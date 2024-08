Jak zbudować pulpit nawigacyjny? (ze wskazówkami i przykładami)

To początek typowego dnia pracy. Masz niekończące się e-maile do przejrzenia, wiele aplikacji do zeskanowania w poszukiwaniu aktualizacji i kilka rozproszonych odręcznych notatek ze spotkań, które wydają się nie mieć już większego sensu.

Przeciążenie zadaniami to przeciążenie mózgu. 😶‍🌫️

W tym miejscu posiadanie pulpitu roboczego może mieć ogromne znaczenie.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy prowadzisz złożony projekt, dobrze skonstruowany pulpit nawigacyjny może zapewnić Ci niezbędne liczby i informacje na wyciągnięcie ręki, utrzymując kontrolę nad obciążeniem pracą. Koncentracja i wydajność stają się drugą naturą.

W tym wpisie na blogu dowiemy się wszystkiego o pulpitach do pracy, w tym o krokach do ich stworzenia. Zaczynajmy!

Co to jest pulpit roboczy?

Pulpit roboczy to narzędzie wizualne zaprojektowane w celu konsolidacji i wyświetlania wskaźników KPI, metryk i krytycznych punktów danych istotnych dla konkretnego procesu biznesowego, działu lub projektu.

Jest to scentralizowany interfejs do monitorowania i analizowania wyników biznesowych w czasie rzeczywistym w celu szybkiego podejmowania decyzji. Pulpit roboczy składa się z kilku elementów, w tym:

Źródła danych, takie jak bazy danych, arkusze kalkulacyjne lub aplikacje, z których można pobierać informacje

Widżety, takie jak wykresy słupkowe, wykresy liniowe i tabele ułatwiające wizualizację i interpretację danych

Filtry umożliwiające niestandardowy widok danych z wyborem określonych kryteriów, takich jak zakresy dat lub fazy projektu

Automatyzacja powiadomień i alertów, które informują użytkowników o istotnych zmianach lub osiągnięciu określonych progów

Pulpit roboczy zamienia dane w historie za pomocą narzędzia do raportowania które umożliwiają wgląd w projekt. Na przykład pulpit przeglądu marketingowego zazwyczaj zawiera następujące szczegóły:

Źródła ruchu w witrynie (np. organiczne, płatne, społecznościowe)

Procent odwiedzających przekształcających się w potencjalnych klientów lub niestandardowych klientów

Całkowite wydatki na reklamę i ich podział na kanały

Wskaźniki otwarć e-maili, kliknięć i rezygnacji z subskrypcji

Polubienia, udostępnianie, komentarze i ogólne wskaźniki zaangażowania w mediach społecznościowych

Korzyści z utworzenia pulpitu pracy

Pomyśl o pulpit zadań jako najlepszy przyjaciel w pracy, utrzymujący porządek i śledzenie zadań do wykonania. Oto kilka typowych korzyści:

Scentralizowane informacje: Zamiast tracić czas na szukanie raportów, trendów i kluczowych wskaźników, zyskaj natychmiastowy wgląd w skuteczność projektu, alokację zasobów i potencjalne wąskie gardła z jednego źródła danych

Zamiast tracić czas na szukanie raportów, trendów i kluczowych wskaźników, zyskaj natychmiastowy wgląd w skuteczność projektu, alokację zasobów i potencjalne wąskie gardła z jednego źródła danych Płynniejszy postęp projektu: Pulpit roboczy umożliwia wizualną mapę zależności zadań, pokazując, w jaki sposób każde zadanie jest ze sobą powiązane; w ten sposób można lepiej zrozumieć przepływ projektu i z łatwością zidentyfikować opóźnienia lub konflikty

Pulpit roboczy umożliwia wizualną mapę zależności zadań, pokazując, w jaki sposób każde zadanie jest ze sobą powiązane; w ten sposób można lepiej zrozumieć przepływ projektu i z łatwością zidentyfikować opóźnienia lub konflikty Automatyzacja cyklu pracy: Ograniczenie konieczności przełączania się między różnymi platformami poprzez integrację pulpitu z innymi narzędziami, takimi jak np oprogramowanie do analizy siły roboczej oraz aplikacjami do obsługi poczty e-mail, kalendarza i zarządzania projektami; zapewnij spójną obsługę rutynowych zadań

Ograniczenie konieczności przełączania się między różnymi platformami poprzez integrację pulpitu z innymi narzędziami, takimi jak np oprogramowanie do analizy siły roboczej oraz aplikacjami do obsługi poczty e-mail, kalendarza i zarządzania projektami; zapewnij spójną obsługę rutynowych zadań Większa wydajność: Pulpit nawigacyjny, który zawiera osobiste wskaźniki wydajności, takie jak średni czas zakończenia zadania, dotrzymywanie terminów i częstotliwość zmian zadań, pozwala zoptymalizować nawyki pracy i zwiększyć wydajność

Pulpit nawigacyjny, który zawiera osobiste wskaźniki wydajności, takie jak średni czas zakończenia zadania, dotrzymywanie terminów i częstotliwość zmian zadań, pozwala zoptymalizować nawyki pracy i zwiększyć wydajność Raportowanie dla klientów i interesariuszy: Używaj pulpitu dogenerowania raportów dotyczących projektów dla ważnych pracowników (wewnętrznych i zewnętrznych), zawierających szczegóły, takie jak statusy zadań, osiągnięte kamienie milowe i terminy; buduj wzajemne zaufanie i przejrzystość

Kroki do stworzenia efektywnego pulpitu pracy

Twoim ostatecznym celem powinno być zbudowanie pulpitu, który jest tak przejrzysty i łatwy w użyciu, jak to tylko możliwe. Oto jak zacząć.

1. Zdefiniuj odbiorców i cel pulpitu nawigacyjnego

To może wydawać się oczywiste, ale często jest brane za pewnik. Musisz zrozumieć potrzebę stworzenia pulpitu roboczego. Zbadaj swoje "dlaczego?" i zadaj sobie następujące pytania:

**Jakie istotne problemy chcesz rozwiązać za pomocą pulpitu?

Czy ma to poprawić komunikację wewnętrzną? Czy chodzi o lepsze śledzenie sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej firmy? Czy chodzi o sprawdzenie zasięgu społecznościowego postów na blogu publikowanych przez zespół marketingowy? Znajdź powód.

**Dla kogo ją budujesz?

Jeśli dla ciebie i tylko dla ciebie, pomiń ten krok. Jeśli z pulpitu będzie korzystać więcej osób, spisz ich role w organizacji i wyjaśnij, jakie zadania wykonują na co dzień.

Na przykład, przedstawiciel handlowy pracuje inaczej niż członek działu obsługi klienta i w związku z tym będzie nadzorował wskaźniki, KPI i benchmarki, które są biegunowo różne. Informacje te pomogą ci odpowiedzieć na kolejne pytanie i zbudować udostępniany pulpit, który będzie przydatny dla wszystkich.

**Jakie kluczowe wskaźniki i dane muszą być wyświetlane?

Jakie informacje mają być widoczne na pierwszy rzut oka? Czy chcesz uzyskać wgląd w statusy projektów i zakończonych zadań? Czy chcesz śledzić terminy i wydajność zespołu? Gdy już wiesz, dla kogo tworzysz pulpit oraz jakie są ich role i obowiązki, możesz określić dokładne wskaźniki KPI i metryki.

**Jakie źródła danych będą wykorzystywane do pobierania informacji?

Wyjaśnienie tej kwestii jest niezbędne do wprowadzenia niezbędnych mechanizmów.

Na przykład, jeśli chcesz poprawić komunikację wewnętrzną i uważasz, że znajomość dokładnego obciążenia pracą każdego członka zespołu będzie pomocna, upewnij się, że źródła danych obejmują oprogramowanie do śledzenia czasu, analityka zarządzania projektami aplikacje, narzędzia do raportowania dla klientów i być może nawet bezpośrednie informacje zwrotne od całego zespołu.

W ten sposób można zebrać kompleksowe dane na temat przydzielonych zadań, terminów i indywidualnych obciążeń.

**Czy pulpit będzie odświeżany codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok?

Częstotliwość zależy od charakteru pracy i aktualności wymaganych informacji.

**Jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć?

Ochrona danych organizacyjnych jest ważniejsza niż kiedykolwiek, a pulpit musi być wyposażony w funkcje uwierzytelniania użytkowników, kontroli dostępu i szyfrowania danych. Powinien być również zgodny z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Oczywiście powyższy kwestionariusz nie jest wyczerpujący, ale stanowi wstęp do dalszych działań. Zaufaj nam - zainwestowanie energii z wyprzedzeniem pomoże Ci zbudować pulpit nawigacyjny, który zapewni Ci wsparcie w pożądany przez Ciebie sposób. Tak więc, do zrobienia.

Szybkim sposobem na rozpoczęcie pracy z pulpitem jest skorzystanie z następujących narzędzi Szablon pulpitu zarządzania projektami ClickUp . Pomaga utrzymać płynność projektów, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w obciążenie pracą zespołu, postęp projektu, status zadań i terminy.

Kontroluj rozwój projektu, budżet, obciążenie pracą zespołu i status dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Szablon oferuje wizualną reprezentację postępu projektu na każdej scenie i ułatwia współpracę dzięki możliwości edycji w czasie rzeczywistym Dokumenty ClickUp . Możesz także:

Zdefiniować cele, które można śledzić, takie jak OKR, cele sprzedażowe, podnoszenie umiejętności itp. i monitorować postępy wCele ClickUp* Twórz dobrze zdefiniowane mapy drogowe wZadania ClickUp dla pełnej widoczności zależności i priorytetów z niestandardowymi etykietami i statusami

Automatyzacja cykli pracy, takich jak wysyłanie e-maili dla zadań, przesłanych formularzy, zmian statusu itp. dzięki funkcjiAutomatyzacja ClickUp

2. Pobieranie, udoskonalanie i oczyszczanie danych z różnych źródeł

Identyfikacja źródeł danych dla pulpitu to tylko wierzchołek góry lodowej. Musisz również ustanowić z nimi połączenia. Może to obejmować ustawienie integracji API, importowanie plików CSV lub bezpośrednie połączenie z bazami danych, pamięcią masową w chmurze lub aplikacjami innych firm.

Użyj narzędzi takich jak Klamp i Integromat, aby płynnie połączyć różne źródła danych. Gdy już to zrobisz, zaplanuj, w jaki sposób dane z różnych źródeł będą łączone i wyświetlane na pulpicie.

Na przykład, może być konieczne połączenie tabel z bazy danych, scalenie liczb z różnych arkuszy kalkulacyjnych lub połączenie danych API z plikami lokalnymi. Cokolwiek to jest, uprość swój proces. Inspiracji można szukać w wielu przykłady pulpitów projektów aby zwiększyć przepływ danych.

uzyskaj widok z lotu ptaka na zadania do wykonania w danym tygodniu, status obciążenia pracą i kto nad czym pracuje dzięki ClickUp Team Workload Dashboard

Pulpit jest tak skuteczny, jak dane, które go populują. Niedokładne dane mogą prowadzić do podejmowania niedoinformowanych decyzji, negatywnie wpływając na postęp projektu i wydajność pracy zespołowej. Dlatego, aby upewnić się, że dane wyświetlane na pulpicie są prawidłowe i dokładne, należy:

Ustawić reguły walidacji w swoich systemach wprowadzania danych, aby wyłapywać błędy w momencie ich wprowadzania

w swoich systemach wprowadzania danych, aby wyłapywać błędy w momencie ich wprowadzania Śledzenie zmian danych i aktualizacji za pomocą systemów kontroli wersji

i aktualizacji za pomocą systemów kontroli wersji Zdecydować o strategii obsługi brakujących wartości , takich jak imputacja, użycie wartości domyślnych lub wykluczenie niekompletnych rekordów

, takich jak imputacja, użycie wartości domyślnych lub wykluczenie niekompletnych rekordów Przeprowadzanie wyrywkowych kontroli i porównywanie danych z pulpitu z oryginalnymi źródłami, aby potwierdzić, że wszystko jest poprawnie zintegrowane i wyświetlane oraz nie zawiera żadnych błędów ortograficznych, nieprawidłowych wartości lub wartości odstających

z oryginalnymi źródłami, aby potwierdzić, że wszystko jest poprawnie zintegrowane i wyświetlane oraz nie zawiera żadnych błędów ortograficznych, nieprawidłowych wartości lub wartości odstających **Stosowanie standardowych formatów, konwencji nazewnictwa i jednostek miary w celu zapobiegania rozbieżnościom (np. formaty dat, formaty adresów, wielkie litery)

Stwórz zautomatyzowane harmonogramy odświeżania danych, aby pulpit zawsze odzwierciedlał najbardziej aktualne informacje bez konieczności ręcznej interwencji.

3. Projektowanie układu i struktury pulpitu roboczego

Zacznij od nakreślenia głównych sekcji, które będą pełnić funkcję - co cel musi zobaczyć w pierwszej kolejności? Czy istnieją wskaźniki KPI lub punkty danych w czasie rzeczywistym, które są najważniejsze? Najprawdopodobniej.

Umieść je w widocznych miejscach na pulpicie, gdzie wzrok naturalnie kieruje się w pierwszej kolejności, na przykład w lewym górnym rogu. Inne widżety, takie jak wskaźniki, pola tekstowe, obrazy i mapy cieplne, również będą musiały zostać dodane. Skaluj je zgodnie z ich znaczeniem i ilością wyświetlanych danych.

przez Justinmind Na przykład większe widżety mogą być używane do krytycznych danych o dużej objętości, podczas gdy mniejsze widżety mogą podsumowywać mniej istotne informacje.

Nawigacja powinna być prosta - kto chciałby tracić czas na zastanawianie się, jak poruszać się między różnymi sekcjami pulpitu? Użyj nowych zakładek, rozwijanej listy menu lub pasków bocznych. Ponadto, dodaj kolor i różne rozmiary czcionek do pulpitu nawigacyjnego dla przejrzystości.

Ponieważ żyjemy w erze hiperpołączeń cyfrowych, stworzenie pulpitu, który działa na pulpitach, tabletach i urządzeniach mobilnych jest niezbędne. Upewnij się, że elementy nie są zagracone i mają logiczny przepływ, aby ułatwić korzystanie z nich, niezależnie od rozmiaru ekranu.

4. Tworzenie wizualizacji (wykresów i grafów) dla kluczowych wskaźników

Reprezentacja danych to złożone zadanie. Ponieważ cały sens pulpitu roboczego polega na prezentowaniu wielu rodzajów informacji w danym momencie, wybór właściwego sposobu ich wizualizacji ma znaczenie. I to bardzo. Istnieje kilka sposobów reprezentowania danych:

Wykresy: Są najłatwiejszym sposobem porównywania danych i benchmarków i mogą być zmieniane lub filtrowane w celu bardziej szczegółowej analizy. Wykresy mogą szybko zidentyfikować korelacje lub rozbieżności między różnymi ustawieniami danych. Zapewnij spójność skali i jednostek, aby porównania były miarodajne

Są najłatwiejszym sposobem porównywania danych i benchmarków i mogą być zmieniane lub filtrowane w celu bardziej szczegółowej analizy. Wykresy mogą szybko zidentyfikować korelacje lub rozbieżności między różnymi ustawieniami danych. Zapewnij spójność skali i jednostek, aby porównania były miarodajne Tabele: Zwykle umieszczane w dolnej części pulpitu, pozwalają zagłębić się w szczegóły, które mogą nie być od razu widoczne w wizualizacjach podsumowujących, takich jak wykresy lub grafy. Użyj opcji sortowania i filtrowania, aby uczynić tabele bardziej interaktywnymi i przyjaznymi dla użytkownika

Zwykle umieszczane w dolnej części pulpitu, pozwalają zagłębić się w szczegóły, które mogą nie być od razu widoczne w wizualizacjach podsumowujących, takich jak wykresy lub grafy. Użyj opcji sortowania i filtrowania, aby uczynić tabele bardziej interaktywnymi i przyjaznymi dla użytkownika Karty : Pomyśl o nich jak o nakładce na mapę, która daje ci widok z lotu ptaka na istotne metryki lub punkty danych na pierwszy rzut oka. Można na przykład umieścić szybki obraz wskaźników wydajności na karciePulpit OKR i wyróżnić zmiany lub alerty za pomocą kodowania kolorami

: Pomyśl o nich jak o nakładce na mapę, która daje ci widok z lotu ptaka na istotne metryki lub punkty danych na pierwszy rzut oka. Można na przykład umieścić szybki obraz wskaźników wydajności na karciePulpit OKR i wyróżnić zmiany lub alerty za pomocą kodowania kolorami Osie czasu : Pozwalają mierzyć jeden lub więcej wskaźników w czasie, dzięki czemu nadają się do identyfikacji szczytowych trendów lub okresów aktywności. Wraz z osią czasu można dostarczyć krótką notkę informacyjną w celu uzyskania dodatkowego kontekstu

: Pozwalają mierzyć jeden lub więcej wskaźników w czasie, dzięki czemu nadają się do identyfikacji szczytowych trendów lub okresów aktywności. Wraz z osią czasu można dostarczyć krótką notkę informacyjną w celu uzyskania dodatkowego kontekstu Wykresy: Ilustrują trendy, porównania i dystrybucje, ułatwiając zrozumienie i analizę złożonych informacji. Niektóre powszechnie używane wykresy w pulpitach nawigacyjnych obejmują wykresy pająka i radaru, wykresy punktowe, mierniki, paski i wykresy kołowe

Wybierz typ wykresu, który chcesz zaprezentować, w oparciu o dane, z którymi masz do czynienia. Na przykład, wykresów liniowych można używać w przypadku trendów, wykresów kołowych w przypadku proporcji, wykresów słupkowych w przypadku porównań, a wykresów punktowych w przypadku powiązań między zmiennymi. Użyj legend, etykiet i odpowiednich schematów kolorów, aby zwiększyć czytelność i przejrzystość.

Zagłęb się w szczegółowe dane dzięki możliwościom drążenia w Dashboards

Kolejnym istotnym aspektem wizualizacji jest włączenie filtrów danych i opcji drążenia w celu dostosowania widoku ogólnego danych w oparciu o określone kryteria lub kliknięcie metryk wysokiego poziomu w celu uzyskania dostępu do bardziej szczegółowych informacji.

Podpowiedzi po najechaniu kursorem są również pomocne w wyświetlaniu dodatkowych informacji po najechaniu kursorem na określoną część widżetu. To dodaje głębi do pulpitu i pozwala na populację większej ilości danych bez zaśmiecania głównego widoku.

5. Niestandardowy pulpit z brandingiem i motywami

Pulpit nawigacyjny jest częścią ekosystemu organizacji, więc jego branding musi to odzwierciedlać. Nie musisz popadać w przesadę i nadwyrężać swoich umiejętności projektowych. Wystarczy zachować kilka podstawowych zasad projektowania na uwadze.

Na przykład używaj palety kolorów marki dla tła pulpitu, wykresów, ikon i innych elementów wizualnych. Jeśli kolory Twojej marki to szmaragdowa zieleń i zgaszona biel, używaj ich konsekwentnie, aby stworzyć spójny wygląd i styl.

Zawsze dodaj oficjalne logo. Umieść je w widocznej lokalizacji, takiej jak prawy dolny róg, aby wzmocnić tożsamość marki za każdym razem, gdy pulpit jest dostępny. Użytkownicy, którzy czują się komfortowo i znają interfejs, prawdopodobnie będą z niego regularnie korzystać.

niestandardowe statusy ClickUp_ umożliwiają śledzenie statusu zadania za pomocą oznaczeń kolorystycznych

Po drugie, zezwól użytkownikom na dostosowanie widoku do ich preferencji. Na przykład, udostępnienie opcji trybu ciemnego może sprawić, że pulpit będzie łatwiejszy dla oczu podczas nocnych sesji lub podczas pracy w środowiskach o słabym ustawieniu oświetlenia.

Powinieneś mieć możliwość przełączania się z ciemnobrązowego na jasnozielony, a nie z ciemnobrązowego na ciemnozielony, ponieważ te dwa kolory kolidują ze sobą. Dlatego należy zachować ostrożność przy wyborze kolorów pulpitu roboczego. Zasadą jest wybranie dwóch, maksymalnie trzech i trzymanie się ich.

Wreszcie, używaj kolorów o wysokim kontraście dla lepszej czytelności, dodaj tekst alternatywny do obrazów i upewnij się, że nawigacja jest intuicyjna i przyjazna dla klawiatury.

6. Znajdź odpowiednie narzędzie do pracy

Przed zbudowaniem pulpitu roboczego ważne jest, aby wybrać narzędzie, które może wesprzeć to ogromne zadanie. Od prostych arkuszy kalkulacyjnych po wysoce konfigurowalne wykresy postępu, możesz czuć się rozpieszczany wyborem.

Na przykład Arkusze Google mogą być przydatne do podstawowych pulpitów. Z drugiej strony, narzędzia Business Intelligence (BI) są znane z doskonałej analizy danych i niestandardowych możliwości. Mają one jednak bardziej stromą krzywą uczenia się i mogą wymagać specjalistów do obsługi.

Istnieją również rozwiązania do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, które mają wbudowane pulpity, które poprawiają widoczność, zwiększają wydajność i wspierają podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć dane. Pulpity ClickUp zamieniają chaos w przejrzystość, zapewniając widok projektów z lotu orła.

Twórz szczegółowe pulpity i łatwo dodawaj karty, aby zobaczyć postęp punktów sprintu, zadania na status i błędy na widok

Z Widoki ClickUp funkcja ClickUp Views umożliwia przekształcenie gotowych zadań w wykresy za pomocą kilku kliknięć. Automatycznie pobiera dane z bieżących zadań, aby utworzyć pulpit do wizualizacji pracy - czy to w postaci listy, wykresu Gantta, tablicy Kanban, czy innych.

śledź postępy, kamienie milowe i zależności na udostępnianej wizualnej osi czasu z zespołem za pomocą widoku Gantt Chart w ClickUp_

W ClickUp poszliśmy o krok do przodu i stworzyliśmy pulpity, w których nasi klienci mogą uzyskać dostęp i monitorować wydajność, obłożenie i projekty w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci mogą poczuć połączenie ze swoimi Teams, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich lokalizację w różnych krajach, a czasem nawet na różnych kontynentach.

Dayana Mileva, Account Director, PONTICA SOLUTIONS

Inżynieria oprogramowania pulpit operacyjny jest doskonałym przykładem tego, jak można uzyskać niski poziom wszystkich działań rozwojowych w czasie rzeczywistym. Możesz śledzić różne wskaźniki, w tym prędkość sprintu, spalanie, spalanie, czas realizacji, czas cyklu i skumulowane wykresy przepływu.

uzyskaj szczegółowy wgląd w wydajność trwających działań za pomocą ClickUp_

Pulpit nawigacyjny pomaga skupić się na celu sprintu, jakim jest szybsze dostarczanie i mądrzejsza praca. Sprawdź przykłady pulpitów w ClickUp aby odkryć różne sposoby na usprawnienie swoich projektów.

Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia pulpitu w ClickUp

Aby utworzyć nowy pulpit nawigacyjny:

W swoimPasek bocznyotwórzHub pulpitów nawigacyjnych2. W Dashboards Hub, w prawym górnym rogu kliknij Nowy pulpit

Aby dodać kartę do istniejącego pulpitu:

W prawym górnym rogu pulpitu kliknij Dodaj kartę Korzystając z kategorii na pasku bocznym, wybierz gotową kartę lub utwórz kartę niestandardową

Aby edytować kartę, pulpit zawierający kartę musi znajdować się w trybie edycji

Aby włączyć tryb edycji i edytować kartę:

W lewym górnym rogu pulpitu upewnij się, że włączony jest Tryb edycji W prawym górnym rogu karty kliknij ikonę cog, aby otworzyć okno dialogowe edycji karty Edytuj ustawienia karty i kliknij przycisk Zapisz

Każda karta ma inne ustawienia, z których niektóre wymagają więcej wyjaśnień niż inne. Możesz wybierać spośród ponad 40 kart pulpitu, aby spersonalizować swój pulpit zgodnie z własnymi preferencjami. Niektóre popularne opcje obejmują karty obliczeń, karty statusu, karty osoby przypisanej, karty sprintu i karty osadzania.

Pracujesz z zewnętrznymi interesariuszami i klientami? Nie ma problemu. Pulpit portalu klienta oferuje przestrzeń do współpracy, w której można zaprosić różne strony do udziału w procesie projektu. Możesz wykorzystać metody raportowania klientów i dodać znacznie więcej wartości jako zespół.

A więc, do zrobienia najlepsze oprogramowanie do pulpitu nawigacyjnego aby przekształcić dane projektu w wizualne złoto? Oto kilka czynników, o których należy pamiętać:

Powinno mieć intuicyjny interfejs , który ułatwia nawigację i interakcję z pulpitem; funkcje takie jak umieszczanie widżetów metodą "przeciągnij i upuść", analityka i raportowanie oraz gotowe szablony są pomocne

, który ułatwia nawigację i interakcję z pulpitem; funkcje takie jak umieszczanie widżetów metodą "przeciągnij i upuść", analityka i raportowanie oraz gotowe szablony są pomocne Zastanów się, jakie funkcje są najważniejsze dla Twojego zespołu, takie jak możliwości wizualizacji danych, łatwość obsługi, opcje integracji , skalowalność i funkcje niestandardowe

, skalowalność i funkcje niestandardowe Poszukaj opcji eksperymentowania z kolorami, czcionkami i ogólnymi motywami, aby dopasować je do tożsamości swojej organizacji

czcionkami i ogólnymi motywami, aby dopasować je do tożsamości swojej organizacji Sprawdź, czy dostawca zapewnia dobrą obsługę klienta, kompleksową dokumentację i zasoby szkoleniowe

kompleksową dokumentację i zasoby szkoleniowe W miarę rozwoju zespołu i potrzeb w zakresie danych, narzędzie powinno być w stanie odpowiednio się skalować

7. Przetestuj pulpit i zbierz informacje zwrotne, aby poprawić jego funkcję

Zanim wdrożysz pulpit i uruchomisz go, dokładnie go przetestuj. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych kontroli, udostępnianie go odpowiednim interesariuszom.

Pozwól im korzystać z niego przez kilka tygodni lub miesięcy - w zależności od złożoności pulpitu - a następnie wróć, aby zebrać opinie. Można to zrobić za pomocą ankiet, bezpośrednich rozmów i formularzy.

Przetestuj pulpit

Porównaj wyświetlane dane z oryginalnymi źródłami; porównaj punkty danych, sumy, średnie i wszelkie obliczone wskaźniki, aby potwierdzić, że są one dokładnie zgodne z surowymi danymi

Sprawdź, czy wszystkie interaktywne elementy, takie jak filtry, drążenie i przyciski nawigacyjne, działają zgodnie z przeznaczeniem i zapewniają oczekiwane wyniki

Upewnij się, że pulpit jest responsywny i zapewnia spójne wrażenia podczas widoku na pulpicie, telefonie komórkowym lub tablecie

Przetestuj go na popularnych przeglądarkach, takich jak Chrome, Firefox, Safari i Edge, aby zidentyfikować i naprawić wszelkie problemy z kompatybilnością

Zadawaj szczegółowe pytania dotyczące tego, co działa dobrze, co jest mylące i jakie dodatkowe funkcje lub dane mogą być pomocne. Na przykład, jeśli wielu użytkowników uzna dany widżet za niepotrzebny, może to oznaczać konieczność przeprojektowania lub usunięcia tego elementu.

Priorytetyzuj informacje zwrotne w oparciu o wpływ i wykonalność, koncentrując się najpierw na zmianach, które zapewnią najbardziej znaczące korzyści dla największej liczby dostawców.

Zbuduj swoje centrum dowodzenia za pomocą ClickUp

Czy stworzyłeś dynamiczny pulpit roboczy, który usprawnia dane na jednej stronie?

Idealny pulpit roboczy jest prosty, intuicyjny i konfigurowalny. Jest to cenne narzędzie ułatwiające życie zawodowe i pozwalające uniknąć utonięcia w natłoku danych, raportów i perspektyw.

Stworzenie prawdziwie funkcjonalnego pulpitu wymaga jasnego zrozumienia tego, czego potrzebujesz, dobrze zdefiniowanych wskaźników, integracji danych w czasie rzeczywistym i płynnego doświadczenia użytkownika, aby skutecznie monitorować, analizować i działać na podstawie kluczowych informacji.

Na szczęście ClickUp ma wszystko, czego potrzeba, aby wesprzeć cele projektu i wydajność zespołu. Może dostosować się do zmieniających się potrzeb Twojej organizacji i rozwijać się wraz z Tobą.

Dzięki naszym konfigurowalnym pulpitom roboczym wiesz dokładnie, co należy zrobić i zmniejszasz stres i niepokój związany z zarządzaniem wieloma zadaniami i terminami na dużą skalę. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i doświadcz korzyści na własnej skórze.