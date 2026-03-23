11 najlepszych agentów AI do obsługi spotkań: automatyzacja notatek, transkrypcji i planowania

Samo spotkanie nie jest problemem. To, co dzieje się po nim, pozostawia po sobie cmentarzysko zapomnianych decyzji i elementów do wykonania.

Ludzie spędzają godziny na pisaniu podsumowań lub przeglądaniu nagrań.

W rzeczywistości zespoły tracą ponad 60% czasu na próby przypomnienia sobie kontekstu i ustalenia kolejnych kroków.

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia i agenci AI do obsługi spotkań. Narzędzia te dołączają do rozmów, sporządzają notatki, podsumowują kluczowe punkty i prowadzą śledzenie elementów do wykonania — dzięki czemu możesz skupić się na spotkaniu.

Skąd wiesz, który z nich jest wystarczająco dobry dla Twoich spotkań?

Przetestowałem najlepsze z nich na potrzeby tego wpisu na blogu. Oto najlepsze agenty AI do spotkań, które automatycznie przekształcają rozmowy w przejrzyste informacje.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze agentów AI do obsługi spotkań?

Nie wszystkie agenty AI do obsługi spotkań są takie same. Niektóre świetnie radzą sobie z robieniem notatek, podczas gdy inne są mistrzami planowania. A te najlepsze? Radzą sobie ze wszystkim, nie sprawiając, że spotkania przypominają chaotyczną robotyczną operację.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze agentów AI do obsługi spotkań:

Dokładne transkrypcje : Jeśli AI nie potrafi odróżnić „elementu do wykonania” od „wypadku”, to mamy problem

Inteligentne streszczanie : nikt nie ma czasu na przeglądanie szczegółowych : nikt nie ma czasu na przeglądanie szczegółowych protokołów ze spotkań — AI powinna wyróżniać kluczowe spostrzeżenia, decyzje i elementy do wykonania

Łatwa integracja : Niezależnie od tego, czy korzystasz z Zoom, Google Meet, Slack czy Microsoft Teams, Twój asystent AI powinien płynnie się z nimi integrować

Pomoc w planowaniu : Najlepsze narzędzia nie tylko sporządzają : Najlepsze narzędzia nie tylko sporządzają notatki ze spotkań oparte na AI — pomagają również rezerwować, zmieniać terminy i organizować spotkania

Bezpieczeństwo i prywatność: poufne rozmowy pozostają prywatne — szukaj rozwiązań z szyfrowaniem typu end-to-end i rygorystycznymi zasadami dotyczącymi danych

Wykorzystaj te funkcje, a Twój agent AI nie tylko pozwoli Ci zaoszczędzić czas — sprawi, że wirtualne spotkania w końcu staną się użyteczne. A teraz sprawdźmy najlepsze narzędzia do wykonania tego zadania!

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki podsumowujące lub protokoły ze spotkań, aby śledzić elementy do wykonania, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz błyskawicznie przekształcić rozmowy w konkretne zadania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach — dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Najlepsze agenty AI do obsługi spotkań w skrócie

Narzędzie Najlepsza funkcja Główny przypadek użycia Ceny* ClickUp Zarządzanie spotkaniami oparte na AI, ujednolicone notatki i zadania, konfigurowalne pulpity nawigacyjne Globalne zespoły i hybrydowe miejsca pracy, które muszą przeprowadzić połączenie między spotkaniami a rzeczywistą pracą Free Forever; niestandardowe dostosowanie dla przedsiębiorstw Otter AI Transkrypcja w czasie rzeczywistym, inteligentne podsumowania, współpraca asynchroniczna Osoby pracujące samodzielnie oraz zespoły potrzebujące szybkich podsumowań i śledzenia działań Bezpłatnie; płatne plany już od 16,99 USD miesięcznie Fireflies AI Transkrypcje z funkcją wyszukiwania, integracja z systemami CRM, komendy głosowe Zespoły potrzebujące funkcji wyszukiwania spotkań, rejestrowania danych w CRM oraz analizy wypowiedzi prelegentów Bezpłatnie; płatne plany już od 18 USD miesięcznie Avoma Prognoza przychodów, inteligentne podsumowania, analizy transakcji Zespoły sprzedaży optymalizujące wyniki i prowadzące śledzenie ryzyka związanego z przychodami Dostępna bezpłatna wersja próbna; 29 USD miesięcznie za Meeting Assistant; 69 USD miesięcznie za Revenue Intelligence tl;dv Automatyczne aktualizacje narzędzi CRM, tagowanie na żywo, wielojęzyczne transkrypcje Działy sprzedaży i zespoły globalne wymagające synchronizacji CRM oraz udostępniania najważniejszych informacji ze spotkań Bezpłatnie; płatne plany już od 29 USD miesięcznie MeetGeek Automatyczne podsumowania e-mailowe, tworzenie zadań, integracje z systemami CRM Zespoły, które chcą otrzymywać szczegółowe informacje bezpośrednio po zakończeniu spotkania Bezpłatnie; płatne plany już od 15,99 USD miesięcznie Sembly AI Transkrypcje z możliwością eksportu i znacznikami czasu, inteligentne notatki ze spotkań Zespoły potrzebujące uporządkowanych transkrypcji z oznaczeniem czasu do celów dokumentacyjnych Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 17 USD miesięcznie Fathom AI Wielojęzyczne podsumowania i najważniejsze informacje w czasie rzeczywistym Zespoły pracujące zdalnie i bez doświadczenia technicznego, poszukujące prostych rozwiązań Bezpłatnie; płatne plany już od 19 USD miesięcznie Supernormal Transkrypcja w ponad 60 językach, automatyczna synchronizacja z systemami CRM Studenci i nauczyciele potrzebują wsparcia w nauce i pomocy w nauce opartej na AI Bezpłatnie; płatne plany już od 18 USD miesięcznie Jamworks Fiszki AI, nagrywanie wykładów, tworzenie notatek w czasie rzeczywistym dla studentów Zespoły pracujące w hałaśliwym otoczeniu potrzebują wyraźniejszych i czystszych połączeń 18,99 USD miesięcznie dla studentów Krisp AI Redukcja szumów, czystość głosu, transkrypcja oparta na AI Zespoły pracujące w hałaśliwym otoczeniu, potrzebujące wyraźniejszych i czystszych połączeń Free; płatne plany już od 16 USD miesięcznie

11 najlepszych agentów AI do obsługi spotkań

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

👀 Czy wiesz, że... 83% pracowników umysłowych korzysta głównie z e-maila i czatu do komunikacji w zespole, co powoduje rozproszenie ważnych informacji po niepowiązanych kanałach i ogranicza efektywną współpracę.

Odpowiedni agent AI do obsługi spotkań zmienia tę sytuację, zamieniając spotkania w działania, a nie stratę czasu. Oto moje 11 ulubionych narzędzi, które pomagają mi przetrwać dzień wypełniony spotkaniami!

1. ClickUp (Najlepsza superaplikacja AI do spotkań — zarządzanie spotkaniami, zadania do wykonania i automatyzacja cyklu pracy)

Na pierwszym miejscu jest ClickUp. Od zarządzania projektami i śledzenia celów po kontrolowanie napiętego harmonogramu spotkań — ClickUp pomaga utrzymać porządek, zapewnić połączenie działań i posuwać się naprzód.

🤖 Superagenci AI do łatwego podsumowywania spotkań i tworzenia list elementów zadań

Superagenci ClickUp AI to proaktywni cyfrowi asystenci zaprojektowani w celu automatyzacji działań następujących po każdym spotkaniu. Są oni Twoimi wirtualnymi współpracownikami, zdolnymi nie tylko do sugerowania kolejnych kroków, ale także do ich realizacji od początku do końca.

Oto krótkie wyjaśnienie, jak one działają:

W przeciwieństwie do innych agentów AI do obsługi spotkań, Super Agents podejmują rzeczywiste działania, a nie tylko analizują lub streszczają notatki ze spotkań.

Wyobraź sobie cotygodniowy przegląd potencjalnych transakcji sprzedaży odbywający się w poniedziałek rano.

Zespół omawia utkniętą transakcję. Potencjalny klient martwi się ceną i brakiem kluczowej integracji. Superagent Meeting Manager od ClickUp wkracza do akcji po zakończeniu spotkania.

Tworzy zadanie: „Zweryfikuj ofertę cenową dla transakcji ACME”. Przypisuje je do opiekuna klienta. Wyznacza termin na środę. Tworzy również podzadanie dla inżyniera ds. rozwiązań: „Zweryfikuj wymagania dotyczące integracji z Salesforce”. Następnie tworzy szkic wiadomości e-mail do potencjalnego klienta z aktualnymi osiami czasu.

Aktualizuje etap transakcji w Twoim systemie CRM. Sygnalizuje ryzyko na pulpicie nawigacyjnym. I rejestruje całą interakcję na potrzeby przyszłego kontekstu.

Nikt nie musi pamiętać, co zrobić dalej. Praca już się rozpoczęła.

Możesz również tworzyć superagentów o węższym zakresie działania, takich jak agent podsumowujący protokoły spotkań (tworzący i publikujący podsumowania spotkań w ClickUp) lub agent archiwizujący notatki ze spotkań (przekształcający surowe notatki ze spotkań w uporządkowane, przeszukiwalne zapisy).

Najlepsze zastosowania superagentów ClickUp podczas spotkań: Natychmiastowo twórz i przypisuj elementy do wykonania

Wysyłaj automatyczne przypomnienia i wiadomości z podsumowaniem

Śledź realizację zadań wynikających ze spotkań

Zautomatyzuj przygotowania do powtarzających się spotkań i działania następcze

Agenci AI skupiają się na realizacji zadań i odpowiedzialności — automatyzują rutynowe działania następcze i tworzenie zadań, pozostawiając użytkownikom pełną kontrolę.

📝 ClickUp AI Notetaker do nagrywania, transkrypcji i podsumowywania spotkań

ClickUp AI Notetaker to cichy MVP Twoich spotkań, skupiający się na rejestrowaniu, oznaczaniu i porządkowaniu wszystkiego, co zostało omówione.

Aplikacja dołącza do Twoich rozmów w Zoom, Google Meet i Teams, nagrywa rozmowę, transkrybuje wszystko w czasie rzeczywistym i automatycznie dostarcza dopracowane podsumowania do Skrzynki odbiorczej ClickUp.

Pozwól ClickUp AI Notetaker zautomatyzować sporządzanie notatek, tworzenie podsumowań i planowanie

Skorzystaj z AI Notetaker, aby uzyskać:

Dokładna transkrypcja rozmów po zakończeniu spotkania

Podsumowania generowane przez AI zawierające decyzje, wnioski i wskazane kolejne kroki

Praktyczne wnioski , które jednym kliknięciem zamieniają się w , które jednym kliknięciem zamieniają się w zadania ClickUp

Wyszukiwalne zapisy, dzięki którym w każdej chwili możesz wrócić do poprzednich spotkań

Ty skupiasz się na spotkaniu, a AI Notetaker zajmuje się dokumentacją.

💡 Porada dla profesjonalistów: 👉 Zabezpiecz czas na skupienie przed planowaniem spotkań Większość ludzi najpierw planuje spotkania… a potem próbuje dopasować do nich pracę. To błędne podejście. Kalendarz ClickUp oparty na AI może automatycznie rezerwować czas na Twoje priorytetowe zadania, a nawet dostosowywać harmonogram w razie konfliktów. Jak z tego korzystać: Najpierw zarezerwuj w kalendarzu czas na „pracę” (rzeczywisty czas pracy)

Pozwól ClickUp AI automatycznie planować zadania w tych przedziałach czasowych

Następnie dopasuj spotkania do tego zarezerwowanego czasu W ten sposób zyskujesz: Mniej spotkań odbywających się jedno po drugim

Więcej nieprzerwanej, głębokiej pracy Twój kalendarz będzie faktycznie odzwierciedlał przebieg pracy, a nie tylko to, kiedy jesteś zajęty.

ClickUp Brain: generowanie zawartości i wniosków z uwzględnieniem kontekstu

ClickUp Brain to wbudowany asystent AI, który przekształca rozmowy i zawartość w jasne, przydatne informacje w obszarze roboczym ClickUp. Wykorzystaj go do:

Inteligentne generowanie zawartości: błyskawicznie błyskawicznie twórz projekty porządków obrad , podsumowań, e-maili i aktualizacji projektów dostosowanych do Twojego cyklu pracy

Wydobywanie wniosków: Natychmiastowe Natychmiastowe podsumowywanie notatek ze spotkań , dokumentów i wątków komentarzy

Rekomendacje kontekstowe: Sugeruj kolejne kroki, terminy i automatyzacje na podstawie aktywności w Twoim obszarze roboczym

Twórz szczegółowe porządki spotkań w mgnieniu oka dzięki ClickUp Brain

Najlepsze zastosowania: Twórz porządki obrad spotkań na podstawie celów lub poprzednich spotkań

Podsumowuj notatki, dokumenty i wątki

Przygotuj projekty działań następczych i aktualizacji projektów

Zapewnij natychmiastowe odpowiedzi w obszarach roboczych opartych na AI

Brain MAX: Najlepsza superaplikacja AI do obsługi spotkań

Dla zespołów gotowych do konsolidacji swoich rozwiązań AI, Brain MAX to aktualizacja, która przekształca ClickUp w prawdziwą superaplikację AI.

Użyj ClickUp Brain MAX, aby jednocześnie przeszukiwać internet i swój obszar roboczy ClickUp

Oto, jak Brain Max usprawnia Twoje spotkania:

Przekształcanie mowy na tekst podczas spotkań: Dyktuj notatki ze spotkań, elementy do wykonania lub działania następcze za pomocą głosu — idealne rozwiązanie do zapisywania pomysłów w trakcie dyskusji lub gdy masz wolne ręce Dyktuj notatki ze spotkań, elementy do wykonania lub działania następcze za pomocą głosu — idealne rozwiązanie do zapisywania pomysłów w trakcie dyskusji lub gdy masz wolne ręce

Automatyzacja spotkań oparta na AI: automatycznie przekształcaj podsumowania spotkań w konkretne zadania, przydzielaj je i planuj przypomnienia — bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

Scentralizowana wiedza oparta na AI: Przeszukuj wszystkie notatki ze spotkań, dokumenty i zadania za pomocą zapytań opartych na AI, dzięki czemu nigdy nie stracisz z oczu podjętych decyzji ani kolejnych kroków

Zaawansowana integracja: płynnie połącz się z Zoomem, Google Meet i swoim kalendarzem, aby uruchamiać AI Notetaker, synchronizować porządki obrad i przeprowadzać automatyzację planowania

Eliminacja rozproszenia rozwiązań AI: Zastąp mozaikę oddzielnych narzędzi AI, aplikacji do sporządzania notatek i subskrypcji zwiększających wydajność jedną bezpieczną, ujednoliconą platformą Zastąp mozaikę oddzielnych narzędzi AI, aplikacji do sporządzania notatek i subskrypcji zwiększających wydajność jedną bezpieczną, ujednoliconą platformą

Najlepsze zastosowania: Dyktuj notatki i elementy zadaniowe głosowo

Zautomatyzuj cały cykl pracy dotyczący spotkań

Natychmiastowe wyszukiwanie dowolnej decyzji lub zadania z spotkania

Zbierz wszystkie narzędzia AI do obsługi spotkań na jednej platformie

Prowadź skoncentrowane, zorientowane na działanie spotkania dzięki ClickUp Meetings

Oprócz funkcji AI, ClickUp Meetings pozwala planować, śledzić i przeprowadzać automatyzację działań następczych, dzięki czemu żadne zadania do wykonania nie zostaną pominięte.

Twórz porządki spotkań z edycją sformatowanego tekstu, aby podkreślić kluczowe punkty i zachować porządek dzięki ClickUp Spotkaniom

Dzięki temu możesz korzystać z:

Przypisane komentarze do delegowania zadań i zapewniania odpowiedzialności

Lista kontrolna do śledzenia wszystkich planowanych tematów rozmów i odhaczania elementów na bieżąco

Powtarzające się zadania do automatycznego generowania porządków obrad dla cyklicznych spotkań

Polecenia / umożliwiają szybkie i wydajne wykonywanie czynności bez zbędnych kliknięć

💡 Porada dla profesjonalistów: Zintegruj ClickUp z Zoomem, Kalendarzem Google i innymi narzędziami, aby planować, dołączać do spotkań i prowadzić śledzenie ich przebiegu — wszystko to bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Masz problem z utrzymaniem porządku w notatkach ze spotkań, tak aby były przydatne i czytelne w przyszłości? Te szablony ClickUp pomogą uporządkować dokumentację:

Oczekiwania dotyczące spotkania , które pomagają skutecznie zorganizować spotkania Szablon notatek ze spotkań ClickUp pomaga uporządkować notatki za pomocą stron i podstron oraz wykorzystuje AI do generowania podsumowań. Zawiera sekcje takie jak, które pomagają skutecznie zorganizować spotkania

Szablon protokołu spotkania ClickUp to idealne rozwiązanie do dokumentowania wszystkiego, co dzieje się podczas spotkania, w uporządkowanym i przejrzystym formacie. Zawiera sekcje na kluczowe informacje, takie jak moderator, uczestnicy, porządek obrad, punkty dyskusji, aktualności z komisji i elementy do wykonania, co ułatwia śledzenie decyzji i działań następczych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przechowuj notatki ze spotkań, porządki obrad i zadania do wykonania w ClickUp Docs dzięki wbudowanym podsumowaniom i funkcji tworzenia zadań

Przekształcaj dyskusje w zadania z przypisanymi komentarzami, aby zapewnić realizację działań następczych

Śledź porządki obrad i punkty dyskusji w czasie rzeczywistym dzięki listom kontrolnym

Nagrywaj spotkania asynchroniczne za pomocą ClickUp Clips i wykorzystuj AI do transkrypcji wideo w celach referencyjnych

Automatycznie generuj porządki obrad dla cyklicznych spotkań wewnętrznych

Zintegruj z Zoomem i Kalendarzem Google, aby łatwo planować spotkania i do nich dołączać

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby przyzwyczaić się do szerokiego zakresu funkcji oszczędzających czas

Aplikacja mobilna obejmuje podstawowe funkcje, ale nie posiada pełnej funkcjonalności wersji na komputery stacjonarne

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

W recenzji TrustRadius czytamy:

Używamy go, aby usprawnić i przyspieszyć nasze codzienne spotkania w ramach rytuału Scrum. Pomaga mi to śledzić postępy sprintu, realizację zadań oraz utrzymywać uporządkowaną listę wszystkich spraw do załatwienia.

📮 ClickUp Insight: 12% respondentów twierdzi, że agenci AI są trudni do skonfigurowania lub połączenia z ich narzędziami, a kolejne 13% uważa, że wykonanie prostych zadań za pomocą agentów wymaga zbyt wielu kroków. Dane trzeba wprowadzać ręcznie, uprawnienia trzeba na nowo definiować, a każdy cykl pracy zależy od łańcucha integracji, który z czasem może się zepsuć lub ulec zmianie. Dobra wiadomość? Nie musisz „połączać” Super Agentów ClickUp ze swoimi zadaniami, dokumentami, czatami ani spotkaniami. Są one natywnie wbudowane w Twój obszar roboczy ClickUp i korzystają z tych samych obiektów, uprawnień i cykli pracy, co każdy inny współpracownik. Ponieważ integracje, kontrola dostępu i kontekst są domyślnie dziedziczone z obszaru roboczego, agenci mogą natychmiast działać w różnych narzędziach bez konieczności niestandardowego konfigurowania połączeń. Zapomnij o konfigurowaniu agentów od podstaw!

2. Otter AI (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia skróconych podsumowań spotkań)

za pośrednictwem Otter AI /AI

Nie musisz już gorączkowo robić notatek ani martwić się o pominięte zadania. Otter.ai, jeden z najlepszych asystentów AI do spotkań, transkrybuje spotkania w czasie rzeczywistym, generuje natychmiastowe podsumowania, a nawet przydziela zadania, pomagając Ci skupić się na spotkaniu, podczas gdy on zajmuje się kluczowymi elementami i zadaniami do wykonania.

W odróżnieniu od standardowych narzędzi do transkrypcji, Otter.ai idzie o krok dalej dzięki OtterPilot, który automatycznie dołącza do spotkań w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, aby sporządzać notatki za Ciebie. Kluczową zaletą jest możliwość skondensowania długich, godzinnych spotkań w krótkie, 30-sekundowe podsumowania.

Automatycznie identyfikuje kluczowe momenty, mówców i kontekst, tworząc bogate notatki ze spotkań bez ręcznego tagowania. Możesz wyróżniać fragmenty transkrypcji w tym samym obszarze roboczym, dodawać załączniki (slajdy) i generować wnioski do dalszych działań.

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym oferowane przez Otter AI sprawiają, że rozwiązanie to jest szczególnie skuteczne podczas spotkań zespołowych. Członkowie zespołu mogą dodawać komentarze, oznaczać się nawzajem i przypisywać zadania do realizacji jeszcze w trakcie spotkania — bez konieczności czekania na jego zakończenie. Kanały AI zapewniają wsparcie dla aktualizacji asynchronicznych, przekształcając transkrypcje w wspólną wiedzę zespołu, która ewoluuje z biegiem czasu.

Możliwości AI: OtterPilot wykorzystuje AI do automatycznego dołączania do spotkań, nagrywania i transkrypcji rozmów w czasie rzeczywistym, generowania podsumowań i zadań oraz udostępniania asystenta czatu, który odpowiada na pytania i tworzy zawartość.

Najlepsze funkcje Otter AI

Automatycznie transkrybuj, streszczaj i rejestruj elementy do wykonania dzięki asystentowi spotkań opartemu na AI

Skorzystaj z czatu Otter AI, aby zadawać pytania lub generować wiadomości e-mail, aktualizacje statusu i inne informacje

Współpracuj poza spotkaniami na żywo, korzystając z kanałów AI, które łączą dyskusje w czasie rzeczywistym z asynchronicznymi aktualizacjami

Zintegruj się ze Slackiem, Salesforce, HubSpot i innymi narzędziami, aby zautomatyzować cykl pracy i utrzymać projekty na właściwym torze

Zaznaczaj fragmenty transkrypcji ręcznie lub za pomocą AI, aby natychmiast przygotować działania następcze

Dodawaj zdjęcia, slajdy z prezentacji lub dokumenty jako załączniki do zapisów ze spotkań, aby zapewnić dodatkowy kontekst

Limits of Otter AI

Może mieć trudności z rozpoznawaniem akcentów innych niż amerykański lub brytyjski w automatycznych transkrypcjach

Ograniczone opcje formatowania eksportowanych transkrypcji w porównaniu z innymi narzędziami

Ceny Otter AI

Free

Pro : 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter AI/AI

G2 : 4,4/5 (ponad 460 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter AI

Recenzja na G2 mówi:

Najbardziej podoba mi się w Otter to, że mogę poświęcić całą uwagę osobom, z którymi nawiązuję połączenie przez telefon, bez konieczności ciągłego robienia notatek. Rozmowy mogą przebiegać bardziej swobodnie, mogę zadawać więcej pytań i uzyskać znacznie więcej informacji, ponieważ wiem, że Otter sporządzi notatki i nagra transkrypcję audio.

🧠 Ciekawostka: Otter.ai zostało nazwane na cześć jednego z najmądrzejszych i najbardziej towarzyskich zwierząt — wydr! Te sprytne stworzenia są nie tylko inteligentne — używają narzędzi, pamiętają rzeczy przez lata, a nawet grają w gry dla zabawy. Aha, i są też totalnymi mięczakami — trzymają się za ręce tylko po to, by być blisko siebie.

3. Fireflies AI (Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań i sporządzania notatek oparte na AI)

za pośrednictwem Fireflies AI/AI

Chcesz zautomatyzować sporządzanie notatek, transkrypcji i podsumowań ze spotkań? Fireflies AI gwarantuje, że żadna informacja nie zostanie pominięta.

Zapraszając Fireflies AI Notetaker do swoich rozmów, możesz transkrybować i podsumowywać spotkania w Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i innych platformach. Funkcja wyszukiwania AI natychmiast znajduje kluczowe tematy, elementy do wykonania lub istotne szczegóły.

Fireflies wyróżnia się dogłębną analizą spotkań i bazą wiedzy z funkcją wyszukiwania. Każde spotkanie staje się zasobem, który można przeszukiwać dzięki tagowaniu słowami kluczowymi, analizie nastrojów i podziałowi czasu wypowiedzi poszczególnych osób. Możesz również tworzyć niestandardowe listy odtwarzania nagranych rozmów według tematów, takich jak zastrzeżenia lub prośby o nowe funkcje.

Platforma umożliwia również integrację z narzędziami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, pomagając zespołom sprzedaży, wsparcia i rekrutacji w automatycznym rejestrowaniu rozmów i elementów do wykonania. Funkcja poleceń głosowych pozwala sterować botem za pomocą zwrotów takich jak „zrób notatkę” lub „podkreśl to” — idealne rozwiązanie do śledzenia rozmów bez użycia rąk podczas rozmów wymagających dużej koncentracji.

Możliwości AI: Fireflies AI wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe do transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym, identyfikacji nastrojów, wyodrębniania elementów do wykonania oraz obsługi komend głosowych umożliwiających sporządzanie notatek ze spotkań bez użycia rąk.

Najlepsze funkcje Fireflies AI

Śledź czas rozmowy, nastroje i kluczowe wskaźniki, aby skuteczniej szkolić członków zespołu

Współpracuj, korzystając z komentarzy, przypinania i fragmentów wypowiedzi, aby ułatwić udostępnianie informacji w zespole

Rejestruj notatki z rozmów, działania i nagrania w systemie CRM, aby móc z nich skorzystać w przyszłości

Udostępniaj notatki w Slacku, Notion, Asanie i innych aplikacjach, aby zapewnić płynną integrację cyklu pracy

Wyszukuj transkrypcje według słów kluczowych, mówców lub tematów, aby szybko znaleźć potrzebne informacje

Twórz niestandardowe playlisty z fragmentów spotkań do celów szkoleniowych, coachingowych lub przekazywania zadań zespołom

Ograniczenia Fireflies AI

Oferuje tylko jedno wsparcie dla języka transkrypcji na spotkanie

W przypadku długich rozmów z udziałem wielu rozmówców znaczniki czasu w transkrypcjach mogą czasami ulegać przesunięciu.

Ceny Fireflies AI

Free

Pro : 18 USD/miesiąc za licencję

Business : 29 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: 39 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Fireflies AI

G2 : 4,8/5 (ponad 730 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 490 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fireflies AI

W recenzji Capterra czytamy:

Wybrałem Fireflies, ponieważ umożliwia on tworzenie protokołów zarówno z rzeczywistych spotkań twarzą w twarz, jak i spotkań wideo

Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do transkrypcji, które warto wypróbować

4. Avoma (Najlepsze rozwiązanie do prognozowania przychodów z alertami opartymi na AI)

za pośrednictwem Avoma

Avoma to kompleksowa platforma AI, która realizuje automatyzację w zakresie wszystkiego – od sporządzania notatek po planowanie, coaching i prognozowanie przychodów dla zespołów sprzedaży. Prawdziwa magia dzieje się dzięki funkcjom Conversation Intelligence i Revenue Intelligence. Funkcje te analizują spotkania, aby odkrywać kluczowe wnioski, prowadzić śledzenie trendów i zapewnić wsparcie dla lepszego podejmowania decyzji.

Avoma poprawia wyniki zespołu sprzedaży poprzez automatyzację oceny rozmów, zapewnienie spersonalizowanego coachingu oraz wysyłanie alertów o ryzyku transakcji w czasie rzeczywistym. Prowadzi to do lepszych wskaźników skuteczności i realizacji planów, dzięki czemu Twój zespół działa wydajniej i skuteczniej.

Poza działem sprzedaży Avoma pomaga zespołom ds. sukcesu klienta i zespołom produktowym analizować opinie, szkolić przedstawicieli obsługi klienta oraz identyfikować punkty tarcia podczas wdrażania nowych pracowników. Platforma obsługuje wielojęzyczne transkrypcje, wspólne sporządzanie notatek oraz odtwarzanie spotkań oparte na AI, dzięki czemu zespoły mogą powrócić do kluczowych momentów bez konieczności ponownego oglądania całych rozmów.

AI Scheduler automatycznie dopasowuje uczestników do dostępnych terminów, a funkcja Smart Summaries dzieli każdą rozmowę na porządek obrad, wnioski i zastrzeżenia, gotowe do wysłania do systemów CRM, Slacka lub e-maila.

Możliwości AI: Avoma wykorzystuje AI do transkrypcji, streszczania i analizy spotkań, prognozowania trendów przychodów, oceny jakości rozmów oraz generowania spostrzeżeń coachingowych dla zespołów sprzedaży i wsparcia.

Najlepsze funkcje Avoma

Zaoszczędź ponad cztery godziny tygodniowo dzięki automatyzacji sporządzania notatek, wysyłania e-maili z przypomnieniami oraz aktualizacji w systemie CRM

Bez wysiłku planuj spotkania i kieruj potencjalnych klientów dzięki narzędziu do planowania i kierowania potencjalnych klientów opartemu na AI

Generuj protokoły spotkań dzięki analizie rozmów, aby zwiększyć wskaźnik sukcesu i przyspieszyć proces wdrażania nowych pracowników

Popraw prognozę przychodów i powodzenie transakcji dzięki alertom opartym na AI, analizie wygranych i przegranych oraz śledzeniu sprzedaży

Synchronizuj notatki, zadania do wykonania i podsumowania spotkań bezpośrednio z Salesforce, HubSpot i innymi systemami CRM

Podziel spotkania na rozdziały — automatycznie pogrupowane według tematu lub zastrzeżeń — aby przedstawiciele handlowi mogli szybciej je przeglądać

Korzystaj z pulpitów coachingowych, aby porównywać wyniki przedstawicieli handlowych i przekazywać spersonalizowane informacje zwrotne na dużą skalę

Ograniczenia Avoma

Szeroki zakres funkcji może onieśmielać nowych użytkowników

Zaawansowane funkcje analizy przychodów wymagają wyższych planów taryfowych

Podsumowania mogą wymagać ręcznej weryfikacji, gdy wypowiedzi mówców nakładają się na siebie lub jakość dźwięku jest słaba

Ceny Avoma

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Startup: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Organizacja: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

+Dodatki:

Conversation Intelligence : 35 USD miesięcznie za użytkownika

Revenue Intelligence : 35 USD miesięcznie na użytkownika

Lead Router: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje klientów Avoma

G2 : 4,6/5 (ponad 1330 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Avoma

Recenzja na G2 mówi:

Funkcje automatycznego nagrywania i transkrypcji są bardzo dokładne, co pozwala nam zaoszczędzić czas i gwarantuje, że nic nie zostanie pominięte w rozmowie. Możliwość rozróżnienia mówców oraz podsumowanie notatek ze spotkania, które jest udostępniane na końcu, ułatwiają śledzenie dyskusji i powrót do kluczowych punktów w późniejszym czasie.

🧠 Ciekawostka: Słowo „minute” w wyrażeniu „meeting minutes” nie odnosi się do czasu — pochodzi od łacińskiego wyrażenia minuta scriptura, oznaczającego „krótki zapis”. Tak więc, Twoje notatki ze spotkań zawsze miały być krótkie i zwięzłe.

tl;dv (too long; didn’t view) to asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji, który nagrywa, transkrybuje, streszcza i — co najważniejsze — integruje wyniki spotkań z innymi narzędziami do zarządzania cyklem pracy. Bez problemu synchronizuje się z Zoomem, Microsoft Teams i Google Meet. Automatycznie nagrywa rozmowy i dostarcza zwięzłe, generowane przez AI streszczenia oraz najważniejsze informacje.

Po każdej rozmowie aktualizuje również Twój system CRM — automatycznie wypełniając kluczowe dane i przesyłając zadania do systemów CRM, takich jak Salesforce i HubSpot, lub narzędzi takich jak Jira, Slack, Asana i ClickUp. Dzięki podpowiedziom dotyczącym konkretnych tematów spotkań lub rozmów z klientami możesz bardziej skupić się na doskonaleniu swoich umiejętności sprzedażowych.

tl;dv wyróżnia się tym, że pozwala na oznaczanie momentów na żywo i natychmiastowe generowanie klipów, które można udostępniać, wraz z tytułami i streszczeniami tworzonymi przez AI. Klipy te można osadzać w dokumentach, udostępniać przez Slacka lub zapisywać na kontach klientów, aby przyspieszyć przekazywanie zadań w zespole.

Oferuje wyszukiwanie oparte na słowach kluczowych, zaznaczenia z datą i godziną oraz inteligentną Skrzynkę odbiorczą, która sygnalizuje spotkania wymagające Twojej uwagi. Dzięki wielojęzycznej transkrypcji i etykietom mówców tl;dv doskonale sprawdza się w dynamicznych, międzynarodowych zespołach.

Możliwości AI: tl;dv wykorzystuje sztuczną inteligencję do transkrypcji spotkań, podsumowywania kluczowych punktów, wykrywania sygnałów od mówców oraz automatycznego wyzwalania aktualizacji zadań w systemach CRM i narzędziach projektowych.

tl;dv najlepsze funkcje

Korzystaj z konfigurowalnych szablonów notatek ze spotkań z wsparciem dla ponad 30 języków

Automatycznie aktualizuj swój system CRM o szczegóły spotkań i przekazuj rutynowe zadania do innych narzędzi

Twórz Clips, oznaczaj kluczowe momenty i udostępniaj je bez zaśmiecania czatów zespołowych

Korzystaj z automatycznych podpowiedzi, aby wyświetlać najważniejsze spotkania lub tematy i otrzymywać raporty bezpośrednio na swoją Skrzynkę odbiorczą

Oznaczaj na żywo etykiety czasu podczas spotkań i twórz natychmiastowe podsumowania dzięki generowanym przez AI streszczeniom

Przeszukuj wszystkie transkrypcje, korzystając z filtrów według mówcy, słowa kluczowego lub tematu, aby szybciej odnaleźć potrzebny kontekst

tl;dv ograniczenia

Bot tl;dv nie może dołączać do spotkań w ramach Free Plan

Wersja mobilna jest mniej intuicyjna niż wersja na komputery stacjonarne, co utrudnia nagrywanie spotkań w podróży

Powtórki spotkań mogą czasami zawierać usterki lub opóźnienia

W przypadku długich spotkań o słabej jakości dźwięku generowanie Clipów może potrwać dłużej.

tl;dv ceny

Free

Pro : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 98 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

tl;dv – oceny i recenzje klientów

G2 : 4,7/5 (ponad 480 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o tl;dv

Recenzja na G2 mówi:

TLDV znacząco zmieniło sposób, w jaki zarządzam spotkaniami. Automatyczne transkrypcje i podsumowania pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, zwłaszcza gdy muszę wrócić do konkretnych punktów lub udostępnić notatki mojemu zespołowi. Bardzo podoba mi się również możliwość oznaczania kluczowych momentów i szybkiego poruszania się po długich nagraniach. Interfejs jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, a ponadto dobrze integruje się z moimi dotychczasowymi narzędziami.

👀 Czy wiesz, że... Firma Microsoft odkryła, że około 50% spotkań jest zaplanowanych między 9:00 a 11:00 oraz między 13:00 a 15:00. Są to te same przedziały czasowe, w których ludzie zazwyczaj osiągają szczytową wydajność dzięki naszym rytmom dobowym. Zamiast wykorzystać ten czas na skupioną pracę, często jest on pochłaniany przez spotkania, pozostawiając niewiele przestrzeni na głębokie przemyślenia. Odpowiednie narzędzia pomogą Ci zadbać o wydajność spotkań i zachować zdrowie psychiczne!

za pośrednictwem MeetGeek

MeetGeek to kolejny inteligentny asystent spotkań oparty na AI, który warto rozważyć. Oferuje on zaawansowane narzędzia, które automatycznie dołączają do spotkań w kalendarzu oraz generują nagrania, transkrypcje i notatki ze spotkań.

Wyróżniającą funkcją MeetGeek jest możliwość wykrywania i kategoryzowania tematów — oznaczania faktów, decyzji i kwestii budzących wątpliwości — oraz automatycznego wysyłania szczegółowych podsumowań i spostrzeżeń za pośrednictwem e-maila do odpowiednich narzędzi lub interesariuszy po zakończeniu spotkania.

MeetGeek obsługuje również zautomatyzowane cykle pracy związane ze spotkaniami — takie jak wysyłanie spersonalizowanych e-maili z podsumowaniem, aktualizowanie wpisów w CRM oraz tworzenie zadań w narzędziach do zarządzania projektami. Umożliwia również tworzenie firmowych e-maili z podsumowaniem o dostosowywalnym formacie i linkach, które mogą być automatycznie wysyłane do uczestników lub kanałów zespołowych.

Dzięki wspólnym obszarom roboczym i archiwom z funkcją wyszukiwania MeetGeek stanowi centralne centrum spotkań. Inteligentne tagowanie i nawigacja po osi czasu pozwalają zespołom szybko uzyskać dostęp do decyzji lub ryzyk, a integracja z narzędziami takimi jak Notion, Asana i HubSpot ułatwia podejmowanie działań w oparciu o uzyskane informacje.

Możliwości AI: MeetGeek wykorzystuje sztuczną inteligencję do identyfikacji tematów, oznaczania decyzji, wyodrębniania najważniejszych informacji oraz wysyłania automatycznych podsumowań, działań następczych i zadań do narzędzi zewnętrznych w oparciu o kontekst spotkania.

Najlepsze funkcje MeetGeek

Przeszukuj notatki z poprzednich spotkań według słów kluczowych, aby szybciej znaleźć konkretne informacje

Po każdym spotkaniu wysyłaj dokładne, szczegółowe podsumowania e-mailowe zawierające szczegółowe informacje do dowolnego narzędzia

Dostosuj imię, wiadomości i podsumowania swojego asystenta AI, aby spersonalizować wizerunek marki

Zintegruj się z platformami CRM, takimi jak HubSpot, aby zapewnić zespołom sprzedaży i obsługi klienta kluczowe informacje o klientach podczas rozmów

Wysyłaj spersonalizowane, automatyczne e-maile z podsumowaniem, dostosowane do ról uczestników i omawianych tematów

Korzystaj ze wspólnych obszarów roboczych i znaczników osi czasu, aby usprawnić przeglądy międzydziałowe

Limit MeetGeek

Automatycznie dołącza do każdego spotkania, nawet jeśli służy tylko do sporządzania notatek, co niektórzy mogą uznać za uciążliwe

Według niektórych użytkowników udostępnianie bezpośrednich nagrań ze spotkań mogłoby przebiegać płynniej

Edycja wygenerowanych podsumowań po spotkaniu może wymagać ręcznego wysiłku w niszowych przypadkach użycia

Ceny MeetGeek

Free Plan

Pro : 15,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 27 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MeetGeek

G2 : 4,6/5 (ponad 480 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MeetGeek

Recenzja na G2 mówi:

Jeśli mam więcej niż jedno spotkanie w tym samym czasie, mogę ustawić MeetGeek tak, aby uczestniczył w spotkaniach, sporządzał wszystkie istotne notatki, rejestrował, kto był obecny na spotkaniu, oraz przedstawiał szczegółowy opis tego, co się na nim wydarzyło.

Przeczytaj również: Rodzaje agentów AI zwiększających wydajność biznesową

za pośrednictwem Sembly AI

Nie musisz włączać nagrywania podczas każdego spotkania — Sembly AI automatycznie rejestruje Twoje spotkania. Masz wcześniej nagrane rozmowy? Prześlij plik audio lub wideo, aby szybko uzyskać transkrypcje, notatki i wnioski.

Sembly wyróżnia się dzięki transkrypcjom z możliwością eksportu, które zawierają konfigurowalne znaczniki czasu i etykiety mówców — idealne do celów zgodności z przepisami, dokumentacji lub szczegółowej analizy. Możesz również nagrywać rozmowy offline za pośrednictwem przeglądarki lub telefonu.

Osobisty asystent AI firmy Sembly może uczestniczyć w spotkaniach w Twoim imieniu i analizować dyskusje pod kątem nastrojów, działań następczych oraz istotnych decyzji. Funkcja Smart Meeting Notes porządkuje transkrypcje w uporządkowane sekcje, takie jak problemy, ryzyko, rozwiązania i wyniki.

Platforma oferuje wsparcie dla ponad 40 języków i integruje się z narzędziami takimi jak Microsoft Teams, Zoom i Kalendarz Google. Dzięki obszarom roboczym zespoły mogą centralnie przechowywać, opisywać, wyszukiwać i oznaczać transkrypcje w różnych działach.

Możliwości AI: Sembly wykorzystuje AI do transkrypcji, oznaczania i porządkowania rozmów podczas spotkań, zapewniając inteligentne podsumowania, wykrywanie mówców, analizę nastrojów oraz transkrypcje z możliwością wyszukiwania i oznaczeniami czasowymi.

Najlepsze funkcje Sembly AI

Eksportuj transkrypcje w formatach TXT, SRT lub DOCX z konfigurowalnymi znacznikami czasu i etykietami mówców, a następnie udostępniaj je przez Slacka lub swój system CRM

Zintegruj się z platformami do wideokonferencji i usługami przechowywania danych w chmurze, aby uzyskać płynny dostęp

Wyszukuj spotkania według słów kluczowych, kluczowych elementów lub uczestników, aby natychmiast znaleźć potrzebne informacje

Skorzystaj z funkcji Smart Meeting Notes, aby uporządkować spotkania według problemów, rozwiązań i wyników

Współpracuj w wspólnych obszarach roboczych zespołu, korzystając z zaawansowanych funkcji filtrowania, tagowania i analizy

Limits of Sembly AI

Nawigacja może wydawać się mniej intuicyjna niż w przypadku prostszych narzędzi

Funkcja czatu AI podczas spotkań ma niskie limity podpowiedzi w tańszych planach

Niektórzy użytkownicy doświadczają opóźnień podczas eksportowania dużych plików lub długich nagrań

Ceny Sembly AI

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Pakiet podstawowy : 15 USD/miesiąc

Pro : 29 USD/miesiąc/użytkownik

Maksymalnie: 39 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sembly AI

G2 : 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Brak ocen

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sembly AI

Recenzja na G2 mówi:

Sembly działa na wszystkich platformach, nawet gdy nie masz połączenia z internetem, zapewniając spójne źródło notatek. Korzystam z niego codziennie, a ponieważ jest to aplikacja internetowa, łatwo ją zintegrować.

🧠 Ciekawostka: Co piąty Amerykanin pracuje obecnie w zawodzie, w którym ma częsty kontakt ze sztuczną inteligencją. W miarę ewolucji miejsc pracy kluczem do sukcesu nie jest unikanie sztucznej inteligencji, ale nauka pracy z nią, zwłaszcza podczas spotkań, gdzie narzędzia AI mogą zwiększyć wydajność, pomóc w uzyskaniu wglądu w sytuację i zapewnić wszystkim spójność działań.

8. Fathom AI (Najlepsze rozwiązanie do wspierania zespołów o profilu nietechnicznym w optymalizacji spotkań)

za pośrednictwem Fathom /AI

Dla zespołów, które chcą ominąć fazę nauki obsługi, Fathom AI jest prostym i skutecznym rozwiązaniem. Posiada przejrzysty, intuicyjny interfejs, co czyni go jednym z najłatwiejszych w obsłudze asystentów spotkań. W ciągu kilku minut możesz przekształcić dyskusje w podsumowanie spotkania i stworzyć plan działania. Fathom generuje szczegółowe notatki, zaznacza elementy do wykonania i pomaga w tworzeniu wiadomości e-mailowych dotyczących dalszych działań.

Wyróżniającą funkcją Fathom jest wsparcie dla 38 języków — zapewnia to dokładne notatki niezależnie od języka spotkania.

Fathom AI cieszy się popularnością wśród zespołów obsługujących klientów oraz pracujących zdalnie, które chcą zachować koncentrację podczas rozmów i otrzymywać dokładną dokumentację. Podczas spotkań użytkownicy mogą jednym kliknięciem zaznaczyć kluczowe momenty, a Fathom natychmiast dodaje te Clips do podsumowania.

Po każdym spotkaniu Fathom dostarcza podsumowania za pośrednictwem e-maila lub przez Slacka, zawierające decyzje, pytania i kolejne kroki. Automatycznie przesyłaj informacje ze spotkań do narzędzi takich jak HubSpot lub Salesforce — bez konieczności ręcznej pracy.

Możliwości AI: Fathom wykorzystuje AI do nagrywania, transkrypcji, zaznaczania kluczowych fragmentów i streszczania spotkań, oferując wsparcie dla wielu języków, tworzenie Clipów w czasie rzeczywistym oraz automatyczne wysyłanie zawartości podsumowującej za pośrednictwem e-maila lub synchronizacji z systemem CRM.

Najlepsze funkcje Fathom AI

Twórz i udostępniaj krótkie klipy wideo, aby podkreślić kluczowe momenty

Generuj najważniejsze informacje w czasie rzeczywistym oraz podsumowania spotkań oparte na AI

Śledź wyświetlenia stron i najpopularniejsze źródła odesłań w scentralizowanym panelu Fathom Analytics

Przesyłaj informacje o spotkaniach bezpośrednio do narzędzi takich jak HubSpot czy Salesforce bez kiwnięcia palcem

Otrzymuj e-maile z podsumowaniem zawierające zadania do wykonania, listy prelegentów i osie czasu zaraz po każdej rozmowie

Limits of Fathom AI

Skopiowane notatki mogą zawierać linki do wideo, co niektórzy użytkownicy uważają za zbędne

Instalacja jest prosta, ale może potrwać dłużej niż się spodziewasz

Ograniczona integracja z platformami innymi niż CRM w porównaniu z konkurencją

Ceny Fathom AI

Free (dla osób prywatnych)

Premium: 20 USD miesięcznie za użytkownika (dla osób prywatnych)

Teams : 19 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 34 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fathom AI

G2 : 5/5 (ponad 6600 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fathom AI/AI

Recenzja na G2 mówi:

Ta aplikacja jest niezwykle pomocna w utrzymaniu porządku i wydajności, zwłaszcza podczas spotkań. Bardzo podoba mi się to, jak automatycznie rejestruje kluczowe momenty, generuje podsumowania i pozwala mi skupić się na rozmowie zamiast ciągłego robienia notatek. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, a funkcje są dokładnie tym, czego potrzebuję. Gorąco polecam ją wszystkim, którzy chcą pracować mądrzej i oszczędzać czas!

Przeczytaj również: Darmowe szablony list zadań w Excelu i ClickUp

9. Supernormal (Najlepsze rozwiązanie dla międzynarodowych zespołów wymagających wielojęzycznego wsparcia przy sporządzaniu protokołów ze spotkań)

za pośrednictwem Supernormal

Kolejny w kolejności jest Supernormal — agent AI kompatybilny z Zoomem, zaprojektowany w celu uproszczenia Twoich spotkań.

Zaprojektowany z myślą o międzynarodowych zespołach, integruje się z Salesforce, Slackiem, Notion, Trello, HubSpot i Asaną oraz obsługuje ponad 60 języków.

Supernormal eliminuje prace administracyjne po spotkaniu, przekształcając podsumowania w uporządkowane zadania do wykonania i natychmiastowo je przydzielając. Zawiera szablony dostosowane do ról w dziale sprzedaży, produktów lub HR, dzięki czemu każdy format spotkania jest dopasowany do cyklu pracy Twojego zespołu.

Aplikacja automatycznie synchronizuje się z Twoim kalendarzem, aby dołączać do odpowiednich spotkań, a także oferuje wsparcie dla podsumowań z brandingiem oraz formatowania transkrypcji według poszczególnych mówców. Zespoły mogą współpracować nad notatkami w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie — idealne rozwiązanie dla środowisk hybrydowych.

Możliwości AI: Supernormal wykorzystuje AI do dołączania do spotkań, transkrypcji w ponad 60 językach, automatycznego generowania uporządkowanych podsumowań, przydzielania zadań oraz przesyłania aktualizacji do systemów CRM i narzędzi projektowych przy minimalnych ustawieniach.

Najlepsze funkcje Supernormal

Korzystaj z transkrypcji w czasie rzeczywistym i generowanych przez AI podsumowań spotkań

Przydzielaj elementy do wykonania i automatycznie twórz zadania w Asanie, ClickUp i innych narzędziach

Zapewnij szyfrowanie na poziomie Enterprise oraz certyfikat SOC 2 w zakresie bezpieczeństwa

Co niedziela otrzymuj cotygodniowe podsumowania e-mailowe zawierające najważniejsze informacje ze spotkań

Korzystaj z szablonów spotkań dostosowanych do ról, aby szybciej generować odpowiednie podsumowania

Współtwórz notatki w czasie rzeczywistym — nawet jeśli niektórzy uczestnicy nie mogą uczestniczyć w spotkaniu na żywo

Ograniczenia Supernormal

Niektórzy użytkownicy na początku uważają opcje niestandardowego dostosowywania za skomplikowane

Obowiązuje limit tokenów — jego przekroczenie może skutkować skróceniem odpowiedzi lub błędami

Sporadyczne opóźnienia w synchronizacji aktualizacji we wszystkich zintegrowanych narzędziach

Ceny Supernormal

Free

Wersja Pro: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 29 USD miesięcznie za użytkownika (7-dniowa wersja próbna)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Supernormal

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Supernormal

Recenzja na G2 mówi:

W Supernormal najbardziej podoba mi się dokładna transkrypcja, nawet w języku portugalskim, oraz to, jak automatycznie porządkuje notatki ze spotkań według tematów. Pozwoliło mi to zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas przygotowywania dokumentacji po spotkaniu i podsumowań do uzgodnienia z zespołami technicznymi. Doceniam też płynną integrację z Google Meet, która pozwala na automatyczne rozpoczęcie nagrywania bez ręcznego wprowadzania danych. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, co bardzo pomaga w zarządzaniu wieloma projektami.

👀 Czy wiesz, że... Badania pokazują, że 68% pracowników twierdzi, iż nieefektywne spotkania zespołowe są największym czynnikiem obniżającym wydajność. To ogromna strata czasu, której można by uniknąć dzięki oprogramowaniu do zarządzania spotkaniami opartemu na sztucznej inteligencji!

10. Jamworks (Najlepsze rozwiązanie do indywidualnych korepetycji z wykorzystaniem fiszek)

za pośrednictwem Jamworks

Nadal robisz notatki jak w latach 90.? Poznaj Jamworks. To nie jest kolejna aplikacja do robienia notatek — to Twój osobisty asystent do nauki. Nagrywa wykłady, generuje notatki oparte na AI, a nawet tworzy interaktywne fiszki, które pomogą Ci zapamiętać kluczowe pojęcia.

Nie nadążasz na zajęciach? Potrzebujesz szybkiego powtórki przed egzaminem? Jamworks Ci w tym pomoże.

Jamworks jest stworzony dla studentów, nauczycieli i osób uczących się, które zwracają uwagę na dostępność i chcą zapamiętać więcej przy mniejszym wysiłku. Zaznacz kluczowe momenty podczas wykładu i natychmiast generuj materiały do nauki na podstawie tych fragmentów.

Tutor AI potrafi wyjaśnić skomplikowane zagadnienia prostym językiem, przetłumaczyć notatki na wiele języków oraz przeprowadzić quiz przy użyciu niestandardowych fiszek. Integruje się z platformami edukacyjnymi, takimi jak Canvas i Moodle, aby zapewnić synchronizację zawartości.

Możliwości AI: Jamworks wykorzystuje AI do transkrypcji wykładów, identyfikacji kluczowych tematów, generowania fiszek oraz oferowania całodobowego wsparcia dydaktycznego za pośrednictwem spersonalizowanego asystenta AI.

Najlepsze funkcje Jamworks

Nagrywaj i transkrybuj wykłady w czasie rzeczywistym — dzięki temu możesz skupić się na nauce zamiast na gorączkowym sporządzaniu notatek

Automatycznie wykrywaj kluczowe tematy i dziel lekcje na rozdziały, aby ułatwić nawigację

Twórz wysokiej jakości notatki z wykładów, które są na tyle szczegółowe, że zrobią wrażenie na wykładowcach

Twórz fiszki oparte na AI z automatycznie generowanymi pytaniami i odpowiedziami, aby bez wysiłku powtarzać materiał

Poproś nauczyciela AI o spersonalizowane wyjaśnienia, dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w dowolnym języku

Wyróżnij kluczowe fragmenty wykładów i natychmiast przekształć je w podpowiedzi do nauki lub fiszki

Zintegruj się z popularnymi platformami LMS, takimi jak Canva, Blackboard i Moodle, aby zapewnić płynną synchronizację

Limits of Jamworks

Funkcja nagrywania może być uciążliwa, ponieważ wymaga wielu kliknięć do lokalizacji i udostępniania linka do spotkania

Materiały na stronie internetowej mogą nie zawsze być dokładne, kompletne lub aktualne

Obecnie oferuje tylko wsparcie dla użytkowania indywidualnego — brak wbudowanej funkcji współpracy przy nauce w grupie lub udostępnianiu notatek

Ceny Jamworks

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Cena: 18,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Jamworks

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak ocen

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jamworks`

W komentarzu na Reddicie napisano:

Naprawdę polecam aplikację jamworks! Nagrywa moje wykłady i wykorzystuje inteligentną AI, aby zrobić dla mnie notatki 🙂 Właśnie wprowadzono też quiz dotyczący notatek!!

11. Krisp AI (Najlepsze rozwiązanie do poprawy jakości spotkań dzięki redukcji szumów)

za pośrednictwem Krisp AI

Masz problem z hałasem w tle lub nadmiarem informacji podczas spotkań? Krisp, asystent oparty na AI, został stworzony, aby zwiększyć wydajność spotkań.

Filtruje szumy, transkrybuje rozmowy i generuje notatki ze spotkań — idealne rozwiązanie dla osób indywidualnych i zespołów. Krisp płynnie współpracuje z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams — nie wymaga żadnych wtyczek.

Krisp nie tylko eliminuje szumy — rozdziela głosy, wykrywa echo i pozwala włączyć własny filtr czystości głosu. Dzięki temu Twój głos pozostaje wyraźny nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Asystent spotkań oparty na AI transkrybuje rozmowy, identyfikuje mówców i udostępnia podsumowania rozmów do pobrania. W przypadku zespołów hybrydowych lub pracujących zdalnie w hałaśliwym otoczeniu Krisp poprawia jakość dźwięku bez konieczności modernizacji sprzętu.

Możliwości AI: Krisp wykorzystuje AI do usuwania szumów tła, eliminowania echa, konwersji akcentów w celu zapewnienia większej zrozumiałości oraz generowania transkrypcji i inteligentnych podsumowań w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Krisp AI

Eliminuj szumy tła w czasie rzeczywistym dzięki funkcji redukcji szumów opartej na AI

Automatycznie transkrybuj spotkania dzięki dokładnym tekstom generowanym przez AI

Generuj notatki oparte na AI, zawierające kluczowe punkty i elementy do wykonania

Nagrywaj spotkania i uzyskuj do nich dostęp później w celu przejrzenia lub udostępniania

Wykorzystaj AI do konwersji akcentów i poprawy zrozumiałości

Włącz eliminację echa, poprawę jakości głosu i filtrowanie zakłóceń

Pobierz podsumowane transkrypcje i informacje na temat poszczególnych mówców

Limits of Krisp AI

Free Plan limits daily AI summaries and noise cancellation duration

Niektórzy użytkownicy doświadczają sporadycznych problemów z integracją niektórych aplikacji

Ograniczone możliwości edycji transkrypcji w aplikacji w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do sporządzania notatek

Ceny Krisp AI

Free

Pro : 16 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Krisp AI

G2: 4,6/5 (ponad 1110 recenzji)

Capterra: Za mało ocen

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Krisp

W komentarzu na Reddicie napisano:

Używam tego od lat w Brazylii (psy szczekają tu absolutnie wszędzie i przez cały czas), a działa świetnie. Wszystkie inne dźwięki są filtrowane jeszcze lepiej.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zanim wyślesz zaproszenie na spotkanie, zadaj sobie pytanie — czy nie wystarczyłby e-mail? Jeśli tak, oszczędź czas wszystkim i skorzystaj z ClickUp Brain, aby zamiast tego sporządzić szkic swoich przemyśleń lub podsumować kluczowe punkty!

Chociaż narzędzia te nie znalazły się w naszej pierwszej jedenastce, zyskują na popularności dzięki swoim wyjątkowym zaletom i mogą być idealnym uzupełnieniem Twojego zestawu narzędzi do prowadzenia spotkań.

💡 Najlepsze rozwiązanie dla: integracyjnego, zrównoważonego udziału w spotkaniach

Dlaczego się wyróżnia: Equal Time wykorzystuje AI do śledzenia czasu wypowiedzi i zapewnienia, że każdy ma szansę zabrać głos, co jest szczególnie cenne dla zespołów hybrydowych i kultur opartych na różnorodności, równości i integracji (DEI). Podpowiada osobom, które mówią zbyt dużo, daje podpowiedzi cichszym uczestnikom i oferuje analizę udziału po spotkaniu.

Przykłady zastosowań: spotkania kierownictwa, sesje burzy mózgów oraz spotkania integracyjne zespołu

💡 Najlepsze do: Szybkiej, wielojęzycznej transkrypcji

Dlaczego się wyróżnia: Notta transkrybuje spotkania w ponad 40 językach i obsługuje przesyłanie plików audio/wideo, tworząc transkrypcje z możliwością wyszukiwania i oznaczeniami czasowymi. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów międzynarodowych, które potrzebują dokładności w czasie rzeczywistym bez skomplikowanych ustawień.

Przykłady zastosowań: międzynarodowe wywiady, webinaria i sesje badawcze z klientami

💡 Najlepsze do: Asynchronicznej współpracy wideo + zsynchronizowanych notatek AI

Dlaczego się wyróżnia: Bubbles łączy nagrywanie ekranu z notatkami generowanymi przez AI, umożliwiając członkom zespołu dodawanie rozbudowanych komentarzy z datą i godziną. Idealne rozwiązanie do zmniejszenia obciążenia podczas spotkań na żywo i utrzymania kontekstowej komunikacji, nawet w trybie asynchronicznym.

Przykłady zastosowań: prezentacje produktów, recenzje wersji demonstracyjnych oraz asynchroniczne pętle informacji zwrotnej

Spraw, by spotkania miały znaczenie dzięki ClickUp

W Stanach Zjednoczonych odbywa się ponad 11 milionów spotkań dziennie, 55 milionów tygodniowo i ponad miliard rocznie! Ale bądźmy szczerzy – nie wszystkie prowadzą do rzeczywistego postępu.

Nawet z asystentem AI do spotkań prawdziwe wyzwanie zaczyna się po rozmowie — notatki się piętrzą, elementy do wykonania giną, a działania następcze są pomijane.

Właśnie w tym zakresie ClickUp zapewnia wyraźną przewagę. To nie jest tylko kolejny asystent spotkań; to platforma, na której wnioski ze spotkań zamieniają się w konkretne zadania, zintegrowane bezpośrednio z Twoimi projektami i komunikacją zespołową.

Ponieważ spotkania powinny prowadzić do działania, a nie do jeszcze większego chaosu. Gotowy, aby zamienić dyskusje w wyniki?

