Operations Dashboard 101: Miej oko na swoje procesy

Nie jest tajemnicą, że każda firma strzelająca do gwiazd potrzebuje pewnego rodzaju inteligencji biznesowej. Nie mamy tu na myśli niezwykle wysokiego IQ czy niesamowitego instynktu biznesowego. Chodzi o gromadzenie i analizowanie informacji w celu podejmowania mądrych decyzji, które mogą zwiększyć sukces organizacji i rozwiązać problemy.

W tym miejscu do gry wkraczają pulpity nawigacyjne. Pozwalają one wizualizować wszelkiego rodzaju dane, przybliżać określone aspekty, śledzić wskaźniki KPI i uzyskać jasny obraz kondycji i postępów firmy.

Istnieją różne rodzaje pulpitów nawigacyjnych, ale jeśli chcesz mieć oko na codzienne operacje i wykrywać problemy, zanim staną się poważnymi problemami, operacyjny pulpit nawigacyjny jest najlepszym rozwiązaniem. 🎛️

W tym artykule przedstawimy pulpity operacyjne, zagłębimy się w ich zalety i pomożemy stworzyć taki, który będzie monitorował każdy krytyczny proces związany z określonym obszarem biznesowym w firmie.

Czym jest pulpit operacyjny?

Pulpit operacyjny (zwany również pulpitem operacyjnym) to narzędzie, które śledzi procesy operacyjne i zapewnia szczegółowy wgląd w wydajność bieżących działań w firmie.

W przeciwieństwie do pulpitów analitycznych, które zagłębiają się w przeszłość, aby przewidzieć przyszłość, pulpity operacyjne są bardziej zainteresowane teraźniejszością. Zajmują się bieżącymi informacjami, aby odkryć wydajność operacji i wskazać słabe punkty. Umożliwia to podjęcie odpowiednich działań i przywrócenie procesów na właściwe tory.

Pomyśl o pulpitach operacyjnych jak o otwieraczach oczu. Zamiast zastanawiać się, co jest nie tak z bieżącymi procesami, eksperymentować z rozwiązaniami i trzymać kciuki w nadziei, że zadziałają, możesz podejmować świadome decyzje w oparciu o operacyjne wskaźniki KPI wyświetlane na pulpitach nawigacyjnych.

Ponieważ dotyczą one głównie bieżących procesów, pulpity operacyjne mają stosunkowo krótką wizję rzeczywistości, więc nie nadają się do planowania długoterminowego.

Należy pamiętać, że pulpity operacyjne zazwyczaj dotyczą konkretnych obszarów biznesowych - nie można używać jednego pulpitu do śledzenia każdego procesu w firmie. Powinieneś mieć oddzielne pulpity nawigacyjne dla sprzedaży, marketingu, produkcji, dystrybucji i innych obszarów, w zależności od branży Twojej firmy.

Kluczowe cechy pulpitu operacyjnego

Dlaczego pulpit operacyjny jest tak pomocny w monitorowaniu codziennych procesów? Sprawdźmy niektóre z jego podstawowych funkcji:

Wizualizacja danych : Te pulpity nawigacyjne nie rzucają na ciebie garści surowych danych. Zamiast tego wizualizują je za pomocą wykresów, grafów i innych elementówzaoszczędzić czas i zapewnić łatwe zrozumienie 📊

: Te pulpity nawigacyjne nie rzucają na ciebie garści surowych danych. Zamiast tego wizualizują je za pomocą wykresów, grafów i innych elementówzaoszczędzić czas i zapewnić łatwe zrozumienie 📊 Widoczność w czasie rzeczywistym : Pulpity operacyjne wyświetlają rzeczywiste i historyczne dane, umożliwiając uzyskanie dokładnego wglądu w bieżącą wydajność procesów

: Pulpity operacyjne wyświetlają rzeczywiste i historyczne dane, umożliwiając uzyskanie dokładnego wglądu w bieżącą wydajność procesów Konfigurowalne powiadomienia : Pulpity nawigacyjne umożliwiają tworzenie powiadomień, które ostrzegają o potencjalnych problemach, dzięki czemu można szybko działać

: Pulpity nawigacyjne umożliwiają tworzenie powiadomień, które ostrzegają o potencjalnych problemach, dzięki czemu można szybko działać KPI : Te pulpity nawigacyjne pozwalają śledzić drogę do osiągnięcia celów poprzez nakreślenie odpowiednich kluczowych wskaźników wydajności

: Te pulpity nawigacyjne pozwalają śledzić drogę do osiągnięcia celów poprzez nakreślenie odpowiednich kluczowych wskaźników wydajności Łatwość użytkowania : Korzystanie z pulpitów operacyjnych nie wymaga intensywnego szkolenia. Są one wyposażone w intuicyjny interfejs, który można szybko opanować

: Korzystanie z pulpitów operacyjnych nie wymaga intensywnego szkolenia. Są one wyposażone w intuicyjny interfejs, który można szybko opanować Śledzenie trendów danych: Niektóre pulpity operacyjne mają zaawansowane funkcje, które pozwalają zagłębić się w historię, aby zrozumieć bieżące trendy. Należy pamiętać, że nie jest to powszechne w zwykłych pulpitach operacyjnych

Korzyści z pulpitu operacyjnego

Pulpit operacyjny może być narzędziem potrzebnym do śledzenia bieżących procesów operacyjnych w określonym obszarze biznesowym i eliminowania wszelkich problemów w zarodku. Oto jak można z niego skorzystać:

Prosta identyfikacja problemów

Jedną z najważniejszych zalet pulpitów operacyjnych jest to, że zapewniają one pełny wgląd w bieżące procesy. Dzięki temu można dostrzec nawet najmniejsze odchylenia od zwykłej wydajności operacyjnej i wskazać je jako potencjalne problemy.

Mówiąc prościej, pulpity operacyjne pozwalają wykryć nieefektywność lub problem na wczesnym etapie, zanim spowoduje on poważniejsze szkody i zakłóci procesy.

Łatwe śledzenie produktywności pracowników

Ponieważ pulpity operacyjne pozwalają śledzić codzienne operacje, mogą być doskonałym narzędziem do monitorowania produktywności pracowników. Na przykład, jeśli posiadasz pulpit operacyjny związany z obsługą klienta, wskaźniki KPI, takie jak liczba otrzymanych i rozwiązanych zgłoszeń, mogą pomóc ci zrozumieć, jak skuteczni i szybcy są twoi pracownicy w danym momencie.

Lepsze podejmowanie decyzji

Posiadanie szczegółowych wskaźników związanych z procesami operacyjnymi pozwala na podejmować świadome decyzje zamiast polegać na swoich przeczuciach lub przestarzałych raportach wydajności.

W tym sensie pulpity operacyjne są niezbędne do prawidłowego alokacji zasobów , planowanie budżetu i lepszą wydajność.

Śledzenie celów

Każda organizacja ma cel, do którego dąży. Operacyjne pulpity nawigacyjne pozwalają określić i monitorować wskaźniki KPI, aby osiągnąć ten cel, zapewniając jednocześnie, że wszyscy interesariusze są na tej samej stronie. Usprawniają śledzenie celów i pomoże ci robić małe, ale pewne kroki w kierunku mety z minimalną czkawką.

Optymalizacja kosztów

Obserwacja procesu operacyjnego za pomocą pulpitów nawigacyjnych pomaga wskazać obszary wymagające poprawy i dostosować alokację zasobów w celu obniżenia kosztów i wyeliminowania nieefektywności.

Łatwiejsze planowanie

Ponieważ pulpity operacyjne zapewniają wgląd w procesy w czasie rzeczywistym, są one integralną częścią skutecznego planowania. Wykorzystaj informacje wyświetlane na pulpitach nawigacyjnych, aby opracować plany strategiczne w oparciu o obecną sytuację i dążyć do ciągłego doskonalenia.

Usprawniona komunikacja i współpraca

Możesz poszybować w górę współpraca zespołowa i komunikacji za pomocą pulpitów operacyjnych. Udostępniaj pulpity nawigacyjne odpowiednim członkom zespołu i umożliwiaj im dostęp do odpowiednich danych w celu zwiększenia przejrzystości.

Dane wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym mogą być podstawą do konstruktywnych dyskusji i spotkań, podczas których można przeprowadzić burzę mózgów na temat tego, w jaki sposób można je poprawić zarządzanie operacjami w organizacji.

Jak stworzyć najlepszy pulpit operacyjny: Osiem prostych kroków

Chcesz stworzyć kompleksowy operacyjny pulpit nawigacyjny, ale nie masz pojęcia od czego zacząć? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Szczegółowo przeprowadzimy Cię przez ten proces i pomożemy Ci stworzyć najwyższej klasy pulpit nawigacyjny, który idealnie spełni Twoje potrzeby. W tym celu będziemy polegać na ClickUp jedna z najlepszych platform do zarządzania projektami, która sprawia, że tworzenie pulpitów nawigacyjnych jest dziecinnie proste. 😍

Krok 1: Wybierz narzędzie do tworzenia dashboardów

Aby proces tworzenia pulpitu operacyjnego był jak najłatwiejszy, ważne jest, aby wybrać narzędzie zdolne do wizualizacji i porządkowania danych. Ponieważ istnieją dziesiątki platform do tworzenia dashboardów, oto kilka kryteriów, na których należy się skupić przy wyborze tej właściwej:

Elastyczność : Platforma powinna mieć różnorodne opcje, które pomogą ci zbudować pulpit nawigacyjny, który będzie zgodny z potrzebami twojego zespołu i ogólnymi celami. Opcje te mogą obejmować wszystko, od łatwego udostępniania i współpracy po niezrównaną widoczność i różne funkcje dostosowywania

: Platforma powinna mieć różnorodne opcje, które pomogą ci zbudować pulpit nawigacyjny, który będzie zgodny z potrzebami twojego zespołu i ogólnymi celami. Opcje te mogą obejmować wszystko, od łatwego udostępniania i współpracy po niezrównaną widoczność i różne funkcje dostosowywania Wiele widżetów : Odpowiednie narzędzie powinno oferować szeroki wybór widżetów. Powinno umożliwiać wizualizację obciążenia pracą i postępów oraz wykorzystywać wiele typów wykresów i grafów do reprezentowania danych

: Odpowiednie narzędzie powinno oferować szeroki wybór widżetów. Powinno umożliwiać wizualizację obciążenia pracą i postępów oraz wykorzystywać wiele typów wykresów i grafów do reprezentowania danych Łatwość obsługi : Platforma powinna mieć intuicyjny interfejs i być łatwa w użyciu dla ciebie i twojego zespołu. Wiele narzędzi typu "przeciągnij i upuść" umożliwia organizowanie i dostosowywanie układu bez wysiłku

: Platforma powinna mieć intuicyjny interfejs i być łatwa w użyciu dla ciebie i twojego zespołu. Wiele narzędzi typu "przeciągnij i upuść" umożliwia organizowanie i dostosowywanie układu bez wysiłku Integracje : Platforma dashboardowa powinna być w stanie zintegrować się z narzędziami do zarządzania danymi, z których zazwyczaj korzysta organizacja

: Platforma dashboardowa powinna być w stanie zintegrować się z narzędziami do zarządzania danymi, z których zazwyczaj korzysta organizacja Skalowalność : Narzędzie powinno być w stanie obsługiwać większe i bardziej złożone dane historyczne w miarę rozwoju firmy

: Narzędzie powinno być w stanie obsługiwać większe i bardziej złożone dane historyczne w miarę rozwoju firmy Opcje współpracy: Odpowiednia platforma powinna wspierać pracę zespołową i umożliwiać Tobie i Twoim współpracownikom pracę w czasie rzeczywistym, zostawianie komentarzy i dodawanie notatek

Podziel cele, zadania, punkty agile i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym ClickUp 3.0 Dashboard

ClickUp to przede wszystkim narzędzie do zarządzanie zadaniami i projektami narzędzie z mnóstwem opcji poprawiających produktywność, organizację i współpracę w zespole. Jako takie, ClickUp może być twoim oprogramowaniem do zarządzania operacjami i projektami tworzenia pulpitów nawigacyjnych .

Jeśli chodzi o wizualizację danych, platforma oferuje funkcję, w której zakochasz się od pierwszego wejrzenia ClickUp Dashboards . Umożliwia tworzenie kompleksowych, łatwych do zrozumienia i estetycznych pulpitów operacyjnych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Możesz wybierać spośród ponad 50 widżetów, aby tworzyć niestandardowe wykresy, wizualizować postępy i obciążenie pracą, wykonywać obliczenia lub śledzić czas. Do ClickUp Dashboards można również podłączyć zewnętrzne aplikacje, co znacznie zwiększa jego funkcjonalność.

Kolejnym powodem, dla którego tworzenie pulpitu operacyjnego w ClickUp jest proste, są Karty pulpitu nawigacyjnego . Potraktuj te karty jako elementy składowe ostatecznego pulpitu nawigacyjnego. Dodajesz karty jedna po drugiej, aby namalować unikalny obraz i zwizualizować pożądane informacje. 🎨

Szablony ClickUp

Nie chcesz lub nie masz czasu na tworzenie pulpitów Business Intelligence od podstaw? ClickUp ma dla Ciebie rozwiązanie! Użyj szablonu plan operacyjny lub szablon pulpitu operacyjnego, aby oszczędzić czas i stworzyć pulpitów nawigacyjnych dla różnych przypadków użycia .

Biblioteka ClickUp oferuje ponad 1 000 szablonów do różnych celów, od zarządzania projektami i marketingu po planowanie strategiczne i sprzedaży. Przejrzyj bibliotekę i znajdź rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb Twojej organizacji.

Krok 2: Zastanów się, kto będzie korzystał z pulpitu nawigacyjnego

Przed utworzeniem pulpitu operacyjnego, zastanów się kto będzie z niego korzystał i dlaczego. Czy potrzebujesz pulpitu dla całego działu, czy konkretnego projektu w ramach tego działu? Czy każdy członek zespołu będzie miał do niego dostęp, czy tylko członkowie wyższego szczebla?

Odpowiedzi na te pytania pomogą ci wyobrazić sobie pulpit nawigacyjny, który każdy będzie w stanie zrozumieć i nawigować.

Po zidentyfikowaniu użytkowników pulpitu nawigacyjnego poproś ich o opinie na temat jego wyglądu. ClickUp oferuje doskonałą funkcję, która pozwala każdemu wnieść swoje dwa centy i komunikować się w czasie rzeczywistym Tablice ClickUp .

Korzystaj z ClickUp Whiteboards, aby przydzielać zadania, oznaczać osoby, którym je przydzielono i robić wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

Tablice to cyfrowe płótna idealne do burzy mózgów i współpracy zespołowej. Są idealnym miejscem do omawiania strategii, mapowania procesu tworzenia pulpitu operacyjnego i przekształcania działań w pomysły.

Krok 3: Określ swoje cele

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie jasnych i realistycznych celów biznesowych, tj. celu pulpitu nawigacyjnego, co można zrobić w następujący sposób ClickUp Goals . Rozważ wskaźniki i KPI, które najbardziej Cię interesują, w zależności od konkretnego obszaru biznesowego, wokół którego obraca się pulpit nawigacyjny.

Skorzystaj z funkcji śledzenia celów ClickUp, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym harmonogramom, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

Na przykład, jeśli tworzysz pulpit operacyjny dla sprzedaży, możesz wziąć pod uwagę takie wskaźniki, jak wyniki sprzedaży, zadowolenie klientów lub produktywność pracowników.

Jeśli potrzebujesz wkładu swojego zespołu w tym zakresie, użyj Formularze ClickUp . Jest to łatwy w użyciu sposób zbierania informacji od odpowiednich członków zespołu w mgnieniu oka. Wszystko, co musisz zrobić, to utworzyć formularz (co jest bardzo łatwe i intuicyjne) i udostępnić go swojemu zespołowi. Udzielą oni odpowiedzi, a voila-ClickUp zbierze i wyświetli przesłane informacje, aby ułatwić ich analizę.

Możesz przyspieszyć ten krok za pomocą Szablon planu operacyjnego ClickUp . Umożliwia on nakreślenie i zmierzenie celów oraz stworzenie planu działania w celu ich osiągnięcia. Ponadto usprawnia współpracę i komunikację, usprawnia procesy i zwiększa produktywność.

Skorzystaj z szablonu planu operacyjnego ClickUp, aby nakreślić cele i dostosować plan ich osiągnięcia

Krok 4: Wybierz odpowiednie wskaźniki

Teraz nadszedł czas, aby wybrać najbardziej odpowiednie wskaźniki i KPI dla pulpitu operacyjnego. Pomyśl o tych, które są zgodne z Twoją firmą, działem lub cele projektu i pozwalają podejmować strategiczne decyzje dotyczące procesów biznesowych.

Należy pamiętać, że pulpit operacyjny powinien być prosty. Chociaż możesz chcieć wypełnić go wszelkiego rodzaju wskaźnikami odzwierciedlającymi różne aspekty twoich procesów, nie jest to najlepszy pomysł. Taki pulpit może być przytłaczający i trudny do śledzenia, co mija się z jego celem.

Najlepszą praktyką przy wyborze odpowiednich wskaźników jest skupienie się na kilku kluczowych, które dokładnie obrazują wydajność procesów. Pamiętaj, że posiadanie wielu pulpitów nawigacyjnych dla jednego obszaru biznesowego jest zawsze lepsze niż posiadanie jednego przepełnionego trudnymi do prześledzenia danymi.

Wybór odpowiednich wskaźników powinien być zawsze zadaniem zespołowym. Przeprowadzaj burze mózgów w ClickUp Whiteboards, używaj ClickUp Forms do zbierania opinii, komunikuj się w ClickUp Whiteboards Widok czatu ClickUp i przedstaw kluczowe wskaźniki bez wysiłku! ✌️

Krok 5: Określenie źródeł danych

W tym kroku należy zdefiniować źródła danych, które mają być widoczne na pulpicie operacyjnym, takie jak bazy danych, interfejsy API i arkusze kalkulacyjne.

Ponieważ ClickUp umożliwia tworzenie baz danych, możesz użyć go jako źródła dla swoich pulpitów nawigacyjnych. Wprowadzaj dane jako zadania, kategoryzuj je za pomocą Custom Fields i przełączaj się między 15+ widoków ClickUp aby ułożyć je według własnego uznania.

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie od ściany do ściany dla każdego zespołu

Alternatywnie, możesz skorzystać z mocnych możliwości integracji ClickUp i połączyć go z innym oprogramowaniem używanym do zarządzania lub przechowywania danych. Poza tym ponad 1000 natywnych integracji z narzędziami takimi jak Slack, HubSpot, Everhour i Zendesk, możesz tworzyć niestandardowe integracje poprzez ClickUp API i pobieraj dane z dowolnego źródła.

Krok 6: Zaplanuj układ pulpitu nawigacyjnego i utwórz wizualizacje

Następnym krokiem jest określenie wyglądu pulpitu nawigacyjnego, biorąc pod uwagę optymalne wrażenia użytkownika, organizację i atrakcyjność wizualną.

ClickUp Dashboards bardzo ułatwia ten proces. Dzięki konstrukcji typu "przeciągnij i upuść" możesz przenosić karty i aktualizować układ według własnych upodobań.

Wybierz elementy, które chcesz umieścić na pulpicie nawigacyjnym, wybierz odpowiednie widżety i źródła danych, a następnie utwórz wizualizacje na podstawie określonych wskaźników.

Krok 7: Regularnie aktualizuj swoje dane

Gratulacje, stworzyłeś swój pulpit nawigacyjny! 🥳

Pamiętaj jednak, że na tym nie kończy się Twoja praca. Głównym celem pulpitu operacyjnego jest wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym. Musisz upewnić się, że pulpit nawigacyjny pokazuje najnowsze informacje - nieaktualne informacje zakłócają postrzeganie wydajności operacji i mogą prowadzić do błędnych decyzji.

Regularnie aktualizuj źródło danych, aby uniknąć takich scenariuszy. Możesz użyć Automatyzacja ClickUp aby ograniczyć pracę ręczną i ryzyko błędów. Automatyzacje są oparte na wyzwalaczach, warunkach i działaniach i mogą pomóc w zapewnieniu, że dane na pulpitach nawigacyjnych są zawsze świeże i istotne.

ClickUp oferuje cztery rodzaje automatyzacji:

Custom: Automatyzacje, które tworzysz samodzielnie, gdy masz na myśli konkretny scenariusz Templates: Wstępnie ustawione automatyzacje Integracje: Podłącz inną aplikację do ClickUp, aby skonfigurować automatyzacje Odbiorca i obserwator: Ustaw odbiorcę (obserwatora) dla wszystkich nowych zadań

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Krok 8: Dopracuj swój pulpit nawigacyjny zgodnie z potrzebami

Twoje operacyjne pulpity nawigacyjne mogą dziś spełniać swoje zadanie, ale w pewnym momencie będą wymagały udoskonalenia, aby uwzględnić zaktualizowane operacje lub nowe dane.

Powinieneś od czasu do czasu przeglądać wskaźniki wydajności i KPI, aby upewnić się, że są one nadal istotne. Ponownie przeanalizuj układ pulpitu nawigacyjnego i zobacz, jak możesz go ulepszyć, aby zwiększyć wydajność.

Kolejnym ważnym aspektem jest zbieranie opinii od członków zespołu. Zapytaj, czy uważają pulpit za przydatny i co chcieliby zmienić. ClickUp Forms może w tym pomóc - utwórz formularze, które Twój zespół może szybko wypełnić i uzyskać szczegółowe podsumowanie zebranych informacji.

ClickUp: Idealny dom dla pulpitu operacyjnego

ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia pulpitu operacyjnego. Dzięki temu wizualna platforma zarządzania projektami można zdefiniować cele, wybrać odpowiednie wskaźniki, skonfigurować bazy danych, wizualizować pożądane informacje i współpracować z zespołem. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij budować swój idealny dashboard, aby przejąć kontrolę nad swoimi działaniami! 🌹