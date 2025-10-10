12 najlepszych programów do tworzenia pulpitów nawigacyjnych (recenzje, funkcje i ceny)

Jeśli jesteś liderem biznesowym lub kierownikiem zarządzania projektami, z pewnością znasz niektóre z poniższych problemów:

Strategia i realizacja często funkcjonują w zupełnie innych wymiarach.

Cele są wyznaczone, ale codzienna praca gubi się w tłumaczeniu. Trudno jest dostrzec, w jaki sposób działania Twojego zespołu przekładają się na wyniki biznesowe.

Oprogramowanie do tworzenia pulpitów nawigacyjnych gromadzi rozproszone dane w jednym widoku w czasie rzeczywistym, ostrzegając Cię, gdy coś idzie nie tak.

Dzięki niemu zyskujesz udostępniane źródło informacji, które pozwala wszystkim członkom organizacji skupić się na tym, co najważniejsze.

W tym blogu omówimy najlepsze obecnie dostępne narzędzia do tworzenia pulpitów nawigacyjnych, porównując ich funkcje, kluczowe zalety, limity, ceny i rzeczywiste opinie użytkowników, abyś mógł znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla swojej firmy.

Najlepsze oprogramowanie do tworzenia pulpitów nawigacyjnych w skrócie

Oto tabela porównawcza, która pomoże Ci zrozumieć, co oferuje każde z tych narzędzi.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Pulpity do zarządzania projektami z niestandardowymi cyklami pracy Konfigurowalne pulpity nawigacyjne z widżetami do śledzenia zadań, czasu i celów; aktualizacje w czasie rzeczywistym; integracja z różnymi widokami projektów. Dostępny Free Plan, niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Tableau Zaawansowana wizualizacja danych Zaawansowana wizualizacja danych; interfejs typu „przeciągnij i upuść”; aktualizacje danych w czasie rzeczywistym; integracja z wieloma źródłami danych. Niestandardowe ceny Power BI Zintegrowane pulpity nawigacyjne i analityka biznesowa firmy Microsoft Interaktywne pulpity nawigacyjne; integracja z produktami Microsoft; analizy oparte na AI; monitorowanie danych w czasie rzeczywistym. Free, płatne plany od 14 USD/użytkownik/miesiąc ThoughtSpot Analizy oparte na wyszukiwaniu i samoobsługowa analityka biznesowa Analizy oparte na AI; wyszukiwanie w języku naturalnym; eksploracja danych w czasie rzeczywistym; interaktywne pulpity nawigacyjne Płatne plany zaczynają się od 25 USD za użytkownika. Looker Studio Pulpit i raportowanie Google Workspace Niestandardowe raportowanie i pulpity nawigacyjne; integracja z usługami Google; współpraca w czasie rzeczywistym; łączenie danych Free, płatne plany zaczynają się od 9 USD/użytkownik/miesiąc. Qlik Sense Interaktywne przeglądanie i odkrywanie danych Asocjacyjny model danych; samoobsługowa analityka; interaktywne wizualizacje; eksploracja danych w czasie rzeczywistym Płatne plany zaczynają się od 200 USD miesięcznie. Domo Analizy oparte na chmurze Pulpity kontrolne działające w czasie rzeczywistym; ponad 1000 łączników danych; dostępność mobilna; wbudowane funkcje analityczne Niestandardowe ceny Geckoboard Wyświetlacze pulpitu telewizyjnego i monitorowanie w czasie rzeczywistym Aktualizowane na bieżąco pulpity nawigacyjne KPI; łatwa integracja z różnymi źródłami danych; konfigurowalne widżety; tryb wyświetlania telewizyjnego Płatne plany zaczynają się od 75 USD miesięcznie. Databox Narzędzie do tworzenia pulpitów nawigacyjnych dla marketingu i sprzedaży Gotowe szablony pulpitów nawigacyjnych; integracja z wieloma źródłami danych; projekt dostosowany do urządzeń mobilnych; śledzenie celów Bezpłatne, płatne plany zaczynają się od 199 USD/miesiąc. Lejek Atrybucja marketingowa i śledzenie wydatków reklamowych Analiza zachowań użytkowników; śledzenie danych w czasie rzeczywistym; konfigurowalne pulpity nawigacyjne Niestandardowe ceny Mixpanel Oprogramowanie do analizy pulpitów produktów Analiza zachowań użytkowników, analiza punktów danych, analityka predykcyjna, tworzenie wizualizacji pulpitów nawigacyjnych Dostępne są bezpłatne i płatne plany. Apache Superset Oprogramowanie typu open source do analizy biznesowej Narzędzie BI typu open source; interaktywne pulpity nawigacyjne; eksploracja danych oparta na języku SQL; integracja z różnymi bazami danych. Oprogramowanie typu open source

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do tworzenia pulpitów nawigacyjnych?

Niezależnie od tego, czy szybko się rozwijasz, czy eliminujesz słabe punkty, te funkcje mają największe znaczenie w oprogramowaniu do tworzenia pulpitów nawigacyjnych przeznaczonym do wykorzystania w biznesie.

Wybierz odpowiednie oprogramowanie do tworzenia pulpitów nawigacyjnych, które:

Przyjazny dla użytkownika interfejs : intuicyjna konstrukcja, która sprawia, że wdrożenie jest dziecinnie proste dla wszystkich członków zespołu.

Aktualizacje danych w czasie rzeczywistym : zapewnia odświeżanie danych na żywo, dzięki czemu zawsze pracujesz z najnowszymi informacjami, a nie wczorajszymi danymi.

Wiele połączeń ze źródłami danych : umożliwia łatwe importowanie danych z baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, systemów CRM i narzędzi marketingowych w celu analizy danych bez żadnych problemów.

Narzędzia do dostosowywania : umożliwiają tworzenie wykresów kołowych, wykresów i raportów opartych na danych, które są dostosowane do konkretnych potrzeb użytkownika.

Kreator pulpitów nawigacyjnych typu „przeciągnij i upuść” : posiada funkcje wbudowanych elementów wizualnych i umożliwia tworzenie oraz modyfikowanie pulpitów nawigacyjnych bez konieczności posiadania umiejętności technicznych.

Automatyczne raportowanie : automatycznie wysyła zaplanowane raporty, dzięki czemu nie musisz co tydzień ręcznie eksportować danych.

Monitorowanie KPI i alerty : śledzi kluczowe wskaźniki i wysyła powiadomienia, gdy progi zostaną osiągnięte lub przekroczone.

Opcje skalowalności: Obsługuje rosnące ilości danych bez spowalniania działania i nadwyrężania budżetu.

🌼 Czy wiesz, że... Badania wskazują, że prawie 92% osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących produktów uważa, że dane i analizy mają kluczowe znaczenie dla powodzenia ich firmy, a 41% twierdzi, że są one „bardzo ważne”.

Najlepsze oprogramowanie do tworzenia pulpitów nawigacyjnych do analizy danych

Przyjrzyjmy się szczegółowo najlepszym narzędziom do tworzenia pulpitów nawigacyjnych!

ClickUp (najlepsze do zarządzania pracą i śledzenia postępów dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym)

Dzięki kartom i pulpitom nawigacyjnym ClickUp opartym na AI potrzebne informacje są zawsze dostępne.

ClickUp, aplikacja do pracy, łączy zarządzanie projektami i konfigurowalne pulpity nawigacyjne w jednej platformie. Eliminuje potrzebę przełączania się między narzędziami, umożliwiając śledzenie postępów zadań, wydajności zespołu, obciążenia pracą, wskaźników KPI oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy danych za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Te bogate w dane wizualne centra są aktualizowane w czasie rzeczywistym i można je filtrować pod kątem szczegółowych informacji, co pozwala dostosować widoki według członków zespołu, lokalizacji projektu (przestrzenie, foldery, listy), ram czasowych lub pól niestandardowych.

Korzystaj z pulpitów ClickUp Dashboards do śledzenia i wyróżniania kluczowych wskaźników przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Możesz stworzyć pulpit nawigacyjny projektu, korzystając z szerokiej gamy widżetów typu „przeciągnij i upuść”, w tym śledzenia zadań, śledzenia czasu, wykresów sprint burndown, postępów w realizacji celów, niestandardowych wykresów (takich jak wykresy słupkowe, kołowe i liniowe), wbudowanych narzędzi, takich jak Arkusze Google lub Dokumenty Google, a nawet prostych bloków tekstowych/graficznych na notatki lub instrukcje.

Dodatkowo otrzymujesz zaawansowane podsumowania wspomagane AI dla wszystkich swoich kluczowych zadań i projektów. Poproś ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI, o aktualizację, a on wyświetli Ci szczegóły. Jeśli potrzebujesz tylko podsumowania na pierwszy rzut oka, możesz skorzystać z kart AI w ClickUp.

Analizuj dane przesłane formularzy w czasie rzeczywistym i uzyskaj wgląd w dane AI dzięki ClickUp.

Możesz również wysyłać automatyczne aktualizacje za pomocą funkcji Automatyzacji i AI Agents w ClickUp . Skonfiguruj konkretne reguły wyzwalające, aby wysyłać codzienne, tygodniowe lub miesięczne aktualizacje do kanałów czatu w ClickUp lub za pośrednictwem e-mail, dzięki czemu zarówno Ty, jak i Twoje zespoły będziecie na bieżąco informowani o tym, co się dzieje.

Włącz preferowanego agenta AI w listach ClickUp, aby wysyłać lub otrzymywać aktualne informacje o wszystkich swoich projektach.

Potrzebujesz gotowego do użycia narzędzia? Szablon pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami firmy ClickUp upraszcza tworzenie pulpitów nawigacyjnych, zapewniając kompleksowy widok postępów projektu, obejmujący rozwój, śledzenie budżetu, obciążenie pracą zespołu i status zadań.

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj zadaniami, zasobami i postępami projektu dzięki szablonowi pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp.

Widok listy działań w tym szablonie zapewnia szczegółowy wgląd w postępy każdego zadania, w tym pola dotyczące planowanych kosztów, rzeczywistych kosztów i pozostałego budżetu. Dodatkowo widok Gantt projektu zapewnia wizualną oś czasu projektu, pokazując zależności i sekwencje zadań.

A jeśli chodzi o śledzenie analiz online, szablon raportu analitycznego ClickUp pomaga organizować i monitorować kluczowe wskaźniki wydajności, które mają kluczowe znaczenie dla kształtowania strategii biznesowej i stymulowania wzrostu. Na przykład podział typów sesji można wizualizować na wykresie kolumnowym, a następnie na wykresie kołowym, aby pokazać stosunek nowych do powracających użytkowników.

Najlepsze funkcje ClickUp

Podsumowania oparte na sztucznej inteligencji : użyj ClickUp Brain, aby generować szybkie podsumowania trendów wydajności lub zmian widocznych na pulpicie nawigacyjnym, takich jak spadki sprzedaży lub opóźnienia sprintów.

Szablony pulpitów nawigacyjnych : wybierz spośród gotowych szablonów pulpitów nawigacyjnych do sprzedaży, zarządzania projektami, : wybierz spośród gotowych szablonów pulpitów nawigacyjnych do sprzedaży, zarządzania projektami, marketingu i nie tylko.

Automatyzacja: używaj reguł automatyzacji ClickUp (np. „Gdy status zadania zmieni się na „Zrobione”, zaktualizuj postęp realizacji celu”) aby utrzymać aktualność wskaźników pulpitu nawigacyjnego bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Wbudowane śledzenie czasu: śledź wydajność swojego zespołu i osie czasu projektów w jednym widoku.

Limitations ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności związane z nauką obsługi, biorąc pod uwagę rozbudowany zestaw funkcji.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto recenzja G2:

Służy jako nasze kompleksowe centrum kontroli. Każda kampania, eskalacja, usprawnienie procesu i zadanie znajduje się w jednym miejscu — połączone za pomocą niestandardowych widoków, automatyzacji, dokumentów i pulpitów nawigacyjnych. Zastępuje rozproszone arkusze kalkulacyjne, niekończące się wątki na Slacku i odizolowane narzędzia. Mogę łatwo monitorować własność zadań, wydajność SLA i międzyfunkcyjne cykle pracy bez opuszczania platformy. Mówiąc najprościej, ClickUp zapewnia mi pełną widoczność i kontrolę nad wieloma zespołami i funkcjami.

💟 Bonus: Brain MAX to oparty na sztucznej inteligencji towarzysz pracy na komputerze, stworzony z myślą o szybkiej i inteligentnej syntezie danych. Dzięki głębokiej integracji z Twoim obszarem roboczym i aplikacjami innych firm, Brain MAX łączy się z e-mailem, arkuszami kalkulacyjnymi, narzędziami do zarządzania projektami i pulpitami — automatycznie pobierając dane z wielu źródeł. Wykorzystując zaawansowane modele AI, generuje zwięzłe, praktyczne podsumowania dostosowane do Twoich potrzeb, niezależnie od tego, czy korzystasz z poleceń głosowych, czy tekstowych. Oferuje kluczowe funkcje, takie jak agregacja danych w czasie rzeczywistym, wyszukiwanie w przedsiębiorstwie, analizy kontekstowe oraz możliwość natychmiastowego wykrywania trendów lub anomalii, a wszystko to za pośrednictwem jednej super aplikacji.

2. Tableau (najlepsze do zaawansowanej wizualizacji danych)

za pośrednictwem Tableau

Tableau to narzędzie do wizualizacji danych, które przekształca dane z arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, narzędzi chmury i platform big data w interaktywne pulpity nawigacyjne, które można udostępniać.

Użytkownicy mogą przeglądać dane, stosować filtry i odkrywać wzorce danych bez konieczności kodowania. Pulpity nawigacyjne są zoptymalizowane zarówno dla komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych, co ułatwia udostępnianie spostrzeżeń między zespołami i kierownictwem.

Tableau jest szczególnie przydatne dla organizacji, które wymagają wielowymiarowej analizy, pulpitów menedżerskich, prognozy i łączenia danych z różnych systemów.

Najlepsze funkcje Tableau

Twórz interaktywne pulpity nawigacyjne z filtrami, podpowiedziami i funkcjami drążenia danych.

Skorzystaj z map geospatialnych i wbudowanego geokodowania do analizy opartej na lokalizacji.

Wykorzystaj pola obliczeniowe i niestandardowe formuły, aby uzyskać głębszy wgląd w dane

Ograniczenia Tableau

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania, że podczas pracy z bardzo dużymi zbiorami danych wydajność może ulec spowolnieniu.

Ceny Tableau

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tableau

G2 : 4,4/5 (ponad 2300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Tableau?

Oto recenzja G2:

Pulte Tableau są proste w obsłudze i znacznie ułatwiają eksplorację danych. Wsparcie ono szeroki zakres źródeł danych, co ułatwia mi tworzenie wizualizacji zawierających wiele punktów informacyjnych.

3. Power BI (najlepsze rozwiązanie do analizy biznesowej zintegrowanej z oprogramowaniem Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft

Power BI płynnie integruje się z programami Excel, Teams, SharePoint, Azure i innymi produktami Microsoft, co czyni go idealnym wyborem dla organizacji korzystających już z ekosystemu Microsoft.

Możesz łatwo importować pliki Excel i zestawy danych do Microsoft Power BI, a następnie przekształcać je w interaktywne pulpity nawigacyjne za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść”. Narzędzie oferuje wsparcie dla aktualizacji danych w czasie rzeczywistym, konfigurowalnych wizualizacji i rozbudowane opcje udostępniania za pośrednictwem usług Microsoft.

Pulte robocze Power BI są pomocne dla zespołów, które chcą scentralizować raportowanie, zautomatyzować odświeżanie danych i dostarczać informacje wszystkim działom bez opuszczania środowiska Microsoft.

Najlepsze funkcje Power BI

Wykorzystuje możliwości modelowania danych i oferuje wsparcie dla DAX (Data Analysis Expressions) do tworzenia wykresów, wykonywania złożonych obliczeń i pomiaru wskaźników KPI.

Umożliwia projektowanie w Power BI Desktop i publikowanie za pośrednictwem chmury w celu łatwego udostępniania.

Pomaga kontrolować dostęp do danych według rola użytkownika, zapewniając bezpieczne, spersonalizowane pulpity nawigacyjne.

Ograniczenia Power BI

Aby działać optymalnie, wymaga solidnej i niezawodnej infrastruktury informatycznej, co oznacza inwestycje w sprzęt, oprogramowanie i personel techniczny.

Ceny Power BI

Free

Power BI Pro : 14 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Power BI Premium na użytkownika : 24 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Power BI Embedded: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Power BI

G2 : 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Power BI?

Oto recenzja G2:

To oprogramowanie pozwala nam wizualizować i przeglądać dane w sposób interaktywny. Oferuje różne rodzaje wizualizacji (wykresy, diagramy i tabele), co pozwala nam lepiej analizować ważne informacje podczas podejmowania decyzji dotyczących firmy.

4. ThoughtSpot (najlepszy do analiz opartych na wyszukiwaniu i samoobsługowej analizy biznesowej)

za pośrednictwem ThoughtSpot

Pultowe kontrolne ThoughtSpot wzbogacone o AI, czyli Liveboards, umożliwiają użytkownikom zadawanie pytań uzupełniających bezpośrednio z dowolnego wykresu i uzyskiwanie natychmiastowych, kontekstowych odpowiedzi w interfejsie konwersacyjnym.

Zostało zaprojektowane w celu automatyzacji odkrywania wniosków, co znacznie skraca czas poświęcany na poszukiwanie odpowiedzi. ThoughtSpot wykorzystuje funkcje automatycznego wykrywania, aby nieustannie skanować dane w poszukiwaniu trendów, wzorców, anomalii i podstawowych korelacji. Na przykład funkcja „AI Highlights” automatycznie wyświetla najważniejsze zmiany, przesunięcia lub interesujące punkty w Liveboards, dzięki czemu użytkownicy mogą natychmiast skupić się na informacjach o kluczowym znaczeniu.

Ponadto funkcja „Analiza zmian” zapewnia zaawansowane możliwości diagnostyczne poprzez automatyczną identyfikację kluczowych czynników i podstawowych przyczyn odpowiedzialnych za określone trendy danych lub wahania wydajności.

Najlepsze funkcje ThoughtSpot

Monitoruje dane pod kątem nieoczekiwanych zmian i wysyła powiadomienia, aby informować użytkowników.

Umożliwia użytkownikom przeglądanie danych od ogólnego przeglądu po szczegółowe informacje bez konieczności definiowania ścieżek przeglądania.

Wsparcie różnych typów wykresów, w tym wykresów liniowych, warstwowych, kołowych, pierścieniowych i punktowych, umożliwiające interaktywną wizualizację danych.

Ograniczenia ThoughtSpot

Aby zapewnić użycie właściwych pól dla konkretnego pytania biznesowego, nadal wymagana jest pewna instytucjonalna wiedza na temat zbiorów danych.

Ceny ThoughtSpot

Free wersja próbna

Essential : 25 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Zaleta : Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ThoughtSpot

G2 : 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ThoughtSpot?

Oto recenzja G2:

Funkcja wyszukiwania ThoughtSpot ułatwia wpisanie pytania i uzyskanie natychmiastowej odpowiedzi. Bez skomplikowanych zapytań i bez czekania. To pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu.

5. Looker Studio (najlepsze rozwiązanie dla strategii wielochmury i hybrydowych)

za pośrednictwem Looker Studio

Looker Studio usprawnia cykl pracy danych, eliminując znaczne utrudnienia związane zazwyczaj z konsolidacją danych z różnych źródeł, takich jak Google Analytics, arkusze Excel i Google Ads.

Narzędzie oferuje płynne, natywne połączenie, umożliwiając marketerom ominięcie skomplikowanej ręcznej manipulacji danymi. Możesz bez wysiłku agregować dane analityczne witryny, wyniki płatnych reklam i dane z wyszukiwania organicznego — wraz z innymi kluczowymi wskaźnikami biznesowymi — w ujednoliconych, dynamicznych pulpitach marketingowych.

Kluczowa zaleta? Zyskujesz kompleksową, wielokanałową widoczność w danych bez konieczności korzystania z pomocy analityków danych lub skomplikowanych procesów ETL. Marketerzy mogą teraz samodzielnie tworzyć jedno źródło informacji, aby śledzić wskaźniki KPI, identyfikować trendy i podejmować decyzje oparte na danych szybciej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Najlepsze funkcje Looker Studio

Uzyskaj gotowe do użycia złącza dla GA4, Google Ads, Search Console, BigQuery, Sheets i YouTube.

Osadzaj raporty na stronach internetowych, stronach intranetu lub w Prezentacjach Google lub udostępniaj pulpity nawigacyjne za pomocą linku lub e-mail z precyzyjną kontrolą dostępu.

Twórz interaktywne raporty z selektorami zakresu dat, menu rozwijanymi, polami wyboru, filtrami wyszukiwania i nie tylko.

Ograniczenia Looker Studio

Niektórzy użytkownicy raportowali, że złącza dość często się psują, a ładowanie raportów zawierających duże ilości danych może trwać bardzo długo.

Ceny Looker Studio

Looker Studio : Free

Looker Studio Pro: 9 USD miesięcznie za użytkownika za projekt

Oceny i recenzje Looker Studio

G2 : 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Looker Studio?

Oto recenzja G2:

W LookerStudio najbardziej podoba mi się to, że można łatwo przekształcać liczby w grafiki. Dzięki wizualnej prezentacji informacji/danych jest to świetne narzędzie w naszych organizacjach.

6. Qlik Sense (najlepsze do interaktywnej eksploracji danych i samodzielnej analizy)

za pośrednictwem Q lik

Sercem Qlik Sense jest silnik asocjacyjny, który pozwala użytkownikom swobodnie przeglądać dane bez ograniczeń związanych z predefiniowanymi ścieżkami zapytań.

Ten silnik wyróżnia powiązane i niepowiązane dane, umożliwiając użytkownikom odkrywanie ukrytych informacji i powiązań między wieloma źródłami danych.

Ponadto Qlik Sense wykorzystuje AI i uczenie maszynowe poprzez Insight Advisor, który pomaga użytkownikom, generując spostrzeżenia, sugerując wizualizacje i ułatwiając interakcje w języku naturalnym.

Najlepsze funkcje Qlik Sense

Uzyskaj automatycznie generowane, konfigurowalne wykresy, które reagują na wybory w czasie rzeczywistym.

Dodaj mapy cieplne, wykresy kaskadowe, widżety KPI, mapy geograficzne i inne elementy, aby tworzyć dynamiczne pulpity nawigacyjne.

Zapewnij dostęp użytkownikom zdalnym lub pracującym w polu dzięki funkcjom offline, takim jak Qlik Sense Mobile.

Ograniczenia Qlik Sense

Przygotowanie danych może być skomplikowane w przypadku wielu źródeł danych lub danych nieustrukturyzowanych.

Ceny Qlik Sense

Qlik chmura Analytics:

Pakiet podstawowy : 200 USD/miesiąc dla 10 użytkowników (rozliczane rocznie)

Standard : 825 USD/miesiąc za 25 GB danych (rozliczane rocznie)

Premium : 2750 USD/miesiąc za 50 GB danych (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Qlik Sense

G2 : 4,4/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Qlik Sense?

Oto recenzja G2:

Jedną z największych zalet tego oprogramowania jest silnik danych asocjacyjnych, który pozwala użytkownikom przeglądać dane bez limitów związanych z wcześniej zdefiniowanymi wyszukiwaniami. Posiada również świetną społeczność Qlik Community, która oferuje wsparcie użytkownikom w różnych problemach związanych z Qlik.

7. Domo (najlepsze rozwiązanie do analizy danych przedsiębiorstwa w chmurze)

za pośrednictwem D omo

Domo to natywne dla chmury narzędzie do analizy biznesowej BI, które łączy się z szeroką szykiem źródeł danych, w tym usługami w chmurze, bazami danych i systemami lokalnymi. Oferuje narzędzia typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia pulpitów nawigacyjnych oraz dostęp do ponad 150 typów wykresów, w tym wykresów kratowych, porównań okresowych i wykresów naukowych.

Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest to, że definiowane przez użytkownika dane wejściowe w Domo, zwane „zmiennymi”, oferują interaktywne elementy sterujące do dynamicznego dostosowywania i analizowania danych poprzez analizę „co jeśli”, porównania czasowe, eksplorację metryk i niestandardowe dostosowywanie tabeli obrotowej.

Najlepsze funkcje Domo

Wybieraj spośród ponad 7000 niestandardowych map, aby uzyskać szczegółowe przedstawienie danych geograficznych.

Ustaw alerty dotyczące istotnych zmian danych w krytycznych wskaźnikach.

Skorzystaj z Domo. AI, aby zadawać pytania w języku naturalnym i otrzymywać natychmiastowe odpowiedzi wraz z sugerowanymi wizualizacjami.

Ograniczenia Domo

Brak warstwy semantycznej utrudnia standaryzację logiki biznesowej w zestawach danych i raportowaniu, co prowadzi do niespójności i zwiększonych kosztów utrzymania.

Ceny Domo

Bezpłatna wersja próbna

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Domo

G2 : 4,3/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Domo?

Oto recenzja G2:

DOMO wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem i intuicyjnym wyglądem. Pulpit nawigacyjny posiada opcje niestandardowego dostosowywania, które pozwalają nam dostosować wizualizacje do naszych konkretnych potrzeb i preferencji.

8. Geckoboard (najlepszy do wyświetlania pulpitów nawigacyjnych na telewizorach i monitorowania wskaźników KPI w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Geckoboard

Geckoboard łączy się z ponad 90 źródłami danych, w tym Google Analytics, Salesforce, Shopify, HubSpot i arkuszami kalkulacyjnymi, aby połączyć dane z różnych platform w jeden spójny widok.

Układy są zoptymalizowane pod kątem szybkiego widoku, dzięki czemu idealnie nadają się dla działów sprzedaży, zespołów wsparcia lub zespołów marketingowych, które potrzebują stałego dostępu do kluczowych wskaźników KPI.

Aby umożliwić zespołom szybką reakcję na istotne zmiany w wydajności, funkcja „Wskaźniki statusu” Geckoboard zapewnia wizualne sygnały, zielone oznaczające powodzenie i czerwone oznaczające ostrzeżenie, w oparciu o predefiniowane progi.

Najlepsze funkcje Geckoboard

Dostosuj niestandardowe motywy pulpitu, w tym schematy kolorów i logo, aby dopasować je do wizerunku firmy.

Przełączaj się między jasnym i ciemnym motywem, aby uzyskać optymalną widoczność w różnych środowiskach.

Udzielaj dostępu do pulpitu nawigacyjnego za pomocą bezpiecznych linków, osadzaj go na stronach internetowych lub wyświetlaj na telewizorach w biurach.

Limitacje Geckoboard

Narzędzie to może być wykorzystywane wyłącznie do wyświetlania statystyk z różnych narzędzi i nie oferuje żadnych opcji analitycznych, prognostycznych ani prognozy, co znacznie ogranicza jego potencjał.

Ceny Geckoboard

Essential : 75 USD/miesiąc

Core : 219 USD/miesiąc

Pro : 399 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Geckoboard

G2 : 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Geckoboard?

Oto recenzja G2:

To wspaniały sposób na udostępnianie wskaźników KPI z zespołem w przyjemny dla oka sposób. Najłatwiejszy sposób na tworzenie pulpitów nawigacyjnych, które są zarówno znaczące, jak i skuteczne.

9. Databox (najlepsze rozwiązanie do tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych dla marketingu i sprzedaży)

Databox to kompleksowe oprogramowanie do analizy biznesowej i analityki, zaprojektowane z myślą o stworzeniu jednego źródła wiarygodnych informacji. Z łatwością scentralizuje wszystkie dane marketingowe, sprzedażowe i dotyczące podstawowej działalności z ponad 100 integracji, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych.

Jego potężne interaktywne funkcje wizualizacji umożliwiają dogłębną eksplorację danych, pozwalając użytkownikom na wykorzystanie funkcji drill-down do badania surowych danych, stosowanie dynamicznych filtrów według wymiarów oraz korzystanie z porównań wielu okresów w celu śledzenia postępów i odkrywania kluczowych wniosków lub słabych punktów.

Aby zapewnić spójność i monitorowanie o wysokiej widoczności, innowacyjna funkcja „Dashboard Loops” pozwala zgrupować dwa lub więcej pulpitów nawigacyjnych w ciągły, obrotowy wyświetlacz, zapewniając kompleksowy obraz całej wydajności wszystkich zespołów i kanałów. Pomaga również zespołom planować i przewidywać przyszłe wyniki za pomocą funkcji takich jak cele, punkty odniesienia i prognozy, a także wykorzystuje podsumowania i alerty oparte na AI, aby automatycznie wyświetlać spostrzeżenia i wykrywać anomalie.

Najlepsze funkcje Databox

Importuj dane z ponad 100 źródeł danych, w tym Google Analytics, HubSpot i Salesforce.

Wybierz spośród ponad 200 gotowych szablonów raportów analitycznych dostosowanych do codziennych potrzeb marketingowych.

Uzyskaj generowane przez AI podsumowania, które dostarczają informacji na temat wyników i trendów sprzedaży oraz zawierają sugestie dotyczące ulepszeń.

Ograniczenia Databox

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania sporadycznych błędów i problemów z przepustowością/opóźnienia podczas edycji niestandardowych wskaźników.

Ceny Databox

Free Forever

Professional : 199 USD/miesiąc

Wzrost : 399 USD/miesiąc

Premium: 999 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Databox

G2 : 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Databox?

Oto recenzja G2:

Databox integruje się z innym oprogramowaniem, takim jak QuickBooks Online lub Sendgrid, pobiera wszystkie dane, synchronizuje je i przygotowuje pulpity nawigacyjne. Daje możliwość korzystania z gotowych szablonów lub niestandardowego wyboru wskaźników.

10. Funnel (najlepszy do atrybucji marketingowej i śledzenia wydatków reklamowych)

za pośrednictwem Funnel

Funnel to specjalistyczne narzędzie do analizy danych marketingowych, które zapewnia zakres możliwości integracji. Wsparcie ponad 600 łączników dla głównych platform reklamowych i e-commerce, takich jak Google Ads, Facebook i Shopify. Ta solidna łączność pozwala marketerom efektywnie centralizować, wizualizować i analizować dane dotyczące wydajności z różnych źródeł bez konieczności ręcznej konsolidacji.

Dzięki modułowemu układowi i interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” użytkownicy mogą łatwo dostosować swoje pulpity, zmieniając układ i rozmiar wizualizacji, aby dopasować je do konkretnych wymagań dotyczących raportowania. Aby uzyskać precyzyjny obraz danych, użytkownicy mogą łatwo zastosować filtry oparte na kluczowych wymiarach, takich jak źródło ruchu lub kampania, oraz dostosować zakresy dat, aby skoncentrować analizę na odpowiednich okresach czasu.

Najlepsze funkcje Funnel

Wejdź do „Galeria szablonów”, żeby przejrzeć gotowe szablony pulpitów nawigacyjnych dostosowane do różnych potrzeb, takich jak wydajność e-commerce czy śledzenie płatnych mediów.

Wykorzystaj proste wizualizacje, takie jak linie trendów i karty wyników, aby skutecznie przekazywać informacje.

Niestandardowo dostosuj, które wskaźniki i wymiary są dostępne w Twoim pulpicie, i zastosuj filtry, aby usprawnić wizualizację danych.

Limity lejka

Czasami potrzebujesz kilku podziałów/połączeń dla jednego źródła danych, co ma na wyniku wyższe koszty każdego połączenia.

Ceny lejka

Free

Starter : Ceny niestandardowe

Biznes : Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje lejków

G2 : 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Funnel?

Oto recenzja G2:

Możliwość integracji z innymi narzędziami, takimi jak HubSpot, Salesforce, GA itp., stanowi ogromną wartość dodaną przy próbie połączenia różnych źródeł danych w jednym pulpicie i dostarczenia bezcennych wizualizacji.

11. Mixpanel (najlepszy do analizy danych dotyczących zachowań użytkowników i niestandardowych pulpitów nawigacyjnych)

za pośrednictwem Mixpanel

Mixpanel to specjalistyczna platforma do analizy danych, stworzona specjalnie w celu śledzenia i zrozumienia zachowań użytkowników produktów cyfrowych.

Podczas gdy tradycyjne narzędzia do analizy ruchu internetowego skupiają się na raportowaniu ogólnych wskaźników dotyczących wielkości ruchu, Mixpanel został zaprojektowany tak, aby ujawniać przyczyny działań użytkowników, koncentrując się na analizie indywidualnych ścieżek użytkowników, ich konkretnych działaniach (wydarzeniach) oraz atrybutach tych działań (właściwościach).

Oferuje kilka wysoce ukierunkowanych raportów ułatwiających dogłębną analizę behawioralną, takich jak raport Funnels, który śledzi konwersję poprzez predefiniowane, sekwencyjne przepływy użytkowników, umożliwiając użytkownikom szybkie wskazanie krytycznych punktów spadku i pomiar średniego czasu potrzebnego użytkownikom do konwersji, z opcjami śledzenia konwersji w określonej lub dowolnej kolejności.

Oprócz śledzenia bieżących zachowań, narzędzie jest wyposażone w funkcje analizy prognozującej poprzez zintegrowane eksperymenty (testy A/B) w celu pomiaru wpływu zmian funkcji oraz funkcje takie jak drzewa metryczne, aby zapewnić, że wszystkie zespoły są zgodne co do jednej, uregulowanej definicji każdego kluczowego wskaźnika wydajności (KPI).

Najlepsze funkcje Mixpanel

Obserwuj interakcje użytkowników w czasie rzeczywistym, w tym kliknięcia, przewijanie i ścieżki nawigacyjne.

Przejdź od zagregowanych danych do odtworzeń poszczególnych sesji, aby uzyskać kompleksową analizę zachowań użytkowników.

Zabezpiecz dane dzięki automatycznemu maskowaniu poufnych informacji, aby zapewnić zgodność z przepisami, takimi jak RODO i HIPAA.

Ograniczenia Mixpanel

Chociaż funkcje analityczne Mixpanel są bardzo rozbudowane, stworzenie płynnego przepływu danych między Mixpanel a innymi narzędziami często wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej i może być nieco kłopotliwe.

Ceny Mixpanel

Free Forever

Wzrost : od 0 USD; 1 mln wydarzeń miesięcznie bezpłatnie, a następnie 0,00028 USD za każde kolejne wydarzenie.

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mixpanel

G2 : 4,6/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Mixpanel?

Oto recenzja G2:

Platforma jest bardzo elastyczna, jeśli chodzi o analizowanie danych z różnych perspektyw, niezależnie od tego, czy chodzi o odejścia klientów, współczynnik konwersji czy ścieżki użytkowników.

12. Apache Superset (najlepsze oprogramowanie typu open source do analizy biznesowej dla przedsiębiorstw)

za pośrednictwem Apache Superset

Apache Superset to bezpłatna platforma typu open source służąca do analizy biznesowej i wizualizacji danych.

Jego mocną stroną jest szeroka kompatybilność i elastyczność, ponieważ zapewnia natywne połączenie z niemal wszystkimi głównymi relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych, w tym systemami takimi jak MySQL, PostgreSQL, Snowflake, BigQuery i SQL Server Analysis Services.

Apache oferuje kompleksowy zestaw funkcji wizualizacji i tworzenia pulpitów nawigacyjnych, które wspierają zaawansowaną analizę. Użytkownicy mogą korzystać z intuicyjnego interfejsu do tworzenia złożonych pulpitów nawigacyjnych, wykonywania szczegółowych analiz i pisania lub dostosowywania zapytań SQL w zintegrowanym środowisku SQL IDE.

Najlepsze funkcje Apache Superset

Twórz wykresy z różnych typów, takich jak wykres słupkowy, liniowy, kołowy, mapy cieplne, mapy drzewiaste, histogramy, wykresy Sankey'a, wykresy słoneczne i wiele innych.

Dodaj filtrowanie krzyżowe do pulpitów nawigacyjnych, aby móc kliknąć wykres (np. według kraju lub linii produktów) i automatycznie filtrować inne wykresy zgodnie z tym wyborem.

Wypełniaj pulpity nawigacyjne bezpośrednio wykresami opartymi na niestandardowych zapytaniach napisanych w SQL Lab, wbudowanym środowisku IDE SQL firmy Superset z autouzupełnianiem i historią zapytań.

Ograniczenia Apache Superset

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania, że odświeżanie danych jest znacznie opóźnione i często wymaga co najmniej dwóch godzin buforowania, aby pojawiły się najnowsze dane.

Ceny Apache Superset

Free, otwarte oprogramowanie

Oceny i recenzje Apache Superset

G2 : 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Apache Superset?

Oto recenzja G2:

Interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika są niesamowite i płynnie integrują się z istniejącymi bazami danych. Możesz tworzyć różne pulpity nawigacyjne zgodnie z własnymi potrzebami.

