Free szablony harmonogramów pracy w restauracji usprawniające planowanie personelu

Czy zdarzyło Ci się, że dwóch serwerów pojawiło się na tej samej zmianie, podczas gdy kucharz zadzwonił, aby zapytać, czy są zaplanowani? Tak właśnie wygląda sytuacja, gdy harmonogram pracy pracowników jest grą w zgadywanie.

Przejrzysty harmonogram pracy restauracji rozwiązuje ten problem. Informuje cały zespół, kto pracuje, kiedy i gdzie. Dodatkowo równoważy godziny zmian, pozwala uniknąć pomyłek i zapewnia płynność pracy. Sprawia również, że pracownicy są zadowoleni i zapewnia im równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, dzięki czemu są gotowi do pracy i skoncentrowani.

Nie musisz już zapisywać nowego harmonogramu na tablicy lub wysyłać tekstów. Free szablony harmonogramów pracy w restauracji ułatwiają to zadanie. Wystarczy wprowadzić informacje o swoim zespole i wrócić do prowadzenia Business.

W tym przewodniku dowiesz się, czym są te szablony, co decyduje o ich jakości, a także uzyskasz dostęp do najlepszych darmowych szablonów harmonogramów pracy restauracji od ClickUp, z których możesz skorzystać od razu.

Czym są szablony harmonogramów pracy w restauracji?

szablon harmonogramu pracy restauracji to gotowy układ, który pomaga organizować zmiany, przydzielać role i zarządzać godzinami pracy zespołu*. Zamiast tworzyć harmonogram od podstaw, wystarczy wprowadzić nazwiska, role i godziny rozpoczęcia zmian do gotowego formatu, co upraszcza proces tworzenia harmonogramów.

Większość szablonów ma format tygodniowego harmonogramu, co zapewnia elastyczność w dostosowywaniu obsady personelu do potrzeb Business i dostępności pracowników.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem, czy kierownikiem zmiany, korzystanie z szablonu harmonogramu pracy pracowników pozwala utrzymać porządek w zespole i zwiększyć jego wydajność.

Dzięki przejrzystemu harmonogramowi pracy wszyscy wiedzą, kiedy i gdzie są potrzebni. Szablony są dostępne w różnych formatach — arkuszach kalkulacyjnych, plikach PDF do wydrukowania lub narzędziach cyfrowych. Free szablon harmonogramu pracy restauracji często dobrze spełnia swoje zadanie, zwłaszcza w przypadku małych Teams lub niezależnych restauracji.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli zarządzasz restauracją, zrozumienie zasad zarządzania zasobami może znacznie ułatwić planowanie harmonogramów. Pomaga to planować w bardziej przemyślany sposób, efektywniej wykorzystywać zespół i uniknąć nadmiernego obciążenia personelu.

Szablony harmonogramów pracy restauracji

Poniższe szablony harmonogramów pracy w restauracji pomogą Ci śledzić godziny pracy i zarządzać zespołem przy mniejszym stresie. A co, gdybyś mógł sprawić, że planowanie harmonogramów pracy w restauracji stało się naprawdę dziecinnie proste!

ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, może sprawić, że stanie się to rzeczywistością. Planuj zmiany personelu, śledź dostawy zapasów i zarządzaj cotygodniowymi promocjami w jednym miejscu. Dzięki konfigurowalnym widokom i przypomnieniom Twoja kuchnia będzie działać sprawnie, a zespół będzie zawsze zsynchronizowany.

1. Szablon harmonogramu pracy pracowników ClickUp

Pobierz Free szablon Wizualizuj tygodniowe zmiany i obciążenie zespołu dzięki szablonowi harmonogramu pracy pracowników ClickUp

Planowanie pracy pracowników to coś więcej niż tylko wypełnianie kalendarza. Musisz zrównoważyć obciążenie pracą, kontrolować koszty pracy i przestrzegać przepisów prawa pracy — a wszystko to przy jednoczesnym radzeniu sobie z zmianami w ostatniej chwili. Szablon harmonogramu pracy pracowników ClickUp pomaga przejąć kontrolę, upraszczając planowanie zmian, poprawiając widoczność obciążenia pracą i utrzymując działania zespołu na właściwym torze.

Ten szablon umożliwia:

🔑 Idealne dla: menedżerów poszukujących narzędzia do planowania, które łączy elastyczność, widoczność i łatwość obsługi.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla programu Microsoft Excel

2. Szablon bloku harmonogramu ClickUp

Pobierz Free szablon Blokuj czas według rodzaju zadania, lokalizacji lub dostępności, korzystając z szablonu blokowania harmonogramu ClickUp

Utrzymanie wydajności to coś więcej niż tylko sporządzanie list rzeczy do zrobienia. Potrzebujesz przejrzystego harmonogramu, który pokazuje, na czym należy się skupić i kiedy, pomagając Ci dobrze zarządzać czasem. Szablon blokowania harmonogramu ClickUp pomaga precyzyjnie planować dzień, tydzień lub miesiąc. Zapewnia strukturę umożliwiającą zarządzanie zadaniami, unikanie nadmiernego obciążenia pracą i utrzymanie koncentracji przez cały dzień.

Ten szablon umożliwia:

Podziel swój czas na widoki ClickUp dzienne, tygodniowe lub miesięczne, aby uzyskać elastyczne planowanie

Organizuj zadania za pomocą widoku formularza planowania i widoku działań

Śledź postęp dzięki niestandardowym statusom, takim jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zakończone”

Przydzielaj zadania na podstawie dostępności, rodzaju zadania i lokalizacji, korzystając z pól niestandardowych

Zmniejsz wypalenie zawodowe, tworząc realistyczne, zrównoważone harmonogramy

🔑 Idealne dla: menedżerów i kierowników zespołów, którzy chcą świadomie planować swoje dni i ograniczyć czas poświęcany na zadania nieustrukturyzowane.

3. Szablon harmonogramu zmian w pracy ClickUp

Pobierz Free szablon Przydzielaj zmiany, zaznaczaj nieobecności i prowadź śledzenie dziennych potrzeb kadrowych dzięki szablonowi harmonogramu zmian ClickUp Work Shift Schedule Template

Rotacyjne zmiany mogą szybko stać się chaotyczne, zwłaszcza w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, nagłych nieobecności i zmian w ostatniej chwili. Szablon harmonogramu zmian w pracy ClickUp pomaga zarządzać tym wszystkim bez spowalniania pracy.

Rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o Teams, które potrzebują przejrzystego harmonogramu, możliwości szybkich zmian i wglądu w czasie rzeczywistym w to, kto pracuje, a kto nie.

Ten szablon umożliwia:

Wyświetlaj tygodniowy harmonogram pracy, korzystając z widoków „Harmonogram zmian”, „widok listy” i „Pierwsze kroki”

Śledź nieobecności za pomocą pól takich jak „Zmiana”, „Nieobecny” i „Przyczyna nieobecności”

Monitoruj status zmian dzięki niestandardowym statusom, takim jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Gotowe”

Oznaczaj urlopy i dostosowuj przydziały bez zakłócania całego harmonogramu

Uprość planowanie harmonogramów w przypadku dynamicznych, cotygodniowych operacji

🔑 Idealne dla: kierowników zmian i menedżerów restauracji, którzy muszą radzić sobie z codziennymi zmianami, nie tracąc z oczu śledzenia tego, kto jest obecny, kto nieobecny i dlaczego.

💡 Porada dla profesjonalistów: W restauracji nie każde zadanie ma taką samą wagę. Nauka ustalania priorytetów pomaga skupić się na tym, co naprawdę ważne — niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowania do wieczornego szczytu, czy obsługę rezerwacji z ostatniej chwili. Chcesz doskonalić tę umiejętność? Ten przewodnik dotyczący ustalania priorytetów zadań zawiera praktyczne kroki, które pomogą Ci utrzymać właściwy kierunek działania.

4. Szablon raportu zmian ClickUp

Pobierz szablon Free Rejestruj kluczowe aktualizacje zmian, problemy i przekazywanie obowiązków przez zespół za pomocą szablonu raportu zmian ClickUp

Kiedy kończy się zmiana, najważniejsze jest to, co zostaje przekazane kolejnej grupie pracowników. Brakujące notatki lub niekompletne aktualizacje mogą wytrącić z równowagi następny zespół. Szablon raportu zmianowego ClickUp został stworzony, aby temu zapobiec.

Koncentruje się na dokładnym dokumentowaniu tego, co wydarzyło się podczas zmiany, od wyników pracy personelu po nieoczekiwane problemy.

Ten szablon umożliwia:

Zbieraj uporządkowane aktualizacje zmian dzięki wbudowanym formularzom ClickUp

Dokumentuj wyniki pracowników, zdarzenia i otwarte zadania

Przesyłaj raportowanie do scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego, aby zapewnić menedżerom widoczność

Śledź wzorce, zaznaczaj powtarzające się problemy i rozpoznawaj najlepszych pracowników

Dodaj pola na zatwierdzenia i notatki kierownictwa, aby informacje zwrotne były przydatne w praktyce

🔑 Idealne dla: właścicieli restauracji i kierowników zmian, którzy potrzebują niezawodnych przekazów, śledzenia wydajności i rejestru każdej zmiany wykraczającego poza przedziały czasowe.

📣 Głos niestandardowy: Oto, co mówi Ryan Lamb, partner operacyjny w Chick-fil-A: Zaczęliśmy poświęcać coraz więcej czasu na zadania administratora, planowanie i inne czynności. ClickUp pomógł nam odwrócić wpływ, jaki miało to na nasz Business. Zaczęliśmy poświęcać coraz więcej czasu na zadania administratora, planowanie i inne czynności. ClickUp pomógł nam odwrócić wpływ, jaki miało to na nasz Business.

5. Szablon harmonogramu godzinowego ClickUp

Pobierz szablon Free Podziel dzień na konkretne zadania godzinowe i monitoruj koszty pracy dzięki szablonowi harmonogramu godzinowego ClickUp

W ruchliwej restauracji dzień mija szybko. Przygotowania zaczynają się wcześnie, obsługa klientów przebiega falami, a przerwy muszą być odpowiednio zaplanowane. Szablon harmonogramu godzinowego ClickUp został stworzony z myślą o takiej precyzji. Ta struktura zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym w harmonogramie zadań, kosztach i wydajności personelu, dzięki czemu każda godzina pracy jest bardziej efektywna.

Ten szablon umożliwia:

Śledź zadania godzinowe, wypłaty i częstotliwość zadań w jednym miejscu

Rejestruj wyniki i zarejestrowany czas personelu, aby szybko dostrzegać trendy

Podziel harmonogramy i koszty pracy według osób, aby ułatwić planowanie

Dostosuj codzienne obciążenie pracą bez zakłócania obsługi

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji, którzy muszą mieć kontrolę nad harmonogramem zmian, monitorować koszty pracy i jasno zarządzać każdym zadaniem.

6. Szablon harmonogramu pracy personelu ClickUp

Pobierz Free szablon Sortuj pracowników według roli, zespołu lub lokalizacji, aby usprawnić planowanie i prowadzić śledzenie dostępności dzięki szablonowi ClickUp Staff Roster Template

Śledzenie personelu to coś więcej niż tylko nazwiska w harmonogramie. Musisz mieć szybki wgląd w role, lokalizacje i dostępność pracowników. Szablon harmonogramu pracy personelu od ClickUp to prosty sposób na utrzymanie porządku w tych sprawach.

Ten szablon umożliwia:

Organizuj grafiki pracowników według role, działu, zmiany lub lokalizacji

Przechowuj dane kontaktowe i informacje o zespole w jednym centralnym miejscu

Sortuj i filtruj, aby szybko i dokładnie przydzielać zadania

Śledź i optymalizuj urlopy , aby zapobiegać konfliktom w harmonogramie

Przedstaw wszystko w przejrzystym układzie przypominającym arkusz kalkulacyjny

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji i zespołów HR, którzy potrzebują przejrzystego, aktualnego harmonogramu, który zapewnia wsparcie dla inteligentnego planowania i zapewnia płynną pracę zespołu.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania żywnością, które warto wypróbować

7. Szablon kalendarza urlopowego ClickUp

Pobierz Free szablon Planuj z uwzględnieniem nieobecności członków zespołu, rejestrując rodzaje urlopów i przeglądając dni wolne w udostępnianym kalendarzu dzięki szablonowi kalendarza urlopowego ClickUp

Urlop jest częścią pracy. Jednak w przypadku prowadzenia restauracji brak jednej zmiany może spowodować, że wszystko pójdzie nie tak. Szablon kalendarza urlopów ClickUp pomaga temu zapobiec. Pokazuje on, kto ma urlop, kiedy i dlaczego, dzięki czemu można planować z wyprzedzeniem, zapewnić odpowiednią obsadę i uniknąć gorączkowych zmian w harmonogramie w ostatniej chwili.

Ten szablon umożliwia:

Rejestruj czas wolny od pracy według godzin, podając powód i szczegóły zatwierdzenia

Pokaż rodzaje urlopów, aby dostrzec trendy i zarządzać sprawiedliwością

Wyświetlaj obsadę w kalendarzu ClickUp , aby szybko planować

Pomóż wyprzedzić braki kadrowe, zanim wpłyną one na jakość usług

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji i pracowników działu kadr, którzy potrzebują przejrzystego, niezawodnego sposobu obsługi wniosków urlopowych i uniknięcia braków kadrowych.

👀 Czy wiesz, że... Harmonogram pracy 9/80 zapewnia Teams jeden pełny dzień wolny co dwa tygodnie bez skracania godzin pracy. Jest on popularny w biurach, ale koncepcja ta może zainspirować nowe sposoby na zwiększenie elastyczności harmonogramu pracy w restauracji.

8. Szablon harmonogramu 24-godzinnego ClickUp

Pobierz szablon Free Zaplanuj całodzienne pokrycie nieprzerwanej działalności dzięki szablonowi harmonogramu 24-godzinnego ClickUp

Kiedy Twoja restauracja działa przez całą dobę, nie możesz pozwolić sobie na utratę kontroli nad czasem. Liczy się każda godzina. Ten 24-godzinny szablon harmonogramu autorstwa ClickUp jest przeznaczony dla miejsc, które nie zwalniają tempa — gdzie ekipy pracujące do późna w nocy, Teams przygotowujące posiłki i pracujące na zmianach muszą być zsynchronizowane.

Ten szablon umożliwia:

Planuj zmiany, przerwy i kluczowe zadania w pełnej 24-godzinnej osi czasu

Śledź notatki, zameldowania zespołu i codzienne problemy w czasie rzeczywistym

Przydzielaj zadania i dostosowuj je na bieżąco, nie tracąc widoczności

Uchwyć pełny rytm swojego dnia, a nie tylko list zadań

Zadbaj o spójność szybko działających Teams i stabilność operacji

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji i kierowników zmian, którzy potrzebują pełnego pokrycia całego dnia bez chaosu — godzina po godzinie, zadanie po zadaniu.

9. Szablon harmonogramu zespołu ClickUp

Pobierz Free szablon Koordynuj zadania i role zmianowe w całym zespole dzięki szablonowi harmonogramu zespołu ClickUp

Zarządzanie zespołem restauracji to coś więcej niż tylko publikowanie harmonogramu. Musisz mieć pewność, że Twój zespół poradzi sobie z codziennymi obowiązkami. Szablon harmonogramu zespołu ClickUp zapewnia pełny widok zespołu i jego obowiązków, dzięki czemu wszyscy są zorganizowani, obsada jest zrównoważona, a codzienna obsługa przebiega bez zakłóceń.

Ten szablon umożliwia:

Przydzielaj role według pozycji, sekcji lub stanowiska pracy, aby zapewnić pełną przejrzystość w zespole

Pomóż nowym pracownikom utrzymać się w śledzeniu dzięki jasnym przypisaniom zadań

Pozwól sobie na szybkie dostosowanie zmian, gdy ktoś się nie zgłosi lub nastąpi wzrost popytu

Unikaj przepisywania harmonogramów, przenosząc zadania zamiast tworzyć plan od nowa

Zadbaj o wysoką widoczność, aby szybko wykrywać i usuwać luki w obsadzie

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji i kierowników, którzy chcą ograniczyć nieporozumienia, jasno delegować zadania i sprawić, by cały zespół działał w tym samym kierunku.

10. Szablon raportu zmiany zmiany ClickUp

Pobierz szablon Free Dokumentuj obowiązki i otwarte problemy między zmianami za pomocą szablonu raportu zmiany zmiany ClickUp

Kiedy jedna zmiana się kończy, a kolejna zaczyna, szczegóły mają znaczenie. Szablon raportu zmiany zmiany ClickUp pomaga zespołowi udostępniać kluczowe aktualizacje, śledzić zadania w toku i sygnalizować problemy, zanim się nasilą.

Ten szablon umożliwia:

Rejestruj zakończone zadania, zdarzenia i pozostałe obowiązki

Umieść godziny zmian, nazwiska pracowników i podsumowania pracy w jednym miejscu

Wskaż wyzwania, aby następne Teams mogły szybko podjąć działania

Zapewnij jasny, powtarzalny format dla każdej zmiany

Zwiększ odpowiedzialność i ogranicz liczbę błędów podczas przekazywania obowiązków

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji i kierowników zmian, którzy potrzebują niezawodnej metody dokumentowania działań związanych z zmianami i zapewnienia płynnego przekazywania obowiązków.

11. Szablon miesięcznego harmonogramu pracy ClickUp

Pobierz Free szablon Planuj zadania, przydzielaj właścicieli i dbaj o prawidłowy przebieg miesięcznych operacji dzięki szablonowi miesięcznego harmonogramu pracy ClickUp

Szablon harmonogramu miesięcznego od ClickUp pomaga spojrzeć na całość — co należy zrobić, kiedy i kto jest za to odpowiedzialny. Daje pełny obraz tego, co należy zrobić, kto to robi i kiedy, dzięki czemu możesz zarządzać zadaniami, zespołami i osiami czasu bez żadnych opóźnień.

Ten szablon umożliwia:

Planuj zadania na cały miesiąc, podając jasne terminy i osoby przypisane

Śledź postępy, aktualizuj priorytety i dostosowuj plan w razie potrzeby

Rejestruj kluczowe informacje, takie jak koszty, rodzaje zadań i właściciel

Pomóż Teams zachować spójność w zakresie ogólnych celów i codziennych działań

Ogranicz pośpiech w ostatniej chwili dzięki uporządkowanemu planowaniu miesięcznemu

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji, którzy muszą planować miesięczne działania, koordynować pracę personelu i dbać o to, żeby wszystko funkcjonowało sprawnie.

📖 Przeczytaj również: Stwórz efektywny harmonogram projektu dla swojego Teams

12. Szablon harmonogramu ClickUp 2-2-3

Pobierz Free szablon Zarządzaj rotacyjnymi harmonogramami zmian, aby zrównoważyć obciążenie pracą, korzystając z szablonu harmonogramu ClickUp 2-2-3

Jeśli lokal jest otwarty codziennie, potrzebujesz harmonogramu, który pozwoli pracownikom pracować bez nadmiernego zmęczenia. Szablon harmonogramu 2-2-3 firmy ClickUp został stworzony właśnie z myślą o tym.

Ten szablon pomaga wdrożyć harmonogram pracy 2-2-3, który zapewnia sprawiedliwe zmiany i Teams, bez utraty spójności i wydajności.

Ten szablon umożliwia:

Stosuj system 2 dni pracy, 2 dni wolnego i 3 dni pracy w cyklu 28-dniowym

Przydzielaj role, takie jak kucharz, serwer lub kierownik, aby zadania były jasno określone

Śledź frekwencję i utrzymuj równomierny poziom zatrudnienia podczas zmian

Zmniejsz wypalenie zawodowe, zapewniając równowagę między pracą a odpoczynkiem dla każdego członka Teams

Zapewnij wsparcie ciągłości działania bez przerw i zgadywania przy zmianach

🔑 Idealne dla: menedżerów, którzy prowadzą działalność przez całą dobę i potrzebują harmonogramu zmianowego, który zapewnia równowagę między obsadą stanowisk a życiem prywatnym.

13. Szablon karty czasu pracy ClickUp Services

Pobierz szablon Free Śledź godziny pracy pracowników, stawki wynagrodzenia i szczegóły dotyczące urlopów dzięki szablonowi dziennej karty czasu pracy ClickUp

Śledzenie godzin pracy w restauracji opartej na usługach pomaga zrozumieć, gdzie trafia każda minuta i każdy dolar. Szablon karty czasu pracy usługowej firmy ClickUp pomaga to osiągnąć. Został zaprojektowany, aby uprościć śledzenie pracy, usprawnić decyzje dotyczące harmonogramów i zapewnić dokładność listy płac bez dodatkowych czynności administratora.

Ten szablon umożliwia:

Rejestruj przepracowane godziny, zwolnienia lekarskie i urlopy

Śledź stawki godzinowe i automatycznie obliczaj całkowite wynagrodzenie

Monitoruj wydajność pracowników, aby zarządzać kosztami pracy

Oferuj widoki dzienne, tygodniowe i miesięczne, aby dostrzegać trendy

Wykorzystaj integracje ClickUp , aby połączyć się z popularnymi narzędziami do przetwarzania listy płac

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji, którzy muszą prowadzić śledzenie godzin pracy pracowników, zarządzać kosztami pracy i zapewnić efektywne planowanie.

14. Szablon dostępności harmonogramu osobistego ClickUp

Pobierz szablon Free Udzielaj się w udostępnianiu i zarządzaj indywidualną dostępnością, aby uniknąć konfliktów w harmonogramie, korzystając z szablonu dostępności harmonogramu osobistego ClickUp

Niektóre dni wymykają się spod kontroli. Zadania się piętrzą, zmiany nakładają się na siebie i nikt nie jest pewien, kto faktycznie jest dostępny. Szablon dostępności harmonogramu osobistego ClickUp pomaga to naprawić.

Ten szablon pomaga Ci wyprzedzić konkurencję, zapewniając widoczność, organizację i łatwość zarządzania dostępnością pracowników. Został stworzony z myślą o elastycznych Teams, które potrzebują jasności bez zbędnych dyskusji.

Ten szablon umożliwia:

Blokuj dostępność według godzin i oznaczaj konflikty w harmonogramie

Rejestruj spotkania, zmiany, czas wolny i notatki w jednym miejscu

Ułatw menedżerom planowanie harmonogramów w oparciu o dostępność w czasie rzeczywistym

Pomóż pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin lub pełniącym wiele ról zachować porządek w zmieniających się zmianach

Utrzymuj harmonogramy wyczyszczone bez konieczności polegania na tekstach lub rozproszonych wiadomościach

idealne dla*: pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, kierowników restauracji lub kierowników zespołów, którzy potrzebują prostego sposobu na udostępnianie informacji o dostępności i zarządzanie nią bez konieczności wielokrotnego wysyłania wiadomości.

📮 ClickUp Insight: 32% pracowników ma trudności z wygospodarowaniem czasu dla siebie, ale tylko 14% blokuje go w swoim kalendarzu. Jeśli nie jest to zaplanowane, nie jest chronione! 📆 Kalendarz ClickUp pomaga rezerwować godziny osobiste, takie jak spotkania. Synchronizuje się z kalendarzami zewnętrznymi, umożliwia ustawienie powtarzających się bloków czasu pracy i czasu osobistego oraz pozwala przeciągać i upuszczać wydarzenia lub zadania, aby łatwo dostosować harmonogram. Powstrzymaj pracę w ostatniej chwili, zanim wkradnie się ona do Twojego wolnego czasu! 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

15. Szablon harmonogramu pracy restauracji autorstwa Workfeed

za pośrednictwem Workfeed

Arkusze kalkulacyjne Excel mogą wykonywać zadanie do zrobienia, ale często generują więcej pracy niż oszczędzają. Free szablon harmonogramu pracy restauracji od Workfeed pozwala tworzyć tygodniowe harmonogramy bez typowych problemów związanych z formatem.

To prosty plik Excel, który pomaga zachować porządek bez konieczności zakupu pełnoprawnego oprogramowania.

Ten szablon umożliwia:

Wybierz niestandardowe dni rozpoczęcia pracy, godziny zmian i nazwiska pracowników

Użyj list rozwijanych, aby przypisać role i ograniczyć ręczne wprowadzanie danych

Twój tygodniowy harmonogram będzie wyczyszczony i łatwy do odczytania

Pomóż zminimalizować konflikty związane z harmonogramem pracy bez dodatkowej złożoności

Służy jako praktyczna opcja przed przejściem na zaawansowane narzędzia

idealne dla*: właścicieli małych restauracji i kierowników zmian, którzy potrzebują prostego, edytowalnego harmonogramu, który można łatwo udostępniać i aktualizować.

16. Szablon harmonogramu pracy restauracji autorstwa Toast

za pośrednictwem Toast

Zarządzanie zmianami, rolami i godzinami pracy w ruchliwej restauracji może być przytłaczające. Szablon harmonogramu pracy restauracji Toast zapewnia prosty sposób na utrzymanie porządku bez nadmiernego komplikowania procesu. Szablon ten jest stworzony w programie Excel, łatwy do dostosowania i idealny dla restauracji, które chcą mieć uporządkowaną strukturę bez dodatkowego oprogramowania.

Ten szablon umożliwia:

Przydzielaj role, ustalaj godziny zmian i wprowadzaj nazwiska pracowników

Automatycznie obliczaj łączną liczbę godzin, aby łatwiej zarządzać kosztami pracy

Oferuj przejrzysty, powtarzalny układ do cotygodniowego użytku

Szybko aktualizuj harmonogramy bez konieczności długiego szkolenia

Zapewnij praktyczną alternatywę dla pełnych platform do planowania harmonogramów

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji i właścicieli małych firm poszukujących prostego i skutecznego sposobu na organizację tygodniowych harmonogramów pracy personelu i monitorowanie godzin pracy.

17. Szablon harmonogramu pracy personelu restauracji w arkuszu kalkulacyjnym autorstwa GooDocs

za pośrednictwem GooDocs

prosty szablon harmonogramu pracy personelu restauracji Goodocs* został stworzony z myślą o szybkim planowaniu bez żadnych zakłóceń. Działa zarówno w Arkusze Google, jak i Excelu, więc możesz od razu zacząć z niego korzystać, dostosowywać go i udostępniać zespołowi bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi lub aplikacji.

Ten szablon umożliwia:

Lista nazwisk pracowników i pełnionych przez nich rola, takich jak serwer, host lub kucharz

Blokuj zmiany na wszystkie siedem dni dzięki przejrzystej siatce tygodniowej

Oferuj wsparcie porannym, popołudniowym i wieczornym zmianom dzięki elastycznemu formatowi

Użyj kodowania kolorami, aby harmonogramy były łatwiejsze do odczytania na pierwszy rzut oka

Możliwość wydrukowania lub udostępniania w formie cyfrowej w celu szybkiego przekazania aktualnych informacji zespołowi

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji, którzy potrzebują prostego, edytowalnego harmonogramu, który można łatwo wypełnić, wydrukować i wywiesić na ścianie w pokoju socjalnym.

📖 Przeczytaj również: Zarządzanie wynikami projektów za pomocą szablonów i przykładów

18. Kolorowy harmonogram pracy restauracji autorstwa GooDocs

za pośrednictwem GooDocs

Kolorowy szablon harmonogramu pracy restauracji Goodocs został zaprojektowany z myślą o szybkich aktualizacjach i przejrzystej komunikacji. Jest on dostępny w programach Google Slides i PowerPoint, dzięki czemu można go łatwo otworzyć, edytować i wyświetlić w miejscu widocznym dla Teams — bez konieczności ustawień lub nauki obsługi.

Ten szablon umożliwia:

Przypisuj nazwiska pracowników, role i godziny zmian w prostym układzie

Używaj kolorowych oznaczeń dni, aby ułatwić przeglądanie tygodniowego harmonogramu

Dodaj przestrzeń na notatki, takie jak cele, wydarzenia lub przypomnienia dotyczące zapasów

Możliwość wydrukowania lub wyświetlenia w formie cyfrowej, aby zapewnić widoczność dla całego Teams

Pomóż wszystkim zachować spójność bez skomplikowanych narzędzi i śledzenia czasu pracy

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji, którzy potrzebują przejrzystego, łatwego do edycji tygodniowego harmonogramu, który personel może szybko przeczytać i bez problemu stosować.

19. Szablon harmonogramu pracy restauracji autorstwa Restaurantowner.com

za pośrednictwem Restaurantowner.com

Szablon harmonogramu pracy restauracji od RestaurantOwner.com jest stworzony w programie Excel i jasno przedstawia wszystkie małe i duże szczegóły. Możesz zaplanować harmonogram dla maksymalnie 100 pracowników w 20 działach — sali restauracyjnej, kuchni, pasku i innych.

Ten szablon umożliwia:

Przypisz do 50 rodzajów zmian za pomocą list rozwijanych, aby przyspieszyć tworzenie harmonogramów

Oferuj wsparcie podwójnych zmian i złożonych potrzeb kadrowych

Automatycznie sumuj tygodniowe godziny pracy i koszty pracy, aby kontrolować swój budżet

Obejmuj sześć tygodni naraz, aby zapewnić planowanie na długi zakres i przygotowanie do wydarzeń

Zapewnij przejrzysty, prosty układ dostosowany do potrzeb dużych Teams

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji, którzy potrzebują szczegółowego narzędzia opartego na programie Excel do planowania zmian, monitorowania kosztów pracy i unikania luk w obsadzie stanowisk w różnych działach.

20. Szablon harmonogramu pracy restauracji autorstwa 7Shifts

za pośrednictwem 7Shifts

Szablon harmonogramu pracy restauracji 7shifts w formacie Excel jest prosty, przejrzysty i stworzony z myślą o szybkim planowaniu. Otwiera się w programie Excel i zapewnia przejrzysty układ tygodniowy, w którym można wpisać nazwiska, role i godziny zmian.

Ten szablon umożliwia:

Z łatwością wpisuj nazwiska pracowników, role i godziny zmian

Użyj listy rozwijanej dla popularnych pozycji, takich jak serwer, host i barman

Kopiuj i wykorzystuj co tydzień, aby zapewnić spójność harmonogramów

Wydrukuj, opublikuj lub udostępnij zespołowi w razie potrzeby

Utrzymuj harmonogramy wyczyszczone bez dodatkowych ustawień lub funkcji

🔑 Idealne dla: menedżerów restauracji, którzy chcą w prosty i nieskomplikowany sposób planować tygodniowe harmonogramy pracy personelu bez konieczności korzystania ze skomplikowanego oprogramowania.

Czym charakteryzuje się dobry szablon harmonogramu pracy restauracji?

Skoro dotarłeś już do tego miejsca w blogu, skąd wiesz, który szablon harmonogramu pracy w restauracji jest dla Ciebie najlepszy?

Dobrze zaprojektowany szablon harmonogramu pracy w restauracji pozwala utrzymać porządek w zespole, ogranicza niejasności i pomaga kontrolować koszty pracy. Zapewnia również strukturę planowania tygodniowego i wspiera lepsze pokrycie zmian.

Oto kluczowe funkcje, które powinien zawierać idealny szablon harmonogramu pracy restauracji:

Wyczyszczona struktura zmian : Określ codzienne godziny zmian, korzystając z : Określ codzienne godziny zmian, korzystając z kart czasu pracy pracowników , aby zapewnić pełną obsługę śniadań, obiadów i kolacji

Pola przypisania ról : przypisuj zadania i role — serwery, kucharze, hostessy — aby każdy znał swoje obowiązki

układ harmonogramu tygodniowego*: widok wszystkich siedmiu dni w jednym miejscu, aby planować obsadę personelu i zapobiegać lukom

śledzenie godzin pracy*: monitoruj łączną liczbę przepracowanych godzin, aby zarządzać kosztami pracy i uniknąć nadgodzin

sekcja dostępności pracowników*: rejestruj dostępność Teams, aby ograniczyć konflikty związane z harmonogramem i zmiany w ostatniej chwili

miejsce na notatki i komunikację*: Zostaw przestrzeń na notatki kierownika lub przypomnienia dotyczące konkretnych zmian

Wsparcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym : przestrzeń do sprawiedliwego zmieniania zmian i zapobiegania wypaleniu zawodowemu wśród personelu

Format do wydruku i cyfrowy: łatwe udostępnianie zespołowi, zarówno w formie papierowej, jak i online

Wyeliminuj chaos związany z planowaniem harmonogramów pracy w restauracji dzięki ClickUp

Tworzenie harmonogramu pracy personelu nie powinno przypominać układania puzzli z brakującymi elementami. Dzięki ClickUp możesz porzucić tablicę suchościeralną i zacząć z łatwością zarządzać harmonogramem pracy restauracji.

Planuj zmiany, śledź koszty pracy, rejestruj dostępność i dostosowuj na bieżąco — wszystko w jednym przejrzystym obszarze roboczym. Koniec z wysyłaniem tekstów, robieniem notatek na wydrukowanych wykresach lub radzeniem sobie z lukami w ostatniej chwili. Po prostu usprawniony system, który zapewnia spójność zespołu i płynność usług.

Dzięki ponad 1000 szablonów (w tym szablonom harmonogramów pracy w restauracji, które widziałeś powyżej) ClickUp pozwala Ci zachować porządek, jednocześnie serwując wspaniałe jedzenie i kierując świetnym zespołem.

✨ Chcesz uprościć swój harmonogram? Zarejestruj się w ClickUp i zacznij korzystać z niego za darmo — Free Forever.