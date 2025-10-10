Jak wybrać asystentów pisania opartych na AI do tworzenia zawartości

Większość zespołów zajmujących się zawartością wydaje budżet przeznaczony na narzędzia AI na rozwiązania, z których rezygnuje w ciągu trzech miesięcy.

Jeśli zapytasz nas, odpowiemy, że diabeł tkwi w szczegółach.

Założyciel startupu nie potrzebuje takich samych ustawień narzędzi AI do pisania, jak 50-osobowy zespół marketingowy. Freelancer zajmujący się copywritingiem ma inne priorytety niż agencja obsługująca 12 klientów. Jednak większość ludzi wybiera narzędzia AI tak samo, jak wybiera programy Netflix — na podstawie tego, o czym mówią wszyscy inni.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak wybrać asystentów pisania opartych na sztucznej inteligencji w oparciu o obciążenie pracą, wielkość zespołu i cele związane z treścią. Omówimy również modele cenowe, które mają sens w różnych scenariuszach, i przedstawimy najlepsze opcje (takie jak ClickUp!). 🤩

Czym są asystenci pisania oparci na AI?

Asystenci pisania oparci na AI to inteligentne narzędzia, które pomagają pisać lepiej i szybciej. Mogą sprawdzać gramatykę, sugerować wybór słów, pomagać w burzy mózgów, a nawet pisać pełne zdania lub akapity na podstawie podanych informacji.

Narzędzia te wykorzystują sztuczną inteligencję, aby zrozumieć, co chcesz przekazać, i oferują pomocne sugestie, które pomogą Ci poprawić jakość pisania. Działają one w przypadku wszystkich rodzajów zawartości, niezależnie od tego, czy piszesz e-maili służbowe, posty na blogu, czy aktualizacje w mediach społecznościowych.

Większość asystentów pisania opartych na AI z czasem uczy się Twojego stylu pisania, dzięki czemu im częściej z nich korzystasz, tym bardziej przydatne są ich sugestie.

🔍 Czy wiesz, że... Eksperyment przeprowadzony z udziałem ponad 5000 pracowników obsługi klienta wykazał, że gdy ludzie mieli dostęp do asystenta pisania opartego na AI, ich wydajność wzrosła średnio o około 14%. Co ciekawe, największe korzyści odnieśli najmniej doświadczeni pracownicy, ponieważ AI pomogła im brzmieć bardziej profesjonalnie i pewnie.

Dlaczego wybór odpowiedniego asystenta pisania opartego na AI ma znaczenie

Wybór narzędzia do pisania opartego na AI ma bezpośredni wpływ na cykl pracy nad zawartością i wyniki pisania. Oto, co należy wziąć pod uwagę:

Różne narzędzia mają różne mocne strony: niektóre świetnie sprawdzają się w sprawdzaniu gramatyki, podczas gdy inne doskonale nadają się do tworzenia zawartości od podstaw

Ceny są bardzo zróżnicowane: nie chcesz przepłacać za funkcje, których nie będziesz używać, ani utknąć z niedrogim narzędziem, które nie spełnia Twoich potrzeb

Integracja ma znaczenie: Najlepsze Najlepsze oprogramowanie do pisania to takie, które płynnie współpracuje z aplikacjami i platformami, z których już korzystasz

Poziomy dokładności różnią się: niektóre narzędzia AI dają lepsze sugestie i popełniają mniej błędów niż inne

🧠 Ciekawostka: Pomysł wykorzystania maszyn do pomocy w tworzeniu tekstów sięga lat 50. XX wieku. Jednym z pierwszych wielkich przełomów był eksperyment Georgetown-IBM z 1954 r., w ramach którego komputer IBM przetłumaczył 60 rosyjskich zdań na język angielski.

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze asystenta pisania opartego na AI

Zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek narzędzie do tworzenia zawartości oparte na AI, oceń następujące czynniki:

Jakość wyników i elastyczność tonu: Sprawdź, jak narzędzie radzi sobie z procesem pisania i czy potrafi przełączać się między pisaniem nieformalnego e-maila a formalnej propozycji bez brzmienia jak robot

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym: Sprawdź, czy członkowie zespołu mogą dodawać komentarze, sugerować zmiany i śledzić poprawki bez konieczności tworzenia skomplikowanego systemu kontroli wersji

Opcje szkolenia niestandardowego: Poszukaj narzędzi, które uczą się na podstawie Twoich poprzednich próbek tekstów, aby dopasować się do tonu Twojej firmy i terminologii właściwej dla branży

Opcje eksportu i tworzenia kopii zapasowych: Upewnij się, że możesz łatwo przenieść swoją zawartość do Upewnij się, że możesz łatwo przenieść swoją zawartość do oprogramowania do zarządzania dokumentami , WordPressa lub innych platform CMS bez utraty formatu

💡 Porada dla profesjonalistów: Oceń, jak narzędzie AI do pisania radzi sobie z kontekstem w przypadku długiej zawartości. Czy jest w stanie zachować spójność przekazu i stylu w artykule liczącym 3000 słów lub w wielu połączonych ze sobą tekstach? Ma to kluczowe znaczenie w przypadku kampanii lub przewodników, w których ważna jest ciągłość.

Ile należy zapłacić za asystenta pisania opartego na AI?

Twój budżet powinien być dostosowany do ilości tworzonej zawartości oraz kosztów, jakie ponosi Twoja firma w związku z niską jakością tekstów.

Zacznij tutaj, aby przetestować różne modele AI i znaleźć styl pisania, który pasuje do Twojej marki. Bezpłatne wersje zazwyczaj pozwalają na 2000–10 000 słów miesięcznie, co wystarcza na sporadyczne posty w mediach społecznościowych, szkice wiadomości e-mail i podstawowe eksperymenty z zawartością bez żadnych zobowiązań finansowych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przeanalizuj ślady edycji narzędzia AI do poprawiania tekstów. Niektóre narzędzia ułatwiają śledzenie, które sugestie pochodzą od sztucznej inteligencji, a które od ludzi. Ta przejrzystość pomaga zespołom udoskonalać zawartość bez utraty kontroli.

10–20 USD miesięcznie

Zapłać ten zakres, jeśli potrzebujesz codziennego tworzenia spójnej zawartości.

Otrzymasz nieograniczoną liczbę słów, modele AI, które lepiej rozumieją kontekst, oraz podstawowe szkolenie z zakresu komunikacji marki. Rozwiązanie to sprawdzi się w przypadku samodzielnych marketerów tworzących 2–3 posty na blogu tygodniowo lub małych zespołów zarządzających wieloma kontami w mediach społecznościowych.

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta ze sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy ClickUp. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym ClickUp, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego ClickUp.

30–50 USD miesięcznie

Zainwestuj tę kwotę, jeśli tworzenie zawartości bezpośrednio wpływa na Twoje przychody. Zazwyczaj uzyskasz dostęp do funkcji współpracy zespołowej, generowania treści hurtowych na potrzeby kampanii, zaawansowanych narzędzi edycyjnych oraz integracji z istniejącymi rozwiązaniami marketingowymi. Jest to idealne rozwiązanie dla agencji lub rozwijających się zespołów marketingowych.

ponad 100 USD miesięcznie

Wydaj tyle tylko wtedy, gdy zarządzasz procesem produkcji zawartości na dużą skalę lub potrzebujesz rozwiązań typu white label dla klientów. Dodatkowy koszt zapewnia Ci niestandardowe szkolenie AI, priorytetowe wsparcie techniczne i zaawansowane funkcje zarządzania zespołem.

Popularni asystenci pisania oparci na AI dostępni na rynku

Przyjrzyjmy się niektórym z najpopularniejszych obecnie dostępnych narzędzi do pisania treści opartych na AI, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

1. ClickUp (najlepszy do pisania z wykorzystaniem AI i kompleksowych cykli pracy z zakresu zawartości)

Twórz teksty kampanii reklamowych bezpośrednio w miejscu współpracy dzięki ClickUp Brain w czacie

Kiedy kampanie się piętrzą, a terminy zbliżają się niepokojąco, nie chcesz zajmować się rozproszonymi aplikacjami AI. ClickUp przechowuje wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu możesz przeprowadzać burzę mózgów, tworzyć szkice i dopracowywać zawartość bez utraty tempa.

Pisz w przepływie pracy

ClickUp Brain działa wszędzie tam, gdzie Twój zespół komunikuje się i planuje. Oznacza to, że możesz generować zawartość podczas omawiania kampanii, przeglądania briefów lub burzy mózgów.

Załóżmy, że Twój dyrektor wysyła wiadomość w czacie ClickUp, prosząc o pomysły na podpisy do Instagrama dotyczące wprowadzenia nowego produktu na rynek. Możesz skorzystać z podpowiedzi ClickUp Brain bezpośrednio w rozmowie i w ciągu kilku sekund uzyskać wiele opcji podpisów gotowych do udostępnienia.

📌 Wypróbuj to polecenie: Napisz pięć podpisów na Instagramie do kampanii promującej finansowy produkt SaaS. Każdy podpis powinien mieć mniej niż 15 słów, mieć zabawny ton i zawierać jasne wezwanie do działania.

Twórz i edytuj teksty bez błędów w jednym miejscu

Opracuj mapę strategii zawartości za pomocą ClickUp Brain w dokumencie, aby współpracować w czasie rzeczywistym

ClickUp Docs zapewnia przestrzeń do współpracy przy tworzeniu blogów, oficjalnych dokumentów lub stron docelowych, a dodatkowo oferuje zaawansowane narzędzia do pisania ClickUp Brain.

Twój zespół może współpracować w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze i udoskonalać zawartość w tym samym dokumencie. Każda zmiana jest śledzona w historii wersji, dzięki czemu możesz przeglądać poprzednie wersje, porównywać zmiany lub przywracać zawartość w razie potrzeby.

AI Writer zapewnia elastyczność na każdym etapie tworzenia zawartości. Możesz:

Rozwiń krótki szkic do pełnego wpisu na blogu

Uprość złożone sekcje, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców

Podsumuj długie raporty badawcze w formie krótkiego streszczenia

Przetłumacz materiały kampanii na rynki globalne

Generuj elementy akcji bezpośrednio z planu zawartości

📌 Wypróbuj to polecenie: Napisz stronę docelową webinaru dla menedżerów marketingu, którzy chcą zrozumieć rolę narzędzi AI w marketingu. Nie przekraczaj 200 słów, podkreśl korzyści, jakie uzyskają dzięki uczestnictwu, i nadaj tekstowi konwersacyjny ton.

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI w jednym miejscu

ClickUp Brain MAX dodaje kolejną warstwę dzięki dedykowanemu asystentowi AI na komputery stacjonarne. Możesz korzystać jednocześnie z ChatGPT, Gemini i Claude, dzięki czemu badania i pisanie będą powiązane z Twoimi projektami.

Wybierz spośród wielu modeli AI w ClickUp Brain MAX

Na przykład, jeśli badasz trendy SEO, zadaj ClickUp Brain MAX to samo pytanie w różnych modelach i wybierz najlepsze punkty bezpośrednio do dokumentu, kształtując swoją strategię szybciej i z lepszym wkładem.

📌 Wypróbuj to polecenie: Podsumuj pięć najważniejszych trendów SEO dla B2B SaaS. Dla każdego trendu podaj jedną statystykę stanowiącą wsparcie i zaproponuj dwa praktyczne pomysły na zawartość dla zespołów marketingowych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zapisz podpowiedzi do ponownego wykorzystania: Zapisz swoje ulubione podpowiedzi w ClickUp Brain, aby móc szybko je ponownie wykorzystać w intro blogów, podpisach w mediach społecznościowych lub metaopisach

Spersonalizuj wyniki generowane przez AI: dodaj nazwy, terminy związane z produktami i słownictwo branżowe do słownika Brain MAX, aby generować dokładne teksty odzwierciedlające charakter Twojej marki

zautomatyzuj procesy pisania: *Użyj ClickUp automatyzacji , aby przekierować recenzje szkiców, automatycznie przydzielać redaktorów, gdy zadanie przechodzi do statusu „Gotowe do recenzji”, lub powiadamiać interesariuszy po zatwierdzeniu ostatecznej wersji tekstu

Natychmiastowe wyszukiwanie odniesień: Znajduj poprzednie wersje robocze, przewodniki stylistyczne lub briefy kampanii w całym obszarze roboczym i połączonych aplikacjach dzięki Znajduj poprzednie wersje robocze, przewodniki stylistyczne lub briefy kampanii w całym obszarze roboczym i połączonych aplikacjach dzięki funkcji ClickUp Enterprise Search

Generuj elementy wizualne wraz z tekstem: Twórz grafiki wspierające posty na blogu lub zasoby społecznościowe w swoim obszarze roboczym, korzystając z funkcji generowania obrazów ClickUp Brain

zamień spotkania w praktyczne notatki: *Pozwól sztucznej inteligencji ClickUp Notetaker rejestrować synchronizacje redakcyjne, generować transkrypcje i tworzyć zadania następcze, takie jak „popraw wprowadzenie”

Wykorzystaj inteligentnych agentów, którzy będą działać za Ciebie: Autonomicznie monitoruj zmiany, wyciągaj wnioski, twórz zadania lub publikuj raporty na podstawie skonfigurowanych wyzwalaczy dzięki Autonomicznie monitoruj zmiany, wyciągaj wnioski, twórz zadania lub publikuj raporty na podstawie skonfigurowanych wyzwalaczy dzięki agentom ClickUp Autopilot

Limitacje ClickUp

Twórcy zawartości mogą potrzebować czasu, aby opanować rozbudowane funkcje ClickUp, co początkowo może spowolnić produkcję zawartości

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 555 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... W jednym z eksperymentów osoby, które korzystały z AI do ćwiczenia pisania, osiągnęły lepsze wyniki w testach kontrolnych niż osoby, które pisały bez pomocy AI, mimo że poświęciły mniej czasu na pisanie.

2. Jasper (najlepszy dla zespołów marketingowych pracujących na dużą skalę)

za pośrednictwem Jasper

Jasper wykorzystuje inteligentnych agentów do obsługi cykli pracy, takich jak kampanie w mediach społecznościowych i sekwencje e-maili. Wystarczy nauczyć narzędzie stylu komunikacji Twojej marki, a ono zachowa ten ton w różnych rodzajach zawartości.

Jego Canva działa jak przestrzeń do udostępniania, w której zespoły mogą współpracować nad tworzeniem zawartości i planowaniem kampanii. Asystent pisania AI zawiera również szablony pisania treści dostosowane do różnych potrzeb marketingowych, takich jak opisy wideo na YouTube i nagłówki reklam Google Ads.

Najlepsze funkcje Jasper

Poproś agenta badawczego o analizę konkurencji i automatyczne przekształcenie wyników w briefy kampanii i pomysły na zawartość

Uruchom Optimization Agent , aby poprawić nagłówki, metaopisy i linki wewnętrzne, korzystając z danych z Semrush

Skonfiguruj Personalization Agent , aby tworzyć ukierunkowane kampanie e-mail i reklamy przy użyciu danych klientów

Twórz niestandardowe cykle pracy marketingowe w kreatorze aplikacji bez kodowania, bez konieczności posiadania wiedzy technicznej

Limits Jasper

Użytkownicy zgłaszają raportowanie problemów związanych z próbami i błędami przy korzystaniu z szablonów oraz niespójnym przepływem w rozbudowanej zawartości

Nacisk na marketing ogranicza funkcję w zakresie ogólnego pisania biznesowego poza kampaniami i tworzeniem zawartości

Pomimo integracji z SEO, użytkownicy przekazują ostrzeżenie, że może to negatywnie wpłynąć na widoczność w wyszukiwarkach

Ceny Jasper

Bezpłatna wersja próbna

Pro: 69 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1260 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1845 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Jasper

3. Copy. ai (najlepsze rozwiązanie do wprowadzania produktów na rynek i automatyzacji zawartości)

za pośrednictwem Copy.ai

Copy. ai to platforma GTM Agent, która łączy sprzedaż, marketing i operacje. Możesz tworzyć cykle pracy, które łączą ze sobą zadania, takie jak przekształcanie badań potencjalnych klientów w spersonalizowane działania i sekwencje follow-up.

Infobase przechowuje informacje o Twojej firmie, dzięki czemu sztuczna inteligencja może odwoływać się do spójnych danych we wszystkich projektach. Platforma łączy się również z ponad 2000 narzędzi, w tym Salesforce, HubSpot i Gong.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Przeprowadź dogłębną analizę potencjalnych klientów, pobierając dane ze stron internetowych firm, profili LinkedIn i najnowszych wiadomości, aby spersonalizować działania marketingowe

Twórz całe sekwencje wiadomości e-mail, które są automatycznie wysyłane w zależności od zachowania potencjalnych klientów i poziomu ich zaangażowania

Zamień posty na blogu w treść do mediów społecznościowych, biuletyny e-mail i teksty reklamowe dzięki cyklom pracy z wieloformatową zawartością

Twórz kampanie marketingowe oparte na kontach z spersonalizowanymi stronami docelowymi i e-mailami dla konkretnych celów

Limit Copy.ai

Wyniki są bardzo zróżnicowane; podczas gdy krótkie teksty wypadają znakomicie, długie lub złożone zadania mogą dawać nieistotne lub podatne na błędy wyniki

Free Plan Copy. ai i niższe poziomy subskrypcji mają restrykcyjne limity użytkowania (np. ograniczoną liczbę słów lub projektów)

Ograniczona liczba szablonów dla formatów takich jak białe księgi lub raporty techniczne, które mogą wymagać bardziej ręcznego tworzenia podpowiedzi

Ceny Copy. ai

Samoobsługa ( czat): 29 USD/miesiąc (pięć licencji)

Obsługa samodzielna (agenci): 249 USD/miesiąc (do 10 licencji)

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 65 recenzji)

4. ChatGPT (najlepszy do pomocy w pisaniu konwersacyjnym)

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT obsługuje pisanie poprzez naturalną rozmowę, a nie szablony lub cykl pracy. Możesz przeprowadzać burzę mózgów, powtarzać zawartość i udoskonalać projekty poprzez dialog.

Ustaw niestandardowe instrukcje, aby przenosić preferencje między rozmowami, a niestandardowe GPT tworzą specjalistyczne wersje do konkretnych zadań. Funkcja pamięci zapamiętuje szczegóły z czatów, aby spersonalizować przyszłe odpowiedzi.

Ponadto możesz używać ChatGPT do tworzenia zawartości, aby organizować rozmowy, pliki i kontekst wokół konkretnych celów.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Poproś ChatGPT o wyszukanie aktualnych informacji w Internecie i włączenie nowych danych do swoich projektów pisarskich

Korzystaj z czatu głosowego z AI, aby swobodnie wymyślać pomysły podczas spaceru, jazdy samochodem lub gdy jesteś z dala od komputera

Wrzuć pliki i obrazy, aby uzyskać analizę, podsumowania lub zawartość opartą na dostarczonych materiałach wizualnych lub dokumentach

Twórz zaawansowane wizualizacje danych i wykresy, opisując swoje oczekiwania i pozwalając ChatGPT je wygenerować

Limiti ChatGPT

Użytkownicy mogą osiągnąć limit przechowywanych czatów, co wymaga ręcznego usuwania starszych rozmów w celu zwolnienia przestrzeni i utrzymania porządku

Ograniczone opcje integracji w porównaniu z alternatywami dla ChatGPT zaprojektowanymi z myślą o cyklu pracy zespołowej i współpracy

W przypadku długich rozmów ChatGPT może nie zapamiętywać wszystkich wcześniejszych szczegółów, co z czasem prowadzi do mniej spersonalizowanych odpowiedzi

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie

Pro: 200 USD/miesiąc

Biznes: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 1010 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

5. Grammarly (najlepsze rozwiązanie do poprawiania tekstów w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Grammarly

Grammarly działa w ponad 500 000 aplikacji i witryn internetowych, zapewniając sugestie w czasie rzeczywistym niezależnie od tego, gdzie piszesz.

Oprócz sprawdzania gramatyki i ortografii, Grammarly oferuje przepisywanie całych akapitów, dostosowywanie tonu oraz spersonalizowane sugestie dostosowane do odbiorców i celów.

Funkcja Dokumentów tworzy przestrzeń roboczą do pisania, która wspiera Cię od pierwszego szkicu do ostatecznej wersji. Dodatkowo funkcja Knowledge Share automatycznie wyjaśnia żargon firmowy, gdy członkowie zespołu najeżdżają kursorem na terminy.

Najlepsze funkcje Grammarly

Limit Grammarly

Zaawansowane funkcje, takie jak wykrywanie tonu, sprawdzanie plagiatu i Brand Voice, wymagają płatnej subskrypcji

Sugestie /AI mogą zmienić zamierzone znaczenie lub osobisty styl pisania podczas procesu edycji

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że Grammarly czasami oznacza poprawne sformułowania jako błędy

Ceny Grammarly

Free

Pro: 30 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grammarly

G2: 4,7/5 (ponad 12 050 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7190 recenzji)

🧠 Ciekawostka: W 2014 roku naukowcy opublikowali SciGen, program automatycznie generujący bezsensowne artykuły naukowe. Program ten oszukał niektóre konferencje, które zaakceptowały te artykuły do prezentacji, wywołując globalną debatę na temat recenzji naukowych i automatyzacji w środowisku akademickim.

Popularne zastosowania asystentów pisania opartych na AI

Każdy zespół ma inne wyzwania związane z pisaniem.

Dla niektórych oznacza to tworzenie zawartości opartej na intensywnych badaniach, która osiąga wysokie pozycje w rankingach. Dla innych oznacza to pisanie szybkich tekstów reklamowych, które przekładają się na konwersję. Narzędzia wspomagające pisanie oparte na AI mogą przyspieszyć każdy z tych cykli pracy. Przyjrzyjmy się temu bliżej. 🎯

Zespoły zajmujące się tworzeniem długiej zawartości

Autorzy i redaktorzy pracujący nad długą zawartością mają dwa wymagania: głębię i łatwość wyszukiwania. Blogi i oficjalne dokumenty wymagają rzetelnych badań, uporządkowanych konspektów i wbudowanego od samego początku SEO. Wykonanie tych czynności ręcznie zajmuje wiele godzin — znalezienie statystyk, ukształtowanie przepływu tekstu i wstawienie słów kluczowych w odpowiednich miejscach.

Asystenci pisania oparci na AI przyspieszają ten proces, generując konspekty, wyszukując przykłady i sugerując umiejscowienie słów kluczowych, które zwiększają potencjał rankingowy.

📌 Wypróbuj poniższe podpowiedzi: Stwórz szczegółowy zarys bloga SEO na temat „Personalizacja AI w marketingu B2B”. Dodaj nagłówki H2 i H3 z sugestiami słów kluczowych i liczbami celowymi

Porównaj wyniki modeli z pytaniem: Jak nabywcy B2B reagują na personalizację zawartości opartą na AI? Podsumuj podobieństwa w 250 słowach

Przedstaw pięć najnowszych statystyk dotyczących marketerów B2B stosujących AI do personalizacji. Podaj link do źródła i zaproponuj jeden przykład wspierający każdą statystykę, który można umieścić w białej księdze

ClickUp Brain MAX sprawia, że jest to jeszcze bardziej efektywne, umożliwiając zespołom ds. zawartości porównywanie odpowiedzi z wielu modeli sztucznej inteligencji w aplikacji komputerowej. Na przykład, przygotowując dokument dotyczący sztucznej inteligencji w marketingu B2B, możesz:

Zapytaj ClickUp Brain MAX o możliwości związane z personalizacją w B2B

Porównaj, w jaki sposób różne modele wyjaśniają pojawiające się trendy

Zbierz je w uporządkowany zarys w ClickUp Dokument, zanim przekażesz go autorowi

Zbierz dane badawcze i stwórz gotowe do pozycjonowania SEO konspekty blogów i raportów dzięki ClickUp Brain MAX

Zespoły marketingowe

Zespoły marketingowe pracują pod presją czasu.

Kiedy na kalendarzu zbliża się premiera produktu, nagle potrzebujesz strony docelowej, trzech wersji e-maila i tekstu reklamy. Najtrudniejsze jest sprawienie, aby wszystkie elementy były wyraziste i zgodne z przekazem, bez konieczności spędzania wielu godzin na dopracowywaniu poszczególnych fraz.

Asystenci pisania oparci na AI pomagają w szybkim generowaniu wielu wariantów, dzięki czemu zespoły mogą testować różne podejścia i skupić się na strategii.

📌 Wypróbuj poniższe podpowiedzi: Napisz pięć nagłówków strony docelowej dla uruchomienia SaaS z celem na menedżerów marketingu z segmentu średnich przedsiębiorstw. Każdy nagłówek powinien mieć mniej niż 12 słów i być skoncentrowany na korzyściach

Popraw ten szkic, aby uzyskać 100-słowowy e-mail promocyjny z mocniejszym haczykiem, jasnym wezwaniem do działania i tematem zawierającym mniej niż 40 znaków

Przepisz tekst tej strony docelowej na trzy wersje reklam LinkedIn, z których każda ma mniej niż 25 słów

ClickUp Brain i Dokumenty wprowadzają to bezpośrednio do cyklu pracy kampanii. Projekty można udoskonalać w czasie rzeczywistym, a zespoły mogą generować nagłówki, e-maili i fragmenty reklam w tym samym miejscu, w którym przeglądają materiały kreatywne.

Załóżmy, że wprowadzasz nową funkcję SaaS. Możesz:

Sporządź nagłówek strony docelowej, a następnie podpowiedź ClickUp Brain o pięć wariantów z silniejszymi wezwaniami do działania (CTA)

Wklej wstępną wersję wiadomości e-mail do dokumentu, a ClickUp Brain dopracuje ją do perfekcji

Podkreśl treść strony docelowej i wygeneruj krótsze wersje reklam, które można wykorzystać w różnych kanałach

Twórz i udoskonalaj materiały kampanii w jednym miejscu dzięki ClickUp Brain w dokumencie

Menedżerowie mediów społecznościowych

Menedżerowie mediów społecznościowych potrzebują stałego dopływu angażującej zawartości: świeżych podpisów, wątków opowiadających historię i szybkich odpowiedzi, aby utrzymać aktywność społeczności. Tempo jest nieustanne, a blok twórczy może być codziennością.

Asystenci pisania oparci na AI odciążają Cię, sugerując nowe pomysły, dostosowując zawartość kampanii do formatów społecznościowych i tworząc gotowe do użycia warianty.

W przypadku wprowadzenia produktu na rynek możesz: Poproś ClickUp Brain o dziesięć podpisów na Instagramie w różnych tonach

Nakreśl pięcioczęściowy wątek X, który podkreśla trzy zalety produktu

Przygotuj próbkę odpowiedzi na typowe komentarze obserwujących

Podpowiedź ClickUp Brain o napisanie tekstów i podpisów zwiększających zaangażowanie użytkowników z dowolnego miejsca w Twoim obszarze roboczym

🧠 Ciekawostka: Alison Knowles używała języka programowania FORTRAN do tworzenia wierszy, co było jedną z najwcześniejszych instancji twórczego pisania generowanego przez /AI/.

Zespoły produktowe

Aktualizacje produktów często zaczynają się od surowych specyfikacji technicznych — pełnych szczegółów, ale nieczytelnych dla klientów. Wyzwaniem jest przekształcenie ich w przejrzyste artykuły z bazy wiedzy, informacje o wydaniu i przewodniki krok po kroku.

Ręczne wykonywanie tych czynności może skutkować powstaniem zagmatwanych tekstów, które zamiast pomagać użytkownikom, wprowadzają ich w błąd. Asystenci pisania oparci na AI upraszczają i formatują materiały techniczne, przekształcając je w jasną, niestandardową zawartość gotową do wykorzystania.

ClickUp Dokument sprawia, że proces ten jest prosty. Wystarczy wkleić techniczny szkic, a następnie podpowiedź ClickUp Brain o uproszczenie, uporządkowanie i dopracowanie go do postaci informacji o wydaniu lub instrukcji obsługi.

Alternatywnie możesz otworzyć odpowiednie zadanie ClickUp i poprosić ClickUp Brain o napisanie notatek do wydania z zakończonym kontekstem.

Zamień specyfikacje techniczne w przejrzystą dokumentację dla klientów dzięki ClickUp Brain

📌 Wypróbuj poniższe podpowiedzi: Przepisz tę specyfikację techniczną na notatki dla klientów. Użyj prostego języka, nie przekraczaj 150 słów i podkreśl trzy zalety

Napisz artykuł o długości 500 słów do bazy wiedzy, wyjaśniający, jak skonfigurować [FUNKCJA]. Dodaj ponumerowane kroki i krótką sekcję FAQ

Uprość ten 400-słowowy przewodnik po produkcie dla nowych użytkowników. Podziel go na krótkie akapity i dodaj podtytuły

Zespoły sprzedaży

Wyzwaniem dla zespołów sprzedaży jest znalezienie równowagi między personalizacją a szybkością działania. Tworzenie spersonalizowanych komunikatów często zajmuje zbyt dużo czasu, a pośpiech grozi tym, że będą one brzmiały ogólnikowo.

Asystenci pisania oparci na AI pomagają w tworzeniu szkiców wiadomości e-mail, skryptów rozmów telefonicznych i streszczeń ofert, które przedstawiciele handlowi mogą szybko dostosować do potrzeb każdego potencjalnego

Twórz spersonalizowane wiadomości, skrypty i propozycje bezpośrednio w ramach cyklu pracy sprzedaży dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain sprawia, że ten cykl pracy jest płynny w ramach zadań sprzedażowych. Możesz generować kontakty, skrypty lub podsumowania bezpośrednio w tym samym miejscu, w którym śledzisz aktywność potencjalnych klientów.

📌 Wypróbuj poniższe podpowiedzi: Napisz e-mail do potencjalnego klienta, który uczestniczył w prezentacji produktu. Niech e-mail nie przekracza 120 słów, podkreśl korzyści wynikające z oszczędności czasu i zaproponuj 30-minutową rozmowę telefoniczną w przyszłym tygodniu

Napisz trzyczęściowy scenariusz rozmowy telefonicznej, odpowiadający na zastrzeżenia: budżet, integracja i przyjęcie przez zespół. Każda odpowiedź powinna mieć mniej niż 50 słów

Stwórz jednostronicowe streszczenie oferty handlowej skierowanej do dyrektora marketingu. Skoncentruj się na ROI, łatwości wdrożenia i wsparciu technicznym

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI zwiększające wydajność

Typowe błędy, których należy unikać podczas pisania z wykorzystaniem AI

Zespoły marketingowe często używają narzędzi do pisania opartych na AI jak magiczne różdżki — wydają niejasne komendy i oczekują perfekcji. Oto, gdzie popełniają błąd:

Prosząc o „napisz mi post na blogu o X”: Za każdym razem otrzymujesz ogólnikowe treści. Zamiast tego, podaj AI konkretny punkt widzenia, grupę celów oraz unikalne spostrzeżenia, które chcesz udostępnić

Akceptowanie pierwszego szkicu jako ostatecznego: Traktuj AI jako partnera w pisaniu, a nie jako zamiennik. Wykorzystaj jej wyniki jako punkt wyjścia, a następnie dodaj swoje osobiste doświadczenia i wiedzę specjalistyczną

zapominanie o weryfikacji faktów: *AI dość często z pewnością siebie wymyśla różne rzeczy. Zawsze weryfikuj statystyki, cytaty i twierdzenia przed publikacją

ignorowanie liczby słów: *Poproś o 500 słów, a otrzymasz 800. Poproś o 200, a otrzymasz 400. Zawsze określaj swoje dokładne potrzeby w podpowiedzi pisania /AI : „Napisz dokładnie 300 słów, nie więcej, nie mniej”

Wykorzystanie AI w przypadku drażliwych tematów: Kontrowersyjne, osobiste lub wymagające inteligencji emocjonalnej kwestie należy pozostawić ludziom. AI nie potrafi dostrzec niuansów w takich

🔍 Czy wiesz, że? W artykule zatytułowanym „Wartość, korzyści i obawy związane z generatywnym wspomaganiem pisania opartym na sztucznej inteligencji” stwierdzono, że ludzie preferują korzystanie z pomocy sztucznej inteligencji, o ile zadanie ma charakter kreatywny, a sztuczna inteligencja pomaga w generowaniu zawartości. Stwierdzono również, że sztuczna inteligencja pomaga zwiększyć pewność siebie podczas pisania.

📣 Prezentacja klienta: Agencja marketingowa Hawke Media skróciła czas zarządzania projektami o 30% dzięki ClickUp, zyskując więcej czasu na skupienie się na dostarczaniu wyników swoim klientom. Wypróbowałem ClickUp i zakochałem się w nim. Platforma stała się ulubioną częścią mojego dnia pracy. Jestem zagorzałym ewangelistą — wszystkim opowiadam o ClickUp. Obejrzyj ten wideo, aby zrozumieć, w jaki sposób zespół wykorzystał ClickUp:

Dodatkowe wskazówki, jak najlepiej wykorzystać asystentów pisania opartych na AI

Skorzystaj z tych wskazówek, aby efektywnie wykorzystać asystentów pisania opartych na AI. 👇

Zacznij od szczegółowego briefu

Narzędzia AI marketingowe potrzebują kontekstu, aby uniknąć generycznego pisania.

📌 Spróbuj tego: Napisz artykuł o długości 500 słów dla wypalonych menedżerów marketingu na temat sposobów na zwiększenie wydajności, które nie wymagają nowych aplikacji ani systemów. Użyj sympatycznego, ale praktycznego tonu i podaj co najmniej dwa konkretne przykłady, które mogą wypróbować już jutro rano.

Działa to, ponieważ zdefiniowałeś odbiorców (wyczerpani menedżerowie marketingu), ograniczenia (brak nowych narzędzi), ton (sympatyczny, ale praktyczny) i podałeś konkretne wymagania (2 praktyczne przykłady).

Generator zawartości oparty na AI posiada teraz zabezpieczenia, które zapobiegają zbaczaniu z tematu i udzielaniu ogólnych porad.

Wykorzystaj AI jako partnera w badaniach i burzy mózgów

Opracuj systematyczny cykl pracy nad zawartością. Zacznij od pytania: „Jakie jest 10 unikalnych punktów widzenia na temat [temat], które nie zostały jeszcze szeroko omówione?”

Wybierz najbardziej przekonujący punkt widzenia, a następnie zapytaj: „Jakie jest pięć konkretnych przykładów lub studiów przypadków, które stanowią wsparcie dla tej perspektywy?”. Na koniec zapytaj: „Jakie zastrzeżenia mogą zgłaszać sceptycy i jak można na nie odpowiedzieć?”

Proces ten przekształca godziny badań i burzy mózgów w skoncentrowaną 10-minutową sesję w ramach oprogramowania do zarządzania cyklem pracy zawartości.

🧠 Ciekawostka: W artykule naukowym poświęconym „współtworzeniu treści przez człowieka i AI” stwierdzono, że dzięki sugestiom asystentów AI dotyczących kolejnych akapitów, a nie tylko kolejnych zdań, ludzie pisali szybciej i lepiej. Szczególnie duże korzyści odniosły osoby, które nie piszą codziennie.

Przekazuj konkretne informacje zwrotne i powtarzaj je w rozmowach

Gdy wyniki nie spotykają oczekiwań, pozostań w tej samej rozmowie i podaj precyzyjne wskazówki.

📌 Wypróbuj to: „Ton jest zbyt formalny dla naszych odbiorców. Dostosuj go, aby brzmiał bardziej konwersacyjnie, zachowując jednocześnie profesjonalizm” lub „Dodaj konkretne przykłady z konkretnymi wskaźnikami lub nazwami firm, aby zapewnić wsparcie dla każdego głównego punktu”

AI uczy się na podstawie Twoich opinii przekazywanych podczas rozmowy, dzięki czemu kolejne iteracje będą wykazywały poprawę w stosunku do początkowych prób.

Skoncentruj AI na czasochłonnych, rutynowych zadaniach

Wykorzystaj AI do syntezy badań, tworzenia konspektów i zmiany formatu zawartości, a nie do pracy twórczej.

📌 Wypróbuj to: „Przekształć ten artykuł o długości 2000 słów w pięć postów w mediach społecznościowych dostosowanych do konkretnych platform, z których każdy będzie podkreślał inne kluczowe spostrzeżenia” lub „Przekształć te opinie klientów w spójne studium przypadku pokazujące, w jaki sposób nasze rozwiązanie odpowiada na konkretne wyzwanie biznesowe”

Możesz zmaksymalizować wydajność, pozwalając AI zająć się zadaniami systemowymi, zachowując jednocześnie swoją energię twórczą na strategię i oryginalne myślenie.

🚀 Zaleta ClickUp: Funkcja Talk to Text w ClickUp pomaga zapisywać pomysły w momencie, gdy przychodzą Ci do głowy. Przytrzymaj klucz skrótu, zacznij mówić i obserwuj, jak Twój tekst pojawia się w czasie rzeczywistym. Rejestruj i udoskonalaj pomysły na kampanie bez użycia rąk dzięki funkcji ClickUp Talk to Text w tekście Na przykład po rozmowie z klientem możesz wypowiedzieć dziesięć pomysłów na nagłówki nowej kampanii reklamowej. ClickUp Brain MAX natychmiast zapisuje je w dokumencie. Następnie możesz dopracować najlepsze z nich, tworząc dopracowane teksty, i udostępniać je zespołowi w celu uzyskania opinii. Dowiedz się więcej tutaj:

Wszelkie prawa zastrzeżone ClickUp

Istnieje niezliczona ilość aplikacji, które oferują pomoc w pisaniu blogów, dopracowywaniu wiadomości e-mail lub tworzeniu podpisów. Sztuczka polega na tym, aby wiedzieć, jak wybrać asystentów pisania opartych na AI, którzy ułatwią Ci pracę, nie dodając kolejnej warstwy złożoności.

Teraz dzięki ClickUp masz dostęp do ClickUp Brain i Brain MAX bezpośrednio w platformie, w której już znajdują się Twoje projekty, kampanie i dokumenty. Zespoły marketingowe mogą udoskonalać strony docelowe w ciągu kilku sekund, menedżerowie mediów społecznościowych mogą tworzyć projekty podpisów bez opuszczania swojego obszaru roboczego, a zespoły ds. produktów lub sprzedaży mogą przekształcać suche notatki w zawartość, która tworzy połączenie.

Jeśli chcesz uniknąć nadmiaru aplikacji i zgromadzić wszystkie swoje teksty w jednym miejscu, zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

A. ClickUp Brain to najlepszy wybór w przypadku długiej zawartości, zwłaszcza jeśli już zarządzasz projektami w ClickUp. Integruje się on płynnie z Twoim cyklem pracy, umożliwiając tworzenie i edytowanie długich artykułów bezpośrednio w systemie zarządzania projektami.

Nie, asystenci pisania oparci na AI nie mogą w pełni zastąpić ludzkich pisarzy. AI doskonale sprawdza się w badaniach, tworzeniu pierwszych szkiców i rutynowej zawartości, ale brakuje jej prawdziwej kreatywności, osobistych doświadczeń i inteligencji emocjonalnej. Nie jest również w stanie przeprowadzać oryginalnych wywiadów, opracowywać unikalnych spostrzeżeń ani rozumieć złożonych niuansów związanych z marką.

A. ClickUp oferuje pisanie AI w ramach swoich płatnych planów, co czyni go niezwykle opłacalnym w porównaniu z samodzielnymi narzędziami. ChatGPT Plus kosztuje 20 USD miesięcznie, Jasper od 69 USD miesięcznie, a Copy. ai od 29 USD miesięcznie.

Aby zapewnić wysoką jakość zawartości tworzonej przy pomocy AI, sprawdzaj statystyki i twierdzenia. Podawaj szczegółowe podpowiedzi dotyczące kontekstu, odbiorców i tonu wypowiedzi. Wykorzystaj wyniki generowane przez AI jako pierwszy szkic, a następnie edytuj je zgodnie z tonem swojej marki i dodaj osobiste spostrzeżenia.

A. ClickUp to najlepszy wybór dla zespołów marketingowych, ponieważ łączy pisanie oparte na AI z zarządzaniem projektami, dzięki czemu wszystkie kampanie są uporządkowane w jednym miejscu. Możesz tworzyć briefy dotyczące zawartości, generować teksty i zarządzać cyklami pracy zatwierdzania bez konieczności przełączania się między innymi narzędziami.