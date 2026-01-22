Ponad 25 najlepszych rozszerzeń Chrome zwiększających wydajność w 2026 roku

Twoja przeglądarka Google Chrome pracuje ciężko przez cały dzień, ale czy na pewno wykorzystujesz ją w pełni? Technologia może pomóc zwiększyć efektywność przeglądarki i Twoją wydajność dzięki kilku prostym rozszerzeniom do przeglądarki Chrome.
W tym wpisie na blogu zebraliśmy najlepsze rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność – takie, które nie tylko ładnie wyglądają na pasku narzędzi. Te dodatki ze sklepu internetowego Chrome pomogą Ci myśleć szybciej, pracować mądrzej i zachować czujność od pierwszej zakładki do ostatniej.
Chcesz zwiększyć swoją wydajność dzięki przydatnym rozszerzeniom do przeglądarki Chrome? Zobaczmy, co mamy do zaoferowania.
Dlaczego warto wybrać rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność?
Twoja przeglądarka to Twój drugi mózg — ale bez odpowiednich narzędzi zwiększających wydajność może przypominać raczej cyfrową szufladę z rupieciami.
Rozszerzenia Google Chrome zmieniają Twoją codzienną przeglądarkę w usprawniony obszar roboczy. Niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, uczysz się do późna, zarządzasz kampanią, czy piszesz kod, rozszerzenia zwiększające wydajność eliminują utrudnienia i sprawiają, że codzienne cykle pracy przebiegają płynniej, szybciej i są mniej chaotyczne.
Oto dlaczego osoby osiągające najlepsze wyniki używają tych rozszerzeń przeglądarki jako trików zwiększających wydajność:
- Porządek w pracy: Zarządzaj zakładkami, notatkami i zakładkami bez chaosu
- Zautomatyzuj powtarzalne czynności: Oszczędzaj czas dzięki inteligentnym skrótom i narzędziom do automatyzacji przeglądarki
- Zachowaj skupienie: blokuj czynniki rozpraszające uwagę, wyznaczaj cele i buduj lepsze nawyki
- Uchwyć pomysły w locie: zapisuj linki, wycinaj artykuły, nagrywaj wideo oraz rób zrzuty ekranu stron internetowych i notatki bez przełączania się między aplikacjami
- Pracuj na różnych platformach: synchronizuj zadania, kalendarze i projekty między wieloma aplikacjami, z których już korzystasz
Jeśli Twoja przeglądarka jest miejscem, w którym pracujesz, te rozszerzenia do Google Chrome sprawią, że będzie to również miejsce, w którym kwitnie wydajność.
🧠 Ciekawostka: W 2008 roku firma Google wprowadziła przeglądarkę Chrome w wyjątkowy sposób — za pomocą 38-stronicowego komiksu zilustrowanego przez Scotta McCloud. To kreatywne podejście szczegółowo przedstawiało funkcje i architekturę przeglądarki, wyróżniając ją na tle typowych premier oprogramowania.
Najlepsze rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność w skrócie
Oto przegląd najlepszych rozszerzeń do przeglądarki Chrome, które pomogą Ci usprawnić cykl pracy, zachować skupienie i wykonać więcej zadań bez opuszczania przeglądarki.
|Narzędzie
|Najlepsze dla
|Najważniejsze funkcje
|Ceny*
|ClickUp
|Inteligentne przechwytywanie zadań między zakładkami
|Natychmiastowe tworzenie zadań z dowolnej strony internetowej, zrzuty ekranu, śledzenie czasu, robienie notatek, nagrywanie ekranu, zintegrowana AI
|Dostępny jest Free Plan; dla przedsiębiorstw dostępne są niestandardowe ceny
|Grammarly
|Poprawa jakości pisania i przejrzystości tekstu w czasie rzeczywistym
|Poprawki gramatyczne, sugestie dotyczące tonu wypowiedzi i przeróbki tekstu oparte na AI w Gmailu, Dokumentach i na platformach społecznościowych
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie
|Momentum
|Skupienie i uważność na nowych zakładkach
|Zastąp nową zakładkę codziennym celem, inspirującym cytatem lub minimalistyczną listą zadań
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 3,33 USD miesięcznie
|Todoist
|Proste, ale potężne narzędzie do zarządzania zadaniami
|Tworzenie zadań z dowolnej zakładki, wprowadzanie tekstu w języku naturalnym, udostępnianie projektów
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 5 USD miesięcznie
|LastPass
|Bezpieczne zarządzanie hasłami
|Zapisane dane logowania i autouzupełnianie, generowanie haseł, bezpieczne udostępnianie i dostęp
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 3 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)
|Loom
|Szybka, asynchroniczna komunikacja wideo
|Nagrywanie ekranu i głosu, natychmiastowe udostępnianie za pomocą linków, transkrypcje oparte na AI
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 18 USD miesięcznie
|Ghostery
|Blokowanie reklam i przeglądanie w trybie prywatnym
|Blokowanie reklam i modułów śledzących, mapa modułów śledzących na żywo, szybkie i bezpieczne przeglądanie
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 1,99 USD miesięcznie
|OneTab
|Porządkowanie zakładek z nadmiarem kart
|Konwersja zakładek na listę, wsparcie dla grup zakładek, zmniejszenie obciążenia procesora
|Free
|Noisli
|Podkłady dźwiękowe poprawiające koncentrację
|Niestandardowe ścieżki dźwiękowe do pracy wymagającej głębokiego skupienia.
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie
|Clockify
|Dokładne śledzenie czasu
|Śledzenie czasu w różnych narzędziach, tagi projektów, szczegółowe raporty czasowe
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 6,99 USD miesięcznie
|Forest
|Skup się dzięki świadomym blokom Pomodoro
|Tryb skupienia oparty na timerze, zachęty do sadzenia drzew
|Brak planu darmowego; plan płatny kosztuje 3,99 USD (opłata jednorazowa, dotyczy wyłącznie rozszerzenia)
|Scribe
|Automatycznie generowane przewodniki krok po kroku
|Rejestracja kliknięć i naciśnięć klawiszy, automatycznie generowane samouczki wizualne
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 15 USD miesięcznie
|Instapaper
|Przejrzyste kolejki czytania bez rozpraszających elementów
|Zapisywanie artykułów i wideo jednym kliknięciem, synchronizacja między urządzeniami, foldery, adnotacje z zaznaczeniami i notatkami, dostęp w trybie offline lub na Kindle
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 5,99 USD miesięcznie
|Słownik Google
|Szybkie definicje w przeglądarce
|Natychmiastowe wyskakujące okienka z definicjami i wymową bez opuszczania strony
|Free
|Speechify
|Przekształcaj dowolny tekst w plik audio z naturalnie brzmiącymi głosami
|Konwersja tekstu na mowę, regulacja prędkości
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 11,58 USD miesięcznie
|Google Keep
|Szybkie i elastyczne tworzenie notatek
|Szybkie zapisywanie notatek, list kontrolnych i linków na różnych urządzeniach, etykiety, kolory, przypomnienia
|Free
|Zwyciężaj każdego dnia
|Codzienne śledzenie skupienia i nawyków
|Codzienne wyznaczanie celów, śledzenie nawyków, aktualizacje postępów
|Free
|StayFocusd
|Blokowanie cyfrowych czynników rozpraszających uwagę
|Limity czasowe dla rozpraszających stron internetowych, tryb „Nuclear Mode” do całkowitego blokowania stron
|Free
|Publer
|Planowanie postów w mediach społecznościowych
|Planowanie postów i automatyczne publikowanie na różnych platformach, podpisy generowane przez AI
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD miesięcznie
|Shareaholic
|Udostępnianie i śledzenie zawartości na platformach społecznościowych
|Skracanie adresów URL, udostępnianie w mediach społecznościowych, śledzenie skuteczności zawartości
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 8 USD miesięcznie
|Evernote Web Clipper
|Zapisywanie i porządkowanie wyników wyszukiwania w sieci
|Wycinanie fragmentów stron internetowych, zaznaczanie tekstu, notatniki, etykiety i komentarze
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 10,83 USD miesięcznie
|Click&Clean
|Bezpieczne przeglądanie stron internetowych
|Czyszczenie pamięci podręcznej, plików cookie i danych przeglądania jednym kliknięciem, skanowanie prywatności
|Free
|Hunter
|Wyszukiwanie zweryfikowanych adresów e-mail firm
|Wyszukiwanie i weryfikacja wiadomości e-mail, eksport listy kontaktów
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 49 USD miesięcznie
|Keyword Surfer
|Badania SEO na stronie
|Wyświetlanie danych dotyczących liczby wyszukiwań słów kluczowych i SEO na stronach wyszukiwania Google.
|Free
|MozBar
|Wskaźniki SEO i analiza konkurencji
|Sprawdzanie autorytetu domeny i strony, ocena spamowa, wskazówki dotyczące optymalizacji
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 49 USD miesięcznie
|Surfer SEO
|Optymalizacja zawartości i dane SERP
|Dane dotyczące słów kluczowych, sugestie dotyczące struktury i zawartości, wskazówki dotyczące optymalizacji
|Brak Free Planu; Plany płatne zaczynają się od 99 USD miesięcznie
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.
🧠 Ciekawostka: Gra z dinozaurem w przeglądarce Chrome stała się internetową sensacją — a przecież nie miała to być żadna wielka sprawa. Dodana w 2014 roku gra „Dino Runner” pojawia się, gdy przeglądarka nie może nawiązać połączenia z internetem. Wystarczy nacisnąć spację, aby T-Rex przeskakiwał nad kaktusami i ptakami na pustyni. Gra ma nawet własną rzeszę fanów i modyfikacje tabeli wyników.
Najlepsze rozszerzenia Chrome zwiększające wydajność w 2025 roku
Nie wszystkie narzędzia zwiększające wydajność znajdują się w osobnych aplikacjach — niektóre z najlepszych są już ukryte w pasku przeglądarki.
Odpowiednie rozszerzenia do przeglądarki Chrome nie tylko oszczędzają czas — pomagają też uporządkować myśli. Od opanowania nadmiaru zakładek po zapisywanie ulotnych pomysłów — dyskretnie wspierają Cię w tych drobnych momentach, które decydują o sukcesie lub porażce Twojego cyklu pracy.
Przyjrzyjmy się najpopularniejszym rozszerzeniom do przeglądarki Chrome, które na nowo definiują wydajność przeglądania stron.
1. ClickUp (najlepsze narzędzie do inteligentnego rejestrowania zadań i zwiększania wydajności w różnych zakładkach)
ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, to ulepszenie wydajności, którego brakowało Twojej przeglądarce.
Dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Chrome ClickUp sprawia, że przeglądanie stron internetowych staje się praktyczne. Przeglądasz LinkedIn i natrafiłeś na świetny pomysł? Zapisz go jako zadanie ClickUp jednym kliknięciem. Sprawdzasz projekt? Zrób zrzut ekranu, dodaj adnotacje i wyślij opinię — bez otwierania nowej aplikacji.
Czytasz artykuł? Dodaj go do zadania lub zanotuj spostrzeżenia w Notatniku. To szybkie, dostosowane do kontekstu i stworzone z myślą o prawdziwej pracy.
To, co wyróżnia rozszerzenie ClickUp dla przeglądarki Chrome, to głębokie połączenie przeglądania stron internetowych z Twoim obszarem roboczym ClickUp. Wszystko, co zapisujesz — zadania, wpisy czasu, zrzuty ekranu — jest płynnie synchronizowane z Twoimi projektami w ClickUp.
To oznacza koniec z rozrzuconymi notatkami i zapomnianymi sprawami do załatwienia. Nie tylko organizujesz swój dzień, ale rejestrujesz go na bieżąco.
To przydatne narzędzie dla marketerów poszukujących pomysłów, programistów rejestrujących błędy czy menedżerów przełączających się między Slackiem, Dyskiem i pulpitami nawigacyjnymi.
A gdy pisanie długiego wyjaśnienia wydaje się zbyt dużym wysiłkiem, po prostu naciśnij przycisk nagrywania i stwórz Clip — idealny do asynchronicznych aktualizacji lub przekazywania opinii.
Dla osób, które spędzają większość czasu w sieci, rozszerzenie ClickUp staje się nie tyle dodatkiem, co raczej towarzyszem w cyklu pracy. Nic więc dziwnego, że jest to jedno z najwyżej ocenianych rozszerzeń do przeglądarki Chrome służących do automatyzacji zadań.
📮 ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności 4 razy częściej korzystają z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A może warto skorzystać z jednej platformy?
Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp łączy Twoje zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy w ramach jednej platformy, uzupełnionej o cykle pracy oparte na AI. Gotowy na mądrzejszą pracę? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, sprawia, że praca staje się widoczna, i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Twórz zadania z dowolnej strony internetowej i dołączaj linki, zrzuty ekranu lub notatki jako załączniki
- Używaj Notatnika do szybkiego zapisywania pomysłów, notatek ze spotkań lub listy rzeczy do zrobienia
- Śledź czas poświęcony na zadania bez przełączania się między narzędziami
- Dodawaj adnotacje do zrzutów ekranu i zapisuj je bezpośrednio w zadaniu
- Nagrywaj Clips, aby zastąpić spotkania lub długie wątki na Slacku
- Automatycznie synchronizuj zadania i rejestry czasu z Twoim obszarem roboczym ClickUp
Ograniczenia ClickUp
- Może to wydawać się przytłaczające, biorąc pod uwagę tak wiele funkcji
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?
W recenzji serwisu G2 czytamy:
Łatwa integracja z rozszerzeniem Google Chrome, dzięki czemu można szybko tworzyć zadania na podstawie e-maili do późniejszego wykonania; świetne narzędzie do zarządzania czasem zarówno dla osób prywatnych, jak i do współpracy firmowej przy projektach międzydziałowych; łatwość opanowania obsługi platformy.
2. Grammarly (najlepsze narzędzie do poprawiania tekstu w czasie rzeczywistym i zwiększania przejrzystości)
Jeśli słowa są częścią Twojej codziennej rutyny, Grammarly to narzędzie, o którym nie wiedziałeś, że Twoja przeglądarka go potrzebuje. Zostało stworzone dla każdego, kto pisze w sieci — marketerów tworzących posty, studentów pracujących nad zadaniami lub założycieli wysyłających aktualizacje dla inwestorów.
Grammarly działa dyskretnie w tle w Gmailu, LinkedIn, Dokumentach Google i niemal każdym polu tekstowym w sieci. To rozszerzenie do przeglądarki Chrome oparte na AI jest znane przede wszystkim z tego, że pomaga pisać elegancko i z sensem — nie tylko poprawiając ortografię i gramatykę, ale także doradzając w kwestii tonu i przejrzystości tekstu.
To, co odróżnia to narzędzie od wielu popularnych alternatyw dla Grammarly, to jego szybkość i uwzględnianie kontekstu. Nie otrzymujesz tylko poprawek — dostajesz sugestie, które odpowiadają Twoim intencjom, dzięki czemu każde zdanie staje się bardziej precyzyjne i łatwiejsze do przeczytania w czasie rzeczywistym.
Najlepsze funkcje Grammarly
- Zaznaczaj zmiany tonu i nadużywane frazy w długich tekstach
- Natychmiastowo przerabiaj całe zdania, korzystając z sugestii opartych na AI (wersja premium)
- Automatyczna korekta gramatyki i interpunkcji we wszystkich narzędziach opartych na przeglądarce Chrome
- Wykrywaj plagiaty w wielu źródłach internetowych
- Uzyskaj dostęp do centralnego pulpitu nawigacyjnego zawierającego historię dokumentów i statystyki dotyczące pisania
Ograniczenia Grammarly
- Ograniczone opcje formatowania w ramach rozszerzenia
- Zaawansowane narzędzia do tonacji wymagają płatnego planu
- Może brakować kontekstu w złożonych, technicznych tekstach
Ceny Grammarly
- Dostępny Free Plan
- Premium: 30 USD/miesiąc
- Business: 25 USD miesięcznie na osobę
Oceny i recenzje Grammarly
- G2: 4,7/5 (ponad 11 500 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 7200 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Grammarly?
Przeczytaj recenzję Capterra dotyczącą Grammarly Business:
Grammarly to naprawdę świetny dodatek do Twojego obszaru roboczego, ponieważ jest to wbudowany korektor i narzędzie do pisania w jednym. Używałem go głównie na studenckich kontach w Chrome i naprawdę pomogło im to dostrzec swoje błędy, a jednocześnie wyciągnąć z nich wnioski.
3. Momentum (Najlepsze do skupienia i świadomego przeglądania stron)
Momentum jest dla tych, którzy chcą, aby ich przeglądarka inspirowała jasność, a nie chaos. Zamiast zasypywać Cię kartami i zakładkami, delikatnie przekształca Twoją cyfrową przestrzeń w osobisty pulpit nawigacyjny, który stawia Twoje codzienne cele na pierwszym planie.
Zaprojektowana z myślą o pracownikach zdalnych, twórcach i studentach, Momentum jest idealna do utrzymania równowagi przez cały dzień.
Jaka jest jego najważniejsza cecha? Możliwość zastąpienia nowej zakładki w przeglądarce Chrome spokojnym układem, który łączy listę zadań do zrobienia, inspirujące cytaty i wspaniałe zdjęcia. Żadnych rozpraszaczy — tylko delikatna zachęta, by skupić się na tym, co naprawdę ważne.
Momentum zamienia każdą nową zakładkę w punkt resetowania, pomagając Ci wrócić do swoich celów zamiast błąkać się po otwartych zakładkach.
Najlepsze funkcje Momentum
- Zastąp domyślną nową zakładkę dostosowywalnym, minimalistycznym pulpitem
- Ustal codzienny cel, aby realizować swoje osobiste lub zawodowe cele
- Śledź zadania i przypomnienia bezpośrednio w rozszerzeniu
- Spersonalizuj wygląd dzięki niestandardowym motywom, cytatom i powitaniom
- Zintegruj aktualizacje pogody i zakładki, aby stworzyć spersonalizowany obszar roboczy
Ograniczenia Momentum
- Niektóre funkcje są dostępne wyłącznie w ramach planu Plus
- Wersja Free nie oferuje wsparcia dla synchronizacji między urządzeniami
- Nie nadaje się do kompleksowego zarządzania zadaniami
Ceny Momentum
- Dostępny Free Plan
- Plus: 3,33 USD/miesiąc rozliczane rocznie
- Teams: 5 USD miesięcznie na użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Momentum
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
4. Todoist (Najlepsze rozwiązanie do prostego, ale wydajnego zarządzania zadaniami)
Kiedy Twój mózg próbuje pogodzić dziesięć spraw naraz, Todoist wkracza do akcji, aby nadać temu wszystkiemu sens — bez bałaganu.
Idealny dla profesjonalistów, którzy potrzebują elastycznej, ale skoncentrowanej listy zadań, Todoist pomaga rejestrować i organizować zadania z dowolnego miejsca w sieci. Niezależnie od tego, czy czytasz artykuł, sprawdzasz e-maile, czy przeglądasz pliki, rozszerzenie do przeglądarki Chrome pozwala szybko przekształcić to, co widzisz, w zadania do zrobienia.
Jego przewagą jest obsługa języka naturalnego. Wystarczy wpisać „Prześlij raport w piątek #praca”, a Todoist umieści to dokładnie tam, gdzie powinno — z etykietą, datą i gotowe do użycia.
Najlepsze funkcje Todoist
- Dodawaj zadania natychmiast z dowolnej strony internetowej
- Organizuj zadania w projekty za pomocą etykiet i priorytetów
- Używaj języka naturalnego, aby ustawiać terminy i powtarzające się przypomnienia
- Śledź postępy dzięki dziennym/tygodniowym trendom wydajności
- Współpracuj, udostępniając listy zadań członkom zespołu
Ograniczenia Todoist
- Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu
- Free Plan nie zawiera przypomnień ani zaawansowanych filtrów
- Zarządzanie podzadaniami może być uciążliwe w przypadku długich list
Ceny Todoist
- Dostępny Free Plan
- Pro: 2,50 USD/użytkownik/miesiąc
- Business: 8 USD/użytkownik/miesiąc
Oceny i recenzje Todoist
- G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Todoist?
Mogę nawet zmienić terminy, jeśli są one dokładne. Możemy łatwo udostępniać to, co mamy do zrobienia, rozmawiać o pracy i od razu sprawdzać, jak idą sprawy. Łatwo jest spojrzeć wstecz na to, co zrobiliśmy wcześniej, i zobaczyć, jak działał nasz zespół.
5. LastPass (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego i wygodnego zarządzania hasłami)
Logowanie nie powinno Cię spowalniać — a dzięki LastPass nigdy tego nie robi.
Ten menedżer haseł, zaprojektowany z myślą o wszystkich, którzy codziennie zarządzają dziesiątkami kont, bezpiecznie przechowuje Twoje dane logowania i loguje Cię jednym kliknięciem. Od narzędzi do planowania postów w mediach społecznościowych po pulpity projektowe — zapamiętuje szczegóły, dzięki czemu Ty nie musisz tego robić.
Największą zaletą tego rozwiązania w porównaniu z wieloma alternatywami dla LastPass jest to, że wystarczy zapamiętać tylko jedno hasło główne. Wszystko inne — loginy, karty kredytowe, bezpieczne notatki — jest szyfrowane, synchronizowane i dostępne na wszystkich urządzeniach.
Najlepsze funkcje LastPass
- Zapisuj i automatycznie uzupełniaj dane logowania, karty i bezpieczne notatki
- Generuj silne hasła jednym kliknięciem
- Bezpiecznie udostępniaj dane logowania członkom zespołu
- Uzyskaj dostęp do swojego sejfu z przeglądarki, komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego
- Korzystaj z uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby zapewnić sobie dodatkową ochronę
Ograniczenia LastPass
- Czasami występują błędy w funkcji autouzupełniania na niektórych stronach
- W rzadkich przypadkach synchronizacja Vault może się opóźniać
- Free plan ograniczony do komputerów stacjonarnych lub urządzeń mobilnych — nie do obu
Ceny LastPass
- Free: 0 USD/miesiąc
- Premium: 3,00 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)
- Rodziny: 4,00 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)
- Teams: 4,25 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
- Business: 7,00 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
- Business Max: 9,00 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
Oceny i recenzje LastPass
- G2: 4,4/5 (ponad 1700 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o LastPass?
Użytkownik serwisu Capterra udostępnił:
Gdyby nie LastPass, musiałbym resetować hasła do wielu wrażliwych i kluczowych stron internetowych, z których korzystam na co dzień. Pomogło mi to zabezpieczyć wszystkie moje hasła do serwisów streamingowych, informacji bankowych i stron internetowych bez żadnych naruszeń bezpieczeństwa ani kradzieży informacji.
6. Loom (najlepsze rozwiązanie do szybkiej, asynchronicznej komunikacji wideo)
Czasami wpisywanie wszystkiego zajmuje po prostu zbyt dużo czasu. Loom rozwiązuje ten problem, umożliwiając nagranie, wizualne wyjaśnienie i przejście dalej — bez konieczności organizowania spotkań.
Idealny do zdalnej współpracy w zespole, prezentacji produktów lub szybkiej informacji zwrotnej, Loom pomaga w jasnej komunikacji za pomocą krótkich wideo. Niezależnie od tego, czy przeglądasz zadanie, demonstrujesz funkcję, czy pomagasz koledze z zespołu w naprawie, rozszerzenie Loom dla przeglądarki Chrome sprawia, że nagrywanie ekranu jest dziecinnie proste.
Jaka jest jego największa zaleta? Szybkość. Możesz jednocześnie nagrywać ekran, głos i twarz, a następnie natychmiast udostępnić link — bez renderowania i bez przesyłania plików. To ulubione narzędzie osób, które chcą wyjaśnić coś raz i uniknąć powtarzania rozmów w przyszłości.
Najlepsze funkcje Loom
- Nagrywaj ekran, obraz z kamery lub oba elementy za pomocą jednego kliknięcia
- Udostępniaj wideo natychmiast dzięki automatycznie generowanym linkom
- Dodawaj znaczniki czasu, reakcje emoji i komentarze, aby zapewnić jaśniejszy kontekst
- Przycinaj, edytuj i dodawaj wezwania do działania dzięki wbudowanemu redaktorowi wideo
- Automatycznie dodawaj transkrypcje dzięki asystentowi AI
- Zintegruj się z narzędziami takimi jak Gmail, Slack i ClickUp
Limitations of Loom
- Jakość wideo może się pogorszyć przy wolniejszym połączeniu internetowym
- Free Plan ma limit pięciu minut na wideo
- Brak możliwości nagrywania w trybie offline
Ceny Loom
- Starter: Free
- Business: 15 USD/użytkownik/miesiąc, rozliczane rocznie
- Business + AI: 20 USD/użytkownik/miesiąc, rozliczane rocznie
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Loom
- G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Loom?
Recenzent serwisu G2 udostępnił:
Loom jest niezwykle łatwy w użyciu – wystarczy nagrać i gotowe. Bardzo podoba mi się to, jak szybko mogę stworzyć wideo i przekazać informacje tym, którzy ich potrzebują, natychmiast udostępniając link. Możliwość nagrywania zarówno siebie, jak i ekranu znacznie ułatwia wyjaśnianie tematów lub przeprowadzanie innych przez zadania.
7. Ghostery (najlepsze do blokowania reklam oraz prywatnego przeglądania stron bez rozpraszania uwagi)
Wyszukiwanie informacji w sieci jest trudne, gdy przeglądarka przypomina raczej billboard reklamowy. Ghostery eliminuje zbędne elementy, dzięki czemu możesz skupić się na zadaniu, a nie na wyskakujących okienkach.
To rozszerzenie, idealne dla naukowców, pisarzy i profesjonalistów dbających o prywatność, blokuje natrętne reklamy i moduły śledzące w czasie rzeczywistym. Nie tylko oczyszcza widok — przyspiesza ładowanie stron i jednocześnie chroni Twoje dane.
To, co wyróżnia Ghostery, to mapa trackerów na żywo. Podczas przeglądania stron pokazuje ona dokładnie, które trackery są aktywne, i pozwala je precyzyjnie wyłączyć.
Najlepsze funkcje Ghostery
- Blokuj reklamy, moduły śledzące i skrypty analityczne jednym kliknięciem
- Monitoruj i zarządzaj trackerami za pomocą mapy trackerów w czasie rzeczywistym
- Zwiększ szybkość przeglądania stron, ograniczając ich nadmierne obciążenie
- Dostosuj niestandardowe preferencje blokowania według witryny lub kategorii
- Użyj trybu Ghost Mode, aby zapewnić sobie całkowitą prywatność podczas sesji
Limity Ghostery
- Może powodować problemy z układem na stronach internetowych zawierających dużo skryptów
- Interfejs może być zbyt skomplikowany dla zwykłych użytkowników
- Niektóre zaawansowane funkcje wymagają poświęcenia czasu na ustawienia
Ceny Ghostery
Oceny i recenzje Ghostery
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
8. OneTab (najlepsze narzędzie do natychmiastowego uporządkowania nadmiaru zakładek)
Kiedy masz otwarte 23 zakładki, a Twój umysł jest równie zagmatwany, OneTab działa jak przycisk resetowania przeglądarki. To rozszerzenie jest stworzone dla osób, które przez cały dzień prowadzą badania, wykonują wiele zadań jednocześnie lub przełączają się między różnymi zadaniami.
Niezależnie od tego, czy jesteś w trakcie tworzenia oprogramowania, zarządzasz kampanią, czy pracujesz na wielu kontach klientów. OneTab skupia wszystkie otwarte zakładki w jedną listę, którą można przeglądać jednym kliknięciem, zwalniając pamięć i eliminując wizualny bałagan.
Jaka jest ich największa zaleta? Prostota. Nie ma skomplikowanych ustawień ani krzywej uczenia się — wystarczy jedno kliknięcie, a chaos na zakładkach zamieni się w uporządkowaną listę, do której możesz wrócić w dowolnym momencie.
Najlepsze funkcje OneTab
- Eksportuj swoje grupy zakładek do stron internetowych opartych na połączonych linkach, które można udostępniać
- Zablokuj ważne zakładki, aby zapobiec ich przypadkowemu zwinięciu
- Przywróć całą sesję przeglądarki nawet po awarii
- Przeciągaj i zmieniaj kolejność zapisanych zakładek, aby lepiej je kategoryzować
- Używaj OneTab jako lekkiego menedżera sesji w różnych cyklach pracy
Limitations of OneTab
- Brak synchronizacji w chmurze — zapisane zakładki są przechowywane lokalnie w przeglądarce
- Opcje porządkowania zakładek są ograniczone
- Nie klasyfikuje automatycznie według tematu ani domeny
Ceny OneTab
- Free
Oceny i recenzje OneTab
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: Brak dostępnych recenzji
9. Noisli (najlepsze narzędzie do poprawy skupienia dzięki dźwiękom w tle)
Czasami cisza rozprasza, a muzyka jest zbyt intensywna. Właśnie w tym Noisli odnajduje swój idealny punkt równowagi.
Stworzony z myślą o osobach pracujących zdalnie, pisarzach i głębokich myślicielach, Noisli pomaga utrzymać przepływ pracy dzięki nakładaniu na siebie dźwięków otoczenia, takich jak deszcz, wiatr, rozmowy w kawiarni i szum białego. Jest idealny, gdy chcesz zagłuszyć hałas domowy, zgiełk biura lub po prostu własne myśli.
Dzięki Noisli możesz tworzyć niestandardowe miksy dźwiękowe dostosowane do Twojego stylu pracy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz spokoju i medytacji, czy energii i rytmu, Noisli sprawi, że Twoje otoczenie będzie Ci sprzyjać.
Najlepsze funkcje Noisli
- Mieszaj różne dźwięki w tle, dopasowując je do nastroju lub zadania
- Zapisz ulubione kombinacje dźwięków, aby mieć do nich szybki dostęp później
- Skorzystaj z wbudowanego timera do sesji skupienia lub bloków pracy metodą Pomodoro
- Pisz bez rozpraszania uwagi w minimalistycznym redaktorze tekstu
- Synchronizuj dźwięki otoczenia między przeglądarką a urządzeniami mobilnymi
Ograniczenia Noisli
- Free Plan obejmuje tylko ograniczony zestaw dźwięków
- Brak dostępu w trybie offline, chyba że korzystasz z aplikacji komputerowej
- Rozszerzenie Chrome musi być aktywne na zakładce, aby odtwarzanie mogło trwać
Ceny Noisli
- Podstawowe: Free
- Pro: 12 USD/miesiąc
- Business: 14 USD miesięcznie za użytkownika (minimum 2 użytkowników)
Oceny i recenzje Noisli
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: Brak dostępnych recenzji
💡 Porada eksperta: Nie wystarczy tylko dodać rozszerzenia — należy je zoptymalizować. Jeśli Twoja przeglądarka jest przeładowana narzędziami, które się pokrywają lub rzadko są używane, nadszedł czas na konsolidację narzędzi.
Zacznij od zidentyfikowania zduplikowanych funkcji (takich jak wiele aplikacji do zarządzania zadaniami lub menedżerów zakładek) i zachowaj tylko te, które naprawdę usprawniają Twój cykl pracy. Usprawnione ustawienia przeglądarki oznaczają mniej rozpraszających czynników, większą wydajność i mniej mentalnego bałaganu. Skup się na jakości, a nie na ilości — i pozwól swojej przestrzeni roboczej w Chrome osiągać więcej przy mniejszym nakładzie pracy.
10. Clockify (Najlepsze do dokładnego śledzenia czasu pracy w ramach zadań i zespołów)
Kiedy lista zadań jest przepełniona, a godziny zlewają się ze sobą, Clockify przywraca porządek w Twoim dniu pracy.
Clockify to idealne rozwiązanie dla freelancerów, agencji i zespołów pracujących zdalnie, które rozliczają się według stawek godzinowych lub chcą mieć widoczność w zakresie tego, jak wykorzystywany jest czas. Dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Chrome możesz śledzić czas spędzony na dowolnej stronie internetowej — w tym w narzędziach takich jak ClickUp, Asana, Trello i Gmail — bez konieczności przełączania się między zakładkami.
To, co wyróżnia Clockify, to łatwość, z jaką integruje się z Twoimi codziennymi narzędziami. Jedno kliknięcie uruchamia timer dokładnie tam, gdzie pracujesz, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ani sekundy, którą możesz rozliczyć, ani nie zaniżysz ponownie nakładu pracy na zadanie.
Najlepsze funkcje Clockify
- Uruchamiaj i zatrzymuj timery bezpośrednio w serwisach takich jak ClickUp czy Trello
- Oznaczaj wpisy według klienta, projektu lub zadania, aby uzyskać przejrzyste procesy raportowania
- Analizuj wzorce wydajności dzięki szczegółowym pulpitom nawigacyjnym
- Generuj niestandardowe raporty czasowe do faktur lub listy płac
- Synchronizuj dane między przeglądarką, aplikacjami komputerowymi i mobilnymi
Ograniczenia Clockify
- Śledzenie offline nie jest dostępne w rozszerzeniu do przeglądarki Chrome
- W przypadku brakujących wpisów dotyczących czasu pracy nadal wymagane jest ręczne wprowadzenie danych
- Ograniczone zaawansowane funkcje w Free Plan
Ceny Clockify
- Pakiet podstawowy: 4,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Standard: 6,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Pro: 9,99 USD miesięcznie na użytkownika
- Enterprise: 14,99 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Clockify
- G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Clockify?
Użytkownik Clockify na G2 napisał w recenzji:
Największą zaletą Clockify jest łatwość obsługi i prosta implementacja, dzięki czemu rozpoczęcie pracy jest dziecinnie proste. Korzystam z niego często, a jego szeroki zakres funkcji, takich jak szczegółowe raportowanie i zarządzanie projektami, pomaga mi zachować porządek, a płynna integracja z innymi narzędziami znacznie usprawnia mój cykl pracy. Ogólnie rzecz biorąc, Clockify znacznie poprawił moją wydajność. Na koniec dodam, że responsywna obsługa klienta jest znakomita.
11. Forest (Najlepsze do budowania skupienia poprzez świadome blokowanie czasu)
Rozproszenia uwagi są wszędzie — ale co, gdyby Twoja koncentracja mogła przerodzić się w coś realnego?
Forest wykorzystuje technikę Pomodoro i dodaje do niej pewien element: za każdym razem, gdy pozostajesz skupiony, na ekranie rośnie drzewo. Jeśli opuścisz aplikację, aby przewijać stronę lub przełączać się między zakładkami, drzewo uschnie. To niewielki, ale potężny czynnik motywujący do pozostania w teraźniejszości.
To rozszerzenie jest idealne dla studentów, pisarzy i osób pracujących w głębokiej koncentracji, które zmagają się z cyfrowymi pokusami. Oprócz timerów, Forest pomaga przekształcić skupienie w nawyk — coś, co pielęgnujesz z biegiem czasu.
Unikalne połączenie uważności i motywacji sprawiło, że stało się ono ulubionym narzędziem osób, które chcą mniej przypomnień, a więcej wyników.
Najlepsze funkcje Forest
- Sadź wirtualne drzewa, aby zachować skupienie podczas sesji pracy z limitem czasowym
- Śledź trendy wydajności w czasie dzięki statystykom dziennym i tygodniowym
- Dostosuj długość sesji do swojego stylu pracy
- Zbieraj wirtualne monety w celu zapewnienia wsparcia dla sadzenia drzew w prawdziwym świecie
- Synchronizuj postępy między rozszerzeniem przeglądarki a aplikacją mobilną
Ograniczenia aplikacji Forest
- Brak listy bezpiecznych stron — podczas sesji musisz się w pełni zaangażować
- W wersji Free nie można wstrzymywać sesji skupienia
- Ograniczone funkcje analityczne w Free Plan
Ceny Forest
- Aplikacja na iOS: 3,99 $ – jednorazowy zakup
- Aplikacja na Androida: Free z zakupami w aplikacji; dostępna wersja Pro za 1,99 USD
- Rozszerzenie do przeglądarki Chrome: Free
Oceny i recenzje Forest
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)
12. Scribe (najlepsze narzędzie do automatycznego przekształcania cykli pracy w przewodniki krok po kroku)
Powtarzanie zabija wydajność — ale dokumentowanie procesów nie musi.
Scribe jest stworzony dla każdego, kto szkoli zespoły, wdraża nowych klientów lub udostępnia instrukcje dotyczące cykli pracy. Zamiast ręcznie pisać instrukcje, po prostu włącz rozszerzenie, przejdź przez proces raz, a Scribe zarejestruje każdy krok — kliknięcia myszą, wpisywanie tekstu, zrzuty ekranu w przeglądarce Chrome — i w kilka sekund zamieni to w dopracowany przewodnik.
To ogromna oszczędność czasu dla administratorów IT, zespołów produktowych, obsługi klienta i wszystkich, którzy mają dość powtarzania się na Slacku lub w Zoomie.
Najlepsze funkcje Scribe
- Przed udostępnianiem usuń poufne dane z przewodników krok po kroku
- Eksportuj przewodniki do formatu PDF lub HTML w celu stworzenia dokumentacji szkoleniowej
- Dodaj niestandardowe elementy brandingowe do przewodników przeznaczonych dla klientów
- Śledź, kto przeglądał lub otwierał przewodnik
- Uporządkuj wszystkie dokumenty projektowe w folderach zespołowych, aby łatwo je znaleźć
Ograniczenia Scribe
- Wymaga stabilnego cyklu pracy, aby uniknąć rejestrowania zbędnych kroków
- Ograniczone narzędzia do edycji w Free Plan
- Przechwytywanie tylko w przeglądarce (działania na pulpicie wymagają planu Pro)
Ceny Scribe
- Podstawowe: Free
- Pro Personal: 29 USD miesięcznie na użytkownika
- Pro Team: 15 USD miesięcznie za użytkownika (minimum 5 użytkowników)
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Scribe
- G2: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Scribe?
Użytkownik serwisu G2 ocenia to następująco:
Scribe naprawdę zmieniło zasady gry w naszym zespole. Dzięki niemu tworzenie standardowych procedur operacyjnych stało się szybkie i łatwe, co pozwoliło nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. Sposób, w jaki automatycznie rejestruje procesy krok po kroku, naprawdę pomógł nam ujednolicić sposób działania i zachować spójność we wszystkich obszarach. Zdecydowanie polecam to każdemu zespołowi, który chce pracować mądrzej.
13. Instapaper (najlepsze rozwiązanie do tworzenia przejrzystych list czytelniczych bez rozpraszających elementów)
Niektóre narzędzia pomagają zapisywać zawartość; Instapaper pomaga się nią delektować. Jednym kliknięciem usuwa cyfrowy szum — żadnych reklam, żadnych wyskakujących okienek — tylko czysty, czytelny tekst w formacie, za który Twój mózg będzie Ci naprawdę wdzięczny.
Stworzony z myślą o myślicielach, badaczach i ciekawskich umysłach, Instapaper zamienia przeglądarkę Chrome w spokojną skrzynkę odbiorczą zawartości.
Prawdziwą siłą Instapaper jest widok czytania z pełną koncentracją. W przeciwieństwie do innych narzędzi do odkładania treści na później, usuwa on zbędne elementy i zachowuje tylko główną myśl, dając umysłowi przestrzeń do głębokiego przyswojenia treści.
Niezależnie od tego, czy zapisujesz 5-minutowy wpis na blogu, czy 5000-słowny artykuł śledczy, interfejs pozostaje zawsze minimalistyczny i elegancki. Ponadto synchronizacja między przeglądarką, urządzeniami mobilnymi, a nawet Kindle pozwala na dostęp do zapisanej zawartości z dowolnego miejsca.
Jeśli głęboka praca i świadome uczenie się są częścią Twoich celów związanych z wydajnością, to rozszerzenie zasługuje na miejsce na pasku zakładek.
Najlepsze funkcje Instapaper
- Natychmiastowo zapisuj artykuły, posty na blogach i wideo z dowolnej strony internetowej
- Zaznaczaj tekst i dodawaj adnotacje bez wychodzenia z trybu czytania
- Używaj folderów do porządkowania i kategoryzowania zapisanej zawartości
- Włącz tryb szybkiego czytania, aby zapamiętać więcej w krótszym czasie
- Eksportuj artykuły do Kindle, aby wygodnie czytać je w trybie offline
Ograniczenia Instapaper
- Brak folderów udostępnianych i narzędzi do współpracy
- Wymaga ręcznej synchronizacji przed użyciem w trybie offline
- Ograniczone wsparcie dla formatowania w artykułach zawierających wiele elementów multimedialnych
Ceny Instapaper
- Free
- Premium: 5,99 USD/miesiąc
Oceny i recenzje Instapaper
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
14. Słownik Google (najlepszy do szybkiego sprawdzania definicji bez przerywania przepływu pracy)
Przerwanie pracy w celu wyszukania słowa w Google zakłóca rytm pisania, poszukiwania informacji lub po prostu głębokiego zanurzenia się w lekturze. Słownik Google natychmiast rozwiązuje ten problem.
To rozszerzenie, idealne dla pisarzy, studentów i użytkowników wielojęzycznych, pozwala na dwukrotne kliknięcie dowolnego słowa na stronie internetowej, aby wyświetlić jego definicję w wyskakującym okienku. Bez zakładek, bez zbędnych czynności, tylko natychmiastowa jasność.
Jego największą zaletą jest to, że jest niemal niewidoczny — dopóki go nie potrzebujesz. Niezależnie od tego, czy czytasz zawartość techniczną, czy odświeżasz znajomość drugiego języka, ułatwia on płynne zrozumienie tekstu.
Najlepsze funkcje Słownika Google
- Wyświetl definicje natychmiast, klikając dwukrotnie dowolne słowo
- Zapisuj nowe słowa na spersonalizowanej liście słówek
- Posłuchaj wymowy dzięki wbudowanej funkcji zamiany tekstu na mowę
- Tłumacz obce słowa dzięki funkcji rozpoznawania języka
- Uzyskaj dostęp do zakończonych definicji i przykładów użycia z paska narzędzi
Ograniczenia Słownika Google
- Ograniczone wsparcie dla slangu, idiomów lub terminologii niszowej
- Brak synchronizacji zapisanego słownictwa między urządzeniami
- Nie integruje się z plikami PDF ani aplikacjami spoza przeglądarki
Ceny Słownika Google
- Free
Oceny i recenzje Słownika Google
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
15. Speechify (najlepsze narzędzie do przekształcania tekstu w naturalnie brzmiący dźwięk)
Czytanie nie zawsze jest najskuteczniejszym sposobem przyswajania zawartości — zwłaszcza gdy Twoje oczy potrzebują odpoczynku. Właśnie wtedy z pomocą przychodzi Speechify.
Speechify zamienia każdy tekst na ekranie w naturalnie brzmiącą mowę. Niezależnie od tego, czy przeglądasz notatki, czytasz artykuły, czy przeglądasz dokumenty, możesz teraz po prostu słuchać — nawet z czterokrotną prędkością.
Zdziwisz się, jak bardzo brzmi to jak prawdziwy głos. Dzięki wysokiej jakości głosom i regulowanemu tempu Speechify sprawia, że czujesz się, jakby czytała ci prawdziwa osoba, a nie robot.
Najlepsze funkcje Speechify
- Przekształć dowolną stronę internetową lub dokument w plik audio
- Wybieraj spośród wielu wysokiej jakości głosów i akcentów
- Dostosuj prędkość odtwarzania nawet do 4x, aby szybciej przyswajać treści
- Zaznaczaj i śledź tekst wizualnie podczas jego odtwarzania
- Zapisuj i słuchaj w przeglądarce Chrome, na urządzeniach z systemem iOS i Android
Ograniczenia Speechify
- Free Plan ogranicza dostęp do opcji głosowych klasy premium
- Może błędnie odczytywać tekst w złożonych układach lub blokach kodu
- Wymagane jest zalogowanie się, aby zsynchronizować dane między urządzeniami
Ceny Speechify
- Free
- Premium: 29 USD/miesiąc
Oceny i recenzje Speechify
- G2: Brak dostępnych recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
16. Google Keep (Najlepsze narzędzie do szybkiego i elastycznego tworzenia notatek w przeglądarce)
Świetne pomysły nie czekają na idealny moment — a Google Keep został stworzony, by je uchwycić w chwili, gdy się pojawią.
To rozszerzenie jest idealne dla zapracowanych profesjonalistów, którzy potrzebują szybkiego i prostego sposobu na zapisywanie pomysłów, linków lub przypomnień. Niezależnie od tego, czy zapisujesz fragment wyników badań, notujesz zadanie, czy zapisujesz cytat, Keep zapewnia dostęp do notatek i ich porządkowanie na wszystkich urządzeniach.
Jaka jest ich największa zaleta? Prostota w połączeniu z synchronizacją. Notatki zapisane za pomocą rozszerzenia do przeglądarki Chrome natychmiast pojawiają się na telefonie, tablecie lub pasku bocznym Gmaila — bez żadnego wysiłku.
Najlepsze funkcje Google Keep
- Zapisuj notatki, listy lub linki bezpośrednio z dowolnej strony internetowej
- Oznaczaj notatki etykietami i kolorami, aby łatwo je porządkować
- Przypnij ważne notatki, aby mieć do nich szybki dostęp
- Uzyskaj dostęp do swoich notatek z przeglądarki Chrome, Gmaila i aplikacji mobilnych
- Współpracuj, udostępniając notatki innym w czasie rzeczywistym
Ograniczenia Google Keep
- Brak wsparcia dla formatowania zaawansowanego, takiego jak pogrubienie czy kursywa
- Ograniczona struktura folderów poza etykietami
- Nie nadaje się do pisania długich tekstów ani tworzenia złożonych dokumentów
Ceny Google Keep
- Free
Oceny i recenzje Google Keep
- G2 (Google Workspace) : 4,6/5 (ponad 42 000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)
Co mówią o Google Keep prawdziwi użytkownicy?
Recenzent serwisu Capterra udostępnia:
Google Keep to najtańszy sposób na rejestrowanie działań i tworzenie listy rzeczy do zrobienia. Mogę śledzić postępy, zaznaczając pola. W celu edycji mogę również zmieniać tło. Logowanie na wielu urządzeniach przebiega bardzo płynnie, mogę używać mojego telefonu Pixel i komputera razem lub osobno, a wynik synchronizacji w czasie rzeczywistym pozostaje ten sam.
17. Win the Day (Najlepsze do budowania codziennej koncentracji i długoterminowych nawyków)
Wielkich celów nie robi się w jeden dzień — ale robi się je dzień po dniu. Win the Day pomaga Ci zachować tę perspektywę na pierwszym planie za każdym razem, gdy otwierasz nową zakładkę.
To rozszerzenie do przeglądarki Chrome jest idealne dla każdego, kto chce zachować konsekwencję bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji. Zastępuje ono nową zakładkę przejrzystym pulpitem nawigacyjnym, który zawiera główny cel dzienny, narzędzie do śledzenia nawyków oraz motywujące podpowiedzi — wszystko, czego potrzebujesz, aby wzmocnić małe sukcesy, które się sumują.
To, co sprawia, że jest to tak skuteczne, to skupienie się na jednej rzeczy. Bez bałaganu, bez konkurujących ze sobą priorytetów — tylko jeden cel, który pozwala zachować równowagę.
Najlepsze funkcje Win the Day
- Ustal i wyświetlaj swój główny cel dnia za każdym razem, gdy otwierasz nową zakładkę
- Śledź do trzech codziennych nawyków dzięki wizualnym paskom postępu
- Podziel duże cele na mniejsze kamienie milowe
- Skorzystaj z wbudowanego trybu skupienia, aby pracować bez rozpraszania uwagi
- Otrzymuj motywujące przypomnienia, które pomogą Ci utrzymać właściwy kierunek podczas śledzenia
Limitations of Win the Day
- Brak synchronizacji między urządzeniami
- Ograniczona liczba miejsc na nawyki w wersji Free
- Nieprzeznaczone do planowania na poziomie zadań
Ceny pakietu „Win the Day”
- Free
Oceny i recenzje Win the Day
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
18. StayFocusd (najlepsze do blokowania cyfrowych rozpraszaczy i skupienia się na zadaniu)
Czasami największym wrogiem wydajności nie jest lista zadań do zrobienia, ale zakładka, której nie powinieneś był otwierać.
StayFocusd jest idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących zdalnie, studentów i freelancerów, którzy chcą odzyskać koncentrację bez polegania wyłącznie na sile woli. To rozszerzenie pozwala ustawić dzienne limity czasowe na rozpraszających uwagę stronach internetowych — po wyczerpaniu przydzielonych minut dostęp do nich jest blokowany do końca dnia.
Najbardziej znaczącą funkcją jest „Nuclear Option”, która całkowicie blokuje określone strony. Żadnych luk, żadnych drugich szans — tylko czysty, nieprzerwany czas pracy.
Najlepsze funkcje StayFocusd
- Ustal dzienne limity czasu na stronach, które rozpraszają uwagę
- Blokuj całe strony, określone ścieżki lub zawartość na stronie
- Włącz opcję „Nuclear Option”, aby całkowicie wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę
- Dostosuj niestandardowe godziny aktywności do swojego harmonogramu
- Skorzystaj z trybu wyzwań, aby celowo utrudnić zmianę ustawień
Ograniczenia StayFocusd
- Blokady działają wyłącznie w przeglądarce Chrome
- Można to ominąć, korzystając z trybu incognito, jeśli nie jest on wyłączony
- Brak raportów analitycznych i dotyczących wydajności
Ceny StayFocusd
- Free
Oceny i recenzje StayFocusd
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
19. Publer (Najlepsze narzędzie do planowania i zarządzania postami w mediach społecznościowych)
Regularne publikowanie treści to sekret zwiększania swojej obecności w sieci — ale żonglowanie platformami może stać się pracą na pełen etat. Właśnie wtedy do akcji wkracza Publer.
Idealny dla marketerów, twórców i małych firm, Publer pomaga tworzyć, planować i zarządzać postami w mediach społecznościowych z jednego centralnego pulpitu nawigacyjnego. Dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Chrome możesz pobierać zawartość z dowolnej strony i natychmiast umieszczać ją w kolejce do publikacji na Instagramie, LinkedIn, X (Twitterze), Facebooku i nie tylko.
Jego główną zaletą jest elastyczność. Możesz projektować posty z niestandardowymi elementami wizualnymi, ustawiać częstotliwość publikacji, a nawet korzystać z AI do generowania podpisów — wszystko to bez otwierania tuzina zakładek.
Najlepsze funkcje Publer
- Udostępniaj zawartość z dowolnej strony internetowej na wielu platformach jednym kliknięciem
- Planuj posty na wielu kontach społecznościowych jednocześnie
- Wykorzystaj wbudowaną AI do generowania podpisów i hashtagów
- Skorzystaj z kalendarza wizualnego, aby zaplanować kampanie z wyprzedzeniem
- Śledź zaangażowanie dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym
Limits of Publer
- Ograniczone funkcje w Free Plan
- Nie oferuje wsparcia dla bezpośredniego planowania relacji na Instagramie
- Dla początkujących może to być przytłaczające
Ceny Publer
- Free
- Professional: Od 5 USD miesięcznie
- Business: Od 10 USD miesięcznie
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Publer
- G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 700 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Publerze?
Długość harmonogramu postów pozwala mi zaplanować zawartość na 2–3 miesiące. Wszystkie posty są automatycznie umieszczane w standardowych miejscach w tekście, co pozwala mi skupić się wyłącznie na treści. Bardzo podoba mi się również to, że udostępnianie w wielu mediach odbywa się całkowicie automatycznie, bez powiadomień.
20. Shareaholic (Najlepsze do udostępniania i śledzenia zawartości na wielu platformach)
Tworzenie świetnej zawartości to tylko połowa zadania — druga połowa to zadbanie o to, by była ona widoczna. Shareaholic pomaga bez wysiłku wypełnić tę lukę.
To rozszerzenie do przeglądarki Chrome, idealne dla blogerów, specjalistów ds. marketingu zawartości i wydawców, pozwala w kilka sekund udostępnić dowolną stronę internetową na dziesiątkach platform społecznościowych. Niezależnie od tego, czy prowadzisz promocję artykułu, tworzysz zestawienie, czy prowadzisz promocję strony nowego produktu, Shareaholic sprawia, że dystrybucja zawartości jest dziecinnie prosta.
Wbudowane narzędzia analityczne i śledzenie linków pokazują, jak Twoja zawartość radzi sobie po udostępnianiu — dzięki czemu nie publikujesz jej bezmyślnie.
Najlepsze funkcje Shareaholic
- Udostępniaj strony internetowe na wielu platformach jednym kliknięciem
- Skracaj adresy URL dzięki wbudowanemu narzędziu do śledzenia linków
- Monitoruj zaangażowanie dzięki analizom w czasie rzeczywistym
- Dostosuj niestandardowe przyciski udostępniania w mediach społecznościowych i ich rozmieszczenie
- Zintegruj z Google Analytics, aby uzyskać głębszy wgląd
Ograniczenia Shareaholic
- Ograniczone możliwości dostosowywania w wersji Free
- Niektóre funkcje analityczne wymagają ręcznych ustawień
- Nie nadaje się do zespołów ani środowisk wieloosobowych
Ceny Shareaholic
- Free Forever
- Professional: 10 USD/miesiąc
- Teams: 39 USD/miesiąc
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Shareaholic
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
21. Evernote Web Clipper (najlepsze narzędzie do zapisywania i porządkowania zawartości badawczej)
Kiedy zbierasz informacje z artykułów, plików PDF i stron badawczych, rozproszone notatki mogą zniweczyć Twój impet. Evernote Web Clipper rozwiązuje ten problem za pomocą jednego potężnego przycisku zapisywania.
To rozszerzenie do przeglądarki Chrome pozwala wycinać całe strony, uproszczone artykuły lub konkretne sekcje, a następnie organizować je bezpośrednio w notatnikach Evernote. Jest idealne do tworzenia wyselekcjonowanych kolekcji, materiałów do nauki lub materiałów referencyjnych do projektów bez konieczności przełączania się między zakładkami lub kopiowania i wklejania.
Dzięki temu rozszerzeniu możesz przechwycić nie tylko zawartość, ale i kontekst — wraz z URL-ami źródeł, zaznaczeniami i osobistymi notatkami.
Najlepsze funkcje Evernote Web Clipper
- Clip całe artykuły, uproszczone strony, zakładki lub zrzuty ekranu
- Zapisuj bezpośrednio do konkretnych notatników z etykietami i adnotacjami
- Zaznaczaj kluczowe fragmenty tekstu i dodawaj komentarze podczas wycinania
- Synchronizuj zapisaną zawartość między aplikacjami Evernote na urządzenia mobilne i aplikacjami komputerowymi
- Używaj skrótów klawiaturowych w przeglądarce Chrome, aby szybciej wycinać zawartość
Limity Evernote Web Clipper
- Wymagane jest zalogowanie się do Evernote, aby zapisać Clips
- Niektóre strony o rozbudowanym układzie wyświetlają się nieprawidłowo
- Ograniczone opcje formatowania w wycinanych notatkach
Ceny Evernote Web Clipper
- Free
- Indywidualny: 14,99 USD/miesiąc
- Professional: 17,99 USD/miesiąc
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Evernote Web Clipper
- G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra (Evernote Teams): 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote Web Clipper?
Bardzo podoba mi się sposób, w jaki Evernote połączył najbardziej przydatne funkcje w jednym intuicyjnym projekcie. Opcja pisma ręcznego jest niezwykle przydatna dla osób, które mogą nie znać niektórych obcych symboli i systemów pisma. Dostępna jest również funkcja automatycznego fotografowania dokumentów, z której można skorzystać, po prostu trzymając kartkę przed aparatem. Korzystając z Web Clipper, użytkownicy mogą szybko i łatwo powrócić do dowolnej części swoich ulubionych stron internetowych bez konieczności przeglądania stron z zakładkami.
💡 Porada dla profesjonalistów: Masz trudności z zapamiętaniem tego, co czytasz lub oglądasz? Wypróbuj uporządkowaną metodę sporządzania notatek, taką jak system Cornella lub Zettelkasten, aby Twoje cyfrowe notatki były bardziej efektywne. Zamiast gromadzić informacje, uporządkuj je według kluczowych pomysłów, podsumowań i punktów do działania. Połącz to z narzędziami takimi jak ClickUp Docs, Google Keep lub Evernote, aby szybko zapisywać spostrzeżenia podczas przeglądania stron. Odpowiednia metoda pomaga przekształcić rozproszone notatki w wiedzę, którą można wykorzystać ponownie.
22. Click&Clean (Najlepsze do szybkiego czyszczenia przeglądarki jednym kliknięciem)
Zagracona przeglądarka Chrome jest nie tylko irytująca — spowalnia Cię i naraża Twoją prywatność na ryzyko. Aplikacja internetowa Click&Clean usuwa cyfrowy bałagan jednym płynnym ruchem.
To rozszerzenie do przeglądarki Chrome, idealne dla profesjonalistów pracujących online przez cały dzień, pomaga wyczyścić pamięć podręczną, pliki cookie, historię pobierania i nie tylko — bez konieczności zagłębiania się w ustawieniach przeglądarki.
Jest to szczególnie przydatne po sesjach pracy z poufnymi danymi, udostępnianiu urządzeń lub długich maratonach badawczych.
To, co wyróżnia rozszerzenia Google Chrome spośród innych aplikacji, to ich wszechstronność i łatwość obsługi. Wystarczy jedno kliknięcie, a Twoje obszary robocze zostaną odświeżone i zabezpieczone.
Najlepsze funkcje Click&Clean
- Wyczyszczona historia przeglądania, pamięć podręczna, pliki cookie i dzienniki pobierania
- Automatyczne czyszczenie danych przeglądarki po zamknięciu Chrome
- Usuń pliki tymczasowe i nieużywane dane, aby zwolnić przestrzeń
- Przeskanuj przeglądarkę w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania i plików cookie służących do śledzenia
- Uzyskaj dostęp do narzędzi i ustawień dotyczących prywatności z jednego panelu
Limity Click&Clean
- Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi rozszerzeniami
- Brak funkcji planowania automatycznego czyszczenia
- Należy używać ostrożnie — przypadkowego wyczyszczenia nie da się cofnąć
Ceny Click&Clean
- Free
Oceny i recenzje Click&Clean
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
23. Hunter (Najlepsze narzędzie do wyszukiwania i weryfikacji profesjonalnych adresów e-mail)
Znalezienie właściwego adresu e-mail nie powinno zajmować godzin podczas tworzenia list kontaktowych lub weryfikacji kontaktów. Hunter dba o to, by tak nie było.
Rozszerzenie do przeglądarki Chrome zostało stworzone z myślą o zespołach sprzedaży, rekruterach, specjalistach ds. PR i marketerach, którzy potrzebują szybkiego dostępu do zweryfikowanych adresów e-mail firm. Gdy odwiedzasz stronę internetową firmy, Hunter wyświetla dostępne adresy e-mail powiązane z tą domeną — wraz z tytułami, źródłami i ocenami wiarygodności.
Jego prawdziwa siła tkwi w weryfikacji. Nie otrzymujesz po prostu wiadomości e-mail — otrzymujesz taką, która z większym prawdopodobieństwem dotrze do adresata, a nie zostanie odrzucona.
Najlepsze funkcje Huntera
- Znajdź zweryfikowane adresy e-mail na stronach internetowych dowolnych firm
- Widok tytułów stanowisk i informacji o działach wraz z danymi kontaktowymi
- Zapisuj potencjalnych klientów bezpośrednio na liście lub eksportuj do pliku CSV
- Sprawdź dostarczalność dzięki wbudowanej weryfikacji wiadomości e-mail
- Zintegruj się z narzędziami takimi jak Salesforce, HubSpot i Zapier
Limity Huntera
- Ograniczona liczba wyszukiwań miesięcznie w Free Plan
- Nie wszystkie domeny zwracają użyteczne wyniki wyszukiwania adresów e-mail
- Rozszerzenie nie umożliwia skanowania wielu domen jednocześnie
Ceny Hunter
- Dostępny Free Plan
- Pakiet startowy: 49 USD/miesiąc
- Growth: 149 USD/miesiąc
- Scale: 299 USD/miesiąc
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Huntera
- G2: 4,4/5 (ponad 550 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hunterze?
W recenzji Capterra czytamy:
Jako zapracowany przedsiębiorca, który nie ma czasu na szukanie informacji o platformach do wysyłania zimnych e-maili ani nawet na naukę ich obsługi, dzięki platformie Hunter całe doświadczenie stało się niezwykle łatwe do zrozumienia i użycia. Nie tylko jestem w stanie realizować swoje kampanie outreachowe, ale czuję, że uczę się również, jak działa sprzedaż B2B.
👀 Czy wiesz, że: Tryb incognito w rzeczywistości nie ukrywa Cię przed stronami internetowymi ani sieciami. Chociaż tryb incognito uniemożliwia przeglądarce Chrome zapisywanie historii przeglądania, plików cookie lub danych stron na Twoim urządzeniu, nie sprawia, że Twoja aktywność w sieci staje się niewidoczna. Jeśli zalogujesz się na stronie internetowej, strona ta nadal wie, że to Ty — nawet w trybie incognito.
Twój dostawca usług internetowych, pracodawca lub szkoła mogą również monitorować, jakie strony odwiedzasz. Jest to przydatne dla lokalnej prywatności, np. podczas kupowania prezentu na wspólnym komputerze, ale nie blokuje reklam ani nie zapobiega śledzeniu przez same strony internetowe. Tryb incognito zapewnia prywatność przed innymi osobami korzystającymi z Twojego urządzenia — nie przed Internetem.
24. Keyword Surfer (Najlepsze narzędzie do szybkiego badania SEO na stronie podczas przeglądania)
Jeśli zajmujesz się tworzeniem zawartości, czas i intencja wyszukiwania są wszystkim. Keyword Surfer zapewnia wgląd w dane SEO w czasie rzeczywistym bezpośrednio w Google, bez konieczności przełączania się między narzędziami.
To rozszerzenie, idealne dla specjalistów SEO, specjalistów ds. marketingu zawartości i niezależnych pisarzy, pokazuje liczbę wyszukiwań słów kluczowych, powiązane terminy oraz dane na poziomie domeny bezpośrednio na stronie wyników wyszukiwania. Żadnych pulpitów nawigacyjnych, żadnych arkuszy kalkulacyjnych — tylko natychmiastowy, przydatny kontekst podczas przeglądania stron.
Możesz ocenić potencjał słowa kluczowego, wykryć luki w zawartości i rozpocząć planowanie — wszystko to przed kliknięciem w jakikolwiek link.
Najważniejsze funkcje Keyword Surfer
- Zobacz dane dotyczące liczby wyszukiwań i CPC obok każdego zapytania w Google
- Odkrywaj pomysły na słowa kluczowe w oparciu o aktualny kontekst SERP
- Wyświetl szacunkowy ruch dla każdej domeny w wynikach wyszukiwania
- Analizuj liczbę słów i użycie słów kluczowych na stronach z najwyższymi pozycjami w wynikach wyszukiwania
- Eksportuj listy słów kluczowych i statystyki jednym kliknięciem
Ograniczenia Keyword Surfer
- Dane mogą nieznacznie różnić się od tych z narzędzi takich jak Ahrefs czy SEMrush
- Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania wskaźników słów kluczowych
- Działa tylko na stronach wyszukiwarki Google
Ceny Keyword Surfer
- Essential: 99 USD/miesiąc
- Scale: 219 USD/miesiąc
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Keyword Surfer
- G2: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)
- Capterra: 4,9/5 (ponad 400 recenzji)
Co prawdziwi użytkownicy mówią o Keyword Surfer?
W recenzji Capterra czytamy:
Mam mieszane opinie na temat Surfera. Chociaż sprawdza się w analizie SERP, włączaniu NLP do zawartości i planowaniu klastrów, nie ma sensu używać go do pisania o tematach o ograniczonej konkurencji. Funkcja AI humanizer to po prostu strata czasu. Nie wnosi nic dobrego do zawartości. Krótko mówiąc, to dobre narzędzie SEO, ale nie można na nim polegać w przypadku wszystkich rodzajów zawartości.
👀 Czy wiesz, że: Chrome ma mało znaną funkcję „wyszukiwania w witrynie”. Wpisz domenę witryny w pasku adresu, naciśnij klawisz Tab, a Chrome pozwoli Ci przeszukiwać tę witrynę bezpośrednio. Na przykład wpisanie „amazon.com [Tab] słuchawki” spowoduje wyszukanie słuchawek w serwisie Amazon — bez konieczności ładowania strony głównej. To ukryta funkcja zwiększająca wydajność, wbudowana bezpośrednio w przeglądarkę.
25. MozBar (najlepsze narzędzie do szybkiego sprawdzania wskaźników SEO i analizy konkurencji)
Podczas analizowania wyników wyszukiwania każde kliknięcie powinno się liczyć. MozBar wyświetla kluczowe wskaźniki SEO w przeglądarce, dzięki czemu możesz podejmować trafniejsze decyzje bez otwierania kolejnej zakładki.
Idealne dla specjalistów SEO, marketerów cyfrowych i strategów treści, MozBar dodaje natychmiastowe informacje, takie jak Domain Authority, Page Authority i dane dotyczące linków zwrotnych, bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz analizę konkurencji, czy oceniasz możliwości linkowania, zapewnia Ci kontekst pozwalający na szybkie działanie.
To, co wyróżnia to rozszerzenie, to możliwość podświetlania atrybutów linków — follow, nofollow, wewnętrznych lub zewnętrznych — podczas przeglądania dowolnej strony. Otrzymujesz pełny obraz SEO w czasie rzeczywistym.
Najlepsze funkcje MozBar
- Wyświetlaj autorytet domeny i strony bezpośrednio w wynikach wyszukiwania Google
- Zaznaczaj typy linków na dowolnej stronie, aby ocenić jakość linków zwrotnych
- Widok elementów na stronie, takich jak tytuł, metaopis i nagłówki
- Eksportuj analizę SERP w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowych audytów
- Natychmiast porównuj profile linków między konkurencyjnymi stronami
Limit MozBar
- Zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji Moz Pro
- Nieznacznie spowalnia ładowanie stron w witrynach z dużą ilością zawartości
- Wskaźniki są specyficzne dla Moz i nie są zsynchronizowane z Google ani Ahrefs
Ceny MozBar
- Dostępny Free Plan
- Lokalnie: od 16 USD miesięcznie
- Pro: Od 49 USD miesięcznie
- CENA: Od 720 USD miesięcznie
Oceny i recenzje MozBar
- G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)
Co mówią o MozBar prawdziwi użytkownicy
W recenzji Capterra czytamy:
Najważniejszą funkcją, bez której specjalista SEO nie może się obejść, są wskaźniki DA i PA, które zawsze pomagają w śledzeniu wyników podejmowanych wysiłków. Narzędzie Backlink Analyzer jest naprawdę pomocne w analizowaniu linków zwrotnych, aby odrzucić te szkodliwe, które mogą w jakiś sposób zaszkodzić witrynie. Podsumowując, używamy go do mierzenia efektów naszych wysiłków SEO oraz ogólnego stanu naszych stron internetowych.
Zwiększ wydajność cyklu pracy dzięki rozszerzeniom do przeglądarki Chrome
Przeglądarka Chrome potrafi znacznie więcej niż tylko otwierać zakładki. Dzięki odpowiednim rozszerzeniom zwiększającym wydajność staje się inteligentnym obszarem roboczym — takim, które pozwala rejestrować pomysły, blokować czynniki rozpraszające uwagę, śledzić czas i pomaga wykonać więcej zadań bez konieczności przełączania się między narzędziami.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami za pomocą ClickUp, utrzymujesz koncentrację dzięki Forest, czy przyspieszasz badania SEO za pomocą MozBar, każde narzędzie z tej listy wnosi coś wyjątkowego do Twojego cyklu pracy. Prawdziwa magia dzieje się, gdy połączysz kilka z nich i pozwolisz im po cichu optymalizować Twój dzień zza kulis.
Zacznij od narzędzi, które pomogą Ci pokonać największe przeszkody w wydajności — i rozbudowuj je. Nie potrzebujesz tuzina rozszerzeń, aby zauważyć różnicę. Wystarczą te właściwe.
