11 najlepszych generatorów protokołów ze spotkań AI

Spotkania mogą być stresujące, zwłaszcza z powodu niekończących się rzeczy, o których trzeba pamiętać.

Starasz się pozostać zaangażowany w dyskusję, jednocześnie starając się zanotować ważne punkty. Nagle przegapiasz istotny szczegół i zanim się obejrzysz, spotkanie dobiega końca.

Dobrą wiadomością jest to, że możesz użyć generatorów protokołów ze spotkań AI, aby transkrybować każde słowo i uporządkować je w ustrukturyzowane podsumowania, abyś mógł uczestniczyć w rozmowie.

Korzystanie z AI dla notatek ze spotkań można szybko przekształcić długie dyskusje w precyzyjną, wyczyszczoną dokumentację.

Mój zespół i ja przetestowaliśmy wiele narzędzi AI do protokołowania spotkań, aby skutecznie transkrybować rozmowy i generować dokładne protokoły i podsumowania spotkań.

Na tym blogu przedstawię moje doświadczenia z najlepszymi generatorami protokołów spotkań AI, ich kluczowymi funkcjami, cenami i nie tylko!

Czego należy szukać w generatorze protokołów spotkań AI?

Wybór idealnego generatora protokołów ze spotkań AI może wydawać się trudny przy tak wielu dostępnych opcjach. Ale aby znaleźć najlepsze oprogramowanie do protokołowania spotkań dla swojego zespołu, przyjrzyjmy się niektórym kluczowym elementom:

Funkcje: Sprawdź, czy narzędzie służy do czegoś więcej niż tylko robienia notatek i protokołowania spotkań oraz czy pomaga również w tworzeniu agend, transkrypcji i dokumentacji

Sprawdź, czy narzędzie służy do czegoś więcej niż tylko robienia notatek i protokołowania spotkań oraz czy pomaga również w tworzeniu agend, transkrypcji i dokumentacji Doświadczenie użytkownika: Upewnij się, że narzędzie do protokołowania spotkań AI jest łatwe w obsłudze zarówno dla ciebie, jak i twojego zespołu

Współpraca: Generator protokołów spotkań AI powinien umożliwiać członkom zespołu współpracę nad wygenerowanymi protokołami i notatkami ze spotkań w czasie rzeczywistym

Bezpieczeństwo: Wybierz narzędzie do protokołowania spotkań AI z funkcjami bezpieczeństwa klasy Enterprise, aby dane ze spotkań były bezpieczne i zgodne z przepisami

Integracja: Generator protokołów spotkań AI musi być zintegrowany z platformami do wideokonferencji, narzędziami do zarządzania zadaniami i aplikacjami do przesyłania wiadomości, aby ułatwić transkrypcję spotkań i komunikację w czasie rzeczywistym

Generator protokołów spotkań AI musi być zintegrowany z platformami do wideokonferencji, narzędziami do zarządzania zadaniami i aplikacjami do przesyłania wiadomości, aby ułatwić transkrypcję spotkań i komunikację w czasie rzeczywistym Gotowe szablony: Poszukaj gotowych szablonów protokołów spotkań, aby szybko rozpocząć pracę bez konieczności sporządzania notatek od podstaw

Każdy Teams ma swoje własne potrzeby. Zdefiniuj swoje cele, a następnie skorzystaj z listy kontrolnej funkcji, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie idealne narzędzie AI dla spotkań i asystentów spotkań .

11 najlepszych narzędzi AI do protokołowania spotkań

Oto nasza lista najlepszych generatorów protokołów ze spotkań AI, które pomogą ci skupić się na dyskusji podczas spotkań:

1. ClickUp (najlepszy do protokołowania spotkań i podsumowywania notatek z wykorzystaniem AI) ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która pomaga startupom i firmom poprawić wydajność, współpracę i komunikację między członkami zespołu.

Posiada również niesamowity wbudowany generator protokołów spotkań AI, który może zarządzać kompleksowymi cyklami pracy przy użyciu jednej platformy. To prawda - nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia ani wtyczki.

Możesz wykorzystać ClickUp Brain , wbudowany asystent ClickUp AI, do generowania różnych materiałów na spotkania, w tym agend, slajdów, protokołów ze spotkań, szczegółowych notatek i podsumowań spotkań.

Natychmiastowe podsumowywanie protokołów ze spotkań za pomocą ClickUp Brain

Rzućmy okiem na to, jak możesz używać ClickUp AI do dokumentowania spotkań i nie tylko. Tworzenie agend

Jeśli spotkania są zaplanowane bez wcześniejszego powiadomienia, wystarczy poprosić ClickUp Brain o wygenerowanie agendy spotkania. Podaj mu podpowiedź, a przeanalizuje dane z poprzednich spotkań, motywy i omawiane tematy, aby przygotować agendę spotkania.

Twórz skuteczne agendy spotkań i prowadź owocne dyskusje dzięki ClickUp Brain

Protokoły ze spotkań

Po zakończeniu spotkania, wykorzystaj ClickUp Brain's możliwości transkrypcji AI do analizy transkrypcji i podsumowania protokołów ze spotkań.

Możesz również zsynchronizować ClickUp ze swoim Kalendarzem Google i wykorzystać Widok kalendarza ClickUp aby zarządzać spotkaniami i być na bieżąco z harmonogramem. Najlepsze jest to, że można przełączać się między dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi widokami spotkań z zaawansowanymi filtrami, aby wyróżnić ważne spotkania.

Jeśli chcesz całkowicie wyeliminować spotkania w celu prezentacji produktu lub sesji opinii, nagraj swój ekran za pomocą aplikacji ClickUp Clips i udostępnianie linku swojemu zespołowi lub nawet na zewnątrz.

💡 Pro Tip: Nie masz czasu na oglądanie długiego klipu? Użyj ClickUp Brain aby go transkrybować. Następnie możesz zadać mu pytania dotyczące informacji zawartych w klipie, a on natychmiast udzieli odpowiednich odpowiedzi.

Zaplanuj i zarządzaj wszystkimi spotkaniami w jednym miejscu za pomocą widoku kalendarza ClickUp

Przypomnienia i powiadomienia

Ustawienie alertów za pomocą Przypomnienia ClickUp i otrzymuj powiadomienia o ważnych spotkaniach na różnych urządzeniach.

Możesz również zamienić komentarze i zadania w przypomnienia, co ułatwia śledzenie ważnych zadań. Zakładka "Zarządzanie przypomnieniami" na ekranie głównym umożliwia wyłączanie, odkładanie lub zmianę harmonogramu przypomnień w zależności od potrzeby.

Ustaw przypomnienia i przywitaj się z punktualnymi spotkaniami dzięki ClickUp Reminders

Studium przypadku: Vida Health, wirtualna firma zajmująca się opieką zdrowotną, oszczędza 8 godzin na cotygodniowych spotkaniach wszystkich interesariuszy wydarzenia i oszczędza 1 godzinę tygodniowo na wyszukiwaniu dokumentów za pomocą scentralizowanej platformy ClickUp. Click tutaj aby dowiedzieć się więcej.

Gotowe szablony

ClickUp oferuje bibliotekę gotowych do użycia szablonów dla więcej wydajnych spotkań .

Na przykład Szablon protokołu ze spotkania ClickUp zapewnia ustrukturyzowane ramy do organizowania podsumowań spotkań i indywidualnych notatek.

Szablon protokołu spotkania ClickUp

Umożliwia on uwzględnienie wszystkich istotnych szczegółów, takich jak cele, agenda, uczestnicy, elementy połączone, działania, ogłoszenia i inne. Możesz śledzić kluczowe wnioski i wyniki, aby informować interesariuszy i przydzielać zadania członkom zespołu na podstawie ich elementów działania.

Ten jednostronicowy dokument można niestandardowo dostosowywać, edytować i udostępniać członkom zespołu w dowolnym momencie rodzaj spotkania .

💈Bonus: 16 przykładów agendy spotkania i szablonów Free

ClickUp najlepsze funkcje

Uzyskaj natychmiastowe podsumowanie spotkania z agendą spotkania, elementami akcji, kluczowymi momentami i decyzjami za pomocą ClickUp Brain

Użyj Dokumenty ClickUp do tworzenia, uzyskiwania dostępu i przechowywania wszystkich materiałów ze spotkań w scentralizowanej lokalizacji

Zamieniaj zadania na spotkaniach w elementy akcji i przypisuj je członkom zespołu za pomocą Zadania ClickUp Użyj wstępnego formatu,free szablony notatek ze spotkań aby szybko organizować i kategoryzować kluczowe informacje

Zintegruj ClickUp ze swoimi narzędziami biznesowymi, w tym Google Meet, Microsoft Teams, Slack, HubSpot, Salesforce i innymi, aby zautomatyzować zadania i usprawnić cykl pracy po spotkaniu

Limity ClickUp

Wersja mobilna ClickUp może nie zawierać szerokiego zakresu funkcji dostępnych w aplikacji komputerowej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Fireflies.ai (najlepszy do automatycznego tworzenia notatek ze spotkań i elementów akcji)

przez Fireflies.ai Fireflies.ai automatycznie transkrybuje spotkania wideo i generuje protokoły ze spotkań, ułatwiając przeglądanie kluczowych punktów, elementów akcji, zadań i wskaźników za pomocą jednego kliknięcia.

Teams mogą płynnie współpracować poprzez dodawanie komentarzy, pinezek i reakcji. Ten generator protokołów ze spotkań oparty na AI tworzy również zadania w Asana, Trello i Monday.com za pomocą komend głosowych podczas spotkań.

Najlepsze funkcje Fireflies

Automatyczne tworzenie protokołów ze spotkań i rejestrowanie kluczowych momentów ze spotkań

Organizowanie protokołów ze spotkań według działów i znajdowanie informacji za pomocą wyszukiwania opartego na AI

Ustawienie niestandardowej kontroli prywatności dla protokołów spotkań generowanych przez AI

Utrzymuj członków zespołu na tej samej stronie, udostępniając protokoły ze spotkań w aplikacjach do współpracy, takich jak Slack, Notion i Dokumenty Google

Limity Fireflies

Funkcja "zadań" Fireflies.ai często pomija ważne zadania ze spotkań

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z dokładnością i błędy podczas transkrypcji spotkań zawierających terminy techniczne lub silne akcenty

Ceny Fireflies

Free Forever

Pro: $18/miesiąc na użytkownika

$18/miesiąc na użytkownika Business: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Enterprise: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Fireflies oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (490+ recenzji)

4.8/5 (490+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

3. Otter.ai (najlepsze do generowania odpowiedzi i zawartości z AI)

przez Otter.ai Otter.ai, an Aplikacja AI do robienia notatek automatycznie dołącza do spotkań Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, aby generować protokoły ze spotkań i elementy działań.

Umożliwia zadawanie pytań AI, szybką lokalizację kluczowych szczegółów oraz przygotowywanie kolejnych e-maili i aktualizacji na podstawie spotkań. Przechowuje wszystkie elementy działań z poprzednich spotkań w jednej scentralizowanej lokalizacji, ułatwiając organizację i podejmowanie świadomych decyzji.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Automatycznie analizuje nagrania ze spotkań i wyodrębnia kluczowe wnioski

Automatyczne udostępnianie protokołów i podsumowań spotkań za pośrednictwem poczty e-mail i kanału Slack zespołu

Płynna integracja z Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, HubSpot, Salesforce, Egnyte i Snowflake

Limity Otter.ai

Nie ma sposobu na zidentyfikowanie różnych mówców, ponieważ nazywa ich Mówcą 1 i Mówcą 2

Ceny Otter.ai

Basic: Free

Free Pro: $16.99/miesiąc na użytkownika

$16.99/miesiąc na użytkownika Business: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Otter.ai oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4. Fathom (najlepszy do natychmiastowego protokołowania spotkań)

przez Fathom Fathom generuje kompleksowe protokoły ze spotkań w ciągu 30 sekund po ich zakończeniu i płynnie synchronizuje zadania z narzędziami CRM. Każde podsumowanie spotkania zawiera kluczowe wnioski, elementy działań i zadania uzupełniające, pomagając usprawnić cykl pracy po spotkaniu.

Dodatkowo, Fathom przestrzega standardów HIPAA, SOC-2 i GDPR, aby zapewnić, że poufne informacje są chronione i zarządzane zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Najlepsze funkcje Fathom

Dołącza do spotkań jako uczestnik, aby automatycznie sporządzać notatki i tworzyć protokoły ze spotkań

Udostępnianie protokołów ze spotkań i wysyłanie elementów działań do narzędzi zwiększających wydajność, takich jak Asana, Slack i Todoist

Limity Fathom

Struktura cenowa i podział funkcji są dość złożone

Cennik Fathom

Free

Standard: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Pro: $39/miesiąc na użytkownika

Fathom oceny i recenzje

G2: 5/5 (ponad 3000 recenzji)

5/5 (ponad 3000 recenzji) Capterra: 5/5 (450+ opinii)

5. tl;dv (Najlepsze do uzyskiwania wglądu z wielu spotkań)

przez tl;dv tl;dv automatycznie transkrybuje spotkania i generuje protokoły ze spotkań w ponad 30 językach. Dostarcza notatki ze spotkań i kluczowe wnioski oparte na AI bezpośrednio do odpowiednich członków Teams, umożliwiając im natychmiastowe wykonywanie zadań i elementów działań.

Dodatkowo, tl;dv dystrybuuje protokoły ze spotkań do CRM i narzędzi komunikacyjnych, ułatwiając natychmiastową dyskusję i współpracę między Teams.

najlepsze funkcje tl;dv

Generowanie protokołów ze spotkań i grupowanie ich według tematów, takich jak punkty bólu, zastrzeżenia i kolejne kroki

Przypisywanie elementów działań lub wyróżnianie zadań członkom zespołu bezpośrednio w transkrypcji

Automatyczne wysyłanie protokołów ze spotkań do wszystkich uczestników po spotkaniu

tl;dv limits

Brak zaawansowanych funkcji edycji

Nie oferuje współpracy w czasie rzeczywistym w zakresie notatek i najważniejszych wydarzeń ze spotkania

tl;dv ceny

Free Forever

Pro: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Business: $98/miesiąc za użytkownika

$98/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

tl;dv oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (250+ recenzji)

4.7/5 (250+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. Fellow (najlepszy do zarządzania spotkaniami)

przez Kolega Z tym oprogramowanie do zarządzania spotkaniami , można płynnie współpracować z interesariuszami poprzez udostępnianie notatek ze spotkań, aby wszyscy byli na bieżąco informowani. Członkowie Teams mogą również połączyć swoją aplikację kalendarza, aby dostęp do poprzednich protokołów ze spotkań, zapewniając łatwy dostęp do dokładnych zapisów wcześniejszych decyzji i dyskusji.

Najlepsze funkcje Fellow

Oszczędność czasu dzięki gotowym szablonom spotkań Fellow dla Tablic, spotkań formalnych i wewnętrznych

Przypisywanie elementów działań do członków zespołu z określonymi terminami realizacji

Blokowanie protokołów ze spotkań po ich zakończeniu, aby zapobiec zmianom w przyszłości

Limity Fellow

Niektórzy użytkownicy zgłaszają brak możliwości etykiety i przypisania działań następczych do wielu osób jednocześnie

Nie integruje się dobrze z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Ceny Fellow

Free

Pro: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Fellow

G2: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

7. Read.ai (najlepszy do zwięzłych streszczeń)

przez Read.ai Read.ai automatyzuje proces ręcznego sporządzania notatek i dostarcza protokoły ze spotkań z kluczowymi punktami, decyzjami i wnioskami. Jedną z wyróżniających się funkcji jest to, że asystent spotkania AI oferuje zakończone transkrypcje poprzez chwytanie reakcji i odczuć uczestników w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Read.ai

Automatyczne generowanie protokołów ze spotkań i rejestrowanie kluczowych punktów

Wyodrębnianie i raportowanie kluczowych tematów pojawiających się na spotkaniach przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji

Integracja z Slack, Zapier i Webhooks w celu automatycznego wysyłania protokołów ze spotkań na te platformy

Limity Read.ai

Platforma nie posiada zaawansowanych polityk prywatności i ustawień dla poufnych spotkań

Ceny Read.ai

Wersja Free

Pro: $19.75/miesiąc za użytkownika

$19.75/miesiąc za użytkownika Enterprise: $29.75/miesiąc na użytkownika

$29.75/miesiąc na użytkownika Enterprise+: $39.75/miesiąc na użytkownika

8. Avoma (najlepsza do notatek generowanych przez AI)

przez Avoma Avoma to wszechstronny asystent spotkań, który nagrywa, transkrybuje i analizuje wirtualne spotkania, automatycznie dostarczając pomocne protokoły ze spotkań. Wystarczy wpisać '@', aby szybko wybrać uczestników i wspólnie pracować nad wygenerowanymi przez AI notatkami. Avoma wyróżnia się funkcją prywatnych notatek, umożliwiając zapisywanie osobistych wniosków, zadań do wykonania i innych szczegółów, które są dostępne tylko dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Avoma

Tworzenie niestandardowych kategorii w oparciu o potrzeby biznesowe i bardziej efektywne organizowanie notatek ze spotkań

Płynna integracja platformy z narzędziami do wideokonferencji, dialerami, kalendarzem i CRM specyficznymi dla biznesu

Limity Avoma

Wyszukiwanie spotkania lub konkretnego fragmentu może zająć zbyt dużo czasu

Ceny Avoma

Basic: Free

Free Start: $24/miesiąc na użytkownika

$24/miesiąc na użytkownika Plus: 59 USD/miesiąc za użytkownika

59 USD/miesiąc za użytkownika Business: $99/miesiąc na użytkownika

Avoma oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (1300+ recenzji)

4.6/5 (1300+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Krisp (najlepszy do tłumienia hałasu podczas spotkań z wykorzystaniem AI)

przez Krisp Krisp jest bardzo przydatny do śledzenia wszystkiego podczas spotkań - od protokołów i kluczowych punktów po elementy działań i dyskusje. Ponadto można łatwo uzyskać dostęp do transkrypcji spotkań, gdy tylko są one potrzebne do szybkiego odniesienia lub wprowadzenia poprawek.

Najlepsze funkcje Krisp

Automatyzacja generowania protokołów ze spotkań dzięki połączeniu Krisp z kalendarzem

Łatwo dostępne szablony do udostępniania protokołów ze spotkań i elementów działań innym uczestnikom

Połączenie z aplikacjami do wideokonferencji, takimi jak Google Meet, Microsoft Teams i Zoom, bez konieczności rozszerzenia

Limity Krisp

Częste uszkodzenia plików wymagają ciągłego odinstalowywania i ponownego instalowania aplikacji

Ceny Krisp

Free

Pro: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Business: $30/miesiąc za użytkownika

Krisp oceny i recenzje

G2: 4.7/5(550+ recenzji)

4.7/5(550+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. Sembly AI (najlepszy do automatycznego tworzenia notatek ze spotkań i zadań)

przez Montaż AI Sembly AI pozwala użytkownikom skupić się na rozmowie, podczas gdy obsługuje protokoły ze spotkań. Wystarczy przesłać nagranie audio lub wideo z wcześniej nagranego spotkania, aby natychmiast wygenerować protokół i spostrzeżenia. Funkcja czatu AI Sembly wyodrębnia kluczowe szczegóły z poprzednich spotkań, dostarczając szybkich odpowiedzi i możliwych do podjęcia kolejnych kroków w odpowiedzi na pytania użytkownika.

Najlepsze funkcje Sembly AI

Generowanie protokołów ze spotkań w ponad 40 językach i niestandardowe ich ustawianie za pomocą bogatego zestawu opcji

Bezpieczne udostępnianie protokołów ze spotkań klientom i członkom zespołu oraz umożliwienie im widoku lub edycji

Ograniczenia Sembly AI

Lista do zrobienia nie zawiera terminów zadań wzmiankowanych na spotkaniu

Integracje mogą być trudne i złożone

Ceny Sembly AI

Personal: Free

Free Profesjonalny: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Teams: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Sembly AI

G2: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

4.6/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

11. Jamie (najlepszy do dokładnego dokumentowania spotkań)

przez MeetJamie Jamie to generator protokołów spotkań AI, który tworzy wysokiej jakości, ludzkie podsumowania spotkań dla Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, a nawet spotkań offline - a wszystko to bez przerywania połączeń wirtualnym botem. Aby uzyskać szybkie informacje, wystarczy zapytać Jamiego, a on dostarczy natychmiastowych odpowiedzi wraz z odpowiednimi odniesieniami do spotkania.

Najlepsze funkcje MeetJamie

Tworzenie niestandardowych szablonów protokołów ze spotkań, które Jamie wypełni zgodnie z Twoimi potrzebami

Uczenie niestandardowych słów i akronimów w celu zwiększenia dokładności transkrypcji spotkania

Limity MeetJamie

Brak wsparcia dla analizy nagrań wideo ze względu na prywatność

Ceny MeetJamie

Free Plan

Standardowy: $25.76/miesiąc

$25.76/miesiąc Pro: $50.44/miesiąc

$50.44/miesiąc Executive: $106.28/miesiąc

Oszczędzaj czas i skup się na spotkaniach dzięki generatorom protokołów ze spotkań AI

Przy szerokim zakresie dostępnych narzędzi AI do generowania protokołów ze spotkań, znalezienie odpowiedniego sprowadza się do formatu spotkania, czasu trwania i konkretnych celów. Po zapoznaniu się z tymi 11 opcjami staje się jasne, że każda z nich oferuje unikalne funkcje - od natychmiastowych podsumowań i zautomatyzowanych elementów działań po wgląd w spotkania i płynną integrację.

Wybierając z tej listy, ClickUp wyróżnia się jako najlepszy wybór. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs, zaawansowane funkcje, konfigurowalne szablony spotkań, wgląd oparty na AI i silna interoperacyjność wyróżniają go spośród standardowych generatorów minut spotkań.

