki czemu wszystkie osoby zaangażowane w zadanie pilotażowe będą miały pełny kontekst.

Faza wdrażania (60–90 dni)

Gdy zespół pilotażowy potwierdzi wartość narzędzia, włącz do projektu kolejne zespoły, zachowując pierwotną grupę jako wewnętrznych liderów.

Celem jest sprawienie, aby nauka była raczej kierowana niż wymuszona. Przewodnik szybkiego startu oparty na lekcjach pilotażowych działa znacznie lepiej niż dokumentacja dostawcy, zwłaszcza gdy jest napisany językiem zrozumiałym dla Twojego zespołu. Warto również obserwować wzorce zaangażowania, aby wcześnie wykrywać spadki.

Faza optymalizacji (w trakcie)

Po pełnym wdrożeniu narzędzia skup się na uzyskaniu maksymalnej wartości. Przeanalizuj wzorce użytkowania, aby zidentyfikować niedostatecznie wykorzystywane funkcje, które mogą rozwiązać istniejące problemy.

Na przykład, jeśli Twój zespół używa platformy do tworzenia treści opartej na sztucznej inteligencji tylko do tworzenia pierwszych wersji, ale oferuje ona szkolenie z zakresu komunikacji marki, poświęć czas na dostosowanie tej funkcji. Możliwości integracji, które pominąłeś podczas wstępnego wdrożenia, stają się tutaj priorytetami.

🚀 Zaleta ClickUp: Aby uzyskać rzeczywiste dane na temat tego, jak zespoły dostosowują się do nowych warunków, wypróbuj ClickUp Analytics. Możesz sprawdzić, kto codziennie korzysta z narzędzia PM ClickUp, które działy korzystają z zaawansowanych funkcji i gdzie liczba logowań zaczyna spadać. Te wzorce pokazują poziom zaufania. Na przykład gwałtowny wzrost dziennej aktywności może oznaczać silny początkowy entuzjazm, podczas gdy szybki spadek może sygnalizować dezorientację lub zmęczenie. Wykrywając ten spadek na wczesnym etapie, można podjąć działania, zanim nastąpi spadek zaangażowania. Śledź dane analityczne w ClickUp, aby zrozumieć, w jaki sposób Twój zespół korzysta z aplikacji.

Próbkowy zestaw narzędzi AI dla agencji marketingowej

Realizacja kampanii marketingowych opartych na sztucznej inteligencji przebiega szybciej, gdy narzędzia współpracują ze sobą. Oto przykładowy zestaw narzędzi AI, który pomaga zespołom marketingowym efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami, tworzyć zawartość i śledzić wyniki.

Zanim przyjrzymy się szczegółowo każdemu narzędziu, oto krótki przegląd każdego z nich:

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* Clearbit Wzbogacanie danych firmowych w czasie rzeczywistym dla zespołów marketingowych B2B Identyfikuj anonimowych użytkowników witryny, sygnały intencji, natywne integracje CRM (Salesforce, HubSpot, Marketo). Niestandardowe ceny Clay Agregacja i wzbogacanie danych z wielu źródeł danych do zarządzania potencjalnymi klientami w dużych agencjach Ponad 50 źródła danych, wzbogacanie kaskadowe, logika warunkowa, integracje CRM Free; płatne plany od 149 USD/miesiąc Apollo. io Analiza sprzedaży i zaangażowanie dla zespołów zewnętrznych Baza danych zawierająca ponad 270 milionów kontaktów, sekwencjonowanie wiadomości e-mail, wbudowany dialer, synchronizacja CRM Bezpłatny; płatne plany od 59 USD/miesiąc/użytkownik AdCreative. AI Testowanie wariantów reklam i generowanie kreacji dla marketerów zajmujących się marketingiem efektywnościowym Generowanie reklam i treści reklamowych przez AI, reklamy wideo, prognozowanie zaangażowania, analizy odbiorców Bezpłatna wersja próbna; płatne plany od 39 USD miesięcznie. Canva Wszechstronny projekt oparty na AI dla małych zespołów marketingowych Narzędzia AI Magic Studio, Beat Sync, Magic Eraser/Edit, wsparcie dla ponad 100 języków Bezpłatny; płatne plany od 15 USD/miesiąc/użytkownik Jasper AI Dostosowanie głosu marki i spójność zawartości dla zespołów marketingowych zajmujących się marką Generowanie zawartości AI, przewodnik po stylu marki, 29 języków, integracja Surfer SEO/Copyscape Bezpłatna wersja próbna; płatne plany od 69 USD/miesiąc/użytkownik Surfer SEO Optymalizacja zawartości i SEO dla marketerów i agencji Ocena zawartości w czasie rzeczywistym, SERP Analyzer, konspekty zawartości, audyty optymalizacji Płatne plany od 99 USD miesięcznie Claude Synteza badań i tworzenie długiej zawartości dla freelancerów i agencji 200 tys. tokenów kontekstowych, przesyłanie plików, trwała historia rozmów, style odpowiedzi Bezpłatny; płatne plany od 20 USD/miesiąc Zapier Automatyzacja AI bez kodowania w ponad 6000 aplikacjach dla agencji Wielostopniowe zapy, narzędzia AI do obsługi cyklu pracy, monitorowanie błędów, szablony cyklu pracy Free; płatne plany od 29,99 USD miesięcznie. Zrób Wizualna automatyzacja i koordynacja cyklu pracy dla kierowników zarządzania projektami w agencjach Kreator typu „przeciągnij i upuść”, połączenia API, planowanie scenariuszy, wsparcie agenta AI Free; płatne plany od 10,59 USD miesięcznie. Looker Studio Analizy i raportowanie w ekosystemie Google dla agencji obsługujących wielu klientów Łączenie danych z wielu źródeł danych, interpreter kodu, interaktywne pulpity nawigacyjne, kontrola udostępniania Niestandardowe ceny Supermetrics Automatyzacja przepływu danych dla specjalistów ds. analiz marketingowych Ponad 150 źródeł danych, automatyzacja aktualizacji, normalizacja, agenci Supermetrics Płatne plany od 37 USD miesięcznie Funnel. io Magazynowanie danych marketingowych i raportowanie dla dużych agencji Ponad 600 łączników, automatyczne uzupełnianie, przeliczanie walut, wgląd w dane dzięki AI Data Chat. Niestandardowe ceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie cyklami pracy związanymi z realizacją zleceń klientów dla agencji Zarządzanie projektami/zadaniami, dokumenty oparte na AI, pulpity nawigacyjne, automatyzacje, czat, śledzenie czasu Free Forever; dostosowanie do potrzeb Enterprise Stack AI Wdrażanie AI i automatyzacja cyklu pracy dla przedsiębiorstw i dużych agencji Wizualny kreator cyklu pracy AI, wsparcie RAG, chatboty oparte na rolach, narzędzia zapewniające zgodność z przepisami Niestandardowe ceny HighLevel Platformy marketingowe typu white label dla agencji CRM typu white label, narzędzie do tworzenia wiadomości SMS/e-maili/lejków sprzedażowych, tryb SaaS, narzędzia AI do tworzenia treści/cyklu pracy Bezpłatna wersja próbna; płatne plany od 97 USD miesięcznie.

📌 Wzbogacanie baz danych i leadów

1. Clearbit (najlepszy do danych firmowych w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Clearbit

Clearbit (obecnie część ekosystemu HubSpot) zamienia anonimowych odwiedzających stronę internetową w identyfikowalnych potencjalnych klientów bez konieczności wykonywania skomplikowanych czynności. Platforma pobiera ponad 100 punktów danych dotyczących firm i kontaktów w momencie, gdy ktoś trafia na Twoją stronę.

Nie musisz już ręcznie wyszukiwać potencjalnych klientów ani importować nieaktualnych arkuszy kalkulacyjnych — Clearbit automatycznie dodaje dane firmograficzne i technograficzne do Twojej bazy danych CRM.

Najlepsze funkcje Clearbit

Identyfikuj anonimowych użytkowników witryny i uzyskaj dostęp do informacji o firmie w czasie rzeczywistym dzięki Clearbit Reveal .

Uzyskaj dostęp do sygnałów intencji, które pokazują, którzy potencjalni klienci aktywnie poszukują rozwiązań takich jak Twoje.

Zintegruj dane wzbogacające bezpośrednio z Salesforce, HubSpot, Marketo i innymi platformami poprzez natywne połączenia.

Ograniczenia Clearbit

Częstotliwość odświeżania danych nie zawsze jest stała.

Dokładność danych różni się w przypadku firm spoza Ameryki Północnej i Europy.

Platforma koncentruje się głównie na danych B2B, przez co jest mniej przydatna w kampaniach B2C.

Ceny Clearbit

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clearbit

G2: 4,4/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

🚀 Zaleta ClickUp: Kiedy pojawiają się nowe zapytania, Twój zespół zazwyczaj nie ma czasu, aby ustalić, skąd pochodzą i co już zostało zrobione. ClickUp Forms zajmuje się tym za Ciebie; ktoś wypełnia formularz „Pracuj z nami”, a on natychmiast staje się zadaniem ClickUp. Utrzymuj płynność pracy dzięki polom niestandardowym ClickUp w zadaniach Odpowiedzi (istotne) trafiają bezpośrednio do pól niestandardowych ClickUp, takich jak źródło potencjalnego klienta, status wzbogacenia i etap kontaktu. Dzięki temu Twój zespół otwiera zadanie i od razu wie: potencjalny klient z Instagrama, wzbogacony, oczekujący na dalsze działania.

2. Clay (najlepszy do agregacji danych z wielu źródeł)

Clay wykorzystuje wzbogacanie typu „waterfall”, co oznacza, że najpierw automatycznie próbuje korzystać z tańszych źródeł danych, a dopiero potem przechodzi do dostawców premium.

Co więcej, Clay łączy się z LinkedIn, Apollo, Clearbit i dziesiątkami innych interfejsów API, a następnie umożliwia tworzenie niestandardowych cykli pracy z wykorzystaniem AI w celu oceny potencjalnych klientów, tworzenia spersonalizowanych wiadomości lub jako wyzwalacz automatyzacji.

Najlepsze funkcje Clay

Uzyskaj dostęp do ponad 50 źródeł danych, w tym LinkedIn, Apollo, Clearbit i PeopleDataLabs, z jednego interfejsu.

Twórz logikę warunkową, która jest wyzwalaczem różnych ścieżek wzbogacania danych w oparciu o jakość danych lub cechy potencjalnych klientów.

Eksportuj wzbogacone dane bezpośrednio do swojego CRM lub narzędzi do komunikacji dzięki natywnym integracjom.

Ograniczenia gliny

Koszty kredytowe szybko rosną podczas przeprowadzania dużych operacji wzbogacania danych w wielu źródłach danych.

Niektóre integracje wydają się mniej stabilne niż te natywne dla SaaS.

Ceny Clay

Free

Pakiet startowy: 149 USD/miesiąc

Explorer: 349 USD/miesiąc

Pro: 800 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clay

G2: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

3. Apollo. io (najlepsze rozwiązanie do analizy danych sprzedażowych)

Apollo. io łączy bazę danych zawierającą ponad 270 milionów kontaktów z wbudowanymi funkcjami sekwencjonowania wiadomości e-mail i wybierania numerów. Możesz filtrować potencjalnych klientów według ponad 65 kryteriów, w tym tytułu, wielkości firmy, stosowanych technologii i zamiaru zatrudnienia.

Platforma ocenia każdego potencjalnego klienta na podstawie sygnałów zaangażowania, co pomaga zespołowi ustalić priorytety dotyczące osób, z którymi należy się najpierw skontaktować. Apollo śledzi również otwarcia wiadomości e-mail, kliknięcia i odpowiedzi w czasie rzeczywistym, zapewniając widoczność w zakresie tych wiadomości, które spotykają się z pozytywnym odbiorem, a które nie.

Najlepsze funkcje Apollo.io

Uruchamiaj sekwencje e-maili bezpośrednio z platformy i śledź otwarcia, kliknięcia i odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

Skorzystaj z wbudowanej funkcji wybierania numerów, która pozwala dzwonić do potencjalnych klientów bez konieczności przełączania się na oddzielny system telefoniczny.

Zsynchronizuj wzbogacone dane kontaktowe i historię interakcji z ClickUp, HubSpot lub preferowanym systemem CRM.

Ograniczenia Apollo.io

Dostarczalność wiadomości e-mail może ucierpieć, jeśli nie rozgrzejesz odpowiednio domen wysyłających.

W testach użytkowników odnotowano wysokie współczynniki odrzuceń w przypadku wykorzystania do zimnego kontaktu.

Ceny Apollo.io

Free

Podstawowy: 59 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Organizacja: 149 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Dodatek Inbound: 149 USD/miesiąc za zespół Teams

Oceny i recenzje Apollo.io

G2: 4,7/5 (ponad 9210 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 375 recenzji)

🚀 Zaleta ClickUp: Utrzymuj tempo pracy w miarę postępów potencjalnych klientów. Po zrobieniu wzbogacania danych ClickUp automatyzacja natychmiast aktualizuje połączone zadania klienta lub kampanii. Dzięki ClickUp automatyzacjom Twoje zespoły będą zawsze na bieżąco Zespoły sprzedaży i dostaw widzą najnowszy kontekst w momencie, gdy ulega on zmianie, dzięki czemu działania następcze nie ulegają opóźnieniu, a przekazywanie zadań przebiega płynnie.

📌 Tworzenie kreatywnych treści

4. AdCreative. AI (najlepsze rozwiązanie do testowania różnych wersji reklam)

za pośrednictwem AdCreative.ai / AI

AdCreative. AI generuje setki wariantów reklam w ciągu kilku minut w oparciu o cele kampanii i wytyczne marki. Platforma analizuje miliony skutecznych reklam z różnych branż, aby zrozumieć, jakie elementy projektu wpływają na konwersje.

Oprócz statycznych obrazów, AdCreative. AI generuje różne wersje tekstów reklamowych i może tworzyć reklamy wideo na podstawie istniejących zasobów wizualnych.

Najlepsze funkcje AdCreative. ai

Przed rozpoczęciem kampanii sprawdź przewidywane wyniki zaangażowania dla każdej kreacji.

Twórz automatycznie reklamy wideo na podstawie statycznych obrazów i zasobów produktowych.

Uzyskaj dostęp do informacji o odbiorcach, które pokazują, które grupy demograficzne najlepiej reagują na określone style kreatywne.

Ograniczenia AdCreative. AI

Projekty generowane przez AI czasami nie są tak dopracowane jak profesjonalnie wykonane reklamy.

Opcje niestandardowego dostosowywania wydają się ograniczone, gdy próbuje się dopasować bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące marki.

Jakość generowanych filmów nie dorównuje dedykowanemu oprogramowaniu do edycji wideo.

Ceny AdCreative. AI

Bezpłatna wersja próbna

Plany dla początkujących: od 39 USD miesięcznie

Plany profesjonalne: od 249 USD miesięcznie

Plan Ultimate: od 599 USD miesięcznie

AdCreative. AI – oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 790 recenzji)

Capterra: 3,4/5 (ponad 160 recenzji)

5. Canva (najlepsze rozwiązanie do wszechstronnego projektowania)

za pośrednictwem Canva

Magic Studio firmy Canva wprowadza AI bezpośrednio do cyklu pracy projektowej, z którego większość marketerów korzysta już na co dzień.

Magic Design generuje zakończone prezentacje, posty w mediach społecznościowych lub materiały marketingowe na podstawie prostej tekstowej podpowiedzi. Magic Eraser usuwa niepożądane obiekty ze zdjęć bez pozostawiania widocznych śladów edycji, a Magic Edit pozwala dodawać lub zastępować elementy na obrazach za pomocą opisów tekstowych.

Najlepsze funkcje Canva

Synchronizuj automatycznie cięcia wideo z rytmem muzyki za pomocą funkcji Beat Sync .

Przekładaj projekty na ponad 100 języków, zachowując układ i hierarchię wizualną.

Twórz nagrania głosowe na podstawie tekstu za pomocą narzędzi AI do zamiany tekstu na mowę.

Ograniczenia Canva

Zaawansowani projektanci uważają podejście oparte na szablonach za ograniczające w przypadku złożonych projektów.

Organizacja plików staje się chaotyczna podczas zarządzania projektami dla wielu klientów.

Opcje eksportu mają limit w porównaniu z profesjonalnym oprogramowaniem do projektowania, takim jak Adobe Creative Suite.

Ceny Canva

Bezpłatny (limit dostępu do AI)

Pro: 15 USD/miesiąc dla jednego użytkownika

Business: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 6055 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 935 recenzji)

🚀 Zaleta ClickUp: Utrzymuj spójność koncepcji reklamowych od pierwszego burzy mózgów. Zadbaj o jasną i opartą na współpracy koncepcję kreatywną dzięki ClickUp Brain na Tablicach Tablice w ClickUp pozwalają zespołowi kreatywnemu mapować pomysły i gromadzić wizualne referencje w jednym miejscu, które jest już sprawdzane przez zespół ds. obsługi klienta. A jeśli w trakcie dyskusji potrzebujesz nowych wskazówek, skorzystaj z ClickUp Brain, zintegrowanego asystenta AI, aby generować obrazy bezpośrednio na tablicy. Wszyscy widzą ten sam kierunek, a Twój zespół szybciej przechodzi od pomysłu do projektu.

📌 Tworzenie zawartości i SEO

6. Jasper AI (najlepszy do dostosowywania i zapewniania spójności komunikacji marki)

za pośrednictwem Jasper AI

Jasper AI generuje zawartość marketingową, która brzmi jak Twoja marka. Narzędzie to uczy się języka Twojej marki poprzez niestandardowy przewodnik stylistyczny, w którym definiujesz ton, preferencje słownictwa i filary komunikacji. Następnie stosuje te wytyczne w postach na blogu, podpisach w mediach społecznościowych, kampaniach e-mailowych i tekstach reklamowych.

Ponadto integruje się z Surfer SEO i Copyscape, aby zapewnić oryginalność zawartości i wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Wyślij komendę Jasperowi za pomocą poleceń w języku naturalnym, takich jak „rozwiń tę sekcję” lub „napisz atrakcyjne wprowadzenie”.

Twórz zawartość w 29 językach, zachowując styl i ton marki.

Współpracuj z członkami zespołu dzięki wspólnym obszarom roboczym i cyklom pracy.

Ograniczenia Jasper AI

Zawartość często wymaga znacznej edycji, aby brzmiała naturalnie i nie zawierała powtarzających się sformułowań.

Ceny są wysokie w porównaniu z wieloma alternatywami dla Jasper AI i mogą nie odpowiadać mniejszym budżetom.

Ceny Jasper AI /AI

Bezpłatna wersja próbna

Pro: 69 USD miesięcznie za użytkownika

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper AI /AI

G2: 4,7/5 (ponad 1260 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1850 recenzji)

🚀 Zaleta ClickUp: Nie powinieneś potrzebować czterech otwartych zakładek, aby stworzyć jeden tekst. Kiedy autorzy tworzą projekty w ClickUp Docs, wszystko – od notatek z burzy mózgów po ostateczną wersję tekstu – pozostaje powiązane z zadaniem klienta, do którego należy. Poproś ClickUp Brain o przejrzenie istniejących szkiców i wygenerowanie dodatkowej zawartości. Dzięki wbudowanemu modułowi ClickUp Brain autorzy mogą tworzyć pierwsze wersje tekstów, dopracowywać ton lub przekształcać długie pomysły w krótkie fragmenty kampanii bez utraty przepływu. Utrzymuje to kreatywny cykl pracy i ogranicza rozrost zadań, który spowalnia pracę zespołów. ✅ Wypróbuj te podpowiedzi: Napisz pierwszy szkic sekcji hero strony docelowej dla [marki]. Ton: pewny siebie, ale prosty. Dołącz trzy opcje nagłówków i jeden podtytuł w wsparciu.

Skondensuj treść tego dokumentu do ośmiu krótkich opisów w mediach społecznościowych. Niech przyciągają uwagę, ale nie brzmią jak promocja.

Stwórz sześć różnych wersji tego samego komunikatu kampanii. Każda wersja powinna zmieniać kontekst emocjonalny: odważna, zabawna, ekspercka, empatyczna, prowokacyjna i minimalistyczna.

Przekształć tę wiadomość w e-mail motywacyjny. Używaj krótkich akapitów, naturalnych przejść i od razu podkreślaj wartość.

Dostosuj ten tekst do odbiorców z górnej, środkowej i dolnej części lejka. Dostosuj ton, poziom szczegółowości i priorytet wezwań do działania.

7. Surfer SEO (najlepszy do optymalizacji zawartości)

za pośrednictwem Surfer SEO

Surfer SEO analizuje najwyżej pozycjonowane strony dla wybranego słowa kluczowego i podpowiada, co dokładnie należy uwzględnić w zawartości. Zamiast zgadywać, jakie tematy należy poruszyć, Surfer pokazuje odpowiednie terminy i pytania, które omawiają wysoko pozycjonowani konkurenci.

Platforma sprawdza też istniejącą zawartość i wskazuje możliwości optymalizacji, które mogą poprawić pozycję w wynikach wyszukiwania zgodnie z Twoim planem marketingowym.

Najlepsze funkcje Surfer SEO

Optymalizuj zawartość w czasie rzeczywistym dzięki wskaźnikowi Content Score, który aktualizuje się w trakcie pisania.

Generuj szczegółowe konspekty zawartości na podstawie aktualnych rankingów celowych słów kluczowych.

Skorzystaj z narzędzia SERP Analyzer, aby zrozumieć, dlaczego konkurenci zajmują wysokie pozycje w rankingach i jakie luki w zawartości możesz wykorzystać.

Ograniczenia Surfer SEO

Narzędzie to kładzie duży nacisk na wskaźniki słów kluczowych, czasami kosztem jakości zawartości i czytelności.

Wytyczne mogą wydawać się sztywne i zniechęcać do kreatywnego podejścia do tematów.

Optymalizacja zawartości dla wielu klientów lub dużych stron internetowych wiąże się z wysokimi kosztami.

Ceny Surfer SEO

Niezbędne: 99 USD/miesiąc

Skala: 219 USD/miesiąc

Enterprise: Od 999 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Surfer SEO

G2: 4,8/5 (ponad 530 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 420 recenzji)

8. Claude (najlepszy do syntezy badań)

za pośrednictwem Claude

Claude traktuje kontekst inaczej niż większość asystentów AI do rozmów. Platforma przetwarza do 200 000 tokenów w jednej rozmowie, co przekłada się na około 150 000 słów lub całą książkę.

Zespoły marketingowe przesyłają raporty z badań, analizy konkurencji i transkrypcje wywiadów z klientami, a następnie proszą Claude'a o zidentyfikowanie wzorców, wyodrębnienie cytatów lub przygotowanie zawartości na podstawie wszystkich tych źródeł jednocześnie.

Narzędzia AI idealnie nadają się do tworzenia długiej zawartości, analizowania zbiorów danych i tworzenia dokumentacji, która wymaga odniesień do wielu materiałów źródłowych.

Najlepsze funkcje Claude

Prześlij pliki PDF, arkusze kalkulacyjne i obrazy, aby Claude mógł je przeanalizować i odpowiedzieć na pytania dotyczące ich zawartości.

Zachowaj historię rozmów w ramach rozbudowanych dialogów, nie zapominając o wcześniejszym kontekście lub instrukcjach.

Przełączaj się między różnymi stylami odpowiedzi za pomocą funkcji Style, aby dopasować się do wymagań dotyczących głosu marki.

Claude limits

Bezpłatna wersja ma limit co do liczby wiadomości, więc jeśli chcesz korzystać z niej na dużą skalę, musisz wykupić subskrypcję Pro.

Czasami generuje zbyt rozbudowane odpowiedzi, które wymagają skrócenia, aby uzyskać zwięzły tekst marketingowy.

Ceny Claude

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Max: Od 100 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Claude

G2: 4,4/5 (ponad 65 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

🚀 Zaleta ClickUp: Gdy Twój zespół przeskakuje między narzędziami AI, zakładkami i współdzielonymi dyskami tylko po to, aby posunąć naprzód jedną kampanię, praca zwalnia. ClickUp BrainGPT zapewnia jedną dedykowaną przestrzeń do myślenia, wyszukiwania i tworzenia dzięki kontekstowej sztucznej inteligencji, która już rozumie kontekst klienta, historię kampanii i głos marki. Dzięki ClickUp BrainGPT Twój zespół będzie działał jak jeden mózg Łączy ChatGPT, Claude i Gemini w jednej aplikacji komputerowej, umożliwiając przełączanie się między nimi w zależności od aktualnych potrzeb. Dzięki temu nie musisz wielokrotnie wyjaśniać kontekstu, ponieważ Twoja AI już go rozumie. W ten sposób można rozwiązać problem rozrostu AI, jednocześnie zmniejszając obciążenie poznawcze, przyspieszając proces podejmowania decyzji i zapewniając wszystkim spójność działań.

📌 Automatyzacja i koordynacja

9. Zapier (najlepszy do automatyzacji AI bez kodowania)

za pośrednictwem Zapier

Zapier zapewnia połączenie między ponad 6000 aplikacjami bez konieczności posiadania umiejętności kodowania lub wiedzy technicznej.

Platforma do koordynacji cyklu pracy wykorzystuje „Zaps”, które są wyzwalaczami działań w jednej aplikacji na podstawie zdarzeń w innej. Gdy potencjalny klient wypełni formularz reklamowy na Facebooku, Zapier może dodać go do Twojego CRM, wysłać e-mail powitalny, utworzyć zadanie dla zespołu sprzedaży i automatycznie zarejestrować tę aktywność w Arkuszach Google.

Agencje mogą zaoszczędzić wiele godzin dziennie, eliminując ręczne wprowadzanie danych i zapewniając płynny przepływ informacji między narzędziami klientów.

Najlepsze funkcje Zapier

Twórz wieloetapowe skrypty Zaps, które zawierają filtry, opóźnienia i logikę warunkową opartą na Twoich danych.

Wykorzystaj AI do podsumowywania wiadomości e-mail, tworzenia odpowiedzi lub wyodrębniania informacji z dokumentów w ramach cykli pracy.

Skonfiguruj automatyczne powiadomienia o błędach i monitorowanie cyklu pracy, aby szybko wykrywać awarie.

Uzyskaj dostęp do gotowych szablonów Zap dla typowych cykli pracy marketingowej, takich jak pozyskiwanie potencjalnych klientów i działania następcze za pośrednictwem e-maila.

Ograniczenia Zapier

Zaps mogą działać wolno, a czasami między wyzwalaczem a działaniem mija kilka minut.

Wraz ze wzrostem automatyzacji obsługi kont klientów koszty szybko rosną.

Rozwiązywanie problemów związanych z nieudanymi operacjami Zaps może być frustrujące ze względu na limit informacji o błędach.

Ceny Zapier

Free

Professional: Ceny zaczynają się od 29,99 USD miesięcznie.

Zespół: Od 103,50 USD miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1465 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3010 recenzji)

10. Make (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji wizualnej)

Podejdź do automatyzacji cyklu pracy jak do schematu blokowego. Interfejs wizualny pokazuje dokładnie, w jaki sposób dane przemieszczają się między aplikacjami, co pomaga zespołom szybciej zrozumieć i rozwiązać problemy związane z cyklem pracy niż w przypadku alternatywnych rozwiązań tekstowych.

Przeciągasz moduły na obszar roboczy, tworzysz połączenia i obserwujesz przepływ danych przez gałęzie, pętle i ścieżki warunkowe w czasie rzeczywistym. Zespoły zarządzające złożonymi, wymagającymi logiki cyklami pracy doceniają to, że Make ujawnia całą strukturę automatyzacji na pierwszy rzut oka, zamiast ukrywać ją za zakładkami i listami rozwijanymi.

Wykorzystaj najlepsze funkcje

Połącz informacje z wielu źródeł za pomocą agregatorów przed wysłaniem ich do następnego kroku.

Zrealizuj połączenie z dowolnym interfejsem API za pomocą modułów HTTP, nawet z platformami bez oficjalnej integracji z Make.

Zaplanuj scenariusze do uruchamiania w określonych odstępach czasu lub używaj ich jako wyzwalaczy za pomocą webhooków, aby uzyskać automatyzację w czasie rzeczywistym.

Twórz, dostosowuj i zarządzaj inteligentnymi agentami AI, które automatyzują procesy biznesowe.

Ogranicz limity

Interfejs wizualny może stać się nieczytelny, gdy cykle pracy przekroczą 20–30 modułów.

Ceny oparte na operacjach sprawiają, że koszty cykli pracy przetwarzających duże ilości danych są nieprzewidywalne.

Ustal ceny

Free

Podstawowy: 10,59 USD/miesiąc

Pro: 18,82 USD/miesiąc

Teams: 34 USD miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Twórz oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 405 recenzji)

🚀 ClickUp Advantage: Pomyśl o wszystkich drobnych czynnościach, które Twój zespół wykonuje każdego dnia: sprawdzanie statusu, śledzenie aktualizacji, przypomnienie komuś o przejrzeniu projektu, zbieranie plików na rozpoczęcie projektu. Uruchamiaj automatyzacje AI dostosowane do kontekstu w oparciu o obserwowane obiekty dzięki ClickUp Ambient Agents Agenci ClickUp Ambient zajmują się tym automatycznie. Obserwują Twoje zadania, dokumenty i cykle pracy i wkraczają do akcji, gdy coś wymaga działania. Załóżmy, że projekt tekstu został oznaczony jako gotowy do recenzji. Agent otoczenia: Przypisuje kierownika ds. kopii

Powiadom ich o konieczności dokonania przeglądu.

Oczekiwanie na zatwierdzenie

Przenosi zadanie do zatwierdzenia przez klienta.

Kontaktuje się z kierownikiem ds. obsługi klienta

Następnie automatycznie generuje zadania produkcyjne dla działów projektowania i mediów. Praca toczy się sama.

📌 Analityka i raportowanie

11. Looker Studio (najlepsze rozwiązanie dla ekosystemu Google)

za pośrednictwem Looker Studio

Looker Studio (dawniej Google Data Studio) pobiera dane z Google Analytics, Google Ads, Search Console i YouTube bez płatnych łączników i ustawień technicznych.

Interfejs typu „przeciągnij i upuść” pozwala w ciągu kilku minut tworzyć interaktywne pulpity nawigacyjne przy użyciu wstępnie skonfigurowanych wykresów, tabel i kart wyników. Raporty są aktualizowane automatycznie po pojawieniu się nowych danych, co oznacza, że interesariusze zawsze widzą aktualne liczby bez konieczności ręcznego odświeżania.

Najlepsze funkcje Looker Studio

Połącz dane z wielu źródeł danych, aby tworzyć pola obliczeniowe i wskaźniki międzyplatformowe (np. koszt pozyskania klienta w różnych kanałach).

Generuj kod Python automatycznie za pomocą Code Interpreter do zaawansowanej analizy statystycznej i prognozy.

Udostępniaj raporty z możliwością dostosowania uprawnień, podobnie jak w Dokumentach Google, aby ułatwić dostęp interesariuszom.

Ograniczenia Looker Studio

Wiele złączy innych firm wymaga osobnego zakupu, co zwiększa koszty związane z wykorzystaniem źródeł danych innych niż Google.

Podczas pobierania danych platforma może doświadczać opóźnień i długiego czasu ładowania.

Opcje dostosowywania są ograniczone w porównaniu z dedykowanymi narzędziami BI, takimi jak Tableau lub Power BI.

Ceny Looker Studio

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Looker Studio

G2: 4,3/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 275 recenzji)

📮 ClickUp Insight: 43% osób twierdzi, że powtarzalne zadania zapewniają pomocną strukturę ich dnia pracy, ale 48% uważa je za męczące i odwracające uwagę od ważnych zadań. Chociaż rutyna może dawać poczucie wydajności, często ogranicza kreatywność i powstrzymuje Cię przed osiągnięciem znaczącego postępu. ClickUp pomaga uwolnić się od tego cyklu poprzez automatyzację rutynowych zadań za pomocą inteligentnych agentów AI, dzięki czemu możesz skupić się na pracy wymagającej głębokiego skupienia. Zautomatyzuj przypomnienia, aktualizacje i przydzielanie zadań, a funkcje takie jak automatyczne blokowanie czasu i priorytetyzacja zadań pozwolą Ci chronić godziny, w których jesteś najbardziej wydajny. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

12. Supermetrics (najlepszy do automatyzacji przepływu danych)

za pośrednictwem Supermetrics

Supermetrics przenosi dane marketingowe z platform reklamowych do miejsca pracy Twojego zespołu. Zamiast ręcznie pobierać pliki CSV z Facebook Ads, Google Analytics i LinkedIn, Supermetrics automatycznie przenosi te dane do Arkuszy Google, Looker Studio, Power BI lub Twojej hurtowni danych.

Ponadto platforma oferuje wsparcie dla ponad 150 źródeł danych i przetwarza ponad 15% globalnych danych marketingowych.

Najlepsze funkcje Supermetrics

Zaplanuj automatyczne odświeżanie danych w niestandardowych odstępach czasu, aby raporty były aktualne bez konieczności ręcznej aktualizacji.

Normalizuj nazwy pól i wskaźniki na różnych platformach, aby zapewnić spójność raportowania.

Prześlij dane offline za pomocą funkcji importu danych niestandardowych, aby połączyć je z wskaźnikami marketingu cyfrowego.

Stwórz Supermetrics Agents, aby generować raporty, sygnalizować anomalie i nie tylko.

Ograniczenia Supermetrics

Ceny szybko rosną wraz z połączeniami z kolejnych źródeł danych i miejsc docelowych.

Ustawienie złożonych transformacji danych i łączenie danych wymaga pewnego nakładu pracy.

Ceny Supermetrics

Pakiet startowy: 37 USD miesięcznie dla jednego użytkownika

Wzrost: 199 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników

Pro: 499 USD/miesiąc dla trzech użytkowników

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Supermetrics

G2: 4,4/5 (ponad 795 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 105 recenzji)

13. Funnel. io (najlepszy do magazynowania danych marketingowych)

za pośrednictwem Funnel.io

Funnel.io łączy się z ponad 600 źródłami danych i automatycznie uzupełnia dane historyczne, dzięki czemu nigdy nie stracisz dostępu do wyników z przeszłości, nawet jeśli zmieni się API. Jego model danych rozumie koncepcje marketingowe; wie, co oznaczają wyświetlenia, kliknięcia i konwersje na różnych platformach i automatycznie je normalizuje.

System dekoduje konwencje nazewnictwa kampanii, dzieląc „Q1_2025_Facebook_Retargeting” na oddzielne pola dla kwartału, roku, platformy i typu kampanii. Funnel AI przyspiesza cykl pracy.

Najlepsze funkcje Funnel.io

Automatycznie przeliczaj waluty, korzystając z historycznych kursów wymiany, które odpowiadają okresowi raportowemu.

Przechowuj przekształcone dane, zachowując oryginalne wartości do celów audytu i rozwiązywania problemów.

Twórz interaktywne pulpity nawigacyjne w Funnel lub eksportuj czyste dane do Looker Studio, Tableau lub magazynów danych.

Zadawaj pytania w języku naturalnym i uzyskaj wgląd w swoje dane dzięki wbudowanej funkcji AI, Data Chat.

Limits of Funnel.io

Nie wszystkie złącza/miejsca docelowe są dostępne w każdym planie (niektóre tylko w planach Business lub Enterprise).

Platforma wymaga zrozumienia koncepcji modelowania danych w celu zaawansowanej niestandardowej personalizacji.

Ustawienia zajmują więcej czasu niż w przypadku narzędzi typu plug-and-play, zwłaszcza w przypadku agencji o złożonych strukturach danych.

Ceny Funnel.io

Free

Starter: Niestandardowe ceny

Business: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Funnel.io

G2: 4,5/5 (ponad 155 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

📌 Pakiet rozwiązań do obsługi cyklu pracy i realizacji zadań dla klientów

14. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania cyklem pracy związanym z realizacją zamówień klientów)

Utrzymuj przepływ realizacji kampanii za pomocą zadań ClickUp

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat, a wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Co więcej, oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami agencji kreatywnych staje się podstawą całego cyklu pracy z klientami. Oto, w jaki sposób zapewnia ono wsparcie dla Twoich strategii marketingowych. 👇

Realizuj zadania poprzez przejrzysty proces

Załóżmy, że tworzysz kampanię społecznościową dla stałego klienta. Tworzysz zadanie ClickUp dla całego tygodniowego zestawu kampanii. W ramach tego zadania:

Dodaj podzadania dotyczące tworzenia skryptów, copywritingu, grafiki i korekty.

Korzystaj z funkcji ClickUp Dependencies , aby praca przebiegała we właściwej kolejności, a projektant mógł zająć się elementami wizualnymi po przygotowaniu tekstu.

Stwórz listę kontrolną zadań ClickUp dla kontroli jakości, np. spójność komunikacji marki i umiejscowienie wezwań do działania (CTA).

Zastosuj priorytety zadań ClickUp , aby wyróżnić zasoby związane z krótszymi terminami klientów.

Zapewnij klientom jasność bez konieczności organizowania dodatkowych spotkań.

Zapewnij widoczność projektu za pomocą panelu klienta w ClickUp

Panele ClickUp pomagają przedstawić status pracy, osie czasu i postępy za pomocą panelu widocznego dla klienta. Panel klienta może wyświetlać:

Aktualny postęp projektu

Produkty gotowe do przeglądu przez klienta

Terminy na nadchodzący tydzień

Przepustowość wśród odpowiednich członków zespołu

Karty AI podsumowujące tygodniowe postępy (i nie tylko!)

Załóżmy, że klient prowadzi cotygodniową serię wideo. Twój pulpit nawigacyjny pokazuje przygotowane scenariusze, zakończone nagrania, trwające edycje i odcinki gotowe do publikacji. Dzięki temu klient od razu wie, na jakim etapie są prace.

Możesz również tworzyć wewnętrzne pulpity nawigacyjne dla swojego zespołu, aby śledzić dystrybucję obciążenia pracą i wąskie gardła.

Podejmuj działania dzięki kontekstowym rozmowom

Dzięki ClickUp Chat dyskusje dotyczące projektów pozostają tam, gdzie odbywa się praca.

Zachowaj kontekst związany z realizacją zadań dzięki funkcji ClickUp Chat

Załóżmy, że Twój strateg udoskonala komunikaty dla kampanii marketingowej podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej informacji zwrotnych. Umieszcza notatki bezpośrednio w kanale czatu projektu. Następnie projektant odpowiada w tym samym wątku i załącza zaktualizowaną grafikę. Uzgodniony kierunek przekształca się w zadanie za pomocą jednego kliknięcia.

W końcu wszyscy mogą kontynuować pracę bez konieczności zmiany platformy lub ponownego wyjaśniania uzasadnienia.

Pozwól AI zadbać o spójność Twoich projektów

Twój zespół wykonuje świetną robotę. Spowolnienie zwykle pojawia się w pracy: aktualizacje, działania następcze, sprawdzanie zgodności i momenty typu „Czekaj, na jakim etapie jesteśmy?”.

ClickUp Brain eliminuje to obciążenie, dzięki czemu Twój zespół może działać bez konieczności zarządzania każdym najmniejszym zadaniem.

Pomyśl o cotygodniowych aktualizacjach dla klientów.

Otwierasz zadania, przewijasz czaty, próbujesz zapamiętać, co się zmieniło, wyodrębniasz najważniejsze informacje, przepisujesz wszystko czystym językiem i sprawdzasz, czy niczego nie brakuje. Nie jest to trudna praca, ale jest czasochłonna i powtarza się co tydzień.

Skup się na pracy, która ma znaczenie, dzięki ClickUp Brain

A teraz wyobraź sobie coś innego: prosisz ClickUp Brain o aktualizację.

Odczytuje rzeczywisty postęp zadania, decyzje, komentarze, zatwierdzenia i oczekujące elementy, a następnie generuje przejrzyste, uporządkowane podsumowanie statusu, które można natychmiast wysłać.

Zespoły, które korzystają z ClickUp, wykonują pracę trzy razy szybciej, oszczędzają 1,1 dnia roboczego tygodniowo i zmniejszają koszty operacyjne o 88%.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Bogaty zestaw funkcji może początkowo przytłaczać nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Właściciel agencji marketingowej udostępnia swoje doświadczenia z korzystania z ClickUp na Reddicie:

Korzystamy z ClickUp w naszej agencji od około pół roku i szczerze mówiąc, zmieniło to sposób naszej pracy w sposób, którego się nie spodziewałem. […] Ich system Docs po cichu zastąpił większość naszych zadań wykonywanych w Dokumentach Google. Wszystko przebiega płynniej, gdy nasza dokumentacja znajduje się w tym samym miejscu, co nasze projekty. Zespół dostosował się do tego szybciej, niż się spodziewałem. Na początku nie byłem przekonany do ClickUp Brain, wydawało mi się, że to kolejna sztuczka AI. Jednak to narzędzie uwolniło mnie od niektórych żmudnych zadań związanych z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę streszczać długie e-maile od klientów lub rozpocząć tworzenie szkicu. […] Funkcja notatnika AI była prawdziwą niespodzianką. Kiedyś po spotkaniach traciliśmy wiele elementów do wykonania, ale teraz wszystko jest rejestrowane i zadania są przydzielane automatycznie. Realizacja zadań stała się znacznie lepsza.

Korzystamy z ClickUp w naszej agencji od około pół roku i szczerze mówiąc, zmieniło to sposób naszej pracy w sposób, którego się nie spodziewałem. […] Ich system Docs po cichu zastąpił większość naszych zadań wykonywanych w Dokumentach Google. Wszystko przebiega płynniej, gdy nasza dokumentacja znajduje się w tym samym miejscu, co nasze projekty. Zespół dostosował się do tego szybciej, niż się spodziewałem.

Na początku nie byłem przekonany do ClickUp Brain, wydawało mi się, że to kolejna sztuczka AI. Jednak to narzędzie uwolniło mnie od niektórych żmudnych zadań związanych z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę streszczać długie e-maile od klientów lub rozpocząć tworzenie szkicu. […]

Funkcja notatnika AI była prawdziwą niespodzianką. Kiedyś po spotkaniach traciliśmy wiele elementów do wykonania, ale teraz wszystko jest rejestrowane i zadania są przydzielane automatycznie. Realizacja zadań stała się znacznie lepsza.

📌 Skala wielu klientów i white labelling

15. Stack AI (najlepszy do wdrażania sztucznej inteligencji w Enterprise)

za pośrednictwem Stack AI

Stack AI pozwala zespołom tworzyć gotowe do użycia asystenty AI i cykle pracy bez konieczności pisania kodu. Wizualny kreator łączy komponenty, aby obsługiwać zadania takie jak segregacja zgłoszeń do wsparcia technicznego, analiza dokumentów lub generowanie ofert.

Wybierasz spośród dużych modeli językowych (LLM), takich jak ChatGPT, Claude lub Gemini, w zależności od konkretnego zadania, a następnie wdrażasz asystenta AI jako aplikację wewnętrzną lub udostępniasz go za pośrednictwem API w celu szerszej integracji.

Najlepsze funkcje stosu AI

Twórz wizualnie cykle pracy AI, tworząc połączenia między modelami językowymi, źródłami danych i logiką bez konieczności kodowania.

Wdroż RAG, aby opierać odpowiedzi AI na dokumentach i bazach wiedzy specyficznych dla danej firmy.

Projektuj i wdrażaj chatboty dostosowane do konkretnych ról w ciągu kilku minut.

Zarządzaj wdrożeniami za pomocą środowisk, uprawnień opartych na rolach i dzienników audytowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Limity stosu AI

Głębokość szablonu różni się w zależności od przypadku użycia, co wymaga niestandardowego dostosowania do specjalistycznych cykli pracy.

Opcje integracji są bardziej ograniczone w porównaniu z ogólnymi platformami automatyzacji.

Narzędzia do monitorowania i obserwacji mogą wymagać uzupełnienia w przypadku złożonych wdrożeń produkcyjnych.

Ceny pakietu AI

Free

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje stosów AI

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Większość mniejszych/specjalistycznych agencji nadal jest dość niewielka i skoncentrowana na kliencie. W raporcie porównawczym obejmującym 251 agencji większość z nich zgłosiła, że ma tylko 11–20 klientów, a często jako swoje najważniejsze usługi wymieniała „SEO i utrzymanie stron internetowych" (77% agencji).

16. HighLevel (najlepszy dla agencji zajmujących się odsprzedażą)

za pośrednictwem HighLevel

HighLevel łączy CRM, marketing e-mailowy, SMS-y i budowanie lejków sprzedażowych w rozwiązanie, które agencje mogą sprzedawać pod własną marką. Cały system, od URL-ów logowania po aplikacje mobilne, jest opatrzony Twoją marką, dzięki czemu klienci widzą Twoje logo zamiast logo HighLevel.

Platforma obejmuje dwukierunkowe wiadomości SMS, śledzenie połączeń, wiadomości głosowe oraz integrację z Facebook Messengerem w celu scentralizowania komunikacji z klientami.

Co więcej, narzędzia AI HighLevel generują teksty do lejków sprzedażowych, tworzą odpowiedzi na recenzje i budują cykle pracy poprzez podpowiedzi konwersacyjne.

Najlepsze funkcje HighLevel

Cała platforma, w tym aplikacje mobilne, URL-y logowania i branding, może być sprzedawana klientom pod własną marką.

Klonuj zakończone systemy marketingowe za pomocą migawek , które zawierają lejki, cykle pracy i automatyzacje.

Włącz tryb SaaS, aby tworzyć plany subskrypcyjne, naliczać opłaty klientom i automatycznie obsługiwać rozliczenia.

Limits of HighLevel

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania sporadycznych błędów i problemów z wydajnością nowych funkcji.

Zaawansowane funkcje AI wymagają oddzielnych opłat opartych na wykorzystaniu, które są doliczane do podstawowej subskrypcji.

Ceny HighLevel

Bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 97 USD/miesiąc

Unlimited: 297 USD/miesiąc

Wysokie oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 545 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 80 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Wytrenuj AI w zakresie marketingu, aby w czasie rzeczywistym sygnalizowała kanały o słabych wynikach. Na przykład, jeśli reklamy TikTok osiągają słabe wyniki w środku tygodnia, AI może powiadomić zespół o konieczności natychmiastowej realokacji budżetu lub modyfikacji kreacji.

Korzyści płynące z dobrze skonstruowanego zestawu narzędzi AI dla agencji

Solidny zestaw narzędzi AI pozwala agencjom uporządkować chaos związany z AI i stworzyć systemy, które zwiększają wydajność. Oto, jak dobrze skonstruowany zestaw narzędzi zapewnia rzeczywistą wartość dodaną:

Przyspiesza realizację kampanii: przyspiesza produkcję kreatywną, cykle zatwierdzania i raportowanie dla klientów dzięki połączeniu automatyzacji.

Zwiększa kreatywność: wykorzystuje AI do burzy mózgów, testowania różnych wariantów i udoskonalania komunikatów na dużą skalę.

Poprawia utrzymanie klientów: zapewnia szybszą realizację zleceń i głębszy wgląd w dane, co przekłada się na wymierne wyniki.

Operacje przyszłościowe: zapewnia dostosowanie stosu technologicznego do nowych narzędzi i zmian rynkowych bez zwiększania złożoności.

Wzmacnia proces podejmowania decyzji: łączy łączy analizy marketingowe , CRM i dane reklamowe, aby ujawnić trendy i pomóc w podejmowaniu mądrzejszych decyzji dotyczących wydatków.

🧠 Ciekawostka: Przez około sto lat (mniej więcej od końca XIX wieku do połowy XX wieku) wiele agencji reklamowych otrzymywało standardową prowizję w wysokości około 15% od kosztów mediów zakupionych dla klientów. Nawet po przejściu agencji na realizację kreatywnych kampanii dla reklamodawców (a nie dla wydawców) udało im się zachować ten model prowizyjny.

Typowe błędy popełniane przez agencje podczas tworzenia zestawu narzędzi AI

Oto, gdzie większość agencji popełnia błędy podczas tworzenia swojego stosu AI i jak uniknąć powtarzania tych samych błędów.

Błąd Dlaczego to boli Co należy zrobić zamiast tego Traktowanie narzędzi jako strategii Teams oczekują, że technologia rozwiąże problemy związane z procesami, co prowadzi do bałaganu i zamieszania. Najpierw zaplanuj cykl pracy, a następnie użyj narzędzi, aby wzmocnić to, co już działa. Korzystanie z AI bez kontekstu Wyniki AI są mało przydatne, gdy zespoły nie dostarczają jasnych danych lub wskazówek. Nawadniaj narzędzia wysokiej jakości podpowiedziami, spostrzeżeniami klientów i danymi kampanii, aby uzyskać dokładne wyniki. Pomijanie koordynacji między zespołami Brak współpracy między zespołami kreatywnymi, analitycznymi i strategicznymi powoduje powielanie zadań i opóźnienia. Skonfiguruj wspólne pulpity nawigacyjne lub scentralizowane obszary robocze, aby wszyscy byli zgrani. Poleganie wyłącznie na funkcjach AI Błyskotliwe dodatki AI często odwracają uwagę od brakujących podstawowych funkcji. Oceń, czy narzędzie poprawia strategię, współpracę lub wymierne wyniki.

🧠 Ciekawostka: Niektóre agencje były pionierami w zakresie rodzajów mediów: na przykład jedna z pierwszych agencji w Stanach Zjednoczonych wykorzystała pierwsze środowisko reklam telewizyjnych w 1941 r. (dla zegarka), a rozwój billboardów nastąpił gwałtownie, gdy samochody stały się powszechne na amerykańskich drogach.

Budowanie agencji marketingowej opartej na AI nie powinno oznaczać zmagania się z niepołączonymi systemami. Najmądrzejsze zespoły usprawniają, łączą i skalują swoje cykle pracy, aby każdy projekt działał jak dobrze naoliwiona maszyna kampanii.

ClickUp łączy wszystkie cykle pracy Twojej agencji w jednym potężnym obszarze roboczym, dzięki czemu strategia, kreatywność, realizacja i raportowanie znajdują się pod jednym dachem.

Planuj kampanie w zadaniach ClickUp, śledź wyniki za pomocą Dashboards, scentralizuj swoje strategie w dokumentach i generuj nowe pomysły dzięki ClickUp Brain. Co więcej, ClickUp BrainGPT ujednolica cały cykl pracy. Oznacza to, że poświęcisz mniej czasu na przełączanie się między platformami, a więcej na tworzenie kampanii, które naprawdę przynoszą efekty.

Chcesz przeprowadzić połączenie całego ekosystemu AI swojej agencji? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

Agencje potrzebują narzędzi, które pomagają w tworzeniu zawartości, zarządzaniu kampaniami, analizach i raportowaniu dla klientów. ClickUp łączy te funkcje, oferując oparte na sztucznej inteligencji narzędzia do pisania, śledzenia zadań i pulpity wydajności w jednej platformie, dzięki czemu zespoły mogą zarządzać kampaniami i generować zawartość bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Większość agencji przeznacza około 10–20% całkowitego budżetu technologicznego na narzędzia AI marketingowe. Dokładna kwota zależy od wielkości zespołu, obsługiwanych klientów i złożoności kampanii.

Małe agencje mogą z powodzeniem wdrożyć rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI). Wiele platform AI oferuje obecnie przystępne cenowo plany, bezpłatne poziomy lub modele płatności za rzeczywiste wykorzystanie, umożliwiając małym zespołom automatyzację rutynowych zadań i skuteczną konkurencję bez konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych.

Śledź wskaźniki, takie jak czas zaoszczędzony na powtarzalnych zadaniach, poprawa wyników kampanii, współczynniki konwersji potencjalnych klientów i koszt pozyskania klienta. Porównanie wyników przed i po wdrożeniu AI w przypadku działań takich jak kierowanie reklam pomaga oszacować wartość i uzasadnić dalsze inwestycje.

Agencje powinny weryfikować swój zestaw co 6–12 miesięcy. Dzięki temu będą na bieżąco z nowymi funkcjami, aktualizacjami zabezpieczeń i zmieniającymi się potrzebami klientów, jednocześnie eliminując zbędne lub rzadko używane narzędzia.