11 najlepszych alternatyw dla Holded do zarządzania operacjami biznesowymi (2025)

Holded to solidna, kompleksowa platforma do zarządzania operacjami biznesowymi — od fakturowania i CRM po śledzenie projektów i księgowość.

Nie jest to jednak rozwiązanie idealne dla wszystkich. Być może jego funkcje przestały Ci wystarczać, potrzebujesz bardziej zaawansowanej personalizacji lub po prostu chcesz uzyskać lepszą wartość dla swojego pieniądza.

Dobra wiadomość jest taka, że istnieje wiele potężnych alternatyw dla Holded, z których każda ma swoje mocne strony, modele cenowe i narzędzia dostosowane do konkretnej branży.

Niezależnie od tego, czy jesteś start-upem potrzebującym prostego systemu fakturowania, agencją poszukującą zaawansowanego systemu zarządzania projektami, czy Enterprise wymagającym bardziej rozbudowanych integracji, znajdziesz opcję dostosowaną do Twojego sposobu pracy.

W tym blogu zebraliśmy 11 najlepszych alternatyw dla Holded, które pomogą Ci usprawnić działalność biznesową, zaoszczędzić czas i mądrzej skalować działalność. Zapoznaj się z nimi i znajdź odpowiednie narzędzie dla swojego zespołu.

Alternatywy dla Holded w skrócie

Oto porównanie alternatyw dla Holded:

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Zarządzanie projektami, cyklami pracy i operacjami biznesowymi za pomocą AI CRM z zarządzaniem projektami, automatyzacją, niestandardowymi agentami AI, mózgiem i pulpitami nawigacyjnymi Free Forever; niestandardowe dostosowania dostępne dla Enterprise. QuickBooks Online Księgowość i rachunkowość dla małych firm Przypomnienia o płatnościach, automatyczna synchronizacja z bankiem i uporządkowane wydatki, które zwiększają wydajność. Płatne plany zaczynają się od 38 USD miesięcznie. Scoro Zarządzanie przedsiębiorstwem Kompleksowe zarządzanie biznesem Płatne plany zaczynają się od 23,90 USD miesięcznie za użytkownika. Xero Księgowość w chmurze z silną integracją Śledzenie faktur/płatności, zarządzanie wydatkami Płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie. Odoo Pakiet aplikacji biznesowych typu open source Modułowe aplikacje do CRM, księgowości, zarządzania zapasami i zarządzania projektami Niestandardowe ceny Zoho One Niedrogie oprogramowanie biznesowe CRM, finanse, pakiet do zarządzania projektami Płatne plany zaczynają się od 45 USD miesięcznie. Bitrix24 CRM i współpraca zespołowa w ramach ograniczonego budżetu CRM, współpraca, zarządzanie projektami Płatne plany zaczynają się od 124 USD miesięcznie. Wave Freelancerzy do obsługi księgowości biznesowej Bezpłatny pakiet startowy, fakturowanie i księgowość projektowa Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie. FreshBooks Fakturowanie i rozliczanie klientów Niestandardowe fakturowanie, śledzenie czasu pracy Płatne plany zaczynają się od 21 USD miesięcznie. NetSuite ERP i księgowość na poziomie przedsiębiorstwa Kompleksowy system ERP obejmujący finanse, CRM i zapasy Niestandardowe ceny SAP Business One Średnie przedsiębiorstwa potrzebujące systemu ERP ERP dla finansów, produkcji, zapasów i raportowania Niestandardowe ceny

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Holded?

Holded to narzędzie do zarządzania biznesem. Jego zestaw funkcji obejmuje CRM, fakturowanie, księgowość, zarządzanie zapasami, a nawet podstawowe śledzenie projektów.

Oto kilka typowych problemów, z którymi borykają się użytkownicy, zmuszając ich do poszukiwania alternatyw dla Holded:

Podstawowe zarządzanie projektami : platforma oferuje funkcje Kanban, Gantt i śledzenie zadań, ale brakuje jej zaawansowanych funkcji, takich jak widoki zależności i widoki obciążenia pracą, z których często korzystają rozbudowujące się zespoły.

Brak cykli pracy opartych na AI : nie ma wbudowanej warstwy inteligencji, która przeprowadzałaby automatyzację powtarzalnych zadań, podsumowywała aktualizacje lub generowała wnioski, czego współczesne zespoły coraz częściej oczekują od platform typu „wszystko w jednym” służących do śledzenia wydatków i zarządzania finansami.

Mylące ceny modułowe : Chociaż modele warstwowe oferują elastyczność, gdy jest ich zbyt wiele, klienci mają trudności z wyborem planu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom, co utrudnia wdrażanie i budżetowanie.

Ograniczone możliwości CRM : wbudowany system CRM obejmuje potencjalnych klientów i procesy sprzedaży, ale nie oferuje zaawansowanych funkcji prognozowania sprzedaży, komunikacji wielokanałowej i : wbudowany system CRM obejmuje potencjalnych klientów i procesy sprzedaży, ale nie oferuje zaawansowanych funkcji prognozowania sprzedaży, komunikacji wielokanałowej i automatyzacji cyklu pracy , które są niezbędne dla rozwijających się zespołów.

Limit zapasów i głębokość ERP : narzędzia do zarządzania zapasami i produkcją obejmują podstawowe funkcje, ale nie sprawdzają się w przypadku złożonych łańcuchów dostaw, ustawień z wieloma magazynami lub szczegółowych : narzędzia do zarządzania zapasami i produkcją obejmują podstawowe funkcje, ale nie sprawdzają się w przypadku złożonych łańcuchów dostaw, ustawień z wieloma magazynami lub szczegółowych procesów zaopatrzenia.

Stroma krzywa uczenia się przy skalowaniu: Chociaż interfejs jest przejrzysty, szeroki zakres modułów i dodatków może wydawać się przytłaczający dla zespołów próbujących wyjść poza podstawowe fakturowanie i księgowość.

Oto, co użytkownik Holded miał do powiedzenia na ten temat:

Szkoda, że Holded nie oferuje więcej opcji niestandardowego dostosowywania raportów i analiz. Dzięki temu byłby jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb mojej firmy.

Najlepsze alternatywy dla Holded

Poniżej przedstawiamy listę najlepszych alternatyw dla Holded, które warto sprawdzić:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami, cyklami pracy i operacjami biznesowymi z wykorzystaniem AI)

Zarządzaj wszystkimi dokumentami, projektami, rozmowami i nie tylko na jednej kompleksowej platformie dzięki ClickUp.

ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, jest jedną z najlepszych alternatyw dla Holded. Łączy w sobie zaawansowane zarządzanie projektami, automatyzację cyklu pracy i zarządzanie relacjami z klientami — wszystko to oparte na technologii sztucznej inteligencji.

Zobaczmy, jak można wykorzystać platformę do zarządzania projektami ClickUp, aby dziesięciokrotnie zwiększyć swoją wydajność.

Scentralizuj swoje informacje dzięki ClickUp CRM.

Możesz nawet zarządzać relacjami z klientami za pomocą ClickUp CRM. Jego wyróżniające się funkcje obejmują:

Dzięki polom niestandardowym ClickUp możesz prowadzić śledzenie takich danych, jak wartość transakcji, rodzaj branży, daty umów lub źródła potencjalnych klientów. Możesz dodawać je bezpośrednio do swoich zadań, zamieniając je w bogate rekordy klientów w oprogramowaniu CRM.

Dodaj pola niestandardowe i twórz filtry, aby sortować dane CRM za pomocą pól niestandardowych ClickUp.

Ponadto niestandardowe statusy ClickUp pozwalają intuicyjnie śledzić ścieżkę klienta. Twórz statusy, takie jak „Nowy potencjalny klient” lub „Negocjacje”, aby zrozumieć, na jakim etapie znajduje się każda transakcja.

Automatyzacja cyklu pracy bez kodowania dla szybkiego śledzenia zadań

Przekaż powtarzalne cykle pracy Super Agentom w ClickUp, abyś mógł skupić się na podstawowych działaniach.

Automatyzacje i Super Agenci ClickUp pozwalają samodzielnie zautomatyzować powtarzalne zadania, bez konieczności zależności od zespołu technicznego. Na przykład, chcesz uwolnić swój zespół od ręcznego aktualizowania danych w miarę przesuwania się potencjalnych klientów przez proces sprzedaży. Dzięki automatyzacjom bez kodowania możesz skonfigurować:

Wyzwalacz: Gdy status zadania zmienia się na „Wysłano propozycję”.

Działania: automatycznie przypisz transakcję do kierownika sprzedaży, zaktualizuj datę „Kolejnej czynności” i wyślij wstępnie skonfigurowane powiadomienie przez Slack lub e-mail.

Wynik: Postęp do kolejnych etapów i natychmiastowe powiadomienia

Śledź trendy dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym opartym na AI.

ClickUp CRM oferuje również konfigurowalne pulpity nawigacyjne ClickUp:

Bogata wizualizacja z ponad 50 widżetami: Wizualizuj kluczowe informacje, takie jak stan potencjalnych klientów, wielkość transakcji lub wartość klienta w całym okresie współpracy.

Informacje o sprzedaży w czasie rzeczywistym: panele kontrolne są aktualizowane na bieżąco, pomagając zespołom dostrzegać trendy, śledzić wskaźniki KPI, takie jak współczynniki konwersji, lub monitorować tempo cyklu sprzedaży bez konieczności eksportowania danych do arkuszy kalkulacyjnych.

Monitoruj kondycję finansową swojej organizacji za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Wreszcie, możesz śledzić wyniki finansowe swojej firmy za pomocą ClickUp dla zespołów finansowych. Zobaczmy, jak to rozwiązanie uwalnia Twój zespół finansowy od żmudnych zadań, dzięki czemu może on skupić się na ważniejszych sprawach.

Uzyskaj dostęp do aktualnych obliczeń finansowych bezpośrednio w swoim obszarze roboczym.

Formuły ClickUp pozwalają zespołom finansowym obliczać wartości bezpośrednio w polach zadań — bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych. Możesz obliczać takie rzeczy jak:

Liczba dni między wystawieniem faktury a terminem płatności

Wydatki pomniejszone o budżet w celu śledzenia przekroczeń kosztów

Lub marże zysku oparte na formułach dla poszczególnych projektów.

Wykonuj zaawansowane obliczenia za pomocą pól formuł ClickUp.

Te obliczenia w czasie rzeczywistym pojawiają się w linii z zadaniami i są automatycznie aktualizowane. Z drugiej strony Holded zapewnia statyczne dane księgowe, ale nie pozwala zespołom tworzyć niestandardowych formuł na poziomie zadań osadzonych w cyklach pracy. ClickUp robi to natywnie — łącząc realizację zadań ze śledzeniem finansów.

Wyszukiwanie Enterprise, które łączy wszystko w jednym pasku wyszukiwania.

Platforma ClickUp z funkcją wyszukiwania łączy wszystko — zadania, dokumenty, cele, komentarze — w jednym indeksie. Zespoły finansowe mogą:

Natychmiastowe wyświetlanie załączników dotyczących poprzednich budżetów

Znajdź powiązane faktury lub paragony

Wyświetlaj dane dotyczące kosztów projektu bez konieczności przełączania narzędzi.

Holded nie oferuje funkcji ujednoliconego wyszukiwania w dokumentach, zadaniach i komentarzach, co sprawia, że funkcja Enterprise Search w ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym szybką przejrzystość finansową.

Wykorzystaj AI w cyklach pracy finansowych

ClickUp Brain dodaje warstwę opartą na AI, która przekształca surowe dane w informacje. Dla zespołów finansowych oznacza to:

Podsumowania wydatków: Brain może skanować listę zadań związanych z wydatkami lub przesłany raport i generować przejrzysty podział kategorii nadmiernych wydatków.

Monitorowanie płatności: Poproś Brain o wygenerowanie listy zaległych faktur, a następnie automatyczne tworzenie przypomnień jako nowych zadań.

Pytania i odpowiedzi dotyczące finansów: Wpisz „Jaka jest łączna kwota naszych wydatków na podróże w trzecim kwartale?”, a Brain pobierze dane z zadań, dokumentów lub pulpitów.

Pomoc w zakresie polityki: Pracownicy mogą wysłać zapytanie „Jaki jest limit zwrotu kosztów w firmie?”, a Brain wyświetli odpowiedni dokument dotyczący polityki.

Zautomatyzowane elementy: Po spotkaniach dotyczących przeglądu budżetu Brain tworzy zadania do realizacji.

Twórz i udoskonalaj oferty dla swojej firmy w prosty sposób dzięki ClickUp Brain.

Ponad 15 widoków do wsparcia dowolnego cyklu pracy

Wizualizuj swoje projekty za pomocą ponad 15 widoków ClickUp. Każdy członek zespołu — niezależnie od tego, czy jest menedżerem, programistą czy projektantem — może pracować w formacie, który jest dla niego najbardziej zrozumiały.

Ponadto ClickUp oferuje również szablony dostosowane do Twoich potrzeb finansowych, takie jak szablon faktur ClickUp.

Pobierz darmowy szablon Szybko generuj faktury z automatycznie wypełnianymi polami dzięki szablonowi faktur ClickUp.

Ten szablon pomaga zespołom finansowym, freelancerom i agencjom zarządzać fakturami klientów. Otrzymujesz przejrzysty, oparty na zadaniach system, w którym każda faktura jest śledzona wraz z jej statusem, terminem płatności, rodzajem płatności i danymi klienta.

Dodatkowo możesz sklasyfikować każdą fakturę jako opłaconą, przeterminowaną lub nieopłaconą, co ułatwia przeglądanie przepływów pieniężnych. Pozwala to również przypisywać właścicieli, dodawać notatki oraz śledzić godziny i kwoty związane z każdą fakturą.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wiedza dokumentacyjna: Użyj Użyj ClickUp Docs do tworzenia standardowych procedur operacyjnych (SOP), przewodników dla nowych pracowników, stron wiki i ofert, które są bezpośrednio połączone z zadaniami i projektami.

Połącz się z narzędziami innych firm: Zintegruj się z ponad 1000 zewnętrznych aplikacji, takich jak Dropbox, Google Drive, a nawet narzędzia do fakturowania, takie jak QuickBooks i Xero, dzięki Zintegruj się z ponad 1000 zewnętrznych aplikacji, takich jak Dropbox, Google Drive, a nawet narzędzia do fakturowania, takie jak QuickBooks i Xero, dzięki integracjom ClickUp.

Efektywne zarządzanie pracą: użyj użyj zadań ClickUp , aby podzielić projekty na wykonalne kroki z osobami przypisanymi, priorytetami, terminami i zależnościami.

Automatyczne rejestrowanie spotkań: użyj użyj ClickUp AI Notetaker , aby dołączyć do rozmów, nagrywać dyskusje i generować podsumowania z działaniami, które są bezpośrednio połączone z zadaniami.

Ograniczenia ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na niestandardowe opcje dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja naprawdę mówi wszystko:

ClickUp świetnie sprawdza się w zapewnianiu naszemu zespołowi ogólnego widoku na obciążenie i całe zarządzanie projektami. Wciąż uczymy się, jak najlepiej korzystać z ClickUp. Jednak jest to pomocne w obserwowaniu postępów projektu, a nie tylko odhaczaniu zadań z listy rzeczy do zrobienia, jak to miało miejsce w poprzednich systemach zarządzania projektami. Pomocna jest również możliwość dostosowania naszej instancji, aby lepiej wspierała cykl pracy w naszej organizacji. Ponadto w razie potrzeby mogliśmy liczyć na doskonałe wsparcie klienta. Ogólnie bardzo pomocne.

ClickUp świetnie sprawdza się w zapewnianiu naszemu zespołowi ogólnego widoku na obciążenie i całe zarządzanie projektami. Wciąż uczymy się, jak najlepiej korzystać z ClickUp. Jednak jest to pomocne w obserwowaniu postępów projektu, a nie tylko odhaczaniu zadań z listy rzeczy do zrobienia, jak to miało miejsce w poprzednich systemach zarządzania projektami. Pomocna jest również możliwość dostosowania naszej instancji, aby lepiej wspierała cykl pracy w naszej organizacji.

Ponadto w razie potrzeby mogliśmy liczyć na doskonałe wsparcie klienta. Ogólnie bardzo pomocne.

2. QuickBooks Online (najlepszy do księgowości i rachunkowości małych firm)

za pośrednictwem QuickBooks Online

QuickBooks Online to oparta na chmurze platforma do księgowości i zarządzania finansami. Stworzona przez firmę Intuit, pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w fakturowaniu, śledzeniu wydatków, rozliczaniu wynagrodzeń oraz zarządzaniu zapasami i zgodnością podatkową.

QuickBooks oferuje funkcję zbiorczego fakturowania i przetwarzania wydatków, która pozwala tworzyć, powielać lub importować wiele faktur i wydatków za jednym razem. Pozwala to zaoszczędzić czas zespołom finansowym, ponieważ automatyzuje wprowadzanie danych — jest to wydajność, której Holded nie jest w stanie zapewnić.

Finance Agent wyświetla prognozy, alerty dotyczące odchyleń i karty wyników KPI, które pomagają zespołom w podejmowaniu proaktywnych decyzji finansowych.

A co, jeśli Twój zespół potrzebuje mobilności? Aplikacja mobilna QuickBooks umożliwia fakturowanie w czasie rzeczywistym, rejestrowanie wydatków za pomocą zdjęć, a nawet płatności mobilne, zapewniając ciągłość cyklu pracy finansowej poza biurem. W połączeniu z automatyzacją opartą na regułach dla zatwierdzeń i przypomnień, ogranicza to powtarzalne prace administracyjne.

Integracje tego rozwiązania dobrze współpracują z procesorami płatności i platformami e-commerce, dzięki czemu nie musisz wprowadzać wszystkiego dwukrotnie. Integracja z systemem płacowym automatycznie obsługuje potrącenia podatkowe, bezpośrednie wpłaty i generowanie formularzy W-2.

Najlepsze funkcje QuickBooks Online

Zautomatyzuj przypomnienia o płatnościach i dopasuj płatności do faktur, aby szybko uzyskać należności.

Wykonaj połączenie między wieloma kontami bankowymi, aby automatycznie pobierać, sortować i uzgadniać transakcje w celu uzyskania dokładnych danych finansowych.

Porządkuj wydatki według szczegółowych kategorii podatkowych, przeprowadź automatyzację obliczania podatku od sprzedaży od dochodów i wydatków oraz prowadź śledzenie podatku GST/VAT.

Limity QuickBooks Online

Ciągłe aktualizacje i wymuszone zmiany interfejsu są powracającym punktem spornym.

Ceny QuickBooks Online

Prosty start: 38 USD/miesiąc za użytkownika

Essentials: 75 USD/miesiąc (do 3 użytkowników)

Plus: 115 USD/miesiąc (do 5 użytkowników)

Zaawansowany: 275 USD/miesiąc (do 25 użytkowników)

Oceny i recenzje QuickBooks Online

G2: 4,4/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 8100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o QuickBooks Online w praktyce?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

Podoba mi się, że jest łatwy w użyciu i mogę zobaczyć wszystkie dane finansowe mojej firmy w jednym miejscu. Raporty są przejrzyste i łatwe do zrozumienia, nawet jeśli nie jesteś ekspertem w dziedzinie finansów... Tworzenie piaskownicy do testowania nie jest tak przyjazne dla użytkownika jak w przypadku innych platform, a co dwa lata trzeba tworzyć nowe piaskownice, co nie ma sensu dla naszych programistów.

Podoba mi się, że jest łatwy w użyciu i mogę zobaczyć wszystkie dane finansowe mojej firmy w jednym miejscu. Raporty są przejrzyste i łatwe do zrozumienia, nawet jeśli nie jesteś ekspertem w dziedzinie finansów... Tworzenie piaskownicy do testowania nie jest tak przyjazne dla użytkownika jak w przypadku innych platform, a co dwa lata trzeba tworzyć nowe piaskownice, co nie ma sensu dla naszych programistów.

3. Scoro (najlepsze rozwiązanie do zarządzania biznesem)

za pośrednictwem Scoro

Scoro zostało zaprojektowane przede wszystkim jako platforma do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA), dzięki czemu nadaje się dla firm konsultingowych, agencji kreatywnych, IT i innych przedsiębiorstw realizujących projekty.

Jako alternatywa dla Holded, integruje ona wycenę, budżetowanie, planowanie projektów, śledzenie czasu i fakturowanie w jednym cyklu pracy. Uzyskujesz pełną widoczność, od oferty do płatności. Szczegółowe uprawnienia zapewniają bezpieczeństwo poufnych informacji o klientach.

Scoro wyróżnia się na tle Holded możliwością śledzenia budżetów w czasie rzeczywistym. Możesz tworzyć szczegółowe wyceny, przekształcać je w budżety projektów, a następnie monitorować rzeczywiste koszty w porównaniu z planowanymi wydatkami w miarę postępu prac.

Dwie inne funkcje to zarządzanie zasobami i planowanie wydajności w celu zrównoważenia obciążenia pracą zespołu. Scoro integruje również śledzenie czasu, wydatków i kosztów bezpośrednio z rentownością projektu. Każda rozliczana godzina, wydatek lub zaliczka mogą być śledzone i powiązane z wynikami finansowymi, co daje Twojej firmie usługowej znacznie jaśniejszy obraz marż.

Najlepsze funkcje Scoro

Twórz i wysyłaj szczegółowe oferty dla klientów, które automatycznie oceniają koszty dostawy i marże zysku.

Uzyskaj kontekstowe odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Scoro dzięki zaawansowanemu silnikowi danych ELI.

Śledź czas poświęcony na zadania dzięki wbudowanym timerom i kartom czasu pracy, aby uzyskać dokładne dane dotyczące rozliczalnych godzin.

Ograniczenia Scoro

Aplikacja mobilna nie posiada wielu funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne, co utrudnia zarządzanie projektami w podróży.

Ceny Scoro

Podstawowy pakiet: 23,90 USD miesięcznie za użytkownika

Wzrost: 38,90 USD/miesiąc na użytkownika

Wydajność: 59,90 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Scoro

G2: 4,5/5 (ponad 410 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 240 recenzji)

Co mówią o Scoro prawdziwi użytkownicy?

W jednej z recenzji napisano:

W Scoro najbardziej cenię intuicyjny i szczegółowy kalendarz, który umożliwia łatwe śledzenie i zarządzanie wszystkimi zasobami, w tym dostępnością współpracowników, salami konferencyjnymi i różnymi elementami związanymi z projektami... Najmniej pomocnym aspektem Scoro jest funkcja tworzenia zadań, która wydaje się nieco uciążliwa.

W Scoro najbardziej cenię intuicyjny i szczegółowy kalendarz, który umożliwia łatwe śledzenie i zarządzanie wszystkimi zasobami, w tym dostępnością współpracowników, salami konferencyjnymi i różnymi elementami związanymi z projektami... Najmniej przydatną funkcją Scoro jest tworzenie zadań, które wydaje się nieco uciążliwe.

Przeszukuj wszystkie swoje narzędzia, w tym Google Drive, Slack, Dokumenty Google, GitHub i inne, aby znaleźć wszystko, czego potrzebujesz.

Pracuj cztery razy szybciej, wypowiadając swoje zadania, wiadomości lub pomysły dzięki funkcji Talk-to-Text.

Twórz zadania, realizuj automatyzację cykli pracy, generuj plany projektów, a nawet obrazy przy użyciu języka naturalnego.

4. Xero (najlepsze rozwiązanie do księgowości w chmurze z silną integracją)

za pośrednictwem Xero

Xero jest przeznaczone dla małych firm, które chcą całkowicie przenieść swoją księgowość do chmury dzięki automatyzacji, bezpapierowym cyklom pracy. Obsługuje uzgadnianie rachunków bankowych, śledzenie faktur i zapewnia połączenie z ponad 1000 aplikacjami innych firm, dzięki czemu jest dość elastyczne dla różnych ustawień biznesowych.

Jako alternatywa dla Holded oferuje bardziej elastyczny system fakturowania. Możesz wysyłać profesjonalne faktury, ustawiać automatyczne przypomnienia, akceptować płatności online i przekształcać oferty w rachunki z dowolnego urządzenia.

Interfejs wymaga trochę czasu, aby się do niego przyzwyczaić, ale działa dobrze dzięki wsparciu dla wielu walut i międzynarodowych standardów rachunkowości. Dzięki temu jest odpowiedni, jeśli masz do czynienia z globalnymi klientami lub planujesz ekspansję zagraniczną.

Oprócz podstawowej księgowości, Xero integruje zarządzanie wydatkami, śledzenie projektów i raportowanie w tej samej platformie. Korzystając z Hubdoc, możesz rejestrować wydatki w formie cyfrowej. Ponadto możesz śledzić czas i koszty projektu w odniesieniu do budżetu, a system generuje szczegółowe informacje na temat rentowności.

Wadą jest to, że obsługa klienta opiera się na prośbach o oddzwonienie, a nie na czacie na żywo, więc nie otrzymujesz natychmiastowej pomocy, gdy coś pójdzie nie tak.

Najlepsze funkcje Xero

Zautomatyzuj procesy związane z płacami i obsługuj wypłaty wynagrodzeń, rozliczenia podatkowe oraz śledzenie urlopów pracowników bezpośrednio w ramach platformy.

Monitoruj poziomy zapasów, połącz elementy bezpośrednio z fakturami i zamówieniami zakupu oraz otrzymuj powiadomienia, gdy produkty się kończą.

Uzyskaj dostęp do ponad 80 wbudowanych raportów finansowych i konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych dotyczących zysków i strat, bilansów itp.

Ograniczenia Xero

Ograniczone możliwości niestandardowego raportowania. Jeśli potrzebujesz niestandardowych raportów, konieczne będzie skorzystanie z aplikacji innych firm lub dodatkowych rozwiązań.

Ceny Xero

Bezpłatna wersja próbna

Wczesny dostęp: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Rozwijające się: 50 USD/miesiąc na użytkownika

Cena: 75 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Xero

G2: 4,3/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3000 recenzji)

Co mówią o Xero prawdziwi użytkownicy?

Krótki fragment opinii prawdziwego użytkownika:

Jako system księgowy oparty na chmurze jest równie dobry lub lepszy od innych testowanych rozwiązań. Posiada wszystkie potrzebne funkcje i nie nadwyręża budżetu... Nie integruje się z oprogramowaniem wielokanałowym (Linnworks itp.), więc trzeba ręcznie wprowadzać dane dotyczące sprzedaży. Dla sprzedawców internetowych lub sprzedających duże ilości może to być kłopotliwe i czasochłonne. Nie posiada połączenia z wszystkimi bankami/kartami kredytowymi itp.

Jako system księgowy oparty na chmurze jest równie dobry lub lepszy od innych testowanych rozwiązań. Posiada wszystkie potrzebne funkcje i nie nadwyręża budżetu... Nie integruje się z oprogramowaniem wielokanałowym (Linnworks itp.), więc trzeba ręcznie wprowadzać dane dotyczące sprzedaży. Dla sprzedawców internetowych lub sprzedających duże ilości może to być kłopotliwe i czasochłonne. Nie posiada połączenia z wszystkimi bankami/kartami kredytowymi itp.

🧠 Ciekawostka: Zgodnie z przepisami dotyczącymi zgodności faktura za importowane towary musi zawierać port wejścia, do którego towary są przeznaczone, nawet jeśli jest to faktura elektroniczna. Ponadto musi ona wyraźnie określać ilość, używając jednostek miar stosowanych w Stanach Zjednoczonych lub jednostek miar stosowanych w kraju eksportu.

5. Odoo (najlepszy pakiet aplikacji biznesowych typu open source)

za pośrednictwem Odoo

Odoo to modułowe oprogramowanie ERP, które pozwala małym firmom zacząć od tego, czego potrzebują, i dodawać kolejne elementy w miarę rozwoju. Zamiast płacić za pełny pakiet, możesz zacząć od podstawowych aplikacji, takich jak CRM lub księgowość. Następnie możesz rozszerzyć działalność o zarządzanie zapasami, zarządzanie projektami, HR i e-commerce.

Struktura open source pozwala na niestandardowe dostosowanie cykli pracy. Zarówno opcja chmury, jak i lokalna zapewniają kontrolę nad wdrożeniem.

Aby obsłużyć złożoną logistykę i operacje, Odoor oferuje zarządzanie wieloma magazynami, skanowanie kodów kreskowych, cykle pracy podwykonawców oraz automatyzację uzupełniania zapasów.

Dwie dodatkowe funkcje to elastyczny silnik cyklu pracy i automatyzacja platformy. Możesz edytować interfejsy, wykonywać kod Python, uruchamiać działania serwera, automatyzować cykle pracy, a nawet wysyłać e-maile lub SMS-y za pomocą wyzwalaczy.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ERP, które wydają się nieporęczne, interfejs Odoo jest intuicyjny, a aplikacje mobilne umożliwiają zespołom dostęp do danych w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca. Automatyzacja obsługuje rutynowe zadania, takie jak fakturowanie, uzupełnianie zapasów i optymalizacja procesów związanych z zasobami ludzkimi.

Najlepsze funkcje Odoo

Uzyskaj dostęp do analiz w czasie rzeczywistym i interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, aby konsolidować dane finansowe, sprzedażowe i inne.

Obsługuj złożone procesy produkcyjne dzięki funkcjom zarządzania zleceniami pracy.

Zarządzaj operacjami magazynowymi dzięki ulepszonym narzędziom do śledzenia zapasów, pakowania wielopoziomowego i niestandardowego dostosowywania numerów seryjnych.

Odoo limitations

Wstępne ustawienia mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników, zwłaszcza w przypadku niestandardowych ustawień lub korzystania z narzędzi innych firm.

Ceny Odoo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Odoo

G2: 4,3/5 (ponad 1090 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 1260 recenzji)

Co mówią o Odoo użytkownicy w prawdziwym życiu?

Według jednego z recenzentów:

Odoo jest bardzo proste w ustawieniu, obsłudze i zarządzaniu zamówieniami magazynowymi oraz elementami magazynowymi w wielu różnych lokalizacjach magazynowych... Dodawanie elementów magazynowych do śledzenia w każdej lokalizacji magazynowej było nieco skomplikowane, ale Odoo mogło uprościć ten proces, dzięki czemu będzie to jeden z najszybszych systemów do rozpoczęcia pracy.

Odoo jest bardzo proste w konfiguracji, obsłudze i zarządzaniu zamówieniami magazynowymi oraz elementami magazynowymi w wielu różnych lokalizacjach magazynowych... Dodawanie elementów magazynowych do śledzenia w każdej lokalizacji magazynowej było nieco skomplikowane, ale Odoo mogło uprościć ten proces, dzięki czemu będzie to jeden z najszybszych systemów do rozpoczęcia pracy.

6. Zoho One (najlepsze niedrogie oprogramowanie dla firm)

za pośrednictwem Zoho One

Zoho One to zasadniczo system operacyjny dla biznesu, który łączy ponad 40 zintegrowanych aplikacji. Obejmują one oprogramowanie CRM, finanse, HR, zarządzanie projektami, automatyzację marketingu i wiele innych.

Jako alternatywa dla Holded, Zoho oferuje interoperacyjność. Działania w jednej aplikacji, takie jak zamknięcie transakcji w CRM, mogą automatycznie wyzwalać procesy w innych, np. generowanie faktury, rejestrowanie nowego klienta w dziale wsparcia lub wysyłanie sekwencji onboardingowej. Ta integracja między aplikacjami zmniejsza silosy i sprawia, że cykle pracy są bardziej płynne niż w przypadku modułowego podejścia Holded.

Zarządzając danymi finansowymi i danymi klientów, potrzebujesz również zabezpieczeń i zarządzania na poziomie Enterprise. W tym celu Zoho One oferuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe, kontrolę dostępu opartą na rolach, zgodność z normami GDPR i SOC, a nawet scentralizowane zarządzanie urządzeniami.

Zoho Creator, narzędzie do tworzenia aplikacji typu low-code, pozwala projektować niestandardowe aplikacje bez konieczności korzystania z wsparcia technicznego. Do obsługi klienta w wielu kanałach służą Zoho Desk, SalesIQ i Campaigns. Możesz zarządzać czatem, e-mailem, telefonami i interakcjami w mediach społecznościowych w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Zoho One

Zautomatyzuj i dostosuj swoje procesy biznesowe za pomocą narzędzi opartych na AI, takich jak Zoho Zia.

Korzystaj z wbudowanych funkcji BI i analityki w zaawansowanych nowych pulpitach nawigacyjnych oraz wniosków opartych na AI, aby podejmować decyzje oparte na danych.

Wykonaj połączenie Zoho One z ponad 1500 aplikacjami innych producentów za pośrednictwem platformy marketplace, rozszerzając cykle pracy na narzędzia związane ze sprzedażą, finansami, marketingiem, kadrami i specyficzne dla danej branży.

Ograniczenia Zoho One

Ustawienia mogą być przytłaczające, integracja między modułami niespójna, a wrażenia użytkownika różnią się znacznie w zależności od aplikacji, co powoduje zamieszanie w Teams.

Ceny Zoho One

Ceny dla wszystkich pracowników: 45 USD/miesiąc za użytkownika

Elastyczne ceny dla użytkowników: 105 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho One

G2: 4,3/5 (ponad 22 100 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 120 recenzji)

Co mówią o Zoho One prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik udostępnił następującą opinię:

Zoho Expense zapewnia niezrównaną obsługę wydatków biznesowych od początku do końca... Chciałbym jednak widzieć jeszcze większą elastyczność w zakresie raportowania. Obecne możliwości dostosowywania są dobre, ale nie pozwalają mi zintegrować pól, które muszę przedstawić naszemu zespołowi księgowemu.

Zoho Expense nie ma sobie równych w zakresie kompleksowej obsługi wydatków biznesowych... Chciałbym jednak, aby raportowanie było jeszcze bardziej elastyczne. Obecne możliwości dostosowywania są dobre, ale nie pozwalają mi zintegrować pól, które muszę przedstawić naszemu zespołowi księgowemu.

🔍 Czy wiesz, że... Ponad połowa globalnych dostawców otrzymuje opóźnione płatności od swoich nabywców. W niektórych branżach, takich jak chemiczna i maszynowa, prawie 60% firm dokonuje raportowania, zgodnie z którym faktury są opłacane z ponad 30-dniowym opóźnieniem.

7. Bitrix24 (najlepszy wybór dla CRM i współpracy zespołowej przy ograniczonym budżecie)

za pośrednictwem Bitrix24

Bitrix24 to zunifikowana platforma do zarządzania biznesem, która łączy CRM, zarządzanie projektami, komunikację zespołową i automatyzację.

To, co odróżnia tę platformę od Holded, to wbudowane wykresy, wideokonferencje i udostępnianie dokumentów, które zapewniają połączenie między zespołami międzyfunkcyjnymi.

Bitrix24 oferuje również zestaw narzędzi do zarządzania projektami, obejmujący wiele widoków, takich jak Gantt, Scrum, kalendarz i śledzenie obciążenia pracą. Holded natomiast oferuje tylko podstawowe widoki Kanban i Gantt.

Platforma obejmuje narzędzia do zarządzania zapasami, automatyzacji marketingu i obsługi klienta, zaprojektowane z myślą o wspieraniu wsparcia rozwoju firmy. Wszystkie są zabezpieczone szyfrowaniem AES-256 i zgodne z przepisami RODO.

Bitrix24 posiada asystenta AI, Co-Pilot. Pomaga on w zadaniach takich jak podsumowywanie tekstu, tłumaczenie, automatyczne wypełnianie pól i generowanie list kontrolnych. Oprócz standardowych funkcji CRM oferuje zaawansowane funkcje automatyzacji marketingu, w tym kampanie e-mailowe, testy A/B, analitykę i zarządzanie subskrybentami.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Prowadź płynną współpracę, korzystając z firmowej sieci społecznościowej Feed, wspólnych kalendarzy i scentralizowanego dysku firmowego.

Komunikuj się bezpiecznie w zespole, korzystając z komunikatora Bitrix24 Messenger z czatem, rozmowami wideo i kanałami.

Skorzystaj z bazy wiedzy i systemu zawartości z kontrolą wersji, aby tworzyć wewnętrzne przewodniki, udostępniać najlepsze praktyki i przechowywać dokumentację w ramach platformy.

Ograniczenia Bitrix24

Interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika są słabe, a układ i ogólny wygląd są przestarzałe.

Ceny Bitrix24

Standard: 124 USD/miesiąc (50 użytkowników)

Profesjonalny: 249 USD/miesiąc (100 użytkowników)

Enterprise: 499 USD/miesiąc (250 użytkowników)

Oceny i recenzje Bitrix24

G2: 4,1/5 (ponad 560 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 900 recenzji)

Co mówią o Bitrix24 prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia z pierwszej ręki:

Uwielbiam ten system, bez wątpienia najlepszy, jaki znalazłem, kiedy zakładałem firmę, i używam go również w innych moich firmach... Na początku może być trochę trudny do opanowania i nawigacji, ale oferują pomoc partnerów, jeśli tylko można sobie na to pozwolić, ale ja lubię wiedzieć, jak coś zrobić. Jednak kiedy już się tego nauczysz, jest bardzo łatwy w użyciu.

Uwielbiam ten system, bez wątpienia najlepszy, jaki znalazłem, kiedy zakładałem swoją firmę, i używam go również w innych moich firmach... Na początku może być trochę trudny do opanowania i nawigacji, ale oferują pomoc partnerów, jeśli tylko można sobie na to pozwolić, ale ja lubię wiedzieć, jak coś zrobić. Jednak kiedy już się tego nauczysz, jest bardzo łatwy w użyciu.

8. Wave (najlepsze rozwiązanie dla freelancerów i małych firm)

za pośrednictwem Wave

Wave to oparta na chmurze platforma księgowa przeznaczona dla freelancerów, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i właścicieli małych firm. Jako alternatywa dla Holded, otrzymujesz bezpłatny dostęp do kompleksowego zestawu funkcji. Obejmuje on fakturowanie, śledzenie wydatków, księgowość podwójną i proste raporty.

Funkcje finansowe obejmują nieograniczoną liczbę faktur, automatyzację uzgadniania z wyciągami bankowymi oraz skanowanie paragonów za pomocą technologii OCR. Narzędzie do skanowania paragonów wykorzystuje technologię OCR do automatycznego wyodrębniania szczegółów wydatków z maksymalnie 10 paragonów jednocześnie, co zapewnia płynne wprowadzanie danych i synchronizację bezpośrednio z dokumentacją księgową.

Pulpit nawigacyjny zapewnia widoczność w zakresie przepływów pieniężnych, dochodów i wydatków.

Ponadto funkcja szacowania Wave zapewnia profesjonalny sposób zarządzania ofertami, eliminując potrzebę korzystania z arkuszy kalkulacyjnych lub ręcznego ponownego wprowadzania danych. Możesz tworzyć szacunki z logo, kolorami i warunkami swojej marki, dzięki czemu każdy dokument wysyłany do klienta odzwierciedla tożsamość Twojej firmy.

System śledzi również każdą wycenę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze wiesz, czy została ona wysłana, wyświetlona lub zatwierdzona, co zwiększa wydajność. Ta widoczność ułatwia zarządzanie procesem sprzedaży i kontaktowanie się z potencjalnymi klientami w odpowiednim momencie.

Najlepsze funkcje Wave

Twórz i wysyłaj nieograniczoną liczbę niestandardowych faktur z Twoim brandingiem i śledź ich status w czasie rzeczywistym.

Zautomatyzuj procesy biznesowe, takie jak powtarzające się faktury, przypomnienia i integracje aplikacji za pośrednictwem Zapier lub Make.

Generuj niezbędne raporty finansowe, takie jak rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych, podatek od sprzedaży i księga główna.

Limits of Wave

Automatyzacja Wave jest w dużej mierze zależna od narzędzi zewnętrznych, takich jak Zapier, i nie oferuje natywnej integracji cykli pracy.

Ceny Wave

Starter: Free

Pro: 19 USD/miesiąc (Unlimited liczba użytkowników)

Oceny i recenzje Wave

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1700 recenzji)

Co mówią o Wave prawdziwi użytkownicy?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent:

Wave jest bezpłatny, prosty i idealny dla małych firm. Ułatwia zarządzanie fakturami, płatnościami i raportami bez żadnych problemów... Narzędzie szybko osiąga swoje limity w przypadku bardziej zaawansowanej księgowości. Niektóre funkcje są dostępne tylko dla użytkowników z Ameryki Północnej.

Wave jest bezpłatny, prosty i idealny dla małych firm. Ułatwia zarządzanie fakturami, płatnościami i raportami bez żadnych problemów... Narzędzie szybko osiąga swoje limity w przypadku bardziej zaawansowanej księgowości. Niektóre funkcje są dostępne tylko dla użytkowników z Ameryki Północnej.

🔍 Czy wiesz, że... Pierwsze faktury elektroniczne zostały wysłane ponad 30 lat temu za pomocą elektronicznego systemu wymiany danych (EDI).

9. FreshBooks (najlepsze rozwiązanie do fakturowania i rozliczania klientów)

za pośrednictwem FreshBooks

Oparte na chmurze oprogramowanie księgowe Freshbooks jest alternatywą dla Holded przeznaczoną dla freelancerów, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz małych firm usługowych.

Podczas fakturowania klienta funkcje takie jak konfigurowalne szablony, cykliczne fakturowanie, automatyczne przypomnienia o płatnościach i wsparcie dla wielu walut pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Jeśli jesteś konsultantem lub agencją rozliczającą mój czas i wydatki, pomocne będą funkcje śledzenia czasu i zarządzania wydatkami. Możesz rejestrować godziny rozliczeniowe, przechwytywać paragony za pomocą urządzeń mobilnych i łączyć je bezpośrednio z fakturami.

FreshBooks posiada również portal dla klientów. Twoi klienci mogą bezpiecznie przeglądać faktury, opłacać rachunki, dodawać komentarze i sprawdzać postępy projektu.

Ponadto platforma pełni również funkcję oprogramowania do zarządzania projektami. Jeśli chodzi o finanse, zawiera pulpit rentowności dla każdego projektu, na którym można szybko sprawdzić przychody, koszty, czas rozliczeniowy i godziny nierozliczone.

Najlepsze funkcje FreshBooks

Śledź nieograniczoną liczbę wydatków biznesowych i kategoryzuj je do celów rozliczeń podatkowych i księgowości projektowej dzięki podsumowaniom wydatków.

Umożliwiaj udostępnianie plików i czatowanie w czasie rzeczywistym, przekazywanie opinii i dyskusje bezpośrednio w kontekście projektu.

Wykorzystaj FreshBooks Payroll obsługiwany przez Gusto do automatyzacji przetwarzania listy płac, rozliczeń podatkowych, płatności dla kontrahentów i zapewnienia zgodności z przepisami.

Ograniczenia FreshBooks

Nie rozpoznaje wydatków dodanych ręcznie, więc po zsynchronizowaniu z bankiem należy je ręcznie przejrzeć, aby uniknąć podwójnego wprowadzania.

Ceny FreshBooks

Lite: 21 USD/miesiąc za użytkownika

Plus: 38 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 65 USD/miesiąc za użytkownika

Wybierz: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje FreshBooks

G2: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o FreshBooks użytkownicy w prawdziwym życiu?

Prosto z recenzji G2:

Dzięki temu fakturowanie jest naprawdę proste. Bardzo podoba mi się to, jak łatwo można tworzyć i wysyłać faktury w naprawdę krótkim czasie, a klienci uważają je za bardzo zrozumiałe i łatwe do opłacenia... Ma limit opcji raportowania, na przykład jeśli potrzebujesz zaawansowanych opcji, podziału lub informacji o podatkach, wymaga to dodatkowego wysiłku, a synchronizacja z zewnętrznymi bramkami płatniczymi jest powolna.

Dzięki temu fakturowanie jest naprawdę proste. Bardzo podoba mi się to, jak łatwo można tworzyć i wysyłać faktury w naprawdę krótkim czasie, a klienci uważają je za bardzo zrozumiałe i łatwe do opłacenia... Ma limit opcji raportowania, na przykład jeśli potrzebujesz zaawansowanych opcji, podziału lub informacji o podatkach, wymaga to dodatkowego wysiłku, a synchronizacja z zewnętrznymi bramkami płatniczymi jest powolna.

10. NetSuite (najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw w zakresie ERP i księgowości)

za pośrednictwem NetSuxite

NetSuite sprawdza się dobrze w przypadku firm, które potrzebują funkcji klasy korporacyjnej. Obsługuje finanse, CRM, e-commerce, zapasy i HR w zintegrowanym systemie. Dodatkowo, natywny dla chmury system ERP oferuje konsolidację wielu podmiotów, automatyzację rozliczeń subskrypcji oraz zaawansowane zarządzanie środkami trwałymi.

Raportowanie finansowe w czasie rzeczywistym obejmuje konfigurowalne pulpity nawigacyjne i analizę biznesową z informacjami operacyjnymi. Automatycznie obsługuje złożone cykle pracy, takie jak rozpoznawanie przychodów, śledzenie zapasów w wielu lokalizacjach i raportowanie zgodności w różnych jurysdykcjach.

Środowisko SuiteCloud firmy NetSuite oferuje wszystko, od narzędzi bezkodowych (SuiteBuilder, SuiteFlow) do dostosowywania interfejsu użytkownika i cykli pracy, po niskokodowe interfejsy API i skrypty (SuiteScript), które zapewniają pełne wsparcie dla rozwoju. Umożliwia to płynną adaptację w ramach procesów biznesowych bez zakłócania aktualizacji.

Najlepsze funkcje NetSuite

Wykorzystaj wielowymiarowe prognozy oparte na AI w planowaniu i budżetowaniu, aby uzyskać precyzyjne prognozy biznesowe.

Wykorzystaj inteligentne zarządzanie wydajnością (IPM), aby osadzić analitykę AI w programach Excel, Word i PowerPoint za pomocą Smart View, przeprowadzając automatyzację generowania wykresów i wniosków opisowych.

Skanuj paragony i faktury, a następnie automatycznie wyodrębniaj i uzupełniaj dane księgowe za pomocą funkcji przechwytywania rachunków z zaawansowanym OCR.

Ograniczenia NetSuite

Wdrożenie NetSuite zazwyczaj wymaga miesięcy planowania, konfiguracji i szkoleń.

Ceny NetSuite

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NetSuite

G2: 4,1/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 1700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o NetSuite w praktyce?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

Wdrożenie wymaga starannego planowania, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu. Nie jest to rozwiązanie typu „plug and play”. Istnieją wspaniali partnerzy w firmach konsultingowych, którzy byliby w stanie pomóc we wdrożeniu czegoś takiego. Będzie to kolejny koszt, ale warto zainwestować, jeśli jest to rozwiązanie długoterminowe.

Wdrożenie wymaga starannego planowania, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu. Nie jest to rozwiązanie typu „plug and play”. Istnieją wspaniali partnerzy w firmach konsultingowych, którzy byliby w stanie pomóc we wdrożeniu czegoś takiego. Będzie to kolejny koszt, ale warto zainwestować, jeśli jest to rozwiązanie długoterminowe.

🧠 Ciekawostka: Oracle jest nie tylko właścicielem NetSuite (zakupionego w 2016 r. za 9,3 mld dolarów ), ale także prowadzi jednego z jego największych konkurentów — Oracle Fusion Cloud ERP. To tak, jakby być zarówno trenerem, jak i drużyną przeciwną w dniu meczu.

📚 Czytaj więcej: Najlepsi konkurenci NetSuite w zakresie zarządzania biznesowego

11. SAP Business One (najlepsze rozwiązanie dla średnich przedsiębiorstw potrzebujących systemu ERP)

za pośrednictwem SAP Business One

Alternatywa dla Holded, SAP Business One, wprowadza funkcje ERP klasy korporacyjnej do przestrzeni MŚP. Zintegrowany system oferuje rozbudowane moduły do zarządzania finansami, łańcuchem dostaw, produkcją, zaopatrzeniem, sprzedażą i klientami.

Korzystają z niego małe i średnie przedsiębiorstwa przechodzące z prostych platform księgowych do pełnego środowiska ERP. Firmy produkcyjne, dystrybutorzy i przedsiębiorstwa o złożonych łańcuchach dostaw wykorzystują zaawansowane narzędzia do planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), harmonogramowania produkcji i optymalizacji magazynów.

Platforma doskonale sprawdza się w operacjach produkcyjnych, oferując funkcje planowania produkcji, zarządzania zestawieniami materiałów i kontroli jakości. Platforma SAP HANA w pamięci zapewnia analizy i raportowanie w czasie rzeczywistym, które mogą obsługiwać duże zbiory danych.

W przeciwieństwie do natywnego podejścia Holded do chmury, SAP Business One oferuje elastyczne wdrożenie: lokalne, w chmurze lub hybrydowe. Daje to większą kontrolę nad aktualizacjami i decyzjami dotyczącymi infrastruktury.

Najlepsze funkcje SAP Business One

Pracuj natywnie z pakietem Microsoft Office i innymi aplikacjami SAP.

Skorzystaj z interaktywnych widoków finansowych, raportowania typu „przeciągnij i upuść”, analiz predykcyjnych oraz konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać głębszy wgląd w finanse.

Zautomatyzuj procesy zakupowe dzięki funkcjom SuiteProcurement, które optymalizują zarządzanie zamówieniami dostawców, zatwierdzanie zakupów i skonsolidowane wnioski zakupowe.

Ograniczenia SAP Business One

System ERP wymaga licencji i nie konfiguruje się automatycznie, co oznacza, że potrzebujesz konsultanta.

Ceny SAP Business One

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SAP Business One

G2: 4,3/5 (ponad 520 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 330 recenzji)

Co mówią o SAP Business One użytkownicy w praktyce?

W jednej z recenzji napisano:

Jest to kompletny system ERP. Wszystkie moduły w jednym programie. System posiada wielojęzyczny interfejs i jest dostosowany do regionalnych wymagań podatkowych. Dostawcy SAP Business One zapewniają doskonałe i szybkie wsparcie... System ma dość staroświecki interfejs. Wiem, że producent pracuje nad pełnym dostępem przez przeglądarkę i bardzo mi się to podoba.

Jest to kompletny system ERP. Wszystkie moduły w jednym programie. System posiada wielojęzyczny interfejs i jest dostosowany do regionalnych wymagań podatkowych. Dostawcy SAP Business One zapewniają doskonałe i szybkie wsparcie... System ma dość staroświecki interfejs. Wiem, że producent pracuje nad pełnym dostępem przez przeglądarkę i bardzo mi się to podoba.

„Trzymaj się” powodzenia dzięki ClickUp

Będziesz szukać alternatyw dla Holded, gdy osiągniesz limity narzędzi ERP-lite.

Dzięki bardziej szczegółowemu zarządzaniu projektami, automatyzacji powtarzalnych zadań i zastosowaniu AI tam, gdzie jest to istotne, nie tylko unikasz nieefektywności, ale także zyskujesz przestrzeń dla inteligentniejszego i szybszego rozwoju.

Dzięki ClickUp możesz połączyć projekty, dokumenty, rozmowy i raporty w jednym wspólnym obszarze roboczym. Platforma oparta na AI pomaga w automatyzacji powtarzalnych zadań, uzyskaniu natychmiastowego wglądu w dane i zapewnieniu płynnego funkcjonowania firmy w miarę jej rozwoju.

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅