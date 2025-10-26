11 najlepszych programów do tworzenia baz danych do zarządzania danymi strukturalnymi

Kiedy wiele zespołów ma dostęp do tych samych danych, szybko pojawia się chaos. Dział marketingu rejestruje potencjalnych klientów w jeden sposób, a dział sprzedaży w inny. Dział operacyjny dodaje nowe etykiety. Dział programistyczny aktualizuje schemat. Nagle nikt nie wie, która wersja jest ta właściwa.

W tym miejscu z pomocą przychodzi doskonałe oprogramowanie do tworzenia baz danych — pozwala ono gromadzić, przechowywać i synchronizować dane między zespołami, jednocześnie zapewniając ich przejrzystość, połączenie i użyteczność.

W tym poście zebraliśmy 11 najlepszych narzędzi do tworzenia baz danych, które pomogą Ci zapewnić płynną współpracę, spójną strukturę i przejrzystość danych — niezależnie od liczby osób zaangażowanych w projekt. 🤝

Najlepsze oprogramowanie do tworzenia baz danych w skrócie

Oto porównanie najlepszych opcji oprogramowania do tworzenia baz danych.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie bazami danych i zarządzanie projektami Wielkość zespołu: osoby indywidualne i zespoły każdej wielkości Zadania jako rekordy, pola niestandardowe, widok tabeli, automatyzacje, pulpity nawigacyjne, ClickUp Brain Free Forever; niestandardowe dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw. Google AppSheet Tworzenie aplikacji bez kodowania w Google Workspace Wielkość zespołu: od osób indywidualnych po średnie firmy Logika „przeciągnij i upuść”, integracja z bazą danych Arkuszy Google , synchronizacja offline, pulpity nawigacyjne dostosowane do urządzeń mobilnych. Free; od 5 USD miesięcznie za użytkownika Microsoft SQL serwer Relacyjny system zarządzania bazami danych klasy korporacyjnej Wielkość zespołu: programiści i administratorzy baz danych OLTP w pamięci, wsparcie JSON/grafów, dostępność Always On Niestandardowe ceny Microsoft Access Data powstania baz danych na pulpitach i lokalne użytkowanie Wielkość zespołu: małe zespoły i administratorzy Kreatory tabel, makra VBA, interfejs użytkownika oparty na formularzach 179,99 USD/użytkownik (jednorazowo) Zoho Creator Aplikacje biznesowe typu low-code z automatyzacją cyklu pracy Wielkość zespołu: małe i średnie zespoły marketingowe i operacyjne Kreator typu „przeciągnij i upuść”, skrypty Deluge, wdrażanie na urządzeniach mobilnych Free wersja próbna; od 12 USD miesięcznie za użytkownika Knack Bazy danych online bez kodowania Wielkość zespołu: osoby indywidualne, administratorzy baz danych i małe zespoły Uprawnienia oparte na rolach, aplikacje do osadzania, wykresy/mapy Od 19 USD miesięcznie za użytkownika Caspio Aplikacje typu low-code zgodne z wymogami przedsiębiorstwa Wielkość zespołu: średnie firmy i zespoły operacyjne przedsiębiorstw Zgodność z HIPAA/SOC 2, API REST, kreator typu „wskaż i kliknij” Niestandardowe ceny Zapier Platforma automatyzacji z połączeniem aplikacji i cykli pracy Wielkość zespołu: osoby indywidualne i średniej wielkości zespoły marketingowe/operacyjne ponad 6000 integracji, wieloetapowe przepływy, obsługa błędów Free; od 19 USD miesięcznie Tadabase Szybkie tworzenie złożonych aplikacji internetowych Wielkość zespołu: zespoły Enterprise i administratorzy systemów Układy wielotabelowe, white labeling, automatyzacja plików PDF/wiadomości e-mail Od 50 USD miesięcznie za użytkownika PostgreSQL Zaawansowany silnik SQL typu open source do obsługi dużych zbiorów danych Wielkość zespołu: średnie i duże przedsiębiorstwa JSONB/szyki, PostGIS, replikacja, rozszerzenie Free (open source) Airtable Relacyjne arkusze kalkulacyjne z funkcją współpracy Wielkość zespołu: małe i średnie zespoły ds. produktów i zawartości Niestandardowe widoki, automatyzacje, integracje ze Slackiem/Gmailem oraz wewnętrzne narzędzia do wizualizacji danych Free; od 20 USD miesięcznie za użytkownika

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do tworzenia baz danych?

Oto lista cech, na które należy zwrócić uwagę w przypadku bezpłatnego oprogramowania do tworzenia baz danych:

Zdefiniuj strukturę danych w prosty sposób dzięki konfigurowalnym polom, tabelom i powiązaniom

zautomatyzuj powtarzalne zadania i aktualizacje *dzięki wbudowanym cyklom pracy lub integracjom

Wizualizuj swoje dane w wielu formatach, takich jak tabele, formularze, widoki Kanban lub Gantt

Kontroluj dostęp użytkowników za pomocą uprawnień opartych na rolach, aby chronić poufne informacje

Skaluj swoją bazę danych wraz ze wzrostem zespołu lub złożoności danych, bez problemów z wydajnością

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki wsparciu wielu użytkowników i śledzeniu aktywności

*łatwo wdrażaj nowych użytkowników dzięki szablonom arkuszy kalkulacyjnych , dokumentacji i niskiej krzywej uczenia się

🔍 Czy wiesz, że... Pierwsza prawdziwa komputerowa baza danych pojawiła się w latach 60. XX wieku, a za pierwszy prawdziwy system zarządzania bazami danych (DBMS) często uważa się Integrated Data Store (IDS) Charlesa Bachmana.

Najlepsze oprogramowanie do tworzenia baz danych

Czy Twój obecny system wydaje się raczej prowizorycznym rozwiązaniem? Oto kilka najlepszych bezpłatnych programów do zarządzania projektami, które pozwalają tworzyć ustrukturyzowane, elastyczne i skalowalne systemy. 🎯

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania bazami danych i zarządzania projektami)

Utwórz swoje pierwsze zadanie w ClickUp Twórz niestandardowe zadania ClickUp jako rekordy w swoim projekcie

Pierwszym na naszej liście jest ClickUp. Jest to aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

W połączeniu z oprogramowaniem do zarządzania projektami ClickUp CRM łączy ono funkcjonalność relacyjnej bazy danych z funkcjami realizacji projektów. Oznacza to, że możesz śledzić kontakty jak w CRM, tworzyć cykle pracy jak zespół operacyjny i przypisywać elementy jak kierownik projektu.

Zadania w ClickUp

Pomyśl o zadaniach ClickUp jako o „rekordach” w terminologii baz danych. Każde zadanie zawiera tytuł, opis, listę kontrolną, pliki, osoby przypisane i komentarze.

Załóżmy, że używasz ClickUp jako systemu zarządzania klientami. Każdy klient otrzymuje zadanie, do którego można dodać listę kontrolną kroków onboardingu, przesłać podpisane umowy lub umowy o zachowaniu poufności oraz zostawić wewnętrzne notatki.

Utwórz pola niestandardowe ClickUp, aby mieć pewność, że filtrujesz według tego, co jest najważniejsze

Dzięki polom niestandardowym ClickUp platforma naprawdę zaczyna pełnić funkcję jak baza danych. Możesz dodawać listy rozwijane, daty, numery telefonów, pola wyboru, adresy URL, a nawet pola obliczeniowe. Pola te tworzą strukturę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Instancja, że zarządzasz współpracą z influencerami. Do każdego zadania kampanii dodaj: Pola niestandardowe dla poziomu influencera (np. złoty, srebrny, brązowy)

Format zawartości (Reel, Post, Story)

Termin dostawy

Status zatwierdzenia z kolorowymi listami rozwijanymi

Zależności w zadaniach ClickUp

Połącz to z funk cją ClickUp Task Dependencies, a zyskasz kontrolę nad sekwencją. Wystarczy, że ustawisz związki między kolejnymi zadaniami ClickUp, a ClickUp powiadomi Cię, gdy zaległe zadania wpłyną na Twój harmonogram.

Organizuj zadania i edytuj dane zbiorczo dzięki intuicyjnemu widokowi tabeli ClickUp

Jeśli często korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, widok tabeli ClickUp będzie dla Ciebie przyjemnie znajomy.

Każdy wiersz reprezentuje zadanie, a każda kolumna odpowiada polu (status, osoba przypisana, dane niestandardowe), a wszystkie aktualizacje odbywają się w czasie rzeczywistym.

Jeśli korzystasz z kalendarza zawartości, możesz zobaczyć widok tematów artykułów według przypisanych autorów i liczby słów, sortować je według tego, kto jest zaległy, i dodawać zaawansowane opcje filtrowania.

Twórz niestandardowe reguły, aby utrzymać płynność cyklu pracy dzięki ClickUp Automatyzacja

Teraz dodaj ClickUp Automatyzacje, a Twoje miejsce pracy zacznie działać inteligentnie. Możesz tworzyć reguły „kiedy, jeśli” bez konieczności pisania kodu.

Załóżmy, że zarządzasz opiniami klientów. Za każdym razem, gdy ktoś wypełnia formularz opinii, automatyzacja może przypisać go do zespołu wsparcia i ustawić priorytet na podstawie analizy nastrojów.

Stworzenie bazy danych to tylko pierwszy krok — prawdziwe wyzwanie zaczyna się od jej aktualizacji. 🎥 W tym wideo dowiesz się, jak zautomatyzować cykle pracy w zaledwie pięć minut, dzięki czemu Twoja baza danych pozostanie dokładna, procesy będą zsynchronizowane, a Twój zespół poświęci mniej czasu na ręczne aktualizacje.

Najlepsze funkcje ClickUp

gromadzenie danych: *Twórz publiczne lub wewnętrzne ankiety, aby zbierać informacje o klientach, prośby o nowe funkcje, zgłoszenia do pomocy technicznej lub opinie za pomocą ClickUp Formularzy , a następnie pozwól narzędziu zintegrować je bezpośrednio z zadaniami

*wizualizacja postępów: śledź wskaźniki KPI, prędkość sprintu, zaległe zadania lub odejścia klientów w czasie rzeczywistym dzięki niestandardowym wykresom, widżetom i podsumowaniom śledzenia czasu w panelach ClickUp Dashboards

Pracuj na swój sposób: Przełączaj się między listami, tablicami, tabelami, osiami czasu lub kalendarzami dzięki dostosowywanym widokom ClickUp, aby dopasować je do swojego przepływu pracy

Płynna współpraca: przydzielaj zadania, oznaczaj członków zespołu w komentarzach w wątku, dodawaj załączniki dokumentów i śledź zależności w celu przydzielaj zadania, oznaczaj członków zespołu w komentarzach w wątku, dodawaj załączniki dokumentów i śledź zależności w celu uzyskania informacji kontekstowych

Limitacje ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje rozszerzenia

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Recenzja G2 doskonale podsumowuje wszystko:

ClickUp oferuje imponujący zakres funkcji, które ułatwiają dostosowywanie przepływów pracy, zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów w jednym miejscu. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia widoków dostosowanych do każdego projektu, ustawiania automatyzacji i integrowania go z innymi narzędziami, z których już korzystam. Jest bardzo wszechstronny, zarówno do śledzenia zadań osobistych, jak i złożonych operacji biznesowych. Szablony i pulpity nawigacyjne są szczególnie pomocne w utrzymaniu porządku i ułatwiają śledzenie wszystkich działań.

ClickUp oferuje imponujący zakres funkcji, które ułatwiają dostosowywanie przepływów pracy, zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów w jednym miejscu. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia widoków dostosowanych do każdego projektu, ustawiania automatyzacji i integrowania go z innymi narzędziami, z których już korzystam. Jest bardzo wszechstronny, zarówno do śledzenia zadań osobistych, jak i złożonych operacji biznesowych. Szablony i pulpity nawigacyjne są szczególnie pomocne w utrzymaniu porządku i ułatwiają śledzenie wszystkich działań.

2. Google AppSheet (najlepsze narzędzie do tworzenia aplikacji bez kodowania dla użytkowników obszarów roboczych Google)

za pośrednictwem Google AppSheet

AppSheet integruje się z Google Workspace, umożliwiając zespołom przekształcanie danych z Arkuszy Google w aplikacje mobilne bez konieczności pisania kodu. Wyrażenia typu „przeciągnij i upuść” obsługują logikę biznesową, a uprawnienia oparte na roli są pobierane bezpośrednio z kont Google, co zmniejsza zaangażowanie działu IT.

Po wdrożeniu członkowie zespołu mogą rejestrować dane z pola, zatwierdzać wnioski i być wyzwalaczem automatyzacji Drive lub Gmail z dowolnego urządzenia. A ponieważ wszystko jest przechowywane w BigQuery lub Arkuszach, analitycy mogą zachować swoje istniejące procesy raportowania w niezmienionej formie, zamiast przebudowywać je wokół nowego narzędzia.

Najlepsze funkcje Google AppSheet

Twórz aplikacje za pomocą intuicyjnej platformy bez kodowania, która umożliwia użytkownikom bez wiedzy technicznej szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji

Zautomatyzuj cykle pracy i procesy biznesowe dzięki botom sterowanym wydarzeniami, zaplanowanym automatyzacjom i logice warunkowej

Dostosuj interfejsy użytkownika za pomocą dynamicznych widoków (tabele, formularze, mapy, wykresy, kalendarze) i opcji niestandardowego brandingu, aby dopasować je do swoich potrzeb i estetyki

Ograniczenia Google AppSheet

Wersja widoku na komputery stacjonarne jest stosunkowo ograniczona w porównaniu z wersją widoku na urządzenia mobilne/tablety

Limited opcje konfiguracji formatu

Ceny Google AppSheet

Pakiet startowy: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Podstawowy: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plus: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Google AppSheet

G2: 4,8/5 (ponad 390 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google AppSheet w praktyce?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

Jestem bardzo zadowolony z AppSheet. Platforma przekroczyła moje oczekiwania pod względem elastyczności, łatwości obsługi i zaawansowanych funkcji tworzenia niestandardowych aplikacji bez konieczności pisania kodu... Chociaż AppSheet pozwala na znaczny stopień dostosowania bez pisania kodu, niektórzy użytkownicy mogą uznać, że niektóre opcje dostosowywania są limitowane w porównaniu z tradycyjnymi metodami kodowania, szczególnie w przypadku złożonych lub specjalistycznych wymagań...

Jestem bardzo zadowolony z AppSheet. Platforma przekroczyła moje oczekiwania pod względem elastyczności, łatwości obsługi i zaawansowanych funkcji tworzenia niestandardowych aplikacji bez konieczności pisania kodu... Chociaż AppSheet pozwala na znaczny stopień dostosowania bez pisania kodu, niektórzy użytkownicy mogą uznać, że niektóre opcje dostosowywania mają limit w porównaniu z tradycyjnymi metodami kodowania, szczególnie w przypadku złożonych lub specjalistycznych wymagań...

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Twórz pola referencyjne, a nie tylko pola tekstowe. Zamiast ręcznie wprowadzać nazwę projektu, utwórz pole referencyjne do innej tabeli; zapewni to integralność danych i umożliwi wyszukiwanie i sumowanie w przyszłości.

3. Microsoft SQL Server (najlepszy do zarządzania relacyjnymi bazami danych na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Microsoft SQL Server

SQL Server oferuje dojrzały system RDBMS wraz ze zintegrowanymi narzędziami, które pozwalają programistom skupić się na projektowaniu schematów i optymalizacji zapytań, a nie na infrastrukturze. T-SQL wspiera złożone połączenia i funkcje okienkowe, a indeksy kolumnowe i OLTP w pamięci obsługują znaczne obciążenia transakcyjne.

Wbudowane rozszerzenia JSON i wykresów pozwalają na przechowywanie nowoczesnych typów danych w tym samym silniku, co upraszcza stos technologiczny. Potoki DevOps są wbudowane w natywne obrazy Docker i rozszerzenie SQL Server Data Tools. Zautomatyzowane testy jednostkowe sprawdzają poprawność procedur przechowywanych, a Query Store wykrywa regresje, zanim dotrą one do produkcji.

Najlepsze funkcje serwera Microsoft SQL Server

Zadbaj o responsywność systemów bez ręcznych przełączeń awaryjnych i przestojów dzięki funkcji Always On Availability i przebudowie indeksów online

Zapewnij solidne bezpieczeństwo danych dzięki przejrzystemu szyfrowaniu danych, zabezpieczeniom na poziomie wierszy i kompleksowym funkcjom audytowym

Zintegruj je płynnie z szerszym ekosystemem Microsoft, wykorzystując narzędzia takie jak SQL Server Integration Services (SSIS) do ETL, SQL Profiler do dostrajania wydajności oraz Management Studio do administracji

Limitacje programu Microsoft SQL Server

Czasami trudno jest znaleźć błędy przy użyciu narzędzi z limitem, ze względu na złożoność niektórych baz danych

Importowanie plików CSV jest skomplikowane

Ceny Microsoft SQL serwer

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje programu Microsoft SQL Server

G2: 4,5/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1900 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft SQL Server w praktyce?

W jednej z recenzji Capterra napisano:

To solidny system zarządzania bazami danych, szybki i konfigurowalny. Niezawodność jest bardzo wysoka i przez lata użytkowania nie miałem żadnych problemów ani nie straciłem żadnych danych. SQL Management Studio jest intuicyjny w obsłudze i pozwala skonfigurować prawie każdy aspekt bazy danych lub serwer bez konieczności pisania zapytań SQL... Licencjonowanie jest nieco skomplikowane, ponieważ niezależnie od tego, czy masz licencję na połączenie, czy na rdzeń procesora, trudno jest zrozumieć, jak ustalane są ceny.

To solidny system zarządzania bazami danych, szybki i konfigurowalny. Niezawodność jest bardzo wysoka i przez lata użytkowania nie miałem żadnych problemów ani nie straciłem żadnych danych. SQL Management Studio jest intuicyjny w obsłudze i pozwala skonfigurować prawie każdy aspekt bazy danych lub serwer bez konieczności pisania zapytań SQL… Licencjonowanie jest nieco skomplikowane, niezależnie od tego, czy masz licencję na połączenie, czy na rdzeń procesora, trudno jest zrozumieć, jak ustalane są ceny.

4. Microsoft Access (najlepszy do tworzenia baz danych na komputery stacjonarne i użytku lokalnego)

za pośrednictwem Microsoft Access

Microsoft Access pomaga kierownikom operacyjnym scentralizować rozproszone arkusze kalkulacyjne w jednej bazie danych na komputerze stacjonarnym bez konieczności zatrudniania administratora baz danych. Kreatory tabeli importują pliki CSV, faktury lub dzienniki sprzętu w ciągu kilku minut, a widok relacje umożliwia szybkie sprawdzenie widoczności powiązań między encjami.

Możesz wykonywać rutynowe zadania, takie jak comiesięczne kontrole odchyleń, za pomocą zapisanych zapytań i makr. Ponadto, ponieważ program Access synchronizuje się z programem SharePoint lub serwerem SQL Server, możesz rozpocząć pracę lokalnie, a następnie przenieść dane do sieci bez konieczności przepisywania procesów.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Access

Projektuj i zarządzaj relacyjnymi bazami danych za pomocą tabeli, formularzy, zapytań i raportów bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i logikę biznesową dzięki wbudowanym makrom i Visual Basic for Applications (VBA)

Łatwo importuj i eksportuj dane z różnych formatów ( baza danych Excel , CSV, XML) oraz łącz je z zewnętrznymi źródłami danych

Kontroluj dostęp użytkowników i integralność danych dzięki uprawnieniom opartym na roli, regułom walidacji danych i egzekwowaniu integralności referencyjnej

Limity programu Microsoft Access

Użytkownicy narzekają, że wydaje się ono nieco przestarzałe

W porównaniu z alternatywami dla programu Microsoft Access brakuje mu ulepszeń i aktualizacji

Ceny programu Microsoft Access

Dostęp: 179,99 USD/użytkownik

Oceny i recenzje programu Microsoft Access

G2: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o programie Microsoft Access?

Użytkownik udostępnił następującą opinię:

Jako użytkownik, podobnie jak wielu innych użytkowników, cenię Microsoft Access za przyjazny interfejs, łatwość tworzenia baz danych oraz możliwość zarządzania i analizowania danych bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programistycznych... Chociaż Microsoft Access ma swoje mocne strony, należy wziąć pod uwagę pewne limity i wady: skalowalność, kwestie bezpieczeństwa, ograniczone wsparcie języka SQL, wyzwania związane z integracją, niezawodność

Jako użytkownik, podobnie jak wielu innych użytkowników, cenię Microsoft Access za przyjazny interfejs, łatwość tworzenia baz danych oraz możliwość zarządzania i analizowania danych bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programistycznych... Chociaż Microsoft Access ma swoje mocne strony, należy wziąć pod uwagę pewne limity i wady: skalowalność, kwestie bezpieczeństwa, ograniczone wsparcie języka SQL, wyzwania związane z integracją, niezawodność

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj pola wyboru pojedynczego o nazwie _OwnerCheck w każdej tabeli i filtruj widoki „Moje zadania” na jego podstawie. Zapewnia to jasną własność, zapobiega powstawaniu osieroconych rekordów i sprawia, że odpowiedzialność za zadania pozostaje na pierwszym planie.

5. Zoho Creator (najlepsze do szybkiego tworzenia skalowalnych aplikacji biznesowych)

za pośrednictwem Zoho Creator

Zoho Creator pozwala zespołom marketingowym tworzyć narzędzia do śledzenia kampanii, kierowania potencjalnymi klientami i kalendarze treści bez konieczności oczekiwania na sprinty inżynieryjne. Jego język skryptowy Deluge przypomina zwykły język angielski i łączy się bezpośrednio z Zoho CRM, Google Ads i Facebook Lead Ads, przechowując dane dotyczące atrybucji i ROI w jednym miejscu.

Ponadto niestandardowe cykle pracy wysyłają e-maili lub powiadomienia Slack, gdy potencjalni klienci przekroczą progi punktowe. Możesz również skorzystać z wbudowanych narzędzi analitycznych, aby sprawdzić wydajność kanałów aż do poziomu wariantów kreatywnych. Marketerzy zyskują samoobsługowe hub, które skaluje się wraz z ewolucją lejków, bez kruchych arkuszy lub jednorazowych silosów SaaS.

Najlepsze funkcje Zoho Creator

Zautomatyzuj procesy biznesowe dzięki wydajnemu silnikowi przepływu pracy, umożliwiającemu zatwierdzanie, powiadomienia i przetwarzanie danych

Wdrażaj aplikacje natychmiastowo na platformach internetowych, iOS i Android, z płynnym dostępem do danych w trybie offline

Zintegruj je z pakietem Zoho i usługami innych firm, oferującymi wsparcie dla analiz, współpracy w czasie rzeczywistym i portali dla klientów

Ograniczenia Zoho Creator

Użytkownicy borykają się z problemami związanymi z tworzeniem złożonego oprogramowania

Wiele kreatorów szablonów jest przeznaczonych wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych, co limituje dostępność

Ceny Zoho Creator

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna

Standard: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Professional: 230 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 37 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Creator

G2: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 160 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zoho Creator w praktyce?

Cytat z recenzji G2:

Można dostosować dowolny formularz i stworzyć niestandardowy pulpit nawigacyjny. Posiada również aplikacje i bezpieczną metodę logowania za pomocą aplikacji uwierzytelniającej... Oprogramowanie jest nieporęczne i wymaga pewnego przyzwyczajenia, a pulpity nawigacyjne wymagają znacznych dostosowań, aby były skuteczne.

Można dostosować dowolny formularz i stworzyć niestandardowy pulpit nawigacyjny. Posiada również aplikacje i bezpieczną metodę logowania za pomocą aplikacji uwierzytelniającej... Oprogramowanie jest nieporęczne i wymaga pewnego przyzwyczajenia, a pulpity nawigacyjne wymagają znacznych dostosowań, aby były skuteczne.

6. Knack (najlepsze do tworzenia prostych internetowych baz danych bez kodowania)

źródło: Knack

Knack oferuje przeglądarkowy kreator, w którym zespoły mogą tworzyć tabele, definiować połączenia i generować responsywne interfejsy — wszystko w ramach tego samego obszaru roboczego. Gotowe szablony baz danych przyspieszają realizację typowych zadań, takich jak rejestry zasobów, portale klientów i listy wolontariuszy, dzięki czemu czas ustawień mierzy się w godzinach.

Silnik reguł filtruje widoki na podstawie rola użytkowników, dzięki czemu każdy interesariusz widzi tylko to, co jest dla niego istotne. W przypadku integracji punkty końcowe API ułatwiają dostęp i połączenie dowolnego obiektu, a narzędzia takie jak Zapier lub Make umożliwiają szybką automatyzację bez konieczności kodowania. Ponieważ hosting, kopie zapasowe i zabezpieczenia SSL są wliczone w cenę, zespoły mogą uniknąć kłopotów związanych z zarządzaniem serwerami lub konfigurowaniem zapór sieciowych, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad swoim modelem danych.

Najlepsze funkcje Knack

Wizualizuj dane za pomocą wbudowanych wykresów, kalendarzy, map i tabel, co ułatwia ich analizę

Osadzaj aplikacje w witrynach internetowych lub portalach, zapewniając użytkownikom doświadczenie typu white label i rozszerzając funkcję

Projektuj intuicyjne interfejsy za pomocą redaktora WYSIWYG i dostosowywalnych opcji brandingu

Współpracuj i zarządzaj zawartością za pomocą narzędzi do zarządzania dokumentami i zawartością

Ograniczenia Knack

Użytkownicy narzekają, że jest to przestarzała aplikacja internetowa, która wymaga bardziej elastycznego projektu

Brak odpowiedniej dokumentacji dotyczącej plików cookie, co stanowi problem w kontekście oświadczeń dotyczących RODO

Ceny Knack

Pakiet startowy: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Korporacyjne: Od 269 USD

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Knack

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Knack w praktyce?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent:

Knack jest łatwy w konfiguracji i obsłudze. Ułatwia pracę przy większych obciążeniach. Zapomnij o złożoności programu Excel... Jedyną wadą Knacka jest brak niektórych natywnych integracji z istniejącymi tabelami, takimi jak na przykład Sales i Products dla Shopify, ale API jest łatwe w użyciu, więc rozwiązaliśmy ten problem.

Knack jest łatwy w konfiguracji i obsłudze. Ułatwia pracę przy większych obciążeniach. Zapomnij o złożoności programu Excel... Jedyną wadą Knacka jest brak niektórych natywnych integracji z istniejącymi tabelami, takimi jak na przykład Sales i Products dla Shopify, ale API jest łatwe w użyciu, więc rozwiązaliśmy ten problem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zawsze twórz pole _ID niestandardowe, używając formuły typu RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6). Nawet jeśli Twoja platforma automatycznie generuje identyfikatory rekordów, dzięki temu integracje, raportowanie i filtrowanie będą bardziej czytelne i niezawodne.

7. Caspio (najlepsze rozwiązanie do tworzenia aplikacji typu low-code zgodnych z wymogami przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Caspio

Caspio jest przeznaczone dla liderów operacyjnych, którzy potrzebują aplikacji internetowych gotowych do zarządzania. Wszystko znajduje się w bezpiecznej chmurze zgodnej z SOC 2 i HIPAA, co znacznie ułatwia audyty. Możesz tworzyć za pomocą wyzwalaczy typu „wskaż i kliknij”, które obsługują walidacje na poziomie pól (nie jest wymagany język SQL), ale jeśli masz większą wiedzę techniczną, możesz skorzystać z JavaScript lub podłączyć się do interfejsów API REST.

Potrzebujesz ustrukturyzowanych cykli pracy? Wieloetapowa automatyzacja narzędzia do projektowania baz danych umożliwia kierowanie zgłoszeń serwisowych lub kontroli jakości przez łańcuch osób zatwierdzających, a szczegółowe logi śledzą każdą zmianę, dzięki czemu zawsze jesteś gotowy do audytu.

Najlepsze funkcje Caspio

Wykorzystaj możliwości danych oparte na AI dzięki zintegrowanemu OpenAI ChatGPT, aby generować spostrzeżenia

Stwórz niestandardowe interfejsy aplikacji za pomocą elastycznych frameworków, takich jak Flex i Bridge

Zarządzaj danymi bezpiecznie w solidnej infrastrukturze AWS i Microsoft SQL, zapewniającej wysoką niezawodność

Limity Caspio

Oferuje niestandardowe opcje dostosowywania, ale nie można dodawać kodu ani dodatkowych funkcji projektowych

Import nie jest dostępny w oparciu o wyzwalacz

Ceny Caspio

Lite: 100 USD/miesiąc

Dodatkowo: 300 USD/miesiąc

Biznes: 600 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Caspio

G2: 4,5/5 (150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co o Caspio mówią prawdziwi użytkownicy?

Bezpośrednio z recenzji Capterra:

Wybraliśmy Caspio po planowaniu naszych formularzy w Excelu, a przeniesienie struktury przebiegło stosunkowo sprawnie — zwłaszcza dzięki doskonałemu wsparciu technicznemu Caspio. Indywidualne sesje szkoleniowe były niezwykle pomocne podczas fazy ustawień i sprawiły, że nauka była łatwiejsza, nawet dla kogoś, kto od dawna nie zajmował się kodowaniem.

Wybraliśmy Caspio po planowaniu naszych formularzy w Excelu, a przeniesienie struktury przebiegło stosunkowo sprawnie — zwłaszcza dzięki doskonałemu wsparciu technicznemu Caspio. Indywidualne sesje szkoleniowe były niezwykle pomocne podczas fazy ustawień i sprawiły, że nauka była łatwiejsza, nawet dla kogoś, kto od dawna nie zajmował się kodowaniem.

🔍 Czy wiesz, że... Bazy danych graficznych, oparte na teorii grafów i idealne do mapowania powiązań, powstały w 2006 roku, zainspirowane wizją Tima Bernersa-Lee dotyczącą danych połączonych.

8. Zapier (najlepsza platforma automatyzacji do łączenia aplikacji i cykli pracy)

za pośrednictwem Zapier

Zapier łączy ponad 6000 aplikacji SaaS za pomocą Zaps, umożliwiając marketerom łączenie kampanii bez konieczności pisania oprogramowania pośredniczącego. Wyzwalacz (taki jak wypełnienie formularza, zakup lub rejestracja na webinarium) inicjuje działania krok po kroku, w tym aktualizację pól CRM lub wysyłanie e-maili pielęgnujących relacje z klientami.

Reguły ścieżki umożliwiają rozgałęzianie przepływów w oparciu o wynik potencjalnego klienta, źródło UTM lub inne kluczowe pola, zapewniając odpowiednie traktowanie właściwych kontaktów. A jeśli coś pójdzie nie tak? Obsługa błędów automatycznie ponawia nieudane operacje i powiadamia właściciela, zmniejszając prawdopodobieństwo cichych awarii.

Najlepsze funkcje Zapier

Twórz wieloetapowe cykle pracy, które mogą obejmować filtry, opóźnienia i logikę warunkową

Monitoruj i zarządzaj historią automatyzacji dzięki szczegółowym logom i śledzeniu błędów

Wbudowane formatowanie zajmie się zadaniami porządkowania danych

Limitacje Zapier

Niektóre integracje wydają się niekompletne lub niestabilne. Na przykład nie wszystkie aplikacje mają wyzwalacze lub działania, które naprawdę wykorzystują ich API

Czasami różne zapy mogą ulec awarii i wpłynąć na cykl pracy

Ceny Zapier

Free Forever

Professional: 29,99 USD/miesiąc

Zespół : 103,50 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Zapier mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 ujmuje to w następujący sposób:

Zapier jest niezwykle przydatny, ale ma kilka ograniczeń, gdy zaczniesz skalować swoje automatyzacje lub potrzebujesz bardziej zaawansowanej logiki, takiej jak branch lub warunki wieloetapowe, co może szybko stać się kosztowne. Niektóre aplikacje mają również limit w zakresie dostępnych wyzwalaczy lub działań, co oznacza, że czasami muszę szukać rozwiązań alternatywnych. Czasami zap może się nie powieść bez jasnego wyjaśnienia, chyba że zagłębisz się w historię zadań.

Zapier jest niezwykle przydatny, ale ma kilka ograniczeń, gdy zaczniesz skalować swoje automatyzacje lub potrzebujesz bardziej zaawansowanej logiki, takiej jak branch lub warunki wieloetapowe, może to szybko stać się kosztowne. Niektóre aplikacje mają również limit w zakresie dostępnych wyzwalaczy lub działań, co oznacza, że czasami muszę szukać rozwiązań alternatywnych. Czasami zap może się nie powieść bez jasnego wyjaśnienia, chyba że zagłębisz się w historię zadań.

9. Tadabase (najlepsze do tworzenia złożonych aplikacji internetowych opartych na danych)

źródło: Tadabase

Tadabase doskonale sprawdza się w tworzeniu narzędzi wewnętrznych odzwierciedlających złożone procesy, takich jak wielotabelowe narzędzia do śledzenia produkcji, dyspozytorzy usług terenowych i portale rekrutacyjne HR. Projektant schematów obsługuje powiązania wiele-do-wielu, a układy oparte na komponentach wyświetlają powiązane rekordy obok siebie, zapewniając szybki kontekst.

Automatyzacje są wykonywane zgodnie z harmonogramem lub w odpowiedzi na zdarzenie, z natywnym wsparciem generowania plików PDF i kroków związanych z e-mailem. Możesz samodzielnie hostować lub wdrożyć oprogramowanie w zarządzanej chmurze Tadabase; obie opcje obejmują kontrolę dostępu opartą na roli i dzienniki audytowe. Możesz również zastąpić starsze pliki Access lub przestarzałe formularze intranetowe bezpiecznym systemem opartym na przeglądarce, który dostosowuje się do zmieniających się zasad.

Najlepsze funkcje Tadabase

Wizualizuj dane i zarządzaj nimi za pomocą tablic Kanban, kalendarzy, map, wykresów i interaktywnych tabeli

Rozszerz możliwości aplikacji dzięki niestandardowym arkuszom CSS, JavaScript i niestandardowym komponentom

Wdrażaj natychmiastowe aktualizacje i poprawki bez przestojów

Ograniczenia Tadabase

W porównaniu z innymi programami do obsługi relacyjnych baz danych brakuje w nim zaawansowanych funkcji

Wstępne ustawienia są czasochłonne

Ceny Tadabase

Pakiet startowy: 50 USD miesięcznie za użytkownika

Wzrost: 125 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: 250 USD/miesiąc na użytkownika

Elite: 450 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Tadabase

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Tadabase prawdziwi użytkownicy?

Oto, co ma do powiedzenia jeden z recenzentów:

Tadabase to potężne narzędzie do bardzo szybkiego tworzenia aplikacji. Niektóre funkcje mogłyby być lepsze, ale używam go i będę nadal z niego korzystać!…Zarządzanie danymi i szablony (na urządzeniach mobilnych) mogłyby być lepsze. [sic]

Tadabase to potężne narzędzie do bardzo szybkiego tworzenia aplikacji. Niektóre funkcje mogłyby być lepsze, ale używam go i będę nadal z niego korzystać!…Zarządzanie danymi i szablony (na urządzeniach mobilnych) mogłyby być lepsze. [sic]

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz bazę danych CRM z polem „lookup rollup”, aby zliczać powiązane rekordy podrzędne. Na przykład w tabeli klientów wyświetl liczbę aktywnych projektów, sumując dane z tabeli Projektów, w której status nie jest ustawiony na „Zakończone”. „Świetne rozwiązanie do planowania wydajności i ustalania priorytetów”.

10. PostgreSQL (najlepsza relacyjna baza danych typu open source do zaawansowanego wykorzystania języka SQL)

za pośrednictwem PostgreSQL

PostgreSQL zapewnia programistom potężny, rozszerzalny silnik SQL, który mogą prototypować lokalnie i skalować do terabajtów bez zmiany składni. Dzięki wsparciu bogatych typów danych, takich jak JSONB, szyki i geometria PostGIS, często nie ma potrzeby żonglowania wieloma bazami danych w celu obsługi różnorodnych obciążeń pracą.

Wbudowane funkcje, takie jak partycjonowanie deklaratywne i replikacja logiczna, obejmują wszystko, od analizy danych po ustawienia o wysokiej dostępności. Narzędzia takie jak PGAdmin, psql i szeroki ekosystem sterowników płynnie integrują się z potokami CI, zapewniając płynną integrację.

Najlepsze funkcje PostgreSQL

Wsparcie zaawansowanych typów danych i rozszerzalności, w tym typów niestandardowych, szyków i zaawansowanej obsługi JSON/JSONB

Dodaj rozszerzenia, takie jak pg_partman lub TimescaleDB, aby uzyskać zaawansowane funkcje partycjonowania lub szeregów czasowych

Zapewnij skalowalność na poziomie przedsiębiorstwa dzięki kontroli współbieżności wielu wersji (MVCC), odzyskiwaniu danych z określonego punktu w czasie, replikacji strumieniowej i architekturze o wysokiej dostępności

Zoptymalizuj wydajność na dużą skalę dzięki zaawansowanemu indeksowi (B-tree, GIN, GiST), partycjonowaniu i równoległemu wykonywaniu zapytań

Ograniczenia PostgreSQL

W porównaniu z innymi bazami danych oferuje mniej narzędzi GUI

Brak rozszerzeń z powszechnie używanym oprogramowaniem/aplikacjami typu open source

Ceny PostgreSQL

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje PostgreSQL

G2: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o PostgreSQL w praktyce?

Krótka wypowiedź prawdziwego użytkownika:

Silne wsparcie dla zaawansowanych technik indeksowania, takich jak BRIN, GIN i GiST, które optymalizują wydajność zapytań dla dużych zbiorów danych. Ponadto wbudowana obsługa JSON sprawia, że jest to doskonały wybór do obsługi danych półstrukturalnych bez utraty możliwości relacyjnych… Replikacja i klastrowanie mogą być bardziej ręczne w porównaniu z rozwiązaniami takimi jak wbudowana replikacja MySQL

Silne wsparcie dla zaawansowanych technik indeksowania, takich jak BRIN, GIN i GiST, które optymalizują wydajność zapytań dla dużych zbiorów danych. Ponadto wbudowana obsługa JSON sprawia, że jest to doskonały wybór do obsługi danych częściowo ustrukturyzowanych bez utraty możliwości relacyjnych… Replikacja i klastrowanie mogą być bardziej ręczne w porównaniu z rozwiązaniami takimi jak wbudowana replikacja MySQL

11. Airtable (najlepsze do łączenia arkuszy kalkulacyjnych z relacyjnymi bazami danych)

źródło: Airtable

Airtable zapewnia zespołom produktowym jedną przestrzeń roboczą do planowania harmonogramów, zbierania opinii użytkowników i zarządzania wydaniami. Za pomocą kilku kliknięć można obracać, grupować lub kalendarzować dane bez użycia formuły. Każdy rekord wspiera przesyłanie plików, tekst sformatowany i listy kontrolne, ułatwiając projektantom, inżynierom i kierownikom projektów współpracę w jednym miejscu.

Dzięki Interfaces możesz przekształcić złożone zarządzanie projektami arkuszami kalkulacyjnymi w przejrzyste, lekkie pulpity, które zapewniają kadrze kierowniczej potrzebny im widok ogólny.

Najlepsze funkcje Airtable

Wizualizuj dane za pomocą wbudowanego raportowania i pulpitów do śledzenia postępów projektu, budżetów i wskaźników powodzenia

Wykorzystaj Airtable AI, aby usprawnić organizację danych, generować wnioski i zapewnić wsparcie procesowi podejmowania decyzji

Uzyskaj dostęp do rozszerzonych zasobów, historii niestandardowych klientów i opinii ekspertów, aby wyprzedzać trendy w branży

Limits Airtable

Oprogramowanie do tworzenia baz danych jest zbyt proste, aby obsługiwać złożone cykle pracy, brakuje mu elastyczności i zaawansowanych opcji tworzenia wykresów

Trudniej jest wykonywać złożone zapytania/podsumowania dotyczące danych liczbowych w całej bazie danych

Ceny Airtable

Free

Zespół: 20 USD/miesiąc na użytkownika (rocznie)

Biznes: 45 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 2940 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Airtable w praktyce?

Według jednego z recenzentów:

Z mojego dotychczasowego doświadczenia wynika, że nie ma żadnych poważnych wad, jednak zauważyłem, że wiele różnych opcji widoku, sortowania lub ustawień danych i obszarów roboczych wymaga dużo czasu, aby zoptymalizować je dla użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z możliwościami Airtable. Proces wdrażania wydaje się trudny dla mojego zespołu, ponieważ mamy do czynienia z setkami interesariuszy, obszerną listą produktów, z których każdy ma inny poziom uprawnień i szczegółów.

Z mojego dotychczasowego doświadczenia wynika, że nie ma żadnych poważnych wad, jednak zauważyłem, że wiele różnych opcji widoku, sortowania lub ustawień danych i obszarów roboczych wymaga dużo czasu, aby zoptymalizować je dla użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z możliwościami Airtable. Proces wdrażania wydaje się trudny dla mojego zespołu, ponieważ mamy do czynienia z setkami interesariuszy, obszerną listą produktów, z których każdy ma inny poziom uprawnień i szczegółów.

Zbuduj solidną bazę (danych) dzięki ClickUp

Teraz, gdy omówiliśmy najlepsze dostępne oprogramowanie do tworzenia baz danych, wiesz już, że wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od poziomu umiejętności Twojego zespołu, złożoności zastosowania oraz wymaganego poziomu elastyczności.

Jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko bazy danych, skorzystaj z ClickUp. To narzędzie bez kodowania pozwala tworzyć niestandardowe widoki, łączyć pola, organizować dane nieustrukturyzowane i współpracować w czasie rzeczywistym z wieloma użytkownikami.

