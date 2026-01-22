Ponad 25 najlepszych rozszerzeń Chrome zwiększających wydajność w 2026 roku

Twoja przeglądarka Google Chrome pracuje ciężko przez cały dzień, ale czy na pewno wykorzystujesz ją w pełni? Technologia może pomóc zwiększyć efektywność przeglądarki i Twoją wydajność dzięki kilku prostym rozszerzeniom do przeglądarki Chrome.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy najlepsze rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność – takie, które nie tylko ładnie wyglądają na pasku narzędzi. Te dodatki ze sklepu internetowego Chrome pomogą Ci myśleć szybciej, pracować mądrzej i zachować czujność od pierwszej zakładki do ostatniej.

Chcesz zwiększyć swoją wydajność dzięki przydatnym rozszerzeniom do przeglądarki Chrome? Zobaczmy, co mamy do zaoferowania.

Dlaczego warto wybrać rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność?

Twoja przeglądarka to Twój drugi mózg — ale bez odpowiednich narzędzi zwiększających wydajność może przypominać raczej cyfrową szufladę z rupieciami.

Rozszerzenia Google Chrome zmieniają Twoją codzienną przeglądarkę w usprawniony obszar roboczy. Niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, uczysz się do późna, zarządzasz kampanią, czy piszesz kod, rozszerzenia zwiększające wydajność eliminują utrudnienia i sprawiają, że codzienne cykle pracy przebiegają płynniej, szybciej i są mniej chaotyczne.

Oto dlaczego osoby osiągające najlepsze wyniki używają tych rozszerzeń przeglądarki jako trików zwiększających wydajność:

Porządek w pracy: Zarządzaj zakładkami, notatkami i zakładkami bez chaosu

Zautomatyzuj powtarzalne czynności: Oszczędzaj czas dzięki inteligentnym skrótom i Oszczędzaj czas dzięki inteligentnym skrótom i narzędziom do automatyzacji przeglądarki

Zachowaj skupienie: blokuj czynniki rozpraszające uwagę, wyznaczaj cele i buduj lepsze nawyki

Uchwyć pomysły w locie: zapisuj linki, wycinaj artykuły, nagrywaj wideo oraz rób zrzuty ekranu stron internetowych i notatki bez przełączania się między aplikacjami

Pracuj na różnych platformach: synchronizuj zadania, kalendarze i projekty między wieloma aplikacjami, z których już korzystasz

Jeśli Twoja przeglądarka jest miejscem, w którym pracujesz, te rozszerzenia do Google Chrome sprawią, że będzie to również miejsce, w którym kwitnie wydajność.

🧠 Ciekawostka: W 2008 roku firma Google wprowadziła przeglądarkę Chrome w wyjątkowy sposób — za pomocą 38-stronicowego komiksu zilustrowanego przez Scotta McCloud. To kreatywne podejście szczegółowo przedstawiało funkcje i architekturę przeglądarki, wyróżniając ją na tle typowych premier oprogramowania.

Najlepsze rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność w skrócie

Oto przegląd najlepszych rozszerzeń do przeglądarki Chrome, które pomogą Ci usprawnić cykl pracy, zachować skupienie i wykonać więcej zadań bez opuszczania przeglądarki.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Inteligentne przechwytywanie zadań między zakładkami Natychmiastowe tworzenie zadań z dowolnej strony internetowej, zrzuty ekranu, śledzenie czasu, robienie notatek, nagrywanie ekranu, zintegrowana AI Dostępny jest Free Plan; dla przedsiębiorstw dostępne są niestandardowe ceny Grammarly Poprawa jakości pisania i przejrzystości tekstu w czasie rzeczywistym Poprawki gramatyczne, sugestie dotyczące tonu wypowiedzi i przeróbki tekstu oparte na AI w Gmailu, Dokumentach i na platformach społecznościowych Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie Momentum Skupienie i uważność na nowych zakładkach Zastąp nową zakładkę codziennym celem, inspirującym cytatem lub minimalistyczną listą zadań Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 3,33 USD miesięcznie Todoist Proste, ale potężne narzędzie do zarządzania zadaniami Tworzenie zadań z dowolnej zakładki, wprowadzanie tekstu w języku naturalnym, udostępnianie projektów Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 5 USD miesięcznie LastPass Bezpieczne zarządzanie hasłami Zapisane dane logowania i autouzupełnianie, generowanie haseł, bezpieczne udostępnianie i dostęp Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 3 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) Loom Szybka, asynchroniczna komunikacja wideo Nagrywanie ekranu i głosu, natychmiastowe udostępnianie za pomocą linków, transkrypcje oparte na AI Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 18 USD miesięcznie Ghostery Blokowanie reklam i przeglądanie w trybie prywatnym Blokowanie reklam i modułów śledzących, mapa modułów śledzących na żywo, szybkie i bezpieczne przeglądanie Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 1,99 USD miesięcznie OneTab Porządkowanie zakładek z nadmiarem kart Konwersja zakładek na listę, wsparcie dla grup zakładek, zmniejszenie obciążenia procesora Free Noisli Podkłady dźwiękowe poprawiające koncentrację Niestandardowe ścieżki dźwiękowe do pracy wymagającej głębokiego skupienia. Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie Clockify Dokładne śledzenie czasu Śledzenie czasu w różnych narzędziach, tagi projektów, szczegółowe raporty czasowe Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 6,99 USD miesięcznie Forest Skup się dzięki świadomym blokom Pomodoro Tryb skupienia oparty na timerze, zachęty do sadzenia drzew Brak planu darmowego; plan płatny kosztuje 3,99 USD (opłata jednorazowa, dotyczy wyłącznie rozszerzenia) Scribe Automatycznie generowane przewodniki krok po kroku Rejestracja kliknięć i naciśnięć klawiszy, automatycznie generowane samouczki wizualne Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 15 USD miesięcznie Instapaper Przejrzyste kolejki czytania bez rozpraszających elementów Zapisywanie artykułów i wideo jednym kliknięciem, synchronizacja między urządzeniami, foldery, adnotacje z zaznaczeniami i notatkami, dostęp w trybie offline lub na Kindle Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 5,99 USD miesięcznie Słownik Google Szybkie definicje w przeglądarce Natychmiastowe wyskakujące okienka z definicjami i wymową bez opuszczania strony Free Speechify Przekształcaj dowolny tekst w plik audio z naturalnie brzmiącymi głosami Konwersja tekstu na mowę, regulacja prędkości Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 11,58 USD miesięcznie Google Keep Szybkie i elastyczne tworzenie notatek Szybkie zapisywanie notatek, list kontrolnych i linków na różnych urządzeniach, etykiety, kolory, przypomnienia Free Zwyciężaj każdego dnia Codzienne śledzenie skupienia i nawyków Codzienne wyznaczanie celów, śledzenie nawyków, aktualizacje postępów Free StayFocusd Blokowanie cyfrowych czynników rozpraszających uwagę Limity czasowe dla rozpraszających stron internetowych, tryb „Nuclear Mode” do całkowitego blokowania stron Free Publer Planowanie postów w mediach społecznościowych Planowanie postów i automatyczne publikowanie na różnych platformach, podpisy generowane przez AI Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie Shareaholic Udostępnianie i śledzenie zawartości na platformach społecznościowych Skracanie adresów URL, udostępnianie w mediach społecznościowych, śledzenie skuteczności zawartości Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 8 USD miesięcznie Evernote Web Clipper Zapisywanie i porządkowanie wyników wyszukiwania w sieci Wycinanie fragmentów stron internetowych, zaznaczanie tekstu, notatniki, etykiety i komentarze Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 10,83 USD miesięcznie Click&Clean Bezpieczne przeglądanie stron internetowych Czyszczenie pamięci podręcznej, plików cookie i danych przeglądania jednym kliknięciem, skanowanie prywatności Free Hunter Wyszukiwanie zweryfikowanych adresów e-mail firm Wyszukiwanie i weryfikacja wiadomości e-mail, eksport listy kontaktów Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 49 USD miesięcznie Keyword Surfer Badania SEO na stronie Wyświetlanie danych dotyczących liczby wyszukiwań słów kluczowych i SEO na stronach wyszukiwania Google. Free MozBar Wskaźniki SEO i analiza konkurencji Sprawdzanie autorytetu domeny i strony, ocena spamowa, wskazówki dotyczące optymalizacji Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 49 USD miesięcznie Surfer SEO Optymalizacja zawartości i dane SERP Dane dotyczące słów kluczowych, sugestie dotyczące struktury i zawartości, wskazówki dotyczące optymalizacji Brak Free Planu; Plany płatne zaczynają się od 99 USD miesięcznie

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

🧠 Ciekawostka: Gra z dinozaurem w przeglądarce Chrome stała się internetową sensacją — a przecież nie miała to być żadna wielka sprawa. Dodana w 2014 roku gra „Dino Runner” pojawia się, gdy przeglądarka nie może nawiązać połączenia z internetem. Wystarczy nacisnąć spację, aby T-Rex przeskakiwał nad kaktusami i ptakami na pustyni. Gra ma nawet własną rzeszę fanów i modyfikacje tabeli wyników.

Najlepsze rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność w 2025 roku

Nie wszystkie narzędzia zwiększające wydajność znajdują się w osobnych aplikacjach — niektóre z najlepszych są już ukryte w pasku przeglądarki.

Odpowiednie rozszerzenia do przeglądarki Chrome nie tylko oszczędzają czas — pomagają też uporządkować myśli. Od opanowania nadmiaru zakładek po zapisywanie ulotnych pomysłów — dyskretnie wspierają Cię w tych drobnych momentach, które decydują o sukcesie lub porażce Twojego cyklu pracy.

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym rozszerzeniom do przeglądarki Chrome, które na nowo definiują wydajność przeglądania stron.

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do inteligentnego rejestrowania zadań i zwiększania wydajności w różnych zakładkach)

Wypróbuj ClickUp już teraz Rób i edytuj zrzuty ekranu, aby w prosty sposób przekazać zespołowi, czego oczekujesz w ramach określonych zadań

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, to ulepszenie wydajności, którego brakowało Twojej przeglądarce.

Dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Chrome ClickUp sprawia, że przeglądanie stron internetowych staje się praktyczne. Przeglądasz LinkedIn i natrafiłeś na świetny pomysł? Zapisz go jako zadanie ClickUp jednym kliknięciem. Sprawdzasz projekt? Zrób zrzut ekranu, dodaj adnotacje i wyślij opinię — bez otwierania nowej aplikacji.

Czytasz artykuł? Dodaj go do zadania lub zanotuj spostrzeżenia w Notatniku. To szybkie, dostosowane do kontekstu i stworzone z myślą o prawdziwej pracy.

Twórz zadania natychmiast, ustawiając domyślną lokalizację i przechwytując bieżącą stronę internetową jednym kliknięciem — dzięki rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome

To, co wyróżnia rozszerzenie ClickUp dla przeglądarki Chrome, to głębokie połączenie przeglądania stron internetowych z Twoim obszarem roboczym ClickUp. Wszystko, co zapisujesz — zadania, wpisy czasu, zrzuty ekranu — jest płynnie synchronizowane z Twoimi projektami w ClickUp.

To oznacza koniec z rozrzuconymi notatkami i zapomnianymi sprawami do załatwienia. Nie tylko organizujesz swój dzień, ale rejestrujesz go na bieżąco.

Skorzystaj z bezpłatnej funkcji Native Time Tracking w rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome, aby śledzić, ile czasu Ty i inni poświęcacie na konkretne zadania

To przydatne narzędzie dla marketerów poszukujących pomysłów, programistów rejestrujących błędy czy menedżerów przełączających się między Slackiem, Dyskiem i pulpitami nawigacyjnymi.

A gdy pisanie długiego wyjaśnienia wydaje się zbyt dużym wysiłkiem, po prostu naciśnij przycisk nagrywania i stwórz Clip — idealny do asynchronicznych aktualizacji lub przekazywania opinii.

Dla osób, które spędzają większość czasu w sieci, rozszerzenie ClickUp staje się nie tyle dodatkiem, co raczej towarzyszem w cyklu pracy. Nic więc dziwnego, że jest to jedno z najwyżej ocenianych rozszerzeń do przeglądarki Chrome służących do automatyzacji zadań.

📮 ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności 4 razy częściej korzystają z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A może warto skorzystać z jednej platformy? Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp łączy Twoje zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy w ramach jednej platformy, uzupełnionej o cykle pracy oparte na AI. Gotowy na mądrzejszą pracę? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, sprawia, że praca staje się widoczna, i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz zadania z dowolnej strony internetowej i dołączaj linki, zrzuty ekranu lub notatki jako załączniki

Używaj Notatnika do szybkiego zapisywania pomysłów, notatek ze spotkań lub listy rzeczy do zrobienia

Śledź czas poświęcony na zadania bez przełączania się między narzędziami

Dodawaj adnotacje do zrzutów ekranu i zapisuj je bezpośrednio w zadaniu

Nagrywaj Clips, aby zastąpić spotkania lub długie wątki na Slacku

Automatycznie synchronizuj zadania i rejestry czasu z Twoim obszarem roboczym ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Może to wydawać się przytłaczające, biorąc pod uwagę tak wiele funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

Łatwa integracja z rozszerzeniem Google Chrome, dzięki czemu można szybko tworzyć zadania na podstawie e-maili do późniejszego wykonania; świetne narzędzie do zarządzania czasem zarówno dla osób prywatnych, jak i do współpracy firmowej przy projektach międzydziałowych; łatwość opanowania obsługi platformy.

2. Grammarly (najlepsze narzędzie do poprawiania tekstu w czasie rzeczywistym i zwiększania przejrzystości)

za pośrednictwem Grammarly

Jeśli słowa są częścią Twojej codziennej rutyny, Grammarly to narzędzie, o którym nie wiedziałeś, że Twoja przeglądarka go potrzebuje. Zostało stworzone dla każdego, kto pisze w sieci — marketerów tworzących posty, studentów pracujących nad zadaniami lub założycieli wysyłających aktualizacje dla inwestorów.

Grammarly działa dyskretnie w tle w Gmailu, LinkedIn, Dokumentach Google i niemal każdym polu tekstowym w sieci. To rozszerzenie do przeglądarki Chrome oparte na AI jest znane przede wszystkim z tego, że pomaga pisać elegancko i z sensem — nie tylko poprawiając ortografię i gramatykę, ale także doradzając w kwestii tonu i przejrzystości tekstu.

To, co odróżnia to narzędzie od wielu popularnych alternatyw dla Grammarly, to jego szybkość i uwzględnianie kontekstu. Nie otrzymujesz tylko poprawek — dostajesz sugestie, które odpowiadają Twoim intencjom, dzięki czemu każde zdanie staje się bardziej precyzyjne i łatwiejsze do przeczytania w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Grammarly

Zaznaczaj zmiany tonu i nadużywane frazy w długich tekstach

Natychmiastowo przerabiaj całe zdania, korzystając z sugestii opartych na AI (wersja premium)

Automatyczna korekta gramatyki i interpunkcji we wszystkich narzędziach opartych na przeglądarce Chrome

Wykrywaj plagiaty w wielu źródłach internetowych

Uzyskaj dostęp do centralnego pulpitu nawigacyjnego zawierającego historię dokumentów i statystyki dotyczące pisania

Ograniczenia Grammarly

Ograniczone opcje formatowania w ramach rozszerzenia

Zaawansowane narzędzia do tonacji wymagają płatnego planu

Może brakować kontekstu w złożonych, technicznych tekstach

Ceny Grammarly

Dostępny Free Plan

Premium : 30 USD/miesiąc

Business: 25 USD miesięcznie na osobę

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4,7/5 (ponad 11 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Grammarly?

Przeczytaj recenzję Capterra dotyczącą Grammarly Business:

Grammarly to naprawdę świetny dodatek do Twojego obszaru roboczego, ponieważ jest to wbudowany korektor i narzędzie do pisania w jednym. Używałem go głównie na studenckich kontach w Chrome i naprawdę pomogło im to dostrzec swoje błędy, a jednocześnie wyciągnąć z nich wnioski.

3. Momentum (Najlepsze do skupienia i świadomego przeglądania stron)

za pośrednictwem Momentum

Momentum jest dla tych, którzy chcą, aby ich przeglądarka inspirowała jasność, a nie chaos. Zamiast zasypywać Cię kartami i zakładkami, delikatnie przekształca Twoją cyfrową przestrzeń w osobisty pulpit nawigacyjny, który stawia Twoje codzienne cele na pierwszym planie.

Zaprojektowana z myślą o pracownikach zdalnych, twórcach i studentach, Momentum jest idealna do utrzymania równowagi przez cały dzień.

Jaka jest jego najważniejsza cecha? Możliwość zastąpienia nowej zakładki w przeglądarce Chrome spokojnym układem, który łączy listę zadań do zrobienia, inspirujące cytaty i wspaniałe zdjęcia. Żadnych rozpraszaczy — tylko delikatna zachęta, by skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Momentum zamienia każdą nową zakładkę w punkt resetowania, pomagając Ci wrócić do swoich celów zamiast błąkać się po otwartych zakładkach.

Najlepsze funkcje Momentum

Zastąp domyślną nową zakładkę dostosowywalnym, minimalistycznym pulpitem

Ustal codzienny cel, aby realizować swoje osobiste lub zawodowe cele

Śledź zadania i przypomnienia bezpośrednio w rozszerzeniu

Spersonalizuj wygląd dzięki niestandardowym motywom, cytatom i powitaniom

Zintegruj aktualizacje pogody i zakładki, aby stworzyć spersonalizowany obszar roboczy

Ograniczenia Momentum

Niektóre funkcje są dostępne wyłącznie w ramach planu Plus

Wersja Free nie oferuje wsparcia dla synchronizacji między urządzeniami

Nie nadaje się do kompleksowego zarządzania zadaniami

Ceny Momentum

Dostępny Free Plan

Plus : 3,33 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Teams: 5 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Momentum

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

4. Todoist (Najlepsze rozwiązanie do prostego, ale wydajnego zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Todoist

Kiedy Twój mózg próbuje pogodzić dziesięć spraw naraz, Todoist wkracza do akcji, aby nadać temu wszystkiemu sens — bez bałaganu.

Idealny dla profesjonalistów, którzy potrzebują elastycznej, ale skoncentrowanej listy zadań, Todoist pomaga rejestrować i organizować zadania z dowolnego miejsca w sieci. Niezależnie od tego, czy czytasz artykuł, sprawdzasz e-maile, czy przeglądasz pliki, rozszerzenie do przeglądarki Chrome pozwala szybko przekształcić to, co widzisz, w zadania do zrobienia.

Jego przewagą jest obsługa języka naturalnego. Wystarczy wpisać „Prześlij raport w piątek #praca”, a Todoist umieści to dokładnie tam, gdzie powinno — z etykietą, datą i gotowe do użycia.

Najlepsze funkcje Todoist

Dodawaj zadania natychmiast z dowolnej strony internetowej

Organizuj zadania w projekty za pomocą etykiet i priorytetów

Używaj języka naturalnego, aby ustawiać terminy i powtarzające się przypomnienia

Śledź postępy dzięki dziennym/tygodniowym trendom wydajności

Współpracuj, udostępniając listy zadań członkom zespołu

Ograniczenia Todoist

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu

Free Plan nie zawiera przypomnień ani zaawansowanych filtrów

Zarządzanie podzadaniami może być uciążliwe w przypadku długich list

Ceny Todoist

Dostępny Free Plan

Pro : 2,50 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 8 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Todoist

G2 : 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Todoist?

Recenzja serwisu G2 mówi:

Mogę nawet zmienić terminy, jeśli są one dokładne. Możemy łatwo udostępniać to, co mamy do zrobienia, rozmawiać o pracy i od razu sprawdzać, jak idą sprawy. Łatwo jest spojrzeć wstecz na to, co zrobiliśmy wcześniej, i zobaczyć, jak działał nasz zespół.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony Todoist do zarządzania zadaniami

5. LastPass (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego i wygodnego zarządzania hasłami)

za pośrednictwem LastPass

Logowanie nie powinno Cię spowalniać — a dzięki LastPass nigdy tego nie robi.

Ten menedżer haseł, zaprojektowany z myślą o wszystkich, którzy codziennie zarządzają dziesiątkami kont, bezpiecznie przechowuje Twoje dane logowania i loguje Cię jednym kliknięciem. Od narzędzi do planowania postów w mediach społecznościowych po pulpity projektowe — zapamiętuje szczegóły, dzięki czemu Ty nie musisz tego robić.

Największą zaletą tego rozwiązania w porównaniu z wieloma alternatywami dla LastPass jest to, że wystarczy zapamiętać tylko jedno hasło główne. Wszystko inne — loginy, karty kredytowe, bezpieczne notatki — jest szyfrowane, synchronizowane i dostępne na wszystkich urządzeniach.

Najlepsze funkcje LastPass

Zapisuj i automatycznie uzupełniaj dane logowania, karty i bezpieczne notatki

Generuj silne hasła jednym kliknięciem

Bezpiecznie udostępniaj dane logowania członkom zespołu

Uzyskaj dostęp do swojego sejfu z przeglądarki, komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego

Korzystaj z uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby zapewnić sobie dodatkową ochronę

Ograniczenia LastPass

Czasami występują błędy w funkcji autouzupełniania na niektórych stronach

W rzadkich przypadkach synchronizacja Vault może się opóźniać

Free plan ograniczony do komputerów stacjonarnych lub urządzeń mobilnych — nie do obu

Ceny LastPass

Free : 0 USD/miesiąc

Premium : 3,00 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Rodziny : 4,00 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Teams : 4,25 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business : 7,00 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business Max: 9,00 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje LastPass

G2 : 4,4/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LastPass?

Użytkownik serwisu Capterra udostępnił:

Gdyby nie LastPass, musiałbym resetować hasła do wielu wrażliwych i kluczowych stron internetowych, z których korzystam na co dzień. Pomogło mi to zabezpieczyć wszystkie moje hasła do serwisów streamingowych, informacji bankowych i stron internetowych bez żadnych naruszeń bezpieczeństwa ani kradzieży informacji.

6. Loom (najlepsze rozwiązanie do szybkiej, asynchronicznej komunikacji wideo)

za pośrednictwem Loom

Czasami wpisywanie wszystkiego zajmuje po prostu zbyt dużo czasu. Loom rozwiązuje ten problem, umożliwiając nagranie, wizualne wyjaśnienie i przejście dalej — bez konieczności organizowania spotkań.

Idealny do zdalnej współpracy w zespole, prezentacji produktów lub szybkiej informacji zwrotnej, Loom pomaga w jasnej komunikacji za pomocą krótkich wideo. Niezależnie od tego, czy przeglądasz zadanie, demonstrujesz funkcję, czy pomagasz koledze z zespołu w naprawie, rozszerzenie Loom dla przeglądarki Chrome sprawia, że nagrywanie ekranu jest dziecinnie proste.

Jaka jest jego największa zaleta? Szybkość. Możesz jednocześnie nagrywać ekran, głos i twarz, a następnie natychmiast udostępnić link — bez renderowania i bez przesyłania plików. To ulubione narzędzie osób, które chcą wyjaśnić coś raz i uniknąć powtarzania rozmów w przyszłości.

Najlepsze funkcje Loom

Nagrywaj ekran, obraz z kamery lub oba elementy za pomocą jednego kliknięcia

Udostępniaj wideo natychmiast dzięki automatycznie generowanym linkom

Dodawaj znaczniki czasu, reakcje emoji i komentarze, aby zapewnić jaśniejszy kontekst

Przycinaj, edytuj i dodawaj wezwania do działania dzięki wbudowanemu redaktorowi wideo

Automatycznie dodawaj transkrypcje dzięki asystentowi AI

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Gmail, Slack i ClickUp

Limitations of Loom

Jakość wideo może się pogorszyć przy wolniejszym połączeniu internetowym

Free Plan ma limit pięciu minut na wideo

Brak możliwości nagrywania w trybie offline

Ceny Loom

Starter : Free

Business : 15 USD/użytkownik/miesiąc, rozliczane rocznie

Business + AI : 20 USD/użytkownik/miesiąc, rozliczane rocznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Loom

G2 : 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Loom?

Recenzent serwisu G2 udostępnił:

Loom jest niezwykle łatwy w użyciu – wystarczy nagrać i gotowe. Bardzo podoba mi się to, jak szybko mogę stworzyć wideo i przekazać informacje tym, którzy ich potrzebują, natychmiast udostępniając link. Możliwość nagrywania zarówno siebie, jak i ekranu znacznie ułatwia wyjaśnianie tematów lub przeprowadzanie innych przez zadania.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci dla Loom

7. Ghostery (najlepsze do blokowania reklam oraz prywatnego przeglądania stron bez rozpraszania uwagi)

Wyszukiwanie informacji w sieci jest trudne, gdy przeglądarka przypomina raczej billboard reklamowy. Ghostery eliminuje zbędne elementy, dzięki czemu możesz skupić się na zadaniu, a nie na wyskakujących okienkach.

To rozszerzenie, idealne dla naukowców, pisarzy i profesjonalistów dbających o prywatność, blokuje natrętne reklamy i moduły śledzące w czasie rzeczywistym. Nie tylko oczyszcza widok — przyspiesza ładowanie stron i jednocześnie chroni Twoje dane.

To, co wyróżnia Ghostery, to mapa trackerów na żywo. Podczas przeglądania stron pokazuje ona dokładnie, które trackery są aktywne, i pozwala je precyzyjnie wyłączyć.

Najlepsze funkcje Ghostery

Blokuj reklamy, moduły śledzące i skrypty analityczne jednym kliknięciem

Monitoruj i zarządzaj trackerami za pomocą mapy trackerów w czasie rzeczywistym

Zwiększ szybkość przeglądania stron, ograniczając ich nadmierne obciążenie

Dostosuj niestandardowe preferencje blokowania według witryny lub kategorii

Użyj trybu Ghost Mode, aby zapewnić sobie całkowitą prywatność podczas sesji

Limity Ghostery

Może powodować problemy z układem na stronach internetowych zawierających dużo skryptów

Interfejs może być zbyt skomplikowany dla zwykłych użytkowników

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają poświęcenia czasu na ustawienia

Ceny Ghostery

Free

Poziomy wsparcia (opcjonalne miesięczne darowizny): 1,99 USD/miesiąc, 4,99 USD/miesiąc, 11,99 USD/miesiąc (opcjonalne miesięczne darowizny): 1,99 USD/miesiąc, 4,99 USD/miesiąc, 11,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Ghostery

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Za mało recenzji

8. OneTab (najlepsze narzędzie do natychmiastowego uporządkowania nadmiaru zakładek)

za pośrednictwem OneTab

Kiedy masz otwarte 23 zakładki, a Twój umysł jest równie zagmatwany, OneTab działa jak przycisk resetowania przeglądarki. To rozszerzenie jest stworzone dla osób, które przez cały dzień prowadzą badania, wykonują wiele zadań jednocześnie lub przełączają się między różnymi zadaniami.

Niezależnie od tego, czy jesteś w trakcie tworzenia oprogramowania, zarządzasz kampanią, czy pracujesz na wielu kontach klientów. OneTab skupia wszystkie otwarte zakładki w jedną listę, którą można przeglądać jednym kliknięciem, zwalniając pamięć i eliminując wizualny bałagan.

Jaka jest ich największa zaleta? Prostota. Nie ma skomplikowanych ustawień ani krzywej uczenia się — wystarczy jedno kliknięcie, a chaos na zakładkach zamieni się w uporządkowaną listę, do której możesz wrócić w dowolnym momencie.

Najlepsze funkcje OneTab

Eksportuj swoje grupy zakładek do stron internetowych opartych na połączonych linkach, które można udostępniać

Zablokuj ważne zakładki, aby zapobiec ich przypadkowemu zwinięciu

Przywróć całą sesję przeglądarki nawet po awarii

Przeciągaj i zmieniaj kolejność zapisanych zakładek, aby lepiej je kategoryzować

Używaj OneTab jako lekkiego menedżera sesji w różnych cyklach pracy

Limitations of OneTab

Brak synchronizacji w chmurze — zapisane zakładki są przechowywane lokalnie w przeglądarce

Opcje porządkowania zakładek są ograniczone

Nie klasyfikuje automatycznie według tematu ani domeny

Ceny OneTab

Free

Oceny i recenzje OneTab

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

9. Noisli (najlepsze narzędzie do poprawy skupienia dzięki dźwiękom w tle)

za pośrednictwem Noisli

Czasami cisza rozprasza, a muzyka jest zbyt intensywna. Właśnie w tym Noisli odnajduje swój idealny punkt równowagi.

Stworzony z myślą o osobach pracujących zdalnie, pisarzach i głębokich myślicielach, Noisli pomaga utrzymać przepływ pracy dzięki nakładaniu na siebie dźwięków otoczenia, takich jak deszcz, wiatr, rozmowy w kawiarni i szum białego. Jest idealny, gdy chcesz zagłuszyć hałas domowy, zgiełk biura lub po prostu własne myśli.

Dzięki Noisli możesz tworzyć niestandardowe miksy dźwiękowe dostosowane do Twojego stylu pracy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz spokoju i medytacji, czy energii i rytmu, Noisli sprawi, że Twoje otoczenie będzie Ci sprzyjać.

Najlepsze funkcje Noisli

Mieszaj różne dźwięki w tle, dopasowując je do nastroju lub zadania

Zapisz ulubione kombinacje dźwięków, aby mieć do nich szybki dostęp później

Skorzystaj z wbudowanego timera do sesji skupienia lub bloków pracy metodą Pomodoro

Pisz bez rozpraszania uwagi w minimalistycznym redaktorze tekstu

Synchronizuj dźwięki otoczenia między przeglądarką a urządzeniami mobilnymi

Ograniczenia Noisli

Free Plan obejmuje tylko ograniczony zestaw dźwięków

Brak dostępu w trybie offline, chyba że korzystasz z aplikacji komputerowej

Rozszerzenie Chrome musi być aktywne na zakładce, aby odtwarzanie mogło trwać

Ceny Noisli

Podstawowe : Free

Pro : 12 USD/miesiąc

Business: 14 USD miesięcznie za użytkownika (minimum 2 użytkowników)

Oceny i recenzje Noisli

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

💡 Porada eksperta: Nie wystarczy tylko dodać rozszerzenia — należy je zoptymalizować. Jeśli Twoja przeglądarka jest przeładowana narzędziami, które się pokrywają lub rzadko są używane, nadszedł czas na konsolidację narzędzi. Zacznij od zidentyfikowania zduplikowanych funkcji (takich jak wiele aplikacji do zarządzania zadaniami lub menedżerów zakładek) i zachowaj tylko te, które naprawdę usprawniają Twój cykl pracy. Usprawnione ustawienia przeglądarki oznaczają mniej rozpraszających czynników, większą wydajność i mniej mentalnego bałaganu. Skup się na jakości, a nie na ilości — i pozwól swojej przestrzeni roboczej w Chrome osiągać więcej przy mniejszym nakładzie pracy.

10. Clockify (Najlepsze do dokładnego śledzenia czasu pracy w ramach zadań i zespołów)

Kiedy lista zadań jest przepełniona, a godziny zlewają się ze sobą, Clockify przywraca porządek w Twoim dniu pracy.

Clockify to idealne rozwiązanie dla freelancerów, agencji i zespołów pracujących zdalnie, które rozliczają się według stawek godzinowych lub chcą mieć widoczność w zakresie tego, jak wykorzystywany jest czas. Dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Chrome możesz śledzić czas spędzony na dowolnej stronie internetowej — w tym w narzędziach takich jak ClickUp, Asana, Trello i Gmail — bez konieczności przełączania się między zakładkami.

To, co wyróżnia Clockify, to łatwość, z jaką integruje się z Twoimi codziennymi narzędziami. Jedno kliknięcie uruchamia timer dokładnie tam, gdzie pracujesz, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ani sekundy, którą możesz rozliczyć, ani nie zaniżysz ponownie nakładu pracy na zadanie.

Najlepsze funkcje Clockify

Uruchamiaj i zatrzymuj timery bezpośrednio w serwisach takich jak ClickUp czy Trello

Oznaczaj wpisy według klienta, projektu lub zadania, aby uzyskać przejrzyste procesy raportowania

Analizuj wzorce wydajności dzięki szczegółowym pulpitom nawigacyjnym

Generuj niestandardowe raporty czasowe do faktur lub listy płac

Synchronizuj dane między przeglądarką, aplikacjami komputerowymi i mobilnymi

Ograniczenia Clockify

Śledzenie offline nie jest dostępne w rozszerzeniu do przeglądarki Chrome

W przypadku brakujących wpisów dotyczących czasu pracy nadal wymagane jest ręczne wprowadzenie danych

Ograniczone zaawansowane funkcje w Free Plan

Ceny Clockify

Pakiet podstawowy: 4,99 USD miesięcznie za użytkownika

Standard : 6,99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 9,99 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

G2 : 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Clockify?

Użytkownik Clockify na G2 napisał w recenzji:

Największą zaletą Clockify jest łatwość obsługi i prosta implementacja, dzięki czemu rozpoczęcie pracy jest dziecinnie proste. Korzystam z niego często, a jego szeroki zakres funkcji, takich jak szczegółowe raportowanie i zarządzanie projektami, pomaga mi zachować porządek, a płynna integracja z innymi narzędziami znacznie usprawnia mój cykl pracy. Ogólnie rzecz biorąc, Clockify znacznie poprawił moją wydajność. Na koniec dodam, że responsywna obsługa klienta jest znakomita.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze integracje Clockify do śledzenia czasu

11. Forest (Najlepsze do budowania skupienia poprzez świadome blokowanie czasu)

za pośrednictwem Forest

Rozproszenia uwagi są wszędzie — ale co, gdyby Twoja koncentracja mogła przerodzić się w coś realnego?

Forest wykorzystuje technikę Pomodoro i dodaje do niej pewien element: za każdym razem, gdy pozostajesz skupiony, na ekranie rośnie drzewo. Jeśli opuścisz aplikację, aby przewijać stronę lub przełączać się między zakładkami, drzewo uschnie. To niewielki, ale potężny czynnik motywujący do pozostania w teraźniejszości.

To rozszerzenie jest idealne dla studentów, pisarzy i osób pracujących w głębokiej koncentracji, które zmagają się z cyfrowymi pokusami. Oprócz timerów, Forest pomaga przekształcić skupienie w nawyk — coś, co pielęgnujesz z biegiem czasu.

Unikalne połączenie uważności i motywacji sprawiło, że stało się ono ulubionym narzędziem osób, które chcą mniej przypomnień, a więcej wyników.

Najlepsze funkcje Forest

Sadź wirtualne drzewa, aby zachować skupienie podczas sesji pracy z limitem czasowym

Śledź trendy wydajności w czasie dzięki statystykom dziennym i tygodniowym

Dostosuj długość sesji do swojego stylu pracy

Zbieraj wirtualne monety w celu zapewnienia wsparcia dla sadzenia drzew w prawdziwym świecie

Synchronizuj postępy między rozszerzeniem przeglądarki a aplikacją mobilną

Ograniczenia aplikacji Forest

Brak listy bezpiecznych stron — podczas sesji musisz się w pełni zaangażować

W wersji Free nie można wstrzymywać sesji skupienia

Ograniczone funkcje analityczne w Free Plan

Ceny Forest

Aplikacja na iOS : 3,99 $ – jednorazowy zakup

Aplikacja na Androida : Free z zakupami w aplikacji; dostępna wersja Pro za 1,99 USD

Rozszerzenie do przeglądarki Chrome: Free

Oceny i recenzje Forest

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje dla dorosłych z ADHD

12. Scribe (najlepsze narzędzie do automatycznego przekształcania cykli pracy w przewodniki krok po kroku)

za pośrednictwem Scribe

Powtarzanie zabija wydajność — ale dokumentowanie procesów nie musi.

Scribe jest stworzony dla każdego, kto szkoli zespoły, wdraża nowych klientów lub udostępnia instrukcje dotyczące cykli pracy. Zamiast ręcznie pisać instrukcje, po prostu włącz rozszerzenie, przejdź przez proces raz, a Scribe zarejestruje każdy krok — kliknięcia myszą, wpisywanie tekstu, zrzuty ekranu w przeglądarce Chrome — i w kilka sekund zamieni to w dopracowany przewodnik.

To ogromna oszczędność czasu dla administratorów IT, zespołów produktowych, obsługi klienta i wszystkich, którzy mają dość powtarzania się na Slacku lub w Zoomie.

Najlepsze funkcje Scribe

Przed udostępnianiem usuń poufne dane z przewodników krok po kroku

Eksportuj przewodniki do formatu PDF lub HTML w celu stworzenia dokumentacji szkoleniowej

Dodaj niestandardowe elementy brandingowe do przewodników przeznaczonych dla klientów

Śledź, kto przeglądał lub otwierał przewodnik

Uporządkuj wszystkie dokumenty projektowe w folderach zespołowych, aby łatwo je znaleźć

Ograniczenia Scribe

Wymaga stabilnego cyklu pracy, aby uniknąć rejestrowania zbędnych kroków

Ograniczone narzędzia do edycji w Free Plan

Przechwytywanie tylko w przeglądarce (działania na pulpicie wymagają planu Pro)

Ceny Scribe

Podstawowe: Free

Pro Personal : 29 USD miesięcznie na użytkownika

Pro Team : 15 USD miesięcznie za użytkownika (minimum 5 użytkowników)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Scribe

G2 : 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Scribe?

Użytkownik serwisu G2 ocenia to następująco:

Scribe naprawdę zmieniło zasady gry w naszym zespole. Dzięki niemu tworzenie standardowych procedur operacyjnych stało się szybkie i łatwe, co pozwoliło nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. Sposób, w jaki automatycznie rejestruje procesy krok po kroku, naprawdę pomógł nam ujednolicić sposób działania i zachować spójność we wszystkich obszarach. Zdecydowanie polecam to każdemu zespołowi, który chce pracować mądrzej.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci dla Scribe

13. Instapaper (najlepsze rozwiązanie do tworzenia przejrzystych list czytelniczych bez rozpraszających elementów)

za pośrednictwem Instapaper

Niektóre narzędzia pomagają zapisywać zawartość; Instapaper pomaga się nią delektować. Jednym kliknięciem usuwa cyfrowy szum — żadnych reklam, żadnych wyskakujących okienek — tylko czysty, czytelny tekst w formacie, za który Twój mózg będzie Ci naprawdę wdzięczny.

Stworzony z myślą o myślicielach, badaczach i ciekawskich umysłach, Instapaper zamienia przeglądarkę Chrome w spokojną skrzynkę odbiorczą zawartości.

Prawdziwą siłą Instapaper jest widok czytania z pełną koncentracją. W przeciwieństwie do innych narzędzi do odkładania treści na później, usuwa on zbędne elementy i zachowuje tylko główną myśl, dając umysłowi przestrzeń do głębokiego przyswojenia treści.

Niezależnie od tego, czy zapisujesz 5-minutowy wpis na blogu, czy 5000-słowny artykuł śledczy, interfejs pozostaje zawsze minimalistyczny i elegancki. Ponadto synchronizacja między przeglądarką, urządzeniami mobilnymi, a nawet Kindle pozwala na dostęp do zapisanej zawartości z dowolnego miejsca.

Jeśli głęboka praca i świadome uczenie się są częścią Twoich celów związanych z wydajnością, to rozszerzenie zasługuje na miejsce na pasku zakładek.

Najlepsze funkcje Instapaper

Natychmiastowo zapisuj artykuły, posty na blogach i wideo z dowolnej strony internetowej

Zaznaczaj tekst i dodawaj adnotacje bez wychodzenia z trybu czytania

Używaj folderów do porządkowania i kategoryzowania zapisanej zawartości

Włącz tryb szybkiego czytania, aby zapamiętać więcej w krótszym czasie

Eksportuj artykuły do Kindle, aby wygodnie czytać je w trybie offline

Ograniczenia Instapaper

Brak folderów udostępnianych i narzędzi do współpracy

Wymaga ręcznej synchronizacji przed użyciem w trybie offline

Ograniczone wsparcie dla formatowania w artykułach zawierających wiele elementów multimedialnych

Ceny Instapaper

Free

Premium: 5,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Instapaper

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

14. Słownik Google (najlepszy do szybkiego sprawdzania definicji bez przerywania przepływu pracy)

za pośrednictwem Google

Przerwanie pracy w celu wyszukania słowa w Google zakłóca rytm pisania, poszukiwania informacji lub po prostu głębokiego zanurzenia się w lekturze. Słownik Google natychmiast rozwiązuje ten problem.

To rozszerzenie, idealne dla pisarzy, studentów i użytkowników wielojęzycznych, pozwala na dwukrotne kliknięcie dowolnego słowa na stronie internetowej, aby wyświetlić jego definicję w wyskakującym okienku. Bez zakładek, bez zbędnych czynności, tylko natychmiastowa jasność.

Jego największą zaletą jest to, że jest niemal niewidoczny — dopóki go nie potrzebujesz. Niezależnie od tego, czy czytasz zawartość techniczną, czy odświeżasz znajomość drugiego języka, ułatwia on płynne zrozumienie tekstu.

Najlepsze funkcje Słownika Google

Wyświetl definicje natychmiast, klikając dwukrotnie dowolne słowo

Zapisuj nowe słowa na spersonalizowanej liście słówek

Posłuchaj wymowy dzięki wbudowanej funkcji zamiany tekstu na mowę

Tłumacz obce słowa dzięki funkcji rozpoznawania języka

Uzyskaj dostęp do zakończonych definicji i przykładów użycia z paska narzędzi

Ograniczenia Słownika Google

Ograniczone wsparcie dla slangu, idiomów lub terminologii niszowej

Brak synchronizacji zapisanego słownictwa między urządzeniami

Nie integruje się z plikami PDF ani aplikacjami spoza przeglądarki

Ceny Słownika Google

Free

Oceny i recenzje Słownika Google

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

15. Speechify (najlepsze narzędzie do przekształcania tekstu w naturalnie brzmiący dźwięk)

za pośrednictwem Speechify

Czytanie nie zawsze jest najskuteczniejszym sposobem przyswajania zawartości — zwłaszcza gdy Twoje oczy potrzebują odpoczynku. Właśnie wtedy z pomocą przychodzi Speechify.

Speechify zamienia każdy tekst na ekranie w naturalnie brzmiącą mowę. Niezależnie od tego, czy przeglądasz notatki, czytasz artykuły, czy przeglądasz dokumenty, możesz teraz po prostu słuchać — nawet z czterokrotną prędkością.

Zdziwisz się, jak bardzo brzmi to jak prawdziwy głos. Dzięki wysokiej jakości głosom i regulowanemu tempu Speechify sprawia, że czujesz się, jakby czytała ci prawdziwa osoba, a nie robot.

Najlepsze funkcje Speechify

Przekształć dowolną stronę internetową lub dokument w plik audio

Wybieraj spośród wielu wysokiej jakości głosów i akcentów

Dostosuj prędkość odtwarzania nawet do 4x, aby szybciej przyswajać treści

Zaznaczaj i śledź tekst wizualnie podczas jego odtwarzania

Zapisuj i słuchaj w przeglądarce Chrome, na urządzeniach z systemem iOS i Android

Ograniczenia Speechify

Free Plan ogranicza dostęp do opcji głosowych klasy premium

Może błędnie odczytywać tekst w złożonych układach lub blokach kodu

Wymagane jest zalogowanie się, aby zsynchronizować dane między urządzeniami

Ceny Speechify

Free

Premium: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Speechify

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Za mało recenzji

16. Google Keep (Najlepsze narzędzie do szybkiego i elastycznego tworzenia notatek w przeglądarce)

za pośrednictwem Google Keep

Świetne pomysły nie czekają na idealny moment — a Google Keep został stworzony, by je uchwycić w chwili, gdy się pojawią.

To rozszerzenie jest idealne dla zapracowanych profesjonalistów, którzy potrzebują szybkiego i prostego sposobu na zapisywanie pomysłów, linków lub przypomnień. Niezależnie od tego, czy zapisujesz fragment wyników badań, notujesz zadanie, czy zapisujesz cytat, Keep zapewnia dostęp do notatek i ich porządkowanie na wszystkich urządzeniach.

Jaka jest ich największa zaleta? Prostota w połączeniu z synchronizacją. Notatki zapisane za pomocą rozszerzenia do przeglądarki Chrome natychmiast pojawiają się na telefonie, tablecie lub pasku bocznym Gmaila — bez żadnego wysiłku.

Najlepsze funkcje Google Keep

Zapisuj notatki, listy lub linki bezpośrednio z dowolnej strony internetowej

Oznaczaj notatki etykietami i kolorami, aby łatwo je porządkować

Przypnij ważne notatki, aby mieć do nich szybki dostęp

Uzyskaj dostęp do swoich notatek z przeglądarki Chrome, Gmaila i aplikacji mobilnych

Współpracuj, udostępniając notatki innym w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Google Keep

Brak wsparcia dla formatowania zaawansowanego, takiego jak pogrubienie czy kursywa

Ograniczona struktura folderów poza etykietami

Nie nadaje się do pisania długich tekstów ani tworzenia złożonych dokumentów

Ceny Google Keep

Free

Oceny i recenzje Google Keep

G2 (Google Workspace) : 4,6/5 (ponad 42 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Google Keep prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu Capterra udostępnia:

Google Keep to najtańszy sposób na rejestrowanie działań i tworzenie listy rzeczy do zrobienia. Mogę śledzić postępy, zaznaczając pola. W celu edycji mogę również zmieniać tło. Logowanie na wielu urządzeniach przebiega bardzo płynnie, mogę używać mojego telefonu Pixel i komputera razem lub osobno, a wynik synchronizacji w czasie rzeczywistym pozostaje ten sam.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci dla Google Keep

17. Win the Day (Najlepsze do budowania codziennej koncentracji i długoterminowych nawyków)

Wielkich celów nie robi się w jeden dzień — ale robi się je dzień po dniu. Win the Day pomaga Ci zachować tę perspektywę na pierwszym planie za każdym razem, gdy otwierasz nową zakładkę.

To rozszerzenie do przeglądarki Chrome jest idealne dla każdego, kto chce zachować konsekwencję bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji. Zastępuje ono nową zakładkę przejrzystym pulpitem nawigacyjnym, który zawiera główny cel dzienny, narzędzie do śledzenia nawyków oraz motywujące podpowiedzi — wszystko, czego potrzebujesz, aby wzmocnić małe sukcesy, które się sumują.

To, co sprawia, że jest to tak skuteczne, to skupienie się na jednej rzeczy. Bez bałaganu, bez konkurujących ze sobą priorytetów — tylko jeden cel, który pozwala zachować równowagę.

Najlepsze funkcje Win the Day

Ustal i wyświetlaj swój główny cel dnia za każdym razem, gdy otwierasz nową zakładkę

Śledź do trzech codziennych nawyków dzięki wizualnym paskom postępu

Podziel duże cele na mniejsze kamienie milowe

Skorzystaj z wbudowanego trybu skupienia, aby pracować bez rozpraszania uwagi

Otrzymuj motywujące przypomnienia, które pomogą Ci utrzymać właściwy kierunek podczas śledzenia

Limitations of Win the Day

Brak synchronizacji między urządzeniami

Ograniczona liczba miejsc na nawyki w wersji Free

Nieprzeznaczone do planowania na poziomie zadań

Ceny pakietu „Win the Day”

Free

Oceny i recenzje Win the Day

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

18. StayFocusd (najlepsze do blokowania cyfrowych rozpraszaczy i skupienia się na zadaniu)

za pośrednictwem StayFocusd

Czasami największym wrogiem wydajności nie jest lista zadań do zrobienia, ale zakładka, której nie powinieneś był otwierać.

StayFocusd jest idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących zdalnie, studentów i freelancerów, którzy chcą odzyskać koncentrację bez polegania wyłącznie na sile woli. To rozszerzenie pozwala ustawić dzienne limity czasowe na rozpraszających uwagę stronach internetowych — po wyczerpaniu przydzielonych minut dostęp do nich jest blokowany do końca dnia.

Najbardziej znaczącą funkcją jest „Nuclear Option”, która całkowicie blokuje określone strony. Żadnych luk, żadnych drugich szans — tylko czysty, nieprzerwany czas pracy.

Najlepsze funkcje StayFocusd

Ustal dzienne limity czasu na stronach, które rozpraszają uwagę

Blokuj całe strony, określone ścieżki lub zawartość na stronie

Włącz opcję „Nuclear Option”, aby całkowicie wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę

Dostosuj niestandardowe godziny aktywności do swojego harmonogramu

Skorzystaj z trybu wyzwań, aby celowo utrudnić zmianę ustawień

Ograniczenia StayFocusd

Blokady działają wyłącznie w przeglądarce Chrome

Można to ominąć, korzystając z trybu incognito, jeśli nie jest on wyłączony

Brak raportów analitycznych i dotyczących wydajności

Ceny StayFocusd

Free

Oceny i recenzje StayFocusd

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

19. Publer (Najlepsze narzędzie do planowania i zarządzania postami w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Publer

Regularne publikowanie treści to sekret zwiększania swojej obecności w sieci — ale żonglowanie platformami może stać się pracą na pełen etat. Właśnie wtedy do akcji wkracza Publer.

Idealny dla marketerów, twórców i małych firm, Publer pomaga tworzyć, planować i zarządzać postami w mediach społecznościowych z jednego centralnego pulpitu nawigacyjnego. Dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Chrome możesz pobierać zawartość z dowolnej strony i natychmiast umieszczać ją w kolejce do publikacji na Instagramie, LinkedIn, X (Twitterze), Facebooku i nie tylko.

Jego główną zaletą jest elastyczność. Możesz projektować posty z niestandardowymi elementami wizualnymi, ustawiać częstotliwość publikacji, a nawet korzystać z AI do generowania podpisów — wszystko to bez otwierania tuzina zakładek.

Najlepsze funkcje Publer

Udostępniaj zawartość z dowolnej strony internetowej na wielu platformach jednym kliknięciem

Planuj posty na wielu kontach społecznościowych jednocześnie

Wykorzystaj wbudowaną AI do generowania podpisów i hashtagów

Skorzystaj z kalendarza wizualnego, aby zaplanować kampanie z wyprzedzeniem

Śledź zaangażowanie dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym

Limits of Publer

Ograniczone funkcje w Free Plan

Nie oferuje wsparcia dla bezpośredniego planowania relacji na Instagramie

Dla początkujących może to być przytłaczające

Ceny Publer

Free

Professional : Od 5 USD miesięcznie

Business : Od 10 USD miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Publer

G2 : 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Publerze?

W recenzji Capterra czytamy :

Długość harmonogramu postów pozwala mi zaplanować zawartość na 2–3 miesiące. Wszystkie posty są automatycznie umieszczane w standardowych miejscach w tekście, co pozwala mi skupić się wyłącznie na treści. Bardzo podoba mi się również to, że udostępnianie w wielu mediach odbywa się całkowicie automatycznie, bez powiadomień.

20. Shareaholic (Najlepsze do udostępniania i śledzenia zawartości na wielu platformach)

za pośrednictwem Shareaholic

Tworzenie świetnej zawartości to tylko połowa zadania — druga połowa to zadbanie o to, by była ona widoczna. Shareaholic pomaga bez wysiłku wypełnić tę lukę.

To rozszerzenie do przeglądarki Chrome, idealne dla blogerów, specjalistów ds. marketingu zawartości i wydawców, pozwala w kilka sekund udostępnić dowolną stronę internetową na dziesiątkach platform społecznościowych. Niezależnie od tego, czy prowadzisz promocję artykułu, tworzysz zestawienie, czy prowadzisz promocję strony nowego produktu, Shareaholic sprawia, że dystrybucja zawartości jest dziecinnie prosta.

Wbudowane narzędzia analityczne i śledzenie linków pokazują, jak Twoja zawartość radzi sobie po udostępnianiu — dzięki czemu nie publikujesz jej bezmyślnie.

Najlepsze funkcje Shareaholic

Udostępniaj strony internetowe na wielu platformach jednym kliknięciem

Skracaj adresy URL dzięki wbudowanemu narzędziu do śledzenia linków

Monitoruj zaangażowanie dzięki analizom w czasie rzeczywistym

Dostosuj niestandardowe przyciski udostępniania w mediach społecznościowych i ich rozmieszczenie

Zintegruj z Google Analytics, aby uzyskać głębszy wgląd

Ograniczenia Shareaholic

Ograniczone możliwości dostosowywania w wersji Free

Niektóre funkcje analityczne wymagają ręcznych ustawień

Nie nadaje się do zespołów ani środowisk wieloosobowych

Ceny Shareaholic

Free Forever

Professional : 10 USD/miesiąc

Teams : 39 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Shareaholic

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

21. Evernote Web Clipper (najlepsze narzędzie do zapisywania i porządkowania zawartości badawczej)

za pośrednictwem Evernote

Kiedy zbierasz informacje z artykułów, plików PDF i stron badawczych, rozproszone notatki mogą zniweczyć Twój impet. Evernote Web Clipper rozwiązuje ten problem za pomocą jednego potężnego przycisku zapisywania.

To rozszerzenie do przeglądarki Chrome pozwala wycinać całe strony, uproszczone artykuły lub konkretne sekcje, a następnie organizować je bezpośrednio w notatnikach Evernote. Jest idealne do tworzenia wyselekcjonowanych kolekcji, materiałów do nauki lub materiałów referencyjnych do projektów bez konieczności przełączania się między zakładkami lub kopiowania i wklejania.

Dzięki temu rozszerzeniu możesz przechwycić nie tylko zawartość, ale i kontekst — wraz z URL-ami źródeł, zaznaczeniami i osobistymi notatkami.

Najlepsze funkcje Evernote Web Clipper

Clip całe artykuły, uproszczone strony, zakładki lub zrzuty ekranu

Zapisuj bezpośrednio do konkretnych notatników z etykietami i adnotacjami

Zaznaczaj kluczowe fragmenty tekstu i dodawaj komentarze podczas wycinania

Synchronizuj zapisaną zawartość między aplikacjami Evernote na urządzenia mobilne i aplikacjami komputerowymi

Używaj skrótów klawiaturowych w przeglądarce Chrome , aby szybciej wycinać zawartość

Limity Evernote Web Clipper

Wymagane jest zalogowanie się do Evernote, aby zapisać Clips

Niektóre strony o rozbudowanym układzie wyświetlają się nieprawidłowo

Ograniczone opcje formatowania w wycinanych notatkach

Ceny Evernote Web Clipper

Free

Indywidualny : 14,99 USD/miesiąc

Professional : 17,99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Evernote Web Clipper

G2 : 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra (Evernote Teams): 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote Web Clipper?

Recenzja serwisu G2 mówi:

Bardzo podoba mi się sposób, w jaki Evernote połączył najbardziej przydatne funkcje w jednym intuicyjnym projekcie. Opcja pisma ręcznego jest niezwykle przydatna dla osób, które mogą nie znać niektórych obcych symboli i systemów pisma. Dostępna jest również funkcja automatycznego fotografowania dokumentów, z której można skorzystać, po prostu trzymając kartkę przed aparatem. Korzystając z Web Clipper, użytkownicy mogą szybko i łatwo powrócić do dowolnej części swoich ulubionych stron internetowych bez konieczności przeglądania stron z zakładkami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz trudności z zapamiętaniem tego, co czytasz lub oglądasz? Wypróbuj uporządkowaną metodę sporządzania notatek, taką jak system Cornella lub Zettelkasten, aby Twoje cyfrowe notatki były bardziej efektywne. Zamiast gromadzić informacje, uporządkuj je według kluczowych pomysłów, podsumowań i punktów do działania. Połącz to z narzędziami takimi jak ClickUp Docs, Google Keep lub Evernote, aby szybko zapisywać spostrzeżenia podczas przeglądania stron. Odpowiednia metoda pomaga przekształcić rozproszone notatki w wiedzę, którą można wykorzystać ponownie. Zastanawiasz się, czy wybrać rozszerzenie Evernote, czy OneNote dla przeglądarki Chrome? Porównaliśmy dla Ciebie OneNote i Evernote.

22. Click&Clean (Najlepsze do szybkiego czyszczenia przeglądarki jednym kliknięciem)

Zagracona przeglądarka Chrome jest nie tylko irytująca — spowalnia Cię i naraża Twoją prywatność na ryzyko. Aplikacja internetowa Click&Clean usuwa cyfrowy bałagan jednym płynnym ruchem.

To rozszerzenie do przeglądarki Chrome, idealne dla profesjonalistów pracujących online przez cały dzień, pomaga wyczyścić pamięć podręczną, pliki cookie, historię pobierania i nie tylko — bez konieczności zagłębiania się w ustawieniach przeglądarki.

Jest to szczególnie przydatne po sesjach pracy z poufnymi danymi, udostępnianiu urządzeń lub długich maratonach badawczych.

To, co wyróżnia rozszerzenia Google Chrome spośród innych aplikacji, to ich wszechstronność i łatwość obsługi. Wystarczy jedno kliknięcie, a Twoje obszary robocze zostaną odświeżone i zabezpieczone.

Najlepsze funkcje Click&Clean

Wyczyszczona historia przeglądania, pamięć podręczna, pliki cookie i dzienniki pobierania

Automatyczne czyszczenie danych przeglądarki po zamknięciu Chrome

Usuń pliki tymczasowe i nieużywane dane, aby zwolnić przestrzeń

Przeskanuj przeglądarkę w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania i plików cookie służących do śledzenia

Uzyskaj dostęp do narzędzi i ustawień dotyczących prywatności z jednego panelu

Limity Click&Clean

Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi rozszerzeniami

Brak funkcji planowania automatycznego czyszczenia

Należy używać ostrożnie — przypadkowego wyczyszczenia nie da się cofnąć

Ceny Click&Clean

Free

Oceny i recenzje Click&Clean

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

23. Hunter (Najlepsze narzędzie do wyszukiwania i weryfikacji profesjonalnych adresów e-mail)

Znalezienie właściwego adresu e-mail nie powinno zajmować godzin podczas tworzenia list kontaktowych lub weryfikacji kontaktów. Hunter dba o to, by tak nie było.

Rozszerzenie do przeglądarki Chrome zostało stworzone z myślą o zespołach sprzedaży, rekruterach, specjalistach ds. PR i marketerach, którzy potrzebują szybkiego dostępu do zweryfikowanych adresów e-mail firm. Gdy odwiedzasz stronę internetową firmy, Hunter wyświetla dostępne adresy e-mail powiązane z tą domeną — wraz z tytułami, źródłami i ocenami wiarygodności.

Jego prawdziwa siła tkwi w weryfikacji. Nie otrzymujesz po prostu wiadomości e-mail — otrzymujesz taką, która z większym prawdopodobieństwem dotrze do adresata, a nie zostanie odrzucona.

Najlepsze funkcje Huntera

Znajdź zweryfikowane adresy e-mail na stronach internetowych dowolnych firm

Widok tytułów stanowisk i informacji o działach wraz z danymi kontaktowymi

Zapisuj potencjalnych klientów bezpośrednio na liście lub eksportuj do pliku CSV

Sprawdź dostarczalność dzięki wbudowanej weryfikacji wiadomości e-mail

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Salesforce, HubSpot i Zapier

Limity Huntera

Ograniczona liczba wyszukiwań miesięcznie w Free Plan

Nie wszystkie domeny zwracają użyteczne wyniki wyszukiwania adresów e-mail

Rozszerzenie nie umożliwia skanowania wielu domen jednocześnie

Ceny Hunter

Dostępny Free Plan

Pakiet startowy : 49 USD/miesiąc

Growth : 149 USD/miesiąc

Scale : 299 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Huntera

G2 : 4,4/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hunterze?

W recenzji Capterra czytamy:

Jako zapracowany przedsiębiorca, który nie ma czasu na szukanie informacji o platformach do wysyłania zimnych e-maili ani nawet na naukę ich obsługi, dzięki platformie Hunter całe doświadczenie stało się niezwykle łatwe do zrozumienia i użycia. Nie tylko jestem w stanie realizować swoje kampanie outreachowe, ale czuję, że uczę się również, jak działa sprzedaż B2B.

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do pozyskiwania potencjalnych klientów

👀 Czy wiesz, że: Tryb incognito w rzeczywistości nie ukrywa Cię przed stronami internetowymi ani sieciami. Chociaż tryb incognito uniemożliwia przeglądarce Chrome zapisywanie historii przeglądania, plików cookie lub danych stron na Twoim urządzeniu, nie sprawia, że Twoja aktywność w sieci staje się niewidoczna. Jeśli zalogujesz się na stronie internetowej, strona ta nadal wie, że to Ty — nawet w trybie incognito. Twój dostawca usług internetowych, pracodawca lub szkoła mogą również monitorować, jakie strony odwiedzasz. Jest to przydatne dla lokalnej prywatności, np. podczas kupowania prezentu na wspólnym komputerze, ale nie blokuje reklam ani nie zapobiega śledzeniu przez same strony internetowe. Tryb incognito zapewnia prywatność przed innymi osobami korzystającymi z Twojego urządzenia — nie przed Internetem.

24. Keyword Surfer (Najlepsze narzędzie do szybkiego badania SEO na stronie podczas przeglądania)

za pośrednictwem Keyword Surfer

Jeśli zajmujesz się tworzeniem zawartości, czas i intencja wyszukiwania są wszystkim. Keyword Surfer zapewnia wgląd w dane SEO w czasie rzeczywistym bezpośrednio w Google, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

To rozszerzenie, idealne dla specjalistów SEO, specjalistów ds. marketingu zawartości i niezależnych pisarzy, pokazuje liczbę wyszukiwań słów kluczowych, powiązane terminy oraz dane na poziomie domeny bezpośrednio na stronie wyników wyszukiwania. Żadnych pulpitów nawigacyjnych, żadnych arkuszy kalkulacyjnych — tylko natychmiastowy, przydatny kontekst podczas przeglądania stron.

Możesz ocenić potencjał słowa kluczowego, wykryć luki w zawartości i rozpocząć planowanie — wszystko to przed kliknięciem w jakikolwiek link.

Najważniejsze funkcje Keyword Surfer

Zobacz dane dotyczące liczby wyszukiwań i CPC obok każdego zapytania w Google

Odkrywaj pomysły na słowa kluczowe w oparciu o aktualny kontekst SERP

Wyświetl szacunkowy ruch dla każdej domeny w wynikach wyszukiwania

Analizuj liczbę słów i użycie słów kluczowych na stronach z najwyższymi pozycjami w wynikach wyszukiwania

Eksportuj listy słów kluczowych i statystyki jednym kliknięciem

Ograniczenia Keyword Surfer

Dane mogą nieznacznie różnić się od tych z narzędzi takich jak Ahrefs czy SEMrush

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania wskaźników słów kluczowych

Działa tylko na stronach wyszukiwarki Google

Ceny Keyword Surfer

Essential : 99 USD/miesiąc

Scale : 219 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Keyword Surfer

G2 : 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Keyword Surfer?

W recenzji Capterra czytamy:

Mam mieszane opinie na temat Surfera. Chociaż sprawdza się w analizie SERP, włączaniu NLP do zawartości i planowaniu klastrów, nie ma sensu używać go do pisania o tematach o ograniczonej konkurencji. Funkcja AI humanizer to po prostu strata czasu. Nie wnosi nic dobrego do zawartości. Krótko mówiąc, to dobre narzędzie SEO, ale nie można na nim polegać w przypadku wszystkich rodzajów zawartości.

👀 Czy wiesz, że: Chrome ma mało znaną funkcję „wyszukiwania w witrynie”. Wpisz domenę witryny w pasku adresu, naciśnij klawisz Tab, a Chrome pozwoli Ci przeszukiwać tę witrynę bezpośrednio. Na przykład wpisanie „amazon.com [Tab] słuchawki” spowoduje wyszukanie słuchawek w serwisie Amazon — bez konieczności ładowania strony głównej. To ukryta funkcja zwiększająca wydajność, wbudowana bezpośrednio w przeglądarkę.

25. MozBar (najlepsze narzędzie do szybkiego sprawdzania wskaźników SEO i analizy konkurencji)

za pośrednictwem MozBar

Podczas analizowania wyników wyszukiwania każde kliknięcie powinno się liczyć. MozBar wyświetla kluczowe wskaźniki SEO w przeglądarce, dzięki czemu możesz podejmować trafniejsze decyzje bez otwierania kolejnej zakładki.

Idealne dla specjalistów SEO, marketerów cyfrowych i strategów treści, MozBar dodaje natychmiastowe informacje, takie jak Domain Authority, Page Authority i dane dotyczące linków zwrotnych, bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz analizę konkurencji, czy oceniasz możliwości linkowania, zapewnia Ci kontekst pozwalający na szybkie działanie.

To, co wyróżnia to rozszerzenie, to możliwość podświetlania atrybutów linków — follow, nofollow, wewnętrznych lub zewnętrznych — podczas przeglądania dowolnej strony. Otrzymujesz pełny obraz SEO w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje MozBar

Wyświetlaj autorytet domeny i strony bezpośrednio w wynikach wyszukiwania Google

Zaznaczaj typy linków na dowolnej stronie, aby ocenić jakość linków zwrotnych

Widok elementów na stronie, takich jak tytuł, metaopis i nagłówki

Eksportuj analizę SERP w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowych audytów

Natychmiast porównuj profile linków między konkurencyjnymi stronami

Limit MozBar

Zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji Moz Pro

Nieznacznie spowalnia ładowanie stron w witrynach z dużą ilością zawartości

Wskaźniki są specyficzne dla Moz i nie są zsynchronizowane z Google ani Ahrefs

Ceny MozBar

Dostępny Free Plan

Lokalnie: od 16 USD miesięcznie

Pro: Od 49 USD miesięcznie

CENA: Od 720 USD miesięcznie

Oceny i recenzje MozBar

G2 : 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o MozBar prawdziwi użytkownicy

W recenzji Capterra czytamy:

Najważniejszą funkcją, bez której specjalista SEO nie może się obejść, są wskaźniki DA i PA, które zawsze pomagają w śledzeniu wyników podejmowanych wysiłków. Narzędzie Backlink Analyzer jest naprawdę pomocne w analizowaniu linków zwrotnych, aby odrzucić te szkodliwe, które mogą w jakiś sposób zaszkodzić witrynie. Podsumowując, używamy go do mierzenia efektów naszych wysiłków SEO oraz ogólnego stanu naszych stron internetowych.

Zwiększ wydajność cyklu pracy dzięki rozszerzeniom do przeglądarki Chrome

Przeglądarka Chrome potrafi znacznie więcej niż tylko otwierać zakładki. Dzięki odpowiednim rozszerzeniom zwiększającym wydajność staje się inteligentnym obszarem roboczym — takim, które pozwala rejestrować pomysły, blokować czynniki rozpraszające uwagę, śledzić czas i pomaga wykonać więcej zadań bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami za pomocą ClickUp, utrzymujesz koncentrację dzięki Forest, czy przyspieszasz badania SEO za pomocą MozBar, każde narzędzie z tej listy wnosi coś wyjątkowego do Twojego cyklu pracy. Prawdziwa magia dzieje się, gdy połączysz kilka z nich i pozwolisz im po cichu optymalizować Twój dzień zza kulis.

Zacznij od narzędzi, które pomogą Ci pokonać największe przeszkody w wydajności — i rozbudowuj je. Nie potrzebujesz tuzina rozszerzeń, aby zauważyć różnicę. Wystarczą te właściwe.

