Bezpłatne szablony pulpitów klienta ułatwiające raportowanie dla klientów i śledzenie projektów

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie zapewnienie klientom widoczności w czasie rzeczywistym nie jest tylko miłym dodatkiem — jest koniecznością.

Dla agencji, freelancerów i zespołów mających kontakt z klientami stanowi to zarówno wyzwanie, jak i szansę. Musisz przedstawić pełny obraz sytuacji — od wskaźników sprzedaży i postępów projektu po wyniki kampanii — nie przytłaczając jednocześnie swoich klientów.

W tym celu przydatne są specjalnie zaprojektowane pulpity nawigacyjne do raportowania dla klientów oraz szablony pulpitów nawigacyjnych. Dzięki agregowaniu wielu źródeł danych w jednym, ujednoliconym widoku, szablony pulpitów nawigacyjnych dla klientów zapewniają scentralizowaną lokalizację do śledzenia kluczowych wskaźników, usprawniania komunikacji i budowania zaufania.

Zapoznajmy się z kilkoma bezpłatnymi i konfigurowalnymi szablonami ClickUp do raportowania dla klientów.

Szablony pulpitów klienta w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych darmowych szablonów pulpitów nawigacyjnych dla klientów i raportowania:

Czym są szablony pulpitów klienta?

Szablony pulpitów klienta to gotowe i konfigurowalne układy, które wyświetlają kluczowe dane klienta — takie jak wyniki finansowe, przepływy pieniężne, wyniki sprzedaży i wskaźniki projektu — w jednym, uporządkowanym widoku. Pobierają one informacje z wielu źródeł danych i strukturyzują je w wykresy, tabele i wskaźniki KPI, dzięki czemu zespoły mogą szybko tworzyć pulpity raportowania dla klientów bez konieczności zaczynania od zera. W ten sposób uzyskuje się praktyczne informacje, które pozwalają podejmować decyzje oparte na danych, bezpośrednio poprawiające zwrot z inwestycji.

Szablony pulpitów klienta są szczególnie pomocne dla agencji, freelancerów i firm, które muszą zarządzać wieloma kontami klientów i organizować dane w jednej scentralizowanej lokalizacji.

Co sprawia, że szablon pulpitu klienta jest dobry?

Szablon pulpitu klienta musi być wystarczająco elastyczny, aby zapewnić wsparcie dla różnych metod raportowania, umożliwiając interesariuszom zrozumienie tego, co widzą, bez konieczności udzielania wyjaśnień.

Poszukaj szablonów, które umożliwiają:

Uporządkuj informacje o klientach w sekcjach dotyczących projektów, finansów i wyników.

Stwórz połączenie i pobieraj dane automatycznie z narzędzi takich jak Google Analytics, CRM lub aplikacje finansowe.

Dostosuj elementy wizualne za pomocą wykresów, diagramów i tabelek, aby ułatwić dostęp do złożonych danych.

Śledź kluczowe wskaźniki efektywności , takie jak przepływy pieniężne, współczynnik konwersji i postępy w sprzedaży, z dużą dokładnością.

Udostępniaj klientom aktualizacje na żywo , aby mogli oni uzyskać dostęp do dokładnych, aktualnych danych bez konieczności ręcznego odświeżania strony.

Szablony pulpitów klienta

Zarządzanie klientami nie powinno przypominać pracy detektywa. Gdy szczegóły projektu są rozproszone na wielu platformach i narzędziach, tracisz czas na poszukiwanie informacji zamiast faktycznie dostarczać wartość. Często nazywa się to „rozproszeniem pracy”.

ClickUp rozwiązuje ten problem jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI.

Panele ClickUp łączą wszystkie informacje — harmonogramy projektów, wyniki, budżety i wskaźniki postępów — w jednym widoku, który jest aktualizowany w czasie rzeczywistym. W ten sposób ClickUp pełni również funkcję doskonałego oprogramowania CRM.

Eliminuje to wszelkie formy rozproszenia pracy, zapewniając 100% kontekstu i jedno miejsce do współpracy między ludźmi i agentami.

ClickUp oferuje również zakres konfigurowalnych szablonów pulpitów nawigacyjnych, które można łatwo zintegrować z procesem raportowania tygodniowego lub miesięcznego. Zapoznajmy się z nimi razem.

1. Szablon pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź kamienie milowe, ryzyka i budżety w czasie rzeczywistym dzięki szablonowi pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp.

Szablon pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp umożliwia kierownikom projektów i zespołom wizualizację i realizację zadań projektowych przy pełnej widoczności harmonogramów, kosztów i ryzyka.

Panele w ClickUp automatycznie pobierają szczegóły z przestrzeni projektowych i list, zapewniając wgląd we wszystko, od postępów po wyniki. Dzięki różnorodnym widżetom możesz dostosować swój panel do własnych potrzeb: paski postępu dla wskaźników ukończenia, wykresy liniowe dla trendów, wykresy kołowe dla indywidualnego wkładu, widżety obciążenia pracą dla alokacji zasobów i wiele innych.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj wizualną oś czasu działań projektowych, na której możesz łatwo dostosowywać daty i czas trwania zadań, przeciągając elementy w widoku Gantta

Automatycznie śledź postępy dzięki polom opartym na formułach dla czasu trwania i pozostałego budżetu, eliminując ręczne obliczenia.

Udoskonal i zrównoważ obciążenie pracą dzięki widokowi planowania wydajności i sprawdź, czy członkowie zespołu mają zbyt mało lub zbyt dużo zadań.

📌 Idealne dla: kierowników projektów i liderów zespołów w branży budowlanej, IT, marketingowej lub operacyjnej, którzy potrzebują oprogramowania do monitorowania kosztów, zależności i obciążenia zespołu.

📮 ClickUp Insight: 31% menedżerów preferuje tablice wizualne. Inni polegają na wykresach Gantt, pulpitach nawigacyjnych lub widokach zasobów. Jednak większość narzędzi zmusza do wyboru jednej opcji. Jeśli widok nie odpowiada Twojemu sposobowi myślenia, staje się po prostu kolejną przeszkodą. Dzięki ClickUp nie musisz wybierać. Jednym kliknięciem przełączaj się między wykresami Gantta opartymi na sztucznej inteligencji, tablicami Kanban, pulpitami nawigacyjnymi lub widokiem obciążenia pracą. A dzięki ClickUp AI możesz automatycznie generować dostosowane widoki lub podsumowania w zależności od tego, kto je przegląda — czy to Ty, kierownik, czy projektant. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp firma CEMEX przyspieszyła wprowadzanie produktów na rynek o 15% i skróciła opóźnienia w komunikacji z 24 godzin do kilku sekund.

2. Szablon raportu analitycznego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Pobierz szablon raportu analitycznego ClickUp, aby przekształcić surowe dane w przejrzyste podsumowania wizualne zawierające punkty odniesienia i trendy.

Szablon raportu analitycznego ClickUp zapewnia przejrzysty plan działania dotyczący strukturyzacji pulpitów do raportowania dla klientów. Zamiast zaczynać od pustej strony, otrzymujesz gotowe sekcje do przeglądu danych w zależności od wskaźników, które chcesz raportować.

Możesz na przykład stworzyć portal klienta, aby pokazać wydajność strony internetowej, podkreślając rodzaje sesji, odwiedziny stron, konwersje, transakcje i inne wskaźniki KPI. Możesz wstawiać liczby, przesyłać różne rodzaje wykresów lub odpowiednie obrazy, aby pokazać postępy lub wyniki realizacji strategii.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Prezentuj analizy w formie comiesięcznego raportu, przechodząc od danych dotyczących odbiorców do informacji o przychodach.

Dodaj kontekst obok wykresów, zawierający podpowiedzi dotyczące porównań, trendów i wniosków, dzięki czemu raporty będą gotowe do przekazania klientom.

Przekształć surowe dane analityczne w praktyczne podsumowania, korzystając z gotowych sekcji dotyczących ruchu, zaangażowania, sprzedaży i transakcji, które klienci mogą przejrzeć w ciągu kilku minut.

📌 Idealne dla: agencji, freelancerów i analityków wewnętrznych, którzy chcą korzystać z gotowego szablonu raportowania, aby wizualizować istotne informacje o klientach.

💡 Porada dla profesjonalistów: Połącz szablon raportu analitycznego z szablonem pulpitu nawigacyjnego KPI, aby dostosować raportowanie do mierzalnych celów biznesowych.

🧠 Szybki trik: Chcesz wyprzedzać opóźnienia w projekcie bez konieczności przeglądania różnych widoków? Dzięki ClickUp Brain MAX możesz zadawać pytania typu „Jakie zadania przekraczają budżet w tym tygodniu?” lub „Kto jest przeciążony pracą nad projektem wdrożenia Phoenix?” i uzyskać natychmiastowe odpowiedzi generowane przez AI na podstawie danych z całego obszaru roboczego i połączonych aplikacji. Wyszukuj wszystko, pytaj o wszystko: ClickUp Brain MAX zapewnia dostęp do wszystkich Twoich zadań, aplikacji i modeli AI na wyciągnięcie ręki.

3. Szablon raportu marketingu cyfrowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu raportu marketingu cyfrowego ClickUp, aby podkreślić ruch, konwersje i zwrot z inwestycji we wszystkie kampanie.

Szablon raportu marketingu cyfrowego ClickUp zapewnia zespołom marketingowym gotowy do użycia format raportowania, umożliwiający śledzenie kampanii, wyników i zwrotu z inwestycji.

Zapewnia on również wysoki poziom niestandardowego dostosowania, umożliwiając uporządkowanie celów kampanii, kluczowych wskaźników i innych informacji w jednym, przejrzystym i atrakcyjnym wizualnie dokumencie. Każdy blok można edytować, co pozwala dodawać szczegóły kampanii, przesyłać materiały wizualne, wyróżniać kluczowe wskaźniki i podawać dane kontaktowe.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon

Edytuj gotowe sekcje dotyczące kampanii, wskaźników KPI i wyników bez konieczności tworzenia raportów od podstaw.

Używaj symboli zastępczych dla wykresów i elementów wizualnych, aby uprościć prezentację danych.

Dostosuj elementy marki (logo, kolory, informacje kontaktowe), aby raporty były spójne.

📌 Idealne dla: agencji, freelancerów i analityków wewnętrznych, którzy chcą korzystać z gotowego szablonu raportowania, aby wizualizować istotne informacje o klientach.

⏱️ Wskazówki pozwalające zaoszczędzić czas: Połącz informacje: Połącz wskaźniki sprzedaży, marketingu i wyników finansowych w jednym panelu, aby uzyskać pełny widok sytuacji bez konieczności przełączania się między zakładkami.

Zautomatyzuj gromadzenie danych: połącz pola CRM bezpośrednio z pulpitem nawigacyjnym, aby dane były aktualizowane automatycznie w czasie rzeczywistym.

Wykorzystaj ponownie, nie twórz od nowa: zapisz najlepsze przykłady pulpitów nawigacyjnych jako szablony i wykorzystaj je ponownie dla nowych klientów lub projektów.

4. Szablon raportu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Mierz wyniki kampanii, wpływ na proces sprzedaży i przyszłe priorytety dzięki szablonowi raportu marketingowego ClickUp.

Dla zespołów marketingowych szablon raportu marketingowego ClickUp pomaga skonsolidować analizy kampanii, wyniki stron internetowych i mediów społecznościowych oraz informacje o klientach. Szablon ten zawiera sekcje poświęcone kampaniom, danym e-mailowym, ruchowi internetowemu i konwersjom klientów. Możesz dodawać elementy wizualne i notatki, jednocześnie zachowując kluczowe wskaźniki w widocznym miejscu, aby interesariusze mogli je przeczytać.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Przeanalizuj dane analityczne kampanii (reklamy, e-maili i media społecznościowe) za pomocą wbudowanych wykresów przedstawiających wyświetlenia, kliknięcia i konwersje.

Śledź wskaźniki dotyczące witryny internetowej i mediów społecznościowych, takie jak sesje, współczynnik odrzuceń, wzrost liczby obserwujących i inne podobne wskaźniki.

Prezentuj dane potencjalnych klientów i klientów za pomocą przejrzystych wizualizacji MQL, SQL i nowych pozyskanych klientów.

📌 Idealne dla: menedżerów marketingu i analityków, którzy potrzebują uporządkowanego szablonu do prezentowania wyników kampanii, wskaźników wydajności i możliwości rozwoju bez konieczności poświęcania czasu na formatowanie raportów.

⚡Przydatna wskazówka: Skorzystaj z agentów ClickUp AI, aby natychmiast wyświetlić dane do pulpitów nawigacyjnych z obszaru roboczego, takie jak aktualizacje projektu, wyniki kampanii, podsumowania czatów, przeszkody w realizacji zadań i inne. Te inteligentne agenty pomogą Ci zdecydować, jakie wskaźniki są potrzebne w pulpicie klienta (zakończone zadania, zbliżające się terminy, zablokowane zadania, budżet w porównaniu z czasem, itp. ), w oparciu o potrzebne informacje. Ponieważ działają one w oparciu o wyzwalacze, warunki, działania i bazy wiedzy, mogą publikować aktualizacje w określonych odstępach czasu i odpowiadać na zapytania dotyczące Twoich danych. Skorzystaj z gotowych lub stwórz niestandardowe agenty ClickUp AI Autopilot.

5. Szablon raportu projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu raportu projektu ClickUp, aby przedstawić interesariuszom postępy, przeszkody i nadchodzące zadania.

Jeśli chcesz przedstawić ogólny stan swoich projektów w jednym uporządkowanym, łatwym do udostępnienia dokumencie, wypróbuj szablon raportu projektowego ClickUp. Zawiera on sekcje dotyczące szczegółów projektu, statusu, najważniejszych informacji, ryzyka i nadchodzących zadań, co ułatwia przekazywanie informacji o postępach bez pomijania kluczowych szczegółów.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon

Śledź status projektu dzięki przejrzystym wskaźnikom dotyczącym realizacji, budżetu, osi czasu i jakości.

Dodaj najważniejsze informacje i osiągnięcia, aby uchwycić sukcesy wraz z mierzalnymi wynikami.

Rejestruj ryzyka i przeszkody wraz z właścicielami i planami działania, aby zapewnić odpowiedzialność.

📌 Idealne rozwiązanie dla: kierowników projektów i liderów zespołów, którzy muszą w jasny sposób przedstawiać aktualizacje dotyczące projektu kierownictwu, klientom lub interesariuszom z różnych działów, nie tracąc godzin na formatowanie raportów.

6. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Pobierz szablon raportu sprzedaży ClickUp, aby analizować stan potencjalnych klientów, wskaźniki skuteczności i dokładne prognozy na pierwszy rzut oka.

Szablon raportu sprzedaży ClickUp pomaga kierownikom sprzedaży i zespołom śledzić aktualizacje w czasie rzeczywistym oraz wyniki w widoku miesięcznym, kwartalnym i rocznym w uporządkowany sposób.

Dzięki wbudowanym widokom, takim jak raporty roczne, miesięczne i kwartalne, a także widok Tablicy i karty AI, możesz przełączać się między informacjami na poziomie makro, a nawet szczegółowymi zestawieniami. Ponadto pola niestandardowe, takie jak rzeczywista kwota sprzedaży, prognoza sprzedaży, osiągnięcia sprzedażowe i region, ułatwiają filtrowanie i porównywanie trendów wydajności.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Przełączaj się między rocznymi, miesięcznymi lub kwartalnymi raportami sprzedaży bez konieczności ponownego tworzenia układów.

Śledź wyniki finansowe za pomocą pól niestandardowych dla danych rzeczywistych, prognoz i procentu realizacji.

Korzystaj z widoków tablicy i pulpitu nawigacyjnego, aby uzyskać dostęp do informacji o stanie procesu i trendach regionalnych oraz je wizualizować.

📌 Idealne rozwiązanie dla: kierowników sprzedaży, kierowników regionalnych i zespołów ds. operacji przychodowych, którzy potrzebują przejrzystego systemu do monitorowania celów sprzedażowych, śledzenia trendów wydajności i raportowania w różnych przedziałach czasowych.

7. Szablon cotygodniowego raportu statusu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu cotygodniowego raportu statusu ClickUp, aby rejestrować cotygodniowe sukcesy, priorytety i przeszkody bez konieczności wysyłania długich wiadomości e-mail.

Szablon cotygodniowego raportu statusu ClickUp zapewnia zespołom niezawodny sposób komunikowania postępów, podkreślania sukcesów i sygnalizowania kwestii wymagających uwagi w jednym miejscu. Zawiera on kluczowe aktualizacje — od zakończonych zadań i nadchodzących kamieni milowych po przeszkody i obszary ryzyka — w jednym uporządkowanym raporcie. Dzięki temu klienci otrzymują prosty obraz stanu projektu bez dodatkowych wyjaśnień. Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Podziel działania według zadań, właścicieli i statusów, aby uzyskać szybką widoczność.

Zapisuj cotygodniowe osiągnięcia w jednym miejscu, aby przejść od jednego kamienia milowego do następnego z pełną przejrzystością.

Pomóż interesariuszom zobaczyć, co zostało zrobione i co będzie dalej, podając w razie potrzeby linki do połączonych zadań.

📌 Idealne rozwiązanie dla: kierowników projektów, zespołów obsługujących klientów oraz zespołów międzyfunkcyjnych, które potrzebują spójnych cotygodniowych aktualizacji dla kadry kierowniczej, sponsorów i klientów.

8. Szablon raportu o statusie wielu projektów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Pobierz szablon raportu o statusie wielu projektów ClickUp, aby uzyskać widoczność na poziomie portfolio w stan projektu, koszty i osie czasu.

Szablon raportu o statusie wielu projektów ClickUp jest idealny, aby zapewnić menedżerom widok na wszystkie bieżące projekty w jednym miejscu. Możesz przeglądać wiele projektów w ramach jednego pulpitu nawigacyjnego portfela projektów i uzyskać szczegółowy podział wyników, ryzyka, kosztów i wskaźników jakości dla każdego z nich.

Dostępne są znaczniki statusu dotyczące kondycji projektu (status: dobry, zagrożony, nie na dobrej drodze), dzięki czemu Twój zespół wie, w jakim kierunku zmierzają sprawy.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podkreślaj względną wydajność (np. projekt A jest realizowany przed terminem, projekt B jest opóźniony).

Sprawdź zależności, gdy projekty mają wspólne zasoby lub sprzeczne osie czasu.

W tabeli kosztów wpisz szacunkowe i rzeczywiste wartości, a następnie skorzystaj z funkcji „Pozostały budżet”, aby sprawdzić, czy wydatki są wyższe lub niższe od zakładanych.

📌 Idealne dla: biur zarządzania projektami (PMO), kierowników programów/portfeli, kierowników agencji lub dostawców oraz zespołów operacyjnych nadzorujących wiele projektów, które wymagają osi czasu gotowych do przedstawienia kierownictwu.

9. Szablon miesięcznego raportu o stanie działalności firmy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu miesięcznego raportu o stanie działalności ClickUp, aby przekształcić comiesięczne aktualizacje w przypisane zadania wraz z właścicielami i terminami realizacji.

Szukasz punktu wyjścia do tworzenia raportów wysokiego poziomu? Szablon miesięcznego raportu o stanie działalności firmy ClickUp umożliwia menedżerom i zespołom przeglądanie postępów w realizacji projektów, danych finansowych, wskaźników KPI i celów. Znajdziesz w nim gotowe do edycji bloki umożliwiające szybkie aktualizacje, informacje o zakończonych zadaniach, nadchodzących zadaniach i wyzwaniach.

Dostosuj szablon, aby uwzględnić konkretne wskaźniki i kategorie, takie jak łączna liczba dostarczonych produktów, godziny rozliczeniowe, zadania przeniesione i elementy ryzyka.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przekształć najważniejsze wydarzenia miesiąca w jasne kolejne kroki, przypisując zadania lub właścicieli.

Natychmiast wykrywaj zmiany zakresu i brakujące wyniki dzięki wbudowanym kontrolkom typu „tak/nie”.

Dodaj kontekst za pomocą notatek, komentarzy, właścicieli i terminów, aby zapewnić przejrzystość odpowiedzialności.

📌 Idealne dla: kierowników operacyjnych, kierowników działów i kierowników projektów, którzy potrzebują zwięzłego, powtarzalnego miesięcznego pulpitu nawigacyjnego z aktualizacjami dla kadry kierowniczej i interesariuszy z różnych działów.

10. Szablon analizy mediów społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź wskaźniki KPI w różnych kanałach za pomocą gotowych pulpitów nawigacyjnych dla klientów, korzystając z szablonu ClickUp Social Media Analytics.

Szablon ClickUp Social Media Analytics zapewnia zespołom ds. mediów społecznościowych wyczerpujący przegląd umożliwiający pomiar wskaźników KPI we wszystkich kanałach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest i Snapchat.

Można go przekształcić w w pełni funkcjonalny pulpit operacyjny z polami niestandardowymi dla wskaźników, wyników celowych i rzeczywistych, co pozwala zobaczyć, gdzie kampanie osiągają lepsze wyniki, a gdzie nie spełniają oczekiwań.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Porównuj wyniki kampanii na wszystkich platformach bez konieczności eksportowania danych do arkuszy kalkulacyjnych.

Grupuj wskaźniki KPI według osób przypisanych, etykiet lub priorytetów, aby jasno określić zakres odpowiedzialności i podległość służbową.

Wykorzystaj pola niestandardowe do określenia punktów odniesienia, celów, rzeczywistych wyników i planów działania, aby wyjść poza powierzchowne raportowanie.

Przełączaj się między różnymi widokami, takimi jak widok listy lub widok tabeli , aby uzyskać zestawienia na poziomie platformy i porównania między kanałami.

📌 Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych i wewnętrznych zespołów marketingowych oraz agencji poszukujących rozwiązań do raportowania na wielu platformach z wskaźnikami KPI w czasie rzeczywistym i jasnym podziałem własności.

Oto przewodnik krok po kroku, jak stworzyć pulpit nawigacyjny w mniej niż 15 minut!

11. Szablon KPI ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu KPI ClickUp, aby mierzyć cele w stosunku do wyników i proaktywnie sygnalizować nieprawidłowe wskaźniki.

Dzięki szablonowi KPI ClickUp łatwo jest śledzić cele, wartości bazowe i rzeczywiste wyniki w jednym miejscu, co pozwala mierzyć wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym.

Skorzystaj z listy Podsumowanie, aby wyświetlić status wszystkich wskaźników KPI, lub przejdź do OKR działów, aby sprawdzić osiągnięcia KPI poszczególnych zespołów. Dostępne są również tablice postępów i widok osi czasu, które umożliwiają grupowanie według statusu, osoby przypisanej lub działu. To świetny sposób na wykrycie luk w zakresie własności i kolizji terminów.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Ustaw automatyzację w ClickUp , np. Gdy rzeczywisty wynik jest o 10% niższy od celu → ustaw status na „W zagrożeniu” i @wspomnij właściciela, aby podjął działania, zanim cele nie zostaną osiągnięte.

Wprowadź wartość bazową (aktualną wartość lub średnią z przeszłości) oraz wartość celową (cel, który chcesz osiągnąć), aby uzyskać miarodajne porównania.

celami ClickUp, aby postępy były automatycznie agregowane w panelach śledzenia celów i Połącz wskaźniki KPI z, aby postępy były automatycznie agregowane w panelach śledzenia celów i panelach wykonawczych

📌 Idealne dla: kierowników ds. operacyjnych, marketingu, sprzedaży, HR i PMO, którzy potrzebują praktycznego pulpitu KPI, z którego faktycznie będą korzystać ich zespoły.

12. Szablon celów i OKR firmy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu celów i zadań OKR firmy ClickUp, aby porównać wyniki docelowe z rzeczywistymi oraz śledzić postęp projektów.

Szablon OKR i celów firmy ClickUp jest tym, czego potrzebujesz do zarządzania kompleksowymi cyklami pracy OKR. Skorzystaj z formularza OKR Submission (Budowa → Ustawienia → Podgląd), aby zarejestrować wnioskodawcę, sponsora, punkt odniesienia i cel, a następnie automatycznie utworzyć zadania OKR na liście Cele z przypisanymi polami i ustalonymi właścicielami.

Skorzystaj z funkcji Wszystkie powiązane elementy OKR, aby przeglądać i zatwierdzać propozycje w jednej tabeli, zapisywać spotkania w Kalendarzu OKR oraz śledzić postępy w widokach Lista/Tablica wraz ze statusem i priorytetem.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Ustandaryzuj przyjmowanie OKR dzięki formularzom zgłoszeniowym, które natychmiast tworzą zadania w Twoim obszarze roboczym, umożliwiając szybkie przekazywanie i przeglądanie.

Szybciej zatwierdzaj i wdrażaj cele, filtrując Wszystkie powiązane elementy OKR według Etapu zatwierdzania i zbiorczo przypisując właścicieli, daty i priorytety.

Dotrzymuj terminów dzięki kalendarzowi OKR i automatycznie obliczanym postępom (wartość bazowa → cel → wartość rzeczywista), z widocznością dla kierownictwa i zespołów.

📌 Idealne rozwiązanie dla: kierowników PMO/operacyjnych wdrażających cele OKR w całej firmie, którzy potrzebują jednego systemu do przyjmowania → zatwierdzania → planowania → śledzenia zadań.

13. Szablon planu działania SMART Goal od ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu planu działania SMART Goal firmy ClickUp, aby wyznaczyć uporządkowane, mierzalne cele i bez wysiłku śledzić ich realizację.

Dla zespołów, które potrzebują pulpitu roboczego do realizacji celów SMART, z pomocą przychodzi szablon planu działania SMART Goal Action Plan Template od ClickUp.

Użyj tego szablonu, aby śledzić postępy za pomocą pól niestandardowych, takich jak „Wskaźnik ukończenia” i „Stan realizacji celu”, rejestrować przeszkody i przekształcać kluczowe cele w kamienie milowe ClickUp. Dodatkowo rozważ dodanie kalendarza do planowania punktów kontrolnych lub pulpitu nawigacyjnego do wizualizacji trendów, aby plan działania pozostawał widoczny bez konieczności ręcznego sprawdzania każdego członka zespołu.

Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przeciągnij cele przez etapy SMART, aby przeprowadzać cotygodniowe kontrole (nie jest potrzebny oddzielny zestaw statusów).

Grupuj według inicjatywy celu lub głównego zespołu , aby zobaczyć, które strumienie pracy mają największy wpływ.

Promuj kluczowe elementy jako kamienie milowe i przypnij widok kalendarza, aby egzekwować częstotliwość przeglądów.

📌 Idealne dla: menedżerów i założycieli, którzy potrzebują prostego systemu zgodnego z metodą SMART, aby przekształcić cele w możliwe do śledzenia działania.

Zmień raportowanie dla klientów w informacje w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp

Statyczne raporty należą już do przeszłości. Klienci naprawdę potrzebują hubu informacji w czasie rzeczywistym, w którym dane dotyczące wydajności, aktualizacje postępów, analizy ryzyka i wyniki biznesowe są stale (i automatycznie) aktualizowane.

Dzięki pulpitom nawigacyjnym, automatyzacji, konfigurowalnym szablonom i agentom opartym na AI ClickUp możesz pobierać dane na żywo z różnych projektów i wizualizować je za pomocą dynamicznych wykresów i interaktywnych widżetów.

Chcesz zapewnić swojemu zespołowi i klientom natychmiastową widoczność i możliwość podejmowania mądrzejszych decyzji?

Pobierz ClickUp za darmo i stwórz swój pierwszy pulpit klienta już dziś.